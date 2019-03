Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos queda de está muy buenos días en nada une tanto como el poder cuando un partido entra por los pasillos del Palacio de la Moncloa las rencillas internas desaparecen del debate público pero en el PSOE esa regla prácticamente no se ha cumplido en estos ocho meses de Gobierno y ahora que toca hacer las listas en puestos de salida no salir vuelven las tensiones que vimos en las primarias y casi casi con los mismos protagonistas verán Pedro Sánchez quería colocar a varios ministros encabezando listas en distintas provincias andaluzas el PSOE de Susana Díaz le ha dado a beber de la medicina de la militancia la misma que le llevó a él a la secretaría general desbancando a ella en aquellas primarias la militancia del PSOE de día relega a puestos muy bajos a los ministros María Jesús Montero por ejemplo salen el puesto número diez en el puesto número uno por Sevilla Antonio Pradas sus analista y uno de los actores fundamentales de las visperas de aquel comité federal que defenestró a Sánchez un uno de octubre en cualquier caso será el Comité Federal actual que tendrá la última palabra Fernando Toscano que es alcalde de Dos Hermanas en la provincia de Sevilla Sanchís hasta de primera hora es su presidente

Voz 2 01:42 me produce cierta tristeza que tenga esa miopía de estar en tensión me lo Kaká cuando no estábamos jugando algo mucho más impacto

Voz 1727 01:53 justamente ayer otra declarada anti Sanchís Soraya Rodríguez anunciaba que se va del PSOE por discrepancias con su política en Cataluña no quiso anoche en esta casa en Hora Veinticinco aclarar si se va a otro partido Yola entrevista haré pronto como miembro de otro partido miembro otro partido como independiente como como independiente y estando o en las listas de otro partido pues mira voy a pensar que no he tenido ofertas dijo Soraya Rodríguez pero la redacción de la la SER tiene constancia de que ya han existido contactos con ciudadanos que estudia integrarla en sus listas para las elecciones europeas Ciudadanos no lo niega aunque con declaraciones tan genéricas como esta de José Manuel Villegas también a la SER

Voz 1089 02:43 no tengo una idea de cuáles son las las intenciones de la minera Soraya Rodríguez seguramente compartimos una idea de país una idea de España en la que los intereses generales de los españoles no puede estar en manos de aquellos que quieren romper España

Voz 1727 02:57 así comienza el jueves siete de marzo víspera del ocho EMI un año más el PP se marcará de la manifestación central del Día de la Mujer convocada para mañana por la tarde en Madrid en un comunicado los populares argumentan que el comunicado que se va a leer al final de esta manifestación está politizado y que es de extrema izquierda y la segunda polémica en estas vísperas afecta a Podemos Javier Alonso buenos días novios por Pablo Iglesias ha pedido disculpas por el cartel con el que su partido anuncia de forma épica su regreso tras la baja paternal no se recuerda semejante tinte heroico para la vuelta de Irene Montero

Voz 0858 03:34 Iglesias ha reconocido que el diseño es un error en el cartel se ve al Secretario General en tonos morados el color del movimiento feminista el lema vuelve con las dos letras centrales destacada subrayando así un pronombre el podemos estudiará nuevos diseños para anunciar el regreso del Secretario general el día veinte

Voz 1727 03:52 vox dice que el detenido en Lleida por abusos a menores no es su presidente en la provincia aunque él se presentaba así asegura que sólo es un militante pero llegó a ser candidato al Senado lo ha dado de baja

Voz 0858 04:03 paralelamente de la formación ultraderechista se presentó ayer formalmente en Europa fue en un acto en la Eurocámara que su secretario general Javier Ortega Smith cerrase

Voz 3 04:12 Viva España Viva Europa Puigdemont

Voz 1727 04:15 ya en el juicio al TC es hoy declaran los primeros Mossos después de la tensión que se respiró ayer con el relato de la funcionaria que tuvo que abandonar por la azotea la Conselleria de Economía el veinte de septiembre su miedo resonó en el Supremo

Voz 4 04:30 yo tuve preocupación todo el día miedo tuve a partir miedo miedo como cualquier ser humano eh

Voz 1727 04:39 a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera no había fuera era esa manifestación multitudinaria frente a la Conselleria la OCDE rebaja drásticamente la previsión de crecimiento para la eurozona

Voz 0858 04:52 el club de los países ricos alerta de que los estados del euro sólo van a crecer este año un uno por ciento frente al uno coma ocho que había pronosticado hace sólo tres meses preocupan el Brexit Alemany sobretodo Italia sobre España no da datos concreta

Voz 1727 05:05 el y Maribel talla Etxea descansa por fin en paz tenía Alzheimer y ella misma mientras pudo hoy después su familia reclamaba la eutanasia las doscientas ochenta mil firmas que su familia llevó hasta el Congreso de los Diputados han desbrozado algo más el camino Daniel su hijo

Voz 5 05:22 lucha no ha acabado aquí que ama a esto

Voz 6 05:25 los sometida injustamente un final de vida cruel y doloroso por ley y que por ella por qué nos enseñó luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muerte digna y hasta que no lo consideramos no vamos a parar

Voz 1727 05:44 y en el deporte todo o casi todo sigue siendo Real Madrid pero también los dos penaltis concedidos por el bar que decidieron los partidos de anoche en la Liga de Campeones Sampe buenos días

Voz 1161 05:53 buenos días Pepa una en París con el tiempo ya cumplido el minuto noventa y cuatro convertido Porras Feeri que colocaba el uno tres del París Saint Germain Manchester United los ingleses a los dos minutos con gol de Luca huy empataba pronto el Espanyol Bernat volvió a marcar Lukaku antes del descanso hasta que el tiempo cumplido llegó el bar que también decidido el Oporto tres Roma uno en la prórroga señalando una mano en el área italiana en el ciento dieciséis hoy partidos de octavos en la ida en Europa League cero Villarreal Sevilla Flavia Valencia

