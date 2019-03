Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 no señalar de lejos tu coche cuando estás en el mostrador es ese Blanco que está detrás el blanco

Voz 2 00:04 te pasa bastante BP lo que López

Voz 3 00:07 hasta ahora siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en BT en otros sitios no en BP se promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 4 00:26 son las nueve días

Voz 1727 00:27 ocho en Canarias

Voz 4 00:30 hola

Voz 2 00:41 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:51 se lo hemos avanzado en la Cadena SER la Audiencia Nacional descarta que la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y a sus parejas en el año dos mil dieciséis fuera terrorismo Javier

Voz 0858 01:02 la sentencia de la Sala de Apelaciones confirma las penas de hasta trece años de cárcel para los ocho acusados y aprecia

Voz 5 01:08 el motivo ideológico en esa agresión sí

Voz 0858 01:10 pero descarta la motivación terrorista es jueves el siete de marzo todos los hombres que sean padres a partir de mañana tendrán ocho semanas de permiso de paternidad el BOE ha publicado ya el decreto que amplía este derecho y que entrará en vigor mañana coincidiendo con el ocho OM el decreto pretende equiparar el permiso de los padres y las madres de manera el IVA hasta el año dos mil veintiuno el gobierno achaca este retraso en la publicación del texto que aprobó en el Consejo de Ministros de la semana pasada aún error técnico más cosas el cartel que cuelga del Ayuntamiento de Olot en Girona que compara al Rey y a varios líderes políticos españoles con la manada con ese grupo que viola una chica durante los Sanfermines ha aparecido esta mañana rajado el Partido Popular ha pedido ya que se retire Joan Bofill

Voz 0931 01:56 cartel que se instaló el lunes en el que aparecen además del Rey Sánchez Rivera casado y Abascal encima de un caballo con el texto ciento cincuenta y cinco presenta la manada pese a estar en la fachada del Ayuntamiento es una iniciativa de artistas locales cada mes se invita una interpretar la obra La carga de Ramón Casas el artista de este cartel

Voz 0568 02:12 el yo que no buenísima ahí

Voz 6 02:14 es a lo que no quiero hacer nunca es autor

Voz 0931 02:17 insular me quería hacer hincapié en el mito del macho ibérico y la chulería rancia de la clase política dice el alcalde del PDK dice que el mural se inscribe dentro de la libertad de expresión y que no han recibido ninguna petición formal

Voz 0568 02:27 para retirar este cartel

Voz 0858 02:30 aquí en Bruselas hoy vamos a conocer la sentencia contra el francés de origen argelino que cometió el primer atentado del Daesh en Europa el acusado regresó al continente después de formar parte de la yihad en Siria corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 02:44 el sábado de mayo de dos mil catorce mejor tiene mucho entró en el Museo Judío de Bruselas disparo contra cuatro personas una había sido agente del Mossad Llesta es la carta que juega su abogado en un intento de evitar la condena por el atentado terrorista he sido víctima de un engaño ha dicho el acusado ante los jueces del Tribunal que hoy se espera define a su sentencia

Voz 2 03:13 en la Cadena Ser

Voz 7 03:23 hola qué tal muy buenos días que el tiempo esta rarito desde luego no es una

Voz 0591 03:27 novedad hemos pasado del calor al frío o

Voz 7 03:29 Travel pero lo que es seguro es que el calor de verdad va a volver siempre llega ya a veces oye de golpe por eso tienes que estar preparado y adelantarse al verano instalando ahora tu aire acondicionado porque ahora que es más fácil más económico en Hipercor y El Corte Inglés sólo hasta el trece de marzo tienes un veinte por ciento de descuento Split uno por uno y un diez por ciento en la instalación básica de las mejores marcas de aire acondicionado o si lo prefieres también un veinticinco por ciento en multi split y el aire acondicionado por conductos y todo con financiación hasta en veinticuatro meses hasta hago esto adelanta al calor que instala ya tu equipo de aire acondicionado con un veinte por ciento de descuento más un diez en la instalación si no lo haces ahora te acordarás de esta oferta sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés más de un ratito como siempre es cuanto más hasta ahora días

Voz 8 04:23 en el capítulo Riou ya tenemos fecha para que vuelva a Pablo es el del próximo sábado veintitrés de marzo en un acto

Voz 9 04:29 muy emotivo de ponemos a España mira al futuro edificio a sus muchos retos de futuro damos pasos hacia atrás vamos a impulsar la España del también a España que está intentando frenar el trío de Colón hemos que unir fuerzas aunque haya cumplido con su permiso de paternidad estamos muy contentas

Voz 8 04:45 Pablo se va a reencontrar con la gente

Voz 10 04:49 todos hemos visto darle la vuelta a la resignación a la que nos quería condenar el Partido Popular

Voz 8 04:54 a ver si si no tenemos deudas con los bancos y no se socialista de corazón

Voz 11 05:01 no

Voz 8 05:05 es un partido valiente con un líder Valiente Pedro Sánchez si hasta sesenta creo que el Partido Socialista pues no estaba a la altura creo que sólo nosotros tenemos las manos libres para representar piensas que nadie

Voz 12 05:26 te dicen es que el señor Sánchez instrumentaliza las instituciones puro

Voz 8 05:32 a hacer cualquier cosa por continuar en La Moncloa pero lo que sí que puedo decir es que

Voz 10 05:42 nunca más ningún nombre nos diga lo que tenemos que ser

Voz 11 05:48 reales decretos leyes

Voz 2 05:52 el Gobierno a ser el gobierno de las autónomas mujeres autónomas con gente como Soraya esto ahora que

Voz 13 05:59 bueno hablemos de tendría una conversación con la secretaria general

Voz 11 06:08 sí es una tasa

Voz 12 06:10 la Amina de las cosas que más ilusión me ha hecho ha sido recibir la carta de unos niños y niñas de cinco

