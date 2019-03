Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias hola

Voz 1480 00:02 soy una Martín soy enfermera desde hace veintidós años en mi profesión más de ochenta y cinco por ciento somos mujeres sin embargo en los puestos de representación la gran mayoría son hombres hoy es ocho de marzo Día de la Mujer les dejo con más noticias en la SER

Voz 3 00:24 toda la información de esta mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1965 00:27 buenos días Toni el Poder Judicial ha dado a conocer datos sobre las sentencias por violencia machista del pasado año coincidiendo con este ocho de marzo la mayoría de sentencias conllevaron una condena también se incrementó el número de denuncias amplía José Luis García Íñiguez

Voz 1061 00:40 hasta el setenta por ciento de las sentencias fueron condenatorias tres puntos más que en dos mil diecisiete sube ese porcentaje de condenas en todos los niveles desde juzgados de lo Penal hasta audiencias provinciales o juzgados de Violencia sobre la Mujer las denuncias aumentaron casi medio punto hasta alcanzar casi las ciento sesenta y siete mil también subieron las órdenes de protección solicitadas y concedidas Otro dato significativo es el incremento de víctimas que se acogieron el año pasado la dispensa de la obligación a declarar es decir a no tener que declarar por ejemplo contra su pareja una medida que los expertos recomiendan retirar el porcentaje de víctimas que se acogieron a ella en dos mil dieciocho fue de un diez con nueve por ciento medio punto más que un año antes

Voz 1965 01:15 vamos a Galicia las diputadas del Partido Popular en esa comunidad no van a participar en las comisiones de las que forman parte en el Parlamento gallego Santiago Ricardo

Voz 1817 01:23 Rodríguez las diputadas del Partido Popular de Galicia se suma a los paros convocados esta mañana

Voz 4 01:28 Marta nuevas iglesias Paula Prado del Río no

Voz 0477 01:32 han acudido a las dos comisiones previstas en el Parramón

Voz 1817 01:34 esto esto sumado a que las mujeres de PSOE Bloque y En Marea secunda la huelga ha provocado que no hay acuerdo

Voz 4 01:40 estando presentes son presidente ex secretario de la Mesa no hay con el señor presidente

Voz 1817 01:45 se han suspendido las dos comisiones previstas para esta mañana la de Pesca Illa de Economía a medio día habrá concentración frente al Parlamento gallego también en la Xunta dos instituciones controladas por el partido poco

Voz 1965 01:56 Imaz sobre este ocho de marzo más datos que avanza en este caso la SER en Cataluña sólo dos de cada diez de los dirigentes mejor pagados de la Generalitat son mujeres Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 02:06 según datos oficiales a los cuales ha tenido acceso esta redacción en la Generalitat hay cincuenta y cinco dirigentes que cobran más de cien mil euros de esto sólo doce son mujeres es decir ocho de cada diez de los mejor pagados son hombres y la cosa empezó horas y sólo nos fijamos en empresas públicas como ferrocarriles o el Teatro Nacional donde el porcentaje de mujeres que alcanzan este salario suponen únicamente el doce por ciento insistimos sólo el doce por ciento el caso es que más allá de esta discriminación salarial la Administración catalana tampoco respeta la paridad de todos los dirigentes y altos cargos sólo cuatro de cada diez son mujeres si ponemos la lupa sólo en las compañías y organismos que dependen de la Generalitat el porcentaje baja hasta el veintidós por ciento

Voz 1965 02:47 mi más allá de ese día de reivindicación un dato más el precio medio de la vivienda se incrementó un seis coma seis por ciento el pasado año lo que significa que encadenado cinco años seguidos de subidas las mayores en Madrid en Cataluña y en Ceuta once y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1965 03:06 se acaban de suspender el desahucio previsto para esta mañana en Fuenlabrada la plataforma anti desahucios había exigido que se anulase el desalojo de una madre y sus dos hijos de ocho y doce años prevista en pleno día Internacional de la Mujer y así ha sido cuáles han sido los motivos para para para aplazarlo SER Madrid Sur Javier Callejo

Voz 5 03:23 no ha sido un argumento judicial ni siquiera humanitario au social el que ha paralizado el desalojo previsto en la calle Lima de Fuenlabrada ha sido la huelga feminista la que ha provocado que la comisión judicial no acudiera porque está secundando los paros de este ocho de marzo así que el Laura seguirá en el piso junto a sus dos hijos de ocho y doce años mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sigue reclamando una alternativa hábito

Voz 1965 03:45 nacional a la agencia de vivienda social o esa hace unos minutos un grupo de piquetes han cortado el tráfico durante unos minutos era Glorieta de Embajadores el campus de la Universidad Autónoma apareció también hoy con placas de mujeres para dar nombre a las calles nombres como Clara Campoamor o Angela Davis a la huelga feminista se acaba de referir también la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid Engracia Hidalgo

Voz 0124 04:10 yo soy mujer soy feminista

Voz 6 04:13 cuando toda mi vida por la igualdad de oportunidades es verdad que no soy de izquierdas soy del PP el manifiesto y la mujer es lo que están intentando ponerse de manifiesto me representa

Voz 1965 04:26 nadie se reúne por última vez la comisión de investigación del caso master Podemos y Ciudadanos a acaban de llegar a un acuerdo para presentar un dictamen conjunto un texto que concluye que esta comisión ha cerrado en falso por culpa de sabotaje del PP y del Partido Socialista

