Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias las seis Francesca de profesión informática

Voz 1 00:05 sufrió abusos sexuales en la infancia en manos de un familiar el marido de una tía no me acuerdo de la edad que tenía la primera vez que me dijo abren las piernas los abusos fueron continuados durante muchos años en la casa de mis abuelos en Inglaterra dos años con cuarenta y cinco años reunir a fuerza para denunciar los abusos y pude hacerlo gracias a que ocurrieron en el Reino Unido donde no prescriben los delitos de índole sexual y él está en la cárcel hoy es ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser

Voz 0027 00:54 con Aimar Bretos ocho de marzo Día Internacional de la Mujer lo estamos viviendo con intensidad aquí en la SER con testimonios de multitud de mujeres que van a salir hoy a la calle reivindicar la igualdad real crees que muchos casos habrán iniciado ya a esta hora la huelga feminista convocada para hoy mujeres también que muchos otros casos no van a hacer huelga si se van a sumar a lo largo del día especialmente por la tarde a las concentraciones a las manifestaciones convocadas en toda España en unos minutos vamos a abrir aquí en Hoy por hoy un debate con tres mujeres que representan defienden tres maneras distintas de entender el feminismo Amparo Rubiales Celia Villalobos y Cristina fallaran pero antes Javier Alonso noticia de esta noche la justicia

Voz 2 01:33 Estados Unidos ha condenado a cuatro años de cárcel

Voz 0858 01:35 ah por mana Ford ex jefe de campaña de Trump por fraude fiscal y aún tiene gripe y aún tiene pendiente otra causa por ocultar que asesoró a gobiernos extranjeros

Voz 3 01:43 pero ya es

Voz 0027 01:47 su abogado

Voz 0858 01:48 ten que no hay ninguna prueba de que conspirar con Rusia en Venezuela un enorme apagón mantiene sin luz desde hacía once horas a toda la capital a Caracas a quince de los veintitrés estados que forman el país parece que el origen de ese problema están un fallo en la principal central hidroeléctrica del país afecta al metro de Caracas o algunas telecomunicaciones los ciudadanos protestan allí con caceroladas y el chavismo y la oposición hacen una lectura muy distinta el Ejecutivo de Maduro dice que es un sabotaje Guaidó acusa al chavismo de

Voz 0027 02:20 eficiencia en Mauritania los agentes de la Guardia Civil que durante décadas lucharon aquí en España contra ETA forman ahora a las fuerzas de seguridad de ese país africano allí en Mauritania está Ana Terradillos Ana buenos días

Voz 0125 02:32 qué tal buenos días cómo estás y te dicen

Voz 0027 02:35 Ana que la Guardia Civil se están planteando extender este proyecto piloto a otros puntos para mejorar la lucha contra el yihadismo

Voz 0125 02:42 si la situación de seguridad en el Sahel sigue siendo ahora mismo muy complicada el terrorismo y el crimen organizado siguen siendo una amenaza para Europa por tanto para España los GAR los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil los que han luchado siempre contra ETA han creado la primera unidad de elite con policía mauritana están instruidos para situaciones como las que se han vivido en Francia contra la banda terrorista ETA en la idea es extender este proyecto que se llama Garci Sahel a todo el terreno Félix Azón exdirector de la Guardia Civil está aquí en Mauritania

Voz 4 03:13 todo este venir teme el control del terrorismo internacional tiene el control del tráfico de armas el control de drogas tras contra la criminalidad organizada tiene el tráfico de seres humanos que todas estas actuaciones además de hacer más segura a la propia Mauritania hace aquí el conjunto de Europa España y el resto de Europa sea también asegura porque se corta el flujo de delincuencia que pudiera pretender hasta llegar al Mediterráneo

Voz 0125 03:45 los GAR siempre han sido los jabalíes de la Guardia Civil son especialistas en resolver secuestros que es uno de los principales problemas con los que se enfrenta la policía mauritana Eduardo Fernández es el coronel de la Guardia Civil encargado de esta misión

Voz 5 03:58 se elige precisamente porque es especialista en la lucha contra el terrorismo y por sus características las unidades GAR son flexibles son robustas son multidisciplinares son autónomas son móviles y esas características son las que hemos copiado en esta unión

Voz 1093 04:15 Duff tras portando la unidad aquí al

Voz 5 04:20 desierto hemos aprovechado las características de esa unidad para adecuarlas aquí al terreno mauritano

Voz 0125 04:26 ya aquí en Mauritania hace años que el terrorismo no golpea pero en el Sahel los dos grupos que golpean fuertemente son Al Qaeda en el Magreb Islámico amenaza directa para España y el otro Boko Haram que es el grupo terrorista que más muertos ha dejado en el año dos mil dieciocho después de edad

Voz 0027 04:41 sí Pepe Álvarez secretario general de UGT buenos días hola buenos días lo pues colectivos feministas insisten Unai otra vez en que el éxito de este ocho de marzo no se tiene que medir o no sólo por lo menos según el seguimiento que tenga la protesta en los centros de trabajo pero yo le pregunto se están notando la la huelga feminista en en algunos sectores más que en otros o de momento lo que barajan son previsiones

Voz 6 05:17 bueno estamos a medio camino no previsiones yo creo que los para ser muy mayoritario mucho más que en la que hubo pasado porque ha ido calando sobre todo la conciencia de más que el Páramo del debate yo creo que la sociedad necesita a debatir una situación de desigualdad de falta de oportunidades que tienen las mujeres es nuestro país y eso es justamente lo que nosotros queremos con la plena implicación de del hombre porque nosotros creemos que justamente

Voz 7 05:53 eh o tiene que ser un día en el que el hombre G

Voz 6 05:56 y hasta qué punto tiene que hacer una contribución para que la mujer sea igual en estos momentos la los datos que tenemos es que prácticamente en todos los trabajos están haciendo jornadas de debate incluyen Barros yo vengo del hospital Magallón donde estaba los no sanitarios y el de UGT que se iban a desplazar al conjunto de los centros sanitarios y cargando una jornada de estas características

