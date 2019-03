Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana las nueve

Voz 2 00:02 Canarias hola soy Judit Mascó

Voz 3 00:05 ocho de marzo es un día para reivindicar que la brecha salarial de género existe en España las mujeres tienen que trabajar cincuenta y dos días más al año de media para cobrar lo mismo que los hombres porque como os lo explico esto a mis hijas

Voz 1657 00:24 Antonio Martín buenos días buenos días Aimar la jornada de huelga feminista ha comenzado ya con las primeras concentraciones y actos en universidades ante la puerta de diferentes juzgados en estaciones de transporte y con efectos también a esta hora en la actividad política por ejemplo el pleno del Parlamento vasco sea suspendido por falta de diputada suficientes para celebrarlo Vitoria

Voz 6 00:43 es un hecho inédito por primera vez en la historia una huelga obliga a suspender un pleno ya no sólo por la adhesión a la huelga de todas las parlamentarias salvo las del Partido Popular también ha sido decisiva la ausencia de

Voz 2 00:53 los parlamentarios que han quedado en casa o no han asistido

Voz 6 00:56 motivos de agenda no había fueron así que

Voz 7 00:58 lo tanto habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número procede suspender la sesión queda por lo tanto terminada esta sesión muchas gracias

Voz 2 01:11 el socialista Txarli Prieto a ocho de presidente ante la ausencia

Voz 8 01:14 de la peneuvista Bakari protegería que a diferencia del año pasado

Voz 2 01:16 todo esto ha hecho huelga al igual que el resto de parlamentaria

Voz 1657 01:19 desde el PNV en el Partido Popular acaba de difundir su valoración institucional por este ocho de marzo asegura este partido que quiere seguir desarrollando el pacto contra la violencia de género aunque en el mismo texto habla de la defensa frente a cualquier tipo de violencia que no entiende concluyen de ideologías Adrián Prado

Voz 0019 01:34 bajo el lema No hablamos Portillo hacemos Portillo el PP pide conmemorar este día de forma inclusiva porque la igualdad dicen exige el esfuerzo de todos de Mujeres y hombres y no entiende de ideologías los populares hacen un llamamiento a todas la sociedad sin exclusiones para que se suman a esta causa justa que necesita el apoyo de todos con independencia de planteamientos políticos se comprometen además como decías a seguir desarrollando el pacto de Estado contra la violencia de género y a dotar a las entidades locales de los medios necesarios para desarrollar las nuevas competencias en este ámbito el PP insiste en la necesidad de promover la creación del empleo femenino y adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir todas las brechas de género

Voz 1657 02:08 varias mujeres de distintos ámbitos han pasado por los micrófonos de la SER durante esta mañana por ejemplo hace unos minutos Encarnación Roca que es vicepresidente del Tribunal Constitucional que han explicado que la reivindicación feminista debe ir más allá de las manifestaciones que se debe profundizar por ejemplo en la igualdad en la educación

Voz 10 02:26 yo creo que no es en la calle donde la verdad lo que a la calle donde si consigue los derechos de este tipo de derechos yo creo que hay muchos muchos niveles en los que hay que luchar de empezando por la educación

Voz 2 02:43 Burque cuenta

Voz 10 02:46 Nos con criterios de la Ley de Igualdad

Voz 2 02:50 recordamos que la actividad del Gobierno queda oír

Voz 1657 02:52 lucida al Consejo de Ministros que lleva un nuevo decreto social con una reposición del subsidio para mayores de cincuenta y dos años diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 4 03:04 cadena SER Madrid

Voz 0861 03:06 en Madrid la Policía Nacional acaba de detener a dos peligrosos atracadores que están relacionados con varios atracos a bancos de toda la comunidad ampliamos Alfonso Ojea

Voz 0089 03:14 buenos días buenos días Javier nueve entidades bancarias madrileñas atacadas en los últimos meses por estos dos individuos que estaban atención disfrutando siempre quedaban los golpes de permisos penitenciarios llegaban al mostrador del banco enseñaban una pistola y entregaban al empleado una nota en la que le exigían el dinero las grabaciones de los circuitos cerrados de las entidades bancarias junto a la coincidencia del permiso penitenciario con el atraco llevaba su detención a media mañana

Voz 0861 03:42 los sindicatos madrileños van a hacer el primer análisis de seguimiento de la huelga Feminista sindicatos que de momento han calificado de éxito el inicio de estos paros según CCOO la huelga se ha notado ya en el turno de noche en los hospitales madrileños sin algunos servicios municipales de ayuntamientos de la región algunos políticos madrileños como la alcaldesa de Madrid hace hoy huelga la agenda de Manuela Carmena está hoy en blanco

Voz 11 04:05 dotada de agenda dada Tejo ya está todo preparadas para su marido a la boya los verdaderamente trascendentales que es algo trasversal

Voz 0861 04:12 salvo en toda la comunidad sean convocados setenta y cinco manifestaciones treinta días en la capital la principal arranca a las siete en Atocha el partido para ser el único ausente junto a Vox de esa movilización Pablo Casado dio orden a los suyos de no secundar estas movilizaciones aunque su candidato en Madrid Isabel Díaz Ayuso ha confesado que hubo debate interno esa parece Yoda en todo caso

Voz 12 04:31 eso es que desde principio decidí que no iba a ir entonces no estado en el debate pero eso parece más

Voz 0861 04:38 al margen del ocho m la estación de Puerto de Cotos de Valdesquí ha reabierto hoy sus instalaciones tras permanece cerrada desde el pasado día cuatro por falta de nieve

Voz 13 04:45 de rever este viernes con más de una veintena de pistas ir dieciséis kilómetros esquiables ocho grados en Madrid

Voz 4 05:05 batería cocina tiene estoy seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto es tu familia necesita inseguro de verdad

