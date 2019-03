Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 4 00:07 el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo declara desde hace un cuarto de hora en el juicio del proceso independentista de momento ha dicho que Puigdemont no estaba dispuesto a ceder y que estaba empeñado en la convocatoria de un referéndum de independencia vamos el Supremo Alberto Pozas adelante qué tal buenas

Voz 0055 00:22 días los acusados siempre han dicho que en sus conversaciones con el Gobierno central las sillas siempre estaba vacía hoy ha sido Enric Millo entonces delegado del Gobierno en Catalunya quién ha usado esa misma frase Carles Puigdemont no quería hablar de nada que no fue un referéndum

Voz 5 00:35 al otro lado de la mesa yo me encontré encontrar una silla vacía yo me encontré una silla vacía porque no había respuesta

Voz 1995 00:40 a nada que no fuera permitir la

Voz 5 00:42 comisión de un acto pues eh claramente ilegal como era la realización de un referéndum de independencia

Voz 0522 00:47 según Millo hubo purgas contra los que Pérez

Voz 0055 00:50 querían Pepa cumplir la ley

Voz 4 00:52 Ximo Puig ha defendido en la SER su decisión de adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana hay hacerlas coincidir con las generales a finales de abril Antonio Martín buenos días buenos días me pasé el presidente valenciano considera que esa coincidencia de fechas para incrementar por un lado la movilización en las urnas y por otro que también va a dar más visibilidad a su territorio

Voz 6 01:10 justifica con esos argumentos la decisión aunque el movimiento no ha gustado socios de gobierno de Compromís bueno yo entiendo perfectamente todas las posiciones la respeto y aquí no hay una doctrina única y por supuesto cada uno puede expresar su opinión unas elecciones generales valencianas desde luego nos da una visibilidad gran de es un punto más en lo que es nuestra adaptación a las autonomías digamos históricas a lo que a lo que representa la plenitud de la autogobierno es una fecha apropiada sobre todo para la movilización y cuando más gente vota mejor democracia

Voz 4 01:44 esta mañana ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el real decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de esas elecciones para el próximo veintiocho de abril las cámaras semana a constituir el veintiuno de mayo es decir cinco días antes de las elecciones europeas autonómicas y municipales más cosas más de doscientos agentes de la policía la Guardia Civil también de la Agencia Tributaria están desplegados hasta ahora en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en varios municipios del Campo de Gibraltar Algeciras Cándido Reguera

Voz 0743 02:11 los registros han comenzado en torno a las seis de la mañana en Algeciras Los Barrios y Alcalá de los Gazules en concreto en el primero de estos municipios agentes del Cuerpo Nacional de Policía Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han procedió registran un inmueble del número dieciséis de la calle Alfonso XI junto al Ayuntamiento de la ciudad en total ha llegado hasta el momento once registros dentro de un amplio dispositivo contra el narcotráfico el contrabando y el blanqueo de capitales en el que participan unos doscientos cincuenta agentes en la Audiencia Nacional coordina el operativo que se encuentra bajo el secreto del sumario que sumamos que el BOE publique

Voz 4 02:46 pero no sólo la convocatoria electoral de la que les hablábamos antes sino que también encontramos hoy en el Boletín Oficial las medidas urgentes de vivienda ir el alquiler iban a entrar en vigor a partir de mañana llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 7 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0119 03:04 Cristina Cifuentes ya firmado la citación para mañana ante la comisión de investigación de él

Voz 0821 03:08 eso master aunque su abogada no confirma si la expresidenta responderá a las preguntas de los diputados osea acogerá a su derecho a no declarar Javier Bañuelos

Voz 0861 03:16 pero no aclara si su clienta romperá el silencio aussie se acoge a su derecho a no declarar no es de extrañar que se decante por esto último teniendo en cuenta que sobre ella pesa nada menos que una petición de tres años y tres meses de cárcel lo que sí es seguro es que pase lo que pase el miércoles no se repetirá el famoso paseíllo que le hizo todo su grupo parlamentario en la galería del Parlamento madrileño en Vallecas la inicio del PP en la Asamblea de Madrid no ha contactado con Cifuentes así que desconocen si vendrá acompañada aussie requerirá algún tipo de apoyo lo cierto es que técnicamente nada ya le une al PP después de renunciar temporalmente a su militancia en el partido

Voz 0821 03:55 la Asamblea va a dar luz verde este jueves a la ley de tutelas de adultos propuesta por ciudadanos una norma que contempla la obligación de auditar externamente todas las cuentas anuales y generales de los tutelados que se presentan a los juzgados con la idea de garantizar sus derechos patrimoniales de esta forma se evitarían situaciones como la del caso Fall una fundación acusada de llevarse ocho millones de euros de las personas con enfermedades mentales a las que tutela Ava Alberto Reyero es portavoz de Ciudadanos de políticas sociales más importantes

Voz 8 04:23 es obligar a auditar externamente y cada año las cuentas anuales y las generales que se presentan en los juzgados es es una cosa muy importante en segundo lugar el refuerzo de la transparencia mediante la exigencia de que se elabore una memoria anualmente y en tercer lugar la obligación de que la agencia cuente con un código de buenas practica

Voz 0119 04:43 en casi dos mil efectivos van a formar parte del dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha esta tarde con motivo del Madrid Ajax de octavos de final de la Champions que se va a jugar en el Bernabéu a partir de las nueve de la noche diez grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 9 05:01 nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches cómodos Cosin tienes el seguro del coche Mapfre como muchas ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto tres tu familia necesita un seguro de coche

