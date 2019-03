Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días dentro de una hora se van a sentar en este estudio de la Cadena SER cuatro políticos cuatro hombres que representan al Partido Popular al PSOE Unidos Podemos a Ciudadanos la igualdad es cosa de dos Se es igual o Desigual con respecto a otro así que ante el reto de la igualdad Nos hombres que opinan habíamos invitado también a Vox porque nos pregunta muchos oyentes sino tienen representación parlamentaria pues porque los periodistas no cerramos los ojos ante lo que pasa no podemos cerrar los ojos ante lo que pasa y todos sabemos que está pasando que este partido ha construido su identidad política pasé de feminismo contra las políticas de género y la negación de la violencia machista hasta contaminar parte del discurso público hoy tenían ocasión de explicar por qué aquí pero no han aceptado el reto de confrontar con otros hombres que es para ellos la igualdad con los que sí se han atrevido celebraré no es el debate enfrentados a este dato el cincuenta y seis por ciento de los jóvenes justifican actitudes machistas como por ejemplo amenazara su pareja controlarla para saber dónde está o aislarla de sus amistades El cincuenta y seis por ciento lo dice un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción el reto de la igualdad a debate en la SER

Pepa Bueno

Voz 1727 01:58 de ciclo esto es lo que se dice siempre cuando hay un resultado tan catastrófico como el que tuvo ayer el Real Madrid ante el Ajax y nosotros lo vamos a preguntar al madridista más madridista de este equipo Manuel Jabois fin de ciclo

Voz 3 02:12 fin de ciclo bueno sí desde luego fin de ciclo oí unas unas cuantas lecciones no se puede poner el Club un club como el Real Madrid en manos de un chico con Braque como Vinicius con ocho años yo creo que esa es la principal lección que secuestrar de todo esto

Voz 1727 02:26 Blanco se han quedado sin la Champions en la Copa del Rey y casi sin opciones en la Liga Sampe habrá cambios en el equipo

Voz 1161 02:32 a nivel institucional de momento no salvo que empezarán a perder todo en las doce jornadas de Liga que el resto en el campeonato Se ha dicho adiós a los títulos pero están obligados a terminar entre los cuatro primeros para estar en Champions la próxima temporada algo importantísimo ahora son terceros con ocho puntos sobre el quinto lo que vaya a reconstruir Solari que seguirá sólo hasta junio es una incógnita enfrentado a Isco no cuenta casi con Mariano nada con Brahim que llegó en invierno y están en mala forma jugadores muy importantes como Kroos Bale Asensio o Marcel

Voz 1727 02:55 así comienza el miércoles seis de marzo y la Ser avanza esta mañana que Fomento ha fijado para la huelga del ocho en unos servicios mínimos en el transporte aéreo más duros Javier Alonso de los que marcó el Gobierno de Rajoy

Voz 0858 03:12 eso que la Audiencia Nacional anuló esa decisión del anterior Gobierno por considerar que no estaba justificada

Voz 1727 03:17 en la carrera electoral ojo lo que publica hoy el diario punto es dice que el fichaje estrella de Ciudadanos para Castilla y León la ex popular Silvia Clemente dio más de cuatrocientos mil euros en contratos públicos al responsable de las obras en la casa de su marido

Voz 0858 03:31 se llama David Rodríguez Ibáñez y realizó durante una década trabajos para la Consejería de Agricultura y también para las Cortes de Castilla y León cuando Clemente estaba al frente de ambas instituciones

Voz 1727 03:42 el PP ha pedido un informe de los letrados del Congreso para saber si la Diputación Permanente tiene la obligación de convalidar los decretos con los que el Gobierno pretende seguir gobernando hasta las elecciones uno de esos decretos el del alquiler entra hoy en vigor así que los contratos que se firmen a partir de hoy tendrán una duración mínima de cinco años no d3 y las subidas en el precio del alquiler estarán limitadas al IPC

Voz 0858 04:06 además en Cataluña la Generalitat ha aprobado otro decreto que blinda las viviendas de protección oficial para que no pierdan nunca esa función también contempla expropiaciones forzosas de los pisos vacíos

Voz 1727 04:17 el fin del avión A380 afecta da hasta quinientos empleados del Airbus en España lo ha reconocido la empresa aunque

Voz 0858 04:24 aseguran que eso no implica de momento despidos dependerá dicen de las negociaciones con los sindicatos

Voz 1727 04:33 por delante tenemos un día de nubes y de lluvia Jordi Carbó por fin buenos días

