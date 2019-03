Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:03 hola soy Marta tengo treinta y dos años hoy empleada pública actualmente en paro porque la Administración por desgracia

en la Cadena Ser

Voz 1 00:13 por ahí vamos no no sea una mayor estabilidad laboral porque es que es fundamental para que crezca amo nos desarrollemos y podamos evolucionar tanto laboralmente como en la vida personal hoy es ocho de marzo y les dejó con más noticias en la Cadena Ser

Voz 2 00:42 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:50 por segundo año consecutivo hoy ocho de marzo Día de la Mujer las mujeres en España están convocadas a dejar vacía su silla sean los ámbitos públicos laborales y domésticos para ocupar las calles con manifestaciones que se prevén multitudinaria Si la convocatoria del año pasa no fue masiva a raíz del Michu ni por la previsión de la sentencia de la manada que terminó confirmándose en desastre este año lo que le da un impulso poderoso a este ocho de marzo es la inminencia de unas elecciones a las que algunos candidatos llegan con el garrote reaccionario en la mano amenazando con destruir mucho de lo que se ha conseguido en al ámbito de la igualdad sólo PP Ibrox no se van a sumar hoy a las manifestaciones convocadas en toda España anoche en Hora Veinticinco vivimos un intenso debate entre las portavoces de PSOE PP Podemos Ciudadanos y Vox sobre feminismo

Voz 3 01:36 cuando había que salir para defender la interrupción voluntaria del embarazo no estaba a la derecha dábamos la mujer de izquierdas

Voz 4 01:44 no instrumentalizar a las mujeres sino la defensa del feminismo la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y las mujeres

Voz 5 01:51 viento feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida y eso implica sobre todo defenderlo como por ejemplo sanidad pues haya una sanidad pública creo que no es compatible

Voz 6 02:01 eh es intentar aumentar el feminismo y decir que los que no decimos portavoz no estamos dentro de ese femenino

Voz 7 02:08 lo denunciamos el feminismo supremacía hasta aquí denunciamos que es no intente colectividad a las mujeres

Voz 0027 02:14 el debate completo lo tienen en cadenaser punto com de las mujeres y de la igualdad hablaremos mucho a lo largo de la mañana en este Hoy por hoy excepcional no sólo por la fecha sino porque más de la mitad del equipo las mujeres de hoy por hoy buena parte de las compañeras de la SER se han sumado hoy a la huelga feminista Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras buenos días

Voz 0553 02:43 hola buenos días sabemos señor sordo que el éxito

Voz 0027 02:45 de esta convocatoria de huelga no se mide bonos se mide sólo según el paro laboral porque va mucho más allá afecta también al ámbito doméstico al de los cuidados pero queda Toxo que previsiones quizá todavía hasta ahora manejan sobre esta protesta en los centros de trabajo

Voz 0553 03:00 hombre manejar datos porque en principio los los paros convocados

Voz 0027 03:04 menos los que hemos convocado a nosotros

Voz 0553 03:07 a tiempo o a tiempo parcial para impulsar esa gran movilización está todavía por llegar pero tenemos datos de avales y apoyos desde los comités de empresa que son similares a los del año pasado están usando dos ni comités de empresa que nos han trasladado ya que iban a hacer algún tipo de paro algún tipo de movilización algún tipo de concentración en las puertas de las empresas salir del trabajo para acudir a las manifestaciones siguen prevemos una un seguimiento similar al del año pasado y creo que desde luego la expresión de las calles va volverá a ser masiva ahí yo diría que casi histórica

Voz 0027 03:43 por qué convocan los horas cuando la convocatoria del movimiento feminista es de toda la jornada

Voz 0553 03:49 bueno la convocatoria del movimiento feminista del que dicho sea de paso formamos parte es una convocatoria que yo creo que no es una huelga luso habla también me acuerdo de cuidados de consumo y nosotros compartimos la idea de la gran movilización cívica que tiene que darse hoy en España no lo que pasa que en el ámbito estrictamente laboral creo que llevar el ocho Arzo a una expresión típica de huelga la producción de bienes y servicios seguramente no es lo más procedente yo creo que lo que se trata es de facilitar desde el ámbito sindical y laboral una inmensa jornada de movilización social nos parecen mucho más pertinente este formato de de de convocatoria parcial porque el otro llevaría a una como digo a una huelga clásica al uso que sinceramente yo creo que no es lo que demanda el ocho de marzo

Voz 0027 04:34 mí me manda una marea

Voz 0553 04:36 en la calle sin duda como la del año pasado

Voz 0027 04:39 te a Violeta enorme un año después señor sordo la realidad de la mujer en el mercado laboral específicamente es igual es mejor es peor además te ese éxito de la movilización se puede hablar de un éxito en las consecuencias

