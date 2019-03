Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 así el resto de la información de la mañana con Isabel Quintana buenos días

Voz 0824 00:13 ahora ahora Dani buenos días acaba de comenzar la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión que investiga el caso máster a la que ha llegado en un vehículo policial la expresidenta madrileña impugnada imputada por falsificar el acta acaba de comenzar a hablar en la Asamblea de Madrid Javier Bañuelos bonos ya se queda buenos días

Voz 0861 00:29 antes ha sido puntual ha llegado muy seria hay sin atender a las preguntas de la prensa comenzó como decías la sesión de la comisión de investigación del caso Máster la expresidenta madrileña está ahora mismo sentada junto a su abogada parece que el silencio va a ser prácticamente total Cifuentes ni siquiera ha dado los buenos días al diputado de Ciudadanos César Zafra que ha comenzado ya a interpelar a la expresidenta madrileña sobre la que pesa nada menos que tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental Cifuentes acaba de hacer sus primeras declaraciones dice que el contenido de cualquier declaración que hagan esta sesión podría afectar a su proceso judicial siguió ahora mismo en directo en la comisión investigación del caso Baxter conoce

Voz 3 01:05 siento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias gracias

Voz 0824 01:12 Javier Bañuelos y mientras en el Tribunal Supremo acaba de terminar la declaración del coronel Pérez de los Cobos el encargado de coordinar el operativo policial del uno de octubre que ha asegurado que la actitud que encontraron en algunos colegios fue tan hostil que aconsejaron que ese abortara la intervención Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:27 buenos días han sido cinco horas acusando a los Mossos d'Esquadra de no hacer absolutamente nada para impedir el referéndum acusando también

Voz 0269 01:33 algunos ciudadanos de haber tenido actitudes violentas

Voz 0055 01:36 los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los próximos minutos empezará otra testifical clave en la acusación pues rebelión Mons Del Toro la letrada de la Administración de Justicia de juzgado de Barcelona que intentaba hacer los registros el veinte de septiembre en la Conselleria de Economía en estos momentos entran el Tribunal acaba de discutir si se debe o no se debe emitir su imagen por televisión lo escuchamos en directo

Voz 4 01:58 la fía de estrados que le incumbe esta expresión es la que emplea la ley de enjuiciamiento criminal está autorizado

Voz 0824 02:05 el presidente del Gobierno ha destacado el trabajo por la convivencia la democracia y la libertad de todos de José Pedro Pérez Llorca uno de los siete padres de la Constitución que ha fallecido esta mañana en Madrid

Voz 1722 02:15 desde San Sebastián me gustaría trasladar a su familia y sus seres queridos todo nuestro respeto toda nuestra solidaridad y también a la figura de José Pedro Pérez Llorca reconocer en homenaje de la sociedad española a una persona que trabajó por la convivencia la democracia la libertad de todos y todas en nuestro país

Voz 0824 02:36 palabras del presidente del Gobierno en San Sebastián donde Ayna jurado junto al lehendakari Iñigo Urkullu la Conferencia Internacional de Cambio Climático que reúne hasta el viernes a medio centenar de expertos de todo el mundo y en la SER les estamos contando que de cara a la huelga feminista del ocho de marzo Fomento aumentado los servicios mínimos del transporte aéreo con respecto a los que impuso el Gobierno de Rajoy el año pasado servicios que anuló la Audiencia Nacional por considerarlos abusivos once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:05 como les acabamos de contar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de inaugurar la Conferencia Internacional de Cambio Climático que se está celebrando en San Sebastián y lo ha hecho con la lectura de la carta que hace tres semanas le enviaron los niños de cinco años del colegio la navaja en Galapagar una carta que les contamos ayer aquí en la Ser y en la que los niños piden a dirigentes de todo el mundo un compromiso real contra el cambio climático el presidente Macron ya les ha respondido hoy lo ha hecho así Pedro Sánchez

Voz 5 03:30 quería compartir con todos ustedes dos reflexión extras les

Voz 1722 03:33 esta carta que quiero responder públicamente en el día de hoy la primera es de orgullo de alegría que niños y niñas de cinco años es la edad que tienen abracen estos valores significa que hay motivos para la esperanza porque son conscientes de lo que está en juego lo que quieren es un país y una sociedad en verde y la segunda reflexión es de máxima responsabilidad nos estamos jugando mucho y nos están pidiendo en definitiva a los niños de cinco años que actuemos y qué hacemos ahora

Voz 0824 04:05 se confirma otra ruptura más en Podemos el sector anticapitalista sea registrado como partido político en el Ministerio del Interior la nueva marca anticapitalistas Madrid abandona Podemos aunque no presentará candidatos propios ni en la Comunidad en el Ayuntamiento de la capital en los dos casos irán en coalición en el caso de la Comunidad el líder de los anticapitalistas Raúl Camargo confía en poder confluir con la marca de Pablo Iglesias

Voz 6 04:27 queremos que haya una confluencia en la Comunidad de Madrid que todas las fuerzas que están opuestas al neoliberalismo pero queremos que esta confluencia se haga mediante procedimientos democráticos pluralista Si proporcionales y en eso estaremos ya esperamos poder confluir por supuesto con Izquierda Unida y también con Podemos y aceptar estos métodos de de confluencia democrático

Voz 0824 04:45 los vecinos de Montecarmelo y las familias de los dos colegios públicos que hay en ese barrio de la capital han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo ante la negativa de la comunidad a construir un instituto público en esa zona diez grados ahora mismo en el centro de Matas es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:06 S

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 1995 05:22 Diez años diez años esperando este momento

