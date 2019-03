Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 1 00:03 me llamo Manuela tengo ochenta y seis años

Voz 1288 00:06 he trabajado pero no han cobrado

Voz 1 00:08 nunca estoy viviendo de la paga de mi marido

Voz 2 00:11 me llamó Rosa tengo ochenta y cinco años he estado siempre todo el había sirviendo Hinault cotizando y ahora ya ahora estoy viviendo con la paga de mi marido

Voz 3 00:22 mi nombre María alabado tengo setenta y ocho año he trabajado toda mi vida no han cotizado nunca por mi vivo

Voz 4 00:30 con la pensión de seiscientos euros

Voz 3 00:33 mi marido

Voz 0027 00:34 hoy es ocho de marzo feliz día de la mujer jornada de protesta en todo el mundo por los derechos de la mujer en España tras la huelga y la movilización masiva del año pasado que fue referencia a nivel internacional los colectivos de mujeres llaman a repetir aquella protesta porque sus motivos siguen intactos la brecha salarial los techos de cristal la violencia de género que es específica y no una violencia más por mucho que vociferan algunos mientras cabalgan precisamente esta es la especificidad de este año que el ocho de marzo llega a cincuenta días de unas elecciones en las que amenazan con hacerse un gran hueco en la política española quiénes capitalizan el voto de aquellos hombres que se ven atacados por la igualdad porque se viene abajo el andamio con el que habían construido su identidad masculina que era subrayar el rol de protector de proveedor de autoridad familiar esos hombres que como dijo Virginia Woolf se dedicaban a empequeñecer a las mujeres para utilizarlas como espejos que les dejaran a ellos el doble de grande hace lo que de verdad son eso se ha acabado esos hombres de masculinidad tan tóxica como débil se sienten heridos van a hacer ruido van a revolverse están en pleno intento reaccionario y ante eso ni las mujeres ni los demás hombres podemos ponernos de perfil un año más de nuevo gracias madres hermanas hijas compañeras amigas oyentes gracias por recordarnos que preservar lo ya conseguido y seguir avanzando en la igualdad no es asunto sólo vuestro es algo que nos incumbe también a nosotros y que ser feminista no es decirlo ya como quien se pone un pin sino que implica militar de forma muy activa en vuestra lucha por conseguir la mitad de todo el mar Bretón

en la Cadena Ser

Voz 0027 02:38 porque habrán notado ya que Pepa Bueno y todas las mujeres de equipo de Hoy por hoy se han sumado a la huelga feminista hoy una huelga convocada en toda España para que se note sin matices el hueco del lugar que ellas ocupan en el mundo trabajo remunerado en el que no que es el doméstico vamos a hablar en unos minutos con dos de las convocantes de esta protesta escucharemos lo que dio de sí anoche el intenso debate político en Hora Veinticinco con cinco mujeres políticas Carmen Calvo Dolors Montserrat Irene Montero Inés Arrimadas irrupción hasta

Voz 0277 03:07 cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede así que el feminismo

Voz 0793 03:18 no es tan maleable ni tan transversal

Voz 4 03:21 porque enfrenta a elogiar injustamente el feminismo

Voz 6 03:23 está por encima de las ideologías como puedes

Voz 7 03:26 Merkel la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos está siendo marcada por un discurso como el de Vox tan increíble como como casi cuestionar negar que exista una violencia específica contra las mujeres

Voz 0793 03:37 desde luego no voy a aceptar lecciones de feminismo de de partidos que hacen carteles que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todos

Voz 0277 03:44 esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden que lo único que quieren es colectivización la mujer

Voz 0027 03:48 el debate completo lo pueden escuchar también si quiénes lo pueden ver en Cadena Ser punto com y analizaremos esta mañana con Emilio Ontiveros el giro que ha dado el Banco Central Europeo rebaja sustancialmente sus previsiones para la eurozona y anuncia que aplaza la subida de tipos y prepara nuevo manguera de liquidez para los bancos para garantizar que el crédito llega a familias y empresas y les contaremos también el detalle del nuevo decreto social que aprueba hoy el Gobierno rebaja a cincuenta y dos años la edad para que los parados puedan cobrar el subsidio prevé nuevas ayudas para las familias pobres con hijos y ojo a esto obligará a que las empresas lleven un control diario de la jornada efectiva de sus trabajadores Pires de derogar la reforma laboral nada Pedro Sánchez anoche en Ciudad Real una de las cosas que a mí más

Voz 8 04:35 me ha dolido es el no poder derogar la reforma laboral porque no tenemos los suficientes diputados y diputadas en el Congreso así que también habla a los compañeros y compañeras para que el próximo veintiocho de abril nos den una mayoría rotunda que cambiemos la relación laboral

Voz 0027 04:51 hasta mañana Unai Sordo el secretario general de Comisiones Obreras que apoyos posibles haberlos haylos porque ellos han hablado con partidos políticos hasta que esos partidos predicen a Comisiones Obreras que es el Gobierno quien ni siquiera les ha tanteado bueno que además no sólo parte de la militancia andaluza se revela Sánchez Javier Alonso

Voz 9 05:06 los militantes del PSOE de Alicante han desoído la propuesta que el ministro de que el ministro Pedro Duque encabece la lista por esa provincia a las generales han votado como cabeza de lista a otro aspirante

