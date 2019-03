Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 4 00:22 bueno qué tal muy buenos días

Voz 5 00:26 lo más fuerte unido y unida al lado de Pedro qué bien estamos juntos qué bien estamos

Voz 6 00:32 qué bien están unidos unidad hasta

Voz 1727 00:34 en el momento de confeccionar las listas siempre delicado en cualquier partido eh pero más inmuno que ha vivido una auténtica guerra fraticida la militancia del PSOE de Susana Díaz no ha colocado a los ministros de Sánchez encabezando sus listas para las generales como quiere el presidente nos ha dejado en puestos mucho más bajos ha votado la militancia aunque la última decisión la va a tomar el Comité Federal que preside ahora el Sanchís Francisco Toscano crítico con esta bronca interna andaluza

Voz 7 01:03 me produce cierta tristeza que tenga esa miopía de esta intención me loca cuando no estábamos jugando algo mucho más importante

Voz 1727 01:14 a la misma hora en que se conocían esas listas Soraya Rodríguez anti Sanchís está declarada anunciaba que abandona el partido en el que ha militado treinta y siete años por discrepancias con la política de la dirección actual en relación a la crisis en Cataluña nadie lo confirma pero a esta Redacción le consta que Ciudadanos maneja colocarla en puestos de salida para las europeas eh el siete de marzo y hoy quiénes se van a movilizar en toda España son los médicos de Atención Primaria protestan por la precariedad en la que la crisis ha dejado su profesión de Atención al Paciente laboral Francisco Miralles es el secretario general de los sindicatos médicos

Voz 9 01:57 ediciones de trabajo nuestros salarios pero demos sobre todo un sistema

Voz 4 02:01 vaca pinta Hook a nuestros pacientes

Voz 9 02:04 la razón de ser de de de esta profesión esa es en Motegi

Voz 1727 02:07 cabe Fay vuelva a operar desde hoy en Barcelona la compañía encontrado la manera de sortear el decreto de la Generalitat solo aplicará la restricción de pedir un vehículo con quince minutos de antelación a la primera reserva después los usuarios podrán pedirlo sin tiempo de espera responden los taxistas Tito Álvarez

Voz 10 02:26 una vez más demuestra que manipulan mienten engañan se tienen que adaptar a los nuevos tiempos como docente estaremos muy encima de que se cumplan los Matthew y si no se cumple pues ya sabemos lo que va a amasar lógicamente pues pues veremos

Voz 1727 02:42 es víspera del ocho de marzo víspera de la huelga feminista y la fundación del Observatorio Social de La Caixa asegura que las mujeres tenemos un treinta por ciento menos de posibilidades de que nos llamen para una entrevista de trabajo que los hombres ante dos currículums idénticos se activan los estereotipos que describe la autora de ese informe María José González

Voz 11 03:01 las mujeres son las principales responsables del cuidado de los hijos de las tareas domésticas por lo tanto las mujeres van más cansadas que los hombres no van a ser tan productivas probablemente no estarán tan implicadas como los hombres en cambio los hombres incluso si tienen hijos se les supone que tienen disponibilidad absoluta al empleo

Voz 1727 03:23 en Huelva Vox ha conseguido que la Fiscalía investigue a un instituto que había propuesto como ejercicio para mañana retrasar cinco minutos la salida al recreo de los alumnos varones para explicarles qué se siente cuando se tiene desigualdad de oportunidades y algo más Podemos ha tenido que retirar el cartel que anuncia el regreso de Pablo Iglesias de su baja de paternidad como si fuera un héroe las críticas feministas tardaron dos segundos Javier

Voz 0858 03:48 el líder del partido aparecía de espaldas frente a una Puerta del Sol llena de gente y con el puño en alto bajo el lema vuelve las letras él estaban destacadas en otro color dando a entender que es él el que vuelve la formación lo achaca a un error de seis

Voz 1727 04:01 él el hombre en la SER les estamos contando esta mañana la historia de su vida es una

Voz 0858 04:06 la chica que llegó a España con diecisiete años huyendo de un matrimonio forzoso hoy del maltrato que sufrían su país en Camerún a pesar de los informes médicos Lajusticia decretó que era adulta ya no tiene que abandonar el piso de acogida en el que está la ONU pidió al Gobierno que la devuelva el sistema de protección de menores pero la Fundación Raíces denuncia que el Gobierno no está cumpliendo su llamamiento Lourdes Reyzábal es su presidenta

Voz 8 04:27 se nos puede olvidar que en España en esta materia la ley es clara cualquier niño o niña que se encuentra en situación de desamparo que no tenga un adulto que se responsabilice de él que es un niño niña que tiene que ser tutelado protegido por el Estado español

Voz 1727 04:44 y en los deportes el Real Madrid mantendrá Solari en el banquillo al menos hasta el domingo Sampe

Voz 1161 04:49 pese a que como contaba anoche Manu Carreño en El Larguero en una reunión de urgencia en la madrugada del miércoles tras caer con el Ajax se barajó la destitución del técnico la prudencia ha impuesto Solari seguirá esta semana ya está la visita Valladolid la entidad se debate entre retirar hasta junio con el argentino y entonces empezar la temporada ya con un nuevo entrenador despedir la próxima Solari sobre todo si no hay buen resultado el domingo y adelantar a marzo la llegada del nuevo técnico aunque esta última opción reduciría drásticamente el número de posibles candidatos al banquillo blanco Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 12 05:19 el qué

Voz 1727 05:20 tampoco Jordi Carbó buenos días buenos días durante la mañana podremos ver el sol en el conjunto del país hace más frío que ayer vuelve a dar en muchas poblaciones de interior especialmente de la mitad norte y en pueblos de montaña a partir de mediodía lluvia en Galicia entre esta tarde y la próxima noche también se extenderá al Cantábrico Castilla y León Extremadura ya entrada la noche alcanza día las provincias más occidentales de Andalucía y también la Comunidad de Madrid el Mediterráneo quedar al margen con temperaturas más bajas que ayer pero aún así en Canarias el Mediterráneo máximas cercanas a los veinte grados cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 13 05:55 es un piano para tocar temas imaginas seamos darle hubieran dicho

