Hoy por Hoy (11/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena SER

Voz 1727 00:21 muerto buenos días la semana que empieza hoy dejará definida la campaña electoral para las generales en España hoy la Junta Electoral va a estudiar si suspende las ruedas de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros algo que no ha ocurrido en toda la historia de la democracia española lo ha pedido el PP que quiere que la Junta suspenda esas ruedas si incluyen el anuncio de medidas electoralistas es cómo considera el Partido Popular los decretos ley que aprobado y que pretende seguir aprobando el Gobierno también Ciudadanos pidió a la Junta que recuerde al ejecutivo que no puede utilizar el Consejo de Ministros para presumir de sus logros ni tampoco para criticar a la oposición el organismo la Junta banalizar hoy los dos Red y hoy también la comisión de garantías y valores de Ciudadanos tiene que pronunciarse sobre si hubo más votos que votantes en las primarias de Castilla y León que ganó la candidata de Rivera Silvia Clemente militante del PP hasta hace quince días su contrincante el diputado naranja Francisco Igea dice que ha habido anomalías en el acta de votación a la que ha tenido acceso la Cadena SER se contabilizaron ochenta y un votos más que la suma de los votos obtenidos por los tres candidatos Ciudadanos un partido donde nunca se escuchó un ruido interno plenamente incorporado ya a la batalla de las listas que se ven en todos los temas una anécdota lo de Ciudadanos comparado con esto que les cuento ahora sobre listas también los partidarios del enfrentamiento se imponen a los el diálogo en las candidaturas de los pos convergentes Puigdemont se impone asimismo ya lo suyos Él será cabeza de lista para las europeas

Voz 1275 02:06 Cala millón maneras que ya hay una figura

Voz 1727 02:09 Copa en las generales Ekain todos los moderados partidarios de algún tipo de pacto en algún momento con el Gobierno central es lunes once de marzo y a las doce del medio día el Ayuntamiento de Madrid ha convocado en la Puerta del Sol un minuto de silencio por la mujer de sesenta y dos años asesinada presuntamente por su pareja el viernes ella fue la primera de las tres mujeres víctimas mortales de la violencia de género de este fin de semana la última en Valga en Pontevedra la penúltima en Estepona en Málaga en ninguno de los casos había denuncias previas lo que provocaba la siguiente reflexión de la consejera andaluza de Igualdad Rocío Ruiz

Voz 3 02:48 es realmente preocupante que no haya habido denuncias previas quiere decir que algo falla algo muy importante en los sistemas en el protocolo no estamos llegando a las mujeres las mujeres no denuncian sino denuncian no podemos ayudarla tendremos que articular otra forma hay otro recursos me conseguiría lo vamos a analizar y estudiar

Voz 1727 03:07 desde que empezaron los registros en el año dos mil tres ya son novecientas ochenta y siete las mujeres asesinadas por parejas o ex parejas Etiopía han Airlines acaba de anunciar que deje de utilizar el Boeing siete tres siete Max ocho que es el modelo que se estrelló ayer poco después de despegar de la capital etíope con ciento cincuenta y siete personas a bordo no ha habido supervivientes entre las víctimas hay dos españoles según la compañía el sur el piloto llegó a informar de que tenía problemas y pidió regresar al aeropuerto recibió autorización pero terminó estrellándose a unos cuarenta kilómetros de la capital y en Japón hoy se cumplen ocho años el terremoto y el tsunami que mataron a dieciocho mil personas y desencadenaron la crisis nuclear de Fukushima

Voz 4 03:54 el técnico ha sido un accidente mucho más grave gente entiende Chernóbil no lo que técnicamente el el control de varios reactores fundidos pues pues llevará muchísimos años y un menor

Voz 1727 04:07 es Javier González presidente de la Plataforma por un nuevo modelo energético según los datos oficiales cerca de cincuenta y dos mil personas siguen todavía hoy desplazadas porque alrededor de la central quedan residuos radioactivos en los deportes estudiantes batió ayer el registro de asistencia a un partido de baloncesto femenino Sampe

Voz 1161 04:31 casi duplicando el anterior récord del Ros Casares valenciano que estaba en siete mil ochocientos espectadores en dos mil diez en la Fonteta ayer se registró una entrada de trece mil cuatrocientos setenta y dos Whiting Center en Madrid para el Estudiantes ochenta y seis Magec cincuenta y cinco de Liga dos Mariana González jugador a estudiantes

Voz 5 04:47 muchísimas gracias y que no es no sale todos muy felices a todas simplemente gracias gracias por porvenir apoyarnos y por hacer que esto no sea algo aislado

Voz 1161 04:56 se registraron también diez mil espectadores en del Osasuna Aybar de

Voz 1787 04:59 el fútbol femenino Plus Ultra seguros patrocina este es paz

Voz 6 05:05 el tiempo o Jordi Carbó buenos días buenos días tenemos algunas nubes ahora mismo en el norte e incluso alguna lluvia débil

Voz 0978 05:12 la mitad este de Cataluña también durante la mañana los chubascos en Baleares prestas nubes irán desapareciendo de la tarde se presenta mucho más oleada no tan cálida como ayer ahora hace un poco de frío esta tarde en el conjunto del país las máximas se moverán entre los quince y los veinte grados sólo cerca de los Veinticinco en el Valle del Guadalquivir

Voz 7 05:33 cuidado

Voz 0277 05:34 toques es que se va a romper ese piano para tocar te imaginas llamó hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper en ese hubiéramos perdido un montón de cosas que en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo bueno que puede para

Voz 2 05:51 los ultras seguros porque la confianza hacia

Voz 1603 05:54 el Grupo Catalana Occidente Kid pediría a una energética

Voz 8 06:01 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla IS da también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 9 06:08 donde quiera algo más