Voz 8 05:28 no

Voz 4 05:29 el Domingo Villar Mir buenos días hola buenos días cómo estás

Voz 1995 05:34 muy bien muy bien diez años mayor estas como pensabas que estarías

Voz 5 05:39 estoy mejor y estoy muy contento oí pensé que no llegaría a estarlo

Voz 1995 05:44 está satisfecho con tu nueva novela se titula El último barco si pudieras Le pediría a tu editorial ha sido la que tendrá unos mesecitos más

Voz 5 05:52 yo creo que diez años es suficiente creo que que no hace falta más pero sí estoy muy contento

Voz 1995 05:58 hace diez años Domingo Villar publicó dos novelas en sus toca a lo que es él casi seguidas Ojos de agua en dos mil seis en la playa de los ahogados en dos mil nueve

Voz 4 06:08 en dos intrigas policiacas perfectamente construidas que se convirtió en bestsellers no solamente en España sino en varios en muchos países europeos se tradujo

Voz 1995 06:16 es una más de quince idiomas ganaron premios como el Nobel Paul el Syntagma olvidada XXI el Libro del Año de la Federación de Libreros de Galicia Domingo Villar fue finalista del Crime Thriller Word del Dakar internacional du Polar en Francia del Martin Beck que la Academia Sueca de novela negra sin hubieras tenido tanto éxito hubiera sido más fácil este tercer libro

Voz 5 06:39 creo que creo que

Voz 9 06:40 no creo que

Voz 5 06:44 bueno le doy muchas vueltas a a los textos le doy muchas vueltas historias creo que habría tardado un tiempo parecido lo que pasa es que a lo mejor habría menos menos gente recordando me he con con mucho cariño pero con pero con mucha asiduidad que estaba retrasando mucho la movilización de la novela que hay una teoría americana

Voz 0269 07:07 si en una nube la nuca está escrito

Voz 5 07:10 que deja de escribir números si se abandona se tienen que arrancar a mí me pasa algo algo parecido llegue además a una especie de acuerdo con con Ofelia Grande con mi editora llegamos a dos acuerdos un hora publicar la novela hoy seis de marzo que es el día de de nuestro mutuo cumpleaños hacemos años el mismo día hablamos con nuestra editorial con editorial en gallego que es la editorial Galaxia estuvimos de acuerdo en publicarla hoy y luego M pidió es que las últimas correcciones las hiciese con ellos en la editorial para yo creo que para Terra me acerca para que no me volviese a enredar y volviese a te ibas al tarda ibas a la editorial a escribir no iba a la editorial a corregir el manuscrito una vez que estaba terminado pero lo dije yo Ophelia déjame darle una vuelta mejor vale darle una vuelta pero dársela en casa si no este es este es dos años dándole una vuelta segundo yo te paso en dos mil trece porque todo este periodo pues pasa muchas cosas si entonces una pregunta amplia pero bueno tuve varias sucedieron varias cosas sucedió por una parte que yo tenía una no de la Casi hecha imán de ese mensaje a las editoriales y después la ley le faltaba un poco de emoción le faltaba en fin si un autor no está emocionado difícilmente va emocionar al lector que se encuentra con el autor al otro lado y después yo tengo un sistema de trabajo que es un poco como si fuera un rapsoda voy leyendo lo que escribo te un sistema poco complejo escribo en gallego y en castellano y voy traduciendo me al ritmo que que que avanzo voy leyendo en voz alta lo que escribo y le leía mi padre y mi padre se mueren dos mil trece quede sin sin frontón me quedé sin sin la persona que recibía en mis mensajes yo no leía para él leía para mí porque no es lo mismo bueno tú lo sabes qué trabajas todos los días frente a un micrófono no es lo mismo hablar en voz alta Patti que hablar en voz alta cuando hay alguien que te está escuchando al otro lado

Voz 10 09:11 y me quedé un poco

Voz 5 09:13 eh desorientado y sin saber bien cómo qué hacer y decidí tenía la opción de de publicar un libro que no me satisfacía del todo o la otra alternativa que era volver a empezar aprovechando fragmentos Si aprovechando en partes de la Historia pero podía volver a contar la historia de una manera que a mí sí me resultase más emocionante y que me resultase mejor y eso hice tarde un poco cambia mi padre de penitente que era quién me oía por por por varios porque mi padre tenía tiempo y los demás pues tenía que sustituirlos a ratos aquí entre Mi hermano Andrés mi madre mis dos hijos mayores le dice he ido leyendo la la Historia ahí estropeando les la novela porque de una novela policiaca hace flaco favor avanzando lo que sucede

Voz 10 10:07 sí bueno hay

Voz 5 10:10 así empecé hay ahora bueno me miro al espejo y veo que ha pasado tiempo que estoy mayor pero veo que he sido honesto y que y que el libro se parece mucho al libro que yo quería escribir así

Voz 9 10:22 y la verdad me

Voz 5 10:24 me me alegra vamos pocos cumpleaños he tenido yo más más felices que este que disfruto hoy

Voz 1995 10:30 feliz cumpleaños muchas gracias hoy es un día importante no solamente en la vida el Domingo Villar para celebrarlo sino en el mundo literario de su suceso el último barco nuevo libro de Domingo Villar hoy se pone a la venta si les precio vamos a viajar a a Vigo con Domingo es el mejor escritor de novela policiaca de este país nos vamos a ir a la ría el escenario de su nueva novela el último barco después de vender medio millón de lectores que llevan diez años esperando hoy llega unos segundos viajamos hasta bien