Voz 0978 04:37 sí así es y sobre todo la lluvia que va a afectar en la segunda mitad de la jornada gran parte del Cantábrico ya lo he estado haciendo las últimas horas en Asturias pero en Cantabria y el País Vasco siguen con vientos muy fuertes y secos entre el sur ahora con temperaturas alrededor de los veinte grados como decíamos aquí esta tarde irá al finalizar la jornada también va a llover en el resto del país eran distintos episodios de lluvia que cruzarán de oeste a este toda la Península más debilitados en el Mediterráneo con pausas pero también durante la tarde tormentas que pueden descargar con intensidad viento fuerte temperaturas más bajas que haya suelo

las ocho y cinco La Ser y cinco en Canarias

Voz 1727 06:44 hace justo un mes la Audiencia Nacional anuló por abusivos los servicios mínimos que impuso el Gobierno de Rajoy para el transporte aéreo durante la huelga feminista del ocho de marzo del año pasado y La Ser avanza a esta hora que el actual equipo de Fomento el que dirige José Luis Ábalos aumentado aún más esos servicios mínimos para este año Rafa Bernardo buenos días días estamos hablando del porcentaje de vuelos que tendrá que operar el viernes exactamente cuántos son

Voz 5 07:10 pues según la resolución remitida por Fomento a los sindicatos el pasado día uno firmada por el secretario de Estado el día anterior son el cien por cien de los vuelos de aeropuertos no peninsulares en este caso igual que el pasado ocho m el treinta y ocho por ciento para los vuelos cuyo medio alternativo de transporte implica un viaje de cinco horas o menos son dos décimas más de servicios mínimos que el pasado ocho de marzo del cincuenta y siete por ciento para el resto de los vuelos una décima más que hace un año porcentajes basados en la ocupación media de los vuelos fuera de temporada del ejercicio anterior y que por cierto en algún caso llegan a triplicar los servicios mínimos fijados en las huelgas generales de dos mil diez y dos mil doce

Voz 1727 07:40 con ese precedente de la Audiencia Nacional anulando los del año pasado por abusivos que dicen los sindicatos

Voz 5 07:45 pues Comisiones Obreras que es precisamente quién denunció esos servicios mínimos el pasado ocho de marzo ya los que la Audiencia Nacional dio la razón hace un mes anulando los están insuficientemente motivados les parece que estos nuevos servicios mínimos son un ataque al derecho de huelga escuchamos a Raúl Olmos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía

Voz 10 08:01 la realidad es que un Gobierno que se dice feminista ataca el ejercicio del derecho de huelga del próximo ocho de marzo con unos servicios mínimos que no sólo vulneran dicho derecho sino que buscan invisibilizan la huelga y con ello las legítimas reivindicaciones de millones de mujeres y hombres en pro de la igualdad hilo hace despreciando expresamente los pronunciamientos muy recientes de los tribunales en contra de dichas actuaciones fomento de momento solo

Voz 5 08:26 dice que para fijar los servicios mínimos han seguido los mismos criterios de anteriores huelgas gracias Rafa hasta luego

Voz 1727 08:31 a las mujeres sobre su presencia en el espacio público uno de los cotos vedados más evidentes es la carrera diplomática los datos del Ministerio de Exteriores al calor de este ocho EM dicen que sólo hay un veinticinco por ciento de diplomáticas y un quince por ciento de embajadoras y además el aludido buenos días buenos días Pepa a ellas les suelen dar los peores destinos a ellos las grandes capitales

Voz 1 08:54 y eso que España llegó a tener una embajadora en Suecia pero eso fue en la Segunda República porque Franco prohibió las mujeres en la carrera diplomática hasta mil novecientos sesenta y cuatro muy desequilibrada es su presencia hoy son doscientas veintiséis de un colectivo de casi mil profesionales sólo el quince por ciento como dices de las embajadas están ocupadas por mujeres y aquí también existe el techo de cristal porque las más importantes en las más relevantes se las dan a los hombres vamos a escuchar Ángeles Moreno que es la subsecretaria

Voz 1727 09:22 del Ministerio de Exteriores ni París ni

Voz 1 09:25 desde Washington en Londres ni héroe ni la representación ante Naciones Unidas si tenemos ahora Honda embajadora en Lisboa tendremos otra en Santa Sede Roma pero bueno no son no son las primeras espadas digamos Moreno es una alta diplomática que todavía recuerda cómo hace más de veinte años era la única mujer en la reuniones e invisible para los hombres grafías Mariola

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 11:18 con Pepa Bueno ni las ocho y once ahora las siete once

Voz 1727 11:21 Canarias la candidata de Podemos en Ávila Pilar Baeza estuvo anoche en esta casa en Hora veinticinco en la SER defendiendo su derecho a concurrir a las elecciones para ser alcaldesa de su ciudad hay quien le cuestiona ese derecho porque hace más de treinta años estuvo en la cárcel condenada como cómplice del asesinato de un hombre que según su versión la había violado cumplió su condena saldó su deuda con la sociedad Se niega a vivir con ese estigma

Voz 13 11:49 yo creo que hay mucha mucha hipocresía tenemos todas las leyes para que la reinserción se pueda realizar el problema que tenemos es que decimos que sí que existe pero a la hora de poner en práctica eso no se pone yo me considero una persona absolutamente reinsertado pero he tenido que luchar con muchos muchos inconvenientes

