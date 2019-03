Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:13 la Cadena SER

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días habrá súper domingo electoral en el mes de mayo habrá súper domingo electoral en el mes de abril español valenciano Ximo Puig adelantó me sus autonómicas y las hace coincidir con las generales del día veintiocho vamos a hablar con él esta mañana en Hoy por hoy pero anoche ya estuve en Hora Veinticinco Mònica Oltra de Compromís que ha gobernado con Puig esta legislatura y que era contraria al anticipo de un mes de esos comicios

Voz 2 00:50 en las la de una incursión de selecciones valencianas pero en cualquier caso yo creo cosas recae en el momento en el que lo que se plantea es adelantamos para ser más valencianos y lo hacemos coincidir con las elecciones de toda España con la cual nos vamos a diluir en ese mensaje

Voz 1727 01:09 la disolución hoy de las Cortes Generales implica que se interrumpe la tramitación de más de trescientas iniciativas legislativas de todos los grupos parlamentarios entre ellas algunas del grupo socialista que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende seguir aprobando vía decreto ley hasta que su Ejecutivo entre funciones

Voz 3 01:27 pues tengo que dar una mala noticia del Gobierno

Voz 4 01:30 el Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de estaré

Voz 1727 01:34 Sánchez respondía ayer mismo como acaban de escuchar en Granada al anuncio del líder del PP de Pablo Casado de que va a recurrir ante la Junta Electoral Central ese uso dice de las instituciones en beneficio del PSOE

Voz 5 01:46 pero lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano

Voz 0456 01:52 a todos los españoles el bolsillo para hacer campaña

según le cuentan a la sede de fuentes próximas a la Junta Electoral Central este organismo no podrá hacer mucho contra los decretos del Gobierno porque son normas con rango de ley sólo recurribles al Tribunal Constitucional es martes cinco de marzo rollo y XXVIII periódicos de los veintiocho países de la Unión Europea publican una tribuna del presidente de Francia apelando a fortalecer al Unión en las urnas Isabel Villar se titula para un renacimiento europeo ya en España lo publica el País Macron propone reformas de calado este año de elecciones europeas revisar espacio Schengen para abordar el fenómeno migratorio e incluir al Reino Unido en futuro consejo de seguridad europea el Tribunal Constitucional Italia no va a discutir hoy la vigencia de la ley que desde hace sesenta años prohibe los prostíbulos tiene que decidir si es legal criminal el izar el reclutamiento de prostitutas aun cuando las mujeres sean adultas y accedan libremente a esa práctica el ministro de Interior el ultra Matteo Salvini está a favor de legalizar los burdel en Japón un tribunal ha concedido esta madrugada la libertad bajo fianza al ex presidente de Nissan llevaba en prisión provisional desde finales de noviembre por presuntas irregularidades fiscales millonarias para salir de la cárcel tendrá que depositar una fianza de cerca de ocho millones de euros

Voz 0456 03:04 el próximo veintidós de marzo HB a estrenar una

Voz 1727 03:07 disculpa que aporta datos sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco el mayor hallazgo es el cruce de llamadas continuadas entre una de las condenadas y el asesor del presidente de la Junta de Castilla y León

Voz 3 03:22 con una puede ser que alguien que trabaja en la presidencia de la Junta en este León ha estado hablando todos los días con la asesina que dos años después nadie se haya preocupado en averiguar quién es ese señor

Voz 1727 03:33 esa persona no declaró en el juicio y esto o que acaban de escuchar se pregunta el fiscal del caso en la película que ha hecho el director del documental Muerte en León y bien los deportes las tres derrotas seguidas del Real Madrid en el Bernabéu preocupan de cara al partido de esta noche en la Liga de Campeones Sampe

Voz 1161 03:51 han terminado por enfadar a la afición que ya el sábado pitaba a jugadores como Gareth Bale y después de haber perdido con Girona y Barça en Liga y el propio Barça en Copa eliminados de ambas competiciones sólo queda la Champions a la que vuelven esta noche con el partido de vuelta de octavos ante el Ajax y pese haber ganando uno dos en la ida el ambiente no es bueno Modric y los males del equipo