Voz 11 06:15 los siete son cambia

Voz 13 06:20 en hasta qué punto no seguir de pero

Voz 11 06:26 venga hasta luego

Voz 8 06:31 yo como presidente del Gobierno

Voz 13 06:38 cansada hoy por hoy con el golpe seco

Voz 2 06:43 con Pepa Bueno con el puño y la rosa socialista

Voz 1727 07:00 son las nueve y siete las ocho y siete en Canarias el ocho EM del dos mil dieciocho fue una sacudida para toda la sociedad española con réplicas en el mundo entero todavía hoy hay colegas que nos llaman preguntando qué pasó el año pasado qué va a pasar este año las españolas reclamaban respeto igualdad salarial volver a casa sin miedo por la noche muchas cosas Manuela Carmena alcaldesa de Madrid buenos días hola buenos días es siete de marzo víspera de otro ocho EM alcaldesa la huelga mañana

Voz 1410 07:29 claro claro como no y en qué consiste la huelga de una alcaldesa bueno pues no tener agenda fundamentalmente es eso sabes no te tener agenda por supuesto es tal preocupada cómo no por la ciudad como siempre no pero hace el gesto de no tener agenda no esa medida es una manera de apoyar ese grandísimo voy evento que nos hizo hablar el año pasado del año Violeta no yo creo que este año igual es el segundo año Violeta

Voz 1727 07:55 cuáles son los motivos de Carmena para secundar de manera simbólica como alcaldesa a la huelga o para ir a la manifestación mañana

Voz 1410 08:04 venga los motivos son los de gran evento feminista yo creo que es muy claro es decir es una reivindicación constante de que no puede ser no puede ser que haya una brecha salarial que haya un techo de cristal que seamos las mujeres las que cuidemos no porque no valoremos el cuidado sino todo lo contrario porque valoramos el cuidado pensamos que el cuidado debe ser de todos por igual no ir porque por supuesto no puede haber violencia de género no porque hay que acabar con la violencia de género ya hay que acabar con todo ese abanico de de esa situación inaceptable que la mujer en una edad acaba siendo un objeto

Voz 1727 08:38 Manuela Carmena una mujer que como usted ha estado en todas las trincheras de los derechos humanos que le dice la enorme movilización de las mujeres jóvenes

Voz 1410 08:47 pues mira me parece que es fantástico porque es negarse a aceptar una situación de subordinación porque en el fondo es una situación de subordinación ya es de nuevo pues identificarse con aquellas que yo diría casi sus tatarabuelo bisabuelo que desde hace muchísimo tiempo empezar una señalan que las mujeres eran seres humanos con todos los derechos sus iguales a los varones no es un gran movimiento que que viene extendiéndose por la historia que que sabemos ahora mismo que hay mujeres en otras partes del mundo que tiene una situación de subordinación y de explotación muchísimo más terrible que las que podemos tener las mujeres europeas pero que queremos ser realmente abanderadas en ese sentido yo creo que el movimiento de mujeres jóvenes es muy claro uno no tienen porqué aceptar esa violencia no tienen por qué aceptar esa discriminación ese techo de cristal

Voz 1727 09:34 por qué España porque España el año pasado y veremos a ver qué ocurre mañana se pone a la vanguardia del movimiento feminista

Voz 1410 09:42 pues yo creo que en España a veces tenemos como una fuerza democrática y una vitalidad social que es muy interesante no y nosotros yo creo que tenemos que estar orgullosos de país no va a veces no somos capaces de reconocerlo no pero yo creo que sí que somos un país con una gran concienciar

Voz 0738 10:00 nació con una capacidad

Voz 1410 10:02 de profundización en nuestra democracia hay que duda cabe que una profunda democracia pasa por la igualdad absoluta entre hombres y mujeres

Voz 1727 10:09 buena última cosa señora Carmena usted no lo hicieron un cartel heroico cuando volvió a trabajar con un pie escayolado no

Voz 1410 10:15 no no no pero bueno nada no es lo normal

Voz 1727 10:21 qué le parece el cartel de Iglesias han tenido que retirar

Voz 1410 10:24 pues que ha sido una equivocación como ellos ha reconocido pues es la Carmena feliz feliz salir para todas las mujeres vale muy especialmente para ti Pepa

Voz 1727 10:36 venga gracias buenos días nueve y diez ocho y diez en Canarias hemos preguntado a lo largo de esta semana a las mujeres que el año pasado quisieron estar en este programa por ejemplo Elena Pisonero que es presidenta de Hispasat le hemos preguntado que ha pasado de entonces acá cuál es su análisis

Voz 14 10:55 mi balance es pesimista aunque siempre intento ser eh partiendo de esos ser realista Isère constructiva digamos que el dos mil dieciocho supuso una llamada de atención muy muy relevante en la que la sociedad fue consciente de las desigualdades que parecía o no quería ver hasta hasta ese momento y esto es una carrera de fondo en la que no podemos estar las mujeres solas batallando y mucho menos hacerlo al hilo de una aniversario como es el ocho de marzo el que tengamos que seguir haciéndolo es una muestra de que esto es un camino que hay que seguir impulsando que hay que seguir recorriendo ir yo destacaría como un elemento importante la la inclusión por ejemplo la Real Academia en el escenario de la sonoridad tenemos que ayudarnos entre mujeres pero yo querría hacer un llamamiento precisamente las mujeres que son madres para que eduquen a sus hijos de manera eh constructiva ir de futuro no es posible que nuestras Juventudes sean mal

Voz 0568 11:52 los hombres equitativa eran mujeres

Voz 14 11:54 tenemos que trabajar todos juntos en ese esfuerzo común en el que la sociedad debe ser consciente de estar convencida de que necesitamos la aportación de todos y que no prescindió podemos prescindir dicho de otra manera

Voz 1727 12:07 pero a mitad de la sociedad Elena Pisonero presidenta de Hispasat en esta mañana de jueves Esther Palomera Enric Juliana hay Cristina Monge me acompañan para analizar lo que da de sí el día nos quedamos en las vísperas Cristina en en los motivos por los que este ocho de marzo vuelve a ser especial