Voz 1727 12:11 Mercedes Gallizo estuvo siete años al frente de las instituciones penitenciarias españolas tiene por lo tanto mucha práctica y es una de las teóricas en nuestro país sobre la reinserción la rehabilitación de los presos buenos días

Voz 14 12:27 hola buenos días Pepa por qué por qué ocurre

Voz 1727 12:29 lo que describe Pilar Baeza nuestro sistema penitenciario se basa en la reinserción lo dice la Constitución pero difícil de asumir por la sociedad

Voz 14 12:39 pero justo porque bueno condenarlos digital los jueces no las tenemos que le con nadie más cuando se produce una condena pues estas oculte y una vez que la condena se ha cumplido está sociedades la persona pues tiene derecho a reincorporarse fíjate que además estamos hablando de algo que sucedió hace treinta y cinco años cuando esta señora era otra persona una chica muy joven cometió error cometido un delito para decir que permiten porque la cante sin embargo estuvo muy pocos años en prisión eso quiere decir seguramente no se me aventuro que dos jueces en aquel momento pues ya determinaron que había arrepentimiento que estaba en condiciones de integrarse en una sociedad porque de hecho yo muy pocos años

Voz 15 13:32 siete ayer siete años siete una condena parece ser

Voz 14 13:36 que de no se encontraba muy importante bueno quiénes somos los demás para juzgar como es esta persona hoy que es de lo que se trata no pues esto no es de Ibar como esta persona hace treinta y cuatro años ya tubos juicio nosotros no somos jueces de lo que hay que valorar es como es esta persona hoy

Voz 1727 13:56 esa es la teoría señora Gallizo la practica lo complica estos aplicable a todos los casos

Voz 14 14:03 bueno esto es la sociedad sea infortunadamente por principios uno cuando acaba de cumplir su condena tiene en vigor todos el derecho salvo aquellos que sea que haya visto limitados por por la pena que creen puestos esta señora como todos los demás condena poste de trabajaban de abrir una empresa dedicarse a una actividad tener una familia tener amigos que en fin es es un principio tan básico que parece mentira que nos lo planteemos a estas alturas no hay además tantos ejemplo los una historia personal que ha pasado por prisión y que luego han sido personas nota bellísimas Se habla mucho de Nelson Mandela que llegó a ser presidente de su país pero José Múgica José Mújica el que fue presidente de Uruguay vi una personalidad admirada por todos estos señores tenemos presión porque cuando era joven era Tupac Amaru luego cambió fue un excelente presidente de su país que pasa que las personas no tenemos derecho a cambiar en España era el son o al menos comprensivos democráticos intolerantes que pueden ser en Uruguay en Brasil

Voz 1727 15:20 qué difícil le resulta ya lo cuenta la propia protagonista liberarse de ese estigma

Voz 14 15:25 reconoce en la Constitución que tenemos todo

Voz 1727 15:27 el día en la boca para otras cosas sino no para esto Mercedes

Voz 15 15:30 lo hizo gracias buenos días gracias a vosotros

Voz 1727 15:33 ocho dieciséis siete dieciséis en Canarias no dejamos de hablar de elecciones porque las urnas Baden todo ya hay la precampaña ha recrudecido la tensión entre el Gobierno y la oposición a cuenta de los decretos sociales que Sánchez quiere seguir aprobando hasta las elecciones vamos enseguida con ello

hoy por hoy

Voz 1727 17:32 la presidenta del Congreso Ana Pastor acusó a los socialistas de concurrir dopados a las elecciones por utilizar esos decretos de los viernes para seguir gobernando aunque están disueltas las Cortes y obtuvo esta respuesta de la número dos del PSOE de Adriana Lastra

Voz 18 17:48 me sorprendió ayer la presidenta todavía del Congreso de los diputados que se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso diciendo que el PSOE va a las elecciones no dopado en las elecciones fueron estén en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción de todo lo que robaron a manos llenas el partido en los últimos años

Voz 1727 18:08 no sobre el fondo del asunto pero sí sobre esa acusación a la presidenta del Congreso venía hoy Jabois diciendo no estoy de acuerdo en absoluto una ovación cerrada Pastor la semana pasada yo y es una hooligan

Voz 5 18:19 bueno pero fíjate y con con ella con Ana Pastor también a causa de Ana Pastor porque no hay que obviar lo que dijo ocurre algo sintomático de la política española que es la distancia entre la sintonía personal que pueda haber entre diputados desde luego las Sonia política efectivamente la semana pasada Pastor se despidió de la presidencia el Congreso pero es que además con una ovación unánime como no se recuerda con todos los diputados en pie pues en pie hoy como Camps escucha algunas de esas ya se han sentado no con una portavoz socialista Adriana Lastra que dice que de repente que ya nunca nunca fue neutral bueno es verdad que que la las acusaciones de pastos son en son graves es decir acusara al Partido Socialista de que va dopado a las elecciones no es algo que ver verbo eso sí efectivamente y sobre todo tratándose el partido político

