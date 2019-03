Hoy por Hoy (05/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las noches

Voz 1018 00:11 la Doni qué tal buenos días el ex delegado del Gobierno en Cataluña Revello asegura que no conoció actuaciones concretas de los Mossos d'Esquadra para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre Millo declara como testigo de hace dos horas y media en el Supremo de también ha sostenido que el clima de crispación que seguiría en los días previos a esa consulta hacía prever que podía haber riesgo para la integridad de las

Voz 0055 00:32 el personal nuevos al Tribunal Alberto Pozas la declaración de mí yo va en la línea de la que hizo hizo ayer el secretario de Estado de Seguridad muy crítico con los Mossos hizo operativo del día del referéndum ilegal y asegurando que en Cataluña antes y después de ese día había un ambiente de crispación crispación con brotes de violencia se géneros empezó

Voz 3 00:48 generan en Cataluña un clima eh de conflictividad que fue aumentando progresivamente Iker dialogará de episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia

Voz 0055 01:02 Joaquim Forn exconseller interior sigue la declaración de millo defiende la actuación policial durante uno de octubre ese día dice los agentes se encontraron con enfrentamientos agresivos y violentos no oprime

Voz 1018 01:12 ahora estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy el que fuera líder de Unió Democrática de Cataluña Josep Antoni Duran Lleida quién ha elogiado la actuación del presidente de ese tribunal Manuel Marchena frente a la fiscalía de la que partió la querella por rebelión sedición malversación en noviembre de dos mil diecisiete cuando el fallecido José Manuel Maza estaba al frente del Ministerio Público

Voz 4 01:30 te da la sensación de que la Fiscalía que es que un su día a la presentación de la querella acuérdense esa presentación dejó un cadáver con perdón de la expresión de por medio a una protesta día pues debiera estar más preparada y no me ha parecido eso en la primera parte la primera semana especialmente en la segunda

Voz 1018 01:50 la Audiencia de Barcelona ordena reabrir una investigación sobre la actuación de la Policía Nacional el uno de octubre de dos mil diecisiete lo hace a instancias del Ayuntamiento se refieren concreta una carga policial en un colegio Radio Barcelona sí

Voz 0196 02:02 la Audiencia de Barcelona ha confirmado en una interlocutoria que la policía actuó con violencia desmesurada durante el uno de octubre en varios puntos de votación es una resolución que se conoce después de oír ayer al ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto que afirmó ante el Tribunal Supremo que los agentes utilizaron la mínima fuerza imprescindible y que actuaron de forma proporcional el tribunal de la Audiencia de Barcelona ordena ahora reabrir la investigación por la actuación de la Policía Nacional en la escuela este al en la capital catalana donde el uno de octubre hubo dieciocho heridos el Ayuntamiento de Barcelona Llesta escuela interpusieron un recurso contra el archivo provisional de la investigación y ahora la Audiencia dice que hay que reabrirlo para llegar hasta el final

Voz 1018 02:45 hora doce y tres minutos vamos a volver a Algeciras pendiente de la operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales que desde primera hora se desarrolla en varias localidades del Campo de Gibraltar interviene agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil espera numerosos registros y detenciones aunque al estar bajo los secreto judicial por ahora hay pocos detalles Rubén García

Voz 0717 03:05 la presión policial contra el tráfico de drogas no cesan esta comarca a la investigación de las actuaciones policiales están declaradas secretas y están siendo coordinada por la Audiencia Nacional enmarcadas en ese plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar en total más de doscientos cincuenta efectivos de la Guardia Civil Policía Nacional y Agencia Tributaria participan este martes en una operación contra el narcotráfico en Algeciras Los Barrios y Alcalá de los Gazules fuentes policiales confirman que la intervención se está desarrollando de las seis de la mañana hay que ya se han efectuado al menos once registros dentro de un amplio dispositivo enmarcado en una investigación contra el narcotráfico pero también contra el contrabando y el blanqueo de capitales en una hora la policía actualizará datos pero todo apunta que ya se han practicado varía acepten

Voz 1018 03:41 pues en Bilbao se manifiestan a este lado a trabajadores de La Naval de ese estaba arropados por familiares y amigos para protestar por el expediente de regulación de empleo que en la práctica supone la liquidación de actividad de la empresa un referente en la vida económica de Euskadi la marcha ha partido desde la Plaza Moyúa Gonzalo Lozano

Voz 5 03:59 la manifestación ahora mismo está llegando hacia la sede del Gobierno vasco extraña enfrente de su fachada a quién culpa utilizan de esta situación junto con el Gobierno español por el inmovilismo de todos estos meses ayer la empresa recibía el auto de despido de toda la plantilla compuesta por ciento setenta y tres trabajadores bajo el lema lehendakari vete tú a Cádiz los trabajadores dicen que no seguirán se refieren a la posible recolocación de los puestos en otros astilleros de España quiere quedarse en Sestao en Bizkaia y hablar directamente con los inversores que se han interesado por las instalaciones de La Naval aunque para acometer nuevos proyectos industriales

