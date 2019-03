Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días España está lista para un Brexit por las bravas estadista pase lo que pase eso escribe hoy el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el diario El País mientras su homóloga británica

Voz 2 00:37 no hay atajos SAS in está afónica Theresa May se ha quedado sin voz

Voz 1727 00:45 votar no al acuerdo del Brexit los Comunes votan hoy si quieren irse sin acuerdo tampoco quieren esto mañana votarán si piden una prórroga Bruselas afónica y todo Theresa May formuló anoche la pregunta clave

Voz 2 01:01 entonces uno

Voz 1727 01:04 una prorroga para que para otro referéndum y así a ojo a gritos juzguen ustedes si es posible sacar una conclusión de la respuesta de la Cámara entre los síes y los noes

Voz 1 01:15 se monta una Fulham

Voz 1508 01:20 estoy en el Parlamento de un país

Voz 1727 01:23 ya política maravilló Undi al mundo es miércoles trece de marzo hoy hoy no habrá volando en Europa avión les Boeing siete tres siete Max ocho es el modelo que se estrelló el domingo en Etiopía y hace cinco meses en Indonesia la Agencia Europea de Seguridad Aérea al está cerrado el espacio importantes países asiáticos como China Malasia Singapur han hecho lo mismo una medida preventiva según explicó anoche en la SER Isabel Maestre que es la directora de la Agencia Estatal de Seguridad

Voz 1220 01:55 Zaidi sólo precaución estos nosotros hemos estado en contacto con la Agencia Europea tácticos a estos colegas los técnicos de otras autoridades europeas dije torna a media vida de forma preventiva

Voz 1727 02:07 en Venezuela esta madrugada el servicio de inteligencia liberado el periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz llevaba detenido dos días bajo la acusación de vínculos con el apagón de luz en el país

Voz 4 02:20 entenderán que no podemos aclara

Voz 1275 02:26 esta es su voz a al ser

Voz 1727 02:27 puesto en libertad le han prohibido salir del país aquí en España se han hecho públicos más detalles del caso erial el que implica este hombre

Voz 1804 02:35 puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta boom bien

Voz 1727 02:43 es Eduardo Zaplana hay decía lo que acaban de escuchar hace un mes bueno pues según el sumario del caso si lo tenía fin Testa a Ferro uruguayo quién desveló a los investigadores todo el entramado con el que Zaplana presuntamente escondían el extranjero más de diez millones de euros Ciudadanos ha empezado ya a investigar cómo se les colaron ochenta y dos votos nulos en sus primarias de Castilla

Voz 1220 03:07 León vimos con cabida más de cincuenta votos registrados entre las dos y las cuatro de la mañana está claro que no vienen de de afiliados porque sólo anómalos eso desde luego

Voz 1727 03:18 es Iñigo Rodríguez del afiliado que descubrió el supuesto pucherazo según ha podido saber la ser un grupo de técnicos está rastreando las direcciones de donde salieron los votos y la dirección nacional ha entregado los detalles de esas votaciones a los territorios que los han pedido por sospechas en las primarias y en Cataluña hoy termina el plazo para que Quim Torra quiten los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat como le pidió la Junta electo

Voz 5 03:45 hora y mirarán que una solución una de una manera tan ve clara Mena combativa Parker uno pues en la portavoz exhortar iban a dar una respuesta combativa además

Voz 1727 03:54 de recurrir a la Junta en el juicio del pluses tocaba hablar de malversación un comercial de la empresa de la imprenta Arctic plan contó que fue Omnium quién le encargó carteles para el uno o pero la factura según le dijo el diseñador tenía que correr a cuenta de la Generalitat

Voz 6 04:11 siento que era que era la imagen de las vías se le dijo que tendría el logo de la Generalitat no

Voz 1727 04:17 cuando le dijo que la

Voz 6 04:20 Tura deberían girar la a la Generalitat se sí a qué departamento no me lo dijo

Voz 1727 04:30 en el deporte del Barça se queda como único representante español en la Champions tras la derrota del Atlético anoche en Turín Sampe

Voz 1161 04:36 claro tres cero con la Juventus que superó el dos cero de la ida hattrick de Cristiano Ronaldo el último de penalti a cuatro minutos del final y el luso exultante

Voz 7 04:43 por eso que tuve me ha contratado para esto intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz

Voz 1161 04:49 el Barça recibe a las nueve el Olympique de Lyon en el Camp Nou empate a cero en la ida en Belle está en la convocatoria aunque Valverde tendrá que descartar dos jugadores a la misma hora Bayern Munich Liberpul también empató a cero en la ida y también de ayer Manchester City siete Schalke cero Plus Ultra seguros cuatro

Voz 1 05:02 si a esto

Voz 1508 05:05 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:11 buenos días chubascos que irán cayendo en distintos momentos de la jornada en el Cantábrico también pausas y algunos momentos de sol durante la mañana también algo de lluvia en la mitad este de Cataluña más tarde en Baleares en el resto del país este cambio se notará con viento que seguirá reforzando del norte dio un descenso de temperaturas que se notará durante la tarde con las máximas aún así en el sur superaremos con facilidad los veinte grados