Voz 1727 04:23 Carbó buenos días

buenos días la situación en el Cantábrico ha mejorado pero sólo aparentemente Jackie especialmente en la próxima noche el viento del sur va a soplar con mucha intensidad rachas de más de cien kilómetros por hora de nuevo con temperaturas altas de hecho aquí no esperamos una mejoría completa hasta mañana cuando la lluvia ya caerá de manera generosa en el conjunto del país muchas nubes ahora algunas gotas acabará haciendo sol pero la lluvia se extenderá por Extremadura Castilla y León también Galicia

Voz 10 04:53 es un piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo noto que es que hemos perdido un montón de cosas no porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo que puede

Voz 11 05:33 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 12 05:37 el coordinador del dispositivo el señor Pérez de los como por decisión primero de el fiscal de puede

Voz 1275 05:45 la magistrada el ex ministro del Interior Sela

Voz 1727 05:48 con las manos en su declaración ante el Supremo Ile atribuyó toda la responsabilidad del dispositivo policial del uno de octubre hoy declara ese hombre Pérez de los Cobos pero ya ayer el que fue número dos de Zoido el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto acusó a los Mossos de no impedir el referéndum ilegal así definió el dispositivo de los agentes catalanes

Voz 13 06:09 claramente insuficiente e ineficaz diría que en algunos caso respondía otro objetivo no al de impedir la celebración uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 1727 06:23 José Antonio Nieto hizo una declaración muy precisa y muy concreta una declaración calizas

Voz 9 06:33 esta mañana Xavier Vidal Folch el grueso de los acusados los que nos en autocrítica pasó ayer un mal día seguramente el más duro desde que se inició la vista oral del proceso al proceso hasta ahora casi decepciones gracias a las muy preparadas intervenciones de los acusados campaba por sus anchas el relato de P de los hechos había habido intento democrático de votar apoyado en determinadas ley es que fue impedido con malas artes primero por la fuerza después de un gobierno autoritario los presos son uno cero y el juicio un error en el mejor caso ir más bien cursi abuso desde ayer a este relato se opone vigorosamente otro vino de la voz del entonces secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto que estuvo en su lugar con más autoridad y aplomo que Mariano Rajoy y que Soraya Sáenz de Santamaría hay desde luego que su calamitoso superior jerárquico el ministro Zoido nietos estuvo con arrojo y dudas más bien menores que la votación era ilegal que el Govern de Puigdemont la mantenía mientras aparentaba frenarla que los Mossos apenas hicieron nada relevante para evitarla no sólo los gobernantes encajaron réplica también la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell el secretario general de la Cámara y el Letrado Mayor contradijeron a fondo su idea de que no podía oponerse a tramitar las leyes levantino chicas de desconexión yo tras resoluciones que venía obligada ella y la mesa en admitir las porque atentaban contra la Constitución y las había suspendido quién podía hacerlo el Tribunal Constitucional

Voz 7 08:08 el juicio parece que hay partido

Voz 1727 08:16 noticia que avanza a esta hora las ocho las seis y ocho en Canarias la Cadena Ser el ex presidente del Club de Fútbol Reus transfirió dinero del equipo a una empresa de la que él y Joan Laporta son propietarios el antiguo dirigente asegura que la transferencia era para devolver un préstamo pero lo cierto es que en ese momento había proveedores con facturas acumuladas desde hacía más de dos años información de Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 08:40 si decenas de proveedores esperando para cobrar y poco antes de dejar de pagar los sueldos a jugadores y empleados el club coge los últimos ingresos que le vinieron de la Liga trescientos mil euros para saldar una deuda con esta empresa Kors Tour administrada por el propio leve el ex presidente y también por Laporta pero es que además esa misma empresa reclama ahora al club bajo otras manos más de setecientos mil euros según los datos de la contabilidad del Reus hay centenares de miles de euros que se deben por ejemplo a la empresa que mantiene el césped agencias de viajes a hoteles a empresas de chóferes con lo que el club ayer entró en concurso de acreedores la nueva dirección está intentando pagar poco a poco de momento lo ha hecho ya ha devuelto lo que les debe a los jugadores del filial

Voz 1727 09:19 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 21 10:32 como sucede a una estrella de rock sí recibieron ayer en el aeropuerto de Caracas San Juan Guarido después de su gira de diez días por los países

Voz 22 10:40 que lo apoyan regreso Sin

Voz 1727 10:43 inocentes incluido anuncian nuevas movilizaciones en Venezuela en un intento por mantener viva la llama que prendió el veintitrés de enero cuando se proclamó presidente legítimo de Venezuela Rafa Muñiz