Voz 1727 19:07 denuncia judicial que utilizaba la palabra dopaje para referirse

Voz 5 19:10 efectivamente a las cuentas del PP también te olvidas de que cuando uno sale de la Cámara y sale de su puesto de la poesía del Congreso Ana Pastor no deja de ser el Partido Popular es decir la naturaleza tampoco vamos a obviar la pero fíjate que detrás de estas apariencias detrás de esas imágenes que a veces nos parecen inéditas no siempre siempre siempre sobrevivir esa naturaleza política de los escorpiones decir yo lo que echo en falta en la política española es verdad que lo echo en falta a veces digo caray será posible alguna vez es que se pueda cruzar un río encima de un contrario político que no sólo se limite esto algún gesto estético de algún reconocimiento de vez en cuando delante unos micrófonos gran aplauso espontáneo reconocimiento que se haga en algún tipo de rueda de prensa sino que se pueda hacer algo juntos alguna forma no aprovechan esa sintonía personal que sí existe porque desde luego muchos partidos y muchos grupos de la oposición han reconocido que está mujer como presunta Congreso fue un trabajo hizo un trabajo

a Madrid

Voz 1275 20:16 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días hay alerta por fuertes rachas de viento en toda la Comunidad de Madrid que hoy sí que vamos a notar esa bajada de las temperaturas catorce grados de máxima cielos nubosos la previsión del tiempo anuncia lluvias durante todo el día sin Copa sin Champions y ojo la Liga

Voz 2 20:36 a Madrid

Voz 1275 20:44 está en el Bernabéu tras el repaso del Ajax que pone fin a una semana que ha ido de mal en peor Sampe buenos días buenos días ahora queda trabajo porque toca salvar las primeras posiciones en la Liga para volver a la competición europea

Voz 1161 20:56 próxima temporada sí porque al final los títulos pero no la temporada en estas doce jornadas que restan al campeonato liguero no se pueden despistar si quieren terminar entre los cuatro primeros algo importantísimo para no quedarse fuera de la Champions la próxima temporada son ocho puntos sobre el Alavés quinto en estos momento y por eso Solari pide

Voz 19 21:11 todos tenemos la obligación por deber profesional porque corazón que le debemos a este equipo deben ir a trabajar mañana con lo mejor que pueda cada uno para enfrentar el fin de semana el partido que tenemos contra Valladolid

Voz 1161 21:21 obligados a remontar una semana negra con tres derrotas consecutivas cuatro contando se alegra con el Girona siete días en los que se ha dicho adiós a los tres títulos en Liga a doce puntos del Barça que el paso de la Copa del Rey y ayer ese uno cuatro humillante ante el Ajax con tres lesionados Lucas Vázquez rotura en los dos tres semanas de baja Vinicius un fuerte golpe en la tibia y Bale torcedura de tobillo hoy pruebas a estos dos últimos para conocer el alcance gracias Sampe hasta luego

Voz 2 21:51 tolerancia cero frente a la corrupción tolerancia

Voz 20 21:56 corrupción nosotros hemos aprendido la lección

Voz 1322 22:02 la hemos aprendido y tenemos que presentarnos ante los ciudadanos con la humildad de reconocer los errores

Voz 1275 22:08 esto decía Cifuentes en marzo de dos mil quince se cumplen hoy cuatro años desde que fue designada candidata del PP a la Comunidad de Madrid y el destino ha querido que justo hoy regrese a la Asamblea pero esta vez lo va a hacer sin el carné del partido imputada por inducir a la falsificación de las a de su master está citada a las once menos cuarto en la comisión de investigación de las universidades esta vez no habrá pasillo de su partido como cuando le tocó comparecer en la Comisión de la corrupción Cifuentes según ha sabido la SER ha pedido protección policial para llegar a la Asamblea ha pedido entrar por otra puerta distinta a la habitual indio está clara hasta ahora si va a responder a las preguntas de los grupos aussie guardará silencio la oposición quiere que dé la cara ante los madrileños diga la verdad Ángel Gabilondo PSOE Clara Serra Podemos Ignacio

Voz 21 22:51 esta ciudad es que este lugar no sustituible por ningún otro es que este lugar no se sustituye por un juzgado este es el lugar donde uno habla ante los ciudadanos y ciudadanas

Voz 22 23:01 que no busquen ninguna triquiñuela para evitar la comisión lo que diga la verdad a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho hoy hizo desde el día veintiuno de marzo del dos mil dieciocho separar

Voz 23 23:17 político de lo Penal iría aquí no estamos para hacer juicios sino para exigir responsabilidades políticas y sobre todo para entender lo que ha pasado

Voz 1275 23:27 hay más noticias van en titulares con Enrique García

Voz 1712 23:29 Ferraz impone su criterio y el debate de los tres candidatos a las primarias socialistas para la alcaldía de Madrid

