Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0259 00:00 son las diez las nueve en Canarias la ampliación del permiso de paternidad no entrará en vigor hasta el uno de abril aunque hoy el Boletín Oficial del Estado publica las medidas para asegurar la equiparación de trato entre hombres y mujeres en el trabajo ese aspecto en concreto tardará todavía casi un mes en aplicarse Mario la Loureda sí Pepa nuevo retraso de la medida social estrella del Gobierno por la que tantos hombres a punto de ser padres estaban esperando la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas este año no se hará efectiva hasta el uno de abril fuentes de Moncloa han explicado a la Cadena Ser que este retraso se debe a que la Seguridad Social necesita un tiempo mínimo para cambiar formularios y que las empresa no necesitan margen también para organizar plantillas es una de las excepciones a la entrada en vigor mañana del decreto de igualdad pero hay otra hasta el uno de abril tampoco lo harán los permisos de lactancia hay que recordar por otra parte que tampoco son inmediatos mil los planes de igualdad para las empresas ni el registro de la brecha salarial el propio decreto establece un P

Voz 2 01:03 periodo de transición en el primer caso

Voz 0259 01:05 el desarrollo de un reglamento en el segundo ninguno de los hombres líderes

Voz 2 01:09 es de los principales partidos ha confirmado que vaya a estar mañana la manifestación principal del ocho de marzo Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:17 los días Pepa Carmen Calvo acaba de decir que cree que Pedro Sánchez no va ir Pablo Casado no va a estar Iglesia sigue ausente en Ciudadanos de momento sólo han confirmado su asistencia dirigentes mujeres como es el caso de Inés Arrimadas ID Begoña Villacís sobre la ausencia de Pablo Iglesias por cierto la alcaldesa de Madrid considera que Podemos ha cometido un error con el cartel en el que ensalza con nombre vuelva al trabajo después de haber sido padre Manuela Carmena ha confirmado además en Hoy por hoy que se suma a la huelga feminista de mañana

Voz 1410 01:42 pues nada mentalmente es eso sabes no te lo da por supuesto está preocupada cómo no por la ciudad como siempre no pero hacer el gesto de no tener agenda no no puede ser no puede ser que haya una brecha salarial que haya un techo de cristal que seamos las mujeres las que cuidemos porque valoramos el cuidado pensamos que el cuidado debe ser de todos por igual no ir porque por supuesto no puede haber violencia de género no

Voz 1645 02:05 más cosas el presidente de Extremadura el socialista Guillermo Fernández Vara ha defendido en la SER que las listas electorales tengan perfiles distintos que puedan ser impulsados por la dirección del partido dice Barack es la manera de asegurar que el grupo parlamentario en el Congreso sea lo más completo posible sobre la marcha de Soraya Rodríguez del partido que ha dicho que lamenta ha subrayado también que no cree que el PSOE haya pactado antes ni vaya a hacerlo en el futuro con los independentistas

Voz 1995 02:28 en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder

Voz 0739 02:30 que tienen un momento dado no nos presentamos a las primarias perdimos y hay que respetarlo y a ayudarlo y apoyarlo y desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentista porque no es verdad eso no es cierto y si fuera cierto yo sería el primero aunque en ponerlo en evidencia

Voz 1645 02:49 eso lo hemos avanzado en la SER la Audiencia Nacional descarta que la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua sea terrorismo aunque si va a reconocer en la sentencia un agravante por discriminación ideológica en esa agresión diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:08 no hay acuerdo entre los grupos de la Asamblea para la declaración institucional por el Día de la Mujer las principales diferencias pasan por el apoyo

Voz 0259 03:15 yo a la huelga de mañana que el Partido Popular rechaza

Voz 1275 03:18 o por la definición de violencia de género asamblea de

Voz 0861 03:21 Eric Javier Bañuelos buenos días buenos días no no habrá declaración institucional por el Día de la Mujer porque debe aprobarse por unanimidad no hay acuerdo cada grupo propone su pretexto y al Partido Popular por ejemplo no le gusta el que sugiere el Partido Socialista en concreto no le gustan dos puntos el primero este que acaba de leer el socialista Ángel Gabilondo

Voz 3 03:39 la violencia de género no es violencia doméstica sin evidencias hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres

Voz 4 03:45 esta violencia lejos de ser un asunto privado Osasuna

Voz 3 03:47 de todas la sociedad este punto parece que

Voz 0861 03:50 problemas problemas también con otro punto al PP no le parece bien que se reconozca hoy que el pleno la Asamblea de Madrid apoya las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista para este ocho de marzo

Voz 1275 04:01 en una hora se va a celebrar el debate entre los tres candidatos a las primarias del PSOE en la capital un debate que va a tener lugar en la planta sótano de la sede del partido en Madrid sin público aunque sí se va a poder seguir en streaming dos de los candidatos han criticado el formato aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el último en hacerlo ha sido el concejal Chema Davis

