Hoy por Hoy (06/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 0055 00:09 buenos días Toni los Mossos d'Esquadra no evitaron que se pudiera rodear con actitud violenta la Conselleria de Economía durante el veinte de septiembre de dos mil diecisiete lo está relatando en el juicio del proceso la secretaria judicial que se quedó atrapada allí y de hecho está contando cómo desde el edificio se podía ver a una muchedumbre esperándoles vamos al Supremo Alberto Pozas Montserrat el toro ha explicado cómo llegó a la Consejería como miles de personas empezaron a concentrarse en la Puerta poco después cómo fue imposible que los detenidos estuvieran presentes en los registros y cómo en un momento dado se asomó a la terraza y vio que no iban a poder salir por la puerta

Voz 2 00:41 me asomé al la esquina que forma el edificio que aquí lo que vi muchas plantas más abajo era

Voz 3 00:51 un mar de gente eh

Voz 0055 00:54 qué es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal los le ofrecían salir por un pasillo de voluntarios y ella se negó sonoro aseguro que pidió por favor al juez saca media aquí está explicando ahora mismo la escuchamos en directo cómo salió del edificio por una de las azoteas habiendo

Voz 2 01:10 he realizado todos estas diligencias el magistrado de guardia

Voz 0055 01:15 sonido en directo del Supremo ciudadanos va a tomar la misma iniciativa del Partido Popular con respecto a los decretos leyes que vaya aprobando el Gobierno los populares van a llevar esos decretos ante la Junta Electoral Central y la formación naranja va a hacer lo mismo lo acaba de anunciar José Manuel Villegas

Voz 4 01:29 vamos a utilizar todos los esta herramienta legal por supuesto la Junta Electoral Central el recurso a la Junta Electoral Central es uno de ellos puesto que el Gobierno está incumpliendo la ley contra la mente está incumpliendo claramente la ley al utilizar pues recursos que son de todos el propio Gobierno

Voz 5 01:43 es como como como altavoz

Voz 6 01:47 su propaganda electoral el Partido Popular ha

Voz 5 01:49 ha ido también esa junta electoral que impida las ruedas

Voz 0055 01:52 prensa posteriores a los consejos de ministros porque considera que van a ser electoralistas por lo demás la incertidumbre política derivada del Brexit y los problemas en el comercio exterior van a llevar a Europa un considerable freno para este año para el año que viene es la principal conclusión de las previsiones que ha presentado la once de esta mañana que reduce casi en un punto su propia proyección de hace apenas cuatro meses corresponsal en París Carmen B

Voz 0390 02:13 la eurozona crecerá en dos mil diecinueve un uno por ciento ocho décimas menos de lo previsto en noviembre según las nuevas proyecciones de la OCDE que reflejan una fuerte desaceleración en todo el área se revisan a la baja las previsiones para Alemania hasta el cero coma siete la de Francia hasta el uno coma cinco y la de Italia que entrará en recesión técnica no son mejores las previsiones para el dos mil veinte en la eurozona ni fuera de ella para el Reino Unido se prevé un PIB del cero coma ocho este año y del cero coma nueve el próximo en el mejor de los casos pero no se descartó una recesión con efectos perversos para el resto de los socios el Brexit se produce sin acuerdo la expansión global sigue perdiendo comba debido a la incertidumbre política a las tensiones comerciales y al descenso de la confianza de consumidores y empresas

Voz 0055 02:56 ya los datos de la OCDE se suman también de hace unos minutos los del Eurobarómetro de la Comisión Europea en nuestro país los encuestados reconocen que tienen más confianza en las instituciones europeas que las españolas estamos también más preocupados que el resto de Europa por los efectos de las noticias falsas Rafa Panadero

Voz 1995 03:10 casi ocho de cada diez españoles reconocen Cameron

Voz 1775 03:12 dos se encuentran con noticias que distorsionan la realidad au son falsas y no saben cómo interpretar Francisco Fonseca es el director de la Comisión Europea en España

Voz 1 03:21 y estamos más preocupados que Europa ídolos no sentimos desprotegidos para identificar las y News que en el resto de Europa

