Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días la Audiencia Nacional descarta que fuera terrorismo la agresión de Alsasua es noticia que les cuenta la Cadena Ser y que ha tenido acceso a la sentencia de la Sala de Apelaciones de la audiencia por la agresión a los dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de este municipio navarro ocurrido el quince de octubre del año dos mil dieciséis La sentencia confirma las penas de hasta trece años de cárcel que impuso en su día para los condenados no observa terrorismo en su comportamiento pero esto es importante ratifica el agravante de discriminación ideológica una agravante que según nos cuentan fuentes jurídicas crea un precedente para algunos ataques denunciados por miembros de la justicia o de la política en Cataluña información de la Ser que ampliamos enseguida en cuanto nos asomamos al resto de la actualidad este jueves siete de marzo

Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:22 siete de marzo víspera de la huelga feminista y de las manifestaciones previstas en toda España mañana con motivo del ocho M este año con el lema mil motivos noticia que acabamos de conocer France Timerman vicepresidente de la Comisión Europea candidato socialista a las elecciones europeas ha decidido estar mañana en la manifestación de Madrid heridos polémicas al calor del ocho m de este año una que el PP no participará en la manifestación porque considera que el manifiesto que se vale en Madrid está politizado ídolos que Pablo Iglesias ha tenido que desautorizar públicamente el cartel con el que su partido anunciaba su regreso tras las críticas feministas porque presentaba como algo épico la vuelta a la actividad de un hombre al acabar la baja paternal no hubo semejante tinte heroico para el regreso de Irene Montero bien el PSOE Nos quedamos en el PSOE Susana Díaz le da de beber a Pedro Sánchez de la medicina de la militancia Javier Alonso buenos días a los socialistas andaluces relegan con sus votos a los ministros que el presidente quiere encabezando listas

Voz 0858 02:28 el mismo día la diputada Soraya Rodríguez declarado anti Sanchis está anuncia que deja el partido en desacuerdo con su política sobre Catalunya Ciudadanos no niega que haya ofrecido un puesto en las listas europeas aunque ella anoche en Hora Veinticinco decía está

Voz 3 02:42 Soraya Rodríguez Lan tanteado para ir en las listas europeas de Ciudadanos no recibió ninguna

Voz 1727 02:48 los médicos de toda España se manifiestan hoy en Madrid para exigir más financiación para la sanidad y acabar con la precariedad

Voz 0858 02:54 denuncian que cuatro de cada diez contratos son temporales y exigen revertir además los recortes en su sector Francisco Miralles es el secretario general de los sindicatos médicos

Voz 4 03:03 defender nuestras condiciones de trabajo nuestros salarios pero defendemos sobre todo un sistema que atienda con calidad nuestro a pacientes que la razón de ser de de de esta profesión de es emotivo

Voz 1727 03:14 Javi Fay vuelve hoy a Barcelona la plataforma

Voz 0858 03:17 ha usado una argucia legal para esquivar la nueva regulación que obliga a los clientes a reservar los coches quince minutos antes eso sólo pasará ahora al contratar el primer servicio luego ya será inmediato tilos taxi

Voz 1727 03:27 estas hablan ya de fraude Tito Álvarez

Voz 5 03:30 Mas demuestra que manipulan mienten engañan se tienen que adaptar a los nuevos tiempos como ellos dijeron estaremos muy encima de que se cumplan normativa y no se cumple pues ya sabemos lo que va a amasar lógicamente pues pues veremos a al alza

Voz 1727 03:45 en fin descansa ya Maribel de ella eche la mujer enferma de Alzheimer que pidió a su familia que cuando ya no no las reconociera la dejaran marchar

Voz 6 03:53 la lucha no ha acabado aquí que ama ha estado sometida injustamente a final de vida cruel y doloroso

Voz 7 03:59 no por ley y que por ella

Voz 6 04:02 por qué nos enseñó luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muerte digna y hasta que no lo consigamos no vamos a parar su hijo

Voz 1727 04:11 Daniel que junto al resto de la familia de Maribel ha conseguido llevar al Congreso más de doscientas ochenta mil firmas para que se legalice la eutanasia ya en el deporte el Real Madrid duda entre mantener a Solari hasta junio adelantar su sustituto a la próxima semana Sampe

Voz 1161 04:30 ante la debacle con el Ajax el crédito del queda técnico argentino casi agotado sólo se mantiene por la cercanía del partido el domingo en Valladolid el club duda entre seguir con él hasta esa final de temporada o iniciar la renovación desde ya decisión que reduciría el número de candidatos posibles aunque algunos les ofrecen Mourinho Hugo Sánchez

Voz 8 04:46 lo que va a Madrid

Voz 4 04:48 la experiencia única luz siempre

Voz 9 04:50 dispuesto a contribuir y colaborar el presidente Florentino Pérez ya lo sabe de forma directa son dos de los que están libres no así otros deseados como Jokin lo Klopp Allegri o Pellegrino