Voz 0027 06:28 señora Álvarez un año después de la primera huelga que fue brutal en cuanto seguimiento quizá no tanto la huelga que también sobre todo las movilizaciones de de la tarde un año después la situación de la mujer en el mercado laboral es mejor o no

Voz 6 06:44 prácticamente igual yo creo que hemos de ser muy realistas no hemos avanzado y específicamente en el mercado de de trabajo hemos estado con una situación política francamente difícil yo creo que eh leyes de igualdad de transparencia de salarios que puedo podamos conocer las empresas cuál es la situación de los hombres y dos mujeres introducir elementos incluso en la contratación pública que premien la presencia femenina o la igualdad entre hombres y mujeres para los ninguna sensibilidad me parece que es otro elemento importante en ese camino pues vamos a ver qué nos depara el decreto humo que el Gobierno no sacara Se supone que conoceremos en los próximos días un las próximas horas pero yo soy muy crítico en relación a la que ha pasado durante este aquí por eso creo que hay muchas más rozó descabellar el año dieciocho por lo menos las últimas para llenó las calles de nuestro país

Voz 0027 07:53 en las últimas horas hemos conocido que hoy el Gobierno va a aprobar un nuevo bueno va a tener sus nuevos viernes sociales uno decreto ley en este caso con con medidas para rebajar la edad para cobrar el subsidio de desempleo a los cincuenta y dos años para que las empresas tengan la obligación de llevar un control exhaustivo de la jornada de los trabajadores un registro pero al mismo tiempo Pedro Sánchez daba noche por por cerrada cualquier posibilidad de revocar o dar marcha atrás en la reforma laboral en lo que queda de legislatura estando casi

Voz 6 08:31 pues la verdad es que me parece bueno yo creo que no deberían darse por cerrado y los otros de hecho no vamos a reforzar la la posibilidad de que el Gobierno lleva el Boletín Oficial del Estado en los acuerdos que había llegado con las organizaciones sindicales

Voz 0027 08:45 sí pero el Gobierno sí claro por cerrada porque dijo Pedro Sánchez a mí lo que más pena me da de todo esto es haber terminado legislatura sin haber podido hacer Losada daba por hecho que no lo va a hacer

Voz 6 08:53 pues el realidad sido da mucha pena tiene la oportunidad de de hacerlo yo no doy ninguna razón para no hacerlo yo creo que hay mayoría en el Parlamento para poder hacernos nosotros nos hemos brindado o yo soy para conciliar una propuesta que cuente con el respaldo de la mayoría declaración permanente del Congreso de los Diputados y pernoctó en que podamos incluir las otras dos cuestiones que que quedan pendientes que una es que el convenio del sector esté por arriba del convenio de tres hay Iker la ultraactividad de los convenios se restaure puesto en nuestro país no hay ninguna razón para no hacerlo nosotros creemos que hay consenso suficiente a las fuerzas políticas y yo invito a consciente de Gobierno a que pase de la tristeza a la acción que es lo que nos va a permitir que mucha gente de nuestro país tenga unas mejores condiciones

Voz 0027 09:50 Pepe Álvarez secretario general de UGT gracias por estar en la SER Hoy buenos días

Voz 6 09:53 gracias los días en este ocho de marzo quién no

Voz 8 09:56 trabaja Rosa Márquez José Ángel fue

Voz 0027 09:59 antes buenos días hola muy buenos días

Voz 8 10:01 practicar deporte sin duda una buena costumbre

Voz 9 10:04 sobre todo en el que se hacer el buen tiempo y esto nos anima por ejemplo a salir

Voz 10 10:08 bueno por las mañanas un poquito de running ya sentir corretear las endorfinas por todo el cuerpo desarrollando nuestros músculos y fortaleciendo spots pero además está la sensación de Irún Potito por delante de los que todavía nos quedan despertar pero para que todo sea perfecto también hay que elegir el mejor equipamiento Running en El Corte Inglés te invita a practicar tu deporte favorito con las mejores marcas y las últimas novedades para que el resultado sea óptimo además ahora tienes un veinte por ciento de bonificación en zapatillas ropa técnica electrónica deportiva complementos renueva ten la planta de deportes de El Corte Inglés y aprovecha sus ventajas running en el Corte Inglés no esperes corre en un ratito volvemos con más cositas

Voz 11 11:02 el feminismo supremacía hasta que hoy que amordazar algunas mujeres en el capítulo de hoy

Voz 12 11:07 quiere al ámbito cultural español del feminismo radical es más conocido por sus pretensiones políticas traslado del feminismo es político por sus vinculaciones con los movimientos que promueven el aborto y nosotras hoy tenemos derecho a abortar

Voz 8 11:20 por hoy es porque nuestras madres nuestras abuelas

Voz 12 11:24 hablamos el lunes futurible

Voz 11 11:27 hay un montón de mujeres que a lo mejor están con la radio puesta ahora en el feminismo en la defensa de la igualdad defenderlo la libertad individual pero hay que ser un poco serios dijéramos otra forma desglosado en las tranquilas habléis toda labor que nos envíen

Voz 0027 11:42 en un momento que ponga orden no

Voz 13 11:48 Hacienda

Voz 11 11:56 nada es muy dispares gracias sobre cómo interpretar el mundo los españoles que den el pedía que todos los días al feminismo no lo podemos entender como una guerra de sexos nunca

Voz 0027 12:07 tierra de ideologías intentar es una lucha pacífica

Voz 14 12:18 por mejorar la democracia claro los no demócratas tienen grandes dificultades

Voz 13 12:25 por qué

Voz 11 12:27 lenguaje crea realidad lo que no se nombra no existe a estoy como en el un nombre se llama machismo claro entramos ya en un espacio poco no ocurre tampoco porque algunas mujeres supongan una falda muy corta o habrán demasiado las pierde

