Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días los necesitamos para la democracia los criticamos con ferocidad más en España que en casi ningún otro país europeo son los partidos políticos que según el último CIS constituyen la segunda preocupación de los españoles después de el paro la segunda pero qué les pasa porque los partidos tradicionales aparecen como herramientas gastadas cerradas en sí mismas cainitas y sólo atentas a colocar a los fieles porque los nuevos aprenden tan rápido las malas costumbres para qué sirve la tan cacareada democracia interna para que voten tres sólo los muy convencidos es el modelo es la ley son los lideres que nos han tocado somos todos como sociedad que criticamos mucho pero participamos poco ese signo de los tiempos que ha introducido la mentira en el discurso político para acabar de hundir su credibilidad hoy nos ocupamos a partir de las nueve de los fallos de serie de las posible solución mes a los problemas de los partidos políticos en España

Voz 2 01:14 ah bueno

es miércoles mitad de semana trece de marzo y como muestra un botón ciudadanos que tienen cuestión ahora mismo todas sus elecciones primarias tras el fiasco en Castilla y León Ciudadanos que además acaba de cerrar un pacto en Navarra con UPN y el PP que defienden el Convenio Económico foral y los derechos históricos tras pasarse años criticando los dice el economista Luis Garicano que no hay contradicción el hemos invitado a explicarlo esta mañana en Hoy pero antes les contaremos qué consecuencias va a tener en nuestros aeropuertos la prohibición de que vuelen en Europa los aviones del mismo modelo del que se estrelló el domingo en Etiopía

Voz 4 02:10 eso lo precaución estos nosotros hemos estado en contacto como digo habló con la gente que doce así patatas cinco colegas los técnicos y de otras autoridades europeas a medias vida de forma preventiva

Voz 1727 02:22 es Isabel Maestre directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea anoche en Hora Veinticinco iremos a Londres claro donde el Parlamento rechazó anoche también el acuerdo del Brexit dando un paso más en el terreno inexplorado en el que estamos y en Venezuela noticia de la madrugada Aimar han liberado al prohibir

Voz 0027 02:38 esta hispano venezolano Luis Carlos Díaz por declaraciones te queremos lo heroísmo Venezuela el chavismo lo vincula con el apagón eléctrico

Voz 1727 02:48 testaferro de Zaplana quien confesó todo cantó La traviata en uno de los siento

Voz 0027 02:52 el gato el uruguayo Fernando Washington ve Holt puso al descubierto la estructura ilegal con la que el ex ministro del PP y ex presidente valenciano desvió supuestamente hasta diez millones de euros de comisiones ilegales

Voz 1727 03:07 y para empezar a disfrutar de la última película de Almodóvar dolor y Gloria Si se titula que se estrena el veintidós de marzo rescatamos de la presentación algunas palabras de sus protagonistas Penélope Cruz por ejemplo que de chica veía Almodóvar común

Voz 5 03:22 referente político Benigni IRA como referente usan más allá de un director al que admiraba era como yo debería veía como una especie de figura política no que traían supo de aire fresco y que también ponía la mujer en un sitio diferente y que constantemente homenajea a la mujer

Voz 1727 03:40 Antonio Banderas harto como tantos otros españoles del politiqueo permanente del enfrentamiento

Voz 6 03:47 sin que ya está bien de de este martilleo continuo parece que los Abbás no se enfrenta continuamente a todos los españoles no eso me da muchísimo coraje no

Voz 1727 03:57 y un segundo para la ternura también para la Penélope Cruz madre madre en la vida real que debe ser de mucho a luchar deducía hemos por la instrucción que Almodóvar le daba al interpretar al personaje de la madre en la película

Voz 1 04:10 no es poco más arisca práctica amargado y me decía está no está lejos como tuvo que aclarar que vale ya de arte emprender retratados

Voz 1727 04:25 y en los deportes Cristiano Ronaldo acaba por cuarta vez con las ilusiones atléticas en la Champions y deja al Barça como único representante de la Liga española sanos

que recibe además esta noche desde las nueve en el Camp Nou al Olympique de Lyon para alcanzar los cuartos de final con empate a cero en la ida en Belén la convocatoria hattrick de Cristiano para el trastero de la llevará Atlético les vuelve a dejar en la cuneta tras las dos finales de Lisboa en dos mil catorce y Milán en dos mil dieciséis y la eliminatoria de cuartos en dos mil quince todas ellas con el Real Madrid también hoy desde las nueve Bayern Munich Liberpul clasificado el Manchester City con el siete cero al Schalke

Voz 1727 07:08 bueno son las ocho y siete las siete y siete en Canarias tenemos al teléfono al padre del periodista venezolano al que han liberado esta madrugada tras dos días detenido porque el chavismo lo vincula con él