Voz 5 04:18 yo siempre he planteado hoy porque me tengo Madrid en serio es que tiene pero tiene que haber un debate público medios de comunicación porque es una ventana maravillosa también para que la militancia pueda conocer diferentes propuestas yo creo que aparte de lo que vamos diciendo igualmente hay un punto muy importante que es cómo interactuar entre nosotros y como debatimos sentido siempre ha sido abierto a un formato muy amplio sentido por supuesto yo estaba a favor de un debate de otro estilo otro formato

Voz 0259 04:41 Lucía Bosé vuelve hoy al banquillo de la Audiencia Provincial por un delito de apropiación indebida por robar presuntamente a su ama de llaves un dibujo de Picasso que luego vendió por casi doscientos mil euros la vista se suspende el pasado mes de noviembre hice retoma a esta hora siete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:50 a todo el día tomando decisiones a primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche tomando decisiones pues verás les voy a presentar a alguien que tomó una decisión que le hizo dejar de tomar muchas otras de fisuras María tal es decoradora es de Asturias autora del bloque escarabajos muchas mariposas pasó un año desde septiembre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete sin comprar nada excepto comida pero no compró otra cosa María muy buenos días por qué decidiste dejar de comprar

Voz 11 06:28 pues mira todo empezó y además tengo que decirlo con maricón no que arrastra tanta súper mola porque me había comprado su libro y empecé a organizar la casa a sacar un montón de cosas que que pues ya no utilizaba llamar dijo cuando me di cuenta que pues que tenía muchísimo una qué es lo que necesitaba y que tenía cosas duplicadas y criticadas todo el esfuerzo que me supuso sacar todo aquello donarlo o darle otro uso esto esto es un poco ridículo no tantas cosas que entran para luego salir cómo podemos parar esto había leído que había gente que había hecho algo en Estados aprobar un poco como un experimentador qué pasa si si no compro nada y sobre todo utilizo lo que tengo no que es un poco la la utilizarlo que tiene me fue muy bien

Voz 1995 07:17 durante ese año las que hemos convertido el consumo especie de ocio descubriste otras manera de ente tenerte distintas a a ir a comprar

Voz 11 07:27 si te deja mucho tiempo luego tiempo para ti mismo también es todo un ejercicio porque pues también utilizamos las compras salir a comprar coches un poco a veces como ansiolítico cómo cómo es el más vía que tienes ibas a una compra pues al no hacerlo pues te tienes que enfrentar a lo mejor anexo al final maldito

Voz 1995 07:46 ícono tu cuenta en el banco qué tal

Voz 11 07:49 muy bien se nota se nota sí que puedo decir que no he hecho nunca alguno porque es difícil hacer un cálculo de lo que no compras no simplemente no sé lo que hubiera comprado pero pero se nota se nota mucho la cuenta se nota mucho en tu cabeza sobretodo

Voz 1995 08:05 han pasado dos años es ese perímetro como es ahora tu vida CIR después de eso me cuenta además que el día que acabó el experimento el diez tantos en septiembre del dos mil siete Ese día tampoco compras te cuando ya tenía esa libertad para hacerlo tampoco lo hiciste

Voz 11 08:23 es que al final se convierte en lugar de en una tortura se convierte en algo muy agradable porque sobre todo cambias la estancia cambiarse esa ese comprar o consumir por impulso por porque tengo los ojos sopor cambia cambiase hizo por Danes decían dio ahora básicamente compró cuando necesito algo sino Dolón ese éxito pues no lo compro y bueno que alguien aquí habría que hablar de las necesidades no cada uno tiene las suyas y eso es muy personal estaría bien que todos revisaremos nuestras necesidades en mi caso pero es que a sirvió para para detectar mis necesidades y darme cuenta de aquello que realmente pues pues tenía que comprar no y entonces se frenó ese impulso esa hinchada ese clic que hacemos un minuto y compramos cambió totalmente me más que por impulso me

Voz 1995 09:15 y como como has dicho antes que claro de la compras casi actúa en ocasiones como una ansiolítico como fue el mono como fue el momento donde día decides cómo es ese mono

Voz 11 09:27 pues principio sí que es verdad que cuesta porque estamos acostumbrados a picar como picar entre horas explicar consumiendo sobre todo pues con con todos de consumo que tenemos low cost con con este comprar con clic es es muy sencillo consumir entonces al principio sí que me costó pero es verdad que una vez pasadas semanas empecé a descubres verdaderamente el lo bonito y la tranquilo que es no consumir por consumir simplemente no hay y la verdad es que valoro lo que tengo eso me ayudó muchísimo a valorar lo que ya tenía haya utilizarlo tengo también un libro de cabecera que tiene una chica americana a la que te ya que es un montón de cosas bonitas que no compre esto también es es también el ver que hay muchas cosas bonitas Claro que sí está lleno de cosas puedes mirarlas observar las tocarlas pero máquina estos que comprarlas y entonces es total bien me ayudó y me hacía mucho me leía muchos libros bueno está bien y luego utilizarlo que tienes en nuestra casa es un mantra en esta casa es usa lo que tienes antes de comprar primero mira a ver si tienes algo que te da la función hija lo que tienes antes de que lanzarse la copas

