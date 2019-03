Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:06 el coronel Pérez de los Cobos mantiene que hubo violencia el día uno de octubre y continúa criticando la actuación de los Mossos d'Esquadra ser retomado en el Tribunal Supremo la declaración del encargado de coordinar el dispositivo policial después de las cuatro horas interrogatorio de ayer en las que acusó a la policía catalana de pasividad e ineficiencia Alberto Pozas adelante siguen Pepa buenos días criticando especialmente la actuación del mayor de los Mossos el uno de octubre y aseguran que la violencia que se encontraron en algunos colegios no entraba ni en la peor de sus previsiones

Voz 4 00:37 eh podríamos encontrarnos bastante gente concentrada con la intención de votar e lo que luego ocurrió es que hubo muchos individuos con la intención de impedir

Voz 3 00:51 la actuación judicial insiste Pérez de los Cobos en que ese día la Generalitat se agarró a priorizar la convivencia ciudadana para no cumplir la orden de impedir el referendo IV uno de los siete padres de la Constitución ha fallecido hoy en Madrid Isabel Quintana buenos días días Pepa José Pedro Pérez Llorca tenía setenta y ocho años que ha fallecido a causa de una enfermedad pulmonar según ha confirmado su despacho de abogados Javier Álvarez buenos días buenos

Voz 0689 01:13 en el mundo del derecho ha reconocido en Pérez Llorca a uno de los ejemplos a seguir por su constancia hay progresismo no hace mucho el pasado mes de diciembre durante una presentación de un estudio sobre la Constitución española el abogado aseguró con ironía que la reforma del texto constitucional era necesaria siempre que se realice dentro de un consenso como el que se alcanzó durante la Transición espero dijo que haya una reforma de la Constitución porque la sociedad española quiere esa reforma sus palabras resonaron en la sede del tribunal de garantías y la plana mayor de la justicia las aplaudió porque venían de una persona ajena al corporativismo político y profundamente realista Llorca hizo entonces sonreír al aforo cuando dijo ya está

Voz 5 01:50 en de homenajes poneros a trabajar todo el mundo

Voz 0689 01:52 diría que más que un consejo era una orden de una de esas personas a las que hay que hacer caso el despacho de abogados que dirigía ha explicado que su fallecimiento a los setenta y ocho años ha sido consecuencia de una enfermedad pulmonar

Voz 0388 02:04 el presidente del Gobierno ha dicho en Twitter que el Gobierno lamenta

Voz 0824 02:07 profundamente su fallecimiento será la vicepresidenta Carmen Calvo la que acuda a la capilla ardiente ya que Pedro Sánchez se encuentra de visita institucional en Euskadi en Cataluña el líder de Vox en Yale

Voz 0388 02:17 da José Antonio Ortiz pasará a disposición judicial en las

Voz 0824 02:20 próximas horas tras ser detenido anoche por los Mossos por un supuesto delito contra la libertad sexual la formación de ultraderecha anunciado que suspende de militancia hasta que se aclaren los hechos radio Lleida Marsé Marc

Voz 6 02:31 la detención está relacionada con un delito contra la libertad sexual ahora mismo está muy abierta la concreción no hay todavía una acusación formal según hemos podido saber ayer cuando se detuvo José Antonio Ortiz en su lugar de

Voz 0388 02:44 abajo se fue posteriormente a hacer un regir

Voz 6 02:47 tras su casa se requisó el ordenador personal y también quedó intervenido su teléfono móvil se apunta hacia un delito relacionado con pornografía sin conocer si sólo se trataría de consumo au Si la cosa iría más allá la víctima sería una persona discapacitada no menor de edad la detención es fruto de una denuncia de un particular dio

Voz 0824 03:08 c3 nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:12 cadena SER

Voz 7 03:13 en Madrid el Gobierno regional

Voz 0824 03:16 nacido protección policial a Cristina Cifuentes ante su cita esta mañana en la comisión de investigación del caso master está previsto que la ex presidenta llegue a la Asamblea en un coche policial acompañada de dos agentes Ike entre por la puerta de atrás Alfonso

Voz 0089 03:29 Cristina Cifuentes va a acudir a la Asamblea en coche oficial en uno de los vehículos de la Unidad de Seguridad Ciudadana adscrita al gobierno regional Se trata por tanto de un automóvil de la Policía Nacional en la que dos agentes se van a encargar también de transportarla hasta la avenida de Palomeras Bajas la sede de la Asamblea de Madrid es lo que se conocen el argot policial como un servicio de Protección dinámica es más Se pretende que acceda a ese parlamento regional por otra puerta a la habitual ya dentro no va a poder evitar a las cámaras de televisión en general a la prensa acreditada ante la Asamblea

Voz 0824 04:01 el rector de la Carlos III Juan Romo ha conseguido un apoyo mínimo a pesar de que era el único candidato en las elecciones celebradas ayer para revalidar el cargo ser Madrid

Voz 0388 04:10 sur de todo buenos días hola qué tal Cristina buenos días

Voz 8 04:12 si el voto en blanco podemos decir que es el ganador de las elecciones en la Universidad Carlos III de Madrid después del proceso celebrado ayer en los campus de Leganés Getafe Colmenarejo y Puerta de Toledo quinientos setenta y nueve votos a favor

Voz 9 04:22 el rector por su continuidad y mil trescientos votos en blanco una manera de protestar una campaña

Voz 8 04:29 que consideran poco democrática desde algunos sectores especialmente estudiantes y personal de administración y servicios en cualquier caso Juan Romo repetirá otros cuatro años más como máximo responsable de la Universidad Carlos III de Emilio

