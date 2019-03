Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de esta mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 0055 00:10 Nos días Toni el secretario de Organización del PSOE y también ministro José Luis Ábalos acusa Soraya Rodríguez de querer tener un cargo a cualquier precio después de que haya anunciado que se marcha del PSOE crítica de Ábalos hace unos minutos en Almería

Voz 2 00:21 ahora cuenta cuando dejado una condición de ser diputada ahora que ya no lo es pero también lo luce tristeza como todas estas cosas tristeza por un lado lo personal horror político el otro esto es promover el transfuguismo no hay otra aquellos que ahora la política practican lo peor de la vieja política sea con tal de permanecer un cargo público da igual el partido esto es nueva política es decir da igual donde estés porque lo importante es que estés da igual el proyecto político al que Siervas se puede estar hoy la izquierda de mañana la derecha

Voz 0055 00:52 está ya en marcha una nueva sesión del juicio del proceso independentista el jefe de la Policía Nacional en Cataluña en esos días está detallando que sospechaba que los Mossos iban a actuar con pasividad hilo confirmó durante el uno de octubre también está de esta detallando que hubo violencia vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días los Mossos prácticamente no colaboraron con nosotros acaba de decir Sebastián Trapote jefe entonces de la Policía Nacional en Cataluña ese día dice hubo violencia coordinada para combatirlas en los colegios

Voz 3 01:18 que no eran cualquiera que estaban allí están perfectamente organizados sabían cómo tiene que hacer la resistencia había nuevos llamamientos a través de redes sociales hacían cadenas humanas no bloqueaban el paso

Voz 0055 01:31 la línea del resto de testigos policiales Trapote también ha cargado con dureza contra Josep Lluís Trapero el mayor de los Mossos por no aceptar ser coordinado por un guardia civil ese día gracias Alberto la justicia de Francia acaba de declarar culpable al cardenal Philippe Bárbara han primado de ese país por ocultar los abusos de un cura pederasta le condena a seis meses de cárcel corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 01:49 buenos días el cardenal no tendrá que ir a la cárcel pero la condena llega por sorpresa absoluta pues la Fiscalía no había pedido ninguna pena contra el cardenal de Lyon al considerar que los abusos denunciados habían prescrito

Voz 0150 02:02 Tribunal Correccional de Lyon condena al cardenal

Voz 0390 02:05 Philippe va baja por ocultar los abusos cometidos por el cura pederasta Berna Reina a niños de su archidiócesis durante veinticinco años el condenado mantuvo en su puesto al cura hasta dos mil quince Los abogados de va han anunciado que recurrirán la centena

Voz 0055 02:20 C y un asunto más en nuestro país desde hoy no se puede cazar ningún animal en Castilla y León Valladolid Eva Marín primero

Voz 0603 02:28 fue el reglamento de la Junta ya ahora es la orden de forma que todas las normativas que en Castilla y León regulan la caza están ahora suspendidas de forma cautelar Laura Duarte del Partido Animalista PACMA que presentó el recurso que ha originado esta paralización de la caza

Voz 4 02:42 supone que se anulan la última oportunidad el último argumento al que se estaban agarrando los cazadores y por tanto de ninguna manera ya bajo ninguna duda se puede cazar en Castilla León

Voz 0603 02:52 mientras tanto en el Parlamento autonómico se trabaja a contrarreloj para aprobar antes de la disolución de las Cortes una ley para blindar la caza en Castel

Voz 0055 03:00 en León Monthy tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 5 03:05 cadena SER Madrid

Voz 6 03:07 sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid

Voz 0122 03:10 encontronazo entre la portavoz de Podemos y el presidente a cuenta del cartel en el que podemos anuncia la vuelta de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad Clara Serra preguntaba Garrido si está de acuerdo con la candidata Díaz Ayuso en que Madrid es una dictadura feminista Garrido ha respondido así

Voz 7 03:25 sería de Podemos a ustedes se les llena la boca hablando del empoderamiento de la mujer pero luego tienen que tranquilos las ideas como el cartelito de Well el cartelito de vuelve para celebrar Art señor Segal es que sea sé que nadie le ha echado de menos por lo tanto no importa una higa vuelva no vuelve de digo más devuelve debemos de ese pase muy mal por ejemplo de Venezuela puede que vuelva a mí su cartel que además de machista me parece sobre todo megalómano que es algo lo que están tristemente ustedes acostumbrados mire yo les pediría que un día como hoy víspera del ocho de marzo recapacite

Voz 1 03:59 de que dejen ustedes de dividido Podemos ha retirado ya

Voz 0122 04:02 el cartel en el que se veía Pablo Iglesias dándose un baño de masas tras reconocer que ha sido un error a esta hora está citado a declarar el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Móstoles Alberto Rodríguez de Rivera imputado por delitos urbanísticos por un sobrecoste de más de cuatro millones de euros en la construcción de un polideportivo que el Ayuntamiento llegó a ofrecer para la candidatura olímpica de Madrid dos mil veinte cuatro personas ha sido además detenidas en esta operación que lamenta el portavoz del PP Enrique Ossorio

Voz 1042 04:28 pues respetar las actuaciones policiales e de los jueces como siempre y esperar a ver qué es lo que ahora mismo no puedo opinar sinceramente más allá de las campañas electorales nunca me gusta que personas que dé el Partido Popular y que gobierna el municipio una comunidad donde sea pues puedan tener problemas con la justicia yo espero presunción de excedencia como ustedes saben y esperar a ver que que tengamos noticias de lo que ha pasado ocho

Voz 6 04:52 habrá dos ahora mismo en el centro de Madrid doy las máximas más bajas alrededor de los diez grados

Voz 0055 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 8 05:06 se servicios informativos

Voz 9 05:15 en la Cadena

Voz 0150 05:16 la SER Hoy por hoy con contó

Voz 1 05:18 ni Garrido

Voz 1995 05:21 Pedro Humvee buenos días entonces de verdad esto que estás preparando no se lo has contado a nadie