Voz 7 04:37 lo decía Eduardo Robinho creemos que el Partido Popular y el Partido Socialista han conseguido boicotear esta comisión impidiendo que puedan comparecer dos personas absolutamente fundamentales

Voz 1965 04:49 parecencia de Pablo Casado y Carmen Montón que no fueron posibles tenemos ahora mismo ocho grados en el centro de Madrid es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cadena cadenas

Voz 1995 05:19 Toni Garrido viernes ocho de marzo es un buen día para darnos cuenta de muchas cosas hoy debemos valorar lo que tenemos y lo que no tenemos este programas por ejemplo no tiene la mitad de de su equipo en nuestras compañeras en ejercido su legítimo derecho a la huelga y créanme que se nota al hilo de eso el pasado diecinueve de febrero un cirujano vascular de Badajoz Ángel Martínez publicada en Facebook un mensaje que se hizo viral que enseguida dan a entender que contaba un caso real que le había sucedido a El paciente había llegado a su hospital en el helicóptero con una lesión vascular mortal fue pero duro Agencia vigilado y cuidado por el personal del hospital público durante una semana y al cabo de ese tipo salió por su propio pie afortunadamente curada pues bien lo que sucedió a continuación como dicen en las redes les sorprenderá doctor Ángel Martínez Monsalve muy buenos días

Voz 4 06:17 hola qué tal buenos días primer lugar imagino que usted no

Voz 1995 06:20 miraba el inusitado interés que que tiene su mensaje para todo el mundo

Voz 10 06:25 pues no la verdad es que es imposible que prevé el tipo de difusión de tal calibre porque yo cuando lo público lo hago para para ofrecerle mi opinión no comunicar humilde a mil doscientos contactos si resulta que he sido

Voz 1995 06:40 ni allegado que sirva supo Ángel me llegó por tres sitios distintos por guasa lo he visto en las redes llegó con con un mensaje vale vamos a importaciones podía usted repetir la frase que le dijo ese paciente que a usted le llevó a escribir ese mensaje y que se ha hecho viral

Voz 10 06:57 pues la frase fue cuando entregó el informe alta con una cara de totalmente no sé si desprecio o pero algo muy parecido me dice se les debería caer a ustedes la cara de vergüenza porque con los impuestos que pagamos tenemos que compartir habitación con otro fácil

Voz 1995 07:18 Val Yuste lo que hizo en ese momento duple contexto de alguna manera

Voz 10 07:23 no no la verdad es que no no no supe qué decir lo pude reaccionar me quedé totalmente bloqueado

Voz 1995 07:28 no vale porque lo que usted lanzó en Facebook es el repaso de los costes de llevar a alguien a un hospital le parece que lo hagamos aquí en la radio

Voz 10 07:38 sí sí es que más o menos es un coste muy aproximado pero pero muy cercano a la realidad no son cifras inventadas ni ni nada aproximadamente venía a decir que intervenía como como bien ha comentado pues en un helicóptero con una lesión mortal mucho pero para eso se requiere un equipo especial radiológico con un quirófano de casi seiscientos mil euros seiscientos mil euros seis centró en mí si se le colocó una prótesis que que ronda los veintiun mil euros posteriormente la intervención el paciente pasa a Cuidados Intensivos UCI hidrantes su estancia en tres días se consumen aproximadamente cinco mil y seis mil euros cuando ya sale de UCI

Voz 1995 08:31 sólo en la UCI describe usted perdone si solamente la UCI Sasso lo requiere veintiún turnos de enfermería auxiliares celadores un cirujano permanentemente veinticuatro horas diarias pendiente del durante sirvió sólo en ese estado en la UCI

Voz 10 08:48 bueno en la UCI tiene claro su personal veinticuatro horas pendiente de todos sus paciente y luego en el hospital y profesionales de cada especialidad veinticuatro horas disponibles para cualquier eventualidad de cualquier emergencia que pueda lo que pueda acontecer y claro ese coste sumado que calcula eso está claro no me lo invento puede iniciar cualquier persona pues las que me Amin y pico euros diarios de hospitalización sí sí

Voz 1995 09:16 claro mensajes como estoy pensando en usted cuando ese hombre que venía con una lesión mortal una semana después sale por su propio pie quejándose textualmente la frase que usted publica es gracias señores pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos bien rápido a vuela pluma seiscientos mil euros es el coste de esa de esa semana en L'Hospitalet de hubiese una pregunta Illa voy a hacer desde el corazón e usted cree que el sistema público de salud corre peligro precisamente porque no nos damos cuenta de lo que es el sistema público de salud

Voz 10 09:51 yo sinceramente llevo unos cuantos años trabajando en el sistema público veo que que las determinadas actitudes de la gente está llevando a tomar decisiones a determinados niveles que que van en pro de no de la calidad asistencial nueve la calidad del tratamiento médico sino de este equipo de de detalles no es decir nosotros por desgracia no podemos tener habitaciones individuales porque ese dinero se destina a otro tipo de cosas que repercuten en el tratamiento del paciente quiero ahora empezamos a

Voz 1995 10:31 ah perdón que hace que saben ustedes vidas acierte como en este caso

