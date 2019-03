Hoy por Hoy (11/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco

bueno saludos que de están muy buenos días dentro de un mes exactamente estaremos inaugurando campaña electoral y esta semana los partidos tienden los líos habituales con las listas antes de que termine el plazo para presentarlas que termina este próximo viernes líos que han sido habituales en todos los partidos menos en uno en Ciudadanos donde nunca se ha escuchado un ruido interno pero esta vez todo el mundo se juega casi casi la supervivencia y hay nervios muchos nervios la Comisión de Garantías iba Flores del partido naranja tiene que pronunciarse hoy sobre las impugnaciones al proceso de primarias para elegir candidato a la Junta de Castilla y León impugnaciones que obligaron ayer a suspender la proclamación de Silvia Clemente ex del PP y candidata de Rivera el candidato derrotado el diputado nacional Francisco Igea denuncia que la suma de los votos de los los candidatos supera la cantidad de votos emitidos vamos que hay más votos que votantes ya antes de conocerse este incidente otra política naranja la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos había dicho que lo dejaría que no volvería a presentarse si Clemente salía elegida en las primarias se llama Gloria Banyeres y hablaba para la SER en Castilla y León

Voz 0027 01:40 llevo cinco años luchando por un proyecto en eh

Voz 2 01:43 que creía enormemente y ahora tengo la sensación de que se está perdiendo el espíritu no no me veo por ejemplo en una campaña aquí a nivel autonómico defendiendo a esa candidata no me de

Voz 1727 01:52 y más sobre listas Puigdemont alía la grieta del espacio pos convergente al imponerse asimismo a los suyos en todas las candidaturas él será cabeza de lista a las europeas competirá directamente coyunturas de cara a las generales saca de las listas a los diputados partidarios del diálogo con el Gobierno central por ejemplo se caen Campuzano nuclear si repetirá mire han Nogueras alineada con las tesis de Bush de modo que habla Acat hechos para Cataluña cumpla sale de un Junts per Cataluña firme sin complejos esto del sin complejos extiende como el aceite sin complejos como la derecha sin complejos y con los ecos todavía de la movilización feminista masiva del viernes el fin de semana deja tres mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas la última en Valga en la provincia de Pontevedra los investigadores creen que su marido le disparó primero a ella y luego se suicidó la noche anterior en Estepona en Málaga otro hombre asesinaba a su pareja apuñalando la sus vecinos le han recordado esta noche con un minuto de silencio que terminaba así el primer asesinato fue el mismo viernes en Madrid recuerden que existe un número de atención a las víctimas y a cualquier persona de su entorno que es el cero dieciséis que es gratis que no aparece en la factura que eso sí luego hay que borrar esa llamada del registro de llamadas del teléfono así viene el lunes once de marzo y en Barcelona Se investiga el asalto a un centro de acogida de menores inmigrantes en Castelldefels Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:34 buenos días unos veinticinco encapuchados entraron a la fuerza en la instalación y amedrentaron a los chavales y a sus orientadores horas después una concentración de unas sesenta personas se concentró frente al centro Iranzo piedras contra el edificio

Voz 1727 03:45 en Etiopía no han encontrado todavía las cajas negras del avión que se estrelló ayer nada más despegar de la capital y en el que murieron todos los ocupantes incluidos dos españoles

Voz 0027 03:54 el Ministerio de Exteriores ha ofrecido a las familia su apoyo a la espera de que se identifiquen los cuerpos de momento se desconocen las causas del accidente que se produjo a los seis mil

Voz 1804 04:11 a sus ochenta y dos años vuelto Buteflika desde

Voz 0027 04:14 Nebra en un avión medicalizado su equipo dice que vuelve de hacerse un chequeo pero los manifestantes creen que no está en condiciones de repetir

Voz 1727 04:20 en Venezuela cuarto día de cortes de luz tras el apagón generalizado del jueves según Guaidó la cifra de muertos en los hospitales podría estar por encima de los diecisiete que han podido confirmar el chavismo que culpa a la oposición en Estados Unidos ha suspendido toda la actividad para hoy para este lunes Jorge Rodríguez es el número dos de Mas

Voz 3 04:41 pero quedan suspendidas las actividades laborales y que han suspendida también las clases en todos los niveles de educación del tres respaldada hasta educación universitaria

Voz 1727 04:54 y aquí en España hoy es un día para el recuerdo se cumplen quince años ya de los atentados del

Voz 1727 05:22 en el deporte Solari mantendrá el cargo una semana más con la victoria de anoche Sampe buenos días

Voz 1161 05:28 buenos días reciban una semana a otra uno cuatro en Zorrilla ayer con doblete de Benzema Varane Modric remontando el inicial de Anuar les anularon dos goles a los pucelanos llevan un penalti a los doce minutos también ayer Sevilla cinco Real Sociedad dos Levante cero Villarreal dos Girona dos Valencia tres Celta cero Betis uno sin cambios en la parte alta de la tabla se complica a la zona baja cinco equipos están en sólo cuatro puntos en descenso

Voz 1468 05:49 el Rayo Vallecano y Huesca Valladolid Villarreal están fuera con sólo un punto de ventaja sobre el Celta pero no es Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:59 buenos días poco frío en estos momentos con nubes en el norte también el Mediterráneo incluso en la mitad este de Cataluña y Baleares tendremos algunos chubascos durante la mañana seguirán rompiendo estas nubes la tarde será soleada en todo el país con temperaturas más bajas que ayer no tendremos el ambiente tan cálido sobre todo en el norte en la mitad norte de la península del Mediterráneo en el centro y sur también en Canarias máximas que todavía superarán los veinte grados en el Valle del Guadalquivir máximas incluso cercanas a los veintisiete veintiocho grados

