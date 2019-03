Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0389 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno el president valenciano Ximo Puig acaba de asegurar aquí en Hoy por hoy que no hay motivos para no reeditar el Pacto del Botánico con sus socios de Compromís después de las elecciones del veintiocho de abril Isabel Villar si el presidente ha explicado que adelantar las elecciones y hacerlas coincidir con las generales da más visibilidad a la Comunitat y además consolida el autogobierno el botánico

Voz 0966 00:44 exacto de progreso ha sido una historia de éxito que ha hecho avanzar a la Comunitat Valenciana que en estos momentos y que por tanto no hay ningún motivo de fondo para que no pueda haber una nueva etapa de este Gobierno que tendrá evidentemente nuevos acentos porque quiénes tienen que decidir los pondrán ahora que soplan vientos de recentralización cuando no de aniquilación del Estado de las autonomías es momento de plantear claramente un tercer espacio un espacio diferente un espacio de profundización en el autonomismo

Voz 0028 01:16 la Generalitat de Cataluña ha pedido a los Mossos que prohiban la circulación del autobús con consignas machistas de Hazte Oír a pesar de que un juez de Barcelona considera que esos mensajes por muy aborrecible es que sean eso dice se enmarcan en la libertad de expresión radio Bart

Voz 0931 01:29 el día Bondi en un comunicado el gobernanza la policía catalana a inmovilizar esta autocar para que no circule más por las calles de Catalunya anuncia sanciones por atentar contra los derechos de las mujeres esto horas después que un juez desestimara precisamente una petición de la fiscalía que pedía eso mismo inmovilizar el vehículo el juez cree que por mucho rechazo ideológico el genere el mensaje está amparado en la libertad de expresión ayer tuvo que irse de Barcelona custodiado por los Mossos después que unas veinte personas lo pararán cuando estaba entrando por la Diagonal

Voz 3 02:00 estos activistas lo pintaron pintarlo

Voz 0958 02:02 claro tocaría arrancaron parte de los carteles adhesivos

Voz 0028 02:06 los científicos han logrado curar a un paciente de VIH por segunda vez en la historia el hombre lleva un año y medio sin recibir el tratamiento para la enfermedad gracias a un trasplante de médula Carlos Sevilla

Voz 0070 02:16 lo publica la revista Nature el paciente fue diagnosticado con VIH en dos mil tres desarrolló un cáncer y en dos mil dieciséis aceptó un trasplante de células madre para tratar el tumor los médicos encontraron un donante con una mutación genética que confiere resistencia al virus y el trasplante cambió el sistema inmunológico del paciente haciendo que adquiriera la misma resistencia el hombre lleva desde entonces sin recibir tratamiento contra el VIH ya dicho al New York Times que nunca creyó que fuera vivir para ver una cura el caso es casi idéntico al de Timothy Brown que en dos mil siete fue el primer paciente declarado curado del VIH

Voz 3 02:47 en Canada esta madrugada ha dimitido una tercera Mini

Voz 1727 02:50 tras el escándalo de obstrucción a la justicia en el que está implicado el mandatario varios de sus colaboradores trufado Alonso que está decepcionado con la renuncia de la ministra el Tesoro pero asegura que la entiende

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1 04:21 en el capítulo creo que para el Gobierno matan aquí estamos entre progresistas aquí estamos y guapo tu amiga Paco diera fijarla por vuestras palabras creo que iba tan caro el Cercle de esta etapa de la historia tanto al presidente como yo

Voz 6 04:38 también que todas las razones que había dado el presidente del Gobierno de España avanzar elecciones no se daban en la Comunidad Valenciana yo hasta hoy no he tenido otra conversación con el presidente de la Generalitat

Voz 1 04:50 propondrá la disolución de Les Corts la convocatoria de elecciones autonómicas abrir una

Voz 7 04:56 hace un tira las Granados con la complicidad del Gobierno de España el botánica hasta que una historia de éxito dimos un mar inmenso va

Voz 1 06:15 cuando nosotros no damos la derecha bien se une informa citó como en el Gobierno de diez días

Voz 7 06:32 de porque las cosas van que viene estamos porque bien está

Voz 1727 07:11 a las nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo y Lucía Méndez que tiene una memoria prodigiosa acordaba de las primarias

Voz 3 07:19 el debate entre Pedro Sánchez y sus a nadie

Voz 1321 07:24 las cosas fue algo un poco tenso no le dijo tu problema no soy yo Pedro tu problema eres tú y luego por lo bajini pero seré yo le dijo en un momento dado no mientas cariño fue un debate en fin

Voz 3 07:39 quitas acordado de eso al escucharla es ver cómo se llamaban guapos y tal tan bueno normales se necesitan yo es como hombre el señor Puig presidente de la Comunidad Valenciana que acabamos de escuchar no es precisamente un devoto admirador de Pedro bueno nunca lo fue de Pedro Sánchez es decir es más bien una persona ha sido una persona critica pero evidentemente el PSOE se necesita todo claro para ganar las elecciones unos y otros en política no habría que exigir amor sino lealtad si no más bien los proyectos si esa bueno esas Colotto tampoco pasa nada es Massa más estás es más además nueve y ocho ocho y ocho en Canarias Duran Lleida Josep Antoni Duran Lleida bon día buenos días hacía tiempo que no se prodiga mucho en los medios más allá de alguna colaboración periódica y es que estaba volcado en el riesgo de la verdad sus memorias políticas que salen hoy a la venta y que publica Planeta en estos tiempos a hablar de la verdad eso sí que es un riesgo muy peligroso no

