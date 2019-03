Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días las nuevas Cortes españolas las que salgan de las elecciones del veintiocho de abril se constituirán el veintiuno de mayo cinco días antes de El Súper Domingo de mayo en las autonómicas las municipales y las europeas es decir que estaremos viendo a sus señorías ocupar los escaños tanto en el Congreso como en el Senado poner en marcha por lo tanto una nueva legislaturas Justo antes de volver a votar para elegir alcaldes presidentes autonómicos y eurodiputados el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar hace unos minutos el decreto de disolución de las Cortes y el nuevo calendario electoral ir sumen una papeleta más las que van a introducir los valencianos en las urnas también el veintiocho de abril Ximo Puig hace uso de la prerrogativa que le dio la reforma del Estatuto para convocar elecciones resucita la fórmula que durante años le dio tan buenos resultados al PSOE da luz hacer coincidir sus elecciones autonómicas con las generales a las ocho y media hablamos con el president valenciano camino de las urnas por tanto Ana Pastor la presidenta del Congreso CEAPA de la hornacina institucional y acusa a Pedro Sánchez de utilizar la Moncloa en la campaña socialista al seguir gobernando por decreto

Voz 2 01:26 la ley electoral prevé que cuando se convocan elecciones no se pudo inaugurar una fuente no es ningún gobierno ni municipal

Voz 1727 01:35 a nivel autonómico ni nacional puede

Voz 2 01:37 Davis dopado a una selección de Kirk en igualdad de escondite

Voz 0814 01:50 estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer y creo que eso es un una cosa que todo el mundo tiene tiene muy clara en Podemos si no al tiempo

pero no aclara si esas mujeres ella Si ella se postula

Voz 1727 02:22 es martes cinco de marzo y enseguida seguimos con el resto de la actualidad política pero antes nos vamos a detener en una de esas noticias que ha pasado desapercibida en las últimas horas y que es muy importante y muy práctica cuántos de ustedes si tienen familia en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que viven sean esto con el problema de no poder comprar en la farmacia con su receta esa medicina que tienen prescrita bueno pues eso se acaba esta semana habrá receta electrónica única el Gobierno las ha unificado y sólo falta que se sume al sistema la Comunidad de Madrid la última en hacerlo como explica la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo con esta incorporación de Madrid en todo el Sistema Nacional de Salud la receta electrónica es Inter operarle en todas las comunidades la misma receta para las medicinas en toda España de la economía Portugal el banco que nació en el dos mil catorce tras la quiebra del Espíritu Santo llamado Novo Banco se acumula pérdidas millonarias y para evitar un nuevo naufragio ha pedido un rescate de más de mil millones de euros y si acepta el Estado se habrá gastado en total más de dieciocho mil millones para evitar el colapso financiero además si abren hoy el diario El País por la página once leerán la propuesta de Macron para Europa el presidente francés escribe una tribuna en este y en otros veintisiete periodo

Voz 5 03:52 es evidente que luego en las amenaza aquí no cumplió

Voz 6 03:56 Luis Juan Boedo que ha podido entrar sin

Voz 1727 03:58 problemas a Caracas Marull Maduro no sólo ha impedido pese a que el Supremo le había prohibido salir del país Why do anuncian nuevas movilizaciones en el norte de España siguen activos a esta hora casi cuarenta incendios la mayoría treinta y siete en Asturias donde el viento puede complicar todavía más las tareas de extinción allí nos vamos Ángel Fabián hola de nuevo

Voz 0174 04:21 bueno sí a son dos menos que a primera hora de la noche ninguno de los incendios amenaza núcleos de población Isère reparten por una veintena de Concejos de toda Asturias en las tareas de extinción participan nueve aeronaves y trabajan más de trescientas personas de las que doscientos once son soldados de la Unidad Militar

Voz 0978 04:37 exigencias Jordi Carbó y como decíamos el tiempo no va a ayudar que van las próximas veinticuatro horas volverán a ser críticas ya que a medida que avance esta tarde y sobre todo la próxima noche el viento del sur de nuevos Se va a reforzar en todo el cantábrico con rachas atención que pueden superar los cien kilómetros por hora lo único positivo que muevo queremos en el pronóstico es que mañana sí que la lluvia afectará a toda esa zona del país

Voz 1727 05:00 de momento hoy empiezo la jornada con muchas no

Voz 0978 05:02 Coves sólo dejarán algunas gotas sólo al mediodía pero no ves en aumento en Extremadura la Comunidad de Madrid y Castilla y León donde entre esta tarde y la próxima noche lloverá no demasiado la lluvia más intensa a partir de esta tarde la esperamos en Galicia

Voz 1161 05:24 minado de la Copa por el Barça en la lucha por la Liga sólo les queda hay con la temporada ya en el mes de marzo en la pelea por la Champions regresa al Bernabéu tras las tres derrotas seguidas de Girona ahí Barça en Liga y Copa también ante los azulgrana desde las nueve de la noche en media hora antes en Carrusel Real Madrid Ajax de Amsterdam pese a todo parten con ventaja los de Solari uno dos en la ida baja Sergio Ramos sancionado y Marcos Llorente lesionado arbitrar el colegiado alemán vivir si a la misma hora Dortmund Tottenham clara ventaja paró