Voz 6 06:50 era no hubo eh

Voz 1727 07:07 el próximo veintinueve de marzo ya lo saben vence el plazo para que Reino Unido abandonen la Unión Europea si no hay una extensión del mismo mañana el Parlamento británico voto otra vez el acuerdo sobre el Brexit la primera ministra Theresa May está negociando sigue negociando hasta última hora para sacarlo adelante o Izaga quizá para aplazar la fecha está en juego su propia cabeza Danny De la Fuente

Voz 0456 07:30 buenos días Pepa así es de lo que advierte de toda la prensa británica hoy que si no consigue sacar adelante el acuerdo si el Brexit se retrasa varios diputados euroescépticos amenazan con dejarla caer con forzar su dimisión porque temen que un retraso conduzca un segundo referendo

Voz 1804 07:43 con o a un encarecimiento de la factura a pagar para abandonar la Unión

Voz 1727 07:47 así que seguimos en el laberinto seguimos anotando días de votaciones de esta mañana vamos a poner un poco de orden en este caos europeo

Voz 0456 07:56 sí a partir de las diez de las nueve en Canarias con ayuda de Fernando Arancón experto en geopolítica y en el orden mundial vamos a contar también con británicos que votaron en el referéndum a ver si se arrepiente no no que nos muestren cómo sobrellevan esta pesadilla y además Pablo González Batista va a amenizar este engorroso asunto nos ha preparado una Play lease con música británica para el Brexit así que buenos días a todos y a todas con lo nuevo de este de Knicks esta banda galesa que advierte de que nos gobierna el caos desde arriba por cierto que si Irán está recibiendo muchas críticas por haber comprado uno de los últimos auténticos restaurantes españoles en Londres un gallego que quiere convertir ahora en un local de música en directo si le dejan una hora antes de detenernos en el Reino Unido y en su cultura pop vamos a entrevistar en Hoy por hoy a Moisés Naim analista y escritor venezolano que advierte del riesgo de que Venezuela se convierta en una Cuba

Voz 0027 08:48 ah o en una Rusia por la influencia de estos dos países

Voz 0456 08:51 por la deriva de Maduro lo mismo que teme hoy vive el te en Alemania por ejemplo entrevista en nuestra mesa de análisis a partir de las nueve hoy con Lola García Antón Losada y José Antonio Zarzalejos aún sólo me queda anunciarles que a las once una hora antes en Canarias el gran José Mercé nos va a contar una iniciativa solidaria para ayudar a curar a través de la música merced y Tomatito van a ofrecer un concierto gratuito mañana en un hospital de Madrid y hoy nos van a convencer de eso de que la música cura

Voz 1727 09:24 quince años del 11M hoy vamos a recordar esa fecha queremos hacerlo también con ustedes que no es que

Voz 1468 09:30 intención que recuerdan de aquel día como Moscú

Voz 1727 09:32 dado en estos quince años como Nos afectó como nos cambió el mayor atentado yihadista en suelo europeo

Voz 0456 09:39 tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta tienen también el whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis dos teléfonos en los que seguimos escuchando también sus opiniones sobre la configuración de listas de cara a las elecciones sobre las promesas y propuestas que esté lanzan estos días a propósito sus promesas precio

Voz 1727 09:58 ligas son sus propuestas esas que no vemos en los programas suena discusión pública vamos vamos a ir elaborando una larga lista de programa electoral de Hoy por hoy queremos presenta dándole a los candidatos cuando pasen por este programa sus propuestas las de ustedes

Voz 0456 10:12 nueve uno cinco dos dos de hace seis sesenta y seis

Voz 1727 10:15 tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis y diez cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 10:19 empezamos con Nacho Sánchez y Roberto en la técnica y con Rafa Muñoz hoy en la producción

Voz 1804 10:59 lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 1468 11:02 porque es tan importante que los adolescentes aprendan al filósofo

Voz 1804 11:06 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan complejo como la adolescencia y sobre todo la posibilidad y actuar podría ser por qué no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 1464 11:19 tipo como comencé un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1804 11:24 la Ventana séptima temporada con Carlos en la Cadena Ser

Voz 0027 11:42 a la espera de conocer la identidad de los dos españoles que han muerto en el accidente del avión que se estrelló ayer en Etiopía con ciento cincuenta y siete personas a bordo ningún superviviente en los equipos rescate siguen buscando las cajas negras para determinar qué pasó el modelo de avión era Boeing siete tres siete Max ocho que es el mismo que en octubre se vino abajo en Indonesia en un accidente muy muy parecido Un accidente en el que murieron ciento ochenta y nueve personas esta madrugada China ha ordenado a todas las compañías aéreas que vuelan allí que dejen de utilizar este tipo de aviones el nuevo Boeing siete tres siete Isabel Villar buenos días

Voz 0028 12:15 buenos días si por motivos de seguridad hasta que reciban más información sobre el accidente la compañía Etiopía en Erlend pondrá en marcha un comité de investigación formado por miembros de la aerolínea representantes del Gobierno etíope y también entidades internacionales para aclarar por qué se estrelló un avión que según el consejero delegado de la aerolínea había pasado su primera revisión en febrero

Voz 1727 12:33 madre

Voz 0028 12:35 el también ha contado que el piloto avisó de que tenía dificultades durante el vuelo pidió regresar al aeropuerto hice el concedió el permiso pero el avión terminó estrellándose seis minutos después de despegar en octubre otro Boeing del mismo modelo se hundió en el mar de Java según una de las cajas negras el problema fue un fallo en el sistema automático en el caso etíope aún no se han encontrado esas cajas también sigue en marcha el proceso de identificación de las víctimas de más de treinta nacionalidades entre ellas las dos españolas la embajada de España en Etiopía ha dicho que está en contacto con sus familiares y el presidente del Gobierno les ha trasladado sus condolencias gracias