Voz 4 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com camino

Voz 3 05:26 ese servicios informativos

Voz 10 05:35 un

Voz 11 05:38 en la Cadena Ser

Voz 12 05:41 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:49 buenos días martes cinco de marzo con la evidencia de que en España los problemas son como los incendios provocados no tenemos más remedio que empezar hablando de la maldición de Ramsey es curioso es un jugador galés de Brahms del Arsenal que ha vuelto a hacerlo este fin de semana en el estadio de Wembley un sitio en este fin de semana Nacho Carretero Gonzo buenos días buenos días conocéis la dirigió de de reactivará yo es que com hablando de fútbol y maldiciones

Voz 14 06:33 durante tengo con el Celta se que este año no no quiero saberlo

Voz 1995 06:37 vale que es una maldición que persigue Aaron Ramsey el jugador galés insisto el Arsenal que asegura que cada vez que marca un gol

Voz 15 06:46 en famoso muere pues

Voz 14 06:49 han sido dos internacionales por lo menos quién metió

Voz 1995 06:53 en el último gol han muerto Keith Flint el vocalista de The Prodigy ante el viernes Spotify lo pueden comprobar el viernes la banda de de dos días antes de cometer suicidio lanzó una última canción llamada We Live Forever el viernes como hablamos de la maldición de Ramsey ayer el actor Luke Perry uno de los componentes de la mítica serie juvenil Sensación de vivir más conocido como Dylan hilando un poco más fino el novio de Brenda maldición de de Ramsés Gatell no no son famosos cualquiera no no creo que está bajando a lo meramente poco a poco no

Voz 0522 07:42 no va también es cuanto más importante es el campo en el que marca critica menos mal dependerá estamos y nada Sean P

Voz 1995 07:53 en condenar al bueno de de Aaron porque he repasando esa maldición encontramos por ejemplo que traslada sus goles en año dos mil once desaparecieron Osama Bin Laden Steve Jobs que Gadafi en dos mil doce le tocó el turno a las cantantes Whitney Houston Chavela Vargas en dos mil trece Bebo Valdés el boxeador Ken Norton y el actor por Wall pero justo después de sus goles después esos goles Messi Él se había que premiar su escasez de gol vale la listas Larissa se va a actualizar en dos mil dieciséis por ejemplo con David Bowie metió gol y fallecieron después de este fin de semana David Bowie Alan Rickman y Nancy Reagan Villarcayo basado con el fallecimiento gol de Ramsey que bar Reynolds y si se

Voz 0522 08:40 eso sí le importó sede el portero eh vidas no no balón cuando marca Ramsey desde la sección de deportes de los periódicos llaman a obituarios hice actualizando temas que va pero eso era perdón ni mucho menos de todo esto pues casualidad que ni tan siquiera ocurre esos días en cualquier caso Larra

Voz 1995 09:03 vale vosotros echáis de menos ya no hay Gáfez sea durante mucho tiempo se creyó desafortunadamente para el objeto de la de la chanza que había gafe es gente que da mala suerte ya no hay no existe la figura del gafe salvo el pobre de de Siemens al gafe

Voz 16 09:21 es echa de menos como como sujeto de bromas y de cachondeo pues excusa claro pues oye con Pepe Vélez pues durante años es nos reímos aquí con algunos chistes lo que pasa que

Voz 4 09:33 cuál es que va todo tan mal que ya no es achacable a la mala suerte que puede

Voz 16 09:37 desprender cualquier persona pero no no es que sí que existe lo hace aún están por aquí entre nosotros pero lo que pasa que es más políticamente incorrecto enseñar los como gafe de hecho pues ahora no me acuerdo pero en este en esta misma sección hablamos sobre un gafe me refería a alguien como gafe y luego me llegaron mensajes como digo nombre no me digas eso esto le puede arruinar la vida a alguien osea que se les sigue dando importancia al tema es señalar a alguien como gato

Voz 1995 10:01 si es que te puede ir todo encima eso las redes sociales Gadafi que contribuyen a la teoría de Ramsey circula por las redes sociales a toda velocidad ya son tantas que ya sabes algo con lo cual influyen en tu ese escepticismo escuchar tantas cosas sin sentido yo creo que esto es un poco como perdona

Voz 16 10:26 los que creen como esto que se dice ahora de Juli desde que todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara de fotos la Virgen no se parece pues yo creo que lo de los gases es algo que también como el conocimiento y la experiencia pues es un argumento que se va desmontando

Voz 1995 10:40 tú que haciéndole hacemos fotos a los diez minutos troncal en Buenos días hola buenos días sin cuya

Voz 0522 10:49 no yo creo que va a empezar nada más intra como Johnny Cash siempre empezaba sus conciertos con lo va a decir

Voz 1995 10:58 es lo que yo en fin son las diez y once minutos una hora menos en Canarias escucha en Hoy por hoy

Voz 17 11:09 sin la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 11:13 que escuchar hablar hacer tres palabras que en Caixa Bank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hace

Voz 18 11:33 hay vidas que han dejado ligados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento solidaria Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unifem

Voz 0821 11:52 punto tres buenas tardes no si son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 3 11:59 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Beni celebran nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 0522 12:14 después de pagarle el campamento en el está

Voz 0821 12:16 cero de ponerle la tarifa infinito y más allá en el móvil le pides que te has una perdida al llegar o un simple emoticonos con un vulgar hacia arriba una mínima señal sólo para saber que está bien a lo que ya te suelta controlando papá

Voz 3 12:32 te has preguntado si ser padre compensa compensa el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 12 12:45 mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 1995 12:49 desde que entraran a robar en casa de Laura se han puesto a todos