Voz 15 12:25 hombre yo creo que con motivo hay muchísimos no no solamente la resaca del ocho de del ocho de marzo del año pasado que efectivamente fue yo están dicen todas las encuestas no hay un cambio importante fue una piedra de toque muy importante sino también porque estamos viendo que hay causas estructurales y cuestiones profundas que evolucionar yo soy de las que ve el movimiento en clave positivo que piensa de una forma optimista que que están cambiando muchas cosas pero así y todo sabemos que sigue existiendo una brecha salarial importantísimo en torno al veintitrés por ciento de media sabemos que exige insistiendo ese famoso techo de cristal que impide que muchas mujeres accedan a los puestos de responsabilidad más altos que los temas domésticos siguen sin compartirse que llevamos ya practicamente mil mujeres asesinadas por violencia machista que se dice pronto sabemos que todo eso responde a causas estructurales muy profundas de la sociedad y precisamente por eso también el cambios lento estos cambios no se hacen de un día para otro no se hacen en dos años no entonces el movimiento feminista tiene ya muchísima experiencia de lucha acumulada en años anteriores y está viviendo un momento de eclosión donde están rompiendo muchas de las fronteras que tenía ya está sabiendo ampliar muy bien su perímetro yo recuerdo que hace nada hace cuatro cinco años que es nada los ocho de marzo pues eran poco más o menos que que esa cita anual en el que mujeres feministas nos juntábamos a manifestarnos pero estábamos hablando pues de de mil personas en Zaragoza que salíamos a la calle dos mil tres mil y cinco mil en Madrid no más es decir era una cosa de alguna forma de vanguardia permite o o reducida a un poquito más a lo que era el núcleo duro de la militancia feminista hoy todo eso ha cambiado radicalmente no solamente por las enormes movilizaciones que vimos el año pasado sino porque estamos viendo ya este año pues por ejemplo la cantidad de espacios que se están dedicando yo creo que ahí se está haciendo muy bien en los medios de comunicación a poner de manifiesto estas cosas la cantidad de grupos de mujeres diferente ese mujeres científicas periodistas ganaderas de todo tipo que están saliendo a las calles

Voz 0591 14:18 cuando sus motivos no antes todo eso ha cambiado seguimos

Voz 1727 14:21 escuchando mujeres que el año pasado quisieron estar aquí Vanesa camarera de piso hotel una Kelly éste suba la en su balance de este año

Voz 16 14:28 un año después las que les por ejemplo hemos conseguido que Inspección de Trabajo este verano había llevado una campaña en los hoteles donde ha obligado a alguno de los establecimientos hoteleros a respetar las categorías profesionales ya se puede aliviar los dos días libres como viene por convenio un año después de lo hecho y me pasado podemos decir que las queréis han tomado más conciencia de lucha feminista de clase queremos salir de ese suelo pegajoso que nuestros trabajos precarios nos han condenado no

Voz 0591 14:59 tenemos más conciencia de clase en vasco que te lucha las mujeres investigadoras al libro

Voz 1727 15:05 también su propia batalla vamos a escuchar las conclusiones de María Blasco presidenta del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Voz 1431 15:13 sí que es cierto el último año hemos visto que desde los medios de comunicación desde la política se está dando más importancia a los temas de género por ejemplo cada vez recibimos más invitaciones de medios de comunicación para hablar de temas de Mujer y Ciencia Política también se ha avanzado en un reciente real decreto ley se revisa la Ley de la Ciencia de dos mil once para que los investigadores en situaciones de maternidad paternidad así como de incapacidad temporal no se vean discriminados en la selección la evaluación de su actividad científica pienso que estas medidas bueno a favorecer que haya menos discriminación hacia las mujeres también en el mundo la ciencia es tiempo de balance

Voz 1727 15:51 Esther Palomera

Voz 0591 15:53 bueno yo creo que si echamos la mirada atrás desde el año pasado es verdad que estamos hemos conseguido que todos los temas que tienen que ver con la mujer estén más presentes en la agenda política en la agenda social hay algunos reconocimientos decía las representantes de las de las es que seis empiezan a tener en cuenta y que eran reivindicaciones históricas pero yo creo que en un año no hemos avanzado absolutamente nada prueba de ello es que más allá de la con figuración un gobierno con más ministras que ministros en solamente en las últimas semanas de andadura de este Gobierno sean llevado a las iniciativas legislativas a través de decretos ley medidas que tienen que ver con las mujeres es decir ha habido ocho meses hablo de este Gobierno porque es el saliente pero la anterior por supuesto no hizo nada más allá de negar la brecha salarial y decir que el Gobierno desde el Gobierno no se podía hacer absolutamente nada es la cercanía del ocho EM y la cercanía de las elecciones generales

Voz 1727 16:50 lo que Buñuel lo que obliga a los partidos a retomar determinar reivindicaciones

Voz 0591 16:56 que han mantenido en el cajón del olvido en el último año

Voz 1727 16:59 derrotado seguimos siendo o estar movilizaciones siguen siendo muy

Voz 0591 17:03 necesarias

Voz 1727 17:04 para que no se echen en el olvido todas las reivindicaciones que estaban muy presentes el año pasado respirará Cristina porque aquí están las dos botellas la medio vacía en la que dice bueno los partidos han tenido que incluye necesariamente las políticas de igualdad justamente porque tienen que tener en cuenta más que nunca al electorado femenino y quién dice bueno pero eso no es nada Enrique te voy a dar la palabra enseguida pero voy a saludar Álvaro Zamarreño buenos días

Voz 0568 17:30 qué tal buenos días porque quiero saber como siempre

Voz 1727 17:33 lenta este ocho VM fuera de España

Voz 0116 17:35 bueno prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo hay cosas previstas pero voy a empezar a destacar por cercanía y también por importancia el caso de Portugal donde va a tener una trascendencia yo creo que especial primero porque por primera vez convocan una jornada de huelga para intentar emular el ejemplo español del año pasado y luego porque está muy marcado porque ha sido un comienzo de año bastante duro en feminicidios en en Portugal entonces hay una movilización social y política que está empezando a tomar conciencia de la necesidad de hacer algo de mirar al ejemplo español entonces yo creo que que va a tener una significación especial también en Francia convocadas maniqueo

