Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

mañana con Antonio Martín buenos días buenos días Toni Enric Millo ex delegado del Gobierno en Cataluña está describiendo en el juicio el ambiente violento vivido los días más tensos del proceso independentista asegura que aunque la Generalitat hablaba de actos festivos

Voz 1995 00:19 qué Tibor era incrementar el enfrentamiento

Voz 1645 00:22 usado al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de estar alineado con los planteamientos políticos de quiénes impulsaban el referéndum ilegal volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días en Cataluña hubo violencia hostigamiento tensión dice Enric Millo desde principios de septiembre de dos mil diecisiete cuando Pepa

Voz 0055 00:37 en el dispositivo de seguridad para el referéndum ilegal se encontraron con que el Govern de Carles Puigdemont no estaba dispuesto a dar ni un paso atrás

Voz 2 00:44 eso es lo que teníamos en la mesa sea una una una parte de la mesa que no es plantea ese referéndum se va a celebrar y al mismo tiempo la policía autonómica lo va a impedir esto en mi pueblo le llaman sorber y soplar al mismo tiempo se llegó a hacer una cosa voces la otra pero las dos al mismo tiempo se eso

Voz 0055 00:59 fue tres días antes ya el uno de octubre dice que no conocía el detalle del dispositivo desplegado por los Mossos d'Esquadra aunque sí ha asegurado que el mayor del cuerpo Josep Lluís Trapero y el president Carles Puigdemont estaban alineados lo escuchamos en directo poco después

Voz 3 01:13 del entonces presidente de la Generalitat no

Voz 1645 01:19 además las Cortes están ya oficialmente disuelta soy Pedro Sánchez ha inaugurado una conferencia en Madrid que reúne a representantes de la Organización Internacional del Trabajo empresarios sindicatos todos coinciden en que el mercado de trabajo tiene dos prioridades asegurar la igualdad de género y combatir la precariedad informa Rafa Bernardo un año

Voz 1762 01:36 después del ocho de marzo en el que España fue el epicentro de una movilización global ha dicho Sánchez se avanza en la buena dirección aunque queda mucho por hacer en cuanto al otro gran reto que marcaba el presidente la precariedad aseguraba que hay que ampliar el alcance de la ley sobre las nuevas formas de tres

Voz 1722 01:48 bajo no podemos tolerar que bajo una falsa apariencia de modernidad y una supuesta auto realización personal se excusa la pérdida de derechos laborales una mala retribución o la incertidumbre permanente que tienen muchísimos trabajadores y trabajadoras en esa mal llamada economía colaborativa

Voz 1762 02:05 sigue en estos momentos la Conferencia Nacional tripartita con los líderes de los agentes sociales reivindicando el papel de la formación del diálogo social

Voz 1645 02:12 treinta y siete incendios siguen activos en Asturias a esta hora de los que más de una decena están activos ninguno afecta a un núcleo urbano informa Alejandro Martínez

Voz 0064 02:20 sí son un total de treinta y siete incendios catorce están activos son los que tienen más riesgo de extenderse catorce controlados nueve en seguimiento y revisión los más preocupantes y que concentran el mayor número de efectivos en las tareas de extinción son tres del del concejo de Salas y los dos del concejo de Llanes dada la previsión de fuertes vientos que empeorará en las próximas horas todos los medios aéreos disponibles del Ministerio de Agricultura de la UME de Bomberos de Asturias irá brigada de incendios forestales trabajan desde primera hora de esta jornada

si sumamos que los científicos han logrado curar un paciente de VIH por segunda vez en la historia el paciente fue diagnosticado en dos mil tres en dos mil dieciséis aceptó un trasplante de células madre para tratar el tumor un trasplante que le ha permitido adquirir resistencia al virus

Voz 1491 03:05 la alcaldesa Manuela Carmena descubierto dos placas homenaje a pesar de que podría entrar en contradicción con la ley electoral que prohibe a los cargos públicos hacer inauguraciones desde que el BOE publica el decreto de disolución de las Cortes algo que ha ocurrido esta misma mañana Enrique García

Voz 4 03:19 Fuentes municipales aseguran que no entra en contradicción con la LOREG que Se trata de placas de personas irrelevancia de la ciudad y que no es un acto electoralista el artículo en cuestión el cincuenta de la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe cualquier acto organizado por poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos Carmen ha descubierto dos placas la primera la calle Mayor en el estudio donde trabajó CEP

Voz 5 03:41 mirando su obra te das cuenta cómo en determinados momentos personas geniales hacen que el mundo que está su rededor sea singular

Voz 6 03:50 la Neal la verdad es que la época en la que

Voz 5 03:54 comenzó todo el trabajo de Carlos de CCP significó Madrid diferente significó el

Voz 4 04:01 la segunda en la calle Ortega y Gasset en homenaje al escultor Juan Cristóbal los