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:52 las diecisiete las seis y siete en Canarias cuando acabe este mes volverá a subirnos la factura de la luz porque el impuesto a la generación eléctrica volverá a estar vigente es el impuesto del siete por ciento que había aprobado el Gobierno del PP y que Pedro Sánchez suspendió en octubre

Voz 1508 07:08 en plena escalada del precio de la luz pero era una suspensión temporal por seis meses el Ejecutivo Isabel Villar no va a prorrogarla

Voz 0127 07:17 hoy Teresa Ribera la ministra para la transición ecológica los

Voz 11 07:20 la casi segura de que fueran partidarios o no del mantenimiento de ese siete por ciento los titulares serían el Gobierno electoralista otra vez y ahora se gasta al presupuesto que no tiene

Voz 0127 07:29 a la pregunta de cuánto nos va a costar Jorge Morales experto en el sector eléctrico calcula que la factura subirá cerca de un euro y medio al mes aunque dependerá de muchos factores

Voz 1220 07:36 llueve en las próximas semanas de la evolución de los precios de los combustibles fósiles y por supuesto la demanda más o menos calor pues eso afectará también al precio de la eléctrica desde Facua acusa

Voz 0127 07:45 turno de no querer enfrentarse al mercado de las eléctricas sobre impuestos a Button Europa renuncia imponer a nivel

Voz 1727 07:51 del continente la tasa Google la tasa a las grandes empresas tecnológicas por la oposición de países como Irlanda Suecia o Dinamarca

Voz 0127 07:58 los ministros de Economía de la Unión reunidos en Bruselas han constatado que no hay unanimidad para aplicar la tasa a nivel europeo la Comisión dice que ahora el trabajo debe continuar a nivel internacional en la OCDE es un revés para el Gobierno español aunque dice Nadia Calviño que si gana el PSOE volverá a estar en sus planes

Voz 12 08:14 el presidente del Gobierno ha anunciado que su primera decisión será el proponer unos Presupuestos Generales del Estado esto incluirá el seguir adelante con el proyecto de una tasa digital lamentablemente a nivel nacional

Voz 1727 08:27 y Ramos esta carpeta económica con los resultados espectaculares de Mercadona Rafa Muñiz buenos días

Voz 1275 08:32 los días la empresa ganó el año pasado quinientos noventa y tres

Voz 1727 08:35 millones de euros que es un ochenta y cuatro por ciento más que en el dos mil diecisiete

Voz 1275 08:39 además creo mil ochocientos empleo y aumentó sus ventas un seis por ciento hasta los veinticuatro mil millones los datos los ha anunciado el presidente de Mercadona Juan Roig que ha asegurado que en junio la compañía empezará a vender por Internet también en Barcelona no ha sido el único anuncio

Voz 1220 08:55 pero esa apertura del ochos en Portugal

Voz 13 08:57 va a ser este año según Roche abrirán

Voz 1275 09:00 tiendas todas en Oporto en España al terminar dos mil dieciocho el grupo tenía mil seiscientos treinta y seis establece

Voz 1727 09:06 quinientos son las siete nueve seis y nueve en Canarias

Voz 1727 11:05 son las once las seis y once en Canarias País Vasco y Navarra deben unirse al régimen fiscal como así de contundente hablaba en el año dos mil quince en una entrevista en El Mundo Albert Rivera cuatro años después ciudadanos acaba de firmar un acuerdo electoral con Unión del Pueblo Navarro UPN que recoge el compromiso de respetar el convenio foral navarro tal y como viene definido en la Constitución Radio Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 1 11:29 buenos días los dos partidos han acordado presentarse

Voz 1727 11:32 juntos a las elecciones generales a las autonómicas a las municipales is su pacto complementa al que UPN firmó hace dos semanas con el PP así que van los tres juntos

Voz 1 11:42 Navarra sumas el nombre de esta plataforma una coalición entre UPN y ciudadanos que contará además con nombres del PP para las elecciones de mayo en la Comunidad foral derechos unidas frente al cuatripartito del nacionalismo vasco y formaciones de izquierdas que gobierna en esta legislatura en una breve comparecencia conjunta ante los periodistas sin preguntas Rivera defendí en Pamplona la necesidad del acuerdo esto es un acuerdo por Navarra por España es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista pero también es un acuerdo por España el presidente de UPN Javier Esparza reiteraba también la idea de ese muro contra el independentismo aunque todo hace indicar que esa suma del centro derecha no será suficiente para alcanzar la mayoría de veintiséis parlamentarios en Navarra y puede ser determinante la posición de los socialistas para decantar la balanza en las generales UPN dispuesto a apoyar tanto a Casado como a Rivera Si cualquiera de ellos iniciara un proceso de investidura

Voz 1727 12:35 Esparza Luis Garicano estarán esta mañana en Hoy por hoy sobre la carrera electoral que tenemos por delante sobre las encuestas que la van condicionando