Voz 1775 03:29 un treinta y ocho por ciento de españoles confía en las instituciones europeas Comisión y Parlamento un porcentaje superior al de los que confían en las nacionales y el desempleo es la mayor preocupación en nuestro país hay volvemos a estar por encima de nuestros socios europeos como también estamos cuando se habla de migración casi nueve de cada diez españoles apoya una política migratoria común frente al sesenta y nueve por ciento que lo hace a nivel europeo

Voz 0055 03:51 el camino de las doce y cuatro y les estamos contando en la SER que el Gobierno aumenta los servicios mínimos del transporte aéreo de cara a la huelga feminista del viernes actualiza al alza en comparación con el pasado año en algunos vuelos y según los sindicatos hecho además sin contar con ellos información de Rafa habernos

Voz 1762 04:05 dice el Ministerio que lo que hacen es aplicar la fórmula matemática ya existente para calcular los servicios mínimos en función de la ocupación media de los vuelos y que este año los porcentajes suben ligeramente porque el ocho de me cae en viernes Undiano que se vuela más que en el jueves que fue cuando cayó el ocho m en dos mil dieciocho los servicios mínimos del transporte aéreo serán el cien por cien en los vuelos no peninsulares del treinta y ocho por ciento en los trayectos con un transporte alternativo que dure menos de cinco horas es dos puntos más que el año pasado del cincuenta y siete por ciento en el resto de los vuelos un punto más que hace un año por cierto acaban de salir los servicios mínimos del transporte ferroviario de viajeros son exactamente iguales que el ocho del año pasado en Cercanías cincuenta por ciento en hora valle setenta y cinco porcentual apunta media distancia sesenta y cinco por ciento larga distancia setenta y dos por ciento de servicios mínimos

Voz 0055 04:48 hacia Rafa los Mossos d'Esquadra han detenido al dirigente de Vox en Lleida José Antonio Ortiz por presuntos delitos contra la libertad sexual se investiga ahora mismo el alcance de esos delitos la formación de ultraderecha dice que sólo es un militante de base pero sus redes sociales le han reconocido alguna vez como presidente de Vox en Lleida sin ir más lejos un tuit de la cuenta de Vox en esa provincia se hacía eco el pasado cuatro de marzo de la noticia que contaba una denuncia que presentó el partido ante la Fiscalía la noticias hablaba de Ortiz directamente como presidente de Vox en Lleida es daño informa Mercè March

Voz 7 05:17 José Antonio Ortiz tiene cincuenta y tres años el dice ser presidente de Vox en Lleida de hecho así se identificó el lunes pasado ante la Fiscalía cuando interpuso una denuncia por delito de odio por unos muñecos colgados del cuello desde un puente de Lleida con las siglas Vox y otros partidos estatales se presenta también como presidente en Lleida en un vídeo que colgó a finales de año donde explicaba que la formación estaban territorio comanche tenía que acabar con la lacra independentista hay Podem ITA fue candidato al Senado por Vox en el dos mil dieciséis y anteriormente a las municipales del dos mil once candidato en Lleida por la Plataforma per Catalunya una formación de tendencia racista la cúpula nacional aclara que no ocupa ningún cargo de responsabilidad que sólo exmilitante y que les suspende de afiliación hasta el esclarecimiento de los hechos bueno pues ayer por la tarde los Mossos le tenían por un delito contra la libertad sexual según hemos sabido su detención estaría relacionada con pornografía desconocemos a esta hora el alcance ese consumo producción o incluso el delito iría más allá la víctima es una persona con discapacidad mayor de edad y fue entorno familiar de esta persona quién lo denunció

Voz 0055 06:14 hay tres titulares más con Toñi Fernández y Carlos Galán

Voz 0202 06:17 Puerto José Pedro Pérez Llorca uno de los siete padres de la Constitución jurista diplomático y político Pérez Llorca padecía una enfermedad pulmonar tenía setenta y ocho años el presidente del Gobierno ha destacado su trabajo por la convivencia la democracia y la libertad de todos

Voz 6 06:30 la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se acoge a su derecho a la