Voz 12 11:03 en la Cadena Ser

Voz 13 11:05 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 11:07 Lee arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 15 11:28 abre la puerta a tener tu propio negocio a tu jefe Yazira lo que realmente te gusta

Voz 7 11:33 Auden Servihabitat tú lo cargo oficina con está un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría que se conformen con el mejor precio o prefieres el mejor mejor precio lotes

Voz 16 11:50 entonces rastrea punto com buenas tardes no hasta las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 17 11:59 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 18 12:13 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo es decir que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 19 12:25 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 12:38 en Carrefour celebramos el día del socio del Club Carrefour siete de marzo porque te descontamos el IVA en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería alimentos dos cotas y también en Carrefour punto es además aprovecha para repostar en nuestras gasolineras y ahorra un diez por ciento oferta válida en Península

Voz 3 12:56 Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 0959 13:00 bien Unidos Sastre buenos días buenos días Tony antes con Palma me he dado cuenta de lo difícil que es entender nuestros derechos digitales pero se me ocurren otras muchas situaciones a lo largo del año por ejemplo firmar un contrato de alquiler es difícil reclamar facturas o solicitar una reducción de jornada en el trabajo

Voz 20 13:16 son momentos en los que necesitas que alguien

Voz 0959 13:19 si realmente sepa te ayude hace ahora de legalizadas y siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites porque con la tarifa plana de legalidad podrás consultar por teléfono a abogados expertos en todas las materias del día

Voz 21 13:31 eso por sólo quince euros al mes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informa Efe

Voz 7 14:02 el corto previene marinero corriendo

Voz 4 14:09 estuve son centollo todo parece más punteros como si este lugar

Voz 5 14:17 bueno la ría de Vigo es un don de Dios apoyó el dedo meñique cuando se sentó a descansar sabes que apoyó la mano y creo las rías es un lugar maravilloso en una orilla hay una ciudad extensa moderna vital que aún impulso industrial grande de años atrás está uniendo ahora una vertiente cultural importante del otro lado hay unas casas dispersas al principio eran pueblos que se mantenían en las en las laderas de las montañas para mantenerse a resguardo de los piratas y poco a poco la gente fue conquistando la la Sorín ellas y ahora hay varios pueblos Meira domada yo Meira Moaña Cangas eso forman la la orilla de enfrente de la ría de Vigo en medio hay algunos oasis de de tranquilidad playas calma Si pese a que en la zona de la gran ciudad en esa en esa mitad de la ría el fondo pues es de limo en en la otra orilla todavía es de arena hay marisco Hay almejas vieiras en fin todavía se ve a los mariscadores hundiendo los los rastrillos Si Illa vida a raíz de una manera muy plácida es un sitio singular está protegido por las islas Cíes dentro hay un fitoplancton maravilloso que permite que que la ría de Vigo como en el resto de las Rías Baixas el el marisco sea cosa seria

Voz 1995 15:49 las novelas de Mincho Villar están protagonizadas por un detective clásico muy clásicos el inspector de policía Leo Caldas que se parece a otros detectives clásicos en varias cosas una principales que tiene un ayudante se llama Rafael Estévez qué Tom sabes ayudante de Caldas ex de Zaragoza de Zaragoza un detective lacónico llevamos toda la semana ensayando esta detective lacónico y observador como yo Caldas Clemente prefiere el personaje y natural de un escritor

Voz 5 16:23 un poco sí sí bueno te alguien que mire la vida de una forma tranquila pero abunda la novela negra es un cajón desastre tan grande que hay de todo hay gente histérica como Hércules Poirot hay gente reflexiva hay tranquila como me quedé en medio cabe todo bien medio esta Caldas yo creo

Voz 1995 16:39 todas las de Las Caldas pero a diferencia de Sherlock Holmes Dupin o de paro nunca tuvieron que enfrentarse a testigos gallegos diálogo de tus libros tal sitio está cerca la respuesta es no lejos la pregunta es conocía esta mujer y la respuesta es porque lo preguntas ser ellos no estoy no tuvieron que enfrentarse a un carácter gallego

Voz 5 17:02 no es algo que además sorprende a sobre toda la gente que se dedica a dos temas judiciales y policiales cuando los destinan a Galicia hay abogados que que protestan dicen señoría no me está contestando a los jueces cuando salen de allí suelen decirle tranquilo que yo lo entiendo perfectamente hoy

Voz 1995 17:20 es escenarios muy reconocibles para todo aquel que haya pasado una vez por Viggo no ya solamente para los residentes están a la escuela de de servicios nosotros tienen eso en el barco que cruza la ría de Vigo hacia año hacia tiran como estiran

Voz 5 17:34 Tirán es una lengua de de fertilidad entre dos villas que son Cangas y Moaña es un lugar pequeñito allí había un manantial y sobre él se construyó una pequeña ermita que se llama la ermita de San Juan en honor a San Juan y al Cristo de las buenas aguas ahí hay una sucesión de playas tranquilas es un lugar donde todavía se oyen los pájaros donde de vez en cuando se acercan las las familias sobre las manadas de arroces que viven en la ría a comer eh en la costa hay una unas bateas que son esas plataformas que son como escuadrones que están colocados frente frente a la ría para el cultivo del mejillón es un lugar tranquilo

Voz 0269 18:20 a sólo dos kilómetros del bullicio de una ciudad

Voz 5 18:23 de cuatrocientos mil habitantes

Voz 1995 18:25 sueños claro si si miramos atrás hace diez años cuando dormido vía publicó el primero de esos libros hace diez años en los libros de ficción más vendidos en la trilogía Millennium parece que esto se hace nada las novelas Ildefonso Falcones Dan Brown Stephanie Meyer no ficción se vendía Anatomía de un instante de Javier Cercas Gomorra esa vía no estaba plena actualidad y la crisis niña de Leopoldo Abadía has mirado el panorama que se presenta ahora cuando hoy sale a la venta tu nuevo libro

