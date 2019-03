Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal muy buenos días comienza este seis de marzo con una frase que a lo largo del día de hoy va a repetirse como el estribillo de una canción una temporada de mierda

Voz 0455 00:36 prácticamente en la temporada está acabada para nosotros seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca hay que ser profesional lo que nos toca ahora es dar la cara no escondernos saber que llevamos una temporada de mierda ahí

Voz 1727 00:47 así de gráfico era Carvajal justo después del partido contra el hayas los holandeses ganaron al Real Madrid en el Bernabéu común uno cuatro que apea a los blancos de la Champions en la misma semana en la que el Barça los apeado también de la Copa y con casi total seguridad de la Liga Juan Antonio Sampedro que en los días decisivos me gusta recurrirá el nombre completo

Voz 1275 01:09 bueno él es importante si tan importante decisivo cuantos decide Dios tiene el ruido interno en el Real Madrid después de este desastre

Voz 1161 01:18 vale la comparación los mismos que si te colocas junto al motor de un caza F16 por ejemplo en que no se escuchó en el Bernabéu por la megafonía alta que pusieron evidentemente porque casi se había paseado porque es una de sus peores semanas recordadas tres derrotas consecutivas en casa cuatro sumando la liguera con el Girona ir despidiéndose de los tres títulos en sólo siete días además dando una imagen penosa la afición harta de una situación lamentable tiene su culpable

Voz 1275 01:41 pues teníamos Hay a la función diciendo florentino dimisión dimisión

Voz 2 01:46 escuchaban a la salida ahí

Voz 1727 01:52 pero el momento no me meto

Voz 1161 01:55 soy yo creo que que no toca duelo de momento duelo seguro pero ninguna reacción gorda

Voz 1727 02:05 escribe esta mañana Pablo Ordaz en El País un coronel de la Guardia Civil imponen incluso si va de paisano sin tricornio con un maletín de viajante en la mano ese coroneles Diego Pérez de los Cobos el encargado por el Gobierno Rajoy de coordinar el operativo policial del uno de octubre hoy seguirá declarando en el

Voz 1586 02:23 Supremo ayer ya defendió la actuación de policía

Voz 1727 02:26 así guardias civiles que hicieron dijo lo que no hicieron los Mossos llegó a calificar el dispositivo de la policía catalana común hasta

Voz 3 02:34 de activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que impedir su incumplimiento

Voz 1727 02:45 de los Cobos definió también las reuniones de coordinación de aquellos días como kafkiana se en las que el impulsor del referéndum era también el encargado de parar y la controversia sobre los decretos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende seguir gobernando enfrenta PSOE y PP ahora por las palabras de la presidenta del Congreso que acusa a los socialistas de acudir dopados a las selecciones por utilizar las instituciones públicas Adriana Lastra Pablo Casado se comporta más como

Voz 4 03:16 hooligan del PP que como presidenta del Congreso no dopado las elecciones fue en este caso fueron estén en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción todo lo que robaron a manos llenas el partido

Voz 1586 03:30 los últimos han pueden ser positivos incluso de Ana

Voz 0455 03:32 una ilegalidad por instrumentalización de las Cortes para medidas electoralistas que no van a poder aprobar ni nipones en practica ni parar yo creo que el Gobierno está desesperado y lo que estoy intentando hacer en ocho semanas en unos tres meses

Voz 1727 03:48 la cuenta atrás para el ocho de marzo hoy tenemos debate en este programa ante el reto de la igualdad los hombres que opinan hemos invitado a PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos Vox para que cinco hombres cinco representantes de los partidos debatan en primera persona todos han aceptado el reto todos menos Vox debaten hoy por hoy el mismo día en el que hemos sabido que más de la mitad de los jóvenes defiende todavía posiciones abiertamente machistas Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:19 buenos días Pepa son unos cincuenta y seis por ciento y en su mayoría chicos hay incluso un diecisiete por ciento que abiertamente son negacionistas justifican por ejemplo amenazas a la pareja su aislamiento o su control Eulalia alemán de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Voz 5 04:34 no es la autora de ese informe se diecisiete por ciento la has la sociedad española decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género tenían que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no no tienes no

Voz 1727 04:52 noticias de la economía Airbus pone cifras al impacto que tendrá en España la cancelación de la fabricación del superjumbo A380 afecta a quinientos trabajadores

Voz 0858 05:02 uno de cada siete empleos afectados y está en España sobre todo las plantas de Getafe Illescas y Puerto Real la empresa insiste en que no quiere decir que vayan a ser despedidos que va a intentar recolocar

Voz 1727 05:12 el AVE a Barcelona tendrá wi fi a partir del uno de abril

Voz 0858 05:14 en una primera fase va a ser gratuito y luego ya de pago otras líneas como

Voz 6 05:18 la de Madrid Sevilla Málaga hola Madrid Valencia Castellón

Voz 1275 05:21 ya cuenta con este servicio ya tenemos premio Pritzker

Voz 1727 05:24 este año el Nobel de la arquitectura Cuca Got

Voz 1275 05:26 tal es

Voz 0858 05:30 este hombre el padre del Palau Sant Jordi de Barcelona el japonés Arata Isozaki de ochenta y ocho años de sus manos han salido también las torres Isozaki de Bilbao o la casa del hombre que están A Coruña

Voz 0978 05:44 pero no estoy todo el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hasta primeras horas de la tarde el viento sur seco y recalentado seguirá soplando en el Cantábrico no esperamos que la lluvia caiga de manera generosa hasta bien entrada la tarde y en el conjunto del país el día de muchas nubes también algunos ratos de sol pero sobre todo nubes instinto el episodio de lluvia que se irán intensificando con el paso de las horas durante de incluso algunas tormentas quedará más al margen canarias gran parte del Mediterráneo donde durante la tarde el ambiente todavía será suave con máximas de más de veinte grados en el resto temperaturas un poco más bajas que ayer las máximas con más viento sensación de ambiente fresco incluso frío en muchos puntos del interior y de montaña

Voz 7 06:31 y

Voz 0277 06:34 no vende es esto te quitan de los plenos del Diego de pero sí adónde vas es al centro social no te arregle espeso que que eso queda muy real este muy muy femenina no es tan alto que estás hecha una histérica en asambleas no desciende es igual no tentada De7

Voz 1727 07:03 a quién no suena a medida que se acerca el ocho de marzo el feminismo de la igualdad va ocupando espacio en todos los medios hoy está en las portadas en buena parte de las portadas de la prensa nacional internacional en este programa ya lo saben tenemos debate a partir de las nueve de la mañana debate a cuatro Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:23 tres días con Guillermo Mariscal del Partido Popular Ander Gil del PSOE Alberto Rodríguez de Unidos Podemos y Toni Roldán de Ciudadanos recordamos que Vox ha rechazado la invitación entre las nueve y las diez una hora antes en Canarias por lo que nuestra tertulia que da hoy reducida a media hora con Argelia Queralt Icon Teodoro León Gross

Voz 1727 07:40 uno de los titulares del día lo leemos hoy en Libération aumenta ligeramente el número de mujeres parlamentarias en todo el mundo pero siguen sin suponer ni una cuarta parte de los hombres que ocupan escaño

Voz 0456 07:53 con un veinticuatro por ciento son datos de la Unión Interparlamentaria que lamenta este lento avance en todo él

Voz 0858 07:58 punta de la mujer en la política otro de los

Voz 0456 08:01 datos que vamos a volver a poner hoy sobre la mesa dos horas después con los Garzón con María y con Baltasar Garzón es el papel de la mujer en la justicia un cincuenta y tres por ciento de mujeres en la judicatura mayoría pero sólo ocupan el veintisiete por ciento de los órganos

Voz 0858 08:16 judiciales buenos días a todas a todos

Voz 0277 08:19 todo

Voz 0456 08:22 ya sólo me queda trasladarle una pequeña advertencia a los escépticos que iban a estar con Toni Garrido para desmontar las pseudo ciencias después de que Miguel Bosé entre otros hayan defendido en redes sociales a la pseudo ciencias estos días este mensaje no es llegaba en la barra libre del pasado viernes

Voz 8 08:37 hola buenos días me llamo Paloma mando este mensaje voz indignada por lo que se está malito

Voz 1727 08:43 hablando y hablando metiendo en el mismo saco

Voz 8 08:45 todas las seudo terapias soy acupuntura desde hace veinte años a mucha honra no soy médico jamás

Voz 1727 08:52 vendo la moto a nadie de lo que se puede hacer

Voz 8 08:54 con acupuntura me han enseñado una escuela médicos hice lo que tengo que hacer sé que es una terapia de apoyo cobró sólo veintidós euros posesión es decir no soy rica y no llegó casi a fin de desde los gastos tan brutales que tengo porque estoy ya de alta como autónomo

Voz 0277 09:11 de que Schröder

Voz 8 09:14 de ahí

Voz 0277 09:16 en este mundo no me deja volver lo que de lo que no se no suelo hablar

Voz 1727 09:22 sí pero en esto me fío de los científicos nueva de los que sí saben lo que dicen los científicos la ciencia de verdad les invitamos esta semana les invitamos hoy también a seguir participando en ese debate entorno a feminismo e igualdad de cara al ocho de marzo hoy particularmente como tenemos debate a cuatro cuatro hombres ante la igualdad con los hombres que ser hombre hoy es más fácil más difícil de lo que era cuando sus padres sus abuelos eran jóvenes que están dispuestos a hacer por la igualdad

Voz 0456 09:54 pueden responder también valorar las propuestas que se están haciendo desde los diferentes partidos como la de estudiar feminismo en los colegios después del informe que les hemos contado en portada en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:10 está la barra libre de la política que ya no nos atrevemos a cerrarlas esa barra la verdad y hoy incorporamos por si faltaba algo el fútbol

Voz 0456 10:18 si el Real Madrid que también está en toda la prensa nacional e internacional y no sólo en la Deportiva pueden valorar el partido de ayer o el futuro del equipo blanco apeado de la Champions de la Copa de la Liga nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 0277 10:34 tres

Voz 1727 10:46 la sesión cinco y once en Canarias

Voz 0858 10:49 había esto es hoy por hoy están en la técnica Roberto Mahan y Marta Galán en la producción Jordi Faura

Voz 0858 12:10 el ambiente de precampaña ya está instalado en el debate público y cada paso del adversario provoca inmediatamente un efecto acción reacción el último encendido debate que enfrenta a los partidos tiene que ver con esos viernes sociales que quiere mantener el Ejecutivo básicamente que los consejos de ministros de aquí a las elecciones sigan aprobando medidas de corte social tal aunque las tenga que convalidar el órgano de guardia del Congreso que como saben ya está disuelto un recurso al decreto que ha criticado con dureza Ana Pastor la presidenta de la Cámara y que ha provocado inmediatamente que el PSOE le acuse de no respetar la imparcialidad que se le presupone a su cargo Rafa Muñoz buenos días buenas

Voz 1772 12:46 días los socialistas consideran que Ana Pastor nunca ha sido neutral como presidenta del Congreso la consideran una hooligan del PP la Mesa del Congreso ha pedido un informe a los letrados para ver si se pueden bloquear o no los decretos de Sánchez y el PP directamente anuncia que llevará el asunto a los tribunales Ana Pastor tú los Montserrat

Voz 1275 13:05 hay una mayoría de los miembros de la Mesa que pedimos el informe no lo pide Ana Pastor vamos a recurrir todas los decretos que los quieran utilizar para campaña con el dinero de todos

Voz 1772 13:17 Pedro Sánchez acusa a las derechas de bloquear las leyes que ahora son decretos y asegura que seguirán adelante con su plan

Voz 14 13:23 yo tengo dos opción una no hacer nada o dos por real decreto ley aprobar medidas que más allá de las ideologías benefician a la mayoría

Voz 0858 13:31 social de este país Unidos Podemos afea

Voz 1772 13:33 Sánchez que las medidas sociales tengan que salir adelante a través de un Real Decreto pero dicen que las van a apoyar ciudadanos critica la forma empleada escuchan Ayoze Bellaterra ya Toni Roldán

Voz 15 13:43 el gobierno está haciendo electoralismo con los reales decretos sin embargo no

Voz 1275 13:47 otros vamos apoyar a aquellos reales decretos que mejoren

Voz 15 13:49 la vida de la gente para tratar de ganar cuatro votos

Voz 8 13:52 sin demasiado debate sin sin posibilidad como digo de de Mendoza

Voz 1772 13:57 que el Gobierno ha aprobado treinta y dos decretos ley en nueve meses

Voz 0858 14:00 gracias Rafa además por primera vez semana solapar dos periodos electorales así que la Junta Electoral Central dictó ayer nuevas instrucciones para poner orden a esta primavera de urna y mitin que nos espera Andrea Villoria buenos días

Voz 0806 14:13 buenos días la Junta Electoral Central dicta que todos los poderes públicos deben mantener el principio de neutralidad desde ayer se prohibe a las comunidades autónomas ya los ayuntamientos las campañas de fomento de la partidito citación del voto o de logros así que nada de inauguraciones de obras servicios públicos o proyectos a no ser que sea por alguna festividad habitual como una inauguración las fiestas populares la junta añade que durante la jornada de reflexión y el día de las generales no podrá ver actos de las otras tres elecciones las autonómicas las municipales o las europeas prevé además difundir sondeos de las elecciones de mayo en los cinco días previos al veintiocho de abril por cierto que el decreto de convocatoria de las elecciones generales señala que por población Madrid y Barcelona ganan un escaño que pierden Asturias y Valencia

Voz 0277 14:55 el ministro

Voz 0858 14:56 más se suma a las listas del PSOE Pedro Duque que en su día definió su experiencia en el Ministerio de Ciencia como la más traumática de su vida quiere repetir al menos como diputado va a ser número uno por la provincia de Alicante tanto desembarco desde La Moncloa está empezando a crear las primeras fricciones con algunas federaciones Inma Carretero buenos días buenas

Voz 0806 15:17 Trias fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para el Gobierno y ahora Duque también quiere ser diputado a pesar de que ha llegado a decir que su paso por el Ministerio ha sido una experiencia traumática el astronauta va a ser el número uno por Alicante que es la provincia donde está la casa que lo situó en el ojo del huracán por ahora son la titular de Economía Nadia Calviño se va a quedar fuera del Congreso en las federaciones del PSOE admiten que los ministros tienen preferencia pero hay tensiones territoriales el ejemplo en Sevilla Ferraz quiere decidir el nombre de tres de los cuatro puestos de salida y el PSOE andaluz aspira a que haya un reparto del cincuenta por ciento hablan incluso de humillación si les imponen la mayoría de los nombres así que por ahora los militantes están votando candidatos sin acuerdo previo de las direcciones IFE raza avisa de que tiene potestad para cambiar las candidaturas voten lo que voten las bases

Voz 1100 16:11 además Pilar encabezó la candidatura

Voz 0858 16:13 de Podemos a la alcaldía de Ávila defendió anoche en la SER su derecho a participar en los comicios del próximo veintiséis de mayo pasó siete años en la cárcel como cómplice del asesinato de un hombre hace más de treinta años y al que previamente había denunciado por violación Castilla y León Eva Marín buenos días

Voz 0603 16:29 buenos días asegura ser una mujer diferente de aquella joven por edad y también por la experiencia vivida a su situación era conocida desde el primer momento podemos ir reconoce que ha recibido coacciones para abandonar su candidatura lo decían hora25

Voz 5 16:42 yo no puedo decir quién está detrás de todo esto yo sí sé quién ha intentado chantajear me quién me ha intentado coaccionar no es la primera vez que me surge ir yo nunca he cedido a esta situación es decir una persona libre independiente y por otro lado me parece mezquino indigno y no sé cuántos calificativos más que se presten a invitarme a que yo retire la candidatura sino esto se haría público es evidente lo que hice no que lo publique

Voz 1727 17:12 nunca ha ocultado lo que hizo es una mujer totalmente

Voz 0603 17:14 la insertada en la sociedad aunque los inconvenientes que ha tenido que atravesar defiende su decisión de presentarse a la alcaldía de Ávila por Podemos formación que respalda su candidatura

Voz 0858 17:23 el caso de Pilar Baeza ha reabierto el debate sobre la reinserción de los presos una vez que ya han cumplido sus penas un derecho que hay que recordarlo viene recogido en la propia Constitución en el artículo veinticinco insistía en esa idea de noche en nuestro programa hora25 Flor y Palazuelo que es la jefa de área de tratamiento en instituciones penitencia

