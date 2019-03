Hoy por Hoy (11/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el despacho de abogados Cuatrecasas acaba de anunciar el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 3 00:13 Dani Martín buenos días buenos días Pepa sí lo ha hecho en un comunicado en el que confirma que la ex vicepresidenta va a ser socia del área mercantil del bufete también miembro de su consejo de administración va a acordonar a coordinar un equipo multidisciplinar de expertos en asesorar a empresas sobre todo dice el despacho en temas relacionados con el cumplimiento normativo y también con la gestión de riesgos es lo último por lo demás el presidente Pedro Sánchez ha presidido hace unos minutos el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del once de marzo en la Puerta del Sol una ofrenda floral en la placa que lo recuerdan ese lugar han sido el primer evento de este día que va a tener más actos en unos minutos en Atocha y después en el parque del Retiro en Sol está Virginia Sarmiento buenos días

Voz 4 00:51 qué tal buenos días hasta siete actos de homenaje tan previstos a lo largo de todas las jornadas es que ha sido el primero las campanas de la Puerta del Sol y la actuación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretando in memoriam 11M han roto el silencio de políticos y víctimas y además ciudadanos anónimos que también Sánchez acercado hasta aquí tras el acuerdo en la calle junto a la placa de agradecimiento al pueblo de Madrid ha habido un desayuno en la Real Casa de Correos sede del Gobierno regional el presidente del Gobierno se ha marchado ya no ha hecho declaraciones Vicent las SAS esta tarde en el acto convocado por el Gobierno nacional siguen han hablado representantes municipales y autonómicos todos ellos coinciden en la necesidad de unificar un gran acto conjunto de homenaje a las víctimas el siguiente acto en la agenda es como decías el próximo a las diez y media de natos

Voz 0763 01:33 acaba de reanudarse también el juicio del proceso

Voz 3 01:35 ven dentista sigue respondiendo Manuel Castellví ex jefe de Información de los Mossos d'Esquadra quién acaba de decir que uno de los acusados ex conseller Joaquim Forn no dio ninguna orden a los Mossos en relación con el operativo del uno de octubre vamos al Supremo Alberto Pozas buenas

Voz 0055 01:48 días buenos días ni el conseller Bornia el president Puigdemont del vicepresident Junqueras dieron órdenes a los Mossos d'Esquadra órdenes de carácter político de cara al referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 5 01:56 el señor Ford efectuó algún tipo de injerencia en la confección de los planes operativos o alguna directriz que ustedes debieran transmitido defender en las reuniones con Fiscalía no

Voz 0055 02:07 sur su declaración acaba de terminar con monosílabos Castellví contestaba así a preguntas del abogado de Ford la semana pasada ya negó haber recibido este tipo de órdenes aunque sí aseguró que el Govern desoyó sus advertencias sobre posibles disturbios durante el referéndum ilegal

Voz 3 02:19 Venezuela sigue teniendo graves problemas de suministro eléctrico buena parte del país sigue sin suministro lo acaba de explicar en la SER el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma que también ha dicho que importantes problemas en el transporte

Voz 0125 02:30 cree que Juan Guaidó debe pedir ayuda a la ONU

Voz 0763 02:33 hola acusado eléctrico ha colapsado también y el acueducto metropolitano estamos regresando dos tiempo cavernícola cocinando con leña porque no hay garbo Bové estoy con un país que tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo pero considero que lo que debería ser el presidente voy solicitar pedir formalmente a la ONU el principio de intervención humanitaria

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid afirma

Voz 0125 03:06 decenas de actos Se van a celebrar hoy en memoria de las ciento noventa y tres víctimas del 11M entre otros y a parte de ese acto de sol que les acabamos de contar en media hora la Asociación once 11M Afectados por el Terrorismo junto a sindicatos y la Unión de Actores van a realizar una ofrenda floral en la estación de Atocha a las doce la AVT las asociaciones de víctimas por separado un año más convoca otro acto de homenaje en el bosque el recuerdo del Retiro quince años después ocho de las dieciocho personas condenadas por aquellos atentados siguen en pie son Ana Terradillos son Jamal Zougam que está cumpliendo prisión en la cárcel de Teixeiro Coruña Otman el que está en A Lama en Pontevedra José Emilio Suárez Trashorras que fue condenado prácticamente a la pena máxima como cooperador necesario los dos primeros fueron condenados a más de cuarenta mil años Suárez Trashorras a casi treinta y cinco mil años aunque sólo cumplirán cuarenta que es lo máximo que permite la ley española en junio de este año se va a producir la excarcelación de otro de los condenados es Hassan El Haski ya en el año dos mil veintidós van a ser excarcelados otros tres pesos más Rachid Aglif Mohamed

Voz 0958 04:06 Rat y Antonio Toro condenados a ocho

Voz 0125 04:09 de cuatro años de cárcel respectivamente un año más tarde saldrá de quién escapó del cerco policial de Leganés donde se suicidaron los siete terroristas de la masacre por lo demás el baloncesto femenino ha batido récords este fin de semana en Madrid este domingo en el Palacio de los Deportes más de trece mil cuatrocientos espectadores asistieron al partido que enfrentó al Estudiantes femenino que ganó con el Magec Tías canario