Voz 8 06:32 defensa para no declarar ante la comisión que investiga el caso Máster en el Parlamento autonómico recordemos que la Fiscalía ha pedido para Cifuentes más de tres años de caos

Voz 0202 06:39 ya hasta trescientos veintidós profesionales sanitarios han sufrido agresiones a lo largo de dos mil dieciocho en la mitad de ellos eran médicos la otra mitad enfermeros Andalucía es la comunidad donde se registraron más casos concentrados en los meses de julio y agosto llevamos así

Voz 0055 06:51 diecisiete por el momento es todo tonic creo que es de Antonio

Voz 0202 06:54 dos

Voz 9 06:57 hora doce

Voz 1995 07:05 con Toni Garrido a las doce hace tan sólo unos minutos se ha presentado el informe navegantes en la red el mayor estudio sobre los hábitos de consumo en Internet y nosotros os ofrecemos les ofrecemos algunos datos recién sacados del horno

Voz 10 07:19 on

Voz 1995 07:22 eso es lo que dicen que el ochenta por ciento de la población internauta utiliza las redes sociales a diario

Voz 11 07:27 el gasto bueno pues pues les suene voy

Voz 1995 07:30 cercano estará ahora mismo seguramente

Voz 12 07:32 escuchándonos y habrá consultado su cuenta en Facebook o en Twitter

Voz 1995 07:37 Nos sentimos muy vigiladas dice dice ese informe que el sesenta por ciento de la población que utiliza Internet cree que no se están vigilando el son muchos datos pues que acabamos de conocer y vamos a contarles con Jaime García Cantero que es el director de contenidos El País retina Hemingway buenos días como siempre tú te sientes vigilado en las redes

Voz 6 07:55 de todos vigilados Jara en cuestiones quién vigila que vigila no como como decía Alan Moore en ese cómico en habilidoso

Voz 1995 08:01 Watchmen quiénes a los vigilantes porque unos vigilan esta mañana hemos tenido interesante conversación con con Paloma pero claro no tenemos nunca hablamos en las sensaciones de tener la sensación de que estoy haciendo algo las redes que alguien está siguiendo no sé si es en la mejor de las situaciones se

Voz 6 08:17 yo lo ocurrido esta mañana Paloma la encuesta yo mi pregunta es qué sentido tiene que me encuesta cuando hay señores que monitorizan en tiempo real lo que hacemos los cincuenta millones de españoles no digo mientras hay otros que hacen treinta mil encuestas para lo que hacemos en Internet esto es un poco la manera que tenemos de competir hay unos señores que son estos gigantes dos cannabis esta mañana que están monitorizado en tiempo y hay otros que nos conformamos con hacer una encuesta al año

Voz 1995 08:41 el habitáculo JEME que esa hace la semana pasada con la polémica del CIS y la cocina o no cocine los datos del CIS y la proyección esto es todavía utilizamos herramientas que tratan de medir lo que va a ocurrir dentro de un mes en unas elecciones de alcance político todas las noches tecnológicas ya saben qué es lo que va a ocurrir porque nos tienen monitorizadas todo el día

Voz 6 09:03 se sabe Chan muchísimo más de nosotros que lo que nosotros sabemos que uno de los problemas las encuestas lo que nosotros en una encuesta contestamos lo que creemos no las le ya saben realmente lo que queremos es toda muchísimo mío yo creo que esta mañana ya estaba bastante unido con el tema de Paloma pero sin duda sin duda nos enfrentamos a un a un entorno en el que hay unas grandes compañías que saben más de nosotros que nosotros mismos

Voz 1995 09:23 GM a la vez de la tribu de los desconectados dice ese informe el de navegantes que cada vez hay más gente que renuncia al móvil al ordenador a la tablet saludable de la videoconsola a la televisión

Voz 13 09:36 es posible cómo se hace esto ya lo que es un lujo es un lujo no poder estar fuera de todo esto es un lujo es el gran lujo todo esto estoy