Voz 5 18:57 no bueno se que se porque porque me gusta ahí porque estoy deseando comprarlo que tiene un libro nuevo Antonio Muñoz Molina pero pero tampoco se demasiado más ese bueno en fin que se que público el mío que es un me parece un momento es estupendo para para publicar un una novela que viene en las ferias etcétera

Voz 1995 19:21 los años que la la la sociedad avanza la sociedad cambia así esta semana además de el aire y la sensibilidad está muy a flor de piel una de las grandes novedades sociales y culturales estos tiempos del feminismo de una explosión de autoras muchísimos libros sobre mujeres sobre feminismo en las mesas de de novedades sobre todo insisto esta semana ocho de marzo en las novelas policiacas coincide casi siempre una víctima que suele ser femenina en un porcentaje porcentaje altísimo último arco comienzo de hecho que la búsqueda de una mujer que ha desaparecido Mónica Andrade cuando esa persona mujeres imposible no imaginarse un Axel violencia se inscribe de forma distinta en estos diez años sobre sobre algo como eso

Voz 5 20:00 probablemente de manera inconsciente sí pero pero bueno en general yo creo que todos escribimos historias que nos arañan por dentro y ahí cada uno las busca bueno las vas buscando en al Rodez mirando alrededor Iggy bueno es es innegable que claro que cuando hay algo que te araña tanto como como las muertes constantes de te mujeres pues eso afecta a la a la manera de escribir en todo caso yo intento ponerme en prejuicios con los personajes ponerlos a en marcha hay dejar que ellos hablen y actúen ahí Hinault trato de no crear una idea no creerme ni ni crear Mello ni hacer ni permitir que el lector se cree una idea preconcebida de de ninguno de ellos sí creo que es la manera además mejor de de retratar lo que sucede en el mundo de hoy porque claro contar una novela policiaca es contar una trama pero también es echar un vistazo a los lados y ver cómo es la sociedad de de mes

Voz 1995 21:02 quien incluso una forma una buena forma denucia

Voz 5 21:04 sí sí sí de de de denuncia o o de halago o de todo pero es mucho más fácil entender cómo fue la transición leyendo las novelas de de Pepe Carvalho que que leyendo los editoriales del país de aquellos años

Voz 20 21:18 el tú has estudiado investigado es amante de literatura que también lo crímenes reales tú creo que todos estamos capaces de matar

Voz 4 21:30 yo creo que bajo determinadas circunstancias y por defender algo que quieres pues pues por supuesto ese preguntó al y que después de diez años sacó libro no

Voz 20 21:40 pregunta muy pertinente yo creo que sí porque a veces siempre pensamos que los hacen

Voz 5 21:44 sino siempre son otras personas no soy un asesino puede ser puede ser cualquiera o eso dice eso dice Caldas un asesino puede ser cualquiera llevado por por bueno por el odio por la violencia

Voz 1995 21:58 bueno

Voz 20 21:59 cualquiera puede es más sientes realmente que él que el asesino de sueldo el Gangs

Voz 5 22:04 la edad porque una persona matar

Voz 20 22:06 bueno sí constancia cuál es el proceso mental

Voz 5 22:09 sí bueno y además acabará siendo un un virus un asesinato que tiene una víctima me me primaria pero después acaba por infectar a todo lo que tiene alrededor y eso es lo que a mi me gusta de verdad a ver cómo cambia la la sociedad como cómo cómo se producen unas alteraciones íntimas en los personajes

Voz 1995 22:28 déjame que volvamos a esos diez años que han pasado diez años parecía que el libro electrónico iba a llevarse por delante a todo el papel gran parte del sector tradicional de de historiales impuesto de escritores pero diez años después lejos de temer aquello vuelves con un tocho perdón la definición pero si técnicamente es un tocho de setecientas páginas si el tiempo no alcanzó en esta ocasión

Voz 5 22:55 no bueno el libro electrónico es verdad que muchos de los mejores lectores de de España o de los más asiduos pues ahora tienen en Kindle en vez de comprar los libros que unos compran siguen comprando los libros en en las plataformas digitales y otros no pero también se sigue bueno yo sigo esperando los libros y lo sigue oliendo lo primero que hago cuando cuando abra un libro sobre todo cuando uno esta vez cuando he visto el el libro mio ligado después de tanto tiempo semana escapa unas lágrimas y lo he pegado una inspiración

Voz 22 23:33 que casi le arranca que te gusta más el olor un libro nuevo o antiguo porque libro antiguo

Voz 5 23:39 el antiguo y Calder tuyo una lo que a los nuevos

Voz 1995 23:44 en cuanto a las nuevas narrativas sería fácil convertir este último libro tuyo último el último barco en una serie bueno y por extensión informa exnovio ya de personajes amplio es probablemente ellos

Voz 5 23:57 sí entiendo que que hay algo lo que está afectando a la a la literatura mucho más que el libro electrónico y mucho más que otras rivalidades la fundamental son las series de televisión porque viendo una serie alguien puede conocer a los personajes por dentro le da tiempo a hay tiempo para la para la pausa ahí para el conocimiento profundo de los personajes y ver una serie de televisión es de alguna manera parecido a leer una novela hoy hay gente yo creo que le series de televisión de sí sí sí sí la experiencia es mucho más parecida a leer una novela que a ver una película