Voz 0027 05:16 el alcalde de Elche cabeza de lista de Esquerra a las elecciones generales será Oriol Junqueras sí lo confirmó ayer el partido a pesar de que yunquera sigue en prisión preventiva en caso de que sea condenado quedaría inhabilitado para cargo público muy relevante este testimonio en el juicio del ayer por primera vez un jefe de los Mossos d'Esquadra reconoció los que avisaron a Puigdemont antes del uno de octubre hombre de que podía haber violencia Ike él decide seguir adelante Manel Castellví ex comisario de Información de los Mossos

Voz 10 05:43 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la a la situación que suponía en nuestro lugar pero que había un buen tanto del pueblo para llevar a cabo el referéndum ya había una decisión del Gobierno de tirar clavo de llevarlo llevarlo a cabo no

Voz 0027 06:04 hoy comienza el Mundial de Motos con el Gran Premio de Qatar Sampe

Voz 1161 06:07 con el atractivo del debut de Jorge Lorenzo como compañero de Mar Márquez en Honda aunque no llega todavía en su mejor momento habrá que esperar aún para ver su mejor versión Lorenzo anoche en El Larguero

Voz 1960 06:14 voy a estar peor no llegó tan mal que es verdad que no estoy hace imposible me faltara un mes más para que por quién soy

Voz 0027 06:22 hoy primera sesión

Voz 1161 06:23 esto les de entrenamientos libres desde las doce menos diez y cuatro y diez Moto3 desde la una menos cuarto Hi5 y cinco Moto2 desde las dos menos veinte y seis de la tarde en Moto GP

Voz 0027 06:34 aunque tiempo llega el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días con un pronóstico de sol y temperaturas más altas pero de momento hoy el termómetro variará poco incluso hace más frío de esta mañana ya que las anteriores yo de en Cantabria sobre todo en el País Vasco y norte de Navarra esta yo vi irá desapareciendo sólo durante la tarde algunos chubascos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo en un viernes que será soleado durante la tarde ambiente agradable el fin de semana como decimos temperaturas más altas la tarde del domingo ambiente cálido con máximas de más de veinte grados en la mayor parte del país sólo fresco en el Cantábrico

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 16 08:06 la querría

Voz 0027 08:13 Kerber ocho y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias por si a esta hora todavía quedan mujeres con dudas sobre si secundar o no la huelga feminista no ya a las protestas con las manifestaciones de esta tarde sino la huelga en concreto José Antonio Piñero buenos días

Voz 1093 08:27 Mar buenos días preguntas y respuestas fundamentales Cassini

Voz 0027 08:30 servicio quién está llamada a la huelga y muy importante que cobertura legal tiene para hacerlo

Voz 1024 08:34 bueno el manifiesto se define como una huelga feminista intergeneracional están convocadas todas las mujeres para que participen en la medida que puedan ya sea en la huelga de veinticuatro horas como en los paros de dos horas por turno convocados por UGT y Comisiones los colectivos feministas piden a los hombres que asuman las tareas que normalmente realizan ellas como muestra de apoyo y que después se tienen ocasión se sumen a las manifestase aún

Voz 0027 08:56 los sindicatos que has mencionado no tengan representación en la empresa en la que trabaja aún hago quién nos esté escuchando su derecho a la huelga es igual

Voz 1024 09:03 así lo recoge la Constitución artículo veintiocho punto dos todos los trabajadores tienen el derecho fundamental de huelga no tienen porqué avisar a los jefes aunque la empleada este ha obligado a cumplir los servicios mínimos que disponga la empresa hay que recordar que la huelga el contrato queda suspendido no se recibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social el sólo se revisan los paros de dos horas se cotiza por una base inferior la que corresponde Aimar a lo que se recibe por el tiempo de trabajo

Voz 0027 09:29 hay quien convoca esta huelga pues es la plataforma ocho m que engloba a multitud de colectivos feministas in dos portavoces de esta plataforma nos escuchan ya Inés Gutiérrez María Álvarez buenos días

Voz 1288 09:41 buenos días buenos días tienes Gutiérrez

Voz 0027 09:43 área Álvarez y tuvieran que resumir en una frase en una idea las razones que tiene hoy una mujer en España para salir a la calle para protestar en este ocho de marzo cuál sería

Voz 1288 09:53 pues la igualdad en derechos que hoy por hoy no está consolidada y que nos queda todavía mucho por avanzar claramente hemos visto que en los últimos meses se ha cuestionado que incluso existe la violencia machista entonces claramente hay muchos motivos tenemos hoy que poner encima de la mesa y sacar a la luz que queremos una educación la que estemos presentes las mujeres nombres como Margarita Salas no sean perfectas desconocidas sino que podamos no solamente estar en las aulas sino estudiar las contribuciones que hace las mujeres una sanidad pública y de calidad donde poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos o el acceso al empleo que muchas mujeres no formamos parte de la población activa y no tenemos condiciones laborales dignas por tantos y tantos motivos hoy ocho de marzo es el momento de salir a la calle

Voz 0027 10:42 muchas mujeres se preguntaran hoy que vamos a estar haciendo una huelga cada año cada ocho de marzo porque esto no se arregla de un año para otro

Voz 17 10:49 bueno nosotras lo que consideramos es que tenemos realmente motivos urgentes nosotras decimos que nos va la vida en esta huelga no no hemos convocado una huelga porque si pues digamos por capricho sino porque creemos que es una de las de las herramientas fundamentales que las mujeres tenemos ahora mismo para poner encima de la mesa estos motivos tan urgentes que nos llevan a parar no de la misma manera que el movimiento obrero ha convocado huelgas durante muchos años para conseguir mejoras laborales las feministas las mujeres que tenemos realmente problemas e en nuestra vida cotidiana tan urgentes que nos llevan a convocar una huelga feminista con todos los motivos