Voz 1995 04:32 es lo que yo siento

Voz 6 04:34 ahora mismo somos conscientes de lo vivido hoy cuando estaba en el banquillo en sendas mirando todo lo que había a mi alrededor ha sido esa increíble como como un sueño

Voz 7 04:46 muchísimas gracias y que no es echó no saben todos muy felices a todos

Voz 1 04:50 CEN hemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas se van a quedar en torno a los dieciocho horas

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:46 diez y cinco minutos una hora menos en Canarias si muy buenos días déjenme presentarles Philippe filing muy buenos días

Voz 12 05:55 buenos días

Voz 1995 05:56 es un placer saludarle usted participó en la votación del Brexit verdad se pasado ya algún tiempo GR pidiendo usted de su voto fuera de en el sentido que fuera volvería usted a día de hoy a votar lo mismo

Voz 12 06:11 pero pero no entiendo por mi español es es bueno pero no si en poesía no

Voz 1995 06:18 no se preocupe vamos a bajar un poco la música yo le pregunto usted hoy volvería a votar lo mismo

Voz 12 06:25 sí sí seguro

Voz 1995 06:27 vale verán dentro de dieciocho días faltan dieciocho días el próximo veintinueve de marzo el Reino Unido hará efectiva su salida de la Unión Europea se lo que comúnmente conocemos como brecha en poco más de dos semanas especialmente en el caso de que se produzca un Brexit duro una salida sin acuerdo muchas cosas cambiarán a partir de ese instante

Voz 13 06:49 Philip usted vive en La Viñuela su pueblo de Andalucía Say say say

Voz 12 06:54 cuántos años lleva en España e casi trece años ahora

Voz 1995 06:59 no esta mal usted ha llegado a ser concejal en en este pueblo en su pueblo qué tal

Voz 12 07:04 sí sí se ha hace cuatro años se Bari Le gustó la experiencia de ser concejal en el pueblo si se por cuatro años hoy en día no no estoy con secado en días pero

Voz 1995 07:16 anchas se pues Feli vamos allá usted que voto en el referéndum celebrado el veintitrés de junio de dos mil seis sobre la permanencia de Reino Unido la Unión Europea que voto

Voz 12 07:28 eh yo voto contra

Voz 1995 07:32 para para salir usted votó a favor del Brexit usted quiere que Inglaterra salga se se que el Reino Unido Valley porque porque voto Brexit entonces

Voz 12 07:44 eh porque si al principio y al pueblo de Gran Bretaña estuvo engañado por dos avances en que en mil novecientos setenta y cinco cuando votamos por un mercado libre no estimo no estuvimos votando por un eh

Voz 10 08:06 en Estados Unidos

Voz 12 08:10 Copa que éste es que ha pasado sobre los años eh

Voz 12 08:39 que ancha es porque porque la la actitud de la de la Unión siempre ha estado arrogante entonces al principio por ejemplo a que en este con dos naciones con con Gran Bretaña Vico que si al final eh pero negociado con la reunión y Gran Bretaña estuvo tan eh es tan feo por los británicos prefieren quedarse en la Unión

Voz 1995 09:20 la ha hecho su trabajo bien pero usted de los

Voz 12 09:26 perdona europeos

Voz 1995 09:28 pero usted vive en España sabe que yo soy las consecuencias de un Brexit sin acuerdo que es lo que presumiblemente todo indica que va a ocurrir dentro dieciocho días haría que

Voz 1019 09:39 su vida en nuestro país cambiara considerablemente

Voz 12 09:42 chao pero actores viene nadie sabe

Voz 15 09:45 yo yo yo he leído en la prensa que

Voz 12 09:49 eh adoptó a Sánchez pero Sánchez soy que me ha tenido a diez Garbo Ana cuero donde los británicos en España hay españoles en Gran Bretaña van a quedarse con los mismos es como cómo va como ahora pero a usted que ahogó definido ha pasado no sabemos nada

Voz 1995 10:21 sí es cierto es verdad que todavía no sabemos nada IS es uno de los principales problemas que faltan dieciocho días no sabemos nada usted cree que antes y ahora porte pasaba de que ha pasado el tiempo quizá la información es lo que brilla por su ausencia antes y ahora los ciudadanos de su país han tenido la información necesaria para poder participar en un asunto tan extremadamente complejo bien yo le voy a poner un corte de sonido de unos paisanos suyos hablando precisamente del Brexit hace pocas semanas

Voz 16 10:56 esto es lo que me preocupa que no estén bien informados para tomar esta decisión no lo entiendo no quiero votar sobre algo que no entiendo

Voz 1995 11:09 muchos hablan de que no sabían realmente las consecuencias de lo que estaban votando usted cree que no que estaban bien informados

Voz 12 11:17 sí es que los los políticos en Europa Gran Bretaña quien está cantando a creer que era Gran Bretaña en en la Unión está sentando y amenazando a la gente con con todos los y las cosas feas que que podrían pasar pero toro para mí es mentes mentir es para pese a la gente a cambiar su voto en pago de tiene que en la Unión

Voz 1995 11:57 usted que cree que va a ocurrir el día veintinueve de marzo pero que cree usted que va a ocurrir el próximo veintinueve de marzo