Voz 0553 04:54 pues es lo único que se ha avanzado es que sean ha abierto negociaciones para llevar más planes de igualdad en algunas empresas pero en el plano estrictamente legal apenas se ha avanzado la la precariedad laboral que suele tener rostros de mujer se ha grabado en España la reforma laboral que afecta que tiene un sesgo de género clarísimo impacta más en las mujeres trabajadoras no sea modificado sigue impacta la reforma laboral del Partido Popular y por tanto hay que decir que se ha avanzado mucho menos de lo deseable lo único que pero básicamente son algunas medidas anunciadas en los últimos días ir a lo que hemos hecho en los planes de igualdad por contra se ha abierto paso un discurso reaccionario en España yo diría que un discurso misógino en una parte de la política española que amenaza con algunas de las conquistas que creíamos que iban a estar ya es para siempre en la sociedad española y estamos volviendo a escuchar algunas reflexiones que yo pensé que este país no se escuchar ya por lo menos de nadie con un mínimo de responsabilidad política

Voz 0027 05:57 hace referencia usted a las medidas sociales anunciadas en los últimos días hoy el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo decreto ley incluye en este caso a la rebaja de la edad para cobrar el subsidio a los parados mayores A52 años la obligatoriedad de que las empresas lleven un registro horario específico de la jornada que hacemos de la que no qué le parece esta nueva edición de los llamados viernes sociales de Gobierno

Voz 0553 06:21 una es estas dos medidas son dos de las que teníamos pactadas desde diciembre con el Gobierno y por tanto cuando veamos su concreción bueno ya estamos analizando pero cuando veamos finalmente su concreción en el BOE lo lo valoraremos

Voz 0027 06:35 ayer sea lo bueno es que les dieron detalles

Voz 0553 06:39 sí eso eso digo pero bueno siempre hay que veremos nunca hay que

Voz 0027 06:42 yo usé mucho las cosas

Voz 0553 06:45 hoy se ponen en papeles más o menos apócrifos experiencia no

Voz 0027 06:49 pero bueno son dos medidas que hemos

Voz 0553 06:51 dado el que saldrán adelante nos preocupa mucho he aunque no lo damos ni mucho menos por perdido algunas declaraciones de ayer de Pedro Sánchez dando por sentado que no tiene apoyos para sacar adelante las correcciones de la reforma laboral cuando nosotros otros grupos políticos no esto no es cierto que ellos están por la labor de bordar corretea una reforma laboral sólo que el Gobierno no hablando con ellos estoy hablando de grupos como Unidos Podemos como el PNV como el PSE Capi entonces esto es grave porque aquí alguien no está siendo muy honesto y la semana que viene porque no toca hoy toca ocho de marzo toca marea violeta pero desde luego la semana que viene aquí como diría el ingenioso Hidalgo Valdés que desfachatez algún entuerto

Voz 0027 07:35 usted cree que el Gobierno les está engañando que el Gobierno quiere revertir la reforma laboral

Voz 0553 07:39 bueno yo no tengo por qué dar más credibilidad a unos y a otros que al final poniéndose demuestra andando vamos a hacer una exposición clara de cuáles son las materias en las que cobraría al darse un consenso en materia de corrección de reforma laboral ya a mí a nosotros sino a los sindicatos lo que los esta me dicen algunos grupos es que no es verdad que nuestro pudiera armar un consenso simplemente que no se ha hablado con ellos desde hace bastante tiempo

Voz 0027 08:04 el señor sordo determinamos que ustedes convocan paros de dos horas para el turno de mañana de doce a dos para el turno de tarde de cuatro a seis pero incluso alguien que este este afiliado a su sindicato podría si optara cualquier mujer a hacer la huelga de veinticuatro horas porque tiene garantizada no tiene esa cobertura por parte de los sindicatos minoritarios que convocan veinticuatro horas

Voz 0553 08:25 bueno hay algunos sectores incluso que la convocatoria es más amplia en sectores del sector público oí y otros pero yo insisto yo creo que el análisis del ocho de marzo hallado Bastarreche no puede centrarse en un seguimiento de la huelga luso en cuanto baja el consumo energético creo que ser el Mirror hoy es una disputa cultural lo hizo en la disputa de hegemonía de pensamiento hoy es un día para decir no hay marcha atrás en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres quedaba mucho por hacer y no hay marcha atrás esto hay que decirlo desde las empezar desde la calle como olvidó inundando de razones en las calles se dio por no nos no equivocaría la cuenta de lo que está en juego porque como digo ese impulso reaccionaria políticas Unión machistas que yo pensé que ya no haber en la sociedad española nos tiene que hacer distinguir mucho lo que son las cosas fundamentales de las cosas más más colaterales así que todo el mundo a la calle todo el mundo es decir que esto no tiene no tiene marcha atrás

Voz 0027 09:22 Unai Sordo Secretario General de Comisiones Obreras siete nueve de la mañana seis y nueve en Canarias gracias buenos días

Voz 0553 09:27 bueno ahora que aparte y media vamos a seguir

Voz 0027 09:29 cuando en Hoy por hoy sobre las manifestaciones feministas convocadas para hoy la protesta la huelga ocho de marzo pero hay más noticias por ejemplo el golpe de timón de Draghi en el BCE vamos ahora con eso antes los deportes porque Solaris se juega su continuidad el domingo en Valladolid

