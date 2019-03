Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:07 ciudad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días hola qué tal Toni buenos días larga comparecencia como testigo del ex secretario de Estado para la Seguridad José Antonio Nieto en el juicio del plus es la persona que tenía la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad en las fechas clave del desafío independentista asegura que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra insuficiente ineficaz y que sólo pretendía falsear la situación para dar apariencia de normalidad Alberto

Voz 0055 00:28 quizás con dos mossos por colegio dice Nieto no era posible impedir el referéndum se escudaron en la presencia de niños y mayores para actuar inicie su objetivo siempre fue permitir la cita

Voz 2 00:38 legal insuficiente claramente suficiente ineficaz diría que en algunos casos respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0055 00:53 está por ver si Sara especificar quién pudo haber esa orden a los Mossos por ahora no lo ha hecho de Estado de Seguridad avala la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de violencia tanto uno de octubre como también el veinte de septiembre en Barcelona la violencia ese día no era una hipótesis dice los manifestantes estaban destrozando vehículos policiales gracias Pozas febrero no

Voz 1018 01:10 es un repunte del paro o de algo más de tres mil personas algo que no ocurría en ese mes desde el año dos mil trece en el dato positivo en el lado positivo hay que anotar casi setenta mil afiliados más a la Seguridad Social el Gobierno entiende que la situación permite mantener el optimismo de años anteriores aunque los sindicatos vuelven a denunciar la precariedad en el mundo del trabajo Rafa Bernardo

Voz 1762 01:27 tres mil doscientos setenta y nueve parados más hace desde el peor dato de febrero desde dos mil trece y sesenta y nueve mil afiliados más el febrero más flojo desde dos mil dieciséis pero para el Gobierno esto se debe a la volatilidad característica del segundo mes del año y no altera la tendencia de crecimiento del empleo los sindicatos por su parte insisten en la excesiva precariedad Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 3 01:47 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones se atrasan Se adelantan de manera que son circunstancias absolutamente normales

Voz 0809 01:57 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales y muchos de ellos cuatro de cada diez son a tiempo parcial con los no

Voz 1762 02:05 dos de hoy el total de parados vuelve a situarse por encima de los tres millones doscientos ochenta y nueve mil

Voz 1018 02:12 hora doce dos minutos a las citas electorales previstas de ámbito estatal autonómico municipal europeo se puede sumar en las próximas horas la modificación del calendario en la Comunidad Valenciana trasciende Ximo Puig estudia un posible adelanto para hacerlas coincidir con las generales del veintiocho de abril según sus propias palabras en cuestión de horas Se hará pública su decisión

Voz 4 02:29 eso durante todo el día hoy tenemos mucho tiempo que hablar en estos momentos no tengo nada que decir pero les digo que hoy tendremos tiempo suficiente para hablar y como siempre estaré a su disposición arroja una tomada

Voz 1018 02:45 ese día el presidente del Gobierno Pedro Sánchez firmado ya el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las generales que será refrendado por el Rey hoy mismo hice publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado prácticamente todos mueve ya en el terreno de las estrategias electorales que además se van a cruzar esta semana con las movilizaciones del ocho m el Día Internacional de la Mujer a primera estuvo aquí en La Ser en este mismo estudio el número dos de Ciudadanos y cabeza de lista por Barcelona Inés Arrimadas muy crítica con determinados planteamientos defendidos

Voz 0793 03:12 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido en y partidos que han querido patrimonializar el feminismo y han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya a las feministas si tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una critica una persona conocida en Internet me decía que que ayer yo no puedo hablar de feminismo yendo por unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es a decir cómo tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 5 03:37 el líder del PP Pablo Casado entiende que algunos

Voz 1018 03:39 partidos intentan Collective izar a las mujeres ya enfrenta

Voz 5 03:42 las con los hombres pues está muy bien que no saldremos todos feminista ahí está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectividades y mentir sin hacer demagogia yo lo que pido en esta semana y lo digo como último punto como reto ahora globalización y como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería mal que yo intentaré hacerlo porque tengo una hija parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo y yo con mi mujer Casado asegura que recurren

Voz 1018 04:09 ante la Junta Electoral Central los decretos somalí del Gobierno a través de la Diputación Permanente del Congreso la ministra de Sanidad Luisa Carcedo acaba de anunciar la aprobación de setecientas cincuenta plazas para médicos internos residentes MIR y personal auxiliar hasta el año dos mil veinte lo ha hecho durante la reunión del Consejo Interterritorial donde está Laura Marcos

Voz 0809 04:27 qué tal buenas tardes a la entrada de este Consejo Interterritorial de Salud que según algunos consejeros del Partido Popular como el de Andalucía el de Castilla y León y el de Madrid nace muerto porque ese van a poner sobre la mesa reales decretos que dicen el Gobierno ya no podrá ejecutar con las Cortes disueltas aquí la ministra Luisa Carcedo ha adelantado que en dos mil veinte Se van a convocar cuatrocientas cincuenta nuevas plazas de médicos residentes otras trescientas de enfermeros y en total unas setecientas ochentas de formación de especialistas hablamos de un quince por ciento más entre este año y el próximo para intentar tapar algunas de las grandes goteras