Voz 3 04:39 pero atropello grave en Madrid un hombre de cuarenta y cuatro años ha sido arrollado por un camión esta madrugada cuando al parecer ha irrumpido en la calzada en la calle Rufino González de San Blas agentes de la Policía Municipal le han practicado un torniquete hasta la llegada del Samur el hombre ha sido trasladado grave al hospital tenemos once grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 10 05:05 el batería Corzine tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tu padre

Voz 11 05:13 es un ahorro de hasta un cuarenta por ciento

Voz 10 05:16 ETA condiciones en de punto es tu familia necesitan seguro de coche de verdad

Voz 0824 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en nuestra

Voz 0388 05:24 la web en Cadena Ser punto com mes

Voz 7 05:28 servicios informativos

Voz 2 05:30 no

Voz 13 05:37 en la Cadena Ser

Voz 14 05:40 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 05:44 desde luego la prisa que se dejó aquí pero los estudiantes

Voz 1995 05:51 bienvenidos siguen escuchando hoy por hoy muy buenos días seguro que ya han oído la frase lo si la frase de estamos haciendo una temporada de mierda este Carvajal pero podría haberla pronunciado mucha otra gente en muchos otros sectores bienvenidos insisto una vez más a hoy por hoy es verdad que cada vez es más difícil sorprenderse con lo que uno pero hay mucho tiempo no podemos negar que vivimos en un país enemigo del aburrimiento archienemigo del aburrimiento Medan el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña hasta junio dos mil dieciocho Enric Millo declaraba ayer como saben en el juicio de Bruselas para ofrecer su visión sobre la violencia ejercida os sufrida por las fuerzas y Cuerpos eso

Voz 12 06:27 ha estado durante la celebración del referéndum de uno de todos los detalles título que contó

Voz 1995 06:35 ha llamado especialmente la atención la gente ve explicó que le había caído en la trampa de la trampa

Voz 15 06:43 hoy nuestra le

Voz 1995 06:46 los agentes convocados para impedir el referéndum cayeron no estaban preparados para eso en la trampa del faena detergente líquido para fregar platos como saben diseñado para hacer nuestra vida más fácil transformado en un arma al servicio de los intereses del independentismo pero en qué consiste la trampa del fair

Voz 16 07:06 verter detergente la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinar al caer al suelo y luego les patearon en la cabeza porque esto es lo que me explicaban me explicaban ellos no

Voz 1995 07:16 la declaración suscita muchas dudas muchas dudas por ejemplo podría considerarse agravante si el faire utilizado fuese ultra

Voz 15 07:25 esto haría sí

Voz 1995 07:27 como pueden imaginar las redes sociales se llenaron de bromas con todo esto pero por encima de todo esto lo digo muy en serio no les parece una perfecta metáfora de la realidad verán el Fassi Fihri instalado en nuestra memoria emocional con como el lavavajillas de la discordia el producto que desató los históricos enfrentamientos entre dos pueblos Villa arriba Villa bajo

Voz 17 07:55 en aquel anuncio del año mil novecientos no

Voz 1995 07:57 treinta y uno que seguro ustedes recuerdan

Voz 18 07:59 Villa arriba abajo celebran su fiesta comida gratis

Voz 7 08:02 ahora todos los

Voz 18 08:05 como siempre cada pueblo quiere que su fiesta hay su parrilla sea mejor que el pelota

Voz 1995 08:11 el actual sede a la lesión de millón Cataluña donde ya conoce la utilidad del aunque sólo sea para evitar cargas policiales sería Villa arriba por eliminación el resto del país Nos tocaría ya los ciento ser Villava quizás por eso que cada vez nos cuesta más limpiar los platos mientras el conflicto crece como la espuma pero para completar los simbolismos es bueno que sepan que los dos pueblos del anuncio en realidad son el mismo pueblo está grabado en una localiza la localidad a pena hasta treinta kilómetros de Madrid que se llama Brunete cuyos habitantes probablemente se jugarán a los chinos quién iba a estar en Villa arriba y quién iba a estar en bajo como ha ocurrido con las noticias el buses este anuncio dio la vuelta mundos día las falleras gigantes de Villa arriba relucen por ejemplo

Voz 7 09:02 Lucy Liu y no va bien

Voz 1995 09:11 fratricida aquellos dos pueblos también se ha hecho muy popular en Alemania

Voz 19 09:17 van arriba Guti la bajo ir de fiesta y Suk y sigue paella

Voz 1995 09:23 en Alemania este anuncio están tremendamente popular que existe los supermercados una edición especial Villa arriba el alemán lo llaman Villa arriba que sea editado conmemorativa del XXV aniversario del anuncio se puede comprar en los supermercados a veces como pueden comprobar los problemas enquistados como la suciedad más persistente necesitan un milagro aunque en esta ocasión sea el milagro en Tierra Santa por último sólo recordar que quizá dada la persistencia las posiciones más que un mediador en conflictos en este necesitamos a dos limpio que recorren además que hoy es miércoles de ceniza cenizo feliz y diez minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 0137 10:03 hola qué tal va la mañana una vez que te acostumbras a lo bueno es imposible cambiar facil es acostumbrarse por eso lo mejor para tu compra diaria es hacerlas siempre en Hipercor y el supermercados de El Corte Inglés porque te ofrece la mayor variedad de productos de alimentación droguería perfumería con unos precios más que buenos buenísimos fíjate por ejemplo ahora tienes un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad de una grandísima selección de productos de las primeras marcas el lácteos ultramarinos conservas