Voz 0027 11:26 a cuál es el papel de los hombres en esta protesta feminista que deben hacer los hombres o qué esperan ustedes de de nosotros los hombres eh

Voz 17 11:36 bueno pues realmente en esta huelga los hombres tienen un papel fundamental no están llamados a los a los

Voz 1288 11:42 el paro al paro laboral de cuidados de

Voz 17 11:44 el sumo educativo pero justamente para que nosotras podamos parar en los cuidados esas actividades que son fundamentales para que la vida continúe es decir pues comer alimentar a las criaturas y cuidado a las personas adultas que necesitan compañía pues los hombres tienen que encargarse de esas tareas que ya decimos que son fundamentales no en este sentido nosotras ahora mismo estamos aquí saludando desde uno de los puntos de cuidados que va a haber en Madrid donde va ver a lo largo del día muchos hombres que van a estar ejerciendo estas tareas de manera colectiva para todas las personas que quieran pasarse por ellos les gustaría piso

Voz 0027 12:21 lucharan el argumento de Pablo Casado argumenta que pronunció ayer para explicar por qué el PP no va a acudir o por lo menos no como partido quizá algunas de sus líderes sí pero no como partido no va a acudir a la manifestación de esta tarde

Voz 18 12:33 el manifiesto que ha presentado es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales no penalizó hemos la concordia no dividamos más la sociedad no hagamos más demagogia entre la incapacidad de algunos de gestionar sobre problemas entienden que el PP

Voz 0027 12:54 has sentido excluido o atacado a leer el manifiesto que por eso haya decidido no participar como partido en la manifestación

Voz 1288 13:02 Nos preocupa que el PP se sienta excluido cuando pedimos educación pública de calidad cuando pedimos poder estudiar nos en los centros escolares nos preocupa que el Partido Popular se sienta excluido cuando éste pide que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo si nuestras vidas o que queremos vidas libres de violencia esto es lo que nos preocupa porque nos preocupa nos preguntamos en donde se sitúa en dentro de las doce el PP que parece que es un extremo decir que queremos libres vidas vides libres de violencia y que queremos es participar en igualdad de oportunidades y derechos en todas los ámbitos de la vida esto es lo que nos preocupa a nosotros

Voz 0027 13:40 Inés Gutiérrez María Álvarez Plataforma ocho Yemen gracias y feliz ocho de marzo

Voz 1288 13:45 muchas gracias a vosotros gracias yo os esperamos hoy durante todo el día las veinticuatro horas son para parar en todos los ámbitos de la vida a todas las mujeres me gustaría contar una pequeña anécdota

Voz 14 13:55 eh viniendo de camino a una

Voz 1288 13:58 aquí al al punto de cuidado si la ferretería de mi barrio es una ferretería llevaba prohombres ponía un cartel que decía hoy sólo cuidamos así que cierran es un eje templo claro de que esta huelga va que esta huelga es un proceso donde todo el mundo nos hemos tenido que posicionar y así que os esperamos a todas os esperamos a todos a lo largo de las veinticuatro horas siguiendo para adelante en la manifestación a las siete de la tarde desde Atocha

Voz 0027 14:24 que vaya bien bueno tuvo que hacer equilibrismo Se argumental esa noche la portavoz del PP Dolors Montserrat para explicar que no iba a ir a esa manifestación a las siete de la tarde en Atocha ella que fue ministra de Igualdad no va a estar en una una manifestación por la igualdad Éstos fueron los momentos argumentos más destacados de ese debate a cinco entre cinco políticas anoche en Hora Veinticinco Rafa Muñiz

Voz 4 14:48 lo primero que es el feminismo para ellas Carmen Calvo

Voz 0277 14:51 pero es que el feminismo es un término que tiene historia pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede así que el feminismo

Voz 0793 14:59 no es tan hablen ni tan transversal

Voz 4 15:02 los Montserrat Pepe el feminismo no lo podemos entender como una guerra de sexos enfrentar el hombre contra la mujer Irene Montero Unidos Podemos yo creo que el feminismo y el movimiento feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida

Voz 0027 15:15 Arrimadas C's pues es verdad que el feminismo

Voz 0793 15:17 lucha por la igualdad pero eso es algo digamos que que se queda muy corto a la hora de explicar las diferentes sensibilidades que una persona puede tener ahora

Voz 4 15:25 confío Monasterio para nosotros el feminismo es la la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres y estamos orgullosos de ese feminismo español con todas estas discrepancias sin matices comenzó el debate

Voz 7 15:38 no puede ser que la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos está siendo marcada por un discurso como el de Vox

Voz 0793 15:44 Ciudadanos nunca ha priorizado el lenguaje de decirnos otras poniendo Albert Rivera

Voz 4 15:49 arrimar no me gusta la palabra portavoz asco no decirla tiene suficiente pero hay que ser un poco serio que no baje indica nosotras por desglosado Innes tranquila lenguaje inclusivo fue otro de los aspectos de disputa

Voz 0277 16:00 ese ha permitido decirlos a las demás políticos en masculino y os digo Lycos neutro que le dio española lo que además nos ha dicho a los demás partidos como un insulto como usted no lo fuera porque en fin