Voz 1657 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cabello

Voz 15 05:26 S

Voz 4 05:28 servicios informativos sí

Voz 16 05:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 06:00 buenos días ocho de marzo las dieciséis minutos una hora menos en Canarias este programa será distinto entre otras cosas porque la mitad del equipo que cada día produce piensa escribe y desarrolla este espacio hoy la mitad del equipo no está las mujeres de este programa no han venido no han venido por mil motivos su ausencia es y será las próximas dos horas y veinte minutos evidente hoy es un día bueno para viajar si acompañe y no tienen inconveniente

Voz 18 06:31 a viajar al futuro

Voz 1995 06:36 el futuro se llama Lola es el voy a contar el otro día en A Coruña tuvimos un ratito charlando en un teatro un proyecto genial levemente toda la numerosa gente porque vino mucha gente que nos acompañaba una voz una sola Nos conquistó a todos y a todas después de una hora de conversación ahora estuvimos ahí de conversación lo divino lo humano El progreso esto aquello una sola frase Nos desarmó Play también yo le pregunté qué te ha parecido todo esto que hemos contado

Voz 0277 07:11 nada que no hubiera mujeres en la conferencia eso

Voz 2 07:16 fue lo que respondió

Voz 1995 07:18 Lola faltaban chicas buenos días Lola cómo estás muy bien eh estás en un estudio de radio nosotros estuvimos ahí el otro día en ese mismo estudio donde tú estás ahora en A Coruña habrás comprobado que lo dejamos todo supero ordenado superó había estado antes en la radio pues mira lo más importante de la radio Lola es ponerse frente al micrófono y hablar todo el rato

Voz 19 07:42 ah vale sólo es hacerlo sí

Voz 1995 07:47 hoy no ha sido al cole pues la madre mía porque estas de huelga

Voz 0277 07:53 porque es el día de las mujeres ir eso que estamos de huelga

Voz 1995 08:00 es que yo ayer me acordé de Di ayer un cartel donde una premio Nobel de la Paz que se llama Malala decía es decir debemos decir a las niñas que las voces que sus voces son importantes y tiene toda la razón desde las niñas son muy importantes te hacen caso sí seguro todo el tiempo como pueden comprobar Lola tiene luz como para iluminar varias capitales de Provincial Elola debía hacer una pregunta a ti qué te parece que los chicos ganen más que las chicas sólo por ser chicos

Voz 0277 08:35 no no me parece muy bueno eso

Voz 1995 08:39 no es sólo cambiaría si sea lo has Ike más cosas cambiarias

Voz 0277 08:46 pues que las chicas y los chicos tienen que ser iguales si todo el tiempo porque no tenemos ninguna diferencia más cosas cambiaría pues cambiaría que algunos niños de mi clase dicen que no pueden jugar al fútbol

Voz 19 09:14 como dicen eso

Voz 0277 09:18 por qué no tiene nada que ver si que podemos

Voz 1995 09:21 sí vamos tú si pudieras que más cosas cambiaría que que es lo que cambiarias de todo eso

Voz 0277 09:25 pues no

Voz 19 09:28 qué ocurre algo

Voz 1995 09:30 la verdad es que ya tienes más cuántos años tienes Black No pregunte el otro día siete Añaza es ya madre mía paredes mayores te digo parece mayor tú ya has decidido que vas a ser de mayor sí que nervios que vas a que sólo te gusta eso de ir de buscar cavar y encontrar los restos arqueológicos no te gusta

Voz 0277 09:58 me gusta un montón

Voz 1995 10:00 que ha pues tiene pinta a ser divertido y que te juguetes te han traído este este año los reyes

Voz 0277 10:05 eh un patio Blair o no

Voz 1995 10:21 vale porque también es importante y la pero ya parecía vale lo que te han traído los reyes hombre digo que también es importante lo que les regalamos a los niños a lo que trae los reyes mejor dicho a los niños a la niña también hay hay cosas importantes porque siempre a los chicas les regalamos muñecas ya lo niño balones no puede ser

Voz 0277 10:38 no porque las niñas también pueden tenerla balón sin los niños también pueden tener muñeca

Voz 1995 10:46 has ido alguna vez a una manifestación si se de siete años mira estos lo que gritaban seguramente igual en A Coruña donde tú estás pero en otras quinientas manifestaciones y convocatorias hoy por todo el país pero esto es lo que gritaban en Madrid el año pasado

Voz 19 11:11 como es una manifestación como protestamos

Voz 0277 11:16 ahora algo

Voz 19 11:19 pues con mucha gente

Voz 0277 11:23 sí que tiene un montón de gente la manifestación

Voz 1995 11:28 mira vamos a hacer una cosa como como llano no has ido a clase porque estás de de huelga les vamos a pedir a otros oyentes de la Cadena SER aprovecho para decirte Lola que la esta es una emisora buenísima eh esto lo mejor que tiene que decírselo a tus compañeros de clase que pongan la radio sino signos de monta el negocio

Voz 0277 11:44 vale pues es que ya se lo dije el otro día un amigo mío y no se lo cree yo

Voz 1995 11:50 pues tuviese Eloy que ponga la radio que es donó bueno tienes para apuntar Un Bolín Pavel ahí o algo mira apunta

Voz 19 11:57 nueve cero dos catorce temas sesenta sesenta

Voz 1995 12:16 vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo tuyo pero con otras oyentes vale les vamos a preguntar a los oyentes de la Cadena SER que insisto es buenísima Alora atún no dejes de escuchar la radio que opinan sobre la igualdad entre los chicos y las chicas de los hombres y las mujeres queremos escuchar sus voces a qué teléfono hay que llamarla