Voz 1995 10:41 María Cañal consumidora poco algo considera

Voz 11 10:47 si hay que consumir Etoo ni hay que conseguir

Voz 1995 10:49 claro es que muchos echaron muchos de los que nos oye claro sino hay consumo pues la economía al sistema en el que vivimos separa pero motor claro que arruina haría que respiramos mejor en fin María lo hizo María muchísimas gracias por atender nuestra placer plena Chaves buenos días buenas ideas como que un libro que pone tu consumo puede cambiar el mundo venga cómo va cambiada como yo consuman mundo Brenda

Voz 2 11:19 estamos consumiendo una coma siete tierras en recursos anuales al año sólo es decir estamos consumiendo por encima

Voz 1995 11:26 por sino para batirlo

Voz 2 11:29 más de la capacidad del planeta para renovarse dicen que en dos mil veinte serán dos tierras diez dos mil cincuenta tres tierras o sea que si un modificar nuestros hábitos de consumo e pues como hemos escuchado realmente podemos cambiar el mundo no es sólo la responsabilidad a los consumidores a que las administraciones y las empresas tienen mucho que ver también en en cómo se está produciendo más el modelo productivo y como no están incitando al consumo pero si el consumo vertebrar nuestra economía estamos en una sociedad de consumo es un eje principal

Voz 1995 12:00 incluso que lo de finales como tal esta sociedad es una sociedad de consumo

Voz 2 12:05 nosotros somos consumidores usuarios

Voz 1995 12:08 Nos gusta mucho adiós consumimos cosas y usamos cosas pero incluso en esa definición ya hay una derrota definirnos como una sociedad de consumo implica

Voz 2 12:18 bueno no es no nos definimos es una creación realmente como consumidores y no es creamos después de la Gran Depresión Segunda Guerra Mundial cuando los medios norteamericanos empiezan a llamar a sus ciudadanos consumidores para incitarles a comprar sus bienes y servicios y reflotar sus empresas ahí nace la la sociedad de consumo es esa creación que tiene menos de un siglo ese es algo ya ya global pero antes de consumidores nosotros somos seres humanos somos animales y habitantes del planeta y se nos olvida somos una creación de mercado realmente como consumidores y usuarios y usuarias

Voz 1995 12:52 este es el gran tema de nuestro tiempo el el consumo porque nos define como sociedad y por fin como individuos sólo doce minutos una hora menos en Canarias Arriate Brenda Rosa Márquez buenos días

Voz 1280 13:04 pregunta tienes una entrevista de trabajo una hacen importante con los compañeros de la oficina la boda de tu hijo o tienes una cita especial que te tiene emocionada quita a una salida con amigos para ir a este festival de verano al que tanta ahí Lute hace ir bueno o tal vez sólo quieres estar guapa todos los días bueno en cualquier caso tenemos la respuesta perfecta el Corte Inglés de presenta sus Beauty ex pero hasta el veinticuatro de marzo podrás adquirir tus productos de maquillaje con un quince por ciento de descuento además en El Corte Inglés encontrarás en las mejores marcas de maquillaje como Verlaine Lancôme Givenchy Yves Saint Laurent Giorgio Armani estilo ver muchas más ellas son esas agentes especiales de la belleza unas auténticas Beauty experto que siempre están ahí para ti y hasta el veinticuatro de marzo podrás conseguir las que mejor se adapten a tus necesidades y comprar tus productos de maquillaje con un quince por ciento de descuento nada más mañana más noticias guapas felices a áreas hay

Voz 1 15:33 en la Cadena Ser

Voz 15 15:35 hoy por hoy

Voz 1995 15:38 esta mañana hemos decidido hablar de uno de los grandes temas de nuestro tiempo lo que nos define como sociedad el consumo

Voz 16 15:46 frente al consumo responsable más allá al despilfarro

Voz 1995 15:51 brinda Chávez es periodista ha sido redactor jefe en revistas como e book no se dice Vogel Vogue Elle Vogue

Voz 2 15:57 aunque dadas Cosmopolitan otro ejemplo Culture

Voz 1995 16:00 la sostenibilidad es la autora de una gran biblia que es una gran biblia del consumo responsable se publicó en dos mil y es posiblemente el libro más completo en nuestro idioma sobre cómo consumir hoy se llama tu consumo puede cambiar el mundo que buenos días de nuevo estamos en un cambio de modelo está empezando a cambiar algo en cuanto a nuestra percepción sobre el consumo

Voz 2 16:23 sí está estamos en un momento incipiente pero bueno el consumo por ejemplo el consumo la producción sostenible es el punto un número doce de los ODS de la agenda de la ONU para dos mil treinta entonces está en esa agenda mundial las administraciones son conscientes las empresas son conscientes porque estamos viendo muchos Gringo así no oye esto es intentados de lavados de cara verdes con lo cual lo saben existen ya muchos estudios de mercado que indican que que bueno que hay un cambio de conciencia en el consumidor no es una cosa mainstream todavía pero si hay un consumidor aspiracional que está cambiando su forma de de consumir y que quiere consumir de acuerdo con sus valores y tener menos impacto no al final con sumo respeto en sable es consumir además de por criterios de calidad y precio por criterios sociales y ambientales y eso cada vez es muchísimo más importantes

