Hoy por Hoy (07/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:10 Tony qué tal buenos días el ex jefe de la Policía Nacional en Cataluña Sebastián Trapote denuncia la pasividad total de los Mossos d'Esquadra durante los sucesos del uno de octubre hicimos un plan B por la inacción de la policía autonómica ha dicho en el Supremo después de poner cifras a número de agentes de la Policía Nacional heridos a consecuencia de los actos de violencia Alberto Pozas

Voz 0055 00:28 los Mossos fueron pasivos el uno de octubre la violencia de algunos ciudadanos estaba organizada resultado fueron cientos de heridos y según ha detallado Trapote hace unos minutos entre ellos agentes de Policía y Guardia Civil hola detallado provincia por provincia cuántos agentes hubo heridos el nombre del ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha vuelto a salir en este interrogatorio acabamos de saber que ha sido llamado como testigo la semana que viene aunque no tiene por qué declarar está imputado en la acera de enfrente la Audiencia Nacional

Voz 1018 00:59 gracias eh Poza seguimos en el ámbito judicial porque la fiscalía a la Fiscalía del Supremo ha presentado su recurso contra la sentencia del caso la manada y en el que mantiene que se trató de una violación porque la víctima se sintió todo momento desvalida e intimidad Alberto perdón Javier Álvarez

Voz 0689 01:13 buenos días la Fiscalía pide subir la pena de cárcel al doble es decir considerar los delitos no como un abuso sino como una violación subir por tanto de nueve años de prisión a dieciocho los argumentos de la Fiscalía son especialmente comprensibles porque no se puede pedir a las víctimas que sean héroes encima de lo que están sufriendo los fiscales dicen que no es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente añaden conducirían a sufrir males mayores el escrito del fiscal ahora en manos del Tribunal Supremo sostiene textualmente que nos encontramos ante una persona desvalida rodeada por cinco individuos de fuerte complexión en un espacio mínimo apartado y con posibilidades de escapar remotas el fiscal por tanto se pregunta es exigible algo más para doblegar a la víctima Isère responde de forma taxativa creemos que no

Voz 1018 02:08 hora doce dos minutos para esta hora está previsto que comience frente al Ministerio de Sanidad de la manifestación convocada por las asociaciones de médicos de toda España para exigir más medios más financiación y acabar con la precariedad consideran por ejemplo que cuatro de cada diez contratos son temporales Laura Marcos

Voz 1509 02:23 qué tal buenas tardes pues poco poco van llegando los batas blancas a las puertas de este ministerio con un mensaje clarísimo tres mil médicos piden cada año el certificado para irse de España están desplegando ahora mismo la pancarta de este año con el lema hay más razones protestan porque desde el final de la crisis no se han revertido los recortes no ha mejorado su condición laboral como decías faltan pediatras hay médicos de familia que ven hasta cincuenta pacientes al día y la financiación sanitaria se ha estancado en el seis por ciento han venido desde Castilla y León au desde Baleares de donde es Miguel Lázaro un médico que explica además los estragos de la insularidad

Voz 1 02:58 a Primaria que es el GPS de la sanidad ya una inversión de un treinta por ciento treinta por ciento en periodos años porque la primarias está yendo a pique los médicos están que hay lista de espera en la Primaria el problema que hay en España que es un problema al marco general es que España ha sabido veinticinco mil médicos fuera de España si este ministerio tuviera vergüenza el Parlamento tuviera Vergüenza es el gran problema de la alarma el problema de la alma social

Voz 1509 03:23 frente a este ministerio van a estar hasta la una de la tarde agradecidos porque hoy la lluvia les haya dado algo de tregua a las dos leerán ante las puertas del Congreso un manifiesto con sus reivindicaciones

Voz 1018 03:33 gracias Laura la familia Franco notificado oficialmente al Gobierno que va a recurrir al Tribunal Supremo contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos en el escrito admiten por primera vez la posibilidad hacerse cargo de los restos de general para enterrarlo en un lugar que no tiene porqué ser necesariamente la catedral de la Almudena Adela Molina