Voz 0277 12:34 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 12:38 creen ustedes que estamos mejor que hace un año consideran que esta huelga es más necesaria que la que tuvo lugar hace tan sólo trescientos sesenta y cinco días qué piensan hacer ustedes

Voz 2 12:45 está conmigo te acuerdas Elola aquí en la charla que vimos a un señor muy alto rubio muy feo así sueco si aquí Tom muy feo no lo Olano nombre ahí horroroso

Voz 0277 12:56 pero no

Voz 2 12:59 hombre yo no sé si era verdad Lola buenos días buenos días nos dejó cómo estás qué momento no si todavía Nos desarmó Barcelona donde los tiene que llama la gente

Voz 21 13:14 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 13:17 tan hay que escuchar las voces sí de las niñas como Lola vale eh diez y trece minutos una hora menos en Canarias amigos es viernes dos catorce sesenta sesenta son las diez y catorce minutos una hora menos

Voz 17 14:56 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 23 15:00 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 24 15:08 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 25 15:21 es lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 4 15:25 te paso de vez en cuando Perón BP lo que te ahora siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros

Voz 26 15:31 siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción valía

Voz 25 15:37 en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 27 15:41 es el momento de practicar tu deporte favorito branding en El Corte Inglés las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo más ahora tienes un veinte por ciento de bonificación el ya en ropa técnica electrónica deportiva elementos Renueva t en la planta de deportes de El Corte Inglés decir aprovecha sus ventajas Ram en El Corte Inglés

Voz 28 16:03 buscador del ahorro llevarte del Burger los ovocitos de ketchup mostaza mayonesa puesto no es ahorrar ahorrar es venir al Samsung Stefan House llevarte un Samsung Galaxy J cuatro Plus por ciento cuarenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del ocho al trece de marzo buscadores del ahorro su venida Fun House consulta condiciones

Voz 26 16:23 hay vides que han dejado ligados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro suma

Voz 25 16:35 la Adidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o ente estamento Unicef punto es

Voz 15 16:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:50 estamos muy interesados Lola yo sigues ahí lo la verdad Val estamos muy interesados en escuchar sus voces porque hay gente que ha llamado al número de teléfono

Voz 21 17:01 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 17:05 y queremos escuchar qué tienen que decir un día bueno y el sueco también está a al que fíjate qué grande la ola por ahí no está llamado La Sagrera se llamado Alicia desde sitio precioso se llama Alcázar de San Juan que está en Ciudad Real todas esta ciudad

Voz 2 17:25 el Lola bueno pues tienes que ir Alicia buenos días encantado de saludarte qué tal tu día hoy

Voz 29 17:33 por mi gente pues mira hoy reivindicativo al cien por cien de huelga puedo llorar a la manifestación preparándolo ya

Voz 2 17:41 vale que hay convocada la manifestación Alcázar de San Juan

Voz 29 17:44 sí en que han convocado una concentración a las doce de la mañana en la estación de ferrocarril íbamos trabajar todos por un cacheo que haya hasta la plaza de Estonia es tratar de Ciudad Real a la manifestación que ha convocado Elda en la provincia que es más fácil un poquito

Voz 2 18:02 vale estamos aquí con cola vale yo creo que lo de lo de hoy

Voz 1995 18:12 pensando en el futuro de Lola muchas otras olas tú crees que ese futuro es hoy un poquito mejor que hace un año

Voz 29 18:20 bueno lo primero que nos quedemos cantera con gente como Lola ya que no tiene sentido que poco parece mentira siete años que tiene ironía dicho esto bueno yo lo que sí yo dinero

Voz 1995 18:38 no digo es decir que que tenemos cantera pero que el futuro está seguro

Voz 29 18:42 el título hombre y yo creo que aquí en Partiendo sobre todo por sus hijos muchos lo vimos como decía Lola que hizo que sus compañeros de clase y que que las niñas no puede jugar al fútbol porque yo siempre pongo más énfasis bueno no siempre pero la mayoría de las veces pongo me dicen esas pequeñas cosas porque los pequeños detalles son los que diferencia verdad pues no puede jugar un gol por qué un niño no puede pedirse de Reyes una Barbie porqué un lector así a que Ci Lola pequeños detalles los que luego para forjar a estos niños y niñas para ello que yo creo

Voz 1995 19:18 pues muchísimas gracias por un beso

Voz 29 19:21 a vosotros hombre serio y ánimos no la ética

Voz 2 19:24 vale vale muy bien luego lo estamos haciendo lo estamos haciendo de lujo vamos a mira a la gente se llama desde Madrid la salud

Voz 0277 19:35 sí sí

Voz 2 19:40 hola buenos días

Voz 0277 19:43 gracias

Voz 2 19:46 cosas van a mejor si si las cosas y de que las cosas van a mejor

Voz 30 19:52 hombre por favor por supuesto que estaría mal a esta niña que me parece encantadora y me parece muy bien Dean eh bueno es sin palabras el subidón que me ha dado porque precisamente yo iba a recalcar un poco también lo de la educación porque pienso que es la base es que abate y creo que sí que sí que está cambiando que lo tenemos que ver así debemos hacerlo así la educación y el compromiso pienso que es fundamental ojalá ojalá haya muchas no las muchísimas

Voz 2 20:26 yo estoy deseando que llegue

Voz 30 20:28 de la manifestación que voy ahí muy bueno esto es como una semillista como un germen oir esa voz preciosa de esa niña

Voz 2 20:37 no

Voz 0277 20:41 a salir

Voz 2 20:42 esa quita el programa ya lo estás haciendo bien gracias Marga vamos a saludar al ver un placer Alberto buenos días Javier Peña quienes además está ahí Alberto Alberto buenos días holas buenos días ahora que antes Alberto

Voz 30 21:05 pero un grupo de tipos para que van a manifestarse en la universidad luego va acudiéramos a la manifestación también