Voz 10 12:07 no

Voz 12 12:08 yo creo que el Parlamento va a Bogotá no para ganar in town ves van a buscar una extensión a achique lo cincuenta para intentar a llegar a un acuerdo más favorable

Voz 1995 12:27 sábana prorrogar seis se situación pues vamos a esperar el caso es que faltan dieciocho días usted en cualquier caso lo que no tiene previstos volver al sigue pensando en vivir en La Viñuela en su pueblo verdad ocurre algo raro

Voz 12 12:43 tenemos un piso buenas noches tienen Charles en todo

Voz 1995 12:46 sea esa estamos pasando

Voz 15 12:49 en fuego en ingresar hay tiempo aquí en España

Voz 1995 12:54 por qué qué ocurre Philip muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Fele Vermaelen vive en España fue concejal en la harina votó Brexit dos años largos casi tres después ser afirman esa idea muchísimas gracias Philip un placer

Voz 12 13:09 la serie de las aliarse puro

Voz 1995 13:11 hemos aterrizar este asunto el Brexit pero a nivel usuario don Carmona

Voz 1019 13:15 hola buenos días vamos a ver porque la vida puede cambio

Voz 1995 13:17 pero como nos afecta a nosotros de forma directa usted yo por ejemplo tengo unos billetes

Voz 9 13:22 haya paz Pereiro en Semana Santa

Voz 1995 13:25 va a haber un este utilizando la radio para lograr esa noche yo voy voy en Semana Santa como ochenta por ciento de los habitantes desde país vamos a pasar unos días en qué hago sea con el pasaporte a los niños les hago que hago hay mucha gente que está allí que no sabe nadie sabe que es donde

Voz 1019 13:46 no sabemos si vamos a intentar aterrizar pero nivel Ushuaia

Voz 1995 13:48 el Brexit que movida como titulado científica a todo este espacio no segundas hablamos de las consecuencias tenemos con nosotros al director de del orden mundial Fernando recoge que nos va a ayudar a entender cómo afecta a la vida cotidiana la realidad no la macroeconomía que también sino la vida real de los ciudadanos como Cuba veto cómodas efecto

Voz 9 14:08 una semana seguimos

Voz 11 14:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido llamada seguro

Voz 21 16:35 el arresto con naturalidad vamos a nadie

Voz 1995 16:41 yo voy a hablar de pero en fin con naturalidad no pasa nada el diecinueve de marzo el próximo veintinueve de marzo perdón se hará efectivo el referéndum del Brexit por el que hace unos años la ciudadanía británica pidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea una decisión que tomaron por una ajustada mayoría ciudadanos británicos como Phil Smiley que acabamos de escuchar que vive en España que ha sido concejal en un pueblo en España votar con el Brexit muchos de las consecuencias que este hecho tendrá en las grandes cifras macroeconómicas

Voz 22 17:12 hoy en i Phone o cualquier tipo de Brexit aceptará su economía según un análisis del Gobierno con el acuerdo de ahí la economía del Reino Unido caería un tres coma nueve por ciento en quince años que ya suena mal pero con un Brexit sin acuerdo la economía caerá un nueve coma tres por ciento fue eh

Voz 1995 17:32 pues sí pero lo que hablamos de la economía pero bajemos esto al territorio de de a pie por eso contamos con Arancón que es el director de el orden mundial es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense experto en geopolítica y comen los contaba el Mundial no consiste en gente que va

Voz 23 17:50 la cabeza tapada con papel Albal como como lo tenían ante sí

Voz 1995 17:56 buenos días hola muy buenas ideas pero queremos aterrizar todo este todo este asunto a nivel usuario porque estamos oyendo hablar mucho de las consecuencias para la economía en cuanto a crecimiento y demás pero a mí como ciudadano que me va a afectar si dentro de dieciocho días me de acuerdo

Voz 0958 18:12 bueno pensamos que le elegir es una cuestión meramente política de alta politica pero al final es volar por los aires prácticamente un sistema con con una cantidad infinita de lazos que regulan practicamente todos los aspectos de la vida diaria final la Unión Europea tiene una cantidad directivas reglamentos y leyes órdenes y demás que prácticamente está todo legislado entre la Comunidad Europea dentro de este seno no por tanto romper todos esos acuerdos suponen la practica a nivel de Prat de derecho internacional practicamente como la independencia de un país que es respetar todos los acuerdos todo el sistema que tu tienes para con ese bloque

Voz 1995 18:50 vale hace unas semanas por aterrizar bien todo esto hace unas semanas en broma de televisión norteamericano que también se ve en el Reino Unido pero por el que van a verse obligados a modificar algunos de los datos que están dando por la regulación normativa contaban cosas muy concretas por ejemplo hay una frontera entre Reino Unido y la República de Irlanda que pertenece a la Unión Europea y eso es lo que contaba

Voz 24 19:16 el acuerdo se aplicarán las reglas de la OCM deberán inspeccionar set todos los vehículos y los controles retrasan cada cambio en setenta segundos la Dina espera del ferry sería de seis días exteriores

