Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 3 00:29 con la provocativa que me atribuir el Estatuto de Autonomía ir allí devolver que propondrá la disolución de Les Corts que la convocatoria de elecciones autonómicas pero el día veintinueve

Voz 1727 00:38 Ximo Puig desveló la incógnita ayer por la tarde al límite del plazo hoy por primera vez la Comunidad Valenciana celebrará elecciones autonómicas el mismo día que las generales Puig hace uso de la competencia que le dio la reforma del Estatuto trata de aprovechar también el tirón de participación por un lado crecida del PSOE por otro que auguran todas las encuestas y que dice su socio de gobierno pues Compromís no quería la convocatoria electoral anticipada un mes dice que se adelantan por razones partidistas pero aún así anoche en Hora veinticinco

Voz 0141 01:11 la vicepresidenta Mónica Oltra aseguraba que sí

Voz 1727 01:14 Irán los números repetirán acuerdo este desacuerdo deja tocaba la posibilidad de un nuevo acuerdo

Voz 1 01:21 después de las elecciones si es que volvieran a sumar

Voz 4 01:24 sólo lo estoy molesta de verdad que no

Voz 1 01:27 probablemente es que mata que monte

Voz 1727 01:30 el haremos con Ximo Puig aquí en la SER a partir de las ocho y media de la mañana las elecciones valencianas se suman por tanto a las generales cuya convocatoria va a publicar esta mañana el Boletín Oficial del Estado y con Pedro Sánchez de mitin en mitin ya Isabel Villar buenos buenos días si Sánchez se ha ido a Granada con Susana Díaz a presentar al Partido Socialista como un bloque contra la derecha

Voz 5 01:51 es que somos más fuerte unido yo unida que estamos juntos que

Voz 6 01:57 estamos unidos y tenemos que decir a todos aquellos españoles y españolas de quieren a este país que tienen que apostar por el Partido Socialista Obrero Español el próximo veintiocho de abril

Voz 1727 02:06 ya escuchan qué bien están juntos y unidos de mitin en mitin pero aprobando decretos ley en Moncloa la presidenta del Congreso la popular Ana Pastor lo acusa de ir dopado a las elecciones por utilizar esos decretos como programa electoral

Voz 7 02:20 la ley electoral prevé que cuando se convocan elecciones no se pudo inaugurar ni una fuente no es ningún gobierno ni municipal ni autonómico ni nacional puede puede ir dopado a unas elecciones tienes que ir en igualdad de condiciones

Voz 0390 02:53 Partido Socialista gracias a nuestra presión y a nuestra capacidad de negociar con ellos ha llegado hasta el límite de dónde puede llegar precisamente por eso es tan importante que los ciudadanos en estas elecciones no acudan con el miedo e Illa consecuencia del miedo que es la resignación a decir madre mía cómo viene la derecha vamos a quedarnos como estamos porque las cosas no están bien

Voz 1727 03:12 todos los partidos han entrado en la carrera por el voto femenino con referencias y ofertas de cara al ocho m pues bien los sindicatos creen que el empleo que se crea precario y temporal afecta Isabel sobre todas las mujeres lo han dicho después de saber que el paro ha repuntado en febrero por primera vez desde dos mil dieciséis y la ocupación sea regular Dorado moderadamente con sesenta y nueve mil afiliados más Lola Santillana Comisiones Isabel Vila Vella UGT nueve de cada diez contratos que se han hecho así

Voz 1275 03:37 contratos temporales y mucho de ellos cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 8 03:43 de nuevo el Estado pérdida de empleo las perjudicadas fruncido las mujeres que son un sesenta por ciento de todas las personas que han perdido su empleo en estos dos meses

Voz 1727 03:55 en Venezuela Juan Guardo ya está en casa con su mujer y su hija después de aterrizar en Caracas en un vuelo comercial sin que Maduro se lo haya

Voz 5 04:03 a tenor mala gente que luego el amenaza alguien lo cumplió

Voz 1727 04:13 ha sido recibido con concentraciones en todo el país en el aeropuerto lo esperaban embajadores europeos como el de España o Francia y aquí en nuestro país hoy declara en el juicio del plus es la persona que coordinó el dispositivo de seguridad durante la consulta del uno el testimonio del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos será clave para aclarar el papel de los Mossos en unos disturbios en los que se basa la Fiscalía para decir que hubo violencia y por tanto rebelión este lunes ha declarado el ex número dos de Interior José Antonio Nieto que ha descrito así la actuación de la policía catalana

Voz 9 04:43 claramente insuficiente e ineficaz diría que en algunos casos eh respondía otro objetivo no al de al de impedir la celebración del uno de octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no

Voz 0174 04:59 era normal porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional ya había sido posteriormente declarado ilegal

Voz 1 05:21 por eso nos Zico de tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1727 05:31 intensidad rachas cercanas a los cien kilómetros

Voz 0978 05:34 el hora de hecho una situación meteorológica que sea plenamente favorable para toda esta zona del Cantábrico no la esperamos hasta el miércoles cuando la lluvia será prácticamente general en el conjunto del país ahora hace un poco más de frío que ayer tampoco demasiado durante la tarde máximas más bajas en el Mediterráneo y el sur de la península en la mayor parte del país

Voz 1727 05:53 valores de catorce a dieciocho grados durante

Voz 0978 05:55 la tarde la lluvia se irá extendiendo por Extremadura Castilla y León la más intensa también durante la tarde afectará a Galicia

Voz 8 06:02 sí

Voz 0978 06:14 así no ha sido positivo derrota en su visita a Phoenix en un encuentro muy trabajado no sea resultó hasta el último cuarto ciento catorce ciento cinco han perdido en el que sólo ha disputado sus primeros cinco minutos con los Bucks de Milwaukee dos rebotes y una asistencia junto al también español Nikola Mirotic que ha firmado trece puntos