Voz 1995 21:17 cuando decís que habéis queda un grupo de chicos un grupo de chicas cuál es tu rol porque en qué vas a hacer pues sabemos que hoy activamente sus compañeras

Voz 30 21:24 si se nos ocurrió el año pasado y has preguntado si podía no hacerlo siempre el día de la huelga

Voz 31 21:32 he que pensamos es que llegó

Voz 30 21:37 bueno en huelga de consumo de cuidados

Voz 31 21:40 entonces podríamos cubrir necesidades para que ella pudiera manifestarse no

Voz 1995 21:50 previamente Alberto tú ves que las cosas han cambiado atmósferas armado algo de del año pasado a este

Voz 31 21:57 bueno sí ha cambiado que que oí

Voz 30 22:03 Nos hemos preparado lo mejor no lo que viene siendo

Voz 33 22:06 pero pues hemos petando también desayuno

Voz 1995 22:09 pero no sólo gastronómica veinte Alberto hace que otros pero otros preparativos de conciencia más más profundas en cualquier caso razias proto llamado Alberto Lola tú uy que estás de vuelta claro Si sigues aquí la radio es como si tuvieras trabajando entonces nuestra sección

Voz 0277 22:24 bueno pero parece como si estuviera haciendo huelga

Voz 1995 22:28 está claro porque no estás en el cole qué es lo que hace es habitualmente bueno Lola hay que escuchar a las niñas yo me comprometo desde que te conocimos hace unos días yo me comprometo a seguir a pies juntillas esa frase escuchemos a las niñas tu voz es muy importante y lo va a ser para nosotros es un placer no hacerte de de una amiga ahí en en A Coruña para cuando vayamos de vez en cuando tu llámanos Ivette contando a Cuba las cosas y ves que las cosas no cambian con los chicos llama

Voz 19 22:54 no vale la arqueología sale bien yo yo yo puede echar un cable con palo si le vas a dar un beso muy grande muy grande a tus padres en nuestra parte vale Lola

Voz 1995 23:11 lo la te ya está en el futuro las el futuro un verdadero placer conocerá a un ser de luz de verdad un beso muy grande seguimos en Hoy por hoy

Voz 34 23:24 sé que ya están los tres falle con la venta

Voz 18 23:35 a

Voz 34 23:38 no no me importa que espera no

Voz 18 23:49 sí

Voz 34 23:55 yo lo veo visto moría pero

Voz 15 24:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 36 24:10 indicamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de fallos inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 25 24:20 este año he conseguido el doblete con ellos

Voz 37 24:22 los lentillas de visionar compre lo que compre el topless y también con progresivas dos por uno en lentillas hagan visión la consulta condiciones

Voz 14 24:30 amigos todas las semanas con Euromillones además del bote se sortea el millón de

Voz 38 24:34 Euromillones un millón de euros cada viernes

Voz 4 24:38 un millón de euros cada viernes

Voz 38 24:41 este viernes

Voz 39 24:42 además del bote de sesenta y dos millones puedes ganar el millón de Euromillones un millón que toca en España todos los viernes todos los martes juega Euromillones

Voz 25 24:52 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad o la mano qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga nada Dharma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 26 25:07 propicie lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 40 25:21 sí

Voz 4 25:30 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras

Voz 17 25:37 hoy por hoy Cadena Ser

Voz 15 25:43 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 39 25:49 compañero Busquets contar conmigo sino contar conmigo una vez que la miro a los ojos reconoce cuáles sus fusiles a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo y otras veces me encuentra años sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero lo hagamos un trato yo quisiera contar como éste es tan lindo saber que usted existe no se siente bien decir con aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco mil ya para que acuda apresuró

Voz 41 26:36 el sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 15 26:45 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 4 26:48 cadena SER el estuche la sangre veo un soldado que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles la guerra no siempre se gana con la espalda Filippo a veces conviene usar la cabeza esta historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 42 27:16 amigos son mixtas no hay espíritus prestos a escuchas

Voz 17 27:22 alguna presencia aquí por favor manifiesta

Voz 25 27:28 hay una forma más segura conectar con el pasado

Voz 4 27:31 contacta con entre ambos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro envían a sus seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno escribe nos al correo entre tiempos arroba Cadena

Voz 43 27:42 SER punto com y dándonos eso unido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestra fue uno Teka lo buscaremos e iremos conformando nuestra

Voz 4 27:50 a particulares en la madrugada de domingo a lunes las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena cadenaser en la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER

Voz 17 28:04 pero era más tendencias boletines opiniones títulos pop

Voz 4 28:08 para compartir o crear tu propia play list tú programas La SER con un deja toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 15 28:23 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 44 28:31 con la manía de Media Mark Rega la tu Súper papá portátil a sus de quince pulgadas y un tercer disco por sólo dos puntos setenta euros con el Maccabi light Save Pool no a salvo por sólo dos euros con noventa y nueve Alves ya intuyen Ahbar

Voz 25 28:47 buenas tardes no se son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro al veterinario hay horas que se aprovechan más que otras como la ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 45 29:08 en Hoy por hoy

Voz 15 29:10 con Toni Garrido

Voz 1995 29:16 pues vamos a ampliar la la mirada Si es importante un día como hoy tener cierta perspectiva en este Día Internacional de la Mujer para conocer cómo se va vivir esta jornada reivindicativa en otros lugares del planeta en primer lugar vamos a marchar hasta Portugal aquí cerquita allí nos espera el corresponsal de la Cadena SER en Lisboa Aitor Hernández buenos días buenos días qué ambiente se vive hoy en Lisboa en una jornada como la de hoy

Voz 46 29:40 pues mira hoy es un día bastante especial en Portugal porque va a ser el primero en el que se celebra la huelga feminista en este país nunca antes se había hecho en el año pasado hubo un pequeño intento de después de ver el éxito del derecho OMV en España pero que un tercio cuenta personas