Voz 13 12:45 la banda

Voz 11 12:49 con nuestras políticas económicas hoy están en casa están trabajando quién se queda en casa cuidando los hombres y las mujeres por igual no se quedan las mira que no todas las personas que nos definimos como feminista sabemos que pensar igual no podemos adaptarlo a lo que no

Voz 13 13:05 yo no soy como Dios Jaume no viene en libertad y en igualdad cada mujer haga

Voz 11 13:14 lo que le dé la gana que tenga libertad pero no seguramente no hace falta que sea el infierno ni el cielo pero esto no es el lío no a un espacio que era el espacio doméstico la reproducción de la especie sin derechos sin reconocimiento sin libertades

Voz 0027 13:50 y qué el si estaban ya estoy hablando yo es porque Pepa Bueno porque el resto de mujeres del equipo del programa también muchas compañeras de la redacción a la Ser están en huelga hoy es Día Internacional de la Mujer un ocho de marzo que llega además en una coyuntura muy particular con unas elecciones y dentro de muy pocos cincuenta días a la vuelta de la esquina con una parte de la derecha más extrema tratando de articular su identidad a través de eh de ataques constantes a la igualdad hacia cuestiones que se daban por conquistadas en este país podamos abrir un debate a tres de tres mujeres conocíamos hace unos minutos Amparo Rubiales buenos días hay buenos días Amparo Rubiales quiere que lo presentemos primero como feminista después como socialista en cualquier caso una histórica del debate público en España la agradecemos mucho que nos acompaña esta mañana señora rubia Rubiales gracias buenos días muchas gracias a mi lado otra andaluza con una trayectoria política muy diferente Celia Villalobos buenos días buenos días diferente que Olga Amparo cuánto tiempo sin poder hablar contigo dirán mucho

Voz 16 14:48 muchos jóvenes diferente en cuanto a para

Voz 8 14:51 la señora Villalobos allá del partido supe que aquella esa cada unha vale ella conmigo

Voz 0027 15:00 y el Partido Popular Gerard sueltas es la completa la periodista Cristina fallará cristiana buenos días

Voz 16 15:10 qué tal buenos días buenos días Cristina

Voz 0027 15:13 buenos días a todas sale saludados todos les pregunto a las tres y a partir de ahí si les parece abrimos el debate consideran que hay motivos no sólo para la protesta feministas sino para la huelga feminista hoy en España en piso por Said Amparo Rubiales

Voz 16 15:28 yo por supuesto que sí creo que habrá motivos para que Pelé de todos

Voz 0027 15:33 me da que que el movimiento feminista organice

Voz 16 15:35 que hoy lo organiza el movimiento feminista como sabéis es un movimiento plural diverso global transversal organizado lo que organizáis tiene toda la razón del mundo porque mientras haya patriarcado pues que el patriarca como sabéis es aquello que hace que la mujer viva sometida al hombre pues tendrá que existir el machismo no es sino una consecuencia el patriarcado

Voz 8 15:58 se habla mucho de noche muy se habla poco

Voz 16 16:00 cerca ICO lo que hay que ir contra el patriarcado para conseguir realmente donde sociedad igual entre hombres y mujeres

Voz 2 16:08 Cristina faltarás hola claro que sí lo que es imprescindible es imprescindible hoy hacer huelga trabajar todos los días porque hemos convertido el feminismo poco a poco en un enorme un enorme movimiento político que además es universal es decir que cubre todos los países y que además es solidario hace muchísimo tiempo que no veíamos un movimiento político internacional y solidario por eso hay que trabajarlo cada día porque de repente no nos hemos convertido en ese movimiento social que estaba por ahí queda de unas cuantas mujeres no de repente somos todas participar todas es imprescindible

Voz 0027 16:47 decía Celia Villalobos con la cabeza que no que de transversal nada en primer lugar debo de

Voz 0403 16:52 así que en este estudio hay todo son hombres me he quedado sin hoy puede hoy en el micrófono de llevarme tío osea impensable

Voz 0027 17:04 así cuando están las mujeres no vas

Voz 8 17:06 mente yo estoy harta diga la radio a mí es la primera vez que Pepa

Voz 0403 17:09 todo esto lo cual no he podido mucho

Voz 8 17:11 la actriz Tina a mi amiga Amparo media pero bueno era solucionados los problemas técnicos

Voz 0403 17:17 eso ya es el inicio de como todas las cosas pero hay una cosa que que yo en en líneas generales comparto las dos todo lo que había dicho hombre a mí me gustaría que los que llevamos paro llevaba muchos años en esta en esta historia pero todavía

Voz 16 17:32 en mucho años tu yo qué va

Voz 17 17:35 por la mañana empezamos

Voz 0403 17:39 pero la verdad es que el hombre yo a veces me siento un poquito frustrada porque creo que no hemos conseguido todo lo que deberíamos haber podido conseguir en esta sociedad a mi me gustaría que ya es como y que se han convertido que tú sabes que tu yo lo hemos vivido al día de la mujer trabajadora ahora ya el Día Internacional de la Mujer yo creo que es mucho más completo que de lo que de lo que era antes pero a mi me gustaría realmente que fuera organizaciones realmente inclusiva Si donde pudiera estar todo el mundo hombres y mujeres y claro si ya en principio dice yo lo he leído el manifiesto e a mí el manifiesto no me parece que sea inclusivo a mi me parece que el manifiesto e IU tiene todo el derecho del mundo cuidado eh eh son mujeres de izquierda muy de izquierda y tienen todo el derecho mundo expresarse como consideren oportunas pues llegar la broma pero yo no lo ve inclusivo es decir si quieres que estén todas las mujeres tienes que buscar espacios lo que se buscó en el Congreso con la con el pacto de Estado de la lucha contra la violencia de género ahí estaban todas desde el Partido Popular los nacionalista lo independentista lo los partidos al Partido Socialista de Podemos es decir yo creo que que tenemos que ser mucho más inclusivo para que realmente sea un movimiento que no sirva como instrumento de enfrentamiento entre nosotras porque es que a mí esto X mira eh amparo al hostio lo que más le gusta dos matando se viva porque así ellos van arriba así que todos hemos vivido en política yo siempre a mi compañera les decía yo no me voy a pelear contigo yo no voy a luchar contra di ni muchísimo menos pero esto entonces para que realmente sea un movimiento que deje huella huellas real en el contexto de la sociedad española desde mi punto de vista tendría que ser mucho más más generoso los que han organizado usted historia mucho más generosa con lo que la opinión de de mujer no darle ocasión a nadie para que éste fuera vamos