Voz 20 12:48 la mirada esta mañana de Xosé Hermida se suponemos que las encuestas son un termómetro de la opinión pública parece que el tiempo social esté aún más loco que el meteorológico hace sólo dos meses los sondeos presumían una abrumadora marea derechista el diagnóstico imperante incluso plasmaba un poco llevamos años oyendo que nuestro sistema electoral penalizaba la dispersión del voto que de repente todo el mundo estaba de acuerdo en que el cielo había bendecido a la derecha fragmentado la en tres partidos una fuerza irresistible que caminaba ya hacia la Moncloa entre un flamenco de banderas de eso han transcurrido un par de meses para los humanos varios años para los institutos de opinión ahora la tendencia es a Sánchez no hay quien lo pare vaya por donde justo lo que defendía desde el principio el denostado CIS de Tezanos con tanto vaivén y otros dos meses por delante hasta las elecciones a saber las sorpresas

Voz 1727 13:50 algunos guardar los demoscópicos

Voz 20 13:53 parece que lo único previsible será Tezanos

Voz 1727 14:00 esto que vamos a contarles ahora no son previsiones ni pronóstico son datos España es el país europeo en el que las mujeres tienen menos hijos y además donde lo tienen más tarde lo dice Eurostat que constata además que ningún país europeos acerca la tasa que garantiza el reemplazo generacional Mario el aludido

Voz 0127 14:18 España y Malta siguen siendo los países de la Unión Europea donde las

Voz 1275 14:21 Gêres tienen menos hijos nuestra tasa de cerca

Voz 0127 14:23 le ha vuelto a caer se sitúa en el uno coma treinta y uno de media según los últimos datos de Eurostat a la cola figuran también otros países del sur como Chipre Italia Grecia y Portugal por el contrario a la cabeza está Francia con un índice de uno coma nueve hijos por mujer aunque continúa siendo el país más fecundo de Europa su natalidad lleva bajando cuatro años consecutivos en cuanto a la edad a la que son madres por primera vez italianas y españolas son las que más tarde los tienen treinta y un años de media las más jóvenes son las búlgaras rumanas letona así es lo vacas además España es el país con mayor proporción de madres primerizas por encima de los cuarenta años más del siete por ciento del total cinco millones setenta y cinco mil bebés nacieron en dos mil diecisiete en la Unión Europea setenta y tres mil menos que el año antes

Voz 1727 15:12 son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 0127 15:14 las

Voz 8 15:18 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido setenta mil novecientos veinte Asimismo el número de serie correspondiente a la par premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1508 15:37 cuarenta y tres

Voz 8 15:39 hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este martes diecinueve de marzo se celebra el sorteo extra día del padre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros

Voz 1804 15:53 disfruta del día a día sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 22 15:59 cuando en el diez el padre tu hijo te dice es mejor papá del monto

Voz 8 16:03 y para celebrarlo te regalas la mejor para de pádel

Voz 1 16:46 seguro que se acuerdan del Pedro más famoso del cine en días

Voz 1508 16:56 nos gusta poner este Pedro es era el año dos mil cuando Pedro Almodóvar ganaba el Oscar por Todo sobre mi madre

Voz 1727 17:03 el premio se lo entregaban Penélope Cruz y Antonio Banderas nueve años después los dos actores protagonizan la última de Almodóvar dolor y Gloria se titula es una de sus películas cuenta más personales Pepa Blanes

Voz 1463 17:17 sí ha habido cineasta en nuestro país capaz de provocar irritar y alejar a los reaccionarios Ése ha sido Pedro Almodóvar su cine fue causa de la explosión de libertad desde los ochenta una reivindicación de la diversidad el deseo de lo cual de las mujeres que ahora revisita en dolor y Gloria una película autobiográfica más o menos protagonizada por Antonio Banderas Penélope Cruz

Voz 26 17:37 de niño de Liga como referente usan más allá de un director al que admiraba era como yo lo veía como una especie de figura política no que traían supo de aire fresco y que también ponía la mujer en un sitio diferían

Voz 1463 17:51 la actriz es la madre de Pedro y banderas se ha convertido en su alter ego en un director con miedo a la página en blanco y envejecer

Voz 27 17:57 para mí la inspiración siempre viene de la realidad del exterior

Voz 1463 18:01 Tolón también tiene un importante mensaje político en estos tiempos de derechización la normalización de la homosexualidad del deseo para Banderas todo es político pero dice estar cansado del momento actual

Voz 28 18:13 hombre es que yo estoy bien desde Einsten martilleo continuo parece que no se enfrenta continuamente a todos los españoles no

Voz 1275 18:22 que sí que la política

Voz 29 18:24 claro que hubiese hecho incuestionablemente político y maravilloso que fue la salida todas estas mujeres a la calle

Voz 30 18:31 tras décadas trabajando juntos banderas de Almodóvar se han convertido en la misma persona en una película sincera y emotiva en la que trata de conectar con las nuevas generaciones con el fichaje de Rosalía