Voz 1995 24:37 vale y en otro orden de cosas eh ayer la voz de creo que fue la Voz de Galicia indicó a todo lo largo sólo hay cincuenta y siete países en el mundo donde no hay gallegos sería más o menos en número de países donde no se leen tus libros

Voz 4 24:48 y planetas eh

Voz 1995 24:51 pero es verdad hay algo universal no voy a decir que está de moda es verdad que últimamente la ficción la los ensayos a través de de Fariña después

Voz 16 25:00 Turquía

Voz 1995 25:02 siguiera que ha situado a Galicia como un escenario muy proclive algo que para ti para todo el resto de era muy evidente no ese mundo asistió hay existido esa forma a permuta pero lo ha hecho desde hace mucho tiempo

Voz 5 25:14 sí sí bueno y Galicia es un lugar es que es el lugar idóneo para un escritor de novela de género es un sitio de entrada tiene un clima brumoso tiene una orografía intrincada tiene una frontera pocos kilómetros hay un puerto porque le puede entrar cualquier tipo de mercancía los gallegos que somos gente como decía Cunqueiro antropológica mente compleja los que somos enormemente crédulos y descreídos a la vez ilegal el ojo ajeno le alejó por ejemplo Le cuesta distinguir si subimos o bajamos pues claro está todo hecho es el terreno es maravilloso para para narrar además de que hay una buena materia prima de narrativa en fin is los Rice esta cultura que llegue el misticismo todo esto invita la me invita al al al Misterio oí a la hoguera ya la historia contada en en la playa bajo las estrellas

Voz 1995 26:09 qué has vuelto a encontrar con las dos anteriores novela

Voz 5 26:12 bueno al ser un personaje de una serie pues de alguna manera no no lo no lo abandonan el camino de la mano con con personajes que han estado allí también

Voz 1995 26:23 algunos que ya leído este libro hablan de oficio que que se nota mucho el oficio de de escritor el oficio después

Voz 5 26:29 yo creo fíjate que yo creo que que lo que he entendido con el tiempo es que que no se hace más fácil por tener más experiencia que el trabajo de escritor supone unas dudas y unas reflexiones y unas vueltas sí

Voz 1995 26:45 yo creo que no aprendes más para hacerlo más veces esa decía García

Voz 5 26:48 es que también cumplía años hoy por cierto

Voz 1995 26:51 bien si los buenos entonces bueno en los buenos buenos Mazen en Colombia hay cumpleaños por ciento de la fundación del Real Madrid también un día como hoy también pero bueno hoy lo rozó igual no lo Azorín tampoco el Celta está muy para celebrar tan poco pero lo vamos arreglar pero no hablemos de de temas Oscar miércoles tres ceniza para muchos el último barco Domingo Villar insisto es el mejor escritor de novela policiaca que hay en este país si hoy lo van a ver en casa pero va a desaparecer porque a partir de hoy comienzan a solamente una promoción sino que vas hay por supuesto a Galicia presentarlo atención

Voz 5 27:24 si mañana voy a la Escuela de Artes y Oficios de Vigo a presentar el Isabel pasa desde el propio escenario en el lugar si a mí hay una cosa que me encanta que es mezclar la ficción con la realidad hay hacer que el que está leyendo pueda caminar por las calles y entrar en los bares y saludara a quién te va a suponer unos mejillones ley una ruta Caldas porque no hay sí hay hay gente que ha venido digo sabes que es un lugar de parada de los transatlánticos que que que bueno que navegan por el Atlántico hacia Las Palmas y Lisboa tal Hinault es infrecuente que bajen los sin les es con el libro y quieran tomar unas tazas donde las tomas Leo Caldas otomanos chipirones

Voz 1995 28:04 a saludar pues te digo lleva ya unos cuantos libros pues el Brexit duro sea una realidad desde ya con el libro para ya lo voy

Voz 5 28:12 hay que hacer que de los ingleses en su sexto ejemplar

Voz 1995 28:16 domingo día es el mejor escritor de novela policiaca de de este país

Voz 4 28:19 mis vuelve por fin tapara la palabra es por fin una década es nada por fin vuelve con el último

Voz 1995 28:28 la gran novedad a día de la temporada y probablemente es junto con Antonio de orina

Voz 4 28:33 hacer la felicidad en muchas casas en las próximas semanas enhorabuena y mucha suerte toda la toda la felicidad del mundo para alguien que trabaja concienzudamente en que los demás seamos felices muchas gracias gracias también tome un placer venir aquí a hacer la primera entrevista radiofónica de este último barco me ha encantado hacerla como es otro motivo barco domingo bien

Voz 23 28:58 matronas

Voz 24 29:08 me está en la agenda de la ley de Índico mía

Voz 25 29:14 en esta

Voz 23 29:20 y hoy por hoy

Voz 26 29:33 normal sientes este seísmo sonríe es que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 27 29:44 cursó precondiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 28 29:50 no

Voz 29 29:54 colecta con Hoy por hoy Price

Voz 7 29:57 nuestra Twitter

Voz 30 30:00 tus comentarios y pidió mesa

Voz 22 30:11 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 4 30:16 para escribir los versos más tristes esta noche

Voz 3 30:19 escribe supone la noche estas azules el viento de la noche fijan en cielo

Voz 4 30:30 escribirlos versos más tristes esta noche que se quiso las noches como un estará actúan para mejorar la véase tantas lo haces mal

Voz 3 30:44 no ella me quiso a veces yo también como no haber amados unos grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes están

Voz 31 30:59 que no latín

Voz 3 31:00 sentir que han perdido oír la noche inmensa más inmensas y verso como al pasto Rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche estás estrellada hasta