Voz 1491 04:04 los candidatos a las primarias del PSOE en la capital se reúnen esta mañana para decidir cómo se va a celebrar el debate entre los tres que va a organizar el partido uno de ellos el concejal Chema Dávila apuesta porque se haga fuera de la sede para que todos los ciudadanos tendrán acceso una idea dice que comparte Manuel de la

Voz 1508 04:20 noche no sabe si también Pepu Hernández

Voz 7 04:22 plantear que si nosotros somos abierto o partido la posibilidad representemos tanto gente gente de fuera que me parece bien hagamos ese mismo formato de cara al debate que tenemos que hacer en ese debate tiene que ser un debate cualquier ciudadano puede hacer yo sé que por lo que ha ido de viendo en medios que mano de Larrocha así yo creo que tiene una opinión similar con lo que oído medio psicología ha hecho declaraciones en este caso no será otra candidatura que opinión tiene

Voz 8 04:46 tenemos once grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia lluvias para esta tarde y sobre todo para mañana

Voz 1995 05:06 sí

Voz 1995 05:19 pero yo pero el año dos mil dos y llegada de la moneda única introdujo en nuestra naturaleza económica Pizzi esquiva hay peligros aunque muchos los han buscado con ahínco todos hemos aspiró de encontrarlos muy poco han tenido la suerte de contemplar el libertad a uno de esos raros ejemplares

Voz 10 05:36 otro casi todo lo que se puede casar pero estos inmuebles son rápidos como el que Pardo durante

Voz 1995 05:41 años sus miembros se han movido las zonas más frondosas oscuras y opacas de la jungla económico estoy totalmente

Voz 1 05:48 subsidio senil movimiento

Voz 1995 05:50 a comienzos de este año esta especie se encuentra al borde de la extinción yp pronto podían desaparecer para siempre de que nosotros no no lo echemos de menos pero sin duda dejará un hueco difícil de llenar en los corazones en las carteras de los especuladores insidiosas de todo el contenido

Voz 1 06:06 no hemos reparado en gastos son billetes de quinientos euros

Voz 11 06:13 esta cumbre

Voz 1995 06:16 los llaman

Voz 8 06:17 Tim nos Bin Laden

Voz 1995 06:21 Emma Suárez muy buenos días

Voz 12 06:23 cómo estás placer saludarte motores una activo

Voz 1995 06:26 de éxito consolidada conseguir consagrada en un entorno muy hostil tú has tenido la suerte de ver alguna vez un billete de quinientos euros

Voz 12 06:33 en la película en la ficción

Voz 1995 06:35 los de la peli serán de de palo Níger

Voz 12 06:38 a pesar de que trabajamos con mucho rigor en esta película te diré que desgraciadamente eran de palo sí

Voz 5 06:44 sería usted entiende la producción en este caso no nombre no es de verdad de quinientos no vamos a poner

Voz 12 06:50 era difícil encontrarlos sí

Voz 5 06:53 parece que era un riesgo

Voz 8 06:55 qué hubiera sido tentador

Voz 1995 06:59 como curiosidad antropológica por ver cómo son comprobar el TAC tocar se bueno dicen que cuente que hay un antes y después de ver uno de esos billetes dicen que Santa en la programación todos los demás son muy grandes dudas tenía un billete de quinientos euros si bueno sí dos otra ese medidas eh

Voz 12 07:17 hombre son para de amparada bastante no

Voz 1995 07:20 siempre dan para muchas por ejemplo setenta Bin Laden

Voz 12 07:24 para hacer una película fíjate

Voz 1995 07:26 se estrena este fin de semana setenta Vila

Voz 13 07:30 ha levantado señores no digas nada de puto héroe llegamos al Post

Voz 1995 07:39 vale con deferencia a esa parte de la audiencia enorme audiencia de la cadena ser menos familiarizada con la especulación

Voz 12 07:47 tema que es un Vilar es un billete de quinientos euros se llama Bin Laden porque se sabe que existe pero nadie los ha visto

Voz 1995 08:00 es un poco también dentro de poco esperemos como el terrorismo islámico también estará fuera de circulación porque como sabes hay en muchos lugares donde pretenden hacer desaparecer de la circulación los los Bin Laden imagino que la película es una película protesta por eso

Voz 12 08:16 no no no la película no es un brote

Voz 1995 08:19 este para que no desaparezca

Voz 5 08:21 a control Bin Laden es para todos

Voz 12 08:24 de todos modos yo hace no sé no es no es fácil ver los no ni siquiera en los bancos

Voz 1995 08:29 no

Voz 5 08:30 no tienes que pedir los igual ya hay algo sospechoso pero éste si no es es curioso es un billete con cualquier otra pelea un valor que te así ya que los tocan poco sospechosos sostiene este fin de semana

Voz 12 08:45 Sgrena El día ocho El día muy buen día para estrenar una película de atracos en la que las protagonistas son mujeres