Voz 7 10:32 helados refrescos detergentes pañales

Voz 0137 10:34 un setenta por ciento en la segunda unidad en muchas de ellas y como siempre con la mejor calidad en productos frescos y encima con regalo porque ahora te ofrecen cinco euros de regalen todas tus compras de carnicería superiores a quince euros increíble verdad bueno pues aprovecha Ted Demme llena tu carro con la mejor calidad a precios irresistibles ya sabes dónde en Hipercor y en el supermercado el corteinglés alimenta tu vida Bolivia todos mañanas espera de no para quise felices adiós

Voz 20 11:08 este año he conseguido el doblete con el dos por uno en lentillas de visionar compren lo que compre me topless y también con progresivas dos por uno en lentillas consulta condiciones

Voz 1814 11:18 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius ya sin dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 21 11:39 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces le otro el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista Leo trono energía y otro en articulaciones descubre que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades vitaminas de otro punto es ida lo mejor de ti mismo en todo lo que hago

Voz 7 11:58 abre la puerta a ser uno más a vivir en pareja a tener un jardín últimos días para encontrar tu piso con está un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 1995 12:17 permítame que por una vez ya adelante la concurso final de de esta entrevista todos ustedes dentro de unos minutos se darán cuenta que todos los aparatos electrónicos y eléctricos que tiene en su casa sólo se puede fiar

Voz 1 12:31 de la radio ya verán

Voz 1995 12:36 sólo la radio no me tiren de la lengua sólo alguna radio es es decías tú no buenos días Lajolo el Fairey en Suecia y faire que no tenemos podría diaria de abajo así estamos ya había alguien debía abajo día baje ellos dicen español día baños gentilicio

Voz 0388 12:57 hola buenos días voy a hacer

Voz 1995 13:01 la dirección voy a cometer es una imprudencia aseguró pero es el acto de confianza más extraordinario que en el año dos mil diecinueve un ser humano puede demostrar mal

Voz 12 13:14 pasadas las claves de acceso a tu teléfono móvil te voy a dar mi teléfono móvil

Voz 1995 13:17 abierto tienen ninguna contraseña puedes moverte

Voz 12 13:21 te pido por favor

Voz 1995 13:24 que me digas qué aplicaciones debería eliminar con carácter de urgencia si quiero que mis datos y mi intimidad realmente

Voz 12 13:32 Dios mío de limpieza necesitas aquí te digo lo yo me he dejado llevar

Voz 0388 13:39 pues yo te digo una cosa no me gusta regañar a la gente y de hecho el libro no va de regañar a la gente sino va de accidente efectivamente yo creo que cada uno cada uno debe de estar yo creo mucho en la libertad individual y creo que sólo se puede ser libres e información

Voz 12 13:55 yo no me está tranquilizan tranquilizando viendo de un montón de aplicaciones alguno

Voz 0388 14:02 he leído que tienes un montón de cosas de niños un montón de cosas de Google montón de juegos Creta saber de quién son

Voz 22 14:09 hola a todo lo que tú no

Voz 0388 14:11 no no no no pero no puedo dormir ocho

Voz 12 14:14 que me no digo tres

Voz 0388 14:16 cuatro cinco cinco pantallas a que te sobran como unas tres pantallas te lo digo para que te vayas limpiando todo lo que te sobre

Voz 1995 14:23 tres pantallas de cosas que veo en el móvil de aplicación

Voz 0388 14:26 de aplicaciones que probablemente te posicionen de aplicaciones que probablemente sepan tu número de teléfono que sepan dónde estás en cada momento por la geo posicionamiento que además conozca la red de personas con las que estás jugando etcétera etcétera y luego además como tienes varias aplicaciones de Google aunque el tienes un iPhone por lo que veo ir sistemas operativos una ellos en realidad al instalar aplicaciones de Google esas aplicaciones mandar información e incluso con el telón bueno en modo reposo

Voz 12 14:56 intuyo tres

Voz 0388 14:57 en Android

Voz 12 14:59 entonces peor borra todos ustedes no tengo ninguna déjenme que les cuente pero da igual porque así estaba operativo el sistema

Voz 0388 15:07 activo es de es de Google Intel tiene tiene Troya Niza

Voz 1995 15:10 la voy a explicar siguiente Paloma Llaneza abogada está autora de sistemas y consultor en ciberseguridad aplicado ya más de diez libros de hecho ayer mismo presentó la novela es una de las voces más respetadas de nuestro país en el campo de la privacidad luego en algún momento de intimidad porque yo realmente cada vez es Navarra no sé dónde está

Voz 0388 15:30 es una muy buena puntualización

Voz 1995 15:32 la privacidad no sé dónde acaba me intimidaba o que es mi privacidad e demente deberíamos presentarle como especilista la falta de privacidad que ya no tenemos yo como acaba de demostrar es decir en cómo gracias a los datos que cedemos voluntariamente algunas de las grandes compañías digitales pues ya nos conocen mejor que nosotras mismas y vamos a hablar de Datanálisis todos los datos personales que da sin darte cuenta todo lo que hacen las empresas con ellos vamos con esa segunda parte que hacen las empresas con esos datos que yo voluntariamente alegren interés Doyle

Voz 0388 16:07 pues una cosa que se dice mucho ahora que es monitorizar los es decir en las empresas e las empresas tienen accionistas las empresas tienen

Voz 23 16:15 en sueldos que pagar en sedes eh que

Voz 0388 16:19 alquilar todo esa todo ese flujo de dinero se tiene que sacar de la actividad económica de la de la entidad si la entidad no tiene una actividad económica que consista en vender cosas físicas o o en tener un set prestarse un servicio que puedas identificar de manera clara y por el que pague una cantidad más o menos más o menos grande en realidad esas empresas están extrayendo datos icono esos datos tienen que vivir y con esos datos viven en un principio pensé sus sus sumaban con la finalidad de publicidad es decir el el gran negocio de la publicidad que parecía que nos iba a sostener a todos incluso en la industria de los contenidos vino me da la sensación de que cada vez menos primero porque la publicidad cada vez es más barata y segundo porque esa esa cuando tú montas una maquinaria tan sumamente inteligente que es capaz de en la búsqueda de conocer a cada uno de nosotros de una manera tan precisa que ni nosotros mismos sabemos cómo somos pues es en esa búsqueda para vender cosas para hacer publicidad para él pues te encuentras con un mecanismo que te vale para vender ideas para hacer que la gente se ratifique en sus ideas preexistentes