Voz 16 31:20 veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda mil novecientos veinticuatro

Voz 15 31:32 hay silencioso que se convierte en un titular presidente es acertada la política de Sánchez sobresaltara

Voz 14 31:38 en esto momento en la única posibilidad electoralmente si piensa que le perjudica obviamente presidente Page le perjudica le beneficia

Voz 32 31:48 y

Voz 5 31:49 me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde del Gobierno

Voz 33 31:53 algo tal vez hora25 Ángels Barceló bajando de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias Cadena Ser

Voz 7 32:07 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor

Voz 15 32:24 en nuestra aplicación móvil que este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 7 32:28 la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido cada

Voz 15 32:34 un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que mundo viste la arena

Voz 7 32:44 cuente con las

Voz 35 32:48 lo que pase eh

Voz 16 32:57 mira lo que te estás perdiendo

Voz 36 32:59 es en sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo y consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador en nuestras webs

Voz 7 33:18 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero seis llena de punto

Voz 16 33:28 buenas tardes no son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco he corrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 17 33:35 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel peli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 18 33:49 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mis hermanos mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dices tu hermano que se ponga arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 19 34:01 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 34:20 como como todos los miércoles buscamos en la conversación María hay Baltasar Garzón dos puntos de vista complementarios sobre el mundo de la justicia y los derechos humanos

Voz 4 34:28 cómo estáis Baltasar buenos días qué tal buenos días buenos días buenos días

Voz 1995 34:34 eh nuestro empeño en acercar una Rial

Voz 37 34:36 irá insistente persistente en los medios en nuestra sociedad justicia

Voz 1995 34:43 el éxito para acercar a todos los ciudadanos estamos elaborando en esta seiscientos las semanas un diccionario de conceptos jurídicos

Voz 37 34:50 para tratar de entender el Faro

Voz 1995 34:52 vamos en ocasiones a veces farragoso lenguaje de jueces de fiscales de abogados elude de la actualidad también esta semana hemos fijado la noticia sobre la polémica Gil que genera a su paso por distintas ciudades españolas el autobús de la asociación

Voz 0196 35:06 Hazte y el juez considera que por mucha repulsa ideológica que provoque el mensaje del autobús acompañado de una imagen de Hitler caracterizado de feminista está amparado por la libertad de expresión por lo tanto desestima la petición de medidas cautelares que pedía la Fiscalía

Voz 1995 35:20 data de una nueva versión de de esta misma asociación ultra católica de un autobús circuló hace unos meses a aquel mensaje los niños tienen pene y las niñas tienen vulva que no te engaña a campaña que también levantó polémica porque lo que busca esta gente levantar polémica vueltas a comparte en este caso criterio el juez debe prevalecer la libertad de de expresión y porqué

Voz 0269 35:40 bueno hay hay hay muchas aristas hay yo creo que habría lo primero tendría que ver la resolución los argumentos por lo que se ha publicado yo se parte de la base de que las mujeres no constituiría un grupo social dice al que se refiere el Código Penal que es el artículo seiscientos diez del Código Penal que habla de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales los que normalmente se conocen como delitos de odio e incitación al odio además eh el precepto penal no habla de grupos social habla de grupo las mujeres son un grupo evidentemente se habla por cuestiones de género acción a la indemnidad sexual etcétera por tanto yo en este tipo de hechos e interpreto la norma en beneficio de las víctimas en favor de las víctimas si esas víctimas eh presentan vulnerabilidades constatable si objetivas como es el caso del las mujeres porque evidentemente sino que estamos luchando por la consecución de los derechos plenos por la no discriminación etc porque existen esos déficit por tanto hay que abogar en pro de la no es sólo presentas frente a la libertad de expresión y yo creo que no son incompatibles la libertad de expresión tiene un ámbito amplísimo en el derecho español la democracia de muchos países pero cuando choca frontalmente con grupos vulnerables hay que tener en cuenta que hay

Voz 1995 37:35 es que si no entonces

Voz 0269 37:37 cómo vas a defender por ejemplo ese ataque que se produce de forma en este caso sistemática contra la mujer como se protege es decir se deja que ese autobús siga que genere una confrontación que produzca incidencia como ya ha producido choques entre unos y otros yo digo que el Lille que es muy tiene pero cuando afecta sobre eso a ese tipo de derechos hay que ser pero sobre eso mientras el juez asegura que por mucha repulsa biológica que representa la imagen de Gil no caricaturizado en cuestión no es que le causa el juez en repulsa te pueden causar muchas cosas repulsa a no ser penales son no ser perseguibles como delitos y además no es cuestión de su apreciación personal es si objetivamente si la intencionalidad de este autobús es defensa de la libertad de expresión o ataque a un colectivo determinado como las mujeres si es defensa de la libertad de expresión adelante pero si no es así la intencionalidad

Voz 5 38:49 hoy dirigida y aprovecha el amparo que hay

Voz 0269 38:52 de la libertad de expresión para machacar a un colectivo a un grupo como es el de las mujeres maridos

Voz 1907 39:00 a ver hay un límite muy claro que es son los delitos de odio y el disco

Voz 0269 39:03 se lo digo

Voz 1907 39:05 para mí claramente lo que está haciendo el el autobús es incurren en disco

Voz 38 39:10 el discurso de odio porque

Voz 1907 39:12 eh porque está discriminando a un grupo de individuos históricamente discriminado y además a una opción política legítima como es defender el feminismo con lo cual tenemos que tener en cuenta yo creo que el juez