Voz 0966 05:53 eh

Voz 7 05:55 en dos mil diecinueve

Voz 8 06:14 que no

son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 1727 06:19 Canarias

aprovecha aprovechan

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 07:40 bueno

Voz 1727 07:42 ya tenemos las Cortes disueltas lo publica al vuelo ha publicado hace poco más de media hora y también la convocatoria de las generales José María Patiño buenos días

Voz 1108 07:50 hola muy buenos días Pepa ICO en las Cortes disueltas patín

Voz 1727 07:53 año de caen más de trescientas iniciativas legislativas que se estaban tramitando medidas como una Ley de bebés robados o la de Igualdad Salarial

Voz 1108 08:02 si decae en todas las iniciativas las propuestas por las comunidades autónomas y las presentadas por iniciativa popular la cifra de trescientas a la que te referías es habitual aunque en una legislatura de menos de tres años como esta es equiparable a la última de Zapatero pero duplica la última de Felipe González entre los que decaen como decías dieciocho de carácter social algunas muy avanzadas en ponencia como la no discriminación de los colectivos minoritarios en materia social educativa y sanitaria o la reforma de algunos aspectos de

Voz 3 08:30 la llamada Ley Mordaza ahí se queda también

Voz 1108 08:32 la integración en la normativa del pacto de Estado sobre violencia machista también interrumpe la tramitación como ley de una veintena de los decretos aprobados por el Gobierno Sánchez el medio centenar de leyes bloqueadas en la mesa por la mayoría de PP y Ciudadanos un bloqueo que explica según el Ejecutivo que se haya recurrido más

Voz 1389 08:50 al Decreto ley aunque Rajoy hay que recordar

Voz 1108 08:53 no con mayoría absoluta también aprobó setenta Haití

Voz 3 08:56 es el la décima legislatura gracias Patiño precisamente es ese

Voz 1727 09:00 bloqueo en la Mesa del Congreso que mencionaba Patiño lo que argumenta el Gobierno para seguir aprobando vía decreto ley algunas medidas sociales pese a que las Cortes ya están dice

Voz 0966 09:08 a y las elecciones convocadas ayer

Voz 1727 09:11 hemos Sánchez volvió a defender que van a seguir gobernando hasta el final

Voz 5 09:14 tengo que dar una mala noticia del Gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura

Voz 1727 09:21 y el PP acusaba al Gobierno de hacer electoralismo con el bogey de ir a la campaña dopado como ha dicho Ana Pastor Pablo Casado anuncia que van a recurrir todos esos decretos

Voz 13 09:32 bueno pues ahora lo vamos a hacer es recurrir la Junta Electoral Central porque lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles el bolsillo

Voz 0966 09:44 para hacer campaña electoral Javier buenos días

Voz 13 09:48 qué tal buenos días has estado preguntando y

Voz 1727 09:50 con todas las cautelas que te dicen qué posibilidades tienen esos recursos de prosperar en la Junta Electoral Central

Voz 0866 09:59 bueno los populares pueden recurrir pero según confirman a la SER fuentes próximas a ese organismo sus miembros no podrán hacer nada contra los decretos ya que son normas con rango de ley sólo recurribles ante el Tribunal Constitucional habrá que esperar explican estas fuentes que impugna exactamente Pablo Casado pero contra un Real Decreto reiteran no pueden actuar otra cosa

Voz 0966 10:19 mira como comunicó que el Gobierno las medias

Voz 0866 10:21 las ahí el Ejecutivo tiene que seguir lo que dicta la ley electoral que prohibe ya desde este martes los actos y campañas que difundan los logros de la legislatura sí que podría el Gobierno por ejemplo informar de esos decretos tras el Consejo de Ministros pero cuidando se de no caer en connotaciones electoralistas de todas formas para estas situaciones no existe un a priori explican estas fuentes la Junta Electoral Pepa tendría que estudiar caso por qué

Voz 1727 10:47 gracias Javier hablamos mucho en su momento cuando no sabíamos si Pedro Sánchez iba a convocar elecciones generales de la posibilidad de un súper domingo electoral con las generales las autonómicas y las municipales y las europeas juntas todas el día veintiséis de mayo al final el presidente Sánchez convocó las generales por separado Un mes antes pero en realidad vamos a tener dos domingos esta primavera el de mayo que lo es en cualquier caso y ahora también el de abril Radio valenciana Talens bon día bon día Pepa porque el presiden Ximo Puig por primera vez ha decidido convocar las elecciones autonómicas

Voz 0141 11:21 junto a las generales si ya se ha publicado el decreto de disolución del Escort en el Diari Oficial de la Generalitat se inaugura sin calendario electoral propio porque los comicios siempre se han celebrado el último domingo de mayo pero Ximo Puig ha autorizado su potestad las Sada adelantado aduciendo que se visibilizar a la agenda y los problemas valencianos además señala que unas elecciones generales movilizan a más gente que unas autonómicas

Voz 14 11:46 sí es cierto que las elecciones generales suele votar quienes sobre todo en estas elecciones generales en concreto Se prevé que

Voz 15 11:52 en una alta participación y una alta movilización

Voz 14 11:55 qué esperamos sinceramente que el virus del populismo

Voz 15 11:59 no radical conservador que está invadiendo Europa no acabe contaminando la política española de una manera decisiva