Voz 1772 10:54 cuando llegó a Venezuela desde Panamá en un vuelo comercial sin ningún problema en las aduanas a pesar de haber desobedecido al Tribunal Supremo que le prohibió salir del país a su llegada fue recibido por embajadores de París Alemania o España antes de darse un baño de masas en el centro de Caracas con este mensaje a los militares

Voz 4 11:13 señora en la puerta alma gente que luego el amenaza aquí no cumplió

Voz 1772 11:21 Aído ha convocado más manifestaciones para el sábado y prevé una reunión hoy con los sindicatos Nicolás Maduro ha mantenido un perfil muy bajo en las redes sociales y actos públicos en las últimas horas no ha comentado absolutamente nada en contra de lo que viene siendo habitual sobre el regreso de Whitehall

Voz 1727 11:36 abrir en Argelia la carta con la que el presidente Buteflika promete abrir un proceso para elegir a un sucesor abierto en realidad una brecha profunda una más en la sociedad argelina están quienes piensan que dice la verdad y quiénes quieren que sólo es un truco más para ganar tiempo aunque de momento la gente sigue en la calle corresponsal Sonia Moreno

Voz 23 11:56 las protestas persisten en Argelia el lunes se celebraron manifestaciones en todas las ciudades hay convocada una concentración masiva para después del rezo este viernes parece que la carta de Buteflika a los ciudadanos prometiendo elecciones anticipadas si sale elegido presidente no ha cuajado en una sociedad desencantada que ya no va a dejar de protestar contra un quinto mandato Se estudia invalidar la candidatura de Buteflika por no presentarse verbal el presidente de la Comisión Electoral Nacional de Argelia una alta instancia independiente para la vigilancia electoral lo explicó en rueda de prensa lo escuchamos

Voz 24 12:28 sí yo en las elecciones presidenciales el candidato podrá depositar el citado dossier ya no hay posibilidad alguna para eludir la ley o interpretarla

Voz 23 12:37 se prepara una huelga y una marcha nacional la dirección de algunas empresas públicas está enviando mensajes a los trabajadores para que no la secunden el ex ministro de Agricultura diputado el Frente Nacional de Liberación seta Ahmet través rugir deja el partido Buteflika

Voz 1727 13:55 cuántas veces han salido de viaje y se han dado cuenta de que sean dejado algún medicamento en casa hasta ahora no siempre podíamos comprar lo que no sabían recetado en una comunidad que no fuera la nuestra bueno pues desde esta semana importante novedad podremos comprar medicinas en cualquier

Voz 0456 14:11 farmacia de España de cualquier comunidad con nueve

Voz 1727 14:14 esa misma receta el Ministerio de Sanidad ha unificado el sistema para que podamos hacerlo gracias a la receta electrónica estará disponible en cuanto se incorpore a ese sistema la Comunidad de Madrid que es la última que faltaba

Voz 1845 14:27 con esta incorporación de Madrid en todo el Sistema Nacional de Salud la receta electrónica es interoperabilidad

Voz 1727 14:35 es la misma en toda España una única receta electrónica podremos comprar medicinas en cualquier comunidad en esa misma comparecencia la ministra Carcedo alejó la posibilidad de celebrar un MIR extraordinario este año para cubrir el déficit de médicos de Atención Primaria se incrementará las plazas pero ya en la convocatoria del año dos mil veinte Laura Marcos

Voz 0542 14:57 los gobiernos con grandes áreas rurales como Galicia Castilla y León Andalucía quieren que se celebre antes de Semana Santa que este examen extraordinario para captar médicos de familia y pediatras el popular Jesús Aguirre no entiende que miles de médicos se quede en cada año sin plazas MIR emigren desde Andalucía Andalucia Portugal

Voz 28 15:14 que tenga ello zona rural la dispersión geográfica altas encubrir sobre todo con medicina familia con pediatra y que tengan una bolsa de cuatro mil médicos que yo no puedo control contra todas pues no tiene el título de especialista

Voz 1727 15:25 Sanidad se compromete a aumentar hasta nueve mil

Voz 0542 15:28 cientas plazas la oferta MIR de dos mil veinte pero la ministra Carcedo descarta formulas milagro y teme que si se convocan Mir extraordinario esos médicos queden atrapados entre dos cursos de