Voz 12 07:20 pagó su familia vive aquí en España su padre se llama Luis Díaz buenos días

Voz 1727 07:28 dime dónde está usted en Cataluña verdad yo estoy cosido son no ha podido hablar con su hijo con el periodista Luis Carlos Díaz

Voz 13 07:38 no he tenido contacto con el todavía de de prensa horario no no ha permitido el compás

Voz 1727 07:44 pero si le consta que está en libertad hemos escuchado sus palabras esta Madrid

Voz 13 07:47 sí sí sí el habló ya con señora suma yo porque en el trabajo y ya ya sé que dudó tengo su casa ya está en está en algunas restricciones tiene remanente presentó sino prohibición de salida del país

Voz 1727 08:01 cómo han vivido usted vemos cómo han vivido estos estas horas me imagino con mucha inquietud y mucha preocupación verdad

Voz 13 08:07 mucha preocupación muchos sustos ya sabemos el talante de estos señores que tienen el poder en Venezuela delincuente

Voz 1727 08:16 cómo se explica usted que acusen a su hijo de tener algo que ver con el apagón

Voz 13 08:20 necesitan alguien a quien culpar de sus de sus errores y la dieron fases con el hijo mío que les muy incómodo un periodista de investigación pero más que periodistas de docentes fiscal no eso piensas encargan de de la ausencia de enseñar lo que yo aprendieron en la necesidad enseñando en otra aula más más accesible jugar yo llegué esos de esos ocupa a la gente usaron reggae o usar mejor la red es eso evangélicos son preocupante para el poder con todo el pueblo contra la gente de abajo yen información fidedigna y hay que silenciarlo nunca hacemos otros forma sino evitar un vídeo el trabajo de de investigación y de crítica evitar algún vídeo dan por válido que dijo míos sabía de este apagón eléctrico

Voz 0931 09:11 se refería solamente guapa pago

Voz 1727 09:13 José Luis Díaz cuál es su vinculación con España

Voz 13 09:18 yo soy casado con una española que fue a vivir a Venezuela

Voz 1727 09:21 yo digo digo aquí a Cataluña

Voz 13 09:23 ya ahí empezó la migración hacia Venezuela los hermanos de ella y luego se fueron a ser llave público muy cerca de Caracas muy próximo Hogar Red hace ya años se devolvió con la que sí que había eso era apenas un niño hemos se años más o menos lo recibimos escapar huir de eso no tengo pronombre nuestros fusilado es muy desde el miedo

Voz 1727 09:51 cielo agradezco mucho a Luis Díaz padre del periodista Luis Carlos Díaz que no haya atendido y que disfruten de esta relativa tranquilidad que tienen desde esta madrugada sabiendo que su hijo por lo menos está libre muchas gracias mucha suerte

Voz 13 10:04 yo yo debo agradecer a ustedes a todos los periodistas que el mundo diferencias parte porque gracias a usted de Aleco que han permitido a este abuso es igual entrar ya que unió de conseguí en libertad ocurrió cualquier otro esa con el alma hace lo agradezco

Voz 1727 10:24 buenos días

Voz 13 10:25 buenos días gracias sobre

Voz 1727 10:27 Venezuela también palabras de esta noche del enviado de Trump a ese país de Elliot Abrams reconociendo lo que ya reveló aquí en Hoy por hoy el ministro Borrell que Estados Unidos tanteó hace unos días a España la posibilidad de que nuestro país acogiera altos cargos del chavismo que decidieran desertar y hoy en la SER les contamos además Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 10:48 tal cómo estás buenos días y el Gobierno de Rajoy también recibió la

Voz 1727 10:51 propuesta de buscar salidas en España miembros del régimen chavista si la idea que viene obedece

Voz 0125 10:56 dentro de la pasada por acoger les en España o conseguir que España fuese un país de tránsito pero vi Carles en otros puntos de Europa fuentes diplomáticas confirman a la SER que la propuesta llegó al Ministerio de Exteriores en el año dos mil seis dos mil dieciséis cuando era ministro de Exteriores Alfonso Dustin y que nunca se llegó a diseñar ninguna iniciativa concreta todo Pepa en el mar de las sanciones que Europa comenzó a aplicar a miembros del régimen chavista la oferta llegó al mundo diplomático a través de empresarios ubicados allí en Venezuela según estas fuentes como digo nunca se llegó a concretar nada nada pero la respuesta del Gobierno fue la misma que ha dado ahora el Ejecutivo de Sánchez esperar al desarrollo de los acontecimientos para poder estudiar algo más concreto