Voz 1995 17:10 vale yo puedo cambiar mi mentalidad pero lo cierto es que el sistema se mueve en base al consumo e consumo hace que la bolsa ahora mismo este en unas otros el consumo hace que los camiones estén llevando ropa la industria textil recordemos que es una de las más contaminantes decir si dejamos de comprar nos cargamos el sistema ahí eso no parece de entrada eh

Voz 2 17:31 bueno no se trata de dejar de comprar Se trata de consumir mejor consumir otra forma consumir bienes con menos impacto producir con menos impacto en general una transición que sea favorable para para todos porque porque realmente estamos llegando a unos límites de de insostenibilidad del planeta entonces este momento de crecimiento sin límites un planeta de recursos limitados infinitos es es es algo completamente suicida entonces no no consisten en dejar de consumir lleguen en quebrar la economía sino en cambiar las prioridades en consumir de otra forma realmente consumir una forma que podamos generar un desarrollo sostenible

Voz 17 18:06 justos para todo para estar mejor el consumo esto adictivo no produce felicidad todo lo contrario produce enfermedades y trastornos

Voz 1995 18:14 para saber tu divide el libro en los capítulos están dedicados a distintas industrias la alimentación la moda la belleza la construcción automóvil energía farmacéutica banca in mercado de productos infantiles cuál de todas esas industrias es el gran lobo feroz

Voz 2 18:30 a ver todas al final tienen un modus operandi que que viene a ser el mismo no los abusos que que al final investigado porque el libro me llevó tres años pues vienen a ser un poco lo mismo son abusos corporativos que tienen que ver con la explotación humana explotación animal explotación de recursos modus operandi que se que es hacerse más grande para apropiarse del

Voz 18 18:50 mercado hacer lobby para para bloquear leyes

Voz 2 18:55 es que en pues por ejemplo en Bruselas tenemos más lobbistas que que en Washington entonces son modus operandi que las grandes empresas van repitiendo y que lo sorprendente sorprendentes que muchas veces tendrían que es anecdótico no vemos estos casos de explotación tras una firma de ropa otras lo que sea Nos dicen que es anecdótico cuando estás investigando ves que sistémico y sistemático que realmente hay un modelo eh que se mueve así un modelo productivo que se mueve así que es así de depredador los incita al consumo lo lo lo positivo de todo esto es que también existen muchas alternativas a todo esto y que en cada sector hay gente que está haciendo posible lo que nos dicen que es imposible que las cosas se pueden hacer bien qué se puede hacer ropa sin explotación humana animal de recursos que ese poder hacer alimentación sin estar contaminando los suelos el planeta los trabajadores y a nosotros de pesticidas herbicidas entonces realmente el modelo de mercado a esta sociedad de consumo muchas veces nos está vendiendo una moto eh que que no es así porque porque existen alternativas el libro a mí la parte que más me interesa además de la de la investigación Ésta es precisamente esas alternativas

Voz 1995 20:00 vale desde aquí nos hemos propuesto no regañar hablar de muchas de muchos temas que tienen mucha importancia pero sin regañar porque cada uno después bastante tiene con lo que tiene pero tener una idea aclara que el consumo es por fin un acto político seguro que nos ayudaría a entender que hacer nuestra compra significa un posicionamiento también ideológico City sobre eso yo pasé que todavía estamos lejos hacer no planteamos de esa manera

Voz 2 20:27 bueno hay gente que que sí se lo plantea que si que si nos lo planteamos al final es una decisión muy importante votamos con nuestro consumo todos los días votamos cada cuatro años pero cada día tomamos decisiones estamos apoyando cadenas de producción de abastecimiento que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestros valores y que ocupó justo todo lo contrario no hoy estamos eh premiando a empresas que explotan eh pues debe de una forma infernal pero también podemos hacer lo contrario podemos utilizar el consumo como un acto mérito crítico premiando a los buenos productos las buenas empresas de los buenos modelos denegó Gio eh es una decisión eh muy importante pensamos que es algo banal pensamos que es de ocio no como como decía esta esta esta mujer no como para quitarnos la ansiedad de calmar unos Hinault realmente es un acto político y económico de primer orden

Voz 1995 21:16 voy a poner eso de lo tontos que somos te ya saben Kutxa ustedes de boletines informativos ya tiene una idea pero voy a poner un ejemplo no sabíamos que nos hacía falta derepente muchas ha convertido en algo indispensable las toallitas no es un producto altamente contaminante genera Os obstrucciones gigantescas y las tuberías de todo el mundo atascos que cuesta millones de dólares sensatez porque no sabemos ni cómo hacerlos a mientras un señor con un palo pero no sabemos cómo deshacer esos grandes gigantescos atascos