Voz 0141 12:06 Porsche ha obviado la opinión de su socio de gobierno de Compromís que no comparte el adelanto incluso advierte de que puede haber

Voz 1727 12:12 problemas jurídicos la vicepresidenta Mónica

Voz 0141 12:14 ETA no lo ocultaba ayer en la SER las formas no han sido las mejores

Voz 16 12:18 no es verdad que no estoy puede que un poco dolido si no no no por el hecho sino como sea

Voz 0141 12:26 de la misma opinión es Podemos no debe haber enfrentamiento hay que preparan un nuevo botánico mientras que el PP C's están convencidos de que el botánico no volverá a la Generalitat

Voz 1727 12:35 Mónica Oltra anoche en Hora Veinticinco y esta mañana a partir de las ocho y media Ximo Puig

Voz 17 12:42 mira lo que te estás perdiendo reservan sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo y consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador en nuestras webs

Voz 18 12:53 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas de árbol humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra

Voz 9 13:11 Don Simón la gran diferencia

Voz 19 13:14 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1727 13:37 hoy como cada día muy cerca de ti

Voz 19 13:40 departiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 4 13:51 en la Cadena Ser

Voz 1727 13:57 bueno las ocho catorce las siete y catorce en Canarias toda la concreción precisión y asunción de responsabilidad política y operativa que no fueron capaces de mostrar Rajoy Sáenz de Santamaría hay Zoido en el juicio del proceso la exhibió ayer el que era entonces secretario de Estado de Seguridad hoy declaran Enric Millo que era el delegado del Gobierno en Cataluña durante el otoño separatista y también el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos el hombre Alberto Pozas buenos días qué tal Pepa buenos días que coordinó el dispositivo policial del uno de octubre

Voz 0055 14:29 estaremos más testimonios críticos con la actuación de los Mossos sobre todo esa que mencionas Diego Pérez de los Cobos que en su momento definió su actuación como una estafa ayer José Antonio Nieto en ese momento Secretario de Estado de Seguridad el que acusó a la policía autonómica catalana de bajar los brazos con apenas dos agentes por colegio para no impedir el referéndum

Voz 20 14:46 insuficiente ineficaz diría que en algunos casos respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno de octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0055 14:59 ir revelando que le ofrecieron una salida a Puigdemont los márgenes de esa prohibición judicial simular el referéndum pero que la respuesta fue un no rotundo testimonio clave para la rebelión pero ayer Pepa también fue un día importante para Carme Forcadell la expresidenta al Parlament su sucesor Luis de Torrent testificó para asegurar que ella tal y como funciona la Cámara catalana no podía hacer otra cosa tenía que tramitar las leyes de desconexión aunque el Constitucional hubiese dicho lo contrario

Voz 13 15:22 mire la presidentes porque ven no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios

Voz 0055 15:29 todo lo contrario Pepa de lo que dijeron otros cuatro testigos entre ellos el Letrado Mayor Secretario General del Parlament hoy empezamos un poco antes a las nueve y media

Voz 1727 15:36 buen día de trabajo Alberto hasta luego faltan tres días para el ocho m la igualdad se apodera de la agenda de la actualidad un informe del Ministerio de Educación subraya los avances en este campo en España porque no hace ni treinta años que el Gobierno tuvo que poner en marcha una campaña para concienciar a las familias de que las hijas fueran a la universidad treinta años Adela Molina

Voz 0011 16:04 la campaña de finales de los ochenta la impulsaba el Instituto de la Mujer is se acuerda muy bien de ella María José Díaz Aguado catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid que la pone como ejemplo de todo lo que se avanza

Voz 21 16:16 hace algo más de treinta años se tuvo que hacer una campaña que decía las familias no límites sobre educación es una mujer del siglo XXI en el póster salía una niña de seis años jugando dirigir una orquesta como existiera dirigir el mundo

Voz 0011 16:31 entonces las mujeres no llega a la mitad de los alumnos universitarios tres décadas después son el cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes que obtienen el sesenta por ciento de las titulaciones como destaca un informe del Ministerio de Educación presentado ayer Díaz Aguado que participó en esa presentación relaciona ese avance con dos factores

Voz 21 16:48 por qué han combinado la posibilidad de soñar con futuros ambiciosos con puestos profesionales que tienen una gran relevancia en la organización de la sociedad con un valor tradicionalmente femenino al que no ha renunciado el trabajo sacrificado con resultados a largo plazo

Voz 0011 17:07 los datos del estudio también reflejan cómo las mujeres son la inmensa mayoría entre los docentes no universitarios más del setenta por ciento y también entre los directores de centros ya hay un sesenta y cinco por ciento de directoras quince puntos más que hace

Voz 1727 17:21 el año que a pesar de todos los avances de las cincuenta universidades públicas que hay en España sólo siete siete de cincuenta están dirigidas por mujeres en Italia el tribunal constitucional tiene que decidir hoy si levanto si mantiene la ley que prohibe los prostíbulos en el país Salvini el ultras Albini quiere que se legalicen las feministas los colectivos de mujeres dicen que son un retroceso y ojo a los argumentos de esos colectivos de mujeres en relación con nuestro país corresponsal Joan Solés