Voz 31 18:44 les hemos preguntado esta mañana si tienen miedo a volar buenos días parafraseando a Sbaraglia

Voz 8 18:53 no tengo miedo a volar tengo miedo

Voz 31 18:55 a estrellar de Israel Pedro

Voz 1220 18:57 pues en principio yo no tendría miedo de coger un avión que ha tenido accidentes antes no que ocurre un accidente de avión pues un determinado modelo bueno no me sonó me daría miedo para cogerlo otra vez pero claro si te empiezan a comer el coco que en todos los países del mundo lo han prohibido que el modelito en cuestión tiene fallos que no sé quiénes que cuando es pues al final acabas acojonado teniendo en cuenta que vuelve el viernes a España pues un si me da miedo

Voz 1727 19:25 tranquilo Pedro te esperamos aquí Palencia a mí no me da miedo

Voz 32 19:29 hola estoy viviendo ocho años en una isla en Tenerife la verdad que tampoco me resulta agradable la presión que hay en el avión pero no me disgusta de hecho uno de mis sueños es tirarme en paracaídas

Voz 33 19:42 también Ibi Alicante pues a mi me encanta volar al contraído te mi padre que no me gusta nada yo cada vez que un avión era bueno sin saber dónde viene a dónde va me gustaría aviones todos los días a disminuir en unos sitios y al que le encanta a mi hijo pequeño una verdadera aventurera

Voz 1727 20:00 vive sola siente entre seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con nueve grados a esta hora en el centro de Madrid esperamos hoy un descenso notable de las temperaturas entre quince y diecisiete grados de máxima con muy pocas nubes se descarta el pucherazo en las primarias de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid la Comisión de Garantías y valores del partido naranja ha concluido que no hubo ninguna incidencia en la elección de los candidatos a la Puerta del Sol después de que un afiliado Juan Carlos Bermejo que se presentó a esas primarias solicitará más información de las votaciones que se hicieron de forma telemática el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado respiraba ya tranquilo antes de conocer este recuento en La Ventana de Madrid aquí en el ser nos decía que era una petición sospechosa

Voz 1508 20:47 respondía al consejero Carlos Izquierdo que lanzaba alguna sospechas

Voz 1389 20:51 intenta extender esa incidencia al resto de procesos me parece que tiene un tufillo preelectoral bastante curioso no pero aquí en la Comunidad de Madrid no se presentó ninguna

Voz 1133 21:01 decía bueno en Castilla de León ha demostrado claramente que ha habido un fraude en Cantabria probablemente también haya ocurrido lo mismo ahora pues un afiliado de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid también está diciendo que también ha que ha ocurrido lo mismo yo lo que pido a ciudadanos es que por favor miren bien con Llodio precisa

Voz 1389 21:20 mente Carlos a ver a los de Tous primarias pero como Ayuso y Almeida han sido elegidos digital delante

Voz 1275 21:28 el Gobierno del PP Madrid vuelve a tirar la piedra y esconder la mano otra vez con el 11M el día del aniversario el lunes el líder nacional Pablo Casado volvió a deslizar la idea de la teoría de la conspiración y ayer aquí en la SER Carlos Izquierdo respaldó sus insinuaciones aunque no ha sido capaz de explicar qué es lo que queda según ellos por aclarar

Voz 1133 21:45 el presidente nacional del partido Pablo Casado que estuvo precisamente en los actos lo que van a recoger es lo que piden las víctimas que se conozca la verdad que se conozca Isabel la dignidad la justicia y bueno y en eso es en lo que se ha pedido

Voz 1 22:00 pero usted por ejemplo le queda alguna duda de quién estuvo detrás de esos atentados

Voz 1133 22:04 usted tiene alguna duda de que sea esclarecido todos los detalles de lo que ocurrió bueno o juicio no evitó un juicio que deja muchas cosas abiertas eh

Voz 1 22:14 por ejemplo bueno muchas cosas que lo que piden

Voz 1133 22:16 las víctimas es conocer la verdad que se esclarezca todo Únicamente piden eso

Voz 1275 22:22 es goles trece de marzo el incendio en una empresa de reciclaje de Alcorcón está controlado titulares con Sarmiento los bomberos han trabajado toda la noche para enfriar la zona y la columna de humo tóxico se ha disipado notablemente siete de ellos han resultado intoxicados leves por inhalación se han quemado quince mil metros cúbicos de material y continúan las labores de extinción tres personas han sido detenidas por intentar falsear la paternidad de una recién nacida en el Hospital de Fuenlabrada la madre iba a regalar a la pequeña una pareja el hombre llegó a registrarse como padre de la niña y la comunidad ha subido ahora su tutela desde hoy pueden solicitarse los cheques guardería para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte las ayuda las de entre cien y ciento sesenta euros mensuales llegarán a más de treinta y tres mil familias con niños de cero a tres años el plazo para presentar las solicitudes es de veinte días en deportes tres goles de Cristiano Ronaldo dejan fuera de la Champions al Atlético de Madrid que perdió anoche tres cero ante la Juventus de Turín y hoy arranca la nueva era de Zidane en el Real Madrid con el primer entrenamiento en Valdebebas a las once siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en la capital para alcanzar buenos días qué tal buenas de