Voz 19 21:55 hay de todo tipo perfumadas

Voz 1995 21:58 eh para ya saben ustedes donde hay para gafas por supuesto para para debes mis favoritas son para bebes sensibles a porque hay dos tipos de aves sí medio bruto se sensibles tienen su toallita Aíto oídas para desmaquilla hay toallitas para limpiar el baño sólo limpia sino que limpio en el baño hay toallitas para limpiar la barra del carrito del supermercado al que vamos a comprar seria o toallitas qué pasa con las toallitas Brenda

Voz 20 22:35 eh pues la verdad es que es la la social

Voz 2 22:38 el consumo llega niveles de este de este caso

Voz 20 22:40 dado de de de absurda la toalla

Voz 2 22:43 no es sólo un ejemplo pero existe existe mil mil productos osea muchas veces la publicidad Nos vende por ejemplo que la cocina y el baño son universos completamente diferentes para los que tenemos que utilizar productos completamente diferentes o que necesitamos un producto cosmético para cada parte de nuestro cuerpo todo esto es mentira real que tengo MUJA un vegetal es limpiar el ochenta por ciento de la caza ICO holgura crema de te solucionadas y la la vida al final consumo Conscientes consumir menos mejor lo que pasa que a la industrial interesa diversificar lo todo entonces te van a ver Der toallitas hasta para para no lo sé para conducir para limpiar el volante para para cualquier cosa y sobre todo además te van a meter miedo de que es que necesitas las toallitas porque resulta que hay bacterias por qué tal porque también el meterte miedo inseguridad es una forma de que tú estés ahí eh pues consumiendo pues mira paradojas de la sociedad de consumo que te voy a contar

Voz 1995 23:35 dentro de nosotros vamos a saludarle para para hacer este libro hablaste con Toni Segarra ya las sobre las marcas e nosotros como individuos tenemos mucho que decir pero las marcas tienen también como sociedades como instituciones que lo son también tienen mucho que decir sobre todo este tema sí

Voz 0259 23:52 sí sí Toni además tiene alguna declaración muy esclarecedora hay muy combativa Nos conocemos ya de muchos años y le tengo mucho cariño

Voz 18 24:00 si Osama no nadie quiere demonizar las marcas Ny inning

Voz 2 24:05 yo respeto a los procesos de todo pero buena las marcas también pueden hacer las cosas mejor al final esto de que la producción y el consumo sea sostenible sean uno de los de las crías no el punto número doce que nos marca Naciones Unidas es algo que es que es cuestión de todos no de las marcas de las administraciones y también de los consumidores entonces las marcas pueden decidir ser parte del problema o parte de la solución

Voz 1995 24:29 esperemos que se posicionen en esa segunda en ese segundo estadio Brenda Chávez tu consumo puede cambiar el mundo el poder de tus elecciones responsables conscientes y críticas porque hay que ser crítico e imparable que sigamos tenía el pensamiento crítico

Voz 2 24:44 pensamiento crítico hace evolucionar la la la sociedad crítica como crítica constructiva no esta crítica que estamos acostumbrada a ver de de no decir claro de bronca no la crítica constructiva del pensamiento crítico nos hace evolucionar

Voz 1995 24:58 lo Brenda muchísimas gracias por tu

Voz 2 25:00 es un super placer hacer ahora

Voz 21 25:03 vive he hecho Henman

Voz 22 25:08 a ver

Voz 21 25:13 no

Voz 23 25:17 anda

Voz 21 25:31 P

Voz 26 26:03 sí sí

Voz 1697 26:21 ser los primeros no es una prioridad esta semana Esther rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí ahora colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco ver que las mejores respuestas están en las segundas pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta soy profesora tengo que creerla dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sano organismo ya había anoche debían Rapsodia encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse hasta de uno mismo

Voz 28 27:18 la Ventana se abre Frantino saca el apoyo de las

Voz 1280 27:21 Sting

Voz 1697 27:22 a la séptima temporada Car

Voz 29 27:31 en el deporte siempre se dan situaciones

Voz 0259 27:34 muy polémicas si lo vamos a hablar y es que el que está en el pan es igual te malo que el que está en el campo

Voz 30 27:40 es una herramienta noticias tan rematadamente mal bueno no

Voz 1697 27:43 sí sí

Voz 31 27:46 hay que esté diciendo que para mí no es falta protocolos sobre todo cuando está diciendo que yo no esté preparado

Voz 32 27:52 fíjate de lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece que apenas

Voz 1 28:05 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuántos sois estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 33 28:34 no

Voz 34 28:38 todo esto caben Gemma pisó lo fregado que Montebello será padre peces cuando este fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito quién me pisa lo fregado millones y padres era juró como que no ha sido no voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya a la huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás del proceso de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre Carrusel

Voz 0259 29:03 Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos y antes

Voz 26 29:13 en silencio

Voz 0259 29:17 eran muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección es tan necesaria

Voz 35 29:21 se descubre las vidas de Rosa Nin Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 1280 29:42 la Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena de punto es