Voz 0027 13:06 Isabel en Argelia este es el país que se ha encontrado el presidente Buteflika al volver a Argelia este domingo después de dos semanas fuera en Ginebra una convulsión social felinos que le piden a Buteflika que se marchen que a sus ochenta y dos años renuncie a presentarse de nuevo para un quinto mandato sospechan que en realidad por su salud Buteflika no es más que una marioneta en manos de su entorno informales de Marruecos Sonia Moreno

Voz 9 13:31 el presidente argelino regresó en la tarde del domingo a Argel en avión oficial desde el Hospital Universitario de Ginebra donde ingresó el pasado veinticuatro de febrero a pesar de que en un comunicado oficial habla de un chequeo médico rutinario Buteflika aterrizó el primer día de la semana para los argelinos pero se encontró la mayoría de los establecimientos cerrados en el centro de la ciudad ya metro tranvía y autobús porque este mismo domingo El País inició una huelga general las vacaciones de primavera empezaron también ayer para los estudiantes argelinos frente a la huelga y las manifestaciones de los universitarios el Gobierno decidió adelantar y alargar el periodo de descanso obligando así a numerosos estudiantes a dejar el campus el curso comenzará el cuatro de abril desde el Frente Nacional de Liberación en el poderse llamó a la unidad del partido y a favor de la reconciliación nacional para preservar la seguridad y la estabilidad de Argelia según comunicado recogido por la cadena de televisión en Nahar mientras en la oposición insisten en que el sistema se desintegra

Voz 0027 14:26 en Venezuela por cuarta noche consecutiva los ciudadanos han vuelto a sacar sus cacerolas a la calle por qué siguen sin luz ahora en realidad by viene porque sigue sin haber un suministro constante aunque en algunas zonas de Caracas y así parece estabilizado el suministro la situación se agrava sobre todo en los centros hospitalarios y al gobierno chavista no le ha quedado otra que suspender la actividad este lunes los venezolanos no van a tener que ir a trabajar y Guaidó va a proponerle al Parlamento que declare el estado de emergencia hay daba buenos días

Voz 1468 14:56 buenos días hasta ahora a la luz va a ratos en el centro de Caracas y prácticamente el resto del país vive a oscuras las imágenes que aún llegan son grabadas pon los móviles que quedan con batería en este vídeos intuye personas en círculo indignadas ante una falta de luz que ha generado atracos y saqueos por la noche ha afectado al suministro de agua al transporte al comercio en los hospitales ha puesto al límite al personal

Voz 11 15:17 Arenas ha obligado por ejemplo a los médicos a dar respiración asistida a un bebé en la UVI de forma manual iluminando con linternas unas consecuencias que han disparado aún más la desesperación en la calle

Voz 12 15:27 ya en el web es ellos lo tienen los médicos están donando a las tuyas

Voz 1468 15:35 mientras el presidente interino Juan Guaidó pone cifras a los muertos en los hospitales por el apagón

Voz 13 15:40 siete asesinato no puedo llamarle muerto es desde el viernes al momento pero hay información extra oficial de que la cifra puede superar

Voz 1468 15:47 cuarenta a los sesenta y el Gobierno de Nicolás Maduro lo niega a través de suministro de Sanidad Carlos Alvarado

Voz 14 15:52 derecho internacional va poco minuto que ocurrió la falla eléctrica que anunciaba una cantidad de muertos que no ocurrieron Iván ocurrir porque el pueblo venezolano y el gobierno revolucionario está trabajando arduamente para garantizar la vida de todas y todos los venezolanos

Voz 1468 16:05 el Gobierno de Maduro dice que detrás de este fallo eléctrico hay un sabotaje orquestado por Estados Unidos y mientras los de Guaidó aseguran que la falta de inversión y el mal estado de las instalaciones son la causa que ha generado el que ya es el apagón eléctrico más largo de la historia de Venezuela

Voz 0027 16:17 en las últimas horas Air Europa la compañía aérea ha seguido los pasos de Iberia Illa no permitirá ha anunciado que no permitirá que sus tripulaciones pasen la noche allí en Venezuela dominan siempre en Santo Domingo en la República Dominicana la dirección de la compañía aérea ha tomado esta decisión después de que una de sus tripulaciones sufriera un asalto en Caracas Rafa Muñoz buenos días

Voz 1645 16:35 los días la tripulación estaba siendo trasladada en una furgoneta desde el aeropuerto al hotel cuando un grupo de motoristas ha intentado

Voz 15 16:42 los robarles de las motos que quedan tres motos pues han empezado a disparar pero no no han dado que al autobús me han dado la tripulación lo que sí que lo que me han contado mis compañeros es que han salido de la furgoneta pues corriendo vamos con un miedo ancha heridos diez en el hotel

Voz 1645 16:59 la tripulación se refugió rápidamente al llegar al hotel y fue entonces cuando se produjo un tiroteo entre los agentes de seguridad y los motoristas según nos contaba José Roncero que es jefe de la sección sindical de Sepla

Voz 15 17:10 la compañía yo creo que desde este momento ya no vamos a pernoctar allí con lo cual pues mira fenomenal

Voz 1645 17:16 la tripulación que sufre el ataque ya está de vuelta

Voz 0027 17:18 ayer seis y diecisiete cinco y diecisiete Canarias antes de entrar en la última hora de la política aquí en España vamos a Cataluña porque allí este fin de semana se ha vivido un ataque en días sucesivos contra un centro de menores inmigrantes en Castelldefels un centro en el que viven en los llamados minas que son los menores no acompañados y que están tutelados por la Generalitat Un grupo de unos veinticinco de Capuchinos atacó el centro el sábado hubo heridos ayer por la tarde se repitió ese ataque esta vez a pedradas por parte de más personas Andrea Villoria buenos días