Voz 7 15:38 la residencia tampoco vamos a adoptar atajos en la formación de especialistas

Voz 1845 15:42 no es a la I Convocatoria ya está sus una irresponsabilidad quienes aprueben las plazas tienen que tener un sitio a donde ir al día siguiente tienen que tener

Voz 0542 15:52 su plaza adoptadas son las comunidades quienes pagan esas nóminas de los residentes así que la gran mayoría sigue exigiendo monográfico para hablar de financiación

Voz 1727 16:00 Is sobre oposiciones una mujer aragonesa que está tetrapléjica ha ganado una importante batalla en los tribunales podrá opositar para ser registradora de la propiedad Carlos Sevilla Isabel G

Voz 1393 16:14 pasó tiene cincuenta años y una discapacidad física del noventa por ciento provocada por un accidente que sufrió con catorce en dos mil dieciséis el ministro de Justicia declaró que no estaba capacitada para ejercer las funciones propias de una notaria de una registradora y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ha dado la razón en su auto los jueces sostienen que la decisión del Ministerio era contraria a varias normas sobre los derechos de las personas con discapacidad entre ellas la Constitución que emplazó a las administraciones públicas a empa amparar los dos Altas hoy dice que presentó su recurso para abrir camino a las personas que vengan detrás y que se presentará a los exámenes de registrador en marzo del año que viene

Voz 1727 16:48 gracias Carlos son las siete diecisiete a seis y diecisiete en Canarias

Voz 29 16:55 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 3 17:01 en el sorteo de la mañana

Voz 30 17:07 uno en el sorteo de la noche ocho tres

Voz 1727 17:11 sí

Voz 18 17:13 queda Skype participar en las fotos de Lance colabora con su labor social vida el triple excelencia tentador también en puntos de venta autorizados Joan juegos once Ponta es

Voz 29 17:22 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas

Voz 1727 17:30 no El Museo Thyssen expone estos días la obra del cineasta indio a marcan war un artista que reflejan sus trabajos las dificultades de ser mujer en la India Raquel García

Voz 31 17:44 en un gran espacio oscuras una voz en off pregunta una mujer india si cree que sus agresores fueron tan violentos con ella porque sabían que sobre ellos no caería el peso de la ley al lado la misma voz pregunta otra víctima por lo que le ocurrió cuando fue secuestrada todas miran a cámara en total ocho pantallas que envuelven al espectador convirtiéndole en el centro de todas esas historias simultáneas de brutalidad de violencia es uno de los trabajos de Marc Hangar cineasta indio que trabaja desde hace años recopilando los testimonios de las poblaciones más vulnerables de su país Chus Martínez comisaria

Voz 32 18:15 de momento que el espectador lo está viendo ya no hay ninguna otra dimensión que la dimensión individual personal de ver qué hago yo cuando la situación es injusta e que el lenguaje tengo para contarlo y que puedo hacer a quiero hacer aquí estoy dispuesto a entender de todo esto yo creo que es que es muy interesante

Voz 1727 18:35 hay un paralelismo histórico con India según la comisaria

Voz 31 18:37 que no se habla de la transición de la dictadura a la democracia en España de las preguntas que plantea con su trabajo que significa ganar derechos quién los gana es la única manera de cambiar las cosas o también hay que cambiar la manera de ver de percibir de contar la realidad

Voz 12 18:58 sobre el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana bon día

Voz 25 19:02 buenos días Pepa buenos días Dani Ramón desde carné de Valencia la decisión de Ximo Puig no sé si es acertada unos acertadas pero la verdad es que no va a meter dos meses vertiginosos de mucha política ir mucho desenfreno es la única decisión que ha tomado unilateralmente el Partido Socialista sin contar con sus socios de Compromís Podemos bueno una decisión que ya veremos si es buena o no buena yo lo único que pediría a toda la gente de la Comunidad Valenciana que se movilice y que vote

Voz 1727 19:28 desenfreno dice Ramón en desenfreno electoral

Voz 7 19:31 estamos en toda España gracias un abrazo

Voz 0456 19:34 el Alicante

Voz 34 19:35 bueno pues yo me parece muy bien el adelanto de las elecciones aquí en la Comunidad Valenciana porque como también pienso que habrá bastante gente que vaya a votar en las generales pues aprovechamos sí que haya bastante participación las valencianas porque son muy importantes es la generales establecidas una importantísima por favor por favor los jóvenes implica Eros votar