Voz 5 23:35 será este jueves a puerta cerrada en las

Voz 1712 23:37 sede del partido una decisión que hay que critican Chema Dávila y Manuel de la Rocha que ayer en la SER denunció presiones a militantes desde la dirección para apoyar a Pepu Hernández

Voz 1275 23:46 Juan Romo reelegido rector de la Carlos III en una votación en la que ha ganado al igual que en dos mil quince el voto en blanco

Voz 5 23:51 cómo será rector con un treinta por ciento de los votos

Voz 1275 23:54 el setenta por ciento de los participantes ha depositado su papeleta en ARCO lo

Voz 1712 23:57 los niños diabéticos ya no tendrán que pincharse tantas veces para saber si tienen que inyectarse insulina el Gobierno regional ha aprobado una compra por veintidós millones de euros de los nuevos sistemas que a través de un censor insertado bajo la piel medirán el nivel de glucosa de los más pequeños

Voz 1275 24:11 R de cuarenta y cuatro años ha sido trasladado en estado grave en el Hospital de La Paz esta madrugada tras ser atropellado por un camión de grandes dimensiones en San Blas en la capital la Policía Municipal se ha hecho cargo de las investigaciones

Voz 0247 28:44 SER este año la edición número veintiséis de Festimad tiene todos los detalles Paul Asensio el Festimad sí

Voz 31 28:49 mira los escenarios a grupos jóvenes como región

Voz 32 28:52 enhorabuena a las bandas con los premios ir a gracias

Voz 1 28:55 por darnos la oportunidad de de darlos a conocer

Voz 1727 28:57 ver la vocalista del grupo felicita a otro que como

Voz 31 29:00 el suyo han ganado uno de los seis premios en el apartado competitivo del festival han ganado quinientos euros y la oportunidad de ensayar durante tres meses en una sala cedida por la Dirección General de Juventud porque además de los conciertos de los casi ciento treinta grupos entre ellos alguno ya consolidados como Mis cafeína Festimad premia el talento joven Julio Muñoz es uno de los organizadores

Voz 33 29:20 dentro de nuestro eslogan no nuestro lema que es más públicos más músicas más espacios porque los espacios son fundamentales a explorar a explorar caminos dentro dentro de las músicas que es de lo que nos gusta hablar de las músicas porque no hay ninguna sola música hay muchas músicas todas hay que protegerlas dentro de nuestro ecosistema desde el rock el pop el pan el soul

Voz 31 29:41 en el Café Berlín repitan pone la nota musical a este festival que comenzará el veinticuatro de abril

Voz 2 29:48 y doce grados hoy

Voz 8 29:53 ahora bien

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio comenzamos con una noticia que acabamos de conocer en Cataluña anoche los Mossos detuvieron al líder de Vox en Lleida por presuntos delitos sexuales Radio Barcelona Joan Bofill que sabemos

Voz 0931 30:30 pues en las últimas horas se ha detenido a José Antonio Ortiz por estos delitos a la libertad sexual ayer se negó a declarar ante la policía hay esta misma mañana pasará a disposición judicial lo que sabemos ahora mismo es que habría más de una víctima que sería de su entorno no próximo lo que dice el diario local Segarra es que estarían relacionados en estos delitos menores de edad es una de las hipótesis con las que se está trabajando ahora mismo la policía catalana dice que ha decretado el secreto de sumario se trata de José Antonio Ortiz Cambra ISE lo detuvo en el centro de la ciudad ayer donde trabaja allí

Voz 5 31:05 hora ostenta el cargo de presidente de Vox en Lleida

Voz 0931 31:07 presentó ya en dos mil dieciséis en las generales del partido por esta provincia

Voz 1727 31:14 en Ciudadanos buena parte de los candidatos autonómicos matizan por no decir que levantan el veto que la dirección nacional de ha puesto al PSOE de cara a futuros pactos de gobierno Óscar García ha hablado con ellos si la mayoría dice que lo de no pactar con los socialistas sólo afecta al Gobierno central casi

Voz 0931 31:31 todos los candidatos de ciudadanos los ya elegidos en primarias no vetan al PSOE en sus comunidades autónomas

Voz 35 31:37 nadie ha dicho que eso vaya a ser así los Daniel Pérez candidato de C's a la Presidencia de Aragón yo sé yo creo que tengo muy claro que la mi herida de momento al veintiocho de abril las elecciones nacionales tampoco Félix Álvarez candidato en Cantabria se cierra no sé de dónde a mí a la gente de su partido bastante con cualquiera

Voz 0931 31:56 en Canarias la candidata naranja Virgina espinos dice que sí que no tiene problemas en sentarse con el PSOE

Voz 36 32:01 el templo además eh en torno a

Voz 0247 32:04 programa político

Voz 0931 32:07 en Madrid Ignacio Aguado también dispuesto a hablar como también en Asturias Juan Vázquez y no sólo en comunidades también en ayuntamientos Begoña Villacís candidato en Madrid