Voz 38 39:25 en a lo mejor no sé no soy

Voz 1907 39:27 quién yo para decir el juez pero bueno vamos a hablar precisamente de la necesidad el enfoque género históricamente las mujeres han sido víctimas más víctimas en todos los procesos sabemos que hay mujeres que están sufriendo agresiones continuas de todo tipo sabemos que es un colectivo que está discriminado sabemos que además hay un estatuto a la víctima que reconoce las víctimas de violencia de género con lo cual el colectivo de las mujeres en general un colectivo históricamente discriminado pero es que además los delitos de género están basados en el odio eh claramente en el las creación lo sean mínimo a lo mínimo que estudiamos un poco la raíz son delitos del yo frente al tú yo me siento superior a Ci yo te odio con lo cual es está en la base de ese tipo de delito

Voz 4 40:18 la base al patriarcado es esta entraría

Voz 1995 40:21 de ahí es que son tiene la complejidad es un asunto en Tariego de adicción con el Ministerio interior que se negó a reconocer a esa asociación tu condición de utilidad pública de la que usabas hace muy poco tiempo porque sus campañas determinó el Ministerio de Interior Demidov sus campañas van contra el interés general con lo cual es lo que trataba

Voz 0269 40:41 es decir las cosas el ámbito de la libertad de expresión que sea intentado mermar en los a últimos tiempos con unas leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana o con unas interpretaciones judiciales que han cercenado la expresión de artistas titiriteros periodistas etcétera pero eso yo creo que es un ámbito bastante diferente aquí la intencionalidad vuelva a decir yo pongo el acento que se pretende con ese autobús con la imagen de leer identificando al nazismo con con el feminismo que se pretende se pretende denigrar a la mujer se pretende denigrar al a todo el colectivo por la defensa de un hacer verdad o se pretende informar porque ahí no hay información ahí no hay más que utilizar la libertad de expresión para atacar a un colectivo y eso degrada eh eh al propio derecho de libertad de expresión los derechos humanos se Conca Tena entonces lo con otros proposición como

Voz 1995 41:50 debemos intente interpretar ese derecho que debemos entender por el derecho a la libertad de expresión Baltasar

Voz 0269 41:55 ha dicho la libertad de expresión la propia Constitución lo define es el derecho a difundir libremente ideas sin cortapisas más que las limitaciones que establezcan en otro tipo de derechos humanos fundamentales

Voz 1907 42:14 que está al desde el salón honor y a la propia imagen y luego está el derecho y luego están el discurso del odio como otro límite tú no por muchas ideas políticas que tengas no puede salir a la calle diciendo que hay que que un colectivo es es es un nazi y es que no lo puedes asimilar a parte que el término nazi está construido precisamente para atacar al colectivo

Voz 20 42:38 a usted diría que esto no es un ataque de las mujeres sino al al senderismo no yo yo creo que uno de los pilares de la democracia siempre ha sido que yo defiendo el derecho del del que no piensa como yo porque es es es fundamental pues defendiendo no sólo como nosotros

Voz 0269 43:01 pero yo lo que creo es que en este caso concreto no es no está en juego es mi discrepancia con el magistrado que afirma esta resolución la libertad de expresión es decir este autobús no se pone en marcha y la Asociación Hazte Oír no pone en marcha en aras a ejercer su libertad de expresión lo pone con el fin concreto de atacar a las mujeres y hacerlo de forma denigrante humillando las estableciendo equipaciones con el nazismo por ejemplo estamos hablando ya del derecho ni siquiera al honor a la propia imagen que es verdad que se ha degradado en los últimos tiempos porque bueno pues casi le salió de agradable no pero esto es distinto ojo es distinto es focalizar contra las mujeres eh atacando a los derechos y atacando a las reivindicaciones legítimas que están amparados por

Voz 1907 43:58 que luego esto produce efectos produce efectos produce una conciencia de que cuando vamos a ver lo primero es que estamos está sacando un autobús a la calle porque hay que decirlo que va en contra de las personas que luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres eso es el feminismo no es otra cosa aunque no intenten vender que es otra cosa es que estamos simplemente luchando por los derechos para que podamos tener el ejercer los mismos derechos entonces pues yo partiendo de ahí esto produce una serie el tergiversar los términos el enrevesado todo lo que está produciendo y lo estamos viendo hay mucho maltrato hay muchas violaciones hay agresiones sexuales en grupo ahí denigración es que continuadas a la mujer entonces creemos que no pero todo esto

Voz 4 44:47 tú en contra de las mujeres vamos a hacer una pequeña pausa consiguió

Voz 12 44:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 0269 44:56 Toni Garrido

Voz 26 44:58 cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo lo lógico es decir hola seísmo aplique directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 27 45:19 consulta condiciones el INE directo punto com UCA compañía Bankinter

Voz 28 45:23 tú

Voz 29 45:30 con con Hoy por hoy

Voz 7 45:32 a través de Facebook no

Voz 30 45:34 esto comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy foros

Voz 39 45:44 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias protagonistas deportivos

Voz 7 45:54 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado la bandera de los impresos

Voz 40 46:05 de la tenías el Congo no venías un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 5 46:24 el pasado vida Historia es el refrán

Voz 7 46:26 veinte para no repetir errores que tiene como a Fernando VII

Voz 40 46:30 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis os habéis enterado que arruinó culturalmente

Voz 7 46:36 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 40 46:40 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 7 46:43 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué no

Voz 40 46:53 y qué estas haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 7 46:59 la Ventana séptima temporada con Carles

Voz 15 47:08 esta es una sanitos del estadio de fútbol de dos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan larga en su siguiera con el resto del público