Voz 0150 05:30 no se lo conté a nadie mientras lo preparé y hasta que no estuvo hecho de aunque eran demos y luego hay esa estemos se han convertido ya en canciones como por ejemplo llama eh nadie sabía lo que estaba haciendo todo el mundo está me además me he ido a distintos sitios a grabar bueno estuve en Barcelona estuve estuve en distintos sitios así

Voz 1995 05:52 pero cómo consigue el año dos mil diecinueve a alguien con las redes en el que te una foto Medina de Ana Torroja en The Joshua tree lo imposible guardar un secreto muy bien

Voz 0150 06:02 que lo pongo ya cual ya después hay mucho material que no

Voz 1 06:06 pido en redes que lo guardo para para

Voz 0150 06:09 que ya se puede claro

Voz 1995 06:12 el público nosotros los que te seguimos no sorprende pero claro en tu entorno entonces tiene que haber sido de shock pero sí un

Voz 1 06:22 sí

Voz 0150 06:23 sí pero pero las caras de de de sorpresa ideas felicidad eh

Voz 1 06:31 no tienen precio esa obviamente nadie sabía lo que estaba haciendo todos querían que bueno todos mi compañía de discos quería que hiciera otra cosa

Voz 0150 06:39 a ello no está convencida de esa otra cosa y al final

Voz 1 06:42 mientras íbamos ellos iban por un lado yo iba por otro es otra cosa pero sin criticar era una opción más de lo mismo casi casi es muy correcto educado eso no casi pero sí sí más de lo mismo no voy a no no no pues no

Voz 0150 07:03 porque ellas ya está ahí yo necesito realmente llamarlo digo lo digo de corazón necesito motivación

Voz 1 07:11 para salir de mi casa para para dejar a mi hija

Voz 1995 07:15 pero en casa de uno como es esta verdad

Voz 1 07:17 verdad como se está como en casa así aquí

Voz 1995 07:22 esa es la respuesta correcta es que se nota que ya tenemos alguna entrevista a nuestras España seguir Si señoras oyentes de la Cadena SER

Voz 9 07:33 Ana Torroja ha vuelto

Voz 1995 07:37 demostrando que lejos de mirar al pasado ella ya está en Fitur llega con un nuevo single Ana Torroja hoy nos presenta llama

Voz 9 07:48 a la mañana se llama llamas

Voz 1995 07:51 vale eximido equivocarme esto será tres

Voz 10 07:54 dos o sí aquí esta medida

Voz 1995 08:47 ya les advertimos que si tú y tu ya mañana se levanten también con el y

Voz 1 08:57 la gente ya se lo lado tuya tú tú y tú tú si lo que tú quieras

Voz 1995 09:07 estás dicen que hacía mucho tiempo no tan ilusionada con el nacimiento de un trabajo tuyo con algo que quiere ceder a mostrarnos

Voz 0150 09:15 Real es es es cierto yo llevaba ya cuatro años girando con con conexión con el disco anterior y como te he dicho antes necesitaba motivación e ilusión para seguir en para seguir haciendo música qué es lo que me gusta pero no cualquier cosa me me me me sirve no cualquier cosa me emociona ahí bueno esta propuesta al haber trabajado con con con Guincho y Alice y otros que andan por ahí otros otros productores dj's

Voz 1995 09:47 dicho Alix son ustedes sepan los más modernos detrás de Rosalía detrás de tangana de todos los buenos los están ellos han venido ellos a buscar han llamado a tu puerta si no ha sido tu oye de hacer convenido ellos las horas

Voz 0150 10:03 es que a mí me pasa una cosa siempre o hasta hoy me ha pasado así cuando se tengo clarísimo lo que no es pero a veces no sé lo qué es pero me enfoca yo en que en que tengo que encontrar mi energía en encontrarlo de pronto aparece y me ha pasado muchísimas veces en mi vida y en este caso fueron Guincho y Alice y los hilos otros equipos de de dj's que querían acercarse al pop al al al a producir voces de pop y los hitos coincidieron en mi hija bueno pues cuando me hicieron la la propuesta llamará a la puerta dije allá que me voy a Barcelona primero y luego a los a los otros

Voz 1995 10:45 alguien como Tom diría que sobre el eterno retorno devolverán las que volver a las me cosas de la misma manera una y otra vez pero en el fondo lo que demuestra que los mejores y más modernos y más extraordinarios y exitosos productores de momento queremos está yendo a buscarte a dice es que esto se basa en el trabajo en el talento en hay unas bases que van a estar siempre presentes esas no se puede oir

Voz 0150 11:10 exacto y luego también supongo supongo ellos no me lo han dicho pero yo lo intuyo porque luego lo recibo de la gente que escucha la canción que también buscaba una voz que fuera que que diera su su toque personal al a lo que ellos querían hacer no cuando me la gente me dice es que todo lo que tocas le pones tu sello no me acuerdo que cuando estábamos haciendo la canción y estaba cantando el tú y tú con los dos sonrieron y yo yo luego les pregunto por qué

Voz 1 11:44 de hecho algo pasa la red cuando alguien que te estar hecho algo vale metió la pata y me dijeron no es que hemos encontrado tus ello sabemos encontrar lo que buscamos la marca Ana Torroja no

Voz 1995 12:00 vale tengo preguntarte si sirve esta entrevista que concedió José María Cano estoy en el

Voz 0150 12:04 bueno me han mandado por doscientos mil sitios diferentes pero sí

Voz 1 12:08 como para mediante

Voz 1995 12:09 vale José María hablaba desde su residencia ni física y fiscal Malta decía referencia que le alegraba mucho que ahora hables del sin acritud y que el hecho de que recuerdes con cariño puesto basado en común podría ayudar a un regreso de grupos decía textual le he leído la demanda