Voz 4 05:59 Amadeo yo que es que se va a romper

Voz 13 06:01 queremos perdida un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar elevó no pienses en todo el abuelo que puede

Voz 6 06:11 por qué

Voz 14 06:14 el Grupo Catalana Occidente por qué te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos como los pañales Opar Activity de extraños en City recién nacido comprando dos la segunda unidad salia seis con setenta y cinco euros sólo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés precios válidos en Península y Baleares

Voz 6 06:40 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 06:44 Soraya Rodríguez han tanteado para ir en las listas europeas de Ciudadanos

Voz 1275 06:49 no no era elegiría ninguna oferta podría pena

Voz 15 06:51 Jarque agonía libró un estómago ninguna eh

Voz 1727 06:54 bueno Soraya Rodríguez dice que no ha tomado ninguna decisión que no ha recibido ninguna oferta pero la SER le consta que contacto conciudadanos si ha habido que Ciudadanos si la tanteado para ir en las listas europeas como independiente en puesto de salida se supone para conseguir un escaño ha sido diputada PSOE durante las últimas cinco legislaturas pero ayer envió una carta para darse de baja como militante por discrepancias con la actual dirección sobre la gestión en Cataluña Óscar García

Voz 1645 07:23 diversos cargos de ciudadanos consultados por esta redacción se muestran encantados de que la ex del PSOE pudiera recalar en el proyecto de Ribera de hecho el líder naranja minutos después de conocerse la noticia fue uno de los primeros que en redes sociales salió a criticar a Sánchez por expulsar según él a los constitucionalistas de su partido en declaraciones a la Cadena Ser en Castilla y León José Manuel Villegas número dos de Ciudadanos tampoco descartaban Ava

Voz 16 07:46 seguramente compartimos una idea de país una idea de España en la que los intereses generales de los españoles no puede estar en manos de aquellos que quieren romper España ya al menos en eso podemos coincidir

Voz 1645 07:57 en su carta Soraya Rodríguez critica el proyecto de Pedro Sánchez por haber gobernado estos nueve meses con los independentistas y asegura que volver a hacerlo traería consecuencias muy duras para nuestra democracia hoy en el juicio del pluses

Voz 1727 08:08 el círculo se va estrechando hoy vamos a escuchar a los jefes de la Policía y de la Guardia Civil durante el uno de octubre a dos comisarios de los Mossos próximos al mayor Trapero esta semana está siendo dura para las defensas de los procesados con testimonios como el de la funcionaria que participó en los registros en la Conselleria de Economía aquel veinte de septiembre la mujer que tuvo que salir por una azotea

Voz 17 08:33 tuve preocupación todo el día miedo tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera oíamos cánticos pero las canciones desaparecieron y lo único que se oía eran los ruidos y gritos murmullo bueno murmullos no el ruido típico de un tumulto el rock

Voz 1727 08:49 pido típico de un tumulto decía esta funcionaria ahí esta palabra tumulto no es baladí porque está contenida en la definición del delito de sedición que es de lo que se acusa desde la Abogacía del Estado a los líderes independentistas Vox está teniendo

Voz 18 09:04 por cierto un papel bastante discreto en el juicio en el que ejerce como acusación popular porque lo contiene mucho

Voz 1727 09:10 el magistrado Marchena al presidente de la Sala sin embargo ayer el secretario general de la formación de extrema derecha Ortega Smith participó en un acto en el Parlamento Europeo y su intervención terminaba así P

Voz 19 09:20 años Viva Europa ir a prisión eh

Voz 4 09:29 sobre los nacional populismo

Voz 1727 09:31 es la mirada esta mañana de Xosé Hermida

Voz 4 09:33 sí aquel discurso de una cierta derecha ha sido una máquina de fabricar independentistas y ahora los sin de pies devuelven la pelota el pues es ha sido una máquina de resucitar nacionalistas españoles plante cuatro décadas vivimos convencidos de que el nacionalismo español había muerto junto al dictador en una sala de un hospital madrileño la creencia aún pervive en gente como ese gran escritor que rodeado de cientos de banderas españolas proclama que el nacionalismo es una de las peores pestes de la humanidad pero cada vez resulta más difícil ignorar a líderes políticos que defienden cosas como que España es un hecho moral tal vez por eso es Syntagma nacionalismo español empieza a ser aceptado en el discurso cotidiano sobre el terreno de juego son ya muy visibles dos bandos de un lado camisetas rojas y amarillas a listas anchas

Voz 6 10:24 del otro camiseta roja amarillas a listas estrechas será una competición a ver quién la tiene más grande la bandera claro

Voz 1727 10:40 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 19 10:43 matarte sentirme obligado a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 22 10:52 la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutuas consulta condiciones de mutuo apuntó es a veces los retos

Voz 23 11:03 imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto conduce ahora un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que imaginas además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tan tuyo

Voz 24 11:19 descubre en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es

Voz 25 11:23 sí mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 26 11:28 desde que entraron a robar en casa de Laura se han puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los únicos inhala

Voz 27 11:35 el protege lo que más importa Securitas

Voz 23 11:38 mire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo ver llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 28 11:49 es el momento de practicar tu deporte favorito en El Corte Inglés las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo además ahora tienes un veinte por ciento de bonificación para el ya en ropa técnica electrónica deportiva elementos Renueva t en la planta de deportes de El Corte Inglés decir que aprovecha sus ventajas Ram en en El Corte Inglés

