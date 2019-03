Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días este miércoles comienza con el sonido de cuatro goles

Voz 2 00:28 hay que la perdedor André la primera que viene de años puede llegar el remate llega el remate con no me lo creo no hay madre mía médicos todas las pelota Granero después de Carner

Voz 3 00:38 no

Voz 2 00:41 el medio plata dictó el pelotazo

Voz 4 00:44 se acaba

Voz 3 00:47 izquierda

Voz 2 00:49 ahí está para ponerla al finales de derecho al segundo palo

Voz 4 00:52 suena que Courtois y con una

Voz 1727 00:54 afueras empieza el día también una temporada de mierda

Voz 2 00:58 prácticamente la temporada esto acabada para nosotros seguiremos trabajando Leo porque es lo que hay que ser profesional lo que nos toca ahora es dar la cara no escondernos saber que llevamos una temporada de mierda ahí

Voz 1727 01:09 es la frase que Carvajal utilizo anoche para explicar lo que ha hecho el Real Madrid en los últimos meses culminando con el uno cuatro de ayer en el Bernabéu ante el Ajax que los saca de la Champions y hoy que Sampe pues

Voz 1161 01:21 como dijo anoche el propio Solaria en sala de prensa entrenar y ser profesionales porque se ha terminado el camino en cuanto los títulos pero no la temporada por delante doce partidos en Liga en los que no se pueden despistar obligatorio acabar entre los cuatro primeros para estar en Champions la próxima temporada para lo que tienen que aguantar el colchón de ocho puntos que tienen no habrá decisiones drásticas hasta junio salvo que ahora empiezan a perder todos los partidos de Liga

Voz 1727 01:45 y hoy también el coronel Pérez de los Cobos vuelve a declarar ante el Supremo después de responder ayer a casi cuatro horas de interrogatorio fue el encargado de coordinar el dispositivo policial del uno de octubre y acusó a los Mossos de haber montado un despliegue para ese día pasivo insuficiente inadecuado e ineficaz habló abiertamente de esta

Voz 5 02:04 por parte de la Jefatura Mossos d'Esquadra Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cumplimiento

Voz 1727 02:18 dijo también que el mayor Trapero puso palos en las ruedas y que la inacción de los Mossos facilitó los enfrentamientos en la calle una idea que también apuntaló el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo que habló de clima de conflictividad acoso hostigamiento y violencia

Voz 6 02:33 había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con violencia porque arrojar objetos incendiarios eso no es pacífico esos violento no lo que yo creo que al final es que se impuso la línea política por encima del criterio profesional

Voz 1727 02:50 vamos a escuchar también a la secretaria judicial que estuvo en el registro de la Conselleria de Economía el veinte de septiembre es seis de marzo hoy esta mañana se inaugura en San Sebastián la conferencia internacional sobre cambio climático allí Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu van a reunirse con seiscientos expertos que pretenden dar respuesta a preguntas como éstas que se hace nuestra colaboradora Cristina Monge que es además miembro de la Fundación y de es una de las entidades que participan en la conferencia

Voz 7 03:20 que el las curvas de temperaturas nos estén diciendo que el dos mil dieciocho haya sido el año más cálido y que llevamos ya cuatro años consecutivos con las mayores temperaturas el cambio climático en cambio climático y esto cómo nos afecta esto tiene algo que ver con nuestra alimentación Icon nuestra salud

Voz 1727 03:35 con nuestra economía qué significa todo esto en Méjico la Iglesia católica ha admitido que en los últimos nueve años ha procesado a ciento un sacerdotes por delitos sexuales

Voz 0738 03:44 así no podemos

Voz 8 03:47 cuantificar la totalidad ojalá no sea una claro

Voz 1727 03:54 aquí en España a partir del uno de abril Renfe ofrecerá wifi en el AVE que une Madrid y Barcelona ya existe en el AVE a Sevilla ya mala

Voz 9 04:09 eh

Voz 1727 04:14 la banda sonora del museo Cal El médico de Noah Gordon bestseller que se puede ver en los escenarios de Madrid estos días

Voz 0055 04:20 si ahora se prepara la adaptación de otro libro conocido muy conocido a nivel mundial los pila

Voz 1727 04:25 tres de la tierra se estrenará en Madrid en el año dos mil

Voz 0055 04:28 T pero hoy su autor Ken Follet va a dar los primeros detalles Plus Ultra seguros patrocina

Voz 0738 04:33 este espacio

Voz 1727 04:38 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0055 04:41 buenos días hoy mejor prepararnos para afrontar la lluvia el ayudar mucho porque el viento es uno de los elementos que más se va a notar en todo el país por cierto muy fuerte durante la noche y hasta el próximo medio día en todo el Cantábrico de nuevo rachas de más de cien kilómetros por hora llega muy seco pero por suerte la lluvia ya empieza a afectar a Asturias

Voz 0738 04:59 a lo largo de la tarde y se extenderá al resto de

Voz 0055 05:02 Cantábrico mejorando mucho la situación favorable tan favorable para los incendios en el resto del país distintos episodios de lluvia más intensos incluso con tormentas durante la tarde y temperaturas en general un poco más bajas que ayer cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 0277 05:16 eso piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo que es que se va a retraer hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo bueno que puede pasar

Voz 4 05:31 sus tres seguros Grupo Catalana Occidente

Voz 10 05:37 eh

Voz 4 05:41 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido veinticinco mil trescientos ochenta y ocho asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido siete hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día en recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 06:20 son las siete y seis las seis y seis en Canarias el Partido Popular anunció que llevaría a la Junta Electoral Central los decretos con los que el Gobierno pretende seguir gobernando hasta las elecciones pero ahora ha cambiado de estrategia y hace uso de la Mesa del Congreso en la que tiene mayoría con Ciudadanos para intentar bloquear esos decretos ha pedido un informe a los letrados para que digan si la Diputación Permanente debe convalidar los o no los decretos Rafa Muñiz buenos días