Voz 16 17:42 pero yo no sé si la sociedad está preparada lo que yo sé es que todo el mundo tiene una oportunidad importante en el momento que sale de la prisión hay que ayudar no hay que rechaza porque entonces sí entonces no conseguiríamos la reinserción y entonces no sería por causa de una ausencia de una importante labor de la Mitación sino sería por la vía de la propia sociedad

Voz 0858 18:08 seis y dieciocho cinco dieciocho en Canarias al tribunal del pluses continua hoy escuchando la declaración como testigo de la Umbral que el Gobierno encargó la coordinación del dispositivo de seguridad durante el uno de octubre el coronel el coronel Diego Pérez de los Cobos responde hoy a las preguntas de las defensas tras calificar ayer como una estafa el dispositivo que pusieron en marcha los Mossos d'Esquadra para impedir como decía el mandato judicial ese referéndum ilegal Alberto Pozas

Voz 0055 18:35 ayer testificó durante tres horas para acusar a los Mossos d'Esquadra de no haber hecho nada para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre como había ordenado la justicia

Voz 3 18:43 más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cuna

Voz 0055 18:50 ha apuntando directamente al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a Joaquim Forn ya Carles Puigdemont esa inacción de los Mossos facilitó dice los enfrentamientos en las calles encontramos

Voz 3 19:00 enfrente con grupos de resistencia perfectamente organizados y jerarquizado

Voz 0055 19:05 en una declaración en la línea de la prestada a primera hora de la mañana por el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo es que se impuso la lidia política por encima del criterio profesional porque en los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales y la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos y que hoy a partir de las nueve y media de la mañana con las preguntas de la defensa de Oriol Junquera

Voz 0858 19:23 gracias Pozas Pérez de los Cobos defendió en su declaración la actuación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el uno de octubre dice que fueron proporcionadas no cree lo mismo al menos en un caso concreto la Audiencia Provincial de Barcelona que ha ordenado reabrir la investigación por las cargas policiales en un colegio de la capital catalana dice en su auto que se vio una desmesurada violencia que es necesario investigar faltan dos días para el ocho EMI el voto femenino será crucial en esta primavera el lector el así que los grandes partidos están desgranando estos días cuáles son sus propuestas en materia de igualdad a la vez que se posicionan en un debate mucho más amplio el del feminismo que ha resurgido con fuerza como corriente política para transformar la sociedad ABAO buenos días

Voz 1586 20:13 buenos días el PSOE de Madrid ha colgado un vídeo en el que se suman del Gobierno de hace tres días con motivo del ocho EM en el animan a la movilización y a luchar contra las injusticias figuras como la presidenta del partido Cristina Narbona o la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez

Voz 3 20:25 para novecientas y cuatro que está sufriendo

Voz 1586 20:31 es terrorismo machista desde el PP Pablo Casado sube la apuesta ya hace una promesa electoral para subir la pensión un dos por ciento a las que fueron madres de un solo hijo ese complemento

Voz 3 20:39 tanto para la jubilación de madres trabajadoras también afectará Si llegamos al Gobierno a España a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando

Voz 1586 20:48 el PP además ha querido enumerar sus logros en un vídeo con Andrea Levy Ana Pastor o Dolors Montserrat que una vez más cuelga su partido la medalla en la lucha contra la violencia machista

Voz 18 20:56 del Partido Popular impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 1586 21:01 los que también prometen si llegan a Moncloa son los de Podemos Irene Montero se inspira una propuesta de la candidata morada la Comunidad de Madrid

Voz 19 21:07 creo que tenemos que tomar el guante y asumir esa propuesta también para para las elecciones generales y que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo

Voz 1586 21:16 Albert Rivera que después de presentar su feminismo liberal este fin de semana en el que defienden los vientres de alquiler irregular la prostitución ha querido apuntarse también un tanto

Voz 20 21:23 esa brecha salarial Se rompe con permisos de paternidad con conciliación con facilitar a las mujeres autónomas como hemos hecho tarifas planas para que pongan su negocio en marcha esas son las políticas reales por la igualdad

Voz 1586 21:33 ha dicho Rivera que cuando se trata de la igualdad todos los partidos políticos deberían ir de la mano

Voz 0858 21:38 gracias Aida esa capacidad de transformación del feminismo va calando poco a poco aunque el trabajo que queda por delante es todavía ingente lo demuestra un estudio que ha hecho la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que ha preguntado a los jóvenes su posición sobre la igualdad asegura que más de la mitad de los chicos y chicas entre quince y veintinueve años aún defiende actitudes abiertamente machistas Adela Molina

Voz 0806 22:01 un cincuenta y seis por ciento de los jóvenes entre quince y veintinueve años defienden actitudes machistas la mayoría son chicos dentro de este grupo un treinta y nueve por ciento se tipifica como tradicional y sexista el otro diecisiete por ciento como negacionista y conservador es el colectivo más preocupante ya que justifican comportamientos como las amenazas a la pareja el control para saber dónde está o el aislamiento de sus amistades Eulalia alemán es la directora de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción que ha hecho el estuve

Voz 0858 22:28 el siete por ciento

Voz 5 22:30 es la sociedad española es decir que son negacionismo negacionistas no es decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género que niegan que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no no tienes no

Voz 0806 22:47 según este informe también hay un cuarenta y cuatro por ciento de jóvenes mayoritariamente mujeres que son conscientes de las desigualdades y exigen medidas que garanticen como él mismo permiso de paternidad y maternidad os sanciones a las empresas que paguen menos asustó