Voz 1995 19:27 vale este no es el corte sobre la frontera en Irlanda sino sobre algo mucho más mucho más cotidiana Fernando es impresionante relato si a cada camión que entra por Dover hay que revisar quitaran sólo setenta segundos más a ser muy optimistas pensando que solamente van a utilizar un tiempo mínimo en revisar ese camión la cola sería seis días se pregunta los especialistas oye qué pasa con las productos perecederos que va a pasar con con negocios como por ejemplo este

Voz 1 19:58 te se retrasan nuestros líderes nos quedamos sin nos afectarán necesitó Moore la libertad de circulación que se juega si esto no sale bien todo mi familia mis empleados todos llevamos en esto XXXIII

Voz 1019 20:14 qué pasa con los alimentos y los productos perecederos o incluso de los medicamentos que mucho de ellos necesitan eh cadena de frío

Voz 0958 20:20 en las relaciones comerciales entre por ejemplo Reino Unido y España los medicamentos tienen mucho peso y tú has dicho alimentos perecederos flores en fin otra serie de productos que básicamente no se pueden tirar seis días en en una aduana uno de los grandes logros del del del mercado interior fue poder agilizar todos los trámites comerciales porque bueno pasan los puertos pasen los aeropuertos pasa también en las fronteras terrestres que si hay que registraron hay que hacer un mínimo control aunque sea de de papeles a toda la cantidad de productos y de transporte el que tiene que llegar por allí los procesos eternizar ya entonces uno de los grandes logros IVA agilizar es son la cuestión de de Dover en Calais en Francia parar eso sería bueno ahogar totalmente el comercio

Voz 1995 21:03 porque el sistema económico en el que vivimos se basa en el constante movimiento la bolsa es un constante movimiento ese intercambio constante en su día de bienes ahora ya de pocos bienes pero sí de de de Economía Fire que económico si paramos el sistema un segundo todo se vino abajo la base misma el movimiento

Voz 0958 21:21 claro efectivamente es cierto que la Unión Europea bueno tuvo en los noventa un un avance muy una concepción muy liberal de la de la economía que todo se basaba en en poder agilizar lo máximo posible las transacciones como

Voz 25 21:32 parciales en movimiento de de capitales

Voz 0958 21:35 luego de personas pero sí es cierto que en el momento en el que es es un sistema que está tan acostumbrado a moverse de manera constante unas revoluciones muy altas que en el momento en el que bueno es practicamente cometer un palo en la rueda no se rompe todo el sistema puede saltar por los aires se ha hablado mucho de que para Reino Unido pues sobre todos los días posteriores a un Brexit sin acuerdo eh sería calamitoso porque básicamente no hay nada previsto tendrían que empezar de cero y hay que regular una cantidad de cosas a nivel infinidad de de leyes y de aspectos de la vida que que sí que regularlo de nuevo y se tardarían semanas de ahí habría pueda haber muchos problemas pero para tener el corazón que me obviamente es fundamental hace falta un gobierno en Bruselas yo digo yo soy sueco no es que los países escandinavos existen de productos sin ningún problema sin ningún fronteras así que donde frenan ningún cambio en en ningún producto no es posible simplemente pactar llegar a un acuerdo sin tener un gobierno en en

Voz 25 22:34 telas y un Estado dentro del Estado de funcionario

Voz 0958 22:37 pues es posible pregunto bueno vamos a ver posible este en realidad no hay como tal un gobierno europea hay una especie de bueno de internacional avanzada en fin bueno como lo queramos llamar una cosa sui generis el problema aquí no es tanto lo que hay en Bruselas sino que previsiblemente había del Reino Unido saber sin ningún tipo de acuerdo porque esto negocia un acuerdo como parecía que estaba ya más o menos cerrado pues bueno has negociado jugar sus cartas tienes una cosa tienes la otra y demás

Voz 9 23:05 pero es que no hay nada

Voz 0958 23:08 es el gran problema que un Estado ahora mismo se va a salir de un sistema enormemente integrado donde está su todo regulado pasar de cien a cero es el gran problema no no tanto que sea negociado y bueno con unas condiciones que tenías dentro de la Unión parece tener otras condiciones distintas fue que la Unión no no es que es la el todo y la nada y ese juego de blancos y negros es muy peligroso sobre todo para para mundo actual del siglo XXI en el que todo está interconectado todo Doval practicamente al segundo no

Voz 1995 23:36 o sea tú que no no es para Miguel pero que está que el pasaporte a los niños no

Voz 0958 23:41 sería conveniente como es posible

Voz 1995 23:43 que a día de hoy Fernando no sepamos lo que va a ocurrir porque claro la macroeconomía que es importante que no afecta seguro es una cosa pero por ejemplo escuchemos

Voz 9 23:55 no se Juan Mata que juega la

Voz 26 24:02 igual

Voz 1995 24:04 en todos los españoles que están trabajando el apremio o en cualquier sitio no saben qué va como va a ser su vida dentro de dieciocho días la expectativa es que no va a ocurrir nada porque casi nunca pasa nada pero ocurre algo decir qué va a pasar con ellos