Voz 1161 09:46 en el momento más convulso del Real Madrid en la temporada está sentenciado sin fecha llegará el domingo en el que los blancos visitan Zorrilla de no sacar los tres puntos caerá el lunes en el club barajan ya el regreso de Mourinho llegada que sería convulsa no terminó bien con Sergio Ramos que precisamente está enfrentado a Florentino Pérez desde la bronca que protagonizaron ambos en el vestuario tras la derrota con el Ajax y que desvelaron ayer los compañeros del diario Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 0027 10:08 a él

Voz 0978 10:10 tiempo para el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días momento hora llueve con intensidad en el País Vasco lo hará a lo largo de la mañana extendiéndose al norte de Navarra y La Rioja después desaparecerá el viernes se quedará al final un día soleado al igual que el fin de semana con temperaturas con tendencia a subir especialmente el domingo cuando durante la tarde en el ambiente llegará a ser cálido cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 0277 10:33 eso piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo repito que es que se va a romper nuestra hubiéramos perdido un montón de cosas no porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar si haces algo no pienses en todo lo bueno que puede pan

Voz 2 10:49 los ultras seguros porque la confianza Grupo Catalana Occidente

Voz 0027 12:12 decíamos que más allá de la movilización feminista otros dos asuntos centran la actualidad este ocho de marzo el primero pasa por Frankfurt sede del Banco Central Europeo que ha dado una muestra muy clara de que le preocupan y mucho las señales de alarma que acechan la economía mundial porque el todavía presidente del BCE Mario Draghi ha anunciado un volantazo en su política económica retrasa la retirada de estímulos a la economía Javier Alonso buenos días

Voz 0858 12:36 buenos días el BCE actúa en dos direcciones para empezar aplazan la subida de los tipos de interés que estaba prevista a partir de verano y ahora dice que no va a llegar antes de final de año en segundo lugar vuelve a ofrecer liquidez a la banca para que nos estrangule el crédito llegue a familias y empresas el motivo según Draghi de Outlook fue muy claro es que las previsiones de crecimiento en Europa son más débiles eso justifica dice mantener en cero el precio oficial del dinero y un nuevo Mangué Erazo de liquidez en la economía el tercero desde la gran recesión Draghi usó además una de sus célebres metáforas para dejar claro que si la economía va a peor aún tiene margen de maniobra

Voz 1572 13:13 Vine a Froome y humo huy Idol Ryan en una

Voz 0027 13:18 estación oscura vas pasito a pasito no se te ocurra

Voz 0858 13:20 ponerte a correr pero desde luego te mueves

Voz 0027 13:23 en España en el Tribunal Supremo el juicio del proceso dejó ayer un testimonio muy trascendente el del ex jefe de la Unidad de Información de los Mossos d'Esquadra MANES Manel Castellví que ha reconocido ante el tribunal que sí advierte de que seguir adelante con el uno de octubre podía desembocar en una escalada violenta y esta es la respuesta que según él recibió por parte

Voz 12 13:45 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la la situación que suponía en nuestro lugar pero que había aumenta todo el pueblo pues yo sabía pues un poco frustrado porque

Voz 13 13:56 porque bueno ver las consecuencias en las manifestaciones o concentraciones o mejor dicho eh sí sí la escalada de violencia pues eh aumenta pues eh

Voz 14 14:09 todos coreografías mafioso

Voz 0858 14:14 la mirada de Xavier Vidal Folch llevábamos toda la semana de lluvia gruesa lluvia gruesa contra la presunta pasividad de los Mossos a la hora de paralizar el referéndum del uno de octubre como les mandaba muy directamente el Tribunal Superior catalán esa lluvia había empapado el ambiente todos los cargos del Gobierno Rajoy entraron por ahí aunque lo más tangible fueron los testimonios de los altos mandos de la Guardia Civil la Policía Nacional detallarán cómo desde el diecinueve de septiembre es decir doce días antes de la consulta ya empezaron a sospechar de las pocas caras de la policía autonómica de cumplir con su obligación todo indica que esta o al menos buena parte de su jefatura se sintió atrapada en una pinza entre sus propios deseos de paralizar la peligrosa convocatoria y la presión de sus superiores políticos pero ayer saltó la liebre imprevista el testimonio más vivo más revelador IMAS negativo contra el Govern de la Generalitat no llegó de las filas rivales vino de la boca de uno de sus funcionarios uniformados más relevantes el comisario de Información de los propios mossos más el Castellví Éste reveló el toro muy severo que tres días antes del desastre había advertido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras del peligro de una posible escalada de violencia Iker hoy fugitivo de váter Glock no lo he hecho en cuenta prefirió prefirió lanzar a sus creyentes contra las porras de esta perversa trampa hablaremos el día que toque el día que toque la asignatura de moral

Voz 0027 15:51 mientras continúa el juicio en el Supremo entre otros a Juncker Esquerra confirma que yunquera será su cabeza de lista no sólo para las elecciones europeas sino también para las generales un golpe de efecto electoral que busca seducir al votante independentista e intentar cruzar en intención de voto a un PSC que va al alza en las encuestas Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0858 16:10 además con la marcha de Joan Tardà

Voz 0931 16:13 principales activos Esquerra busca la manera de evitar de todas todas dejar de ser la primera fuerza en las generadas en Cataluña aunque el partido públicamente esgrime otro argumento