Voz 1995 29:57 el contagió entonces eh el el fenómeno de España de nuestros vecinos

Voz 46 30:01 en efecto en efecto en en Portugal fue portada en todos los periódicos y fue realmente una cosa que dejó a las portuguesas sin pactadas el tema de la desigualdad salarial es muy serio aquí de media Karan doscientos veinticinco euros menos que los hombres y es un tema que preocupa mucho entonces el año pasado como T

Voz 39 30:21 contaba unas cincuenta personas fueron a la plaza

Voz 46 30:24 Clemente la mayoría extranjeras este años está planeando una cosa mucho más seria en tres ciudades portuguesas en la que se esperan que participen todos ir por primera vez asistirá hasta el primer ministro a la manifestación en Lisboa

Voz 1995 30:37 estas móvil estaciones claro con respecto al año pasado se parece mucho más exitosas lógicamente

Voz 46 30:44 sí efectivamente efectivamente

Voz 2 30:45 también es que este año el problema de la violencia

Voz 46 30:48 si esta se ha notado mucho más en Portugal no es que no sea una cosa recurrente aquí cada año se matan decenas de de personas pero en lo que llevamos de de este año ya han muerto trece portuguesas dos de ellas el miércoles es un es un tema que realmente tiene el país conmocionado porque no entienden cómo es posible que esta lacra

Voz 1995 31:06 que esté teniendo tanto PSOE este año si ve justamente ya vamos con Nuria Varela una de las feministas que debe de la movilización de hoy en España hay y la violencia es el primer la primera línea de batalla nunca nunca mejor dicho sector que tengas una una feliz jornada muchísimas gracias nos vamos ahora a placer allí nos espera Daniel Postigo Daniel buenos días

Voz 2 31:30 hola buenos días hay convocada jornada de huelga de manifestaciones

Voz 1995 31:33 en Londres

Voz 33 31:34 bueno aquí estar en principio no hay no va a hacer la huelga masiva como como en España habrá concentraciones en marcha de mujeres a partir de mujeres hombres algún concentraciones a partir de las cinco de la tarde en el aquí en Londres en la City una marcha Khedira hacía Trafalgar hacía Trafalgar Square también hay movilizaciones en en previstas y en otras ciudades o Edimburgo oí Derry en Irlanda de Norte a él ver Pool en cualquier caso hablamos con los organizadores y se prevé únicamente la presencia de dos mil tres mil personas como hubo el año pasado en no va a ser masiva para nada el como como en España entonces yo yo yo lo definiría como una jornada de concienciación sobre el papel que tiene la mujer hoy en día habrá eso sí muchas charlas conferencias en en muchos puntos de de Londres todos los medios de comunicación están sacando información sobre cuál es el rol de las la las circunstancias de la Mujer hoy en día pero para nada tiene que ver con lo que va con lo que pasó el año pasado en España en lo que se espera hoy

Voz 1995 32:40 es curioso porque el ejemplo de la sufra gestas eh en la ciudad de Londres se sigue utilizando a día de hoy también en España como un ejemplo a seguir como como las primeras mujeres que empezaron a indicar a defender sus derechos porque se moviliza entonces tan poca gente

Voz 33 32:57 bueno yo supongo es una cuestión de de de de tradición no hay esta tradición de movilización entre entre semana a nivel de a nivel de empresas también tiene mucho más problemas para en general para pedir días libres para para para hacer este tipo de protestas aunque también unos contaban que habían abierto

Voz 30 33:16 yo una un fondo en los organizadores de la piel

Voz 33 33:18 la manifestación de la concentración de hoy para que las mujeres que quisieran hacer huelga que que tuvieran el día pagado pero realmente no se espera que sean muchos o tal vez de que sean algunas algunas miles pero no no no en el nivel que hay en España pero sí que sí que es cierto que que en un país con esto la tradiciones de tan revolucionaria que hubo en en mil novecientos a principios del siglo principios del siglo XX que que hoy en día no no haya no haya está esta esta movilización masiva que es yo diría que es una movilización más de concienciación social más tranquila más extendida a lo largo del año por ejemplo ha puesto por primera vez la estatua de de de la líder de las sufragio lista de milicianos Fawcett en el en el panteón delante del Parlamento hace hace unos meses en la la primera mujer que que que está entre todos los líderes mundiales hombres tanto británicos como como extranjeros Si bueno pero sí que no es cierto que no no hay no hay esta tradición de de movilización social como como en España

Voz 2 34:19 nuestra forma no tengo aquí el dato Danilo la brecha salarial

Voz 1995 34:24 eh

Voz 2 34:24 Lula que es del diecinueve por ciento una de las más gentes de de toda Europa

Voz 33 34:29 sí es una es es un dato realmente sorprendente porque eh aquí realmente se se ha hecho muchísimo en los últimos años para para intentar reducir la brecha sin embargo este dato que este creo que es de de uno el sindicato británico vayan muestra que es una de las más grandes de Europa esta brecha yo creo que el problema que hay aquí es que hay mucho acceso por parte de las mujeres estas está bastante bastante normalizado en en en en todos los terrenos lo que pasa que cuesta muchísimo que

Voz 1 35:00 lleguen a altos cargos tanto en el sector

Voz 33 35:02 o al en el centro el sector empresarial y en esas están enfocando muchísimo los medios de comunicación

Voz 2 35:09 las mujeres que la líder

Voz 33 35:11 sé que están hablando hoy de que realmente hay hay un problema ahí para llegar a los a los cargos superiores y ahí es donde se desniveló desnivelar completamente la cuestión salarial