Voz 0127 23:27 es la hora con circulación muy lenta en un par de entradas Santa María de la Cabeza y plaza de Conde de Casal hay también dificultades en esta conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 para después ni distribuirse y unirse al tráfico lento que ya lleva el túnel del estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis y Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte

Voz 1275 23:48 en las carreteras cómo se circula a DGT María Herrero buenos días

Voz 34 23:51 hola buenos días Laura pues cada vez más saturación en todos los accesos sobre todo ahora mismo por la A cinco en Alcorcón y Campamento también en la entrada poblados en Torrejón y en San Fernando de Henares en la M40 lo peor en el tramo de Vallecas Coslada en el barrio de La Fortuna la zona de Pozuelo de al de Marín túneles del Pardo todo sentido no

Voz 0978 24:08 con el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado pero con más sensación de frío que las últimas jornadas sobre todo por el viento viento del norte y que se hará sentir especialmente en puntos de montaña pero también en el resto de la comunidad en la misma ciudad de Madrid algunas rachas pueden llegar a superar los cincuenta kilómetros por hora y a pesar del sol que hará las temperaturas bajarán respecto ayer ahora parecidas a las que teníamos ella por la mañana las máximas apenas superarán los quince grados

Voz 13 25:09 una historia buscando dejó

Voz 35 25:14 el Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre la tuya en estar donde estés punto com Sabadell estar donde este miércoles Shuyie vivió

Voz 1804 25:27 la tardó siete debía en Canarias Camp Nou

Voz 36 25:30 un club Barcelona Oliver

Voz 1804 25:35 empate a cero de la ida hace que los clubes de la calle de un auténtico pan de Dani guerrilla y si quieres información desde las nueve germen hora25 con Ángels Barceló

Voz 37 26:07 de hecho ahora estoy yo esto lo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento apoyo inscribió oculto eh

Voz 1275 26:26 el sector del juego tiembla con el nuevo decreto del Gobierno de la Comunidad para regular los locales de apuestas lo que más les inquieta es la distancia mínima de cien metros que debe haber entre un colegio local de este tipo el Consejo de empresarial del juego calcula que el veinte por ciento de estas salas van a tener que cerrar Javier Bañuelos

Voz 0861 26:43 el Gobierno madrileño no aclara cómo piensan esquivar esa supuesta inseguridad jurídica que denuncia el Consejo Empresarial del juego para el vicepresidente Pedro Rollán el augurio catastrofista que hacen es exagerar

Voz 1389 26:57 que es muy precipitado por parte

Voz 38 26:59 del sector adelantar

Voz 1727 27:03 esa Apocalipsis mal consejo

Voz 0861 27:05 empresarial del juego tampoco les gusta la obligación de un control presencial para impedir la entrada de menores en los salones de juego Alejandro Landaluce ex subdirector general

Voz 39 27:15 lo que está sugiriendo el nuevo reglamento

Voz 40 27:18 es un control de acceso superior al que se exige a los casinos

Voz 0861 27:23 no quieren contratar vigilantes porque supondría mayores costes prefieren recurrir a otros sistemas como por ejemplo el reconocimiento facial

Voz 1275 27:32 dactilar las oposiciones a maestro de Primaria que se celebran el veintidós de junio incluirán por primera vez en Madrid una prueba práctica que abarcará todas las asignaturas situaciones a las que se puede enfrentar los docentes es decir se va a medir no sólo los conocimientos teóricos que tienen sino su capacidad para enseñarlo gestionar situaciones complicadas en clase un cambio que llega tan sólo tres meses antes de los exámenes y eso no ha gustado a los sindicatos que se juegan también de la falta de transparencia de la Consejería de Educación que no incluyó esos cambios en el último documento que puso sobre la mesa Isabel Garbín Comisiones Obreras Ricardo marchando UGT antes servían Anpe

Voz 41 28:06 cambios que no se trataron en la mesa técnica

Voz 1727 28:09 que mantuvimos hace quince días

Voz 41 28:12 pero qué se producen a tres meses del examen

Voz 1 28:14 supone un esfuerzo mucho mayor al opositor con una previsión planificada no no habría ningún problema pero sí es cierto que este cambio se debería haber hecho con una mayor anticipación UGT

Voz 1275 28:25 Comisiones han pedido una reunión urgente con la Consejería de Educación las multas por Madrid central comenzarán finalmente el sábado el dieciséis de marzo Un día después de lo anunciado por la portavoz del Gobierno de Carmen a Rita Maestre la fecha se dio hace dos semanas pero ha sido ahora cuando el Ayuntamiento de Madrid ha rectificado dicen que fue una confusión Carmena se ha despachado a gusto contra la Comunidad de Madrid en un vídeo de la candidatura más Madrid apuntó Errejón por los palos en las ruedas dice que han puesto a Madrid central