Voz 0150 12:28 sí sí sí sí la la he leído lo de lo de hablar con cariño y yo creo que lo he hecho siempre creo eh digo tendrá que remontar me al al pasado sí que obviamente ha habido momentos hacia el final de Mecano que para mí fueron más complicados y a lo mejor ahí no hable con tantísimo cariño no lo sé pero sí siempre he estado muy agradecida a mi a mi parte Mecano a esas canciones que sigo cantando hoy en día por supuesto que aunque no nos veamos y no Hinault estemos en contacto diario esas cosas yo les les tengo mucho cariño lo que eso significa un reencuentro de Mecano yo no he sido la que me fui entonces ni me fui irá por supuesto que sí que se hubieran reencuentro esta vía y la primera pero yo creo que es más complicado que el hablar con cariño

Voz 1995 13:28 la vuelta de Mecano está más cerca o más lejos que manta

Voz 0150 13:31 yo creo que está a la misma instancia que ha estado siempre

Voz 1995 13:36 vamos a hablar de TUI tú y tú y yo esto no se lo van a quitar durante todo el día de la cama Ana Torroja tiene buenas noticias Single Porca antes hacen discos hace Single lo sacará otros algún dices las cosas de eso vamos a hablar en unas segundos

Voz 10 14:08 aquí en la Cadena Ser

Voz 1 14:11 voy con Toni Garrido

Voz 11 14:14 escuchas es tu vecino ha sido inundado su casa tú no tienes seguro Hogar a ya más ahora evita lo llamando al directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 5 14:28 invitamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 1 14:38 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro

Voz 5 14:43 yo buscase hipoteca termina aún mejor conocer

Voz 1 14:45 la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones

Voz 5 14:48 elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es abre la puerta a ser uno además a vivir en pareja a tener un jardín últimos días para encontrar tu piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 12 15:11 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 5 15:27 ahí Force de Ramos el día del socio del Club Carrefour siete de marzo porque te descontamos el IVA en todos los productos de levitación productos frescos bebidas droguería perfumería alimentos dos cotas y también en Carrefour punto además aprovecha para repostar en nuestras gasolineras oferta válida en Península

Voz 1995 15:46 Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 5 15:49 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 12 16:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 16:14 amigos todas las semanas con Euromillones además del bote se sortea el millón de Euromillones un millón de euros

Voz 1995 16:22 un millón de

Voz 1 16:23 euros

Voz 14 16:25 este viernes además del bote de sesenta y dos millones puedes ganar el millón de Euromillones un millón que toca en España todos los viernes todos los martes juega Euromillones

Voz 8 16:36 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 9 16:43 hoy por hoy Con a Reagan ni venga

Voz 1995 16:58 la mayoría de ustedes todos ustedes conocen muy bien a Ana Torroja acompaña emocionalmente desde hace muchos años en todas las fiestas escribió al menos un par de grandes capítulos de la historia del pop de este país como vocalista uno de los mejores y mayores fenómenos musicales que ya hemos conocido Mecano fue y sigue siendo una referencia pero Ana Torroja lleva ya mucho tiempo en un proceso de desconexión y este disco viene a reafirmar desconexión y conexión con toda una generación que simplemente a partir de hoy desde hace unos días va a gritar esto de tu y tu vida

Voz 10 17:32 no

Voz 1995 17:39 fundó los discos Ana cuando ves la las películas Caine un programa del Gobierno de nuevo que te dan una nueva identidad que te llevan a vivir a Wisconsin y a ser frutero en el fondo los discos han constante proceso de nueva identidad

Voz 0150 17:55 totalmente totalmente de hecho en mi caso porque la gente me dice que tardas tanto en en hacer un disco porque entre disco y disco pasa mucho tiempo he leído porque porque me gusta despegar me o deshacer me de un momento empezar otro porque si no me repetiría

Voz 1 18:15 dentro

Voz 0150 18:17 mira me me me gusta en este caso en todos cada disco que he hecho ha sido coherente con un momento en concreto independientemente de modas de lo que se sabe de lo que se tuviera que hacer o lo que fuera correctamente o correcto cero lo que posiblemente fuera vender más pero luego yo escucho los discos después con el tiempo no cambiaría nada porque claro me recuerdan a ese ese momento fueron honestos en ese momento y el momento de ahora pues es es llama todo lo que venga

Voz 1995 18:53 se llama que se llama llama pero

Voz 1 18:55 estoy un poco la pensado concierto de Raphael unos mitos de rock que vienen vienen con un nuevo disco tu tiende al público con qué estado con los otros canciones siempre abren con el disco tú tienes la sensación yo lo tengo

Voz 0150 19:12 sí

Voz 1 19:13 aplauden están en favor le gusta normalmente prestan un poco vamos con lo de machista en el escenario esto sí de hecho de hecho yo hay muchas

Voz 0150 19:25 decía es que me gustaría va a hacer una una conciertos lo tengo en la cabeza no sé si lo haré alguna vez para los que son así muy muy muy muy fans no de de canciones sólo de Ana Torroja vamos a decirlo así no pero cuando haces conciertos pues para el público en general no sólo los muy muy muy muy fans pues obviamente están esperando esa canción bueno tengo la suerte de que hoy por hoy todavía las disfruto cuando las canto o sea que

Voz 1995 19:53 voy que tituló en hoy por hoy todavía defectos es con cuál

Voz 0150 19:59 sí sí no lo sigan al batía de hecho las que no disfruto no las canto

Voz 1995 20:03 con disfrutas más con cuál de todas las canciones es todavía es imposible Girona oficio como como sale de las

Voz 0150 20:11 no pero es que es cierto es que sí

Voz 1 20:14 no es cierto hay muchas canciones

Voz 0150 20:16 muy buenas hay canciones de las que también me me canso osas que después de cuatro años de girar el show ha evolucionado pernil mil partes no pero hay canciones que digo no está ya está ya no no la quiero cantar entera a lo mejor la ley porque la gente y me apetece escucharlo