Voz 1018 04:38 el presidente francés Emmanuel Macron ha respondido por carta a los alumnos de cinco años de un colegio de Galapagar en Madrid que hace unas semanas decirme ponerse en contacto con algunos de los dirigentes más importantes del mundo para expresarles su preocupación por la degradación del medio ambiente Laura Gutiérrez

Voz 6 04:54 Estimado Presidente de su país le escribimos porque estamos preocupados por la basura que hay en el mar y en el campo así comienza la carta que estos niños han enviado una decena de líderes mundial

Voz 7 05:03 es ni más ni tan de su país que viven basura porque llegan

Voz 8 05:11 el reciclan REUTERS

Voz 6 05:14 el ex presidentes de Estados Unidos Rumania Islandia Nepal Reino Unido Francia Alemania y España entre otros han sido los destinatarios y el presidente francés Emmanuel Macron a través de su jefe de gabinete ha sido el primero en responderles en una carta les agradece su implicación y la confianza por compartir con él sus inquietudes Moncloa ha llamado esta mañana al colegio para confirmar que la carta también les ha llegado y que el presidente Pedro Sánchez responderá por eso

Voz 1018 05:36 todo

Voz 0824 05:39 y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana catorce de los treinta y siete incendios de Asturias continúan activos los trabajos de los medios aéreos han intensificado ante la previsión de fuertes rachas de viento para esta tarde según el Gobierno autonómico la oleada de incendios tiene un origen intencionado en Cantabria ha mejorado la situación y sólo quedan dos fuegos activos

Voz 1995 05:56 mañana entrarán en vigor las medidas urgentes sobre el alquiler

Voz 0325 05:58 desde que establecen que las rentas no podrán subir en su revisión anual por encima del IPC que amplía de tres a cinco años la prórroga obligatoria de los contratos será la Diputación Permanente del Congreso la que tendrá que convalidar o rechazar el real decreto al haber quedado disueltas las Cortes por la convocatoria de la selección

Voz 0824 06:13 un cincuenta y siete por ciento de las mujeres españolas ha tenido que renunciar a puestos de trabajo por ser incompatibles con la maternidad además según datos de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Internacional de Cataluña más de la mitad asegura que ser madre le ha impedido crecer profesionalmente

Voz 0325 06:27 el poder judicial considera que el uso de redes sociales por parte de los jueces puede afectar su apariencia de independencia e imparcialidad es la advertencia que ha lanzado su comisión ética que recomienda mesura y prudencia en los comentarios que se hagan tanto desde perfiles identificados

cuando tú vas

Voz 1995 06:43 gracias cosas monstruo

Voz 10 07:07 no

Voz 1995 07:10 la Academia Francesa fundada en mil seiscientos treinta y cuatro por el famosísimo cardenal Richelieu para preservar y proteger la lengua francesa es el modelo en el que se mudó nuestra RAE en sus inicios pues sin que tiene cuatro vacantes y no logra cubrir las desde dos mil dieciséis nadie quiere entrar en esa Academia Francesa la Academia no quiere que drenar en líos Times titulaba Los guardianes del francés están en punto muerto igual que su país ay ay ay acosado hay tiene que admira Carmen Vela corresponsal en París muy buenos días es justo ese titular la Academia francesa está en

Voz 0390 07:50 en punto muerto buena que di dan más bien que está en lengua muerta aunque como luego veremos está evolucionando nunca a estar de hace un mes centró un miembro nuevo Patrick eran Bill pero sigue habiendo cuatro vacantes entre ellas la de Simone Weil

Voz 1995 08:05 bueno aquí en España por ejemplo lo digo porque una vez más la algo en España dineraria francesa la Academia la RAE a través de un uso irónico y quizá cercano las cercano de las redes sociales conseguir hacerse un poco la vida de muchos españoles como una relación de los franceses con con la Academia

Voz 0390 08:24 bueno como se llaman los inmortales están por encima del bien y del mal la Academia es muy opaca penas se sabe cómo se elijan a sus miembros para entrar cuando lo consigues tienes que comprar todo un traje azul lo negro bordado con olivas en verde y oro de aquí que se llame el hábito verde con sombrero a la francesa como debe ser este atuendos estipuló ya en el decreto de mil ochocientos uno y apenas ha cambiado el escritor franco libanés Amin Maalouf de esquí describió varias anécdotas al entrar en la Academia como ésta como le costó el atuendo cincuenta mil euros porque hay que llevar espada

Voz 1995 09:03 con espada claro te cuesta cincuenta mil sin espada una locura nosotros insisto que es muy muy cuestionable lo lo lo que todavía conseguido avanzar la Academia Española donde hasta hace nada no hubo mujeres pero la día aquí pretende tratar de ajustar la sociedad a los usos y costumbres de la lengua es decir modernizar el lenguaje hace lo mismo allí la laca de mí