Voz 1995 08:52 fantástico muchas muchas van a muchos van a ir el nueve haberla pero el ocho ya se estrena pueden ir a la última a la últimas define en cualquier caso pero déjame vamos a centrar la acción porque es verdad que es una peli que nos viene fenomenal para hablar de unos billetes que empiezan a desaparecer el Banco de España ha dejado de emitir las el pasado mes de enero así que si si si no sabemos cuál es el futuro inmediato así que si te parece vamos a hacer un alto en el camino de la peli les da más hasta el corazón económico de Europa para hablar con la corresponsal en Bruselas la Cadena SER diseñada Pastor muy buenos días

Voz 6 09:25 buenos días

Voz 1995 09:28 la hay dicho en el que el corazón ahora ahora ahora te escuchando el celda existió un nombre ya sabes que en España los Bin Laden son esos billetes de quinientos euros conoces algún otro nombre cariñoso para definir esos billetes en Europa

Voz 8 09:48 qué suspense Mena quieren igual también Bin Laden tampoco los ha visto prácticamente nadie

Voz 1995 09:57 cuál es a día de hoy la situación de los billetes de de quinientos euros

Voz 0738 10:05 bueno en la práctica hay diecisiete bancos centrales que han dejado de imprimirlos ya pero en todos los bancos europeos en todos los bancos centrales se pueden ir a cambiar Si alguien tiene uno en su casa hay que decirlo porque no tienen no tienen moratoria para el cambio lo que sí tienen es esa fecha de caducidad que es ya una realidad en diecisiete bancos centrales con dos excepciones hay que pensar porque una en Alemania y otra en Austria allí la gente se quejó cuando se enteró que esos billetes se querían retirar yp por su protesta se les ha permitido que su banco central siga imprimiendo esos billetes hasta el veintiséis de abril

Voz 1995 10:43 sí es decir con eso que es común en Austria Alemania utilizarlos los billetes de quinientos euros

Voz 0738 10:49 pues usted me idea dicen que la gente está mucho más enganchada al ahorro que en otros países europeos lo que sí que sabemos porque es un ejemplo que se ha utilizado mucho para para explicar el porqué llegó el billete ir finalmente bueno ahora con las gracias que se han hecho a partir del momento en el que se retira es que su no tiene un millón de euros dicen en en billetes de quinientos El paquete pesa dos kilos doscientos pero sí lo tiene en en billetes de cincuenta acarrea con veintidós kilos a cuestas

Voz 1995 11:18 no obstante no está nada mal el peso parece bien de qué prácticas se pretende combatir con la con la retirada de los billetes de quinientos euros

Voz 0738 11:28 pues todo está dicho paquete no digamos que el lavado de dinero negro y el crimen organizado en fin estas prácticas que desde el principio hay que decirlo fueron objeto de debate como fue objeto de debate la inexistencia por ejemplo de un billete de un euro sabéis que en Estados Unidos sí que existe el billete de un dólar y aquí se preguntó muchas veces pero por qué no ese billete de un euro por qué ese billete de quinientos son opción de opciones que tomaron esos padres del euro a ellos justifica darse en la la la no impresión ya la moratoria de ese billete de quinientos creo que hay que entenderla como el reconocimiento de un error

Voz 1995 12:10 bueno e algunos no los vamos a echar de menos otros sí eso ya depende de cada uno dice la muchísimas gracias en la corresponsal de la Cadena SER en Bruselas muchísimas gracias a un beso un beso si mis cálculos no fallan y más Dávila de veinticinco mil euros que es la cantidad exacta que Esther miden menos de veinticuatro horas tu personaje en la película verdad

Voz 12 12:31 eso es

Voz 1995 12:33 no es fácil pensar treinta y cinco mil euros en veinticuatro horas

Voz 12 12:37 en fin bueno por eso necesita ir a un banco y pedir un crédito

Voz 1995 12:42 y ahí se acaba la peli verdad

Voz 12 12:44 con la mala suerte de que justo cuando están a punto de concederle el crédito entran dos atracadores a dar un palo al banco y hay empieza a complicarse la historia bueno esta este personaje Raquel Crespo comienza a gestar toda una estrategia de manipulación para aliarse con estos atracadores y conseguir a costa de lo que sea esos setenta bien la densa

Voz 1995 13:11 eh tú esas tiene que pedir un crédito en tu vida personal tienes que a contarle de todo demostrar sean más accesos que tienes que demostrar que tienes suficiente como para devolvérselo pero paradoja es tuviera el dinero suficiente para devolver

Voz 12 13:26 me recuerdes malos tiempos por favor

Voz 1995 13:30 vamos a ver decenas estrena este viernes setenta Ávila vencer la última película el director Koldo Serra este viernes llega a los cines Tom con toda probabilidad es lo más cerca que vas a estar nunca de ver Emma es una pequeña bolsa enseguida

Voz 12 13:45 muy bien

Voz 1995 17:22 Koldo Serra define su última película setenta Bin Laden como un thriller de atracos de andar por casa es decir una peli con Un golpe de los de antes en los que no hay comunicadores última tecnología genios de la informática saqueando sofisticados sistemas de seguridad ni atracadores elegantes descolgándose desde el techo de una sucursal con una fina cuerda sin embargo tiene un plan perfecto