Voz 0958 24:20 es la gran cuestión que el pero el problema es que sabemos que no sabemos nada y es que si no lo sabemos nosotros que estamos aquí en España tampoco lo saben los propios británicos porque ni ellos mismos los parlamentarios me refiero han podido ponerse de acuerdo respecto a qué tipo de acuerdo quieren en qué condiciones y demás los conservadores británicos están básicamente jugando utilidad flojo a con con Theresa May porque ellos quieren maximizar a una a un Brexit mucho más duro Meir propuso un Brexit blando en eso el acantilado acantilados cerca ahora mismo la única solución es no cambiar de rumbo para no caer al acantilado sino simplemente alejar el acantilado entonces en ese sistema estamos

Voz 9 25:00 el deficiente mete toda la

Voz 0958 25:02 la unidad británica que por ejemplo en España toda la comunidad española

Voz 1995 25:06 ante cuantos doy tánica en España

Voz 0958 25:08 pues entre doscientos ochenta mil trescientos mil y mucho de ellos han por ejemplo jubilados que se han venido aquí pues porque el clima evidentemente es bastante más agradable es un país más barato etcétera etcétera y hay muchos ejemplos sobre todo jóvenes que fueron al al Reino Unido y están investigando están trabajando están formándose el saque allí casi medio millón de personas entre un país y otro que pueden verse afectadas sólo esto entre españoles y británicos esto llevamos por ejemplo a otros países de la Unión alemanes franceses italianos qué cantidad de personal se pueden ver afectadas

Voz 1995 25:40 Fernando hay una sea la idea de un segundo referéndum

Voz 21 25:44 que no aparecía

Voz 1995 25:46 de las nubes la entre los nubarrones como una solución perder la cuestión es que preguntas en ese segundo referéndum sí sí ha habido una pregunta muy clara cuál es la pregunta ahora estoy seguro que si lo hacemos pero ya el pero ya veía hoy doce de verdad es decir qué va a pasar fines posible tu hija es posible realmente volver a preguntar a los británicos

Voz 0958 26:08 vamos a ver la la posea un referéndum está sobre la mesa saltó desde que los laboristas bueno abrieron un poco la puerta pero aquí se hablan se abren varias varios pequeños dilemas democráticos menos el que has comentado tú de qué tipo de preguntas yo tres por ejemplo cuántos referéndum hay que hacer hasta que la gente ha decidido de verdad que es como un partido de tenis al mejor de tres al mejor de cinco a dos dos y uno valen en fin vamos haciendo referendos hasta que la gente sea arte hasta que salga un quórum de más de un x por ciento es que podíamos estar haciendo referéndum sobre el Brexit hasta el dos mil cincuenta y cuatro no entonces se presupone que con uno la gente es lo suficiente libre y soberana como para haber decidido bien otra cosa es que bueno pensemos que han decidido bien informadas y demás pero bueno ya que la que tampoco es perfecta en este sentir

Voz 1995 26:54 bueno lo bueno y lo malo es que dentro de pocos días haremos que es lo que ocurre con con todo esto Fernando después de la policía vamos a ver cómo esto les afecta de una forma muy directa durante unos segundos vamos a pensar en la música día de nuestra música si eliminamos ese los británicos son exprimido interesante que el dominante quédate sí sí es ese entrando en OT no te vayas quédate con nosotros seguimos en hoy

Voz 27 27:21 eh

Voz 5 28:21 no era el hombre más honesto ni el más piadoso pero era un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí mal diría Madrid alquilando Se por cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya saben marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa por deudas de juego pagadas a medias y al unos etc

Voz 30 29:03 es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de

Voz 5 29:07 las Españas era un lugar donde la vida vía

Voz 30 29:09 que buscarse la salto de mata

Voz 9 29:12 estilo entre el brillo de los aceros

Voz 5 29:15 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con verdura tenía mucha destreza a la hora de tiras de espada ahí manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcainos con que los regidores profesionales si ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaíno solía decir

Voz 11 29:38 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos

Voz 31 29:42 los noventa y seis Katrina se

Voz 9 29:45 el plan ayer son alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 32 29:58 me comentó si que tampoco es cuestión de peroné no nica manera tácita

Voz 1646 30:04 no pero es bonito no decirles a ustedes cosas Bono

Voz 9 30:07 Perino pero nosotros les vamos a escuchar igual

Voz 32 30:09 con peloteos de Barça

Voz 9 30:13 nuestros oyentes son gente no

Voz 32 30:15 al hombre un topo de mimos tampoco está mal

Voz 9 30:19 y nuestros oyentes son gente normal

Voz 0763 30:22 era Miranda Mc Cain pongo tamaño esté muy no

Voz 8 30:29 y una ser que los escucha en antena

Voz 33 30:32 en nuestra vida dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra web

Voz 9 30:44 toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarta de nuestra aplicación

Voz 37 32:30 eh

Voz 38 32:35 saben que los medios tenemos tendencia a enfocar Se por ejemplo no del Brexit siempre desde una perspectiva analizando políticamente es explicaciones pospuesta económicas justas fuera en las más relevantes pero en nuestra vida hay otras cosas que

Voz 1995 32:50 también importa decir que importa más incluso la emoción los sentimientos qué pasaría si aplicamos la perspectiva emocional a todo ese asunto de intereses geopolíticos por poner un ejemplo la música la principal palanca emocional de la cultura el papel de los artistas de la música de los últimos setenta años es literalmente incalculable qué pasaría si aplicamos un Brexit duro en los libros de Historia de la música Iborra eramos la influencia británica en El Hierro recuerdan a esta banda pues pues ya no ya no les suena esta otra