Voz 0390 09:28 bueno uno de los últimos en entrar de la haitiano que que Dani le ferries que por cierto es el único negro entre los cuarenta miembros dice que la Academy francés es una señora mayor y muy delicada e entre los cuarenta miembros teórico es XXXVI es sacas están ocupadas actualmente hay sólo cinco son mujeres y la edad media supera los setenta y cuatro años pero como avanzaba antes está modernizando las últimas semanas han informado que el diccionario está ya en línea en Internet hace sólo cuatro días consiguieron ponerse de acuerdo para minimizar el diccionario la lengua de Madame de Estelle ir de Stendhal se acaba de aprobar el que los títulos las profesiones se puedan feminización Se puede decir ya alcaldesa arquitecta aunque muchos de estos títulos como podéis imaginar los ya era normal en la calle recordemos que esto era también normal en el siglo XVIII es decir que de mi francés retrocedió en los últimos siglos antes de volver a avanzar

Voz 1995 10:28 hasta hace cuatro sea concretamente el jueves hasta hace cuatro días no sea regulado el uso de jueza arquitecta en fin como como usted puede entrar no lo digo porque eso no es que estemos interesados pero como es el mecanismo para entrar

Voz 0390 10:43 puedes poner es que parece que hay pero es muy complicado como decía es muy opaco hay que pedir la el ingreso tienen que votar rebotar como decía hay cuatro mil cuatro butacas sin ocupar por ejemplo es el último premio Nobel pues no es miembro de la Academia y bueno pues en muchos otros Patrick Modiano decía no es miembro de la Academia tampoco Jean Marie Le Clézio in y los más vendidos como mucho que es porque si se trata de vender libros pues hay algunos autores eh que dependen miles y miles de

Voz 1995 11:24 es curioso el último Carmena has estado contando a lo largo de toda la mañana hoy el presidente francés Macron publica una carta en todos los medios progresistas de de Europa los Veintiocho países proponiendo acciones conjuntas para darle un impulso a la Unión Europea contra el empuje del populismo nacionalista de nuevo porque estamos dando de de mí pero no pasa un poco como en la Academia que es un esfuerzo de arriba abajo vivienda irradiar entusiasmo desde la élite central hacia la periferia

Voz 0390 11:50 cómo se podría hacer de otra forma eh a ti te parece mejor seguir las redes sociales

Voz 1995 11:57 bueno pero parece una vez más como una muestra más que una una carta abierta pareciera una lección europeos a ver si eso Enterprise

Voz 0390 12:04 ah y no no me parece que no me parece en absoluto no estoy de acuerdo aunque sea ninguna lección es una propuesta es una propuesta que además tiene su mérito lo la escrito Golán traducido a los idiomas o las lenguas de los veintiocho Estados miembros y es me me parece que que tiene algunas novedades como un propone crear una Agencia para la democracia en el que por cierto se puedan pues barrer se puedan eliminar las noticias falsas que se puedan eliminar la labios los los mensajes de violencia ir de idea racismo bueno quizá no son propuestas revolucionarias pero yo creo que mucha gente se verá reflejada en estas en estas ideas en todo caso no me parece nada por encima es un presidente de un gobierno y un presidente un país perdón tiene además un primer ministro pero es un presidente que se ha destacado como europeísta desde al principio no ha engañado a nadie y en todo paso al revés lo que es lamentable es que sus ideas en respecto a Europa bastantes progresistas eh eh yendo muy muy lentamente hacia adelante no

Voz 1995 13:19 bueno en Europa en este caso no solamente las ideas Europa es la que avanza lentamente Carmen Vela corresponsal en París muchísimas gracias por de la Academia un placer

Voz 1995 14:11 a ver el placer de escuchar

Voz 1594 14:15 si soy yo el héroe de mi propia vida aussie otro cualquiera me reemplazará los dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nací según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente lo primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje haber sido defraudado pues Si alguien está disfrutando del por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado

Voz 17 15:20 y David Copperfield Charles Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 0390 15:25 Katrina se recurre al gimnasio pude convenir Javier del Pino fue después de comer

Voz 1995 18:42 hoy por hoy con Toni Garrido ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día cuando Irene Montero asegura que muy pronto una mujer sucederá Pablo Iglesias Alpuente Podemos está queriendo decir como aquel famoso anuncio que dónde llega un Montero hace tiempo que no llegó nadie qué mejor manera de resumir uf postreras hoy aquí mejor manera de asumir la carrera de Pau Gasol que con la canción de Chenoa cuando tú allí el nuevo dinero Gasol los Bucks los caso que que figurase tras las últimas informaciones no sería mejor que a la serie Sensación de vivir la llamamos simplemente sensación ahora que estamos en campaña debemos recordarles a los contendientes que oficialmente dos mil dieciocho y dos mil dieciocho ha sido el año más caluroso de la historia según la NASA pero para que están los récord sino para batirlo