Voz 36 29:54 mira cariño los de la casa de enfrente tan

Voz 0259 29:56 piensan puesto alarma desde que entraron

Voz 37 29:59 bueno en casa de Laura han puesto todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los

Voz 4 30:04 lo único sin hablar protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1697 30:18 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 38 30:29 ya que crea una empresa mediana empresa que eduque

Voz 1280 30:31 que enseñó los valores que respetó en medio ambiente

Voz 1697 30:34 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 7 30:40 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 39 30:44 de paso de vez en cuando pero un BP lo que te pasaras siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 40 31:00 buenas tardes no se sobre las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el vetaría

Voz 14 31:06 Mario hay horas que se aprovechan más que otras

Voz 41 31:09 las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestros ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión son

Voz 14 31:17 lo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania ha pensado para todos

Voz 10 31:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 31:29 pues vamos a hablar del tema de las marcas con Toni Segarra con Gonzalo madre Gonzalo muy buenos días soy Toni Segarra es estoy un verdadero placer buenos días vale es un tema nosotros sabemos previsto siempre tratamos de plantear temas grandes maravillosos que ilustre vuestro en como la vida gira en torno a las marcas a la policía pero claro describimos el cartel de ayer habrá parece más un cartel muy polémico presidido por la palabra vuelve parecía especialmente remarcado en pronombre él

Voz 1468 32:04 la dirección de Podemos atribuyó el polémico cartel a un error de diseño se trataba de una versión no definitiva del cartel al parecer las diseñadores resaltaron las letras E L de la palabra vuelve en un tono morado más claro que el resto de las letras

Voz 1832 32:18 Vista noticias nos ha hecho girar el tema hacia la publicidad y los carteles concretamente los causada al parecer los diseñadores

Voz 42 32:26 con estos pequeño error de diseño adicionales fue el concepto para pusieron del él porque solía podía estar aquí pero no cuestión el él recordamos

Voz 1995 32:37 circunstancias en los dos queridos oyentes y ahora es una baja de paternidad Boel con la mano arriba el Pontiac Gloria Lomana entre el como los que ahora en el en el cartel que os parece desde el punto de vista publicitario hoy un error

Voz 16 32:56 yo lo se puede equivocar perdón perdón

Voz 0057 33:01 hoy desayunamos tonillo aprovechan estaba aquí me decía que a perro flaco todo son pulgas índices es que es verdad que estamos en está Pablo está Pablo el pobre que es que no

Voz 1832 33:11 pero porque la osada y esto es una cosa de de de de memoria publicitarias a que te remite vuelve el sea lo que dice es vuelve el Ajax

Voz 1995 33:21 el hombre

Voz 1832 33:23 pero justo al día siguiente que ser levanta la noticia de que parece que no va a ser mujer a dos días de ese día sale y vuelve El como la segunda llegada

Voz 42 33:35 o ya le va bien así es todavía no hay un segundo reconocerlo punto claro tira

Voz 5 33:40 espacio temporal de que tu color sea el morado y la muerte

Voz 0057 33:42 feministas enamorado y que decida el mismo día poner en morado El juez está

Voz 1995 33:47 sí sí el cartel los diseñadores al parecer los diseñadores tenían como misión dar a conocer la vuelta a la actividad política a la primera línea Pablo Iglesias bueno estamos hablando con lo cual términos de de rédito notoriedad Trump

Voz 1832 34:05 ya que es un éxito si hay hasta sería posible que fuese así para tacha a para sus grandes discípulos aquí que son bastante de Vox

Voz 1995 34:14 que esto de los carteles nos lleva Gonzalo desde mil novecientos setenta y siete de manera interrumpida hay un gesto muy simbólico pero muy real que es la pegada de carteles que da inicio a la campaña

Voz 0259 34:26 día seis de mayo doce de la noche del inicio de forma oficial la tradicional pegada de carteles todos los partidos políticos comienzo Pegaso

Voz 1995 34:33 término la tradicional pegada de carteles os acompañan nuestra vida con anuncios estoy de Fraga es maravilloso las elecciones de mil novecientos setenta y siete

Voz 43 34:42 a

Voz 44 34:48 medite bien que sea útil a un partido capaz después de defenderlo plantarle cara hay que decirlo a los grandes amigos de España que son el marxismo y el separatismo

Voz 1995 35:00 sí son Revival vale por último los carteles ya no llevan no hay un señor que que habrá pero ya no es enseñó con un cubo con la que ahora ahora ahora el cartel se pega así

Voz 1832 35:15 el sonido de pegar un cartel impreso en tu no sostén

Voz 1995 35:20 a la cola contamina pero se ha ido Brenda ya podemos hablar de podemos decir que hagamos ahora de consumo dice no no no eso es insostenible no no peques más Carter que pasa con lo que pasa en cartel

Voz 0057 35:33 cada día en un nuevo muro que es Twitter entonces que antes había que elegir muy bien el mensaje porque había un día en el que tú trasladar su mensaje ahora probablemente lo piensa menos porque ellos pegan un cartel cada día