Voz 1 20:35 no

Voz 0150 20:37 esta es grande que te dice por ejemplo maquillaje no es una canción que llevo cuatro años cantando entera entonces ya como que me apetece ponerla en otros en otros en otro sitio y añadir canciones que a lo mejor hace tiempo que no canto

Voz 1995 20:52 es una curiosidad te queda algún tú estuviste económicas si te claro tenías otra por aquella época pero te queda algún recuerdo porque los artistas ya no solamente es artistas sino que seis productores promotores y si nos obliga o como todos es decir pienso lo va a tener otro tipo de virtudes y talentos más allá de cantar componer arreglar ningún disco tu día aquello tasa a ahora ha dicho que estoy yo una parte de económicas que esto me ha venido bien te acuerdas de algo

Voz 0150 21:31 me acuerdo de que de que la contabilidad de las suspendía casi constantemente

Voz 1 21:35 muy mal

Voz 0150 21:38 pero me acuerdo de esa frase de que cuando cuando hay un exceso de demanda no precios ya ves bien los precios bajan cuando hay un exceso de oferta los precios suben eso es lo único que va sigue graba edito pero no tengo tengo gente que que se no me gustan los papeles no me gustan los números

Voz 1995 22:00 artistas era somos como somos los artistas es bueno hablamos esas grandes canciones hemos dado cuenta que la influencia tuvo influencia en nuestra vida en nuestro panorama en nuestro paisaje emocionales mucho sabes cuántas bandas por ejemplo hay Tributo a Mecano gente que trata de distraer lo más parecido a mí me daría mucha cosa

Voz 0150 22:24 mira te te a alguien ayer estuve haciendo una cosa que no la puede citada apareció por allí una chica que se llama Robin que hace un concierto que se llama Hijo de la luna

Voz 1995 22:41 así

Voz 15 22:45 que haya perdonado

Voz 16 22:51 sí hice yo no la conocía allí porque porque pasaba también ella por allí me enseñó un vídeo aluciné dije hoy que raro

Voz 1 23:07 sabes esa deber me me dijo ya que si bien es saber uno de los conciertos yo debe ser curiosamente extraño no verse reflejado estar todo verte ahí fui a su propio concurso no ganó el best gordo un poco ya pasado de drogas entre una pizzería para comprar veo un concurso de imitadores derbi

Voz 0150 23:31 me dice por supuesto

Voz 1 23:34 no lo digo al tercero

Voz 1995 23:38 las disputas a Mecano esta Hijo de la luna que estamos escuchando esta Melissa

Voz 1 23:42 eh

Voz 1995 23:50 una de las voces que vamos a escuchar es la de otra banda homenaje tributos llama Barco a Venus hay otra banda tributo becarios llama Barco a Venus

Voz 17 24:06 sí

Voz 5 24:15 favorita se llama

Voz 15 24:26 descanso

Voz 1995 24:33 los nombres de las bandas tributo merecería una digital pero si tú tuvieras que montar una banda tributo

Voz 1 24:40 quién sería no sé si sería capaz de hablarlo pero yo a a April

Voz 0150 24:48 se es explicar alto y no sé si llegaría pero

Voz 1 24:53 me vuelve loca su maravilloso

Voz 1995 24:56 porque claro entre los quinientos discos entre todo el trabajo que dejó todas esas esas puestas en escena

Voz 1 25:01 no maravilloso si si él él él su persona eso sí que es

Voz 1995 25:08 bueno de ahora ya los trabajos son distintos porque cuatro productores Rosalía se ha implicado también en el disco su productor de productores que han grabado como ejemplo esté Geri saben

Voz 19 25:27 este vamos a pusiera piedras

Voz 1995 25:36 has vuelto a rodear de la de la verdadera vanguardia

Voz 0150 25:40 sí sí pero bueno es de esos regalos que te que te hace la vida yo conocía el trabajo de algunos y realmente el hecho de que de que quisieran trabajar conmigo me ha permitido conocerles más ya no sólo como artistas sino como productores como genios musicales para mí como personas porque además luego encima me lo he pasado bien y me he reído mucho y es verdad

Voz 1995 26:06 sí que de verdad

Voz 0150 26:09 además ganas ya de de de Le voy a toda la vida que se merece a llama a los incas que salgan antes pero pero tengo muchas ganas de que salga el disco va a ser va a ser muy ecléctico va a ser un disco que va a tener que han creo canciones para todos los momentos para todos los públicos siempre y cada canción va a sorprender porque es un mundo diferente

Voz 1995 26:29 claro la música es un elemento fundamental en nuestras vidas y puramente nunca hemos escuchado tanta música como escuchamos ahora nunca hemos tenido un acceso real y tan extraordinario aunque atado de pero la música también sigue formando parte de la conversación por ejemplo esta semana aquí hablamos son la nueva polémica sobre Michael Jackson un documental que España se va a emitir el próximo el próximo sábado en ciertas dudas incluso Francino compañero por la tarde el martes lado ellos sobre cómo aproximarnos ahora a músicas ya músicos con una la trayectoria vida no demasiado edificante en caso de de Michael Jackson ese documental y Neverland aparece con dos testimonios de que describe los abusos sexuales por parte de de de Michael Jackson nos preguntamos cómo sociedad estamos lo suficiente como para separar al artista de de de su obra tú sobre esa tienes alguna opinión

Voz 0150 27:20 creo que no estamos maduros no no creo que se enjuicia yo obviamente y aquí dices que a él documentales y testimonios no bueno pues pues si los adictos era pero es difícil separar al artista de hecho hoy menos hoy con las redes sociales osea todo el mundo como que se siente con la con el derecho no y a veces con la obligación te diré de de opinar no se separa de la música te diré que en este país es menos

Voz 1995 27:56 vas a hacer mañana este ocho de marzo

Voz 0150 28:00 pues mañana tengo promoción entre otras cosas y bueno pues seguramente publica haré algo en redes porque es un día importante para