Voz 0978 05:01 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la mañana empezado con temperaturas un poco más bajas que ayer hace más frío incluso con algunas heladas en Castilla y León pero el sol libre en gran parte del país casi toda la jornada siete ocho horas de sol en la mayor parte de poblaciones esto ayudará a en ambientes es obvio sí pero no demasiado en el conjunto del país máximas de diez a quince grados sólo cerca de los veinte en el Mediterráneo el Guadalquivir también en Canarias lluvia a partir de mediodía en Galicia y Asturias entre esta tarde y la próxima noche en el resto del Cantábrico Castilla León La Rioja norte de Navarra ya de noche en Extremadura la parte más occidental de Andalucía y la Comunidad de Madrid

son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 0978 08:02 muestra Susana Díaz el control de Suter

Voz 0806 08:05 territorio en un momento en el que Ferraz no ha ocultado que quiere moverle la silla y además con muchos Sanchís estás apuntando a Montoro como líder de futuro el pulso se mantiene como decimos no por los ministros sino por nombres que tuvieron un especial protagonismo antes y durante las primarias Pedro Sánchez no quieren el Congreso a quién en dos mil dieciséis llevó a la sede socialista las firmas para hacerle caer como

Voz 0259 08:28 Secretario General y en cambio pretende colocar

Voz 0806 08:31 a quién le ayudó a aglutinar a los militantes sino hay acuerdo Ferraz insiste en que tiene la última palabra aunque las bases hayan hablado

Voz 1727 08:38 decíamos que este nuevo capítulo tienen los mismos protagonistas casi que aquella batalla pero las primarias porque prácticamente a la misma hora en que conocíamos los resultados de la votación de la militancia en buena parte de Andalucía sabíamos que Soraya Rodríguez que fue alto cargo con Zapatero declarada antifranquista se daba de baja en el partido por discrepar eso ha dicho con la dirección a propósito de Cataluña y sabemos Inma que ha habido contactos que Ciudadanos quiere contar con ellas para meterla en una candidatura en las europeas

Voz 0806 09:10 así esa noche estuvo Soraya Rodríguez en Hora Veinticinco al inicio de la entrevista rechazó que tuviera una oferta pero al final admitió que está pendiente de tomar una decisión la escuchamos

Voz 1727 09:21 entrevista haré pronto como miembro de otro partido

Voz 18 09:24 era miembro de otro partido

Voz 1727 09:27 pues como independiente a Coma

Voz 19 09:29 como independiente e estando

Voz 1727 09:32 en las listas de otro partido pues mira

Voz 18 09:35 voy a pensar qué hago en el futuro

Voz 0806 09:37 lo que sabemos Pepa es que Ciudadanos la sondeado para incluirla en las listas al Parlamento Europeo y ella por lo pronto ha abandonado el PSOE con una carta muy dura en la que hace suyas las líneas argumentales de ciudadanos sobre la relación de Pedro Sánchez con el independentismo Albert Rivera fue el primero en lanzar ayer un mensaje en Twitter nada más conocerse la carta así que hay dirigentes de Ferraz muy indignados con la actitud de la exportavoz de Rubalcaba porque creen que abandona el PSOE cuando se ha quedado sin un puesto garantizado en cambio en ciudadanos los dirigentes que hemos consultado opinan que tiene un perfil formidables

Voz 1727 10:11 gracias Inma gracias hasta luego a veinticuatro horas de la segunda huelga feminista que se convoca en España Mariola dolorido buenos días buenos días Pepa vamos con lo primero lo necesario la información quién convoca esta huelga ya que ámbitos afecta bueno pues la comisión ocho del movimiento feminista

Voz 0259 10:30 como el año pasado no es una huelga luso afecta a cuatro ámbitos elaboral no acudir al trabajo el estudiantil en colegios institutos y universidades de consumo para que se compre sólo lo imprescindible sobre todo de cuidados para hacer visible todo el trabajo doméstico no remunerado no reconocido que recae mayoritariamente sobre las mujeres a las que se les pide que mañana no lleven los niños al colegio ni limpien y cocine ni Planchuelo

Voz 1727 10:55 qué dice el manifiesto bueno

Voz 0259 10:57 que se convoca por las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos esta huelga hablamos de la precariedad laboral de la brecha salarial del techo de cristal pero también de la violencia machista de las violaciones agresiones sexuales del racismo contra las mujeres migrantes el manifiesto pide que el aborto sea reconocido como un derecho también para las jóvenes de dieciséis y diecisiete años denuncia el capitalismo que la justicia no crea a las víctimas y que la derecha y la extrema derecha están situando las mujeres en su ofensiva ultraliberal racista patriarcal

Voz 1727 11:31 los sindicatos ha modificado su posición con respecto al año pasado que sólo cubría sólo amparaba la huelga dos horas este año ampara las veinticuatro finalmente Mariola