Voz 0246 17:42 que la película salga más cinco camuflado el también hay francotiradores ha contado seis puede ir al baño estar donde está no puede ir sola

Voz 1995 18:02 el meta más Pozas Ivo Silva hay Bárbara Goenaga Emma Suárez buenos días de nuevo buenos días estamos muy acostumbrados a a escucharte a verte en papeles dramáticos hoy te hablar de maderos y francotiradores no es lo habitual

Voz 12 18:18 bueno tampoco es un género que se haga mucho Aquino no se hacen muchos thrillers la verdad nos hace muchas pelis de acción he tenido la suerte mira de hacer una antes de retirarme con Koldo Serra estoy muy orgullosa de la

Voz 23 18:31 de de retirar tenis retira debido a ver de qué

Voz 12 18:39 bueno hombre puede hacer pelis de acción hasta cierto punto quiero decir sabes

Voz 1995 18:44 pero ese contexto te lo pasas yo me imagino que lo personal debe ser divertido no batido con otro tipo de P

Voz 12 18:50 muy divertido muy divertido es verdad que es un personaje

Voz 24 18:55 no

Voz 8 18:56 curioso ambiguo es una manipuladora una moto

Voz 12 19:00 o con un coeficiente de inteligencia muy elevado entonces es alguien que el el el trabajo de composición de este personaje ha sido de mucha concentración en en los ojos en la mirada es alguien que es una observadora está consta ante mente bueno inventando

Voz 1682 19:20 y inventando un plan para llevar a cabo entonces se convierte en un personaje extraño extraño que que provoca también mucha curiosidad en el espectador porque no sabes en qué está pensando el constantemente va sorprendiendo y a lo largo de la película vas descubriendo

Voz 12 19:38 a quiénes pero es un personaje ambiguo y una de las cosas que que bueno que que en un principio me atemorizado a pensar que quizá dando empatizar con el espectador esta esta protagonista sí me ha sorprendido la reacción porque a al al público le gusta que les sorprendan Le gusta Le gusta no que les provoca curiosidad y estos personajes novedosos que no sabes muy bien de qué van no

Voz 1995 20:06 a menos cosa que es una mujer una actriz una profesional muy metódica has visto muchas pelis de atracos para documentar

Voz 12 20:13 pues mira tengo la suerte de que Koldo Serra es un gran cinéfilo un apasionado del cine iraní un apasionado del género y me recomendó películas que me que me sirvieron y me ayudaron mucho como por ejemplo te hablaré de Tarde de perros

Voz 1995 20:26 espera espera dar momento tarde no estaba preparado e setenta Viladecans tiene referentes como esta película de Sidney Lumet

Voz 0246 20:34 implique es la viga sostenía intento de atraco a mano armada

Voz 1995 20:38 lo ha dicho reales además si exactamente con no

Voz 12 20:44 el gran John Casal y Al Pacino claro

Voz 1995 20:46 más referente te dio Koldo Serra

Voz 8 20:49 Jackie Brown que Tarantino

Voz 18 20:54 pero muy

Voz 8 20:55 otra otra otra importante Sospechosos habituales cuando un gran reparto

Voz 1995 21:01 para nosotros lo hemos tirado más fíjate tenemos aquí algunas películas de atracos no es lo hemos tiró más hacia lo nuestro por ejemplo hemos teorizado ese ese pedazo de película donde La estanquera de Vallecas

Voz 1 21:12 la iglesia

Voz 18 21:18 esto escrito con todo mi corazón

Voz 1995 21:21 por la importancia de papeles Emilio tema en Todo por la pasta de Enrique Urbizu La trama era

Voz 0246 21:28 hay hay treinta kilos nadie hablará de nosotros cuando una mujer sola

Voz 1 21:43 una mujer desesperada decidiera que él

Voz 1995 21:50 pero como en este ejemplo en los las protagonistas sois femeninas viene el género salvo honrosas excepciones como acabamos de escuchar tradicionalmente ese tipo de cine social los hombres

Voz 12 22:04 así es eso ha sido una una apuesta de Colo a así que estoy muy agradecida ahí bueno también estaba Hugo Silva en la película que también hacer un personaje son supervivientes no la hace él interpreta un yonqui que una de las cosas que ultimamente le han dicho es que por primera les sale feo en una película sí

Voz 1995 22:29 el Sorolla por eso merece la pena eh

Voz 12 22:32 bueno y Nathalie Poza hace un trabajo alucinante aparte que la caracterizaciones es impresionante y ha sido ha sido divertido el rodaje estábamos rodando en Bilbao en un en un antiguo banco que ya no estaba en uso bueno teníamos la la la suerte de poder mover Paredes no el espacio se ha recreado conciertos aromas de los años setenta en los colores en en los muebles en en los