Voz 0027 19:28 Amparo Rubiales hombre yo creo que

Voz 16 19:31 que siempre ha pasado casi siempre ha pasado lo mismo con lo manifiesto de Del Olmo ocho de marzo porque siempre ha habido manifiesto del ocho de marzo que lo redactado y los ha hecho el movimiento feminista siempre ha habido un sector que normalmente Celia coincide con la derecha que no estaba de acuerdo con el contenido manifiesto feminista fijaros si hace año que cuando he llegado esta mañana más temprano de bueno ahora que me dijeron este estudio es recuerda una anécdota personal la primera vez que yo hablé del ocho de marzo fue en este mismo en esta misma habitación a la Cadena Ser de Sevilla

Voz 0027 20:04 en Radio Sevilla en el año setenta

Voz 2 20:07 seis que vine acababa de nacer

Voz 16 20:09 mi hijo por eso me acuerdo porque cuando volví lo dejé con su padre cuando volvían a casa uno puede imagina cómo me encontré

Voz 0027 20:15 la cabeza y como me encontré el niño

Voz 16 20:17 pero me vine al explicar que era el ocho de marzo en el año mil novecientos setenta y seis quiero decir proyecto que peleado muchas batallas hicieron presa de que el manifiesto no gusta porque no no integra toda siempre se ha planteado el manifiesto lo hace el movimiento feminista que movimiento feminista lo dije al principio ha dicho que no tiene repito

Voz 2 20:38 en plural diverso transversal político en ese ya está hecho

Voz 16 20:45 por el movimiento feminista no está hecho por ningún partido

Voz 0027 20:47 esto es un aperitivo seguimos en dos minutos seguimos en dos minutos

Voz 18 20:52 sí

Voz 19 20:58 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 8 21:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 20 21:15 devuelto hace unos instantes de visitar a mi casero Llosa me hace que ese solitario vecinos inquieta me por más de una causa en este bello país que ningún

Voz 21 21:25 misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor Gil sí Fillon sabíamos habíamos llegado de maravilla

Voz 22 21:33 me ha parecido extraordinario

Voz 23 21:36 sí eso que él no imaginaba la espontánea simpatía que me inspiro por el contrario un

Voz 21 21:41 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron el tres sus párpados

Voz 23 21:48 cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino lo visitó tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que mi insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella si así se me antojaba pase dijo entre dientes como si quisiera mandarle al diablo

Voz 2 22:19 que era tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 24 22:22 esto gastó para aquellos resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo mismo como Mi caballo empujaba la barrera El soltó la cadena del portón y me precedió con los que edad hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 23 22:38 el caballo señor Irán

Voz 25 22:43 hombres las cosas Emily Brontë mil ochocientos cuarenta y siete primas

Voz 26 22:49 en el placer de escucharlo

Voz 25 22:54 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 26 23:06 en la Cadena Ser con Aimar Bretos

Voz 1490 23:20 yo no sé lo que me pasa a mí que me echa agua verde por lo visto lo que hago es todo lo contrario de lo que debiera ser cuando voy a la reuniones era de su suscitó latón pasión

Voz 0027 23:43 quién

Voz 27 23:49 cuando voy a viento no

Voz 0027 24:10 veinticuatro de la mañana ocho y veinticuatro en Canarias ocho de marzo en la SER en los oyentes

Voz 28 24:15 buenos días y yo soy José Ibarra de Cartagena frío nombre tengo cincuenta y un año y yo me quiero dirigir hoy a los sombras especialmente a los hombres que temen o odian al feminismo y tengo que decirlo

Voz 16 24:26 creo que enemigo al feminismo ni a la mujer

Voz 29 24:28 mujer no vienen a quitarnos nada vienen a por lo suyo y no nos van a quitar nada yo soy de los que piensan y estoy seguro que lo que consiga la mujer es bueno para todas la sociedad bueno para nosotros los hombre aquí lo que consigan nuestras hermanas nuestras novia nuestra esposa en nuestras hijas e bueno Maradonas otro o sea que venga machotes no le tengan miedo al feminismo del feminismo bueno saludos

Voz 30 24:48 buenos días mire soy una señora de setenta y cinco años que trabajo para una tienda de sido modista toda mi vida como hoy tengo quiera entregar ropa porque soy una señora separada ahí me tengo que ganar por la vida así pues me acabo de duchar y tengo un conjunto de ropa morada que me la pongo todos los días nosostros por hoy me lo pongo de año en año igual que en Nochevieja me pongo de arroz entonces soy interiormente voy demorado en mi corazón también pero no me puedo expresar porque no me darían trabajo en latín un saludo muy grande siempre escucho la Cadena Ser

Voz 31 25:27 muchos corazones morada segura o en la SER Cristina mañana Ximenis con el argumento de Celia Villalobos de que al final con con un

Voz 0027 25:35 manifiesto que critica a determinados partidos determinadas ideologías lo que consigue el movimiento feminista es achicar espacios y no ampliarlos no no no generar una transversalidad mayor