Voz 0028 17:46 buenos días en el centro viven desde diciembre XXXV menores inmigrantes algunos de ellos discutieron el sábado con un grupo de jóvenes locales mientras volvían a casa hora desde horas después esos veinticinco encapuchados atacaron el Centre rompieron parte del mobiliario lanzaron piedras contra menores y educadores uno de esos menores está ingresado en el Hospital de Viladecans dos educadores han resultado heridos leves anoche según varios periódicos la cifra de atacantes se multiplicó sesenta personas volvieron a lanzar piedras y los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir los jóvenes se dispersaron pero volvieron varias veces según el país la Dirección General de Atención a la Infancia ha trasladado a los menores de ese centro a otro el de coma arruga en Tarragona el conseller de Asuntos Sociales ha lamentado lo sucedido y ha anunciado que el Govern se personará como acusación particular en la causa contra los agresores y denunciará lo sucedido ante la Fiscalía de delitos de odio hace menos de una semana otro centro en Canet de Mar fue atacado por un hombre con un machete nadie raso luto herido

Voz 0027 18:45 Ciudadanos tiene previsto resolver hoy o en los próximos días tomara alguna decisión acerca de la crisis que se le ha abierto en Castilla y León al partido al conocerse las supuestas irregularidades en las primarias que ganó por la mínima la candidata impulsada por Albert Rivera que Silvia Clemente una exalto cargo del PP en esa comunidad ganó ella el sábado por XXXV votos tres que hay en total del cómputo ochenta votos más que votan desautorizados Óscar García

Voz 1645 19:11 hola buenos días y se espera que en las próximas horas la Comisión de Garantías valores de ciudadanos de a conocer el resultado de la reclamación presentada por Francisco Igea es que según el acta de las votaciones de las primarias a la que ha tenido acceso la Cadena SER en el apartado de en y León se comprueba un desfase de ochenta y un votos entre los que figuran en la participación total los sufragios de los tres candidatos juntos es decir que habría más votos que militantes participaron según fuentes de la candidatura de Igea el asunto es grave porque se ha detectado un patrón de votaciones que sólo se da en Castilla y León ya que estadísticamente es muy diferente al registrado en otras primarias de otras comunidades por ejemplo hay un patrón horario de cómo se agrupan los votos en la lista incluso entienden desde destacan

Voz 0027 19:53 estatura que podría haberse alterado la voluntad de los

Voz 1645 19:56 militantes de momento éstas son las explicaciones que con mucha cautela dan desde la candidatura de Igea donde se reclama una explicación por parte de la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos antes de mañana que es cuando está prevista la ejecutiva nacional de esta semana estos ochenta y un voto son vitales porque recordemos que Ciudadanos informó el sábado de que Silvia Clemente ganó las primarias hay Igea por un ajustadísimo a diferencia de tan solo treinta y cinco sufragios de momento hasta resolver la queja la proclamación de Clemente está en suspenso

Voz 0027 20:24 sobre listas si procesos internos la otra noticia las últimas horas está en Cataluña el sector afín a Puigdemont ha conseguido apartar de las listas al Congreso a los diputados más moderados del PDK no van a repetir ir algunos él representa desde el sector considerado más pragmático como podría ser Carles Campuzano la lista a Madrid en La Habana coparon las van a copar las de las cuatro provincias los que están ahora mismo en las líneas de en la línea de Puigdemont hiel huído en Bélgica encabezará la lista Jones Per Cataluña al Europarlamento a pesar de que en caso de salir elegido no podría tomar posesión porque eso se hace en Madrid Ramón a España se arriesga a ser detenido Joan Bofill bon día

Voz 0931 21:01 dónde así la ley electoral dice que hay que tomar posesión del escaño jurando prometiendo fidelidad a la Constitución frente a la Junta Electoral así que con esto pues podría volver ese debate de si este concepto incluye o no que fuera una toma de posesión a distancia también habrá que ver si el PD consiga o no entrar en el Parlamento de momento el expresident completará competirá con Juncker aseguró

Voz 16 21:19 Abellán Cala Millor manera

Voz 1468 21:21 Tarna seguirán al conflicto decir que sí

Voz 0931 21:24 la mejor manera de internacionalizar el conflicto en el Congreso Puigdemont consigue colocar a los que defienden más sus tesis en las listas Sánchez Rull Turull en prisión encabezarán las listas por Barcelona Tarragona y Lleida mientras su abogado Jean Manuel Seco hebillas irá en la lista de Girona no repetirán históricos parlamentarios como Carles Campuzano Jordi Xuclá sí Miriam Nogueras que representa dentro del PDK las tesis del expresident política no es contundente hacer política no es arrodillarse es defender acomplejada mente el mandato del uno de octubre de decía también estará la actual consellera Laura Borràs y en Barcelona en la número dos para las municipales a la práctica liderará una lista que encabeza Quim Fort en prisión prudencia

Voz 1468 22:04 yo con lo que llevará a remodelaciones en el jugar

Voz 0027 22:06 es Joan la evidencia de que Puigdemont y sus tesis Se han terminado imponer a lo que quedaba de moderación en The Cat es una mala noticia para aquellos que en la izquierda confían en intentar después de las generales una suma parecida a la que permitió la moción de censura hoy publica ABC una encuesta de Gap tres según la cual PSOE Podemos se quedarían cerca

Voz 1804 22:25 de la mayoría absoluta aunque necesitarían

Voz 0027 22:28 más apoyos para lograrla pero en cualquier caso los dos partidos de izquierda PSOE y Podemos obtendría más escaños

Voz 1275 22:34 que los tres de de de

Voz 0027 22:37 hipotético bloque derechas PP Ciudadanos y Vox Javier Alonso buenos días buenos días PSOE y unidas por

Voz 0858 22:42 hemos llegarían a ciento sesenta y cuatro escaños con una importante subida de los socialistas que conseguirían ciento treinta y cuatro diputados mientras que la formación moda morada se quedaría con treinta actas cuarenta y una menos que en la última legislatura enfrente del bloque de derechas se quedaría con ciento sesenta y uno diputados lastrado por la enorme caída del PP que pasaría de ciento treinta y siete escaños a sólo ochenta y siete y también por unos resultados modestos de Ciudadanos muy inferiores a sus expectativas hace sólo unos meses y que sólo le daría para alcanzar treinta y ocho diputados le pisará los talones