Voz 0259 11:40 sí hay dos modalidades son los sindicatos de hecho los que convocan oficialmente los mayoritarios UGT y Comisiones Obreras han convocado paros de dos horas por turno hilos minoritarios CGT o CNT huelga demente

Voz 1727 11:52 cuatro horas cualquiera puede ir a la huelga

Voz 0259 11:54 aunque en su empresa no haya ni siquiera representación sindical secundar la protesta implica perder el sueldo y la cotización correspondiente a esas horas los sindicatos llaman al paro a hombres y a mujeres el movimiento feminista sin embargo sólo a las mujeres para hacer una reflexión sobre el valor de su trabajo especialmente en los cuidados por eso llaman a los hombres para que mañana mañana hagan ellos este trabajo doméstico María

Voz 1727 12:18 el oído muchas gracias hasta mañana echado precisamente al manifiesto alude el Partido Popular para descolgarse otra vez de la manifestación del ocho de marzo aunque en un primer momento el PP sí había anunciado que varias mujeres estarían varias mujeres populares estarían en la convocatoria finalmente ha dado un paso atrás dice Adrián Prado buenos días

Voz 0019 12:39 qué tal Pepa buenos días el manifiesto que acaba de contar

Voz 1727 12:41 Nos Mariola es partidista está politizado y que la extrema izquierda monopolizado el ocho M

Voz 0019 12:47 sí son los mismos argumentos que el PP utilizó el año pasado para justificar su ausencia en el ocho EM creen que la convocatoria busca la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres e incluso entre mujeres de ideologías diferentes el cambio de opinión de los populares se produjo ayer en apenas cinco horas a última hora de la mañana confirmaban que tres de sus vicesecretarías su secretaria de Igualdad tenían previsto acudir a la marcha insistiendo además en que la dirección había dado vía libre a las mujeres del partido para que hicieran lo que quisieran para después por la tarde desmarcarse por completo de la convocatoria al final el PP adelanta hoy la celebración del Día de la Mujer con un acto en el que Pablo Casado Se va a rodear de las candidatas populares de las comunidades autónomas de las capitales de provincia

Voz 1727 13:25 también esta víspera del ocho OM a Podemos no se le ha ocurrido otra cosa que publicitar el fin de la baja de paternidad Iglesias con un cartel heroicos sobre el regreso del líder después de atender a sus hijos el propio Iglesias ha dicho que el Carter es uno

Voz 0568 13:38 error y el partido lo ha borrado de su

Voz 1727 13:41 de sociales hay que recordar que cuando volvió Jabois Irene Montero bueno aquello fue una cartel normal la vida en el centro ponía y se veía un círculo de mujeres ahora era

Voz 0806 13:51 el

Voz 1727 13:52 en el que volvía el hombre eh

Voz 1389 13:54 Martel se comenta solo lo peor que se puede decir de él es que no es nuevo ni tampoco nos pilla por sorpresa en Podemos en sus primeras elecciones europeas salía a Pablo Iglesias en una papeleta un ocho de marzo anunció con la cara del líder IS proclamó también Partido Feminista con un letrero de nosotras y tres hombres posando delante la buena noticia la buena noticia que la hay para Podemos es que todavía no ha aprendido a no cometer errores pero sí por lo menos asumirlos rápido y eso les honra y en cierto modo les distingue de otros partidos Lama Alabama hallar del cartel y creo que es la insistencia de ese partido en convertir cualquier acto rutinario en una epopeya fascinante todo tiene épica en Podemos todo desde jugar una pachanga de fútbol con la camiseta republicana a ver cine escuchar música hay lecturas en políticas en cualquier parte desde darle un pico a un diputado a cambiar un pañal como esa necesidad de épica y de trascendencia parece ser parte del ADN de Podemos de lo que se trata por lo menos es de que lo sea para ellos y también para ellas hasta mañana un beso

Voz 10 14:55 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 20 15:02 ochenta mil quinientos cuarenta

Voz 10 15:06 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 20 15:16 treinta hoy como cada

Voz 10 15:18 día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 11 15:29 hola soy tu Coats de salud DKV y hoy quiero recordar por qué debería revisar tu audición sino hoy es este pitido porque quieres cuidarte y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuidemos DKV cuida que mucho

Voz 2 15:45 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:50 son las ocho y dieciséis las siete dieciséis en Canarias como ya hizo la Sección Primera la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional tampoco ve terrorismo la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua en el año dos mil dieciséis según ha podido saber esta redacción el tribunal ha confirmado las penas de hasta trece años de cárcel para los ocho acusados pero descarta que su fuera un ataque terrorista que es lo que sostenía la Fiscalía lo que sí aprecia la sentencia Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 0259 16:21 buenos días Pepa Bueno es un motivo