Voz 6 09:43 ya experimentamos aquí hundió te acuerdas que salir de Facebook eso consiga una tarea muy complicado yo creo que menos complicada que otras como por ejemplo whatsapp no pensad que que sería hoy vuestra vida fuera de whatsapp el mucho la gente lo consigue eso es un lujo desde luego atroz no hay él como dicen los los sabios olvidarte de lo urgente para centrarte lo importante porque verdaderamente whatsapp es una herramienta importante no solamente para urgente pues este cambio esta vida maravillosa que podríamos tener sin todas estas tecnologías desde luego es una tribu solamente para los elegidos

Voz 1995 10:18 pero hablar por ejemplo de herramientas yo no tengo muy claro con mucha otra gente como Whatsapp va a convertirse en la puerta de entrada primero a tener mis datos mis fotos ir ahora ya así lo comentamos hace un rato a tener que sufrir o que soportar tipo de policía electoral que los partidos han decidido que si tengo que ver porque ellos han decidido que tengo que hacer un gran impuestos se ese criterio como saben tanto de mí a través de Whatsapp tiene tiene una

Voz 6 10:43 cosa que que que a veces olvidamos que es que forma parte de una gran plataforma comunico propietarios no contó junto a Facebook e Instagram no es ese gran imperio que forma whatsapp Facebook estarán tienen una visibilidad atroz sobre nosotros de hecho Whatsapp es tremendamente relevante en algo que acabas el islamismo las noticias no que es este tema de la preocupación por las Fake niños whatsapp es el terreno más abonado para de aspectos no la la campaña de Bolsonaro en Brasil no se entiende sin sin whatsapp sobre freak News funcionando y corriendo por grupos de whatsapp porque si si si Facebook está lleno de defectos pensad en lo que ocurre en otros grupos son privados no hay ninguna visibilidad no hay nadie que vigile al que vigila entonces eh hay muchas cosas que están pasando en whatsapp también

Voz 1995 11:28 pues vaya vaya evita llevado no sea objeto esto como una cueva ir a cazar al campo oí poco más pero tecnología la tiene razón el sueco porque sueco que cuestiona la electricidad

Voz 13 11:39 pero advierte que hay que empezar por un lado es por una cosa lleva al otro y no la dónde estamos

Voz 6 11:44 son claramente yo creo que lo peor que podemos caer es empresa que no hay nada que podamos hacer no hay cosas que podemos hacer esta provocase si ésta que tenemos me vigilan vigila muy pero sigo ahí no no hagamos cosas desde luego hemos asistido varias veces

Voz 13 11:59 es un tema no solamente de las personas y no de poner medidas para controlar para vigilar a los que no Vigil tú que vamos a ver

Voz 12 12:06 era un contracorriente desarrollado poco a poco a poco yo creo que sí

Voz 6 12:10 si aquí hasta la semana pasada publicamos a Medina es una campaña de marketing pero muy interesante lo de una cadena tenéis en Estados Unidos que si es capaz de estar todo el tiempo que estás en el hotel similar el móvil gratis el hotel no parece ser que lo consigue

Voz 1995 12:26 Jaime García el director de contenidos el país retina como siempre muchísimas gracias

Voz 6 12:29 gracias a vosotros

Voz 10 12:33 hoy por hoy con todo

Voz 6 12:34 ni a gritos

Voz 25 17:42 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 17:46 montones garita y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día una paradoja que los independentistas durante el referéndum hicieran el juego sucio a la policía utilizando calificar como violencia derramar Fail suelo podría ser un argumento de las defensas aludiendo a ese gran casi clásico español de No me pises lo fregado seguirá adelante el Real Madrid con el referéndum para abandonar la Liga ACB Don cestos y el equipo de fútbol sin referéndum y nada ya abandonó la Liga la Copa y la Champions entre esta es que alguien esperaba semejante pastel hoy fiel del Madrid cumple ciento diecisiete años si sus consciente en sus de que ha traicionado a muchos compañeros esta mañana a firmar que Cristina Cifuentes compadece en la Asamblea en lugar de con parece la asamblea tras decidir la Academia sueca que este año entregará dos premios Nobel de Literatura co cómo era aquello Tom sábado medallas una por tonto y otra por si lo pierdes Murakami este año es muy bien nos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en este gran programa y se quedan con la mejor programación posible que hace la gente que está más cerca de usted un abrazo hasta mañana