Voz 0591 18:09 estaciones también una jornada de huelga

Voz 0116 18:12 simbólicamente Se va a pedir a muchas mujeres que dejen de trabajar a las dieciséis cuarenta de la tarde que es es ahora a la que desde la que simbólicamente digamos las mujeres trabajarían gratis por por la brecha salarial hay manifestaciones también contra los asesinatos machistas en Italia en Alemania destacar el hecho de que el Senado de Berlín decidiera esta semana a iniciativa de una diputada del SPD declarar día festivo este este ocho de marzo lo hizo tras una recogida de firmas tras enfrentarse a su propio partido y lo ha hecho además en contra del criterio de conservadores y liberales en esa ciudad de de Berlín destacar que de haber marcha se esperan marchas importantes en Estambul en Líbano que es la segunda vez que van a tener una marcha unitaria y luego en el caso de Estados Unidos es decir que aunque hay previstas marchas allí fue el pasado veintinueve de enero cuando tuvieron las manifestaciones importantes el Día de la Mujer ir

Voz 1727 19:03 un detalle una noticia que hemos a las ocho de la mañana el vicepresidente de la Comisión Europea candidato socialista a las elecciones del veintiséis de mayo France Timerman ha elegido de entre todas las capitales europeas Madrid para asistir mañana esa es mi verdad a la manifestación de la tarde seguimos hablando gracias Álvaro a vosotros son las nueve y diecinueve ocho

Voz 0738 19:24 diecinueve en Canarias

Voz 17 19:31 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 18 19:42 Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde la temporada pasada y cantando y si me ahogo no me salen babas como lo vamos a comprobarlo

Voz 19 19:51 es esa

Voz 18 19:58 la canción dice sí que lo harás

Voz 19 20:01 es que no no solo

Voz 1727 20:07 vamos

Voz 3 20:10 tras su rocas forestales a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes has tachas rocas están

Voz 0738 20:18 hoy por hoy con Pepa Bueno Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 3 20:39 Ortiz contarte la actualidad cuando podemos llevar hasta ella

Voz 21 20:45 catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 23 20:52 el dieciséis de

Voz 21 20:54 en de mil ochocientos cincuenta y cinco en misionero británico David Livingstone antes cumbre las cataratas Victoria de Iwo Jima su aventura ser aventurero imaginaciones la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 2 21:19 redes sociales

Voz 21 21:23 cadena SER

Voz 0738 21:26 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 24 21:35 porque aunque excelente y la nevera

Voz 0591 21:38 la gente se derrite

Voz 24 21:41 Javi la ella Amaya novecientos tres

Voz 25 21:43 tres tres cinco cinco cinco una nevera estropeada puede estropear te tu mejor momento repara la conserve Electric de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco el servicio de reparación de tus electrodomésticos que acuden menos de tres horas los trescientos sesenta y cinco días hice un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco Naturhouse pero ya

Voz 1 22:11 siempre llega ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un veinte por ciento de descuento en las mejores marcas de aire

Voz 26 22:18 accionado y un diez por ciento en la instalación además con financiación hasta en veinticuatro meses consulta condiciones adelanta porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 2 22:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno tuvo el techo de directa

Voz 28 23:03 huelga

Voz 1727 23:08 preciosa canción Dalí tramiten para que Henry eran los de su opinión que es el único hombre que tenemos hoy en la mesa y no quiero que se sienta discrimina

Voz 0568 23:14 dado al hacer ronda de lo que ha significado

Voz 1727 23:18 el revulsivo del año pasado este tiempo transcurrido estas corrientes de fondo que que emergen en momentos puntuales pero que mientras tanto van cambiando la sociedad Enric

Voz 3 23:29 bueno a mi me parece que es indudable habrás se ha sido un repaso de los demás países

Voz 0568 23:35 portantes tener elementos de contexto no eso en términos políticos la cuestión femenina y feminista en España hoy está en vanguardia en Europa lo cual no quiere decir que España en tanto que sociedad ha sido la sociedad en estos momentos a base igualitaria entre hombres y mujeres pues seguramente no lo es en Europa pero en términos de de discusión política sobre la igualdad entre hombres y mujeres yo creo que en estos momentos no hay ningún otro país europeo en el que esta discusión tenga tal viveza haya adquirido un carácter tan apasionado como en España donde vemos que en fin hasta los errores errores en la cartelería se pueden convertir en una en una penalización política fuerte no me estoy

Voz 1727 24:22 nueve todas en tan clamorosos y si el cartel de fiestas Rivero

Voz 0568 24:28 no pero cualquier error que pueda haber hoy en el en el discurso público de cualquier dirigente político periodista o de cualquier persona en estos momentos hay una enorme biplaza una enorme sensibilidad ahí esto en cuenta unos puede dar la impresión de que esto es así en todos los Ana especies no es exactamente así es este país hoy tiene una especial sensibilidad en la en la agenda pública la cuestión de la igualdad hombres mujeres ocupa un lugar muy importante por la misma razón de que ha adquirido esa intensidad esa vive de ahí esa alta sensibilidad yo también quisiera llamar la atención sobre otro factor atención que no se esté dando produciendo de una manera un tanto silenciosa movimiento pendular es en dirección contraria porque algunos resultados electorales accidentes pueden dar pie a pensar de que ello puede estar produciéndose ibamos saber exactamente cuáles son los resultados electorales del veintiocho de abril que me parece que van a contener algún tipo de sorpresa no hay en estos momentos en ninguna elección en Europa que no contenga algún tipo de sorpresa y simplemente quiero subrayar eso es decir me da la impresión de que en España por un lado se está produciendo esta fortísima discusión pública es la la cuestión de igualdad hombres mujeres eso ocupa un lugar de alta intensidad en el debate público y a la vez tengo la sospecha de que hasta viendo que está viviendo movimientos pendular exporte social

