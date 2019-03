Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

saludos qué tal está muy buenos días el decía el poeta griego Sófocles que para quién tiene miedo todo son ruidos y ahora mismo lo que recorre el mundo es un estruendo en torno al Boeing siete tres siete ocho un modelo de avión que ha registrado dos accidentes gravísimos y muy parecidos en sólo cinco meses con un balance terrible de trescientos cuarenta y seis muertos eso no ha llevado a Europa y a buena parte de Asia a dejarlos en tierra a prohibir su vuelo Isabel Maestre es la directora de la Agencia Estatal Española de Seguridad Zaire

Voz 3 00:58 eso lo precaución estos nosotros hemos estado en contacto como digo con la agencia europea sino también con estos colegas los técnicos y de otras autoridades europeas entorno la vida de informarse

Voz 1727 01:10 de momento de forma preventiva en las últimas horas ya sea en cancelado cuatro vuelos con origen o con destino a España hay que se iban a realizar con este modelo de avión de fabricación americana una decisión que también respaldan los pilotos Carlos San José es el vicedecano del Colegio Oficial

Voz 3 01:26 las autoridades ágiles y efectivas puesto en este tipo de medidas cuando hay cualquier duda en la aviación los no corrimientos

Voz 1727 01:35 sin embargo Canadá o Estados Unidos no suspenden los vuelos del siete tres siete y es que en la balanza no está sólo la crisis de confianza en el modelo una versión mejorada tecnológicamente del clásico tres siete tres siete sino también una crisis empresarial que afecta a un gigante industrial como Boeing la primera empresa exportadora de Estados Unidos y que sufre desde ayer un durísimo castigo en la Bolsa noche cerró con caídas superiores al seis por ciento y en sólo dos días ha perdido casi veinticuatro mil millones de euros de su valor en Bolsa bien Reino Unido el Parlamento británico vota hoy si quieren un Brexit sin acuerdo por las bravas porque ya sabemos que no quieren un Brexit con el acuerdo negociado con Bruselas los Comunes lo rechazaron anoche por segunda vez rechazaron por tanto también la última garantía para Irlanda negociada a última hora esta semana y como la opción que parece ganar puntos es la de pedir una

Voz 4 02:35 prorroga seis estaban Rossetti

Voz 1727 02:40 Mel le ha dicho a los comunes que apostar por aplazar la salida no es la solución a los problemas y cuál es la solución pues no lo sabe nadie porque no las saben ellos escuchen la respuesta del hemiciclo británico en forma de ruido a la pregunta de Meis sobre para qué quieren un aplazamiento para celebrar un segundo referéndum escuchen el coro de sigue sino es

Voz 1 03:01 así Sacresa

Voz 1727 03:07 esa espiral llevan tres años aquí en España Pedro Sánchez escribe en El País que nuestro país está listo pase lo que pase Aimar buenos días

Voz 0027 03:16 buenos días España ha hecho su tarea dice el presidente del Gobierno que destaca el referéndum del Brexit como un exponente más del auge de la extrema derecha de You Keep que convirtió a la salida de la Unión en la única razón de su existencia

Voz 1727 03:26 Estados Unidos reconoce que hablo con el Gobierno español sobre la hipotética cogida en nuestro país de dirigentes chavistas como reveló en Hoy por hoy el ministro de Exteriores ayer Borrell aquí

Voz 4 03:35 muy bien

Voz 0027 03:38 aunque yo no lo llamaría una petición

Voz 1727 03:40 son ha precisado el encargado para Venezuela

Voz 0027 03:43 hacia de Estados Unidos mientras tanto en Caracas esta madrugada han liberado al periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz gracias

Voz 1 03:50 el juicio sigue su curso podar declaraciones

Voz 6 03:53 evidentemente tengo historia pero

Voz 0027 03:56 es una llevaba dos días detenido y el chavismo le acusa estar vinculado al apagón eléctrico

Voz 1727 04:01 en nuestro país el precio de la luz volverá a subir el recibo en el mes de abril los expertos calculan que un euro de media bajó porque el Gobierno suspendió el impuesto a la generación esa suspensión había que renovarla ahora ir dice el Gobierno que no puede hacerlo porque lo acusaría de electoralismo

Voz 0027 04:19 Europa tumba la tasa google por la oposición de países como Irlanda Dinamarca Holanda es la tasa que quería imponer el Gobierno español y que según Nadia Calviño Si gana el PSOE seguirán sus planes

Voz 7 04:28 al igual que el presidente del Gobierno ha anunciado que su primera decisión será proponer unos Presupuestos Generales del Estado esto incluirá en seguir adelante con el proyecto de una tasa dijo

Voz 8 04:39 tal lamentablemente a nivel nacional

Voz 1727 04:43 la policía investiga una agresión brutal en León a un joven de dieciocho años lo apuñalaron en el cuello y lo patearon al grito de maricón de mierda en Australia el antiguo número tres del Vaticano condenado a seis años de prisión por abusar de dos menores

Voz 0027 04:58 el conocía el veredicto pero faltaba que el concretarán la pena cosa que ha pasado esta madrugada el cardenal está en la cárcel desde hace un mes y no podrá pedir la libertad condicional hasta dentro de tres años y medio

Voz 1727 05:13 en los deportes el Atlético de Madrid se hundió en Turín y se queda fuera de la Champions Sampe buenos días

Voz 1161 05:19 buenos días Pepa con un tres cero y hat trick de Cristiano Ronaldo que sigue siendo la bestia negra del Atlético y da el pase a cuartos a la Juventus