Voz 1995 35:21 las de Daniel conocemos a la perfección de lo que estás hablando en en España Daniel muchísimas gracias un abrazo empezamos en Lisboa después vino Londres nos vamos ahora está París eh ahí se encuentra Marc Bassets que es el corresponsal en París del diario El País buenos días

Voz 2 35:36 hola buenos días gracias qué ambiente se respira en Francia en Jalisco

Voz 1995 35:40 netamente

Voz 33 35:41 bueno yo diría que en Francia

Voz 32 35:44 el año pasado Nick probablemente éste se vive con la misma intensidad inmovilización mi mi hay una huelga masiva como como puede haber en España a la la el del Día de la Mujer y hay concentraciones por todo el país el año pasado no fueron muy muy multitudinarias pero pero en París de la las grandes ciudades también a partir de las tres cuarenta de la tarde está convocada una huelga estado está por ver cuál será el seguimiento pero está ahora está pensada específicamente porque porque es es es entiende que a partir de esto ahora las mujeres ya no cobran teniendo en cuenta la brecha Sara salarial es decir a partir de las quince cuarenta las mujeres clado claro

Voz 2 36:28 me ha dicho por ciento de de diferencia pues deja

Voz 32 36:31 día de de colar y por eso ha convocado huelga también ocurrió en la pasado pero no es realmente no es algo muy

Voz 47 36:36 sí invasivo ni ni ni que sí

Voz 32 36:39 no de mucho en las ciudades en el país

Voz 1995 36:43 hoy vale porque medidas que principales medida ya se han puesto en marcha desde el Gobierno relacionadas en favor de la de la igualdad de las mujeres durante el último año

Voz 32 36:53 sigue la el el presidente Macron cuando cuando ganó las elecciones poco después de graves lesiones en el mayo del dos mil diecisiete dijo que la igualdad de hombres mujeres y la lucha contra el acoso y la violencia sexual sigue a causa de del quinquenio sentido los cinco años de de Presidencia ir bueno hay vais medidas una de las más destacadas por ejemplo es es la obligación en las empresas que entra en vigor de manera escalonada en función de la del del volumen de la empresa de hacer públicos los salarios para que se conozca ahí Se con índice exacto de quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo la la igualdad salarial en las empresas el uno de marzo entró en guardia para las empresas más de mil trabajadores progresivamente esta esta obligación de hacer con el índice para que los trabajadores puedan conocerlo a ir a Irán de empresas más pequeñas también por ejemplo a Macron quiero hacer una diplomacia feminista no es un eslogan pero la idea es que todas las acciones fuera de Francia le esa a en el extranjero en en cuenta el factor de la igualdad de género no hoy a Macron va a entregar en breves momentos pues finalmente el premio Simon Weil Simón ven a superviviente del holocausto pues la

Voz 30 38:11 con sable de la ilegalizada

Voz 32 38:13 no al aborto el año setenta unas gran feminista que murió recientemente pues hoy se entregará un premio Simone Veil ha dedicado a bueno luego recibirá una persona que haya luchado en favor de la igualdad de hombres y mujeres desde el punto de vista institucional sí que hay mucha se ponen mucho el acento en estas en las medidas que se han tomado

Voz 2 38:34 va a ser recientes

Voz 1995 38:37 dar con ese término la diplomacia feminista porque últimamente esta semana no sé por qué se están haciendo un montón de sustantivos a la palabra feminista Se añadió liberal diplomacia feminista deberíamos hacer acopio de todos los términos y todos los calificativos a esa palabra Marc Bassets corresponsal en París del diario El País muchísimas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 2 38:58 gracias gracias bueno vamos a al corazón

Voz 1995 39:01 la política europea nos vamos hasta Bruselas Álvaro Sánchez colaborador de la cadena ser buenos días

Voz 2 39:08 buenos días han llevado a las mujeres a convocar la huelga este ocho de marzo ahí

Voz 1995 39:14 cuando no lo hicieron el año pasado que es lo que ha cambiado este año en Bruselas

Voz 32 39:17 pues como en Portugal hoy aquí en Bélgica la jornada tiene algo de histórica porque también es la primera vez que se convoca una huelga feminista y hay que decir que tiene mucho de inspiración española porque la idea de hacer la huelga partido de las movilizaciones de España el año pasado el colectivo que las convoca ha dicho públicamente que vio lo que ocurrió en España hay que como en Bélgica las protestas eran mínimas empezaron a preparar desde hace ya muchos meses este ocho de marzo bueno todavía no se sabe cómo va a responder la gente pero la convocatoria en sí ya es un hecho inédito

Voz 1995 39:48 se prevé además que sean numerosas

Voz 32 39:52 pues está por ver la agenda sí está repleta de actos por ejemplo hoy a las nueve hay una concentración en el centro de Bruselas con música de debates

Voz 33 40:00 a las dos de la tarde los colectivos feministas han pedido

Voz 32 40:02 las mujeres que hagan ruido allá donde se encuentren para que la protesta se haga oír en Lieja las dos y media sale una marcha ciclista el gran evento es a las cinco de la tarde la estación central de Bruselas que es la gran manifestación ahí está por ver cuántas mujeres se suman está ver el porcentaje de mujeres que secundan la huelga pero los sindicatos se han dicho ya que que apoyan la convocatoria todos de ellos porque los grandes sindicatos belgas

Voz 1995 40:26 ibamos a Álvaro que uno de los focos hay muchos uno de los pocos tiene como protagonistas a las trabajadoras del propio Parlamento Europeo

Voz 33 40:35 sí así es y hay un movimiento

Voz 32 40:38 esto que nació hace unos meses en el Parlamento Europeo que de trabajadores del Parlamento Europeo es movimiento mi tú eh que desde hace meses llevan denunciando casos de acoso sexual abrieron un blog donde se están publicando testimonios muchos de ellos anónimos de de trabajadoras que han sufrido alguna vez el acoso están recogiendo firmas ahora mismo de candidatos a eurodiputados para que se comprometan a que se va a gastar en el próximo Parlamento pues se tomen medidas más serias contra el acoso dentro de las instituciones