Voz 0011 03:50 si los Franco comunican en ese escrito remitido al Gobierno al que ha tenido acceso la SER que presentarán en los próximos días un recurso ante el Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros para exhumar al dictador los nietos pedirán medidas cautelares para que no sea ganada hasta que la Justicia resuelva también ratifican que si se realiza la exhumación su decisiones que se entierre a Franco en la catedral de la Almudena aunque por primera vez introducen una cautela en esta decisión si el Supremo rechaza su recurso las medidas cautelares permiten al Gobierno vetarla Almudena a los familiares decidirán otro lugar para la inhumación en un plazo razonable habida cuenta dice el escrito de los requisitos que ha de cumplir dicho emplazamiento para que sea del agrado del Gobierno los Franco tenían hasta el martes para comunicar un nuevo lugar para enterrar a Franco que no fuera la catedral madrileña que el Ejecutivo rechaza por cuestiones de orden público

Voz 1018 04:33 bueno pues gané un grupo de eurodiputados de Podemos acompañados por una de las fundadoras de las Madres de Mayo argentinas está visitando a esta hora el Valle de los Caídos para protestar por el retraso en la exhumación de Franco hay encuentra editora García

Voz 1460 04:44 una delegación de diputados y representantes de Unidos Podemos con el eurodiputado Miguel Urban a la cabeza acompañan a Nora Cortiñas miembro de las Madres de la Plaza de Mayo argentina de la línea fundadora que se ha mostrado muy conmovida al visitar el Valle de los Caídos no basta con sumar a Franco dicen sino sacar a todas las personas que haya que vive una crítica directa al papel de la Iglesia

Voz 1018 05:08 a

Voz 2 05:11 no quiso ser ambiente partícipe lo que he vivido tanto como en Algeciras

Voz 1460 05:17 según Miguel Urban el Gobierno de Pedro Sánchez no ha afrontado de manera lógica y de modo muy tímido la exhumación de Franco y es hora ya de que se haga algo

Voz 1995 05:30 todavía

Voz 0055 05:30 Carlos Cala Isabel Quintana hasta el uno de abril no se ampliara

Voz 0824 05:32 los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas el BOE publicado hoy el decreto del Gobierno pero esta medida no va a entrar en vigor hasta el próximo mes según fuentes de Moncloa este retraso se debe a que la Seguridad Social necesita un tiempo mínimo para cambiar formularios las empresas para organizar sus plantillas

Voz 0325 05:47 ciencia nacional descarta que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua sea terrorismo tal y como ha avanzado la Cadena Ser lo que sí reconoce es el agravante por discriminación ideológica hay confirma las penas de hasta trece años de cárcel para los ocho acusa

Voz 0824 05:59 desde hoy no se puede alcanzar ningún animal en Castilla y León la Justicia anulado de manera cautelar la orden que permitía matar conejos y jabalíes tras un recurso de Palma mientras en el Parlamento autonómico trabajan a contrarreloj para aprobar antes de la disolución de las Cortes una ley para blindar la caza en esa comunidad

Voz 0325 06:14 las ejecuciones hipotecarias por impago crecieron un uno coma seis por ciento en dos mil dieciocho con respecto al año anterior en el caso de la vivienda habitual el número de embargos ha caído un cuarenta por ciento según datos del INE la mitad de las casi cincuenta y cuatro mil ejecuciones hipotecarias fueron vivir

Voz 0824 06:27 a la bolsa el rojo predominan los principales parques europeos Londres y Frankfurt pierden medio punto porcentual París un cero con cuatro y Milán se deja un cero dos por ciento en España el Ibex cotiza casi en plano por encima de los nueve mil tres ciento

Voz 1018 06:37 punto puesto en estos algo de lo que tenemos por ahora gracias cosas hasta luego