Voz 0027 05:25 sí que me contratado para esto

Voz 9 05:28 intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz

Voz 1161 05:31 dos remates de cabeza uno en cada mitad y un penalti de Correa Bernárdez que transformado por el uso a cuatro minutos del final el otro en otro partido el Manchester City Guardiola arrasó al Schalke alemán con un humillante siete cero hoy los dos últimos partidos de vuelta a octavos desde las nueve en el Camp Nou Barça Olympique de Lyon empató a cero en la ida a la misma hora Bayern Múnich Liverpool también empate a cero en la ida

Voz 1275 05:52 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy el paraguas si era necesario

Voz 0978 05:57 el Cantábrico con chubascos pero también pausas y algunos momentos de sol nieve en la Cordillera Cantábrica también esperamos hasta medio día algunos chubascos en la mitad este de Cataluña más tarde en Baleares ni en general con el paso de las horas va a hacer más sol en el conjunto del país ahora con menos

Voz 10 06:14 lo que ayer durante la tarde bajarán las Max

Voz 0978 06:16 más sólo pasaremos de los veinte en el sur y Canarias además con viento que acentuó era un poco la sensación de ambiente fresco a partir de mañana volverán a subir las temperaturas

Voz 11 06:26 no

Voz 12 06:29 y no

Voz 13 06:31 y la que luego no

Voz 12 06:41 le hacerlo

Voz 1727 07:00 Soledad la que debe sentir Theresa May a esta hora como canta la maravillosa Estrella Morente porque ha quedado muy sola la primera ministra David de la Fuente hola

Voz 0456 07:11 hola Pepa así muy sola en la prensa hoy le dan por todos lados piden su cabeza en todos los diarios dentro y fuera del Reino Unido

Voz 1727 07:18 en ella esta canción para nada

Voz 0456 07:20 que Estrella Morente maravillosa nos visita esta mañana a las once a las diez en Canarias para cantarnos unas cuantas coplas como esta que forma parte de su nuevo disco nuevo disco con viejas coplas que resumen décadas de suspiros en España

Voz 1727 07:34 bueno justo antes de recibir a Estrella Morente de sumergirnos con ella en el mundo de la copla vamos a bucear en el mundo de los partidos políticos en España verán tenemos esta mañana una mesa de tertulia con un invitado especial a partir de las nueve saludamos a Joan Navarro es sociólogo presenta hoy un libro de pia ha dado pero esperanzado sobre los partidos políticos que les pasa a los viejos ya los nuevos

Voz 0456 08:01 su de privatización que es lo que proponen este libro que nos va a presentar hoy junto a Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross con el vamos a hacer un análisis crítico pero constructivo a la vez de los partidos antes de meternos en otro asunto que nos da

Voz 1275 08:18 mucho miedo para toda la copla eh no me refiero al

Voz 0456 08:21 sino al cambio climático esa amenaza la más grave y transversal a la que nos enfrentamos y sobre la que hoy la prensa también publica nuevas escalofriantes noticias menos mal que hay decenas de miles de estudiantes en todo el mundo pidiendo sin miedo a los gobiernos que tomen acción a las de hace una hora antes en Canarias vamos a hablar con ellos con los jóvenes que los viernes se plantan y hacen huelga estudiante

Voz 12 08:52 eh

Voz 1727 09:05 pues a propósito de ese examen de calidad al que vamos a someter a los partidos esta mañana queremos preguntarles si alguna vez han militado militan en algún partido se han afiliado alguno no queremos saber a cuál le da igual eso lo que empezó también cuanto

Voz 0456 09:20 tiempo estuvieron militando desde hace cuánto tiempo militan en un partido no hace falta que nos digan cuál porqué militan qué papel desempeñan si les gusta el funcionamiento interno de los partidos y la participación todo está en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:38 de Dani que les pregunte por el hoy en si tiene miedo a volar si se ha despertado su miedo a volar este episodio Si vuelan en cualquier caso

Voz 0456 09:46 miedos en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp mandar un audio que queremos escucharles en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:56 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 11:56 empezamos por las consecuencias de que se haya prohibido en toda la Unión Europea el vuelo del mismo modelo de avión Boeing que se estrelló el domingo en Etiopía setecientas mil personas han despegado han aterrizado este España en este tipo de aviones durante dos mil dieciocho es un avión que si volaba por tanto en nuestro país desde que a día de hoy ninguna compañía española contaba con ellos en su flota si los había encargado en Europa pero todavía no le habían llegado razón y buenos días buenos días

Voz 1772 12:20 Air Europa había comprado veinte de estos aviones que tienen que llegar en abril o mayo Isabel Maestre es la directora de la Agencia Estatal de Seguridad

Voz 3 12:28 España no hay ninguno en las campañas españolas no hay ninguna aeronave de este tipo están efectivamente son compañías extranjeras

Voz 1772 12:34 compañías como Ryanair que había pedido cien unidades de este modelo aunque sin duda la aerolínea más afectada a esta hora un Europa es Norwegian que tenía integrada en su flota dieciocho Boeing siete tres siete Max la compañía nórdica ha suspendido todos sus vuelos con este modelo una medida que apenas se va a notar en nuestro país porque estas naves se utilizan sobre todo para rutas trasatlánticas desde las ocho de la tarde de ayer se han cancelado cuatro vuelos con origen en España hay varias formas de comprobé

Voz 0027 13:00 por si nuestro próximo vuelo puede verse afectado por estas

Voz 1772 13:02 a restricciones directamente en el billete donde aparece el modelo de la nave o en la web de AENA en la pestaña buscado