Voz 37 32:16 el Partido Socialista se haya comportado de la misma manera en España ha habido un golpe a la democracia y en Madrid la barcas que no ha habido un golpe a la democracia yo creo que lo cambia absolutamente todo

Voz 0931 32:25 el único que de momento ha dicho que no pactará con el PSOE es Toni Cantó en Valencià

Voz 1727 32:30 el PSOE sigue haciendo encaje de bolillos para colocar a todos los ministros que quieren ser diputados en las listas al Congreso el último es el ministro astronauta Pedro Duque que es de Madrid y que ha aterrizado sin embargo en la lista por Alicante donde tiene esa casa de veraneo por la que tanto se le cuestionó Inma Carretero buenos días

Voz 0806 32:47 los días Duque Alicante y en Andalucía hay tensión

Voz 1727 32:49 es por el reparto de los puestos en las listas siempre

Voz 0806 32:52 sí pero sólo la titular de Economía Nadia Calviño se queda fuera de las listas el presidente ya ha hecho el reparto de los ministros también va a ser él quien tenga la última palabra al final del proceso esto ha avivado el enfrentamiento con Andalucía sobre todo con Sevilla haya aseguran que no van a consentir la humillación eso dicen de que Ferraz COPE la mayoría de los puestos de la lista frente a la opinión de las bases que ya han terminado de votar así que anoche se encargaron de filtrar el recuento de las papeletas al cincuenta por ciento lanzando el mensaje de que Susana Díaz sigue fuerte en su feudo y que sus candidatos tienen más apoyo por ejemplo que la ministra de Hacienda María Jesús Montero que en cualquier caso va a ser la número uno por esa provincia eso nadie lo duda pero el PSOE andaluz mantiene el pulso porque entiende que la dirección federal no puede vetar a los nombres con más apoyo de los militantes algunos de ellos claramente señalados contra Sánchez en la refriega interna Margarita Robles en Ávila y Grande-Marlaska en Cádiz sí que han sido según fuentes de Ferraz los más votados por las bases

Voz 2 33:51 hay que escuchar hablar hacerle tres palabras que en Caixa

Voz 8 33:56 AMC definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobre todo cultos hacíamos que avancen dos proyectos y los de la sociedad Caixa al año escuchar hablar a hacer

Voz 39 34:16 ya Jaycee

Voz 1 34:17 ahora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos que errores

Voz 0789 34:22 es que desmesuras que excesos radicales había protagonizado el feminismo desde el ocho de marzo pasado para justificar el movimiento regresivo que es empezó a vivir desde hace unos cuantos meses yo no vi los excesos y me sorprendió este retroceso porque el año pasado después de algunos patinaje es bastante vergonzosos declaraciones lamentables que las hemerotecas conservan hasta la derecha más renuente se había colocado a favor de viento cuando se dio cuenta de que la movilización de las mujeres iba a ser multitudinaria hubo virajes a toda prisa incluyendo gestos ostensibles como el de Rajoy Cospedal tocados con el lazo morado veinticuatro horas después del formidable éxito de la jornada el día ocho

Voz 5 35:00 el Gobierno popular anunció un paquete de medidas

Voz 0789 35:02 en favor de la igualdad y la conciliación los conversos surgían de debajo de las piedras todos tuvimos entonces la sensación de que se había alcanzado un consenso básico en la materia pero llegó vos con su reconquista casado con su contrarreforma Ciudadanos con su pánico a quedar atrás hice reabrieron las catacumbas las políticas de género volvían a ser herejías la violencia machista debía tras mutar Se en violencia doméstica y así todo porque aunque yo no me había fijado la horda Zemin nazi al parecer se había apoderado del país bueno así estaban las cosas hasta la llamada a urnas la cita electoral junto a la previsión de otro ocho de marzo con gran seguimiento han vuelto a obrar el milagro del año pasado la derecha olvidado sus reparos ha lanzado a toda velocidad

Voz 5 35:45 a llenar sus programas electorales con propuestas

Voz 0789 35:48 sobre la mujer las más avanzadas posibles aunque estén crudas tratando de pasar de la cola a la cabeza del pelotón en quince días y así Vox el autobús de Hazte Oír se han quedado solos defendiendo las esencias veremos si es por un ratito hasta después de las elecciones

Voz 1727 37:38 a las ocho y treinta y ocho minutos de la mañana a las siete y treinta y ocho en Canarias mini tertulia hoy porque a las nueve ya lo saben tenemos debate de igualdad con cuatro políticos cuatro hombres de los cuatro grandes partidos que están en el Congreso Fox no ha querido Mañero Teodoro León Gross profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga periodista buenos días

Voz 1 37:58 no que has Argelia que era el profesora de Derecho

Voz 1727 38:01 educacional en la Universidad de Barcelona analista de la actualidad buenos días buenos días un coronel de la Guardia Civil impone incluso si va de paisano sin tricornio y con un maletín de viajante la mano así comienza la crónica de Pablo Ordaz esta mañana en el país sobre la aparición ayer del coronel Pérez de los Cobos en el juicio del seis cuatro horas casi estuvo declarando hoy sigue Alberto Pozas buenos días