Voz 29 12:09 a un vecino le puedes pedir que terrible las plantas pero ya a pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche Kate consiga una nueva línea de móvil igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 2 12:39 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:44 la Audiencia Nacional va a procesar a la cúpula de la empresa pública de armas de ex por corrupción en la venta de material militar a Arabia Saudí están acusados de haber cometido supuestamente varios delitos con once contratos entre los años dos mil cinco y dos mil catorce Ana Mato

Voz 0127 13:02 el juez José de la Mata ha terminado la instrucción de esta pieza separada del escándalo de de Fest propone juzgar a la empresa pública a su ex presidente a varios directivos a intermediarios también a otras tres empresas en su auto el magistrado considera que existen indicios sólidos y consistentes de que de conseguía contratos públicos en Riad mediante el pago de comisiones es extraordinarias razonables injustificadas literal comisiones a altos cargos y funcionarios públicos de ese país en ocasiones esas comisiones llegaron a ser del veinte por ciento del valor de los

Voz 1727 13:33 contratos y hoy el diario El País publica que Agustín con de él que fue número dos de Dolores de Cospedal cuando era titular de Defensa ha fichado por una empresa a la que favoreció el Gobierno del PP en noviembre del año dos mil diecisiete su ministerio reformó el contrato del nuevo blindado del Ejército para que se incluyeran la adjudicación a la compañía que lo ha contratado ahora como directivo ese cambio elevó el presupuesto en dos con seis millones de euros son las siete y catorce las seis catorce en Canarias

Voz 6 14:03 por hoy

Voz 2 14:06 ah bueno

Voz 30 14:10 eh

Voz 1727 14:12 tenéis que hacerme una promesa El día que no

Voz 1739 14:14 Kuerten uno de vuestros nombres ese primer día que veáis que os confundo que no sepa cómo llamáis por favor no esperemos a que me olvide de vosotros a que no reconozca como hijos o que no reconozca Aita ese día me tienes que ayudar a marchar

Voz 2 14:31 cómo llevaba lloramos todos

Voz 1727 14:33 aquel día verdad escuchando esto qué es lo que dijo Maribel talla eche a su familia hace doce años cuando le Diago los Caron Alzheimer Maribel corto aunque su hijo su marido piensan seguir con la lucha que emprendieron entonces lograr que se despenaliza en España la eutanasia Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 14:54 qué tal Pepa Bueno una abrieron las puertas de su casa su vida con el único objetivo de cumplir la palabra dada iniciaron una batalla que les llevó hasta el Congreso con más de doscientas mil firmas demandando la muerte digna no ha sido posible ni se desbloqueó el debate ni ha habido avance alguno en este camino Maribel tuvo una nueva crisis que finalmente no ha superado ayer su hijo Daniel nos decía

Voz 31 15:14 ya ha estado sometida injustamente al final de vida cruel y doloroso por ley por ella porque nos enseñó luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muerte digna y que todos podamos vivir con dignidad y por lo tanto morir con dignidad simplemente es pero la lucha no acaba aquí

Voz 0821 15:33 hoy a las once de la mañana la familia Lorente te ya eche comparecerá en el Ayuntamiento de Portugalete sabemos además que han decidido donar el cerebro de Maribel al hospital de Txagorritxu en Vitoria para que pueda ser objeto de investigación sirva para avanzar en la cura de la

Voz 1727 15:46 el siete de cada diez usuarios Internet están a favor de perseguir las Fake News las noticias falsas es una de las conclusiones de un estudio de medios que también revela que el teléfono inteligente es el dispositivo favorito para consultar la prensa María Manjavacas los usuarios de Internet se sienten cada vez más vigilados engañados invulnerables pese a que cada vez se informan más a través de la red pasan más tiempo conectados es la conclusión del estudio de la Asociación para la Investigación de los medios de comunicación con un dato llamativo el setenta por ciento de los internautas está a favor de perseguir legalmente las Fake ni los a una amplia mayoría setenta y seis por ciento le inquieta que los gobiernos puedan controlar lo que hacen por la red ya un ochenta por ciento les preocupa que les controlen las tecnológicas tipo Facebook hasta el punto de que ha aumentado la preocupación por su privacidad más del sesenta por ciento rechaza ya instalarse aplicaciones que les pidan mucha información de carácter personal también crece la dependencia el enganche y casi la mitad de los encuestados declara estar conectado a Internet casi constantemente prácticamente todo el día

Voz 6 16:55 cuando en el día del padre tu hijo te dice papá timones

Voz 22 16:58 no iba a celebrarlo te regalas la mejor palas de pádel

Voz 32 17:01 punto te sientes muy de Ibooks si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entre y punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy bus

Voz 6 17:24 cada viernes con Euro Millones de más del bote puedes ganar el millón Euromillones un millón que toca en España todos los martes y todos los viernes millones no hay nada más

Voz 33 17:36 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 32 17:40 pedir un préstamo en de Bush es muy fácil y sin papeleos entra ya han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno XXII ochenta y dos y siéntate vivos

Voz 6 17:53 hoy por hoy

Voz 8 17:56 muchos años

Voz 1727 17:57 después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo esta obra maestra de Gabriel García Márquez se va a convertir en una serie menudo reto que acepta Net Netflix que ha comprado los derechos de Cien años de soledad Pepa Blanes

Voz 1463 18:17 de los escritores del boom latinoamericano Gabo fue el que mejor mayor relación tuvo con el cine muchas de sus novelas se convirtieron en películas incluso el colaboró con cineastas como Arturo Ripstein hemos visto adaptadas no siempre con buen tino Crónica de una muerte anunciada Memoria de mis putas tristes El coronel no tiene quién le escriba o El amor en los tiempos del cólera con Javier Bardem