Voz 0027 13:09 de vuelos en Reino Unido gracias Rafa en Reino Unido cada vez se contempla como más probable el escenario de una prórroga del Brexit anoche el Parlamento votó contra el acuerdo de salida que habían pactado made in se las hoy lo que van a tener que votar los diputados británicos es si quieren un Brexit sin pacto previo como previsiblemente a eso también van a decir que no mañana todo apunta se votará a favor de proponerle a la Unión Europea la opción de una prórroga retrasa del Brexit más allá del veintinueve de marzo que es la fecha prevista hasta ahora corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 13:40 Theresa May Se dijo anoche profundamente decepcionada tras sufrir una segunda hay gran derrota para su plan del Brexit hoy los diputados tendrán la posibilidad de votar Si el Reino Unido debe dejar la Unión Europea sin acuerdos espera un resultado mayoritario en COM

Voz 1727 13:55 para el jueves los diputados decidir

Voz 0273 13:58 eran Si solicita una prórroga para la salida prevista el veintinueve de este mes

Voz 1 14:03 sí sí

Voz 0738 14:07 son tres salir sin acuerdo

Voz 18 14:08 no sólo una extensión no resuelve el problema al que se enfrenta el Gobierno la Unión Europea tras saberse al Reino Unido quiere revocar el artículo cincuenta aussie

Voz 0273 14:20 quiere un referéndum El líder laborista Jeremy Corbijn impidió la celebración de elecciones anticipadas el Gobierno afirmó ha vuelto a ser derrotado por una enorme mayoría debe afectar que el acuerdo está claramente muerto no tiene el apoyo de la Cámara el conservador Boris Johnson también dio el Pacto por muerto para él la única salida ahora es el divorcio sin

Voz 1727 14:42 no cuerpo esta madrugada el enviado en Letrán

Voz 0027 14:44 para Venezuela ha reconocido lo que ya avanzó ayer aquí en Hoy por hoy otro de Asuntos Exteriores español Josep Borrell que Estados Unidos había sondeado a España acerca de su nuestro país estaría dispuesto a acoger a altos cargos chavistas que decidieran desertar y exiliarse aquí de momento la última hora en Venezuela es la liberación del periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz al que las fuerzas de seguridad Maduro tenían detenido desde desde hace dos días han acordado en buenos días

Voz 0127 15:08 buenos días el chavismo Le acusa de estar detrás del apagón de luz que dejó al país a oscuras el jueves pasado le han imputado por instigación a delinquir y le han prohibido salir de Venezuela y hablar de su caso mientras dura el proceso

Voz 19 15:18 entenderán que no podemos aclara

Voz 1275 15:23 estoy que las conversación

Voz 0127 15:26 has de Estados Unidos y España sobre los funcionarios venezolanos afines al chavismo ir dispuestos a desertar

Voz 20 15:31 muy Haddock Watling

Voz 1 15:34 oye

Voz 0127 15:37 el enviado especial de EEUU para Venezuela Elliot Abrahams ha dicho que el objetivo era anticipar un escenario que puede ocurrir para facilitar una transición la Casa Blanca también ha hablado con otros países sobre este asunto pero Abrams ha dicho que van que ha evitado dar detalles ha dicho no diré nada porque no se ha hecho público como sí ha ocurrido en el caso de

Voz 0027 15:55 aquí es muy llamativa todavía en relación con la diplomacia y las relaciones entre Estados Unidos y España es muy llamativa la información que publica hoy El País según la

Voz 1727 16:03 al el CNI si la Policía Nacional

Voz 0027 16:06 creen que es la CIA quién está detrás está vinculada al asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid este año hace hace nada hace tres semanas Javier Alonso buenos días

Voz 0858 16:17 buenos días Aimar agentes españoles han conseguido identificar a dos de los diez asaltantes que según fuentes que cita el país tienen vínculos con la inteligencia estadounidense desde el Gobierno español aseguran que de ser así estamos ante algo inadmisible porque se habría hecho sin informar a las autoridades españolas por supuesto sin consentimiento han preguntado a sus a sus interlocutores en Estados Unidos que niegan la mayor pero la respuesta según El País es poco convincente el supuesto comando no actuó como delincuentes comunes sino más bien como un equipo entrenamiento militar una vez dentro maniataron y amordazaron al personal de la Embajada norcoreana en la Cadena SER

Voz 0027 16:56 pero la Guardia Civil encontró dentro del maletín personal de Eduardo Zaplana un documento con un esquema del sistema que habían preparado para repatriar a España todo el dinero que el ex ministro del PP tenía supuestamente oculto en el extranjero que es una fortuna de más de diez millones de euros según la Guardia Civil es una fortuna amasada gracias a presuntas comisiones ilegales sacaba de levantar el secreto de parte del sumario íbamos conociendo nuevos datos como que también se investigan las propiedades inmobiliarias de lujo o los coches de alta gama que compraron supuestamente las hijas de Zaplana gracias a donaciones a sus padres y gracias a aportaciones que presuntamente recibieron desde cuentas manejadas por testaferros yp precisamente un testaferro fue quién tiró de la manta Miguel Ángel Campos fue un

Voz 1552 17:42 el uruguayo Fernando Washington Bell Hot quién vendió a Eduardo Zaplana ya posibilitado descubrir toda la operativa contra él el sumario revela que acorralado por los investigadores Hot declaró y contó con detalle todas las