Voz 3 05:02 el sistema con estas decisiones estas medidas pretendemos dar solución a los problemas acuciantes que tenemos en algunas comunidades autónomas en algunas especialidades especialmente en Primaria

Voz 0809 05:14 Cataluña Murcia La Rioja y Ceuta han plantado al Ministerio en esta reunión en la que al menos un tercio de los consejeros exigen que se convoque un monográfico sobre financiación y otro sobre la falta de profesionales

Voz 1018 05:26 él no se les ofrecemos hoy el contenido de una grabación del ex presidente de la Asociación de Otero de España la SGAE José Ángel Hevia con un grupo de músicos que son mayoritarios en esa entidad gestora de derechos a la que Hevia sugiere que necesitan una persona lo suficientemente estúpida como para no ser peligrosa y la persona que según él reúne esas cualidades es Pilar Jurado elegirá finalmente

Voz 5 05:45 no

Voz 4 05:46 yo propongo desborde no no no para no ser peor y Pilar Jurado válida

Voz 1018 06:02 y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana trescientas pero

Voz 0824 06:04 son las continúan trabajando en la extinción del centenar de incendios que afectan a Asturias los tres que preocupan especialmente son los de los municipios de salas Llanes Cangas de Onís el fuego está calcinando también zonas de Cantabria donde el número de incendios activos ha bajado a diecisiete pero la previsión apunta que mañana el viento podría empeorar

Voz 0325 06:20 la situación Estados Unidos anunciado una fuerte respuesta si el régimen de Maduro detiene a Juan guardó cuando vuelva a Venezuela el presidente interino ha asegurado esta madrugada en sus redes sociales que pretende volver en las próximas horas tras su gira por varios países latinoamericanos aunque no ha desvelado donde se encuentra además ha convocado para hoy mañana protestas

Voz 1995 06:35 todo el país puesto en este salvo de lo que tenemos de momento Carles otra soy un poco más bajo y tú no te digo

Voz 0313 06:42 Marcos para nada no no no no no que venga él es un perfeccionamiento arregla con muchos años de la verdad de todo José Antonio de todas

Voz 6 06:52 eso es hacer un placer estar con vosotros si como única siempre normal mal de tiempo hoy también Nan siete coma dos mil siete no me mira con cara de pocos que son pasan según pues yo siento no es la quieres quieres que me quede José Antonio Marcos

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0313 07:22 con Toni Garrido es que si hablamos no lilas hombre no le chinches

Voz 1995 07:26 Lole Xisco impartidos el sábado

Voz 0313 07:30 bueno las cosas están como están el Barça tampoco está para tirar cohetes e es una un campeonato de Liga donde afortunadamente eso de los campeones de cien puntos ya ya pasó a la historia donde cualquier equipo puede perder un partido si seré por la tarde tonta ya está ahí es verdad que el Barça ya está mejor está un escalón no dos por encima del del Madrid pero vamos es que todo esto va y viene eh esto es esto es pendular lo que pasa es que es verdad que está en un momento que todo huele a fin de ciclo pero ya olía a principio de temporada se ha ido maquillando Si hay disimulando ya no nos acordamos de lo que fue el episodio Lopetegui entonces claro contra las cosas se hacen mal comienza mal suelen terminar peor Al Madrid le queda ahora una competición la Liga todavía aunque está muy lejos le queda la Champions y ojalá yo me alegraría por José Antonio Marcos por Carlos Boyero por Benjamín Prado por tangos a tantos amigos que tengo del Madrid me alegraría por ellos de que levante cabeza pero es que está mal problemas estructurales es muy evidente y no sólo en el campo

Voz 1995 08:31 la semana pasada

Voz 0313 08:34 el Mobile World Congress bien muy bien muy bien muy bien la verdad que muy interesante lo que lo que más me llamó la atención lo que más me interesó de cara al futuro es hablar con Esteban Rodolfo que dirige uno de esos Zin San que que examinan como va a ser el futuro que habló de la urgencia de establecer una especie de nuevo contrato social para lidiar con este mundo tecnológico de inteligencia artificial de robots todo eso que nos viene ya encima hay que no está atropellando tiene que haber un mínimo ahora ahora que todo el mundo parece que que se da cuenta de del daño que han hecho desde Silicon Valley son incapaces de asumir de cómo han transformado el mundo básicamente para ser mil millonarios ir dejando que la gente es apañar como pudiera con los smartphones con las redes con la privacidad con los datos de tal ahora que han visto lo que han hecho bueno en fin no está mal que miremos de cara al futuro a ver cómo lo podemos luego presunción externa

Voz 1995 09:27 tras ser las primeras elecciones la vuelta de la esquina donde estoy iban a utilizar y por eso en el Congreso se dio luz verde sepan utilizar todas las herramientas todas las redes sociales y nuestro lo Whatsapp como una fuente ellos supuestamente afirman de información a la hora de elaborar un voto no debe de tener un criterio otros pueden pensar que es propagan de ellos utilizar el último recoveco de privacidad que es tu tu teléfono y Turina el teléfono viva eso se va a utilizar esta vez como una fuente de propaganda electoral y nadie lo va a remediar íbamos a estar ahí después de lo que hemos visto cómo cómo actuaron en los de Cambridge analítica que Siria tras ese Comaneci cómo han funcionado en otras elecciones sabiendo que eso que ocurre cómo es que vamos a permitir que eso ocurra

Voz 0313 10:10 pues yo era decía que me dejaran en paz es sinceramente y que antes de de poner a disposición de los partidos todo tipo de utensilios y mecanismos hubieran tenido un poquito de tiempo para facilitar el voto de la gente que está en el extranjero porque sigue siendo exactamente igual de complicado que desde hace un montón de años no entonces como lo vamos a permitir Bono pues que lo han aprobado la gente que no representa eso no tiene otra otra explicación como puede traducir los eso o en qué puede en que puede afectarnos bueno pues yo creo que mucho efectivamente pero vamos yo creo que es también trabajo hoy tarea individual de cada uno me refiero a articular un cierto blindaje que sería tenemos que ya somos mayorcitos todos y debemos dedicar un poquito de tiempo va a separar el grano de la paja y a ver lo que no viene y lo que nos interesa arquitecturas cada vez más cumplir no es tan fácil de no no no no no no no está muy vine ayer había un reportaje magnífico en el país son la vanguardia de una galería de rostros falsos claro que sólo podían identificar otras máquinas rostros que habían hecho máquinas pero quedan falsos sólo podían detectarlo otras máquinas claro y se a la realidad compleja piden redefine la veintena Mahagonny que es que tu libro que te gusta mucho muchísimo estaciones de regreso es que es que no es que ni él mismo sabe definir lo qué es ese libro ese puso a escribir el dejó en un momento dado a los estudios de Bellas Artes y se dedicó la literatura luego ha hecho muchas cosas pero este libro que no sabe si definir como elegía y un homenaje a la pérdida bueno este libro empezó a escribir cuando su hermano fue asesinado en Angola que es una noticia que igual al muchos oyentes recordarán porque tuvo mucho bastante recorrido en su momento nada salía de una discoteca con un par de amigos en un párking la intentaron atracar se resistió le pegaron dos tiros y lo mataron eso que contado así tan fríamente supondrá Emma para la familia a la que a la que afecta lo ha intentado matizar Jacobo Bergareche con un libro magnífico que a mí me ha conmovido en muchos pasajes de la lectura porque además introduce otros episodios de su vida como cuando tuvieron que renunciar a ir de vacaciones a un pueblo del País Vasco por la amenaza de ETA que que volcada sobre todo sobre todos ellos pero hace una serie de confort de confesiones con con muy poquito pudor de experiencias y de sentimientos ha relacionado con la pérdida que me parece un libro absolutamente recomendable esta tarde lo tendremos en La Ventana de los libros con Benjamín Prado oí me hace muchísima ilusión a hablar con él creo que es que está además muy bien escrito muy bien es

Voz 1995 12:43 Nieves Alvarez en todo proceso SS

Voz 0313 12:45 sí hace tiempo que hablo con ella la entrevistamos cuando publicó el libro famoso aquel con ella ha sido un icono además contra todos los problemas de anorexia bulimia todas la tontería ésta que rodea los cánones de belleza ella sabe muy bien de de que se habla cuando se habla de esto y me hace mucha ilusión que la tengamos en todo la radio todo eso

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 18:30 con Toni Garrido y antes de acabar

Voz 1995 18:32 sabemos las preguntas que nos deja el día Rajoy este tome unos with his con unos jóvenes en una despedida de soltero Santi Abascal se va de cañas en un teatro de Madrid eso a lo que se refieren cuando hablan de la fiesta de la democracia Pablo Casado no incluya ninguna reforma sobre el aborto en su programa electoral después de descubrir a las mujeres embarazadas lo que llevan en su interior tendrá que ver con que no se ha dado cuenta de que el interior de su propuesta no había votos han oído esa historia un señor negro que se ha convertido en el líder de un partido nazi americano para Tardà de disolver no no fue esa la misma estrategia que subió utilizando Pablo Casado en el PP después de que Ciudadanos acuñar el término feminismo liberal qué combinación de dos palabras podría ser aún más absurda machismo social nacional feminismo o todavía más previsible ciudad Nos va a tener volvemos mañana a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy hasta entonces