Voz 1727 11:36 Ana gracias hasta luego por cierto sobre las diplomacias de España y de Estados Unidos sobre la relación entre ambas turbulencias a la vista de la información que publica hoy El País el CNI y la policía sospechan de que fue la CIA o personas vinculadas a la inteligencia norteamericana en las que asaltaron la Embajada de Corea del Norte en Madrid hace tres semanas Rafa

Voz 1772 11:58 en al menos dos de los diez asaltantes han sido identificados por los servicios de inteligencia españoles de confirmarse su relación con la CIA dicen fuentes gubernamentales Se trataría de una actuación inadmisible por parte de Estados Unidos al operar en suelo español sin autorización los investigadores descartan que el asalto fuera obra de una banda de delincuentes comunes por su perfecta planificación golpearon y maniataron a los trabajadores de la embajada sólo buscaban archivos informáticos inmóviles

Voz 1727 12:24 las ocho doce siete y doce en Canarias

Voz 0527 13:51 pues no de hecho voy en la fabricante del avión decía ayer en un comunicado que la seguridad es su prioridad número uno pero que con los datos disponibles no hay ninguna base para restringir los vuelos de ese modelo del setecientos treinta y siete Max y que tampoco la Administración Federal de Aviación de EEUU está obligando a hacerlo pero también ha dicho que el mes que viene va a tener listo un nuevo sistema para mejorar el sistema de control de este modelo y todo eso después de que muchos otros países en Europa en Asia algunos en África hubiesen optado por cerrarle su espacio aéreo por precaución escuchábamos hace unos minutos aquí a la directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea que por cierto esperó a que Europa Tomás era decisión del cierre de vuelos a este modelo también lo hacían ayer algunas aerolíneas de países que no habían tomado medidas como por ejemplo Aeroméxico

Voz 1727 14:40 la argentinas aunque todavía ninguna aerolínea española tenía aviones de este tipo en Europa si los había encargado y además compañías de otros países siglos superaban aquí en los aeropuertos españoles

Voz 0527 14:52 si Air Europa debía recibir ya muy pronto los primeros aparatos de este modelo aerolíneas de fuera con vuelos aquí lo estaban usando ya pero en todo el mundo no llegan a cuatro en todos los aparatos que realizan ya vuelos comerciales de este modelo algo más de la mitad de ellos han dejado de volar desde ayer en España el año pasado sus operaciones no llegaron al cero con tres por ciento del total

Voz 1727 15:13 en la dio cuántas cancelaciones esperan por el veto

Voz 0527 15:16 pues ayer fueron cuatro en España veremos qué va ocurriendo en las próximas horas algunas aerolíneas anunciaba ayer que intentarán acomodar a sus pasajeros en otros aviones de su flota todo va a depender de su banquillo del tamaño de la flota de cada aerolínea sus aparatos de reserva los huecos en los aviones de la comida

Voz 15 15:32 ciencia a la misma hora o la disponibilidad de otras compañías para alquilar no estamos en temporada alta y eso debería facilitar mucho las cosas y gracias a vosotros

Voz 1727 15:45 dejad que se vayan titula hoy su columna en El País Cristina Manzano para explicar el hastío el hartazgo que en Bruselas y en el resto de Europa provoca ya el lío del Brexit anoche en los Comunes votaron que no al acuerdo como anexo de garantías que les presento Theresa May You tienen que votar si prefieren irse

Voz 12 16:01 las bravas corresponsal Begoña Arce buenos días

Voz 0273 16:05 buenos días esta noche efectivamente ahora una nueva votación sobre el Brexit los diputados decidirán si bloquean o no la posibilidad a una salida sin acuerdo se cuenta con que votarán a favor de bloquearla es una votación un tanto ambigua porque por ley sino no hay acuerdo el Reino Unido dejará de todas formas la Unión Europea sin pacto alguno Theresa May considera que esa opción es un arma de negociación que Europa no quiere abandonarla la primera ministra advirtió ayer que habrá problemas después de perder la votación anoche

Voz 8 16:36 estaba usted año

Voz 17 16:37 fruta encontrara marcharse sin acuerdo por un una

Voz 0273 16:40 tensión no resolver el problema al que nos enfrentamos

Voz 17 16:43 la Unión Europea quiere saber qué uso

Voz 0273 16:45 para qué queremos esa extensión esta cámara debe responder a esa pregunta no hay señal alguna de que me intente cambiar de rumbo sigue pensando que su acuerdo es el único posible tampoco cuestiona su posición la primera ministra ha dado libertad de voto a los diputados conservadores esta noche para evitar que haya dimisiones entre los miembros del gabinete