Voz 10 08:44 bueno esa es la razón que motiva el título no concede fue sugerido por la editorial después de leer el texto irá a mí me pareció un título muy adecuado tanto por lo que significó y tiene que ver con los últimos años de política como con lo que significa de seguramente va a significar el libro en estos momentos

Voz 3 09:01 sí el libro dice cosas muy sencillas como que ya Dones Nos Waterloo

Voz 10 09:07 así

Voz 3 09:07 no no verdades sí pero

Voz 10 09:10 cosas muy distintas con las que jugará por otra parte dentro de la confrontación que existe en el bloque independentista quiénes están liderados guiados por quién está prófugo de la justicia viviendo pero lo que no es la situación mejor idílica porque a uno le gusta vivir en su casa y con los suyos pero que evidentemente es muy distinta y mucho mejor que no la de cuando estás en prisión

Voz 3 09:33 prófugo de la justicia no exiliado como se dice todavía en el mundo independentista

Voz 10 09:38 bueno yo respeto todo el mundo pero yo creo que hay que respetar sobretodo por encima todo a quienes han sufrido la verdad no este país sufrió el exilio mucha gente fue el exilio mucha gente republicana por tanto dejó este país es una falta de respeto y un insulto ahora veo exilio considerar al señor Puigdemont

Voz 0785 10:00 con respecto a las personas pero no a su

Voz 10 10:02 su actitud de actuación política común exiliado

Voz 3 10:05 el libro en fin no se anda con paños calientes Puigdemont un iluminado sin conciencia de los riesgos

Voz 10 10:13 bueno no no no es un es lo que pretenda pasar cuentas atacarme personalmente pero creo que hay ciertas cosas que hay que decir las razones por las que yo escribo este libro yo he formado parte de una pequeña historia una pequeña historia que seguramente la historia en mayúsculas deberá estudiar muy profundamente para saber cómo hemos llegado hasta aquí y creo que pues igual que estos días algunos con mayor sinceridad que otros en una sala del Tribunal Supremo están diciendo en contando lo que vivieron la última etapa de de lo que se ha conocido como pues es pues yo también tengo hoy siento la obligación de explicar ciertas cosas no es una falta de respeto decir que el señor Kusa momentos me pareció siempre un iluminado no iluminados refiere quería persona a mi entender y juicio que que no tiene un proyecto claro y que tiene una serie de actitudes que no se correspondan con la razón de racionalidad racionalidad que por cierto ha desaparecido de de de la política tanto en España como en el conjunto de los tiempos lo que obligan son los sentimientos lo que obliguen son las pasiones y por eso estamos donde estamos

Voz 3 11:17 cómo está viendo el juicio señor Duran Lleida el juicio que se está celebrando que el Tribunal Supremo

Voz 10 11:22 bueno yo lo veo con gran respeto soy abogado aparte de que me considero persona demócrata con todas las imperfecciones en uno y otro caso yo veo con mucho respeto yo yo soy de los que cree en la separación de los poderes independientemente de que evidentemente la política hecho mucho pueda judicializar la in la justicia para politizar eh pero yo veo un desarrollo con un juez que es una garantía muy críticamente el juez Marchena magistrado Marchena parece un excelente profesional lo que me me no acaba de encajar es la actitud de la Fiscalía menos las primeras amaban seguido no es un poco el corolario de lo que ha sido el Estado frente al independentismo en una tenido relato y el único relato que imperaba dentro y fuera de España era el relato independentista pues te da la sensación de que la Fiscalía que es que en su día a la presentación de la querella acuérdense de esa presentación dejó algún cadáver con perdón de la expresión de por medio la propia Fiscalía pues debiera estar más preparada y no me ha parecido eso en la primera parte la primera semana especialmente el juicio en la segunda pero bueno supongo que la fiscalía tendrá sus datos y tendrás su capacidad de aprobar aquello que acusa con lo que yo nunca he creído yo nunca he considerado lo digo con el máximo respeto a la Justicia que los hechos pueden ser calificados como rebelión ni tan siquiera como selección ni opiniones pobre en ese sentido otras personas mucho más calificadas que yo no han expresado en los mismos términos uno de los testimonios más siempre

Voz 3 12:50 antes del juicio fue el de Iñigo Urkullu por la precisión con la que contó su tarea de mediación usted cuenta en el libro Un intento verdad de mediación en aquella semana durísima que precedió a la declaración de independencia un intento de mediación con Miquel Roca que no prosperó

Voz 10 13:06 bueno tanto de mediación quede claro

Voz 3 13:09 porque no todo el mundo Comendador

Voz 10 13:11 claro que yo conozco bien lo que hizo cuyo externos una referencia crítica hacia él sino todo lo contrario ese pues lo agradeceré que lo agradecí acaba decir también en el futuro no vamos a ver si es cierto que la situación íbamos a a hacia el barranco ir el fin de semana previo a la convocatoria de elecciones me me por teléfono Miquel Roca parece que unos hornos hacemos un documento este documento que irá dirigido al presidente Puigdemont pues lo participamos para que lo suscriban otras personas del mundo de lo que se llaman sociedad civil de Cataluña finalmente eso no se hizo consideró mejor que intentar vamos a hablar los dos personalmente con Puigdemont me dijo que iba a hablar otro más lo hizo Artur Mas muy respetuoso aunque hacía dos años y pico que no ahora vamos por teléfono dijo que daría la gestión después me explicó que no pudo hacerlo y hacerla Visca la tensión que había en el entorno de Putin on Mikel tenía que hablar con Puigdemont no sé habló no habló el caso es que no hubo ningún tipo entrevista entre Miquel Roca in servidor con el presidente Puigdemont por supuesto documento alguno como lo que en principio tenía intención de intentar poder articular