Voz 25 23:02 mandos de la iluminación también de un acto

Voz 12 23:04 cuál de una Ax Mendía perdón el dire de fotografía hay esto también permitía los cámaras moverse con con cierta soltura con cierta libertad por el espacio la película comienza con un plano secuencia alucinante que que os sorprenderá y luego ahí está vamos los rehenes cada día tirados en el suelo con las manos en alto mientras nos apuntaban con la pistola Nathalie Poza y Hugo Silva que son dos locos de los que te puedes esperar cualquier cosa

Voz 1995 23:36 el estreno no como tú decías el estreno de la película coincide con el Día de la Mujer tú nota una evolución en la realidad de la mujer en tu sector en los últimos años

Voz 12 23:44 muchísimo muchísimo yo empecé con catorce años en un equipo en el que prácticamente el único la única representante femenina era La Script el ayudante de montaje y ahora por ejemplo en esta película la mayoría del equipo éramos éramos mujeres se nota muchísimo en departamentos de cámara ya hay mujeres de hecho en el setenta Bin Laden Eva era la conquista el en departamentos de eléctricos ir la verdad que se agradece muchísimo ver esa transformación funciona muy bien te diré que además justo la película se estrena el día ocho de marzo que coincido de con el con el comienzo de rodaje de la película comenzamos a rodar el día siete de marzo y esté bueno este día siete a un año sea mañana que mañana nos vamos a Bilbao donde estrenamos

Voz 1995 24:43 sí que es una anécdota menor pero los billetes de quinientos euros a morados lo digo si si Moragas nombrados narra

Voz 12 24:51 esas Rosetta sí

Voz 1995 24:54 más Emily es que decisiones tienes una acerca no

Voz 12 24:57 sí

Voz 1995 24:57 pero tengo documentación que me lleva mira vamos a hacer una cosa Atom puedes jugar en esto también se hecho caso esos billetes sobre los Bin Laden setenta Bin Laden concretamente son los que necesita Emma Suárez en gran película que se estrena el próximo viernes día ocho yo sigo vosotros simplemente es decir verdadero falso con eso me conformo va de quinientos es el billete más grande del mundo

Voz 1 25:21 Emma

Voz 26 25:22 si pregunto verdaderos fans abre de falsa

Voz 1995 25:26 verdadero verdadero mire dieciséis centímetros de largo por ocho coma dos de alto no cabe ninguna cartera ahí es más grande que el billete norteamericano más valioso que es el de Hacienda les vale cuestión es el billete de mayor valor del planeta

Voz 6 25:42 no claro

Voz 1995 25:44 verdadero o falso e estaba also falso pedante verdadera tiene razón el sueco existen dos billetes más valiosos el de

Voz 12 25:56 no es lo mismo no

Voz 1995 25:59 muy alta en la día diez mil dólares de Singapur que equivale a sesenta y seis mil euros y el de mil francos suizos que vale de cien hay un billete de Cézanne sesenta y seis mil euros

Voz 28 26:12 sesenta y seis mil quinientos cincuenta y seis

Voz 1995 26:14 dada la próxima y eso estaba pensando su ilustración la de quinientos está dedicada a homenajear la arquitectura de finales de siglo XX y comienzos del siglo XXI verdad que era correcto diga nada verdadero aunque teniendo en cuenta que nadie los ha visto el homenaje pues lo mismo en dos siguiente cuestión está fabricado de pura fibra de cáñamo para dificultar su falsificación Jane caña está hecho de fibra de algodón puro de hecho por eso no

Voz 12 26:50 para ser ecológicos los afortunados que los antes

Voz 1995 26:52 dicen que tiene un tacto ligeramente a pero sepa lavar presos de algodón no España ha sido otra afirmación o negación España ha sido en algún periodo el país europeo que más los a los utilizaba

Voz 6 27:04 verdadero

Voz 1995 27:08 los años dos mil seis y dos mil siete justo antes de la crisis saquen ustedes sus conclusiones y última cuestión más de la mitad hayan debe tener

Voz 12 27:16 todavía billetes de quinientos pues ya sabe que tiene que ir a cambiarlos cuanto antes

Voz 1995 27:22 pero todavía no hay fecha no caducan

Voz 12 27:26 Antich ha dicho que si no he dicho que nunca

Voz 1995 27:28 si los van a dejar de fabricar pero por el momento no caduca momento cambiarlo guarda Luna

Voz 12 27:33 habrá que ir a Alemania no

Voz 1995 27:35 Trias Vente pa Alemania Pepe la última más de la mitad de los europeos jamás han visto un

Voz 28 27:46 según las estadísticas atentos

Voz 1995 27:49 esto va a ser mucho más la gente que ve la película que no vía de de quinientos euros el cincuenta y seis por ciento de los habitantes del continente asegura que no ha tenido nunca uno en sus manos el cincuenta y seis según estos datos va base más gente la que va a llenar los cines para ver la película sobre lo Bin Laden que lo que han tenido Bin Laden

Voz 6 28:15 esperemos que así sea

Voz 23 28:18 en fin hay que ampliar el cine

Voz 1995 28:21 la cultura van de la mano una vez más siempre siempre siempre es una buena idea ir al cine y siempre siempre siempre es una buena idea el cine si sale Emma Suárez la película es un beso muy grande gracias como siempre