Voz 1439 17:05 furor crece en el mundo económico en el sector financió

Voz 0273 17:08 pero es hora de que el Parlamento acabe con este circo que pida una extensión corta del proceso del Brexit con un plan claro y realista es el mensaje de la Confederación de la Industria Británica la mayor organización patronal del país

Voz 1727 17:21 Begoña gracias un saludo

Voz 3 17:55 Pino hoy por hoy

Voz 1727 18:00 hoy termina el plazo que la Junta Electoral Central de dio a Quim Torra para retirar lazos amarillos esteladas de edificios públicos y no parece que esté muy por la labor Joan Bofill

Voz 0931 18:11 si las esteladas y los lazos siguen en los edificios del guber no aclara si acatará el dictamen simplemente dice que quiere dar una respuesta

Voz 1439 18:17 con la manera clara amena combativa

Voz 0931 18:19 claramente combativa decía en Twitter aprovechando el aniversario de la muerte de Ana Frank citó una de las frases de su diario no se nos permite tener nuestra opinión dice que es una frase muy adecuada para el día de hoy cuando pensada

Voz 1727 18:30 sois que habíamos visto y oído ya todo llega la portavoz un gobierno autonómico y compara una resolución de la Junta Electoral Central con los nazis bueno lo más curioso es que hubo quién

Voz 1389 18:40 pues ahora ya lejano porque ya sabes como correcto aunque era percibida como una señal de moderación una especie de guiño del soberanismo a posiciones más transparentes a mí no me sorprende ya que haya terminado utilizando Ana Frank en primer lugar porque creo que ya no queda ni un personaje histórico ninguna víctima ningún símbolo por Sergio realizado para la causa y en segundo lugar yo estoy ya excede lo de él en sobrepasan su figura es que una de las características de la política actual es que lo maleta todo siempre lo ha mareado pero yo no recuerdo un tiempo en que lo haya hecho tan rápido y tampoco que tantos políticos tuviesen tanta bula durante tanto tiempo fíjate dice ahora que volver a Catalunya como eurodiputado porque tiene inmunidad ni tiene inmunidad Ny volvió a Catalunya cuando ya dijo que volvería si ganaba las elecciones ni dijo la verdad cuando anunció que sería número dos de Yunquera se en las europeas y terminado encabezando la candidatura yo paro ya porque no tengo tiempo y necesitaría un poquito más

Voz 1727 19:37 días al micrófono ya pero él necesita hacerse su campaña ya cruzaremos el río del europarlamentario Puigdemont cuando consiga si lo consigue el acta de momento en la campaña europea buscaremos lo que propone cada partido para la vida cotidiana de los europeos sobre el paro el seguro de desempleo la calidad del aire o las leyes de Igualdad que de eso van las elecciones europeas también esta mañana cumbre su otro Occidente siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 da Gutiérrez qué tal buenos días con nueve grados en la Gran Vía bajan las temperaturas en toda la Comunidad de Madrid y las máximas se quedarán en los quince grados con muy pocas nubes y algo de viento el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid insiste en que el 11M no está aclarada una a pesar de que hubo un juicio una sentencia de que quince años después ocho de los dieciocho condenados siguen en prisión el Partido Popular el Gobierno de Ángel Garrido vuelve a lanzar la piedra y esconder la mano esta vez ha sido el consejero de Medio Ambiente y vicesecretario de Sectorial del PP Carlos Izquierdo aquí en la SER a La Ventana de Madrid ha vuelto a airear la teoría de la conspiración aunque sin concretar qué dudas de qué tal

Voz 16 20:47 el presidente nacional del partido Pablo Casado que estuvo precisamente en los actos lo que viene a recoger es lo que piden las víctimas que se conozca la verdad que se conozca irse de la dignidad la justicia igual y en eso es en lo que sea

Voz 0931 21:01 a usted por ejemplo le queda alguna duda de quién estuvo detrás

Voz 16 21:04 es de esos atentados usted tiene alguna duda de que sea esclarecido todos los detalles de lo que ocurrió bueno o juicio no con un veredicto un juicio que deja muchas cosas abierta así como por ejemplo bueno muchas cosas que lo que piden las víctimas es conocer la verdad que es esclarezca todo únicamente piden eso

Voz 1275 21:23 Izquierda Unida había anticapitalistas irán de la mano el veintiséis cm también en la Comunidad ambas formaciones compartirán ticket electoral contra Carmena Errejón al que invitan a Podemos aunque ahora mismo el escenario de la izquierda Izquierda nos va a dejar tres papeletas distintas en las mesas electorales hoy está previsto que anuncie los detalles de ese acuerdo el domingo van a convocar una gran asamblea popular en Ciudadanos el comité de garantías del partido asegura que no hubo pucherazo que hubo irregularidades en las primarias para elegir al candidato a la comunidad Ignacio Aguado