Voz 1727 16:23 teológico en la agresión es decir que no fue simplemente una pelea de bar sino que los condenados agredieron a los agentes y a sus parejas precisamente porque eran guardias civiles

Voz 0259 16:34 porque eran distintos porque es una ideología diferente a la nacionalista excluyente que defendían los agresores el Tribunal sólo rebaja tres años de cárcel para Iñaki Abad uno de los principales acusados y mantiene las penas de entre dos y trece años para los otros siete que en dos mil dieciséis golpearon entre gritos derecha Curran Si fuera de aquí a dos guardias civiles y sus parejas en el bar a costa de Alsasua en la sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro y que será notificada hoy a las partes el Tribunal no ve terrorismo pero sí contempla ese agravante por discriminación ideológica con que actuaron los condenados

Voz 1727 17:10 Campos qué trascendencia tiene que se haya reconocido en este caso el agravante ideológico

Voz 0259 17:15 en primer lugar que no pueden aplicarse las penas mínimas por los delitos de lesiones y amenazas entre otros de los que eran acusados y en segundo Pepa consolida de esta vía de actuación frente a hechos similares como algunos ataques a juristas o políticos en Cataluña según fuentes jurídicas consultadas por la SER es que los juristas Pepa están creando en este país el marco jurisprudencial adecuado advierten estas fuentes porque ni todo son actuaciones sin castigo ni todo debe ser sedición y rebelión esta sentencia es la tercera en España tras dos del Supremo por el ataque ultraderechista a la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid el asesinato de un abertzale en Pamplona que contempla este agravante por discriminación ideológica sienta jurisprudencia en la Audiencia Nacional bien interesante lo que nos cuenta Miguel Ángel Campos

Voz 1727 18:01 os justo enfrente de la Audiencia Nacional está el Tribunal Supremo donde hoy declararán los primeros Mossos d'Esquadra en el juicio al pluses Ayer Alberto Pozas buenos días

Voz 0259 18:11 la atleta buenos días ayer escuchamos el relato de la secreto

Voz 1727 18:13 área judicial de Montserrat del toro que contó el miedo que sintió durante el registro de la Consejería de Economía aquel veinte de septiembre

Voz 0259 18:21 si el registro se pudo llevar a cabo en la operación han pero bajo la mirada de sesenta mil personas ella contó ayer que sintió miedo y que ninguna de las opciones que le ofrecía la Guardia Civil o también los Jordi Jordi Sanchez y yo de cursar le parecieron seguras que no era asumible por parte

Voz 21 18:36 vida jurídica para la integridad tanto de los de

Voz 0259 18:39 tenidos como de los agentes no

Voz 21 18:41 no era un condiciones asumibles menos

Voz 0259 18:44 a través de un teatro un testimonio importante para la acusación por rebelión Pepa pero ayer también salió a relucir la malversación varios contratistas de la Generalitat reconocieron que tendrían que haber cobrado miles de euros por campañas de publicidad del referéndum pero alguno incluso ha perdonado la deuda para asombro del fiscal

Voz 16 18:59 ochenta mil euros se tirados a ver señor fiscal no

Voz 22 19:03 ochenta mil euros vamos yo no los tengo todos los días pero si los pierda me da algo

Voz 0259 19:08 hoy Pepa más testimonios policiales escucharemos también a Mossos d'Esquadra que van a defender su actuación el uno de octubre pero también criticaran si hacen lo mismo que hicieron en fase de instrucción la postura mantenida esos días por Carles Puigdemont inmerso Guber

Voz 1727 19:20 escucha esto Alberto lo cuenta el Confidencial dice que soberanistas radicales amenazan con violar a la secretaria judicial que ayer relató su pánico su miedo a que el día del veinte de septiembre ella pidió al presidente el tribunal preservar su identidad no la vimos en la señal de la imagen que ofrece el Tribunal Supremo pero quiénes están amenazándola en las redes sociales han publicado su fotografía con amenazas de todo tipo incluida la de la violación la condición humana que no deja de sorprendernos compañero buen día de trabajo hasta luego hasta luego siete ocho y veinte Shetty veinte en Canarias

Voz 2 20:01 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:04 qué tal buenos días han durado poco las lluvias hoy se retiran algún chubasco débil Se espera en la sierra pero bajan las temperaturas más frío este jueves en toda la Comunidad también más sol que nubes los intérpretes de lengua de signos que trabajar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid y también en otros servicios que ofrece el Gobierno regional llevan sin cobrar desde diciembre el PSOE calcula que es son casi setenta trabajadores afectados la Comunidad de Madrid reconoce que ha habido problemas con la adjudicación del contrato por el que se presta este servicio en los centros educativos porque concurso quedó desierto en septiembre mientras se prepara un nuevo pliego de condiciones se ha llegado a un acuerdo con la entidad que hasta ahora tenía el adjudicación Mónica Silvana del PSOE a preguntar por este asunto hoy en el pleno al Gobierno de Ángel Garrido