Voz 0027 23:15 Bosch que irrumpe como cuarta fuerza

Voz 0858 23:17 con treinta y seis representantes de confirmarse estos resultados la izquierda se quedaría a doce diputados la derecha a quince en ese escenario serían clave los otros veinticinco diputados que se reparten Esquerra con doce PNV con seis Junts per Cataluña con cinco y los dos de Bildu Coalición Canaria perdería su único asiento

Voz 0027 23:36 para estas próximas generales los españoles que viven en el extranjero y que quieran votar en las elecciones tendrán que volver a superar la carrera de obstáculos que supone pedir el voto el llamado voto rogado había un acuerdo político para facilitar mucho ese procedimiento estaba a punto de aprobarse en el Congreso pero finalmente el adelanto electoral también se ha llevado por delante eso todo queda igual a José María Patiño a Apple

Voz 1108 23:57 menos de febrero cuando pocos intuían que habría adelanto electoral el PSOE y Unidos Podemos cerraron un acuerdo sobre la reforma del voto rogado Irene Montero y Rafael Simancas presentaron en el registro del Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General después de meses de intentos de acuerdo con el resto de grupos la iniciativa recogía como principales novedades la eliminación del ruego del voto la ampliación de los plazos para ejercer ese voto en el extranjero el uso de una papeleta en blanco que solo sería válida cuando se proclamase en todas las candidaturas en la que el elector escribiría el nombre de sus elegidos la tramitación posterior llevó el proyecto de ley al pleno del Congreso justo en el último de esta legislatura se aprobó en medios de los reproches de los diferentes grupos sobre la responsabilidad del retraso Chema Guijarro es de Unidos Podemos

Voz 17 24:49 el reproche a toda la clase política a la de antes ya la de ahora que no ha sido capaz de actualizar el sistema electoral español elemento clave de cualquier sistema democrático en más de cuarenta años icono lo ha hecho ha sido para restringir derechos no para ampliarlos

Voz 1108 25:06 sin embargo ese respaldo del pleno no se pudo completar el jueves Se retiró la tramitación urgente en una sola lectura de la propuesta porque aún saliendo adelante el PP se negó a convocar un pleno extraordinario en el Senado para acabar su aprobación Irán entrada en vigor así que la reforma de cayó como las otras trescientas iniciativas legislativas

Voz 18 25:30 agobiante tener todos mis agudos a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 0027 25:50 es City dirías a una energía

Voz 0027 26:39 el Real Madrid no mejora su imagen pese a su victoria de anoche en Valladolid Sampe buenos días

Voz 1161 26:43 buenos días el mar más contundente en el marcador uno cuatro que no que fue el juego de los blancos que pueden recibir una goleada en la primera media hora a un penalti fallado a los doce minutos por los locales dos goles anulados a Guardiola y finalmente el uno cero marcado por anular en el minuto veintinueve les salvó empatar rápido con el gol de Varane en el XXXIV y cambió de cara en la segunda parte con el doblete de Benzema y el definitivo de Modric Benzema sobre el semana horrible del equipo

Voz 1260 27:05 nosotros estamos aquí siempre para ir a adelante queremos siempre ganaban trabajamos mucho y luego cuando tú Tucker de todo en una semana es es muy difícil habrá tenemos que continuar a trabajar juntos nos quedan once partidos y mejora que ganamos

Voz 1161 27:19 el portero pucelano Masip sobre la jugada del empate de en Carrusel

Voz 1468 27:22 sí

Voz 25 27:25 la mala suerte de la que me temo no habrá que verlo

Voz 0027 27:29 otra vez para mejorar lo de la cabeza arriba

Voz 2 27:31 los Arjona pasa el futuro de Solari Butragueño

Voz 1468 27:34 no esquivo en Movistar puedes confirmar que solar iba a seguir sentado el banquillo el Real Madrid el próximo partido e incluso sin producir más hasta final de temporada

Voz 26 27:41 eso es un estupendo profesional pero

Voz 1468 27:44 aquí ahora estamos para el partido

Voz 0456 27:47 que no me puedes confirmar nada en este momento no queremos que estamos aquí para ver del partido

Voz 1161 27:52 terminó expulsado Casemiro que se perderá el próximo partido de Liga ante el Celta el de Pucela cerró un domingo que nos dejó también la goleada del Sevilla la Real Sociedad cinco dos con dos victorias en los últimos minutos la del Valencia dos tres en Girona con gol de Ferran Torres en el noventa y el Levante cero Villarreal dos con los goles de Piera en el noventa y en el noventa y tres derroto además del Celta en casa cero uno ante el Betis con gol de Jesé que volvió a marcar en la Liga española quinientos sesenta y ocho días después y tras veintisiete jornadas no cambia nada en la parte alta con Barça Atlético Real Madrid Getafe en puestos Champions a la bici Sevilla en los de Europa League se complica un poco más la parte baja cinco equipos en cuatro puntos Celta XXV Rayo veintitrés Huesca veintidós son los que ocupan el descenso Valladolid Villarreal están fuera de él con sólo un punto de ventaja sobre el Celta en segunda completamos esta noche la jornada veintinueve con el Málaga Osasuna a las nueve Granada y Osasuna con es este con un partido menos siguen en plazas de ascenso directo en los de promoción de ascenso San Albacete Málaga también con el partido miente deportivo y Cádiz el descenso a Segunda B es para Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado Reus del resto comenzó ayer el Mundial de Moto2 con el Gran Premio de Qatar victoria de Dovizioso en la última kurda curva sobre Márquez en Moto GP el piloto español en Carrusel derbi de aprende muy rápido también tiene mucha mucha experiencia creía que no lo probarían

