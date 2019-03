Hoy por Hoy (08/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es mediodía las once en Canarias

qué tal la huelga interpela también a las estudiantes y a esta hora la Puerta del Sol comienza a llenarse fundamentalmente de mujeres muy jóvenes unas doscientas que vienen de los institutos y de las universidades madrileñas lo hacen embestidas de lila con pancartas donde se puede leer lo esos cuerpos no son mercancía o no nací mujer para morir por serlo ambiente festivo en Solís reivindicativo en unos minutos comienza una marcha que va a recorrer el centro de la capital

todo era discurren por diversas calles de la capital de Galicia las manifestaciones que la Plataforma Galega ocho m ha convocado para esta hora y que confluirán en el centro de la ciudad dentro de una hora aproximadamente pero desligada de esa convocatoria como bien decías la iras de esta tarde el Gobierno de Núñez Feijóo se concentra en este momento en el exterior de la sede administrativa en el barrio compostelano de San Caetano que es donde me encuentro en esta aumento Alberto Núñez Feijóo está acompañado por los miembros de su Ejecutivo y algunos empleados públicos y en la última reunión del Consello de la Xunta se aprobaba la creación de las medallas Emilio Emilia Pardo Bazán un galardón destinado a reconocer el trabajo de las personas y entidades por la igualdad a preguntas de la SER el presidente tras el Consello no quiso declararse feminista

globos y banderas moradas en una concentración que empezó a formarse hace más de una hora y que ahora ocupa la totalidad de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo incluso hay muchas personas que no pueden llegar si se quedan en las calles adyacentes vemos concejales desde la izquierda así como a diputados de la Junta General del Principado eh mayoría femenina pero también muchos hombres lo que Cyes mayoritariamente joven esta concentración dejará de siglos muchísimas compañeras periodistas de los medios de comunicación asturianos que se han sumado a esta manifestación

en el Casino el Castillo centro de la ciudad de Pamplona llena que se hace media hora antes de este mediodía que apercibió a las once en la situación institucional convocada por el Gobierno foral concentración ahora mucho más masiva de los colectivos feministas con presencia mayoritaria de mujeres especialmente jóvenes que han dejado vacíos prácticamente los centros de enseñanza color morado predominante en prendas banderas y pancartas Kiosco de Escipión el centro con una sola pancarta Gora borroka está pida la lucha feminista

España casi no se debería

sí estoy justo en la en la Plaza Ayuntamiento porque todavía a pesar de que haya empezado yo escucho ya eh esas voces que indican que ha comenzado a la manifestación que el desplazamiento por las calles del centro todavía siguen en la misma plaza del Ayuntamiento así que me encuentro allí mismo acompañando a todas las mujeres e insistir una vez más en la gran cantidad de hombres que también se han añadido en este día tan especial recordar que Valencia durante todos estos días desde principio del mes de marzo bueno pues encuentra llena de gente no solamente de los mismos valencianos han empezado a las Fallas así que está lleno de muchísima gente que además se ha añadido también a esta manifestación

mira esto hoy es la cabecera de una de las muchas movilización allí marcha que hay una de la mañana porque han sido convocadas por muchos colectivos asociaciones feministas incluso también la Universidad de Sevilla yo estoy en la cabecera de la manifestación que encabeza Comisiones Obreras uno de la fuerza sindical mayoritaria carta en la que podemos ver ocho de marzo por la igualdad a por todas las han partido desde la Alameda de Hércules como puede comprobar llevan yo musical va muy bien acompañadas por la música por su proclama como decía partido hace cuestión de veinte minutos desde la Alameda de Hércules y ahora por la calle Trajano va a llegar una de las plazas céntricas de la ciudad de Sevilla la plaza del Luque precisamente en ética ante está llegando la cabecera de la movilización al histórico edificio en el que Comisiones Obreras tiene su sede aquí en la capital hispalense pero no todo termina aquí porque ahora donde minutos iba a unir a esta movilización no que viene protagonizando también desde otro punto de la ciudad el sindicato UGT seguirán camino hacia la Plaza Nueva Un camino aproximadamente un kilómetro así a la Plaza Nueva donde tiene su sede el Ayuntamiento de Sevilla y habrá concentración prevista para las doce y media de la mañana decir en un minuto con lecturas de manifiesto para poner fin a esta primera parte de la jornada que seguirá después por la tarde con la gran manifestación aquí la cita es a las siete y media de la tarde en la trianera Plaza del Altozano se espera que esté presente en esa manifestación la ministra de Hacienda la sevillana María Jesús Montero y a partir de ahí pues van a salir por el puente de Triana el Paseo de Colón y la Puerta de Jerez ir por la avenida de la Constitución llegar nuevamente hasta la Plaza Nueva en una jornada muy tensa reivindicativa que eso sí empezó con sobresalto meteorológico porque durante toda la mañana todo lloviendo aquí en Sevilla

no durante el día de hoy hay varias además en las tres capitales vascas tanto en Bilbao como en Vitoria hay en San Sebastián en la de las doce que es la que acaba de comenzar tiene previsto que llegue al Ayuntamiento a la una del mediodía pero también por la tarde habrá otra manifestación será a las siete de la tarde en cada capital vasca también ahí hay que esta Clark en esas concentraciones están llamados también a participar los hombres cosa que en la de esta mañana pues solamente vemos a mujeres

Voz 6

12:39

pues de momento no estamos en el Ayuntamiento en la escalinata del ayuntamiento donde podemos hacer pues una visión global no de de la del seguimiento que está teniendo esta manifestación pero vemos llegar a mucha gente la cabecera ya ha salido pero siega llegando mucha gente sigue uniendo a esta manifestación con lo cual yo creo que vamos a por lo menos igualar y superar tal vez las movilizaciones del año pasado recordemos que estas movilizaciones el año pasado dieron la vuelta al mundo fueron portada del New York Times de la BBC de un montón de medios internacionales así que la sociedad bilbaína la sociedad vasca también espera reventar Il batir todos los ricos