Voz 1995 41:09 tremendo ser deberíamos de verdad luchar contra todos pero que ocurra ese tipo de acoso insiste que lucha contra dentro del propio Parlamento Europeo en fin Álvaro Sánchez muchísimas gracias

Voz 2 41:25 bueno

Voz 1995 41:27 Lisboa en esa con la que llegó a Londres París Bruselas vamos a cambiar de contienen vamos hasta hasta Argentina es importante escuchar hoy las voces de nuestros hermanos argentinos de estas hermanas concretamente Marcela Ojeda periodista de Radio Continental en Buenos Aires buenos días

Voz 32 41:42 vaya muy buen adherencia

Voz 33 41:45 vas a Argentina

Voz 1995 41:47 SER saludarte me gustaría que nos contarás cómo están las cosas y allá hoy sabes que en España una jornada hay una convocatoria de huelga en este Día Internacional de la Mujer cómo están las cosas

Voz 32 41:57 Argentina en la Argentina eh el tercer ocho de marzo que va a protagonizar el que paró Internacional de Mujeres hoy en una jornada bastante particular en algunos distritos del país será un paro simbólico y en otros las mujeres forzudo de feria de manera categórica vamos a parar entendiendo que somos el motor de la producción no no no solamente en ella y quiénes no puedan llevan adelante una huelga se sumarán a la enorme incontable carecía de actividades acciones movilizaciones y protestas en todo el país y principalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires a partir de la dilatar de

Voz 1995 42:41 Marcela hablamos e contigo hace unos meses el aborto era entonces el foco principal la situación de la mujer en Argentina mejores es difícil en términos absolutos pedías que es mejor si la comparamos con el pasado ocho de marzo

Voz 32 42:58 bueno en realidad en el USA de los movimientos feministas a demostrar que está aquí en Argentina no ha nacido como decimos en Argentina

Voz 33 43:08 Nuestro financia esto no es ciega

Voz 32 43:10 en cada que en los últimos tiempos está estamos viviendo una enorme la ola feminista que por supuesto no senador ruso hay que tener en cuenta que el reclamo les dijese el derecho al aborto legal seguro y gratuito que va a esa mucho esta años de existencia el parlante delitos el año pasado por el primera vez que un David Soria de la Argentina llegó a tener firma record le imputa a los setenta yo Speer más hace un año nada más y esta vez aunque no te puedo Stars llegar el año pasado estas por supuesto

Voz 2 43:41 volveremos a dar estaba tasa

Voz 32 43:43 esa es la hemos ganado sin lugar a duda que descanses y ahora estamos sin lugar a dudas la ilegalización el aborte de Argentina como en otros países

Voz 2 43:52 el aborto en legal debido causales de

Voz 32 43:54 mil novecientos veintiuno por lo que necesitábamos esa ampliación de derechos estamos mejor que el año bastado te gustaría ser mucho más vista pero la respuesta me parece ser

Voz 33 44:07 no no estamos mejor pero Astiz

Voz 32 44:10 cuando a el humor el clima social aquí la mareas feminista la nueva ola es para habría es conmovedor ver a las niñas más jóvenes a la estado decentes que Stone sin lugar a dudas las de protagonistas en este momento histórico que se vive en la Argentina

Voz 1995 44:26 Marcela eh tienes que seguir trabajando en tu propio programa así que te te dejamos Marcelo Ojeda prevista Radio Continental de Buenos Aires muchísimas gracias por atendernos ir rápidamente muy brevemente Nos vamos a Estados Unidos uno de los pioneros lugares pioneros en la reivindicación en las movilizaciones feministas gracias a un movimiento en todo el mundo el famoso mito Bricio día prevista de la Voz de América buenos días o buenas madrugadas vicio

Voz 48 44:48 muy buenas madrugadas desde Estados Unidos efectivamente uno de los países pioneros y aquí los temas que centrarán después los actos que están programados más de treinta y cinco ciudades de todo el país se centrarán en el empoderamiento de la mujer hasta los derechos reproductivos también tributos a la super vivientes de abusos sexuales o incluso puso la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas nativo americanas es también algo que se ha celebrado a nivel institucional desde el Departamento de Estado sea reconocido a más de cien mujeres seleccionadas por las diferentes embajadas estadounidenses en todo el mundo también aquí en Estados Unidos la ONU que se encuentra su sede en Nueva York lanzado una campaña con el lema pensemos en igualdad construyamos con inteligencia y no vimos para el cambio Eton y también habrá actos no solamente en esta jornada aquí en Estados Unidos sino que también se distribuyen a lo largo de todo el mes porque pese a que se celebra el Día de la Mujer desde mil novecientos ocho este país desde dos mil once Barack Obama declaró marzo como el mes de la mujer y muestra de ello es por ejemplo lo que ha anunciado la NASA que prepara la primera caminata espacial llevado a cabo solamente por mujeres tendrá lugar el próximo veintinueve de marzo no solamente allí en el espacio sino también controlada por mujeres desde aquí desde el Centro Espacial que tiene base en Houston y un dato curioso más Toni por ejemplo la filial de Disney Marvel estrena no solamente aquí en Estados Unidos sino también todos nosotros expresa exacto en otros países de todo el mundo capita Ana Marvel que es la su primera película en catorce años protagonizada por una super héroe en este caso la actriz BRILAT

Voz 1995 46:34 nos quedamos con esa caminata espacial eh que organiza la NASA con motivo de este mes en Estados Unidos reivindicativo del feminismo Bricio muchísimas gracias un placer pues así están las cosas en el mundo en los hemos un paseo por Europa hemos viajado hasta Estados Unidos hoy es ocho de marzo escuchan al partido Toni Garrido