Voz 10 06:11 que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética les pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas

Voz 1603 06:19 datos sí

Voz 11 06:21 vuelven las cuarenta y ocho horas Tello del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento creyó inscribieran Tello punto tres

Voz 2 06:40 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 12 06:47 estoy en algo Xavi en el termostato

Voz 1727 06:49 quince años del atentado del once de marzo y hoy como entonces como cada aniversario Nos sobrecoge la verdad este sonido el sonido de la tragedia los actos de recuerdo y de homenaje a las víctimas empezarán en dos horas en la Puerta del Sol han pasado quince años y hoy ocho de los dieciocho condenados por este atentado el peor en suelo europeo siguen en prisión Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 07:14 los días y entre estos ocho condenados por el once de marzo están en la cárcel los autores materiales de los atentados quiénes tienen previsto salir de la cárcel en el año dos mil cuarenta y cuatro son Jamal Zougam

Voz 1275 07:25 en que está cumpliendo prisión en la cárcel de Teixeiro Coruña

Voz 0125 07:27 ya Otman el ni que está en A Lama en Pontevedra José Emilio Suárez Trashorras que fue condenado prácticamente a la pena máxima como cooperador necesario los dos primeros fueron condenados a más de cuarenta mil años Suárez Trashorras a casi treinta y cinco mil años aunque sólo cumplirán cuarenta que es lo máximo que permite la ley española en junio de este año se va a producir la excarcelación de otro de los condenados es Hassan el Haski ya en el año dos mil veintidós van a ser excarcelados otros tres pesos más Rachid Aglif Mohamed Bouharrat y Antonio Toro condenados a ocho doce y cuatro años de cárcel respectivamente un año más tarde saldrá de Damir a quién escapó del cerco policial de Leganés donde se suicidaron los siete terroristas de la masacre en el tribunal

Voz 1727 08:09 Supremo hoy sigue declarando el antiguo alto cargo de los Mossos que el jueves pasado reconoció ante el tribunal que Puigdemont Junquera así fueron estaban avisados del riesgo para la seguridad que implicaba seguir adelante con el uno de octubre ese funcionario Manel Castellví tendrá que responder hoy a la defensa del ex consejero de interior Alberto Pozas

Voz 0055 08:29 en el retoma la testifical de Manel Castellví que la semana pasada reveló como el guber ni hizo caso omiso a las advertencias de los Mossos sobre los riesgos de permitir el referéndum

Voz 13 08:37 el señor sabía cuál era nuestra posición bueno Saúl pero no estaba juntamente junto con el presidente y el ex vicepresidente

Voz 0055 08:48 el abogado de Joaquim Forn podrá intentar combatir esta afirmación siempre ha defendido que nunca dio una orden política los Mossos están previstos también para esta semana testimonios relevantes sobre la malversación de capitales con las personalidades internacionales que usó el guber para legitimar el referéndum también está prevista este jueves la testifical de el nombre más repetido sí parece que el señor otro

Voz 14 09:07 pero no era muy colaborador el señor Trapero ir tenía una actitud de poca colaboración señor mayor Trapero

Voz 0055 09:15 pese pero es mayor de los Mossos d'Esquadra a quién todos los mandos policiales han citado continuamente no tiene porqué declarar al estar imputado en otra causa por los mismos hechos

Voz 1727 09:23 es sobre Puigdemont que será el candidato de Junts per Catalunya a las europeas y que se ha impuesto a los moderados dentro de su partido

Voz 1603 09:35 la mirada esta mañana de domingo buenos días uno libre y el otro en prisión en una batalla desigual Puche de Money Junquera se debatirán en las urnas el veintiséis de mayo como cabezas de lista de Jones cat y Esquerra Republicana al Parlamento Europeo más que internacionalizar el conflicto catalán como dice el ex president está ya claro que lo que busca es eternizar lo en las listas que este domingo aprobado el PDK at para las generales municipales también se ha puesto su criterio ya liquidado a todos los hombres y mujeres convergentes con los que era posible negociar algo más que no fuera la secesión adiós a la ventana de oportunidad que se abrió cuando los partidos catalanes votaron a favor de la moción de censura contra Rajoy el veto a los Presupuestos fue el certificado de defunción y el mensaje es nítido en el nuevo Congreso que surja tras el veintiocho de abril los escaños catalanes no contarán para formar mayorías bueno salvo un descalabro que les obligue a replantear su estrategia de bloqueo pero de momento todo señala que su regreso a la política española fue un espejismo y eso no es una buena noticia

Voz 1787 10:46 la siete

Voz 1727 10:48 de las seis y once en Canarias Arte

Voz 1787 10:50 pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía

Voz 16 10:54 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguro

Voz 1787 10:56 eso sí tener lo mismo pero por menos dinero la

Voz 16 10:59 ha con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 18 11:11 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 19 11:14 no era un montaje financiación gratis en tus neumáticos Michelin durante todo el mes de marzo

Voz 18 11:22 condiciones en auto punto es Noor auto empresa parto

Voz 1787 11:25 porcino fuera del equipo paralímpico español sigo es casi

Voz 20 11:28 Teka te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 21 11:35 y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 2 11:50 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:58 el presidente Buteflika ya está de vuelta en Argelia sin que el Gobierno haya dado detalles sobre su estado de salud Isabel Villar buenos días

Voz 22 12:06 las el Gobierno asegura que Buteflika sólo se ha sometido a un chequeo rutinario en Ginebra pero sigue sin aparecer en público no lo hace desde el veintiuno de febrero ya su vuelta Argel se ha encontrado con una huelga general Easy que remitan las protestas en su contra protestas sobre todo de estudiantes al grito de basta de corruptos no quieren que el mandatario repita por quinta vez en un cargo que ha ocupado los últimos veinte años sufrió un derrame cerebral en dos mil trece y desde entonces no da un discurso público