Voz 21 33:27 pues vayan olvidándose de ella eh

Voz 1995 33:30 la siguiente lo mismo les suena pero hay que eliminarla bueno pues aquí tenemos otros nombres Coín de Zeppelin Sex Pistols Radiohead The good Oasis Coldplay Iron Maiden Police de conflictos olvidados de Class London

Voz 1019 33:49 nadie contesta Pablo González Madrid

Voz 1995 33:51 está muy buenos días muy buenas ya están y el caso es que deberíamos empezará a plantearnos borrar demasiadas cosas sí sí sí yo

Voz 1646 33:58 Bree ha dicho Cabezo de transistor

Voz 1995 34:01 cabeza cosa rarísima

Voz 39 34:03 bueno sí existe la política ficción nosotros íbamos a inventar la cultura ficción para aventurar cómo afectarían ve un Brexit duro a la música en el futuro más inmediato además lo que hemos hecho es analizar los carteles de los mayores festivales de música de este país este mismo verano hemos eliminado de ellos a las banda

Voz 1646 34:20 británicas entendiendo que muchas circunstancias y se aplicaron Brexit duro se complicaría mucho su viaje a nuestro país los músicos no necesitarían probablemente permisos de trabajo tendrían que detallar cada uno de los elementos que traen en sus tráilers para esos conciertos el equipo que quieren introducir en España tendrían que pedir visados los billetes de avión les resultaría mucho más caros en fin hemos planteado que el Reino Unido se convertiría en una jaula cultural como de hecho ya denunciaron algunos de los músicos británicos más importantes en un manifiesto anti Brexit que firmaron en octubre del año pasado

Voz 9 34:52 total Toni que me he plantado

Voz 1646 34:53 delante de los tres carteles de los tres festivales más importantes de España que son el Primavera Sound en Barcelona el FIB de Benicàssim y el Cook en Madrid

Voz 1995 35:01 vale vamos es cultura ficción pero vamos a eliminar esos carteles en caso de que hayan Brexit duro no van a poder venir a actuar a nuestros bares así que cronológicamente empecemos por el primero de esos tres se que es el Primavera Sound que se celebra en Barcelona entre el treinta de mayo y el uno de junio

Voz 1646 35:16 correcto el Primavera Sound es un festival que es inabarcable a casi todos los niveles y nosotros ya no tenemos edad para tanto tute pero yo he pensado que es nosotros tres bueno los cuatro podríamos seguir el juez el viernes y el sábado que son digamos los días más importantes el viernes día XXXI están programados conciertos de sesenta y siete grupos diferentes de esos sesenta y siete grupos doce son británicos esto es un dieciocho por ciento del total de los grupos desaparecerían del cartel de ese día si hubiera un Brexit duro eso tiene sus inconvenientes pero hombre pues nos permitiría llegar un poquito más descansados al sábado y aquí es donde vamos a detenernos sólo dio uno de junio esto es llegamos al recinto del Primavera Sound

Voz 1995 35:53 ya está

Voz 1646 35:54 no tendríamos ningún problema para ver por ejemplo el concierto una paisana de Tom como Cherry que es de Estocolmo podríamos presenciar la enésima confirmación del fenómeno de Rosalía

Voz 40 36:12 cuando de Barcelona pero

Voz 1646 36:14 digamos que llegan las diez a las once de la noche nos dirigimos a uno de los escenarios principales cantando en alto ilusionados alguna canción por ejemplo de prime al esprín

Voz 8 36:26 me gusta no estamos llega ya verás que los demás bueno entonces llegamos vamos viendo que hay como poco movimiento en la aquí

Voz 1646 36:33 nada del escenario llegar

Voz 1019 36:37 lo mejor es que así es que tienen voz no

Voz 1646 36:42 estoy muy bueno resulta que Primal Scream no ha podido tocar el Primavera Sound porque son de Glasgow costaba un ojo de la cara tras meses allí bueno pues tampoco pasa nada me voy otro escenario que está allí tocando Jarvis Cocker que con un poco de suerte

Voz 1019 36:54 puesto caerá de que me gusta a mí tanto

Voz 9 36:59 vamos

Voz 41 37:00 Torres pie hay ciento cincuenta kilómetros entre un escenario tener Primavera Sound llegas aquí

Voz 40 37:07 el vacío total y absoluta de preguntas de Navarra pero bueno qué pasa que ha pasado en estaba

Voz 42 37:10 sí tocando Jarvis Cocker te dice es que Jarvis es de ese fin

Voz 1646 37:14 hay que traerles desde Londres y si quieres les pagas tú el billete total que te vas a la zona de comida te pones a la cola reza para que las salchichas del perrito que aspira a comerte no sean también importadas

Voz 1019 37:24 no

Voz 1995 37:25 entonces los numerosos estos de los sesenta y nueve artistas que actúan el sábado en el primero de las aun trece proceden del Reino Unido sí que tenemos un veinte por ciento del tiempo libre

Voz 1646 37:34 que hay gente eso es vale de acuerdo pero hay festivales que en los últimos años