Voz 1995 17:31 y eso en esto de un ejemplo en estos días de una abogada hemos intentado localizarla que denuncia que su hijo de menor de edad está recibiendo todo tipo de publicidad ya en España ya no hablamos de futuro en la campaña electoral que tenemos en la en las puertas eso ya está ocurriendo nuestro nuestro país porque recientemente se ha modificado la ley electoral para dar cobertura legal a los propios partidos en los que están ahí para defendernos han decidido no momento privacidad ya te digo yo que no porque quiero que veas mi publicidad de mi partido eso claro ahora es legal ellos lo han convertido real

Voz 0388 18:06 es terrible a mi me parece que en un sistema democrático que los partidos políticos se auto aprueben normas antes le orgánica que supone que una ley orgánica necesita una mayoría reforzada para para reenfocarlo cosa que es muy complicado en estos tiempos eh de fragmentación parlamentaria es decir que que es muy difícil revocar esa esa normal no se ve que que prospere el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Defensor del Pueblo el lo cierto es que en primer término indignante pero no sólo que te que te espera amén con que te manden mensajes eh a través de Whatsapp de redes sociales sobre un determinado partido político os sobre todos sino el hecho de que pueden hacer perfiles ideológicos otros eh pueden hacer bases de datos perfilando unos ideológicamente aparte de que no hay ninguna empresa en este país que lo haga legalmente y que se ha atrevido a semejante cosa en este caso lo han permitido de una

Voz 12 18:58 al ellos ellos mil a ellos mismo algo que no permitirían a una empresa arriba

Voz 0388 19:02 empresa privada y además además con un sistema que es que los pueden recogerse impedirnos el consentimiento el consentimiento es la base de la normativa de protección de datos nos encontramos con una situación en donde ellos mismos a una norma en donde pueden recoger lo que les de la gana de nosotros y luego tener un unos archivos ideológicos del nosotros creo que tenemos una historia del el siglo XX por poner un ejemplo cercano eh de lo que se hace con archivos ideológicos de la gente sobre sobre qué piensan que religión pertenecen como como digo en sus vidas

Voz 12 19:29 en perfil esa tienen un perfil trazaba un perfil ideológico en función de lo que vemos lo que consumimos

Voz 1995 19:36 Mike

Voz 12 19:37 entonces dirán bueno este es más probable que vote a este es probable que vote pero no sólo eso

Voz 0388 19:42 eso piensa que luego esos partidos gobiernan y no dejan de tener esos se perfiles ideológicos en sus en sus sedes centrales

Voz 1995 19:51 repasando las mentiras más populares este tiempo yo te yo siempre te adhesión dimes y las tres más grandes serían uno que esos pantalones te que también es una gran mentira se abre fácil parias terrible tres he leído yo acepto las condiciones de uso aceptar quién ha leído alguna vez sombras esto no es Suecia tampoco alguien ha leído es alguien realmente sea para caso en folios y folios detenidamente y escrupulosamente creados en con tal ambigüedad que realmente aunque lo leas no vas a saber que está suman a los que nadie nunca que ha puesto a prestar atención a si acepto lo

Voz 22 20:36 decir que no es ir venderlo porque no tenemos opciones eso aceptarlo unos continuar básicamente no

Voz 0388 20:41 claro bueno ése es un planteamiento eso son planteamiento terrible es decir que las empresas puedan hacer lo que quieran con tus datos simple llanamente porque tú no tienes tiempo porque los abogados que eso hay que nos pagan para ello hemos son las condiciones pensadas para proteger a la empresa contra cualquier eventualidad en un lenguaje críptico que no entiende nadie entonces lo que nos tenemos que cuestionar es es si el consentimiento informado es decir si es decir que la gente ha leído las condiciones generales de contratación nos protege yo creo que aunque la normativa europea va en ese sentido ya ha ido siempre en ese sentido es legalmente irreprochable es decir que más consentir dar tuvo un voluntariamente tu consentimiento es algo irreprochable sin embargo desde un punto de vista técnico no soluciona el problema el problema de la privacidad sólo se soluciona con tecnología igual que se crea con tecnología

Voz 1995 21:28 ya Paloma ahora eh estos días se celebró en Barcelona la gran feria del móvil Tondo Olalla de cinco G como algo buenísimo que va a permitir en un ejemplo un ejemplo bien buscar un médico operando a distancia aún paciente siempre es bonito es decir es verdad que los actores gracias a esa tecnología para poder eh el mejor doctor del mundo allá donde se va a poder operar en tiempo real a un paciente y eso es una buena cosa pero no nos cuentan todo lo demás que éste cinco G va a permitir que mi lavadora mi televisor IMI nevera se conecten de forma que si es domingo por la tarde a éste le apetece palomitas tiene que lavar la ropa de mañana que lunes lo vas a ver porque conocen bien habilitados pero por ejemplo a quién te debo temer más a la rumba o a o a mi teléfono porque la rumba sabe perfectamente todo lo que ocurre hemos sabe si siete una fiesta que sabe usted la maquinaria del fandango