Voz 1389 17:52 el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre la

Voz 0946 17:55 la cuestión de legitimidad surgida en el proceso contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi por inducción a la prostitución de veintiséis jóvenes en los bunga bunga las fiestas eróticas en su casa hace una década en el que cuatro acusados han sido ya condenados en primer grado a casi ocho años de prisión en el juicio ahora suspendido a la espera de la sentencia del Constitucional los abogados de los acusados esgrimieron que no era de aplicación penal la llamada Ley Merlin que desde mil novecientos cincuenta y ocho prohibe en Italia los prostíbulos pero no fija un criterio claro sobre si penaliza también a los reclutadores de mujeres que opten libremente para ejercer la prostitución contra esta excepción se han constituido parte civil la presidencia del Gobierno italiano yo ocho asociaciones de mujeres favorables a mantener la prohibición y evitar así que Italia sea otro paraíso europeo de la prostitución aseguran como lo es ya España

Voz 1727 18:51 y para terremoto el que ha provocado este documental en el mundo entero

Voz 0966 18:55 es muy parecido al mí

Voz 1727 18:59 liven Neverland en el que dos hombres denuncian por primera vez mirando una cámara los abusos sexuales que sufrieron a manos de Michael Jackson cuando eran unos niños para la revista Rolling Stone el documental es difícil de ver más difícil de ignorar e imposible Jabois de olvidar hombre en lo que se está publicando el

Voz 1389 19:20 mentales demoledor provoca una sensación de asombro porque los testimonios lo que hacen es denunciar un reino de terror psicológico del que los niños no sólo no son conscientes sino que salen supuestamente en fijados es decir es un terror a posteriori la manipulación llega hasta ese extremo hay un niño en ese documental que tiene diez once años con unos celos terribles porque de repente Michael Jackson cambia de novio se pega Macaulay Culkin quién pasa a ser ya su favorito es decir palabra alcance todos estos como si Neverland fuese la Mansión Playboy pero en lugar de con conejitas con críos de siete años esto es lo que dice el documental y produce terror la impunidad produce terror lo prolonga

Voz 0966 19:56 dado que fue en el tiempo y produce terror la poca sospecha la paz

Voz 1389 19:58 mirad la ignorancia de los paz es lo poco que se

Voz 1727 20:01 a ver que también es posible Jabois esta mañana hasta mañana

Voz 0055 20:04 de eso Occidente siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días nueve grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía con temperaturas todavía suaves a medio día con muchas nubes y con la previsión de que las primeras lluvias van a llegar a Madrid a partir de esta noche podemos ya tiene candidata para competir con Íñigo Errejón

Voz 23 20:29 quiero dar un paso al frente y asumo la responsabilidad de encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid y los compañeros y las compañeras de Podemos me dais vuestra confianza

Voz 1275 20:42 la diputada Isabel Celaá ha presentado sus credenciales para ocupar la candidatura que dejó Errejón tras marcharse a la plataforma de Carmena además Madrid Isabel Serra da un paso al frente ha dicho para defender a las madrileñas de Vox iré la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso arropada por el esquema Julio Rodríguez por la portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero que anoche en Televisión Española se daba casi por muerta la vía de de la confluencia

Voz 0814 21:05 es que Íñigo ha decidido montarse otro partido y emprender un camino diferente y aún así nuestra responsabilidad políticas hablar siempre con con todo el mundo por supuesto que si comedia y además en los muros de las selecciones buscan Alianza también con cuando conozcamos su programa cuando conozcamos lo que quieren hacer pues seguramente tendremos cosas en común y por supuesto que tendremos que hablar

Voz 1275 21:25 se acabaron las inauguraciones oficiales la cercanía de la cita con las urnas del XXVI cm impide desde hoy a los alcaldes en los políticos poner primeras piedras hacer campaña de sus actuaciones en la cuenta atrás para las municipales y autonómicas Ángel Garrido no ha podido pasar por alto a su predecesor

Voz 0177 21:41 aquí sesgos Sando la mejor de las suertes posibles que seguramente va a tener creo que ha sido una gran presidente y que buena parte del trabajo que que hoy podemos presentar es evidente que se lo debemos a ya no puedo ha estado tres años de los de los casi cuatro llevado por lo tanto con nuestra vida es de bien nacidos agradecidos por lo he dicho y lo digo terminó

Voz 1275 21:59 el balance de la legislatura en la que lleva casi un año al frente del Gobierno madrileño la legislatura ha dicho más social de la historia de la Comunidad el presidente ha reivindicado el legado de Cifuentes que cuenta ya las horas para acudir mañana a la Comisión del caso master en la Asamblea a su abogada no ha querido revelar si responderá a las preguntas de los grupos como preludio queda las declaraciones del consejero de Educación del rector de la de Juan Carlos que este lunes nos no han asumido ninguna responsabilidad ya por filtrar el acta con la que Cifuentes enfrenta ahora a más de tres años de carcel más noticias de este martes en titulares con Enrique García

Voz 1258 22:33 el PSOE ha convocado hoy a los equipos de los tres candidatos a las primarias a la alcaldía de Madrid Ferraz quiere consensuar un debate público entre los tres aspirantes esta semana pasarán todos por La Ventana de Madrid hoy lo hará Manuel