Voz 15 46:56 cadena SER Si buscas hipoteca

Voz 23 46:59 te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco

Voz 24 47:05 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra las en punto es

Voz 4 47:24 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 17 47:28 el arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 4 47:36 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor extra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 17 47:58 despertó micrófono pero

Voz 12 48:00 Las Noches de Ortega tiene el colegio los que ser un hombre veloz vale teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 4 48:08 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER

Voz 15 48:17 hay silencios que se convierten en todo un titular presidente bares acertada

Voz 4 48:21 política de Sánchez sobre Cataluña

Voz 50 48:25 en estos momentos la única posibilidad electoralmente si piensa que le perjudica obviamente presidente Pajín le perjudica le beneficia

Voz 36 48:32 un

Voz 46 48:34 a perjudica el malentendido de la

Voz 6 48:36 políticas de ese pueda dirigir de del Gobierno

Voz 51 48:39 a si Hora veinticinco Ángels Barceló de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la siete en Canarias Cadena SER eh

Voz 52 48:55 el club quiere escuchar a la carga para escuchar la

Voz 16 49:16 esto que acabamos de grabar me me barrunta millones de descargas

Voz 17 49:22 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en nota alguien lo sabe no lo sé

Voz 12 49:30 no sólo nulo

Voz 53 49:33 oye uno sabe

Voz 4 49:35 qué público días apenada Berto

Voz 17 49:38 pero y Andreu Buenafuente el programa en el que pudo

Voz 2 49:41 exacto de todo nuestro programa corto

Voz 54 49:44 no lo sé pero yo he venido hablando de la CDR y tienen buena semana volcando contra ETA

Voz 55 49:48 no

Voz 25 49:53 después le lleva a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá de después de comer

Voz 17 49:59 los últimos programa selecciona el que prefieres ir darle al play

Voz 4 50:04 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 56 50:14 cuenta con la SER

Voz 18 50:17 pase lo que pase

Voz 36 50:28 piden que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesto en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 25 50:48 o mano qué tal el fin de semana o están intentando meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga en arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 26 50:59 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 51:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:21 estamos intentando recolocar todas las piezas del programa en este día con la mitad del equipo oí hemos intentado bueno recolocar pero justo esta habíamos intentado que no esto pero no podías en estuviera vamos pero no ha sido en una segundos llega el profesor letona el día eh pero si quiere usted hacer historia enfrentándose a los enigmas matemáticos el profesor letón menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta dicen que Luke Perry intentó resolver piensa mucho de la semana pasada el resto o es Historia nueve cero dos catorce sesenta sesenta melodías el día cree pero de se llame y abandone toda esperanza de Sabina aquí mientras ustedes Nos llaman ese momento ya a la actualidad desde los ojos de un miope que no utilice

Voz 13 52:13 pocos se llama JJ Vaquero

Voz 12 52:23 buenos días buenos días no hay gente ahora que utiliza gafas sin cristales yo voy a ir más allá en la modernidad m a poner un audífono sin pila escucho mucho os escucho mucho

Voz 4 52:35 sí he flipado con Lola

Voz 12 52:36 es lo que de ahora

Voz 1995 52:40 muchísima yo le pregunto tendrá esto ocurrió de bueno la gente que estaba allí testigos hola qué tal cómo muy de hombre que existe simpático no de fingiendo Sympathy creo que te apareció todo no había chicas en escenario

Voz 12 52:54 bueno totalmente tenía toda la razón venía a toda la razón aunque este programa no sería posible sin chicas aunque no sean las que estar aquí dando la cara y de hecho hoy se va a notar he flipado he flipado con la niña yo tengo dos hijas y explico una de trece años que ya está comprometida con el feminismo con el ocho m siete años la así voy a ser sincero todavía es una niña todavía está a sus cosas años cosa entonces la he dicho mañana es el Día de la Mujer y me dice pues compra una bicicleta es lo que me ha dicho la niña es lo que me ha dicho a la niña esa es para ella es si es que me regalen algo tiene siete años es decir lo Lola Lola es un ejemplo que hay que seguir pero es una excepción claro en esa edad con siete años voy a comprar a la bici flipomemo las preguntas del hombre me dice que hubo una bici a mi hija de siete años me hice de paseo digo no para ganar el Tour de Francia estarán ya esta está la niña ahora mismo sólo suben mañana diciembre podía quererla de montaña digo que es una niña que no se le dice a mi hija como pasando mí la tengo de aluminio o de acero XXXIV rabioso de cuarenta y cinco fijado extensible como la quieres está la niña Rosa y por otra le dice Mattia Aubry yo digo que vivimos en mi barrio que vamos a dar que no van a robar darnos ya la la difícil mil quiere bomba digo no porque tenemos hámster y niños bomba de bici hámster es una mala idea siempre

Voz 1995 54:14 vayamos por ese camino empezamos si te parece la actualidad de la semana que es de vaquero según el ex delegado del Gobierno en Cataluña los independentistas usaron la trampa del Freire y contra los cuerpos de seguridad

Voz 12 54:27 no sabe a ciencia cierta si que para estar seguros para hacer la prueba del algodón ciento sí para hacer eso me dice rumorea que pudo ser un grupo que no son muy español es catalanes hay deseos el pueblo Heidi se ha sido dicen desde Heidi que no ha sido fallidas general que han sido cuatro exaltados los Fair la porque tengo tengo una batería no es la primera vez que Heidi se encuentran el enfrentamiento entre dos pueblos os acordáis de Villa arriba Villava o sea como sea lo que está claro es que Junqueras no sabe qué Fairey es el Milán grasa