Voz 6 16:12 es ideología injustamente el feminismo está por encima de las ideologías aforado va de raza vamos el feminismo en la defensa de la igualdad

Voz 4 16:21 vox criticó las medidas adoptadas para combatir la violencia machista o que un anciano

Voz 12 16:26 está maltratado en su casa llame al cero dieciséis cuelga el teléfono por el hecho de serlo

Voz 4 16:31 Aaron eso les preocupa el PP defendió su política laboral para crear empleo entre las mujeres frente a las críticas de PSOE Podemos hizo dan una política positiva del particulares crear empleo hacer el récord histórico de más mujeres trabajando como se hace tres semanas Dolors vosotros habéis en del país en el que se hace una reforma a laboral que precarizar el empleo que hace que como ahora los contratos sean de un mes y medio no podemos hablar de una política feminismo habla

Voz 0793 16:58 de políticas reales el mercado trabajo precarizar que tenemos es tan malo el que hemos tenido con el Partido Socialista como el que hemos tenido con el Partido Popular

Voz 4 17:06 dar todas ellas esgrimen en sus razones para secundar o no las marchas de esta tarde

Voz 0277 17:10 tengo una hija que nunca hay una manifestación conmigo y me ha dado la alegrón decirme que mañana conmigo

Voz 4 17:16 yo lo voy a reivindicar primero trabajando vio huelga allí después pues a lo mejor me dedico a leer un rato a ocuparme de mí misma yo iré

Voz 0793 17:23 la tarde a la a la manifestación pero desde luego no me sentiré mejor mujer mejor persona que aquellas mujeres pues que decidan vivir el día de ocho de marzo de otra manera

Voz 0027 17:33 y mañana me alegra haré mucho de que cada mujer haga lo que quiera lo primero que haré como todos los días es despertar a los niños y vestida es una uno cinco

Voz 4 17:41 más distintas de ver el ocho de marzo

Voz 0027 17:44 de Manuel Jabois hola de nuevo qué tal dice Pablo Casado que el manifiesto del ocho me está politizado claro por supuesto es lo mejor

Voz 1389 17:52 no puede decir el Zenit el feminismo es la primera causa política de este país es política pura y dura porque está exigiendo la transformación de la sociedad pretender despolitizar lo es arrinconar lo ha un pasatiempo social y esto no es un pasatiempo social esto es un combate político que necesita a todos también necesitaría desde luego el Partido Popular cuando hay una línea e con la que se discrepa desde ese partido de manifiesto que dice que la derecha el auto

Voz 0027 18:16 la derecha situado a mujeres inmigrantes

Voz 1389 18:18 efectivo prioritario de su ofensiva ultraliberal no está señalando un castillo en el aire está señalando promesas concretas de esos partidos declaraciones concretas de los líderes de esos partidos apoyos políticos vergonzantes para gobernar por ejemplo en Andalucía hay ahora en donde le dejen con un partido negacionista de la violencia de género y que ha hecho el machismo su seña de identidad merece el feminismo salir a la calle sin que se comparta del todo un manifiesto yo creo que sí y que además va a ser así que el feminismo lo está desbordando todo incluido eso sí Pablo Casado considera como ha dicho que los partidos de extrema izquierda quieren monopolizar la convocatoria que salga esta tarde a las calles españolas y que se preocupe que se preocupe porque las cientos de miles de personas que da haber han sido convencida según él por la extrema izquierda

Voz 0027 19:04 algo hasta el lunes un beso hasta lunes un beso

Voz 19 19:11 buenos días en los

Voz 1093 19:53 son las ocho y veinte las siete y veinte

Voz 0027 19:55 en Canarias

Voz 0861 20:05 qué tal buenos días las pocas nubes con las que ha amanecido hoy Madrid irán desapareciendo poco a poco los cielos despejados irá en Hoy acompañados de un ligero aumento de las temperaturas hoy sí

Voz 0867 20:15 viento la sensación térmica dejara unos máxima

Voz 0861 20:18 de dieciséis grados el líder de la mujer que monopoliza hoy la agenda política

Voz 16 20:23 de este viernes pero nada de esta pasada medianoche mal

Voz 0861 20:33 con el inicio de este Día Internacional de la Mujer inicio marcado la Puerta el Sol desde las ocho de la mañana hoy un piquete está recorriendo las calles de Madrid para animar a las trabajadoras a que se unan a la huelga feminista a la uno de la tarde en el Palacio de Cibeles la alcaldesa de Madrid va a atender a la prensa Manuela Carmena que hace huelga su agenda está hoy en blanco

Voz 20 20:52 sí ya he quitado toda de agenda dada Tepco ya está todo preparado para cuando ahora pues ya lo verdaderamente trascendentales que es algo trasversal es algo que nos une a todas las mujeres

Voz 0861 21:03 Carmena parará ir Pepu Hernández a diferencia de otros años hoy sí hoy irá a la gran manifestación de esta tarde

Voz 21 21:10 sí por supuesto estoy acompañado a mis hijas y bueno creo que es interesante hasta otros años no gustado con ellas que ha cambiado nada simplemente creo que es un momento importante para dar este paso porque también hay muchas cosas que seguir luchando y solamente es una cuestión de las mujeres eres

Voz 0861 21:26 bueno Pepu Hernández estará a las siete de la tarde en Atocha en el el candidato del Partido Socialista de las primarias que paso este jueves por la ventana de Madrid Pepu Hernández dejó también otro Tito

