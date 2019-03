Hoy por Hoy (11/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días dentro de un mes exactamente estaremos a punto de comenzar la campaña electoral para las elecciones generales hoy es once de marzo y será el once de abril a las doce de la noche cuando se realice la pegada de carteles muy simbólica ya queda un mes de precampaña con la incógnita de si tendrá una traducción elector al y en qué medida la impresionante movilización de mujeres y hombres que el viernes vimos en las calles de toda España con motivo del ocho OM queda por ver si prende en España como ya lo ha hecho en el resto de Europa la movilización de los jóvenes por el clima este viernes tenemos aquí la primera convocatoria verde el feminismo y el ecologismo los dos movimientos sociales más vitales globales y transversales de este momento histórico se cruzan prácticamente en una semana en nuestro país en España quedan muchas incógnitas sí pero una certeza las elecciones españolas muchas y muy trascendentes no deberían hacernos olvidar lo que nos jugamos en Europa un mes después el veintiséis de mayo

Voz 1027 01:07 yo y sobre esta batalla

Voz 1727 01:10 un detalle Macron expuso estos días lo hemos contado aquí su programa liberal para Europa que incluía eso sí lo que llamó un escudo social con por ejemplo un salario mínimo común a toda la Unión bueno pues la sucesora de Merkel en la CDU han Negrete gran Carrión Bauer ya ha presentado sus credenciales este fin de semana no hace ni una concesión a la Europa de los ciudadanos nada de salario mínimo común nada de una prestación por desempleo común nada de mutualización la deuda de todos los países convergencia financiera si Convergencia social no dicen vuelven a decir siguen diciendo los conservadores alemanes como si no hubiéramos aprendido nada de esta década pide los monstruos que ha despertado

es once de marzo día para el recuerdo para el acompañamiento de las víctimas en nuestro país en España nos ocuparemos de este aniversario a las ocho y media de la mañana y ahora noticias que avanza la Cadena SER la primera la justicia marroquí archiva la causa contra la activista española Helena Maleno Aimar

Allen estaba acusada de tráfico de personas por su llamada su Salvamento Marítimo avisando de las pateras que estaban en problemas

Voz 1 02:41 mi deber es lanzar el mensaje

Voz 1727 02:44 lo que es que no se puede criminalizar

el sueco se archiva el caso porque no ha encontrado ningún indicio de delito

Voz 1727 02:50 vamos a hablar con ella en unos minutos y les contaremos también aquí en la SER la conexión entre el vicepresidente de Vox y una asociación ultra católica del líder de la Fundación Francisco

la Junta Electoral estudia hoy la petición de PP y Ciudadanos para suspender las ruedas de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros porque las consideran propaganda electoral

Ciudadanos investiga las irregularidades en sus primarias de Castilla y León la candidata de Albert Rivera Silvia Clemente ganó por los pelos en una votación en la que hubo más

Voz 2 03:20 dos que votantes en Cataluña Puigdemont

Voz 1727 03:22 lo duro se imponen a lo que quedaba de moderación en el P de Cat El Puigdemont será cabeza de lista a las europeas para competir directamente con Junqueras y su gente de confianza llenará las candidaturas al Congreso sustituyendo a los diputados que apostaban por el diálogo con el Gobierno central como Campuzano Choclán si repetirá Mirian Nogueras alineada con las tesis de Puigdemont y que habla

Voz 0137 03:46 Hackett Jobs para Catalunya Ferro complexidad

Voz 1727 03:49 de un Junts per Cataluña firme y sin complejos exactamente igual ese reivindica la derecha española sin complejos la luz empieza a volver a algunas zonas de la capital de Venezuela pero todavía de forma muy inestable

Voz 0027 04:02 mismo sigue culpando a Estados Unidos un supuesto sabotaje Guaidó dice que ya hay al menos diecisiete muertos en los hospitales por el apagón asesinato o llamarle muerto pero extra oficial de grasita pues superar cuarenta o sesenta

Voz 1727 04:16 Buteflika vuelve a Argelia pero las protestas continúan Etiopía hay también China han anunciado esta noche que dejan de operar los aviones Boeing como el que se estrelló ayer en Etiopía matando a ciento cincuenta y siete personas entre ellas dos españoles Rafa Nadal ha debutado esta madrugada con una cómoda victoria en Indian Wells Sampe mundo

Voz 1161 04:44 el seis uno sobre la estadounidense ya letón son su rival en segunda ronda será el argentino Diego Suárez han eliminado Feliciano López en tres sets con el ruso Karen Cassano a las diez de la noche resolver Ramos en ya al francés Gael Monfils en cuanto al fútbol Valladolid uno Real Madrid cuatro sigue Solari aunque Butragueño no confirmó hasta cuando Movistar