Voz 4 10:36 acaso usted ha salvado una vida concreta sea no sé qué pero

Voz 10 10:41 claro pero pero eso no se valora no no ojo yo no digo que que la gente tenga que valorar eso eh

Voz 4 10:47 bueno es dar una vida

Voz 10 10:50 sí pero al final es nuestro trabajo que tampoco caigamos en el egocentrismo di me tienen que agradecer para nada yo es mi trabajo y luego encantado y para mí la satisfacción personal lo lo lo compensa todo

Voz 1995 11:05 pero perdóname Ángeles entendiendo y volviendo la relación con el que el poste que usted publica sino entrando en la exclusión del precio y el el valor en el fondo ser conscientes del enorme tesoro que es casi magia que yo me pase algo que gente como usted me decir el simplemente darnos cuenta de eso es una forma de protegerlo

Voz 10 11:25 exacto eso es un poco el resumen de lo que yo quería transmitir en en esa en esa frase final no es que los realmente que aunque quizá el envoltorio pues es un poco envejecido la caja en la que no nos lo regalan sea hija o esté sucia pero lo que hay dentro es un diamante y creo en lo que llevamos o al final lo acabaremos perdiendo como como ha sucedido en tantos países la gente pone siempre el ejemplo de Estados Unidos pero en muchos países de Europa sino pagas por delante no tienes la sanidad que que a la que puedes optar Sagi si entonces creo que debemos reflexionar un poco sobre lo que tenemos y sobre cómo lo cuidamos por qué porque no estamos exentos de puedes perderlo

Voz 1995 12:15 hoy es un día y por eso lo hemos llamado Ángel dónde queremos ser muy conscientes de las cosas que importan el verdadero valor de lo que tenemos en común todos y todas hoy ocho de marzo especialmente hemos querido compara a con ustedes esta historia que es en fin que es una realidad que vive un doctor como Ángel Martínez que compartía a través de de Facebook que ha sido compartido más de cincuenta mil veces todo un éxito más allá de esto a usted le ha supuesto un éxito tremendo eh

Voz 10 12:44 sí la verdad que hombre comentaba antes no me esperaba esa repercusión más allá de la anécdota pues me parece genial me parece muy positivo que que haya calado tanto porque realmente me hace ver que la gente sí que está concienciada con que a veces está excesivamente callada

Voz 1995 13:05 pero nadie lo lo

Voz 10 13:06 dice que alguien se atreve a decirlo lo comparte

Voz 1995 13:09 pues hay que decirlo y como nosotros doctora veces somos muy fuertes ya les tenemos cierta inquietud a veces con las redes sociales vamos hace que esta vez las redes sociales nos han sabido a nosotros también para conocer una una historia que separa lo importante de lo que no lo es Ángel Martínez Monsalve doctor está usted apuntó entrar en quirófano además noventa rompimos más muchísimas gracias a usted muy buen día

Voz 10 13:34 muchísimas gracias a ustedes por por hacerse eco de la noticia por por poner en valor este tipo de de prevé indicaciones que usamos y por permitirme que estar

Voz 4 13:47 la este ratito tan agradable con muchas gracias buen día del ocho de marzo Lo importante es siempre importante

Voz 0530 14:54 en silencio

Voz 1995 16:52 él no distingue entre hombres y mujeres porque molesta a todos por igual desde su helicóptero del mal dicen que Solari que calcule las posibilidades que tiene de acabar la temporada una vez le pidieron un autógrafo pero que lo habían confundido con un caminante blanco de Juego de tronos se rumorea que los paritorios utilizan su foto para que los niños rompan a llorar al nacer agárrense a sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 19 17:21 el letón

Voz 20 17:29 hola letona buenos días director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buen

Voz 1995 17:35 los días al menos hasta que Ustea Liga

Voz 21 17:37 por cierto parece coña pero lo de los paritorios Es verdad

Voz 1995 17:44 digamos

Voz 20 17:46 antes es saludar a pero voy a desear el bien hay valen para sí sí hay

Voz 0477 17:52 es inexplicable cada viernes a alguien

Voz 3 17:55 un ambiente ahora saludamos

Voz 1995 17:58 Estupa que llamas

Voz 22 18:00 bueno a nuestros sufridor eh

Voz 1995 18:04 aquí ya los conocemos como letones de retos los fans de Letona son letones las víctimas también creemos que resolver piensa mucho de la semana pasada que decía cuántos números de cuatro cifras hay en total