Voz 1995 37:38 en especializado en el de nuestro país porque hay muchos británicos viviendo aquí se especializan estoy por parte por tanto gran parte de su cartel está firmado por bandas esas de esa proceder

Voz 1646 37:49 mira el FIB de Benicàssim Thiem haría desde sus cimientos aplicaron Brexit duro porque practicamente la mitad del público que va al fin cada años británico y por lo tanto el cartel también está muy condicionado por ese público objetivo la primera consecuencia es que nosotros ibamos estaríamos mucho más agusto sabría menos cola para la cerveza habría menos público con graves quemaduras solares pero a la organización seguramente no le parecería muy buena idea perder casi un la mitades de sus ingresos solamente por entradas respecto a la oferta musical de este año si fuéramos al FIB podríamos ver a dos de los cabezas de cartel a Kings of Leon que son de Nashville no tendremos ningún problema para el concierto de Lana del Rey que llegaría desde Nueva York pero a partir de ahí deberemos llevar camas a tener muchísimo tiempo libre el de los treinta y tres artistas confirmados en el FIB dieciocho son británicos decir más de la mitad el cincuenta y cuatro coma cinco por ciento de las fiestas in

Voz 1995 38:48 cuenta cinco partidos Hafiz Senna de gregario

Voz 1646 38:51 la tanto el cincuenta y cuatro coma cinco por ciento nuestro tiempo estaría libre ni Faldo y Slim y Franz Ferdinand y Lloris es radicó de Alain nada de nada el abono cuesta ciento cincuenta y cinco euros así qué deberíamos dejarlo en unos setenta un precio por el que eso sí podríamos ir a ver bandas nacionales muy estimulantes como la moda Belako o Karan Carolina durante por lo menos la letra entenderíamos

Voz 9 39:19 vamos a los festivales

Voz 1995 39:21 multitudinario se celebra en Madrid del once al trece de julio y se llama Matt Culio vamos a centrarnos en la jornadas las grandes la el viernes y la del este es el viernes

Voz 1646 39:32 está programado el concierto de veinte grupos vale tú vas al Macún bueno pues te pasas el treinta y cinco por ciento en La noria del tiempo dando vueltas a la noria porque resulta que siete de esas bandas no han podido llegar a Madrid por culpa del Brexit todavía había sido por ejemplo haber a Teenage Fanclub

Voz 9 39:46 a grave que no se verá también lo siento pero no han cancelado el viaje de Escocia ir bueno pues te vuelves a casa cantando a lo mejor Vetusta Morla te levantas al día siguiente ilusionado vuelves al recinto analistas el programa y claro como ya tienes experiencia deben de avería del primavera iré ver

Voz 1646 40:06 de pasado el viernes en La Noria pues tachas vas tachando el programa todos los artistas británicos del total de diecinueve bandas programadas vamos allá

Voz 1995 40:15 es muy probable que las bandas no las conoce no pasa nada yo te juro que son bandas que actúan en un gran festival de música que se hace

Voz 1646 40:22 no ha ocurrido todas estas el sábado Bono hubo que son de Leach fuera John Hawkins que es de Sabri nada Georgia Schmitt de whatsapp tampoco ha venido Miles Kane de Liverpool ausente buey de Glasgow están en sus casas han quedado de Nineteen saben que son de Manchester

Voz 1995 40:37 lo que son en la banda el momento bueno nada

Voz 1646 40:40 están ahí en Machete nada de Twilight Saga que son escoceses tampoco ha podido ser Gere sandías que son de Londres ya lo siento te pierde Estonia Jona que es de Brighton

Voz 9 40:49 millón a Cani millonarios nada

Voz 1995 40:52 nueve bandas nueve son Brittany

Voz 1646 40:54 a lo mejor resulta que como tú eres fan de este programa pues tienes esperanza dice bueno pues por lo menos voy a cerrar la noche escuchando esa canción básica para la identidad del Hoy por hoy y que bueno la verdad es que por razones obvias duelo un poco escuchar un lunes

Voz 9 41:07 de decir que tampoco podríamos escuchar lo de quitarle años se queda con ganas de escuchar a Friday

Voz 1646 41:12 el sábado porque The Cure también son británicos te vas a tu casa en silencio decepcionado y cantando para tus adentros

Voz 9 41:21 no esto aquí

Voz 1995 41:23 inunda quitamos también bueno esto sería los festivales de música en caso de un duro pues no sé si llamarlo incluso no sé si pueden llamarse festivales actuaciones en el mejor de los casos Pablo González Batista muchísimas gracias Fernando Arancón los mundiales

venga bueno pues unos anuncios

Voz 45 42:26 en Hoy por hoy

Voz 46 42:31 por qué la política también se explica lo que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado y quién gana con la respuesta es compleja y llena

Voz 8 42:38 de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde está también y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo Larraz

Voz 11 42:59 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde

Voz 11 43:08 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso algunas cosas más tupido como Rey como seis

Voz 1 43:16 lo de no se bici Il repite en español como se dice aquí no se cerró no ser suele ser o no ser eso es hacer

Voz 44 43:27 Boyero de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte de lo que surja

Voz 41 43:34 esto es la Game Nasser

Voz 47 43:39 eh

Voz 48 43:43 mucha gente joven

Voz 49 43:45 raro sus hijos están cerrados visualizó una emisora de radio maravillosa ya la ERE solicitado piensan ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores guiadas estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños no a mí no me apareció la hagan así