Voz 0055 06:49 buenos días Pepa los socialistas consideran que con este gesto Ana Pastor ha perdido su neutralidad como presidenta del Congreso y la acusan de ser una hooligan del PP Los populares quieren llevar este asunto a los tribunales Pedro Sánchez les responde que seguirán adelante con sus planes que hacen campaña

Voz 11 07:04 electoral metiendo la mano en el bolsillo para ir dopados a las elecciones y encima lo intentan revestir reunió eslogan yo tengo un anuncio

Voz 12 07:12 U2 por real decreto ley aprobar medidas que Massa

Voz 4 07:16 ya de las ideologías benefician a la mano

Voz 12 07:18 quería social de este país Unidos Podemos a feas

Voz 0055 07:21 Sánchez que las medidas sociales tengan que salir adelante a través de un Real Decreto pero dicen que las van a apoyar ciudadanos critica la forma empleada por el Gobierno nueve Larra Toni Roldán

Voz 13 07:30 el gobierno está haciendo electoralismo con los reales decretos sin embargo nosotros vamos a apoyar a aquellos reales decretos que mejoren la vida de la gente

Voz 14 07:37 para tratar de ganar cuatro votos sin demasiado

Voz 0738 07:40 el debate sin posibilidad

Voz 14 07:42 eh como digo de de enmendar el Gobierno

Voz 0456 07:45 aprobado XXXII reales decreto en nueve meses

Voz 1727 07:47 uno de esos secretos el decreto del alquiler va a entrar en vigor hoy amplía de tres a cinco años la duración de los contratos limita la subidas de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos en Cataluña por cierto esta normativa se va a complementar con un decreto que ha aprobado el guber y que entre otras cosas blindan las viviendas de protección oficial Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 08:09 sí digamos que estas viviendas tendrán esta calificación de forma permanente los pisos construidos con dinero público no perderán nunca su función social también se prevén multas a los propietarios con pisos vacíos para incentivar que los alquilen los vendan o los cedan sino Se establece la potestad de expropiar las de forma forzosa pagando la mitad del precio de mercado y a pesar de que Cataluña ya tiene un índice de referencia del alquiler el Gobierno catalán no limita los precios sino que se planteen incentivos para los que respeten este índice se obliga que en todos los contratos aparezca esta referencia así el arrendador saber si está pagando más de lo que debería

Voz 1727 08:41 bueno y algo más del mundo de la economía con repercusión social el cese de la producción del avión A trescientos ochenta de Airbus va a afectar a medio millar de trabajadores en España sobre todo de las plantas de Getafe de Illescas y de Puerto Real la compañía insiste en que eso no se va a traducir en despidos Eladio Meizoso

Voz 0527 08:58 entre cuatrocientos y quinientos empleos en España informa ir bus de un total de tres mil a tres mil quinientos en toda Europa el impacto previsto será mayor en Alemania y Francia con mil a mil doscientos empleos afectados

Voz 0738 09:09 respectivamente y Reino Unido

Voz 0527 09:12 quinientos a seiscientos a Airbus señala que en paralelo con el diálogo con los sindicatos se pondrán en

Voz 0738 09:17 marcha servicios para la reconversión

Voz 0527 09:20 es recolocación de esos trabajadores en otras funciones programas que cada año doce mil de sus empleados cambian de puesto de trabajo dentro del grupo empresarial Iker el aumento de la producción de otros modelos de avión ofrece un buen número de posibilidades de movilidad interna

Voz 15 09:37 a veces los retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto

Voz 4 09:43 conduce ahora un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que me

Voz 15 09:47 las además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tanto yo

Voz 0738 09:54 descubre en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es

Voz 16 09:59 el calor siempre llega ahora

Voz 17 10:02 en Hipercor y El Corte Inglés tienes un veinte por ciento

Voz 16 10:04 donde descuento en las mejores marcas de aire a condición

Voz 4 10:07 a nada y un diez por ciento en la instalación además con financiación hasta en veinticuatro meses consulta condiciones adelanta te porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta sólo cuando tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés famoso estamos a quince repartos debatió nuestro récord si trabajamos juntos lo conseguimos ve calentando motores listo en marzo llega el mes del proceso en ala la gama de vehículos comerciales Renault pro Plus desde ocho mil doscientos euros la gama perfecta para todos los profesionales

Voz 0738 10:35 oferta que iban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 18 10:39 lo de señalar del coche cuando estás en el mostrador es ese plan

Voz 17 10:42 lo que está detrás del blanco

Voz 18 10:45 el PP lo que te pasará siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en vez

Voz 19 10:51 en otros sitios no en BP se

Voz 18 10:54 promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 20 11:02 con Pepa Bueno

Voz 1727 11:05 la sede once las seis y once ahora con la vista puesta ya en el ocho m dos propuestas electorales una del Partido Popular que se compromete a mejorar la pensión de aquellas mujeres que hayan sido madres cuando trabajaban y otra de Podemos Irene Montero

Voz 13 11:18 que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo

Voz 1727 11:23 y la más controvertida sigue siendo la de ciudadanos que quiere regular la maternidad subrogada o vientres de alquiler

Voz 21 11:34 sobre esa propuesta en la mirada de Mónica Ceberio quedarnos que era regular en España lo que para algunos componentes de alquiler para otros gestación subrogada

Voz 22 11:43 el partido insiste en que sólo defiende esta práctica cuando es altruista que argumenta que la sociedad tiene que evolucionar hacia las nuevas formas de familia que la ciencia las técnicas de reproducción asistida permiten pero dado que la tecnología nos lleva a cada vez más lejos que se pueda significar absoluto que se deba más bien deberíamos pararnos a pensar leer la proposición de ley de ciudadanos sobre el tema suscita muchas más