Voz 3 18:18 cuántos de cuatro cifras todas pares y cuántos de todas impares

Voz 21 18:23 pues mire Lito y no lo es

Voz 1995 18:26 pero no es la vez anterior me dijo es muy

Voz 21 18:28 Dati Le dije y una porra intente el ojo verá como no les sale pero para poderlo hacer hay que pintas cuadro adictos es decir primero no están pidiendo un número que se forma por cifras entonces lo que yo tengo que hacer si son cuatro cifras yo pongo cuatro graditos entonces el primer delito eh vamos a meter las que hay pueblos pones ahí puedo poner para que sean de cuatro cifra solamente del uno al nueve porque se pusiera el cero serían número de tres de dietas entonces aquí hay posibilidades distintas el siguiente cuadro editó son diez posibilidades el otro diez posibilidades y el otro diez posibilidades todas las alternativas de esto me dan nueve por diez al cubo y nueve cubo para los que no sepan es nueve vi luego hay nueve min números después de cuatro cifras bien ahora cuáles son de todas cifras padres cuáles son las cifras globales cifras eso le cero el dos mil cuatro el seis y el ocho voy a esos lo podemos discutir otro día pero el cero España luego aquí hay cinco cifras pero tampoco lo puedo poner porque serían solo tres un número de Tres tristes entonces tengo solamente cuatro posibilidades pongo un cuatro el esto cuántas son cinco cinco cinco Hi5 lo cual me da cuatro por cinco al cubo muy cuatro por cinco al cubo es simplemente quinientos luego con todas padres hay quinientos ahora con todas las impares las impares son uno tres cinco siete no hay cinco impares luego la primera cifras a cinco la otra a cinco la otras a cinco y lo otras a cinco que son cinco a la cuarta difícil cuarta

Voz 3 20:32 cinco son seiscientos veinticinco de manera que las respuestas son nueve mil para la primera para pares quinientas para todas impares seiscientas veinticinco pues le tengo que decir que casi

Voz 1995 20:45 todo el mundo ha aceptado esta semana entre ellos José Antonio Rama Óscar Enrique o Emma Mateo que

Voz 21 20:53 pues así

Voz 3 20:54 bien Ana

Voz 1995 20:58 es que sí pero antes fíjense en cáncer da mucha gente entre ellos insisto Óscar José Antonio que no han llamado aquellos mandar un mensaje ya está no hay por qué llamar al señor entona como ha hecho

Voz 22 21:11 Manuel Manuel buenos días buenos días ya el tono lo dice todo ya ya el derrotismo el mano a nombre también no pues si si las ganancias de donde es Manuel

Voz 1995 21:28 soy de Sevilla de Sevilla Manuel tiene alguna espero que sí relación con la matemática profunda que le permita realmente llaman a la radio para desafiar al señor entonado

Voz 10 21:38 bueno yo soy ingeniero a mí informática pero soy un friki de la

Voz 22 21:43 la verdad que obliga no Dickens que no voy

Voz 3 21:48 cuántas pero bueno esto es matemáticas o lo que sea o lo que sea pues entonces entramos en o lo que sea Manuel agarro donde puedas

Voz 23 22:00 no

Voz 3 22:02 el enigma

Voz 21 22:03 sí hoy es viernes qué día de la semana será dentro de veinticinco días

Voz 8 22:09 pero no me pesa

Voz 3 22:13 el martes será el máster y vamos a ver si el momento veinticinco días dividió posts siete correctos sobran cuatro Interreg IV son sábado domingo lunes con por lo tanto dentro de ese da más

Voz 22 22:32 pero ha dicho

Voz 1995 22:38 correctísimo

Voz 3 22:42 este va a ser venga vamos a uno que no lo vas a un hombre vivió solo también subidito usted no

Voz 1 22:52 pues a mí me toca las narices que venga uno que lo sabe todo pero a lo mejor no yo vengo preparado para que no sepan nada

Voz 22 23:01 a ver que intentaba el profesor de todo que que no va que vamos a armar

Voz 21 23:08 a un hombre vivió solo en una casa durante dos meses no recibió visitas ni nunca salió de la casa al final de los dos meses enloqueció una noche apagó el fuego las luces y salió de la casa como consecuencia de su huida murieron noventa personas

Voz 3 23:27 esto no es matemática pensamiento lateral

Voz 10 23:32 pues supongo supongo que Albiol todo el bloque Si bien el bloque había noventa personas no caso

Voz 3 23:43 ya daba Matemáticas es posible que no porque las pero en

Voz 0477 23:53 el pensamiento lateral a ver

Voz 3 23:56 David verlo frase la frase

Voz 1995 23:59 dónde está la clave es una noche apagó el fuego y las luces y salió

Voz 3 24:04 de la casa está usted como tiene potestad sufriendo a mensaje Manuel por cierto eh porque Pepa escuchado de la radio bueno vamos a ver el hombre lo que el Farelo y la casa que habitaba eran faro era un faro en un promontorio rocoso remoto cuando dejó el lugar y apagó las luces apareció el aviso a los navegantes como consecuencia un naufragio murieron noventa con ese está basado en hechos reales a lo mejor los mensajes que para eso no el sueco premio

Voz 22 24:43 no pasa nada pues arriba llegar a venga

Voz 21 24:46 vale más un fabricante afirmó que si la gente de mediana edad dijera la verdad con más frecuencia el vendería muchísimo más altos que es lo que fabricaba

Voz 1995 25:02 un fabricante afirmó que si la gente de mediana edad dijera la verdad con más frecuente con más frecuencia la gente lo entendería muchísimos más yo no tengo

Voz 3 25:12 fíjate porque el guión leo el guión ya ya todos conocemos tampoco quiso que fábrica pues la verdad es que no lo vea velas para tartas de cumpleaños a que sí

Voz 22 25:32 sí sí sí sí sí

Voz 3 25:36 vamos al tercero el tercero

Voz 1995 25:40 cinco hombres iban juntos por un camino en el campo comienza a llover cuatro de ellos apuran el paso el quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa sin embargo se mantiene seco mientras que los otros cuatro se mojan los cinco arriban a destino juntos como pudo ser y aquí añade el profesor detonó una nota para trasladarse sólo contaban con los días