Voz 1 28:12 pues tendría para la sociedad hayan ya sea para la mujer sí pero la sociedad también que no vas a hacer huelga mañana hay que hacer huelga pues la mujer de este país están convocadas seria

Voz 1995 28:25 edición por la tarde ya un paro una huelga general en favor de los derechos de las mujeres

Voz 17 28:31 pues mira yo no lo sabía lo mismo es Querol porque tengo que tragaba

Voz 1 28:39 pero pero es que me ha despertado esta mañana van Black más maquillando venido para acá

Voz 0150 28:43 Vine de México hace dos días si sabía la verdad es que leído algo pero no sabía muy bien y que ahora ni nada pero por qué no sea lo mismo me apunto a la a la huelga a favor de los pero fíjate yo sé que yo sé que hay eh una pese a ello la balanza está muy muy equilibrada hoy se intenta equilibrar hacia el lado de las mujeres que obviamente es Se necesita equilibrar por ese lado

Voz 9 29:13 pero

Voz 0150 29:15 yo creo que lo que hay que hacer es educar a la Sociedad General

Voz 1995 29:21 déjate de eso ahora sí

Voz 0150 29:23 sí sí sí

Voz 1 29:27 sí sí sí que sí que sea que sea natural que sea como debería ser pero para eso hay que hay que hay que a que esa es la la la manifestación pues

Voz 1995 29:39 depende de vallas esta mañana en Madrid mañana una vez más hay una gran manifestación convocada por la tarde a las ocho de la tarde si no me equivoco distintas concentraciones en todo el país a partir de las doce del mediodía y una convocatoria de huelga general pero la de mañana es una huelga feminista inseguro seguro que gente como tú mujeres como tú fuertes demostró durante mucho tiempo sumadas esa causa tan todavía más fuerzas otras a muchas mujeres que no es que no vayan a querer es que no van a poder

Voz 1 30:06 ya mañana secundaron

Voz 1995 30:08 en cualquier caso

Voz 0150 30:09 Ana Torroja pues yo ahí estoy de verdad digo ahora me miro la hora y además en ese apoya en redes Si yo creo que es importante yo creo que es importante concienciar seguir concienciando

Voz 1995 30:21 te sabes Ana Torroja tiene un nuevo discos se llama llama ahí es una evolución asombrosa asombro la palabra Jano verdadero placer gracias tácitamente siga adelante gracias

Voz 10 30:37 aquí

Voz 1 30:50 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 30:54 sí lo notas

Voz 19 30:56 sientes si por fin llega el seísmo

Voz 11 31:01 prepárate porque te va a encantar directa este supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 5 31:25 conecta con hoy por hoy a través de nuestro Twitter en vía tus comentarios y opiniones

Voz 1995 32:04 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como ha dictado por cierto qué ha pasado ahí no

Voz 23 32:23 no años Marcelo una

Voz 19 32:25 quizá es buen momento Cadena SER

Voz 5 32:33 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 24 32:55 resumirlo es como el tú de la comedia pero que conmigo puede decir lo que la ganancia de Talanta hígado a lo más cutre con Antonio Castelo ya las ocho mil Custom muy irónico usted Ibiza la vida moderna con David Broncano

Voz 25 33:09 un nuevo programa de humor nuestra gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 13 33:16 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 26 33:18 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 19 33:31 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 13 33:40 hay una radio sin relojes

Voz 11 33:42 ello el lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 15 33:49 la ópera comienza en un claro en el

Voz 25 33:52 los que en las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Opera

Voz 27 34:04 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 5 34:08 la radio que tú programas

Voz 28 34:11 ya ha

Voz 29 34:14 ahora cuenta con las

Voz 6 34:18 así lo que pasa

Voz 9 34:20 no

Voz 1 34:28 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombre tamén llevó

Voz 8 34:42 las cosas Canaletes eso bien este mes de marzo apoye estrena por culpa antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada Pima cien de te banca hasta fin de mes condiciones en silencio

Voz 13 34:57 así que tiran muchas mujeres que han hecho historia por eso esta

Voz 30 35:00 colecciones tan necesaria descubrí las vides de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección mujeres en la ida

Voz 31 35:08 todo el domingo diez primer libro empatía por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 1804 35:14 si eres autónomo tienes una empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas Love negocio incluyen llamadas ilimitadas llamadas internacionales y hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento Guille batió un juego y mate veinte con más de cuatrocientos euros de ahorro informa tiene unas condiciones en el novecientos novecientos setecientos o B a tu tienda ahora ADS

Voz 8 35:34 es ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe pero lo que no filias es el sueño porque no sabes a qué tienes derecho

Voz 32 35:43 es un momento legalizadas monumental desde quince euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama tratarse al novecientos dos seis seis tres

Voz 15 35:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 36:00 con Toni Garrido once

Voz 1995 36:02 minutos mañana ocho de marzo Día Internacional de la Mujer esta semana muchos medios marca partidos políticos todos parecen comprometerse con el feminismo por unos días nosotros nos comprometemos todos los días pero los jueves más con las chicas la presidenta las chicas del feminismo y algo de risa en la Cadena Ser

Voz 6 36:28 hola qué tal cómo estáis quiero empezar hoy enviando un abrazo muy fuerte a Isaías Lafuente porque porque todos los años por estas fechas tiene que desmentir a algún partido sobre todo al PP con el tema de que la izquierda se opuso al sufragio universal ya claro a Clara Campoamor entera Isaías gracias por tu infinita paciencia esto es así cada año estamos en la víspera del ocho EMI esta semana está dando para mucho para noticias y propuestas importantes y para que la mujer escojamos impulso y fuerza en la jornada de mañana por qué nos organizamos nos animamos no recordamos que esta huelga es necesaria no recordamos que hace unos años estábamos peor y que si estamos cambiando el mundo no recordamos que algunas mujeres quieren pero no pueden permitirse la huelga por ellas tenemos que hacerlo las que podemos recordamos huelga laboral estudiantil de cuidados de consumo en todas las ciudades en todos los colectivos en todas las profesiones en todos los ámbitos hasta el religioso aquí las monjas por el ocho M