Voz 2 25:48 es que ellos no son feministas yo creo que un manifiesto feminista es de las mujeres y tiene que ser de las mujeres porque los hombres deberían hacer su propio manifiesto a mí no hay nada que me moleste más el año pasado os acordáis cuando los hombres las preguntaban tú crees que debo participar en la huelga tú crees que debo participar en vuestra manifestó la acción o los hombres decían hay me solidarizo con las mujeres yo no quiero que ningún hombre se solidarizó conmigo yo creo que es un problema tenemos un problema Gordillo que sea machismo es un problema que tienen los hombres y sufrimos las mujeres entonces yo no quiero que se solidarizó conmigo porque uno no se solidariza con en sus propios problemas se solidariza con los problemas de otro cuando un hombre te dice me solidarizo con el feminismo es porque admite que no es feminista cuando un hombre dice me solidarizo con los problemas de las mujeres es porque cree que no son problema suyos el gran problema es que los hombres dicen el feminismo no es malo las feministas no son malas oiga es que usted es usted o no o es feminista o es machista es decir si usted no no es feminista por mucho que respete el feminismo como ustedes señor machista entonces no creo que deban solidarizarse o unirse a un manifiesto creo que de verdad ellos los hombres deberíais su organizarlos y crear un una plataforma un manifiesto lo que queráis crear que enfrente un problema que tenéis que es un problema muy grave es un problema muy grave que sufrimos todas nosotras y una cosa quiero añadir como como yo ya soy mayor yo también llevo en el movimiento feminista desde los años ochenta que hay un cambio y unos años ochenta salía a la calle en Barcelona irán de la mayoría eran mujeres bastante mayores una chavala hay que me unía ahora me pasa justo lo contrario el año pasado salía a la calle estaba rodeada de chavalas que gritaban y me me hizo tan feliz yo me permití

Voz 8 27:42 sí me voy yo venga Villalobos

Voz 0403 27:45 sí me permití me gustaría decir algo en primer lugar que yo Cristina creo que ese planteamiento de Chimbo frente al mismo es profundamente negativo lo digo sinceramente porque si el machismo ha sido durante tantos años durante tantos siglos siglos eh ha sido un arma arrojadiza contra la mujer estamos hablando de las mujeres occidentales como España porque recordáis hay mujeres que son esclavas esclavas de los hombre yo veía esta mañana un reportaje las cinco creo que era sobre la

Voz 8 28:15 el papel de la mujer en determinados países había mujeres que estaban en la guerrilla lógicamente tapadas que no sé cómo podían disparar porque es que no se hubieran y los ojos

Voz 0403 28:23 sí mujeres que son esclavas en las empresas mujeres que lo hacen todavía la ablación del clítoris mujeres que obligan a casarse obliga desde desde que nacen ya están dirigida hacia donde se va a casar ahí hay un problema gravísimo del conjunto de las mujeres del mundo la mujer de occidentales estamos muchísimo mejor representada en ese comparativo del conjunto de mujeres a mí me da tanto miedo el machismo como el embrión es decir el enfrentamiento ni todos los hombres son machistas vamos a ver yo tengo hijos hijo no es que le deje a él le dejen él niño un ratito no es que mi hijo es la mitad de su matrimonio la mitad de su familia trabaja cuando tiene que trabajar en la Casa de de cocinar limpiar fregar cuidar al niño inocuidad lo etcétera etcétera en función de los trabajos de los dos para mí es en la igualdad real en la familia cuando tú respeta el trabajo de tu mujer cuando tú respeta la opinión que ya tiene respecto a Muskiz más cosas cuando no oyes como yo he oído tantos años atrás y tú te callas porque soy yo el que pago eso lo hemos vivido en este país por lo tanto yo creo que ni todos los hombres son machistas ni muchísimo menos cada vez menos pero sigue habiendo hay un reducto importante yo sinceramente creo que la necesidad que tenemos las mujeres de que se nos considere iguales a todos los demás más ese ese en ese caso yo quiero que haya hombres defendían a mí yo me alegro mucho cuando veo a mi hijo cuando voy a mi hermano que tiene dos años menos que yo es decir tiene unos cuantos de año es exactamente igual a mí me gustan ese tipo de hombre que es que no no es que te permitan hay una canción de de Melendi que canta también con con este con logro con el que dice dejad a bailar deja la bailar

Voz 0027 29:59 con Alejandro Sanz claro tú no puede Inter

Voz 0403 30:01 tarde dos formas o dices deja la bailar y tú quién ya habló eres para decirme a mí si tengo que bailar o no otra versión que es la que yo creo que utiliza Melendi ir Alejandro Sanz note no te empecé N no sea Gili pollas porque ella tiene todo el derecho del mundo bailar son dos dos versiones diferentes de mi de la misma de mi madre y maestro fallón ha defendido en ese sentido por eso te digo quiero ir pueden el respeto al manifiesto vamos a ver en el manifiestos herejías la mujeres a partidos en su conjunto yo soy del Partido Popular y tuvo no me conocéis sabéis cómo pienso

Voz 8 30:36 y aquí estoy a usted que no vaya hoy ha manifestado pues yo yo lo me hubiera gustado

Voz 0403 30:41 manifiesto que no hubiera provocado

Voz 8 30:43 en un tipo de enfrentamiento entre partido porque es que eso no es bueno

Voz 32 30:46 ya pero usted entiende que las mujeres feministas dicen a mí me hubiese gustado un líder del PP que Noelia

Voz 0027 30:50 qué tengo que saber lo que llevo dentro del cuerpo antes de abortar

Voz 8 30:52 por ejemplo un Partido Popular que no éramos más parte del del debate pues si quieres te contesta también ahora yo lo permití chicas yo soy en cualquiera diría cualquiera lo diría

Voz 0403 31:02 eh vamos a ver lo que diga un señor en concreto señor a mí sinceramente

Voz 8 31:06 no señor todo secretaría general pero no lo comparto partido todo lo que han dicho todos tu secretario generales de de Felipe González que te conozco efectivamente va igual pero yo mira te voy a decir una cosa en el tema del aborto tú y yo hemos luchado y tú lo sabía mi yo me lo ha costado más multas que Imaz indiferencia por mi partido me tras incluida

Voz 17 31:30 pero claro pero la realidad la realidad

Voz 8 31:33 es que José María Aznar que no es pro abortista tenemos que estar todos de acuerdo no derogó la ley llegando Mariano Rajoy que tampoco es pro abortista y tampoco la derogó que quiero decir