Voz 10 26:03 entiendo que iba lo llevaban en una silla cubierto no

Voz 3 26:08 por tanto a ver cuatro de ellos a poner el paso el quinto no hace ningún esfuerzo

Voz 22 26:18 no no pero si lo hacen no han y suman

Voz 3 26:23 el diario no es eh

Voz 1995 26:26 eh a ver nunca cómoda darle pista de que viví la pista

Voz 10 26:32 tumbado vale vale vale han vuelto no

Voz 22 26:37 hay cuatro hombres llevaban el quinto que estaba dentro de una todo un poco pronto

Voz 3 26:45 de pensamiento lateral detonar se trabaja mucho con los niños en bares Manuel regular bueno regular no puedo mandar el diploma de cuál de conocimiento es bueno es bueno fetén Sevilla

Voz 22 27:04 esto es lo que he visto yo te si se llama a sí Manuel un abrazo muy grande y gracias por llamarnos fíjate muchos goles ha tocado aquí estamos una raza

Voz 1995 27:14 durante y antes no entiende mucho de la semana que viene muy cortito

Voz 8 27:20 a ver cómo dicen del señor aquí

Voz 1995 27:23 si hace doscientos cincuenta y dos días fue jueves que días era dentro de quinientos veinticinco días

Voz 3 27:32 no otra no es que estoy poquito texto todos pacense estabilidad continental pongas a hacerlo está usted bien si lo si este bien hacerlo no sé pero necesitaba algo les no no nada nada un abrazo se abrasa estamos nosotros ahora

Voz 1995 27:52 está decía entonces cincuenta y dos días fue jueves qué día será dentro de quinientos veinticinco días

Voz 3 27:57 saben la respuesta hoy por hoy arroba cadena ser contra el señor letona

Voz 1 28:00 muchísimas gracias nada

Voz 11 28:05 eh

Voz 1 32:23 lo que pasa

Voz 0530 32:32 en silencio

Voz 1995 33:27 el ocho de marzo intentando Mads au menos mantener una una escapadita de un programa habitual pero insisto es complicado vamos a la cocina con Robin Food gran David de Jorge David buenos días qué pasa bueno y queremos hablar de las mujeres en la en la cocina porque es verdad que es de su territorio y que las mujeres sigue a día de hoy siguen sido tratadas injustamente

Voz 0477 33:53 sí sí puede ser sin duda es su territorio natural igual que en territorio natural en mi casa de lo que fue la cocina porque había muchos chicos y muchas chicas

Voz 1995 34:03 sí pero seguimos todavía a todos los grandes cocineros sois hombres todos vosotros sois chef ya son cocineras

Voz 0477 34:11 bueno esto no que lo dice yo haya mira a mi ser chef me parece un menosprecio hacia mí creo que es lo que significa ser cocinero es mucho más grande que ser chef jefes una cursi Lada ser cocinero que es como habitualmente es necesario nominado a las chicas a las mujeres como a mi me gusta que me llamen me parece ser más grande del mundo en este en este en esta cultura en la que vivimos

Voz 7 34:34 de que ser cocineros como poca cosa no

Voz 0477 34:36 Justo lo contrario que te digan que eres cocinero es muy grande y a mí cuando me llaman Manchev me molesta mucho saque fíjate cómo empezamos la sanción

Voz 1995 34:45 tú qué le dices a las a las mujeres tú concretamente tú

Voz 0477 34:48 pues mira yo le debo a mis mujeres todo porque mira nos enseñaron a comer y a mi mi caso concreto bisabuela las mismas órdenes tías al final pues me enseñaron a Hamás y a disfrutar IMI pasados es un pasado femenino y mi presente presentes un presente femenino desgraciadamente muchas de ellas se han ido pero todavía tengo muchas mujeres alrededor y lo sobre todo fueron las que me despertaron la vocación por cocinar porque a mí en la cocina me echaban de la cocina cuando era crío y yo me agarraba a las faldas las piernas de todas días para no salir de ahí IS exprimen los pasos en la cocina de su multa un taburete y a su marido morro aún sobre un puchero o ayudar hace croquetas ese tipo de cosas pues se lo digo a las chicas de Picasa lógicamente a mi madre que cobraba como una como una cabrón no lo pobre mujer curaba mogollón porque éramos cuatro sí cuatro hijos ir desgraciadamente como no podía estar mucho en casa pues ayudó siempre hay mujeres que nos ayudaban esos nombres pues son Mari Paz crear una extremeñas Gregory que es una mujer murciana que todavía sigue viniendo a casa de vez en cuando a visitarnos y que ayuda a mi madre IS esa son las mujeres de mi casa y sobre todo fíjate te voy a contar que el testimonio que se lo contaba a alguien más alucinante del esfuerzo las mujeres por sacarnos adelante es que llegaba de trabajar en me acuerdo que si dormía con unos zapatos de tacón y el bolso en el sofá sentada en el sofá con el bolso y los zapatos de tacón se quedaba sobrada muchas veces yo le hacía la cena ideal tele despertaba ideación plato horrible no pero bueno que yo