Voz 0027 21:51 uno de sus rivales Juan Carlos Bermejo

Voz 1275 21:54 solicitó más información de las votaciones que se hicieron de forma telemática tras lo ocurrido en casa

Voz 15 21:58 el León Aguado en la SER respiraba tranquilo antes de conocer estos detalles no nada de hecho en Ciudadanos

Voz 0771 22:05 a diferencia otros partidos políticos defendemos las primarias intenta extender esa incidencia al resto de procesos de primarias pues me parece que que tiene un tufillo preelectoral bastante curioso no pero aquí en la Comunidad de Madrid se abrió el plazo para presentar incidencias no se presentó ninguna incidencia

Voz 1275 22:22 a las once de la mañana los trabajadores que atienden a los menores extranjeros no acompañados el centro de Hortaleza semana manifestar a las puertas de la Consejería de políticas sociales para denunciar la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones en las que atienden a los chavales dicen desde hace años el Gobierno madrileño no comparte sus argumentos Pedro Rollán

Voz 20 22:39 lógicamente los trabajadores están en su legítimo derecho de efectuar las reivindicaciones que consideren oportunas pero yo creo que ha dado un giro de ciento ochenta grados en pro de dignificar las condiciones de las que se encuentra los menores extranjeros y por supuesto también que esa reducido sustancialmente carga de trabajo que tienen los profesionales que atienden a estos

Voz 1275 23:04 el Palacio de la Música tiene luz verde de Carmena para volver a convertirse en un teatro titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0246 23:10 la alcaldesa ve con buenos ojos el proyecto presentado por la Fundación Monte Madrid para volver a dar vida a este edificio cerrado desde hace una década si los técnicos dan su visto bueno la licencia de obra podría estar lista al final del verano

Voz 1275 23:20 continúan las labores de extinción del incendio de una planta de reciclaje en Alcorcón siete bomberos han resultado intoxicados leves por inhalación de humo aunque la columna se ha disipado notablemente sean quemado quince mil metros cúbicos de material desde hoy se pueden solicitar los cheques guardería para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte Las ayudas de entre cien y ciento sesenta euros mensuales llegarán a más de treinta y tres mil familias con niños de cero a tres años el plazo para presentar solicitudes es de veinte días y el sindicato de maquinistas del metro ha desconvocado los paros previstos para este jueves pero mantiene la concentración de hoy a mediodía en la Asamblea allí se vota este miércoles las conclusiones de la comisión que investiga

Voz 0246 23:52 haga la presencia de amianto en el suburbano

Voz 1161 24:03 Canalda se cruza de nuevo en el camino del Atlético

Voz 1275 24:06 para dejarle fuera de la Champions Sampe buenos días

Voz 1161 24:08 así van cuatro es la cuarta vez en la que los rojiblancos sucumben ante el portugués tras las dos finales de Lisboa en dos mil catorce y Milán en dos mil dieciséis y la eliminatoria de cuartos en dos mil quince todas las anteriores con el Real Madrid anoche de nuevo ante la Juventus tres cero y adiós a la final del Wanda Metropolitano hattrick de Cristiano dos de cabeza uno en cada mitad y un penalti de Correa Bernard de esquí transformado también por el luso a cuatro minutos del final la decepción focalizada en Griezmann y Saúl

Voz 21 24:32 mal el día para la no todo el mundo está está jodido yo el primero homicidio como fue ocupado de tres cero no te pueden hacer lo sobretodo a nosotros no

Voz 22 24:41 mundo pero pues no puede pasar lo que ha pasado

Voz 1439 24:43 luego lo hemos sabido rozará la verdad yo en casa hoy arranca la nueva

Voz 1161 24:46 la decidan con el Real Madrid con el primer entrenamiento en Valdebebas desde las once de la mañana ayer Isco y Marcelo lo hicieron ya en su día

Voz 1727 24:52 sí

Voz 29 28:57 hay que te caliente pero es necesario piden paciencia todo lo contrario

Voz 1275 29:11 le llaman colectivo Panamera ido gane el sábado en la sala Joy Eslava con su álbum debut donde le dan desde a la cumbre hasta el

Voz 29 29:18 lo más auténtico han recorrido Europa Méjico nueve grados ahora mismo el centro de la excite el postre que me gusta es igualito como igual

Voz 30 29:38 damos trato firman una tregua se repiten las moradas Lesaka es la lengua que hacemos una fiesta como siempre saldremos