Voz 1832 35:44 pero Moura que la gente ve tiene me me encanta saludó porque es una cosa que se ha perdido y nos hemos olvidado pero realmente ese día empezaba la campaña sea

Voz 1995 35:53 se antes había una cierta prudencia lo que se decía

Voz 1832 35:56 entonces ese día habían dos semanas como de proclamas de eslóganes de más intensidad además eso ocurría realmente hoy la campaña es todos los días de de hecho no hay posibilidad casi la parte más folclórica más educada es de las últimas dos semanas porque la gente se pone como de mi tiene como de

Voz 0057 36:14 de hecho yo no la campaña real a cambiar los estatutos

Voz 1832 36:17 de si no no hay no hay final y principio de campaña no

Voz 0057 36:20 que hay una presión porque todo el mundo no lo grandes analista dicen que tú decías el voto que hay un porcentaje elevadísimo a gente que decide el voto con la papeleta en la mano entonces paraguas a último minuto yo no digo que eso sea falso lo que digo es que ese último minuto la percepción de las marcas política las configuran los seis meses anteriores es decir yo creo que la campaña no vale para nada es precisamente el momento en el que apaga el cerebro porque ya es cuando ya

Voz 42 36:41 si no no vale para nada porque la campaña tiro porque la cabeza es todo el rato claro lo has hecho antes sólo baila solo hay campaña Toni tú los políticos sólo están de campaña

Voz 1995 36:49 tú has trabajado muchas campañas si se elaboró algunos eslóganes como este

Voz 1832 36:54 es que este concretamente qué vas a decir que no es mío no estoy esto lo trabajamos con una agencia señora Rushmore Madrid que estaban ellos llevando el la Cámara Nacional y nosotros la campaña del PSC

Voz 42 37:07 recogimos ese eslogan porque no lo iban a utilizar en los dos parecía maravilloso y si lo utilizamos

Voz 1995 37:12 en Barcelona en cada decías fresa corrección preventiva

Voz 1832 37:15 sí

Voz 1995 37:16 este es el anuncio arenga el eslogan que lleva atribuir a pero te gustaba no me encanta

Voz 1 37:21 el Partido Popular ha dos por algo más

Voz 1995 37:27 vale la situación y el eslóganes si tú no vas ellos vuelven anunciábamos que si tú no vas a votar ellos vuelven porque el caldo políticos se respiraba ya de todo el miedo en favor del voto del miedo estar en miedo una vez más aparece como un motor extraordinario en la policía y en otros terrenos en el político no iba a ser menos

Voz 1832 37:56 sí no sé si empezó en ese momento pero espero es una novedad es decir antes no ocurría estando antes las campañas se basaban en propuestas normalmente aquí ya hay un momento en que las gemelas se basan en atacar al otro yo creo yo creo sobre inaugura la oposición de Aznar yo diría no hay un momento en que en que la oposición se pasión yo recuerdo es el momento en que la oposición se posición

Voz 42 38:16 es una manera de una manera digamos

Voz 1832 38:19 Cal y violenta ahí y efectivamente la Cámara deja de ser una campaña propositiva para ser la campaña de atacar meter de meta

Voz 42 38:27 el miedo de

Voz 1832 38:28 radicalizar que es en lo que estamos cada día de una manera más evidente

Voz 17 38:32 pero las campañas funcionan condensa sea yo creo que gente ya saben antes lo que va verdaderamente una campaña puede cambiar el futuro

Voz 1995 38:39 de del país si de eso desajustado y volvemos a los carteles Kuti que es un buen cartel la foto basta por ejemplo notamos íbamos a hacerlo la próxima campaña que el logotipo del Partido Popular al desaparecido ahora son populares donde luego tipo La Gaviota

Voz 0057 38:56 lastra la marca Partido Popular de trabajo

Voz 1995 38:59 sea como debe ser un buen cartel electoral Toni

Voz 1832 39:02 bueno Juncal del cartel no sólo electoral sino en el cartel en general es un telegrama es un puñetazo es una moderna afirmación casi onomatopeya dos tiene que ser eso muy simple muy contundente

Voz 1995 39:15 muy fácilmente comprensible no siempre tiene que haber cierra foto del candidato siempre sonriente siempre

Voz 1832 39:22 depende del nivel de conocimiento que tenga la gente ese candidato pero no viene mal recordar candidato otra cosa es cómo hace esa foto a lo terribles que esas fotos suelen ser unas fotos que deja la candidato como un señor sonriente tontorrón

Voz 1995 39:36 hay varias bolas de otra manera hay fotógrafos especialistas

Voz 1832 39:38 en campaña no no especialmente no se trabaja con retratistas de todo tipo hay asesores que acaban haciendo asesores estadistas que acaban haciendo que todas fotos aparezca

Voz 1995 39:48 eso son gran es que crea que lo dan o Yes que llaman

Voz 0057 39:53 la policía para acabar haciendo la ellos porque me pasa con los Jardiel político me pasa un poco como con la gráfica de perfume de la gran en marcas de lujo que son todos iguales