Voz 1995 36:18 pero que le hacía ya una escasa sin

Voz 0477 36:20 qué tal pues de repente yo esperaba que mi madre si fuera de casa para poner en marcha la batidora encender el horno y hacer unos bizcochos horrorosos hacen unos pudiese con pan de molde que espanto también porque no me dejaban entenderlos los electrodomésticos lógicamente porque temía que la casa ardiera que lo que las gusta

Voz 1995 36:38 queda la vida increíble

Voz 0477 36:40 serán unos postres unos platos espantosos unas cosas horribles me acuerdo que yo les solía hacer una cosa que a mí me gustaba mucho que me cocinar que era una tortilla de arroz blanco fíjate qué chorrada a Ros blanco que sobraba lo me estaba con huevo batido y suele acoger unas torcidas arroz blanco increíbles yo nunca fui capaz Nieto había hoy de coger una tortilla de ardor blanco hola hacía a ella que les salía perfectamente ovalada jugosa en su interior una cosa increíble y bueno pues ese tipo de coche Navas mi recuerdo recuerdo de mujeres fatigada y mujeres que eran generosas en el esfuerzo y en enseñarme a mí pues el oficio que que que tengo hoy osea todavía sigo cocinando y todo esto es lo digo a ellas así de claro

Voz 1995 37:22 David de de esas mujeres hablabas de de esa mujer extremeña de Gregory

Voz 0477 37:28 lores seis mono Mari Paz que murió hace poco por cierto Juan mis te poco esto es una cosa emocionante después de no haberle durante pues igual cuarenta años porque aquella mujer sí fue cuando yo tenía diez once doce años una cosa así y hace un par de años de repente su hija contacto conmigo y nos encontramos cosas súper emocionante vino a Fuenterrabía porque su hija vivía aquí nos encontramos nos abrazamos y te voy a contar una cosa cojones de es que seguía oliendo a Mari Paz sea el olor de ella era era el olor de mi infancia en un oros pues un olor como no sé cómo emocionante muy particular y hace unos meses su hija me escribió para decirme que había muerto me dio muchísima pena la verdad murió mayor y tuve esa suerte de reencontrarme con ellas lanzó hace dos años y el día que se murió descorchó una botella de vino y me la debió sólo agarrón Pedro a la salud de Mari Paz que color

Voz 1995 38:16 me muy tú cuando cuando estarán Goyo que esa es una cosa que el Zaragoza

Voz 0477 38:21 estarán es una cosa alucinante mira fíjate

Voz 1995 38:23 datos que genero plato murciano eh muy rudimentario no sé si es la palabra que

Voz 0477 38:30 sigue aumentado uvas y muy básico es un pisito blanco que además iba o mucho en casa no deja de ser pues eso pues sofrito de cebollas con

Voz 1995 38:38 pero como lo como tú cómo lo preparas

Voz 0477 38:40 sofrito potente de mucha cebolla con bastante a Hole de hoy bastante Colón

Voz 1995 38:45 pero bastante ajo define bastante bastante bajo

Voz 0477 38:48 el para cuatro cebollas grandes le mete una cabeza de José entera osea el ajo que asuste a sabes que moleste a jugó a tope y una vez que es ese oficio está muy tostado ni azúcar ni historias se sal pero que se agarre bien al fondo lo que hago es añadir una berenjena pelada que esto no lo hacen los murcianos pero yo lo hago una berenjena le quitó la piel

Voz 1995 39:06 pelas y si la pelo se ha que no tenga ese punto

Voz 0477 39:08 negro ese amargor y luego queda como más suave porque se deshace

Voz 3 39:12 así que esto no te dejan entrar allí ya

Voz 0477 39:15 esto es como añadirle chorizo pero bueno yo la añada una berenjena pelada ideada eso sofrito y cuando ya tengo la berenjena que está entregada al fondo de la cazuela al club de la frita como muy muy muy derruida lo que hago es añadir un montón de calabacín y en vez de trocear no pues como en dados y estas cosas lo que Agost con una mandolina o Bono Agost percibirlo como en la minas irregulares afectar lo añado a ese fondo porque esos entrene bien y que ese estoy bien rectificó razonamiento is es la base alucinante para comer te lo así sin más porque no deja de ser una especie de pisto blanco O'Shea no sirve para alzar revueltos para hacer tortillas para colocar por ejemplo una merluza gozada una pechuga de pollo o lo que sea así típico comodín que tienes en la nevera

Voz 1995 39:57 que cuando la gente se lo comenté a usted que se hoy la verdad que tiene no tiene muy buena fama muy una tema de las de las mujeres en tu profesión con en tu profesión que mujeres importante sabe

Voz 0477 40:09 joder pues muchísimas muchísimas fíjate yo alrededor tengo muchísimas mujeres importantes en mi caso la mujer de Martín Berasategui isla Jane Berasategui que son pues los brazos de izquierdas si derechos de Martini míos también y que son mujeres que nos ponen los pies en el suelo luego la la plantilla o sea la gente con la que yo me relaciono hay muchísima más cocineras en Lasarte y en todos los establecimientos nuestros hay un montón de cocinar en plantilla no y luego afortunadamente las empresas y los colaboradores y los proveedores son todos tenemos es que están llenos de Tías por ejemplo hace poco estado en Bermeo en un en campos que es una empresa que en bota bonito y hace artesonado artesanía y es que la fábrica es que el cien por cien de la plantilla es femenina por qué pues porque son las que mejor manufactura en ese producto las que mejor lo limpian lo meten en los tarros y luego pues muchísima plantilla