Voz 12 18:36 es que es está retenga con el fin de que

Voz 1463 18:41 a la más conocida e importante de todas Cien años de soledad la obra cumbre del realismo mágico que nadie osó llevará al cine García Márquez fue reticente a vender los derechos será una obra compleja decía hoy encima iba a ser raro si alguien la adaptaba al inglés sus hijos el director de cine Rodrigo García es su hermano Gonzalo mano a producir ahora una serie sobre la novela para Netflix quién finalmente se ha quedado con los derechos el gigante del streaming sigue empeñado en subir prestigio mientras Hollywood le da la espalda a adaptar a un Premio Nobel puede ayudarle en un momento en el que la industria sigue debatiendo si le deja entrar en el club privado o no

Voz 34 19:18 resistente hilo que me

Voz 1727 19:23 sobre igualdad una reflexión la declara de paz

Voz 35 19:26 sí me llama la atención la siguiente paradoja cuando voy al cine mayoría mujeres en la universidad mayoría mujeres sin embargo luego minoría de directoras de cine minorías de directoras en las universidades minorías de mujeres en todos los cargos directivos la igualdad nos está costando una barbaridad la igualdad entre hombres y mujeres en el

Voz 4 19:52 primer sitio que se tiene que conseguir es

Voz 1727 19:55 en casa un abrazo y muchas gracias Clara son las siete viven de las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días cuatro grados hasta ahora en el centro de Madrid siguen bajando los termómetros en toda la Comunidad aunque hoy las lluvias se quedan en la sierra con más sol que nubes en el resto el PSOE de Madrid celebra esta mañana a las once en el sótano de su sede en la calle Buen Suceso con entrada limitada un debate entre los tres aspirantes a la alcaldía de la capital el exconsejero Manuel de la Rocha el ex seleccionador Pepu Hernández y el concejal Chema Dávila que este miércoles ha estado

Voz 6 20:34 yo en la sede La Ventana de Madrid nos ha dicho que cree más en la cantera que los fichajes estrella

Voz 1161 20:40 siempre he sido más si cree en la cantera en ese sentido la filosofía el estudiante siempre ha sido por apostar por la cantera yo creo que es importante tener independientes en política que participen en política pero también es importante que bueno ponemos los cabezas de cartel pues evidentemente ciudad sepan claramente que proyecto Pulido tienes que hacer para definir lo que estamos haciendo lo que está esperando a madrileña

Voz 1275 20:58 el equipo de Dávila y el de Manuel de la Rocha han mostrado estos días su malestar con el formato de este debate en el que aseguran se ha impuesto el criterio del candidato de Pedro Sánchez de Pepu Hernández con el que esta tarde a partir de las siete y veinte vamos a hablar aquí en La Ventana de Madrid

Voz 3 21:16 la desintegración de Podemos

Voz 1275 21:18 París se oficializa el sector anticapitalista de Podemos ha registrado su propio partido anticapitalistas Madrid mientras

Voz 1727 21:23 que los más críticos de Carmena han presentado

Voz 1275 21:25 un nuevo proyecto bancada municipalista la intención de los dos es confluir para presentarse a las elecciones de mayo Carolina Gómez

Voz 1463 21:33 bancada municipalista responsabiliza directamente a Manuela Carmena de la dispersión en la izquierda le echan en cara la Operación Chamartín así Segura que ha sido la frontera de la ruptura con la alcaldesa y con parte del equipo de gobierno por haberse dicen rendido ante las elites financieras de la ciudad pero además de las diferencias programáticas hay otra cosa que le reprochan alcaldesa allí es la forma en la que ha creado la plataforma Más Madrid dejando fuera a muchos de los que estaban con ella en dos mil quince lo describía de manera muy gráfica el todavía concejal Pablo Carmona

Voz 6 21:59 el Carmina el qué

Voz 36 22:02 sé que ahora Madrid deje de asistir tal y como se comporta

Voz 6 22:05 muy en dos mil en dos mil quince

Voz 36 22:07 qué claramente lo que se lanza en la ciudad

Voz 6 22:10 Madrid es una pregunta o conmigo o contra mí

Voz 1463 22:14 la plataforma de Pablo Carmona negocia con la Izquierda Unida de Mauricio Valiente y los anticapitalistas de rumiar Ci para presentar una candidatura conjunta las municipales al margen de Más Madrid entre estas tres formaciones antes integradas en Ahora Madrid esperan superar la barrera del cinco por ciento de voto y tener representación política

Voz 1275 22:32 es jueves es siete de marzo más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 22:36 cuatro personas han sido detenidas por las irregularidades en la construcción del polideportivo municipal de Móstoles son técnicos y el responsable del Instituto Municipal del Suelo en aquel momento el actual portavoz del PP en la localidad Alberto Rodríguez de Rivera declara este jueves como imputado

Voz 1275 22:49 Cifuentes no responde a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea en torno al caso Máster acudió ayer a la cita sola escoltada por la Policía india cogió su derecho a no declarar

Voz 0821 22:59 el Gobierno regional sacará adelante su propuesta para poner en marcha tres nuevas universidades privadas en contra del criterio de los rectores salvo sorpresa el PP contará con el apoyo de Ciudadanos en el pleno de este jueves en la ESA

Voz 1275 23:09 en los deportes Solari seguirá como técnico del Real Madrid tras la eliminación ante el Ajax al menos hasta ver el resultado del domingo en Valladolid en baloncesto los blancos reciben al líder de la Euroliga el Fenerbahce turco desde las nueve de esta noche siete y veintitrés como despierta a esta hora el tráfico en la capital pantallas Alcázar buenos días

Voz 1322 23:32 buenos días Laura irrumpiendo con muchísima fuerza la hora punta portó el este de la M treinta tráfico lento podemos hablar ya de Méndez Álvaro a nudo de Manoteras y al otro lado entre el túnel de el estadio Vicente Calderón instan pueden Mar sentido A seis También hay que destacar a esta hora un par de entradas Conde de Casal y Santa María de la Cabeza ya todo esto la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30