Voz 27 28:52 la falta de conexión hemos tenido en la con la Comunidad de Madrid precisamente cuando los ponemos Madrid centrales más buenas noticias contra cómo somos en cada momento me permite yo ya que más además de falta de conexión hay una cierta voluntad de boicot entrada para mi ha sido un éxito extraordinario el que ha sido aceptada por la mayor parte de madrileños

Voz 1275 29:11 ayer se celebró en Madrid un acto en solidaridad con las víctimas del aceite de colza acto con la ministra de Sanidad y la alcaldesa de Madrid Carmen ha mostrado su compromiso de no olvidar tragedias como ésta según cálculos de la plataforma actualmente hay unos quince mil afectados diez BID son de Madrid ya han muerto más de cinco mil llevamos en sí a las siete y media de la mañana nueve grados marca hasta ahora el termómetro de la radio la Gran Vía hoy bajan las temperaturas las máximas van a quedarse entre los quince diecisiete grados sigue enseguida la información en las eran hoy porque con Pepa Bueno

Voz 1 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias

hoy por hoy

Voz 1727 30:09 no me empezábamos este programa casi de madrugada citando a Sófocles que decía que para quién tiene miedo todo son ruidos y el vistazo a la prensa nacional internacional demuestra que ahora mismo lo que recorre el mundo es un estruendo en torno al Boeing siete tres siete Max mucho un modelo avión que ha registrado dos accidentes muy graves muy parecidos en sólo cinco meses y con un balance de trescientos cuarenta y seis muertos así viene el miércoles trece de marzo así que igual que ayer tremendo despliegue hoy de la información internacional que vamos a leer enseguida con Danny De la Fuente Aimar y Manuel Jabois buenos días porque Dani se pregunta mucha gente que iban a seguir volando en Canadá Estados Unidos este tipo de aviones sino en Europa y en parte de Asia

Voz 0456 31:01 porque la Administración Federal de Aviación de EEUU afirma que continúa revisando ampliamente todos los datos y que hasta ahora no ha encontrado problemas sistémicos de rendimiento o de seguridad es uno de los pocos reguladores aéreos del mundo que se resiste algo sin precedentes según el Financial Times cuenta Le Mond que es Boeing la que está presionando a las autoridades de Estados Unidos en el Frankfurt SER Allgemeine Leo el Boeing siete tres siete fue siempre un animal surcando cielo es un best seller una historia de éxito nunca otro modelo tuvo tantas peticiones pero se ha comprobado que todas las mejoras en su eficiencia y las modernización es que la empresa vendía ocultaban que en realidad el siete tres siete es un modelo con más de cincuenta años era más barato que desarrollar un nuevo modelo pues seguir haciendo actualizaciones de bajo coste en este que además el bajo combustible que que consume pues ha sido ese factor de éxito

Voz 1727 31:50 pues si hablamos

Voz 0456 31:51 de aviones a Trump le gusta aparecer todo un experto León el Washington Post este martes después de tuitear sobre el cambio climático que también es experto en esta materia el presidente de Estados Unidos su apuesta tuitear sobre el accidente de avión los aviones están volviendo demasiado complejos para volar no necesitan pilotos sino científicos ha escrito en Twitter sin mostrar condolencia alguna por las víctimas quiero que Albert Einstein sea mi piloto cuenta este diario por cierto que intentó fundar sin éxito una aerolínea cuyos pilotos iban vestidos con cinturones de oro porque siente fascina

Voz 1727 32:19 que hay déjalo déjalo no me des detalles hasta ya estamos con el Brexit por favor

Voz 1275 32:25 el adicto británico ha rechazado el acuerdo de Theresa May

Voz 1727 32:28 a los analistas coinciden esta mañana en lamentar que lo único que está claro es que se prolonga la agonía y la incertidumbre

Voz 1 32:35 sí otra enorme derrota para mí a sólo dieciséis

Voz 0456 32:37 dos días para el Brexit titula en portada The Gardian en una columna politono y le da la razón a los siguiente esto no es culpa de la Unión Europea son los propios Brexit y ers Los que se han cargado a su partido el de los tories y a su Gobierno en otro análisis este diario afirma que no hay precedentes en el Reino Unido de un primer ministro que habiendo perdido dos votaciones clave de esta forma no se haya ido in inmediatamente de Downing Street otro columnista le pide amabilidad a los tories que pongan fin a su sufrimiento Meis se aferra al cargo a pesar de una segunda derrota humillante titula en portada el Telegraph en sus páginas interiores varios columnistas le piden de una forma u otra que se vaya también el Financial Times en su editorial también The Independent es una prolongación de la miseria para el Frankfurter la paciencia de los europeos se agotado Leo en diversos

Voz 1727 33:21 y Pedro Sánchez el presidente del Gobierno escribe sobre el momento del Brexit en el país una tribuna sobre las consecuencias hipotéticas para nuestro país