Voz 3 14:23 el catalanismo moderado ha muerto

Voz 10 14:27 bueno está herido de gravedad pero yo catalanismo tendrá que hacer una revisión profunda yo en los años dos mil ya tenía hice alguna conferencia de Barcelona que recojo en el libro tenía artículos de en los años noventa muy críticos respecto al nacionalismo tenía que adaptarse a la nueva realidad nacionalismo a partir de los Balcanes especialmente en Europa es un concepto maldito la gente cuando se oye hablar de nacionalismo desde fuera de España entiende que es un factor de egoísmo llegador tratar los discursos y las posiciones de los tiempos yo creo que la experiencia que ha vivido el catalanismo durante estos últimos años debe servir de algo también leyó por ejemplo que nunca ha sido independentista pero considero que que vivido mar con más o menos para independentista en algunos a ver esos sectores no yo creo que el cataclismo en el futuro tendrá que ser muy metido en este aspecto porque si estamos en España y se va a continuar en España veo otra posible solución de la continuidad otra cosa seamos capaces de encajar mejor esa continuidad para bien de todos porque éste no es problema catalán es su problema español se equivoca que les dicen o consideran que es sólo un problema catalán como quienes desde Cataluña lo consideran sólo un problema español es un problema de todos en este encaje nuevo catalanismo que ojalá resucite porque es fundamental y es un centro que que ha desaparecido con la exposición de Convergencia i Unió a mi juicio deberá dejar muy claro porque eso

Voz 3 15:57 pues si se va a propios pues no no esto

Voz 10 16:00 la para aventuras en el futuro como la que hemos vivido los últimos tiempos más allá porque siempre lo consideré sino el pasado yo creo que el ritmo de de implicarse de lleno en la gobernabilidad de España no simplemente a través de pactos parlamentarios es que no tiene sentido que tú tenías el veinte por ciento veinticinco de acciones en consejo de administración lo digo en referencia al Producto Interior Bruto torno a veinte por ciento hijos anuncia a estar en el consejo de administración de esa empresa en este caso España no todos Catalina es necesario que vuelva a aparecer hoy hay pequeñas agrupaciones sino hay una conjunción de todas ellas una unión de todas ellas no serán capaces de empatar agrandar cuando regresa a recoger la experiencia ese par de particularidades que acabo de comentar

Voz 3 16:44 tenemos un par de minutos pero Ignacio Ruiz Jarabo quiere preguntar algo

Voz 0785 16:48 buenos días señor Durán muy rápidamente muy buenos días

Voz 9 16:52 a ver si me explica por qué pasa lo siguiente todos aquellos políticos catalanes que resultan atractivos a los que residía al otro lado del Ebro acaban siendo trillados en la política catalana pasó con Miquel Roca pasó con usted lamentablemente no dos casos en otro aspecto ideológico pasó con Joan Puigcercós recientemente Santi Vila gustar a este lado del Ebro es un hándicap para para triunfar por encima del Ebro

Voz 10 17:21 lo ha sido durante un tiempo y en momentos especiales yo creo que son distintas las razones las de Mikel básicamente yo creo que no puedo hablar en boca de mí que era por supuesto pero creo que es público y notorio que Miquel tenga una percepción muy como la mía respecto a cuál debía ser la implicación del catalanismo en la política española en los gobiernos no yo creo que suele costó el porqué porque Pujol no acepto esa vía y finalmente después de intentar ser alcalde de Barcelona Miquel ya estaba cansado yo creo que no es víctima del proceso independentista es víctima de esa apreciación determinado catalanismo ha tenido en tiempos pasados el resto Puigdemont hay pulmones de Puigcercós tampoco Santi Vila así del aguantó hasta el final yo por supuesto soy una víctima el proceso por la atención también lo digo en el libro una víctima del proceso de la actitud de los gobernantes de España no porque cuando a veces gente del entorno del PP

Voz 3 18:21 llegamos mucho cariño no me dicen oye

Voz 10 18:24 pues cómo te añoramos lástima ha sido víctima del independentismo de lo no de ellos vuestra porque si cuando yo defendía en Catalunya que no era y no tenía ningún sentido que hagan viable que no era cierto que será mentira que la Europa Nos esperaban con los brazos abiertos no hubiesen hecho caso cuando pedía que la única solución al diálogo pero en Madrid nadie se podía al otro lado del teléfono en Cataluña se han abierto tío recabadas lo que cuenta es de que eso de diálogo es lo que

Voz 1321 18:50 entonces lo no te das cuenta que la otra parte

Voz 10 18:52 no hay nadie es es también esas también la razón por la que yo no estoy en Poniente

Voz 3 18:57 la portavoz del guber el sarta di defiende que España será ingobernable mientras no afronte el problema de Cataluña y usted en el libro dice la solución para Cataluña exigirá un reconocimiento específico los ciudadanos del conjunto de España deben meterse esto en la cabeza de una vez en esta haciendo esa pedagogía

Voz 10 19:16 y también los de Cataluña de meterse en la cabeza otras cosas respecto a España no no menospreciar la icono que España con una nación y los otros entender que son hacen pues quizás como entiendo yo está compuesto por naciones culturales y que esas deben tener un respeto que no está haciendo esta pedagogía hoy por hoy nadie falta precisamente bueno más la hace por supuesto a mi juicio es en estos momentos el PSG el resto de fuerzas políticas no no no está por esa labor no empleamos el futuro unas elecciones cuando los hay en Catalunya cómo van estas elecciones el veintiocho de abril que que que mapa político deja yo no creo que sea un mapa político muy distinto por tanto en ese sentido se suscribiría las palabras de la señora hartar y otra cosa es que ella puesto por una solución lo propio

Voz 3 20:00 existe el riesgo de la verdad Josep Antoni Duran i Lleida gracias y suerte buenos días

Voz 10 20:06 muchas gracias a ustedes voy a valores muy buenos días

Voz 11 20:08 sí

Voz 1584 20:29 hace de la mano de una forma mucho más familiar de lo que creemos explicar a la gente que son pues los snacks los la las chucherías las chocolatinas los cereales de desayuno todas estas cosas que sí que os veo Sally bando pero es que claro están pensadas y sigue es están pensadas precisamente para eso para para excitar nuestros más bajos imprime el perdona momento tú compara un mosquito un acelgas joder

Voz 1 20:53 es bueno las acelgas

Voz 5 21:28 hora catorce

Voz 0785 21:32 cuál es el nombre de la mejor emisora de España

Voz 14 21:35 como puedas una pista una pista y luego la lista Kadima luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto

Voz 0785 21:50 voy pues ésta que está usted de escuchando no la Cadena Ser

Voz 15 21:55 venga que te de toda la vida de Dios es que lo que tiene de poner fin Cadena pero esto de toda la vida de Dios aquí en la casa de la Cadena SER

Voz 1727 22:04 la pena se coordina se como quieras

Voz 15 22:08 tiro cadena el libro de poner lo oportuno

Voz 16 22:18 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro que más puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 0785 22:28 sólo este mes mis ante beige ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván Nissan Innovation Days

Voz 18 22:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno son raíces claro de hecho me haría ahora a veces se preguntaba

Voz 1727 23:16 me preguntaba ayuden respondió a Duran Lleida que nadie está haciendo la pedagogía para que en algún momento encontremos una vía Modesta de salida a la crisis constitucional en Cataluña una vía Modesta tampoco hay que aspirar a grandes soluciones que no están en el horizonte pues tampoco nadie estaba haciendo pedagogía de porqué hicieron determinadas cosas durante el juicio del pluses y tuvo llegaron secretario de todo para dar respuestas que ni el presidente del Gobierno ni la vicepresidenta del Gobierno ni el ministro del ramo quiso pudo o supo dar la semana pasada cuando comparecieron Nieto fue ayer muy preciso muy exhaustivo no sé si pudiste a seguir esa declaración

Voz 3 23:57 yo también me gusto eficiente la precisión

Voz 9 24:00 on frente al escándalo de las intervenciones de sus tres superiores no fue preciso a mí me recuerda un poco a lo de Urkullu no decir vendió datos tal dio de también opiniones algún yo no comparto yo no creo que u hubo proporcionalidad como él dice

Voz 1321 24:14 pero en todo caso

Voz 9 24:15 cumplió dignamente con su función de testigo lo cual después de alabar le no le quita un ápice de su responsabilidad en el fracaso de las fuerzas de seguridad en relación con el uno de octubre no pero bueno dicho eso ciertamente cliente por lo menos ayer cumplió francamente la función de testigo y desde luego no incurrió en el delito aparentemente en el delito de falso testimonio

Voz 3 24:39 cuesta entender e cuesta entender la declaración la semana pasada de de la cúpula de la Moncloa particularmente la he oído que era el responsable del Ministerio del Interior en el momento en el que hubo una amenaza de sedición en España Lucía hombre Pepa lo que cuesta entender mucho es que según ha

Voz 1321 25:00 según el relato judicial de los hechos en los autos del juez Llarena hechos que ahora se están juzgando en el Tribunal Supremo ha y los y los líderes independentistas incurrieron en una a un presunto delito de rebelión continuada durante mucho tiempo

Voz 19 25:15 y y la pregunta es

Voz 1321 25:18 en fin la pregunta es lógica no se la puede hacer mucha gente que hacía el Gobierno de entonces sí estaba presenciando un delito de rebelión continuada sin hacer nada no y bueno yo creo que ha quedado claro para

Voz 17 25:30 eh

Voz 1321 25:31 por fortuna este juicio se puede seguir en directo y muy bueno las personas que estén interesadas pues en fin yo creo que tienen claro ya que que los tres políticos que comparecieron la semana pasada son unos escapista

Voz 19 25:47 y y si no que no que que claro que hay ahí

Voz 1321 25:53 se les preguntaba por sucesos muy graves por hechos muy

Voz 3 25:56 les

Voz 1321 25:57 es como si ellos gobernaran Hinault estuviera pasando nada pero aquí estuvimos el uno de octubre Pepa lo vivimos eso exactamente paso paso que mientras la calle estaba como estaba en La Moncloa no expiraba nadie ni decía nadie nada ni comparecía nadie es lo esto lo vimos fuera a tono con ese día es lo que yo creo que el señor Nieto ha demostrado que además de ser un político es un buen técnico del del de el ente su responsabilidad ha demostrado que sabe de lo que habla y bueno y ha dicho además un par de cosas que que son llamativas no que llamativas desde el punto de vista de lo que hemos vivido en este país de de lo que llamo escena surrealista no porque él decía yo me reunía con los responsables de los Mossos y de interior del Gobierno de la Generalitat a los jueces nos habían dicho que había que evitar el referéndum pero me reunía para evitar el referéndum con los que estaban convocando referéndum es decir que claro que es un resumen muy simbólico de lo que ha pasado de lo que sigue pasando a estas alturas en Cataluña y luego hay una una década que yo creo que hoy el señor hoy la declaración del ex delegado del Gobierno señor Millo también será muy interesante porque él estaba hay en fin a pie de obra siempre y fue una de los protagonistas de la llamada operación diálogo acordaros de aquella operación dirigida por la vicepresidenta no sabe yo creo que yo señor Millo puede completar algunas de las cosas que ayer se quedaron pendientes como que bueno que uno uno cierta oferta de él del Gobierno a a a la torre iba a decir a Puigdemont para que bueno pues que hubiera una votación más o menos simbólica para aquellos quedaran bien digamos ante su parroquia y que no incurriera en en lo que en fin lo que ha finalmente acaba en acaba incurriendo no

Voz 3 27:56 alguien imagínese titular en este momento el Gobierno le propone al presidente de la Generalitat que haga un referéndum simulado

Voz 0958 28:03 bueno simulado alguien se imagina S

Voz 3 28:06 titular en este momento saber que puede precisas

Voz 0958 28:08 que el Gobierno Huici que eso fue una de las notas más subrayaba de Luque sucedió ayer me parece que hoy también ese día que interviene el coronel Pérez el operativo se operativo del ministro de Interior pide la vicepresidenta dije entonces va a ser muy significativo cuando pase el día de hoy hacer la comparación entre lo que sucedió la semana pasada y lo que está pasando en esta es decir lo que están diciendo el sur El secretario de Estado ayer y lo que va a decir el el el coronel Pérez de los Cobos en comparación con lo que dijeron los político no no no dijeron con lo que no dijeron bueno pero es que es verdaderamente verdaderamente llamativo no hoy Xavier Vidal Folch en un momento determinado en su crónica relata la sensación de vagancia que daba el ministro del el ministro del Interior es verdad que el lenguaje del cuerpo todavía es más si como dice Lucia el que quiera verlo lo puede ver todavía es más brutal que que que la sus propias sus propias palabras no estaban dando un golpe de Estado y nosotros estábamos aquí no se sabe no se sabe en qué vamos a ver esa comparación yo coincido mucho con con lo que irónicamente a me ha mencionado en a primera hora del programa José María Izquierdo en el ojo crítico no co con que las culpas de todo esto se va a llevar a cabo fiel no es decir y todos los todos los demás salen flotando como si aquí no hubiera ocurrido nada pero insisto a parte de lo que he dicho de de lo que habéis expresado de ese ese refrán en Dun simulado la idea de que se estaba produciendo un golpe de Estado mientras lo a la cúpula política estaba en otra en otra dimensión es es lo más lo lo más subraya hable de lo que ha sucedido en el juicio en estos diez o doce días

Voz 3 29:58 sorprende no la épica la grandeza que le quieren dar a los discursos los dirigentes populares de este momento Pablo Casado a lo que su partido hace suizo con lo que la cúpula de su partido fue contando en ese juicio son las nueve y media las ocho y media en Canarias

Voz 33 34:02 sí bueno me

Voz 1727 34:16 son las nueve y treinta y cuatro las ochenta y cuatro en Canarias en el mes de febrero la afiliación aumentó en sesenta y nueve mil personas pero también se registró un repunte del paro registrado en España en tres mil doscientos setenta y nueve parados más algo que no pasaba en un mes de febrero desde el dos mil dieciséis desaceleración Joaquín dice el país

Voz 0958 34:39 por bueno es que ya estaba pasando yo pasarme tendría aunque fue él me dijo fue mucho peor no es decir hay no no es no estamos ni mucho menos en una recesión insiste en este país ni en los países de nuestro entorno pero sí se nota poco a poco más de sala de desaceleración de la actividad que empieza a afectar también al mundo del mundo del trabajo

Voz 3 34:58 la desaceleración termina necesariamente en recesión

Voz 0958 35:02 no no en muchísimos casos no es claro

Voz 34 35:05 es decir en las crisis es que si se dividen entre

Voz 0958 35:08 sus mayores y crisis menores la crisis menores son aquellas que se producen cada tres o cuatro años en donde hay momentos de alza hay momentos de baja y luego están las

Voz 34 35:16 crisis como la que acabamos de pasar o la Gran Depresión

Voz 0958 35:19 no las dos guerras mundiales que cambian completamente la manera de vivir y la manera de pensar de las personas no puede cambiar la democracia esta no y que puede cambiar bueno y que cambió la democracia

Voz 3 35:30 vamos a ir a a echar luces largas enseguida pero antes Ignacio sobre el dato del paro ayer el paro registrado eh

Voz 9 35:38 bueno los datos son puntos positivos en términos relativos malos porque la tendencia la tendencia a empeorar no pero eficiente no estamos en recesión nosotros bueno Alemania casi eh

Voz 0958 35:49 diría

Voz 9 35:49 por qué ha tenido un trimestre con bajada del PIB y el segundo se ha quedado a cero osea que Alemania está al borde de la recesión no técnicamente la recesión dos trimestres seguidos con el PIB descendiendo España está lejos porque España sigue creciendo no yo creo que hay dos temas uno la crisis global que ocurre en las economías nuestro entorno yeso afecta mucho a la economía la incertidumbre que ha supuesto primero inestabilidad gubernamental dos convocatorias elecciones la incertidumbre nunca es bueno para la economía no

Voz 3 36:16 yo confío en que elecciones nuevo Gobierno que esta desaceleración se frene sobre el futuro Joaquín decías estoy participando en unas jornadas interesantísimas sobre el mundo del toro

Voz 0958 36:28 de esas cosas que ocurren de vez en cuando que están sucediendo cosas interesantes y casi nadie se entera no por ejemplo están en están en Madrid o estaban hasta ayer porque ayer terminó una de la parte en aquellos participan los ministros de Trabajo de toda América Latina reunidos con la con la ministra de Trabajo no y hoy hay otra sesión de la Organización Internacional de Trabajo que por cierto cumple este año los cien primeros años Surfing su centenario también sobre el futuro del trabajo y es verdaderamente interesante porque te das cuenta un poco comparas un poco lo que está sucediendo en nuestro país en nuestro entorno con lo que está sucediendo en el resto del mundo

Voz 3 37:03 sí es muy distinto es es vamos a ver es muy

Voz 0958 37:06 Teresa en estos momentos el que el empleo está creciendo en todas partes del mundo es decir en estos momentos hay paro en el mundo creo recordar que son ciento setenta y tres millones de personas alrededor del cinco por ciento de la población activa no está creciendo aparte el problema es que todo el trabajo que se crea o la inmensa mayoría de trabajadores que vea es trabajo indecente el concepto de trabajo decente no es no es mío es de la propia organización internacional el trabajo de en el mundo trabajan en estos momentos alrededor de tres mil doscientos millones de personas fíjate que Datu Pepa el sesenta por ciento pertenece a la economía sumergida

Voz 3 37:41 de dos mil del total de empleo dos mil

Voz 0958 37:44 millones de personas no tienen acceso al Estado de bienestar no iban a tener acceso en el futuro a una pensión etcétera etcétera ídem los tres mil y pico millones mil millones son autónomos trabajan por cuenta propia no son asalariados autónomos au falsos autónomos todo lo que conocemos conocemos aquí en ese contexto en ese contexto lo que está pasando en estos momentos con la economía digital con las plataformas digitales es una cosa que preocupa e interesa a todo el mundo

Voz 3 38:13 vamos a ver si si hacemos las cuentas que ha empezado a a desgranar qué porcentaje de trabajadores en el mundo tienen un empleo decente

Voz 0958 38:22 ETA ajenas el cuarenta por ciento porque muchos de los mil millones pertenecen a los a la economía sumergida solamente el cuarenta por ciento podríamos denominar los trabajadores normales como decíamos como decíamos antes el resto

Voz 3 38:36 con un empleo regulado y que da para vivir el salto

Voz 0958 38:38 el resto el resto están en esas condiciones y muchos de ellos pues son gente joven en muchas partes de los países en vías de desarrollo que en estos momentos no sufre en primera instancia los efectos de esa informalidad pero que conforme se van haciendo mayores iban van teniendo necesidades tiene necesitando protección no tienen acceso a esa protección ya que con el endemismos década

Voz 3 39:01 país porque cada país tiene su particularidad es una tendencia mundial

Voz 0958 39:04 es una tendencia muy esto esto que expresado son los datos del último informe de la Organización Internacional de Trabajo la preocupación que que que que expresan esta gente de la que hablaba o los ministros es decir que han vivido durante durante las dos últimas décadas una mejora en el en la situación de de América Latina por ejemplo es decir pero que tienen un problema con lo que ellos llaman informalidad y aquí llevamos economía sumergida economía golfa terrible no

Voz 3 39:32 y que se espera que haga a la gente que está en esa situación

Voz 9 39:36 ah claro yo buenos interesantísimo los datos que ha dicho Joaquín no me llama la atención una cosa es cinco por ciento de paro que es pleno empleo técnicamente no me llama la atención al revés por negativo los sesenta por ciento de de empleo indecente o de empleo precario como llamarle no pero es muy significativo o sería muy significativo saber si esto de dónde venimos es decir que dato previo a ese es margen

Voz 0958 40:02 claro venimos de otra de otra situación donde el desempleo era mucho mayor qué es lo que ha sucedido en los últimos diez años en esto hemos cambiado yo me paro por empleo trabajo indecente que es lo que claro con estas circunstancias los objetivos desarrollo sostenible que están previstos italo no hay forma hizo de cumplir los para nada en este este capítulo

Voz 3 40:25 como siempre la pregunta es si esto es una tendencia global no se ve horizonte de que se espera que puedan vivir las personas si el empleo camina en el sesenta por ciento hacia la economía sumergida y un empleo indecente según los términos

Voz 9 40:40 sumergida es más bien si es mejor indecente

Voz 3 40:44 es indecente incluye sumergida precaria

Voz 0958 40:47 como decía ahora están muy preocupados porque en todos los países están apareciendo con muchísima intensidad la economía de las plataformas digitales y entonces son estas plataformas digitales rara vez rara vez aparecen bueno lo hemos visto aquí hace con la huelga Herráez aparecen con con empresas con con trabajadores bajo Suu bajo su manto bajo su responsabilidad sino que aparecen con plataformas tecnológicas por qué ocurre eso por qué ocurre eso porque los que financian las plataformas digitales en las que las empresas de capital riesgo Nokia quieren invertir nada que tenga trabajo por el

Voz 3 41:22 vamos que el trabajo ha dejado de ser el capital que los seres humanos sin patrimonio ni herencia ponían en el mercado a cambio de un dinero que le permitiera vivir es dónde estamos

Voz 0958 41:33 eso es lo que está en la tendencia de lo que está ocurriendo no

Voz 3 41:36 lo que está pasando es que me acordaba cuando te escuchaba esta reflexión de lo que el presidente de Telefónica nos dijo el viernes

Voz 0958 41:42 tiene mucho que ver en Hoy por hoy que les decía

Voz 3 41:44 dos cosas muy importantes una que los datos Los datos que ponemos en circulación cada vez que entendemos un teléfono móvil una tablet un ordenador y que hay es un aparato que registra que estamos haciendo que estamos leyendo esos datos que definen nuestro perfil y que va a servir para que nos vendan cosas o para que nos vendan ideología hay votemos determinadas cosas esos datos decía Álvarez Pallete te pertenecen a ti como ciudadano de la cuna a la sepultura si tú podrás utilizarlos como un capital ahora vendo esta parte de mi privacidad ahora no vendo esta parte de mi privacidad

Voz 35 42:17 como personalmente creo que los datos pertenecen a las personas creo que las personas tendremos rendimientos de capital las acciones que tengamos entendiendo que les den rendimientos del trabajo nuestro salario rendimientos de nuestros datos yo creo que vendrá un momento en el que las grandes tecnológicas tendrán que empezar a intercambiar valor con las personas y nosotros tributará pero yo

Voz 3 42:36 me parecía que era ciencia ficción pero puede de aquí no que esté aquí ya no sé qué opina es

Voz 0958 42:43 hombre la verdad es decir a mí mira de verdad

Voz 3 42:47 yo yo yo creo que esto que dice el señor Pallete cinco es incomprensible para mí no es decir primero

Voz 0785 42:54 porque la evolución de la

Voz 1321 42:57 la evolución tecnológica en los últimos años lo que indica es que nuestros datos no son nuestros efectivamente son de las empresas tecnológica que son las que los utilizan las que los están utilizando y no hablemos ya de otro capital como es en fin el capital de los medios de comunicación lo que escribimos los periodistas etcétera que nosotros estamos ahí plenamente impactados en fin de de en el fondo de nuestra de nuestra esencia de nuestro nuestro ejercicio pasional no yo creo que la yo creo que la mayor amenaza que pende sobre los no sólo sobre trabajo y sobre nuestra vida y sobre el aumento de la desigualdad y la desigualdad de oportunidades en fin todo lo que está sucediendo sino sobre nuestra propia forma de vida en sociedad civil sobre nuestras familias y sobre las relaciones humanas y sobre las relaciones sociales es pues lo que han hecho las las empresas de Silicon Valley no que ahora están haciendo autocrítica a propósito de cómo han infectado el cerebro humano e determinadas determinó dominadas en fin de la dopamina hay determinadas sustancias adictivas que ahora están cambiando la FAC social de todas

Voz 1727 44:12 tierra vino fíjate pienso eso incluye tomo

Voz 1321 44:15 eso que señor Pallete habla de cosas técnicas bueno yo creo que lo más importante en fin son otras

Voz 3 44:21 sí sí pero fíjate que ante las tiranías que nos han precedido a lo largo de la historia el ser humano se ha revuelto esta me da la impresión que a propósito de la tecnología hablamos como si fuera realmente algo que no está en nuestra mano modificar en el mundo digital faltar en reglas normas una arquitectura una una arquitectura jurídica institucional un pacto social un contrato que diga cómo tenemos que relacionarnos ahí es sólo conseguimos en el mundo analógico a lo largo de la historia de una maldición bíblica no breve claro pero tendrán los ciudadanos tendremos que ser nosotros los que empezamos a organizarnos ya exigir Pals que sí Mar de ese contrato social que son Leviatán cree lo contrario bueno pues nada que nos caiga la lluvia de meteoritos

Voz 36 45:10 bueno es que está está cayendo creo yo que nos caiga de aquí al infinito de lluvia de meteoros

Voz 3 45:15 dos porque ya vivimos ahí es que no hablamos de futuro es que ya vivimos dentro de ya estamos ahí

Voz 0958 45:21 sí es muy interesante esta discusión es fantástica no porque yo hoy con muchísimo interés Álvarez Pallete el otro día cuando decía que los factores de producción ya no solamente son una capital yo trabajo sino también los datos y que son más importantes en muchos casos que el que el petróleo hay este intelectual israelí Harare de moda y que todo el mundo le dice que ose controla la propiedad de los datos que constan en manos del Gobierno y hermanos de las empresas éstas o vamos a una dictadura digital no tocar uno se plantea yo yo por ejemplo oyendo el otro día a a Álvarez Pallete pensaban lo siguiente un fotógrafo es decir un compañero nuestro hace una fotografía de una famosa día que está anónima que está en el campo la propiedad de esa la propiedad intelectual de esa fotografía es del fotógrafo pero la imagen de auto fotografías de la familia que es la que tiene que decir si le parece bien no le parece mal que se publique bajo es decir este eh esto tan sencillo esto es tan sencillo es lo que se está produciendo todos los días con los datos que tiene que que que estamos proporcionando bueno en las cosas que con todo el teléfono no