Voz 21 12:06 preguntas que respuestas

Voz 22 12:08 puede niños el objeto jurídico de un contrato como se garantiza que las compensaciones económicas por las molestias del embarazo no se conviertan en pago en toda regla por qué se habla de la gestación subrogada un derecho qué clase de paternidad es aquella en la que la madre gestante que seguir adelante caso malformación fetal entonces los que han pagado podrían tener derecho a donar niño porque en los casos en los que parece más sencillo que naturismo real moje estar para un hermano familiar no se permite de verdad hay un número significativo de mujeres dispuestas a gestar de forma totalmente altruista un hijo para una persona a la que no conocen el Comité de Ética español consideró imprudente hace dos años regular la gestación subrogada altruista por el riesgo de explotación de las mujeres ese riesgo siguen

Voz 1727 12:56 y algo más la Fundación suman ha publicado un informe sobre la presencia de mujeres en la vida política europea y aunque España sale en los mejores puestos los países de nuestro entorno suspenden siete de cada diez puestos de poder están ocupados por hombres Griselda Pastor

Voz 0738 13:12 la paridad sigue siendo objetivo difícil a pesar que Naciones Unidas la quería lograr el año dos mil treinta pero incluso en Europa donde se han mejorado cuatro puntos en este último año en tema de igualdad de género las mujeres no llegan al treinta por ciento del poder sólo siete mujeres europeas presiden su país o Gobierno spa caña con el sesenta y uno por ciento tiene el mayor número de ministras once de dieciocho aunque en Hungría y en Chipre sólo hay una mujer con Ministerio en Malta dos Suecia con el cuarenta y siete por ciento de diputadas tiene el Parlamento más paritario España se queda en el cuarenta pero en Italia las diputadas no llegan ni al treinta en Matas se quedan en el trece por ciento Un problema que aumenta en el mundo de los negocios y las finanzas donde son mujer sólo el seis por ciento de quienes dirigen las grandes empresas son datos recogidos por la Fundación suman que hacen

Voz 17 14:10 a reflexionar

Voz 1727 14:14 y en Italia de la derecha espera aprobar en las próximas horas la nueva ley de legítima defensa que ampara el uso de armas como un derecho más para los ciudadanos de salir adelante esa ley eximirá de responsabilidad penal a aquellos que utilicen su arma para defender a personas o bienes corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 14:33 Como Trump en los Estados Unidos la derecha italiana apoya el uso de armas como derecho de libertad la izquierda considera que la nueva ley es una desastrosa idea arcaica que legaliza la venganza personal por primera vez en los diez meses de gobierno de los populistas cinco estrellas la derechista Liga toda la derecha desde los conservadores de Forza Italia de Berlusconi a los pues fascistas Frater Italia de melón y exhorta ante la legítima defensa que aprobará la mayoría parlamentaria en las próximas

Voz 23 15:02 hola mire pero se anima en Titi vimos reducir los procesos judiciales ha explicado la diputada de Forza Italia en vez de esperar que los jueces decidan si quién se defendió de forma proporcionada contrae agresor de esta forma se establece un principio muy claro

Voz 1275 15:21 aquí ha añadido

Voz 23 15:24 en mi casa no puedes entrar

Voz 0946 15:28 quién tras tendrá consecuencias para el Partido Democrático el ministro del Interior y vicepresidente Salvini es incapaz de frenar la delincuencia y por ello delega la seguridad a los ciudadanos

Voz 9 15:39 el litro de leche interno

Voz 0946 15:42 en da del interior hizo una visita de solidaridad a un preso condenado en día definitiva por disparar de forma injustificada a un intruso cuando estaba de rodillas ha recordado al diputado de La Izquierda millones esto es lo que le gusta la derecha poder disparar a quién está de rodillas nueva ley italiana de legítima defensa eximirá de responsabilidad penal a quienes defiendan con su arma legal personas o bienes oscense defiende en un ambiguo estado de grave agitación un concepto bastante ambiguo que facilitará las absoluciones

Voz 1 16:21 el diez del padre tu hijo te dice papada

Voz 4 16:24 y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo

Voz 24 16:28 te sientes muy de Ibooks si quiere sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos

Voz 25 16:34 hay muchos intereses ni comisiones punto Es Pot llama novecientos ochenta y uno XXII ochenta y dos División de Teddy bus

Voz 0055 16:41 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo

Voz 4 16:43 bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro quemas puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 26 16:51 sólo este mes Nissan beige ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván Nissan Innovation gays

Voz 4 17:02 abre la puerta a un nuevo local a tener más espacio mejorar tu ubicación abren Servihabitat Calvo oficina con hasta un treinta por ciento de descuento entren Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría llega una ola de frío

Voz 27 17:17 toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento en

Voz 1727 17:21 tensas nevada en resumen hoy será un día

Voz 4 17:23 por que

Voz 28 17:26 el disco lleva que ahora un claro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea un día oferta pero muchas distinciones con Fos a Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 12 17:37 sumerge te con Viajes El Corte Inglés y media en el entorno mágico del Caribe donde tus vacación

Voz 4 17:43 mis ideales serán realidad apunta claro

Voz 12 17:45 Beats en Punta Cana Oh Paradiso es la perla en Riviera Maya tú eliges rodeados de exuberantes jardines y playas de aguas turquesas los hoteles de Melilla en el Caribe son el escenario perfecto donde podrás disfrutar de las experiencias más exclusivas donde cada detalle será cuidadosamente pensado para crear momentos inolvidables informa Tey reserva ya en Viajes el Corte Inglés

Voz 0738 18:08 Bush

Voz 25 18:09 muy fácil y sin papeleo entra ya dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siendo Teddy Burris