Voz 1 33:29 digiere los españoles estamos preparados para cualquier escenario con o sin acuerdo según Sánchez la máxima prioridad del Gobierno es ofrecer rigor certidumbre y seguridad a ciudadanos y actores económicos dice el presidente que el Brexit no se puede entender sin tener en cuenta tres factores el nacionalismo el avance de la extrema derecha y la simplificación de la democracia en torno a un referéndum para ofrecer respuestas simples a un problema complejo

Voz 1 35:02 dos de los diez encapuchados y que tienen vínculos con la CIA si el Gobierno ha preguntado a la CIA la CIA lo niega pero España cree que esa respuesta es poco convincente fuentes del Gobierno español admiten que que si eso se confirma que es la CIA Se trataría de una actuación inadmisible los asaltantes llevaran ordenadores llevaran documentación maniataron golpearon interrogaron a ocho trabajadores la embajada

Voz 1727 35:23 sobre el juicio del pluses cuenta hoy La Vanguardia que el ex jefe de los Mossos Trapero se está planteando si debe o no testificar mañana ante el Tribunal Supremo

Voz 1 35:32 podrían hacerlo porque él está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional pero todo apunta a que si testificara Ia ahí podrá aclarar si como han dicho otros exaltos cargos de los Mossos la policía catalana le pidió a Puigdemont que parara el uno de octubre

Voz 1727 35:45 no se pierdan porque es muy muy recomendable esta mañana el artículo de Pablo Ordaz en El País sobre cómo algunos testigos en el juicio del es está haciendo verdaderas piruetas para intentar que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no puedan probar que los líderes independentistas mal versaron fondos públicos

Voz 1 36:02 diseñadores au transportistas que intentan convencer al tribunal de que los encargos de material lo de envíos se los hicieron gente a la que ellos no conocían aquellos dijeron que sí que de mil amores sin preguntar quién iba a pagar todo eso para que os hagáis una idea el artículo de Pablo Ordaz se titula El juego de tomarle el pelo al Estado

Voz 1727 36:19 el editorial en el mismo periódico crítico con la gestión que ha hecho Rivera de todo el escándalo de sus primarias en Castilla y León

Voz 1 36:24 dice el país los partidos no son monolítico es dentro de ellos siempre hay margen para sensibilidades distintas y esto es lo que parece no haber entendido la cúpula de Ciudadanos cuando quiso imponer a Silvia Clemente

Voz 13 36:34 arrastrada por el afán de ganar a toda costa la cúpula de Rivera no ha logrado salir de la burbuja

Voz 1 36:39 en la que se construyen las grandes directrices que están marcando su estrategia para crecer en las próximas elecciones

Voz 1727 36:44 esta semana se celebra la Cumbre del Clima en Nairobi hoy

Voz 45 36:48 hay muchas advertencias otra vez

Voz 1727 36:50 sobre las consecuencias del cambio climático sí destaca

Voz 0456 36:53 todo en The Gardian mil doscientas especies bajo amenaza grave de extinción en todo el mundo según investigadores australianos aves mamíferos anfibios afectados por la pérdida de biodiversidad en Le Figaro la contaminación de

Voz 1 37:04 de la evolución de las ciudades va a producir casi ocho

Voz 0456 37:07 cientas mil muertes al año en Europa más de sesenta y siete mil sólo en Francia según un estudio publicado ayer en una revista científica la contaminación ya cortado la esperanza de vida de los europeos más de dos años urgen los investigadores a que los gobiernos tomen acciones proactiva Si reemplace en los combustibles fósiles con energías limpias y renovables y sólo una recomendación un reportaje en el New York Times que se pregunta puede salvar al planeta

Voz 1727 37:30 eh

Voz 3 37:32 la que se ha colecta entre la que suba

Voz 1727 37:45 pero esto que suena es el tema de la sede de la serie Breaking Bad hija voy y se trae esta mañana un texto publicado por El País Semanal que se pregunta lo siguiente porque él hispano siempre el malo en las series hay un desajuste en los arquetipos

Voz 1389 38:01 pero no es un desajuste en la maldad porque realmente malos pueden llegar a ser todos lo que cuenta Ruiz Mantilla en esta artículos que los malos anglosajones sí que tienen la oportunidad de que alguien explique las razones que les conducen hacia el lado oscuro de ocho hay largos episodios introductorios en los que eso explica algún tipo de trauma en el pasado mientras que los hispanos parecen fabricados en serie para para el crimen en Breaking Bad por ejemplo hay un contexto bastante claro para Walter White Saúl Guzman y hay una necesidad de explicar porqué dos blanquitos americanos han acabado siendo tan malos es un contexto que no necesitan desde luego los hermanos Salamanca ni seguramente tampoco los autores de esta tremenda canción el novelista Horacio Castellanos

Voz 1727 38:41 dice literalmente en el reportaje quizá la ética que les define de querer

Voz 1389 38:46 sentirse buenos a toda costa AP reenviado

Voz 8 38:48 todo el primer mundo y esperan de otras literaturas como la Espana lo exótico