Voz 12 22:26 mira pues hay una que se llama es la rumba es la máquina que limpia

Voz 1995 22:29 se a Sola robó desde que te llega el suelo debo temer a eso

Voz 0388 22:34 de alarma para que no me demanden porque los pobres deben de pensar que les te aman

Voz 23 22:38 especial e a las cosas que te casera aunque hay yo te fuera de casa

Voz 0388 22:45 eh eh puede controlar hasta hasta el uso que hacemos al cuarto en Internet de las cosas

Voz 12 22:51 perdón

Voz 0388 22:52 la controla prácticamente todo lo que hacemos es decir es perfectamente posible hasta saber cuánto con con los o con la sensibilización de las ciudades por ejemplo es perfectamente posible saber si una persona tira de la cadena por encima de sus posibilidades o por encima de las posibilidades del medioambiente en general de sus Vecindario

Voz 1995 23:09 cómo vas a saber eso bueno hace esta sensores

Voz 0388 23:11 usando todos los sistemas para determinar si el internos

Voz 1995 23:14 no a recibir una carta ya está usted

Voz 12 23:18 acuerdo al váter por encima de sus posibilidades

Voz 0388 23:20 en en sitios como como California donde hay unos problemas graves de agua pues se Tuset Ariza hasta donde quiera sensorial un sistema de agua y un sistema de desagüe también puede ser hasta el punto de saber si determinadas personas están usando de una manera poco solidaria el agua y tomar medidas al respecto quiere decir que cuando eso gracias gracias a que con la latencia el cinco GB podremos saber en tiempo real si alguien está tirando de la cadena no puede parecer de ciencia ficción eh pero pero cuando nos prometen esos entornos felices en donde en donde va a haber una ciudad que no reconozca en donde va a haber una casa que no reconozca en todos los aspectos de nuestra vida en no somos conscientes o no queremos ser conscientes primero de la intrusión tan terrible que es en nuestra vida segundo en que son unos vectores de ataque decir seguridad impresionantes

Voz 1995 24:09 pero no podemos tampoco me me gustaría yo creo que bueno sobre todo que conozcamos las reglas dejó que las desconocemos completamente yo creo que es bueno que la hemos pero tampoco me gustaría Paloma que lanzamos un mensaje de o la tecnología your vivimos mejor que nunca tenemos acceso a la información de una forma en la que no podíamos imaginar hace pocos años es decir yo creo que lo que debemos ser conscientes del entorno y cuáles son las claves los consejos que es lo que todas las intuyó y las herramientas para protegernos pero que es innegable que eso es bueno objetivamente eso que nos va a ocurrir ya tiene una parte muy positiva

Voz 0388 24:43 a mí es que no me gusta me lo que me preocupa de todo esto de todo este debate es que se plantee el debate de si criticas determinados aspectos de la tecnología eres un Lupita que estás en contra de la innovación

Voz 1995 24:53 no es verdad es verdad me gustaría

Voz 0388 24:56 María decirlo porque porque yo soy una fan de la innovación soy una fan pero creo que la innovación está al servicio del ser humano si detectamos que determinadas innovaciones no funcionan bien deberíamos de corregirlas pero no tiene no hay no no él él poner de manifiesto cómo se nos ha ido la mano en el uso de los datos no quiere decir que no debe no debamos seguir trabajando para que cinco G funcione para que funcione éticamente con el ser humano en el centro que es lo que creo que nos hemos olvidado

Voz 1995 25:27 es que tengo el tele me Estado que falló es que tengo el teléfono encima de la mesa mi teléfono nos está escuchando ahora mismo

Voz 0388 25:34 no me encanta Se me me de un gran bueno esa publicidad de un gran almacén en donde la gente se acerca a los elementos electrónicos para pedirle rebajas eh bueno bueno pues eh cuando la privacidad se convierte en un me me jueces eh

Voz 1995 25:49 sí yo le digo algo pues nos vamos de vacaciones a Cancún me van a sacar anunció de Cancún

Voz 0388 25:53 pues dependerá yo creo yo creo que hay gente que que que que cree que el están escuchando continuamente lo que sí digo es que es potencialmente el equipo el el teléfono dependiendo de cómo tengas configuradas las aplicaciones idea los accesos que le has dado permitieran el acceso al micrófono y permitirán poderlo activar de manera remota

Voz 1995 26:10 sí bueno pero es el pero la tecnología e ojo no hacerlo

Voz 0689 26:16 bien que tenemos acceso a la información el problema es que el información Access

Voz 1 26:20 ese es el punto lo he dicho no podemos ir a publicidad enseguida volvemos Toni Garrido Cadena Ser

Voz 24 26:33 llego el temporal los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero luego si no tienes seguro de hogar a quién llamas evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea cripta punto com

Voz 25 26:56 conecta con Hoy por hoy

Voz 22 26:57 hoy tras vais de Instagram

Voz 7 27:01 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 26 27:09 la Cadena SER presenta el plan

Voz 1995 27:12 hacer de escolta

Voz 1 27:16 el sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial

Voz 27 27:21 después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum de chocolate el preferidos de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una Rocío de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras

Voz 26 27:46 jo el planeta

Voz 27 27:49 pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pasteleo Pavón delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los trazos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre

Voz 1 28:13 se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías las deja hablar hola interrumpió acababa hace que para el trabajo iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 7 28:43 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y vistos el día dos de las tres SER Deportivos y como todos los miércoles con juegos especial para el deporte femenino con noticias protagonistas deportivos

Voz 21 28:53 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 7 29:03 usted copos yo soy una mujer

Voz 28 29:06 a vivir la vida

Voz 29 29:09 a gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que queda ya a lo mejor tengo mucha confianza en mí misma terminal maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 7 29:18 además para que sepa palo