Voz 1727 19:58 gracias a todos siete entre seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días la previsión del tiempo anuncia para este martes a última hora del día los primeros chubascos en el extremo occidental de la región en el resto muchas nubes y temperaturas que siguen bajando aunque todavía con tiempo agradable en las horas centrales del día Se acabaron las inauguraciones oficiales la cercanía de la cita con las urnas del veintiséis EM impide desde hoy a los alcaldes y políticos poner primeras piedras o hacer campaña de su actuaciones en la cuenta atrás para las municipales autonómicas Ángel Garrido no ha podido pasar por alto a su predecesora

Voz 0177 20:39 como no podía ser de otra manera un agradecimiento muy especial a la presidenta Cristina Cifuentes que gobernó durante los tres primeros años la Comunidad de Madrid creo que con acierto que con la entrega con vocación de servicio público ya cuyo trabajo se debe en muy buena medida el éxito colectivo

Voz 7 20:57 Garrido se emociona al hablar de

Voz 1275 20:59 Cifuentes en un acto para hacer balance de la legislatura en la que lleva casi un año al frente del Gobierno madrileño la legislatura ha dicho más social de la historia de la región Garrido ha reivindicado el legado de la expresidenta quedes cuenta ya las horas para acudir mañana a la Comisión el caso master en la Asamblea allí en esa sala del Parlamento de Vallecas este lunes ni el rector de la Rey Juan Carlos el consejero de Educación han asumido responsabilidad alguna por proporcionar al alumnado fuentes el acta que le puede llevar a prisión un documento que por regla general una universidad nunca pone en manos de sus estudiantes Manrique ante las preguntas del diputado de Podemos hubo Martínez Abarca en Mingora

Voz 4 21:34 momento le pedí ninguna le pedí la documentación en la que habían basado sus informaciones el acta llegó la comentaba usted seguro que yo comprobamos para mí el acta por supuesto persiste a ver si existía un acta que menos enviaban digamos en definitiva lo que eran eh las notas de la de la ex presidenta que había obtenido en el máster Podemos

Voz 1275 22:03 Nos dicen que tras esta sesión queda más que probado que el consejero de Educación utilizó su cargo para favorecer a Cifuentes el partido naranja recuerda que van Iker ya fue reprobado y que ha sido Garrido el que ha querido mantenerlo en el cargo Eduardo Robinho Ignacio Aguado en La Ventana de Madrid el Partido Popular en concreto el señor Ban griten participó de un plan para intentar salvar a la señora Cifuentes durante la crisis del caso Máster es decir el consejero educación el máximo representante y responsable de la educación en la Comunidad de Madrid se estaba dedicando a intentar tapar a la que estaba estafando

Voz 5 22:32 lo hemos teníamos eh mano pero no hasta cobrar unos esa dimisión hemos podido pedir la hemos podido reprobar hemos podido decirle en cara a cara en el propio pleno que ha estado a la altura pero no depende de nosotros depende una decisión del Gobierno de este caso el señor Garrido

Voz 1275 22:49 influencias Tere ya desde hace unos días su citación para comparecer mañana en la Comisión su abogada no ha querido confirmará la SER si responden

Voz 7 22:56 a las preguntas de los portavoces de los grupos

Voz 1275 22:59 Martes cinco de marzo Podemos ya tiene candidata para competir con Errejón titulares con Enrique García

Voz 1553 23:04 Isabel Serra diputada autonómica que presentó ayer su candidatura arropada por Irene Montero lo hizo con una crítica a los proyectos personalistas y reivindicando lo colectivo para echar a la derecha de las institución

Voz 1275 23:14 el PSOE convoca hoy a los equipos de los tres candidatos a las primarias a la alcaldía de Madrid para consensuar un debate a tres los candidatos pasarán esta semana por la ventana de Madrid hoy a Manuel de la Rocha

Voz 1553 23:23 la Comunidad de Madrid se incorpora a la al sistema de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud esa receta permite retirar medicamentos desde desde cualquier parte del país y el acceso al historial clínico desde centros de otras regiones Madrid era la única comunidad que no formaba parte de este éxito