Voz 1 38:27 qué tal Pepa Bueno sea el encargado de coordinar a todas las

Voz 1727 38:29 viciadas dijo ayer que el operativo de los Mossos para el uno de octubre fue pasivo e insuficiente inadecuado e ineficaz y que facilitó el enfrentamiento en la calle nada más y nada menos

Voz 33 38:41 fue una estafa dijo nada más y nada menos ya fue muy contundente en este sentido hace un año y ayer volvió a hacerlo la jefatura de los Mossos d'Esquadra no tenía ninguna Inter

Voz 5 38:49 son de evitar el referéndum aseguró ayer Diego

Voz 33 38:51 Pérez de los Cobos por eso puso en marcha un dispositivo completamente ineficaz

Voz 43 38:56 por parte de la Jefatura o Mossos d'Esquadra Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que hay impedir su cumplimiento

Voz 1 39:10 ineficacia insuficiencia e inadecuación son las tres claves que según dijo ayer les impulsó a impedir el referéndum sin contar ya con la policía autonómica catalana según Pérez de los Cobos hubo huelga de brazos caídos son los Mossos mientras Policía Guardia Civil hacían frente a brotes organizados y jerarquizado de violencia Alba

Voz 1727 39:25 esto quién más debe declarar hoy pues sino

Voz 1 39:28 no hay cambios que los ha habido y muchos en los últimos días cuando acabemos con el coronel debería ser el turno de otro ya van varios otro testigo clave para la acusación por rebelión la funcionaria judicial que el veinte de septiembre en Barcelona encabezaba los registros de la operación han en la Conselleria de Economía tuvo que salir protegido porque había sesenta mil personas concentradas en la puerta el debate está servido era imposible y peligroso salir como dice la Fiscalía o podría haber salido por el pasillo de voluntarios como dicen ahora los acusados

Voz 1727 39:52 dando hueso de la acusación más grave la de rebelión eh hasta luego Buendía de trabajo de Eto'o ayer ya al escuchar a Pérez de los Cobos ya y al resto de de declarantes esta semana decías que se está produciendo una una situación muy paradójica si todo esto pretende apuntalar la acusación de rebelión donde está el jefe de la Fuerza Armada para la rebelión donde esta pero que no están esta causa sino en otra en la Audiencia Nacional no

Voz 0247 40:19 efectivamente ayer no Pérez de los Cobos hoy Nieto el día anterior fueron muy duros con los Mossos especialmente hicieron referencia varias veces a mayor Trapero no que era digamos el jefe es el jefe los bueno era si era el jefe de los Mossos en Cataluña en aquellas fechas entonces aquí se produce una situación un tanto desde el punto de vista jurídico un tanto peculiar en la que se está hablando incluso haberse profirieron acusaciones algunas nada veladas y no respecto de la participación política digamos de Trapero en el la supuesta mano preparación de una rebelión etcétera lo que pasa es que Trapero está siendo en ha sido está siendo juzgado en una causa separada en la Audiencia Nacional no y entonces el problema está en que Trapero nos está pudiendo defender en la causa en el Tribunal Supremo cuando está siendo uno de los protagonistas del día que que venga a no atarse a testificar eh en el en este juicio en el Tribunal Supremo no la Audiencia Nacional deberá limitar mucho y se encontrará en la doble situación de ser el encausado en una en un procedimiento penal la Audiencia Nacional de aquí tener que actuar como testigo lo cual puede generarle problemas desde el punto de las desde el punto de vista de las garantías

Voz 1727 41:42 que él puede decir entre comillas lo que quiere la Audiencia Nacional para defender claro pero en el Supremo como testigo tiene que decir verdad

Voz 0247 41:49 porque si no puede cometer perjurio y entonces el problema es que los juristas seguimos sienten sin entender cuál es el criterio que ha permitido separar estos dos procedimientos

Voz 1727 42:00 porque claro el jefe de la trama lo que decían

Voz 0247 42:03 no el el jefe de la de la Fuerza Armada que serían los Mossos no para esa rebelión está en está siendo juzgado en otros sitios lo cual no cuadra con la tesis de la rebelión la verdad