Voz 3 46:31 Allen gente simplemente el teléfono pero por ejemplo que podemos hacer es que parece que efectivamente nosotros que hemos combatido tanto a propósito de la gestión política esa sensación de que se trata de catástrofes naturales que la mano del hombre la gestión de los gobiernos no tiene nada que ver aquí en el tema de la tecnología parece que entregamos la mayor es que contra esto no se puede no tienen controlados hoy hay una interesantísima entrevista en el país a la abogada Paloma Llaneza que es auditora de sistemas consultora en ciberseguridad que mañana estará con Toni Garrido en Hoy por hoy interesantísima pero dice que ya cuando se dio cuenta de lo borró todo o de la cantidad de datos que en Facebook Whatsapp manejaba de subida dijo oye yo me desista lo es esto voy a empezáramos a a buscar la manera de comunicarme por otras vías si hay una reacción ciudadana las grandes compañías no tendrán más no tendrá más que avenirse a pactar no la entrevista fue apasionante como a los fallecidos

Voz 9 47:33 la reflexión que ellos a que es que que a los actuales cambios les llevan a seguir otros cambios que la velocidad de cambios cada va ser cada vez mayor Iker sentido de los cambios es absolutamente desconocido y una cuestión solamente cuando él habla del valor de los datos yo creo que diferenciar en plano plano micro es decir para una compañía a la que sea tener datos de los cuarenta aviones españoles vale muchísimo claro sea para cuestiones políticas electorales

Voz 0785 47:57 comerciales para lo que fuera

Voz 9 48:00 ir que cada uno de los cuarenta españoles tengamos un valor asignado a nuestros datos es decir vale mucho saber los datos las pautas de consumo productos de consumo de cuarenta millones

Voz 1321 48:11 sí yo

Voz 9 48:11 intentando vender mis gustos de consumo no creo que nadie en el

Voz 3 48:15 pero hay que resignarse a esto que dice la abogada Paloma Llaneza en esa entrevista en el país hay que resignarse a esto

Voz 37 48:22 Bale guarda estatus arrepentimientos ese correo las inmensas riquezas a mandar el poniendo a caer de un burraco Guillén y que hubo dijiste no casi mejor Normando eso lo ha guardado también pues un arrepentimiento dijo que tiene mucho más que lo que mandas decidió guardarlos arrepentimientos por lo tanto da igual como para una actriz esto te verá tu madre no te verán el novio no te verá tu primo del del pueblo que te cae fatal para ver a tu cuñado pero te ves Facebook en realidad este tenemos mal vista la perspectiva la privacidad

Voz 3 48:51 el Santísimo e todo eso y todo eso claro pero entonces hay que resignarse y decir bueno esto ya esto es un desastre no hay nada que hacer nos tienen vigilados o realmente estamos dispuestos a que en fin ese contrato social se firme ese nuevo contrato social con nuestra con nuestra intervención

Voz 0958 49:08 exacto tienen que ver con otro que estamos hablando también eh con lo del futuro del trabajo todo estamos hablando un poco de las mismas

Voz 3 49:15 incluso en esta semana que estamos en vísperas de otro ocho de marzo yo pensaba Si vamos a reescribir la Constitución global sigue vamos a reescribir a partir de bueno pues de toda esta realidad que estamos hablando evidentemente en el mundo digital que ocasión para verdad y hacerlo de forma paritaria ahora sí

Voz 0958 49:32 también está eso también es una experiencia que detenido en esto estoy teniendo estos días en el seminario como cada capítulo de cada cosa que se discute por primera vez que yo recuerde es decir tiene un un asterisco que dice resolver la brecha de género en cada uno de estos en cada uno de estos aspectos otros brutal aparte de que dentro de las dentro de los ministros de Trabajo hay un montón de mujeres pues aquí también ante seguramente sesenta por ciento

Voz 9 49:57 a ver si la indecente no se repartiera igual dentro de un sesenta por ciento de mujeres

Voz 0958 50:03 es que me parece que en estos momentos este dato no lo tengo ahora mismo la brecha de trabajo entre mujeres y hombres hay veintitrés puntos porcentuales de diferencia es decir que si en fin trabajan cada setenta y tres de cada cien hombres y las mujeres solamente trabajan cuarenta y cinco de cada cien no tiene esto este país ha hecho ha crecido mucho más que otros los de nuestro entorno

Voz 3 50:24 dónde están Lucía los líderes las lideresa de ese nuevo contrato social

Voz 36 50:28 bueno vamos a esperar a poder pasar del asterisco querido Joaquín a ver si pasamos de las tesis cual texto principal

Voz 1727 50:37 en la EGB Yeray EGB la Primaria bueno hombre yo creo que fija

Voz 1321 50:44 yo en ese sentido soy en el sentido de la

Voz 38 50:47 Juan

Voz 1321 50:48 de las mujeres o de lo que es la igualdad yo soy soy bastante optimista porque creo que la noticia no es lo que queda sino lo que hemos conseguido parece verdaderamente en fin lo que se ha conseguido en este país me parece prácticamente milagroso no desde nuestras madres es ahora o sea que imprime y me agrada muchísimo Pepa que todos los partidos políticos estén estos días volcados en la cuestión de la mujer

Voz 3 51:21 que se sientan obligados así si me agrada mucho