Voz 1275 23:37 el Ayuntamiento de la capital y la Fundación Atlético de Madrid han firmado el II Convenio de colaboración para impulsar proyectos de fútbol social en Lavapiés reforzando el club dragones de este barrio un equipo de madres y padres o la inclusión de inmigrantes a través del deporte sí veinticuatro como está el tráfico hasta ahora en las calles de la capital a cazar buenos días

Voz 1322 24:01 qué tal buenos días Laura nada que ver con el día de ayer ya estamos en hora punta y se notan las centradas por la avenida del Mediterráneo y Conde de Casal también la avenida de América sentido salida para alcanzar la dos o la entrada por la A42 Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza también destacar todo el este de M30 todo ese arco entre Méndez Álvaro y el Nudo de Costa Rica en muy lento también entre el Nudo de Manoteras y el Nudo Norte

Voz 1275 24:25 en las carreteras como está el tráfico de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 0532 24:29 buenos días pues a esta hora tenemos que destacar dos accidentes uno en la A2 en Torrejón de Ardoz sentido Guadalajara y otro en la A cuatro en Valdemoro sentido entrada además retenciones ya prácticamente en todos los accesos a la capital y en la M cuarenta en los tramos habituales ya bastante saturación con paradas intermitentes

Voz 1275 24:46 nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó qué tal buenos días

Voz 9 24:49 unos días hoy las temperaturas serán parecidas a las de ayer con nubes abundantes durante la mañana apenas dejarán algunas gotas Sol al mediodía de nuevo no ves al finalizar la jornada con alguna lluvia que mañana ganará en intensidad y temperaturas que apenas bajan de los diez grados ahora mismo un poco de frío sólo durante la tarde máximas todavía por encima de los quince pero también durante la tarde se va a reforzar el viento del sur acentuando un poco la sensación de frío

Voz 1275 28:16 la Asamblea la denuncia que las trabajadoras de la residencia Fundación Reina Sofía de Alzheimer hicieron aquí en la Ser y que llegó al despido de tres de ellas contaron que guardaban pañales y todo tipo de material para los mayores porque la empresa no les daba los suficientes pero Clece que es la compañía que gestiona esta residencia registro sus taquillas encontró esos materiales después procedió a despedir las Teresa Rubio

Voz 1727 28:36 el director general del Mallorca comparecido por este asunto en la Comisión de Políticas Sociales se ha lavado las manos porque pese a que las residencias pública la gestión oeste Clece ya ha dicho la relación con los profesionales no es de su competencia escuchamos a Carlos González Pereiro hoy al diputado de Podemos Raúl Cámara

Voz 1259 28:52 los últimos días han publicado en medios de comunicación aspectos de la gestión de la eficiencia como pueden ser los relacionados con puertas ceso el control de insectos y el suministro de material de aseo ninguno de estos problemas ha sido ha perdido la visita de inspección que las inspecciones son los mismos días todos los años el director general pregúntele a los trabajadores pregúntele al centro El mismo día todos los años y sabe lo que pasa que cuando llega la inspección está todo de punta en blanco y cuando se va a la inspección empieza lo prole

Voz 1727 29:21 tanto Podemos como PSOE han pedido el sobreseimiento del despido de las trabajadoras

Voz 1275 29:25 igual sobreviviendo a la alcaldesa Carmena pide a los madrileños que no pueden hacer frente al alquiler que se pongan en contacto lo antes posible con el Ayuntamiento de la capital

Voz 1804 39:28 fíjate qué suerte tiene Lucía Taboada porque a mí la primera imagen que se me viene a la cabeza es yo mismo en el mercadillo de mi pueblo el censo que se celebraba entonces todos los lunes buscando ropa que se pareciese la quedaba

Voz 1727 39:40 la terrible zanjó no debía ser aquel Jabois adolescente terribles

Voz 1804 39:45 fíjate es imposible mirar atrás sino echar de menos aquella especie de Grima eh yo tenía dieciséis años fijación diecisiete quería tener entradas en el pelo para ser como Vila cante pero también es verdad que gracias a Sensación de vivir y aprendí a respetar y entenderlos

Voz 1727 40:00 códigos de los vendedores de la feria porque lo tenían

Voz 1804 40:02 todo perfectamente falsificado mis respetos a la globalización de los noventa antes de Internet bueno yo imagino que habrá oyentes mayores y jóvenes que no lo entiendan pero para mi generación se muere un icono absoluto sea alguien que nos traía locos completamente a todos creces y a lo mejor lo ves todo ridículo pero edad siempre es ridícula no está muy bien que lo sea porque sino lo es corres el riesgo de de ese ridículo eh de mayor ya puede estar más de acuerdo con eso en fin luego está también la lo que decías ahora el amor dejó en la muerte a los cincuenta y dos años que es una muerte siempre cruel y además manipula mucho la perspectiva no ha pasado tanto tiempo de alguna manera al morir Luke Perry unos convierte más viejo y más viejos de los que de lo que realmente somos lo hombre yo personalmente ya no compro la ropa

Voz 18 40:44 que la veo en televisión pero no sigo ponen cada cosa que hay que hacerla

Voz 1804 40:50 podemos celebrar Ortín años de confort tecnología diseño Citroën con millones de luces toneladas lado serpentinas u con una orquesta filarmónica

Voz 3 40:58 pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las menores Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros puerto antiguo vehículo y mucho más

Voz 44 44:06 hola qué tal muy buenos días el Real Madrid que se juega hoy prácticamente la temporada ante el Ajax tiene que eliminar el equipo holandés para seguir vivo en su competición la de Europa es el vigente campeón lleva cuatro en cinco años trece en total el Real Madrid de Solari que esta titubeante y ahora tiene que lamer sus heridas en su competición como es la Champions la ventaja de un gol a dos conseguido hace veinte días no está a Sergio Ramos por sanción la buscó en el campo lo hizo bien en el terreno de juego lo hizo mal en la zona mixta hay aún dos partidos de sanción y veremos en ataque a Lucas Vázquez a Benzema ya Vinicius en principio Bale por méritos propios que estará en el banquillo

Voz 1161 44:41 moral llegan los holandeses después de haber perdido en la ida con los de Solari problema en buenos días

Voz 1553 44:45 buenos días el Ajax llega con más descanso que al Real Madrid en los últimos seis días no ha jugado ningún partido ya además avalado por los últimos resultados después del partido contra

Voz 45 44:54 el Real Madrid haga todo el equipo

Voz 1161 44:57 la tal llega sin ningún tipo de presión

Voz 1553 45:00 el con varios de sus futbolistas en gran forma va a ir con todo absolutamente Hutch Se espera que juegan los

Voz 5 45:06 Licks Pays John es aquí compañía las estrellas

Voz 1553 45:08 las para tratar de buscar la remontada ante el conjunto blanco

Voz 1161 45:12 será a las nueve arbitrará el colegiado el Félix Virsa a la misma hora el otro partido de octavos que se juega esta noche el Dortmund Tottenham con tres cero para los ingleses en la ida a ambos partidos desde las ocho y media en Carrusel en la NBA debutó Pau Gasol con los Milwaukee Bucks y con derrota en Phoenix ciento catorce ciento cinco primeros cinco minutos del pívot español dos rebotes una asistencia junto al también español Nikola Mirotic que ha firmado trece puntos siete rebotes no ha sido tampoco suficiente el doble doble de veintiuno puntos trece rebotes que se muestra además optimista ante la llegada de Gasol

Voz 3 45:45 sí

Voz 15 45:47 pero he tenido la oportunidad de hablar un poco con Pau Gasol es un tipo increíble que nos va a dar liderazgo y dureza Él ha jugado muchos partidos ya estado en finales por lo que tiene mucha experiencia nos va a ayudar mucho creo que es una

Voz 3 45:58 la incorporación de la dirección

Voz 1161 46:03 del resto de la madrugada también perdido Ricky Rubio con Jutta ante New Orleans y Juancho Hernangómez ante San Antón y sin españoles victorias de Sacramento Clippers Miami y los Nets volviendo al fútbol se completaba noche la jornada veintiséis en primera Leganés uno Levante cero el Leganés queda undécimo el Levante decimoquinto también la XXVIII en Segunda con el Depor dos Alcorcón dos hoy tan primeros partidos de cruces de cuartos en la Eurocopa las siete Alba Berlín Unicaja a las ocho y media Villeurbanne Andorra a las nueve menos cuarto Valencia Rytas Wilma

Voz 15 46:27 perdónenme podría poner un capuchino entonces yo quiero un aquí Hato vale

Voz 7 47:03 temor creemos en el confort térmico