Voz 0591 25:57 sí sí si hay

Voz 0568 25:59 masculino en estos momentos escuchara

Voz 0591 26:02 no es silencioso como si estoy de acuerdo nada silencioso estruendoso si eso es lo están diciendo ya todas las encuestas además todo

Voz 0568 26:09 las encuestas mira aquí estoy en gato me lo debéis conocer la encuesta de Metroscopia de estos días

Voz 0591 26:14 se especifica son mucho de marzo

Voz 0568 26:17 eso pues el cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados considera que la legislación actual desproteger los hombres

Voz 15 26:27 sí eso lo estás haciendo lo están diciendo en cuando

Voz 0591 26:30 bien cuando hay formaciones políticas que están llevando a la agenda política de forma a tener me refiero a las de reciente irrupción como puede ser Vox que hemos conseguido instalar en el debate público y en el debate político asuntos que estaba muy superados en este país como es el negacionismo de la violencia machista la ley de la voz esto no solamente que lo hayan instalado ellos sino que han obligado a desplazarse en el discurso a otras formaciones como el Partido Popular o como ciudadanos que en teoría también tenían su esto tampoco tampoco

Voz 15 27:02 esa lista han seguido en esa deriva tanto Partido Popular como ciudadanos por los motivos que sean obligados como tal

Voz 8 27:07 lo que es bueno bueno

Voz 15 27:09 no pero por un interés que a lo mejor está por ver si les convenció no en cualquier caso ayudó a tener en cuenta dos factores primero a todo cambio social que implica un cambio de valores un cambio profundo un cambio cultural de sí que siempre una reacción eso esa es una ley que es así no antes estos movimientos contra digamos que contra los avances reaccionarios que pretenden conservar el estatus Interior probablemente también por miedo eso es una cosa que se ve habitualmente por lo tanto no es nada extraño otra cosa es que efectivamente en estos momentos hay a partidos que lo estén aprovechando lo estén de una forma irresponsable y luego yo creo que es muy interesante profundizar en esa pregunta de por qué en España el movimiento feminista ha tenido mayor repercusión estos años que en otros países de nuestro entorno son muchas las causas desde luego no yo no voy a con aquí

Voz 0591 27:52 eso puede analizar todo no pero hay dos que me

Voz 15 27:54 parecen fundamentales acordaros de que estábamos hablando el año pasado a estas alturas estábamos en un contexto en el que él mi tú había saltado por los aires movimiento de Estados Unidos te en todo lo que suponía el tema de la manada yo en eso de la sentencia todo el movimiento que esa genera allí el debate alrededor de la cuestión de la manada hay mucho también de un conservadurismo de fondo todavía con con carácter y con tintes muy machistas por lo tanto esta reacción que en esto momentos estamos viviendo también tiene mucho que ver con el hecho de que el movimiento feminista hace un año en España tuviera mayor repercusión que en otros países de nuestro entorno

Voz 1727 28:29 tú crees que es una de las razones si no explotaron el el el cartel el famoso cartelón damos por zanjado Esther me parece un error parece claro no ellos también lo lo retiraron inmediatamente al creo que que está muy bien que Pablo Iglesias pidiera disculpas y que reconociera que había cometido un error

Voz 0591 28:45 pero desde luego

Voz 1727 28:46 en el cartel no solamente ha sido interpretado como el enésimo error político de la dirección federal

Voz 0591 28:53 Podemos sino como muy inoportuno en un momento que Coixet el con el ocho m con un trato muy desigual perdón a cómo regresó Irene Montero después de su baja maternal y sobre todo poniendo nuevamente en el debate interno de Podemos un problema que parece ya muy que Amorós oyes el híper liderazgo de Pablo Iglesias en un partido que en teoría cuidaba mimada by decidía en función de las bases y de los círculos no

Voz 1727 29:20 avanzamos me me quiero ocupar del PSOE del PSOE en Andalucía porque el caso Soraya Rodríguez en fin a casi eclipsado lo que es una reproducción del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz clarísimo las bases que han votado a sus candidatos en el PSOE andaluz pues han relegado a los ministros que manifiestamente el presidente del Gobierno quería colocar encabezando listas a lugares muy muy abajo algunos no aparecen siquiera por ejemplo María Jesús Montero en la lista por Sevilla aparece la número diez mientras encabeza esa lista el señor Pradas al Pradas que fue uno de los actores protagonistas en las vísperas los prolegómenos de aquel tumultuoso Comité Central comida

Voz 29 30:04 eh eh eh federal en el que finalmente presenta muy presionado la dimisión Pedro Sánchez es el momento listas se acabará esta esta guerra o

Voz 1727 30:18 va a seguir emergiendo cada vez que haya ocasión

Voz 0591 30:20 no yo creo que es muy difícil cerrar esa brecha en la relación entre el PSOE de Andalucía y la dirección federal hay una cuestión de piel que idea miradas muy distintas sobre lo que tiene que ser un partido político hay cada vez que ese que hay una excusa se reproduce no esta impostura que vimos el lunes en Granada creo que fue entre el presidente de Gobierno es a día de que viene estamos juntos nunca han estado juntos nunca han tenido los mismos objetivos dentro de la organización política desde luego ya hace semanas que se advertía que si tenía que venía una nueva guerra con motivo de la confección de las listas electorales no esto en el Partido Socialista o en el conjunto los partidos políticos no siempre que que llega el momento de confeti de confeccionar las listas y decíamos antes que aflora lo peor de la condición humana y lo más miserable de la política hilo vamos a ver en los próximos días bien es verdad que cuando los partidos políticos y en este caso concretamente el Partido Socialista decidió hace tres años con la Ac2 con la reforma de sus estatutos apostar por la voz de la militancia se apuesta con todas las consecuencias es decir cuando uno dice democracia directa estupendo pero respetemos la democracia directa no pongamos una cláusula diciendo consultamos a las bases pero luego ya no reservamos la última palabra para cuando llegan las listas a la dirección federal poner a quienes nosotros queramos quiere decir esto que Pedro Sánchez esté haciendo algo distinto a lo que hicieron otros secretario general es yo creo que no todos han querido en sus equipos y los los puestos de salida a personas no por su mérito por su capacidad por su experiencia que esto es lo que realmente deberíamos de cuestionar y criticar en las organizaciones políticas sino quién más ha apoyado orgánicamente al líder del Partido Socialista hay esto sinceramente es muy triste porque lo que está es expulsando a la gente con con una determinada trayectoria y un compromiso decidido con la vida pública en favor de hooligans del Secretario General de turno