Voz 1275 23:55 en las carreteras como sigue el tráfico pantallas DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 37 23:59 buenos días pues a esta hora en las vías madrileñas se intensifican sobretodo las retenciones en los accesos en todas las entradas encontramos ya en los tramos habituales las retenciones importantes también M cuarenta y M cincuenta destacamos la M40 desde Vallecas hasta Coslada sentido A dos en Pozuelo y Ciudad de la imagen muy complicada en sentido A seis

Voz 38 24:18 a todos los propietarios de un BMW diésel os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre por qué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los cinco avisos por restricción porque es energéticamente eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

Voz 24 24:39 descubre la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid When BMW punto

Voz 19 24:43 es la humedad en aparecer lluvias Moore Perote sí que tiene que ver con la humedad en la que la elimina Moore Perote líder eliminando las humedades llama al novecientos treinta once treinta o entre Moore Protection bienvenido

Voz 39 25:03 en Porcelanosa llevamos más de cuarenta y cinco años creando espacios únicos e irrepetibles como irrepetibles nuestra exclusiva promoción el veintidós de febrero al nueve de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos renueva tu hogar con Porcelanosa obra Siam

Voz 14 25:24 sabías que muchas de las enfermedades de retina deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas

Voz 39 25:32 en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unirá de rutina donde damos respuesta

Voz 6 25:38 los problemas solicita tu consulta en el teléfono Greta

Voz 39 25:40 Vito novecientos veinte sesenta veinte Clínica Baviera

Voz 29 25:43 punto com María creo que voy a salir a dar una vuelta

Voz 6 25:47 en pijama porque mandan a ti lo que te pegas baste ven a descubrir al desde diez mil seiscientos veinte euros ahora disponible en gel

Voz 29 25:59 ha sido una oferta RGI Bank condiciones Dacia a punto es

Voz 6 26:04 gran éxito story el musical que inspiró la película para el Teatro Calderón West Side Story la mayor historia de amor en el mayor musical de todos los tiempos para celebrar el Día del Padre disfruta sólo ahora de un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés y punto Elvis puedes cambiar

Voz 39 26:28 cómo lo llamas pero nunca todo lo que significa cuando se mantienen los valores que te hacen único cambiar la forma de llamarlo es lo de menos ahora en Audi Retail Madrid sus concesionarios de Vallehermoso Bach y castellana Bayern se llaman Madrid Norte vaga en toda la gama de modelos Audi el mejor servicio y un equipo humano a la altura de sus necesidades le esperan en Madrid Norte paguen Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 40 26:55 los precios altos están dos Liu por su parte tenía claro ya esté ahora súper catorce ahora además es aún más súper welter con catorce súper ofertas el sólo diez días como la bolsa de cuatro kilos de naranjas nave date portero con sesenta y tres euros el kilo pues Galicia por sólo dos con noventa y cinco euros el kilo ahorra

Voz 29 27:20 Telemadrid no podrá emitir publicidad que promueva el juego on line los salones de juego

Voz 1275 27:25 las casas de apuestas independientemente del horario de la programación salvo sorpresa de última hora la Asamblea va a aprobar este jueves por unanimidad una proposición de ley que es vinculante impulsada por Podemos para modificar la Ley de Radio Televisión Madrid con esta modificación Telemadrid se convertirá en la primera cadena pública en dar este paso Un gesto que celebra el diputado de la formación morada Emilio Delgado

Voz 41 27:46 los poderes públicos no podemos renunciar a usar los instrumentos de los que disponemos para tratar de ordenar y controlar el juego por eso hemos presentado esta proposición de ley para convertir a la televisión pública madrileña en un referente pionero en la prevención de la ludopatía y el control del juego peligroso eliminando a la policía todas las apuestas y el juego la N asimilando la al tabaco o alcohol con ellos las convertimos en la primera televisión pública española en hacerlo sentamos un precedente

Voz 1645 28:09 tomamos la iniciativa para proponer un debate también a otro

Voz 41 28:11 desde comunicación reforzando la televisión de todos los madrileños y madrileñas como un instrumento de políticas públicas en favor de la salud y el sentido común

Voz 1275 28:19 portavoz de Telemadrid ha explicado a la SER que la cadena pública actualmente no ingresa ni un solo euro procedente del juego online un compromiso personal que asumió su llegada el director de la cadena José Pablo López y Lucía Bosé se sienta de nuevo esta mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de robarle a su ama de llaves fallecida un dibujo de Picasso una pintura que supuestamente la actriz vendió después en una subasta por valor de casi doscientos mil euros Alfonso G el fiscal considera probado que Lucía Bosé

Voz 0089 28:44 se mantuvo trabajando en su domicilio de Madrid a su empleada doméstica Remedios hasta el fallecimiento de esta tras cinco

Voz 1645 28:51 cuenta años a su servicio y como quiera que he dicho

Voz 0089 28:53 a ver a su lugar de residencia Remedios tenía todas sus pertenencias en ese lugar entre las que se encontraba un dibujo realizado a la misma por Pablo

Voz 1645 29:01 a Ruiz Picasso en la parte posterior de este dibujo

Voz 0089 29:04 hay una dedicatoria del pintor en la que se puede leer dieciséis del dos del sesenta y tres para Remy la Fiscalía señala que la

Voz 1645 29:12 acusada hizo suyo el dibujo disponiendo

Voz 0089 29:14 como para su venta en una subasta el veinticinco de junio del año dos mil ocho en la que alcanzó un precio de casi doscientos mil euros Hamás entregó dicho dinero a los herederos de Remedios tras su fallecimiento Miguel Bosé es uno de los testigos propuestos pero será interrogado por videoconferencia por qué

Voz 1275 29:32 a las diez y media de la mañana está citada Lucía Bosé en la Audiencia Provincial de Madrid llevamos enseguida a las siete y media cuatro grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 6 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:10 comienza el jueves siete de marzo hoy para el desayuno informativo que les servimos cada día hasta ahora hoy necesitamos una bandeja muy grande porque hay de todo juicio al proceso sí pero también bronca en el PSOE y atención caddie Fay vuelve a Barcelona ha encontrado Joan Bofill la manera de hacerlo como