Voz 1093 21:34 dar poco no descarta ampliar Madrid

Voz 0861 21:37 tendrán

Voz 21 21:38 no debe pagarlo no seguro que es mejorable y creo que hay que mejorarlo pero pero por supuesto me parece una idea un gran acierto lo que sí es cierto es que posiblemente hay otras zonas también en Madrid que tienen unas dificultades sobre contaminación que deberíamos de de también atacarlos ellas no sé si la solución es peatonalizar pero a lo mejor simplemente cambiar hay una gran escala aplasta de serlo no descartó extenderlo yo creo que es algo positivo para Madrid y para los madrileños

Voz 0861 22:05 ocho y veintidós vamos también con el deporte el Real Madrid vive su peor momento de la temporada con la destitución de Solari en el horizonte sino gana el domingo en Valladolid Sampe hola

Voz 1161 22:14 hola con la confianza de Florentino Pérez completamente agotada su destitución no tiene fecha dependerá de los resultados que se consigan en las últimas doce jornadas el primer test esto Riyad si no se logra la victoria ha destituido el lunes el club tiene ya sustituto es el portugués Mourinho en la que sería su segunda etapa el peor momento de la temporada viven los blancos peor incluso que cuando salió Lopetegui muy estrechos se produjo además el martes tremenda bronca entre Sergio Ramos y Florentino Pérez según contaban ayer los compañeros de as en lo deportivo además muchos problemas para Solari llegará a Zorrilla sin Carvajal Vinicius Bale Lucas Vázquez y Llorente lesionados la duda refilón los sancionados Nacho Ramos buenas los madridistas les queda al menos el consuelo de volver a disfrutar al menos con el equipo de baloncesto que va recuperando sensaciones ayer Victoria sobre el líder de la Euroliga jornada veinticinco ronda los ciento uno Fenerbahce ochenta y seis en uno de los mejores partidos de la temporada de los de Pablo Laso aunque el técnico blanco tiene su propia lectura

Voz 22 23:02 el partido no brillan de situaciones emociones

Voz 11 23:11 ido

Voz 0027 23:12 ha destacado Rando los veintiún puntos

Voz 1161 23:15 Llull diecisiete los blancos siguen terceros a dos victorias de cenar

Voz 1093 23:17 el bache Mercedes Benz la filial de Mercedes

Voz 0861 24:58 este viernes suben ligeramente las temperaturas Jordi Carbó buenos días

Voz 0027 25:02 buenos días hoy tendremos nubes pero también con muchos ratos de sol de estas nubes apenas caigan algunas gotas y temperaturas parecidas a las de ayer un poco más altas durante la tarde ahora hace un poco de frío las máximas se acercarán a los quince grados yo fin de semana muchas horas de sol tiempo radiante de hecho con muy buena visibilidad seguirá siendo algo de frío durante las noches al empezar las mañanas ambiente cada vez más suave durante las tardes el domingo pasaremos con facilidad de los veinte de máxima

Voz 35 28:27 ocho y veintiocho la Consejería de Sanidad ha designado ya a los hospitales de la Comunidad que van a ser centro de referencia de las nuevas terapias avanzadas Kart una nueva vía de tratamiento para determinados tumores de la sangre o enfermedades degenerativas que no tienen otras alternativas terapéuticas ampliamos con Javier Casares los

Voz 0867 28:44 once en materia de secuenciación y manipulación genética y el aumento de ensayos clínicos han abierto ya un marco diferente al de los medicamentos tradicionales en la Comunidad de Madrid la Consejería acaba de designar los centros que van a aplicar estas terapias avanzadas Enrique Urbizu

Voz 36 28:57 los estoy tal designado para adultos como primera acciones el Hospital Gregorio Marañón con el hospital de La Paz como segundo hospital de rescate lleguen en la el tipo de deuda de leucemia infantil el hospital designado es el hospital del Niño Jesús también con el hospital de La Paz como hospital Tea rescate

Voz 1093 29:16 la Consejería también está ultimando la ruta asistencial que

Voz 0867 29:18 para garantizar que cualquier paciente independientemente de que su hospital de referencia se encuentre entre los designados tenga las mismas oportunidades de acceso a estos nuevos tratamientos

Voz 37 29:27 el lider

Voz 1288 29:31 sí

Voz 0861 29:33 hoy en este Día Internacional de la Mujer en este ocho m nos despedimos con la música de alardeado son una que actuará el próximo viernes en las Aramón ponernos vamos que disputen el día

Voz 29 30:13 tengo veinte años hizo y estudiante de Periodismo hace unas semanas el Puerta de un garito de mala saña me dijo buf chica que he visto tu madre salir así les tira de casa