Voz 0027 17:56 Pratibha internacional de ocultación y blanqueo de activos del exministro dónde y de qué forma se encontraban los diez millones de euros que tenía a nombre de terceros el testaferro confiesa que empezó a trabajar con Zaplana en dos mil nueve que fue él quién montó su estructura de ocultación en Uruguay cuenta en Suiza y que en siete años ha dado a Zaplana en Madrid en efectivo mediante el sistema de compensación dos millones trescientos mil euros que tenía guardados en Suiza Bélgica también cuenta las precauciones que tomaba Zaplana para comunicarse y hasta los honorarios que le pagaba tampoco duda en identificar a dos de sus amigos como testaferros del ex ministro seis Si dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias la dirección nacional de Ciudadanos ha entregado ya los detalles de las votaciones de las primarias en aquellos territorios a los que se esta extendiendo la sospecha de irregularidades después del supuesto pucherazo que salió a la luz en Castilla y León han pasado dos días desde que se detectaron esos más de ochenta votos falsos que beneficiaron a la candidata a la que apoyaba la dirección nacional del partido pero cuarenta y ocho horas después todavía no hay una explicación oficial pública por parte de Ciudadanos de qué pasó quién rompió de esa votación Óscar García

Voz 1645 19:07 Fuentes del partido explican a la SER que un grupo de técnicos está rastreando las direcciones desde donde supuestamente salieron esos votos una fuente cercana a estas pesquisas asegura que la forma de hacerlo fue bastante chapucera y quién lo hizo insiste debía desconocer que el sistema podía detectarlo uno de los militantes que descubrió los patrones anómalos de votos ha explicado a Radio Castilla de Burgos como reparo en el fallo se llama Íñigo Rodríguez

Voz 21 19:30 vimos con que había más de cincuenta votos registrados entre las dos y las cuatro de la mañana está claro que no vienen de de afiliados porque sólo anómalos eso desde luego

Voz 1645 19:41 mientras tanto la Comisión de Garantías de Ciudadanos ha remitido ya los datos solicitados por candidatos de varias comunidades que quieren un recuento de votos por si hubiera pasado allí lo mismo que en Castilla y León la Comisión avanza que no se ha detectado ninguna incidencia en estos casos si la crisis que se está

Voz 0027 19:55 siendo grande por momentos es la del Partido Popular en Asturias la dirección nacional del PP ha destituido de sus cargos al secretario general del PP allí en Asturias supuestamente relacionado con el envío de una nota de amenaza a un compañero de partido al responsable del PP en Gijón de fondo lo que parece encontrarse es la división del PP en esa comunidad entre quienes aceptan la candidata electoral que impuesto casado y quiénes respaldan a la que estaba hasta ahora Radio Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 20:23 buenos días la policía atribuye a Luis veta Coeli el envío de un anónimo al portavoz municipal de Gijón Pablo Álvarez en el que se le acusa de corrupción venta Kelly es la mano derecha de la presidenta del PP asturiano Mercedes Fernández enfrentada a la dirección de Casado venta Coeli niega en un comunicado haber amenazado a nadie y anuncia que defenderá hasta las últimas consecuencias como telón de fondo está el enfrentamiento en el PP asturiano con una presidenta Mercedes Fernández que se ha visto privada de encabezar la candidatura autonómica en favor de Teresa hallada en una decisión personal de Casado que ha sentado mal en la dirección asturiano esta nueva crisis llega en plena precampaña ir recuerda el enfrentamiento Cascos Marqués en el que llegaron a intervenir

Voz 0027 21:01 gráfico logos para aclarar la autoría de

Voz 0174 21:04 un anónimo aquello acabó en una escisión situación que se repetiría cuando Francisco Álvarez Cascos trató de encabezar la candidatura del PP a las autonómicas y ahora cuando Casado ha decidido reeditar para las generales la coalición en Asturias con Foro el partido que fundó Cascos vuelve a estallar una nueva crisis de consecuencias siempre

Voz 0027 21:22 Ángel Fabián gracias buenos días hasta luego a Weimar en el Tribunal Supremo en el juicio los es la Fiscalía está teniendo problemas a la hora de encontrar respuestas de quienes prepararon y ejecutaron las campañas de publicidad el uno de octubre respuestas con las que poder probar que existió malversación de fondos públicos el testimonio de algunos de los testigos está siendo muy difusos e intenta convencer al jurado de que diseñadores todo repartidores recibían encargos de gente a la que no conocían de nada y que los aceptaban sin hacer más preguntas y sin saber qué

Voz 1 21:52 en iba a pagar todo eso pero ayer hubo un extra

Voz 0027 21:54 son uno de los responsables de las imprentas en las que se hicieron los carteles terminó reconociendo que a él sí le dijeron que quién iba a pagar todo aquello era la Generalitat quién reveló esto fue el testigo Enrique Mario Alberto Pozas

Voz 0174 22:07 su empresa imprimió cuatrocientos mil dípticos treinta mil carteles even

Voz 0027 22:10 dieciséis mil folletos de promoción del referéndum el encargo

Voz 0174 22:13 dijo ayer le llegó a través de Omnium Cultural pero la factura según le dijo el diseñador correría a cargo de la Generalitat le

Voz 22 22:20 lo que era que era la imagen de las vías se le dijo que tendría el logo de la Generalitat no

Voz 1727 22:25 cuerdo le dijo que

Voz 22 22:28 captura deberían girar la a la Generalitat se sí a qué departamento no me lo dijo

Voz 0174 22:34 aunque finalmente explicó no cobró los diecisiete mil euros que costó el proyecto este miércoles escucharemos más testimonios relacionados con la posible malversación en este caso en torno al organismo diplomacia la internacionalización del pluses con dinero público según la Fiscalía el departamento de Exteriores pagó más de cuatrocientos mil euros en lobbies en viajes de diputados y eurodiputados utilizados para dar legitimidad al referéndum ilegal