Voz 0931 30:29 pues con lo que parece ser una grieta en el decreto de la Generalitat la clave es la palabra contra pre contratación Cavic Fay entiende que hay que esperar quince minutos antes de contratar el servicio así que hacen al cliente un contrato de un año con lo que sólo hace falta esperar este tiempo la primera vez que se pida un coche los taxistas hablan directamente de fraude de ley y además aseguran que ya están preparando en el caso de que no se cumplan estas normativas según el decreto de la Generalitat movilizado

Voz 1727 30:54 y además el siete de marzo en víspera de la huelga feminista con el lema El mil motivos ID las movilizaciones de mañana las manifestaciones por ejemplo de las que un año más se descuelga el Partido Popular con David de la Fuente Rafa Muñiz y Manuel Jabois buenos días

Voz 1275 31:11 Jabois ayer los sindicatos llamaban

Voz 1727 31:13 literalmente comillas a la marea violeta para abofetear dicen a la derecha machista lo dicen los sindicatos Coruxo

Voz 1389 31:21 es obreras y UGT lo dicen y Mieres sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez me van a permitir una corrección los sindicalistas con todo el respeto del mundo el ocho de marzo entre otras cosas debe ser una bofetada a la izquierda machista ya la derecha machista y al centro machistas y también está por ahí es decir son todos iguales de importantes pero más urgente aún si cabe puede ser la bofetada a la izquierda machista que era la derecha entre otras cosas porque alguien ha debido de pensar que la izquierda al proclamarse feminista ya lo es por arte de magia y intento de conversión de la lucha feminista que se está haciendo por parte

Voz 18 31:52 de hombres de Izquierda dirigiendo la por intereses políticos

Voz 1389 31:55 es peligrosa la portada de esta semana que se hizo ayer por ejemplo que se hizo pública ayer del satírico el jueves muestra casado Abascal y Rivera con sus testículos apretados por un puño feminista me pregunto Podemos y PSOE presenta mujeres feministas a las elecciones el candidato de Podemos vuelve de la baja paternal con la discreción y naturalidad con que vuelve una mujer

Voz 1727 32:14 pues no lo hacían volver como un héroe luego lo comentamos a las ocho de la mañana leemos muchas historias sobre mujeres hoy en la prensa pero nos vamos a quedar con una que cuenta el país

Voz 4 32:28 le cuesta cuesta mucho introducir nuevas obras nueve

Voz 1727 32:34 las historias en el repertorio tradicional de Mostar de Wagner de Verdi Puccini pero las mujeres piden paso en la ópera del siglo XXI

Voz 1645 32:43 el Teatro Real un Espanyol coproduce existe una obra compuesta y dirigida mayoritariamente por creadoras sólo un hombre forma parte de la cabecera de este equipo artístico el resto son mujeres el país ha hablado con una de ellas con la autora Raquel García Tomás que es muy gráfica dice cuando estudiaba en el Conservatorio era la única chica en el departamento de composición ahora que doy clase tengo un veinticinco por ciento de alumnas Un porcentaje Pepa bastante usual en la lírica Ike avanza más lento que en otras disciplinas escénicas como el teatro la danza por ejemplo desde mil novecientos noventa y siete el Teatro Real sólo ha programado cuatro grandes producciones compuestas por mí

Voz 1727 33:23 pero sí entre los muchos muchísimos titulares sobre la igualdad que leemos hoy en la prensa internacional que dedica mucho tiempo y mucho espacio queremos empezar en Portugal porque el país vecino ha declarado hoy hoy siete de marzo día de luto por la violencia machista anoche fue asesinado por cierto una mujer

Voz 1389 33:40 ya van doce en lo que llevamos de año según leo en el Journal de Noticias doce víctimas de lo que allí llaman violencia doméstica sobre esta jornada escribe una columna en el diario de noticias no Artur Silva a la sucesión de mujeres muertas sin que la sociedad las proteja hay que añadir otra realidad portuguesa como es que un juez esculpe la violencia de los hombres justificándose es decisiones citando a la Biblia todavía hoy en Portugal siglos después de que la sociedad europea occidental se haya deshecho de la intrusión religiosa a este juez sólo le han sancionado con una advertencia lo que demuestra escribe este columnista el corporativismo en el sistema judicial portugués y explique la desconfianza de los lusos al mismo

Voz 1727 34:16 Amnistía Internacional pública uniforme que deja varios titulares en fin alguno alarmante

Voz 1389 34:21 el primero acusa Dinamarca de mantener una cultura de la violación generalizada la reputación danesa es la de estar a favor de la igualdad de género pero tras esta fachada Se esconde el mayor índice de violaciones de toda Europa con una legislación obsoleta y que deja impunes a los violadores el segundo en Lemon Twitter es una herramienta tan útil como profesora para las mujeres si bien sigue siendo una de las plataformas más exitosas para denunciar el ciberacoso el sesenta y dos por ciento de las internautas reciben cada día insultos amenazas acoso

Voz 1727 34:50 por cierto que un periodista de este diario de Lemond ha sido denunciado por agresión sexual

Voz 1389 34:55 sí ocho mujeres lo León Libération este periodista haya sido expulsado de la dirección hace un mes pero por sufrir una

Voz 18 35:00 perderán neurodegenerativa no por los abusos y agresiones

Voz 1389 35:03 que ahora ocho compañeras de la procesión relacionadas con el mundo de la comunicación han denuncia

Voz 1727 35:06 lo íbamos a contrastar la brecha salarial aquí con la que hay en otros países europeos en Alemania según le