Voz 32 30:24 se queda con más noticias en Cadena SER son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 0027 30:33 estamos en un minuto con toda la información relacionada con la huelga con las manifestaciones feministas convocadas para este ocho de marzo Día de la Mujer pero antes Rafa Bernardo buenos días el Consejo de Ministros Rafa se reúne dentro de una hora tiene intención de aprobar un nuevo decreto ley los decretos sociales que está está dosificando el el Gobierno en esta precampaña el y Rafa traen mejoras para los parados mayores para las familias pobres con hijos y también para los millones de trabajadores que hacen horas extras en cobrarlas sí porque entre la docena de artículos que incluye este real decreto ley se encuentra en medidas como reponer el subsidio para mayores de cincuenta y dos años en las condiciones en las que estaba antes de que el Gobierno Rajoy lo endurece ese durante la crisis entre otras cosas subiendo precisamente la edad mínima para su percepción de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años también contempla la actualización de distintas prestaciones como la prestación por hijo a cargo para familias con pocos esos que podrá alcanzar los quinientos ochenta y ocho euros al año por hijo el doble que ahora en los casos de más necesidad y también va a otra promesa del Gobierno el registro diario de la jornada de los trabajadores que tendrán que llevar las empresas y que tendrán que conservar durante cuatro años para facilitar a la Inspección de Trabajo la detección de malas prácticas por parte de los empresarios además de otras medidas como nuevas bonificaciones a la contratación de parados de larga duración no a las empresas del sector turístico que mantengan en alta a sus trabajadores fijos discontinuos en meses que van más allá de la temporada y lo que parece que se esfuma ya Rafa es la posibilidad de que el Gobierno apruebe en estas semanas que le quedan medidas que reviertan a reforma labora

Voz 16 31:59 rapara estás ahí sí porque estoy

Voz 0027 32:01 hola te decía que en principio el Gobierno no va a revertir la reforma laboral y que Pedro Sánchez lo dejó bastante claro anoche en Ciudad Real sí porque todo real decreto ley tiene que ser convalidado convalidado después en las Cortes Si anoche Pedro Sánchez ha hecho en un mitin en esa ciudad en Ciudad Real que un cambio en la reforma laboral no pasaría esa prueba una de las cosas que a mi más me ha dolido

Voz 16 32:22 es el no poder derogar la reforma

Voz 8 32:24 laboral porque no tenemos los suficientes diputados y diputadas en el Congreso así que también habla a los compañeros y compañeras para que el próximo veintiocho de abril nos den una mayoría

Voz 0027 32:34 ha sido una una aprobarlos

Voz 38 32:35 cambios negociados con los sindicatos referidos por ejemplo la prevalece

Voz 0027 32:38 hacia del convenio sectorial sobre el de empresa a la prórroga automática de los convenios caducados o a las

Voz 1093 32:42 subcontratación Rafa gracias hasta luego

Voz 0027 32:50 Emilio Ontiveros muy buenos días buenos días siendo de Analistas Financieros Internacionales llamado Emilio para entender qué importancia y qué consecuencias tiene la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo un giro bastante inesperado ha anunciado una rebaja muy grandes las previsiones de crecimiento de la zona euro del uno con nueve para este año pasa al uno con unos son ocho décimas Draghi aplaza la subida de tipos que anuncia una nueva dosis de liquidez para los bancos que va a ser la tercera desde la crisis tan se está poniendo Emilio el horizonte compara que Draghi tenga que disparar este cartucho

Voz 1960 33:23 bueno yo creo que ha tratado de anticipar no ha visto las orejas al lobo han visto cómo no sólo él sino otras instituciones la OCDE el Fondo Monetario Internacional estaban dejando constancia de un enfriamiento más acelerado del que se ha anticipado sobre todo en las exportaciones de que vamos a ver si son el principal motor de crecimiento todavía está en recesión Pero Alemania esta desde el segundo trimestre de del año pasado muy tocada por esa caída en las exportaciones industriales y fundamentalmente en automóvil y antes de despegar yo creo que ha hecho bien en adoptar enseña a Liza con dos decisiones como la has tenido la lo que yo creo que son importantes alejar a dejar el horizonte de elevación de tipos de interés que es una señal muy buena para los que ahora sean endeudados para los que necesiten endeudarse y al mismo tiempo advertir a los bancos de que le va suministran financiación suficiente a largo plazo y a un coste suficientemente bajo como para que la conduzcan a esa financiación a las empresas y a las familias yo creo que es una una señal que transmite inquietud como tú dices porque efectivamente cuando ves a la institución opción prudente tomar ese tipo de decisiones sorprendentes relativamente agresivas significa que la situación es más inquietante de lo que creíamos hace apenas unos meses pero al mismo tiempo hordas la garantía dorar dar tranquilidad de que haya alguien de guardia

Voz 0027 35:05 sería bueno que junto al tan terrible

Voz 1960 35:07 veo algunos gobiernos nacionales e incluso las instituciones europeas tomaran decisiones que complementarán la si acaba de tomar el Banco Central Europeo por el lado de la política fiscal por ejemplo

Voz 0027 35:20 Emilio Ontiveros gracias buenos días

Voz 1960 35:22 hola buenos días

Voz 0027 35:55 Pepa Bueno el resto de las mujeres del equipo y también muchas compañeras de la redacción de la SER se han sumado hoy a la huelga feminista así que tenemos esta mañana tertulia de tres hombres José María Calleja periodista muy buenos días Calleja hola buenos días Aimar Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria cómo estás Ignacio mujer Jesús Maraña director editorial de Info Libre por cierto Jesús buenos días buenos días felicidades por Info Libre cumple seis años esta semana muchas gracias Aimar Antonio Aramendi ocho y treinta y seis de la mañana siete y treinta y seis en Canarias presidente de la patronal CEOE muy buenos días buenos días a las mujeres en España tienen motivos para protestar y para salir a la calle