Voz 1727 32:23 pero esto no es nuevo eh esto no es nuevo lo que ha hecho Susana Díaz es dar la beber a Pedro Sánchez de la medicina no que ya bebió en las primarias Enric

Voz 30 32:31 bueno yo creo que ahí hay un conflicto político

Voz 0568 32:34 más allá de la cuestión de los antagonismos personales que sin duda alguna existen entre el presidente del Gobierno de Susana Díaz en el sentido siguen de es decir qué se convocaron las elecciones andaluzas andaluzas el dos de diciembre Esther la pregunta se convocaron el dos de diciembre para alejar lo más posible de la agenda política de las del Partido Socialista a escala nacional porque el grupo dirigente andaluz consideraba que podía tener un buen resultado consideraba que de esas elecciones podías salir una buena alianza del Partido Socialista en Andalucía con que sería el que hoy gobernaría la Junta de Andalucía que eso lo haría además una proyección estratégica sobre la política española que contrasta haría con él a acuerdo con en fin los difíciles y tortuosos acuerdos de Sánchez con Podemos iconos catalanes y los vascos no este planteamiento estamos hablando de política más allá de la cuestión de las personas para que el dos de diciembre fue un desastre colosal para el Partido Socialista de Andalucía colosal no hay gobierno son de ciudadanos ya hay un gobierno Ciudadanos PP con apoyo parlamentario de Vox que ha introducido unas dinámicas muy nueva política

Voz 1727 34:02 es una nueva mayoría para España también hipotética

Voz 0568 34:05 exactamente y entonces las selecciones que van a haber ahora tiene mucho que ver con lo que pasó a Andalucía porque es en realidad la sociedad española está convocada a pronunciarse si quiere que el bloque de Sevilla sea también el que gobierna en España parece que en estos momentos sí parece porque hay que ponerlo muy eh parece que quizá no va por aquí y entonces claro el resultado del PSOE en Andalucía en las próximas elecciones generales muy importante vamos a ver cuál es si el resultado en Andalucía supera de largo supera de largo el resultado el PSOE andaluz en las autonómicas la muerte política de Susana Díaz es

Voz 0591 34:49 bueno yo creo que cuidado con pronosticar la muerte de según quién porque tanta pronostica Pedro Sánchez que resurge estar domingo se todo lo que

Voz 0568 34:58 sin duda alguna sin duda alguna pero me refiero que sea esto es política esto no es una cuestión de de

Voz 1727 35:04 no sólo personal no sólo no sólo piel no solo

Voz 0568 35:07 no una puesta en diciembre que buscaba el pacto PSOE Ciudadanos y que buscaba decirle a Sánchez la vía correcta es de esta eso fracasó y ahora vamos a ver si Sánchez fracaso no fracase evidentemente si Sánchez fracasa entonces digamos para el PSOE es la la historia será verdaderamente me temo que trágica en los próximos días

Voz 0591 35:27 entonces al hablar si hablara Cristina Cristina si no yo creo que a veces no se olvida que

Voz 15 35:33 antes de la moción de censura que hace apenas unos ocho nueve meses el PSOE era un partido con los problemas de divisiones internas tremendas no la moción de censura si llega al Gobierno sí eso tapa no voy a decir yo que curia porque no locura pero tapa muchas de esas divisiones que siguen estando ahí abajo entonces claro cuando surgen momentos como decía muy bien Esther no es tan complicado si tan delicado como es el de hacer unas listas electorales todo eso resurge yo creo que en Ferraz han tenido un poco la tentación de decir bueno nosotros hacemos las listas que tienen que ver con el Congreso de los Diputados es decir las listas a las elecciones generales

Voz 0591 36:06 pilla a cambio no nos metemos en lo que

Voz 15 36:08 el secretario general de cada comunidad autónoma década de cada federación es capaz de hacer con las suyas en una especie de acuerdo entre caballeros y damas en el en el que cada uno de alguna forma seleccionó los suyos pero eso no está funcionando así eso yo creo que no es capaz de tapar las divisiones que siguen allí el problema es que el calendario electoral en este sentido es es curioso es peculiar porque se están haciendo todas las listas al mismo tiempo las negociaciones de gobierno en un sitio van influye en los otros no hasta tal punto que en estos momentos yo creo en autonómicas y municipales van a operar como una especie de segunda vuelta no que lo que puede ser en generales por lo tanto yo creo que no debemos olvidar que los problemas de fondo del PSOE siguen allí que en estos momentos que efectivamente son complicadísimo pues lo normal es que

Voz 1727 36:49 surjan sí veremos a ver en qué quedan las encuestas los muchos sondeos que se publican ahora pero es verdad que se examina la política del ibuprofeno eh y la suspensión del tratamiento las dos cosas las dos cosas van van a examen también porque una de las de los argumentos que más emplearon para analizar el resultado andaluz fue el quise estaba penalizando en las urnas la política de lleno con los independentistas catalanes esto también va a examen en las elecciones del día veintiocho de abril vamos a hacer una pausa hora después brevemente quiero recordar que hicieron los gobiernos precedentes al Gobierno de Sánchez en los últimos momentos de su mandato se siguieron mandando no hasta el final

Voz 0738 37:36 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 31 37:40 no tu arte traer de la mutua cualquiera de tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó es a veces lo