Voz 16 31:44 a Rita que el Tribunal Constitucional las ya

Voz 8 31:47 esto año desde dos mil no han retirado recurso pero es que no se puede retirar y tú lo sabes porque el ochenta por ciento de los diputados ya no lo son y como el tema es que perdón Si las cincuenta personas que lo que la mitad de ellas algunos costó el puesto de trabajo estoy yo recuerdo bien yo había venido aquí el debate no ha que me destrozar hay seis batiendo cortésmente venga Amparo no pero quiero decir hombre qué

Voz 0403 32:15 ya está metiéndose con el secretario de un partido

Voz 8 32:18 el ex presidente

Voz 0403 32:22 lo que te quiero decir es que que hay que ser hay que tener más desde mi punto de vista para mí para el Lecce fundamental del tema de las mujeres que tenemos que estar todas porque mientras no sigan utilizando unas contra otras vamos mal eso es lo único que he dicho y lo único que hubiera gustado que hubiera manifiesto donde pudieran estar todas las mujeres no hay un tema personal mío me conocéis sabéis lo que pienso pero creo que tenemos que luchar por la inclusión enfrentar el machismo contra el Brisbane de algunos coles

Voz 8 32:50 a ver muy de izquierda yo creo que no

Voz 0403 32:53 no favorece al conjunto simplemente

Voz 2 32:55 no es que me has llamado en su yo

Voz 8 32:58 eso dándole nada porque ladrón nadie te siento para nada estamos yo tampoco

Voz 2 33:04 los hermanos saquemos no todos los hombres la para dista mucho que todos los hombres son machistas he dicho que es un problema de los hombres de la misma manera que no todas las mujeres somos feministas y todas tenemos un problema

Voz 16 33:19 yo quería decir una cosa con respeto a lo que dijo Cristina de la solidaridad de los hombres a mí me ponen a mí me de bueno me sienta como una batalla en el estómago que medía que se solidarizan conmigo yo no quiero que Ohrid solidarizo conmigo nadie Eto'o esto de hoy es un tema de mujeres el ocho de marzo

Voz 2 33:35 es el día de la mujer es el día

Voz 16 33:38 que las protagonistas son mujeres el manifiesto lo haces la mujer el movimiento feminista está integrado por mujeres esta es una lucha de la mujer que la que tomo la que sufrimos el patriarcado reitero somos nosotras pero yo sí quiero que los hombres nos acompañe que los hombres se hagan sean feminista que los hombres cojan la bandera de la igualdad con los otra fuertemente la llamó juntos hacen un mundo diferente y un mundo distinto sólida dicen no que sean cómplices tampoco que sean iguales a mí

Voz 8 34:08 creo que ya hay cada vez más por la igual

Voz 16 34:10 lo que sí quiero que cojan fuertemente esta bandera de la igualdad como la cogimos nosotros junto con nosotros vayamos a hacer ese mundo Un falto de de de opresión

Voz 1093 34:21 ya

Voz 2 34:22 claro Amparo pero tú has visto que los hombres en general o que una parte de los hombres hagan un manifiesto contra la violencia y hemos pero podía haberlo podían podían organizar M

Voz 0403 34:35 de Cristina te voy a decir una cosa en el Parlamento hay una una institución lo sabe Amparo que estaba allí que es una una declaración institucional que se le desde la mesa que está filmada tiene que está firmada es necesariamente por todo el conjunto de lo que estamos sentados allí tú no te puedes imaginar la cantidad de manifiesto que se han leído a favor de la igualdad por desgracia todavía no estamos iguales en el Parlamento de decir que si hay una una lesión importante yo no pedirían y que ni que sea debieran y que no simplemente que no dejaran vivir y que no no no plantearán batalla por la lucha de las mujeres ocupan los mismos puestos que tienen ellos poner tener el mismo salario que tienen ellos por tener las mismas capacidad a mí me encanta una cosa que se está haciendo ahora en todo el mundo occidental que él los currículums ciegos es decir el currículum de una persona pero no aparece el sexo a que pertenece porque claro ahora mismo una mujer se presenta a un cargo directivo con un currículum eh cinco hombres y dos mujeres siempre hay una cierta y lo sabemos todos todavía una cierta prevención sobre la mujer ahí el tema de la de la igualdad

Voz 16 35:42 una acción real primero una real

Voz 0403 35:45 me parece que en este sentido muy positivo la igualdad el derecho de paternidad a mí me parece es una de las medidas mejor es que haya podido conseguir

Voz 2 35:52 eso sí sí sí no

Voz 0403 35:54 entonces yo creo que si lo teníamos que haber hecho ante incluso a nosotros eh

Voz 8 35:59 yo no me paro

Voz 0403 36:01 desde positivo yo lo que quiero hablar de ese tema no parece profundamente positivo que haya una igualdad en los permiso de paternidad maternidad porque se evita también algunos problemas de las empresas ha para los currículum ciegos que se están utilizando en grandes multinacionales es muy bueno porque tú vas elegir a la persona que tiene currículum que tú quieres y después te enteras y es un hombre o una mujer claro que existe ese esa diferencia en las empresas claro que tenemos que luchar contra esos

Voz 32 36:27 nueve y treinta y seis de la mañana ocho y treinta y seis en Canarias Encarnación Roca

Voz 0027 36:30 buenos días buenos días dice presidenta del Tribunal Constitucional ya ve que tenemos el debate aquí está calentito como usted usted el ocho de marzo hacer huelga

Voz 7 36:42 no no no no yo no voy a hacer huelga seco algunas cosas que hacer estoy en Barcelona que no voy a hacer huelga

Voz 0027 36:50 pero cree que hay motivos para la protesta de las mujeres hoy en la calle en el día de la mujer