Voz 43 44:08 a mí como que no como me has visto que imagine una emisora de radio maravillosa pues de este hombre no es que habrá

Voz 9 44:16 hemos hecho chufla pues claro que me apareció la Cadena SER ese susto de verdad

Voz 50 44:24 los Cadena SER

Voz 9 44:28 emisora que parecen entre sueños

Voz 51 44:36 bueno vale vale ya está ya

Voz 0958 44:39 ya

Voz 8 44:42 ya no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta que ha vuelto a repetir su atlética aprovechen toma el control de la sé lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

cuenta con las

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 46:48 vamos a hablar de emoción o lo que es lo mismo vamos a hablar de deporte Jordi Martí en Barcelona muy buenos días buenos días Sergio Castro también conocido como el suplente de Antón Meana porque no Stanton van a poner muy buenas bueno Jordi el deporte no ha dejado muchas imágenes este fin de semana algunas realmente ilusionantes no me REC no me refiero es un error sabemos todos pero esa imagen de la sala del bar durante el Valladolid Real Madrid vacía

Voz 1019 47:21 vamos a ver ayer lo que hizo Iturralde ayer es explicar que esto es una sala que se había utilizado pero que en aquel momento estaba vacía es como si aquí tuviéramos tres o cuatro estudios eh

Voz 1995 47:31 echaron el que no es yo creo yo es que es una metáfora ver

Voz 1019 47:36 pero voladoras tomes verdad esto es verdad pero también es verdad que el bar ha intervenido en setenta y cinco ocasiones dijo anoche Iturralde en setenta y cinco ocasiones para que el fútbol sea más justo me parece una buena noticia bueno

Voz 1995 47:51 ambos esa imagen claro yo pensé que hoy hablaríamos de incendios ahora hablamos de los incendios pero antes vamos a alarde de emoción vamos las de de una imagen de un vídeo que ha dado la vuelta a este país es un vídeo que colgó en sufrir es una jugadora del Osasuna femenino me Garde qué le que jugaba por primera vez en el estadio El Sadar donde habitualmente lo hace el equipo masculino ese día les regaló a su padre una camiseta con su nombre en la espalda es un gesto que subió a las redes un vídeo con esta música

Voz 55 48:22 sobre este motivo música podemos ver al padre de

Voz 1995 48:24 hay abrazar la camiseta hay emocionarse es de esos vídeos imposible no llora siendo siguen los siete ponga en la piel de gallina el gesto insisto desde My Garde que cumplió uno de sus sueños hace pocos días Mike muy buenos días

Voz 0763 48:40 hola buenos días me imagino que tú

Voz 1995 48:42 no esperaba del partido no estamos hablando estamos hablando de cómo resume tu padre la emoción del deporte nadie mejor que él ahora mismo es capaz de resumir lo que lo que mueve el deporte

Voz 0763 48:54 pues si al final bueno yo tampoco era consciente de que iba a tener esta esta repercusión y bueno al final pues es un padre emocionado de de bueno que yo creo de sobre todo de verlo lo complicado que igual ha sido para mí llegar hasta hasta donde estoy

Voz 1995 49:09 qué te dijo con claro porque el villano lo escuchamos que te decía

Voz 0763 49:13 nada al principio hasta que no vio el nombre pues nada les decíamos que claro no sabía lo que era y les decíamos Yo y mis hermanas la regalamos que que tenía que renovar la camiseta de Osasuna de ocasionales muy rojillo la que tenía de hace dos o tres años y entonces Nadal se reía porque decía que con la que tenía ya le valía diez cuando se dio cuenta de que de que el nombre de la camiseta era el mío

Voz 1995 49:33 era la primera vez que jugaba su partido en El Sadar

Voz 0763 49:36 el año pasado era la la primera vez que debutaba mucho a la segunda desde que jugábamos en la historia de Osasuna

Voz 1995 49:42 y qué significa para para una jugadora del equipo femenino de Osasuna poder jugar en ese estadio

Voz 0763 49:49 esto es un sueño hecho realidad al final hay que entender que el que el deporte femenino y el nos del felino ha sido discriminado durante muchísimos años si llevo toda la vida jugando al fútbol y mi padre pues pues yo creo que no se podría imaginar que que un día al un estadio como el bridas para nosotras Si imagínate al final tener ahí a tu a tu familia ahí y al final nos iban apoyando o cuando cuando al final hemos tenido muchísimas situaciones pues pues pues dura Si al final yo creo que son lágrimas de del esfuerzo de que creo que hemos tenido que hacer para llegar hasta aquí

Voz 1995 50:20 era a tu padre por la calle ya se le conoce como el PAR debe claro

Voz 0763 50:24 bueno yo la verdad que al final Layos nos jugamos muchísimo y después del partido pues la verdad es que desconecte bastante de todo este mundo de las redes sociales Si sólo pude hablar con él un poquito después del partido y supongo que él también tendrá que asumir al igual todo lo que vimos ayer pero bueno al final es algo muy bonito oí espero que que le hubiera gustado

Voz 1646 50:43 pues hay muchísimas gracias por atender nuestra vida