Voz 3 30:03 la Cadena SER

Voz 1727 30:10 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio hoy una parte muy amplia de la actualidad la ocupan las consecuencias de que se haya prohibido en toda la Unión Europea el vuelo del mismo modelo de avión Boeing que se estrelló el domingo mi tío Pia también el rechazo del Parlamento británico el acuerdo del Brexit de hecho acaba de hablar el vice presidente de la Comisión Europea Moscovici pero aquí en España

Voz 0027 30:41 dice la dirección nacional de ciudadanos que ha entregado ya los detalles de las votaciones de las primarias en aquellos territorios en los que se ha extendido la sospecha de irregularidades pues del supuesto pucherazo que salió a la luz en Castilla y León en el PP la dirección nacional de Pablo Casado ha destituido a su secretario general en Asturias supuestamente el relacionado con el envío de una nota de amenaza al responsable del propio PP en Gijón fondo de todo

Voz 0931 31:04 los encuentra la división de el partido en esa común

Voz 0027 31:07 Díaz en Asturias entre quienes aceptan la candidata electoral que ha impuesto casado y quienes respaldan a la que estaba hasta ahora Radio Asturias Ángel Fabián buenos días buenos días

Voz 0174 31:16 sado ha fulminado a la mano derecha de la presidenta del Partido Popular de Asturias Mercedes Fernández enfrentada a la candidata que ha impuesto para la presidencia del Principado el propio Casado Teresa Mayara que ahora pide que se depuren responsabilidades caiga quien caiga

Voz 1727 31:31 le exijo explicaciones concreta

Voz 31 31:34 las it pido desde luego responsabilidades a los más altos e niveles Caiga quien caiga y Le pese a quien le pese

Voz 0174 31:42 caiga quien caiga y los más altos niveles en Asturias son la presidenta Mercedes Fernández que siempre ha mantenido una tensa relación con Teresa vallada a esta hora las consecuencias de esta crisis son entrevista gracias Assange

Voz 0027 31:54 el todavía no hay detenidos por la agresión brutal de un grupo de jóvenes a otro en León este fin de semana al grito de maricón de mierda llegaron apuñalar al chico en el cuello mientras los demás lo jaleaban ocurrió en el Barrio Húmedo en el centro de la ciudad de madrugada hay un vídeo que la Policía está utilizando para intentar identificar a los agresores

Voz 16 32:40 a esta hora la opina

Voz 1727 32:41 con de Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 16 32:44 Pepa buenos días a todos ya conocen la secuencia el Parlamento británico volvió a decir no al plan de salida negociada por Theresa May hoy segundo capítulo segunda votación se decide si el Reino Unido se va por las bravas el viernes veintinueve dentro de quince días entramos todos en tierra incógnita si se rechaza esta fórmula expeditiva mañana les tercer capítulo tercera votación para aprobar una petición de aplazamiento para asaltar la fecha límite del día veintinueve ganar tiempo todos los pronósticos coinciden en que esto es lo que probablemente ocurrirá pero tampoco aclara demasiado la situación porque de cuanto tiempo hablamos Europa está dispuesta a posponer dos o tres meses un aplazamiento técnico pero no más salvo que cambien las actuales circunstancias con unas elecciones a un segundo referéndum por ejemplo pero hay otra cosa si el Reino Unido siguiera siendo miembro de la Unión el día dos de julio cuando comience el mandato del Parlamento Europeo surgido de las próximas elecciones los británicos tendría que está representados luego tendrían ido a votar en las europeas del día veintiséis de mayo una cita que nadie recuerda ahora mismo el lío es mayúsculo la ilusión inicial se ha diluido en una disputa interna desgarradora sea embarullado como algunas peleas matrimoniales en las cuales la ebullición de la bronca termina pesando tanto como los motivos originales de la disputa el y se dirige hacia donde parecen dirigirse los problemas actuales tanto Cataluña como Venezuela

Voz 1439 36:45 sí pero además de hablar de seguridad que obviamente debemos priorizar la por encima de cualquier otro interés que cavar no cabe duda tampoco que lo que está en juego es la preservación de una potencia comercial muy importante bajo una marca determinada e ir claro eso también tiene sus lógicas tiene también su su interés Si tengo la impresión de que esta vertiente la parte de imperio comercial si se me permite a un poco de exceso la afirmación yo creo que late detrás de algunas decisiones American