Voz 0027 23:00 escuchen este dato el sueldo medio de los presidentes de las compañías del Ibex multiplica por ochenta y seis el sueldo medio que cobran sus empleados los cálculos los ha hecho Comisiones Obreras Rafa Bernardo el informe anual de Comisiones Obreras sobre buen gobierno

Voz 1762 23:13 en el Ibex treinta y cinco señala que los primeros ejecutivos de esas empresas cobraban de media en dos mil diecisiete último con datos completos ochenta y seis coma seis veces más que el conjunto de los empleados de esas compañías casi siete puntos más que en el ejercicio anterior la diferencia también ha subida si la comparación se hace con los integrantes de la alta dirección que cobran dieciocho veces más que el empleado medio o con los de los consejos de administración quince veces más Carlos Bravo comisiones

Voz 1346 23:36 yo diría que de la crisis salen mejor los altos ejecutivos y la alta dirección que el conjunto de los trabajadores hay un tratamiento más complaciente con los gestores que con que con el conjunto de de trabajadores y trabajador

Voz 1762 23:53 las compañías la brecha es más amplia en Inditex donde el primer ejecutivo cobra cuatrocientas sesenta y tres veces más que la media de sus empleados mientras que es más estrecha en AENA en la que el primer ejecutivo cobra tres veces más que sus trabajadores gracias Rafa ya antes

Voz 0027 24:06 los deportes les contamos que en el Hospital General de Alicante sea tratado que todo apunta es el primer caso de alergia a la amoxicilina a través del semen la paciente fue una mujer alérgica alaban amoxicilina Ike experimentó la crisis alérgica después de tener sexo oral con un hombre que estaba tomando esa medicación Pascual Donate buenos días buenos días dificultad para respirar

Voz 0174 24:28 vómitos y ronchas en la piel son los síntomas que esta mujer de treinta y un años sufrió después de que su pareja ella que lo harán su boca ella es alérgica a la penicilina y en ese momento el estaba tomando amoxicilina un antibiótico derivado de la penicilina es el primer caso de ese tipo que se conoce en el mundo y uno de los pocos en los que un medicamento provoca reacciones a través del semen la mujer se ha recuperado sin problemas y los médicos le han recomendado que en el futuro use preservativos y su pareja vuelve a tomar antibiótico

Voz 0027 24:52 seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias

Voz 1 24:56 los deportes el Atlético cayó goleado anoche en Turín

Voz 0027 25:05 con tres goles de Cristiano Ronaldo Sampe buenos días

Voz 1161 25:07 los Aimar absolutamente desconocido el equipo del Cholo sin un solo disparo entre los tres palos en los noventa minutos y un excelente Cristiano Ronaldo que hizo los tres de los italianos para ese tres cero que necesitaban después del dos cero del Atlético en la ida dos de cabeza uno en cada parte y un penalti de Correa de esquí transformado por el uso a cuatro minutos del final Cristiano Ronaldo en estado puro

Voz 9 25:25 no parece que tuve me ha contratado para esto para intentar ayudar intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz hice una noche mágica

Voz 1161 25:33 tras varios años intentándolo italianos con él sí parece que la Juve es aspirante a llevarse la Champions experiencia no le falta

Voz 9 25:39 soy una noche especial no sólo por los goles pero el equipo actitud increíble esta es la mentalidad de Champions Si seguimos así no ganamos da todavía pero es un motivo de orgullo estamos en buen camino

Voz 1161 25:50 en el Atlético la decisión focalizada en el francés Griezmann

Voz 0198 25:53 hizo mal el día para cada la no todo el mundo está está jodido yo tu menos me he sido porque no puedo con diferencia el el partido de ida no donde ponía yo en Richmond donde yo hacía la esposa observaba el el juego oí

Voz 1161 26:08 pues no no entro declaraciones en Movistar y las razones del Cholo Simeone de la contundente eliminación

Voz 1 26:13 no creo que haya sido el carácter fuerte

Voz 0501 26:15 el trabajo falta de compromiso no superaron cuando yo era un equipo que no supera esa que tengo que felicitarlo porque hoy a nosotros intentamos tener más protagonismo en campo de ello que cuando uno no hace las situaciones que tiene que generar para poder pasar la eliminatoria que felicitaré

Voz 1161 26:32 yo en el otro partido el Manchester City Guardiola no tuvo piedad del Schalke alemán al que ya había ganado dos tres en la ida y le arrasó con un humillante siete cero empieza a soñar con levantar el título aprovechando que Guardiola alega la ganó dos veces con el Barça pero el técnico avisa jugadores como Cristiano Ronaldo y su actuación ante el Atlético es lo que se van a encontrar en el camino la Juventus identificada de Estado Chus Edith Cristiano Ronaldo a la en Rusia lo que ha hecho hoy Cristiano Ronaldo al que trajeron para ganar la Champions con la Juve tenía ya toda la presión sobre los hombros y le ha metido tres goles al Atlético Madrid para pasar a cuartos este es el tipo de jugadores y equipos a los que nos tendremos que enfrentar para avanzar en las próximas rondas esta noche se completan los octavos de final en sus partidos de vuelta con dos partidos más a las nueve en la cita en el Camp Nou Barça Olympique de Lyon empate a cero en la ida Valverde avisó ayer tras las eliminaciones de París Anne Germaine el Real Madrid de anoche del Athletic no quiere seguir en una competición que este año es principal motivación