Voz 1468 29:04 pero yo si no no no soy yo

Voz 1934 29:07 que lo he probado para que la gente se levanta la ya del sofá la la la

Voz 1161 29:10 primera carrera nada contento de los veinte puntos

Voz 1468 29:13 sí en en Qatar Moto2 el mejor español fue

Voz 1161 29:16 esto Fernández quinto y en Moto3 terminó tercero en Canet en cuanto al tenis Rafa Nadal ha debutado esta madrugada con cómoda victoria en el torneo de Indian Wells doble seis uno ante el estadounidense Jared Donaldson se medirá al argentino en la próxima ronda eliminado Feliciano López en tres sets desde las diez de la noche tendremos Albert Ramos enfrentándose al francés Gael Monfils en la ACB sigue sin cambio sigue líder el Barça Victoria una victoria sobre el Real Madrid a destacar el partido de baloncesto femenino disputado ayer en Madrid entre estudiantes y Maggie que destrozó el récord de asistencia a un partido femenino en nuestro país con trece mil cuatrocientos y dos espectadores habla jugar estudiantes Mariana González

Voz 27 29:49 muchísimas gracias y que no es no han todos muy felices a todas simplemente gracias gracias por porvenir apoyarnos y cómo hacer que esto no sea algo aislado

Voz 1804 30:03 son las seis y media las cinco y media en Cannes

Voz 0027 30:05 ya

Voz 0027 30:13 esta mañana Madrid va a homenajear a las víctimas del once de marzo se cumplen hoy quince años del peor atentado terrorista en la historia de España ciento noventa y dos personas murieron a causa de las diez bombas colocadas en los trenes de los dieciocho condenados por el 11M ocho siguen en prisión entre ellos los autores materiales en junio saldrá de la cárcel uno de los responsables en dos mil veintidós otros tres en la política la Junta Electoral Central estudia las peticiones de PP y Ciudadanos para que el Gobierno de Pedro Sánchez no pueda dar ruedas de prensa después de las reuniones del Consejo de Ministros consideran PP Ciudadanos que el gobierno está haciendo un uso electoralista de esta ruedas de prensa básicamente de los decretos ley que sigue aprobando cada viernes Pedro Sánchez reivindicó ayer dos pactos post electoral les frente a los vetos en concreto al veto anunciado por Ciudadanos

Voz 1804 30:59 quieren transformar la democracia en vetó gracia

Voz 1934 31:01 si se equivocan porque España necesita acuerdos

Voz 28 31:04 los españoles lo que no quieren son petos

Voz 1804 31:07 cordones sanitarios lo que quieren son acuerdo

Voz 28 31:09 los si queremos lograr conquistar nuestro futuro

Voz 0027 31:12 el líder del PP Pablo Casado insistía ayer en tener un debate a dos con Pedro Sánchez

Voz 0579 31:16 no acepto un cara a cara porque quiere pasar a la historia como el único ex presidente que no aceptó un cara a cara que sí aceptó González se aceptó Aznar aceptó Zapatero y acepto Rajoy tenía can en Sánchez a debatir detras de tres

Voz 0027 31:30 campañas para las generales sólo cuatro contaron con el debate a dos que Casado el exige a Sánchez hecho José María Aznar se negó en dos ocasiones a preparar un cara a cara en Podemos este fin de semana Irene Montero se ha reivindicado como el voto útil dice frente a los titubeos del PSOE

Voz 1934 31:44 recordar que a las derechas no se las frena con titubeos a las derechas se las frena garantizando derechos

Voz 0027 31:53 sí en Ciudadanos Albert Rivera hace de la unidad nacional el pilar de su discurso así hablaba este domingo de España

Voz 1804 31:59 es mi familia es la familia que yo quiero mantener unida quiero que hablemos de España no de los políticos y los partidos políticos Ése es el gran diálogo nacional

Voz 0027 32:09 y mientras tanto en Castilla y León Ciudadanos ha tenido que congelar las primarias quedaban como vencedora a la candidata Albert Rivera Silvia Clemente por supuestas irregularidades sean registrado ochenta votos más que votantes cuando Clemente ha ganado estas primarias este proceso interno por sólo treinta y cinco votos tráfico Teresa Serrano buenos días hasta ahora

Voz 1934 32:31 en Madrid las primeras retenciones en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla y Fuenlabrada en la M cuarenta en la zona sur en sentido A dos además en La Rioja una colisión con un camión ocupa el carril derecho de la AP68 en Haro en sentido Logroño y en Guipúzcoa el deba otra colisión en la nacional seiscientos treinta y cuatro crea complicaciones hacia San Sebastián por último mucha precaución con los bancos de niebla hasta ahora en Cantabria allí en Segovia

Voz 29 32:57 vamos estamos a quince repartos debatir nuestro récord si trabajamos juntos lo conseguimos ve calentando motor listo en marzo llegue el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales Renault pro Plus desde ocho mil doscientos euros la gama perfecta para todos los profesionales

Voz 10 33:46 pizza Conde hoy por hoy ese de España

Voz 1727 34:00 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España con los dos últimos casos mortales de violencia machista dos casos sólo cuarenta y ocho horas después de las manifestaciones multitudinarias del ocho m la última víctima en Pontevedra Xaime López Bos Días

Voz 0846 34:18 dos días tenía cuarenta y seis años y según los impuestos

Voz 1727 34:21 a Jaime su marido le disparó con una escopeta y luego se suicidó

Voz 0846 34:25 ocurrió sobre las tres de la tarde en la vivienda familiar en la parroquia de Sete Coros señor ayuntamiento pontevedrés de Valga la hermana de la víctima que se desplazó a la casa ver que el matrimonio no acudió a una comida familiar encontró los cadáveres Tánger forzó la puerta de entrada a la vivienda yo como decimos los cuerpos sin vida de su hermana y de su cuñado ambos con heridas por arma de fuego la víctima tenía un disparo en el pecho mientras que su marido tenía signos de haberse suicidado disparándose en la cabeza presuntamente presuntamente con el mismo arma la pareja tenía dos hijos mayores de edad y no constaban antecedentes de violencia de género según las primeras conclusiones