Voz 0978 06:18 el qué

Voz 1727 06:19 hoy Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:22 ahora mismo hace más frío que ayer incluso algunas heladas sobre todo en pueblos de montaña pero también en zonas llanas de la meseta norte y las temperaturas durante la tarde serán parecidas a las de Jarre incluso un poco más bajas sobretodo en el Mediterráneo que es donde más van a sufrir especialmente en Murcia también sur de la Comunidad Valenciana máximas alrededor de los veinte grados al igual que en Canarias pero en el resto sensación de ambiente fresco a pesar de que hará mucho sol durante la tarde chubascos primero en Galicia en después en el Cantábrico Castilla y León también Extremadura y a última hora La Rioja y norte de Navarra

Voz 7 06:55 no

Voz 8 07:20 con el tanto

Voz 1727 07:28 yo sé que recuerdo que el viernes pasado Danny De la Fuente nos puso a esta hora a Ana Torroja y otra vez anima buenos días

Voz 0456 07:35 sí otra vez Pepa buenos días es que Ana me encanta musicalmente hablando te lo dije la semana pasada no me la quito de la cabeza con ese BOCOG poder en su nuevo Single pero es que además hoy vamos a entrevistar a las once a las diez en Canarias saber si nos adelanta algo más del nuevo disco que se hace rogar estoy deseando escucharlo

Voz 1727 07:51 eso será al final del programa justo antes de saludar a Celia Montalbán y dar paso a ese espacio sobre feminismo que tiene este programa hoy además en víspera de la huelga feministas

Voz 0456 08:02 sin a un día del ocho de marzo hoy además Toni Celia Le han hecho casa nuestro oyente de Alcorcón Alberto que ayer afirmaba que

Voz 9 08:09 debería ser lectura obligatoria a cualquier estudiante feminismo para principiantes

Voz 0456 08:13 buenas noticias Alberto hoy nos acompaña Nuria Varela autora de ese manual de feminismo para principiantes buenos días a todos a todas

Voz 1727 08:23 Leo en poco más de dos horas cuando empiece el tiempo del análisis y la tertulia entrevistamos en este programa el presidente de un Gobierno integrado por un presidente un consejero seis consejeras es el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Voz 0456 08:39 en tiempo de tertulia de análisis hoy con Cristina Monge con Lucía Méndez y con Esther Palomera una mesa en la que seguimos haciendo balance del ocho de marzo seguimos escuchando a mujeres trabajadoras empresarias políticas luego a partir de las diez de las nueve en Canarias con Toni Segarra y con Gonzalo Madrid nuestros mejores publicistas vamos a repasar las campañas electorales las míticas con aquellas pegadas de carteles hasta el mercado de frutas de hoy sin olvidarnos de la propaganda política invasiva que vamos a recibir en estas campañas por Whatsapp

Voz 1727 09:18 por Whatsapp recibimos también sus audio sus reflexiones hoy seguimos con la barra libre abierta prácticamente en toda la precampaña por cierto vayan apuntando ideas para los programas electorales te esas cosas que no hablamos apenas que no están en el debate público y que creen que deberían llevar los partidos sensu en sus programas electorales de la economía de la vida social de la ecología lo que quiera por un lado y por otro Dani

Voz 0456 09:44 pues tienen al PSOE sus listas idas y venidas tienen ese cartel con el regreso de Pablo Iglesias tienen al PP desmarcándose de la marcha de mañana tienen todo lo que quieran reflexionar sobre feminismo e igualdad en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 10:01 además las noticias falsas las Fake News los bulos que circulan por la Red Española rusas que preocupan cada vez más a más personas según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea

Voz 0456 10:14 ocho de cada diez españoles se sienten más preocupados y desprotegidos ante las noticias falsas encuentran ustedes con Faith News en las redes han compartido bulos o saben identificarlas bien las denuncian pasan de hechas número de ellas nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 10:33 te voy a mirar el reloj

Voz 4 10:35 no es mejor ya a las seis y once fin Goyo

Voz 1727 10:39 con fe en Canarias Javier

Voz 0978 10:41 mucho en Hoy por hoy con Roberto Mahamoud Marta Galán en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 1509 11:15 en silencio

Voz 1100 11:18 ah sí

Voz 12 11:19 en muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesario

Voz 13 11:23 ni descubre las vidas de Rosa Dean Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 0760 11:35 para algunos equipos la temporada se está hacía

Voz 14 11:38 donar eh por eso en vez de ser la salvación este jueves desde las seis y media una hora menos en Canarias en fluvial de ser más de Tuilla Slavia de Praga Azeglio sillas al Valencia Krasnodar Carrusel deportivo de punta a la ida de los octavos de la Europa League

Voz 0456 12:00 con Dani Garrido en nacer

Voz 1 12:08 la Cadena SER

Voz 0858 12:16 las batallas por el poder orgánico los partidos dejan siempre heridas que a la mínima vuelven a abrirse rock el está pasando al PSOE donde a cada nueva imagen de reconciliación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz le sigue un nuevo enfrentamiento más o menos explícito es lo que ha pasado ahora con la elaboración de las candidaturas Sánchez quiere colocar a cuatro de sus ministros como cabezas de lista por otras tantas provincias andaluzas y el PSOE regional no piensa ponérselo fácil aunque sabe que la última palabra la tiene el comité federal que ahora mismo controla el San chiísmo Rafa Muñoz buenos días buenos días Javier a pesar de eso el PSOE andaluz mantiene el pulso y lo hace apoyado en el mismo resorte que Sánchez esgrimió en su día frente a los varones esa opinión de la militancia que en Andalucía ha dado ahora masivamente la espalda a los candidatos de Ferraz