Voz 1275 22:44 la la reforma de la Ley de Tutela de Adultos de la comunidad se aprobará este jueves en la Asamblea una norma que propone la obligación de auditar externamente todas las cuentas anuales de los tutelados que se presentan a los juzgados algo que hasta ahora la ley no contemplaba

Voz 1258 22:56 hoy se celebran las elecciones a rector en la Universidad Carlos III con un único candidato el actual rector Juan Romo este de catedrático de Estadística fue elegido en dos mil quince entonces fue también el único

Voz 1161 23:08 candidatura y el teatro barcelonés disculpas el colectivo el eje

Voz 1258 23:10 TDI por el acto celebrado Vox el pasado viernes esta sala en cómo

Voz 1275 23:14 Mikado lamentan que sea en sentido dolidos y asegura que no volverán a trabajar con empresas organizaciones que atenten contra los derechos de las personas

Voz 1727 23:29 la clave el Real Madrid se juega esta noche la temporada

Voz 1161 23:32 en el Bernabéu Sampe buenos días buenos días ante el Ajax de Amsterdam después de las tres derrotas consecutivas en casa ante Girona y Barça en Liga y el propio Barça en Copa que le han descartado para ambas competiciones ya sólo queda agarrarse en el mes de marzo la Champions a priori ventaja pues la victoria uno dos en la ida

Voz 1727 23:44 los ha instalado la desconfianza ahí afloran los problemas y los fantasmas Modric

Voz 24 23:48 falta de continuidad nuestra problema esta temporada

Voz 13 23:51 hay falta de gol también son bajas

Voz 1161 23:54 Sergio Ramos sancionado Marcos Llorente lesionado arbitrará a las nueve el colegiado alemán Felix Birch ayer Leganés uno Levante cero marcaba Óscar Rodríguez el partido que cerraba la jornada veintiséis en Primera a los madrileños ocupan

Voz 1727 24:04 la undécima plaza con un colchón de diez puntos sobre él

Voz 1161 24:07 tenso se completaba también la veintiocho en Segunda de por dos Alcorcón dos que deja a los amarillos décimos a cinco puntos de la promoción de ascenso

Voz 9 24:19 la ofrece la información del tráfico Elise

Voz 22 24:21 la mejor ruta volvamos a ganar otra

Voz 1275 24:24 las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0605 24:26 buenos días a esta hora hora punta en la red viaria de la Comunidad de Madrid saturación por todas las entradas ya tráfico también de salida la A6 en Aravaca la A tres en Rivas la A cuatro en Butarque en ambas direcciones muy saturadas las entradas y salidas y la M cuarenta a esta hora una vía muy complicada especialmente en la zona norte de Marín en ambos sentidos y túneles del Pardo

Voz 1275 24:45 pues mucha paciencia en las carreteras en la capital cómo se circula pantallas Charo Alcázar buenos días

Voz 0605 24:49 buenos días Laura hay trabajos de equipos de emergencia en M30 a la altura de Méndez Álvaro sentido Puente de Vallecas están ocupando el carril izquierdo pero también nos ocupan las retenciones numerosos accesos es el caso de Plaza de Conde de Casal la salida por Avenida de América hacia la A dos o la entrada

Voz 0141 25:07 a las seis ya desde la Glorieta Cardenal Cisneros

Voz 3 25:10 Mercedes Benz Madrid te invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes de nuestra como en el primer flexible gestor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde tras la marca de una manera aún el tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho y Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 28:15 ocho mañana llega al Teatro Español Josephine asista una producción de ópera bufa contemporánea de la compositora Raquel García Tomás la obra denuncia en clave de humor el narcisismo de la sociedad actual la visto ya Marta García

Voz 19 28:26 señoras señores amigos

Voz 31 28:29 a mí la tildes una gestora cultural

Voz 1513 28:31 si tiene un mal día su gato acaba de morir de viejo está a punto de hablar con su psiquiatra el primero de una larga lista de fauna narcisista con la que irá encontrándose a lo largo del día un artista mediático que denuncia a los problemas de los refugiados una bloguera xenófoba un tipo que opinan sobre libros que nunca leído ya la ópera bufa contemporánea ma non troppo tiene libreto de Helena Tornero música de Raquel García Tomás y dirección de escena de Marta Pazos y una estética de álbum ilustrado saturada de colores referentes

Voz 32 29:05 esta gestora cultural trabaja para una artista performance ahí entonces pues cojo guiños a Esther Ferrer mucho el cine de Blake Edwards les roba mucho a Charlie Chaplin a Harold Lloyd Buster Keaton y después también de la novela gráfica

Voz 34 29:23 no

Voz 35 29:34 pues así llegamos a las ocho y media de la mañana nombrados marca durante el metro

Voz 1275 29:38 la Gran Vía para esta noche esperan las primeras lluvias en Madrid mañana en principio según la previsión lloverá durante todo el día en la Comunidad las temperaturas hoy se van a quedar en el entorno de los quince dieciocho grados más información

Voz 1727 29:51 en La Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio el Partido Popular Europeo sí debatirá si expulsa o no a la formación del ultra Viktor Orbán lo habían pedido los partidos de varios países pequeños como Bélgica y Luxemburgo la asamblea política lo va a estudiar finalmente el próximo veinte de marzo Isabel Villar sí

Voz 0141 30:35 todo apunta que habrá división entre los conservadores de tradición