Voz 1995 06:43 hoy por hoy hora doce la emoción por fin todo esto que les con les contamos todos los días se sustenta en la emoción miran después de varias semanas de juicio sobre el pluses Nos hemos dado cuenta hay por ejemplo ya no se habla tanto de cuestiones jurídicas situaciones sino de emociones de testimonios que hablan de miedo de inseguridades de amenazas porque al final somos humanos prevalecen los sentimientos la sabe bien nuestro compañero de la sección de tribunales Alberto Pozas acabamos escucharle es el encargado de contarnos el relato de todo lo que está sucediendo en ese juicio al que no le hemos preguntado single damos paso pero nunca le preguntamos Alberto Pozas Tribunal Supremo cómo estás

Voz 0055 07:40 porque la respuesta no iba a ser especialmente agradable pero mucho mucho si estás bien necesitas

Voz 1995 07:46 cómo podemos ayudarte con lo que sea mandada ayuda no lo sé

Voz 0055 07:49 eso sí estoy estoy miras que justo además según me pongo a hablar contigo acaban de hacer un un receso declarando un un antiguo jefe de la policía en Cataluña han hecho entonces ellos pues van a seguir interrogando al antiguo jefe de la Guardia Civil en en Cataluña ya sí llevamos tres semanas

Voz 1995 08:06 cuántas horas pasa a diario en el Tribunal Supremo

Voz 0055 08:08 estamos aquí los compañeros que estamos cubriendo el juicio porque estoy yo está también Javier Álvarez que es el jefe de la sección está también Aitor de de Radio Cataluña también Albert es Cataluña pues yo estoy llegando aquí a las ocho menos veinte de la mañana más o menos in lo que es del Supremo echaron las nueve de la noche como muy tarde pero después pues hay que seguir produciendo así que así que puso en unas cuantas horitas llegas en las ocho horas hubo sentido ustedes oportunidad vayan unos vídeos

Voz 1995 08:41 eso yo no sé eso sea Alberto de unos vídeos al final del día ya en la puerta ya de noche caro porque ahí Alberto esos vídeos son muy interesantes en su contenido

Voz 0055 08:53 no se debe cancha pero saben las ojeras no es una forma de pedir socorro ya no los es porque informativamente tengan tengan contenido si te fijas un día empezar a un cartel que ponga por favor Socorro mamá ven a por mí los tiempos muertos a su primo porque no hay mucho rato pues como

Voz 1995 09:11 las contaros hay un receso

Voz 0055 09:13 Cerrato que hacéis te voy a decir una cosa no hay tanto porque me tenemos normalmente y un descanso entre las doce y las doce y media luego hay un parón para comer que suele ser desde las dos y media hasta las cuatro más o menos luego un tercero desde las seis hasta las seis y media estos estos aproximado entonces pues en esa media hora en la en el rato de comer comes porque es lo que hay que hacer que hay que llevar una vida Un poquito neandertal cuando tienes un hueco comes vas al baño llamas a tu seres queridos y luego sigues pero por norma general hay que aprovechar pues por ejemplo en fin estos son muchas horas de grabación y hay que cortar la relación para sacar cortes para sacar fragmentos de audio y poder reflejar los entonces hay que aprovecharlos puntos muertos para para acumular para acumular toda la toda la información hacer la página web en hacerla ya te digo de expedita de los tuyos todos

Voz 1995 09:59 después de casa yp ahí no conteste sino quieres pero tú sueñas con el Barça duermes sueñas con el pluses con la declaración Junqueras entonces eso vuelve tu cabeza dónde esas dormido