Voz 1 18:24 claro

Voz 0456 18:26 At the sobre feminismo e igualdad de esta mañana en Hoy por hoy con cuatro políticos cuatro hombres hemos preguntado que ser hombre Adi Rafael Córdoba

Voz 29 18:33 ser un hombre una mujer saber anteponer la condición de personas de ser humano ante de hombre como género igualdad toda ni machismo ni Empirismo abuso ninguno pide hombre contra

Voz 4 18:48 la mujer de la mujer con el hombre

Voz 29 18:51 cuál las subimos a Madrid buenos días las

Voz 30 18:54 en Colmenar Viejo la prueba de que hace falta una clase de feminismo en el colegio es la opinión que he oído esta mañana de que el feminismo coartada o quita o va en contra de algunos de los derechos de los hombres no

Voz 23 19:07 no va en contra de lo que trata

Voz 30 19:10 esta es de retirarle los privilegios los derecho

Voz 0456 19:13 son otra cosa gracias Juan todavía en Madrid buenos días

Voz 1979 19:16 buenos días al resto de Alcorcón no tengo claro si daría lugar para una asignatura completa feminismo pero desde luego debería ser lectura obligatoria a cualquier estudiante feminismo para principiantes pilla de paso que regale al líder de Vox un líder de Ciudadanos al líder del PP

Voz 0456 19:32 y ahora sí sobre la derrota del Real Madrid Andreu Gibraltar

Voz 31 19:35 que se aunque con el Madrid sin copas desligar impone flanqueada cola de Hermès metropolitana yo soy cosa negro amo de pura cepa cocinero negro está ya que se bajaran ya de de la huelga y tampoco quiero hablar mucho con otro tren

Voz 32 19:52 la semana que viene partió de vuelta con la luz que igual demuestra

Voz 0055 19:55 no importa quién va

Voz 1727 20:00 hay de haciéndole ya de dar voz ha caído que Costa hace siete y veintiséis en Canarias

Voz 1275 20:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con doce grados en la Gran Vía a esta hora de la mañana ojo al fuerte viento que va a soplar hoy en toda la Comunidad desde primera hora con rachas que pueden alcanzar los no voy esta kilómetros por hora en la sierra además se anuncian lluvias durante toda la jornada y más frío las máximas hoy no llegarán a los quince grados Manuel de la Rocha carga contra el candidato de Pedro Sánchez y uno de sus rivales en las primarias Alcaldía de Madrid por el PSOE cuerna

Voz 33 20:39 yo no es el Real Madrid de baloncesto y la experiencia política me parece muy importante yo creo que no es lo mismo gobernar un Ayuntamiento de editores ni los cinco mil habitantes que una ciudad de tres millones doscientos mil hay que conocer de gestión pública hay que saber hay que tener experiencia de lo que significan las fuerzas políticas hay que saber y conocer los barrios y los distritos

Voz 1275 21:02 de la Rocha exconsejero de Educación estado en La Ser en La Ventana de Madrid critica la falta de experiencia política de Pepu Hernández ha vuelto a denunciar las presiones a varios compañeros de partido para apoyar al candidato del aparato y ha arremetido también contra Ferraz por el debate a tres organizado para mañana jueves un debate a puerta cerrada que será en la sede del partido no son

Voz 33 21:21 el formato efectivamente el ahora se ha acoplado a las necesidades de uno de los candidatos parece que Pepu tenía problemas para hacerse el debate haga hora razonable que seguía con las siete una tarde noche tarde conoce es un debate probablemente preparado en función del interés

Voz 1275 21:40 es uno de los conductos frente a los ocho el debate a las once de la mañana en la planta sótano del partido Se va a retransmitir por streaming a través de Youtube de la página web del PSOE no habrá público los P adictas podrán seguirlo pero no in situ sino en la sala de prensa habrá tres minutos para cada candidato de presentación y cierre tres bloques de debate modelo de ciudad servicios sociales y Urbanismo el moderador será un periodista independiente que todavía están buscando otro de los precandidatos el concejal Chema Dávila

Voz 19 22:07 tampoco está conforme con el formato nosotros tenemos que saldrá de público un debate abierto a medios de comunicación en medir comunicación público prisión sólo somos abierto o partido la posibilidad que nos presentemos tanto gente gente de fuera que me parece bien hagamos estimó formato de cara al debate que tenemos que hacer ese debate tiene que ser un debate cualquier ciudadano puede hacer

Voz 1275 22:26 con Chema Dávila hablaremos esta tarde en La Ventana de Madrid Pepu Hernández estará en la SER mañana jueves

Voz 2 22:35 se voy el remate llega el remate los números lo creo a mi madre mía todo lo abarca todo

Voz 4 22:46 los cuatro goles de la en el Bernabéu frente al único tanto del Real Madrid pero deja fuera de la Champions otra competición más

Voz 1275 22:54 que los blancos pierden esta temporada titulares con Enrique García

Voz 0055 22:58 son tres las competiciones que ha perdido en tan sólo una semana cuarta derrota consecutiva en casa ahora el único objetivo es en palabras de Solari quedar entre los cuatro primeros en la Liga para estar en Champions la próxima temporada Cristina Cifuentes

Voz 1275 23:09 comparece esta mañana en la comisión que investiga su máster acude como imputada por falsificar el delito por el que la Fiscalía le pide tres años y tres meses de prisión la ex presidenta que está obligada a comparecer ha pedido protección policial para llegar a la Asamblea

Voz 0055 23:20 el Gobierno regional da luz verde a que las familias puedan escolarizar a los hermanos en el mismo centro el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto de libertad de elección educativa que entrará en vigor el próximo curso que se aplicará en todos los centros públicos desde infantil hasta Bachiller