Voz 6 16:21 la mejor manera para denunciar el retroceso demócrata

Voz 0931 16:24 con responde exclusivamente a un gesto de denuncia hacia la portavoz Marta Vilalta Juncker se convierta en doble candidato de momento pero ante quién hará campaña irá a los debates y dirigirá el día a día en el Congreso será Gabriel Rufián

Voz 0027 16:37 a veces los retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto

Voz 2 16:43 conducía un BMW X3 con gran equipamiento

Voz 10 16:45 por menos de lo que imaginas además de garantizamos su

Voz 2 16:48 para dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tan tuyo

Voz 15 16:54 descubre en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es

Voz 16 16:58 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 10 17:09 propicio lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres lo calcula line en Securitas Direct punto es recuerdo a novecientos ciento trece ciento trece hay líderes que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef

Voz 17 17:41 punto es ya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología

Voz 11 17:47 me alegro que más puedes pedir nada

Voz 17 17:50 incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 11 17:52 lo este mes Knicks ante beige ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC va Nissan Innovation Prize buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 2 18:10 setenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veintiuno hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0027 18:42 los dientes Danny De la Fuente ocho de marzo Anna Villena buenos días

Voz 1848 18:46 hacemos huelga para no dar un paso atrás para seguir avanzando en este camino que parece no tener fin conquistando derechos para todas incluso para las que nos niegan

Voz 0027 18:55 por qué no son conscientes de que puede

Voz 1848 18:57 mientras del Congreso de los Diputados gracias a las feministas a las que sus partidos desprecian y hoy quiero hacer un reconocimiento al trabajo de Pepa Bueno Pepa tu mirada sobre las noticias de situaciones de desigualdad nos ayuda a ir construyendo nuestra opinión pensamiento gracias

Voz 19 19:14 gracias Ana egun on buenos días soy desde Bilbao nosotros y nosotras tenemos una pequeña academia llamado al método que suele tres personas dos mujeres yo hoy es compañeras hacer una huelga por la igualdad sin vosotras Se para el mundo gracias Ivonne desde Madrid y Jean Paul buenos días bueno

Voz 20 19:37 los días muy mal siempre les recordaba la anécdota de mi padre que era de sindicatos de trabajo se reunían en casa cuando yo era pequeño se reunirán en casa para hablar de los derechos tal cual de la igualdad de la mujer entre otras cosas a renglón seguido decían Eloísa eternos unas cervezas en fin esto es cuestión de reeducar a la gente y cuestan mucho reeducar a la sociedad en general y al hombre en particular cree

Voz 0027 20:03 seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 0456 20:06 hay seis seguimos escuchándoles toda la mañana siete

Voz 0027 20:08 el veinte seis y veinte en Canarias

Voz 0861 20:20 qué tal buenos días suben las temperaturas nos espera un fin de semana soleado calor también para celebrar este ocho de marzo que comenzó ya de madrugada con una noche muy larga para cientos de mujeres madrileñas nosotros tenemos esa noche en la Puerta del Sol las mujeres han iniciado ya la celebración de este Día Internacional de la Mujer que va a monopolizar la agenda social y política de este viernes la agenda por ejemplo de la alcaldesa de Madrid que hoy está en blanco

Voz 21 20:53 sí ya he quitado todas de agenda dada todo ya está todo preparado para sumar claraboya lo verdaderamente trascendentales que es algo trasversal es algo que nos une a todas las mujeres

Voz 0861 21:04 Manuela Carmena hacer huelga ya la una de la tarde atenderá a la prensa en el Palacio de Cibeles Carmena para Pepu Hernández a diferencia de otros años hoy sí hoy irá a la gran manifestación

Voz 22 21:14 sí por supuesto esto en acompañando a mis hijas y bueno creo que es interesante ha estado otros años no estado con ellas lo que ha cambiado nada simplemente creo que es un momento importante para dar este paso porque también hay muchas cosas que seguir luchando y usualmente es una cuestión de las mujeres desde luego

Voz 0861 21:31 Pepu Hernández estará a las siete de la tarde en Atocha el candidato del Partido Socialista las primarias pasó este jueves por la ventana de Madrid Pepu Hernández dejó varios titulares el primero no descarta ampliar Madrid Central y segundo mensaje a quienes critican su inexperiencia

Voz 22 21:46 yo he tenido una experiencia profesional pero también vital

Voz 0861 21:50 y creo que es muy importante también un apoyo pleno

Voz 22 21:52 cosa que hay muchas veces no se piensa pero yo creo que es más importante que la experincia la vocación de servicio público en todos en este caso yo creo que este demostrarlo también ese paso también este tango demostrar esta esta opción dignificar de una formula política y como dicen en Estados Unidos que no olvidó en otro sitio gracias por servir no

Voz 2 22:09 bueno ocho de marzo

Voz 0861 22:10 la huelga feminista que secundan hoy también todas las compañeras de Radio Madrid el termómetro de seguimiento de los paros se abordará sobre las doce del mediodía also hará también está prevista una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla protesta convocada por las principales asociaciones de juristas que van a leer un manifiesto por una justicia en igualdad también ahora en Sol el Sindicato de Estudiantes va a valorar las primeras horas de la huelga estudiantil feminista convocada para hoy en todos los centros educativos llevo negocia también como despierta Madrid en las principales carreteras madrileñas primero estamos en el centro de Madrid conectamos con hacer pantallas Charo Alcázar qué tal buenos días