Voz 0219 36:32 bueno yo creo que para protestar y para salir a la calle y sí porque efectivamente existe una brecha real por eso la CEOE estamos en lo que denominamos el proyecto brecha cero nosotros pensamos que pues que la igualdad debe ser real y que son derechos mujeres que es un deber de la sociedad en el caso que me correspondía a mí como presidente de los empresarios españoles y las empresarias también españolas pensamos que es una herramienta de competitividad clave para que las empresas vinculadas a la gestión de talento es decir sea por eso hay que dedicarle tiempo necesario para conseguir este objetivo que te decía la brecha cero no

Voz 0027 37:09 el presidente de la CEOE apoya a aquellas mujeres que hayan decidido encauzar su protesta a través de la huelga

Voz 0219 37:14 hombre nosotros no somos partidarios de la huelga de hecho pensamos que esto es un un problema social y pensamos que justamente si algo está en estos momentos en marcha es en las empresas él como busquemos Si esta brecha cero no concretamente en el caso que nos afecta yo creo que las familias yo creo que en la sociedad realmente la cultura la educación tiene que cambiar precisamente para que haya esas otras brechas también se igualen

Voz 0027 37:44 tienen tienen su propio cálculo de cuánto es la brecha porque según el INE según los últimos datos que conocemos del Instituto Nacional de Estadística estamos hablando de una diferencia de cinco mil setecientos noventa y tres euros al año entorno que cobra de media un hombre el recobra la mujer estoy Céline ustedes tienen sus cálculos propios

Voz 0219 37:58 nosotros justamente ahora a las nueve de la mañana vamos a presentar un informe de brecha salarial que nos ha hecho Price de una consulta pues yo creo que que muy potente primero los datos los dos datos padece agregar lo para saber exactamente cuáles son del dos mil catorce el pero bueno pero es cierto que tenemos que buscar alguna referencia no entonces la brecha la brecha de la coges tal cual es el veintitrés por ciento pero con los datos de esa afectados es el de se entre lo que nosotros queremos presentar ese este informe porque a partir de ahora vamos a a poder medir exactamente sí sí estamos reduciendo esa brecha o no es decir si nosotros lo que hacemos es nuestro gestionar la brecha desde el punto Isabel información para conocer cuál es la Real se sería el doce así a bote pronto tal cual es el veintitrés

Voz 0027 38:52 el miércoles le escuché decir que este tema ustedes lo abordan en el día a día y sin demagogias quién hace demagogia con este asunto

Voz 0219 38:59 hombre yo creo yo creo que sinceramente yo creo que esto es un tema que es un problema de todos esto es un problema que hay que trabajarlo en el día a día y hay muchos efectos maximalistas de decir pues de unas formas y dio tras yo creo que que la demagogia actúa sinceramente actúa cuando se toman posturas de un tipo o de otro en muchos casos extremas cuando realmente esos temas hay que tomarlos con la responsabilidad y con la moderación necesaria pero trabajar día a día para realmente datos sobre el asunto

Voz 0027 39:30 diría usted que los empresarios españoles son feministas

Voz 0219 39:34 el terminal feminista no se los empresarios españoles su obligación lo que tiene que hacer es trabajar en la competitividad de esas empresas lo que tiene que hacer es trabajar en la igualdad de todos

Voz 0027 39:44 no le convence término feministas guarra es principio de igualdad de derechos de la mujer con el hombre

Voz 0219 39:49 en ese caso sí

Voz 0027 39:50 los empresarios españoles son feministas

Voz 0219 39:53 el respeto a la si acaba de contar

Voz 0027 39:56 el Gobierno va a aprobar hoy bueno tiene previsto aprobar hoy un decreto ley que adelanta cincuenta y dos años la edad para cobrar el subsidio de los parados y en lo que a ustedes entiendo que más les afecta obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada efectiva del trabajador que deberá incluir el horario en el que se trabajaré entra en el que ese trabajador Sale qué le parece

Voz 0219 40:18 a ver yo creo que que bueno amén de que el tema este lo reales decretos bueno no ya hemos dado la opinión pensamos que debería de hacerse las elecciones y al momento siguiente entrar dentro estos detalles pero bueno yo creo que hay dos temas totalmente diferenciados uno es el subsidio a los mayores de cincuenta y dos años que nosotros en todo momento hemos dicho que qué nos parece bien como no cómo no vamos a apoyar

Voz 0027 40:43 CIU pregunta específicamente que apoyen

Voz 0219 40:45 en el que el que el que se ayude a la gente que no tiene capacidad de trabajar llevamos desde luego yo lo tengo muy claro ir la gente a la que represento también no sea de dos empresarios estamos también en el mundo estamos la sociedad como noticia de otra manera partimos la usé que hay que ayudar a los que no pueden hacerlo por tanto la primera medida totalmente de acuerdo

Voz 0027 41:05 afecta ustedes la segunda hombre yo nosotros

Voz 0219 41:08 pensamos que bueno e hemos reducido bastante en principio lo que lo que el el primer proyecto venía pensamos que incorpora un término que es negociación colectiva que nosotros pensamos que es la clave la gestión en las empresas y por tanto bueno pues lo sentimos razonablemente satisfechos con el decreto

Voz 0027 41:29 pero si el empresario no tienen nada que esconder sobre el horario efectivo de sus trabajadores cuál es el problema de que existan registro de forma real concreto porque tienen que negociar la existencia de ese registro