Voz 3 04:59 tres confirmar que solar iba a seguir sentado en el banquillo del Real Madrid el próximo partido e incluso siembra con firmas hasta final de tempore

Voz 4 05:05 eso es uno estupendo profesionales pero aquí ahora estamos para hablar del parto

Voz 0137 05:09 la próxima cita el Celta

Voz 5 05:13 con qué tiempo empieza la semana Jordi

Voz 0978 05:15 como buenos días buenos días con tranquilidad y con una perspectiva de pocos cambios para el conjunto de la semana más allá de algunas lluvias en el norte de la península de aumentó ahora las nubes son abundantes en el Cantábrico dejan incluso alguna llovizna en el puntos del Mediterráneo como en el este de Cataluña buen Baleares irán desapareciendo acabará siendo son la mayor parte de horas en todo el país y eso repercutirá en las temperaturas no serán tan altas como ayer pero poco frío que hace ahora mismo pasaremos un ambiente suave durante la tarde máximas de quince a veinte grados alrededor de los Veinticinco cerca del Guadalquivir el Tajo Guadiana

Voz 1727 05:50 le buenos días buenos días Pepa la dije

a las ocho y siete las siete y siete en Canarias cuesta hoy encontrar lo que se dice una noticia positiva para empezar la semana pero esta esta lo es sin duda lo hemos adelantado hace unos minutos en la portada en la SER que la justicia marroquí archiva definitivamente la causa contra Helena Maleno la activista española que llegó a estar acusada de tráfico de seres humanos por socorrer a los inmigrantes que se juegan la vida en el Estrecho Nicolas Castellano buenos días

Voz 1620 07:43 qué tal buenos días Pepa pues sí según ha podido saber la Cadena SER el Tribunal de Apelaciones de Tánger notificó la semana pasada a las abogada de Maleno el archivo final de esta causa por la que tuvo que comparecer hasta en hasta tres ocasiones ante juez marroquí Se da carpetazo definitivo a la persecución penal que se cernía sobre la defensora de los derechos humanos Maleno se ha enfrentado Pepa como decías a la posibilidad de ser condena

Voz 0027 08:03 la incluso a la cadena perpetua según recoge el COI

Voz 1620 08:05 digo penal marroquí para los delitos de los que se les acusaba tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular se acaba la pesadilla Marruecos siete años después de comenzar a ser investigada por la policía española queda acreditado por tanto que su labor de auxilio a los inmigrantes no supone ningún acto ilegal comienza ahora Pepa una lucha por recuperar sus derechos perdidos en este tiempo entre ellos el de residencia Marruecos tanto para ella como para su familia

Voz 1727 08:30 Navaleno buenos días y enhorabuena hola Un día termina esta pesadilla que empezó hace siete años tan larga tan dura tan inexplicable como está

Voz 11 08:43 pues me acaba de que haya sido padre madre da mucha gente

Voz 1727 08:55 vamos a intentar de nuevo esa comunicación con Helena Maleno a lo largo del programa qué lástima porque en este momento no era posible ocho y nueve siete y nueve en Canarias

Voz 12 09:07 el diez del padre tu hijo te dice

Voz 0027 09:09 no a pulmón y para celebrarlo te regalas la mejor para de pádel

Voz 13 09:13 junto te sientes muy de Ibooks de quiere sentir Termibus piden a un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros testigos

Voz 0027 09:20 los euros sin intereses ni comisiones punto Es Pot llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos vistiendo de Teddy Bruce

Voz 1727 09:30 las ocho y nueve horas siete y nueve en Canarias el lío que tiene montado Ciudadanos en Castilla y León suma y sigue el partido ha tenido que congelar por presuntas irregularidades las primarias que este fin de semana había ganado por la mínima la candidata impulsada por Rivera Silvia Clemente una ex del PP regional hay ochenta y un votos más que votantes se sospecha que salieron de un mismo ordenador de madrugada Óscar García buenos días

Voz 1645 09:55 hola Pepa buenos días una sospecha de pucherazo

Voz 1727 09:58 es lo que le faltaba Rivera hay en Castilla y León porque se le está instando estas primarias

Voz 1645 10:03 sí es un capítulo más de este culebrón ya podemos decir así Pepa hay en este episodio lo que ocurre es que según el acta de primarias de Ciudadanos a la que ha tenido acceso la Cadena SER hay más votos que mi antes participaron en concreto ochenta y uno según fuentes de la candidatura de Igea el asunto es muy grave porque en el voto que es telemáticos se han detectado patrones muy singulares han hecho incluso una estadística por ejemplo hay un patrón horario decenas de votos en plena madrugada del viernes al sábado o de cómo se agrupan los votos en la lista Se sospecha que se hicieron desde un mismo ordenador desde una misma dirección IP esos ochenta y un votos son claves porque Ciudadanos dijo el sábado que Clemente había ganado a Igea por sólo treinta y cinco sufragios de momento su proclamación la de Clemente está en suspenso