Voz 23 20:47 el retraso de más de tres meses en la nómina la inestabilidad total de los trabajadores que hacen el servicio público de intérpretes de lengua de signo así como los asesores sordos que son que es una figura principal para la escalará estación de de niños y niñas con discapacidad auditiva están ocasionando un grave problema en una incomunicación de más de veinticinco mil personas en nuestra comunidad no podemos permitir que en una comunidad rica como la Comunidad de Madrid ese deje este servicio de forma contratadas por horas y con una inestabilidad total

Voz 1275 21:23 la Consejería de Educación asegura que el próximo Consejo de Gobierno aprobará el pago de las nóminas de diciembre para las de enero y febrero tendrán que esperar al con bastones

Voz 1 21:31 sí

Voz 1275 21:36 esta mañana un vamos un nuevo caso de corrupción que salpica al PP en la Comunidad de Madrid esta vez en Móstoles la policía ha detenido a cuatro personas entre ellas al que fuera responsable del Instituto Municipal de la Vivienda de esta localidad bajo gobierno del Partido Popular ya imputado al actual portavoz del PP en Móstoles los acusa de inflar los costes en la construcción de un pabellón municipal Alfonso Ojea

Voz 0089 21:57 los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a cuatro personas dentro de la denominada Operación Centro un todos ellos relacionados con el Instituto Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Móstoles la construcción de un polideportivo municipal es el objetivo porque ha tenido un sobrecoste de cuatro millones de euros estas instalación

Voz 0978 22:16 Nos deportivas se comenzaron a edificar

Voz 0089 22:18 dar durante el último Gobierno del PP en esa localidad in por eso hoy acude a declarar como investigado el concejal del PP Alberto Rodríguez de Rivera este edil ocupó los cargos de mayor responsabilidad en ese instituto del suelo durante el gobierno de David Ortiz obligado por cierto a dimitir por su imputación en la Operación Púnica suma y sigue por tanto en los casos de corrupción urbanística que afectan a los populares madrileños

Voz 1275 22:45 y el otro se va a dejar ya notar hoy en Madrid titulares conviene a Sarmiento del pleno de la Asamblea tener

Voz 0978 22:50 acento feminista con las preguntas de los grupos en torno a la mujer el PSOE

Voz 1275 22:53 sonará a las medidas de empleo para familias monoparental

Voz 0978 22:56 al ex encabezadas por mujeres podemos preguntará al presidente si piensa que estamos en una dictadura feminista como dijo la candidata Díaz Ayuso

Voz 1275 23:02 sí Carmena preside el acto institucional por el Día de la Mujer a las cuatro de esta tarde en Cibeles entrega el premio Clara Campoamor a la historiadora feminista Gloria estarán presentes los portavoces de todos los grupos y la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo Tele Madrid no volverá a emitir publicita

Voz 0978 23:16 ya que promueva el juego online salones de juego casas de apuestas la Asamblea aprobará este jueves una proposición de ley vinculante impulsada por Podemos y se convertirá en la primera cadena pública Ander estepas

Voz 1275 23:25 el Fomento va a llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de cápsulas la línea C5 de Cercanías a su paso por Móstoles el compromiso de la reunión entre el secretario de Estado de Infraestructuras y la alcaldesa de esta localidad para acabar con el ruido y las vibraciones

Voz 10 23:39 los deportes

Voz 2 23:42 en Hoy por hoy Solari

Voz 1275 23:45 mantiene su crédito en el banquillo blanco al menos hasta el domingo Sampe buenos días

Voz 1161 23:49 buenos días de momento sigue pese a que el club sopesó la opción de destituir al argentino tras la eliminación ante el Ajax como cantaba anoche Manu Carreño en El Larguero pero de momento se mantiene la prudencia y se mantendrá en el cargo salvo mal resultado el domingo en Valladolid aluvión de nombres para sustituir les desde los posibles regresos del propio Zidane Mourinho pasando por nombres habituales como Joaquín lo Klopp Conte Allegri o Poquetino hasta una leyenda del club blanco que no tiene reparos en reconocer que se ha ofrecido ya el mexicano Hugo Sánchez

Voz 9 24:13 luego siempre puede estar dispuesto a contribuir y colaborar cuando se me necesite desde el presidente Florentino Pérez ya lo sabe de forma directa por su puesto que estos Pardo

Voz 1161 24:22 en baloncesto esta noche jornada veinticinco de la Euroliga llega el líder desde las nueve Real Madrid Fenerbahce playoff conseguido de los de Pablo Laso buscan ahora asegurarse el factor cancha en los cruces en las seis jornadas que restan de la fase de grupos

Voz 3 24:34 Mercedes Mercedes

en la Cadena Ser

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:20 los médicos de Atención Primaria de toda España han convocado movilizaciones hoy para exigir más dinero más recursos para el sistema sanitario