Voz 0738 30:38 más demócrata cristiana y los que abogan por un discurso más duro que evite fugas hacia la extrema derecha corresponsal Griselda Pastor bueno ahora sí ya es oficial que este veinte de marzo del Partido Popular Europeo va a abrir el debate para el expulsión del partido de órgano el Fides tienen un problema grave y es que son doce los partidos políticos vinculados al Partido Popular Europeo de hasta nueve países de la Unión que exigen que se vaya no es un debate fácil y tiene un gran problema es que los demandantes de esa expulsión son parte tiros pequeños vieja democracia cristiana pendientes de lo que van a decir en la reunión los grandes porque por el momento los alemanes los españoles los franceses por ejemplo los italianos también callan aunque se sabe que desde Alemania se apoya este movimiento para abrir el debate de la expulsión de Urban pendientes de saber qué dirá el resto especialmente qué dirán italianos y españoles

Voz 0141 31:37 noticia que les cuenta la SER la Comisión de Ética del Poder Judicial recomienda que los jueces que usan las redes sociales lo hagan con responsabilidad y con prudencia son consejos que reúne en una guía práctica para que la apariencia de independencia de los magistrados no se vea comprometida Miguel Ángel Campos

Voz 1552 31:52 la Comisión de Ética del Poder Judicial elabora una guía práctica para el uso de las redes sociales por parte de los jueces no prohíbe su uso pero alerta de que puede comprometer la apariencia de imparcialidad de sus usuarios no sólo por las reflexiones lanzadas en ellas sino por pulsar un me gusta au seguir a determinados perfiles la comisión de ética también advierte de que ni el uso de seudónimos faculta a los magistrados a realizar comentarios impropios del cargo y recomienda prudencia y mesura a la hora de verter comentarios en las redes para que no se vea afectada la apariencia de independencia e imparcialidad y con el objetivo de preservar la dignidad de la función jurisdiccional

Voz 19 32:35 hablar hacer tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hace

Voz 36 32:57 no

Voz 1727 32:59 ya está ahora a la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 3 33:02 buenos días Pepa buenos días a todos con la llegada de los testigos propuestos por la Fiscalía el juicio del proceso entró ayer en una nueva fase la más peligrosa para los encausados en la playa se apuntó directamente al núcleo duro de la causó la violencia y la desobediencia se dijeron muchas cosas inculpatorias unas exculpatorias otras que el tribunal tendrá que valorar pero hubo un comentario del ex secretario de Estado de Interior que me llamó poderosamente la atención Ike describía la profundidad del problema político social que padecemos esto dijo en las reuniones de los representantes del Estado con los de la Generalitat en las de los mandos de la Policía Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra se evidenciaba una brecha insalvable no nos topamos con desacuerdos con divergencias o con puntos de vista diferentes sino con una realidad paralela es decir hablaba de una visión integral impropia de la situación que hacía dificilísimo cualquier entendimiento calificó la reunión es como surrealistas dos realidades diferentes y además paralelas añadió eso es lo peor de todo pues son paralelas ni se encuentran y se podrán encontrar por supuesto tendrán que convergen en el juicio purificadas en la realidad legal pero me temo que en la sociedad y en la política esas realidades paralelas ya están cuajando lo cual explica lo infructuoso de los diálogos pasados Hinault esperanza mucho sobre los diálogos futuros

Voz 0605 34:26 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 37 34:47 a los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 0858 35:31 detrás buenos días estaba aquí mirando mirándola

Voz 3 35:34 el M seguro estoy pensando bueno pues acabaron las atadura

Voz 39 35:59 Mou tu ate hoy

Voz 1727 36:06 hoy tenemos un martes clásico como cuando juegan el clásico Madrid Ignacio García nos diera Joaquín Estefanía buenos días pero que les volvió hoy Ignacio tú de quién eres pues yo soy del Estudiantes y por tanto del Atlético y tú de quién eres Lucía pero también la ética Lucia Mendes UEM buenos días hasta que llegó el fútbol en el recreo presiden valenciano Ximo Puig bon día hola a buen día buenos días para que lo entienda hemos en el resto de las comunidades de España por qué decide ir a elecciones autonómicas el veintiocho de abril con las generales y no el veintiséis de mayo con autonómicas municipales europeas

Voz 0966 36:46 por consolidar el autogobierno porque mide ahora acaba una etapa tras la reforma del Estatuto de Autonomía en la que se blindan nuestras inversiones la la anticipo electoral a aplicar esta cláusula de singulariza don en el calendario es un punto más en lo que es nuestra adaptación a las autonomías digamos históricas a lo que a lo que representa la plenitud el autogobierno nosotros tenemos la vía valenciana que es una vía constitucionalista pero que es una vía profundamente autonomista ahora que soplan vientos de recentralización cuando no de año creación del Estado de las autonomías es momento de plantear claramente un tercer espacio un espacio diferente un espacio de profundización en el autonomismo

Voz 1727 37:31 cosa que este anticipo de un mes Le entiendo bien es meramente simbólico no

Voz 0966 37:35 no porque efectivamente es la primera vez que la autonomía de la Comunitat Valenciana puede adelantar ya adelantamos en esta fecha porque realmente es una fecha apropiada sobre todo para la movilización porque evidentemente a ellos otros aspectos cuando más gente vota mejor democracia