Voz 1727 10:48 a este movimiento en Navarra de Ciudadanos y el PP ambos confirman que están negociando con Unión del Pueblo Navarro el Partido Regionalista de derechas para presentarse juntos los tres PP Ciudadanos UPN a todas las elecciones en esa comunidad generales forales y locales Grady Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 2 11:06 buenos días Pepa si finalmente prospera este pacto

Voz 1727 11:08 no de toda la derecha navarra salvo Vox sería algo inédito en España PP y Ciudadanos nunca habían concurrido juntos a unas elecciones hasta ahora

Voz 0647 11:16 desde luego tampoco UPN conciudadanos que ya se presentó a las pasadas elecciones forales Si la formación naranja no sacó uno de los cincuenta escaños en el Parlamento de Navarra por unas decenas de votos UPN cuenta hoy con quince parlamentarios y dos el Partido Popular ambos partidos firmaron el acuerdo electoral la semana pasada para las elecciones generales forales y municipales un pacto que puede incluir ahora también a Ciudadanos la secretaria de Organización de este partido es Ruth Goñi

Voz 14 11:42 está ahí estamos en negociaciones Si pocos días podremos hablar no no podemos concretar nada aún pero es verdad que estamos en conversaciones con UPN yo creo que si todo va como va

Voz 0647 11:55 tampoco el Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro se va a reunir hoy para decidir si da vía libre a este acuerdo con Ciudadanos una formación cuyos principios son contrarios al régimen foral de Navarra gracias

Voz 1727 12:08 Fernando Buendía

Voz 12 12:09 buen día

Voz 1727 14:26 a las ocho y cuarto ahora las siete y cuarto en Canarias nos ocupamos ya de lo que está pasando en Castelldefels Un grupo de unos veinticinco encapuchados atacó el sábado por la noche a un centro de menores no acompañados los conocidos como amenas inmigrantes hubo heridos ayer domingo por la tarde más de medio centenar de personas volvieron al lugar hasta que los Mossos consiguieron dispersar así que la pregunta esta mañana es Joan Bofill bon día qué está pasando ahí

Voz 1450 14:54 bueno pues ha habido un continuo este

Voz 0931 14:57 de semana de ataques de enfrentamientos todo pasó en un centro que desde diciembre está acogiendo a treinta y cinco menores inmigrantes y algunos de ellos discutieron el sábado con un grupo de jóvenes del pueblo se lanzaron piedras entre ellos y horas después unos veinticinco encapuchados atacan el centros rompe en parte del mobiliario agreden a menores uno de ellos tuvo que ser hospitalizado y además los educadores tuvieron que ser Hatem nidos al intentar proteger a los chavales pero es que ya anoche algunas de las personas que habían participado en el acto del sábado volvieron a las puertas del centro y los Mossos tuvieron que dispersarlos e identificar a algunos de ellos la Generalitat Valenciana denunciar estos hechos ante la Fiscalía de delitos de odio recordando que además en otro centro de Canet de Mar un hombre entró con un machete la semana pasada en este caso nadie resultó

Voz 1727 15:37 Madrid veinticinco encapuchados en un centro donde están menores no acompañados los menos los inmigrantes es dramático el repunte de crímenes machistas que ha vivido este fin de semana cuando todavía resuena el estruendo del viernes en las calles de toda España tres mujeres asesinadas en tres días Mariola colorido buenos días

Voz 0259 15:56 buenos días qué tal María José de cuarenta y tres años Gloria de cincuenta y ocho y estrella de sesenta y tres son las tres mujeres asesinadas en Galicia Málaga y Madrid por sus maridos desde el ocho OM las mataron en casa dos a tiros con escopetas de caza y otra salvajemente acuchillada en presencia de su hijo de quince años escucha cómo no interpretar el que fue delegado para la Violencia de Género el experto Miguel

Voz 17 16:20 frente como una reacción del machismo ante la percepción era movilización de las mujeres del avance de la igualdad

Voz 1027 16:27 sí cada día ahí tienen dice

Voz 17 16:29 de partidos políticos medios de comunicación sin redes sociales que las medidas de igualdad la lucha contra la violencia de género va contra los hombres al final alguno de estos hombres puede responder con la violencia hay puede hacerlo en su mayor expresión

Voz 0259 16:42 en ninguno de los tres casos había denuncias tan sólo una de las doce víctimas mortales de este año había pedido ayuda las autoridades piden mayor implicación de

Voz 18 16:51 familias y de los entornos para que denuncien

Voz 0259 16:53 sí tienen conocimiento de malos tratos novecientas ochenta y siete mujeres han sido asesinadas desde que en dos mil tres empezaron las estadísticas oficiales hoy Pepa nuevamente habrá manifestaciones protestas y concentraciones de condena y repulsa en Galicia Málaga por estos nuevos asesinatos

Voz 1727 17:12 ellas Mariola

Voz 12 17:13 hasta luego

Voz 2 17:18 buenas tardes no son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco he corrido diez kilómetros he llevado al perro al veterinario

Voz 12 18:54 hoy por hoy

Voz 0027 18:56 con Pepa Bueno

Voz 1727 18:59 el presidente Buteflika ya está de vuelta en Argelia pasado quince días ingresado en Ginebra nadie sabe nada sobre su estado de salud ni siquiera lo han visto ha sido el Gobierno quién ha confirmado el regreso del presidente en plena crisis social por su decisión de presentarse a la reelección para un quinto mandato Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 19:17 buenos días aunque el Gobierno asegura que Buteflika sólo sea sometido a un chequeo rutinario en Ginebra sigue sin aparecer en público no lo hace desde el veintiuno de febrero y a su vuelta al país se ha encontrado con una huelga general que remitan las protestas en su contra protesta sobretodo de estudiantes al grito de basta de corruptos no quieren que el mandatario repita en su cargo que ha estado ocupando en lo suyo timos veinte años sufrió un derrame cerebral en dos mil trece Desde entonces no da un discurso público aun así ha registrado su candidatura para las próximas elecciones la oposición asegura que su insistencia amenaza con desintegrar el sistema político argelino

Voz 1727 19:56 a las nueve nos ocupamos de la situación en Venezuela pero un apunte antes ya está en España de regreso toda la tripulación de Air Europa que ayer sufrió un intento de atraco violento cuando iba a un hotel de Caracas para pasar la noche son ahora las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:15 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días once grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía tiempo tranquilo esta semana en Madrid sin rastro de lluvias y con temperaturas suaves a medio día en poco más de media hora a las nueve de la mañana se celebra el primer acto de homenaje de este 11M a las ciento noventa y dos víctimas de los terribles atentados de Madrid

Voz 9 20:42 sonaban a las calles de la capital día después de la

Voz 1275 20:44 que el fatídico once de marzo se cumplen quince años ya de la masacre iba a ser un largo día de recuerdo casi una decena de actos en toda la Comunidad Virginia

Voz 0821 20:53 te buenos días buenos días el primero de ellos será las de esta mañana asistirá el presidente del Gobierno Pedro Sánchez también el líder del Partido Popular Pablo Casado y la alcaldesa de Madrid y el presidente de la comunidad junto a los representantes de todos los partidos políticos del ayuntamiento del Gobierno regional se colocará una corona de flores ante la placa que recuerda las ciento noventa y dos personas fallecidas en los atentados a las diez y media el homenaje se traslada a la estación de Atocha una suelta de globos con ofrenda floral en la que va a participar la asociación 11M Afectados por el Terrorismo representantes sindicales y la unión de agua de actores y actrices a mediodía nueva convocatoria en el Bosque del Recuerdo convocado por la Asociación de Víctimas a la una y media en retiro sur frente al número treinta de la calle Téllez con otra ofrenda floral por la tarde a las cinco en la plaza Daoiz y Velarde convocado por el Gobierno nacional a las seis otro acto en la estación de Santa Eugenia junto a la escultura ilusión truncada y a las siete el último homenaje del día en la estación de El Pozo

Voz 1275 21:48 Pepu Hernández encara este lunes su primera semana como candidato ya oficial del PSOE a la Alcaldía de Madrid plantará cara a Carmena tras cuatro años de legislatura en la que los socialistas han avalado al Gobierno de Ahora Madrid el ex seleccionador ha pasado este domingo por los micrófonos de Hora catorce Madrid no descarta

Voz 2 22:03 a integrar en su lista a muchos de los actores

Voz 1275 22:06 déjale del grupo socialista en el Ayuntamiento

Voz 2 22:09 momento de formar equipo

Voz 1635 22:11 el equipo del talento el equipo de Pepe las capacidades de liderazgo desde el Partido Socialista Icon eso lógicamente escuchando como hemos hecho también en las agrupaciones como hemos visto todas las agrupaciones sabemos tenemos que tener muy claro cuál es el análisis de las principales los los principales problemas que Kate serán en Madrid por supuesto tratar de solución solución

Voz 1275 22:31 Hernández asegura que su prioridad será luchar contra las desigualdades y mejorar el acceso a la vivienda social de alquiler

Voz 0821 22:38 hay más noticias van en titulares la Fiscalía pide diez años de inhabilitación al exalcalde de Guadarrama por prevaricación el popular José Ignacio Fernández Rubio se enfrenta hoy al juicio en relación a las permutas de unos terrenos del centro del municipio cuyo dueño no recibió compensación en dos mil catorce ya se le impuso una fianza de más de nueve millones de

Voz 1275 22:54 la Audiencia Provincial juzga hoy al ex alcalde de Cobeña Eugenio González Moya el ex jefe de la Policía Local del municipio Sergio Caparrós por un delito de coacciones a varios agentes que denunciaron que se retiraban multas de aparcamiento la Fiscalía pide para ellos dos años deprisa

Voz 0821 23:06 la Comunidad de Madrid inicia la primera campaña de la temporada para luchar contra las orugas procesión áreas del pin a unas cuarenta mil hectáreas podrían estar afectadas en mayor o menor medida por estos insectos que pueden provocar graves daños a los perros de afectar a la salud de las personas

Voz 1275 23:19 el baloncesto femenino ha batido récords este fin de semana en Madrid ayer en el juicio intenten más de trece mil cuatrocientas personas asistieron al partido que enfrentó al Estudiantes femenino con el Magec Tías canario casi se duplicó el anterior registro el anterior récord que ostentaba el equipo valenciano

Voz 0027 23:33 el Ros Casares de siete mil ochocientos años

Voz 1275 23:35 este han partido en dos mil diez Irene San Román y Mariana González son jugadoras del Estudiantes

Voz 21 23:40 felicidad es lo que siento ahora mismo conscientes de lo que hemos sabido hoy me estaba en el banquillo senda mirando todo lo que había a mi alrededor esa increíble como como un sueño

Voz 9 23:56 Nos han hecho muy felices a todas es simplemente gracias gracias por porvenir apoyarnos y por hacer que esto no sea algo aislado

Voz 1275 24:03 el Estudiantes femenino ganó ochenta y seis cincuenta y cinco hoy en fútbol la victoria de anoche en Valladolid mantiene a Solari en el banquillo del Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 24:12 buenos días Laura uno cuatro en Pucela más goles que fútbol y pésimo inicio en el que pudieron ser goleados en la primera media hora penalti fallado a los doce minutos por los locales dos goles anulados a Guardiola y finalmente el uno cero que marcaba Anwar en el minuto veintinueve empató da empataba Varane cinco minutos después y más efectivos fueran en la segunda mitad con el doblete de Benzema y el definitivo de Modric sobre la continuidad de Solari Butragueño esquivo en Movistar

Voz 3 24:31 puedes confirmar que solar y va a seguir sentado en el banquillo el Real Madrid el próximo partido e incluso sembraron firmas hasta final de tempo

Voz 4 24:37 eso es un estupendo profesionales pero aquí ahora estamos para hablar del partido

Voz 1727 24:42 es decir que no me puedes ahora en este momento

Voz 3 24:45 yo lo que digo es que estamos aquí para ver el partido

Voz 1161 24:47 término expulsado Casemiro que se perderá el próximo partido de Liga ante el Celta en Segunda el Rayo Majadahonda ganaba por dos cero al Alcorcón en el David derbi madrileño de la jornada

Voz 1727 30:10 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 5 30:19 en dos minutos analizamos con José Antonio Zarzalejos Lola García Antón Losada el

Voz 1727 30:24 genio que tiene Albert Rivera en Castilla y León o el golpe de gracia que ha dado Puigdemont al sector moderado del PDK pero antes la primera ministra británica Theresa May acaba de cancelar el viaje que tenía previsto para hoy a Bruselas después de hablar anoche con el presidente de la Comisión con Jean Claude Juncker

Voz 0027 30:40 esto se interpreta en la capital comunitaria como una muestra de que no hay ningún avance en la negociación del Brexit y que mañana va a llevar al Parlamento británico el mismo acuerdo que la Cámara tumbó en enero Griselda Pastor buenas

Voz 0738 30:51 días la buenos días las negociaciones siguen sin avanzar sin Bruselas esperaban a esta mañana pero los contactos de este fin de semana no permiten el viaje que no está aún previsto según confirman textualmente en fuentes británicas donde sí que nos dicen que esta noche le ha hablado telefónicamente con Juncker eso sí señalan a Gere detalles

Voz 0027 31:09 el ir dentro de media hora comienzan en Madrid los actos de homenaje a las víctimas del 11M hoy se cumplen quince años de los atentados en los que murieron ciento noventa y dos personas aquella masacre supuso un punto de inflexión en la investigación neón la forma de investigar de la Policía y de la Guardia Civil tuvieron que cambiar las técnicas de vigilancia o las técnicas de infiltración que habían utilizado hasta entonces principalmente corneta Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:31 qué tal buenos días y se tuvo que cambiar el modus operandi policial que se seguía contra ETA los equipos comenzaron a incorporar traductores árabes para poder realizar infiltraciones Se vigilaron de forma especial los depósitos las mezquitas los centros de culto también la inmigración ilegal sin embargo los cuerpos policiales hoy coinciden en que el verdadero hito en este tipo de lucha ha sido da es en el dos mil catorce

Voz 29 31:53 por especializar muchísimo en redes sociales en cooperación internacional Internet es ponen los servidores en cualquier parte del mundo y luego además que es una amenaza que evoluciona porque ahora ya tenemos a tanto a Fortune Fighter cómodo con dos personas prisión detenido de segunda de tercera generación es residente eso con conexiones directas con España

Voz 0125 32:11 es la inspectora de policía Laura vos luchó contra ETA ahora lo hace contra el yihadismo los dos coinciden sin embargo en que tampoco hay que bajar la guardia con Al Qaida sobre todo porque siga actuando en la zona del Sahel

Voz 1727 35:38 son las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa a mi lado en Radio Madrid en Radio Barcelona Lola García bon día a día y en Radio Galicia Antón Losada días empezamos contigo Lola con esa capacidad que ha tenido de barrer cualquier resto de moderación no de pactismo dentro de las candidaturas que van a concurrir en las dos citas que tenemos por delante las de las elecciones generales del veintiocho de

Voz 33 36:06 Lille todo el macro Domingo de el mes en de

Voz 1727 36:11 Mayo se impone él impone

Voz 33 36:13 suyos estar en la pelea con esto

Voz 1727 36:16 el rapero más allá de la pelea con Esquerra que grupos parlamentarios que ayuntamientos que políticos en Cataluña deja esta decisión de imponerse en en las listas

Voz 18 36:27 y sobre todo que política es decir esas personas que política va a nacer no Puigdemont ha hecho pues la verdad es que ha desplegado un plan implacable porque empezó por el grupo parlamentario en Cataluña usó las personas que tenían que estar al frente de ese grupo parlamentario después acabó acabó echando a a Marta Pascal de la dirección del partido después de la moción de censura cosa que no le he perdonado nunca y ahora no le ha perdonado que Pascal fuera

Voz 1727 36:57 bueno el acuerdo que hizo posible la moción

Voz 18 37:01 pues ahora se hace con el control del grupo parlamentario es decir que ya tiene las tres patas principales no dé para ejercer su voluntad es muy curioso porque además en en el último congreso no no recuerdo si fue congreso convención de P Cat pues se se decidieron unas unas personas para la dirección hiel como presidente no fue votado en esta ocasión va a ser candidato a las europeas tampoco ha habido votación y además se ha saltado el resultado de las primarias dentro del partido tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en la lista para el Congreso con

Voz 1727 37:39 cuál pues bueno es esa

Voz 18 37:42 SAR digamos en las formas y colocar a unas personas que lo más importante es al final que es lo que va a nacer sobre todo en el Congreso de los Diputados

Voz 1727 37:50 esos votos para que no cuando piensa en el voto tendrán que decir para qué

Voz 1027 37:54 en la

Voz 18 37:57 ese núcleo de personas por lo vamos por lo que sabemos de sus intervenciones son los organismos internos del partido lo que dicen es ir a ir a a a bloquear la política española si no hay una un reconocimiento del derecho autodeterminación pues ellos no piensan dar un paso para para que haya una investidura o para que en fin el funcionamiento habitual de una institución siga adelante

Voz 1727 38:21 Joan Tapia escribe en El Confidencial no fueran necesarios

Voz 18 38:25 efectivamente depende mucho

Voz 34 38:27 desde las elecciones del veintiocho de abril

Voz 18 38:30 también estoy de acuerdo con que esta decisión de no haber votado los presupuestos para el independentismo puede ser vamos letal porque es muy posible que queden arrinconados a la irrelevancia total sobre y veremos

Voz 1727 38:43 sobre las formas me decían no yo la participación

Voz 1027 38:46 a mí me me llamó la atención bueno esto era previsto la semana pasada estuvo por aquí por Madí Marta Pascal y tuvimos oportunidad algunos de hablar con ella y con Carles Campuzano ellos ya contaban con que esta iba a ser la muy probable solución eh es decir que iba a arrasar en fondo informa porque no ha tenido en cuenta tampoco efectivamente los procedimientos y las pautas habituales pero es que hay algo que me llama la atención de los consejeros del Consejo Nacional de cata asistieron ciento setenta y ocho sobre más de cuatrocientos es decir donde estaban donde estaban el resto por qué no

Voz 18 39:28 poco se convocó de urgencia el sábado a las diez once

Voz 1027 39:31 la sí claro pero aparte de eso ya es irregular no regular digo esto que porque fueron ciento setenta y ocho que eran los hombres digamos de Puigdemont pero probablemente había otros doscientos doscientos y pico que podían ser de los moderados aquí El País hoy creo que hace un también una buena interpretación a mi juicio y es decir que bueno hay un riesgo de cisma Zisma yo creo que efectivamente hay Puigdemont ha desplazado a un sector del catalanismo independentista incluso pero mucho más

Voz 1450 40:06 más que en los últimos en los últimos años lo que ha ido ocurriendo es un

Voz 18 40:09 Teo personas que no se identificaban con esta nueva línea poco a poco se han ido desvinculado del partido unos unos diciéndolo públicamente y otros no entonces es más cuando se pasó de Convergència al PD Cat ya hubo gente que simplemente pues se dio de baja el de Convergència ya no se apuntó al PDK At pero no ha habido una articulación de de un espacio propio diferente un ver una verdadera escisión hasta el momento pero yo creo que ahora se puede producir vengan Don que vamos a avanzar

Voz 1727 40:39 tenemos mucho lío de listas en todos sitios

Voz 0199 40:43 estás te me encanta yo yo lo veo con poco más de optimismo yo creo que llevamos meses diciendo que uno de los problemas del Inter independentismo es la confusión que nos aclara bueno por primera vez se van a confrontar electoralmente las dos líneas la confrontación que representa Puigdemont frente al pragmatismo o la política que representa Esquerra Republicana que en este momento triplican expectativas de voto a los de Puig entonces yo creo que eso pueda aportar una claridad que es más que necesaria para que esto se empieza a solucionar

Voz 1727 41:13 iremos viendo y el lío que tiene Ciudadanos Zarzalejos en Castilla y León ya enquistado este proceso Albert Rivera

Voz 1027 41:20 en lo que pasa que viene quizás de un error inicial no el error iniciales a que un partido que venía hacer nueva política regeneración al final pretenda fichar a una señora que lleva al frente de las Cortes de vamos que es miembro del Partido Popular y que ya estaba al frente de las Cortes de Castilla y León con algunas sospechas non santas acerca del manejo de fondos públicos de buenas a primera cosas como una paracaidista y en fin en en en en la mejor tradición de la llamada vieja política pues se pone al frente a Ghana inicialmente por XXXV o votos luego esto resulta Keynes regularidad una aparente irregularidad separa es decir todo el conjunto de la operación de Castilla y León de Ciudadanos es un gravísimo error si además ahora se acredita que ha habido problemas ha habido llegamos un fraude electoral pues muchísimo peor y en todo caso va a haber que volverá a repetir las la la elección y yo creo que el planteamiento inicial de ir a por lo que se llaman restos de serie eh políticos para incorporarse los por arriba a la altura del partido es clarísimo error de lo que se espera de las expectativas generadas por Ciudadanos y ahí están las encuestas que le dan

Voz 35 42:52 digamos una una

Voz 1027 42:54 curva muy declinante hoy precisamente

Voz 1727 42:57 explica una encuesta ABC una encuesta de tres la la empresa de Narciso Michavila que le da asombrosamente ciudadanos una caída con respecto a la última encuesta eh de de esta misma serie de cincuenta y ocho creo recordar de cincuenta y ocho en en el último barómetro que había hecho Cáceres para ABC a XXXVIII oiga yo eso sí sí realmente presionante manejamos expectativas y sondeos de momento poco déjame añadir algo más para el análisis Antón lo de Navarra que estamos contando que PP y Ciudadanos admiten que están en negociaciones con UPN pero para ir juntos los tres sería la primera vez soy ahora

Voz 1027 43:33 primera vez pero ya se lo temían en aquí estuvo Uxue Barkos no hace mucho tiempo con también con un briefing con con periodistas ella ya tenía la sensación de que podría una agrupación ahí

Voz 1727 43:46 PP y Ciudadanos venga Antón que luego dices que no te dejo hablar yo por

Voz 28 43:51 sobre el algo que dijo espera

Voz 0137 43:54 o por poner todos los elementos no todo lo que ayer dio primero con los secuestros

Voz 0199 43:58 lo más prudente es verdad es que no se pierdan Betis diputados de una semana para otra derrota sería en fin pediría a todos mis colegas de profesión un poco de de prudencia

Voz 1727 44:11 venga Delia pedimos prudencia segundo hombre

Voz 0199 44:13 hacia unos José Antonio ha estado muy prudente como es habitual en él pero hombre yo creo que es algo más que un error y algo más que un irregularidades si se confirma estos son pucherazo la candidata al fichaje de Ciudadanos hay algo más que sospechas se acumulan las evidencias sobre yo no diría irregularidades sino casos de corrupción durante su gestión especialmente en la Consejería de de Agricultura es decir si esta es la regeneración y es la renovación de Alves Rivera pues un que Dios nos pille confesados es todo lo contrario de lo que predica y lo que practica y lo que ha denunciado durante los últimos diez años eso a mí no me extraña en absoluto que no tenga un impacto en las perspectivas electorales de Ciudadanos lo de Navarra yo creo que es una confirmación más del cambio de estrategia de Ciudadanos es decir ciudadanos ya no aspira a ser un partido de centro liberal Ciudadanos aspira va a heredar al Partido Popular y ocupar el espacio del Partido Popular y hace Navarra lo que le ha permitido al Partido Popular tener presencia Navarra aunque fuera indirecta pero a los últimos veinte años

Voz 1727 45:19 son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias sobre el extremo más a la derecha de la derecha sobre la extrema derecha ojo en lo que cuenta hoy la Cadena Ser una asociación ultra católica vincula al vicepresidente de Vox con el líder de la Fundación Francisco Franco Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 45:35 qué tal buenos días esa asociación Mariela que preside Luis

Voz 1727 45:38 Alfonso de Borbón bisnieto del dictador comparte sede con una empresa fundada por el vicepresidente de Vox por Víctor González Coelho deporte

Voz 1450 45:47 así es Luis Alfonso de Borbón presidente de honor de la Fundación Francisco Franco fundada hace poco más de un año

Voz 1727 45:53 la Asociación cura informó Room et Natura seminario

Voz 1450 45:55 asociación dedicada a recaudar fondos para difundir el Evangelio hermanada con la entidad educativa ultraconservadora tiempos más nuevos conocida por segregar a los alumnos por sexo Luis Alfonso de Borbón decidía entonces establecer la sede de su asociación en un local en la calle General narrando de Madrid según ha podido saber la Cadena Ser en ese mismo local tiene su sede la empresa líder SIP Systems fundada e inscrita en el Registro Mercantil por Víctor González Coelho de Portugal vicepresidente de Vox vicesecretario de captación de recursos del partido dos puestos de dependencia directa de Santiago Abascal

Voz 1727 46:27 pero me cuentas Mariela que este no es el único vínculo entre la asociación religiosa de Luis Alfonso de Borbón y el vicepresidente

Voz 1450 46:33 no desde luego varios familiares del vicepresidente de Vox ocupan puestos directivos en esta asociación ultra católica de líder de la Fundación Francisco Franco entre los patronos figuran María Asunción Coello de Portugal que no sólo es la madre del vicepresidente de Vox sino que también es miembro de las listas con las que el partido te Abascal concurrió a las pasadas elecciones municipales el hermano del dirigente de Vox figura también entre los cargos directivos local donde está domiciliada la Asociación de Luis Alfonso de Borbón también pertenece a la familia del vicepresidente de Boca

Voz 1727 47:01 toda la cúpula de Vox al completo apadrinó el nacimiento de esa asociación de Luis Alfonso de Borbón en su gala inaugural hay fotos no para recaudar fondos desde luego empezando por

Voz 1450 47:10 propio Santiago Abascal la gala anunciada como benéfica se celebró hace poco más de un año y los oyentes lo pueden comprobar en la foto publicada en la web de la Cadena SER no faltó ningún nombre de la cúpula de Vox por supuesto acudió el vicepresidente Víctor González Coelho de Portugal el secretario general Javier Ortega Smith además de otros dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros Rocío Monasterio o Enrique Cabanas sólo en esa noche Luis Alfonso de Borbón recaudó diecisiete mil euros de los que según las únicas cuentas hechas públicas por la Asociación ochocientos euros fueron a parar a obra benéfica ha querido responder a ninguna pregunta de las iba a preguntar qué hemos hablado con ellos lo hemos intentado lo hemos intentado y mucho pero Bush no ha querido responder como decía a ninguna pregunta de la Cadena Ser el líder de la Fundación Francisco Franco ha rechazado hacer ninguna declaración

Voz 1727 47:52 acción de la Cadena SER información de Mariela Rubio gracias compañera

Voz 1450 47:55 hasta luego

Voz 1727 47:56 no te llevarse alguna sorpresa no lejos

Voz 1027 47:59 en absoluto debía con la cara si no no no

Voz 1727 48:01 no no me llevo la más mínima de las

Voz 1027 48:04 empresas porque probablemente uno de los mimbres de ese cesto que es vox tiene que ver primero con el elemento ultra católico y yo siempre he venido diciendo y escrito reiteradamente que el factor confesional es muy importante en Vox y eso enlaza cuando determinadas principios valores que ellos ponen encima de la mesa que son claramente concesionales y en segundo lugar que haya una conexión con el franquismo con la nostalgia del del franquismo pues es evidente es evidente porque forma también otro de los mimbres que de de la cesta de Vox hilo que va a recoger probablemente el veintiocho de abril es también esa coletazo de las generaciones que bueno tienen esa nostalgia de del franquismo que lo estamos viendo además a propósito de otros acontecimientos como por ejemplo podría ser la exhumación de Franco ir la oposición más

Voz 1727 49:07 allá de lo racional y más