Voz 1772 13:04 si los nuevos estatutos del PSOE de Pedro Sánchez otorgaban un papel importante a la militancia a la hora de elaborar las listas son las bases las que proponen votan los nombres esos resultados pasan a un comité regional y finalmente llegan a Ferraz allí tienen la última palabra la militancia andaluz haya votado ya relegado los candidatos Sanchís estas a los últimos pues los es lo que ha ocurrido por ejemplo en Sevilla donde la ministra de Hacienda María Jesús Montero aparece en el décimo puesto de la lista confeccionada por los militantes los otros ministros Marlaska Guirao o planas tampoco ha sido elegidos número uno por sus provincias a pesar de que así lo había ordenado Pedro Sánchez en Ferraz y en el PSOE andaluz asumen que esto no va a ser finalmente así la decisión final la va a tomar el Comité Federal controlado por el líder socialista al que se eleva a plantear una disyuntiva aceptar lo que digan las bases andaluzas o ignorar las deshacer esas listas hacer las suyas propias

Voz 0858 13:58 mientras tanto PP y Ciudadanos le han declarado abiertamente la guerra a los viernes sociales de Pedro Sánchez aseguran que esos decretos serán tan electoralistas como cualquier inauguración así que le piden a la Junta Electoral Central que prohiba el Gobierno dar la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros quieren evitar dicen que el ejecutivo haga propaganda pero nunca nunca se ha hecho hasta ahora eso de prohibir las ruedas de prensa después de los Consejos de Ministros Andrea Villoria buenos días

Voz 0127 14:25 buenos días el PP pide que esos decretos leyes sean apartados de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros porque considera Casado que por su carácter social influirán electoralmente irrumpen la neutralidad

Voz 9 14:37 es una auténtico ataque a la neutralidad que un gobierno debe mantener de manera que el Partido Socialista no se presente como lo que pretende hacer que es el partido de La Moncloa

Voz 0127 14:50 Edano reclama en cambio que es advierte al Gobierno de que no puede hacer campaña de logros José Manuel Villegas lo justificaba así

Voz 0760 14:56 evitar que la rueda de prensa

Voz 9 14:59 no haya convocado elecciones se conviertan en mítines electorales

Voz 0127 15:02 Sánchez ha vuelto a negar que el Gobierno está utilizando las instituciones interesadamente algo que asegura se hizo el Partido Popular

Voz 1732 15:08 en instrumentalizar las instituciones públicas aquellos que aprobamos políticas en beneficio de la mayoría social de este país o aquellos que utilizan los resortes del Estado para obstaculizar la investigación de los jueces de la corrupción como hacía al Partido Popular cuando estaba en el Gobierno

Voz 1727 15:23 la secretaria de Estado de Comunicación presenta hoy

Voz 0127 15:26 alegaciones a la Junta Electoral Central pero asegura que esas ruedas de prensa son el canal oficial de comunicación del Gobierno desde siempre

Voz 0858 15:33 gracias Andrea este ocho de marzo Hoy va a incorporar una novedad por primera vez representantes del PP iban a asistir a la manifestación por el Día de la Mujer iban porque se han borrado a última hora dicen en un comunicado que el manifiesto que se valer en esa convocatoria está politizado hay daba buenos días buenos días que dice el PP que dice exactamente ese comunicado de las convocantes las populares dicen que lamentan

Voz 0137 15:55 en los partidos de extrema izquierda si los llaman pretendan monopolizar la convocatoria buscando la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres e incluso mujeres de ideologías distintas después todo esto después de haber leído ese manifiesto de la comisión feminista del ocho de marzo Madrid que es octavo párrafo dice este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres frente a las reacciones patriarcales y frente a una derecha extrema derecha que nos ha situado a mujeres inmigrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal racista hay patriarcal el texto también pide que el aborto esté completamente fuera del Código Penal que se reconozca como un derecho de las personas con capacidad de gestar que se respete la autonomía de las mujeres de dieciséis y diecisiete años que se garantice su realización en los servicios públicos

Voz 1727 16:33 de salud para todas las mujeres y unos párrafos más abajo

Voz 0137 16:36 el documento añade nos precede una larga genealogía de luchas feministas las mujeres Ibrahim casi sindicalistas las que combatieron el colonialismo las que trajeron la Segunda República las que lucharon en la Guerra Civil y contra la dictadura franquista los populares después de leer estos han descolgado dicen que celebrarán el Día de la Mujer acompañados de sus candidatas a las elecciones y que el PP le área leerá su propio manifiesto

Voz 0858 16:57 discrepancias políticas aparte en las últimas horas hemos conocido una cara más de ese camino que queda por recorrer hacia la igualdad real y efectiva aportaba la Fundación la Caixa basándose en un experimento muy sencillo con un resultado demoledor han mandado cinco mil seiscientos currículos falsos a ofertas reales de trabajo en unos el candidato era un hombre en otros una mujer con la misma formación el resultado es que a ellas les llamaban mucho menos un treinta por ciento menos Mariola al olvido

Voz 1727 17:25 así se hizo la investigación se enviaron

Voz 0259 17:27 casi seis mil currículos ficticios de hombres y mujeres a mil trescientas empresas de Madrid Barcelona la cualificación la misma pues bien a las mujeres las llamaron menos solicitudes no tuvieron prioridad y las últimas en recibir la llamada para la entrevista de trabajo fueron las mujeres con hijos María José González autora del informe