Voz 1322 22:55 qué tal muy buenos días te disparan la hora punta en la M30 y lo hace en el recorrido habitual de cada día a Méndez Álvaro Avenida de América pero ojo porque hay un vehículo averiado a la altura de O'Donnell sentido norte ocupa el carril derecho dentro de la calzada lateral también es muy lento al otro lado entre los túneles del Vicente Calderón y San Pol de Mar en Santa María de la Cabeza y por último en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30

Voz 0861 23:19 ampliamos el foco conectamos también con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo están las principales entradas a la capital Teresa Serrano buenos días

Voz 23 23:27 buenos días pues a esta hora en las vías madrileñas situación complicada por dos colisiones de entrada a las dos una en la A2 en Torrejón hay seis kilómetros de retención y otro en la M seiscientos siete en Colmenar Viejo que en donde hay otros siete kilómetros de tráfico lento por ese accidente además pues eh retenciones ya en casi todos los accesos a tres Rivas a cuatro pidió Butarque a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada y Getafe a cinco Alcorcón y Campamento y la A6 ya en El Plantío M40 También en los tramos más madrugadores

Voz 0861 23:52 lo ha dicho hoy suben ligeramente las temperaturas completamos con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó hola

Voz 0978 23:57 los días a partir de hoy empezarán a subir las temperaturas un ascenso que será más importante más significativo durante el fin de semana hoy con nubes pero alternando con ratos de sol como mucho dejaran algunas gotas durante la tarde máximas cercanas a los quince grados y el fin de semana tiempo soleado tanto sábado como el domingo radiante incluso máximas mañana alrededor de los veinte grados superando los incluso con facilidad el domingo

Voz 24 24:21 este señor está practicando el tranquila servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilidad con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 9 24:44 de once tranquilo está

Voz 1572 24:48 no te pierdas el musical número uno de la crítica el médico el musical basado en el bestseller de no Ador un viaje emocionante en busca de un sueño de esta Inglaterra hasta Persia una superproducción para toda la familia en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 11 25:10 y si fuéramos en patinete eléctrico como convivimos reservando la cera a los peatones para no atosigar le eso ponerles en peligro bueno pensándolo lo bien porqué no coincidimos como deberíamos movernos nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entre en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 25 25:30 quién sabe más crea más que imita hace más que mida Vide más que sueña siete

Voz 0027 25:37 ante más que come quién sabe

Voz 25 25:40 más consorcio bonito del norte Santoña

Voz 8 25:45 tu padre es mayor y necesita ayuda con su

Voz 26 25:47 día a día como Hideo trabajas tú quieres que tus padres estén acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras Well la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo riadas

Voz 27 26:05 estos hipotecarios cláusula suelo IRPH multi divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita a Riad asociados hagámoslo fácil

Voz 28 26:24 el empírico de pop tenemos un buen plan para tu casa Ventana auxilio batiente de PVC con persiana por sólo ciento cuarenta y nueve euros rico de precios bajos todos los días

Voz 29 26:35 así que ahora que van a poner multas a los vehículos contaminantes que entran al centro te quieres compraron eléctrico no cuando te lo dije hace tiempo no el señorito quería otro coche yo también voy a empezar a ponerte multas

Voz 2 26:45 descubre nuevo Madrid con los beneficios de tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico conducir

Voz 30 26:50 todo el cambio Inteligente Nissan Innovation dar Dret de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 8 26:55 una carrera donde participa cualquiera te llenan de polvos de color y seis risa hay música no me parece serio la verdad ya verás como al final te animas

Voz 31 27:03 sin la carrera colores contra la violencia todos somos bienvenidos el domingo diecinueve de mayo en el Paseo de la Castellana su Matos pasos a la carrera más divertido hay Solidaria información e inscripciones en colores contra la violencia punto com y oficinas de correos

Voz 8 27:16 patrocina la red inmobiliaria comprar casa María creo que voy a salir a dar una vuelta

Voz 2 27:22 en pijama problema a ti lo que te Pegasus baste

Voz 9 27:29 venga descubrirlo a la red desde diez mil seiscientos veinte euros y ahora disponible en gel

Voz 32 27:36 oferta Bank condiciones Dacia punto es

Voz 10 27:43 soy de veintisiete de la comunidad

Voz 0861 27:45 el problema que está afectando gravemente a los intérpretes y asesores de Sordos de Madrid empleados que trabajan para una empresa externa que no les paga ojo desde diciembre el consejero de Educación se ha comprometido a acelerar los procesos de nuevo contrato por intentar subsanar este conflicto laboral que está afectando seriamente a los veinticinco mil sordos que viven en Madrid Javier Casal

Voz 0867 28:06 deben diciembre enero y febrero así que las empresas se han tenido que apretar el cinturón recortan el servicio