Voz 1727 06:28 siete rebotes partida que no ha podido sacar adelante en el jugador

Voz 0978 06:31 más destacado de la franquicia el pívot ante todo cupo expresan su doble doble con veintiún puntos y trece rebotes en la misma también a la madrugada han perdido Ricky Rubio Juancho Hernán

Voz 1727 06:39 Gómez todo de

Voz 2 06:46 si tú cómo despertar todos emociones

Voz 11 07:00 Juan buenas

Voz 1727 07:07 sí efectivamente lo saben todo en nosotros como en esta canción conocen nuestra vida nuestros sueños nuestras emociones íter aducen todas nuestras reacciones las buenas y las malas les estoy hablando de las aplicaciones móviles de la tecnología que tanto facilita nuestra vida y a la vez la controla Tanto Danny De la Fuente buenos días hola Pepa Bueno esta mañana vamos a analizar la privacidad de nuestros datos que información nuestra manejan aplicaciones como los videojuegos son los asistentes virtuales tan frecuentes cada vez más en muchos hogares

Voz 0456 07:41 vamos a escuchar a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias a Paloma Llaneza abogada experta en protección de datos

Voz 12 07:48 como veis guarda hasta tus arrepentimientos ese correo va a mandar ir poniendo a alguien y que luego dijiste no casi mejor Normando es lo ha guardado también por un arrepentimiento dijo de ti mucho más que lo que mandas

Voz 1727 08:02 demás hoy aprovechando que tenemos a Lucía Méndez a Ignacio Ruiz Jarabo y a Joaquín Estefanía queremos saber cuánto cuesta cuánto vale esa información nuestra que tienen las aplicaciones y las podemos vender agrupar cómo hacerlo el presidente de Telefónica Yola apuntó el viernes pasado en este programa ha

Voz 0456 08:20 a partir de las diez una hora antes en Canarias Toni Nacho y Gonzo van a conversar con el doctor Pedro Guillén uno de los traumatólogos más prestigiosos del mundo que ha creado una Menis Cote KO Museo del menisco de todos los que ha operado mis meniscos no para bien o para mal tengo los dos rotos pero sí los de muchos famosos luego nos lo va a contar

Voz 2 08:38 siempre así

Voz 0456 08:40 sí una hora después hablamos con una mujer de una mujer como las que me gustan

Voz 13 08:44 una madre desesperada una mujer calculadora una mujer muy inteligente que está constantemente creando una estrategia para conseguir lo que lo que necesita

Voz 1 08:57 cuántas de estas se cruzan políticamente nuestro

Voz 0456 08:59 que día a día vamos a entrevistar a Emma Suárez que nos presenta setenta Bin Laden su un thriller de atracos caseros

Voz 1727 09:10 Valencia la Comunidad Valenciana se suma a la carrera electoral anticipa un versus elecciones y coincidirán con las generales del veintiocho de abril

Voz 0456 09:20 así que pueden valorar este adelanto todos y todas aunque tenemos ganas de escuchar sobre todas las personas que viven en esta comunidad en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta bien whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 09:32 en la semana del ocho m seguimos reflexionando con ustedes

Voz 0456 09:35 sobre igualdad sobre feminismo en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta Nos mandar un audio que queremos escucharles al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:47 son ya las seis y diez cinco y diez en Canarias Isabel

Voz 14 09:50 que se queda en nos quedamos con Roberto más Hani Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 17 10:17 este martes desde las ocho y media de la noche una hora menos en Canarias a la Casa Blanca se enfrenta a la primera final de la temporada es del Santiago Bernabéu Real Madrid haya la habrá Rigol el crédito que da el dos uno conseguido en Amsterdam Villamil belga se lo contamos todo aquí el Deportivo y si quieres información desde las nueve hora veía

Voz 18 10:59 con Marcelo Cadena SER

Voz 1 11:05 la SER

Voz 19 11:12 va ser un gobierno paritario va a ser un gobierno apartidista en ese sentido que es decir que queremos que sea un gobierno de partidos pero que efectivamente tengan una mentalidad solamente a partidista

Voz 1727 11:21 paquete de Batán es un paté para dotará legislatura es un paquete salen así

Voz 14 11:28 de bien hablaban de eso acuerdo los protagonistas del Pacto del Botánico Ximo Puig y Mónica Oltra hace ya casi cuatro años un pacto de gobierno a la valenciana eso decían que ha gozado de buena salud hasta hoy el president ha adelantado las elecciones al veintiocho de abril para hacerlas coincidir con las generales en contra de lo que querían sus socios del Consell y la vicepresidenta Monica Oltra le acusaba anoche en la SER de actuar movido por razones partidistas Radio valenciana Talens bon día

Voz 0141 11:54 con esta decisión la Comunitat

Voz 14 11:55 augura un calendario electoral propio por primera vez en democracia

Voz 0141 11:58 sí una decisión que según el presidente abre una nueva etapa de autogobierno Puig compareció ayer tras reunir a sus consellers el adelanto no es una decisión partidista dijo está basada sólo en los intereses de los valencianos una la unidad dice de reivindicar y fortalecer el espacio de la Comunitat en el debate político estatal Ximo Puig espera una alta participación en las elecciones necesaria para frenar la irrupción de los partidos de extrema derecha

Voz 3 12:23 sí es cierto que las elecciones generales suele votar quienes sobretodo en estas elecciones generales en concreto Se prevé que hay

Voz 20 12:30 la alta participación y una alta movilización

Voz 3 12:33 qué esperamos sinceramente que el virus del populismo

Voz 20 12:37 no radical conservador que está invadiendo Europa no acabe contaminando la política española de una manera decisiva