Voz 29 29:22 oiga o sea de verdad hoy Lahoz que Amber bueno tampoco se sí

Voz 7 29:27 quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer genes trino o bajo demanda tú pones la hora

Voz 0137 29:36 activa seguir el Larguero en nuestra Estaràs al día

Voz 7 29:40 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 9 29:50 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 30 29:59 los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1 30:16 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 31 30:24 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas te encuentras en NG punto es

Voz 1814 30:37 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 32 30:58 el mundo bien la Cadena SER Hoy por hoy con Toni carrito seguimos hablando con todos

Voz 1995 31:06 la llaneza especialista entre otras muchas cosas en los datos que regalamos a la compañías tecnológicas a cambió el privilegio de utilizar sus herramientas de forma supuestamente gratuita tú lo contaba bien Toni Segarra cuando algo no tiene precio eje el productor estuvo osea que dirige estas medidas de verdad que no tienes Whatsapp

Voz 0388 31:25 da intenta mandarme guasa

Voz 1995 31:28 y no tienes Facebook no está sin ninguna red social sólo en Twitter

Voz 0388 31:33 reconozco que es un vil tiple hecha eh que que esté ahí cada equis tiempo cada x tiempo miró a todas las empresas de mis datos es una información no te puedes descargar eh yo creo yo no digo a la gente que sea que me vaya con papel de plata en la cabeza eh si lo quieren hacer por moda no tendrán ningún problema al respecto

Voz 12 31:50 no decía ideas bueno oye

Voz 0388 31:53 que no lo que lo que creo es que hay que hacer un análisis de riesgos es decir yo analizo cuánto me da una herramienta cuanto pierdo con esa herramienta decido si quiero mantenerlo o no ya está es decir por eso en el libro no es un libro de activismo contra los datos sino que se trata de es de es un libro de información no no quiero no quiero hacer apostolado con este libro simple llanamente quiero informará a la gente de lo que hay para que tome decisiones

Voz 1995 32:19 si no crees que últimamente los términos del conflicto son lo nuevo contra lo viejo lo antiguo contra La Vanguardia y te pongo un ejemplo el de los taxistas que durante semanas y semanas iban a seguir haciéndolo inmovilizado por sus puestos de trabajo desde muchos desde muchos sectores apuntaba no estos lo nuevo contar lo viejo y a mí me sigue pareciendo una magia tremendamente vanguardista ha salido a la calle levantarla encalló en coche eso a mí me parece y después vemos y es más efectivo más eficiente seguro que podemos mejorar muy mucho pero establecer los parámetros del conflicto en lo nuevo contra lo viejo es caer precisamente en la trampa

Voz 0388 32:56 es lo que nos ha pasado con los datos es decir cada vez que hemos criticado desde hace tiempo y de esto no se no se produce de la noche a la mañana y te encuentras con esta situación en realidad es porque ha habido un alguien a ha dicho es que no se puede parar la innovación es que el futuro no se puede ganar

Voz 12 33:13 el Congreso está efectivamente no tiene nada que ver

Voz 0388 33:15 esto es un estás dicotomía nos gustan mucho últimamente empobrecer el debate estableciendo dicotomía entre dos grandes extremos yo creo que los extremos son dogmáticos y no puedes no puedes tener una discusión medianamente racional cuando te pones en una en en un lado u otro del espectro porque ya estás ya estás ya estás ya estás matando el debate es imposible llevar un acuerdo

Voz 1995 33:37 están llegando muchos mensajes cuando he dicho eso de que pueden fiscalizar Mi cisterna

Voz 12 33:42 sí

Voz 1995 33:42 ah yo creo que ese es el tipo de cosas que lamente te sitúan en el contexto de verdad

Voz 12 33:47 a te pueden hablar de todo lo llego a saber no lo digo todos te pueden hablar de grandes expectativas científicas pero mira si vas al baño lo sabe ya saben lo que has con futuro un futuro

Voz 0388 34:02 futuro ascensor izado cuando nos venden las Smart Cities y todo esto como la gran solución a los problemas tenemos que pensar si queremos que la que la que la sociedad nos que la ciudad no sienta en todos nuestros movimientos más allá de lo que ya no siente el el propio teléfono que llevábamos bolsillo IA hay un debate todavía encima de la mesa que es cuando los estados con la excusa del interés general empiecen a sensorial darnos es decir

Voz 1995 34:25 sobre eso hace menos de un año tras el escándalo el Cambridge analítica al éxito de eso como ya saben el fundador de Facebook Mark Zuckerberg tuvo que comparecer ante el Congreso solos no hemos contado muchas veces pero claro si escuchar las preguntas el hicieron amar Zucchero descubres lo indicado de todo esto

Voz 0689 34:44 no señor Zuckerberg se sentiría cómodo compartiendo con nosotros en nombre del hotel en el que se hospedó anoche en caso de que se hayan exagerado con alguien esta semana le importa día decirnos sus nombres no senador probablemente escogería no hacer públicos aquí esos datos yo creo que tal vez esto es de lo que se trata de su derecho a la privacidad de cuantos CC

Voz 22 35:05 desde la América moderna en nombre de conectar

Voz 0689 35:08 a la gente en todo el mundo es una cuestión básicamente de información está recogiendo Facebook más quién se la están enviando y si alguna vez me han pedido permiso es justo que un usuario de Facebook lo espere Josep Félix Porto expone

Voz 1995 35:22 la respuesta es sí y después ya decide si si sigue o no pero al menos tienen muy claro qué es lo que están haciendo con todo me gustaría también que es cucharas Paloma lo que decía Steve Jobs que tenía un punto de vista completamente distinto aunque luego la realidad es muy otra pero su punto de vista sobre la privacidad el fundador de Apple era distinto