Voz 12 28:33 gracias a Tito ningún placer

Voz 1995 28:53 no cantante

Voz 18 28:58 tal que antes

Voz 1995 34:07 de Castro mira que me gusta a mí la presentación barroco pero voy a seguir sólo ha venido ocho se Castro Blazers vemos la voy a confesar que nunca me leo porque luego no me río sea así pero no he podido evitar leer uno

Voz 6 34:28 y me parece dicho muchas veces

Voz 1995 34:32 de hecho se Castro muy buenos días

Voz 6 34:35 le realismo vallecano va a llegar a esto llegando aquí está para quedarse impuesto hace rato

Voz 1995 34:43 qué quieres que le demos con críticas espacios lugares de restaurantes pues S

Voz 24 34:48 por qué tenemos aquí más que nada si por ejemplo te puedo contar directamente no si vale venga pues tengo una cosa que he descubierto y es que los indios de la India te refieres o te no yo no comparto no empezamos de ciertos tascas que ahora

Voz 1995 35:09 la gente lo ve buscando porque yo digo persiguió

Voz 24 35:14 no es que entre las cosas que me gusta es nadar en esa piscina de los trileros y hay gente que se dedica a Olear cuentas a los responsables de redes sociales de muchas empresas se concretamente Telepizza recibió un tuit de un tal Roy Castro que decía he abierto una de las dos pizzas que pedía en una me venía la masa sola sin tomate ni ingredientes ni nada a quién llamo les responde Telepizza habréis la caja al revés y no se corta el dice sí pero no era vuestra era de dominó es que están mucho más ricas con lo cual Telepizza le dice era de esperar nuestros clientes jamás la abriría revés

Voz 6 35:49 estás caso muy bien vale que siguiente

Voz 1995 35:56 no es habitual no lo lo ahora sí te digo siguiente lo pasaba ante la ganábamos íbamos a las críticas porque me gusta mucho por ejemplo una crítica muy certera de Francia

Voz 1 36:08 sí

Voz 24 36:11 pues resulta que los indios de la India tiene su propio Trip Advisor de viajes que se llama Masat una tal Annette odia todo el país de Francia después de su surrealista experiencia y atención porque lo cuenta si no digo que le pase nada malo a Francia ni nada bueno en realidad sí sin ánimo de ofender Francia es el peor lugar al que he ido de vacaciones a las veinticuatro horas de llegar quería volverme pero no lamentablemente no pudo tuvimos que coger un ferry para llegar al destino yo siempre me mareo no vi mucho del ferry por porque me pasa el viaje en el maño que amablemente habían colocado en el exterior del barco para que el meneo fuera al máximo

Voz 1251 36:49 en los años estaba en el exterior de lo que quiere decir que yo creo que la la aborda ya vaya con Laborda vamos por los como algo así o algo así dice luego fuimos a París dirás buena idea no

Voz 24 37:03 es sucio App Store soy está sobrevalorado el metro quién quiera que lo ha diseñado hay que ejecutarlo planeando unas vacaciones te aconsejo que te quedes en casa durante una semana en lugar de ir a Francia yo no volvería te quedan dudas no no disfrute del viaje

Voz 14 37:20 duras hasta que no es verdad porque el siguiente país que critica

Voz 6 37:24 es España

Voz 24 37:29 muy condensado osea concretamente un tal Risi córners tiene un recuerdo malo también algo surrealista que es como un mal sueño que se centra en Madrid osea el protagonista es la ciudad de Madrid aporte el dicen España conoció un tipo que se llamaba Gary y que me enseñó Madrid y algo de español tiene familia tiene una hermana un hermano una madre un padre y una abuela que insistía en enseñarme ese lugar asqueroso sus palacios sus ruinas esos edificios viejos

Voz 1995 37:57 pero la descripción del árbol genealógico del

Voz 24 38:00 pero esto es lo maravilloso de estos controles no sea es que tiene que ver pues no lo sé yo he estado poquitas

Voz 1995 38:05 lo vamos con nuestra dosis de monumentos y lugares emblemáticos

Voz 24 38:09 eh por supuesto de además tenemos que visitar el muelle de las carabelas en La Rábida te quiero ser

Voz 1995 38:14 deseo ubicado en Palos de la Frontera Huelva en el que están las reproducciones de la niña la pin que la Santamaría que si construir en mil novecientos mil cuatrocientos mil novecientos noventa y dos las réplicas para celebrar el quinto aniversario de la llegada a América y que es el tercer lugar más visitado de Andalucía pues eh

Voz 24 38:30 ese mismo y tiene al lado al Monasterio de La Rábida el monumento al Plus Ultra el hidroavión que por una vez de España América pero bueno José Ángel Pérez lo resume así muy cutre barcos de mentira haber tocayo