Voz 1727 12:31 en Venezuela cuarto día hoy sin luz el chavismo lo atribuye a un sabotaje en el que involucra a Estados Unidos y ha suspendido todo el trabajo y las clases para hoy Juan Guaidó pedirá a la Asamblea Nacional que declara el estado de emergencia y habla de muertos en los hospitales por falta de suministro

Voz 23 12:47 con diecisiete optó ayer en la noche diecisiete asesinatos no llamarle muerto eh pero hay información extra oficial de que la cifra puede superar los cuarenta o sesenta la cifra es muy imprecisa en este momento hasta que lo logramos establecer comunicación directa con cada uno estos hospitales morgues y cada una de las personas hay quince mil pacientes renales

Voz 1727 13:06 en riesgo directo ya están en España en los miembros de la tripulación de Air Europa que sufrieron ayer un intento de atraco violento cuando iban a un hotel de Caracas para pasar la noche

Voz 24 13:16 los de las motos creo que eran tres motos pues han empezado a disparar pero no no han dado que al autobús me han dado la tripulación lo que sí que se por qué me han contado mis compañeros es que han salido de la furgoneta pues corriendo vamos con un miedo ancha heridos diez en el hotel

Voz 1727 13:34 ya están de vuelta aquí a casa a España ya la seguridad esa lo Capella una y otra vez Donald Trump ya lo sabemos para justificar el muro con México en sus presupuestos para el año dos mil veinte tonal trampa vuelve a dedicar dinero a esa partida también hay más gastos en armas el recorte en ayudas sociales pero el presidente no va a tener fácil sacar adelante sus cuentas porque los demócratas ya han dicho que no lo van a apoyar corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 0125 14:00 buenos días el presidente Donald Trump tiene previsto presentar hoy los presupuestos para el año que viene año de su posible reelección que contemplan fuertes recortes en programas de medio ambiente transporte ayudas sociales e incrementos en defensa

Voz 25 14:14 a ustedes Woo

Voz 0125 14:17 así como una nueva partida de más de ocho mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México según ha confirmado en Fox su principal asesor económico Larry con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes rechazó en diciembre en los presupuestos de este año una partida menor de la que va a pedir para cumplir con su principal la promesa de campaña la falta de acuerdo dio lugar al cierre de gobierno más largo de la historia de este país ya la polémica declaración de una emergencia nacional en contra de buena parte de los republicanos que podría ser anulada por el Capitolio por los tribunales los demócratas no han esperado a recibir los presupuestos del presidente ya han dicho en un comunicado que los van a rechazar

Voz 16 14:59 cuestionar no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 26 15:20 historias del dinero Aquila

Voz 1603 15:23 una historia de James Brown buscando casa

Voz 26 15:26 Cohen ha centro en la Zarzuela

Voz 27 15:28 en Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre a la tuya en estar donde estés punto com Sabadell estar donde está

Voz 0456 15:39 los neumáticos Checa amortiguadores Check suspensiones y frenos Check dirección Choi batería Checa aceite

Voz 28 15:46 veintitrés puntos de contra el gratis son muchas para ató coche IU uno clave para Haití traen Lee aprovecha la red tu coche la red le demos un chiquillo gratuito consulta condiciones en tu concesionario servicio post venta

Voz 29 15:59 no oye David tú tienes alarma se desde cuitas diré qué tal estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente a vivir por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 30 16:12 pero con Securitas Direct que la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1603 16:25 pediría a una energética

Voz 8 16:27 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla fiesta da también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 9 16:34 donde quiera algo más sí

Voz 10 16:37 ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética les pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas

Voz 1603 16:45 nato sí

Voz 2 16:47 hoy por hoy

Voz 1787 16:50 Pepa Bueno

Voz 1727 16:52 la periodista y escritora argentina Leila guerrillero acaba de publicar un libro a partir de las horas y horas de conversación que mantuvo con Bruno Gyver es un argentino virtuoso del piano uno de los mejores del mundo y su perfil no muy conocido en España ha quedado grabado en un opuso Gelb el retrato de un pianista Javier

Voz 0055 17:10 Torres es junto a Martha Argerich y Daniel Barenboim

Voz 0456 17:13 uno de los tres pianistas argentinos vivos más importantes del mundo se llama Bruno Leonardo que el ver extremadamente conocido en su país poco en España interesó a Leila guerrilleros

Voz 12 17:23 importarles a una voluntad y una segunda Nasser triste me asombró muchas certezas no sé cómo se relaciona el talento aún más si triunfo tienen una y otra vez con efectividad

Voz 31 17:41 la reponerse

Voz 1787 17:44 y sufrió poliomielitis postrado en la cama sin embargo y a pesar de todo seguía empeñado en el piano la escritora y periodista argentino compartió con él horas de

Voz 1603 17:53 conversaciones Bruno Leonardo que el ver ahora setenta y cuatro

Voz 33 18:04 sí sí tú que todas las mañanas ruge es como un león que sales del trabajo como una gacela Reina Disneyland París despierta tu lado más salvaje

Voz 34 18:14 a este verano sintaxis Pérez

Voz 1787 18:16 de nuevo festival del Riley ni de la selva

Voz 11 18:19 últimos días durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrá hasta dos noches gratis y niños menores de siete años gracias consulta fechas y condiciones plazas limitadas vena en París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 1603 18:40 con quince años