Voz 33 37:21 la lista es también mi huelga huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga ese año la podemos hacer vuelva es por el fin de la violencia contra la pobreza las mujeres dentro y fuera de la Iglesia Aupa esa huelga feminista aupa

Voz 34 37:40 ahí lo lleva en la semana previa al ocho m hay tantas noticias tantos actos relacionados con el feminismo que algunos muchos no salen no salen en la foto Celia

Voz 6 37:50 desde luego que no ha sido una semana de noticias que no famosas diciendo que no son feministas que son femeninas no interesa señores que se hacen una foto con toreros y antiabortistas para darnos permiso para ir a la huelga no interesa partidos que dicen que el ocho M es una pantomima subvencionada no interesa compañías aéreas como Virgin que

Voz 35 38:08 presentan sus novedades feministas

Voz 6 38:10 normalmente presentar su novedades rodeados de mujeres en bikini pero esta semana para limpiar su imagen dicen que las azafatas podrán llevar pantalones no maquillarse Bao miran hoy lunes si vírgenes pantalón de maquillaje marcas que aprovechan el ocho M para hacer ofertas y rebajas en plan tres contamos el veintitrés por ciento la brecha salarial hombre no no interesa no está muy en el fondo

Voz 1995 38:34 cómo es eso

Voz 6 38:35 hay algo mira cuento eres la brecha salarial que te parece de es que esto sucede es decir pero hombre no no no hagáis el ridículo si se frivoliza mucho por aquí no vamos el posicionamiento loco de Arrimadas y ciudadanos abanderando el feminismo liberal

Voz 0277 38:50 sí interesan poco me encanta a mí me han dicho que nosotros no podemos liderar el feminismo en política atención el motivo eh porque estamos en un partido que se llama Ciudadanos no se llama ciudadanas y digo que me vas a decir esto realmente

Voz 6 39:07 tal me gustan de

Voz 36 39:09 no

Voz 6 39:11 estoy un poco Choni de chunga hace vamos a saber Inés que te pierde el lenguaje no no podéis lidera el feminismo ningún partido puede el feminismo no tiene líderes eso movimiento horizontal y el sólo hecho de que se hubiera tanto esa ambición por capitalizar lo ya os desmonta además de lo de apoyar a Vox hablar de denuncias falsas de violencia de género Iker irregular los vientres de alquiler

Voz 36 39:33 encantando Jaime no

Voz 1995 39:36 bueno ciudadanos presentó hace unos días el término

Voz 37 39:40 feminismo liberal con e Inés Arrimadas Begoña Villacís como lides desde evento con un decálogo incluir por ejemplo carga contra lenguaje inclusivo defiende permitir viéndose alquileres lo llamaban gestación subrogada pero son viéndose Claire

Voz 6 39:55 ver vamos a hablar de feminismo liberal que a mí me interesa explicar un poco este concepto no es feminismo esa para empezar es egoísta e individualista iba más al éxito individual Il profesional económico quede mejorar las condiciones de todas las mujeres niega las diferencias de clase justifica todo en la meritocracia pero meritocracia en un mundo imaginario en un mercado aparentemente perfecto en el que todos y todas competimos en igualdad de condiciones ignoran obstáculos de raza de clases sociales de género que los que deciden las cualidades son hombres normalmente que se tiene que tiene miedo a la maternidad y a la baja materna es el feminismo de las mujeres de clase alta que quieren liderar comités de empresa básicamente seguir usando mujeres como mano de obra barata y no tener muy en cuenta las que no trabajan y menos a las pobres que eso es una cosa muy ordinaria este feminismo

Voz 38 40:48 esto lo

Voz 1995 40:49 ese es un tema

Voz 6 40:53 la banda sonora de Armas de mujer yo creo que Arrimadas no ha leído mucho de feminismo se vio Armas de mujer dijo Yo soy Sigourney Weaver es es el feminismo el que me defiende a mí mis

Voz 1995 41:02 de momento con esta música por quienes escuchar de nuevo

Voz 15 41:07 me encanta

Voz 8 41:12 vale vamos a hacer una pequeña pausa Un pequeño

Voz 40 41:15 el tome el camino llevamos con algunos conceptos necesarios

Voz 1995 41:19 a día de hoy vamos a invitar a una gran

Voz 40 41:22 conoce este tema que es Nuria Varela que ya está esperando

Voz 1995 41:25 por qué tenemos unas preguntas sobre el ocho de Mecano algunas

Voz 15 41:40 hoy por hoy

Voz 11 41:41 con Toni Garrido oyes puede ser un grifo que se rompe una tubería que pueden ser muchas cosas y ninguna buena para tu casa llamas a los bomberos ahora escucho es tu vecino ha sido un dado su casa tú no tienes seguro a quién llama ahora evitan lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros no un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una acompañaron quitar

Voz 5 42:17 con equidad con hoy por hoy a través de Facebook B es tu comentario tuvo opinion of cuéntanos lo que quiera ser Olimpo saber de ser cercanos en la conversación

Voz 24 42:32 en terminar con Elvira Lindo pero empezar con Pipi Calzaslargas eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 17 42:37 lo hago por resaltar una peculiaridad yo era así insufrible siendo así

Voz 41 42:42 disfrutemos de los que se alejan os hablaré desde lugares recónditos exóticos celebro que estés en Madrid la semana pasada

Voz 42 42:50 de de Turisme y si ya te excluye

Voz 41 42:53 que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile y pues La Ventana