Voz 0141 12:43 sin embargo el conseller está dividido los cinco miembros de Compromís rechazan el adelanto electoral Mónica Oltra insiste en que no hay razones políticas dijo ayer que desde dos mil quince se han adoptado casi dos mil diecisiete no es todas por unanimidad esta ha sido la única que se ha adoptado sin ese consenso y admitía Oltra en Hora Veinticinco estar molesta

Voz 4 13:02 yo le molesta de verdad que no estoy puede que un poco dormida si no no no por el de sino por cómo se ha hecho porque muchas veces no es tan importante el hecho en sí como cómo hemos llegado hasta aquí pero no para mí no es obstáculo para que en las próximas elecciones que yo estoy convencida que vamos a volver a tener una mayoría

Voz 0141 13:28 de la misma opinión es el tercer socio del Botánico podemos el final de esta legislatura no puede quedar marcado por la división o el tacticismo debe ser el punto de arranque dicen de un nuevo botánico

Voz 14 13:39 gracias Ana elecciones autonómicas que coincidirán como decimos con las generales esta mañana se va a publicar en el BOE el decreto de convocatoria para el veintiocho de abril que ayer firmó Sánchez y ratificó el Rey y con las Cortes disueltas decaen automáticamente más de trescientas iniciativas legislativas que estaban tramitándose actualmente en el Congreso José María Patiño dentro ellos estarán veintiún cruel

Voz 1108 13:58 de ley consecuencia de otros tantos decretos ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses incluso hay uno de Rajoy el más reciente ese convalidó por unanimidad la semana pasada sobre medidas

Voz 0174 14:09 urgentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología

Voz 1108 14:11 en la universidad Medio centenar de proyecto de ley a iniciativa del Gobierno y de los grupos se han quedado estancados en el proceso de ampliación de enmiendas fruto del bloqueo que ha impuesto la mesa la mayoría de PP y Ciudadanos y que ha sido recurrida nuevamente por el grupo socialista ante el Constitucional no obstante la mayor repercusión se produce con quince leyes de carácter social cuya discusión estaba muy avanzada es el caso de la ley de bebés robados la de igualdad salarial y de oportunidades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres o la de integrar a la normativa española el pacto de Estado sobre violencia machista la Comisión de Justicia se queda a medias también en la reforma del Código Civil la ley hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil irá de Interior también con las negociaciones muy avanzadas ya no reformará algunos aspectos de la denominada ley mordaza

Voz 14 14:59 sí a la colección de descalificativos con la que Pablo Casado habla del de Pedro Sánchez sumamos uno nuevo mafioso el líder de la oposición acusa al presidente del Gobierno de eso de usar prácticas mafiosas porque considera que está haciendo un uso electoral de las instituciones al recurrir a la figura del decreto ley para aprobar medidas sociales que no ha podido sacar adelante durante la legislatura Sánchez insiste en que ellos van a seguir gobernando hasta el final

Voz 1275 15:22 por eso guerra sucia declarada por parte de Moncloa además de un desprecio absoluto las instituciones lo que estamos viendo es que el Gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil a un gobierno con prácticas mafiosas

Voz 5 15:35 pues tengo que dar una mala noticia que el Gobierno el Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de dicen que la figura del Real Decreto Ley vayamos a la sustancia está no no están de acuerdo con la igualdad laboral entre hombres y mujeres

Voz 14 15:50 bueno pues Casado ha anunciado que va a recurrir ante la Junta Electoral Central esos decretos ley de Sánchez veremos con qué éxito porque fuentes próximas al órgano que supervisa los procesos electorales confirman a la SER que ellos en principio no pueden hacer nada con ese tipo de normas porque tienen rango de ley y ahí sólo puede entrar el Constitucional otra cosa es que el presidente tendrá que cuidar mucho la forma en que comunica esos decretos Javier Carrera

Voz 0866 16:12 los populares pueden recurrir a la Junta Electoral pero según confirman a la SER fuentes próximas a este organismo sus miembros no podrán hacer nada contra esos decretos ya que son normas con rango de ley sólo recurribles ante el Tribunal Constitucional habrá que esperar en todo caso explican estas fuentes que impugna exactamente Pablo Casado como lo ha Cepero contra un Real Decreto reiteran no pueden actuar otra cosa será cómo comunica el Gobierno las medidas adoptadas allí el Ejecutivo tendrá que seguir lo que dicta la ley electoral que prohibe ya desde este martes a las campañas institucionales que difundan los logros de la legislatura así que podría el Gobierno por ejemplo informar tras el Consejo de Ministros aunque quitándose de no caer en connotaciones electoralistas de todas formas no hay un a priori explican estas fuentes y la Junta Electoral tendría que estudiar caso

Voz 14 17:03 el caso ya noche estuvo en Televisión Española Irene Montero la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso ha reconocido que su partido tendrá que hablar con Íñigo Errejón tras las elecciones en la Comunidad de Madrid en las que Errejón se presenta con la plataforma más Madrid aunque insiste Montero en que ha sido él Errejón el que ha querido presentarse en solitario

Voz 0390 17:20 qué Íñigo ha decidido montarse otro partido y emprender un camino diferente y aún así nuestra responsabilidad políticas hablar siempre con con todo el mundo por su puesto que sí conviene añadir los muros de la selección es busco el Guardo Alianza también con cuando conozcamos su programa cuando conozcamos lo que quieren hacer dos seguramente tendremos cosas en común y por supuesto que tendremos que hablar

Voz 14 17:39 tres meses después de que Errejón anunciara que se presenta por más Madrid la candidatura de Podemos a la Comunidad va cobrando forma la diputada de la Asamblea Isabel Serra ha anunciado su intención de presentarse a las primarias para liderar esa lista la de Podemos si sale elegida Se enfrentará Errejón y a su hermana Clara Serra segunda en su lista también miran a sus primarias en ciudadanos faltan tres días para elegir al cabeza de lista por Castilla y León y todo apunta que será el primer proceso interno reñido que veremos dentro de la formación naranja porque la mayor parte de la dirección del partido se ha posicionado en contra del fichaje estrella la ex popular Silvia Clemente Óscar García