Voz 1727 37:22 os ha caído un punto de guerra comercial aquí al fondo

Voz 1439 37:24 no me cabe la menor duda yo creo que esto es completa

Voz 0931 37:27 gente complica evidente lo que nos tenemos que felicitar a los ciudadanos que sinceramente no no no no podemos saber las cuestiones técnicas de de la seguridad de los aviones nos tenemos que facilitar en cambio yo creo de que haya instituciones públicas como la Agencia Europea de Seguridad Aérea capaz de de tomar medidas de seguridad incluso es afectan a grandes corporaciones y en cierto modo lo que resulta muy inquietante es que haya grandes países como como Estados Unidos que no son capaces de hacerlo por presiones manifiestas de Boeing bueno sí lo tengo tan claro porque parece una contradicción esto que dice Luis en el sentido de que hay una evidente guerra comercial o competencia comercial y que luego sino felicitamos de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea sea capaz de enfrentarse a las grandes corporaciones más bien habría que entender que la Agencia Europea de Seguridad Aérea está favoreciendo esa competencia comercial no pero yo aunque o que coincido en que inevitablemente está ahí eso de fondo hay que recordar que ha sido una notificación de de la aviación civil estadounidense admitiendo similitudes con otro accidente lo ocurrido hace unos meses en octubre del dieciocho en Indonesia lo que desencadena a esta situación no efectivamente luego ya a partir de ahí entre el miedo la prudencia que son entradas que hay una línea fina Hilal guerra comercial pues ya hay mucho margen para especular no

Voz 1439 38:47 yo yo diría que sí una cuestión es el hecho de que la autoridad competente norteamericana sea capaz de ofrecer un informe técnico de algunas similitudes que puedan existir en distintos accidentes y otra cuestión creo que esto es lo relevante es la respuesta ante esa situación la pregunta es es una situación suficientemente expresiva como para tener que suspender el vuelo de todo todos dos aviones no y esa es yo creo que Europa ha dado una respuesta donde ha priorizado la seguridad en Estados Unidos se ha dado una respuesta pues quizá en este sentido más timorata

Voz 1727 39:25 pero que han visto en esos dos accidentes para tomar una decisión tan grave como no somos expertos ninguno hemos acudido a quién sí lo es Antonio Mota buenos días

Voz 33 39:34 muy buenos días Pepa es el texto de de personas participantes en el debate

Voz 1727 39:38 buenos días Antonio Mota es director de Aero solución una empresa de ingeniería aeronáutica que presta servicios a varias compañías aéreas con experiencia de treinta años como director técnico de en varias compañías señor Mota que han visto en estos dos accidentes los técnicos para decir ojo que incluso hay que prohibir claro estos aviones se que hay que ser prudentes la investigación acaba de empezar en el caso de Etiopía en concreto y por lo tanto con toda la cautela con extrema prudencia que han visto para recomendar una decisión tan grave como esta

Voz 33 40:13 bueno es cierto que es una aeronave nueva allí en un plazo de cuatro meses y ha vuelto a repetir un accidente que ha causado la pérdida total de la aeronave en una circunstancia de vuelo muy parecidas han sido durante el despegue en la fase de ascenso en un día claro donde no había ningún tipo de problema meteorológico en ambos casos los pilotos

Voz 13 40:35 manifestaron no llamaron a Torres

Voz 33 40:37 para pedir volver es decir estaban teniendo problemas de control de la aeronave destruir no se ha establecido todavía un vínculo directo en este segundo accidente entre lo que lo que ha podido pasar y el sistema de de control de de vuelo mejorado pero las circunstancias muy parecidas lo cual no puede no da unos indicio bastante razonables de que puede haber un problema asociado con este con este sistema

Voz 1727 41:03 no cuando dice trampa los aviones han hecho muy complejos hay que volver a los aviones simples habla de oídas como siempre o o ciertamente la tecnificación del vuelo puede provocar en alguna circunstancia inseguridad

Voz 33 41:19 bueno yo creo que este es el punto central del debate una es que pasen unos días porque ahora estamos pues con todo el tema de que si separan los nuestros no separan pero nunca aquí estamos hablando de un problema es decir el modelo siete más es la tercera recesión del siete entre siete estaba el clásico luego el SIP es de siete setecientos ochocientos novecientos sacan una tercera versión la tres punto cero siete tres siete Max que llevo unos motores mayores y entonces ubicados en una situación un poquito diferente de los modelos anteriores esto hace que el el al acelerar esos motores el avión tiene una mayor tendencia es decir al levantar el morro hacía arriba por tanto actúa de forma automática un Software que hace que ese avión se estabilice no esto se hace precisamente para que el manejo del avión sea transparente a los pilotos los pilotos realmente no manejan el avión directamente sino lo hacen a través de un sostén de un sistema de ordenadores de vuelo en todas para que las estaciones que recibe el piloto en este nuevo mundo