Voz 32 37:57 los imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto

Voz 3 38:02 conducía un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que más

Voz 32 38:05 las además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tanto yo

Voz 33 38:13 descubre lo en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es abre la puerta

Voz 2 38:17 va a ser uno más a vivir en pareja a tener un jardín últimos días para encontrar tu piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en SER

Voz 33 38:26 de punto com sumerge te con Viajes El Corte Inglés y Melián el entorno mágico del Caribe donde tus vacaciones ideales se harán realidad Mely apunta cara Beats en Punta Cana Oh Paradiso es la perla en Riviera Maya tú eliges rodeados de exuberantes jardines y playas de aguas turquesas los hoteles de Melilla en el Caribe son el escenario perfecto donde podrás disfrutar de las experiencias más exclusivas y donde cada detalle será cuidadosamente pensado para crear momentos inolvidables informa Tey reserva ya en Viajes el Corte Inglés

Voz 34 38:57 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga nada Dharma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 3 39:09 propicie lo que más importa Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0738 39:22 después de puntillas toda la mañana para despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas y les susurraba gastos la comida esta mesa a lo que el te suelta papá que me

Voz 2 39:38 me dejes vivir te has preguntado si ser padre compensa el diecinueve de marzo extraviado el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 33 39:51 once buenas tardes no están las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros he llevado al perro al veterinario

Voz 3 39:58 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel pedí celebra nuestros ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 35 40:15 eh

Voz 36 40:16 eh

Voz 37 40:21 cadena SER Hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 36 40:30 Kings

Voz 1727 40:53 las nueve y cuarenta y uno a las ocho y cuarenta en Canarias a mí no me gusta mucho esto de la condición humana para todo eh porque claro decimos es que la condición humana es así la condición humana es así pero de OTAN indignada a Esther Palomera con un tuit que está leyendo que por favor le heló que sepamos de qué te así

Voz 0568 41:10 hombre es tanto de la condición humana

Voz 0591 41:12 está presente en a ver en todos los órdenes de la vida no hay hay unas Le en relación a las declaraciones de Soraya Rodríguez en las últimas horas que que sí que ha manifestado estar en contra del Estado plurinacional de la nación de naciones de de todas estas posiciones que ella sostiene que abandona el partido socialista por qué no comparte la política que que tiene que ver con con con con España de Pedro Sánchez aunque sólo sea acordaba ahora en el momento de la concepción de las de las candidaturas pues hay un tuit de del que fuese Creta vicesecretario general del Partido Socialista José Blanco que enlaza esas declaraciones de Soraya edicte me siento abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo y los principios es mejor abrazarse a la derecha que nos dejó como herencia más independentistas dos referendums ilegales una declaración de independencia hay una mediación para evitar ciento cincuenta y cinco en fin bueno estoy dice Pepe Blanco de Soraya Rodríguez

Voz 1727 42:18 el día que elegancia contenida de Guillermo Fernández Vara hace una hora no

Voz 0591 42:22 yo siempre he dicho que es que hace falta hacen falta muchos más Varas en la política española muchísimos en el Partido Socialista sin ninguna

Voz 1727 42:28 porque estaba dolorido sí también todos estos tweets

Voz 0591 42:31 entonces estos pronunciamientos hay que leerlos todos en el marco de la elaboración de la

Voz 1727 42:36 las listas electoral Partido Popular Ciudadanos ya lo sabe han declarado la guerra a los viernes sociales a lo que llaman los viernes sociales del Gobierno de Pedro Sánchez insisten en que el Ejecutivo utilizar el BOE con fines partidistas han pedido a la Junta Electoral Central que prohiba al Gobierno dar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para evitar dicen que haga campaña desde La Moncloa al anunciar los acuerdos a los que llegue el Ejecutivo bueno hoy Carlos Cué en el país recuerda que todos los gobiernos han hecho exactamente eso convocar consejos de ministros hasta el último día y seguir explicando sus medidas a través de las ruedas de prensa posteriores y mira qué casualidad Esther José Blanco en el gobierno Zapatero dieciocho de noviembre del dos mil once dos días antes de las selva hoy se ha reunido como si el Consejo de

Voz 38 43:25 que esto sea tomado importantes decisiones hemos aprobado un real decreto que modifica diferentes cuestiones del Mercado de Tabacos año

Voz 1727 43:36 dos mil quince dieciocho de diciembre también a dos días de las elecciones Soraya Sáenz de Santamaría empezaba así la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Voz 39 43:45 hoy el Consejo de Ministros ha estado muy dedicado a la investigación el desarrollo y la innovación no sea aprobado un importante paquete de medidas de apoyo a la innovación con una inversión de cerca de ochocientos millones de euros dedicados a convenios que implican nuevos proyectos de investigación equipamientos para infraestructuras

Voz 1727 44:08 medidas que tomaron los gobiernos a a pocas horas de que los ciudadanos acudieran a votar porque el Gobierno sigue en funciones hasta la celebración de las elecciones hay un matiz e es el carácter legislativo de alguna de las medidas que el Gobierno pretende Tovar y que tiene que ser convalidado por la Diputación permanente no algo pero también también se han convalidado muchísimos decretos ley en periodos como este no no sé si alguno la memoria

Voz 0591 44:34 preso pero vamos a ver yo creo que la semana pasada comentábamos esta cuestión también no alguien se sorprende que un Gobierno pretenda gobernar hasta el último día no solamente no nos debemos de suspender de ellos sino que es que como a parte de sus obligaciones el gobernar el que determinadas decisiones tengan que ver eso les pueda eh achacar una lectura electoral o partidista forma parte de la naturaleza el acción política o alguien va a legislar en contra de sus intereses electorales o políticos la me parece que estamos en la en la política del disparate Iyad el colmo de esto es que el Partido Popular pretenda que la Junta Electoral determine o suspender las ruedas de prensa consejo al ministro eso sí que yo he visto a Soraya Sáez de Santamaría hacer política partidista desde la mesa del Consejo de Ministros un día hicieron mil todos los días que se sentó en la mesa del Consejo de Ministros para dar la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno esto ocurrido desde que los gobiernos han gobiernos no nos pongamos de esto ahora si queremos ahora rasgarse las vestiduras con algo que considerábamos normal desde que la gracias democracia pues bueno pues cuestión hemos todo pues parece que cero pero yo sinceramente no entiendo esta esta política el disparate