Voz 0858 30:27 también denuncian la precariedad laboral y quieren que se reviertan los recortes en el sector y las privatizaciones para llevar esa protesta ante el Ministerio de Sanidad Laura Marcos

Voz 1509 30:36 no se ha avanzado nada desde que hace un año mil quinientos batas blancas se plantaron ante las puertas del Congreso a exigirle a los partidos que aumente la financiación en salud por encima del seis por ciento que ataje en los contratos temporales que hoy son cuatro de cada diez Ike flexibilicen las jubilaciones ese es el motivo por el que colegios médicos Sociedades Científicas estudiantes y pacientes repiten reivindicación este mediodía en el ministerio según Francisco Miralles secretario general de los sindicatos médicos el sistema está al borde del colapso con casi seiscientas mil personas esperando más de tres meses para una operación

Voz 4 31:08 la presión asistencial los centros de salud en las urgencias es insoportable para los profesionales para los ciudadanos tesis temo ha ido deteriorándose tantos dentro de diez años veremos que esa esperanza de vida estamos los primeros indicadores va a ir desapareciendo

Voz 1509 31:23 aunque eran reticentes hace un mes los médicos no descartan ahora ir a la huelga si no se logra volver a las treinta y cinco horas semanales y acompasar las plazas MIR con las de quienes salen de la facultad

Voz 0858 31:33 eso lo hemos adelantado en la SER la Fundación Raíces denuncia que el Gobierno lleva ocho días haciendo caso omiso a una petición de la ONU para que tutele a una niña inmigrante Ziama Zaida llegó hace tres años sola la declararon mayor de edad sin serlo Adela Molina

Voz 1727 31:48 el caso de Zaira viene de largo llegó sola spa

Voz 0011 31:51 caña huyendo de un matrimonio forzoso y el maltrato de su familia en Camerún en agosto de dos mil dieciséis A que fue decretada mayor de edad por un fiscal y un forense a pesar de que los documentos que aportaba las pruebas radiológicas indicaban lo contrario una médico del Hospital Gregorio Marañón certificó que tenía diecisiete años al ser adulta por decreto fue enviada a un piso de una ONG con otras

Voz 1727 32:12 cuáles adultas Zaida ha cumplido el periodo

Voz 0011 32:14 máximo de estancia en esa vivienda de acogida ICOM oficialmente es mayor de edad la obligan a irse a la calle la Fundación Raíces que ha peleado porque se reconozca que es menor desde que llegó a España solicitó ayuda al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para evitar su desprotección el veintiocho de febrero recibieron una comunicación oficial en la que se les informaba que habían pedido al Gobierno español que protegiera su con una niña pero hasta ahora nadie ha hecho nada Lourdes Reyzábal es la presidenta de raíz

Voz 34 32:41 es el caso de Saida vuelve a poner en evidencia la situación a la que están abocando a la

Voz 0259 32:47 las niñas y niños extranjeros no acompañados

Voz 34 32:50 ya a nuestro país los distintos gobiernos

Voz 35 32:52 no se nos puede olvidar que en España en esta materia la ley es clara cualquier niño o niña que se encuentra en situación de desamparo que no tenga un adulto que se responsabilice de él es un niño o niña que tiene que ser tutelado protegido por el Estado español

Voz 0011 33:06 a raíz de su alerta de que una menor sola extranjera puede sufrir un daño irreparable si se la deja desprotegida y pide al Ejecutivo que cumpla sus compromisos internacionales

Voz 16 33:16 la ley

Voz 10 33:20 hablar hacer tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixabank escuchar hablar hacer

Voz 1727 33:43 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0858 33:47 buenos días Pepa buenos días a todos en España hay más mujeres que hombres es decir las mujeres son la mayoría que en una democracia la mayoría tenga que luchar para optar a los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional grave que una democracia tiene la obligación de corregir nada más absurdo que acusar de supremacía hasta aquí en combate el supremacía como de esa minoría sin muchas elucubraciones más por simple lógica democrática todos mujeres y hombres tendríamos que sentirnos vinculados a una jornada reivindicativa como la de mañana porque sigue habiendo una agenda muy amplia de asuntos pendientes porque es están incumpliendo compromisos muy serio sobre igualdad porque soplan vientos que amenazan con reflujo impone antes en temas tan claves como el aborto por ejemplo porque vivimos en una misma sociedad queremos más justa recordemos advertencia de Tácito quiénes luchan por separado son vencidos juntos escurrir el bulto por la radicalidad de objetivos de algunos colectivos extremos es una simple excusa porque para implicarse en esta lucha no se necesita una militancia concreta sino el compromiso con la propia lucha de dimensión histórica y en el caso de los hombres porque ponerse de espaldas a esta corriente imparable y nada digo ridiculizar la sólo desenmascara el miedo y el desconcierto ante cambios muy pronto