Voz 0335 35:41 siempre hemos tenido una misión de la privacidad muy diferente de la de nuestros colegas nosotros nos tomamos la privacidad extremadamente en serio hemos rechazado un montón de aplicaciones que quieren tomar tus datos personales y subirlos a la nube mucha gente en Silicon Valley piensan que somos anticuados y quizá lo seamos pero nos preocupan cosas como ésta

Voz 12 36:01 pero lo cierto es

Voz 1995 36:02 que no

Voz 12 36:03 bueno de hecho vamos a ver yo creo

Voz 0388 36:05 que en en el caso de Apple e de todas las compañías tal vez como tiene claro su modelo de negocio que es la venta de hardware puede puede conceder el no uso él no monitorizar los datos es decir más allá que para para la venta de sus propios productos de hecho Tim Cook el actual CEO de Apple se está convirtiendo en una especie de activista en de incluso un controles de la competencia en Estados Unidos al ver que que la situación se está desmadrado y bueno pues está pidiendo una una ley de prueba ciudad allí lo mismo lo consigue

Voz 1995 36:39 una ley de privacidad tienes que es regular nuestra privacidad y vuelvo a la pregunta al principio que es para Haití después de todos los años que llevas descubriendo y conociendo profundizando en el tema es para ti privacidad e intimidad

Voz 0388 36:55 pues es que es complicado porque la privacidad en realidad lo que hacemos es una traducción del concepto de Privacy a me anglosajón e ir en no es que no es mi privacidad y de intimidad porque la intimidad se refiere a todo aquello que de mi vida que quiero que no se sepa y que mantengo fuera del ojo público aquí estamos no me datos que son públicos tu nombre tu apellido por dónde vas por la calle es decir todas esos no son datos que tú quieras mantener alejados del conocimiento público porque estás en un espacio público le por lo tanto de realidad de lo que estaríamos hablando desde la protección de la protección frente al tratamiento de tus datos eh que es mucho más largo de decir que es un derecho distinto al de la intimidad es un There Is es un concepto distinto al de la Privacy anglosajona pero lo hacemos así a a

Voz 0689 37:45 el tres que pagamos es que ya no tenemos intimidad

Voz 0388 37:49 el impacto es que con datos que son públicos y que parece que no tienen trascendencia al final resulta que se ella tiene un impacto en tu en tu más más que en tu intimidad fíjate que también en tu libertad de expresión porque a lo mejor después de este libro hay gente que no dice lo que piensa o que no se comporta como como se hubiera comportado libremente en de de no saber que está siendo vigilado e en definitiva de otros de otras libertades públicas es decir del derecho a desarrollarse como ser humano libremente sin estar siendo observado de manera constante

Voz 1995 38:22 pero esto es es hasta cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestra intimidad más allá de endurecer las condiciones porque no está actividad se expone en fotos recordatorios de que estoy aquí en unos pies de la playa mira estoy en la playa sea sufriendo siempre si decías es una foto de poner sufriendo es decir hay una parte que no tiene que ver con la legislación que hay que exigirle sino que tiene que ver con el sentido común de lo que nosotros libremente realmente exponemos voluntariamente las redes sociales que regulara

Voz 0388 38:54 claro pero yo yo defiendo yo defiendo el derecho a expresarme libremente con los pies y sufriendo en la playa pero también que eso no me pase factura el resto de mi vida es decir que esa que ese momento no quede almacenado durante

Voz 12 39:05 dentro de veintiocho años es la de la playa

Voz 0388 39:08 ya

Voz 1995 39:08 yo soy la porque cada uno tiene bueno Paloma Llaneza estaba ayer es muy interesante lo que cuenta es abogadas experta en identidad en privacidad digital acaba de publicar un revelador libro titulado data nombres y quiere ustedes vivir al menos bobas aquí lo van a hacer lo que les de la gana como siempre pero menos van a saber qué hacen con sus datos como los te dicen como los monitorizan pues es una lectura obligatoria Paloma muchísimas gracias

Voz 0388 39:32 muchas gracias a vosotros

Voz 33 39:51 soy gay sí

Voz 0388 40:29 eh

Voz 34 40:32 y ahí

Voz 35 40:40 sí sí

Voz 36 40:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 40:50 con motero llega donde nadie más llega un futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 24 40:57 el veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 37 40:59 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 9 41:07 bienvenidos condiciones el Mutua punto es después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle de no pasar la aspiradora siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas les susurraba hasta la comida estén mesa a lo que el te suelta papá quema

Voz 19 41:26 me dejes vivir te has preguntado si ser padre compensa persa

Voz 7 41:32 el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 19 41:57 a partir de las once y media con Manu Carreño cuando

Voz 7 42:01 decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas

Voz 19 42:04 hola buenas noches vaya carrera

Voz 7 42:06 ha marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy bueno hola buenas señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Sánchez vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo está la banda completos trató la banda venir cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 9 42:36 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 22 42:38 el faro para compartir

Voz 38 42:41 lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo el Faro

Voz 39 42:52 a Mara Torres los encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 12 42:58 bueno yo me Apis sólo fregado

Voz 5 43:00 el fuera padre PC cuando te fría publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa lo fregado yo no he sido padre Senna juró como que los hijos no voy a pedir el bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya pero la huella es interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre

Voz 1 43:22 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos antes

Voz 40 43:26 hay mucha gente que en

Voz 22 43:28 a los ojos cerrados

Voz 39 43:31 una emisora de radio maravillosa ya la he visualizado bienestar ahora en sus programas estoy pensando imagina las voces de los locutores ya aceptó imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no

Voz 9 43:49 pero a mí no me apareció la Cadena ACB como que no no no no me has dicho que imagine una emisora de radio maravillosa pues de otro hombre es quebró