Voz 36 18:42 el 11M preguntamos que recuerdan de aquel día recuerdo me con Roja tanto por el impacto de víctimas como por el mezquino tratamiento político que es que otorgó a la atentado y aún hoy día algunos dinosaurios siguen insistiendo que no fue un atentado yihadista horrores inhumana

Voz 0456 19:00 gracias Julia Alicante desde el Puerto de Santa Joaquín

Voz 1787 19:03 no bueno de once recuerdo cruce volcó la gente era aquí la solidaridad que u me hizo ver que en el fondo solidario de lo que parece Galán lo demostrarán veces solidaridad como la declara de Palencia

Voz 37 19:16 tarde mi marido y yo fuimos a donar sangre al hospital queríamos colaborar en la medida que se pudiese fue un día triste triste triste

Voz 0456 19:26 este también para encarnación de Torrejón Madrid

Voz 38 19:28 hoy es mi cumpleaños hacía cuarenta años cuando ocurrió lo que ocurrió en no voy a decir que no lo he celebrado pero ya no ya no es lo mismo que mi primer pensamiento siempre es hacia esas personas que jamás ya tiene su fiesta de cumpleaños yo que cojo el todos los días esta ruta hasta Atocha se va quitando el miedo así es que desde aquí un abrazo para estas familias hay gente que extendían nunca olvidar

Voz 1727 19:54 así podrán olvidar lo probablemente Encarnación un abrazo para ti para todos los vecinos de Torrejón que vivieron tan directamente el impacto de esos atentados son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:10 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días once grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía tiempo tranquilo sin cambios en toda la Comunidad de Madrid sube ligeramente las temperaturas mínimas pero bajan a mediodía como mucho llegaremos a los dieciocho grados con cielos prácticamente sin nubes Pepu Hernández encara este lunes su primera semana como candidato oficial del PSOE a la Alcaldía de Madrid plantará cara a Carmena tras cuatro años de legislatura en la que los socialistas han avalado al Gobierno de oro a Madrid el ex seleccionador que ha pasado este domingo por los micrófonos de Hora catorce Madrid asegura que su prioridad será luchar contra la desigualdad no descarta integrar en su lista a muchos de los actuales concejales del PSOE en la capital aunque aún no ha desvelado si habrá algún fichaje de peso en su candidatura Isabel Salvador

Voz 0825 20:56 Pepu Hernández tiene por delante once semanas para conseguir llevar la contraria en las encuestas y recuperar para el Partido Socialista la alcaldía de la capital que se le resiste desde hace tres décadas consciente del reto que no es pequeño pone por delante la ilusión y el trabajo en equipo más allá de liderazgos personales

Voz 1040 21:13 viendo que yo en cabeza pero ojo liderar liderar el talento quiero decir las capacidades de liderazgo el partido son muy importantes y tiene que haber muchas tiene que haber muchos enteros en este sentido vamos a tratar de forma lo mejor posible y eso es eso es lo que vamos a presentar

Voz 0825 21:28 todo está por hacer cerrar su equipo confeccionar la lista en la candidatura que eleva a acompañar el programa electoral su propuesta de ciudad para convencer a los que tendrán que votarle después de cuatro años en los que reconoce el apoyo del Partido Socialista Manuela Carmena ha desdibujado el trabajo de oposición

Voz 1040 21:44 que sinceramente si es una sensación extraña en la que se ha tenido en esta último mandato porque realmente bueno muchos de las propuestas del Partido Socialista ha salido para adelante pero solamente un grupo ha llevado quizá sea llevado los parabienes no en ese sentido cuando las cosas no han salido bien pues han sido criticados los dos yo creo que ha sido una cierta injusticia

Voz 0825 22:01 ha sido la puesta de Pedro Sánchez y los militantes le han avalado ahora el partido se jugará en otro campo

Voz 1275 22:08 es once de marzo se cumplen quince años de los terribles atentados que dejaron ciento noventa y dos víctimas los actos de homenaje comienzan a las nueve de la mañana en la Puerta del Sol titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1524 22:18 sesenta antes políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid colocarán una corona de laurel ante la placa en memoria de la

Voz 1787 22:24 víctimas a lo largo del día habrá siete actos de homenaje a organizados por víctimas políticos y agentes sociales

Voz 1275 22:30 catorce personas han resultado intoxicadas leves esta noche en un incendio en Navalcarnero en una zona de chabolas conocida como el carril toledano el fuego ha quemado una infravivienda una autocaravana y dos coches nueve personas han sido trasladadas al hospital

Voz 1524 22:41 la Audiencia Provincial juzga hoy al exalcalde de Cobeña Eugenio González Moya al ex jefe de Policía Local del municipio Sergio Caparrós por un delito de coacciones a varios agentes que denunciaron que se retiraban multas de aparcamiento la Fiscalía pide para ellos dos años de prisión

Voz 1275 22:54 en los deportes el Real Madrid ganó anoche en Valladolid uno cuatro así que Solari seguirá en el banquillo al menos de momento el Rayo Majadahonda ganó en Alcorcón dos cero en el derbi madrileño siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en las calles de la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:15 buenos días qué tal Laura con muchísima energía así lo refleja General Ricardos con Marqués de Vadillo esta conexión en sentido M30 y una vez allí en los recorridos habituales de cada mañana Vicente Calderón San Pol de Mar sentido A seis Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte claro que también destacamos a esta hora un par de entradas Santa María de la Cabeza y Conde de Casal y el túnel de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona

Voz 1275 23:38 qué tal las carreteras deje de María Herrero buenos días

Voz 0268 23:40 hola buenos días Laura pues todavía complicaciones en los accesos sobre todo en la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando también por la A5 en Alcorcón y Campamento y en la M cuarenta continúa el tráfico también muy intensos sobre todo de Vallecas sacos la hacia helados en el barrio de La Fortuna en Pozuelo hacia las seis Gemma Alemany y túneles del Pardo sentido aún

Voz 1275 23:58 nos queda la previsión del tiempo ampliamos con Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 24:03 tiempo soleado con temperaturas un poco más bajas que ayer las máximas ya que las actuales no invitan a abrigarse demasiado hace poco frío después el sol lucirá durante toda la jornada con valores alrededor de los veinte grados esta tarde en la mayor parte de la comunidad no repetiremos máximas de hasta veinticinco coma ayer pero aún así al sol el ambiente será muy suave gran parte de la semana el tiempo será parecido al de hoy pero con temperaturas más bajas durante las noches

Voz 39 24:28 esta cuña de radio no es sólo una cuña de radio la señal que estabas esperando para tener un Mini Cooper gasolina sin entrar de este suelo doscientos cincuenta euros al mes aquí está la señal que esperabas

Voz 40 24:41 en XXXV cuotas cuota final trece mil ciento ochenta y cuatro con treinta y tres euros Tai seis con sesenta y uno por ciento Sólo en marzo financiando con BMW Bank informa T en concesionarios de Madrid punto mini punto

Voz 1787 24:51 pues sí aparcamos

Voz 41 24:53 lo convivimos cediendo a uno el espacio que necesita respetando los sitios reservados para quien los precisa o mejor porqué no convivimos como deberíamos aparcar su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entra en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 42 25:16 el Fotocasa no tenemos el filtro sin vecino con

Voz 17 25:19 lo que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir Fotocasa descarga tela

Voz 43 25:28 mis tiene unas ofertas de vértigo tan vertiginosas como la cocina y el vestidos de la alpinista que en tan cool de Luna el treinta y uno de marzo tu cocina Schmitt a partir de las seis mil cuatrocientos euros

Voz 0055 25:39 ni porque tú no eres como

Voz 27 25:41 los demás informe tiene una de las quince

Voz 17 25:44 tiendas Schmitt de matriz Cuén nuestra Web Design punto Schmitt

Voz 0125 25:47 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombretón llevó

Voz 44 26:02 las cosas si se analiza eso en este mes de marzo apoye estrena por gigantes de semanas antes desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada Pymar defiende que te van hasta fin de mes condiciones

Voz 11 26:18 cuando generas tu propia energía cien por cien renovable el sol sale siempre instala paneles

Voz 16 26:23 los en tu vivienda instala Smart solar de Iberdrola y si vives en Madrid ciudad te ahorras el cincuenta por ciento de Libby informa en Iberdrola punto es o en el novecientos veintidós cuarenta y cinco vestidos Iberdrola empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 11 26:39 necesitas cambiar tu vehículo en Kate ocasión disfruta de hasta un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la garantía Noor Kate ocasión turismos e industriales con kilometraje certificado garantía de un año y mucho más esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos

Voz 1787 26:55 ocasión pon tu vehículo en marcha María creo que voy a salir a dar una vuelta

Voz 1603 27:01 en pijama porque apetece a ti lo que te pegas usted

Voz 11 27:08 a descubrirlo a la Red Bull Renault desde diez mil seiscientos veinte euros que ahora disponible en P

Voz 45 27:15 oferta Bank condiciones Dacia punto es Enrico tipo herramientas de calidad profesional para todos tus trabajos a partir del quince de marzo Bennati quién de descubre en nuestra selección de herramientas bricks EPO precios bajos todos los días

Voz 1603 27:32 a mediodía el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 27:34 ha convocado un minuto de silencio en Cibeles a las puertas del consistorio por la mujer asesinada a tiros el pasado viernes ocho OM en Ciudad Lineal el sábado otra mujer agredida en plena calle en el mismo barrio por su pareja que está detenida y en los tribunales a las diez de esta mañana arranca el juicio contra un hombre acusado de matar a su mujer y arrojar el cuerpo que aún sigue desaparecido aún contenedor la Fiscalía que pide quince años de PRISA

Voz 1524 27:55 con Virginia Sarmiento los hechos ocurrían a primera hora del veintidós de junio de dos mil doce la mató de forma violenta y metió su cuerpo en una bolsa de basura tirándolo a un contenedor los días posteriores fingió que seguía con vida envío mensajes desde su móvil diciendo que había regresado a su país y hasta presento en el banco un poder notarial para retirar dinero en nombre de la víctima fue detenido en julio de dos mil quince en Valencia

Voz 1275 28:16 las una investigación a raíz de la denuncia que presentaron los

Voz 1524 28:18 padres de su esposa la Audiencia Provincial juzga hoy a este hombre por asesinato estaba casado desde mil novecientos noventa y ocho con la víctima y tenían dos hijas que vivían en su país de origen la mujer trabajaba como empleada del hogar ya había interpuesto varias denuncias por agresiones contra su marido para evitar la convivencia con las niñas cuando lograsen la agrupación Familias el anuncio

Voz 1275 28:38 esto femenino ha batido récords este fin de semana en Madrid ayer en el juicio encender trece mil cuatrocientos setenta y dos personas asistieron al partido que enfrentó al Estudiantes femenino con el Magic canario casi se duplicó el anterior registro el anterior récord que ostentaba el equipo valenciano Ros Casares con siete mil ochocientos asistentes en dos mil diez Irene San Román y Mariana González son jugadoras del Estudiantes femenino

Voz 14 29:00 es el ciento ahora en desde no mantenía hoy cuando estaban en la senda mirarlo todo lo que había mientras que atrayendo ha sido increíble como como un sueño

Voz 5 29:13 muchísimas gracias y que no es hacho no se han hecho muy felices a todas simplemente gracias gracias por porvenir apoyarnos y por hacer que esto no sea algo aislado

Voz 1275 29:23 el Estudiantes por cierto ganó ochenta y seis cincuenta y cinco hoy esta semana a la Comunidad de Madrid inicia la primera campaña de la temporada para luchar contra las orugas procesionales del Pino el Gobierno regional calcula que unos cuatro cuarenta mil hectáreas podrían estar afectadas en mayor o menor medida por estos insectos que pueden provocar graves daños a los perros y afectar la salud de las personas que entren en contacto con ellos se recomienda evitar acercarse a las zonas donde se concentran estas orugas once grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en las

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy comienza el lunes once de marzo con el artículo cincuenta de la Ley Electoral encima de la mesa en ese artículo se va a basar hoy la Junta Electoral para decidir si suspende las ruedas de prensa que el Gobierno da tras cada Consejo de Ministros los viernes se lo ha pedido el Partido Popular porque dice el PP que los decretos ley que el Gobierno va a aprobar iba a explicar en esas ruedas de prensa son electoralistas así empieza un día en el que las listas son la noticia más recurrente hoy en toda la prensa tenemos el así punto de Ciudadanos en Castilla y León que probablemente hoy sepan por fin cuál es su candidato o candidata porque han tenido que congelar las primarias por un presunto pucherazo tenemos también las listas en Cataluña recuperemos Aimar Bretos en esta revista de prensa

Voz 0055 31:00 hola otra vez a la fuente que no sea nada aquí

Voz 1727 31:02 desde hace un rato El periodista Francesc Marc Álvaro publica La Vanguardia un artículo muy crítico Aimar con lo que ha sucedido en Cataluña y en el PD Cate en las últimas horas Puigdemont será el cabeza de lista a las europeas y su gente llenará las candidaturas de las generales

Voz 0055 31:19 dice francés Macará marca Álvaro que Puigdemont ha logrado su objetivo de controlar completamente el espacio pues gente ondea ha purgado sin manías a los que hicieron posible la moción de censura contra Rajoy que él no quería de facto el de Cat se disuelve en el artefacto y en la lógica del hombre de Waterloo gracias a una operación donde se ha visto nueva de que los cuadros convergentes favorecen siempre al quién manda y las apelaciones a los presos y a los exiliados dice han contribuido a frenar cualquier debate de fondo en beneficio de un clima emocional donde toda discrepancia es susceptible de ser catalogado de traición Ibon BI y Ferran Bel se han quedado para dar sensación de calma una calma a la parroquia para maquillar esta opa hostil de ECA

Voz 1727 32:03 Francesc Marc Álvaro en La Vanguardia esta mañana publican encuestas claro la de hoy es de tres para ABC de una mayoría la suma de PSOE Unidos Podemos y nacionalistas frente a las fuerzas del centro a la derecha

Voz 0055 32:17 sí dice dice a ABC que la fragmentación castiga a PP Ciudadanos y Vox de celebrarse elecciones ahora según esta encuesta el Parlamento quedaría así mayoría de PSOE con ciento treinta y cuatro escaños en el PP que caería hasta ochenta y siete cincuenta menos de los que tiene ahora mismo ciudadanos tercera fuerza con XXXVIII en cuarta posición estaría Vox con treinta y seis en quinto lugar Unidos Podemos con treinta escaños los tres partidos de derecha no suma mayoría absoluta de hecho la suma sólo de PSOE más podemos quedaría ligeramente por encima de la suma de PP Ciudadanos Vox si sumaría mayoría el peso con los demás partidos que apoyaron la moción de censura ya algo

Voz 1727 32:58 a sobre esta cuenta atrás para las elecciones cuenta el país que el Gobierno ha activado una unidad contra la desinformación ante la cita electoral

Voz 0055 33:06 por qué se considera esa considera Seguridad Nacional objetivo es evitar y mitigar las consecuencias de un posible ciberataque y combatir los bulos y la desinformación es una unidad contra las llamadas amenazas híbridas mensajes distorsionados por ejemplo que ya aprendieron la crisis catalana de dos mil diecisiete por parte de Rusia

Voz 20 33:25 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no se cobra

Voz 21 33:33 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0125 33:46 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativo llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento de Cuba ese tela en Limited Edition que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 44 34:00 las cosas esa analiza eso sube en este mes de marzo apoye estrenados por gigantes que semanas antes de dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada Pymar defiende que te van hasta fin de mes condiciones punto

Voz 29 34:11 oye David tú tienes alarma sí destruidas diré es que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 30 34:24 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1727 34:38 ya en la prensa internacional dos países de nuevo Venezuela y Argelia no sólo contabas a las seis de la mañana Dani algunos periódicos dicen que Venezuela va camino de convertirse en Cuba

Voz 1787 34:49 bueno sí o es lo que pretende de Maduro es de lo que Adrián

Voz 0456 34:52 por ejemplo el alemán Die Welt que lamenta que se burla Maduro de todo culpando a Estados Unidos como si hubiera un interruptor en la Casa Blanca Leo para pagar Venezuela como si Guaidó tuviera acceso a todos los enchufes del país como si Estados Unidos fuera responsable también por ejemplo del caos en el Gobierno de Maduro que ha tenido diecisiete ministros diferentes en dieciséis años maduro trata de convertir Venezuela en Cuba pero no le va a salir bien concluye porque Venezuela no es una isla el hedor de la muerte se cierne sobre el apagón en Caracas titula The Times Le Monde hace eco de los mítines a favor y en contra del Gobierno en Venezuela tras el apagón Venezuela el largo bucea en la oscuridad titula Le Figaro

Voz 1727 35:27 un desmentido que hace el New York Times y es lo más destaca

Voz 0456 35:29 dado sobre Venezuela en su página web en este vídeo afirman que Maduro no estuvo detrás de el incendio de ningún camión de ayuda humanitaria los que intentaron entrar hace unas semanas en el país a través de la frontera con Colombia en este vídeo en exclusiva desmonta las acusaciones del Departamento de Estado de EEUU sí que difundió después Guaidó y la oposición en estas imágenes del New York Times se ve que es un manifestante antigubernamental el que lanza un cóctel molotov que cae sobre el camión el Times ha preguntado a las autoridades norteamericanas por estas imágenes se limitan a responder que no importa cuáles sean las circunstancias Maduro es el culpable del bloqueo Maduro es el culpable de la violencia

Voz 1727 36:07 el segundo país lo decíamos ya es Geli ha convocado una huelga general mientras Buteflika regresa sin que se sepa muy bien cómo está

Voz 0456 36:15 es el principal titular de la prensa europea sin de The Gardian de Le Monde el transporte de la mayoría de escuelas hoy cerradas diarios que recogen las manifestaciones allí de estas últimas horas diez mil personas se han manifestado también en París ayer destaca Le Figaro cuando el domingo pasado fueron seis mil a este diario añade que hay mucha confusión en Argelia que podrían retrasarse las elecciones presidenciales una primavera argelinas se pregunta Libération en un reportaje especial el ejército se enfrenta a una decisión histórica la de darle el poder al pueblo y el Süddeutsche para terminar recuerda que Argelia es un país en el que la mitad de su población tienen menos de veinticinco años y uno de cada tres de esos jóvenes no encuentra empleo

Voz 1727 36:54 sobre la crisis abierta en Argelia lean a Lluís Bassets hoy en el País Argelia lo tiene todo recursos ciudades maravillosas una población joven educada cuesta mucho desembarazarse de lo que les sobra esa costra vieja y rígida que la domina y constriñe hasta impedirle crecer y ser ella misma esa falta esa falsa República que jamás ha existido

Voz 0055 37:16 los argelinos de menos de treinta años y que conforman el setenta por ciento de la población ya no caben en esa camisa de fuerza dice Bassets asombra el silencio institucional Argelia es una nave sin nadie al timón con una calle que bulle un régimen que calla haga lo que haga el Consejo Constitucional esa camisa de fuerza ya no aguanta dice Vázquez Argelia camina por primera vez hacia la libertad y los gobiernos europeos no deben quedarse a contemplar el espectáculo

Voz 1727 37:41 desde la barrera hay algo en la prensa francesa han respuesta lo que ayer la futura líder de de los conservadores alemanes la sustituta de Merkel dijo sobre la propuesta de Macron de una Europa más fuerte una Europa no sólo Unida financieramente sino socialmente

Voz 0456 37:57 hay silencio en la prensa francesa lo que sí hay es muchas reacciones en la prensa alemana por la fría respuesta de París porque al parecer Paris de quién espera una respuesta no es de la líder de la CDU actual sino de la anterior de Angela Merkel en la prensa francesa lo que hay es una carta por ejemplo en Libération o en The Gardian que publica el líder de la oposición Jean Luc Mélenchon de Francia insumiso diciendo que esa visión que tiene Macron de la Unión Europea no es la que nos va a llevar a un buen futuro que tiene que ser más ecológica y que tiene que recuperar lo que hemos perdido durante cuarenta años en los recortes del Estado del bienestar

Voz 1727 38:29 no creo que defiende su propuesta liberal con un fuerte componente social la llamada a suceder a Angela Merkel que dice que la parte financiera pero la parte social esa no esa no bueno aquí en España once de marzo aniversario del país entrevista a Juan Jesús Manzano comisario principal cuando yihadismo golpeó la capital hace hoy quince años y habla sin tapujos desmontando lo que considera la gran mentira fraguada desde el Gobierno de Aznar

Voz 0055 38:59 el comisario dice que supo que se trataba de un atentado yihadista el mismo once de marzo a las tres de la tarde dice Se descartó con absoluta certeza que fuera autoría de ETA dije el Gobierno de Aznar me pidió que asumiera su mentira sobre el atentado me pidió que asumiera que los tedax habían utilizado la palabra Titadyne como el explosivo utilizado en el 11M el que usaba ETA de esa manera el Gobierno podía justificar su error nunca fue así

Voz 1727 39:22 yo a esto el ex comisario Villarejo cobró fondos reservados del Ministerio del Interior por la llamada Operación Cataluña

Voz 0055 39:28 se lo reconoció él mismo Villarejo aún a mí

Voz 1787 39:31 algo con el que habló en una de las muchas conversaciones

Voz 0055 39:34 que grabó para protegerse la conversación la publica La Vanguardia dice así literal de Villarejo Marcelino en referencia a Marcelino Martín Blas por entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino me ha pagado mucha pasta porque él era el que manejaba la pasta de Cataluña

Voz 1603 39:49 de lo otro tal yo que tengo

Voz 0055 39:52 pues esta foto copiados los billetes tengo claro nos ha jodido me han dejado un zurrón a deber aún me de ver unos cincuenta o sesenta mil menuda

Voz 1727 40:05 sesenta mil euros en el zurrón estaba ya antes de que venga Sampe una noticia que recorre hoy toda la prensa deportiva Hinault deportiva el equipo femenino del Estudiantes suele jugar en una pista con capacidad para seiscientas personas bueno pues ayer jugó ante catorce mil catorce mil personas celebraba su XXX aniversario y abarrotó el Palacio de los Deportes de Madrid ante el Magec Tías

Voz 48 40:29 un doble desistir

Voz 1727 40:35 y el speaker del partido hubo récord de asistencia a un partido de baloncesto femenino en España

Voz 14 40:40 demostrar estas otras también damos espectáculo que podemos llenar pabellones quiere algo que yo creo que hasta ahora creíamos que ya espero que le venga muchas la fuga

Voz 1727 40:53 era de de estudiantes Irene San Román nosotras también podemos dice llenar pabellones

Voz 49 41:01 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1603 41:32 pediría a una energética

Voz 8 41:34 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla IS está también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 9 41:41 donde quiera algo más

Voz 10 41:43 ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética Le pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas

Voz 1603 41:52 datos sí

Voz 2 41:53 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:11 buenos días y viaja por la Unión Europea y necesita asistencia médica recuerde que existe la tarjeta sanitaria europea con ella tiene derecho a tener la misma atención médica que los residentes del país en el que esté es válida en los veintiocho países de la Unión Europea más Islandia Liechtenstein Noruega Suecia puede pedirla a través del Ministerio de Empleo recibirá la tarjeta en su casa en el plazo de diez días

Voz 2 42:33 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 17 42:39 después de puntillas toda la mañana para no despertarle de no pasar la aspiradora sí quiero tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas y les susurraba dijo hasta dos la comida estén mesa a lo que él te suelta papá que

Voz 12 42:55 sí Diges te has preguntado si ser padres compensa

Voz 1603 43:00 el diecinueve de marzo extraviado el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 2 43:11 en la Cadena SER hoy

Voz 1727 43:18 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1603 43:22 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 43:31 el fútbol Sampe empieza a parecerse a la política los cargos y las expectativas se renuevan semanas semana sobre todo en el Real Madrid

Voz 1161 43:38 como dice el lema de su compatriota Simeone del compatriota de Solari la permanencia del argentino en el banquillo blanco se vive partido partido desde la semana en la que lo perdieron todo y por eso sigue tras la victoria de anoche uno cuatro en Zorrilla aunque cuando se le pregunta Butragueño no apuesta por el técnico declaraciones Movistar puedes confirmar que solar y va a seguir sentado en el banquillo el Real Madrid el próximo partido e incluso sin ir confirma hasta final de temporada

Voz 50 44:01 sé eso es un estupendo profesión

Voz 12 44:03 la aquí ahora estamos para hablar de él

Voz 1161 44:06 yo tengo que decir que no me puedes confirmar nada en este momento no te digo es que estamos aquí para ver del parte bueno pues el partido fue un mal inicio de los blancos que pudieron recibir una goleada en la primera media hora un penalti fallado los doce minutos por los locales dos goles anulados a Guardiola y finalmente el uno cero que marcaba a en el minuto veintinueve les salvo empatar rápido con el gol de Varane en el XXXIV y cambió un poco la cara en la segunda parte con el doblete de Benzema y el definitivo de Modric se acabó expulsado Casemiro que se perderá el próximo partido de Liga ante el Celta del resto del domingo servía cinco Real Sociedad dos hat trick de Benger habla Machín

Voz 51 44:36 la presión todos en este equipo la intrínseca con lo que es la competición hoy han demostrado los jugadores que saben perfectamente llevará saber competir desde el primer minuto hasta el último

Voz 1161 44:48 dos victorias en los últimos minutos el Girona dos Valencia tres gol de Ferran Torres en el noventa Levante cero Villarreal dos goles de pie en el noventa y el noventa y tres Black Javi Calleja libremente y nos viene muy bien ha perdido muy importantes los resultados que se habían dado John mucho tiempo sufriendo si conseguir ahora

Voz 52 45:05 hasta ahora mismo seguimos dependiendo de nosotros mismos estamos fuera

Voz 1161 45:08 derrota del Celta también en casa cero uno ante el Betis marcaba Jesé y lo hacía después de quinientos sesenta y ocho días de su último gol en la Liga española y después de veintisiete jornadas no cambia nada en la parte alta Barça Atlético Madrid y Getafe están en puestos Champions árabes y Sevilla en los de Europa League se complica un poquito más la parte baja cinco equipos en cuatro puntos Celta XXV Rayo XXIII y Huesca XXII son los que ocupan ahora mismo el descenso Valladolid Villarreal están fuera con sólo un punto de ventaja sobre el Celta en Segunda se completa esta noche la jornada veintinueve con el Málaga Osasuna a las nueve de la noche Granada ahí Osasuna este con un partido menos siguen en plazas de ascenso directo en promoción de ascenso Albacete Málaga también con ese partido pendiente deportivo y Cádiz el descenso eso a Segunda B es para Extremadura Nástic Córdoba el expulsado Reus en tenis Rafa Nadal ha debutado esta madrugada con cómoda victoria en el torneo de Indian Wells doble seis uno ante el estadounidense Jared Donaldson su próximo rival en segunda ronda será el argentino Diego Suárez Man eliminado también Feliciano López en tres sets con el ruso Karen Casanova desde las diez de la noche Alber Ramos se enfrentará al francés Gael Monfils arrancó el Mundial de Motos con el Gran Premio de Qatar venció Dovizioso en la última curva a Márquez en Moto GP Moto2 el mejor español fue Augusto Fernández quinto

Voz 1727 46:13 Moto3 terminó tercero próximo Gran Premio en Argentina

Voz 1787 46:17 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña

Voz 14 46:20 vale y yo quiero un mandato vale

Voz 0277 46:23 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 14 46:26 vale cortado pero descafeinado seis marchando cuatro cortados

Voz 1787 46:31 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Rogue One Space titulares en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 20 46:46 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco cobra

Voz 21 46:53 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0125 47:06 el vive la primavera la ahora todas las