Voz 1468 35:00 el hombre habría utilizado una

Voz 0846 35:03 sus escopetas de caza para matar a su esposa y posteriormente dispararse

Voz 1727 35:07 en la cabeza y también en Estepona en la provincia de Málaga despiertan de luto oficial a ella la apuñaló presuntamente su marido delante de su hijo de quince años el hombre está detenido Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 31 35:18 hola buenos días Gloria tenía cincuenta y ocho años y dos hijos uno de ellos viven Austral el ya está volviendo a Málaga al otro una adolescente de quince años le sorprendió la discusión de sus padres en casa en la urbanización de Estepona donde vivían su padre lo hecho de la vivienda no logró volver a entrar hasta que la policía derribó la puerta el padre de origen británico cincuenta y cinco años la habrías estado más de una decena de puñaladas a su madre después había intentado suicidarse ahora está pendiente de pasar a disposición judicial

Voz 1727 35:49 en Asturias ya han empezado las oposiciones a celador Se trata de las más multitudinarias de la historia de esta comunidad están en juego cuatrocientas plazas se han presentado quince mil aspirantes Ángel Fabián buenos días

Voz 1468 36:03 hola buenos días y eso que se habían inscrito veintiséis mil personas al final se quedaron en poco más de quince mil el sesenta por ciento de los inscritos aún así se hizo se hizo necesario un enorme esfuerzo logístico en el que participaron más de mil personas con tres sedes distintas para el examen en Gijón lo que obligó incluso a adoptar medidas especiales en el transporte público al final todo ha salido bien al menos en el aspecto logístico lo de obtener una plaza está más complicado como reconocen los aspirantes que acudieron con algunos nervios y unas esperanzas relativas

Voz 1934 36:34 algo de nervios sí que hay gente que hoy pues bueno no creas no mucha no no hay muchísima gente que va va a ser

Voz 1468 36:41 así entre los quince mil doscientos sesenta y ocho aspirantes nos hemos encontrado de todo desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta gente insatisfecha con su actual actividad incluso algún celador interino ya pasada la cincuentena que viene encadenando contratos desde hace décadas pero el perfil más abundante era el del flautista a ver si suena vamos

Voz 1727 36:58 bueno pues hay cuatrocientos que sí tendrán la suerte de que les suene a

Voz 1468 37:02 no cuatrocientas plazas eso es cuatro ciertas plazas si son unas cuantas y un abrazo un abrazo de paz

Voz 1727 37:08 y en Galicia en plena guerra sanitaria la Xunta ha publicado un anuncio en la prensa portuguesa para contratar a médicos especialistas en pediatría o en medicina familiar el anuncio oferta una retribución mínima de sesenta y un mil quinientos euros al año Xaime López no está mal

Voz 0846 37:27 no está mal el Gobierno gallego pretende abrir así las puertas a los facultativos lusos ofreciéndoles los nuevos contratos de continuidad una nueva modalidad contractual que según la Xunta otorga mayor movilidad al personal pero que rechaza la mayoría de médicos gallegos porque no se trata tanto de las condiciones salariales como de las laborales que se sepa poco más de diez médicos portugueses han interesado por la oferta del Servicio Gallego de Salud el sueldos más alto que lo que ganan en su país pero el contrato les obligaría poco menos que a estar las veinticuatro horas del día disponibles para realizar guardias o sustituciones a parte de las consultas con una

Voz 1468 38:03 agenda muy apretada en el centro de salud de referencia

Voz 0846 38:06 al que fueran asignados es una de las medidas de la Xunta para intentar mejorar ir estas desatascar la sobrecarga de trabajo de los médicos de Atención Primaria precisamente mañana el conselleiro de Sanidade comparece en el Parlamento para explicar sus planes para la Atención Primaria

Voz 1727 38:21 aquí en Guillena este viernes vivieron una situación surrealista un banco mandó a un cerrajero Un banco mandó un cerrajero para cambiar la cerradura de desahuciar de su sede a la Policía Local Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:35 dos días Pepa así todo porque local en el que está ubicada en la Jefatura de la Policía Local de Guillena pertenece a una sociedad municipal que quebró hace años y que fue adquirida por un banco lo publica hoy Diario de Sevilla como se trataba de locales comerciales en los bajos de un bloque pues no sabía judicializado el caso para ejecutar un lanzamiento sino que creyendo que estaba vacío mandaron el viernes al cerrajero a cambiar las cerraduras imaginaron la sorpresa de ese hombre que llegó incluso a creer que habían algún error en el parte pero no hoy está previsto que la propiedad del inmueble haga efectivo este desahucio los agentes que trabajan hoy pues imagínate no saben desde luego ni se iban a encontrar acceso a su puesto de trabajo o que van a tener que hacer o donde en el mismo

Voz 1468 39:15 caso están el garaje que usan los agentes o el Juzgado de Paz de la localidad si lo vemos en una película pensamos que es una exageración Elena en la verdad es que hagan creíble el caso un beso a esta el otro que quepa

Voz 1727 39:32 la noche ah sí con fuegos artificiales Canarias despidió casi un mes de carnaval

Voz 1468 39:44 fue Agustín Padrón durante el entierro de la sardina hola

Voz 32 39:49 días poesía así sea de día en la playa de Las Canteras la sardina o el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria una sardinada homenajeaba al artista lanzaroteño César Manrique el año de su centenario del centenario de su nacimiento también este fin de semana cerraba el Carnaval en Santa Cruz de Tenerife todavía resuenan los ecos del concierto de Juan Luis Guerra que el sábado reunió a más de cuatrocientas mil personas en la capital tinerfeña