Voz 1389 35:11 en el Süddeutsche está en el veintiuno por ciento el veintisiete si tenemos encuentra otros factores como la carga de trabajo las posiciones de liderazgo la experiencia género os lamenta esta brecha o que ni un diez por ciento de los puestos en las juntas directivas de las doscientas compañías más grandes de Alemania esté ocupado por una mujer en Italia en el dieciocho por ciento Leo en Il Corriere los hombres de media ganan ciento cincuenta y cinco euros más al mes que las mujeres por realizar el mismo trabajo

Voz 1727 35:37 vamos a recordar aquí el catorce por ciento de brecha salarial

Voz 6 35:45 vuelven las cuarenta y ocho horas pero sólo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil

Voz 32 35:51 euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento apoyó que oculto

Voz 2 36:05 abre la puerta a un nuevo local a tener

Voz 6 36:08 más espacio a mejorar tu ubicación en Servihabitat Calvo oficina con hasta un treinta por ciento de descuento entran Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría

Voz 43 36:19 a

Voz 33 36:21 hablábamos de estamos a quince repartos debatir nuestro récord si trabajamos juntos lo conseguimos ver calentando motor listo está en marzo llegue el mes del proceso

Voz 32 36:29 qué a la gama de vehículos comerciales Renault pro Plus desde ocho mil doscientos euros la gama perfecto

Voz 6 36:34 para todos los profesionales

Voz 14 36:37 oferte Herce Iván valido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 6 36:42 hoy por hoy

Voz 1727 36:43 Iker recomendamos hoy de todo lo que hay en la prensa sobre el juicio al pluses pues el artículo debida al folk en El País sobre la declaración de la secretaria judicial en la última sesión del juicio cuando el terror atenaza se titula ese análisis y que comienza así

Voz 1645 36:58 la película de cerco a la comitiva judicial del veinte de septiembre de dos mil diecisiete que narró ayer su secretaria Montserrat del toro era de miedo incluso de terror la connotación por adjetivos marca la narración de cada parte claro dice Vidal Fall que el relato útil es el que hilvana los datos porque la juez en la de la maté el juez no es sentimiento o fantasías dice sólo los hechos aislarles verificables el problema es que el narrador de películas alberga siempre un punto peliculero cuenta cómo le fue fiel a su percepción personal transmite esa película envolviendo los hechos que describe

Voz 1727 37:34 ahí editorial en el mundo que dice que

Voz 1645 37:36 los Mossos están en el centro del golpe su inacción fue de tal envergadura que su coordinación policial el coordinador policial Pérez de los Cobos no dudó en aseverar en el Supremo que el plan orquestado por Trapero buscaba incluso facilitar la consulta idéntico comportamiento obligó a Montserrat del toro a pedir auxilio al juez para poder abandonar la sede de Economía ante las aglomeraciones en la calle los delitos con megáfonos que clamaban no saldrán no pasa

Voz 1727 38:02 la Francesc Marc Álvaro escribe La Vanguardia que el relato de la secretaria judicial es un cuento de terror urbano una lección sobre el punto de vista y una reflexión sobre la empatía y dos padres los dos padres de la Constitución que nos queda Miquel Roca Miguel Herrero de Miñón se despiden hoy en el País de el tercero que teníamos y que ha fallecido esta semana de José Pedro Pérez Llorca

Voz 1645 38:26 serán muchos los que le echaran de menos será ahora el momento de preguntarnos todos cómo podríamos aprovechar su ejemplo para recuperar los mejores valores de la convivencia y la libertad Escribe Miquel Roca que recuerda la preocupación con la que vivía Pérez Llorca la política actual me duele lo que está pasando y me pregunto si tenemos alguna responsabilidad en todo ello se preguntaba al terminar el acto de los cuarenta años de la Constitución deberíamos tranquilizar escribe Roca su labor no está en el origen de ninguna situación conflictiva actual sino todo lo contrario concluye también escribe en El País Miguel Herrero de Miñón cuando muere un amigo con el que te has peleado cien veces reconciliado quinientas colaborado otras mil más en empresas de calado histórico muere un poco de tu propia

Voz 1727 39:09 la vida cinco días opina hoy sobre ese informe de la OCDE que revisa fuertemente a la baja las previsiones económicas en la zona euro

Voz 1645 39:20 para dos mil diecinueve el diario económico considera que con la ralentización en Alemania en Italia y la incertidumbre que genera el Brexit las cartas que Europa puede manejar frente a ese horizonte son pocas y ninguna es cómoda propone cinco días tratar de facilitar una salida pactada en Reino Unido impulsar medidas de liberalización reformas estructurales y abogar por una buena dosis de generosidad entre los Estados Minas

Voz 4 39:44 no sean años de Mc que difícil que difícil hacer una serie con la obra cumbre de García Márquez

Voz 6 39:53 terrible yo me he quedado bloqueado con la noticia me parece maravilloso

Voz 40 39:56 anoche tienen cien años Solera ha sido

Voz 6 39:59 han comprado los derechos por Netflix y que se pongan a ello entre otras cosas porque pueden salir como veinte veinte veinticinco temporadas

Voz 1727 40:06 ese libro con que les salga una

Voz 6 40:08 muy difícil no tengo opinión no sé tengo miedo de lo que puedan hacer todo

Voz 1727 40:12 yo tengo una enorme expectación te voy a contar solamente dos

Voz 6 40:14 las muy breve sobre esta obra sobrevenidos Soledad la primera de las memorias de ellos que es el mejor amigo de García Márquez fue el mejor amigo García Márquez Gabriel García Márquez ya había entregado el manuscrito pero no la había publicado aún así que Vargas Llosa llegó a Bogotá después de ganar el Premio Rómulo Gallegos celebra una fiesta en la que era rodeado pues pues por periodistas por fans por pelotas mientras García Márquez se queda en un segundo plano sentaditos en una escalera con plena Pulecio Plinio si había leído el manuscrito de soledad imagínate qué momento y miraba a toda esa gente de la fiesta mientras pensaba Si ellos supiesen lo que va a publicar este hombre y escribió sus memorias con un tono un poco triste ahí estaban desde luego muchos de sus futuros amigos los amigos del escritor famoso quiero decir hay veces que anticiparse no vale de mucho