Voz 1804 27:20 no sé yo creo que lo notamos todos los entrenadores por la importancia de la competición también por el amor que tiene en la Champions todos los partidos tienen focos encima especialmente porque es partido definitivo

Voz 1161 27:31 en la cómodos captores pero tendrá que descartar a dos jugadores aparte de los que no estarán Vermaelen y Rafinha por lesión y todo no inscrito a arbitrar el colegiado polaco Marsillach y a la misma hora Bayern Munich Liverpool también empate a cero en la ida arbitral italianos Rossato y del resto en Indian Wells Rafa Nadal se mete en octavos al imponerse al argentino

Voz 1275 27:46 su Arman se mira al serbio que no ubicara siete luego

Voz 1161 27:49 a las nueve Garbiñe Muguruza lo hará en cuartos ante la canadiense Andrés

Voz 0027 30:10 hoy por hoy el Parlamento británico vota hoy si abandona la Unión Europea sin acuerdo después de que el propio Parlamento rechazará anoche el pacto al que habían llegado Theresa May y los negociadores europeos como se da por hecho que hoy los diputados no van a lanzarse de cabeza una ruptura a las bravas que sería muy lesiva para los británicos prácticamente todos en las instituciones comunitarias asumen que lo que terminará haciendo Reino Unido es pedir una prórroga del Brexit aplazar Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 30:35 la Unión lamenta este nuevo rechazo y se prepara para estudiar la prórroga como dando por hecho que el Reino Unido no optará hoy por defender el caos aunque visto lo visto las dudas crecen en las instituciones y los partidos

Voz 27 30:49 no podemos prevé terminar nada pero entendemos que el duro coloca en una situación de inestabilidad jurídica hay de limbo pues a todos Mike es suicida

Voz 0738 30:59 hay Rosa Estarás del Partido Popular confirmando que el Europarlamento es favorable a dar más tiempo a Melilla aunque el problema es saber para qué

Voz 3 31:08 hay muchos países que se preguntan para quién les vamos a dar tres veces más de prórroga pero también que si no les damos una prórroga si van

Voz 1727 31:15 veintinueve de marzo sin acuerdo Ramón Jáuregui del grupo social

Voz 0738 31:20 está pensando en esa prórroga corta a no ser que los votos de hoy precipiten una crisis política

Voz 0027 31:28 la del Brexit es una de las principales noticias en las últimas horas la otra la prohibición que ha decretado Europa de que vuelen dentro de la Unión los aviones del mismo modelo del que se estrelló el domingo en Etiopía matando a ciento cincuenta y siete personas es el Boeing siete tres siete Max las compañías no lo van a poder usar en Europa al menos hasta que se aclaren las causas del accidente cómo se circula a esta hora por las carreteras Teresa Serrano DGT buenos días

Voz 28 31:52 buenos días pues a esta hora en las vías madrileñas encontramos ya las primeras retenciones de entrada a la capital lados Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada en la zona sur de la M cuarenta desde Vallecas Vicálvaro también muy in a esta hora retenciones ya importantes también en Bizkaia en el Valle de Trápaga un accidente en la nacional seiscientos treinta y cuatro crea dificultades en el tráfico sentido Santander y a esta hora tengan mucha precaución por la niebla en Cantabria

Voz 0027 32:18 hoy lloverá en Galicia en el Cantábrico también en Cataluña hay se esperan nevadas en zonas de montaña del norte sol en el resto de España

Voz 17 32:27 vamos estamos a quince repartos debatir nuestro rector si trabajamos juntos lo conseguimos ve calentando motor listo en marzo llegue el mes del profesor

Voz 1727 34:13 son las seis y XXXIV las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en León con una terrible agresión ocurrida el fin de semana pero conocida ahora la la policía investiga un vídeo difundido ayer en el que un grupo de jóvenes golpea incluso apuñalado a un chico de veintitrés años al grito de maricones de mierda Eva Marín buenos días hola buenos días ese chico fue hospitalizado con heridas graves pero ya ha recibido el alta del hospital así es y la policía mantiene abierta la investigación para intentar esclarecer la autoría de esta brutal

Voz 0603 34:45 lesión de tenía lugar en la madrugada del domingo

Voz 1727 34:48 el Barrio Húmedo de León y que fue grabada en vídeo

Voz 8 35:03 hola Ana

Voz 0603 35:07 vecinos y el Servicio de Emergencias uno uno dos quienes comunicaron los hechos a la Policía que ya ha tomado declaración a los testigos y está analizando estas duras imágenes del vídeo se tiene alguna pista sobre los autores y esperan que en los próximos diez la investigación pueda fructifica

Voz 1727 35:20 la verdad es que el vídeo es impresionante y en Huelva a la Fiscalía de Menores archivado el expediente abierto a raíz de una denuncia de Vox contra el instituto que propuso como ejercicio que el viernes pasado el ocho de marzo los niños salieran al patio cinco minutos después que las niñas los profesores pretendían ilustrar con ese ejercicio la discriminación a las mujeres a lo largo de la Historia Lucía Vallellano buenos días

Voz 1600 35:45 buenos días el fiscal de menores en Huelva Alberto Campo Mamés avisa que abrirá una investigación si persisten las amenazas por las redes sociales hacia el profesorado del instituto is Andévalo de Puebla de Guzmán

Voz 27 35:56 ya se trataría de una investigación con tintes penales es decir para comprobar la comisión de un delito

Voz 1727 36:02 el presidente de Vox en el parlamento Francisco Serrano acusó este instituto de castigar a los niños parece iniciativa divulga en Twitter una dirección web donde se recoge

Voz 1600 36:10 bien los nombres y la directora la jefa de estudios

Voz 1727 36:12 yo del centro y en Galicia la Xunta ha condenado y Feijóo con palabras muy duras las pintadas con las que amaneció ayer la catedral de Santiago las considera un ataque al patrimonio Xaime López bos días yo no salí de tu costilla tú saliste de mí coño se leía por ejemplo en la escalinata del Obradoiro hay otros tres grafitis que critican a Vox o a la monarquía

Voz 0846 36:34 por ejemplo guillotina para los Borbones en total han sido cinco las pintadas en varias zonas de la catedral y del casco histórico la más agresiva para el patrimonio la de las escaleras del Obradoiro que dan acceso al templo y que ha sido cubierta con una lona el mal tiempo retrasa la limpieza de la fachada los responsables de la seo compostelana creen que es necesario instalar cámaras de seguridad que sirvan como elemento disuasorio ante estos atentados contra el patrimonio Daniel Lorenzo es el director de la Fundación Catedral

Voz 27 37:02 dada a conocer un otros datos pues no es nada si es cierto que que concienciar pero también hay que decir claramente estar con un medio habrá que buscar

Voz 0846 37:14 el alcalde de Santiago considera que este tipo de vandalismo no hacen ningún favor a un movimiento como el feminista que está siendo ejemplar el responsable o responsables enfrentarían una multa de entre seis mil y ciento cincuenta mil euros al tratarse de una agresión tipificada como grave en la Ley de Patrimonio

Voz 1727 37:33 qué noticia que acabamos de conocer esta noche el colegio de los Jesuitas de Logroño ha apartado a un profesor por presunto abuso a un menor en Gijón Concha Bezares buenos días

Voz 10 37:45 buenos días el centro ha comunicado a las familias la decisión de apartar al religioso por la denuncia de ese posible abuso a un menor el profesor fue trasladado a primeros de este año otra ciudad española hasta que se aclaren los hechos además según el comunicado se han tomado medidas cautelares para que no tenga contacto con menores en la carta remitida a los padres la dirección del centro asegura que esta decisión responde al criterio de tolerancia cero ante cualquier abuso decisión que llega apenas dos semanas después de que se conociera que otros religioso implicado en un caso de abusos en Salamanca en la década de los ochenta también impartió clase en el colegio de Logroño

Voz 1 38:27 el Gobierno de La

Voz 1727 38:28 ha aprobado un decreto que obliga a contratar la súbete F con quince minutos de antelación se suma así a comunidades como Cataluña Valencia o Euskadi David Marqueta buenos días

Voz 0456 38:39 buenos días enhorabuena ahora mismo hay un vehículo de este tipo por cada trece taxis sino todos trabajan en nuestra comunidad al consejero de Transportes José Luis

Voz 30 38:46 el decreto ley establece que el tiempo que tiene que mediar entre la celebración del contrato de arrendamiento desde que se contrata el servicio hasta que el vehículo sale del lugar en que se encuentren debe ser de quince minutos un placer contratación mínimo que tanto el Gobierno en la interurbano como los entidades locales en el ámbito urbano podrán ampliar si así lo deciden

Voz 0456 39:09 la norma prohíbe además que los súbete circulen en busca de clientes y les obliga a aparcar fuera de la vía pública Laso

Voz 1727 39:16 EFE también tendrán que ceñirse a esta regulación en Baleares Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 39:21 qué tal día ahí en tu comunidad los populares

Voz 1727 39:23 contra dulce contradicen la decisión que tomaron sus compañeros de partido en la Comunidad de Madrid

Voz 1157 39:28 se han votado con el pacto de izquierdas y con los regionalistas del Pi aplicar una normativa que fijó un mínimo de media hora que ayuntamientos y con seis insulares podrán reducirse si lo consideran a quince de las regulaciones establece también que los conductores de Uber no pueden circular por vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contactado previamente el servicio con esa media hora como decimos deberán llevar la documentación que acredite que ha habido una contratación

Voz 1727 39:52 y también en Palma ojo a esto la policía ha detenido a cinco personas que se dedicaban hacer exámenes teóricos de conducir con una cámara oculta y con un pinganillo y fuera de la sala Bauzá un profesor les Chiva la respuesta corre esas está previsto que la abolición

Voz 1157 40:08 diesen formación con más datos de esta operación lo que ha trascendido es que un profesor de autoescuelas encontradas fuera del edificio Illa avanzaba la respuesta correcta el examinado que llevaba en el pecho oculta una cámara de esta manera el profesor desde fuera veía la pregunta daba la respuesta correcta al examinado para que la escribió hay cinco personas detenidas aprobaban claro hombre como mínimo sólo faltaría afirma sorprendida

Voz 1727 40:29 un abrazo buen día hasta luego

Voz 1727 40:49 los estudiantes argelinos volverán a salir hoy a la calle para protestar contra Buteflika después de que ayer miles de personas pidieron al presidente que abandone el poder que no retrase más las elecciones Rabat Sonia Moreno

Voz 31 41:03 este cuarto mandato prolongado de Buteflika parece que ha subestimado la decisión del pueblo argelino porque los ciudadanos volvieron a salir a la calle el martes en el centro de Argel contra las decisiones del presidente decisiones juzgadas por muchos como no lógicas inconstitucionales los estudiantes protestaron con pancartas en las que se podía leer No a la extensión del cuarto mandato o no a las decisiones que vienen del sistema también corearon consignas contra el Gobierno y el presidente Buteflika ni un minuto más en el poder fue uno de los