Voz 1275 23:33 el Valdesquí cierra sus puertas de forma temporal ante la falta de nieve la estación ya empezado tarde la temporada por el mismo motivo aunque abrirá en los próximos días el puerto de Navacerrada permanece abierto con sólo varios kilómetros de nieve esquiable vamos a ver cómo despierta el tráfico a esta hora de la mañana en las calles de la capital hasta alcanzar buenos días

Voz 0532 23:58 buenos días Laura con previsión de lluvia prologa

Voz 17 24:01 ella les recomendamos el uso del transporte público y con una incidencia un vehículo averiado en el Puente de Vallecas sentido A cuatro ocupa el carril derecho pero lo cierto es que la hora punta es en sentido contrario entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte también entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar y en Conde de Casal y Santa María de la Cabeza

Voz 1275 24:21 echamos un vistazo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0532 24:25 buenos días pues situación complicada en las carreteras de la Comunidad de Madrid un accidente en la M40 la zona norte en Mirasierra está cortado dos carriles hacia las seis que se suma a las retenciones habituales en los tramos de la M cuarenta M cincuenta y sobre todo en los accesos ya hay tramos en todos las entradas a riadas

Voz 0738 24:43 estos hipotecarios cláusula suelo IRPF

Voz 34 24:46 H multi divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita arriada asociados hagámoslo fácil

Voz 24 25:03 este mis tiene unas ofertas de vértigo tan vertiginosas como la cocina y el vestidor de la alpinista que en tan cool de Luna al treinta y uno de marzo tu cocina Schmitt a partir de las seis mil cuatrocientos euros

Voz 0530 25:14 sí ni porque tú no eres como en los demás informe tiene una de las quince tiendas Schmitt de Madrid Cuén nuestra Web Design punto Smith

Voz 17 25:22 sí cuando nos dijiste que nos presenta más amor de tu vida no esperábamos que fueron Renault Clio pero claro si tiene pantalla táctil con con Connection y climatizador

Voz 4 25:31 venga la red Renault y déjate seducir por un Renault Clio Limited súper equipado por diez mil doscientos euros

Voz 0738 25:38 lo cierto ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es en fotocasa no tenemos el filtro pisos sin vecino con

Voz 0530 25:50 niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir foto casa descarga tela

Voz 0055 25:58 dicen que el tiempo lo cambia todo que nos convierte que nos mueve que nos transforma por eso nosotros en vez de resistir unos nos adelantamos a ello castellana va a quien se convierte en Audi centro y norte el censo

Voz 4 26:12 pero Audi más avanzado de España un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia Audi Center Madrid Norte avenida de Burgos ochenta y nueve bienvenido a un experiencia

Voz 35 26:23 innovadora tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día con video trabajas tú quieres que tus padres estén acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo

Voz 4 26:44 si fuéramos en patinete eléctrico como convivimos reservando la cera a los peatones para no atosigar le eso ponerles en peligro bueno Félix tanto lo bien porqué no convivimos como deberíamos movernos nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entre en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 0530 27:04 acabó de reservar un crucero para Semana Santa son y me encantaría como lo haces es muy fácil ahorcada día usando mi superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc

Voz 4 27:13 vuelven los superpoderes de compra Haile Craig donde cada día defendemos tú

Voz 17 27:19 no puedo entender cómo el vecino puede aparcar en el centro de Madrid en día de alerta por contaminación ello no

Voz 0738 27:26 que tú tienes un híbrido eléctrico mamá eléctrico

Voz 4 27:29 el centro híbrido fuera fácil descubre un nuevo Madrid con el Nissan Leaf cien por cien eléctrico conduciendo el cambio

Voz 36 27:35 gente Nissan Innovation Design su red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 17 27:42 sí

Voz 1275 27:43 leer de enfermería del hospital de Alcalá de Henares acusada de asesinar a dos pacientes dos ancianas ingresadas en el centro se enfrenta a una petición de cárcel de cuarenta años por parte de la Fiscalía es lo que pide el Ministerio Público prensa trabajadora que lleva en prisión provisional desde agosto de dos mil diecisiete Alfonso Ojea

Voz 0089 27:59 la fiscalía solicita a cuarenta años de cárcel para Beatriz Doncel la auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares a la que se le imputan dos delitos de asesinato

Voz 0055 28:09 abre dos pacientes de ese centro médico el Ministerio Público

Voz 0089 28:12 como señala en su escrito de acusación recién entregado al juzgado que hasta en dos ocasiones inyectó gran cantidad de aire en el sistema respiratorio de dos ancianas que estaban ingresadas causándoles directamente la muerte por embolia gaseosa masiva Doncel permanece en prisión provisional desde los primeros días de agosto del año dos mil dieciséis

Voz 1275 28:34 el colectivo LGTB de Madrid alerta del desabastecimiento de pruebas de VIH en la Comunidad pruebas que facilitan un diagnóstico precoz del sida denuncian que esta escasez de medios lleva la región a fracasar a la hora de detectar a tiempo el VIH en el objetivo también de llegar a tener el noventa por ciento de la población diagnosticada Reyes Velayos es la presidenta de Apoyo Positivo

Voz 37 28:53 esto es una falta de responsabilidad política que nos están llevando a cabo a tiempo los contratos para abastecer de pruebas a las entidades sociales que seguimos teniendo en la Comunidad de Madrid más de mil nuevas infecciones

Voz 1275 29:08 de VIH al año la Consejería de Sanidad lo niega asegura que no hay desabastecimiento y que los contratos están tramitando y la Asociación circo reunidos llevará el Ayuntamiento de Madrid a los tribunales por prohibir el uso de animales en sus espectáculos niegan que su actividad suponga un maltrato para los animales iban a pedir responsabilidades penales patrimoniales al Consistorio la alcaldesa Manuela Carmena dice que entiende la denuncia