Voz 3 41:04 gracias y nada bien pero es la gracia estará

Voz 0477 41:06 yo dirijan la compañía que ha hecho de él pero las exportaciones de hecho de hecho si la directora comercial y de marketing de la empresa en Burgess nada vasca que te la hace falta una tanqueta Jorné pues es una tía hecha y derecha pero yo no creo inscribir

Voz 1995 41:23 Mario todavía de conquista importante por poso puesto que hay que al fin y al cabo la cocina representativa de este país y este país necesitan venir

Voz 0477 41:31 ah no no te quepa ninguna duda o sea al final las mujeres son parte imprescindible en nuestras vidas si evidentemente tenemos que respetarlas y colaborar muchísimo para que todo esté porros dando vueltas empiezan a tratar las bien sean no solamente modales sino también pues en echaba en esa brecha salarial que es una pues una verdad

Voz 1995 41:48 justicia y en todos los frentes la educación hemos empezado hablando con día te veía por el restaurante a Lola que hicimos en A Coruña Lola hay vas si ibas a flipante

Voz 0477 42:00 yo voy a cuéntame algo de Lola para que me ponga

Voz 1995 42:02 yo llevo toda la mañana Jaime siete años tiene años y siete vamos sea te deja ahí el parado como tú que vas así de tal te deja muerto Jorge esta jornada está haciendo es decir tomamos a mantener algún parte del esquema el pero no es un programa igual que el de todos los días porque parte fundamental la más fundamental fundamental probablemente de éste de este equipo no está así que no podemos seguir David de Jorge un abrazo muy muy grande

Voz 0477 42:32 muchas gracias mucho tu vivan las

Voz 32 42:35 días

Voz 1995 48:05 once cuarenta y ocho una hora menos en Canarias voy este programa se hace con menos de la mitad del equipo habitual pero espacios de la Cadena SER

Voz 8 48:13 el cien por cien de sus miembros como como

Voz 1995 48:17 ocurrió anoche noche todas las mujeres que componen el equipo del programa El Faro que ustedes escuchan habitualmente las madrugadas en las torres Adriana Mourelos la la Marina Elena Irene todas

Voz 0124 48:28 sillas ayer ejercieron su derecho

Voz 1995 48:31 belga sí que el faro ayer

Voz 20 48:34 separó se apagó

Voz 1995 48:37 pero la radio continuó con una programación especial para hacer aún más visible la reivindicación programa Historia que se recordaron algunos de los nombres de mujer olvidados por el trato habitual y un espacio de música presentado por Pablo González Batista muy buenos días buenas

Voz 7 48:52 Ashton y muy muy buenos de Ashton pues si yo me hice cargo del de la Franja que el faro ocupa cada madrugada entre las tres y las cuatro para presentar un programa especial que bueno pues yo pretendía que al mismo tiempo evidenciará que las mujeres responsables de ese rato de radio pues habían decidido secundar la huelga y que al mismo tiempo aportará un contenido diferente alusivo al día de hoy que pensé que sería muy buena idea que utilizáramos la inspiración la inspiración como eje para hablar de cómo las mujeres han inspirado a otras mujeres ejemplares fuertes pioneras así que me puse en contacto con algunas de las voces femeninas de la música en español tanto de aquí como de allí es decir tanto españolas como latinoamericanas para pedirles que seleccionarán una canción de mujer que explicaran los motivos de su elección yo quería que sonaran voces muy diferentes que sonarán voces de distintas generaciones también de diferentes

Voz 1995 49:43 era musicales

Voz 7 49:44 mujeres que también resultaran inspiradoras para mí te empezando por Ana Belén

Voz 0124 49:48 soy Ana Belén es un día importante es una jornada como bien asiento ya que desde hace algunos años importante para las mujeres y para los hombres que creemos en en en la igualdad en esta igualdad a todos los niveles han compartir así que me gustaría dejaros una canción hermosa canción que compusieron hace muchos años Jorge y Javier Krahe que cantó una gran cantante y sobre todo una gran amiga mía que es Rosa León la canción nos ocupamos del mar y habla de todo eso de compartir

Voz 41 50:34 Da el BID

Voz 1 51:06 es bonito porque Ana Belén seleccionaba una

Voz 7 51:09 acción sobre compartir las tareas en igualdad de condiciones una canción que además está compuesta por dos hombres por Javier y Jorge Krahe y cantada magníficamente por una mujer en este caso por Rosa León y que es un buen equipo

Voz 1061 51:20 pero esta canción de lo que pretendíamos transmitir con el programa de

Voz 7 51:23 si de lo que significa también una jornada de reivindicación como la de hoy

Voz 0477 51:26 como podéis imaginar muchas de las

Voz 7 51:28 tres con las que tuve la oportunidad de hablar pues también eligieron himnos himnos habituales en la lucha popular canciones que podrían sonar en la Play List de cualquier manifestante de esta tarde como este esta canción que eligió Eva Amaral

Voz 42 51:41 hola Pablo se lleva Amaral me gustaría mucho que el viernes ocho de marzo pinchar es la canción People have the Power de Patti Smith porque la adoro porque ese día miles de mujeres saldremos a la calle a reivindicar la igualdad porque si efectivamente Patti tiene toda la razón la gente tiene el poder de cambiar las cosas besazo enormes para todas