Voz 1727 37:57 su socio de gobierno Compromís pone en duda todo esto que me está diciendo usted a noche estuvo Monica Oltra en Hora Veinticinco decía lo siguiente sobre este anticipo electoral

Voz 16 38:07 el habla de una singular selecciones valencianas pero en cualquier caso yo creo que se cae en el momento en el que lo que se plantea es adelantamos para hacer más valencianos y lo hacemos coincidir con las elecciones de toda España con lo cual nos vamos a diluir en ese mensaje

Voz 1727 38:26 es una prerrogativa del president la convocatoria electoral está claro pero no ha habido manera de pactarlo con sus socios de gobierno

Voz 0966 38:33 bueno yo entiendo perfectamente todas las posiciones la respeto y aquí no hay una doctrina única y por supuesto cada uno puede expresar su opinión desde luego yo creo que que haya unas elecciones generales hoy a las Cortes Valencianas unas elecciones generales valencianas desde luego nos da una visibilidad grande de hecho lo estamos siendo en las últimas horas que iba a ser así iba a haber también una parte de espacio propio ahora bien ciertamente ni estas elecciones generales en estas elecciones generales ni después en las en las locales europeas vamos a dejar de hablar desgraciadamente de lo mismo y ese es un problema de calidad democrática lidere este país efectivamente la contaminación de los grandes temas y alguno de los grandes temas territoriales en este momento pues va a invadir todo pero creo que para nosotros era importante dar este paso hacia adelante entre otras cosas explicarles al conjunto de españoles que existe la Comunidad Valenciana que no es el Levante feliz que tenemos un problema valenciano que está adosado a la falta de financiación que tenemos una deuda por esa falta de de de financiación que además aquí hemos dicho unas políticas que como el propio presidente Sánchez dijo que Portugal en la Comunidad Valenciana eran sumó su ejemplo efectivamente aquí ha habido un Gobierno de estabilidad de diálogo social un gobierno de honradez que nuestro casus casi revolucionario y por tanto ha habido un cambio de paradigma de la Comunidad Valenciana que era el centro la corrupción ahora es el centro de la solidaridad y las políticas sociales avanzadas por tanto que al final además allá una discrepancia yo creo que forma parte también de lo que es un gobierno de la diversidad quiere importa

Voz 1727 40:10 el presidente el modelo que le dio muy buen rendimiento a su partido al PSOE en Andalucía en cinco ocasiones los andaluces fueron a las urnas en paralelo con las generales siempre le fue bien leído mal justo cuando se han separado

Voz 0966 40:25 bueno mire aquí no hay nada escrito oí incluso las cuestiones demoscópica saben que hay una enorme volatilidad yo no sé sinceramente signos va a ir mejor o peor lo que sí que creo es que va a haber va a haber más participación y eso es positivo para la democracia y también que la gente nuestra coincidencia con el proyecto político territorial del presidente Sánchez es amplíe compartir

Voz 1727 40:49 hay quién en su partido interpreto que la pérdida del poder en Andalucía tenía que ver justamente con la política del presidente Sánchez en relación con Cataluña vemos que usted no le tiene miedo a eso no

Voz 0966 40:59 no es que creo que lo que no se puede es esquivar los problemas en Cataluña hay un problema obviamente hay un conflicto o sabemos ahora pues que se ha intentado llegar a acuerdos no se pudieron legal en el pasado pero creo que la había de la ley el diálogo es la única vía posible lo demás pues la verdad es que no no entiendo cuál cuál pues ser la respuesta que haya alguien que plantea un ciento cincuenta y cinco permanente a además de que es profundamente falto de inteligencia es que además es inconstitucional como aquellos que están diciendo ahora que hay que acabar con las autonomías que es inconstitucional y que están tan fuera del marco legal como los independentistas

Voz 1321 41:43 Lucía Méndez si buenos días president hola muy buenos días y parece ser que a sus socios de Compromís le ha sentado fatal esto de la convocatoria electoral no según lo que dijeron ayer esta brecha que se ha abierto este malestar cree usted que podría afectar al proceso poselectoral se lo digo de una manera más más directa redundaría usted el Pacto del Botánico compromiso preferiría usted

Voz 0966 42:09 a acordar con Ciudadanos por ejemplo bueno lo que ha dicho yo creo que los representantes de Compromís con claridad es que compartimos que el botánico del Pacto de Progreso ha sido una historia de éxito qué ha hecho avanzar a la Comunitat Valenciana que en estos momentos los ciudadanos de esta Comunidad están viviendo mejor que vivían hace cuatro años que todos los indicadores económicos y sociales han ido a mejor por tanto no hay ningún motivo de fondo para que no pueda haber una nueva etapa de este Gobierno que tendrá evidentemente nuevos acentos porque quiénes tienen que decidir los pondrán

Voz 1727 42:47 Joaquín Estefanía días

Voz 3 42:50 el siguiente pase lo que pase

Voz 0958 42:52 día veintiocho puede haber un salto cualitativo en la situación de la Comunidad Valenciana con este sistema de financiación autonómica