Voz 0219 41:41 no pero sí es que el problema no era eso es sencillo nosotros no tenemos ningún problema de que haya un racista real el problema el problema era de cómo en un momento dado pudiéramos es decir depende de los sectores depende el tipo de trabajo hay una serie de horas estamos hablando por ejemplo de la flexibilidad del precio empleo el futuro el trabajo hemos tenido la la segunda jornada internacional de lo que es el futuro de trabajo con la OIT se está hablando el empleo de estamos hablando como el día hoy que es fundamental para la igualdad de la conciliación de la vida familiar entonces te dice que eso no es tan fácil como simplemente montar una rigidez de un papel o libro Icon esos resolverlo por eso digo que estamos moderadamente satisfechos con el con el decreto porque pensamos que no es que no es lesivo para las empresas

Voz 0027 42:30 le preocupan las propuestas de Vox en cuestiones como la la igualdad en el ámbito laboral o la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista

Voz 0219 42:40 nosotros eh yo lo he dicho por activa o por pasiva uno no vamos a entrar en la campaña electoral dos si lo digo abiertamente nosotros me gusta la estabilidad nosotros apostamos siempre por la moderación yo creo que con el término moderación estoy contestando absolutamente a la pregunta

Voz 0027 42:56 la veremos esta tarde en las manifestaciones y feministas Andy

Voz 0219 43:00 pues se me tengo que está allí Madrid voy a presentar la brecha y me tengo que ir a a Miranda pero gente de estará

Voz 0027 43:07 el presidente de la patronal CEOE muchísimas gracias por estar esta mañana la SER buenos días muchísimas gracias buenos días Calleja Jarabo maraña los empresarios españoles no son feministas según según su presidente Calleja

Voz 1093 43:22 son feministas a la tercera pregunta quiero decir que así de saque no lo parece cuando has tenido el detalle de explicarle lo que significa feminismo dice bueno si es feminismo con la estoy de acuerdo lo cual también es una frase que tiene su aquél no es que es eso cómo se ha conseguido a ver en la huelga del año pasado lo que fue sobre todo es un triunfo de la agenda feminista de la que es una agenda de igualdad lo que ha pasado desde el ocho de marzo del año pasado hasta hoy es que ha habido un movimiento reactivo movimiento machista no solo de los partidos sino también de algunos Dick creadores de opinión que vienen a establecer que feminismo es integrismo eh es radicalismo y no sé cuántas cosas más esta es la virtualidad de la huelga de este ocho de marzo precisamente consolidar los éxitos logrados en la anterior cuando digamos lograron poner de moda el feminismo y que hay gente que nunca había hecho una huelga se viera digamos obligada hacerla también contraatacar a lo que está ocurriendo ahora que estamos viendo como hay una un desprestigio de la propia palabra un ataque de las mujeres que hacen esa movilización feminista un decir yo soy feminista pero a mi manera de una forma distinta a la de ustedes yo creo que este movimiento que tiene un precedente que se comenta bastante poco que fue en noviembre de dos mil dieciséis cuando hubo una huelga de todas las organización el feministas una manifestación en Madrid después ha cristalizado en ese ocho M es un lado muy altos políticos más potentes más relevantes pero que ahora tiene esto es evidente reconocerlo un movimiento reactivo que trata de como siempre ocurre cuando hay un avance en la lucha de los derechos de las mujeres hay una reacción que quiere poner en cuestión esos derechos de las mujeres conquistados

Voz 0027 45:01 pues así Ruiz Jarabo

Voz 16 45:03 pues no del todo no yo

Voz 1093 45:05 bueno yo entrada pues la cuestión semántica y hay que tener muy poca sensibilidad o ninguna para estar a favor del derecho de igualdad entre géneros no sin Bardo es verdad que que no es la excepción social de del término feminista no sea llego un poco en en en defensa de lo que ha dicho Aramendi no una cuestión muy importante

Voz 0027 45:26 cuál es la acepción socio

Voz 1093 45:28 te hacen social es más califica feminista al que plantea una lucha muy activa muy radical y que incluso en esa defensa de los hechos la mujer a veces sobrepasa lo que es el derecho igualdad y voy a poner un ejemplo un ejemplo que además incrustó en nuestro ordenamiento jurídico no como muestra también de que a veces las luchas y que enarbolan una bandera absolutamente legítima Hay maravillosa como es la igualdad pues a veces confunden su sus objetivos sus realizaciones no en nombre de la libertad en esta humanidad se han hecho atrocidades en nombre la libertad no la Revolución francesa es un ejemplo pero voy al caso concreto está prohibido por la Ley de Igualdad que en los contratos nuevos contratos mercantiles se discrimine por razón de género bueno qué pasa con un contrato mercantil que suscribimos casi todos nosotros que es un seguro de vida pues que seguro de vida las compañías de seguros para hacer sus cálculos eh eh actuales utilizan una variable fundamental que es la esperanza de vida de sujeto que quiere hacerse seguro hete aquí que la esperanza de vida de la mujer en España es cuatro cinco años mayor que la esperanza de vida de un hombre por tanto la prima que pagar una mujer con la misma edad que un hombre por acceso previa sería menor según los cálculos actuales y eso lo prohibe la Ley de Igualdad es decir la igualdad pretendiendo defender los derechos de la mujer en este caso regula en contra de los derechos de la mujer

Voz 0027 46:52 tú no crees que está ampliamente vamos conociendo que la definición de feminismo es en la igualdad de derechos del hombre de la mujer considera realmente que a día de hoy feminismo se entiende como una una lucha excesiva madre me pareció entender