Voz 6 40:20 me quedé

Voz 1468 40:35 abrimos la Mesa del Mundo en Italia con la pelea de los socios de

Voz 1727 40:38 el horno que como muchas parejas

Voz 1468 40:40 pues te han acabado enfrentados al final por una tontería en este caso por un túnel la Liga los cinco estrellas han llegado a amenazar con la convocatoria de elecciones anticipadas corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 40:53 el túnel de la discordia es el de alta velocidad ferroviaria bajo los Alpes entre Turín y guión para la Liga una obra imprescindible para los cinco estrellas un despilfarro inútil si se ejecutaba la obra se desencadenara la crisis sino se ejecuta

Voz 1468 41:07 la también sólo valor Tito cuesta minar y crisis de Gobierno que viene a dar ministros el vine

Voz 0946 41:14 estoy estupefacto con la amenaza de crisis de gobierno por parte del ministro ni afirmó el otro ministro el Gobierno está en el túnel de su propia crisis comentó riéndose el nuevo secretario del Partido Democrático y líder de la oposición sin garete que llegó a pedir el final de la legislatura la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas finalmente en pleno fin la semana se optó por aplazar cualquier decisión tras las amenazas llegó la

Voz 1804 41:44 por lo que durará este es un Gobierno que durará cuatro años ha previsto eufórico el ministro que cuatro cinco años según el otro ministros Albini todo

Voz 0946 41:57 es posible pero en sólo ocho meses de gobierno de coalición amagos de crisis a la italiana a ritmo de uno cada dos meses el riesgo de infarto político es sin duda elevado

Voz 1727 42:19 miles de personas se han manifestado en Rusia para protestar contra la ley que pretende desconectar al país de Internet en caso de crisis eh el Kremlin sostiene que hay que dotará a Rusia de un servicio de Internet propio como el que tiene China por ejemplo mientras que los detractores creen que se trata en realidad de un ataque a la libertad Rafa Muñoz

Voz 1645 42:39 la Duma ha aprobado el texto que se tendrá que ratificar este miércoles el proyecto de ley pretende dejar a Rusia

Voz 1468 42:45 en Internet en casos de crisis o Civera

Voz 1645 42:47 saques cuando lo considere el Gobierno en un país en el que ya está muy restringido el uso de la red en dos mil doce o dos mil dieciséis endurecieron muchísimo

Voz 0027 42:56 los requisitos a los proveedores y se creó una

Voz 1645 42:58 el registro único en el que se prohibían varias páginas web así que las calles de Moscú las principales ciudades del país congregaron ayer a unas quince mil personas

Voz 1804 43:06 tras él pero

Voz 33 43:09 le echa facturaba trasplante

Voz 1645 43:11 las autoridades nos quieren privar de libertad dijo uno de los convocantes de estas manifestaciones gracias a un Internet libre en Rusia han surgido personas libres políticos independientes aseguró el Kremlin dice que quiere fortalecer una red de Internet rusa para evitar el boicot de los grandes servidores mundiales

Voz 23 43:57 sí me llamo Ricardo sede me manda además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén dame no Benalmádena eso no sé

Voz 1468 44:07 anunciar bien el nombre de mi pueblo Kent

Voz 34 44:09 han Gamboa más de la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada más que eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado y sobre todo gracias a su director

Voz 36 44:58 envueltos en la

Voz 1727 45:00 de era dice José María buenos días

Voz 36 45:02 por

Voz 1100 45:03 antes algo atribulados en ciudadanos pudieron estar en las cuentas de las primarias hierro al PP de la candidata para Castilla y León parecen callarse en la regla es que alguien ha advertido que ya ha habido más papeletas que escritos posea que era sombra del pucherazo ha agregado pero el gran líder Albert Rivera no frenen el ímpetu por estas nimia edades ya una sacar pecho con los colores de la bandera recurriendo su nombre para gritar bien alto que esta campaña va de España es lo que tiene cuando los candidatos hago el limitado Huerto de la derecha más nacionalista iba cómodo Rivera prueba solitario autopistas del Centro Liberal de pronto como Pablo se cayó del caballo y tuvo una revelación Llorenti socialista sorpresa nos da la vida pero tres tenores son muchos para la etapa de feria tienen en el PIN pollo Casado el converso Rivera ya caballista Abascal disputándose a garrotazos ya lo ilustró Goya el primer lugar en su desmedido amor por España España España es el efecto emulación ya sabíamos que iba a pasar el más gritó ni desaforado publican los demás como corderito a seguirles el paso quizá deberíamos romper la espalda ahí decirles que les preocupan más mucho más los variados sufrimientos de los españoles que las banderas

Voz 1804 46:23 cierta

Voz 1727 46:36 les hemos pedido a ustedes que nos ayuden a confeccionar una especie de gran programa de propuestas electorales para los partidos

Voz 38 46:44 el a Dani no paran Pepa como en una van ten en esta nueva canción están más lanzadas que Pablo Casado ya es toda la prensa lo dice bosque planteáis demasiadas cosas y se nos acumulan y no nos da tiempo a ver qué cosas buenos días

Voz 39 46:57 hola buenos días un Maricarmen de Alcalá de Henares que yo llamo para pedir que por favor no solamente un partido siendo todos recobre la Ley de Dependencia para las mujeres porque siempre somos mujeres las que cuidamos a los mayores en su momento se puedan jubilar yo afortunadamente tuve cuatro años Ley de Dependencia estaba cuidando a mi madre y eso junto con los años que había cotizado pues hoy en día estoy cobra no mi jubilación no es grandes pequeña porque claro las mujeres cotizantes menos pero bueno lo tengo que lo puedan tener otras mujeres

Voz 1727 47:31 no te vean esas pequeñas modificaciones verdad que a veces cambia la vida de las personas