Voz 33 28:11 la atención a personas sordas recortan el número intérpretes dentro de los centros educativos cualquier servicio que sea una urgencia ir al médico juicio eh cual cualquier situación de urgencia se queda sin cubrir no interpreta disponible porque la la empresa gestora que lleva el servicio

Voz 0867 28:30 no puede contratar más Intérpretes Javier Amor del comité que representa los intérpretes de lengua de signos la comunidad reconoce que ha habido problemas con la adjudicación del contrato por el que se presta este servicio porque el concurso quedó desierto hice prorrogó la anterior mientras se preparaba uno nuevo el consejero de Educación promete más presupuesto pero para pagar las nóminas aún habrá que esperar preguntaba la diputada del PSOE Mónica Silva

Voz 8 28:53 sabían que quieren un contrato vencido y que por lo tanto estos trabajadores llevan más de tres meses sin cobrar Le asegura

Voz 34 28:59 que estamos acelerando el proceso administrativo al máximo como también estamos acelerando el abono de la factura pendientes

Voz 0858 29:06 Irán

Voz 0867 29:09 Madrid ahí nueve asesores de sordos que atienden a ciento noventa y dos alumnos y cuarenta y un intérpretes que ayudan a ciento treinta y dos estudiantes

Voz 0861 29:16 la Asamblea de Madrid que también ha aprobado este jueves la nueva ley de la Cámara de Cuentas es la primera Ley de Regeneración Democrática que esa prueba en esta legislatura una de las grandes novedades es es que este órgano fiscalizador podrá multar a quienes obstaculicen su trabajo hoy por cierto se reúne por última vez la comisión de investigación del caso master para votar las conclusiones finales cada grupo aportará su propio informe final ante la falta de un acuerdo completo sobre esta comisión que ha culminado ya tras el paso de la ex presidenta Cristina Cifuentes esta misma semana tenemos ahora mismo seis grados en el centro de Madrid hoy les espera calor para este viernes ocho de marzo

Voz 35 29:52 ciudad de la mujer

Voz 36 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias ya hemos Raquel tengo cuarenta y dos años y actualmente ejerzo de orientadora y jefa de departamento en público de la Comunidad

Voz 37 30:11 Madrid he sido opositora soy madre soy esposa soy trabajadora soy compañera soy persona y en este día me gustaría visibilizar el desequilibrio de corresponsabilidad familiar y el esfuerzo extraordinario que esto supone hoy es ocho de marzo les dejó con más noticias de la SER

hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:39 el año pasado a esta hora todo era incertidumbre no sabíamos cuál iba a ser el alcance de la huelga hay de las manifestaciones feministas si nos atrevemos a aventurar que sin haber empezado la protesta había triunfado ya porque había promovido un debate brutal porque las jóvenes habían tomado la Iniciativa Feminista habían lanzado de cabeza a exigir a exigir ya la igualdad consagrada por la Constitución pero eran previsiones esas previsiones se quedaron cortas todo comenzó con una cacerolada en la Puerta del Sol de Madrid poco después ya a las seis de la mañana y quizá una de las los grandes evidencias de la huelga feminista del año pasado se anotó aquí en la antena de la SER igual que este año Pepa Bueno dejó entonces el micrófono vacío hoy tampoco ha venido a trabajar buena parte de las mujeres en las los paros de dos horas convocados por los sindicatos fueron apoyados hace un año por más de cinco millones de mujer la actividad si paró en el Congreso

Voz 8 31:43 diez de reivindicar de reivindicar la libertad de las mujeres y comenzaron las concentraciones a mediodía en

Voz 0027 31:49 en todos los puntos de España para que rompamos

Voz 8 31:52 así que existe debemos luchar por los derechos de la mujer en las calles empezarán a adherirse la inmoralidad que esta huelga feminista ya forma parte de la historia de este país en las ventanas y balcones de los edificios se llenaron de delantales colgados la huelga también era doméstica era de cuidados pues que se repartan de verdad las tareas y nosotras paramos separa el mundo era el lema de la primera huelga feminista en España hoy hace un año

Voz 0027 32:17 como aquella multitudinaria en Madrid las concentraciones abrieron en más de ciento veinte localidades de toda España con lemas como estos no sólo el coste de las grandes ciudades también en la España rural las mujeres ataron asilo

Voz 38 32:38 hola

Voz 8 32:42 España referente para millones de mujeres en el resto de marzo la primera huelga feministas los manifestaciones abrieron los informativos en buena parte del plan

Voz 39 32:50 pues Spain que en tu estén buen

Voz 7 32:55 según España Internet llegar manso es Vikings y secuestran condicionada

Voz 0027 32:59 en todos los idiomas escuchaba una misma palabra para calificar el ocho M español fue histórico eso sucedió hace un año hoy ocho de marzo de dos mil diecinueve ya las mujeres en España están llamadas a volver a salir a la calle Javier Alonso hola de nuevo Daniele De la Fuente otra vez otra vez hice suma esta hora Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días si algo tienen en común muchas portadas de la prensa sobre todo de la local en este ocho de marzo Javi es un color dado que impregna también los editorial es el del país

Voz 0858 33:29 la igualdad radical dice las reivindicaciones feministas han demostrado no ser flor de un día sino o qué