Voz 13 42:21 modelo sean equivalentes a las que recibía

Voz 33 42:23 iría si estuviese volando a los modelos modelos anteriores simplemente acceso cuál ha habido un problema de que esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión ni por tanto que es lo que se quejan los pilotos y la aerolínea que han tenido este problema y los que están operando este avión que en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensar la Illes eso en lo que es evidente luego en el problema del primer avión de Pelayo Net que ha quedado bastante contratado está pensando que puede ocurrir lo mismo entonces por esta razón y hasta que se aclare todo y que los pilotos residan la información que necesitan las aerolíneas puedan realmente es saber todo esto pues que creo que como medida de bastante razonable decir paramos

Voz 13 43:18 aviones pensamos bien hecho vamos

Voz 33 43:21 a ver qué es lo que hemos mejorado en el avión qué implicaciones tiene ir a partir de ahí volveremos a poner la la la flota

Voz 13 43:27 el vuelo que iba a intentarlo pero no

Voz 1727 43:29 pido perfectamente que bueno es llamar a los que saben perfectamente Antonio Mota cómo le agradezco esta explicación es director de la empresa de ingeniería aeronáutica Aero Solutions tanto porque a nosotros nos ha solucionado las dudas por lo menos de en qué punto estamos muchas gracias buenos días

Voz 33 43:48 pues muchas gracias a ustedes buenos días

Voz 1727 43:51 salud Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios buenos días hola buenos días qué tal porque aquí hay otra claro o a la otra es la de los consumidores la de aquellos que tenían un vuelo un viaje reservado ya con alguna de estas aeronaves que que operan compañías que que habitualmente se mueven en Europa y que ahora pues le dicen que no que tienen que hacer

Voz 13 44:15 bueno pues vamos a intentar también explicarlo de forma clara y sencilla el reglamento de derechos de los pasajeros protege a los consumidores afectados por las cancelaciones no en primer lugar las compañías tienen un deber de asistencia es decir tienen que proporcionar alojamiento transporte a aquello vuelo aquellos pasajeros que se ven afectados por las cancelaciones ya auguran también tienen derecho al reembolso en los siete días siguientes del el precio del billete si no efectuaron el vuelo eh a que les ofrezcan un transporte alternativo en en las mismas condiciones similares comparable en este caso lo que no hay es el derecho a la indemnización porque como bien se ha aplicado

Voz 1727 45:00 con las ruedas suene en Sevilla

Voz 13 45:02 era una circunstancia extraordinaria como dice reglamento

Voz 1727 45:05 de causa mayor claramente no causa mayor

Voz 13 45:08 la mente es es una prohibición por una a la Seguridad preventiva por tanto la compañía no es responsable y no tiene que pagar las indemnizaciones eso sí no le exime de dar ese derecho de asistencia a los que ya tienen el vuelo ir pues el proporcional el reembolso o transporte alternativo en unas condiciones similares ahí digamos que a partir de dos semanas las compañías ya pueden informar a todos los pasajeros afectados por esto vuelo las dos próxima semana Si la cancelación ya se produce más tarde y no informa correctamente porque ya quisiera abrieron de alguna manera una responsabilidad porque en ese tiempo las compañías deberán haber buscado una forma alternativa de transportar a su viajes

Voz 1727 45:56 pues también ha quedado clarísimo yo le agradezco Enrique García que haya estado ahí buenos días

Voz 13 46:01 lo hacía a un placer

Voz 1727 48:17 son las ocho y cuarenta y ocho las siete y cuarenta y ocho en Canarias y nos vamos a Bruselas Griselda Pastor buenos días muy buenos días porque por más que se van cumpliendo los trámites en torno al Brexit una votación ayer en si querían el acuerdo no quieren este acuerdo hoy si quieren una salida sin acuerdo no sabemos qué va a pasar pero en Bruselas se da casi por hecho el día que se va a pedir la prórroga mañana

Voz 0738 48:40 exactamente sí porque por más que se repita que no hay oferta nueva que poner en la misa la estrategia europea pasa por pensar en la prórroga si el problema es que esta prórroga depende de que el voto de hoy en los Comunes rechace una salita sin acuerdo es decir que se confirme que el Reino Unido desea negociar el que el cómo va a ser otro problema a concretar la semana que viene en la cumbre de jefes de gobierno aún con tres amén que algunos empiezan a ver amortizada aunque hasta hoy ella ha sido siempre su mejor aliada porque no hay que olvidar que la esperanza secreta a nivel europeos que si no es posible una salida rápida pactada el caos político de Londres a caro incluso

Voz 0931 49:16 al revés pues hemos

Voz 1727 49:18 Nos queda en Veinticuatro horas de incertidumbre de nuevo gracias Griselda hasta luego decía Teresa medianoche afónica con la voz rota Mariola pero hacía la pregunta clave una prorroga para que