Voz 8 52:52 mujeres inspirando a otras mujeres muy muy importante

Voz 1 52:59 claro la gente tiene el pues

Voz 7 53:01 que es una utopía pero bueno pues da gustito escucharla yo tenía mucho interés como como se he contado en que sonarán voces de mujeres de distintos géneros que que que fueran voces de mujeres de distintas generaciones de distintas edades con muchos puntos de vista diferentes porque parece que ahora hay mucha gente interés

Voz 0477 53:15 Sada en ofrecer un único punto de lo que es el femenino

Voz 7 53:17 como que casi siempre tiene que ver con lo que ellos creen que es el feminismo por lo tanto además de Ana Belén de Amaral Christina Rosenvinge o de representantes de la de la música urbana más joven como el uso también había voces por ejemplo del flamenco hablé con Estrella Morente que escogió una canción de su padre Enrique o con la gran Carmen Linares

Voz 0380 53:37 soy Carmen Linares cantaora me gustaría compartir con todos los oyentes que ya sean hombre o mujer es que tenga tiene insensibilidad hay que ir que no apoyan nuestra lucha día a día por la igualdad entonces quería recomendaron en una canción que a mí me me gusta muchísimo y que me que me hace

Voz 0124 53:58 venir Sadie me hace sentirme bien gracias a la vida de Mercedes Sosa

Voz 12 54:03 habrá que él ellos CIC can martillo sabes que Mercedes Sosa es una de las cosas más importantes de la música latinoamericana de todos los tiempos una mujer fuerte

Voz 7 54:36 tuvo una vida precisamente sencilla y que ha paseado por todo el mundo el Cancionero de de ese continente pero lo curioso es que yo no había dado ninguna directriz a las mujeres que participan en el programa dos de ellas dos mujeres pertenecientes a dos generaciones totalmente distintas con un océano de distancia promedio eligieron exactamente la misma canción Carmen Linares de sesenta y ocho años y Catalina de XXXIII que es la cantante de la banda colombiana

Voz 43 55:00 a Mercedes Sosa esa voz que acompaña mucho mi vida desde el día entré mimada venir en fue el primer concierto al que fui en mi vida y ha sido determinante su manera de interpretar y la energía que siempre me transmite cuando oigo marzo de sus a cantar es como se escuchará a la Tierra hablando

Voz 12 55:27 la ciudad así desiertos montañas

Voz 1995 55:43 tan extraña y que es muy difícil escucharlo Pablo

Voz 32 55:45 no ya iremos unos algo de mí

Voz 1995 55:48 en Colombia en la voz de de esas a pero es muy difícil muy difícil emocionar así no dejes

Voz 7 55:53 llamativo que de aproximadamente dieciséis mujeres que participaron estadísticamente era muy raro que dos eligieran la misma canción que dos se emocionaron no solo con la misma voz la de la de mes de esos es emocionante sino exactamente esta canción

Voz 1995 56:05 vale vamos a aprovechar este hueco porque no noto

Voz 12 56:08 la escupir no no hubo oportunidad de todos no todas las poses llegaron a tiempo digamos para entrar en el programa esta voz por ejemplo no son no sonó anoche desde México Natalia cara en

Voz 0530 56:19 entrar me con su voz poder resentirse su interpretación fue una gran inspiración para mí para entender que en México también teníamos personalidades tan grandes y tan importantes en la música como lo fue una Billie Holiday o una Ella Fitzgerald o un Edith Piaf con una Nina Simone Bosé me hizo ver que que en México teníamos leyendas importantes en la música y que yo tenía que darme la oportunidad de conocerlas bien

Voz 0477 56:53 sí sí

Voz 44 56:56 en una de plata sí con alma de pirata

Voz 7 57:03 Toño Toño ni la negra que desean hacer porque hay que le recordaba Billie Holiday efectivamente digamos que la negra es al bolero lo que Billie Holiday fue al al ya sigue siendo Togo al blues si sigues

Voz 1 57:14 no toda una leyenda en Latinoamérica decía Agustín Lara de ella que que bueno

Voz 7 57:18 a uno de los mejores compositores de canción romántica de todos los tiempos decía de ella que era la más grande canción era que había escuchado nueve nunca una mujer absolutamente en su país en México una mujer reivindicativa y es curioso porque cuando murió en el año ochenta y dos vuelta mexicano se preguntó si el mundo podría seguir andando sin ella sin ella separa el mundo como el lema de las manifestaciones feministas del año pasado y también de este ocho Elena

Voz 45 57:43 la ir eh

Voz 1995 58:03 antes la música que en ocasiones sirve de bálsamo y en ocasiones de de azote Pablo González Batista como siempre muchísimas gracias compañeros muchas gracias

Voz 12 58:13 tú

Voz 45 58:17 era cito de patrias frita descentre ir eh

Voz 12 58:54 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 46 59:06 la negrita aquel escribió el manual a Pedro el resistente llevo la España Global de modo ya me olía que iba a quedar pata al cobre por mi trabajo pero en el que se firmar Venus cacao se ha montado una tremenda pero cacao se ha montado una tremenda indefensión al porqué

Voz 12 59:33 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino