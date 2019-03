Hoy por Hoy (11/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 2 00:22 bueno hoy es once de marzo y a esta hora comienzan en la Puerta del Sol los actos de homenaje a las ciento noventa y dos víctimas mortales de los atentados del 11M justo cuando se cumplen quince años del peor ataque terrorista de la historia en suelo europeo Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días buenos días

Voz 3 00:41 está a punto de comenzar este primer acto de los muchos que van a tener hoy lugar a lo largo del día en la ciudad suenan las campanas con gran despliegue de seguridad porque entre otros se prevé la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez también de la alcaldesa del líder del PP Pablo Casado el presidente de la comunidad se prevé colocar una corona de flores bajo una placa de Madrid agradecido con todos

Voz 0199 01:01 los que supieron cumplir con su deber de aux

Voz 3 01:03 Julio de las víctimas recuerda a los ciudadanos anónimos y termina diciendo que el recuerdo a las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre

Voz 0027 01:12 gracias Virginia el diputado del P de Cat Carles Campuzano al que su partido ha dejado fuera de las listas para hacer un hueco a los afines a Puigdemont en las próximas generales Campuzano acaba de estar en la SER en Cataluña es muy crítico con las formas en las que él y los más moderados han sido apartados Joan Bofill bon día

Voz 0931 01:27 día Campuzano admite que no quería acabar su trayectoria en el Congreso de esta forma ese gustaba defender mis ideas en unas primarias decía esperando que la elaboración de las listas no se ha hecho en base a que él era partidario de aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez seguramente seguramente habría sido más inteligente facilitar esa tramitación para facilitar el diálogo la dirección sin embargo dice por otro planteamiento y asegura que lo tiene que respetar

Voz 0027 01:51 es el estamos contando en la SER la justicia marroquí ha archivado la causa contra Helena Maleno la activista española que se dedica a avisar a Salvamento Marítimo de las pateras que se quedan a la deriva en el Mediterráneo y en el Estrecho una actividad que le llegó a costar una acusación de tráfico de seres humanos una acusación ahora se demuestra que infundada vamos a hablar en unos minutos con Elena Mandiola aquí en la SER ya muertos Rafael del Castillo toda una institución entre los navegantes en Canarias durante cuarenta años han acompañado cada noche el trabajo de los marineros a través de un programa de radio frecuencia que emitía desde Las Palmas ofrecía de este apoyo psicológico hasta información sobre servicios de emergencias y sobre todo indicaciones metido de lógicas personalizadas el mismo Rey Felipe agradeció esta labor altruista en marzo del año pasado durante una visita a Tenerife y con él la hablamos hace unas semanas aquí en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 02:41 para que la gente la familia supiera perdón de andaba yo también para ello darle todos los días al parte meteorológico porque usted a eso voy cuántas vidas habrá salvado usted pues mira la verdad que mi que mi entretenimiento no lo voy a llamar trabajo nunca debí importancia esa va unas cuantas

Voz 1 03:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:13 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 5 03:18 hola qué tal muy buenos días padres Un mundo de

Voz 6 03:20 pero luego por ejemplo los hay que saben más de tecnología que tú y los que no quieren saber nada del mundo dos punto hacer sea como sea

Voz 1727 03:28 seguro que tu padre es único en su especie

Voz 6 03:31 por eso se merece un día del padre muy especial escucha lo que te propone el corteinglés para sorprender te sube una fotografía compartiendo un momento especial junto con él hasta que mi padre es único puedes participar con tu perfil de Twitter Instagram o Facebook si tu foto es una de las seleccionadas el conocido ilustrador Alfonso casas la personalizar a la devolveremos con ese toque personal que hará de tu foto un regalo único además el diecinueve de marzo podrás ver en directo cómo Alfonso casas trabaja estas fotos desde el Corte Inglés de Sanchinarro a través del perfil de Facebook de El Corte Inglés podrás participar desde las diez de la mañana del doce de marzo hasta las doce del mismo día diecinueve el Corte Inglés te desea feliz día del padre mañana volvemos áreas

Voz 0027 04:23 Ciudadanos tiene previsto resolver hoy la crisis que se le ha abierto en Castilla y León al partido en el capítulo de hoy hoy aquí quiero deciros que pasemos página que pongamos en marcha

Voz 7 04:34 en España en la que quepamos todos a una España en la que solamente caben los tres que se hicieron la foto en la plaza de España mejor una España más pros cuando no sabemos si vamos a tener empleo si va a llegar dinero la semana que viene que así no se puede vivir

Voz 8 04:46 así

Voz 7 04:50 no se puede quedar somos todos o no progresa

Voz 8 04:54 no

Voz 7 04:58 recuperar el subsidio de aquellos desempleados de más de cincuenta y dos años que sufren el paro de larga duración

Voz 8 05:04 pues sí

Voz 7 05:10 alta capacidad todo el día proponiendo cosas sobrepasa somos los únicos que planteamos propuestas

Voz 8 05:19 te ve dividirá así no se puede vivir gira hacia así no se puede vivir del feminismo

Voz 7 05:28 no aprenden sueñan el sueño realmente del bipartidismo es volver a los años Nocentini

Voz 8 05:36 cuando no hay unas pensiones dignas uno Se puede vivir

Voz 7 05:39 mira conoceremos el derecho a la eutanasia eso es lo que nos den derecho a una muerte digna

Voz 2 05:50 compañeros y compañeras

Voz 8 05:52 sesenta

Voz 7 05:55 no hacer nada quedarme de brazos cruzados yo Rajoy es eso lo que le da miedo no aguantar una hora

Voz 8 06:02 en la campaña del Partido Socialista virgencita virgencita que me quede como estoy lo es

Voz 7 06:14 en qué tiene mientras ellos Anchieta debatir que estas cuestiones bien eso es lo que me enseñó la vida eso es lo que el intento enseñar cada día

Voz 9 06:23 a cualquier hora que va a seguir igual si no hacemos nada hoy por hoy hoy aquí ahora urgente para cambiarnos

Voz 8 06:32 en este sistema económico no se puede vivir bien bien divino

Voz 7 06:37 en Cuéntame en los años ochenta y noventa con Pepa Bueno

Voz 8 06:39 irá

Voz 1727 06:44 las siete a las ocho y siete en Canarias con José Antonio Zarzalejos con Antón Losada con Lola García en esta mañana de lunes también con Moisés Naim muy buenos días buenos días

Voz 10 06:55 está gracias por invitarme bienvenido analista

Voz 1727 06:57 escritor venezolano podemos leer la habitualmente en las páginas del país aunque su lista de reconocimientos y de artículos es muy extensa en el año dos mil once ganó el Ortega y Gasset por su trayectoria periodística hay puede presumir de algo de lo que pueden presumir muy pocos que tiene un Emmy pues su programa televisivo efecto ni está aquí porque estrena su primera obra de ficción dos espías en Caracas Ediciones B un thriller de espionaje ambientado en la Venezuela de Hugo Chávez prometo que vamos a hablar de eso prometo y que la actualidad y la urgencia no nos va a arrollar que vamos a sacar unos minutos para hablar de los libros de la ficción de lo que nos hacen disfrutar de lo que nos permiten aprender pero esta mañana es inevitable que te pregunte si has hablado con tu familia allí sí tiene luz

Voz 10 07:43 no tienen luz este mi familia tengo varios familiares allá algunos de ellos ya avanzados de edad una de ellas vive en un piso doce tiene todo tipo de necesidades médicas es una tragedia no sólo mi familia es eh general un todo un pueblo estamos hablando de un crimen contar una nación y lo más sorprendente lo que sigue siendo muy sorprendente es la indolencia la indiferencia del Gobierno al sufrimiento del país un Gobierno que se presentaba como humanista como progresista como sensible representaba a los pobres decían ellos Ivano los ha defenestrado los ha destruido ha destruido país ha destruido instituciones ha destruido la capacidad de producir

Voz 1727 08:33 sí habíamos quedado esta mañana en hablar con Antonio Ledezma el ex alcalde metropolitano de Caracas líder opositor que lleva año y medio como saben exiliado aquí en España porque teníamos conforme avanza la madrugada además información contradictoria veamos en Internet que se recuperaba la luz en algunos distritos de la capital de Caracas pero el resto de país el todo Venezuela seguía a oscuras Antonio Ledezma muy buenos días

Voz 11 08:57 bueno y también por supuesto a a mi compañero de gabinete

Voz 1727 09:07 hola Toño bueno

Voz 10 09:08 días encantado de origen

Voz 1727 09:10 igualmente muchas gracias señor Ledezma qué información tiene como está la situación en Venezuela hoy con respecto al suministro eléctrico

Voz 11 09:19 de caos de caos y además lo que debido hablando de problema yo no solamente de la porque así como colapsado el gudari todo ese complejo hidroeléctrico ha colapsado también el acueducto metropolitano qué es lo contrario pues la democracia el tuyo uno tres todas las estaciones de bombeo en su mayoría están fuera de servicio desde hace meses más del sesenta por ciento de la población de Caracas hable estamos progresando los tiempo cavernícola gente cocinando con leña porque no hay gas doméstico un país que tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo no tiene gas doméstico es el caos del transporte ya la gente se muere una cosa que llaman perreras porque son camiones donde de manera impugna las te tienes que trepar separa o según chica otro eterno acabó con el metro de Caracas acabó con la la

Voz 12 10:24 el tres de la corporación de Guayana

Voz 11 10:27 pese a todo la ida liguero la ropa etcétera y acabó también con este sistema que el este complejo murió bueno que lo sepan y el segundo más grande del mundo solamente superado por el complejo de las tres gargantas de China reconstruirle la vemos cupos la democracia venezolanas Venezuela tiene treinta y cinco mil megavatios de capacidad instalada lo que pasa es que más de las dos terceras partes están fuera de servicio por eso han explotado los transformadores como es pues para nuestra mayor esa noche en la madrugada sector de Caracas conocido como concreta es por eso no hay posibilidad de transmitir lo poco que se produce porque no hay mantenimiento ya no solamente ver los grandes sistemas de la tengo una de las turbinas es que ni siquiera le hacen mantenimiento al Matorral a la maleza que se prendió improductivo el incendio en las estaciones de los olivos de Altavista que son complejo importante en el sistema eléctrico

Voz 1727 11:31 señor Ledezma Guaidó anuncia que pedirá la Asamblea Nacional que declare el estado de emergencia qué consecuencias practicas tendría esta declaración

Voz 11 11:39 bueno en llamar la atención de la comunidad internacional porque Venezuela no está está en una situación trágica dos considero que lo que debería hacer el presidente de solicitar la activación del artículo ciento ochenta y siete pedir formalmente a la ONU pedir de manera formal a la ONU la activación del concepto de responsabilidad de proteger la invocar el principio de intervención humanitaria Venezuela esté en manos de esta mafia que no le importa que la gente se esté muriendo ya no solamente de hambre sino enfermedades usted imaginarse el nivel de enfermedades que se va a profundizar en Venezuela por el problema enfermedades infecto contagiosas de problemas gástricos en la gente que va a estar consumiendo comida descompuesta porque está es una Astor fue de dimensiones realmente escandalosas por eso aquí lo que cabe es que entendamos que solos no podemos salir de esta mafia porque Venezuela está en manos del narcotráfico de terroristas derechos están en manos de Gary Peiró Venezuela está en manos de criminales que son responsable de de abominables crímenes de lesa humanidad y esa pandilla que Venezuela hoy un Gobierno sino una plantilla que dirige Nicolás Maduro

Voz 1727 12:58 el chavismo achaca el apagón justamente ahora que se produzca justamente ahora a un ciberataque de Estados Unidos ustedes descartan por completo que se trate de un sabotaje para hacer caer el régimen

Voz 11 13:12 buenos de eso podrá ser alguna novedad algún día muy in porque este régimen irresponsable es capaz de decir que eso es culpa de Cristóbal Colón no que faltan es de momento el día que el imperio español que el espíritu de Cristóbal Colón en el que ha provocado el apagón años atrás Nerón que puede una iguana después dijeron que que sea había sido duro hay gente que el producto de la indignación que tiene dice que eso es consecuencia de la grapa de la rata Kansas robaron el dinero estamos hablando de cerca de cien mil millones de dólares de los llamados volví revolucionarios de los camaradas a los que les asignaron contrato para renovar las turbinas de ese gran trabajo que hizo ya en el Guridi que si el señor supo Sucre ellos por lo que hizo el señor carrera estuvo Venezuela todas esas inversiones se robaron el dinero no es tan allá en las turbinas eléctricas sino que están aquí invertido de escasa en grandes mansiones en España en otras partes del mundo todos estos ladrones que son responsables de este crimen porque eso es son ladrones que robaron el dinero que se puso para que Venezuela tuviera un portento de energía eléctrica son los responsables que estén muriendo niños en los hospitales estamos hablando ya de más tres más de trescientas personas que han muerto como consecuencia de pago de gente que muere porque tiene enfermedades renales y no tiene como hacerse la gente que muere es porque tiene tantos lo tiene como así se la la quimioterapia de gente que está en cuidados intensivos y los hospitales que ya es posible estaban destartalados se agudizó la crisis con el apagón

Voz 1727 14:57 Antonio Ledezma ex alcalde metropolitano de Caracas líder opositor que lleva en España entre nosotros un año y medio exiliado gracias por atender a la ser muy buenos días sí pero bueno muchas gracias son las nueve y cuarto ocho y cuarto en Canarias

Voz 13 15:15 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 8 15:36 la primera gestora

Voz 14 15:40 sí

Voz 15 15:46 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 16 15:57 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 17 16:04 los niños crecen excepto uno no tener dining Xavier que van a crecer Wendy lo su siguiente manejen cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre fónicas supongo que debía estar en Cannes

Voz 5 16:22 todo ahora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 16 16:28 por qué no para siempre

Voz 17 16:32 lo hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer sin sabe a partir de los dos años y los dos años marcan el principio y fin

Voz 16 16:45 Peter Pan James Barrie mil novecientos once

Voz 7 16:49 cadena SER el disco

Voz 18 16:54 los oyentes de la SER

Voz 7 16:56 Alegre cercanos optimistas sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 19 17:02 el momento de momento a ver si que pase tampoco es cuestión de pelotear no Garnica manera tácita

Voz 7 17:08 no pero es bonito no decirles a ustedes cosas bonitas pero

Voz 19 17:10 nosotros les vamos a escuchar igual el caduco peloteo del los oyentes lo

Voz 20 17:15 Karlheinz nuestros oyentes

Voz 0027 17:18 gente normal hombre topo de mimos

Voz 19 17:20 tampoco estaría mal

Voz 20 17:22 en nuestros oyentes son gente normal

Voz 7 17:25 al pero tirando a maja

Voz 19 17:28 ahí está

Voz 2 17:34 cuenta con las eh

Voz 16 17:38 lo que pasa

Voz 22 17:54 la Cadena SER Hoy por Hoy Pepa Bueno

Voz 23 18:03 a la hay Laila que les den más se echa no eso no

Voz 1727 18:14 hay dieciocho las ocho y dieciocho en Canarias esta mañana con una misa cuatro para el análisis porque en realidad Moisés Naim que está aquí como escritor porque acaba de publicar ficción ficción para hablar en definitiva de la situación política porque es un fácil de lo que ocurre en la capital pero que se incorpora como analista inevitablemente no es la primera vez que le oigo Antonio Ledezma lo que ha dicho aquí que la dicho aquí ya en otra ocasión una entrevista que hicimos lo de que la ONU debería ordenar la intervención la intervención de Venezuela a Moisés Naim cuanto vértigo le da una intervención en Venezuela

Voz 10 18:49 tiene que ser uno tiene que ser realista no es realista que la ONU ha ya aprobar eso puesto que como sabemos China Rusia Turquía Irán Cuba varios otros países de ese tipo está que están en Naciones Unidas ya han bloqueado hoy vetado todo tipo de iniciativas de ese tipo de menos rebotes

Voz 1727 19:08 es bueno se habla de la intervención de la uno se habla de la de Estados Unidos

Voz 10 19:11 entonces al final se habla de de quién osea hace sería una intervención que no tendría la legitimidad de la comunidad internacional sería una intervención unilateral de algún país ir el enviado de presidente trompo para él nombró una persona que que que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la política de Estados Unidos hace Venezuela Elliot hay Bronx hace pocos días dio una entrevista donde descartó absolutamente la intervención militar por parte de Estados Unidos entonces es muy especulativo y podemos hablar si es bueno si es malo pero lo lo importante es la realidad y la realidad es que hay una tragedia andando hay gente muriendo hay niños hay una tragedia muy bien narrada muy bien conocida y hay que hacer algo hay que hacer algo pronto

Voz 1727 19:59 pese a la ficción porque dos espías en Caracas yo yo

Voz 10 20:04 más de yo llevo veinte años haciendo crónicas columnas libros hablando sobre el régimen de Hugo Chávez ha utilizado las técnicas el periodismo de la economía la Ciencias Políticas para explicar lo que estaba pasando en mi país siempre tenía la sensación de que me quedaba corto que había cosas que estaban pasando hay que yo sabía que estaban ocurriendo pero que no podía comprobar

Voz 24 20:28 entonces

Voz 10 20:30 decidí que yo iba a contar el cuento como yo creo que pasó aunque partes de esa cuento no son verificables y entonces de ahí decidí que la única manera serlo era llamar este libro una obra de ficción y la realidad es que es una combinación de eventos que ocurrieron que están demostrados que son fácilmente verificable y se pueden ver en youtube bien en Internet combinado que yo he imaginado Illa la sorpresa más grande que yo he tenido desde el principio con respecto a lo que sucede en Venezuela es lo lento que fuimos todos que fue fui yo fue el Gobierno fue los analistas fueron los periodistas en de esquí cubrir que Venezuela había sido ocupado Venezuela es un país ocupado por una potencia extranjera esa potencia extranjera es Cuba tardamos mucho tiempo en reconocerlo ahora es ampliamente reconocido pero tardamos mucho tiempo y ese libro yo fui de los primeros que empezó agitaba haría ya alertar acerca de la importancia que había adquirido Cuba en la ahí el Gobierno cubano en las decisiones que se tomaban en Venezuela eh decidí que la única manera de contarlo de verdad esta esta presencia furtiva secreta clandestina de los agentes cubanos manejando Venezuela era a través de una Nobel

Voz 1727 21:48 oye la mesa a la intervención de José Antonio Zarzalejos Antón Losada hay Lola García Zarzalejos que te tengo aquí

Voz 1027 21:53 bueno muy enhorabuena porque no es nada sencillo que los que nos dedicamos a Nadal al final terminemos en en la en la ficción y muchas veces la ficción explica cosas que el análisis digamos de los hechos no puede hacerlo no aquí en España también ha ha ocurrido algo de eso con algunos autores importantes como por ejemplo estoy pensando en patria no de Fernando Aramburu creo que refleja por ejemplo cosas que no son verificables pero que son muy verosímiles mi pregunta aparte

Voz 25 22:26 de de de de de elogiar le ese criterio a la afición para explicar una realidad es que tiene que ver con un acontecimiento reciente por no ha sido detenido Guaidó

Voz 1027 22:39 cuando ha regresado de su llegamos viaje au periplo en otros países latinoamericanos es una muestra de debilidad por parte de Nicolás Maduro que no

Voz 10 22:51 vaya ha sido detenido y puesto a disposición del trío

Voz 1027 22:53 Canal puesto que tenía la prohibición de salir del país y se puede haber alguna fragilidad hay esa es una excelente pregunta

Voz 10 23:02 dos posibles respuestas que no son mutuamente excluyentes una es la que usted sugiere que el Gobierno no se sintió que tenía la fuerza de hacerlo porque tenía a toda la comunidad internacional acompañando a Guaidó hecho obviaba embajadores de múltiples países llegando como él esperándolo en el aeropuerto había una ama una manifestación popular inmensa esperándolo de gente y el Gobierno sintió que no tenía la fuerza para hacerlo entonces alguna posibilidad la otra posibilidad es que el Gobierno decidió que no tenía por qué hacerlo allí que lo podía hacer cuando ellos decidieron dónde cuándo cómo y el Gobierno siga teniendo el control de las fuerzas represivas de las fuerzas policiales de las Fuerza Armada héroe no puede sirven no no no lo voy a enfrentar cuando está rodeado de embajadores lo voy a enfrentar una noche cuando está yendo de un lugar a otro como ya ha sólo una vez Guaidó Éste fue detenido una vez por las fuerzas de inteligencia y de seguridad del Gobierno ella estuvo detenido pocas horas porque inmediatamente los mandaron los soltar Aaron entonces allí de nuevo no se sabe si lo soltaron por debilidad cálculo

Voz 1727 24:07 Antón

Voz 0199 24:08 me quedé me quedo pensando lo que decía José Antonio de la ficción y los analistas no ha llegado a la conclusión de que no nos pasamos a la ficción porque es que yo creo que ya estamos en ella muchos días

Voz 26 24:19 lo demás que repasar algunas tertulias a las que venimos aquí

Voz 0199 24:22 los lo va una pregunta muy concreta cuando dos se se proclamó presidente se le veía muy seguro y muy muy confiado en que el Ejército le iba a dar la espalda a Maduro no yo quería preguntarle a mí qué fallo fallaron los cálculos de de Guaidó o a qué atribuye esa Fidel fidelidad entre comillas del ejército a Maduro

Voz 10 24:45 de lo que falló fue la voluntad de los militares de hacerlo y esa voluntad

Voz 1027 24:50 falta de voluntad tiene una explicación muy

Voz 10 24:53 y es que el grupo más vigilado y controlado reprimido que has en Venezuela

Voz 16 25:00 los militares que que

Voz 10 25:02 los militares este el Gobierno cubano y los agentes cubanos descubrieron hace muchos años que la principal amenaza la sobrevivencia del régimen cubano era las Fuerzas Armadas Ike de una insurrección de las Fuerzas Armadas cubana era una amenaza entonces desarrollaron todo tipo de técnicas de represión de incentivos de par para controlar supervisar monitorear a las Fuerzas Armadas y a los oficiales Griñán no diese señales de total lealtad y fidelidad al régimen pues era eh un neutralizado entrecomilla este qué quiere decir encarcelado o peor esto está sucediendo en Venezuela una de las grandes sorpresas de Venezuela es que de los grupos en América Latina más reprimidos y torturados en estos tiempos el más violaciones de derechos humanos ha habido son los militares disidentes venezolanos ha habido varios intentos de el oficial les de las Fuerzas Armadas que han intentado rebelarse contra el régimen ya han sido detectados inmediatamente por la inteligencia cubana industrializado ya están siendo torturados de manera brutales de tal los números está la videncia es especulativo las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos lo han documentado lo han denunciado entonces lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas es que un oficial está puesto en el peligro de que si se activa en contra de Maduro puede caer en las redes de la inteligencia cubana

Voz 27 26:27 él y sus familiares Ussía sus

Voz 10 26:30 su madre sus padres son torturados abiertamente para darle un ejemplo a los demás

Voz 24 26:36 si hablábamos del ejército y de la comunidad internacional lo eso que llamamos la comunidad internacional pero yo quería preguntarle por los venezolanos por la población qué qué ocurre para que es sufriendo tanto como están sufriendo sigue habiendo ese apoyo al régimen que en definitiva es lo que impide no que que caiga

Voz 10 26:55 es la pregunta que se le puede hacer a los cubanos usted le puede hacer a los coreano del norte se puede hacer se pudo hacer durante muchos años a los mexicanos bajo que vivían bajo un régimen autoritario se le ha podido hacer a los españoles que vivieron una dictadura durante muchos años que es la pregunta que hace un pueblo que tiene una dictadura que este que controla la la represión controla el las policía controlan los tribunales etcétera Éste es un pueblo que ha sido maltratado de maneras in inexplicables es un pueblo que hasta hace poco había perdido toda esperanza hasta hay que reconocer que Guaidó le restituyó la la esperanza a un pueblo que pensaba que estaban todas las puertas cerradas que no había posibilidad de ulteriores que todo estaba acabado y que lo que único que se podría esperar en una prolongación definida de la tragedia Guaidó apareció un joven de treinta y cinco años fresco sin cargas y políticas de el pasado y encarnan la esperanza de un pueblo que hasta hace poco estaba postrado miedo tratando de Der de enfrentar a esta dictadura Ivano y hay hay que entender que va a ser lento va a ser frustrante va a ser sinuoso no va a ser una línea directa de la de la dictadura a la democracia pero que estamos mucho mejor de lo que estábamos cuando no había salido y que parte no hemos tenido bien

Voz 1727 28:18 ya por por terminar porque esta es la pregunta que nos hacemos esta casilla Lola no que parte no hemos entendido bien de la realidad venezolana para que pareciera es verdad no de qué de forma inmediata iba a ver en la calle una presión un un desestimiento del Ejército gradual tienes razón si están amenazando con tortura y con cárcel pues probablemente aguantarán pero en la calle hubiera hubiéramos imaginado todos que la presión que va a ser mucho más inmediata o eso o eso pareció que fallón el cálculo

Voz 10 28:48 Pepa los venezolanos han venido estando en la calle sometidos a han protestado ha habido manifestaciones en la calle durante ya casi una década hice no es fácil salir a la calle porque te están lo que se llaman de manera casi romántica los colectivos que es una manera disfrazados

Voz 7 29:07 afrontar la crisis de de de de

Voz 10 29:09 pues para militares terroristas que te que te que te pueden hacer mucho daño entonces hay que ser más benevolente con un pueblo que sí ha estado en la calle en en marchas mucho más grandes que las de la primavera árabe marcha mucho más grandes que este la de los indignados aquí en Madrid mucho más grande y llevamos años en esto pero estamos viendo estamos enfrentando en en la novela que que escribí dos espías en Caracas cuento cómo se armó de una manera clandestina a todo este aparato que hace funcionar a este Gobierno dictadura Siglo XXI que se disfrazó durante muchos años de democracia que ese tinglado esa escenografía democrática que escondía un Gobierno represivo fue descreída fácilmente por periodistas tanto en España como todo el mundo donde aplaudían esta Democracia Progresista PRO pobre que luchaba contra la corrupción del pasado y que realmente era una escenografía que escondía un gobierno que está ha defenestrado a su pueblo

Voz 1727 30:13 Moisés Naim que estrena hora de ficción dos espías en Caracas casi hablamos del libro mucha suerte en la nueva andadura muchas

Voz 10 30:21 gracias por la invitación PP son las nueve y media ocho

Voz 1727 30:24 media en Canarias tenemos una llamada pendiente desde las ocho de la mañana a ver si ahora es posible Helena Maleno buenos días y enhorabuena como como estas en una cómo estás

Voz 12 30:42 bueno pues han declinado Patricia Conde de gente creyéndome llorando familiares de de personas que murieron en el mar

Voz 11 30:54 lamento tener

Voz 12 30:55 a nado en unas muestras de cariño increíble con gente de diferentes puntos del Estado español de Marruecos de África de Can siendo muy emocionante barata

Voz 1727 31:08 la noticia es que finalmente se archiva por fin decía yo a las ocho es difícil encontrar una buena noticia para empezar esta semana pero esta lo es sin ninguna duda la noticia es que la justicia marroquí archiva definitivamente la causa contra esta mujer contra Helena Maleno activista española que llegó a estar acusada nada menos que de tráfico de seres humanos por socorrer a los inmigrantes que se juegan la vida cada día en el Estrecho Elena en estos siete años no han conseguido que dejarán de hacerlo imagino que a partir de este momento te sientes mucho más segura de seguir haciéndolo no

Voz 12 31:46 claro hacía siete años bueno diecisiete que estaba siendo investigada pero comer comienza a la policía española de control de fronteras en el año dos mil doce dirán que tres años ahí las policías que dos está la policía entonces la policía control de fronteras europea investigan nos Emilio instigación que bueno

Voz 11 32:10 numerados muchísimas un derecho este

Voz 12 32:13 pero no que hagan y derecho a la vida es una responsabilidad democrática y lo que la policía española trasladó a Marruecos para pequeñeces siguiese aquí es una buenísima para para la democracia y por lo tanto yo creo que las defensoras de derechos humanos no teníamos que ser criminalizaba sino que tenemos derecho a defender derechos y acción

Voz 1727 32:34 lo tuyo es un caso aislado es decir que la justicia marroquí haya decidido archivar tu causa porque es verdad que hemos vivido en los últimos años una criminalización de todo

Voz 24 32:46 toda la sociedad civil que se arremangarse

Voz 1727 32:48 ese remando a todavía hoy que está intentando salvar vidas Se les acusa de traficantes Se les acusa de todo esto lo hemos vivido en el Mediterráneo a ti te afecta en el Estrecho sea rebajado esa tensión que afecta a quiénes se involucran es salvar vidas de inmigrantes

Voz 12 33:05 a ver si es que este caso cómicas se sienta jurisprudencia porque al final he ganado Endesa globos país llegaban la justicia lo está ella se ha dicho lo que estábamos haciendo no es delito yo creo que es una jurisprudencia que era muy importante pero sí era importante respetar a la Justicia marroquí como los hemos respetado y era muy importante saber de dónde partía la criminalización y desgraciadamente que la criminalización parte de Europa hay muchísimos casos como has mencionado de defensores de derechos de personas inmigrantes que Sinde sin Europa podría entregados Pureza de de de la extrema derecha discursos racistas y xenófobos también pero pero nada como mi caso respaldados permiten sociedad civil que está recuperando que quieren recuperar la democracia cuando se crecido de censura en Europa se criminaliza a la solidaridad estamos perdidos le cuesta otros casos son tan importante para mí luchando por derecho que que Primaria repecho del derecho a la vida y que en Europa digamos normal normalizado venir normalizado Tití derechona haría que tenga que ver por el control migratorio y eso no es democracia

Voz 1727 34:22 Helena Maleno Nos alegramos muchísimo fue te iba a decir te a partir de ahora seguir en la tarea un abrazo muy fuerte

Voz 28 34:38 Golden el diez del padre tu hijo te dice mejor paparazzi no entró y para celebrarlo te regalas la mejor pala de va desde el minuto te sientes Munir si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos dos sin intereses ni comisiones virus punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos vistiendo de Teddy Bruce

Voz 5 34:59 tenemos nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro que más puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 29 35:08 sólo este mes Nissan Tech Weisz ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván

Voz 16 35:16 Nissan Innovation Prize PP otro cómic

Voz 30 35:20 son los cinco magníficos de la revisión oficial Midas mesas tiene un sí

Voz 5 35:24 ópera Urruti esté el cuarenta por ciento el cómic con

Voz 30 35:27 a revisión oficial Midas ahorras está un cuarenta por ciento respecto al fabricante y coche de sustitución gratis diagnostico Vitali financiación sin intereses llamadas pidiendo tu súper citan Midas punto es

Voz 18 35:39 a un vecino le puedes pedir que terrier de las plantas pero ya pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche que te consiga una nueva línea de móvil igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 31 36:08 el cartoon de Fortis favorito en El Corte Inglés las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo

Voz 7 36:15 hasta ahora tienes un veinte por ciento de bonificación

Voz 31 36:17 aparece ya en ropa técnica electrónica deportiva elementos Renueva t en la planta de deportes de El Corte Inglés decidió aprovecha sus ventajas real en en El Corte Inglés

Voz 1513 36:28 mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 29 36:40 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 36:53 buscador del ahorro llevarte del Burger los ovocitos de ketchup de mostaza mayonesa eso no es ahorrar ahorrar es venir al Samsung festejó en House llevarte un Samsung Galaxy J cuatro Plus por ciento cuarenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del ocho al trece de marzo buscadores del ahorro su venida Fun House consulta condiciones pedir un préstamo

Voz 28 37:14 de Bush es muy fácil y sin papeleo entra ya Andy Bush punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siendo Teddy Burris

Voz 33 37:23 hola Rocket este ese es el uno que es elegido para dirigirte la asistenta inteligente del nuevo BMW Serie tres y eres tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BM

Voz 16 37:38 B nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir a la Cadena SER Hoy por hoy muy bueno

Voz 34 37:55 eh eh

Voz 2 38:00 son las nueve XXXVIII las ocho

Voz 1727 38:02 treinta y ocho en Canarias Ramón Jáuregui muy buenos días como buenos días hablamos con el eurodiputado del PSOE ha sido el ponente de una resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa el futuro de Europa sobre el que está este finde semana la mujer que está al frente del partido de Angela Merkel a Negredo gran carro Bauer quédense con este nombre complejo porque lo vamos a decir mucho a Kaká dicen en Alemania bueno pues ha presentado sus credenciales y ha venido a decir que de todo lo que Macron anunció hace una semana que sería prácticamente su programa electoral no el programa electoral liberal en lo económico pero con un programa social muy potente muy importante de un salario mínimo europeo un sistema de protección social en Europa bueno pues dice la CDU alemana la convergencia financiera si la social no señor Jáuregui no viene viene a decir esto

Voz 35 39:01 pues es que significa también que hay un digamos un elemento agridulce en su propuesta a la que escribió El ella ayer en un periódico alemán porque al mismo tiempo defiende los pasos que Europa tiene que dar para avanzar en la integración europea en algunos aspectos que son importantes es por ser un poco justos con su apreciación porque ya ha planteado la necesidad de la unidad es europea en materia de defensa en materia de Migraciones en materia de cambio climático y en política exterior sustancialmente cuatro elementos en los cuales Europa tiene que avanzar inevitable

Voz 1727 39:35 aquí hay coincide con Macron verdad ahí coincide con vaqueros

Voz 35 39:38 es lo que yo incluso diría que es un común denominador de los países europeos que consideran que el mundo en el que estamos requiere una Europa que tenga que hacer más cosas juntos porque sólo podemos hacer las juntos esta sería la idea esencial pero al mismo tiempo ya es verdad da marcha atrás y aquí es la parte decepcionantes de su propuesta es lo que yo llamaría una gestión federal de la Unión Económica y Monetaria y una Europa social por así decirlo y ahí tiene usted razón ella viene a rechazar cosas que por cierto había aprobado la señora la señora Merkel con el señor Mc en una cumbre muy famosa que se llama de Messenger en la cual acordaron sustancialmente esos pasos también en lo que llamaríamos la gestión de la Unión Económica y la Europa social ahí atrás marcha atrás

Voz 1727 40:27 quiero a defender la socialdemocracia europea con respecto a estas propuestas que son ya muy concretas a están muy delimitadas

Voz 35 40:34 bueno abiertamente quiero que aquí tenemos un perfil que mostrar de una manera clara y rotunda mayor que lo vamos a hacer ir al programa electoral de los socialdemócratas europeos va en esa línea no necesitamos eh terminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria cambiar la política económica porque ha dañado gravemente al sur enfrentarnos a lo que llamaríamos la liga asiática que dirigen Holanda desgraciadamente probablemente la CDU alemana a partir de la carta que ayer es es explica la señora a Kaká y al mismo tiempo yo creo que tenemos que exponer la necesidad de que Europa responda con una cara social que responda a lo que han sido lo lo lo los graves daños producidos por la gestión macroeconómica de la crisis en los últimos años sobre todos los países del Sur porque hay una ciudadanía expectante reclamante de una Europa más social y en ese sentido creo que nuestra propuesta es rotunda y que construir esa Europa social hay que hacer un salario mínimo no igual pero sí un salario mínimo en cada uno de los países aproximadamente convergentes hay que hacer convergentes las políticas económicas hay que hay que desarrollar también medidas como por ejemplo los permisos de paternidad globales en Europa esa carga social de Europa que desgraciadamente en los últimos diez años no se ha visto

Voz 1727 41:54 en el sacara social de Europa señor Jáuregui le pregunta usted sus colegas por el éxito del ocho en España por la vitalidad del movimiento feminista nuestro país

Voz 35 42:03 bueno no fue casualidad que justamente el candidato Tim hermanos de nuestra familia política vine a Madrid a la manifestación yo coincidí con él en el avión el viernes a la mañana cuando venía para aquí y ciertamente vino por algo vino porque sabía que en España el movimiento feminista tiene una potencia extraordinaria porque ser país más destacado no sé si del mundo pero desde luego de Europa así en en esa expresión yo pienso que que el grupo mis colegas lo saben y desde luego el grupo socialista tiene esa bandera también aunque es evidente que no es una bandera ideológica no es de nadie pero ciertamente la la Izquierda y los progresistas estamos con la revolución feminista al frente por supuesto parranda

Voz 1727 42:43 que liberar en este momento muchas gracias por estar en la SER buenos días

Voz 11 42:47 adiós adiós

Voz 1727 42:48 Lola García nos vamos a detener un minuto o no en en las consecuencias dicen los demoscópicos es imposible saber qué consecuencias electorales tiene una movilización en la calle como la que vivimos el viernes en España pero la dimos en toda España es muy difícil ver una movilización que pero tan tan extendida no en todo el país

Voz 24 43:07 desde luego es una movilización por segundo año consecutivo porque el año pasado recordemos que estábamos todos muy impactados por algunas cosas que ocurrieron como la sentencia de la manada o incluso el movimiento mi tú pero pero en este año pues bueno eso podía pinchar de alguna forma no ha sido así no yo creo que la influencia que eso pueda tener en las elecciones sin duda es una corriente de fondo no sé si si tan potente como para tocar un movimiento importante en estas elecciones no olvidemos tampoco que el voto femenino suele ser bastante conservador en el sentido de que tarda en en cambiar tarda en en moverse de unas siglas a a otras porque efectivamente como apuntaba Hawes

Voz 1727 43:50 que no hay ningún partido que pueda capitalizar

Voz 24 43:53 claro por ejemplo podemos no que sería teóricamente el partido que más pone sobre la mesa el tema del feminismo es un partido que ahora mismo se que menos but femenino tiene se es muy curiosa grafía

Voz 1727 44:06 a santo

Voz 7 44:07 ha fichado el viviendo paso pidiendo paz

Voz 0199 44:13 estable con mucha atención el logro el voto que qué impacto puede tener en el en el voto bueno yo creo que lo lo relevante de la ocho no es tanto el impacto electoral que pueda tener porque la gente toma la decisión de votar es multi factoría es decir no la salvo a que haya un acontecimiento realmente tectónica lo es es sumas muchos elementos a la hora de decidir qué partido va a votar y normalmente el más importante suele ser a quién votar en la elección anterior no pero lo importante es que está cambiando la sociedad esa es la verdadera impacto en la verdadera consecuencia de la movilización del año pasado y la movilización de este de de este año no y espero que por lo menos el próximo año nos ahorren una serie de debates estériles que las mujeres contestaron con una contundencia

Voz 1027 44:59 abrumadora

Voz 0199 45:01 dejando comparado con el culo al aire a todos los que estuvieron durante dos semanas explicando a los lo que era ser una buena feminista de lo que era ser la feminista no espero que proveen el próximo año avancemos para no tener que volver a explicar que el feminismo no es sectario que existe la violencia de género que el feminismo no son movimiento excluyente que las mujeres no cobra menos que las mujeres cobran menos no es un problema de educación tampoco es porque estén de los sectores más precarizadas elija o los contratos parciales sino porque el machismo es además un enorme negocio muy beneficioso no yo esos una queríamos hacernos no que a ver si conseguimos después de la respuesta tú abrumadora de de este viernes después de la campaña intensísima para intentar colocaron titular al día siguiente el sábado pincha la movilización feminista fueron menos que el año pasado no lo consiguieron pues a ver si superamos ya de una vez estos debates ir dejamos de dar la matraca con estos debates con los que constantemente se distrae la atención de lo que las mujeres quieren que sea y reclamaron el viernes que son los problemas que supone ser mujer en España

Voz 1727 46:09 sí y además muy aterrizado sino en en en lo cotidiano en la vida real

Voz 0199 46:13 al final estamos hablando que sí excluyente que sí es de izquierdas que es de derechas no miré vamos a hablar de lo que realmente está haciendo daño a las mujeres que es la violencia de género la precarización la discriminación

Voz 7 46:23 ahora estoy más eh

Voz 10 46:26 dejo terminar pero tenemos para darla si lo la no

Voz 24 46:30 estoy segura que además muchas de las mujeres que salieron a a las manifestaciones no están de acuerdo a lo mejor con lo con el planteamiento de los manifiestos que se pusieron sobre la mesa como suele ocurrir porque sí

Voz 7 46:40 no son capaces de superar eso duro

Voz 24 46:42 el objetivo es mucho más importante y mucho más transversal y compartir

Voz 1727 46:47 pero no ponía el dedo en la llaga creo yo no Antón lo importante es saber si o leemos bien el viento la dirección del viento no de las sociedades para las que en las que vivimos

Voz 0199 46:57 lo más importante es que la sociedad española el ocho en la está cambiando para siempre

Voz 7 47:03 Aimar Bretos me atrae por aquí a hablar de una mujer no tiene que ver con el ocho m no tiene que ver

Voz 0027 47:09 en principio no lo que sepamos Soraya Sáenz de Santamaría ex vicepresidenta del Gobierno se pasa a la empresa privada fecha por el despacho de abogados Cuatrecasas incorpora como socia como miembro del consejo de administración y no ha pasado ni un año desde que dejó de ser vicepresidenta ella es abogada del Estado pero retoma su actividad laboral en la empresa privada en su bufete Cuatrecasas en el que va a liderar el área de gobierno corporativo explica el UGT en un comunicado que sean de Santamaría va a estar al frente de un equipo experto en asesorar a empresas sobre cumplimiento normativo

Voz 1727 47:42 inmediatamente

Voz 0027 47:44 y población digo es lo que explica

Voz 10 47:47 le Zarzalejos bueno creo que tiene que viajar a Consejo de Estado no lo sé no se quiere te decalaje

Voz 1027 47:53 estado pero en todo caso ante eso después es un gran fichaje por parte de Cuatrecasas que tiene además la significación de que es el segundo gran despacho de origen catalán Cuatrecasas esas nace en en Barcelona está presidido por Rafael Fontana los Fontana una familia como tú conoces bien Lola en Barcelona muy muy conocida muy apreciada el director general es otro catalán enorme gente inteligente que es Jorge Badía y en este momento Cuatrecasas están no solamente en muchos sitios en España en Barcelona Madrid Sevilla en Bilbao en muchos sitios sino que también ha dado el salto internacional es uno de los grandes grandes grandes bufetes españoles

Voz 26 48:44 pero bueno es una es una adquisición

Voz 1027 48:46 ahora Cuatrecasas muy interesante muy interesante que les da mucha

Voz 0199 48:51 predicciones yo sólo es decir una cosa muy sencilla

Voz 1727 48:54 con todos los respetos pueblos

Voz 0199 48:56 Soraya Sáenz de Santamaría de Cuatrecasas yo soy de los que creen que cuando uno es funcionario público ocupa un cargo político lo decente y lo ético es volver a dónde estabas exactamente a dónde estabas

Voz 1027 49:08 bueno porque era el abogada del Estado que estábamos Ulecia desde hace muchísimos años

Voz 27 49:13 no se muchísimos años eh

Voz 26 49:16 en este momento su opción política pero pero sí pero no para estar en la empresa Antón escucha vamos vamos a ser capaces es que no puedes volver donde esta gente pero una cosa

Voz 1027 49:32 le cosieron pero no

Voz 26 49:34 ver yo pero no al mismo sí pero pero la misma categoría pero pero bueno es una opinión

Voz 1027 49:40 bueno no no impidió otra opinión puede ser complementaria a la tuya es que también el a partir de la política o después de la politica también puede haber otra vida distinta yo por ejemplo soy funcionario público también soy letrado de la Diputación Foral de Bizkaia como has vuelto algunas veces se pero esto es porque los políticos no pero quiero decir quiero decir que abre después de la política una señora que es abogada del Estado pero que tiene unos conocimientos jurídicos como Soraya Sáenz de Santamaría es que vuelve a una oferta de Cuatrecasas pues tiene es razonable hoy por hoy en el cuerpo del Estado

Voz 26 50:19 sí pero a mí no me parece decente una opinión bueno hombre que no tiene tienen tanto como tú has dicho que fueren me dejáis

Voz 1727 50:29 me dejáis una opinión intermedio un El intermedio no claro pero bueno de análisis buscando espacios de consenso siempre de consenso ojo con esto de ponerle un corsé a los políticos que practicamente la entrada y la salida se convierte en algo déjame terminar a mí ahora se convierta en algo muy difícil es empezamos lo estamos comprobando han bebido de su propia medicina muchos de los que proclamaron un nivel de exigencia que luego la vida real la vida práctica lo convierten imposible pero sí que es verdad que es llamativo que que ha estado al frente de la vicepresidenta del Gobierno en un año sí vaya a un despacho que trata asuntos que hemos de presumir que se han tratado en esa mesa del Consejo de Ministros es muy poco tiempo a mi juicio pero debe debe ser que ha cambiado la legislación yo recuerdo eran dos años y ahora hace yo creo que sí

Voz 24 51:16 siguen siendo dos hijos pero es verdad que durante este tiempo ha comentado que que no que no había incompatibilidad de de las cuestiones que ya trataba a intentar buscar una salida privada no lo realmente no lo sé pero luego no lo ha hecho se supone que sí lo ha hecho ella es decir que los dos estarán las dos partes estarán bien asesorado último minuto para no

Voz 0199 51:38 pero no es yo no limitó nada ellos pero expreso mi opinión que luego no pienso imponerla a nadie yo creo que cuando uno es funcionario público cuando uno tiene una plaza como funcionario público sacar unas oposiciones tiene obligaciones morales a las que debe intentar hacer a intentar cumplir cuando pide una excedencia para estar en la actividad política lo decente y lo digno

Voz 1727 51:59 volver o tu posición al servicio público

Voz 0199 52:01 pero es una opinión insisto no es lo quiero poner a nadie me Opinió

Voz 1727 52:04 nueve y cincuenta y dos ocho y cincuenta y dos en Canarias

Voz 5 52:13 el águila que tiene en la boca quiere soltarlo ya hombre que no se ha hecho nada más que viene entre calienta el pico eh

Voz 36 52:22 hay maneras más sencillas de protegerla naturales como el crédito sostenible que el servicio de renting de Bankia para moverte un vehículo ecológico informa

Voz 1981 52:31 que a punto es buenas tardes no se saben las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 29 52:38 hay horas que se aprovechan más que otras como la ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para

Voz 37 52:52 pocos hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo participará reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 15 53:28 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 7 53:54 comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 2 54:02 José Antonio Marcos