Voz 1995 38:44 de llaman réplicas eh

Voz 24 38:46 Jack él no están la de Colón no auténticas deprisa réplicas pero que te esperabas chaval lote lo siguiente la mejor es la de Marco García Rojo que dice el sitio cutres hasta decir basta lo único que destacan son sus carabelas claro que están conseguidas todo lo demás es una cutre atención dice para colmo en el barrio medieval hay un gallinero con tres gallos para cuatro gallinas cuando por Gallo tendría que haber mínimo de seis el resultado de esto es una gallina totalmente pelada de tanto montarla y las demás totalmente aterroriza en la creación de ornitólogo lo voy a ver La Rábida y estoy preocupado el ratio de gallinas con

Voz 1995 39:29 ese clip la siguiente que es justo la que he leído se demuestra lo tremendamente estúpido que puede ser humano es un tema esconde una crueldad tremenda pero es tan estúpido que lo vamos a hacer es una crítica se porque como las críticas ya nos afectan a todo a todos sobre el campo de concentración de Dachau

Voz 39 39:51 Campos de concentración

Voz 1995 39:53 sí vivió lo peor de lo peor lo peor del siglo en la peor expresión de eso sería alguien se atrevía a hacer una crítica Tyson que dice lo siguiente

Voz 24 40:05 el título que le da la crítica es pasaba nada comparado con Auschwitz estudia para empezar y luego dice Si ya conoces a Auschwitz este campo no tiene nada de especial los cuarteles son demasiado bonito si humanitarios entre comillas comparados con Auschwitz una cosa más la cafetería no es buena no nos gustó nada la comida

Voz 6 40:23 no claro que basta ya de Auschwitz soltó el servicio que bofetón

Voz 24 40:30 la tienes tú te vas

Voz 1995 40:32 es un deberíamos plantearnos se que es turismo y que no debe ser nunca tuviste pero alguien que va a conocer un campo de concentración desde han vivido los errores máximos de la peor expresión de lo que el ser humano es capaz de hacer se atreve a criticar es que en una red social aludiendo la cafetería como que no me gusta nada la comida

Voz 24 40:55 es muy fuerte bueno hay toda una colección hay varias páginas dedicadas en Internet a gente que se saca Fortes en plan Instagram a mero hicieron fotos selfies en campos de concentración del Monumento al Holocausto de Berlín como si eso fuera un parque de atracciones no hay una falta de sensibilidad

Voz 1995 41:10 eh Pato

Voz 1 41:13 vamos con las rocas forestales ya saben esas canciones en español a veces rocas forestales a esta canción y yo

Voz 18 41:31 vale

Voz 1995 41:32 en esto de mandar sus rocas forestales por favor a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com etiquetado las redes sociales como Rocafort estallar es vete a día o qué traes

Voz 24 41:43 pues tenemos una celebrity retrotrae si eres una celebrity Roca porque el propio Santiago Auserón en su cuenta de Twitter dice que hay gente que confunde el estribillo de una canción suya y dice que escuchan el estribillo de la siguiente manera sombrilla negra sombrillas

Voz 1995 41:59 negra que él está en el escenario

Voz 6 42:04 me me estoy ganando a ver

Voz 9 42:09 la minoría inca

Voz 1995 42:15 Semilla negra que hiciera canción pero el propio Auserón El escenario es que la gente sombrilla negra sobre parejas siguen

Voz 24 42:28 siguiente a Fernando en la canción El vals del obrero de escape él hoy ya no tengo un puto duro pero sigo cocinando pan tostado me quieres dar si no es así no parece ser que no yo lo escuché aparte yo siempre que me lo han viajáis estas cosas las escucho realmente es que yo no oigo otra cosa

Voz 1 42:47 no pero otra vez

Voz 1995 43:01 pero para que no digan que hagamos silencio en la última eh vale yo oigo claramente no tiene un puto duro pero sigo cocinando pan tostado mira que quedar claro pero lo que dice la elite de la canción teóricamente es no tengo un puto duro pero sigo cotizando a tu estado del bienestar

Voz 1 43:25 vamos a concretar es curioso cuando cuando lo lees

Voz 1995 43:34 lo sí que lo oigo pero sin sin esa aclaración yo escuchar claramente sigo cocinando cuanto estado me quieres

Voz 24 43:40 no es estos bueno bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde que existe la temporada pasada y cantando si me ahogo no me salen Babas

Voz 1995 43:51 como quien oye Adela Ada en la canción de un gran grupo español es imposible que una canción de amor digan y si me hago no me halle Jimi Hendrix que fue una muerte terrible al vamos a comprobar

Voz 40 44:08 no

Voz 5 44:12 sin

Voz 6 44:13 eso sí les sale más

Voz 40 44:17 sí mira eh no

Voz 6 44:24 totalmente otra cosa

Voz 40 44:28 mira eh no

Voz 1995 44:35 la canción dice sé que no me salvará

Voz 40 44:39 si no no

Voz 6 44:44 salen vamos lo siento mucho si no Yoigo salsa Nolla

Voz 1995 44:48 que estás condicionando que Aíto venga la última muy en

Voz 24 44:51 Dimas de Alberto gay en Twitter dicen la canción treinta y siete grados de Radio Futura El hoy a una avioneta sin motor y pensaba qué coño pinta una avioneta en una cancha de este tipo