Voz 24 43:59 hemos hecho chufla pues claro que me apareció la Cadena SER para ese susto de verdad oyente

Voz 1995 44:07 bueno

Voz 24 44:10 cadena SER la emisora que aparece entre sueños

Voz 41 44:19 bueno vale vale ya está ya

Voz 22 44:23 ya

Voz 24 44:25 Broncano Estas Ignatius Ortega Castelo todo por la radio los cómicos de Pino

Voz 1 44:31 todos los humoristas de la Ser

Voz 7 44:34 nunca fue tan sencilla en Reyes toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 15 44:46 sí en silencio

Voz 1 44:54 en muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección es tan necesaria

Voz 42 44:59 descubre las vidas de Roselyne Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo Díaz primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 1 45:12 mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 12 45:16 desde que entraron a robar en casa de Laura serán puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los únicos final

Voz 43 45:24 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 45:39 con Toni Garrido

Voz 1995 45:45 no todos los héroes llevan gafas

Voz 44 45:49 sí

Voz 12 45:50 a veces prevista científico muy buenos días qué tal estamos ahora te escuchábamos y no me José Miguel Mulet el profesor de Biotecnología gran divulgador muy buenos días muy buenos días estáis bien muy bien ahora ya sí tenemos mucha plancha la verdad es que tenemos para cortar esta semana y todas las semanas del suele usted es decir la frase mal usted decide hemos mucha plancha para cortar para exportar

Voz 1995 46:18 bueno en fin antes que nada tenemos que comentar algo que no es cine realmente asombrados pasaba hace unos días en el programa de Ellen Degeneres en Estados Unidos la presentadora entrevistaba a la actriz Anne Hathaway conocen ganadora de unos quinientos mil doce por Los Miserables es madre de un niño que dicha un descubrimiento que parecía muy importante compartir con los espectadores Rivero les pidió que sacará una Clementina habían escondido una Clementina una mandarina debajo de es lo mismo una mandarina Mulet

Voz 12 46:47 biológicamente es lo mismo una mandarina que una Clementina no exactamente la Clementina

Voz 22 46:52 además un hombre a un sacerdote francés en Argelia la mandarina creo que es posterior pero bueno en general se puedo decir que sí

Voz 1995 47:01 general décimos que es bueno pusieron una

Voz 12 47:04 andarines debajo de las mismas realmente de a Clemente una creciente de clementinas debajo de los asientos de los espíritus igual era una terna andina pero bueno dejemos estamos de la Clementina palatina en la mano empieza

Voz 11 47:21 contar esta historia

Voz 14 47:24 vacaciones hicimos un viaje en coche por la costa de California y dimos con un viejo enclave hippy de los años sesenta donde en una pequeña librería de viejo encontré un libro de un tipo que solía ser muy famoso el doctor Qi que escribió un libro titulado curación cítrico y tenía que ver con todas las maneras en que puedes incorporar los cítricos a tu vida para aumentar tu salud aromaterapia las cáscaras que sirve para hacer productos de limpieza y una de las maneras es incorporar un cítrico a tu práctica de meditación Sex in situ

Voz 1995 47:55 Nico a tu practica de hay un juego de palabras en inglés que es el Clement aquí metiendo ya en la como tiempo tiempo de La Clementina Clemente lamentaba en bueno entonces eh todo el público pelo la mandarina que para muchos debería ser mondarina no vamos a entrar ahí Mulet de ciento once es en ese momento le pide al público que con la mandarina ya pelada hiciera un agujero ir respiran a través de la mandarina

Voz 14 48:24 la inspira ahora ex de Irak está regulando vuestra respiración no llega a ser una respiración Ullate pero en la garganta ACS podéis hacerlo

Voz 12 48:43 entonces diesen cosas más y lo mejor de todo llega a la gran conclusión un aprendizaje que Anne Hathaway y a ella le ha costado toda su vida alcanzar y que ahora necesita compartir con

Voz 24 48:54 más que os encontráis un poquito mejor Sentís bien imposible inventado todo todo todo el esto es lo que leo todas

Voz 12 49:06 la regla atentos a la conclusión famosas dice que lo hagáis no os pongáis lo mandarina la boca sólo porque un famoso os dice que lo hagáis esto ya lo hemos dicho aquí alguna vez no pero que son propio famoso

Voz 1995 49:19 eso eh más había todo esto tenía un mensaje oculto contra Gwyneth Paltrow que vende ibas de café vaya

Voz 11 49:26 por un póster en la habitación de Manhattan hay famosos hay famosos digamos formados y hay luego los famosos que te salen diciendo que las vacunas provocan autismo y cosas esta semana nosotros hemos puesto esto al principio

Voz 1995 49:40 porque esta semana en este país hemos tenido un unir a la gente pero eh Miguel Bosé el artista que cantaba Don Diablo y que prometía ser nuevamente bandido residente en Panamá puso un tuit muy extraño el pasado dos de marzo decía Pedro Sánchez por qué no propones ley para cerrar bares de tapas es que dañan mucho a grandes restaurantes eso te has vendido al independentismo ahora te vendes el lobby farmacéutico para el veintiocho de abril de mezclaba un poco todo churras y merinas pero hacía alusión a un clip a una campaña contra la pseudo ciencias del Gobierno de España que suena así

Voz 2 50:17 hala

Voz 12 50:20 la chica llegó móvil a una tienda

Voz 45 50:23 eso

Voz 1995 50:25 a Nadal a leerte trata de arreglar el móvil con imposición de manos con canuto semánticos este es el anuncio al que hacía alusión Miguel Bosé de todo esto con qué os quedáis Mulet