Voz 1727 22:59 ha bajado

Voz 0858 23:00 entre esos negacionistas de los que hablaba nuestra compañera Adela está la Asociación ultraconservadora Hazte Oír que estos días recorre España con un autobús con la cara de Hitler en el que equipara al feminismo con un movimiento totalitario como es el nazismo un bus que en las últimas horas ha inmovilizado la Policía Local de Valencia por no cumplir la normativa de circulación cuéntanos Ana Talens bon día

Voz 1586 23:22 bon dia el autobús salía anoche de la central de Policía ya los vinilos que tapaban las ventanas de emergencia en cumpliendo así el Reglamento General de Vehículos está registrado como autobús escolar Hinault publicitario así que fue traslada inmovilizado y trasladado a esas dependencias enfrenta una multa de doscientos euros por poner en peligro la seguridad vial además la Policía Local va a tramitar las diligencias penales por delitos de odio ayer tras la inmovilización un grupo de jóvenes lanzaban naranjas contra el autobús mientras Hazte Oír estudia una querella contra el alcalde considera que en político no tiene la potestad para tomar las decisiones que va a emprender un juez y asegura que la actuación de la policía es una cuestión ideológica al autobús dicen no es la había prohibido circular en ninguna otra ciudad

Voz 17 24:07 en silencio

Voz 0419 24:11 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 11 24:16 descubre las vidas de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo Díaz primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 0858 24:31 una cosa más el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid estrena hoy una nueva programación de teatro documental con la violencia como hilo argumental por un lado jauría de Miguel del Arco un montaje sobre el caso de la manada del que ya les hemos hablado en Hoy por Hoy por otro también Port Arthur de David Serrano y que está basado en el interrogatorio a un lobo solitario australiano Marta García

Voz 21 24:53 la ciudad de que queda mucho que pasó ayer

Voz 1513 24:58 estoy Brian veintinueve años melena rubia guapo pinta es surfero y un coeficiente intelectual de poco más de sesenta en mil novecientos los noventa y seis fue arrestado acusado de asesinar a treinta y cinco personas y herir a más de veinte por Arthur Australia disparó a la mayoría en un tiroteo indiscriminado con un fusil y una escopeta que había comprado sin tener permiso de armas después de ser detenido Martín defendió su inocencia a pesar de todas las pruebas incriminatorias que le señalaban como culpable de la masacre en por Arthur con dramaturgia de Jordi Casanovas dirección de David Serrano Adrián Lastra da vida a este joven al que ha copiado gestos respiración y forma de hablar lastra construye el personaje real de un hombre culpable con el que puedes llegar a empatizar e identifica la mayor dificultad el proceso

Voz 0055 25:48 es nuestra por entrar en esa psicología ya no pues la psicopatía sino por el retraso como

Voz 17 25:52 el se sientes se le fascina todo

Voz 0055 25:55 él no es consciente de que está en una sala de interrogatorios con dos policías él es consciente de que alguien por primera vez la primera vez pero pocas veces en su vida

Voz 17 26:04 les tan está está teniendo tensión

Voz 1513 26:07 tres meses después del interrogatorio que reproduce esta obra de teatro Martín Brian Se declaró culpable en una carta escrita con letra de niño de diez años no tuvo juicio y eso alimentó todo tipo de teorías conspiratorias Bryant fue condenado a más de mil años de cárcel Se puede acceder al texto de su declaración el Wikileaks ya vídeos el interrogatorio en Internet

Voz 1275 26:34 son las seis y veintiséis las cinco y veintiséis en Canarias

Voz 22 26:42 hoy por hoy

Voz 0858 26:45 el Real Madrid se despidió anoche de la temporada con una nueva derrota humillante en su estadio Sampe no sólo por los suelos

Voz 1161 26:51 cuando del resultado uno cuatro sino por el rival un Ajax muy joven que no está entre los equipos más fuertes del fútbol en Europa es uno cuatro ponen fin a una semana como no se recuerda otro en el club blanco tres derrotas en su estadio cuatro consecutivas contando la liguera con el Girona ir diciendo adiós en esos siete días a los tres títulos nadie más gráfico como Dani Carvajal en televisión para definir el estadio el Estado tiene equipo en ruinas

Voz 0455 27:11 prácticamente en la temporada está acabada para nosotros seguiremos trabajando en Liga porque lo que nos toque hay que ser profesional por lo que nos toca ahora es dar la cara nos vamos a ver que llevamos una temporada de mierda ahí

Voz 1161 27:22 la noche fue de mal en peor lesiones de Lucas Vázquez y Vinicius antes del del del descanso dos palos de lesión también de Gal del galés en el tobillo y expulsión final de Nacho despidió el equipo un Bernabéu casi vacío con silbidos tienen su principal culpable de la situación

Voz 2 27:36 a tedio

Voz 1161 27:43 sí es que es una semana desconocida en el madridismo en los últimos tiempos como reconocía el propio Mijatovic en El Larguero

Voz 3 27:48 sinceramente no y además es la semana horrible quedarte fuera de estas competiciones tiene que ser muy duro pero una semana Unica tirábamos negativamente hablando es una pena de verdad es que yo yo no me no me lo esperaba no me lo esperaba de verdad sobre todo esta noche

Voz 1161 28:03 en la plantilla desolación pitos para Toni Kroos que los aceptaba con calma hay veía como una consecuencia lógica la eliminación de esta de tras la temporada que está pregona

Voz 17 28:11 protagonizando el equipo el nivel

Voz 1897 28:15 dados los cosos extraños porque a veces demostrado bien a veces mal pero no como en los últimos años cuando hemos Maroc casi siempre o casi siempre muy bien

Voz 1161 28:23 sí esto sin objetivos concretos hasta junio salvo quedar entre los cuatro primeros en la Liga para volver a la Champions el próximo año Solari espera lo mínimo que se les pide profesionalidad para empezar debemos entrenamiento el fin de semana tenemos un partido de Liga tenemos la obligación por deber profesional por corazón que lo debemos este equipo de venir a trabajar mañana alcohol lo mejor que pueda cada uno para enfrentar el fin de semana el partido que tenemos otro Valladolid ser profesional y mirar al futuro Nacho en el fútbol es muy fácil

Voz 23 28:49 se levantan títulos todos estamos ahí somos felices todo es maravilloso pero el momentos no sólo como el de hoy sino como la semana pasada también los partido contra el Barcelona pues eran hay que ser hombre hay que levantar la cabeza de saberlo lo consiguió en el pasado aprender de los errores como y lógicamente hay que mirar para el futuro que creo que con orgullo porque nosotros siempre hemos defendido esta camiseta

Voz 1161 29:07 pero de una temporada desastrosa que se empiece a hablar de fin de ciclo Lucas Vázquez

Voz 1313 29:11 es que es una exageración está claro que que bueno En días como hoy hay que hay que resaltar lo que venimos haciendo los últimos tres años el ganar tres Champions consecutivas enfrentándose a los rivales más fuertes de toda Europa es increíble por nuestra parte y y bueno hoy hay que admitir que hemos sido inferiores al al Ajax Si ya está el fútbol es así el deporte es así venimos de tres años ganando siempre hilos

Voz 1161 29:32 de esas ni se lo creían Thalia Fico algo loco qué pasa

Voz 1313 29:35 eso como que en El Vestuario gran quedamos todos

Voz 3 29:37 momento casado cometiendo que tenemos decimos no hemos hecho no

Voz 1161 29:42 delicada playas también se califica el Tottenham que ganaba cero uno ayer al Dortmund hoy dos partidos más a las nueve de la noche Paris san Germain Manchester United también Oporto Roma

Voz 1275 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 30:11 el coronel Pérez de los Cobos va a seguir testificando hoy en el juicio del Promesas después de decir ayer que los Mossos montaron un dispositivo más encaminado a facilitar el referéndum ilegal que impedirlo también ante ese tribunal el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo describió actos de violencia y acoso contra policías y guardias civiles en las semanas previas al uno de octubre se géneros empieza

Voz 24 30:32 en general en Cataluña un clima de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a de episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia

Voz 0858 30:46 el tras su regreso a Venezuela Juan Guaidó se ha reunido con varios sindicatos anuncia un paro escalonado en la administración pública para presionar a Maduro

Voz 25 30:54 en otro llamado hoy petición respaldo completo a los empleados públicos que para hacer efectiva esa huelga ese paro Imaz no

Voz 3 31:02 da colaborar o la dictadura

Voz 0858 31:06 más cosas la Reina Letizia ha pedido más investigación y recursos para los afectados por enfermedades raras que son tres millones de personas en España la mayoría niños

Voz 1586 31:15 merecen comprensión apoyo recursos atención merece nuestro compromiso activo merecen también resultados

Voz 0858 31:22 según un estudio médico que ha publicado esta noche dejar de fumar es beneficioso para los diabéticos aunque eso les suponga engordar Laura Marcos

Voz 1509 31:30 tanto la diabetes como fumar son factores de riesgo importantes a la hora de sufrir un ataque al corazón o una enfermedad cardiovascular pero según la asociación americana de Epidemiología del corazón que ha realizado un macro informe con más de diez mil personas los diabéticos que dejan de fumar no aumentan su riesgo cardiovascular aunque cojan cinco kilos su incluso más de hecho su riesgo de enfermar es un treinta y cuatro por ciento menor que el de quiénes siguen fumando Francisco Rodríguez ex presidente de la Red Europea de prevención del tabaquismo

Voz 26 31:59 al final peras en salud Si para en cuanto a los ataques cardiovasculares y problemas de corazón es muchísimo mejor que dejen de fumar a pesar de que pueden tener un ligero aumento de peso que en pacientes diabéticos es algo que puede preocupar pero desde luego mucho menos que la patología cardiaca que puede llevar a sociales

Voz 1509 32:13 este estudio también revela que quienes fuman una cajetilla al día durante veinticinco años sufren el doble de pérdida de memoria de la que se pensaba hasta ahora

Voz 0858 32:22 este año habrá dos premios Nobel de Literatura a la Academia Sueca decidido entregar al mismo tiempo el de este año y el de la anterior que fue aplazado por un escándalo de abusos sexuales en el Jurado nos vamos a la DGT Teresa Serrano qué tal se circula a esta hora buenos días

Voz 1727 34:22 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias si abrimos la Mesa de España en Asturias porque un día más se lucha allí contra el fuego aunque la lluvia de las últimas horas ha frenado el avance de las llamas cómo está la cosa Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 34:36 buenos días pues son todavía veintinueve incendios a esta hora según acaba de comunicar el servicio de Emergencias a pesar de una noche en la que se han producido lluvias todavía débiles la fiscalía investiga los más graves desde

Voz 0055 34:47 el helicóptero contraincendios fue sorprendido ayer Unnim

Voz 0174 34:50 diario de ve que la Guardia Civil trata de identificar desde el lunes se han registrado trescientos cuarenta y siete focos así que hoy en Asturias si llueve a gusto de todos

Voz 1727 35:00 de los de los diarios a ver si mañana Ángel no tenemos que hablar de incendio saber si es posible ojalá ojalá un abrazo hoy volvemos a ver volveremos a ver a Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días Cifuentes ha sido citada para declarar en la comisión que investiga su máster

Voz 1275 35:17 sí Cifuentes volea al Parlamento madrileño sin el carné del PP hace sólo unos días que se dio de baja temporal del partido y acude como imputada por falsificar un documento público por falsificar ese acta de su máster un delito por el que la Fiscalía le pide tres años y tres meses de prisión Cifuentes está obligar a comparecer esta mañana ha pedido protección policial para llegar hasta la Asamblea pero esta vez el PP no le va a hacer el paseíllo de otros tiempos Enrique Ossorio es el portavoz del Partido Popular

Voz 1586 35:40 la sangre no creo que este es el reproducir hace el paseíllo pero en todo caso grupo parlamentario estaba a disposición de Cristina para acompañarla mañana

Voz 1275 35:48 no está claro si la expresidenta madrileña va a poner como excusa que su caso está judicializado para evitar responder a las preguntas de los grupos de la oposición

Voz 1727 35:59 el Gobierno vasco primara en los contratos públicos a las empresas que tengan paridad en los puestos de responsabilidad y que contraten a mujeres víctimas de violencia de género Isabel León egun on

Voz 0821 36:10 qué tal Pepa Bueno ya se venían aplicando cláusulas de igualdad en la contratación pública pero la nueva instrucción que alcanza a todo el sector público vasco obliga a su incluso

Voz 1275 36:19 son en todos los pliegos de esa forma recibirán más

Voz 0821 36:21 puntos hasta un cinco por ciento del total aquellas empresas comprometidas contra la brecha laboral y que lo demuestren en su oferta con más mujeres en puestos de responsabilidad con más contratos a mujeres expresamente en situación de dificultad o que aporten medidas de conciliación la ley obliga a pagar lo mismo a hombres y mujeres pero se va a reforzar el control especialmente sobre aquellas empresas adjudicatarias de obras y servicios que superen los ciento veinte mil euros

Voz 1727 36:45 la Asociación de Hombres por la Igualdad de Toledo se ha organizado para cuidar de los niños de manera que sea más fácil hacer huelga para las mujeres Castilla-La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 1586 36:56 buenos días van a disponer de un local llamado urbana seis en el casco histórico toledano para que las mujeres que quieran hacer huelga lleven allí a sus bebés Javier Covarrubias presidente del colectivo

Voz 30 37:05 esta colaboración es encargarlos de los cuidados de criaturas el excedía en horario de de nueve de la mañana a nueve de de la noche

Voz 1586 37:16 en espacio de cuidados compartidos al que también puedan acudir hombres con sus hijos

Voz 1727 37:22 en Cataluña los jesuitas han abierto una investigación para aclarar los presuntos abusos denunciados por dos antiguos alumnos de un colegio de Sarrià en Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 1513 37:33 son días ha tratado de dos hermanos que habrían sufrido abusos en los años ochenta por parte de dos religiosos el director del Centro de los jesuitas dice que tuviera

Voz 1275 37:41 el conocimiento de los hechos el mes pasado

Voz 1513 37:43 cuántas empezaron a investiga

Voz 3 37:46 pos malamente

Voz 1513 37:48 según Enric Mas han respondido seguramente Mali quieren hacer limpio calificó los hechos de horrorosos de momento se abre un proceso canónico Sacyr investigación bajo la jurisdicción sólo de la Iglesia

Voz 1727 37:57 a una investigación y una condena bien diferente no tiene nada que ver nos lleva ahora hasta Galicia Xaime López buenos días Un juzgado de Pontevedra ha condenado a cuatro meses de cárcel a dos alumnos que hackear un los ordenadores de sus profesores para conseguir las preguntas de los exámenes

Voz 0846 38:16 cuatro meses de cárcel y una multa de cuatrocientos ochenta euros la pena de prisión se suspende por ser inferior a dos años y carecer los acusados de antecedentes se les condena por un delito de interceptación ilegal de datos informáticos en concurso con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en esta causa se investigó la instalación en los seguir

Voz 0858 38:34 ves informáticos en marzo de dos mil diecisiete

Voz 0846 38:36 aquel que daba acceso a las contraseñas de los correos electrónicos y demás servicios creados en los ordenadores de los doce millones

Voz 0055 38:43 sabemos ya aprobaron Xaime por lo menos no consta hay otras seis chavales también que estaba en esta causa pero estos al final han tenido que ir a juicio un abrazo Huete a algo

Voz 3 38:57 no

Voz 32 39:00 uno de mucho me voy con una ancha

Voz 1727 39:11 ya abrimos la Mesa del Mundo en Argelia allí los estudiantes no jaqueca allí los estudiantes han tomado las calles tras dos semanas de protestas contra la candidatura a la reelección del presidente Buteflika Buteflika de ochenta y dos años sigue hospitalizado en Suiza corresponsal sí

Voz 1586 39:29 Daniel Moreno los estudiantes argelinos han comenzado el martes una huelga general en las universidades de todo el país que durará una semana y a la que se han sumado ya a los profesores para exigir el respeto de las leyes y la Constitución además de una alternancia política Buteflika sigue hospitalizado en Ginebra después de diez días una cámara oculta del canal TMZ consiguió llegar a la parte VIP del Hospital Universitario de Ginebra el lunes y captar las imágenes de su hermano nace en los pasillos el regreso aún no ha sido anunciado por su gabinete dejando dudas sobre su estado de salud el ejército ha salido del mutismo que guardaba desde que

Voz 1727 40:00 empezaron las protestas

Voz 33 40:02 círculo unas el jefe del Estado Mayor del Ejército Popular argelino en un discurso emitido la televisión pública en referencia a las manifestaciones hizo mención a que este Gobierno derrocó al terrorismo considera que algunos partidos quieren llevar los años de dolor en los que la gente pagó un alto precio garantizó la preservación de la paz y la seguridad

Voz 1727 40:28 esta noche la Iglesia mexicana ha reconocido que la justicia investiga por abusos a ciento un sacerdotes de los ciento cincuenta y siete que la Conferencia Episcopal suspendió en el mes de enero la fiscalía aún debe investigar treinta y una diócesis más así que esta cifra puede aumentar Andrea Villoria si sólo sesenta y cuatro diócesis ha entregado

Voz 34 40:48 la información que tenían sobre curas que han cometido pederastia supuestamente desde dos mil diez el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana asume que el número aumentará aunque desea que no demasiado

Voz 17 40:59 no podemos cuantificar ojalá

Voz 34 41:06 dice el religioso que no puede obligar a cada congregación a entregar esa información no la Fiscalía porque no existe una iglesia mexicana única aunque sí reconoce un cambio de mentalidad en la Iglesia que pasa por priorizar a la víctima ante el abusador

Voz 17 41:17 antiguamente el modelo de la revista Le Clézio pasado

Voz 0858 41:23 el ex del Estado

Voz 17 41:26 lo primero es que el delito sea juzga

Voz 1727 41:35 en diez años la Fiscalía sólo ha investigado a un cura previa

Voz 34 41:38 la acción fue el año pasado y la justicia le condenó a quince

Voz 1727 41:40 años de cárcel y hoy que el fútbol es para muchos un motivo de disgusto cerramos la Mesa en las cloacas de ese deporte Hungría ha autorizado la extradición a Portugal de Rui Pinto es el hacker portugués que filtró a la plataforma Football Leaks documentos que acreditaban el fraude fiscal de futbolistas famosos como Cristiano Ronaldo corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 0903 42:10 en dos mil quince Pinto consiguió hacerse con millones de documentos sensibles entre ellos los que sirvieron para procesar a Cristiano Ronaldo por evasión fiscal en enero de este año el delantero tuvo que pagar una multa

Voz 0456 42:21 J de casi diecinueve millones de euros Trotski

Voz 0903 42:24 ha demostrado que había defraudado catorce coma siete millones de euros a la Hacienda española la Fiscalía portuguesa acusa a Pinto que actualmente vive en Budapest de acceso ilegal a información privilegiada y extorsión delitos que conllevan penas de hasta diez años de prisión el hacker ha recurrido la orden de extradición y alega que no reto

Voz 35 42:43 sin ir a un juicio justo en Portugal

Voz 39 44:26 eh

Voz 8 44:28 o como

Voz 1727 44:33 José Mari que habla esta mañana de la trampa del Fail buenos días Pepa dentro

Voz 1100 44:39 los partidos y sus dirigentes tanto Xaxàs de guerra ahora la luz de elecciones que nos acecha a la vuelta de esquina el juicio contra usted el sigue su curso en el Tribunal Supremo estos días con la esperaba presencia otros estilos políticos morbo otras morbo que ella se queda la cosa para los actores más bien secundarios con todo hay momentos estelares ex hispano declarante de la agudeza defensor ayer durante algunas horas provocaron en la sala de respuestas del ex delegado del Gobierno de Rajoy en Cataluña Enric Millo una de ellas fue una explicación sobre la llamada trampa del Feeri novedosa tácticas de ataque y contraataque insurgente que muy pronto se estudiarán las más sólido saca de mil militares del mundo entero pues por ejemplo qué hacer con semejante arma secreta vino a decir el atribulado funciona ir otra frase interesante fue que la declaración unilateral de independencia de Lee no era una broma sino que iba en serio la concesión tiene su aquél porque es cierto que aquella acción que debía ser la culminación sublime de independencia de un pueblo oprimido se quedó por la desastrosa actuación de puso en el Ganges ridículo de una película cómica compite al ser el papel estelar todavía hoy dudamos reíros llorar

Voz 0277 46:06 luchar con

Voz 1727 46:08 o en

Voz 0277 46:16 que aunque no

Voz 17 46:24 los sueños se han perdido

Voz 1727 46:32 está de esta mañana tenemos debate sobre la igualdad con cuatro hombres cuatro políticos de PP PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos

Voz 0456 46:41 os hemos invitado a Vox que ha declinado la invitación Curro de Cáceres se pregunta por qué invitados

Voz 3 46:46 en otros debates que representación tiene voz en el Parlamento español porque no invita a Pac Man por ejemplo es que parece que estáis deseando que irrumpía Vox en el Parlamento español

Voz 1727 46:59 grafías Curro por esa opinión a nuestros debates no al debate sobre la igualdad desde el punto de vista de los hombres ese partido extraparlamentario ha movido el discurso público de algunos partidos grandes de algunos partidos que optan a gobernar este país por eso informativamente esos parecía relevante pero

Voz 3 47:17 no han querido hemos preguntado que ser

Voz 0456 47:20 hombre hoy en el siglo XXI por si alguno se anima a responder sobre el informe que revela actitudes machistas entre más de la mitad de nuestros jóvenes Joaquín desde el Puerto de Santamaría cree que

Voz 41 47:30 en posiblemente una buena propuesta que en el colegio de Oriente un poco a los jóvenes porque si no lo hacen los padre o mucho padre en su domicilio pues en algún sitio habrá que enseñarle a los jóvenes que hombres y mujeres somos iguales

Voz 0456 47:43 un están divididas nuestros oyentes entre sí en el colegio o en la familia Carlos Teruel no creo que sea necesario tener unas