Voz 0277 17:47 por lo tanto estaríamos hablando de una penalización de la maternidad o una doble discriminación por ser madre y mujer pero lo que no ha aparecido también muy interesante es que si tienen un hombre sin hijos un hombre con hijos la discriminación opera de manera totalmente diferente es decir el CIS una mayor preferencia de los hombres con hijos

Voz 0259 18:08 el estudio desenmascara una sutil discriminación en el acceso y en la selección han puesto de trabajo que no se ve pero que es igualmente ilegal gracias Mariela

Voz 0858 18:17 a las seis y dieciocho las cinco y dieciocho en Canarias y esta mañana en la SER les contamos la historia de esa ida es una niña migrante y la ONU ha pedido al Gobierno que le de la protección que establecen las leyes internacionales para los menores que llegan solos pero de momento el Ejecutivo mira para otro lado lo denuncia la Fundación Raíces que dice que la petición de Naciones Unidas llegó hace ocho días

Voz 3 18:38 pero que nadie ha movido aún un dedo Adela Molina

Voz 0011 18:41 el caso de esa ira viene de largo llegó sola a España huyendo de un matrimonio forzoso y el maltrato de su familia en Camerún en agosto de dos mil dieciséis aquí fue decretada mayor de edad por un fiscal y un forense a pesar de que los documentos que aportaba las pruebas radiológicas indicaban lo contrario una médico del Hospital Gregorio Marañón certificó que tenía diecisiete años al ser adulta por decreto fue enviada a un piso de una ONG con otras mujeres adultas Zaida ha cumplido el periodo máximo de estancia en esa vivienda de acogida como oficialmente es mayor de edad la obligan a irse a la calle la Fundación Raíces que ha peleado porque se reconozca que es menor desde que llegó a España solicitó ayuda al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para evitar su desprotección el veintiocho de febrero recibieron una comunicación oficial en la que se les informaba que habían pedido al Gobierno español que protegiera su con una niña pero hasta ahora nadie ha hecho nada Lourdes Reyzábal es la presidenta de raíz

Voz 15 19:34 es el caso de Saida vuelve a poner en evidencia la situación a la que están abocando a las niñas y niños extranjeros no acompañados que nuestro país en los distintos gobiernos

Voz 16 19:45 no se nos puede olvidar que en España en esta materia de la ley es clara cualquier niño o niña que se encuentra en situación de desamparo que no tenga un adulto que se

Voz 1727 19:54 estabilice él

Voz 16 19:55 es un niño o niña que tiene que ser tutelado y protegido por el Estado español

Voz 0011 20:00 raíces alerta de que una menor sola extranjera puede sufrido un daño irreparable si se la deja desprotegida y pide al Ejecutivo que cumpla sus compromisos internacionales y la ley

Voz 8 20:13 en el juicio del proceso y escucharemos

Voz 0858 20:15 Nos por primera vez a los Mossos d'Esquadra aquellos a los que el coronel de la Guardia Civil que coordinaba el dispositivo acusó de inacción en ese referéndum del uno de octubre también lo hizo ayer esa acusación la secretaria del Juzgado que tuvo que escapar por la azotea de la CUP seguiría de Economía el veinte de septiembre de dos mil diecisiete en su declaración como testigo ha llegado a decir que ese día pasó auténtico miedo Alberto J

Voz 0055 20:38 tras la funcionaria relató las más de doce horas que pasó dentro de la Consellería los Mossos dice no quisieron pedir refuerzos

Voz 4 20:45 la señora la plana había considerado que era al parecer innecesario

Voz 0055 20:50 ella entendió que salir por la puerta como proponían Jordi Sanchez Jordi cursar no era una opción segura

Voz 4 20:55 Mar de gente y lo que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal el registro pudo realizarse reconoció ayer Montserrat del toro pero ella tuvo que salir a través de un teatro

Voz 1727 21:06 pero la función había acabado el teatro

Voz 4 21:08 CIO ya que el público había salido no había nadie

Voz 0055 21:13 explicaba todo esto no acusar negaba con la cabeza desde el banquillo de los acusados este jueves turno entre otros para dos exaltos mandos de los Mossos críticos con la actitud del Govern el uno de octubre pero que siempre han negado haber recibido órdenes políticas para permitir el referendo

Voz 0858 21:33 Gabi Fay vuelve a operar hoy en Barcelona esta plataforma de TC dejó la ciudad hace poco más de un mes tras esa nueva regulación que puso en marcha la Generalitat y que obliga a los clientes abre contratar sus servicios con al menos quince minutos de antelación ahora está ha encontrado la forma de operar esquivando esa nueva regulación y los taxistas de la capital catalana ya hablan de fraude de ley Radio Barcelona Joan Bofill Día Mundial aclara

Voz 1772 21:58 esta grieta que ha encontrado Al Khalifa ya está en la palabra pre contratación ellos entienden que hay que esperar quince minutos antes de contratar el servicio así que hacen al cliente un contrato de un año con lo que sólo hace falta esperar ese tiempo la primera vez que se pida un coche de hecho esto es lo que se anuncia tan solo abrir la aplicación en un comunicado además la empresa confía que los tribunales declare no lo este nuevo decreto de la Generalitat de momento de momento la Generalitat precisamente no ha querido pronunciarse sobre las condiciones de la vuelta y los taxistas dicen que estarán vigilando ya hoy mismo porque es demuestra que él no hubo lancé sabéis da V Te6 demuestra que ellos no quieren hacer un servicio debe TC sino que quieren hacer competencia desleal a los taxistas decía Noel Moreno de elite en la televisión municipal de Barcelona no descartan nuevas movilizaciones insisten en que el Govern pero hará cumplir la normativa

Voz 0858 22:46 los médicos de toda España están convocados hoy de nuevo a una movilización en Madrid reivindican más recursos públicos para un sistema que según denuncian sigue arrastrando las consecuencias de los recortes y que cada vez dicen está más precarizadas alertan de que logros como los avances en la esperanza de vida están en riesgo si no se revierte la situación actual Laura Marcos

Voz 1509 23:06 no se ha avanzado nada desde que hace un año mil quinientos batas blancas se plantaron ante las puertas del Congreso a exigirle a los partidos que aumente la financiación en salud por encima del seis por ciento que ataje en los contratos temporales que hoy son cuatro de cada diez Ike flexibilicen las jubilaciones ese es el motivo por el que colegios médicos Sociedades Científicas estudiantes y pacientes repiten reivindicación este mediodía en el ministerio según Francisco Miralles secretario general de los sindicatos médicos el sistema está al borde del colapso con casi seiscientas mil personas esperando más de tres meses para una operación

Voz 17 23:39 la presión asistencial los centros de salud en las urgencias es insoportable para los profesionales para los ciudadanos sistema ha ido deteriorándose tantos dentro de diez año veremos que esa esperanza de vida en los primeros indicadores va a ir desapareciendo

Voz 1509 23:53 aunque eran reticentes hace un mes los médicos no descartan ahora ir a la huelga si no se logra volver a las treinta y cinco horas semanales y acompasar las plazas MIR con las de quienes salen de la facultad

Voz 8 25:01 hoy por hoy

Voz 0858 25:03 a Ben Affleck la fama se han dado sus trabajos como actor pero el reconocimiento le ha llegado por sus otras facetas las de director guionista por las que tiene dos Oscar este todoterreno de Hollywood está estos días en España promocionando su nuevo proyecto triple frontera en la que encabeza un reparto de tipos duros que hartos de que sus servicios no sean reconocidos deciden empezar a mirar solo por su beneficio personal Pepa Blanes

Voz 1727 25:28 cansados ya de películas sobre el narcotráfico ven

Voz 1463 25:30 Affleck ha venido a España a promocionar una más de ellas sin embargo Triple Frontera le da la vuelta al concepto nos presenta a cinco machos alfa eso sí soldados retirados sin mucha pensión y reconocimiento que deciden robar a los malos los narcos que trabajan en una zona peligrosísima de Latinoamérica entre Argentina Paraguay y Brasil la película del director Jaycee Chan Knorr que estrena Netflix exclusivamente en plataformas digitales es un thriller de acción que reflexiona sobre la capacidad de corrupción de las clases medias como la de Ariza se apodera de una sociedad centrada en el consumo como explicaba el acto estos hombres se mueven entre la tentación de ganar dinero cada vez más la lealtad hacia los suyos la película racional

Voz 0760 26:18 la toma de pequeñas decisiones morales

Voz 1463 26:21 cava Fleck para quién la cinta es también una crítica al modelo de masculinidad imperante de macho protector junto a él estaban Oscar a Isaac Pedro Pascal Charlie Hunnam Garrett cel d'un personajes en busca de dinero para ser el buen padre de fondo

Voz 8 26:34 ya que América espera di

Voz 20 26:48 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0858 26:55 San viene con la Champions porque el bar decidió ayer esos dos partidos de anoche cuéntanos

Voz 1161 26:59 ese uno que en el barracón penaltis además uno el parecen Jermaine uno Manchester United tres que dio la vuelta al cero dos que traían los franceses The Old Trafford marcaban rápido los ingleses Lukaku el minuto dos empatada pronto el español Bernat a los doce minutos pero el segundo de Luca con el treinta de la primera parte metió el miedo a los franceses que fueron aguantando hasta que con el tiempo cumplido el bar señalaba ese penalti por mano de quién PM que transforma Barral por en el noventa y cuatro y metía al Manchester en cuartos apelando a los parisinos por tercer año consecutivo en los octavos de la competición indignación en las filas galas Neymar lo tildó de vergüenza en las redes sociales en El Larguero Juan Bernat autor de lo del gol de los parisinos todavía no

Voz 22 27:33 pues de que ha pitado el árbitro el final no no me lo creo un palo muy duro yo creo que poco de manera injusta e que en esta misma partida para mí ahí tan intenso impartidas en Old Trafford pero bueno estas cosas pasan en el fútbol a veces Si no sólo queda felicitar al rival para la siguiente ronda está aunque tenía claro el porqué de la eliminación del primero cuál ha sido muy temprano luego hay empataba pero ellos también metió el segundo ya bueno hay habían igualado los dos goles que habían puesto en su campo tienen el punto a favor tengo aquí no el partido y estaban encerrados atrás temprano alguna contra no sé cuántas veces habrán tira la puerta pero hay muchas si nosotros hemos perdona arriba ahí al final pasa esto

Voz 1161 28:05 pues respondiendo que llegaba con once lesionado superó eliminatoria con cuatro disparos a puerta y tres goles en el partido de anoche protagonista el bar también en el Oporto en Oporto que en la prórroga en el minuto ciento dieciséis señalaba un penalti cometido por el italiano Florent Eluard se llegó con empate a uno al descanso con los goles de quién niño y De Rossi éste también de penalti marcaban los portugueses el segundo en la segunda parte gracias Vega para llevar después a ese a ese parta ese gol de la prórroga Vitoria ciento uno de Casillas en Liga de Campeones que regresa a los cuartos como el jugador además con más victorias en la historia de la competición y aparcada la Champions hasta la próxima semana hoy se disputan los partidos de ida de la Europa League con tres encuentros con equipos españoles a las siete menos cinco Cenit Villarreal sin Javi Fuego Trigueros Boney Bruno por lesión seguir en Europa es un extra porque lo importante de la competición doméstica pero no descartan Ada Javi Calleja pero vamos a tirar ninguna competición sabemos que la Liga es la prioridad debemos estar que vivir en primera división nuestro objetivo pero también queremos llegar lo más lejos posible en Europa League a arbitrar el italiano Rocky a la misma hora Sevilla en el Pizjuán sancionado Franco Macri lesionado Escudero Machín cuestionado tras los últimos malos resultados