Voz 0027 33:35 se han consolidado como uno de los ejes políticos

Voz 0858 33:38 del presente y del futuro del país en un momento en el que el ascenso de las fuerzas ultras muestra su pujanza en todo el mundo incluida en nuestro país observamos también el rotundo sí de las irlandesas a la despenalización del aborto algo que el Senado en Argentina sólo ha logrado retrasar también la potencia transformadora de una contundente respuesta ciudadana decidido a demostrar que el camino emprendido hace una radical concepción igualitaria del mundo es ya irreal

Voz 0027 34:04 así que dice la prensa conservadora del mundo cree que España

Voz 0858 34:07 es un buen país para nacer mujer pero nacer mujer en España sigue comportando desigualdades que la política debe abordar con realismo serenidad firmeza a fin de erradicar las la mujer no quiere sacudirse la tutela machista para caer bajo otra tutela ideológica dice el mundo que hable en su nombre ABC opina que la transformación de las causas justas de feminismo es una soflama partidista es un propósito que debe ser denunciado

Voz 0027 34:31 yo una imagen en la portada del periódico de Cataluña enorme ocupa toda la portada una mujer comiéndose el mundo bajo el lema Igualdad también habla de feminismo en la prensa del resto del mundo Dani

Voz 0456 34:43 antes vamos a recordar lo que pasaba ayer en el Parlamento Europeo en ese debate presupuestario un eurodiputado polaco de extrema derecha defendía que las mujeres hagan tareas de mujer y los hombres de hombres no obliguen a que las mujeres que son felices hagan trabajos de hombre le respondía la socialista Eider Gardeazabal

Voz 41 34:59 en ningún caso una mujer quiere reemplazar el trabajo de nombre no nombre trabajo de una mujer porque para empezar no hay trabajos de hombre y trabajos de mujeres aquí lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres de los hombres y eso esto no es una lucha de hombres contra mujeres

Voz 0456 35:16 no hay trabajos de hombres pero sí profesiones dominadas por el hombres lo que lamenta a Heath en Handelsblatt un diario que adelanta un estudio que revela que en Alemania sólo el diecisiete por ciento de los puestos de trabajo en Industria y telecomunicaciones con especialidad está ocupado por una mujer por cierto en Alemania hay mil setecientas empresas que cumplen incumplen la Ley de Igualdad lo denuncia en una entrevista a la ministra de mujeres incumplen la ley porno promocionará la mujer son sancionadas pero éstas

Voz 0027 35:41 multas son pequeñas y hoy no está trabajando Pepa Blanes no tenemos estrenos de cine como todos los viernes pero si nos detenemos en una película que llega hoy a la cartelera española capitana Marvel

Voz 0456 35:58 y para Le Monde una película feminista protagonizada por una heroína que cuando acabe con los malos de la peli Leo debería entrar en los estudios de Marvel y hacer algo con la infrarroja presentación de mujeres en ellos un personaje inspirado en una mujer real figura clave del periodismo y del feminismo de finales de los sesenta y setenta Gloria Steiner el futuro de los superhéroes están las super heroína según Le

Voz 0027 36:18 Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días Gmail llamado la atención el potente discurso feminista que pronunció ayer la teóloga Pepa Torres en la iglesia de San Antón en Madrid junto al padre Ángel aseguró que la Iglesia es uno de los grandes bastiones del patriarcado que necesita ser liberada del machismo en Religión Digital

Voz 1389 36:36 es muy llamativo y simbólico por el lugar escogido desde luego la iglesia y con los reproches lanzados lo que dice Pepa Torres es seguimos luchando contra la ablación de la memoria la misma que llevó a demonizar la figura de María Magdalena identificada históricamente como prostituta la sin que ningún historiador pudiera demostrarlo para borrar la de la memoria colectiva y acaba Pepa Torres diciendo Jesús no fue machista se acerca con respeto a las mujeres Jesús Alba contando con las mujeres respeta su síes y sus no es su relación no es de su

Voz 0027 37:06 Florida las mujeres ayudar a Jesús a Roma

Voz 1389 37:08 por los moldes patriarcales del judaísmo podríamos decir acaba que Jesús sería hoy un modelo de masculinidad alternando

Voz 0027 37:16 toma ya en un minuto les ampliamos el titular que publica hoy El País interior el Ministerio del Interior paraliza un experimento de estimulación eléctrica cerebral que es Stabat estando con presos violentos aquí en España

Voz 42 37:33 el calor siempre

Voz 0027 38:20 el experimento de estímulos eléctricos en el cerebro a presos violentos que se estaba se estaba aprobando en cárceles españolas en Huelva en Córdoba es lo que publica hoy El País que Interior ha paralizado Javi sigue

Voz 0858 38:32 te condenados por asesinato han participado hoy en ese experimento consistía en suministrarles una leve corriente eléctrica en la frente para evaluar la hostilidad y la rabia antes después de esa descarga los primeros resultados demuestran que los presos se sienten mucho más relajados después de probar el experimento durante tres días sienten una especie de paz interior según la psicóloga encargada de este proyecto la investigación empezó en dos mil dieciséis en tiempos del PP como decías acaba de ser paralizada parcialmente por Interior