Voz 11 42:57 la séptima temporada con Carles Francino el

Voz 43 43:05 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda no se llama El nos encanta no sin cantar la Cadena SER me gusta muchísimo la Cadena Ser Carrusel deportivo se escucha todos los días todo lo deportivo Garrido no me encanta lo presenta aparte el arte reparto el muy bien de toma pan Luis González Raga tal hablando que además hay un abrasados

Voz 1 43:43 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado rima

Voz 31 43:52 he compuesto

Voz 15 43:53 para acá en los relató tanto los técnico de sonido otro

Voz 44 44:32 no siempre eh

Voz 8 44:42 nada no entiendo nada con Andreu Buenafuente ya Berto Romero

Voz 5 44:47 no entiendo nada de lo que está pasando a la gran apoteosis hasta la ignorancia era Ayaso oiga vamos a publicidad volvemos enseguida este sábado a la una de la tarde Berto Romero Andreu buena

Voz 12 45:01 fuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar bien

Voz 5 45:06 todo lo bueno como yo creo que no dudo que apenas eh

Voz 24 45:19 Nuestra ilusión de que repetía es serles de utilidad por eso la UCI le invite a escuchar las seis de usted hace un desde servicios útiles

Voz 1508 45:37 buenos días las caídas son la principal causa de lesiones en personas mayores especialmente entre las mujeres a medida que se envejece las probabilidades de caerse son más frecuentes de hecho el treinta por ciento de las personas mayores de sesenta y cinco años y la mitad de los que superan los ochenta secar caen al menos una vez al año para mantenerse ágiles es recomendable hacer ejercicio de manera controlada con regularidad además los expertos recuerdan que caminar media hora cinco días a la semana ayuda a evitar lesiones

Voz 24 46:08 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 13 46:14 después de pagarle el campamento en el extranjero de ponerle la tarifa infinita ir más allá en el móvil le pides que te haga una perdida al llegar o un simple emoticonos con un pulgar hacia arriba una mínima señal sólo para saber que está bien a lo que ya tenía

Voz 1 46:29 el de amistad controlando papá

Voz 24 46:32 te has preguntado si ser padre compensa compensa el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 45 46:46 en la Cadena Ser

Voz 1 46:48 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 46:51 hoy es el día antes del día

Voz 1995 46:53 el día que precede a una jornada importante para todos para todos pero sobre todo aparatos para analizar la situación en la que estamos hemos suicidado la presencia necesitamos Fago la presencia de un referente indiscutible de una mujer que formó parte de la creación del primer Ministerio de Igualdad en España de la actual ley del aborto es autora de uno de los manuales de feminismo más influyentes no sólo en nuestro país escrituras el mismo para principiantes lleva más de cuarenta mil ejemplares vendidos que eso es un libro que ponga feminismo y vender cuarenta mil esa es la pregunta que es la

Voz 1 47:26 piten a Marvel de verdad Nuria era muy buenos Nuria

Voz 1995 47:36 podemos discutir sobre el estado y la necesidad de de muchas cosas y muchas pilares que parece muy sólidos en este país pero dime que en este año hemos cambiado muchas cosas dime que este país que esta sociedad desde el ocho m del año pasado oeste vine por favor que hemos mejorado muchas cosas ya que más

Voz 17 47:59 con muchísimo cariño así te voy a decir es eh no yo creo que desde el año pasado estáis tenemos un cambio estructural es más algún indicador incluso ha caído y creo que tiene explicación por un lado el movimiento feminista ha seguido creciendo ha seguido trabajando hay más grupos feministas incluso que el año pasado y ha seguido pensando y proponiendo cosas por otro lado otra cosa muy importante de este año es que los hombres por fin se han sentido interpelados sale sentido interpelado los partidos políticos las instituciones han quitado muchas máscaras en tiempos el feminismo que siempre ha sido una vanguardia en tiempos de Fame News postureo pues ha afrontado la realidad de cada día ponen nombres y apellidos y ha hecho un trabajo jo en ese sentido de de eso de de de quitar máscaras y decir la verdad es lo más importante es que hemos conseguido trasladar lo que era una cuestión de mujeres a una cuestión de democracia para mí eso es lo lo más importante ahora al mismo tiempo les ha producido una reacción patriarcal tan potente que ha hecho que caigan todos los indicadores esa nuestra vida realmente está mejor

Voz 1 49:07 sino que

Voz 46 49:10 creo que parecía que este año yo tenía la sensación de que estaba costando un poco más el arranque que el entusiasmo que había el año pasado antes del 11M este año eran poco más suave más lento he llegado a escuchar a compañeros diciendo pero es hoy no lo hicisteis ya el año pasado sabe como ya estaría no si esto ya se ha hecho eh uno de los lemas de este año de la huelga ese mil motivos cuáles son los más acuciantes ahora mismo Nuria

Voz 17 49:33 el punto de vista sin duda la violencia en la violencia ha aumentado especialmente la violencia sexual especialmente contra las mujeres más jóvenes la lucha contra la violencia tienen que ser el el objetivo número uno hay que erradicar la violencia de género y lo segundo para mí es la educación entrar en el aula cosa que todavía no hemos conseguido

Voz 6 49:53 a un poco de la mano no existe en el aula también si se evitarían eso

Voz 17 49:57 comportamientos que es lo fundamental si realmente queremos

Voz 35 49:59 cambio estructural si queremos vivir en igualdad hay que dar

Voz 17 50:02 paren igualdad dice queremos acabar con la violencia de género hay que educar en igualdad y eso pues no lo hemos conseguido todavía

Voz 1995 50:09 vale en este año un año diciendo cosas fijas de las cosas que se oyen pero porque me la brecha salarial no me gustaba mucho todavía Celia enseguida de unas marcas proponían un descuento como el de la brecha salarial te tienes que reiteró pero

Voz 1 50:25 es que seguir siendo pedimos que haya un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España

Voz 1995 50:32 por una parte esto famosa amigo liberal

Voz 0277 50:36 encanta feminismo no es decir portavoz FAS

Voz 1995 50:41 ya podemos anuncia una asignatura de feminismo

Voz 27 50:45 creo que tenemos que tomar el guante y asumido esa propuesta también para para las elecciones generales