Voz 1727 41:29 eslóganes más repetidos los vehículos de

Voz 31 41:32 policía antidisturbios se desplegaron frente a algunas de escuelas y la nota de color la pusieron los jóvenes con posts pegados en las paredes dejando mensajes escritos pidiendo el cambio seis sindicatos de educación convocaron una huelga ya manifestaciones hoy miércoles por lo que las protestas continuarán y además ya está en marcha la organización del viernes de la victoria la cuarta manifestación consecutivo un viernes para este quince de marzo incluso la página de un club de fútbol Argel llama al boicot del derbi entre los equipos locales que se disputa este jueves

Voz 1727 42:04 desde esta semana Italia prohibe a los niños menores de seis años ir al cole ir al colegio si no están vacunados los que tienen entre seis y dieciséis sin vacunar sí podrán ir a clase pero sus padres pagarán una multa de quinientos euros Pascual donación

Voz 0174 42:20 hasta ahora en Italia menos del ochenta por ciento de los niños estaban vacunados muy por debajo del noventa y cinco por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud a Leiro en fin llamada así por el ministro de Sanidad que le impuso viene a corregir la estadística para evitar la propagación de enfermedades en la escuela

Voz 1727 42:36 la las colas han predique esto es justificada

Voz 0174 42:40 en algunos colegios ya pedían a los padres la cartilla de vacunación pero desde esta semana es obligatorio en todo el país

Voz 1727 42:46 si bien su Totó sólo favorece bodegas que

Voz 0174 42:51 la mayoría de madres y padres han cumplido la medida pero según medios locales en torno a un centenar de niños se han tenido que quedar en sus casas tras meses de debate varios miembros del actual Gobierno Italia no que al principio se oponían enérgicamente a la ley la han respaldado

Voz 1727 43:05 al llegar al poder

el empate a cero de la ida de los que vérselas muelle del un auténtico para Dani guerrilla y si quieres información desde las nueve Peris Hermanos Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1727 45:09 hoy por hoy

Voz 34 45:12 el el eh

Voz 35 45:21 Torre el extraño silencio de Vox se pregunta esto

Voz 1727 45:24 la mañana José María buenos

Voz 1157 45:26 es por PCUS sorprendentes que venís con rescatar del silencio en el que voluntariamente se encierren casi nulas clamorosa clandestinidad elegido por sus responsables ocurre con sus lunes parece llamativo que la puerta de sus primeras elecciones generales claves para su futuro y el de España claro permanezcan en lo curioso si mi sombra no deberían estar generando espacios públicos con su propuestas políticas económicas sociales y culturales máxime cuando representa esa fuerza de nuevo las palabras no han salido solas Iberia la revolución Narros valores perdidos en esta miserable democracia burguesa ajena a los verdaderos valores de Occidente tanto cambio prometen pues venga de anime en si sale al escenario con sus mejores galas para convencernos de las virtudes de sus propuestas de no mostrar sus grandes y novedosos planes ese debería ser su campo de batalla como en cualquier otro partido serio no tenemos más remedio que conformarnos con chascarrillos y cosas menores como por ejemplo porque tienen tantos y tan buenos contactos con la Fundación Francisco Franco nunca existió ojo tiene suceda de los dirigentes llevó pero da la impresión de que asustar a la luz del sol prefiere moverse las tinieblas de los peces abisales allá abajo y lejos de la superficie no sean así estamos ansiosos por conocer sus brillante soluciones para nuestras vidas las esperamos con fruición

Voz 1 46:56 cierto

Voz 36 46:57 la defensa

Voz 37 47:02 mucho más

Voz 1727 47:05 a

Voz 36 47:07 Arenas salas a casa

Voz 1727 47:15 esta mañana vamos a testar a los partidos políticos españoles vamos a someterles a un análisis de calidad democrática de funcionamiento que les pasa así que preguntamos preguntamos a los oyentes si milita en algún partidos lo han hecho a lo largo de la historia no hace falta que nos digan a cual partido simplemente cómo ha sido su experiencia como afiliados

Voz 0456 47:35 los hay que no nunca

Voz 38 47:37 personas más quiero a mi perro desde Madrid no estoy afiliado a ningún partido ni creo que lo estoy yo no he votado nada más que una vez y me engañaron los partidos políticos no miente prometen cosas que no cumplen son corruptos viven llenos de privilegios etc etc etcétera temen una razón para votarla a lo mejor me convence salud y república

Voz 0456 48:00 pues intentaremos darle a este oyente que no se presenta alguna razón o no a partir de las nueve de las ocho en Canarias con el sociólogo Joan Navarro amante de los animales es también diana de Madrid

Voz 6 48:12 pues no participo todo lo que debiera por la falta de tiempo

Voz 1727 48:16 pero en todo lo que puedo

Voz 6 48:18 convocatorias e traspaso de adopciones eh etcétera etcétera Si colabora muy activamente y a través de mi asociación Cani para

Voz 0027 48:29 Diana que milita en Palma anima hay Ramón desde Carlet en Valencia buenos días

Voz 39 48:34 Dani buenos días Pepa sí dejó milita en un partido que se llamaba o sea aquí en Valencia que ha desaparecido se puso no cuando otros partidos actualmente esto el independiente en una lista municipal de compromiso digo clásica de Compromís hay que me parece pues me parece son partido con mucho criterio aunque como siempre la gente no va a hacer el partido desgraciadamente gracias en un abrazo

Voz 0456 49:00 segundo lugar hemos preguntado si tienen miedo a volar Amparo Alicante