Voz 0027 39:01 sí antes de hablar de tus Real Madrid

Voz 44 39:03 en enero cocina

Voz 0027 39:07 las cosas de comer sólo tres españoles mejor se sólo tres platos españoles se cuelan entre las mejores del mundo y ninguno de ellos es el pulpo Laila pulpo es lo que dicen los que se aquí en Madrid entre José Gejas en los mala llamáis nosotros la culpa solo

Voz 1389 39:26 no nos importa que no esté en esa clasificación tampoco nuestro cocido nuestro marisco sino que casi lo preferimos hubieran dicho

Voz 0027 39:32 con lo cual la atendiendo a lo mundano

Voz 1389 39:35 la clasificación que hace te insta Atlas es a mi juicio bastante deprimente entre cien platos según antes españoles el salmorejo el cochinillo la paella que a saber que a saber qué entienden por paella Wilshere por cierto que la guía recomienda dice que el mejor lugar para comer la playa está en Barcelona palito palito al poses

Voz 44 39:54 el ranking lo lidera

Voz 0027 39:56 o sea Puri de Georgia aún

Voz 0861 39:59 pan elaborado con levaduras relleno con queso y huevo

Voz 0027 40:02 así que menos mal que no hay ningún plazo gallego en esa lista franca de noche Jabois SAU ocho menos veinte siete menos veinte en Canarias

Voz 8 40:12 en el caso

Voz 44 40:14 no

Voz 2 42:30 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1572 42:38 el Real Madrid prepara la vuelta de Mourinho sí Solari no consigue la victoria el domingo en Valladolid

Voz 0027 42:44 siempre están en el peor momento de la temporada pero incluso

Voz 1161 42:47 que cuando salió Lopetegui los incendios que produjo la derrota con el Ajax lejos de ir a pagándose se siguen propagando hoy en el horizonte el regreso del como él mismo anunció a llamar The Special One Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buenos días el Real Madrid que vive días muy convulsos después de caer

Voz 46 43:01 derrotado ante el Ajax en la Copa de Europa ahora mismo Solaris presentaría el próximo domingo ante el Valladolid pero cualquier mal resultado cualquier traspiés traería así como suena a José Mourinho como técnico del equipo blanco estuvo tres años fueron muy convulsos muy complicados sólo ganó una Liga y una Copa del Rey ninguna Champions cero Mourinho podría volver a sentarse en el banquillo del Real Madrid una jornada ayer que también conocimos por el diario As que hubo una discusión bastante acalorada entre el presidente Florentino Pérez y Sergio Ramos el capitán después del partido ante el equipo holandés

Voz 1161 43:33 será el encuentro más atractivo de la jornada veintisiete que comienza ya esta noche con un partido adelantado el Athletic Espanyol novedades Diego onzas

Voz 47 43:39 los dos equipos llegan esta jornada veintisiete empatados en la tabla con veintitrés puntos el Athletic quiere hacer olvidar su traspiés en Valencia el Español llega tras cinco partidos sin perder pero con muchas bajas tiene a dos jugadores ahora mismo en la misma clínica David López y Piatti operados de ligamento cruzado y a otros dos sancionados Darder ir Borja Iglesias así que problemas por esa parte para Rubi en los locales una baja Garitano no puede contar con Ander Capa el partido lo pita al asturiano González Fuertes con Undiano Mallenco en el bar nueve de la noche San Mamés

Voz 1161 44:06 de ayer partidos lid en la Europa League en cuanto a los equipos españoles dos victorias y un empate el que mejor lo tiene la eliminatoria es el Villarreal se imponía con claridad uno tres marcaban Ibarra llegar y moral ni inmoral Morlanes más ajustada la victoria del Valencia dos uno sobre el Krasnodar con nuevo doblete de Rodrigo complicado lo tendrá el Sevilla para el partido de vuelta al no pasar del empate a dos en el Pizjuán con el Slavia de Praga lograban los goles del Sevilla y Munir en el resto de partidos Rennes tres Arsenal uno Dínamo Zagreb uno Benfica cero Frankfurt cero Inter de Milán cero Nápoles tres Red Bull Salzburgo cero Chelsea tres Dínamo de Kiev cero los partidos de vuelta el próximo jueves además tenemos hoy primeros entrenamientos libres del Gran Premio del Mundial de motos de Qatar el que inicia la temporada en el que debutará Jorge Lorenzo como compañero de Márquez en Honda Lorenzo pasado anoche por el larguero el primer aliciente saber cómo va a ser su relación con Márquez

Voz 0553 44:51 pero todos muy ambiciosos si quieren lo mismo pueden atenciones os pueden incluso tenían el suena la ayuda a los demás pero yo creo que son los propios hijos rival que están así

Voz 1161 45:02 cómo llega al debut con Honda

Voz 0553 45:05 mal que es verdad que no esté me faltara un mes más para que por cien estoy privado oí muy ilusionado

en la Cadena Ser con Aimar Bretos

Voz 0027 48:31 diariodehoyporhoy del ocho de marzo escribe Carolina ya forma una familia monoparental como ella hay muchas mujeres que hoy no podrán hacer huelga aunque Kerry