Voz 1727 45:52 parece que estamos en esto Enric

Voz 0568 45:54 bueno el lunes se cumplirán quince años de los atentados del 11M y todos recordamos los que tenemos memoria de ello como las ruedas de prensa en aquel momento se convirtieron una prolongación también de la campaña electoral con efectos absolutamente dramáticos la española no porque acaso más extremo ahora bien a mí eso de los viernes sociales me provoca una cierta sonrisa es decir me parece que el Gobierno tiene derecho a a seguir gobernando hasta el último día ahí a tomar acuerdos y decisiones y a publicitar las conferencias de prensa pues eso al Consejo de Ministros pero hombre lo de los viernes social me parece que está bien como lema pero como rizar el rizo no merme me recuerda aquello de los sábados rojos de las organizaciones

Voz 8 46:51 sobre esto

Voz 0568 46:55 no sepa que los rojos pues había trabajadores de organizaciones obreras pues que trabajaba en el sábado y lo que lo es cuando se trabajaba los sábados por la mañana y lo que se ganaba el sábado por la mañana lugar décadas pues lo entregaban sindicato o al partido no era algo sobre lo cual se construía pues en fin las organizaciones obreras se construyeron City tuvo en términos históricos es algo fue algo muy muy meritorio no me recuerda algo de eso no sé hay algo de que me chirría ahora dicho esto

Voz 0591 47:25 dentro del Gobierno es todo esto si me permites Henry tiene mucho que ver con quiénes configuran los equipos de los gobiernos es decir estamos asistiendo en los últimos años a la política del ex gay del eslogan del reclamo publicitario de la propaganda de la India aprueba

Voz 0568 47:43 todo ello es que como

Voz 0591 47:45 jefe de Gabinete de la Moncloa el presidente del Gobierno tenemos a un gurú de la comunicación no a una cabeza en la que está muy interés interiorizada la estructura del Estado de la administración es decir con la nueva política hemos asistido también a la selección de un personal que hasta ahora no estábamos acostumbrados a ver en la maquinaria del del funcionamiento de los gobiernos es decir la diferencia entre José Enrique Serrano Iván Redondo no claro pero es que esta es la consecuencia pero ahí

Voz 0568 48:18 era una matiz si los resultados son no son más serios entre a Iván Redondo igual de hacer un monumento

Voz 8 48:26 no no no me hagan lo que sí lo tenga que hacer un error

Voz 0591 48:32 pero lo que a los que somos de Lara antiguo va a veces nos cuesta interiorizar detenemos tenemos no o determinada forma de hacer política bueno pero eso es bueno

Voz 0568 48:41 votaremos tenemos el problema es que un día nos levantamos por la mañana nos damos cuenta que nos hemos convertido un poco en antiguas

Voz 1727 48:48 hombre estén tú eres del plan nuevo

Voz 15 48:51 creo que va a ser muy antiguos precisamente que estéis todos los días viviendo con estas cosas

Voz 0591 48:55 yo creo que eso es coherente con la deriva que está tomando las

Voz 15 48:58 la acción política no la relación entre representantes políticos y los representados en esto hay autores que lo que lo denominan la democracia de audiencia que quiere decir que a día de hoy la relación entre el líder y el votante o la votante no hace tanto en torno al programa Un partido un ideario etc sino entorno a todo lo que tiene que ver con la comunicación con el feeling el emociona claro y entonces pues bueno pues esto de alguna forma es coherente no otra cosa es que la situación que estamos viviendo en estos momentos en España creo que está ya absolutamente desquiciada y efectivamente pues ese cuestiona que se puedan dar ruedas de prensa después de un Consejo de Ministros de esta manera cuando se ha hecho toda la vida como se está demostrando pero no solamente eso hay muchos gobiernos autonómicos de uno y otro color que están teniendo auténticos problemas incluso impedimentos manifiestos para por ejemplo hacer jornadas su hacer eventos que tenían ya aprobamos anteriormente porque enseguida la oposición dice y que me voy a la Junta Electoral que tú ya no puedes hacer jornadas públicas para presentar un plan que acabas de preparar o para anunciar una nada que tenía ya prevista etcétera es decir este de es que es lleva ya una paralización absoluta de la Administración desde ya o desde hace unos días hasta no se sabe cuándo porque claro estamos entrando en una campaña que no sabemos cuándo terminará por lo tanto yo creo que es peligroso sobre todo es decir ojo que es que hay cosas que tienen que seguir funcionando de un Gobierno efectivamente tiene que gobernar hasta el último minuto

Voz 1727 50:15 pero quién hace esa pedagogía creo que formular esta pregunta una vez a la semana a propósito de asuntos diferentes quién hace esa pedagogía quién dentro de los partidos políticos que líder está dispuesto a asumir el riesgo de explicar las cosas como son y no como la comunicación le aconseja que sea esté esta es la cuestión Cristina claro

Voz 15 50:35 sí yo creo que ahí pues hombre yo los medios de comunicación tienen una función esencial no lo estábamos tarde ya no interesa la culpa de algo

Voz 8 50:42 no no quería echar la culpa al revés lo que hago es poner en valor los medios de comunicación

Voz 15 50:49 no y luego pues es que es una cuestión de corresponsabilidad de todo es que esto es lo de siempre sea no hay política democrática ni partidos democráticos sino hay sociedades democráticas una ciudadanía democrática qué quiere decir esto que al fin y al cabo a veces tenemos todos la tentación yo creo de de acudirá chivo expiatorio no a acusar pues a gabinete de comunicación de un partido

Voz 1727 51:08 a los medios de comunicación a no sé qué