Voz 0804 29:07 yo personalmente tengo muy claro hoy y así pues me lo hacen ver que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento yo lo que no quiero es defraudarles por eso implicación la máxima

Voz 1161 29:20 arbitrará el colegiado francés Bouquet y a las nueve de la noche en Mestalla Valencia Krasnodar sancionados con Dovi Roncaglia lesionado Garay habla Marcelino

Voz 23 29:26 no es bueno no encaja pero nunca sabes porque luego te pegan un machetazos un ejemplo que nos vale para todos nosotros tendríamos de aprovechar el Real Madrid vino con un gran control ellas tuvimos lo que sucedió ayer

Voz 1161 29:38 arbitrará el colegiado israelí Green Phil además Rennes Arsenal Dinamo Zagreb Benfica entrarán Inter de Milán Nápoles Salzburgo Chelsea Times como de Kiev son partidos de ida de los octavos de final y volviendo a lo de ayer el Girona se hacía con la Copa Cataluña al imponerse al Barça por uno cero con gol de Stuani

Voz 1727 29:53 penalti

Voz 8 30:02 son las seis y media a las cinco y media

Voz 0055 30:04 en Canarias

Voz 1727 30:59 como ya os digo a los periodistas

Voz 24 31:01 yo listas sobre todas las periodistas jóvenes y a las que no son periodistas también jóvenes nunca os dejéis arrinconar ya no es tiempo de que no es rincones

Voz 0858 31:11 palabra de Lucía Méndez y en las próximas fechas en próximas fechas el Congreso va a rendir homenaje a José Pedro Pérez Llorca uno de los padres de la Constitución que ha muerto a los setenta y ocho años ayer las altas instituciones del Estado pasaron por su capilla ardiente Pascual Donate lo

Voz 0055 31:26 los Reyes han enviado un telegrama a la familia en el que ensalzan su aportación al éxito de la Transición también el presidente Pedro Sánchez ha destacado su figura

Voz 9 31:34 trabajo por la convivencia la democracia la libertad de todos y todas en nuestro país

Voz 1772 31:39 el líder del PP Pablo Casado y el secretario general

Voz 0055 31:42 de Ciudadanos José Manuel Villegas lo han puesto como ejemplo de hombre de esto

Voz 9 31:45 han representado esa os principios que el centro derecha liberal conservador quisieron plasmar en una Constitución ejemplar lo difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa diferente señor pero yo tras un ejemplo de esa valentía

Voz 0055 31:58 ya a través de Twitter la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero ha mandado un mensaje de condolencias a la familia y amigos de Pérez Llorca

Voz 0858 32:05 una cosa más hoy se sienta en el banquillo la actriz Lucia Bosé acusada de quedarse y subastar por doscientos mil euros un Picasso que pertenecía a una empleada del hogar suya que murió la Fiscalía les reclama el dinero y dos años de cárcel y en las carreteras DGT Teresa Serrano qué tal se circula hasta ahora buenos días

Voz 1463 32:26 buenos días hasta ahora primeras retenciones del jueves en Madrid sobre todo en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla también zona sur de la M cuarenta en Barcelona misma situación ya en las rondas la avería interés hacia el nudo de Llobregat tenemos que hablar del temporal que ha dejado complicaciones por la nieve hay dos vías secundarias cortadas en Granada Sierra Nevada allí en Salamanca hay otras tres secundarias el Huesca que necesitan cadenas en Cuenca hay dos jefes están restringidas para camiones además tengan mucha precaución a esta hora por el viento en las provincias de Toledo y Cuenca

Voz 0055 32:57 hoy empieza a remitir este temporal suben las temperaturas por el sureste

Voz 3 33:56 en vísperas de ocho

Voz 1 33:58 mínimo no representa ninguna amenaza también me gusta que me pongan esta etiqueta yo la mujer creciendo con la misma intensidad apareció muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse nuevo Fenin y yo no voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavoz o que ponga un cartel que ponga nosotras con tres son se mujer y no seré dócil y sumisa callada ante el feminismo suprema

Voz 25 34:21 un año después de la histórica movilización de dos mil dieciocho las políticas de igualdad a examen

Voz 20 34:53 pues en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:06 a las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Galicia la Fiscalía pide prisión permanente revisable para chicle el autor confeso del crimen de Diana quede Xaime López bos días López los días

Voz 0846 35:22 dos guías la Fiscalía entiende que hubo ensañamiento en el asesinato de Diana que Rengel escrito califica el ataque de horror terror extremos y sostiene que la joven fue forzada durante una hora antes de ser asesinada el Ministerio Fiscal solicita además una indemnización para sus padres de doscientos cincuenta y cuatro mil euros y de treinta y seis mil para su hermana menor en caso de ser excarcelado entiende que la orden de alejamiento de la familia debería mantenerse durante diez años con la prohibición de residir o visitar A Pobra y la obligación de participar en un programa de educación sexual la Fiscalía pide una pena de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de detención ilegal y doce años más por agresión sexual y otros dieciséis años por el intento de rapto de otra joven en Boiro un hecho que aceleró su detención los venga

Voz 1727 36:11 y a petición de Vox la Fiscalía de Menores de Huelva investiga si un instituto discrimina a los chicos por proponer con motivo del día ocho de marzo veo un ejercicio que ellos salgan mañana cinco minutos más tarde al recreo que las chicas para explicarles con este ejemplo lo que significa la desigualdad de oportunidades Lucía Vallellano buenos días

Voz 1600 36:32 pues sí la Fiscalía ha incoado un expediente para analizar si la actividad del Instituto de Puebla de Guzmán suponía trato discriminatorio contra su alumnado por razón de sexo como dices las chicas en el recreo un unos minutos antes que los chicos para concienciar de forma teatralizada sobre la discriminación sufrida por las mujeres a lo largo de la historia desde el Instituto lamenta que se haya tergiversado el espíritu de esta iniciativa Dolors López directora

Voz 1727 36:56 sí que confirma que es una mala interpretación

Voz 28 36:59 maliciosa de una actividad que todo el mundo sabía cómo se iba a desarrollar

Voz 1727 37:03 desde el colectivo feminista Mujeres

Voz 1600 37:05 veinticuatro horas de Huelva han expresado el apoyo al cien

Voz 1727 37:08 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días la Audiencia Provincial ha condenado a pagar una multa dos activistas de Femen por encadenarse en el altar de la catedral que admite ser fallos

Voz 1275 37:19 David revoca al juez de primera instancia que absolvió a ambas mujeres los jueces de la Audiencia las acusan de un delito de profanación y entienden que la libertad de expresión no ampara conductas de este tipo porque se trató según la sentencia de actos ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos la sentencia recoge que las acusadas eligieron un templo simbólico de Madrid se aseguraron de que su acción tuviera repercusión porque les acompañaron varios periodistas que captaron las imágenes según los magistrados hay otros lugares Hinault precisamente una cruz para que puedan expresar su oposición a la reforma de la ley del aborto ambas activistas que va a una multa de seis euros al día durante doce meses porque total deberán abonar dos mil ciento noventa euros por persona

Voz 1727 37:58 en la fachada del Ayuntamiento de Olot en Girona cuelga un mural que compara al Rey a varios líderes políticos con la manada que vilo una chica en San Fermines Jaume Bofill Buendía

Voz 1772 38:09 hola día en este mural aparecen Pedro Sánchez Rivera casado y Abascal encima de un caballo con este texto ciento cincuenta y cinco presenta la manada está colgado en la fachada desde el lunes pero es una iniciativa de artistas locales que vincula la situación de Cataluña con el ocho de marzo invitan cada mes a creadores a reinterpretar una obra que es la carga de Ramón Casas en este caso la artista que ha hecho este mural skin de humana que dice que quiere hacer hincapié en el mito del macho ibérico el PSC del municipio dice que este mural pone en riesgo la convivencia el PP ha pedido que se retire el alcalde que es del PDK dice que el mural se inscribe dentro de la libertad de expresión que todavía no han recibido ninguna petición formal a arreciar

Voz 1727 38:47 ya Abelardo el entrenador del Alavés reconoce que ha sido extorsionado a través de una falsa web de contactos sexuales por la que está investigado Toño García futbolista del Levante Euskadi Isabel León e uno

Voz 0821 38:59 qué tal alguno en el asturiano leyó ante los medios un comunicado tras el que no admitió preguntas con el fin de preservar el honor de su familia para evitar dijo mal interpretaciones

Voz 0760 39:08 solicitó igualmente el máximo respeto

Voz 29 39:10 especial en el tratamiento de la información al objeto de que no se en aspectos

Voz 0760 39:14 que no se corresponden en modo alguno con la realidad

Voz 0821 39:17 a la extorsión ante la Guardia Civil el caso está bajo secreto de sumario respecto al jugador del Levante tras pasar veintiuno días en la prisión de Teruel acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal declaró por su presunta vinculación con una red de extorsión a través de una página web de contactos está ahora mismo en libertad

Voz 1727 39:35 nuevo revés judicial para los cazadores en Castilla y León El Tribunal Superior de Justicia también suspende de forma cautelar la orden en la que se escuda van para seguir cazando Eva Marín buenos días buenos días ya no se puede cazar animal alguno en Castilla y León tampoco el conejo y el jabalí que habrían quedado al margen de la anterior

Voz 0603 39:55 auto judicial que afectaba al reglamento que hace una semana también se paralizaba en definitiva todas las normativas que en Castilla y León regulan la caza están ahora suspendidas Laura Duarte del Partido Animalista PACMA que presentó el recurso

Voz 30 40:09 supone que se anula la última oportunidad el último argumento al que se estaban agarrando los cazadores y por tanto de ninguna manera ahí ya bajo ninguna duda se puede cazar en Castilla León hasta que se resuelva este recurso que ha llevado a Pasadena

Voz 0603 40:23 la Junta sabía que también iba a llegar este auto de paralización de la Orden de Caza lo reconocía el propio consejero mientras en el Parlamento autonómico se trabaja a contrarreloj para aprobar antes de disolver las Cortes una ley que blinde la caza en Castilla y León

Voz 31 40:40 me mucho me voy con una anoche

Voz 0760 40:46 ahora

Voz 1727 40:52 y hoy abrimos la Mesa del Mundo en Portugal porque este siete de marzo víspera del Día Internacional de la Mujer ha sido declarado en este país día de luto nacional por las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 23 41:09 vivo decidió decretar el duelo nacional para responder a la alarma social generada por crímenes como el cometido el mes pasado por un hombre de seis al que mató a su suegra y a su hija de dos años para vengarse de su ex pareja con este día de luto se pretende superar la banalización de estos asesinatos y concienciar a la sociedad portuguesa sobre una lacra inadmisible en una sociedad desarrollada en los últimos quince años más de medio millar de mujeres han muerto a manos de sus parejas en el país vecino sino en lo que va de año se han registrado once asesinatos machistas en Portugal el último de ellos tuvo lugar anoche en corro Johnston de una mujer falleció tras ser apuñalada por su ex compañero sentimental