Voz 44 41:06 otras sin reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo participará reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 6 41:33 hoy en aprendemos juntos Marina subirá

Voz 39 41:36 la socióloga experta en igualdad de género conversa con Lola de diecisiete años sobre educación sexual y feminismo desde la perspectiva adolescente entró ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Marina Subirats aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana y el país

Voz 6 41:55 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:13 buenos días y en su casa usan braseros estufas de gas chimeneas recuerde que si no se apagan bien se corren riesgos innecesarios pueden provocar un incendio pero también consumen oxígeno y en este último caso es peligroso cuando se alcanzan ciertas concentración es de monóxido de carbono en el ambiente más de setecientas partes por millón puede provocar la muerte pasadas las tres horas si la concentración se queda en doscientos partes por millón también puede ser mortal aunque si aparecen síntomas previos como náuseas o dolor de cabeza por eso Protección Civil recomienda instalar un detector de monóxido de carbono para asegurarse siempre de que todo es caro

Voz 6 42:50 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días enemiga por aquella gaste a quitarle los ojos a mi hijo y al final tuviste que reparte al cero El día antes de tu entrevista de trabajo siempre pensé que nunca podría demolida

Voz 18 43:10 con hasta noventa millones del euro Jacques de la ONCE

Voz 6 43:14 Eurojust la ONCE cada viernes botes de hasta noventa millones de euros millones para dar

Voz 2 43:22 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:27 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 6 43:31 Volkswagen Yell el deporte en Hoy por hoy valen para las personas

Voz 3 43:40 en el peor momento de la temporada del Real Madrid

Voz 1727 43:42 Beat con Solari al borde de la destitución Sampe no sabemos cuándo abundan los futuribles los hipotéticos inquilinos para el banquillo blanco

Voz 1161 43:51 desde los posibles regresos del propio Zidane a Mourinho pasando por nombres que siempre están ligados al futuro blanco como Jokin Löw Klopp Conte Allegri o Pellegrino algunos ya se están ofreciendo el propio Mourinho Hugo Sánchez

Voz 3 44:03 el varapalo llegó a Madrid ha sido una

Voz 6 44:06 a estar dispuesto a contribuir y colaborar el presidente Florentino Pérez ya lo sabe forma directa

Voz 1161 44:13 aunque de momento la decisión es mantener a Solari en el banquillo esta semana al menos hasta el partido ante el Valladolid se barajaba se barajan los despachos como noche anoche Manu Carreño en El Larguero seguir hasta junio con él y entonces esa empezar la temporada ya con un nuevo entrenador pero también la de despedirlo la próxima semana sobre todo si no hay un buen resultado el domingo y a marzo la llegada del nuevo técnico aunque esta última opción reduciría aclara drásticamente el número de posibles candidatos al banquillo encuentras competiciones europeas este jueves se juegan los partidos de ida de los octavos de la Europa el de la Europa League con tres equipos españoles dos de ellos a las siete menos cinco Cenit Villarreal buenos días

Voz 0838 44:46 hola qué tal buenos días desde San Petersburgo desde Rusia donde esta tarde a las siete menos cinco el Villarreal afrontará la ida de los octavos de final de la Europa League ante el cénit en el caso Palma Arena un campo mundialista de cinco estrellas que está totalmente cubierto por lo que se evita jugar con temperaturas bajo cero Calleja va a hacer rotaciones sólo van a repetir cuatro cinco futbolistas respecto a la Liga ya que la prioridad sigue siendo la pelea por la permanencia en el campeonato liguero pero Calleja tiene claro que Europa no se tira debe de seguir siendo un acicate sin Bruno Bonet Trigueros y Javi Fuego afronta el Villarreal el partido eso sí con la ilusión de seguir avanzando rondas

Voz 1161 45:20 arbitrará el italiano Rocky a la misma hora en el Pizjuán Sevilla Slavia Praga novedades ante Ortega buenos días

Voz 1870 45:25 qué tal buenos días el Sevilla busca mejorar resultados y su imagen como equipo a partir de esta tarde a las siete menos cinco en su competición fetiche en la Europa League recibe al líder de la Liga checa el Slavia de Praga a priori uno de los más endeble de los que había en el bombo de estos octavos de final con la presencia de Carriço de Brian Hill como novedades en la convocatoria las ausencias de nuevo de Aleix Vidal con Alonso iba Añón el Sevilla busca un buen resultado para la vuelta a la próxima semana en Praga

Voz 1161 45:50 arbitrará el colegiado francés Bouquet ya a las nueve de la noche en Mestalla Valencia Krasnodar sancionados con doble Roncaglia lesionado Garay habla Marcelino

Voz 45 45:57 el resultado es bueno no encaja pero nunca saben porque luego que pegaron machetazos un ejemplo que nos vale para todos en que nosotros tendríamos de aprovechar el Real Madrid vino con un gran control ellas hicimos lo que sucedió ayer

Voz 1161 46:09 ayer en la Champions ha eliminado el París Saint Germaine clasificados en lo poco clasificado el Oporto ya clasificado también el equipo que ganó el Manchester

Voz 39 46:19 Craig perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña y yo quiero un aquí vale

Voz 17 46:26 pues para mí un respeto pero culmina no Becilla de leche

Voz 40 46:29 vale no cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 46 46:34 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen Cross Tirreno igual igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso es

Voz 6 46:45 Wolkswagen

Voz 25 46:52 mira cariño los de la casa de enfrente tan

Voz 1727 46:54 piensan puesto alarma desde que entraron

Voz 26 46:57 para en casa de Laura serán puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los únicos inhala

Voz 6 47:04 protege lo que más importa Securitas

Voz 23 47:05 mire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece