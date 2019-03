Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias hola me llamo

Voz 1 00:05 Teresa Ramiro en mayo cumplirá sesenta y un años soy mariscadoras de la Ría do Burgo A Coruña demando soluciones urgentes para erradicar la precariedad laboral de las trabajadoras del mar hoy ocho de marzo les dejó con más noticias en la SER

Voz 3 00:36 en la Cadena SER

Voz 0027 00:45 ya es ocho de marzo este Día Internacional de la Mujer comenzada a medianoche así con una cacerolada en pleno centro de Madrid las mujeres claman hoy en España por la igualdad en España ni en el resto del mundo por la igualdad de oportunidades Igualdad Salarial igualdad en los cuidados en definitiva la mitad de todo todas ellas están convocadas hoy para demostrar la fuerza que ya evidenciaron en las calles el año pasado cientos de miles de mujeres vinieron demorado más de de ciento veinte ciudades y pueblos es suscritos escuchó mucho más allá de esas ciudades España consigue ser un referente para millones de mujeres en todo el mundo veía en nuestro país como como un gen lo el empuje feminista un año después hoy todos los partidos políticos menos PP Ibooks van a secundar las manifestaciones esta tarde enseguida vamos a escuchar los motivos de todos ellos los que acuden los que no porque anoche debatieron en Hora Veinticinco las principales líderes de los partidos españoles Carmen Calvo PSOE Dolors Montserrat Partido Popular Irene Montero podemos Inés Arrimadas C's Rocío Monasterio de Vox que harán ellas este ocho de marzo harán huelga

Voz 4 01:50 voy a disfrutar mucho este año por una razón porque tengo una hija que nunca ha sido una manifestación conmigo y me ha dado la alegrón decirme que mañana he conmigo

Voz 5 01:59 yo lo voy a reivindicar primero trabajando trabajo siempre los trescientos en de cinco días al año en siempre la inminente

Voz 6 02:06 la igualdad de huelga después pues a lo mejor me dedico a leer un rato a ocuparme de mí misma que por mis circunstancias ahora me resulta un poco más

Voz 7 02:14 es difícil que que antes yo iré por la tarde a la a la manifestación pero desde luego no me sentiré mejor mujer mejor persona que aquellas mujeres pues que decidan vivir el día de ocho de marzo de otra manera el mañana me haré mucho de que cada mujer haga lo que quiera lo primero que haré como todos los días es despertar a los niños y vestida

Voz 0027 02:33 en aún con el debate no fue tan cordial fue bastante más intenso lo pueden escuchar ya en Cadena Ser punto com integró se lo vamos a desgranar a lo largo de la mañana año el lema del ocho de marzo es mil motivos para secundar el ocho EM UGT y Comisiones han convocado paros de dos horas por turnos también hay convocada una huelga de veinticuatro horas por parte de los sindicatos minoritarios y con eso basta esto es importante con esa convocatoria basta para que todas las mujeres que quieran hacer huelga total estén cubiertas legalmente haya o no repetir tentación de esos sindicatos en sus empresas y eso que además de laboral la huelga va mucho más allá es estudiantil este consumo es de cuidados sin ellas todos separa por ejemplo separa hoy parte de este programa lo han podido comprobar no está Pepa Bueno tampoco las compañeras que cada mañana hacen posible hoy por hoy es obvio dedicaremos gran parte de este programa la protesta feminista pero hay más noticias Javier Alonso buenos días buenos días Emma y la más reciente de ahora mismo nos llega de Estados Unidos

Voz 0858 03:32 Ford el ex jefe de campaña de Donald Trump ha sido condenado esta madrugada casi cuatro años de cárcel por fraude fiscal delitos que aparecieron durante la investigación de la trama rusa

Voz 8 03:41 pero es absurdo

Voz 0027 03:46 su abogado

Voz 0858 03:47 ha asegurado que no hay evidencias de que mana Ford haya conspirado con Rusia

Voz 0027 03:51 a partir de las ocho de la mañana vamos a analizar con Emilio Ontiveros el sorprendente anuncio el banco

Voz 9 03:56 central europeo Looking defecto ese expediente tú anual

Voz 0027 04:02 que inyectarán más liquidez a los bancos para evitar otra crisis

Voz 0858 04:05 por la debilidad de la economía de la zona euro Mario Draghi también aplaza la subida de los tipos de interés hasta finales de año en el juicio el Bruselas

Voz 10 04:14 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la situación pero que vio aumentar todo el pueblo

Voz 0027 04:20 era vez un jefe de los Mossos d'Esquadra reconoce que avisaron a Puigdemont de que el uno de octubre podía darse una escalada de violencia aún así el ex president catalán siguió adelante con su hoja de ruta y precisamente uno de los políticos que están siendo juzgados en el Supremo Oriol Junqueras va a ser el candidato de Esquerra a las elecciones generales

Voz 11 04:36 es la mejor manera para denunciar el retroceso democrático que estamos viviendo que estamos sufriendo en él

Voz 0027 04:43 eso en los reveses de la militancia a las listas el

Voz 1621 04:46 te orales de Pedro Sánchez ya no llegan solo desde Andalucía

Voz 0858 04:50 las bases socialistas en Alicante han dado la espalda al candidato de Ferraz al ministro Pedro Duque han elegido al ex alcalde de Elche para encabezar las listas al Congreso por esa provincia aunque la última palabra la tiene Ferraz

Voz 0027 05:06 dos victorias y empates el balance de los equipos españoles en la Europa League en los partidos de anoche Sampe

Voz 1161 05:11 la eliminatoria más clara tienes Villarreal con su victoria uno tres en el campo del Zenit más apretada del Valencia que se impuso en Mestalla por cortó dos uno al Krasnodar en la complicó el Sevilla con el empate a dos en el Sánchez Pizjuán ante el Slavia de Praga además vencían tres cero el Chelsea al Dinamo de Kiev y el Nápoles al Salzburgo también tres uno al Rennes al Arsenal uno cero el Dínamo de Davos Benfica empataban a cero Frankfurt e Inter de Milán los partidos de vuelta el próximo jueves en casa tenemos hoy al inicio de la jornada veintisiete en primera a las nueve de la noche Athletic

Voz 12 05:35 a ver qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días hasta media mañana

Voz 0978 05:41 seguirá lloviendo de manera débil en el Cantábrico más oriental y el curso medio y alto del Ebro después incluso desaparecerán las nubes en general día soleado con un poco de frío ahora mismo durante la tarde ambiente agradable al sol máximas de quince veinte grados y el fin de semana tiempo soleado tanto el sábado como el domingo de vez en cuando algunas nubes en el Cantábrico con lluvias débiles temperaturas que subirán tanto las mínimas como sobre todo las máximas especialmente el domingo cuando durante la tarde se situarán entre los veinte y veinticinco grados en la mayor parte del país

Voz 13 06:16 bueno dos sobre mujeres tengo que breve un mundo machista duda no exista que ha puedo ver ciertas sombras mi es cierto que en otoño que no tengo yo tampoco tengo miedo que ampara las ciertas

Voz 0027 06:41 bellas de las mujeres reales en este mundo machista vamos a hablar durante toda la mañana de hoy y a ellas a las mujeres vamos a escuchar a lo largo de estas próximas seis horas y veinte de hoy por hoy Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 06:54 Aimar buenos días a todas mujeres como Lorena de Zaragoza

Voz 14 06:57 buenos días el año pasado en esa misma fecha de uno para quejarme de que me empresa en la que iba hay sindicatos No somos cuatro gatos precisamente trabajando no habían dado información suficiente los sindicatos UGT y Comisiones y apenas porque perdón que me perdona pero lo de las dos horas de paro me parece una vergüenza os hace huelga o simplemente haces un minuto cada vez que vuelvan a matar

Voz 15 07:18 en una mujer este año estamos en unas mismas la vida pero en su formación y creo que es en lo único huelga yo es una cosa que me gusta mucho de una manera que creo que estaba gastritis que tengo es por eso

Voz 0027 07:33 Ellos con los portavoces de los dos grandes sindicatos vamos a hablar esta mañana aquí en Hoy por hoy

Voz 1621 07:37 con una es sordo de Comisiones Obreras dentro de una hora con Pepe Álvarez de UGT en nuestra mesa de análisis y de tertulia hoy con José María Calleja Ignacio Ruiz Jarabo Jesús Maraña también vamos a llamar durante esa mesa a Antonio que Aramendi presidente de la patronal CEOE

Voz 0027 07:53 no tendremos con nosotros a dos representantes de la Comisión ocho

Voz 1621 07:57 m si a Ines Gutierrez hacia María Álvarez y una hora después a partir de las nueve de las ocho en Canarias hemos invitado a tres veteranas en esta lucha Cristina falleras Celia Villalobos y Amparo Rubiales una hora de debate con con varias conexiones además por ejemplo estará con nosotros la secretaria general del Sindicato Único

Voz 0027 08:14 pero de la policía Mónica Gracia o la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca

Voz 1621 08:23 a partir de las diez una hora antes en las Islas Canarias Toni Garrido va a recorrer el mundo para no perder de vista este feminismo que es un feminismo global cuenta también con la participación de todos ustedes de los y las oyentes nos han preparado un concurso muy especial David dejó porque sobre el papel de la mujer en la cocina y también sobre la importancia de la mujer en la música con Ariana Grande Murray a Kerry Lady Gaga perdón si lo quiera sonó batiendo récords estos días no lo digo yo citó estos tres ejemplos que hoy destaca el New York Times con quién Ariana Grande o Lady Gaga

Voz 13 08:58 por qué razón reggae que era un mundo machista y sexista

Voz 0027 09:03 haber Dani teléfonos o teléfono teléfono porque sin la imprescindible

Voz 1621 09:07 de ayuda de compañeras como Lucía Taboada ha ido ABAO Issa Villar Andrea Villoria o Button entre muchas hoy no voy a poder atender el buzón así que espero sus notas de voz al whatsapp sobre la jornada de hoy al seis tres ocho treinta

Voz 0027 09:20 e1 uno treinta y cuatro sesenta y seis seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis así comienza este Hoy por Hoy del ocho de marzo Hoy por Hoy de viernes se quedan con Javier Alonso este medio hoy por hoy porque nos faltan ella sola técnica

Voz 0019 09:35 están Roberto Mahan y Nacho Sánchez en la producción Jordi Fábrega

Voz 16 09:42 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros

Voz 5 10:00 y recuerda que todas estas ventajas también sí

Voz 16 10:02 con para Semana Santa hay puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 3 10:15 en la Cadena Ser

Voz 17 10:30 cada uno

Voz 0858 10:36 es el sonido de las calles de Bilbao hace hoy un año es la capital vizcaína pero podría ser Sevilla Valladolid o Las Palmas hace doce meses miles mujeres en toda España consiguieron un hito en la lucha por la igualdad de género la primera huelga general feminista que desembocó en manifestaciones numerosísimas en toda España hasta doscientas mil mujeres salieron a la calle en Barcelona según la Guardia Urbana ciento setenta mil en Madrid según la Delegación del Gobierno pero consiguieron algo mucho más importante introducir en el debate público temas que hasta ahora estaban arrinconados las preocupaciones específicas de más de la mitad de la población por fin se han puesto en el centro de la agenda y ahí siguen hoy esas mismas mujeres confían en repetir o incluso en superar aquel histórico OMS José Antonio Piñero buenos días ahora Javier buenos días vamos lo primero con la huelga quien convoca y que formativo

Voz 1024 11:27 no convoca la Comisión feminista ocho de marzo con plataformas por todo el país y pretende reeditar el éxito de movilización como decías el año pasado ahora con huelga de veinticuatro horas que sirva para demostrar según reza su manifiesto que si para las mujeres separa el monto huelga feminista intergeneracional dice en las feministas piden además a los hombres que asuman las tareas que normal te realiza las mujeres como muestra de apoyo y que después si tienen ocasión se sumen a las manifestaciones UGT llama realizar paros de dos horas por turno a como mínimo en los centros de trabajo aunque dará cobertura legal a los que a los empleados que vayan a la huelga todo el día también han convocado paros de dos horas por turno el Comisiones Obreras sindicato USO por su parte la Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF ha convocado paros una hora en turnos de mañana tarde y noche solo CNT y CGT han registrado huelga general de veinticuatro horas en todos los sectores según recoge la construcción todos los trabajadores tienen el derecho fundamental de participar eh esta huelga no hay ninguna obligación de avisar a los jefes en caso de secundarla aunque la empleada está obligada a cumplir servicios mínimos que disponga la empresa con veinticuatro horas antelación durante el día de huelga el contrato sepan que queda suspendido quien la secunde no reducirá el salario correspondiente ni cotiza a la Seguridad Social Si sólo se realizan los paros de dos horas cotizará por una base inferior correspondiente a la retribución percibida por el tiempo extra

Voz 0858 12:49 a la huelga laborales sólo a una de las caras de una movilización que aspira a ser poliédrica no sólo se llama parar en el trabajo también en la vida privada para destacar la contribución de la mujer a la sociedad que otras movilizaciones están convocadas este ocho

Voz 5 13:03 destacamos dos las concentraciones

Voz 1024 13:05 les que lugar a medio día convocadas por el Sindicato de Estudiantes que se suma a esta huelga así como la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes canaria y el Consell de estudiantes de las universidades catalanas y de Madrid destacamos dos la lectura del manifiesto de periodistas las comunicaba horas paramos a partir de la una de la tarde en la Plaza del Museo Reina Sofía de Madrid y la gran manifestación de la capital a partir de las siete de la tarde recordemos de Atocha aplazarla

Voz 0858 13:31 gracias Piñero el feminismo se ha instalado en el debate público español pero aún hoy nos topamos con imágenes que chirrían el próximo veinte el ocho de abril hay elecciones generales PSOE PP Podemos Ciudadanos Vox PNV Esquerra ya han confirmado que su candidato a la Presidencia del Gobierno será un hombre siete de siete anoche en la SER las reunimos a ellas a las políticas de las cinco candidaturas que según las encuestas van a recibir más apoyos en las próximas general pues debate sobre feminismo entre Carmen Calvo PSOE la popular Dolors Montserrat Irene Montero de Podemos Inés Arrimadas de Ciudadanos y Vox Rocío Monasterio no resume ese debate Adrián Prado

Voz 0019 14:12 en la víspera del ocho m la pregunta era obligada cuál es el concepto que tiene cada una de lo que es el femenino

Voz 18 14:16 mismo que tengamos las mismas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto nuestras libertades esto se llama democracia

Voz 5 14:24 sin ningún tipo de discriminación para que nuestro proyecto de vida lo podamos ejercer en libertad

Voz 6 14:30 igualdad defender la vida por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas y sea posible vivirlas con dignidad

Voz 0385 14:37 que llamamos un feminismo liberal que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras

Voz 6 14:42 la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres no

Voz 0019 14:46 Arrimadas hablaba de cambiar palabras y es que el lenguaje como herramienta para reivindicar la igualdad también genera discrepancias por ejemplo entre la vicepresidenta del Gobierno y la representante de Vox

Voz 18 14:56 me guste se han permitido decirnos a las demás políticos masculino

Voz 4 15:01 pero no sé yo digo vamos

Voz 18 15:05 el proceso del debate en este país francamente e insultante

Voz 0019 15:11 en Podemos creen que el partido de ultraderecha están marcando el camino PP

Voz 6 15:14 Ciudadanos como puede ser que la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos esté siendo marcada por un discurso como el de Vox tan increíble como como casi cuestionar negar que exista una violencia específica contra las mujeres

Voz 1621 15:26 a lo que Inés Arrimadas respondía metiendo el dedo

Voz 0019 15:29 la llaga recordando la última polémica del partido de Pablito

Voz 0385 15:32 deseos no voy a aceptar lecciones de feminismo de de de partidos pues que hacen carteles que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todas los argumentos de Vox

Voz 0019 15:41 por la violencia que ellos llaman intrafamiliar también encendieron el debate con planteamientos de

Voz 6 15:45 Rocío Monasterio como este un anciano que está mal tratado en su casa llame al cero dieciséis se cuelga el teléfono por el hecho de ser varón como lo saben qué pasa bueno porque ya hemos llamado aprobar lo hecho Ángela haciendo ver que soy señor mayor sin verla

Voz 0019 16:01 más preguntas sobre la mesa hay feminismo de derechas izquierdas hay partidos que lo quieren monopolizar la portavoz del PP no tiene dudas

Voz 19 16:09 lo que no puede ser es hacer un manifiesto completamente partidista excluyente sabes por qué porque estáis enfrentando hombres contra mujeres porque enfrenta es ideologías injustamente el feminismo está por encima de las ideologías fue

Voz 0019 16:23 en definitiva cinco maneras distintas de ver el feminismo cinco maneras diferentes de afrontar el ocho m el ocho

Voz 0858 16:29 GM es una jornada de movilización a nivel mundial desde que en mil novecientos setenta y cinco la ONU lo institucionalizado como el Día Internacional de la Mujer así que nos asomamos más allá de nuestras fronteras para ver cómo se va a vivir este ocho OM en el mundo Álvaro Zamarreño

Voz 0116 16:45 por proximidad empezamos en Portugal donde los movimientos han convocado por primera vez una jornada de huelga donde lo hacen además en un momento en que hay un cuestionamiento serio de cómo enfocan política y socialmente los feminicidios en un año en que en dos meses han muerto casi las mismas mujeres que en seis meses de dos mil dieciocho en Francia diferentes

Voz 0027 17:04 organizaciones invitan a las mujeres a dejar

Voz 0116 17:06 de trabajar a las dieciséis cuarenta que es simbólicamente la hora a partir de la que la desigualdad salarial promedio lleva a aquellas trabajen gratis frente a ellos además hay marchas convocadas en todas las grandes ciudades por cerrar esta ronda de vecinos el ocho M tiene una relevancia todavía tímida pero creciente en el caso de Marruecos donde los movimientos feministas también miran a España ya han convocado manifestaciones en las grandes ciudades en Italia convocada huelga contra los asesinatos de mujeres porque según las estadística las oficiales muere una mujer asesinada manos de un hombre cada setenta y dos horas interesante en Alemania donde una diputada del SPD ha conseguido primero la movilización social con treinta mil firmas y luego la política para que se haya declarado el ocho de marzo día festivo en todo caso hay que decir que hay un buen puñado de países en los que el ocho EM es festivo desde hace muchos años en Estados Unidos no será este viernes cuando los movimientos feministas salgan masivamente a la calle porque desde hace tres años han priorizado la marcha por la mujer del veintinueve de enero convocada a raíz de los continuos comentarios machistas del presidente tras

Voz 0858 18:14 además este ocho de marzo es también el día en el que el Gobierno quiere dar continuidad a sus viernes sociales con un nuevo decreto según fuentes conocedoras del contenido este nuevo texto va a ampliar el subsidio para parados de larga duración devolviéndole a la situación previa a los recortes de Rajoy también va a fijar el fichaje obligatorio en los puestos de trabajo para que la inspección pueda verificar

Voz 1621 18:35 que se respetan los horarios laborales de los trabajadores

Voz 0858 18:38 pero tan relevantes lo que va en ese decreto como lo que se cae porque no hay rastro de la tan prometida contrarreforma laboral Rafa Bernardo

Voz 1762 18:46 el decreto social de hoy llevará distintas medidas pendientes de promesas bien de presupuestos que según distintas fuentes conocedoras de sus contenidos incluirán la reposición del subsidio para mayores de cincuenta y dos años tal y como estaba antes de que el Gobierno de Rajoy lo endurecerse durante la crisis entre otras cosas subiendo la edad necesaria para percibirla los cincuenta y cinco también llevará a otra promesa del Ejecutivo desde el inicio del Gobierno San el control de los horarios de los trabajadores vía la creación de registros diarios de jornada en las empresas serán registros que servirán a la inspección de Trabajo para detectar irregularidades y que las empresas tendrán que conservar durante cuatro años lo que no llevara el Real Decreto Ley según estas fuentes son las también prometidas medidas para revertir la reforma laboral en distintos aspectos como primacía o vigencia de los convenios el Ejecutivo no quiere arriesgarse a una derrota en la Diputación Permanente del Congreso a la hora de convalidar en las próximas semanas el Real Decreto Ley y calcula que en los cambios de EEES alcancen no contarán con un respaldo suficiente entre el resto de los grupos

Voz 0858 19:40 el les venimos contando en las últimas semanas que todos los organismos internacionales avisan de que en lo económico ya se divisan nubarrones en la eurozona así que el Banco Central Europeo ha empezado a tomar las primeras precauciones ayer su presidente Mario Draghi anunció que va a retrasar la retirada de los estímulos extraordinarios que puso en marcha para combatir la Gran Recesión corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 20:03 la incertidumbre persiste la inflación subyacente sigue sin reaccionar y la evolución de la economía ha echado el freno por todo ello el consejo de gobierno del Banco Central Europeo ha decidido de forma unánime dos medidas de calado la primera mantener los tipos de interés invariables al menos hasta finales de año lo que supone un retraso de seis meses sobre lo previsto por otro lado la autoridad monetaria aprobado dar una inyección de liquidez a la banca para que facilite el crédito a empresas y familias el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi ha justificado las medidas sobretodo por los factores externos

Voz 9 20:36 día externa Jinto en Before estos factores externos son

Voz 20 20:41 una desaceleración del comercio mundial debido una desaceleración en China la vulnerabilidad de varios mercados emergentes una desaceleración en los Estados Unidos y una menor confianza en general producida por las discusiones comerciales

Voz 0391 20:55 ha dicho Draghi el Banco Central Europeo también ha recortado sus previsiones de crecimiento para la zona euro

Voz 5 21:00 en dos mil diecinueve hasta el uno coma uno por cien

Voz 0391 21:03 tanto desde el uno coma siete por ciento anterior además dice que la inflación no se moverá la baja de aquí a final de año

Voz 0858 21:13 aquí en España hoy ya no hay sesión en el juicio contra la cúpula del proceso es retoma el lunes pero el testimonio del antiguo director de la Unidad de Información de los Mossos han impactado de lleno en la línea de flotación de algunas de las defensas Manel Castellví ha contado que se reunió en Palau cómputo Puigdemont con Junqueras también con su jefe directo con Joaquim Forn que en esa reunión les advirtió del riesgo de una escalada violenta en la calle pero que le ignoraron que antepusieron las razones políticas Alberto Pozas la semana ha terminado con el testimonio de Manel Castellví en su momento jefe de Información de los Mossos que tres días antes del referéndum advirtió personalmente a Carlas pues de de los peligros de permitir su celebración Ésta fue su respuesta

Voz 10 21:53 entre la Generalitat dijo que comprendía la la la situación que suponía en nuestro lugar pero que había aumenta todo el pueblo para llevar a cabo el referéndum

Voz 0858 22:04 reconociendo que no supieron ver la enorme movilización del uno de octubre y que el dispositivo de todos los cuerpos policiales fue insuficiente dispositivo

Voz 10 22:12 nunca mejor dicho es positivo estaba la Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía de Mossos d'Esquadra Friso

Voz 5 22:18 en su declaración seguirá el lunes

Voz 0858 22:21 la semana que viene con las preguntas de las defensas una de ellas será la de Junqueras uno de los señalados directamente Castellví anoche por cierto Esquerra Republicana confirmó que va a presentar a su presidente como cabeza de lista por Barcelona a las generales también encabezará la candidatura para las europeas un gesto encaminado a movilizar el voto independentista porque es poco probable que pueda siquiera tomar posesión del escaño al menos sino ante a tenemos a los antecedentes Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 22:50 buen día así además teniendo en cuenta estas dos cosas se que los republicanos también lo presentan como cabeza de lista en las europeas y además sobre el papel era sigue siendo diputado en el Parlament aunque suspendida así que imaginando que fuera absuelto o bien una vez terminado el juicio suele dejar a fuera de prisión no se le permita salir de la cárcel también para tomar posesión tendría que renunciar a algunos de estos cargos lo que está claro es que Esquerra tras perder a uno de sus activos Joan Tardà viendo las encuestas en las que el PSC se perfila como ganador en Catalunya quieren evitar dejar de ser la primera fuerza aunque el partido públicamente esgrime otro argumento

Voz 11 23:22 es la mejor manera para denunciar el retroceso democrático que estamos viviendo

Voz 0931 23:27 responde exclusivamente a un gesto de denuncia decía la portavoz Marta Vilalta sí que pese a que yunquera sea el número uno quién hará campaña irá a los debates y dirigirá el día a día en el Congreso la practica será Gabriel Rufián

Voz 0858 23:38 sí sí veintitrés cinco hoy veintitrés en Canarias en el exterior segunda condena en apenas dos semanas aún cardenal de la Iglesia católica esta vez en Francia por encubrir casos de abusos a menores en su diócesis en la de Lyon un tribunal de la ciudad ha condenado a Philippe Bach Barragán a seis meses de cárcel ya ha dicho que va a dimitir como príncipe de la Iglesia corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 24:00 buenos días sentenciado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar un euro simbólico a las víctimas el cardenal Felipa Bagram presentara su renuncia al Papa pues me compasión por las víctimas ellos y sus familias están en mis rezos decidido visitar al Santo Padre para presentarles mi dimisión ante sus abogados anunciaba que recurriría la sentencia el tribunal Delio condena al cardenal de sesenta y ocho años uno de los prelados más influyentes de Francia por no denunciar los casos de maltratos a menores ocurridos entre dos mil catorce y dos mil quince aunque esto se hubiera producido tres décadas antes para las víctimas de la Asociación la palabra liberada que denunciaron los hechos es una gran victoria para la protección de la infancia bagaje es el más alto cargo de la jerarquía católica de Francia condenado hasta ahora por los escándalos de abusos

Voz 0858 24:54 y en Italia el Tribunal Constitucional ha dicho que sigue vigente la Ley Merlin una norma que en la práctica declara ilegales los prostíbulos nuestro corresponsal en Roma Joan Solés hablado con las activistas que defienden la abolición de la prostitución de poco sirve dicen que Italia la prohiba si otros países como España o Alemania la tolera

Voz 5 25:14 la Ley Merlin que prohibe P

Voz 0946 25:16 analizan los terceros que favorecen facilita no se enriquecen con la prostitución en Italia ve limitada su eficacia si otros países de la Unión Europea no aplican medidas similares según Rosa Oliva presidenta de la Federación de Mujeres Rosa Oliva ha defendido la plena vigencia de esta ley italiana ante el Constitucional el alto Tribunal acaba de darle la razón frente a los abogados que con el apoyo de la extrema derecha pedían su inconstitucionalidad porque según ellos es un atentado contra la libertad sexual reconocida en la carta

Voz 21 25:47 han ido bien Kibo pero dijo no podía don

Voz 5 25:50 el objetivo verdadero de los grupos de mujeres tantas asociaciones es defender la aplicación de esta ley no se explica Rosa Oliva

Voz 21 25:58 que lo modificar el de país y comer ayer maño comerlas

Voz 5 26:02 España pero también promover una reforma de las leyes en Alemania o en España que toleran estos terceros explotadores de mujeres

Voz 21 26:12 Tavera a confines o una reglamentación os Pos

Voz 5 26:16 por qué tener vecinos con una normativo como la hay en España facilita el turismo sexual ya sea o desde no seremos nosotros los italianos concluye la presidenta de la Federación de Mujeres quiénes adoptaremos de los vecinos estas normas contrarias a la dignidad de las mujeres contrarias a principios fundamentales dignidad y principios que en evidente contradicción también existen en las constituciones de estos países

Voz 21 26:48 que existen negociaciones al países

Voz 22 26:52 los deportes

Voz 23 26:56 en Hoy por hoy

Voz 0858 26:58 Victorias anoche para Villarreal Valencia hay empate para el Sevilla Sampe

Voz 1161 27:02 partidos de ida de octavos en la Europa League en el que el mejor de tiene eliminatorias el Villarreal se imponía con claridad al Zenit uno tres goles de Iborra Gerar y Morlanes habla Javi Calleja

Voz 24 27:11 el partido ha más fácil de lo que realmente es porque es un equipo que tiene muchísima experiencia que tiene grandes jugadores y que aquí no había perdido lleva veintitrés partidos sin conocer la derrota hemos demostrado que tenemos personalidad y tenemos mucho fútbol esto lo tenemos que trasladar a la Liga

Voz 1161 27:23 más ajustada la victoria del Valencia dos uno sobre el Krasnodar con nuevo doblete de Rodrigo hoy sobre el resultado apretado Marcelino

Voz 0861 27:29 es evidente que cuando vas en el minuto veinticinco dos cero

Voz 25 27:31 es que puedes no un resultado del XX no definitivo porque nunca va a ser un resultado definitivo en una eliminatoria y un equipo rival enfrente que que tiene calidad pero sí que creo que deberíamos de haber hecho más en el segundo tiempo para conseguir un resultado más favorable

Voz 1161 27:47 lo tendrá complicado el Sevilla para el partido de vuelta al no pasar del empate a dos en el Sánchez Pizjuán con el Slavia Praga con lograron los goles del Sevilla y Munir silbidos para Machín y la opinión del futbolista mercado no

Voz 0019 27:56 soy nadie para decirle a la gente yo solamente tengo que hacer lo que corresponde a mí que en mi trabajo intentar dar lo mejor cuando el entrenador decida ponerme compañera lo mismo

Voz 1161 28:06 los partidos de vuelta el próximo jueves si además el desastre de la Champions sigue alimentando los incendios en el Real Madrid como desvelaron los compañeros del diario As se produjo una tremenda bronca entre Florentino Pérez y Sergio Ramos al el martes en el vestuario blanco nada más terminar la derrota con el Ajax Solari está sentenciado sin fecha como le pasó Lopetegui lo único seguro es el domino no en el banquillo de Zorrilla en ante el Valladolid en la jornada veintisiete y después ya se verá el club barajaba seguir con el argentino si el domingo se acaba la temporada dignamente pero un mal resultado en Valladolid podría precipitar la llegada de Mourinho el técnico rival Sergio González paseaba por El Larguero y sobre cómo llegan los blancos

Voz 26 28:40 la peor semana no lo pueden todo el Madrid pero yo creo que que su Leo herido no como equipo y como a ganar no es fíjate que parecemos nosotros vamos con la ganas de intentar auguró también a hacerles daño pero bueno es difícil es difícil que un equipo con la cantidad del Real Madrid tanto tiempo sin poder ganar no

Voz 1161 28:55 en un fin de semana que empieza ya hoy con el Athletic Español en San Mamés son baja por lesión en la Athletic Aduriz Capa y Lekue en los catalanes lesionados David López Sergio García y Piatti sancionados Darder Borja Iglesias arbitrará desde las nueve de la noche el colegiado asturiano González Pérez y el resto tenemos hoy los entrenamientos libres del primer Gran Premio del Mundial de motos el Gran Premio de Qatar en el que debutará Jorge Lorenzo como compañero de Márquez en Honda Lorenzo pasaba anoche por el larguero el primer aliciente saber cómo será su relación con Márquez

Voz 27 29:21 pilotos muy ambicioso si quieren lo mismo pueden genera tensiones lo pueden incluso tenían el suena la ayuda a los demás pero yo creo que son los propios nuestro rivales que piensan así como llega el debut con Honda pues pues llegó tan mal que es verdad que no faltará un mes más para estar al cien por cien estoy privado oí muy ilusionados

Voz 1161 29:41 en baloncesto el Real Madrid sin ponía anoche al líder de la Euroliga con autoridad Real Madrid ciento uno Fenerbahce ochenta y seis caía con claridad Gran Canaria en Kaunas con el Zalgiris noventa y ocho sesenta y cuatro hoy se completa la jornada veinticinco a las seis y media Efes Estambul Barça y desde las ocho y media Baskonia Khimki

Voz 0027 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 28 30:04 me llamo Pilar Aranda tengo sesenta años y soy rectora de la Universidad de Granada siempre pero especialmente en este día deseo que la Universidad a través de la generación transmisión y transferencia de conocimiento sea una de las herramientas más útiles para la defensa de la igualdad para tener una verdadera sociedad inclusiva hoy el día ocho de marzo les dejó con más noticias

Voz 3 30:42 por hoy con Aimar Bretos ocho de marzo

Voz 0027 30:47 lo de dos mil diecinueve o de mil novecientos noventa y dos porque la brecha salarial entre hombres y mujeres en las empresas es prácticamente la misma hoy que hace veintisiete años lo dice la Organización Internacional del Trabajo los avances logrados en otros ámbitos de la sociedad no han llegado todavía a las empresas y ante este Día de la Mujer que se celebra hoy la OIT propone una batería de medidas como la transparencia salarial para acabar con las discriminaciones a las mujeres en las empresas Rafa Bernardo

Voz 1762 31:15 en los últimos veintisiete años la brecha de empleo entre hombres y mujeres se ha reducido en el mundo en menos de dos puntos porcentuales en el veintiséis por ciento el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha subido también en tres décadas poco más de dos puntos hasta el veintisiete por ciento es más al ritmo actual la convergencia entre el tiempo dedicado a los cuidados no remunerados por hombres y por mujeres es la igualdad sólo se alcanzará para dos mil doscientos veintiocho dentro de doscientos nueve años estos datos que recoge la OIT en su último informe llevan a esta organización a decir que hay que dejar los pequeños pasos y dar un gran salto en igualdad y para ello propone una batería de medidas que incluyen desde leyes de igualdad hasta convenios y negociación colectiva comisión degeneró pasando por transparencia salarial permisos de cuidados intransferibles y fórmulas de trabajo flexibles pero bien diseñadas para evitar que acaben reforzando los roles tradicionales horario

Voz 0027 32:04 exhibe es precisamente lo que reclamaba una Guardia Civil para poder cuidar a su hija la gente es madre familia monoparental sus mandos se negaban la flexibilidad que sí tenían algunos de sus compañeros y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será concede con el argumento de que no existen necesidades de fuerza mayor que puedan anteponerse al derecho cuidar de la familia Radio Sevilla Enrique corneado buenos días

Voz 1621 32:27 buenos días los hechos se remontan a dos mil quince cuando la teniente coronel le negó la flexibilidad de horarios que sí tenían algunos compañeros sí que la mujer había solicitado para poder cuidar de su hija de corta edad y al ser la única progenitor a cuatro años después el TSJ reconoce este derecho a la gente rechaza el recurso presentado por la Guardia Civil al considerar que no se explica que la unidad deja de funcionar o quede gravemente afectada si se le concede dicho derecho una decisión aplaudida por la Asociación Unificada de la Guardia Civil desde donde recuerdan que las mujeres de este cuerpo siguen sufriendo discriminación

Voz 0027 33:00 día de sol y temperaturas que suben tanto hoy con el fin de semana aunque a esta hora todavía puede llover un poco en algunas zonas del Cantábrico en Dirección General de Tráfico cómo están las carteras Teresa Serrano buenos días

Voz 1428 33:11 buenos días en Madrid primeras retenciones en los accesos a dos Torrejón de Ardoz a cuatro Valdemoro y Pinto A42 en Fuenlabrada allí en Parla la M40 zona de Vallecas Vicálvaro el sentido norte en Barcelona intensa haya también la Ronda Litoral hacia el nudo Llobregat en Vizcaya una inundación complica la Nacional seiscientos treinta y cuatro en el Valle de Trápaga sentido Santander precaución por las nieblas en el interior en la provincia de León

Voz 5 33:36 estamos a quince repartos debatir nuestro récord si trabajamos juntos lo conseguimos calentando motor listo en marzo llegue el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales Renault pro Plus desde ocho mil doscientos euros la gama perfecta para todos los profesionales oferte Herce Iván válidas a fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 31 33:58 en silencio

Voz 32 34:02 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia

Voz 5 34:05 esta colección es tan necesaria

Voz 33 34:07 si las vidas de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo diez primer libro partía por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 3 34:20 las banderas no siempre son de tela

Voz 34 34:23 te animas el Congo no venía es un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia

Voz 5 34:40 es el referente para no repetir errores

Voz 0027 34:43 qué tiene estuvo Fernando VII

Voz 5 34:47 Nos arruinó culturalmente la pena

Voz 3 34:49 Cana séptima temporada con Carles Francino

Voz 23 34:56 en Hoy por hoy

Voz 5 35:02 oye

Voz 0027 35:20 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación por la difusión en redes sociales de la imagen de Montserrat del toro que esa secretaria judicial que encabezó el registro en la Conselleria de Economía de la Generalitat el veinte de septiembre de dos mil diecisiete esta secretaria judicial declaró el miércoles en el juicio del proceso el tribunal aceptó que no se mostrara su imagen para evitar represalias contra ella pero su foto la foto de su cara empezó a correr por las redes sociales y ahora la Fiscalía lo investiga Radio Barcelona a bon día hola

Voz 0931 35:49 Mar ella también presentó denuncia por amenazas y ayer en juzgados de toda España se hicieron concentraciones en su apoyo según el fiscal hay distintas personas o grupos radicales que han difundido su imagen han incitado a ejercer la violencia física contra ella se pueda enfrentar a delitos de obstrucción a la justicia revelación de secretos injurias a un funcionario público para el fiscal superior los mensajes son incompatibles con unos mínimos estándares de convivencia para una sociedad dice democrática son una reacción condenable a esta declaración en el Supremo de la secretaria judicial

Voz 3 36:21 hoy se abre el plazo para que se inscribe

Voz 0027 36:23 en en las oposiciones quiénes quieran optar a una de las plazas de la mayor oferta de empleo público en educación de los últimos veinticinco años en Euskadi Radio Bilbao Gonzalo Lozano fueron

Voz 1024 36:33 no buenos salen a posesión casi dos mil plazas Gonzalo la mayoría son para el Cuerpo de profesorado de Infantil y Primaria aunque entre los puestos vacantes también habrá para maestros y maestras de música y artes escénicas o para profesorado en las escuelas de idiomas en total son mil ochocientas sesenta y siete plazas la mayor op en Euskadi en veinticinco años el plazo de

Voz 0861 36:51 inscripción permanecerá abierto hasta el veintisiete de

Voz 1024 36:53 Arzo y también allí en Euskadi esta tarde ese oficio

Voz 0027 36:56 a la ceremonia de despedida de Maribel te ya eche la enferma de Portugalete que pedía la eutanasia su lucha y la de su familia no tuvo éxito antes de que ella muriera a muerte esta semana pero la familia de Maribel promete seguir en la batalla por la legalización de la eutanasia en España y exigen a PP y Ciudadanos que dejen desbloquear de una vez este debate Gozalo

Voz 1024 37:15 los familiares de Maribel han mostrado su alivio por el cese del sufrimiento pero también la rabia porque su esposa y madre no ha tenido una muerte digna algo de lo que culpan directamente al Partido Popular ya Ciudadanos por eso Daniel uno de los hijos preguntan los líderes de estos dos partidos

Voz 18 37:30 y en sus programas electorales veintiocho de abril tienen

Voz 5 37:36 las conductas análogas a la tortura para todos nosotros

Voz 1024 37:40 Amelia recuerda que la recogida de firmas sigue adelante en change punto o RG donde ya han recogido más de doscientas mil

Voz 3 37:48 un cuadro de Picasso

Voz 0027 37:50 se ha llevado a los tribunales a la actriz Lucia Bosé que ha negado haberse apropiado de él asegura Lucía Bosé que fue su empleada del hogar quién se lo regalo voluntariamente

Voz 5 37:59 lo que no fue ella quien me obligó a la empleada

Voz 0027 38:02 que se lo diera a Lucía Bosé lo vendió después por casi doscientos mil euros Se supuesto regalo de su empleada ella en Radio Madrid Javier Bañuelos buenos días buenos

Voz 0861 38:11 las ella lo ha negado todo Lucia Bosé ha señalado en su declaración que ese dibujo se lo regaló su tata ser la expresión que usó este jueves ante el juez se lo regalaron porque nunca le había gustado la actriz y tren ha dicho que esa obra que llegado a tachar como dibujito efectivamente estaba dedicada a Remedios empleado hogar porque el genio malagueño se consideraba muy bien cuidado por ella sobre todo cuando les servía unos churros por eso se en el dibujo la nombra Sur era mayor pero a Remedios nunca le gustó se dibujó por eso acabó en manos de Lucia Bosé que acabó vendiendo como decías ese dibujó en una subasta por doscientos mil euros la Fiscalía ha mantenido su petición de dos años de prisión para Lucía Bosé por apropiación indebida el juicio ha quedado visto para sentencia

Voz 0027 38:53 Javier Bañuelos gracias buenos días buenos días si cerramos la Mesa de España en andas decía en la casa de los horrores de Cádiz así ha bautizado la Guardia Civil un chalet en el que una pareja de supuestos cuidadores mantenía ancianos encerrados y drogados para poder robarles su botín hasta que han sido detenidos se acercaba a los dos millones de euros Enrique carne hola de nuevo

Voz 1621 39:15 hola la Operación Teide a desarrollada en el municipio gaditano de Chiclana permitió localizar a una primera anciana y sacarla del control de sus cuidadores después de que esto se quedasen con todo su capital la Guardia Civil también rescató a otros dos ancianos que los detenidos mantenían encerrados drogados y alimentados mediante sondas la investigación además ha desvelado que otras cuatro personas que habían estado a cargo de estos cuidadores habían fallecido de manera imprevista en un espacio de cuatro años como decías han obtenido casi dos millones de euros aparte de la pareja han sido detenidas otras cuatro personas y nueve están siendo investigadas por blanqueo de capitales siete menos veinte seis menos veinte en Canarias

Voz 35 39:51 no me suenan me veía una antes

Voz 5 39:57 duda

Voz 1621 40:03 la Mesa del Mundo la abrimos hoy en Caracas capital de Venezuela esta noche tarde allí en Venezuela Caracas ha quedado sin lucha creados en ha saqueo sin teléfono por un apagón que ha dejado sin electricidad a la Capitalia otras zonas enormes del país veinte estados en total once horas llevan sin luz y ahí están no se ha solucionado mucho venezolanos han salido a la calle a protestar contra el Gobierno con caceroladas por su ineficacia dicen es José Antonio Griñán

Voz 1024 40:28 hola de nuevo hola qué tal buenos días Aimar y con razón han progresado el transporte público de la capital ha visto colapsado especialmente el servicio de Metro que ha tenido que ser suspendido también se han venido abajo las compañías telefónicas y los operadores a Internet el chavismo sugiere que ha sido un sabotaje y que está detrás Estados Unidos Jorge Rodríguez es el ministro portavoz de Maduro

Voz 36 40:49 aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí el señor Marco Rubio publicando tuit donde decía se queda sin suministro eléctrico Venezuela

Voz 1024 41:00 posesión achaca a la falta de inversión y a la mala gestión el estado de esta red eléctrica y un dato Aimar los médicos denuncian que cerca de cien personas han muerto en los hospitales por culpa esos apagones que son hábito Sastre

Voz 0027 41:12 el gracias Piñero nos vamos ahora a Portugal país que se suma por primera vez al ocho de marzo con una huelga feminista en medio además de un incremento tremendo de los asesinatos de mujeres en los dos primeros meses de este año once mujeres y una niña han sido asesinadas en crímenes de género casi tantas como en la mitad de dos mil dieciocho informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 37 41:32 este viernes en Portugal está convocada la primera huelga feminista de la historia del país sino la movilización que ha sido organizada por la Red ocho EMI pretende emular el éxito del acto celebrado en España el año pasado reclama el fin de la desigualdad salarial en Portugal país donde las mujeres Carmen una media de doscientos veinticinco euros cuáles menos que los hombres hoy también están convocadas manifestaciones contra la violencia machista en trece ciudades lusas en los últimos quince años más de quinientos mujeres han muerto a manos de sus parejas en el país vecino y en lo que va de dos mil diecinueve trece portuguesas han sido asesinadas las últimas toda la noche del miércoles el primer ministro Antonio Costa ya ha confirmado su asistencia a la manifestación del ocho m que tendrá lugar esta tarde en la Praza do Comercio de Lisboa

Voz 0027 42:22 en Yemen los supuestos avances que la comunidad internacional asegura que se están produciendo para acabar con la guerra chocan con la realidad chocan con datos como este veinte millones de personas necesitan ayuda de emergencia en ese país estos días visita España Dajla casen una activista que lleva años luchando para denunciar que países como el nuestro siguen vendiendo armas a Arabia Saudí armas que se utilizan dicen Yemen Álvaro Zamarreño

Voz 0116 42:45 un país pobre que la guerra ha empobrecido hasta el punto de convertirlo en la peor crisis humanitaria del momento eso es Yemen a pesar de la imagen dada por la comunidad internacional de que ese avanza hacia algún tipo de solución negociada hay veinte millones de personas dependientes de la ayuda de emergencia para que esa ayuda llegue es fundamental un puerto el de Jude ida donde Dajla casen lleva años trabajando por los derechos de las mujeres y las niñas la guerra las ha dejado sin esos derechos

Voz 23 43:10 la guía

Voz 14 43:12 dijo usted le aleja hubiese que era cambió lo sabe

Voz 0116 43:15 dejado al frente de enorme responsabilidades familiares cuenta la SER de visita en España el número de mujeres vidas ha disparado tienen que sacar adelante a sus familias en una situación en que la mayoría de la gente ha dejado de cobrar salarios y no hay agua ni luz

Voz 0027 43:29 versus el

Voz 23 43:32 el país sin futuro nos lo describe por

Voz 0116 43:34 que está totalmente destruido gran parte de esa destrucción está provocada por armas vendidas a Arabia Saudí por fabricantes europeos incluyendo a españoles

Voz 38 43:52 no sé si será una porquería los vosotros lo sabéis lo sabe hasta Le Pen que esos datos rebotados en anti PP qué le parece a todos pardillos han dicho cien veces héroe un caudillo Rivera enumerar se los a marcado a vivir que son dos días gente sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino viste

Voz 23 44:32 son menos cuarto izquierda Hoy por hoy

Voz 39 44:43 al eh

Voz 5 44:48 eh

Voz 40 44:50 no hay producen en PP Ciudadanos cuando exigen a los tribunales que impidan al gobierno utilizar el decreto de ir para probar algunas medidas sociales

Voz 1100 45:02 de ofrecer la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros pero hay aún más caradura de la soportable rayana en la India ciencia en el PIN pollo Casado la veterana Ana Pastor cuando su partido se hartó de aprobar decretos leyes en condiciones similares quiere una actitud aún más vergonzosa han Tenicho manifiesto de que PP y Ciudadanos llevan toda la legislatura en una labor miserable destrucción ismos impidiendo al Gobierno la tramitación natural de las leyes estemos sólo una la propuesta de ley del suelo es obrera de eutanasia sistemáticamente bloqueada todos los martes por Casado Rivera los familiares de Maribel fallecida el miércoles y que había repetido durante años y con todo tipo de escritos oficiales y no oficiales quisiera aplicar a su derecho a morir no han dudado en acusar a ambos partidos de conductas análogas a la tortura exagerado en absoluto porque estos avances sociales que es decir del aborto por ejemplo donde la derecha exhibe sus raíces ultraconservadoras y su sumisión a la Iglesia con el feminismo donde su vuelo de carajo les impide apoyar a quienes trabajan por un mundo más justo más igualitario ocho de marzo mujeres

Voz 23 46:17 el ojo izquierdo

Voz 41 46:19 que en la Tierra nuestra

Voz 5 46:21 la ciencia ellas

Voz 41 46:24 no marcan los pintura Arrupe que no tienen sentido las palomas mensajeras ahora que por fin la red planeta

Voz 1621 46:37 de la Fuente oyentes Volvamos a empezar con un asesinato con lo que podría ser un caso de violencia machista en Irlanda del Norte que nos hace llegar una oyente la que enseguida escuchamos leo en la BBC que han aparecido muertas tres personas en un piso en County Down en Irlanda del Norte

Voz 0027 46:53 una mujer de treinta y cinco su hija de quince y un

Voz 1621 46:55 de presuntamente pareja de la mujer ahorcado la policía lo investiga afirma que no hay terceras personas involucradas no nacionalidades pero Dayana oyente de la SER que vive en Inglaterra ha tenido que viajar a Irlanda del Norte para reconocer hoy los cuerpos de la que es hermana de una amiga suya esta mujer de treinta y cinco colombiana y su hija de quince

Voz 42 47:15 diez de nacionalidad española ni una amiga que podía venir porque su hermana sobrina estampar si iban a entrar al apartamento donde ya vivía que ya no se veía capaz de entrar entonces imparable si yo podía Benigni para que entrara yo mina cuando abrieron la puerta bueno cocaína fuera identifica los cadáveres de su hermana

Voz 43 47:47 el tren que hizo sobrino quince que el amo acto IX estuvo con ocho demandas si hoy toca también cancerígenos

Voz 1621 48:02 un beso un abrazo del equipo Diana vamos a estar en contacto a lo largo de la mañana mucho ánimo es largo un minuto pero este minuto de Juana de Murcia también está cargado de razones