Voz 1727 35:00 sí sentirnos implicados en esta lucha

Voz 0858 35:02 de las mujeres nos convierte en féminas que le vamos a hacer que así sea yo también soy feminista

Voz 40 37:29 así es en el Congreso Chase de cheques que está reuniendo a más de seiscientos expertos la verdad es que yo creo que está planteando una mirada muy interdisciplinar acerca de todos los temas que tienen que ver con cambio climático que en el fondo son todos no yo no me canso de repetir el título de su libro de Naomi Klein que dice esto lo cambia todo el cambio que todo lo cambia no la verdad es que como decías Pepa cuando te pones a analizar era relación esos que tiene que ver los temas ambientales con los temas de feminismo te das cuenta que son muchísimos puntos los que hay en común de hecho mañana ocho de marzo se celebrará ese esa conmemoración justo antes de ir a la manifestación con una mesa que tiene que ver con eso cómo afecta de manera especial el cambio climático a las mujeres

Voz 1727 38:08 los dos movimientos el feminismo y el ecologismo que afectan tanto a la vida privada como la pública el ámbito familiar el ámbito laboral lo toca lo toca todo en Madrid a mi lado la periodista Esther Palomera buenos días muy buenos días Pepa en Madrid ha mirado Enric Juliana el periodista directora junto a La Vanguardia buenos días muy buenos días y esta mañana toca felicitar a otra periodista analista también hoy por hoy Lucía Méndez que ha recibido el primer premio de periodismo Josefina Carabias un galardón que ha creado el Congreso en la primera cronista parlamentaria la presidenta de la Cámara Ana Pastor puso por las nubes a nuestra lucía a su capacidad para describir la política lo que le pasa a este país y a buscar espacios de entendimiento ella Lucía Méndez se dirigía así a quienes quisieron acompañarla en la recepción de ese premio

Voz 41 38:57 como ya os digo a los periodistas a las periodistas sobre todas las periodistas jóvenes y a las que no son periodistas también jóvenes nunca os dejéis arrinconar ya no es tiempo de que no es arrincona

Voz 1727 39:09 Lucía Méndez felicidades y un beso fue arte desde aquí compañera tenemos al presidente de una comunidad

Voz 7 39:16 que tiene un gobierno integrado

Voz 1727 39:19 por seis consejeras y un consejero Guillermo Fernández Vara buenos días

Voz 0739 39:23 muy buenos días Pepa desde aquí también mi felicitación para para Lucía

Voz 1727 39:28 seis consejeras y un consejero presidente

Voz 0739 39:30 sí así es así salió yo pensé primero lo que quería tener como distribución del Gobierno luego fui a buscar las personas idóneas para cada uno de ellos aparecieron y eso fue el resultado final de la reflexión que a nada especial si muy especial muy especial no llevo algunos años ya en política nunca he estado en un Gobierno mejor que nunca hemos día porque porque no hay tiempo para él no hay tiempo que perder es decir son muy ejecutivas van siempre a a lo concreto van siempre a resolver plantean el problema y luego la solución entonces son son muy buenas ejecutiva allí desde luego muy currante yo creo que que tú muy contento desde luego con el Gobierno que preside

Voz 7 40:26 desde la Junta de Extremadura miembro

Voz 1727 40:30 el PSOE entienda su compañera suya ex compañero de partido Soraya Rodríguez que ha entregado el carné del PSOE por la hipótesis de que según sea el resultado de las elecciones del veintiocho de abril Pedro Sánchez puede hacer un gobierno que pueda necesitar quizá dos votos de los partidos independentistas

Voz 0739 40:46 son muchos años junto Pepa hay también mucha mucha relación mucha amistad y por tanto no no tengo ninguna de de de comentar una situación que a mí como a tantos otros compañeros supongo que no fue que no en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder tienen momento dado no nos presentamos a las primarias perdimos y otros ganaron el PSOE ganó porque porque porque tuvo una mayoría de de militante de hombres y mujeres que que lo apoyaron y eso hay que respetarlo sí y hay que respetarlo y a ayudarlo y apoyarlo y desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentista porque no es verdad eso no es cierto y si fuera cierto yo sería el primero aunque en ponerlo en evidencia Pernía ha sido cierto ante New cierto ánimas en cierto en el futuro se lo que hay que poner encima de la mesa en la unidad de España es esa patria común e indivisible la soberanía nacional el PSOE no lo va a apoyar jamás ella queremos buscar lo que queramos educar o decir porque eso no no es cierto es cierto nunca

Voz 1727 41:52 acaso juicios el estoy entendiendo bien Soraya Rodríguez abandona el PSOE porque perdió las primarias Innova tener un puesto de salida en las listas

Voz 0739 41:59 yo no he dicho eso pero pero sí quiero que que se va que se vaya con el respeto que el he tenido siempre no tender siempre que hay afecto y cariño le de tantas cosas compartida de tantos años trabajando junto de la de la de lo que ha aportado al partido orgánicamente de lo que ha aportado al paro ha sido institucionalmente en los cargos que ha tenido de de de gobierno oí me quedo con eso lo demás a mí me duele mucho obviamente lo siendo lo siento en el alma que se produzcan este tipo de situaciones