Voz 9 29:30 si no está de acuerdo pues me parece razonable debatir sobre qué conceptos se quiere por animales

Voz 1275 29:44 llevamos así a las siete y mira con doce grados en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información en la SER con Pepa Bueno

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el miércoles seis de marzo que ha devuelto el invierno al norte de España hay alerta naranja en toda la costa cantábrica gallega en Asturias ha llovido algo durante la noche y se espera que hoy ya al fin dejemos atrás los incendios ahora mismo hay tres en los que todavía trabajan los equipos de emergencia así comienza el seis de marzo Ayer el día cinco se cerró con pañuelos blancos en el Bernabéu con Danny De la Fuente ahí daba hoy Jabois lo siento Manuel bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no

Voz 0738 30:42 danos recordaba lo que era una buena eliminatoria un aún eliminación europea

Voz 1727 30:45 el Madrid ya pasará pasar a casa para Coello estrés los asumamos esta mañana en primer lugar a la prensa deportiva también a no deportiva eh pero a la prensa deportiva llena de grandes lamentos madridistas tras una semana horripilante lo dijo el estoico Carvajal una temporada de mierda Aída sí así termina su artículo José Sámano en El País que dice que estas dos estas son las consecuencias del soberbio error de cálculo en el año I después de CR el Real Madrid se ahogan su propia sangre titula en el mundo Orfeo Suárez en As leemos una columna de Alfredo Relaño que dice que Florentino lleva tiempo empobreciendo la plantilla por el capricho de tunear el estadio lo que ha pasado era previsible el resultado es este echan Darío que vimos anoche o José María Rodríguez habla enmarca de una corona arrancada después de más de mil días de reinado quedan tres meses largos de competición un calvario para los futbolistas la afición la institución apunta ella quisiera yo después de esto algún bálsamo pues no antes de entrar en la batalla preelectoral judicial aquí en España un artículo en El País de Brun titulado Brasil de gobernado por Twitter un artículo que empieza si Brasil se ha convertido en un laboratorio del nuevo autoritarismo no se gobierna planificando ni debatiendo con la sociedad sino basándose en los alaridos de quién puede desgañita RSE en las redes sociales pone varios ejemplos uno de los hijos de Bolsonaro acusó de mentiroso al ministro de la secretaría general de la Presidencia Bolsonaro reiteró compartió ese comentario en Twitter destituyeron al ministro otro ejemplo cuando Bolsonaro obligó a su ministro de Justicia ha de nombrar a una reconocida especialista del área de Seguridad porque sus seguidores en la red social la consideraban de Izquierdas bombardearon su elección creando en su contra gobernar a a base deja hasta en la red social Twitter aquí en España la controversia política sigue entorno así el Gobierno puedo no puede gobernar por decreto una vez disueltas las Cortes el PP maniobra en el Congreso lo leemos en el País para frenar los decretos del Gobierno que dedica un editorial al asunto titulado un recurso más que tiene que ser justificado opina este diario este diario que a lo largo de la democracia los decretos no se han utilizado para dar respuesta inmediata a situaciones excepcionales como exige la ley sino para hacer políticas que cada partido entendía como de extraordinaria eh urgente necesidad servirse del decreto ley para poner en marcha una serie de medidas no supone violar la legalidad pero para obtener legitimidad resulta imprescindible que el Gobierno fundamente las razones que lo empujan hacerlo ABC considera que Sánchez pervierte la campaña a través de trampas en busca de Hull de subterfugios para tratar de ganar las elecciones en Info Libre se hace eco de la resolución de la Junta Electoral que obliga al Gobierno a no hacer alarde de sus decretos sociales en ningún acto público hasta que se termine el ciclo electoral sí hay editoriales también esta mañana sobre las declaraciones de millo Nieto y Diego Pérez de los Cobos en el periódico en La Vanguardia el mundo estos tres testigos dice el mundo amén de avalar la rebelión pusieron al descubierto la deslealtad y voluntad rupturista de las autoridades catalanas visión muy diferente al de La Vanguardia que opina que la tesis de la violencia planteada por las acusaciones algunos testimonios parece ir debilitándose por la falta de pruebas concretas que lo acrediten opinión parecida a la del periódico que asegura que hasta ahora era alzamiento violento o multitudinario que exigen la rebelión y las sedición siguen sin desprenderse de los testimonios el lateral que siempre nos trae Manuel Jabois enlaza esta mañana el juicio del es con con que con un grifo de cerveza

Voz 0738 34:11 con un grifo de cerveza porque él que me Stone bueno pues la semana pasada compareció en el Supremo y ayer fue preguntado sobre esa comparecencia el actual ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a Luis García en una vanguardia se fijó en su columna en el supuesto grifo de cerveza que Zoido dice que tenían su despacho Zoido no lo desmintió dijo que corresponde a la intimidad de las personas y eso también lo dice el ministro se resisten a admitir que había o que existía un determinado grifo de cerveza en el despacho he fíjate cómo acaba este viernes que corresponden a indignan las pesquisas ya sabes qué es lo que más me interesa es que estos juicios con tan grandes preguntas y con tan grandes respuestas acaban revelando detalles insospechados por los que te pueden condenar aunque seas testigo ya sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas fíjate lo que dice la Vanguardia la supuesta presencia de un grifo de cerveza de la marca Cruzcampo en el despacho del ex ministro Zoido ha sido comentada y publicada por medios que aseguran que la presencia de la bebida de cebada junto con productos típicos del sur era una forma de Zoido de agasajar a quienes acudían a sus recepción no tengo palabras

Voz 17 35:14 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni

Voz 4 35:22 que elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que buscas que encuentra Lasse ni NG punto Es vuelven las cuarenta y ocho horas pero sólo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento apoyó inscribirse que ante Jo punto gracias

Voz 12 35:55 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva sus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 1 36:26 hoy por hoy