Voz 19 12:51 sus vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar

Voz 0522 12:55 seamos los únicos sin inhalar

Voz 20 12:57 más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 13:10 en

Voz 17 13:12 bueno hoy y con Toni Garrido

Voz 21 13:15 a la

Voz 1995 13:18 y seguimos hablando con Gonzo con Nacho Carretero himnos nos preguntamos en esta sociedad acostumbrada a vivir todo el tiempo de rodillas quince ocupa precisamente de de algo tan importante lo que nos rodea y las consecuencias de de nuestra vida están maltratando una parte muy concreta de he visto cuerpos Luque concretamente las rodillas hemos invitado al doctor Pedro Guillén uno de los mejores traumatólogos el mundo sabido Guillem buenos días

Voz 22 13:45 muy buenos días gracias por acompañarnos

Voz 1995 13:48 si usted que está sociedad que demasiado tiempo de rodillas

Voz 23 13:53 el ser humano

Voz 22 13:57 pues cuando nace ser humano nace tale claustro materno de una posición tan forzada con rodillas dobladas que toda su vida va a ser su rodilla hija de actitud tan forzada en el vientre materno

Voz 1995 14:14 seas de protección no nos tanto de su misión como de protección bueno plan configura la parte ya Estela de la rodilla de una forma era el de la Stasi entonces está muy presionado la parte interna de la rodilla con lo cual médico interno más pequeña no es más grande que pone todo austro materno en descarga el menisco usted cuántos meniscos a pero en su vida mucho mucho mucho por ejemplo artroscopia no he hecho más de treinta y cuatro mil artroscopia treinta y cuatro mil se saque usted menisco atraído por cierto no sé cómo decirlo tiene usted una discoteca si si en la única una discoteca la médico te K no es una frivolidad sino queríamos saber una rotura me discal queríamos sabe pero usted ha físicamente parte de la discoteca nosotros hubiera bastado con el conocimiento

Voz 0522 15:14 pero ya sean cuatro meniscos encima la mesa hay cuatro meniscos encima de esta mesa

Voz 22 15:19 para cada uno lleva número una referencia esa rodilla tiene una sintomatología que podías el derrame dolor eh falta de fuerza bloqueo y eso no es lo mismo en una rotura que en otra es decir yo quería saber si medico roto de una forma daba un sino el Papa ya llegar a un diagnóstico exacto pretendía yo que me informara ese mendigo de había extraído yo la ruptura que tenía pues esta rotura coinciden que el paciente debió tres limitada la extensión

Voz 1995 15:56 hola flexión pero usted podría hacer un relato de la vida del paciente viendo su menisco Mine lo vamos a poner la pero vamos a cobrarla pero vamos a ser como los magos yo al azar voy a escoger un menisco que hay aquí la mesa así mira mira voy a coger este mensaje

Voz 0522 16:14 topes a las que no iba a decir en la vida una frase así es verdad que esto que voy a escoger un menisco al azar

Voz 1995 16:23 aquí pone el punto G punto G punto barra cincuenta y ocho barra v que está entre paréntesis Met que esto será una cosa americano

Voz 22 16:38 en externa

Voz 1995 16:40 C artroscopia otras copia técnica ataque exterior apunto cubo ante quién quién veintiocho del seis del ochenta y tres se ya tiene su fundamento escaso en Fossett es que es un menisco fosilizado quién era este paciente

Voz 22 17:00 este dio un número de registro muy bien que lo tengo registró ese Men esa rodilla vino amagó en el caso concreto la gente que eran deportista de elite no no no me importa muy importantes las síntoma tenía un bloque de Ruedo ya tenía derrame yo he pinchado nutría sangre por tanto no se ha roto nada tenía que ser algo que no tuviera sangre ya ardía tiene que ser el menisco entonces hay es un asa de cubo la historia es que en un principio se quitaba el médico entero los dos y ahora se quita el trocito suelto la historia de mostrar la tendencia quirúrgica que han tenido el cirujano en las distintas lesiones se pensó en un principio el resto embrionario inservible dejó muchísimos cojos con esa técnica en el mundo de ese de esa visto en el menisco era trascendente y hoy se entiende a su es respetar el menisco en masa

Voz 1995 18:03 usted ha operado del menisco grandes deportistas de élite Carolina Marín recientemente José María Aznar entonces ellos ha llegado a tener a través del menisco alguna relación porque evidentemente no somos conscientes de la fragilidad hasta que hasta que no se pero es que la rodilla nuestras rodilla toda nuestra vida gira en torno a al movimiento de rodillas

Voz 0522 18:26 tiene alguna relación posterior con sus superados sí sí sí sí

Voz 22 18:31 ya algunos ya algunos no le conozco de pronto doctor teme quitó el año ochenta y cinco es infrecuente encontrarme incluso hace poco en en Puerto Rico y me pareció una persona Hugo Sánchez está por ahí que en su época se porque no te acuerdas de todos pero también a Hugo Sánchez y entonces sí sí

Voz 1995 18:55 de aquella volteretas yo creo que daba unas volteretas cuando metía gol eso de terrible palabra de ella

Voz 22 19:01 la listillos cuando iba por la mañana verlo que Nyon chándal Nick dio por la noche podido tener un chándal alitas hombre era el nombre yo he visto poca gente tan estoy preparado en la vida como este hombre

Voz 0522 19:22 anda para cada ocasión

Voz 22 19:25 Granma entendido muy bien todo el público

Voz 0522 19:30 bueno pero por alusiones a chandal

Voz 1995 19:32 Nacho Carretero sí no yo

Voz 8 19:35 agradecerte también que no haya extraído en cirujano de hemorroides hoy a la vista de la misa que tenemos encima de la mesa la importancia la rodilla que hablabas de ella ahora me hizo recordar a una columna muy muy famosa de en Chicago Choi bien de una de una periodista llamada merecer esa Smith que luego se hizo una campaña publicitaria viral que se llama usa protector social usar protector solar en el que daba como unos veinte consejos vitales

Voz 1995 20:04 sí

Voz 8 20:05 para toda la vida era una persona mayor dirigiéndose a gente joven a niños dándole veinte consejos que ella consideraba los más importantes que les podía dar a una persona joven que empezaba la vida verán consejos vitales que tenían que ver con las emociones con la familia y uno de los consejos entre estos veinte la incluía cuida tus rodillas sentirás la falta que te hacen cuando te falten era uno de incluía ella entre los consejos más importantes que de que podía dar a alguien sobre la vida no sé si el doctor está de acuerdo con la importancia que le damos

Voz 22 20:33 el tendón de Aquiles fue la primera causa de lesión en el mundo del deporte pero ha sido desplazada por la rodilla porque el deporte es una exigencia mayor quiere grandes prestaciones exige más preparación es una articulación intermedia en un segmento muy largo como en la Perla in es verdad que tenga sólo fresco exterior sino que tiene también rotaciones en esa grandeza de la rotación está su miseria de la rotura en la lesión en la rodilla y la articulación más frecuentemente lesionado el ser humano por su trascendencia que subir bajar Caleil andar correr desplazarse pero lo consejo para rodilla y podría ser el alma del deporte es el contacto sin hay contacto puede deportistas hacer muchas cosas la rodilla su gran problema es la carne el impacto si el ser humano no tuviera carga o impacto en la rodilla y con mucho mejor pero pacto cuando uno camina se multiplica por tres la carga y eso hace que todas estructuras soporten Mestre determinado y uno no tiene que romperse el menisco ya en un amigo que me enseñó los México fueron los mineros quede esto muy claro el menisco Se rompe en una flexión y estando en cuclillas te incorpora con rotación a mí me lo enseñó el dinero yo lo aplique al deporte

Voz 1995 22:14 la estás de rodillas genuflexión una parte con movimiento en rotación

Voz 22 22:20 en la posición de genuflexión o de incumplir ellas te incorporan giras en ese momento se pone a prueba en el momento de fricción del fémur contra con dinero

Voz 0522 22:33 en contra a ir

Voz 1995 22:35 en disparo recordó que hablamos con el doctor Pedro Guillén uno de los mejores traumatólogos del mundo que sabe mucho sobre la ajenos

Voz 0522 22:43 esta sociedad Atón Don Pedro una pregunta sobre el deporte ya se ha hecho muy popular mucha gente está siendo más deporte que antes esto qué efecto a tener soplas rodillas días en general porque obviamente si todos hacemos deporte más trabajo van a tener ustedes porque puede tener un cuerpo sano pero una rodilla muy gastado no

Voz 22 23:02 sí se sabe que el hoy hay mucha más lesione debido a que en la calidad del ser humano que no tiene preguntar entra el deporte como factor esencial IES el deporte supone una exigencia biomecánica aumentada en esa exigencia Si tú no tiene las condiciones o el problema del deportista que hoy puede jugar deportistas y no está en forma no juega gana la forma para competir además queremos ganar la forma con pidiendo el fin de semana es problema de la tragedia en la rodilla

Voz 1995 23:36 porque he dicho éste la calidad del ser humano porque la calidad de sirvieran no ha mejorado fin hemos evolucionado en muchos aspectos pero básicamente nuestra calidad nuestras menisco siguen siendo los mismos que hace un año que se doscientos trescientos

Voz 23 23:48 con lo el ser humano

Voz 22 23:51 ha mejorado la biología del ser humano

Voz 24 23:56 y en

Voz 22 23:59 lo querido yo velada mi padre mi madre pero lo que yo daño en mi evolución sobre la tierra las cicatrices que yo añado a Mijail son hijos de mi conducta que pueden ser adicto que puedo ser alcohólico que puedo ser o mejorar

Voz 1995 24:22 el para los mejorado mucho en el ser humano

Voz 22 24:25 a lo mejor Bush pueden decir la señora que queda comida además el ser humano vive mucho más debido a la grandes mejora es mucho mejor infinitamente mejor que puede saber peor la comida en las cosas que se comentan pero creo hoy uno no tiene más que ver una la campana de la vida ahí estamos ahora mismo en noventa años casi gran número y eso que porque todo ha sido mejor

Voz 1995 24:51 vamos a hacer una pequeña pausa doce son muchas preguntas porque si pensamos en nuestras rodillas para todo y si lo hacemos de forma filosófica y lo hacemos de forma concreta para

Voz 16 25:00 todos necesitamos unas buenas rodillas

Voz 1995 25:02 doctor Guillén me lleva muchos años tratando de de de cuidadas incluso diría de mejorarlas hacemos una pequeña pausa y enseguida

Voz 25 25:08 eh eh eh

Voz 26 25:13 Toni Garrido Cadena SER Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 27 25:24 ni gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 8 25:44 conecta Gong hoy por hoy a través de instalar

Voz 3 25:47 pues cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 29 25:56 hoy martes acercamos la noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con él seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar con los

Voz 3 26:08 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K cuando los primeros no es una prioridad que esta semana ese rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco ver que las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí esa es la respuesta soy profesora tengo que creer o dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden como

Voz 0522 26:56 buena persona es baraje suficiente

Voz 3 26:58 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi tan cansada o si le ha gustado mucho lo más importante saber reírse hasta de uno mismo hola ventanas Frantino saca el apoyo de las TIC la séptima temporada con

Voz 9 27:30 no no no son sólo tres letras es una obsesión doctor yo creo

Voz 30 27:36 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese nichos OPI tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 0522 27:45 los fines de semana es decir los fines de semana a todas horas sábados y domingos toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 3 27:54 mire se va a tomar ustedes D L S M son píldora

Voz 31 27:59 las de Luis Suárez Montes que usted días y cuando son el Morse contra problema ninguno porque escuchará a don Luis por encima

Voz 0522 28:07 cuando ese canto de dioses que usted está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted de una forma un rollo que tiene vamos que no se es lo más bonito que hay en este mundo

Voz 32 28:19 volviendo

Voz 3 28:22 no esto no

Voz 31 28:24 el Deportivo El de Dani Garrido la Cadena Ser

Voz 3 28:33 cuenta con las

Voz 12 28:36 lo que pasa

Voz 33 28:56 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 34 29:07 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombretón llevó

Voz 0821 29:21 las cosas es Ana le tenso

Voz 9 29:23 ve en este mes de marzo apoye estrena antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada pymes pacientes que van hasta fin de mes condiciones

Voz 0522 29:31 se abre la puerta a ser uno más

Voz 3 29:34 vivir en pareja a tener un jardín últimos días para encontrar tu piso con está un treinta y cinco por ciento

Voz 35 29:40 viento en Servihabitat punto com Este año he conseguido el doblete con el dos por uno el lentillas de visionar compre lo que compre metí vuelto Klee y también con progresivas dos por uno en lentillas ambición la consulta condiciones

Voz 36 29:53 tarde noche a partir de las once y media tú Larguero con Manu Carreño

Voz 0522 29:58 lo decimos con Manu Carreño hola Marc es muy buena

Voz 37 30:00 hola buenas noches qué tal se vaya carrera que te has marcado mucho de verdad en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias lo tiene

Voz 3 30:13 en en el Larguero Rafa Nadal muy buena tardes Iniesta Keylor Navas buenas noches hace vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 0522 30:22 a la banda al completo está la banda completos fatos la banda

Voz 3 30:24 no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER Hoy por hoy

Voz 17 30:37 Toni Garrido

Voz 1995 30:40 bueno las cosas como son detrás de muchos de esos momentos de gloria de muchos de los deportistas de élite a quién seguimos a quienes admiramos bueno pues en más de una ocasión el reverso es dolor sufrimiento y hay una parte invisible de quién reconstruye todo eso realmente la rodilla que se llama Pedro Guillén es el mejor traumatólogo del mundo

Voz 38 31:02 en sí sí estoy en el aire

Voz 16 31:05 hablaba antes de de cómo ha evolucionado la

Voz 38 31:08 el cuerpo humano la biología Chris pregunta

Voz 16 31:10 de una cómo nos afecta el cuerpo humano las los nuevos trabajos las nuevas rutinas propias de estos tiempos el otro día por ejemplo de conversación con con camarero del AVE me decía que uno de los grandes problemas de salud de la gente que trabaja en los trenes son las rodillas por las vibraciones por la fuerza que tienen que hacer para evitar los frenazos para mantener el equilibrio va por ejemplo un trabajador día pasa muchas más horas sentados de lo que lo pasaba un trabajador hace cincuenta o sesenta años eh están nuestras rodillas también sufriendo por las nuevos hábitos son los nuevos avances en en la forma de pasar nuestro cuerpo la mayoría del tiempo del día

Voz 22 31:48 usted recuerda cuando quitaban el asfalto de la Gran Vía las maquinas que hacían trepando eso eso está estudiando la repercusión de eso Mimi choques en codos ironía otros está muy estudió Mel a mí también me preguntaron una vez doctor paso en el dedo pulgar igual dentro de una década con lo que se está usando ahora mismo en los en la máquinas para detener el teléfono IR contestó lo mismo el pleito traigo usted a la fabricación de los telares o de los tabacos los tabacos del mundo siempre las de así no se ha visto de puede millones de año miles de años que haya cambiado la configuración del duelo

Voz 0522 32:33 el pulgar de un cubano o del mexicano

Voz 22 32:36 es exactamente quede tendrían para que un tejido es decir Darwin hablaba de que era uno al azar y otro que era selectivo hijo de una situación forzada que puede ser toda su vida haciendo esto podía llegar pero eso Darwin tuvo una idea genial creo que él vio muy bien Galápagos lo que pasaba pero no creo que el ser humano y dañarse porque hoy la cosa mueren tan pronto y nacen tan rápido y mueren tan pronto que no daba lugar a mucha lesiones pronto ya abuelas después te te trasladas eh ya aquel que nosotros haciendo el agujero en el asfalto ahora mañana gracias solo

Voz 1995 33:22 pero sobre eso doctor deja voz estamos rodeados de publicidad que nos asalta en los dice tómate esto que esto es buenísimo para los ligamentos toma de aquello que esto va a regenerar el el el ver que esa estamos rodeados de gente te anuncio de gente dance que dice esto te viene muy bien es posible regenerar nos

Voz 22 33:42 no sea usted claro no

Voz 1995 33:45 es imposible verdad imposible

Voz 22 33:48 siento que uno toma lote puede formar nunca cartílagos músculo resultó ser mentira lo de formando parte de un contexto de mantener una buena distribución de calorías de proteínas grasas pero que un medicamento o un producto te barres era un tejido eso todavía no se ha hecho

Voz 16 34:07 se que por mucho pechuga de pavo que se coma no vamos a tener los tendones por ejemplo más preparados para escalar que es algo que que

Voz 22 34:14 eso ya

Voz 16 34:15 a que que no sí forma la publicidad se habla de Nono como los pavos tienen ciertos de los tendones de tal forma pues si practicas deportes que te venga que necesites estirar pues come pechuga de pavo acabamos de la industria del pavo entonces doctor

Voz 1995 34:31 no come pavo

Voz 0522 34:32 no seamos pero pero no te vayas escalar

Voz 23 34:36 no no mientras con el resultado la

Voz 16 34:41 hay una curiosidad respecto la menisco te decía usted antes que tiene mucho resto de México o trozos de menisco de jugadores de élite de deportistas de élite si algún día la tecnología permite fusionar esos meniscos podría llegar a hacerse el menisco del deportista total súper menisco del supermercado

Voz 22 34:59 pero bueno esto ya se ha dicho mire no ha habido más que exhiben el Sport Illustrated que la revista más importante del mundo americana siempre premia pues a lo mejor deportista de cualquier deporte americano Isona entrar una vez medico que fue Robert Jackson gran amigo mío que introduce la artroscopia en está unido imponer la introdujo ya en España años setenta y siete

Voz 0522 35:24 parece que ese diecisiete introduce en ese país

Voz 23 35:28 lo que cambió la vida a mucha gente

Voz 22 35:30 eso pues pues este hombre dan porque dijo textualmente decía la Sport Illustrated porque ha disminuido el dolor de los atletas guiar ha cortado en la recuperación de los mismos le dan usted este premio quiero decir la medicina ti lo que te puede hacer es acortar pero soldar un menisco a intentar soldar con láser se intenta soldar de mucha forma uno tiene vasos como uno tiene Riego es muy difícil un tejido sin Rio que Touré aporte cosas lo que hoy se más está haciendo son suturas no es verdad que añadiendo nada ni sangre ni San sangre puede mejorarse

Voz 1995 36:16 el a mí

Voz 23 36:19 es la célula madre no puede nunca formar otra cosa esas son cosas que se dicen que vela células madre para regenerar un tejido adicto claro

Voz 1995 36:30 con los atletas que son muy importantes en nuestra vida supondrán el cero coma cero uno no sé una mínima parte de la población yo para que la gente no es atleta de élite porque esto para nuestra tranquilidad ser atleta de elite esos muy malo es muy malo

Voz 22 36:47 la idea ilesos que llegué no son todos los mejores algunos han roto en el camino yo le llamo yo soy especialista en atletas ratos ni en broma no el atleta roto se prepara esto mucha comida todo esto son cosa que se añaden la modernidad pero lo importante cuando te el escenario como el escenario de usted aquí o el escenario del médico en un quirófano o el escenario de una atleta cuando compite esa es la el alma no es la preparación cuando tú tienes que dar todo en el escenario muchas veces se inhibe ir músculo obedece hicieron rotura que que no es como este chico está tan perfecto se ha roto esto es por algo de una coordinación ocurre algo el atleta de élite esa grandes prestaciones para mantenerlas tienes que tener un ritmo tal de preparación que está cerca de la lesión intuye compite uno amigo mío me decía doctor yo entreno hasta que vio la agresión ya al día siguiente cada muy listo dobló dijo que fue además recordman y me dijo Marín se llamaba nunca son los que pero yo con bien Treno hasta creo que voy a romper cuando veo me rompo ya hasta ellas claro a ese nivel poca gente quiere competir

Voz 16 38:11 doctor en lo que se comenta a veces de que el estado de ánimo puede o la concentración a las dudas la falta de confianza del atleta puede tener influencia en que se lesione más o menos eso puede ser cierto sea el cerebro puede tener alguna influencia sobre las lesiones sobre todo musculares

Voz 22 38:30 a mí yo te estoy en deuda con el deportista por la lesión muscular que sepan a la sociedad de Zurita españoles los anda una ayuda para investigar para acortar el proceso de curación de una lesión muscular la causa más frecuente de la atleta hoy no jugara en cualquier equipo alguien por lesión muscular nosotras por fractura casi ningún la lesión de rodilla cero cínico pero por lesión muscular ese la deuda que tenemos los médico para con él pero porque su verán de prestación y sus grandes exigencias tienen que jugar en una articulación que es hora extenso ahora in para es saldo funcione como una pequeña descoordinación lo va pagar la estructura más más cercana pero en resumen quiero decir el deporte de elite es malo para la salud no cabe duda pocas ayer mismo la chica que saltó y se llevó la medalla de oro pues varias cirugías amiga mía Ibai traumatismos ser chicas oro

Voz 1995 39:36 Nos está dando usted un mensaje a él lo bueno es el descanso

Voz 22 39:42 no no no no querer enemigo

Voz 1995 39:45 postura muscular es el descanso también está invitando

Voz 22 39:48 a la horizontalidad es el estado natural del hombre pues quiero descansar si después las era pegar del palizón corriendo el máximo estrés yo quiero que el estreses pero sin el máximo sitúe das el máximo más estar jugando siempre en esa línea cercana ruptura si tú eres una atleta debe hacerlo porque tiene que ir más lejos más alto y más fuerte que el otro bueno el estrés máximo sin romper

Voz 1995 40:14 en España cada cuatro años bueno generalmente lo teníamos cada cuatro años se llama elecciones

Voz 0522 40:18 genial es casi casi al máximo ante ya rompe

Voz 1995 40:22 hasta que un día nos unos unos Rome Pablo Ashton

Voz 0522 40:24 no yo creo que es yo yo personalmente tengo una gran deuda con vuestro gremio con todos los grandes profesionales

Voz 1995 40:31 dar lo tuyo de tu carrera no no

Voz 0522 40:34 en detalles pero sí a quienes estudio llevan prótesis

Voz 1995 40:39 luego vamos a contar lo que te gusta mucho dinero tenemos un sueco con una prótesis de acero

Voz 0522 40:45 de acero alemán la cerámica

Voz 1995 40:48 lo que lo rodea es Francesc sitio pero un excelente a España

Voz 0522 40:52 el médico cirujano pillo o la Unión Europea personificada Mi carta no cuando antes caderas y lo grande con esto ha cambiado mi vida cada día en este país en otros las vidas están mejorados y cambiados al algo que no tienen nada que ver a no tener que aguantar cojear o el dolor físico que cada momento entonces a mí personalmente quiero expresar mi agradecimiento a toda la profesión y el gremio de esos excelentes médicos y profesionales que trabajan estos perderá cambia vidas

Voz 8 41:30 que hablamos de lesiones que duelen pero la rodilla además

Voz 0522 41:34 el menisco sino me equivoco

Voz 8 41:36 puedes tener arte hay gente que se rompe el menisco se puede dar

Voz 16 41:40 buenos pero puede vivir con el menisco roto

Voz 8 41:43 sin darse cuenta incluso

Voz 22 41:47 quitaron medir tonto porque me inmediatamente has hecho una incongruencia porque una cojines entre dos estructuras tú las has quitado Icon años después a tener una artrosis seguro seguro seguro de ahí que hace que de aquella extirpación total la extirpación hoy una extirpación así antes hacía así ETA en la historia cada vez extirpa menos me han menisco y en pero cuando se quita un menisco cuando la causa fundamental de articulaciones él por ejemplo humanísticos como un amigo Sir amigo vale más de lo que molesta tú aguantas pero si el amigo molesta más de lo que vale lo quitas cuando un menisco apéndice molesta más de lo que vale en medicina cuando te está creando problemas para la vida de relación está hinchándose almohadilla tienes que tomar calmantes te falta soltura para bajar escaleras sale un coche con dificultad tú tienes mala calidad de vida y ese menisco ya están molestando más de lo que vale entonces tiene que darla como una solución lamenta excepto mía que es un vídeo hoy se tiende

Voz 1995 43:17 la sutura nos está usted siguiendo mucho Traumatología pero por extensión está enseñando usted mucho la vida Pedro veíamos uno de los traumatólogos más prestigiosos del planeta en especializado en el deporte fundador presidente de la Clínica Cemtro porque han pasado pues pues todo aquel que quiere llegar lejos en el deporte antes después va a tener que encontrarse con el doctor Guillén señor oye muchísimas gracias por visitarnos esta mañana emperador placer

Voz 22 43:41 no no voy a hablar de la rodilla que la quiero mucho y yo también yo las mías

Voz 0522 43:49 el Isco Teka quedo me han escocido pero es menisco filo usted

Voz 22 43:54 yo quiero el menisco hay que respetarlo al máximo es el mejor amigo del atleta

Voz 8 44:00 juntos meniscos tiene una curiosa que no me nombre poder sin saber

Voz 22 44:03 el amenizó tenga son doscientos veinte cada uno con una rotura distinto y cada uno daba una sintomatología ahí está allí por síntoma no por ser el de claro

Voz 1995 44:14 yo no por el prestigio de El Bayo ex dueño del menisco señoría muchísimos aciertan da

Voz 12 44:43 hoy por hoy con

Voz 17 44:45 Loli Garrido

Voz 12 44:47 escuchos es tu vecino me seguro del hogar

Voz 41 44:53 evitarlo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 3 45:10 de las redes sociales arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 42 45:19 en la Cadena Ser presentan el placer

Voz 0522 45:25 escucha

Voz 12 45:28 aquel día no fue posible salir a dar un paseo

Voz 43 45:31 por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales pero después de comer Mrs bizco

Voz 12 45:36 había temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras unas nubes tan sombrías de una lluvia tan penetrante que toda posibilidad de salir yo me alegré no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno regresamos de ellos al anochecer yo siempre con los dedos

Voz 7 45:57 a roto

Voz 12 45:58 adiós con el corazón entristecido por los reproches de la niñera que humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa John ello Jean Arri los tres Elisa John Ana se agruparon en el entorno a su madre recriminado en el sofá rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto parecía sentirse perfectamente feliz a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras

Voz 44 46:33 yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos voy a tener que privar de los privilegios que les corresponden a los niños al le obedientes

Voz 42 46:45 no Jane Eyre serle Bronte mil ochocientos cuarenta y siete campesina se Bill seis Davis Kitchen

Voz 18 47:22 que no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo usar Estado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 47 47:39 no

Voz 2 47:42 Marcelo una venta

Voz 3 47:44 eso

Voz 2 47:47 cadena SER

Voz 8 47:55 pero cuenta con la SER

Voz 3 47:59 pase lo que pase

Voz 48 48:02 no

Voz 18 48:11 piden que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius ya sin dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 26 48:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipotecas te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 27 48:39 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0522 48:53 no se visita se siente

Voz 42 48:56 vive se aprende Región de Murcia dedicando útil

Voz 50 49:02 al abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal

Voz 0522 49:06 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 28 49:08 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 0821 49:22 los cera hola Manu qué tal el fin de semana

Voz 0522 49:24 pues están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate

Voz 18 49:30 pues dile a tu hermano que se ponga una alarma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 20 49:34 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 49:50 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 49:54 pregunta para vosotros

Voz 1995 49:56 pero Gonzo es difícil precisar pero seguro que no lo tenéis la cuenta pero cuántas teléfonos móviles que no utilizáis tenéis en casa antiguos Eros de

Voz 8 50:09 yo tengo varios eh tengo que decir que yo guardé mi primer móvil un Siemens cuando

Voz 0522 50:15 aún tenía móvil te llamaban

Voz 8 50:18 llamabas a alguien te decía hola Nacho como sabes quién soy yo no hablo de este nivel de desconocimiento cuando no te das cuenta de que salía en la pantallita el número de ese siempre guarda ahí tengo varios más varios míticos porque no lo sé pero tengo varios móviles los míticos guardados por caso

Voz 1995 50:34 en tu caso vamos a tienes algún dato nuevo tengo dos

Voz 14 50:37 es eh uno es el último que tuve hasta hace poco y luego guardado para para regalárselo un sobrino y otro tengo porque es el primer teléfono que tuve con Internet pero que era muy parecido hay un aspecto los antiguos teléfonos era un Nokia y bueno pues imagínate cómo se podía haber Internet ahí la pantalla muy pequeña que lo guardo porque me me hace gracia el tener el el primero con el que sí tuvo Internet

Voz 1995 50:59 consola es eh cámaras de fotos antiguas eh no el primer

Voz 14 51:05 táctil que puede que que tuve ese sí que me lo guardo ese me lo guardo lo he reconfigurar para que lo puedan utilizar mis hijos es un producto que sí que sé que voy a quiero tener guardar me no ni venderlo ni deshacer Medel pero nada más

Voz 1995 51:19 sí yo utilizo el término síndrome de Diógenes electrónico en bueno pues a lo mejor lo tengo

Voz 0522 51:25 estaba claro que los preguntabas esto por algo con lo que hablar con los cables pelea porque no es principios de las tecnologías dije hace acopio de cables que nunca sabes lo que te va a hacer falta entonces tengo cascos auriculares cargadores adaptadores para meter en la radio del coche

Voz 1995 51:49 si aquellas

Voz 14 51:52 que de forma de conectar el disc man o el Walkman al al radio casete el coche que era a través de un artilugio que eran propio casé de una forma de casa lo metías el Radiogaceta escuchabas es verdad

Voz 1995 52:04 pues atentos porque vamos con algunos datos cada español guarda en su casa cuatro aparatos electrónicos e o eléctricos que no quiere genera veinte kilos de residuos electrónicos el año cada español el atleta en dos mil dieciséis Se generación con cuatro cuarenta y cuatro coma siete millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos según un informe global Weiss monitor el dos mil diecisiete Se podría cubrir entera la isla de Manhattan con aparatos que nadie quién Se recicla se recicla debidamente el veinte por ciento de los aparatos electrónicos y eléctricos y eso que contiene materiales muy valiosos como el cobre con todos conocemos también oro plata y platino se calcula que los materiales recuperables de los residuos eléctricos y electrónicos tienen un valor de cuarenta y ocho mil millones de euros a parte del dinero que supone seguro que el impacto que está teniendo toda esa basura tecnológica son el planeta está

Voz 0522 53:04 bien pero yo entiendo yo entiendo que una moto

Voz 8 53:06 educación nostálgica para guardar tu primer móvil lo pues una videoconsola que tengo una master existen dos por casa y puesta en una estantería

Voz 1995 53:14 pero cabe es que me me dejas leer

Voz 0522 53:18 sí aparte razonamiento poco de abuela de la Guerra Civil bueno tú guarda los cables

Voz 1995 53:23 se lo voy a dar todo esto al profesor Fernando Valladares es investigador del CSIC experto en ecología y cambio global Fernando muy buenos días

Voz 51 53:30 hola buenos días que yo cambie teléfono

Voz 1995 53:32 Bill una vez cada año que dos años tiene consecuencias

Voz 51 53:36 sí creo que todos somos conscientes de que las tiene

Voz 1995 53:39 vale todo no se atrevían a pesar de los avances no hemos conseguido tener sistema que recupere de verdad todo lo que podría ser aprovechable de la tecnología que decíamos

Voz 51 53:49 claro es que pensemos en un móvil ya que por ejemplo la cantidad de componentes que tiene lo lo que cuesta de esa de ese ensamblarlo irreal aprovechar cada una de las sea calcula unas cincuenta aparte de valiosas pequeñitas que tiene que son valiosas pero por otro lado son muy contados Nantes como has mencionado todos metales pesados si inmateriales que contaminan mucho el medio ambiente

Voz 1995 54:11 porque son tremendamente difíciles aunque son muy valiosas en este caso no importa tanto el valor económico como el profe

Voz 51 54:19 ayer era está claro ahí hay varios mensajes que se podrían añadir a lo que ella a lo que ella ha comentado que a veces no somos no somos conscientes de que decisiones un poco frívolas de capricho de me voy a actualizar el móvil lo voy a cambiar esto porque me resulta más cómodo una de que sea una tablet horizontal más gran de que la que tengo no pues tiene al final unos impactos muy grandes por algunos números que a mí la verdad que los números me bailan en la cabeza pero algunos por ejemplo un un la batería de de un teléfono contamina cincuenta toneladas de agua al que no sabíamos entonces PP compras el teléfono y el otro que lo deshace cincuenta toneladas de agua el equivalente quedan contaminadas no un televisor contamina ochenta toneladas de agua no

Voz 52 55:03 esto no es pues esperando que muy poco producto de electrodomésticos contaminantes la radio no ya te digo yo que la radio no la tire no no contamina pero cuál sería el el Rey de lo de

Voz 1995 55:17 contaminación realmente el