Voz 41 47:18 este espacio se cruzó el Deportivo Melitón Garcés ornitólogo profesional doctor aficionó bien yo dirijo el proyecto esta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo son los mejores del mundo nadie está apuntó

Voz 42 47:35 ahora mismo con un arma y estoy leyendo un papel los rusos deportivo deportes y

Voz 1995 47:39 Arik

Voz 43 47:45 es usted como niños

Voz 44 47:49 pues sí yo soy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien toda que queda ya a lo mejor tengo mucha confianza en mí misma el sol maravilloso

Voz 1995 48:00 estupendo gente de la cadena

Voz 7 48:03 venga magnífica para oyentes que sepa logran

Voz 45 48:06 oiga que ha de verdad hoy la os que Amber

Voz 1907 48:09 bueno tampoco se pase

Voz 46 48:11 sí

Voz 7 48:14 cuenta con las

Voz 46 48:17 vas lo que pasa

Voz 7 48:33 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 48:44 buenos días la manicura con esmaltes semi permanente Se ha puesto de moda porque dura hasta tres semanas con el brillo intacto sin embargo la Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que estos productos son agresivos pueden favorecer la aparición de hongos por eso aconseja evitarla si tenemos uñas quebradiza o cutícula inflamadas además el proceso de retirada del esmalte también es agresivo por eso es importante que se recurra siempre a un profesional que sepa manejar correctamente los productos que le ofrezca garantías

Voz 7 49:16 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la once bueno de enemiga por aquella vez que me gasté

Voz 3 49:26 verle los ojos a mi hijo y al final tuviste que aparte al cero El día antes de tu entrevista de trabajo siempre pensé que nunca podría devolvérselo

Voz 47 49:36 hasta noventa millones del euro Jack POT de la ONCE igual sí que puedo

Voz 7 49:39 el euro Jack tutela once cada viernes botes de hasta noventa millones de euros millones para dar

Voz 48 49:47 en Hoy duro y un gol Toni Garrido

Voz 1995 49:52 hace unos meses bueno cortado aquí pero no vean ustedes justo aquí Levante hace unos meses aprovechando la inauguración del año judicial los hacíamos eco de la fotografía en la que junto al Rey Felipe VI pues van a ser el Gobierno el Tribunal Supremo compuesta exclusivamente pues hoy la Cadena SER ha hecho público el último informe del Ministerio de Justicia en el que se nos ofrece un estaría muy similar pero el nombre de mujeres en la carrera judicial supera ya el cincuenta y tres por ciento de los últimos diez años su incorporación ha doblado doblado la de los hombres sin embargo el techo de cristal les impide alcanzar la cúpula de la judicatura en el Supremo las magistradas sólo el dieciocho por ciento y sólo hay una mujer presidenta de los tribunales de justicia autonómicos todo esto a dos días de una huelga feminista en favor de la igualdad en el que volveremos a escuchar sonidos como este durante esta semana María una semana marcada por las movilizaciones feministas uno de los focos de los focos el debate se va a poner justamente hay cientos de mujeres van a colapsar de manera presencial los juzgados a través Internet conspiraciones contra justicia machista emana de ahí una de sus derechos en los que hablábamos presente emanan de la de la justicia y es uno de los focos esta semana

Voz 1907 51:07 bueno a una de las demandas de las mujeres juezas y las asociaciones desde siempre ha sido la necesidad de formar a los jueces desde el inicio en el enfoque de género yo creo que no podremos tener nunca una justicia e realmente formada para dar unas para tratar este tema eh de una manera eh

Voz 0269 51:29 realmente justa por así decirlo sino

Voz 1907 51:31 han recibido una serie formación en enfoque de género imprescindible e imprescindible no oí tan como en la justicia hablábamos falta en muchos ámbitos desde la policía hasta ir que irremediablemente hay que desaprender muchas cuestiones el tema eh patriarcal es un tema de cultural es un tema que nos tiene que obligar pero desde cada uno a Red aprender muchas cosas y a los jueces también les va a pasar las juezas

Voz 1995 52:00 déjame preguntarte Baltasar que ha cambiado en este año el año pasado a mucho el vio el ocho ocho m a contrapié que ha cambiado este año dime qué ha cambiado algo este año yo creo

Voz 0269 52:11 que hay una concienciación mucho mayor por parte de la sociedad que las últimas encuestas de la faz referido a la juventud si cómo se percibe la violencia machista Hay la superioridad patriarcal del hombre sobre la mujer es preocupante pero esa mayor concienciación se ha conseguido íbamos saber el impacto que tienes en este ocho de marzo que yo espero que sean múltiple también ha habido yo creo que en cambio coincidente también con el cambio de Gobierno que se produjo como consecuencia de la moción de censura se han implementado distintas políticas que van en favor

Voz 35 52:59 qué hacer

Voz 0269 53:02 menor la desigualdad no todavía conseguir la la igualdad faltan eh en el ámbito de la justicia todavía realmente esa concienciación a la que hacía referencia a María ese enfoque de género que la falta del mismo es estructural es que en un que tengamos todavía aquí decidir que las mujeres tienen que tener más derechos y hacerlo desde un punto de vista masculino es tremendo por ejemplo algo muy muy sencillo las mujeres jueza sólo fiscales juezas es más que

Voz 4 53:39 más son madres

Voz 0269 53:42 no se les valora curricular mente para nada el hecho del tiempo que dedican al cuidado familiar en detrimento del profesional es decir tienen que compatibilizar dos funciones bueno si esto es así que la primera

Voz 1907 53:58 que todos habían dejado de valor mundo

Voz 0269 54:00 los que correspondan tanto a hombres como mujer el tiempo que dedican a la familia