Voz 1995 40:00 digo pero alguien debía definir en mil novecientos treinta y tres

Voz 0057 40:03 que una marca de Colonia de lujo el cartelera así con la política igual dices siempre es el mismo cartel yo pienso de verdad no hay otra manera hacer carteles deduzco que debe ser porque al final la decisión la toman político

Voz 1995 40:16 pasa igual con el fines a todos los carteles delfines se vuelven al si es de acción es un señor como cayéndose algún sitio agarrado a una algo si es digamos es una mirada de donantes mirándose y un fondo con uso de dos repetimos las imágenes esa es la gran maravilloso

Voz 1832 40:32 por unidad que nos da el miedo porque en también envió hace hace que los anunciantes en general hagan lo que normalmente se ha hecho lo que siempre ha hecho lo que funciona y eso es lo que nos permite a los que tratamos de hacer cosas diferentes porque las cosas diferentes hacen que te vean no no porque sean diferentes porque ser diferente en un mercado colapsado de comunicación asistir pero que hayan códigos y que hayan clichés afortunadamente no permite a los que trabajamos en esto

Voz 1995 40:57 a construir cosas distintas in lo con el tema anterior del que hablábamos con con brinda sobre el consumo sube como tú consumo puede cambiar el mundo comprenda Chávez las marcas no tienen opiniones políticas averiar aéreas que habíamos

Voz 0057 41:10 me ponga cada vez donde la marca se les exige más tener punto de vista de las cosas y el problema es que la realidad se tenga camino donde la marcaban en el punto de vista

Voz 1832 41:17 sobre las cosas se llama política si la más allá de lo no lo hemos hablado muchas de este programa votar es política votar eso es democracia construye el mundo lo quieran o no las marcas están implicadas es una discusión que es absolutamente política pero porque no hay cada vez más ese viles sabe lo que pasa que hablábamos de Nike lo que le tal eso ya son discursos políticos que la conversación están un sitio que ya nos tocamos sociedad de decir si la comisión

Voz 0057 41:43 en política estuviera en si el marginal del IRPF tiene que está el cincuenta y seis cincuenta y dos como marca podría no tener una visión gas y está en ir o no a la manifestación por la mujer es que como marca prudente tienes una visión de la mujer

Voz 1995 41:54 las obligaba decirle si tuviera es lo mejor para el hombre

Voz 1832 41:57 en un momento en que estamos definiendo redefiniendo tratando a entender qué cosa es un nombre pues a que

Voz 0057 42:01 a mí me cuesta creer que en España tengamos madurez es decir yo creo que lo que hacen hay decir Donald Trump no yo creo no no quiero hacer esa amarga quedan pase adelante dice invento eh Santi Abascal es volver al pasado a yo creo que no tenemos un mercado maduro para entender el punto de vista la marcas

Voz 1995 42:19 pero la sociedad sí lo está

Voz 1832 42:22 yo estamos en ello creo que creo que el el nivel digamos de la Brenda es una cosa que ha ocurrido o qué ocurre qué puede ocurrir porque tenemos hoy las herramientas para informarnos para difundirlo va a decir esto digamos la transparencia y la obligación de las marcas de estar en esas Valencia y la obligación de los consumidores de han de aprender informarse para comprar eso ocurre porque aparece Internet entonces estamos en ello

Voz 1995 42:46 interesante llegará el día en que veamos una marca posicionarse con un asunto relevante como el feminismo ante unas elecciones han posicionado

Voz 1832 42:54 también

Voz 0057 42:55 en España estamos cinco claro yo creo que sí porque Paunero todavía no pero sana

Voz 1832 43:00 Netflix ha hecho cosas interesantes en septiembre una marca Clamente comercial

Voz 0057 43:04 así que cuando todo se polariza como marca no pueden no polarizar te es verdad que tú querrías el espacio común el que gustaba todo bueno ya no existe eso pude gusto no existe ese mundo el que no existe el canal en el que hablas a todo el mundo clases lo que ha hecho que el lenguaje cambie para para para panel que jugar ibas a tener que elegir a quién crees Carbó

Voz 1995 43:22 bueno me parece que este tema Toni Gonzalo

Voz 16 43:25 no vamos a tener bastante más

Voz 1832 43:27 dietas

Voz 16 43:29 está lo de Fraga me parece que me parece tan actual Gonzalo muchísimas gracias señor reemplace

Voz 29 43:43 lo notas se

Voz 1995 48:41 bueno para finalizar está ahora nos preguntamos lo siguiente puedo un colegio convertirse en un laboratorio donde aprender química biología donde aprender lector ocho lectoescritura un gimnasio puede un colegio convertir su comedor en todo eso

Voz 51 48:56 tú puedes dar que casi y cada vez hay más colegios utilizan el comedor como un sitio donde dejar allí a los niños Hayden herida lo niño innovador bueno el vino

Voz 1995 49:08 pero en España en convertir la cocina y el comedor en una experiencia de aprendizaje integrada en la escuela es Juan Llorca Juan Darío trae buenos días

Voz 5 49:16 los días Juanes el primer chef kilómetros