Voz 1727 42:15 Teo

Voz 5 42:16 sí bueno más allá de los argumentos jurídicos que plantea Argelia y que son consistente si es una paradoja presupuesto es una paradoja pero claro de por encima del jefe de la Fuerza Armada esta los comandantes en jefes políticos que dieron las órdenes que en definitiva dictaron la estrategia no ayer por cierto en esa crónica que citaba antes de Pablo Ordaz en El País claro dicen todo ha cambiado con Nieto Mille Pérez de los como nos dice literalmente dos tres tienen la apariencia de verosimilitud los tres pones en dudas a través de numerosos datos fechas y experiencias son el el discurso pacifista dialogante de los líderes secesionistas es verdad que el juicio ha cambiado hace unos días ya advertimos que bueno que que a a tomar digamos como referencia las declaraciones de los acusados producción una imagen engañosa y que ya llegarían los testigos que empezarían a cambiar el aire del del del juicio no y esto ha sucedido ya yo creo que ayer fue muy evidente Pérez de los Cobos a mí me parece esto muy interesante Argelia no sé qué qué idea tienes tú en el fondo Pérez de los con lo que hizo ayer fue también la la declaración de un fracaso personal es decir lo que contó es creímos que en alguna medida colaboraría creímos que al final no se abrirían todos los colegios se salían urnas digamos sedes activaría en alguna medida el referéndum Nos engañaron nos mintieron al final fueron parejitas de Mossos a los colegios a levantar acta ya decir que bueno que como había ancianos y niños estaban grupos significativos pues que se alteraría la convivencia seis intervenía y efectivamente engañaron al Estado no hay bueno a partir de ahí yo no entro desde luego en tipificación es penales ni dentro en la cuestión judicial pero desde luego como observadores de la realidad el juicio el aire del juicio ha cambiado pero

Voz 1727 44:00 este es Argelia que escuchándote Teo pensaba esa misma reflexión me hacía la semana pasada escuchando a a Rajoy y a Sáenz Santamaría Zoido no porque Zoido como no estaba donde gente que no estaba no existía no como ministro del Interior dio la impresión de que creyeron hasta el final que no lo harían si se creyeron que no lo harían que no iban a romper el orden constitucional que no iban a aprobar las leyes de rupturas que no iban a llegar lejos esa impresión política es la que también estas trasladando hacia el punto de vista operativo sea cual sea la tipificación la decisión que tomen los jueces con respecto a ellas Argelia si lo que ocurre

Voz 0247 44:42 R No siguiendo tus reflexiones que efectivamente ayer Pérez de los Cobos mostraba enfado no de

Voz 1727 44:52 eh respecto de la poca lealtad

Voz 0247 44:55 y que que manifestaron que expresaron los Mossos no que ejercieron los mot sus respecto del resto de las leyes y sus otros compañeros de fuerzas del Estado aquellos días lo que pasa es que cuando dicen Nos mintieron a mí lo que me llama mucho la atención es que un Estado no con toda una serie de instrumentos de bueno de coordinación policial o de inteligencia si queréis etcétera no desde la desde el Gobierno y ahora me refiero al al Consejo al presidente del Consejo de Ministros se insistió en que no se pondrían las urnas os acordáis de aquella frase repetida si no que no se celebraría el referéndum sino que no se pondrían las urnas centros en un territorio con las instituciones que ya te han aprobado dos leyes de desconexión no que nada indica que vayan a desacelerar en la celebración de ese referéndum no referéndum no pero que no se vaya a hacer algo el uno de octubre insisto yo con todas las fuentes que con las que puede contar el Gobierno me extraña por no decir otra cosa no que no hubiera un operativo montado por si acaso los Mossos no no funcionaban tenía no en cuenta además que que Pérez de los Cobos ayer lo decía no Si ya desde hace un par de años es decir que no venía de un par de semanas ya desde hace un par de años y Millo también no relató una de las conversaciones que tuvo en agosto ya con con el tema de los atentados no la junta de seguridad parecían todos decir bueno pero si el XXXI el uno de octubre no sentimos engañados pero todos parecían tener la mosca detrás de la oreja hay por tanto yo creo que un gobierno de un Estado como el español debe tener preparado un operativo no un plan B vale

Voz 1 46:37 sin para entendernos sin duda de descanso

Voz 0247 46:39 me llama claro me llama mucho la atención esta actitud ahora de ahí es que no

Voz 1727 46:44 Nos fiamos enorme revuelo pero sí sí se conjugan las dos cosas se concurren las dos cosas y esa impresión quedan cuando a la vez nos estamos enterando en el juicio de la declaración de mayor calado político probablemente de que alguien le ofreció a hacer un simulacro de referendo

Voz 1 47:03 sí sí sí sí yo veo y crea una ven yo es que creo que es evidente el fracaso del Gobierno quiero decir ya lo fue el día uno

Voz 5 47:09 Octubre fue evidente porque se celebrará el referéndum fue evidente porque las cargas policiales generaron un hay una pésima imagen primero porque esto fue un desastre y segundo porque la la explotación propagandística fue extraordinaria dicho lo cual aquí no estamos juzgando que estamos todos de acuerdo el fracaso del Gobierno se nota

Voz 1727 47:27 sí sí cuando la ilegal hija con la que

Voz 1 47:30 es decir la enorme deslealtad ilegales

Voz 5 47:33 da con la que actuó actuaron los jefes políticos por qué Pérez de los Cobos claro dijo ayer que no ya no estaba acusando al mayor de los Mossos es lo que estaba diciendo es que se plegó a los criterios políticos del Guber

Voz 1727 47:44 bueno vamos a perdonar ya lo tomamos