Voz 0055 10:11 llegó a casa es una conclusión que sacamos tú por qué bueno sí sí sí llego a casa llegó así ocurrieron en un momento dado en el hipotético caso de llegar a casa mira no me ha pasado de soñar con una me ha pasado que haya soñado con el juicio pero sí me ha pasado varias veces porque yo vaso menos para estar aquí en el Supremo en Alonso Martínez a las siete y media de la mañana ocho menos veinte yo tengo que levantarme aproximadamente pues a las seis de la mañana más o menos entonces ya me ha pasado más de una vez que me he levantado de hecho más de una vez no dos veces me he levantado y he dicho pues mira ya a las seis de la mañana ha cogido la tan medido de la ducha y cuando estaba ya para entrar en la ducha disparate el el el despertador no ha sonado y mirar el reloj Iran en las cuatro de la mañana en realidad osea que

Voz 1995 10:54 pues eso eso es empezar el ya había hecho bien y muy descolocados a un poco eso esa alegría y tienes la misma sensación que nosotros que el juicio el pues se está tornando a un camino mucho más elemental mucho más de de de de emociones que de vericuetos jurídicos en buena los jueces siempre

Voz 0055 11:10 generan sobre todos los macrojuicio estos que son tan largos con tantísimos acusados testigos peritos luego también veremos la prueba documental siempre pasa un poco lo lo mismo no que en función de quién va declarando en función de que parte del proceso adquiere mayor protagonismo pues da una sensación hubo otra las primeras semanas con las declaraciones de los acusados pues obviamente la sensación de de digamos ese esas trazas políticas que obviamente tiene este proceso porque los que están sentados en el banquillo son políticos se habla mucho de política en la sala pues sí pero ahora por ejemplo en las últimas semanas que ya están declarando pues en testigos un perfil policial técnico y acabamos de escuchar por ejemplo a un jefe de la de la Policía Nacional en Cataluña ya parece que el proceso se va en causando un poco más pues por la vía de por la vía de los hechos quiero decir los acusados también han hablado de hechos han dado su versión obviamente para porque ellos tienen que que intenta salir de aquí con el menor en fin con el menor daño posible a nivel penal pero en los últimos días ya se está hablando menos de ideologías está hablando menos de independentismo independentismo habla por ejemplo mucho de aspectos muy técnicos de poste de planes policiales por ejemplo de los Mossos d'Esquadra

Voz 1995 12:17 y los fines de semana que da con los compañeros

Voz 0055 12:20 así los fines de semana nos venimos aquí ahora automáticamente vienes aquí cuando te das cuenta de que está cerrado te vuelves te vuelves a casa no no los fines de semana está está

Voz 1995 12:28 Vidorreta compran superó más de más de una historia de amor empezó quedábamos en el juicio saqué lo bosquimanos dimos otro día Hay la chispa lo que no cesaban de su ojo cuidado con con los macrojuicio Alberto sabes qué cuando sea pueda volver a la reacción la libertad e hizo que eso pronto no acaba verdad

Voz 0055 12:52 claro no esto dura echó las historias de amor tú es decir una cosa yo por ahora me enamorado pero gravemente de la máquina de café que está una planta más abajo y eso sí que es la historia de amor porque por lo demás en veinte minutos de descanso tampoco es que la meta

Voz 1995 13:05 materialista claras es muy pragmático

Voz 0055 13:07 eh esto o durar entre dos y tres meses la verdad es que está allí en fin hay testigos que ocupan mucho tiempo los hay que ocupan muy poquito tiempo

Voz 1995 13:14 me gusta mucho la idea de para el deshielo para la primavera Alberto Pozas volverá a la redacción de empezar

Voz 0055 13:21 habrá que ver si me reconocí porque igual vuelvo pues eso con la con la barba

Voz 1995 13:25 a mí me dura tocona cuya de perderla estará únicos es ahí para que peleando me con la comida en el parque con con los perros

Voz 0055 13:36 vecinos de la zona un poco la imagen Alberto Pozas un abrazo muy grande y gracias a la gestión

Voz 1995 13:43 debe sección de tribunales de de la Cadena SER y al resto del equipo de la Cadena SER lleva ya muchos días metido en en un tribunal

Voz 3 13:49 soberanía