Voz 7 36:55 yo creo que no es en la calle donde la verdad te lo digo de verdad no es la calle donde se consigue los derechos de este tipo de derechos yo creo que hay muchos muchos niveles en los que hay que luchar de empezando por la educación porque cuantas más veces educan a sus niños con criterios de la desigualdad sólo lo primero y luego pues cada uno dentro de su trabajo tiene que hacer lo que cree conveniente para que lo haga desigualdades yo siempre he pensado que el tema el tema de de la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito del trabajo es solamente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general yo creo que no se necesitan políticas muy específicas muy concretas para ir cambiando de esto es el capitán de la noche a la mañana estaba alguien pues todos los currículums a mí me parece una buena medida por ejemplo los suelos medida hay que tener una política clarísima favorecer a las mujeres y de favorecer las dos mismo palabra se ve tratarlas en el mismo plano de igualdad porque luego hay otra cuestión yo no giro ocupar el mismo sitio yo lo que quiero es que el que tenga mayor cualidad jugador mayor preparación para el Carbó son Cooper era igual

Voz 0027 38:28 yo porque además de la judicatura sangrante el cincuenta y tres por ciento de de la que

Voz 7 38:32 los muy jóvenes

Voz 0027 38:35 claro evidentemente se mira hacia arriba y todos hombro hay Vigotes precisamente también por esa

Voz 7 38:41 bueno Gerard caro

Voz 0027 38:44 dieciocho por ciento de los magistrados del Supremo son hombres y sólo siete mujeres presiden alguna de las cincuenta D F provinciales es bastante cómo se lea la vuelta esto es sólo una cuestión de de esperar a que las jóvenes lleguen no

Voz 7 38:57 no no no pero mira yo tras no pero hay otra otro dato que es muy significativo que la cantidad de hombres que piden permisos de paternidad en en la judicatura mi uno si esto son los jóvenes se por tanto yo lo que estoy diciendo es que la la política de la igualdad piensa que el niño o la niña sí a partir de este momento también los criterios los los estereotipos educativos son para mí lo peor que hay en la sociedad porque incluso las las jóvenes hoy en día con el tema de la violencia Antequera pues se traga el descontrol y la etc mira yo no lo hubiera permitido pudo ser vuela

Voz 0027 39:47 Encarnación Roca ha salido no sé si lo ha podido escuchar puesto sobre la mesa un tema en el que quizá usted no puede ayudar un poco es el recurso del Partido Popular a la ley del aborto se presentó

Voz 7 39:58 eso no puedo decir nada

Voz 0027 40:00 Bustos en el Tribunal Constitucional porque el señor Ollero el ponente no lo lleva pleno

Voz 7 40:06 yo esto no lo puedo decir nada no yo no tengo el orden se hacía y además de las cosas del Tribunal Constitucional yo nunca he hablado de público no se casos que pueda que me Nokia sí yo una vez perdón intuye que va a ser algo por le estoy diciendo que yo de las cosas el Tribunal Constitucional no puedo hablar

Voz 0027 40:35 Encarnación Roca vicepresidenta del Tribunal Constitucional feliz ocho de marzo gracias buenos días

Voz 33 40:45 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras y los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 0027 40:57 a la hora de invertir con mutua

Voz 33 40:59 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 26 41:03 cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 8 41:09 buenas tardes no se son las ocho de la mañana por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro al veterinario

Voz 9 41:15 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento

Voz 34 41:18 veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 9 41:30 el Corte Inglés presenta Beauty expertos quiere ser la protagonista en la boda de tu hijo on Paquilla eje que diga no me sienta fenomenal este es un trabajo para las agentes especiales Still Lauder Guerlain Lancôme Guti para cada situación

Voz 35 41:44 a la tuya y compra tus productos de maquillaje con un quince por ciento de descuento sólo hasta el veinticuatro de marzo en el Corte Inglés

Voz 36 41:52 hola soy tocó de salud de DKV voy a recordar que debería ser al trabajo andando o en bicicleta porque quienes cuidarte es que si tú quieres cuidarte nosotros haremos DKV cuida te mucho

Voz 0027 42:08 mira cariño nos de la casa de enfrente también han puesto alarma

Voz 37 42:12 desde que entraron a robar en casa de Laura serán puesto a todos los vecinos

Voz 0403 42:15 Nos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan

Voz 37 42:17 probar que seamos los únicos inhalar

Voz 35 42:20 dije lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 42:32 amigos todas las semanas con Euromillones además del bote se sortea el millón de Euromillones un millón de euros

Voz 38 42:38 era viernes un millón

Voz 8 42:41 euros cada viernes

Voz 2 42:43 este viernes además del bote de sesenta y dos millones puedes ganar el millón de Euromillones un millón que toca en España todos los viernes todos los martes juega Euromillones lotería este recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 0598 42:58 a mi amiga Teresa por aquella vez que me ayudase a quitarle los ojos a mi hijo y al final tuviste que reparte al cero el día antes de tu entrevista de trabajo siempre pensé que nunca podría devolvérselo

Voz 2 43:11 hasta noventa millones del euros

Voz 0403 43:14 once igual sí que puedo

Voz 9 43:16 como Eurojust tutela once cada viernes Mutis de hasta noventa millones de euros millones para dar y tomar

Voz 39 43:22 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro que más puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 9 43:32 sólo este mes Nissan Tech Days ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCA Nissan Innovation gays

Voz 0027 43:47 en la Cadena Ser

Voz 13 44:11 mensaje creo

Voz 0027 44:25 incorporan está donde la conversación tres analistas que me acompaña desde primera hora de la mañana Jesús Maraña Ignacio Ruiz Jarabo José María Calleja Calleja que te gustaría que te ha llamado la atención ese puesto sobre la mesa hasta verano Calleja estas en Zaragoza

Voz 8 44:41 si has visto claro

Voz 1 44:44 hola quiero sólo encantado encantado escucharos encantado escuchará porque me gustaría que es evidente que hay unas diversas formas de ver el feminismo pero hay una única identidad

Voz 1093 44:56 en esa lucha que es la la de la igualdad yo creo que esto sería lo importante no no podemos caer en el paternalismo los hombres decir os comprendo soy tolerante con vosotras

Voz 30 45:06 el un libro muy bueno que que dice los hombros me explican cosas de Rebeca