Voz 1727 42:28 tengo que preguntarle porque Ciudadanos nos confirma que ha habido tanteos que ha habido contactos que estudian integrarla en una lista para las europeas

Voz 0739 42:37 bueno allá ellos ellos piensan que es un modus operandi más más positivo es que ese camino

Voz 33 42:47 esto que los líderes regionales de Ciudadanos no dijeron ayer a la redacción de de la

Voz 1727 42:51 SER que no se dan por aludidos por el veto de Rivera al PSOE para pactar el Gobierno central osea Si Ciudadanos vetas Sánchez para el Gobierno central usted pactaría con Ciudadanos en Extremadura

Voz 0739 43:02 yo voy a esperar a ver qué dicen los extremeño cuando voten porque aquí lo que no cree en lo en los vetos preventivos yo no creo que este país esté para que sin saber que lo que opinan los ciudadanos estemos poniendo poniendo Barricada entre nosotros este país sólo será solo tendrá futuro si Nos entendemos que entre quién pues entre todos es decir que no tiene esto no tiene no tiene vuelta de dos a decir yo no puedo yo yo yo sin saber lo que opinan lo lo extremeño los españoles no me atrevo a decir porque igual nos ponen en situación en la que no hay más remedio que hablar igual no hay más remedio que que sentarse a ver que compartimos por qué no empeñamos tanto en Berkeley la diferencia somos incapaces de sentarnos para ver en qué coincidimos porque estoy seguro que se lo intentamos hiciéramos el ejercicio teórico práctico de sentamos un ratito parece oye tuyo que podemos compartir porque igual convertimos muchas cosa ese compartimos cosa igual podemos llevarlas acá cómo no hablar no significa pactar hablar significa dialogar acordar o no pero pero estos vetos preventivo de en el que se dice que yo contigo no voy ningún sitio ni contigo ni contigo ni contigo este país no está para vetos preventivo este país ETA para diálogo acuerdo y recuperación de consenso perdido y lo digo al día siguiente de que haya muerto una persona como José Pedro Pérez Pérez Llorca que que reflejaba muy bien lo que significa en un país ser capaz de acercarte a aquellos con los que comparte algunas cosas y otras no pero con los que pueda hablar

Voz 1727 44:28 ciencia tras ponerse de acuerdo justo con los que no comparten tu punto de vista claro porque con los que estás de acuerdo ya no te tienes que poner de acuerdo osea que usted no descarta entenderse con Ciudadanos independientemente de que Ciudadanos pueda vetar a Sánchez para La Moncloa

Voz 0739 44:42 Medio Ambiental nosotros este año esta legislatura Kick era una legislatura compleja porque no tenemos mayoría absoluta hemos sacado los cuatro presupuesto hemos pactado con el PP ido años con Podemos la semana pasada un Real Decreto Un perdón un decreto ley lo me aprobó por unanimidad en el pleno en el último pleno del año aprobamos cuatro les los dos con uno dos con otro dice que eso es lo que no están diciendo que tenemos que hablar y cuando llegue el momento ya hablaremos partido internamente discutiremos veremos cuál tiene que ser la la estrategia adecuada pero no pensando en nosotros jugará algo aquí Extremadura español algo pinta eran los intereses generales de cien nosotros tenemos que hacer aquello que tenemos que hacer para servir a la gente y serles útil que para lo que estamos aquí

Voz 1727 45:26 por qué cree que estamos en este momento usted lo viene diciendo a lo largo de toda la la entrevista lo dice mucho cada vez que tiene ocasión porque hemos llegado a este momento de la política española en el que parece que ese vuelan los puentes no interesa entenderse sino todo lo contrario reafirmarse cada uno en su cueva

Voz 0739 45:44 porque pensamos que es el reflejo de lo que la sociedad está pidiendo y hay una España que parda pero hay otra España preocupada ya hay otra España callada y hay otra España que quiere acuerdos y que necesita que nos pongamos de acuerdo no fijamos sólo de la de la que grita y no es verdad hay miles millones de personas que están queriendo que las cosas funcionen que las cosas mejoren que haya consenso calla diálogo que lo pongamos manos a la obra para resolverlo gravísimos problemas que tienen una sociedad en un momento tan complejo como como aquel en el que vivimos porque tenemos por delante brutales desafío respecto al cambio climático respecto a la población prefecto de la desigualdad que al final es de lo que se trata no

Voz 7 46:25 no llegaríamos a ser capaces de de poder pronunciar

Voz 0739 46:29 acuerdo tengo a mis compañeros de hablar

Voz 7 46:31 no vamos a hacer una pausa y enseguida abre la conversación