Voz 1645 18:13 si la atención crece por momentos en el seno de la dirección de Ciudadanos donde la mayoría de sus dirigentes ya sí

Voz 1 18:19 han posicionado claramente a favor de Francisco Igea

Voz 1645 18:21 es como si todos esos dirigentes se enfrentaran a la apuesta que ha hecho el número dos de la formación José Manuel Villegas por Silvia Clemente algún destacado dirigente asegura a la Cadena Ser que todo está abierto que todo puede pasar porque las primarias van a ser muy reñidas este mismo dirigente que si Álava a Igea apenas habla de Silvia Clemente porque asegura que ni la conoce por no hablar de la decisión de Ribera de no mojarse en público cuando sí lo ha hecho en las primarias de otras regiones y mientras tanto

Voz 21 18:46 hola a todos estamos con Paco Igea recorriendo Castilla ahora mismo camino de Burgos

Voz 1 18:52 a Luis

Voz 1645 18:54 Cano el gurú económico de Ciudadanos hombre de confianza de Rivera sigue de campaña en favor del candidato rebelde Francisco Igea al cual apoyan en redes miembros de la dirección como Toni Roldán o Toni Cantó Juan Carlos Girauta Se muestra por contra en favor de Silvia Clemente

Voz 14 19:09 en el juicio del Prius es hoy es el turno de la persona que coordinó todo el dispositivo policial del uno de octubre y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos un testimonio clave para la Causa que llega justo después de la declaración del que fuera número dos del ex ministro de Interior todo lo que no supo no conocía o no recordó Juan Ignacio Zoido la semana pasada lo contó con todo lujo de detalles ayer José Antonio Nieto Alberto Pozo

Voz 0055 19:33 el ex secretario de Estado de Interior acusó ayer a los Mossos d'Esquadra de poner en marcha un dispositivo para no impedir el referéndum ilegal tal y como había ordenado la justicia insuficiente

Voz 9 19:43 claramente insuficiente e ineficaz

Voz 0055 19:45 eh revelando que ofrecieron a Puigdemont simular el referéndum en los márgenes de la prohibición judicial

Voz 9 19:50 simular a ese referéndum en lugares que no estaba recogido en el auto de la magistrada

Voz 0055 19:55 defendiendo la acción de Policía y Guardia Civil ante lo que definió como violencia organizada este martes están previstos más testigos policiales por ejemplo el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ayer también declaró Ruiz ya Torrent President del Parlament de Catalunya

Voz 1 20:08 mire la presidenta porque no podía hacer otra cosa

Voz 0055 20:11 que se quedó solo defendiendo a su predecesora aseguró que estaba obligada a tramitar iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del Constitucional dos exmiembros de la Mesa el Letrado Mayor y el secretario del Parlament dijeron ayer lo contrario

Voz 1 20:24 en la Cadena Ser

Voz 1727 20:30 si abren hoy el periódico El País por la página once leerán la carta que el presidente francés Emmanuel Macron ha escrito en este y en otros veintisiete medios europeos para insistir en la importancia de votar en las elecciones europeas del veintiséis de mayo un texto en el que Macron pide refundar la zona Schengen y hacer frente a los partidos nacionalistas corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 20:50 buenos días libertad protección progresos sobre estos pilares debemos construir el renacimiento europeo dice el presidente Macron no podemos dejar que los nacionalistas sin propuestas exploten la rabia de los pueblos no podemos serlo sonámbulos de una Europa lánguida no podemos estancarse en la rutina el encantamiento el presidente se dirija a los europeos de los veintiocho países de la Unión porque nunca desde la Segunda Guerra Mundial Europa corría tanto P

Voz 1727 21:16 libro Macron propone crear una Agencia

Voz 0390 21:18 para la democracia con expertos de todos los países para proteger los procesos electorales contra ciberataques sin manipulación París desea refundar también Schengen y crear un espacio en el que formen parte sólo los estados que estén dispuestos a proteger fronteras y ofrecer solidaridad al tiempo también asumir reglas idénticas de asilo en defensa y seguridad en los participantes deben definir deberes como determinados aumentos del presupuesto militar se creará un Consejo de Defensa en el que el Reino Unido podrá a participar como asociado si se consuma el Brexit en Estados Unidos una semana de

Voz 14 21:53 después del demoledor testimonio del ex abogado detrás de Michael Cohen que acusó al magnate de haber cometido varios delitos bueno pues una semana después los demócratas han abierto la mayor investigación sobre Trump en el Congreso el presidente asegura que colaborará con estas pesquisas pero dice que son una farsa Washington Marta del Vado buenos días

Voz 0141 22:09 buenos días los congresistas demócratas han mandado más de ochenta requerimientos para pedir información al círculo más cercano del presidente de Estados Unidos sus hijos mayores y su yerno al director financiero de la organización Tron ex miembros de su campaña de su gabinete diferentes instituciones del Gobierno el presidente del comité de Justicia de la Cámara de Representantes yerros Nat del que hay

Voz 1727 22:30 pulsa de esta investigación

Voz 0141 22:32 vivido aseguran que sí que le impeachment queda todavía lejos pero que su deber es investigar si el presidente ha cometido delitos ya en el cargo o durante la campaña electoral delitos en concreto relacionados con obstrucción a la justicia corrupción y abuso de poder Ésta es la mayor investigación parlamentaria que está en marcha contra Trump el Comité de Supervisión investiga además se ha vulnerado la ley de financiación electoral y el de Medio ese arbitrio está trabajando en un marco legal para solicitar sus declaraciones de la renta Donald Trump es el primer presidente en más de medio siglo que se ha negado a hacer

Voz 1727 23:04 las públicas en Estados Unidos en Canadá Asia agrava

Voz 14 23:07 la crisis política que atraviesa el primer ministro Justin rudo esta madrugada le ha dimitido otra ministra la tercera en una semana por un escándalo de obstrucción a la justicia en el que está implicado el mandatario Rafa Muñoz

Voz 1645 23:17 en su carta de renuncia la ministra del Tesoro dice que dimite por las evidencias de que otra ex ministra la de Justicia fue presionada para intervenir en un caso que implica a la mayor constructora del país en total ya son tres las bajas en el ejecutivo canadiense por un supuesto caso en el que el crudo hoy varios de sus colaboradores más cercanos están acusados de haber presionado a la exfiscal general para que la constructora no tuviera que enfrentarse aún

Voz 1275 23:42 juicio por haber pagado más de treinta y seis millones de dos

Voz 1645 23:45 pares en sobornos a Gadafi esta misma noche el primer ministro fue antes ha dicho que está decepcionado por la última dimisión aunque la entiende ya agradece los servicios prestados de su ya ex ministra la presión sobre es máximas siete meses para que se convoquen elecciones generales y puede que les suene esta canción

Voz 23 24:17 de es la cabecera de una de las series más famosas de los noventa de Sensación de vivir uno de sus protagonistas más icónicos el actor Luke Perry ha muerto a los cincuenta y dos años por un derrame cerebral esta madrugada Hollywood se ha despedido del eterno chico malo de Beverly Hills Andrea Villoria buenos días

Voz 1727 24:32 buenos días llevaba ingresado desde el miércoles justo cuando la Fox anunció que la serie volvía con nuevos capítulos los actores

Voz 1 24:37 originales si te parece si ahora lo retomamos donde está desde el anuncio de su muerte

Voz 14 24:43 se han llenado de nostalgia de esta serie que marcó a millones de adolescentes de los noventa en dieciocho países nadie perdió un detalle de la historia de amor de Brenda hay Dylan el personaje al que daba vida Luke Perry

Voz 5 24:53 si sanos mejor cogemos de es no deja de preocuparte por tu padre

Voz 1 25:00 tras diez años encarnando a este chico malo Perry siguió en televisión con papeles secundarios como en Buffy caza vampiros o Mentes criminales aspira no fue hasta dos mil diecisiete que volvió a saltar a la fama lo hizo como protagonista en la serie River del que ahora suspendido su rodaje volveremos a verle pronto en la

Voz 14 25:21 pantalla en Hollywood una película de Quentin Tarantino aún sin estrenar una

Voz 24 25:26 en estos días deporte sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera Idoya sabes no explica

Voz 25 25:44 por lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la Laser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las antenas reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 26 26:21 ahora está el siete de marzo en cada expresión de quinientos gramos origen vulgo por sólo un euro con cuarenta y cinco proteína Irvine aversión por sólo cinco euros con noventa que en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour puntuales en Península Baleares Carrefour todos parecemos lo mejor

Voz 27 26:37 los deportes

Voz 17 26:41 en Hoy por hoy

Voz 1322 26:45 Pau Gasol ya ha debutado con su quinto equipo en la NBA Sampe

Voz 0978 26:48 con poca presencia derrotada en Phoenix ciento catorce ciento cinco primeros cinco minutos de Pau con los Milwaukee Bucks dos rebotes y una asistencia junto al también español Nikola Mirotic que ha firmado trece puntos y siete rebotes partido que no ha podido sacar adelante ni el jugador más destacado de la franquicia el pívot antes de pese a su doble doble veintiún puntos y trece rebotes del resto de la madrugada también ha perdido Ricky Rubio con Utah ante New Orleans ciento doce ciento quince Juancho Hernangómez con Denver ante San Antonio ciento cuatro ciento tres y sin españoles victorias de Miami los Nets siguen todavía en juego Lakers Clippers el sacramento en Nueva York eh cuanto al fútbol vuelve esta noche la Champions dos primeros partidos de vuelta de los octavos a las nueve en el Bernabéu Real Madrid Ajax de Amsterdam uno dos en la ida para los de Solari que desde entonces han entrado en depresión con tres derrotas seguidas en el Bernabéu Girona Barça en Liga y el propio Barça en Copa con la temporada casi pérdida ya en dos de las tres competiciones aparecen los fantasmas Modric se acuerda de los que ya no están en el campo como Cristiano Ronaldo y los que le tenían que

Voz 3 27:38 tuvieron cuando se fue Cristiano

Voz 28 27:41 intentaba que otros jugadores intenta encubrir sumó su función lo que ha hecho ha puesto fe en otros jugadores con

Voz 1 27:49 como como hijo

Voz 3 27:52 yo como Karim ha traido Mariano está Vinicius

Voz 28 27:57 alguna de estas cosas no salen como queremos

Voz 0978 28:00 también sobrevuelan los nombres para el banquillo Jokin lo Poquetino o Mourinho Singers Dwight dos Wass

Voz 29 28:07 yo pienso que es el equipo correcto con la estructura correcta con las ambiciones correctas no es un problema pienso que que es un motivo de orgullo cuando el club en el que has estado antes quiere que vuelvas pero todas

Voz 0174 28:18 ya un club icónico

Voz 29 28:19 este es el club icónico el número uno si yo creo que sí en el mundo yo creo que sí tiene trece Champ

Voz 0978 28:25 Nuestro algo que Solari se lo toma con humor

Voz 30 28:30 sí sí hablando cada día con más fuerza de la posible vuelta de José

Voz 3 28:32 Mourinho a usted esto le preocupa este club tiene siempre ha tenido más candidatos que Giulio arroba

Voz 31 28:38 sí

Voz 0978 28:39 no estarán Sergio Ramos sancionado y Marcos Llorente por lesión ante un Ajax que no tienen nada que perder para el recreo pasaba anoche su lateral izquierdo el argentino Nicolás Tagle afincó que avisa no será fácil para los blancos pese al resultado de ida

Voz 0174 28:49 amparados último no clásicos Jan quedado fuera de la Copa del Rey prácticamente la Liga la Champions sabemos especial de cualquier manera para querer clasificar lo mismo que nosotros llegó a su partido Monzó yo creo que lo primero minuto más que nada bueno hacer muy duros

Voz 0978 29:04 también un ex de ambos equipos Clarence Seedorf no ve a la salida de Cristiano Ronaldo como el único mal del equipo

Voz 32 29:09 como Cristiano con todo el respeto que yo tengo por él yo no creía que iba a cambiar la situación si el equipo no encuentra un equilibrio para crear ocasiones con la contuviera que han hecho en pasado cualquier fenómeno como Cristiano Ronaldo también iba sufrido poco más igual poco más goles iban a hacer pero yo no sé si va a cambiar totalmente

Voz 0978 29:30 arbitrará el colegiado alemán Felix Birch a la misma hora en Alemania Borussia Dortmund Tottenham clara ventaja para los ingleses por el tres cero de la ida del resto se completaba noche la jornada veintiséis en Primera con el Leganés uno Levante cero Leganés queda undécimo Levante decimoquinto también se completó la XXVIII en Segunda con el Depor dos Alcorcón dos Ia además de Fran Escribá que ya trabaja con el Celta se disputan también siete primeros partidos en los cruces de cuartos de la Eurocup Alba Berlín Unicaja Villeurbanne Andorra Valencia Rytas vino

Voz 1 30:04 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:12 a las diez se reanuda el juicio del sexo hoy escucharemos al ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo también al coronel Diego Pérez de los Cobos coordinador del dispositivo del uno de octubre será un testimonio clave para valorar la actuación de los Mossos d'Esquadra después de que ayer el antiguo número dos de Interior José Antonio Nieto acusara a la policía autonómica de no hacer nada por impedir la consulta ilegal reveló también Nieto que el Ejecutivo

Voz 1275 30:34 hoy ofreció al guber la celebración de una

Voz 1727 30:36 a referéndum simbólico no en los colegios sino las plazas

Voz 9 30:39 parte de esa manifestación de capacidad de movilización y de fuerza de de de movimiento independentista podía haber sido que se simular a ese referéndum en la plaza de lo municipio en lugares abierto donde no se fuese en contra de ese mandato judicial

Voz 1727 30:55 el Gobierno y los sindicatos han firmado este lunes un convenio colectivo que contempla mejoras salariales

Voz 14 31:00 para cuarenta mil trabajadores de la Administración central

Voz 1727 31:03 es el convenio más grande de España incluye la opción de que ocho mil trabajadores pasen de personal de la Administración a funcionarios Miguel Crespo

Voz 1 31:09 de este nuevo convenio que contempla una subida lineal del salario de doscientos ochenta euros y una mejora general en las tablas salariales se beneficiarán unos cuarenta mil trabajadores que forman parte del personal laboral de la Administración Se establece un salario mínimo de mil ciento treinta y seis euros al mes en las categorías más bajas el incremento sería del nueve por ciento llegando al once con la subida que se aplicó a principios ese año los empleados públicos para el año que viene con los repuntes variables máximos del acuerdo este mínimo podría llegar a rondar los mil doscientos euros Comisiones Obreras UGT han valorado muy positivamente el acuerdo porque dicen responde a la mayoría de sus exigencias redunda en beneficio de los trabajadores el sindicato CSIF por su parte ha rechazado este acuerdo de fondos adicionales del que en parte depende la subida lineal de doscientos ochenta euros calificándolo de insuficiente e improvisado

Voz 1727 31:54 en Estados Unidos un grupo de investigadores ha dado un paso más en la lucha contra el cáncer publica la revista Nature que han encontrado un tratamiento para el tumor cerebral infantil más agresivo Javier Gregory

Voz 0882 32:05 una investigación pionera realizada en un hospital infantil de Chicago en Estados Unidos y cuyos prometedores resultados publica la revista Nature ha descubierto por primera vez un tratamiento eficaz para retrasar el crecimiento del tumor del cerebro más mortal en los niños además este nuevo fármaco también aumenta la supervivencia en ratones a los que se había producido el día PG Elio coma pontífice intrínseco difuso el tumor cerebral más agresivo entre la población infantil como explica el doctor Oren Baker que es el autor de esta investigación pensado despropósito es autor sin embargo cómo explicas este doctor antes de poder probarse niños que sufren este tipo de tumor cerebral este equipo de científicos Estados Unidos tiene todavía que probar en animales que el tratamiento no tiene efectos secundarios adversos

Voz 1727 32:53 del tiempo iban a bajar las temperaturas si lloverá a partir de la tarde en Extremadura Castilla y León también en Galicia allí en las carreteras cómo se circula está ahora Teresa Serrano DGT buenos días

Voz 1 33:17 en Zaragoza la Godina

Voz 1 33:17 en Zaragoza la Godina

Voz 1257 33:20 UPA un carril sentido Madrid y otra colisión en Córdoba en la nacional cuatrocientos treinta y dos en Baena que crea problemas en sentido a Granada

Voz 15 34:53 Peña

Voz 1727 35:03 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Asturias porque quedan activos todavía treinta y nueve incendios forestales uno muy cerca a una aldea de Llanes Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 35:18 buenos días en el entorno de naves en concreto con la participación de doscientos once soldados de la Unidad Militar de Emergencias y nueve aeronaves están consiguiendo reducir el fuego que llegó ayer a alcanzar los ciento treinta y nueve incendios simultáneos la Fiscalía ha abierto una investigación y el Gobierno asturiano no duda de la intencionalidad de la práctica totalidad de ellos Guillermo Martínez es el consejero de la presa

Voz 36 35:39 vencía vimos que acudiera a las estadísticas para ver que hay muy pocos incendios que son fortuitos no pues todo parece indicar que corresponde a las causas que dicen las estadísticas en ellos anterior hoy

Voz 0174 35:49 se prevé otra jornada dura para los más de trescientos efectivos en total que tratan de combatir el fuego en Asturias el tiempo no va a ayudar porque el viento del sur principal aliado de los incendios nos va a dejar rachas fuertes en Asturias no esperamos lluvias por aquí al menos hasta mañana los incendios se reparten por toda Asturias afectan a veinticuatro municipios

Voz 1727 36:05 un abrazo Ángel un abrazo Pepa en Cataluña el guber anuncia que prepara una ley para limitar el precio del alquiler de viviendas y alargar por ejemplo a entre seis y diez años seis diez años la duración mínima de los contratos de alquiler Joan Bofill bon día

Voz 0931 36:23 bon día duración que sería más o menos larga en función de si los propietarios son particulares o grandes inversores según la consellera Ester Capella este cambio sería con una modificación del Código Civil de Cataluña inestable mecanismo

Voz 1727 36:34 es portavoz de que aún extinguida para que

Voz 0931 36:37 los precios sean consecuentes con consecuentes con lo que es la realidad decía ayer en ser Cataluña la intención es llevar esta modificación al Parlament a finales de este año ahora se está acabando un redactado que podría hacer que sea el Gobierno incluso los ayuntamientos quiénes límite en los precios Capella decía que espera que Moncloa respete las competencias del Gobierno en materia de contratos privados que no lo recurra al Constitucional sólo en la ciudad de Barcelona los precios han disparado un treinta y ocho por ciento en cinco años están ya por encima de los niveles de antes

Voz 1727 37:03 la crisis y ahora nos vamos a Andalucía porque después de quince meses en prisión pisa la calle en tercer grado Rafael Gómez conocido como Sandokán fue concejal del Ayuntamiento de Córdoba y condenado a más de cinco años por fraude Hacienda María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 1257 37:19 buenos días Pepa soy Rafael Gómez dejó la cárcel al mediodía almorzó con la familia con unos amigos de Julio por la noche para dormir en el centro de reinserción social de las quemadas a donde tiene que volver hasta que cumpla la condena de cinco años por Faro de Hacienda salió saludando a periodistas a funcionarios poniendo en valor incluso el trabajo que realizan en la cárcel de

Voz 1 37:38 van teniendo una experiencia muy bonita

Voz 17 37:40 porque la calle no sabe realmente cómo funciona centro pero puedo decir que a un ejemplo a seguir no

Voz 1727 37:48 bueno de momento queda pendiente el recurso de la Fiscalía que sí

Voz 1257 37:50 me ponía este tercer grado porque el empresario no apagado todavía la multa de ciento doce millones de euros impuesta en la sentencia un beso María Eugenia Pepa

Voz 1727 38:02 la Audiencia de Madrid enviado a prisión a los integrantes de la conocida como la manada de Villalba pese a que su condena por violación todavía no es firme Laura Gutiérrez buenos días buenos días lo hace el tribunal porque entiende que hay riesgo de fuga

Voz 1275 38:16 sí a pesar de que reconoce que existe arraigo familiar y personal de los tres condenados los jueces de la Audiencia entienden que hay un claro riesgo de fuga porque las penas impuestas son altas Ata hasta quince años de privación de libertad es por eso por lo que consideran necesaria y proporcionada a esta medida de prisión provisional sin fianza y comunicada a los tres de Collado Villalba no han salido de los juzgados tras comunicarles esta decisión directamente han sido trasladados al calabozo Ésta es su abogada estamos en un momento

Voz 1100 38:41 lo del procedimiento o en qué

Voz 37 38:44 el sistema todavía a estos señores les da la oportunidad de demostrar que son inocentes han ido a prisión provisional pero a veces no tenemos en cuenta que mientras que la sentencia no sea firme estos señores tienen aún las Press

Voz 1275 38:58 Asunción de inocencia para el guardia civil Miguel Ángel Calvo y para el soldado Martín Álvarez palestinos la prisión militar de Alcalá de Henares para el tercero recordó Alonso una de las expresiones que existen aquí la Comunidad mal

Voz 1727 39:09 Valencia la Guardia Civil da por descartado

Voz 1275 39:11 cada una banda que extorsiona va a sus víctimas

Voz 0141 39:14 a través de una falsa web de contactos sexuales entre los detenidos está

Voz 1727 39:19 Toño futbolista del Levante que ha pasado tres

Voz 0141 39:22 semanas en prisión provisional Ana tales bon día bon día el pasado viernes fue puesto en libertad la Guardia Civil cree que en toda España hay al menos cuarenta víctimas de esta banda catorce detenidos otros cinco investigados se les acusa de los delitos de amenazas blanqueo de capitales tráfico de drogas usurpación de estado civil y falsificación de documentos la banda habría obtenido a través de la extorsión medio millón de euros los denunciantes contactaban con mujeres que ofrecían servicios sexuales a través de una web pero la cita no

Voz 1727 39:51 nunca se producía a raíz de esos contactos

Voz 0141 39:54 las víctimas recibían multitud de llamadas y mensajes desde aplicaciones de mensajería instantánea en los que varias personas

Voz 1 40:00 les exigía grandes cantidades de dinero bajo Caca

Voz 0141 40:02 tienes de amenazas de difundir esos encuentros sexuales entre sus parejas o familias

Voz 1727 40:12 el Carnaval de Las Palmas ya tiene reinó una esta noche Drac Chuchi sea coronado con un espectáculo propio de un dios hindú Héctor palmero cuéntanos buenos días

Voz 1275 40:23 qué tal Pepa buenos días con la fantasía repite mi nombre ha cautivado a las más de seis mil personas que asistieron a la gala en el parque de Santa Catarina hay también al jurado con un espectáculo marcado por las volteretas sobre su bailarines y lanzándose de espaldas al vacío por las acrobacias de su actuación hay que destacar lo sobre los más de veinte centímetros de sus plataformas tres minutos de arte y transgresión que la han servido para hacerse con el cetro en una gala en la que han pujado dieciséis aspirantes muy emocionado al verse coronado como Drag Queen dos mil diecinueve se ha llevado a casa su título con la sensación de una gran recompensa a tanto trabajo con la gratitud de haberlo hecho realidad

Voz 1727 40:59 imagino que lo estáis pasando muy bien en Carnavales no vosotros mucho Trobajo

Voz 1275 41:03 pues muy bien todavía hasta ahora hay un ambientazo las calles que no se pueden imaginar ahora que dejaré las ganas para el fin de semana en nuestro caso

Voz 1727 41:11 beso adiós otro para ustedes

Voz 2 41:17 Annan me ganarme nombrada onda

Voz 1 41:29 puede la administración Donald Trump permitida a los estadounidenses de mandar

Voz 1727 41:35 doscientas entidades cubanas por Venecia

Voz 1 41:38 ejerce de las propiedades que les fueron expropiadas durante la revolución lo cuenta desde La Habana para la Laser Mauricio Vicent

Voz 38 41:45 la nueva medida que Estados Unidos para recrudecer su política de embargo hacia Cuba tendrá escasos efectos prácticos aunque Washington permitirá a partir del diecinueve de marzo interponer demandas en sus tribunales contra firmas estatales cubanas incluidas en una lista negra que hagan uso de activos nacionalizados a ciudadanos estadounidenses esto no afectará a las empresas extranjeras con intereses en Cuba por lo menos de momento aún así el objetivo principal de la administración Trump que es generar miedo y a las inversiones extranjeras sí que preocupa a La Habana ayer el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores aseguró a sus socios económicos que la isla garantizará todas las operaciones y proyectos con capital extranjero pese a que la aplicación parcial del Título III de la Ley Helms Burton es un acto hostil que pretende asfixiar a la economía cubana

Voz 1 42:46 no hubo banco es la entidad que nació después de la quiebra del Espíritu Santo otro banco muy popular en Portugal bueno pues para evitar un nuevo naufragio Novo Banco le pide al Estado portugués un rescate de más de mil millones de euros informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 3 43:04 en Portugal crecen las críticas al Gobierno ante un nuevo rescate de nuevo banco el llamado banco bueno que surgió tras el colapso del Banco Espíritu Santo en dos mil catorce de este ese año la entidad financiera ha acumulado más de cinco mil millones de euros en pérdidas este lunes ha solicitado una nueva inyección de mil ciento cuarenta y nueve millones este euros al fondo de resolución luso si se aprueba la petición el Estado portugués habrá destinado un total de dieciocho mil trescientos cincuenta mil millones de euros al rescate de los bancos lusos desde dos mil ocho cifra que implica que a día de hoy cada ciudadano portugués ha pagado mil ochocientos euros para mantener el sector en pie el montante es escandaloso para un país

Voz 1 43:45 el que el salario medio se sitúa entorno a los ocho

Voz 3 43:48 cientos veinte euros mensuales ya ha provocado quejas por parte de la izquierda lusa que pregunta hasta cuándo seguirán saldando las deudas de los banqueros portugueses

Voz 40 45:11 en Hoy por hoy el el eh

Voz 41 45:20 como el dos Burriel titula esta mañana José María buenos días Pepa ustedes

Voz 1100 45:29 el responsable de aquellas imágenes el uno de octubre de las que todos tenemos recuerdos pues antidisturbios Nos cargando sobre ciudadanos todas las jóvenes y mayores que iban a votar cualquier otra interpretación repugna al sentido común fue un señor que se llama José Antonio Nieto dije a la sazón era secretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP osea tiene algo Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría Kira siquiera ese pedazo de ministro del Interior que se llama Juan Ignacio Zoido Sort moción amnésico tuvieron nada que ver Akelarre fue nieto político de gran renombre y poder omnímodo que en esa fecha dependían vidas y haciendas de esta piel de toro así al menos se declaró ayer ante el Supremo porque cuanto menos tendremos que agradecer que los esa las pulgas de encima como hicieron superior es lamentable espectáculo que dieron la semana pasada ante ese mismo tribunal pero lo que diga Nieto por su ubicación en el escalafón ya viene marcado por su irrelevancia que ante hay asuntos gravísimos de Estado algo porque nos ocupa las declaraciones que son pura Feel Fine porque la orden de cargar a saco jamás pudo tomar mandado queremos al coronel por dignidad

Voz 10 46:45 doctor cierta

Voz 35 46:51 Juan acá

Voz 1727 47:01 habríamos mucho el abanico esta mañana pero como seguimos camino del ocho

Voz 1275 47:04 lo M me dices Dani que llegan muy

Voz 1727 47:07 muchas reflexiones de los oyentes si lo último él

Voz 0456 47:09 feminismo liberal que presentaba este fin de semana Inés Arrimadas muchas reacciones como la de Pilar de Madrid buenos días

Voz 42 47:15 buenos días pues mira yo está de sobre el feminismo liberal tengo que decir que conceptualmente feminismo y liberal es absolutamente incompatible como lo es fascismo y ser buena persona por lo tanto los experimentos con Coca Cola el feminismo es igualdad no es otra cosa no diera apellidos dejemos de intentar engañar al personal con términos que no tienen ningún sentido

Voz 0456 47:38 preguntamos también siesta Si este debate sobre el feminismo sobre el machismo secuela en su día a día que cambió el ocho EM Consuelo Sevilla