Voz 1093 45:11 que está un poco la idea esta de que los hombres somos los que tenemos que explicarles a las mujeres en la línea de de que ha dicho Casado yo les voy a explicar lo que tienen ustedes dentro de fíjate las mujeres que pensaban que los hombres venían de París no venían con la cigüeña pues es una información que sin duda les va a aportar yo creo que la clave está en la idea de igualdad Iker los hombres lo lo que tenemos que hacer en este asunto en primer lugar es emplear bien las palabras emplear bien las palabras luego no considerar que hay una especie de colectivo de mujeres sino que hay mujeres que sufren discriminación que trabajan lo mismo y cobran menos sueldo hay infinidad de mujeres que mayoría de mujeres alumnas mayoría de mujeres profesoras minoría de mujeres de canas minoría de mujeres rectoras en la universidad por ejemplo que es un sitio en el que teóricamente se supone que hay más avances en general hay una discriminación clarísima en la educación los modos ya algo preocupante chavales jóvenes educados en libertad Se supone que educados en democracia pero es evidente que no educados en igualdad chavales de veinte años de treinta años para abajo están siendo maltratadores de mujeres jóvenes que se supone que deberían sublevarse ante este maltrato yo creo que este es uno de los problemas más graves que tenemos en este punto de del partido que gente joven que se supone que está educada en libertad no está educada en igualdad y que considera que la mujer sigue siendo un ser inferior que tiene que te controlarla por el móvil que tiene que tener

Voz 16 46:36 todos los celos del mundo y que es de su propiedad

Voz 1093 46:38 esto me parece que es un reto para toda la lucha feminista no

Voz 0027 46:42 Nos quedan todavía diez minutos de debate me vais a permitir que que le dé la palabra Celia Villalobos viene se tiene que marchar en unos minutos señora Villalón

Voz 0403 46:51 en primer lugar que me quiero disculpar con todos vosotros deciros que yo voy a seguir luchando igual que todos iba allí a luchar por eso porque por la igualdad yo estoy completamente de acuerdo con los hijos de Calleja porque ese es el problema a mí me preocupa la aparición de las manadas estas violando a chavalas en ferias

Voz 2 47:08 esto qué es pero esto qué es

Voz 0403 47:11 queremos equivocar el camino que hemos hecho para que la gente joven vi un reportaje en el otro día así en tiempo decía una chica no fíjate tú cómo me quiere me mando Move que donde estoy que no me puedo poner una minifalda yo tuvo un novio que me duró dos horas que sí que esa minifalda que ha mirado me levanté me llamó mi casa digo que no estoy Patitz macho que no camino va destituyó faldas y no llevo falda si saludo sino saludos sino que no me toca las narices uno pero a mí ese ese sentimiento cuando yo tenía dieciséis años verlo ahora otra vez ah eso sí me preocupa muchísimo porque creo que después lo de la brecha salarial de verdad que es algo que creo que tenemos que luchar todas juntas para acabar con esta discriminación brutal de mujeres porque que yo estoy viviendo en mi familia y yo tengo una hija Again inteligentísimo está trabajando en una gran empresa irán el la la la la a fecha sea el tema que hay de su salario del el cargo que ya ocupa está por debajo del mínimo porque mujer porque lo más tontos tíos es que eso no hay derecho eso es algo que tenemos que batallar hasta el final para conseguirlo y hoy es chica con vosotros a trabajar a luchar y que no sea solamente un día que sea toda nuestra vida

Voz 0027 48:21 Celia Villalobos gracias buenos días ocho de marzo Jesús Maraña

Voz 6 48:26 bueno a mi me parece que es evidente que el éxito está conseguido en en la parte que toca a colocar en el centro del debate la lucha por la igualdad y eso se ha conseguido lo han conseguido los movimientos feministas no luego parece que cada vez que seca en la discusión terminológica es una trampa y a mi me parece que es evidente que este año una de las principales novedades de este ocho M es que desde el anterior ha surgido una reacción ha surgido una clarísima eh bueno pues una clarísima acción de sectores ultraconservadores de otros que estaban dormidos y estaban asistiendo a todo esto como diciendo bueno vamos a ver hasta dónde llega no sin sin entrar demasiado en el asunto y han reaccionado y han reaccionado con un machismo explícito con unas intenciones claras de frenar esos avances hacia la igualdad no me parece que esas son las principales novedades en ese sentido pues entre esos mil motivos que sostienen los movimientos feministas que hay para para la huelga hay para la movilización hoy a mi me parece que lo fundamental es la concreción lo fundamental fundamentales que vaya viendo cada vez más pasos concretos para reducir esa igualdad nos toca a todos a las mujeres y creo que nosotros estamos obligados a actuar no sólo a pensar sino a actuar

Voz 0027 49:50 Ruiz Jarabo si yo estoy contenta de acuerdo con lo que dice

Voz 2 49:52 sus pero hay que subrayar una cuestión a la que me refirió que Celia Villalobos también ha dicho y es que para avanzar para avanzar y que tenga cada vez más éxito en el movimiento de feminista derogó tiene que luchar por ser inclusivo en un sentido que entendido Cristina respecto a los hombres sino respecto a todas las mujeres indiscriminada porrazo ideología muy brevemente en el año mil novecientos ochenta más o menos se produjo un hecho histórico hoy es que por primera vez en Consejo de Ministros de España desde cuarenta y cinco años desde el XXXVI iba a ver una mujer por primera vez la primera mujer ministra desde el treinta y seis en el año ochenta Un político rival las de Tato como una fotografía de Mariquita Pérez disfrazada de Carlos III

Voz 0403 50:35 joven que no suplir no vivir

Voz 2 50:37 que yo pensaría claro esa primera ministra fue nombrada por un gobierno de izquierdas el político machista que justamente revés aquella ministra Soledad Becerril UCD omitir el nombre del dirigente político de izquierda

Voz 29 50:53 Alfonso Guerra nació con

Voz 8 50:58 pero luego ha habido gobiernos aquí cedemos los desde un segundo todos a la vez no Amparo Rubiales