Voz 1727 41:52 y hoy cerramos la Mesa del Mundo con buen humor el que contagia un grupo de mujeres de Irán han decidido dar clases de risoterapia para combatir la crisis dicen que funciona nos lo cuenta desde Teherán Lluís Miquel Hurtado

Voz 1684 42:06 en dos semanas los iraníes celebrarán el año nuevo persa de mil trescientos noventa y ocho con cierta amargura las sanciones económicas y el incumplimiento de promesas electorales de más derechos y libertades han contribuido a generar un clima aciago pero hay quién ha decidido cama al tiempo una carcajada en este centro cívico de Teherán se enseña a reír el llamado yoga de la risa incluye abrazarse imitar animales o hacerse regalos la clase parece surtir efecto Ana aita nos cuenta que ha pasado de la tristeza a la tranquilidad

Voz 1 42:39 en sólo tres meses asegura que aprender a reírse ha sido lo mejor que le ha pasado además añade la relación con su hijo ha mejorado

Voz 1684 42:51 la mala situación económica ha hecho mella ante la falta de estímulos exteriores para ser felices lo ideal es trabajar los interiores dice frente a Hillary maestra de esta particular disciplina según el Ministerio de Salud el doce por ciento de iraníes sufre depresión es la cuarta enfermedad de Irán y tiende al alza en que magic de esquí psicólogo e introductor de yoga de la risa en Irán matiza que la carcajada no resuelve los problemas pero sí ayuda resolverlos reduce el estrés ayuda a prevenir enfermedades y mejora la respiro

Voz 4 43:22 acción por eso concluye debemos tomarnos la risa muy en serio

Voz 33 44:41 sí

Voz 0760 44:43 lo

Voz 33 44:44 pierda Hoy por hoy

Voz 34 44:47 a y de de

Voz 35 44:55 no

Voz 0978 45:00 un cartel imposible por estúpido titula hoy José Mari

Voz 5 45:05 buenos días Pepa Custo entender cómo es posible que políticos profesionales de su ejercicio viven

Voz 1100 45:11 sus complejidades dan la vida puedan confundirse a Sara exageración ante una jornada con significado meridianamente diáfano y transparente en el mensaje del ocho de marzo lo admite muchas dudas difícil es apoyar en esa fiesta una llamada a la unidad integral mujeres primero por supuesto pero también con los hombres cómo es posible que un partido político del calado del PP lo entienda de qué va la vaina y sin niega estar en la marcha porque según el líder el pimpón Pablo Casado está monopolizada por la extrema izquierda en esa deriva que lleva al partido de la calle Génova proceloso mar es de la extrema derecha de Vox sólo le faltaba que tampoco apoyar a las mujeres refugiadas un feminismo brotes claramente distinto del resto de las españolas aún más grave parece la metedura de pata de Podemos ponerse ridículo cartel de regreso de Pablo Iglesias pasquín que muestra el líder de Podemos como si volviera de un terrorífico Gulag dedicado unas apacible semanas a cuidar de sus niños tan ricamente instalados en su confortable do libro piel destacado de una sílaba El en el cártel dieron el Gran Timonel ella aun ridículos descomunal

Voz 27 46:28 su izquierda

Voz 1727 46:36 la política de las últimas veinticuatro horas nos deja tres titulares en los tres grandes partidos de este país

Voz 0456 46:43 el primero el Partido Popular se descuelga de la manifestación de mañana buenos días

Voz 36 46:47 el que se vuelva miran no sorprende a nadie era de esperar además no podían defraudar a sus socios de la ultraderecha dos eso descuidar serlo politizado suena a excusa barata eh

Voz 1727 47:02 hace una dice es totalmente legítimo como y ya gracias Narciso un beso

Voz 0456 47:08 el segundo Soraya Rodríguez abandona el PSOE Pedro Madrid

Voz 5 47:12 hasta su bando del PSOE durante muchos años y ahora que ya no la iban a poner en las listas dice que ya se va del PSOE que vergüenza de personas is sobre el cartel que anuncia el regreso de Pablo Iglesias

Voz 37 47:25 buenos días soy Charo desde Rivas Vaciamadrid lo del cartel de ayer de Pablo Iglesias me parece un despropósito absoluto es una diferencia vergonzosa y vergonzante respecto a los permisos de maternidad de las mujeres esto no se ha hecho nunca hilo que indica es que como decía Joaquín Reyes en una imitación Pablo Iglesias se cree el GPS de la izquierda sino se pueden ganar votos ni se puede hacer nada ahí es una pena

Voz 0456 47:54 gracias Charo en segundo lugar

Voz 38 47:57 el día ocho de marzo a haremos una huelga con todas las mujeres la tasa a nueve

Voz 1727 48:06 el origen

Voz 39 48:09 Cuenca Ben Eliezer en este mundo no nos gusta y lo vamos a campe a mujeres de España a la huelga la que no pueda a la manifestación juntas podremos cambiar la sociedad ascensión desde Madrid un beso para todos los mujeres

Voz 1727 48:24 el artista Ascensión eh artistaza muchas gracias

Voz 0456 48:28 un beso sobre igualdad sobre el debate de ayer aquí en Hoy por hoy damos la bienvenida Julia de Valencia