Voz 12 36:27 Danny De la Fuente El Mundo entrevista hoy a Juan Guaidó

Voz 0456 36:30 en el mundo en entrevista a Juan Guaidó

Voz 1727 36:32 sí el presidente si el presidente interino de Venezuela asegura que le gustaría que la posición del Gobierno de España fuera más dura Guaidó cree que Maduro se encuentra en una posición muy débil porque el régimen no le detuvo en su entrada al país a pesar de las amenazas que sí que además de leer de la prensa internacional y nacional pero ya veo ya veo que no y El País otros medios europeos entrevistan a Guy Verhofstadt al líder del grupo liberal en la Eurocámara que reflexiona sobre la extrema derecha hilos nacionalismo si el país además le pregunta a ver si le incomoda que Ciudadanos haya aceptado el apoyo de Vox para gobernar Andalucía a lo que este responde que Rivera no ha pactado con ellos sobre el veto a Pedro Sánchez asegura que Rivera ha descartado llegar a acuerdos con el líder socialista pero no con el PSOE los matices son importantes incluso en la política española concluye la derivada de todo esto todavía sobre Europa y las elecciones europeas leemos en Le Figaro que al prohibir la financiación de partidos políticos por parte de potencias extranjeras que propone Macron el presidente de la República de Francia punta sin nombrarlo a Matteo Salvini porqué porque

Voz 0456 37:33 el líder de la Liga está en el centro de atención del semanario italiano L'Espresso que investiga oscuras fuentes de financiación del partido camufladas como operaciones comerciales clásicas como la compra venta de combustible la Liga sea financiado con dinero ruso L'Express que lleva semanas investigando esto publica una foto de una reunión secreta en Moscú

Voz 1727 37:53 tres millones de euros para que la ley

Voz 0456 37:54 la venza en las elecciones europeas hay titulares

Voz 1727 37:57 sí noticias en la prensa internacional sobre igualdad y el ocho M

Voz 0456 38:00 muchos el teletrabajo presume el Partido Popular en ese vídeo de campaña que lanzaba ayer el teletrabajo ha hecho un flaco

Voz 0738 38:06 ahora las mujeres en Alemania es un estudio que recoge

Voz 0456 38:08 prensa alemana también The Times las mujeres que trabajan desde casa dedican el doble de tiempo a cuidar a sus niños que los hombres que trabajan desde casa ayer ley que Google está compensando económicamente los sueldos de sus empleados masculinos porque según un estudio del gigante de internet en las mujeres ganan más que los hombres en categorías superiores lo que no cuenta este estudio es que las mujeres no son tan promocionada en la empresa como los hombres es muy difícil siempre estancadas en categorías inferiores la exprese la empresa sea como comprometido a investigarlo mucho sobre igualdad también en liberación dos titulares las mujeres representan sólo una cuarta parte de los parlamentarios que hay en todo el mundo en dos mil dieciocho según un informe de la Unión Interparlamentaria en su portada la dedican hoy a una mujer con un niño pequeño y titula pensiones impagadas la otra violencia contra las mujeres un tercio de las familias monoparentales en Francia la mayoría son mujeres viven por debajo del umbral de la pobreza y las pensiones alimenticias no llegan

Voz 1727 39:03 quizá porque viene del Bernabéu casi directamente Jabois quiere cerrar hoy la revista de prensa con esto leemos en el país como varios adolescentes define el amor romántico eligen tóxico un error basura tradición jodido a secas hetero básico la gran mentira del siglo XX del siglo XXI lo hacen en un reportaje bien interesante Jabois llamado la batalla de la igualdad también es de los adolescentes

Voz 0738 39:30 es una maravilla porque es casi como colocar un micrófono oculto no que es la al mejor trabajo de un periodistas cuando parece que están hablando sin que haya ninguna grabadora delante dice por ejemplo Ana que no tiene dieciocho años yo soy yo y el otro es el otro no somos un todo el mundo aparte somos por separado y cuando nos unimos y caminamos hacia el mismo lado está bien Islandia dejamos de hacerlo también está bien cuenta Isabel Valdés la periodista que escribe este reportaje las niñas y niños de esta generación están aprendiendo que es más fácil quedar para tener sexo que para conocerse de hablar una relación y esto puede afectar en mayor medida a las adolescentes porque están en una fase cambios culturales acelerados donde los patrones de género y las formas de establecer relaciones afectivas sexuales están transformando y aquí viene lo mejor el mundo adulto no tiene respuestas frente a estos cambios se encuentra más bien en una actitud de perplejidad desconcierto

Voz 1727 40:18 hasta luego hasta luego

Voz 39 40:22 el Corte Inglés presenta Beauty experto quiere ser la protagonista en la boda de tu hijo o maquillaje que diga no me sienta fenomenal este es un trabajo para las agentes especiales Still Lauder Guerlain Lancôme hay Guti expertos para cada situación encuentra la tuya y compra tus productos de maquillaje con un quince por ciento de descuento sólo hasta el veinticuatro de marzo en el Corte Inglés

Voz 24 40:44 si eres autónomo tienes una empresa tenemos información de horas de máximo interés las nuevas tarifas Love negocio incluyen llamadas ilimitadas llamadas internacionales y hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento pillé batín jugó veinte Elite con más de ciento cincuenta euros de ahorro informarse de las condiciones en el novecientos novecientos setecientos o vea tu tienda ahora

Voz 4 41:04 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:22 buenos días si eres estudiante extranjero de último curso o ya te has graduado quizás te interese esta convocatoria del Ministerio de Educación puedes convertirte en auxiliar de conversación en centros educativos públicos españoles insite seleccionan recibirá una ayuda mensual de setecientos euros al mes a cambio tienes que pasar doce horas a la semana con estudiantes que tengan que mejorar su nivel de conversación en lengua extranjera el plazo para presentar tu solicitud termina el diez de abril y puedes consultar toda la información en la página web del Ministerio de Educación