Voz 34 45:01 hola Del Pozo

Voz 6 45:13 silencio

Voz 1995 45:19 me hacen a mí yo es que oigo una combinación de las dos yo supuestamente adverso escuchaba una avioneta sin motor si realmente la canción dice una violeta sin color te que Yoigo una avioneta cinco a ver si eso

Voz 24 45:33 es lo que más se oye

Voz 34 45:35 eh

Voz 1251 45:38 la avioneta lo dice Santiago Auserón te lo dice

Voz 1995 45:44 que me dejas aquí con la duda hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con nefasta rocas forestales donde quiera Chaussée Castro

Voz 1 45:54 muchas gracias chicos en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1 50:51 hoy por hoy contó en K

Voz 1995 50:58 yo quiero críticas algunos han pensado en tu caso Tom si no fuéramos españoles quienes parecería España que opine haríamos nosotros si tuviéramos la distancia suficiente como para juzgarlos de verdad me parecería tan buena la tortilla gazpacho si hubiéramos nacido aquí si podemos en giros me gustaría de verdad la comida española tendríamos esta sí claro va a tirar las gambas en los bares en eso sí eso sí

Voz 14 51:26 bueno frutos

Voz 1995 51:26 ya tenemos quién puede responder a esas preguntas

Voz 49 51:30 lo que pasa amante de España vais a venir a España hay queréis saber cómo funciona este país qué horario tiene los bares aquí una se come cómo va lo de las propinas la siesta existe o es sumar

Voz 1995 51:40 somos un vivieron en Canal alterado Varadero tu que pena el que alguien un tal James Blake en sala de comida española de todo lo que rodea y conlleva vivir en España lo hace con la distancia suficiente innecesario ya que sólo cuenta sus paisanos en Nueva Zelanda muy buenos días gracias

Voz 14 52:00 quitar mi Toni como bueno claro es una historia

Voz 1995 52:02 de un neozelandés son nuestras antípodas admite sí un poquito más allá Nueva Zelanda ya estás volviendo

Voz 14 52:07 bueno no pues yemas lejos de de España que no tendrá que la luna si haces un hueco en en en madre llegas a Nueva Zelanda

Voz 1995 52:15 que tú te ganas la vida por así decirlo contándoles a los que se quedaran allí y pretenden venir como es aquí más que nada porque bueno yo llegué aquí

Voz 14 52:26 de ocho años y me enamoré de de bueno ya me había enamorado enamorado de una española al llegar aquí y me enamoré de la gastronomía de la cultura la historia quería ayudar al los que que iban a venir de visita para visitar España entender este país e hizo amar este país país como como lo hago yo

Voz 1995 52:48 es fácil amar no es es fácil entenderlo para los neozelandeses Mofaz

Voz 14 52:53 pero como cualquier amor hay días mejores y peores y ahí hay de todo pero eso es una amor rico y bueno

Voz 1995 53:02 eh percibe fácil tuviese existe uno que se va tatuar dice pero lo que póngase lo que dibuja tu pie es algo que te va a gustar siempre que tiene que gustar te va siempre con croquetas o que esto que en tu caso tú has convertido salvando las distancias con el chiste tú dices a mí lo que me gusta es comer y pasea sí voy a convertir comer y pasear en la forma ganarme la vida básicamente eso es lo que has hecho sí

Voz 14 53:27 básicamente pero no es porque para mí sí es útil

Voz 1995 53:29 que contarnos cómo se hace con mucho

Voz 14 53:32 trabajo mucho vino y mucha muchas croquetas pero al final no es sólo comer porque lo que me encanta de España es la gastronomía pero todo lo que conlleva la gastronomía toda la cultura que hay alrededor de gastronomía los bares tradicionales el hecho que cualquier persona te va a decir que los tomates de su pueblo son los mejores di

Voz 1995 53:53 sí es verdad

Voz 49 53:55 eso eso es Francia

Voz 14 53:57 parte de de de de la cultura española que cada persona tiene razón que su pueblo es mejor pueblo de España y bueno para mí es muy encabezada anda no tenemos el concepto de pueblo porque bueno es un país más joven así que al llegar aquí son las antípodas eh físicamente pero culturalmente también

Voz 1995 54:17 pero si tienen curiosidad Funes vídeos fantásticos en Youtube donde nos cuenta sangría paella churro digamos un poco en el tópico pero es necesario también para ubicar James hay algo que nosotros como españoles nunca entenderemos nunca es la propina tú cuando llegaste aquí también te sorprendió nuestro propio concepto de la propina

Voz 14 54:41 yo creo que no estamos como muchas cosas en este país no estamos de acuerdo que cuál es nuestro concepto de la propina es que no hay no hay mira no existes