Voz 1995 50:50 lo que es bueno que la clase política que tratando de guiar oponer una luz lo que ellos entienden por luz

Voz 1 50:59 en el feminismo buena tan

Voz 17 51:01 cuál lo están haciendo no desde luego no porque estaban escuchando verdaderas barbaridades yo le pediría a los políticos ya las políticas lo primero que que si quieren hablar de feminismo que lean que estudien algo de feminismo pero por qué por qué yo les pediría sobretodo respeto respeto a las mujeres respeto al feminismo el feminismo tiene tres siglos de una tradición intelectual increíble tiene una tradición como movimiento social internacional que hoy día no tiene ningún otro movimiento social entonces han cogido pues yo qué sé ciudadanas no que es un partido que nació antes de ahí ayer en la historia de este país que tiene

Voz 35 51:36 la coge y coge el feminismo y lo utiliza como un juguete

Voz 1995 51:41 así que yo mismo liberal lo he llegado a entender

Voz 17 51:44 el feminismo liberal que dice Ciudadanos no existe eso Nos feminismo ni es nada porque porque no tiene nada que ver con la tradición Géminis tal lo básico

Voz 6 51:53 en el feminismo es el respeto

Voz 17 51:55 es es hablar para todas las mujeres el feminismo es un proyecto colectivo y emancipados no hay feminismo para mí misma no hay feminismo ha hecho a la medida de Arrimadas o la medida de unas a la mujer es es un proyecto colectivo para todas las mujeres del mundo emancipado que tiene de Emancipación entra en el mercado en el libre mercado como el uno

Voz 1995 52:14 este Nuria presente en el que el Partido Popular más de una forma muy confusa pues la mañana dijera que podía ir a la manifestación por la tarde dijera que no nosotros no vamos a ir porque básicamente se pasaban ideas de izquierda radical porque cuentas es el feminismo el Real Unión no está supeditado a un a una tradición ideológica Saura que se fundamentan en los partidos políticos en este país sino en un movimiento colectivo en ese caso de de mujeres por lo tanto esa excusa no

Voz 6 52:44 pero es que es un poco la sensación de que son pocos precampaña saque ahora mismo hablan utiliza en el feminismo porque hay lo hablábamos antes casi cuatro millones de mujeres indecisas ante las elecciones generales es esto es como para que venga me voy a sacar una medida de la mandamos a sacar otra algún anunció a ver si capitalizó todo este hombre el feminismo tiene ideología

Voz 17 53:04 puesto es la teoría política hay un movimiento social

Voz 6 53:07 más con lo escrito ninguno

Voz 17 53:11 sí lo que no está es un juguete a disposición de los partidos políticos y en España tenemos un problema especial porque la derecha española en este sentido tiene mucho déficit porque está muy lastrada por toda la historia lógicamente por por la dictadura el peso que todavía hoy tiene a la jerarquía católica entonces vemos por ejemplo en Francia quién defiende la ley del aborto es que es una mujer que pertenece a un gobierno conservador ya aquí hoy en viendo debe Pablo en campaña electoral vuelve otra vez a sacar el tema del aborto que por cierto siguen teniendo el el la ley recurrida ante el Tribunal Constitucional entonces es más un problema de cómo es la derecha española realmente que un problema que veamos en en todas partes no

Voz 1995 53:55 para de cara a mañana yo recuerdo hace un año como que había que hacer mucha terapia había que ser muy didáctico explicando cómo era la cobra la huelga seguimos haciendo eh primero crees que Diego mañana dice mire a usted lo que quiera que tiene que hacer y ya hasta hace Illano no hay muchas más explicaciones posibles se desconocen los motivos oxígeno existen pues ya está hay mucho más que explicar

Voz 17 54:20 sí yo creo que es un poco el déficit de este año que hemos y que ha habido mucho ruido y pocas nueces Se habla mucho de feminismo pero ha hablado que no sabe feminismo ya ha habido realmente se ha profundizado poco por un lado analizando qué es el patriarcado porque la desigualdad y en qué consiste cómo deshacernos de ellos y otro lado explícanos en mi hermano es lo que decíamos antes por ejemplo el feminismo está claro que es esta la mente enfrentado hablando de de toda la historia al fascismo en los últimos años está absolutamente enfrentado al neoliberalismo sea eso es una obviedad la huelga mañana pues claro que hay que explicarla porque es una huelga convocada por el movimiento feminista es una huelga en cuatro ámbitos incluido el cuidado incluido la educación no sólo en el ámbito salarial tampoco pueden apropiar los partidos ni tampoco los sindicatos que siguen diciendo que dos horitas no el movimiento feminista convoca esta huelga la convoca veinticuatro horas la convoca en cuatro ámbitos no es una huelga más una prueba distinta que hay que explicar

Voz 1995 55:18 en el consumo

Voz 35 55:20 cuál cuál es el más difícil de cumplir ni hombres más dije mi casa o cuidar de todo el más dividirse en los cuidados porque los cuidados me inaplazable tú puedes a lo mejor dejar un tienes que preparar algo en lo pueden escribir por la noche pero a tu hija a tu hijo vale pues desgraciadamente al colegio no sé si que separa el mundo estoy realmente decimos hoy no

Voz 1995 55:41 sí que soy optimista y encuestas de El País de cuarenta de el país más de la mitad de la población se declara feminista más de un sesenta por ciento en el caso de las mujeres un el noventa vosotras mujeres considera que no hay igualdad entre géneros preocupa el ese diez un sesenta y cinco por ciento es pintor pero por otro lado también se detecta mayor conciencia social aunque bien es verdad

Voz 1 56:05 hay visto alertan sobre el ruido y la efectividad

Voz 1995 56:08 pero si hay un movimiento de percepción y de conciencia sobre lo importante que es decir señores basta ya