Voz 4 41:56 esperemos que esta información desea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 40 42:01 después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas Illes susurraba hasta dos la comida extensa mesa a lo que el te suelta papá

Voz 1275 42:18 me dejes vivir te has preguntado

Voz 1 42:20 si ser padre compensa

Voz 4 42:23 el diecinueve de marzo extraviada el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mozo

Voz 20 42:33 hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 42:38 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 4 42:42 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 42:57 llevamos toda la madrugada copiando le el titular a Carvajal esa temporada de mierda del Madrid si es que no es

Voz 1161 43:04 no hay mejor resumen que es de que hizo Carvajal al finalizar el partido siete días en los que se ha dicho adiós a los tres títulos en Liga a doce puntos de un intratable Barça que les apeó de paso de la Copa del Rey y ayer el Ajax un equipo que no está entre los equipos más potentes del concierto europeo con ese uno cuatro humillante que corona cuatro derrotas consecutivas en el Bernabéu fina los títulos pero no la temporada porque en las doce jornadas que le restan al campeonato liguero no se pueden despistar si quieren terminar entre los cuatro primeros para no quedarse fuera también de la Champions la próxima temporada son ocho puntos sobre el Alavés quinto en este caso por eso Solari y pide

Voz 41 43:34 para empezar mañana debemos entrenamiento y el fin de semana tenemos un partido de Liga todos tenemos la obligación por deben profesional por el corazón que le debemos a este equipo de venir a trabajar mañana con lo mejor que pueda cada uno para enfrentar el fin de semana el partido que tenemos un trabajo

Voz 1161 43:47 la noche en la que se torció todo lesiones de Lucas Vázquez y Vinicius antes del descanso dos palos de Varane y Bale lesión también del galés en el tobillo y expulsión final de Nacho despidió el equipo un Bernabéu casi vacío con silbidos y además tienen su principal culpable en la situación

Voz 42 44:06 pero bien

Voz 0055 44:08 una mala temporada que se ha desplomado en esta última

Voz 1161 44:10 la semana el razonamiento de Toni Kroos sabemos

Voz 43 44:13 el dinero es el nivel para ganar las cosas a esta daño porque a veces vemos claro bien a veces mal pero no como los últimos años cuando hemos el varón casi siempre o casi siempre muy bien

Voz 1161 44:24 dice esto irreconocibles tras ganar las últimas tres Champions cuatro en los últimos cinco años se habla ya de fin de ciclo Lucas va

Voz 1313 44:30 que es que es una relación está claro que que bueno En días como hoy hay que hay que resaltar lo que venimos haciendo los últimos tres años ganar tres Champions consecutivas enfrentando unos a los rivales más fuertes de toda Europa es increíble por nuestra parte y y bueno hoy hay que admitir que hemos sido inferiores al al Ajax Si ya está el fútbol es así el deporte es así veníamos de tres años ganando siempre y hoy tocó la derrota

Voz 1161 44:52 los holandeses no terminaban de creer al argentino tardía Fico en el Larguero algo loco que pasó

Voz 1 44:56 como que en el vestuario gran creamos todos en un momento Cachao siendo tenemos encima no lo hemos hecho no no no cae ahora pero después más adelante va a recordar este momento porque en el fútbol a veces son más las pálidas que las buenas y estos son momentos únicos si hay que disfrutarlos

Voz 1161 45:12 de los lesionado Lucas Vázquez tiene rotura en los seis que os dos tres semanas de baja Vinicius fuerte golpe en la tibia y Bale torcedura de tobillo hoy pruebas a estos dos para conocer el alcance clasificado también calificado ayer el Tottenham que ganaba había ganado al Dortmund tres cero en la ida ayer volvió a ganarle cero uno con gol de Harry Kane oido otras dos eliminatorias con qué novedades problema en buenos días

Voz 0301 45:30 qué tal buenos días el París Saint Germaine se erige como principal favorito después de ese resultado en la ida ese cero a dos a favor del equipo de Thomas to Hell y además en la noche de hoy podrá contar con Edinson Cavani que todo de cara para los parisinos en la otra eliminatoria mucho juego

Voz 1161 45:45 Portugal se miden el Oporto

Voz 0301 45:48 más al final con ese resultado de dos a uno la eliminatoria queda absolutamente abierta se asegura desde Italia que no pasa eliminatoria el conjunto italiano di Francesco el entrenador romanista será destituido

Voz 1161 45:59 en baloncesto hoy primeros partidos del Top dieciséis de la Champions iba a las seis y media para atrás Tenerife y a las ocho tele uned UCAM Murcia ayer primeros cuartos en la Eurocup Valencia setenta y cinco mil nueve sesenta y cuatro Alba Berlín noventa Unicaja noventa y uno y Villeurbanne setenta y nueve Andorra setenta

Voz 4 46:13 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña yo quiero un aquí vale

Voz 17 46:19 pues para mí un respeto pero no Becilla de leche vale cortado pero descafeinado marchando cuatro cortados

Voz 10 46:27 no toros queremos lo mismo ni todos son iguales Wolkswagen micros y Ross King Wang igual no el Space tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 4 46:42 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 1508 46:46 nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 0530 46:53 mira cariño los de la casa de enfrente tan

Voz 0738 46:56 piensan puesta alarma desde dentro

Voz 44 46:58 bueno en casa de Laura serán puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los únicos inhalar

Voz 25 47:05 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 47:18 he visto a triste

Voz 1 47:33 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:57 a día de hoy por hoy del seis de marzo del año dos mil diecinueve escribe María Pilar barrida ha dejado de trabajar es jubilada pero nos cuenta sigue trabajando de otra manera y mucho más buenos días