Voz 0966 43:00 bueno efectivamente nosotros lo que también queremos plantear en estas elecciones es que esta situación ya es insostenible lo es en el conjunto del sistema autonómico hay que tener en cuenta que el Estado del bienestar en gran medida está sostenido el está competitivamente adosado a las comunidades autónomas por tanto lo que hizo la derecha durante todos estos años es que David evitando la financiación autonómica lo que estaba debilitando era el estado del bienestar estos años hemos podido sobrevivir en parte porque ha mejorado la actuación económica porque como usted bien sabe cuando nosotros llegamos al Gobierno había ya digamos el rum rum de que la economía iba a fracasar que no sabíamos gestionar la economía en el marco económico se decía además que bueno que este gobierno va iba a generar inestabilidad ya ha sido todo lo contrario ha aumentado la inversión extranjera al cincuenta por ciento han se han creado doscientos mil puestos de trabajo este escenario de estabilidad que ha generado este Gobierno ha sido positivo ya ha habido una buena relación con los agentes sociales ha habido concertación por tanto también se ha gestionado mejor la la economía ir en ese sentido creo que efectivamente eso lo hemos hecho con un motor gripado hay un déficit estimado en diecisiete mil millones anuales para todo el sistema autonómico en nuestro caso esta cuestión viene referenciada en en una situación de más de mil quinientos millones por tanto si a eso le sumamos que en los últimos años no ha habido la inversión que les corresponde estaba en la mitad más o menos pues

Voz 1727 44:31 evidentemente de la economía valenciana ha funcionado a pesar

Voz 0966 44:33 parte de la financiación pública hablan

Voz 1727 44:37 hemos con el preside de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig porque esta comunidad se dirige a las urnas en paralelo

Voz 0966 44:42 la toda España va a nacer a las conjunta

Voz 1727 44:45 ante el veintiocho de abril Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 13 44:47 sí buenos días presidente hola muy buenos días yo cuando me enteré y la noticia del adelanto electoral recordé una frase que Miguel Boyer Nos dijo a a los inspectores de Hacienda de la parte cuando cuando no

Voz 3 45:00 daba en la entrega de despachos no hicieron

Voz 13 45:02 su economía Nos espetaba a desechar la búsqueda de ser diferentes pensando que son los mejores vinos dijo a revés esforzarnos en ser mejores que eso os ahora diferentes yo la verdad es que escuchando sus argumentos para para justificar el adelanto lo que veo es una obsesión diferenciadora y no una obsesión por la por la mejora no puede estar equivocado pero pero todos y cada una de las razones que te escucho escucha presidente apuntan hacia la diferenciación respecto al resto de las autonomías a la diferenciación al aumento de visibilidad a la simulación es decir no es mejor intentar ser mejores

Voz 0966 45:41 es que diferenciación mejora en mi opinión van unidos si nosotros conseguimos la financiación que no corresponde a la Comunidad Valenciana aportará más a España luego sus ciudadanos vivieran mejor tanto hay que entender España cada uno la puede entender como como considere obviamente yo no quiero generar ningún tipo de mirada única pero para mí España es es diversa plural y al mismo tiempo tiene un proyecto común pero un proyecto que Anita las singularidades que respete que potencie las singularidades singularidad entre territorios igualdad entre personas

Voz 1727 46:21 y en ese sentido presidente usted aconsejaría Pedro Sánchez una nueva legislatura de gobiernos y los números le dan apoyado en los partidos independentistas después de la experiencia de estos ocho meses

Voz 0966 46:33 hombre yo creo que el Partido Socialista es lo que tiene que intentar es sacar una mayoría suficiente para para poder

Voz 1727 46:39 ya ya no que no pero quiero decir

Voz 0966 46:42 que efectivamente esto de la política ficción a mí no me gusta nada pero lo que es evidente es que en este momento quién ha provocado que este que haya elecciones generales es precisamente los independentistas ir y las derechas que obviamente tampoco no apoyaban al Gobierno por tanto ah pues no parece que sea el camino más adecuado no

Voz 1727 47:03 usted va a seguir gobernando hasta el último minuto por decreto como está haciendo Pedro Sánchez

Voz 0966 47:07 bueno voy a gobernar de acuerdo con la legislación actual ibamos a intentar acabar cuestiones que están pendientes dentro del marco legal mire del Gobierno está en funciones a partir del día de las elecciones hasta este momento

Voz 1727 47:22 esto tiene toda la legitimidad lo digo porque Ana Pastor la presidenta al Congreso acusó al presidente del Gobierno de ir con su partido el PSOE dopado a estos comicios justamente por utilizar los ministerios para la campaña socialista bueno yo

Voz 0966 47:36 qué le tengo un gran respeto a la presidenta del Congreso creo que no ha sido sólo digamos manifestación acertada esta mañana leía en su programa y la verdad es que estaba caminando hacia los estudios de Radio Valencia hay pensaba pero cómo se puede ser así pero si el partido caído dopado ha dicho por activa y por pasiva todos los tribunales ha ido dopado hasta la saciedad desde luego aquí la Comunidad Valenciana como en ningún sitio pero ha ido dopados estaba saber cómo está hablando ahora de doparse al un partido que está ejerciendo simplemente su Gobierno

Voz 1727 48:11 Ximo Puig gracias por estar en la SER seguiremos hablando de aquí al veintiocho de abril buenos días bon día bon día muy buenos días a todos

Voz 1 48:18 pero