Voz 1727 38:54 ahora escuchen esta

Voz 46 38:59 es una ballena eluda al cuenta el Confidencial que una investigadora estadounidense ha conseguido determinar que las ballenas beluga

Voz 1727 39:08 llaman a sus hijas por una etiqueta identificativa acústica una especie de apellido el estudio lo ha hecho en los que no Graphic de Valencia

Voz 1389 39:17 canta este mercados me encanta dan dice me flipa en las conclusiones esta esta investigadora que ha pasado trescientas horas oyendo a las ballenas no sólo también no sólo por el interés científico como cuenta el periodista Antonio Villarreal sino también para mejorar su supervivencia porque los ruidos de los barcos entorpecen la comunicación entre madres e hijas y luego las hijas se pierden la científica cuenta que los miembros de una familia de ballenas mantienen relación durante muchos años en los que se crea ahora es que alguna de estas etiquetas podrían ser compartidas por miembros de la Familia es decir un lenguaje propio un código que sólo afecta a las familias de va

Voz 1727 39:50 qué maravilla

Voz 3 39:51 no mando leía Navy

Hoy por hoy

Voz 1727 42:08 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1508 42:11 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy paguen para las personas San Pedro es que al Barça no al menos de momento

Voz 1161 42:30 ibamos vamos a ver cuánto dura porque después de la eliminación del Atlético de Madrid ayer anoche en Turin sólo quedan ya en competición los de Valverde que esta noche reciben desde las nueve al lío en partido de vuelta tras el empate a cero en la ida novedades de los azulgrana Alves buenos días

Voz 0017 42:42 tal buenos días sus manden Veles tan la convocatoria del Barça para recibir esta noche al Olympique de Lyon pero parece difícil que el francés vaya a ser titular ayer entrenó con el grupo con aparente normalidad aunque no está recuperado al cien por cien de la pequeña elongación en el bíceps femoral parece poco probable esté en el once de esta noche de hecho Valverde ha convocado a veinte futbolistas para el partido antes del encuentro deberá hacer dos descartes para la convocatoria definitiva Eden velé en función de las sensaciones que tenga puede ser uno de ellos Eden Belén no puede jugar Coutinho apunta a titular acompañando a Messi a Suárez en el ataque azulgrana el partido de esta noche por cierto ha sido declarado de alto riesgo y habrá un dispositivo de seguridad especial para controlar a los cuatro mil quinientos aficionados franceses que estarán esta noche en el campo

Voz 1161 43:24 y qué van a ofrecer los galos en el terreno de juego problema en buenos días

Voz 0301 43:27 tal buenos días el Lyon llega al partido de esta noche sin nada que perder además recupera a su principal figura ahí el futbolista más importante con más de la plantilla como es Nabil F Kid en defensa tiene problemas bajas importantes veremos sin Marcelo que se lesionó en el partido del último sábado está en plenas condiciones parece que va a jugar nada que perder para un Olympique de Lyon que nunca ha eliminado al Barça en eliminatoria

Voz 1161 43:50 arbitrará el partido el colegiado polaco Marchini aquella misma hora quizá la eliminatoria más atractiva de estos octavos Bruno

Voz 0301 43:55 pido eliminatoria igualadísimo más en la ida en Anfield fue algo mejor el Liverpool pero no consiguió batir la portería de Manuel Neuer en el partido de esta noche en el Bayern no podrá jugar uno de sus jugadores más importantes como ese Joshua Kimi Gil amenaza de los tres de arriba del Liverpool con sala con firmeza y con Mané sigue muy presente partidazo en el Aliens en Múnich a partir de las nueve de la noche con el cero a cero en la ida de Bayer de Munich

Voz 1161 44:21 arbitrará el italiano ambos partidos a las ocho y media en Carrusel ayer hundimiento de Atlético de Madrid en Turín Juve tres Atlético cero sin un solo disparo entre los tres palos de los del Cholo en los noventa minutos y hat trick de Cristiano Ronaldo

Voz 7 44:32 dejó por eso es que tuve me ha contratado para esto intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz esta es la mentalidad de Champions Si seguimos así estamos en buen camino

Voz 1161 44:41 la crecen los atléticos Antoine Griezmann en Movistar

Voz 0301 44:44 hemos seleccionado mal el día para que no todo el mundo está está juez yo tu menos dentro fue con diferencia el partido de ida no en donde pone a ello en Richmond donde yo hacía Pousa observaba el el juego oí pues no no entro tres cero no te pueden hacer sobre todos nosotros

Voz 1161 45:03 en el otro partido Manchester City Guardiola no tuvo piedad del Schalke alemán le había ganado dos tres en la ida Le arrasó con un humillante siete cero además en Indian Wells Rafa Nadal se mete en octavos al imponerse al argentino Diego suman seis tres y seis uno se medirá al serbio cree no bicha en los octavos desde las siete luego desde las nueve de la noche Garbiñe Muguruza lo hará en los cuartos ante la canadiense Andre Scud

