Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 novedades que descontamos a esta hora sobre la investigación al ex ministro Eduardo Zaplana según leemos según le Miguel Ángel Campos en el sumario de este caso los investigadores señalan a otro destacado dirigente del PP a Juan Cotino como él Roldán del PP

Voz 1552 00:40 Roldán fue director de la Guardia Civil y engañado por Francisco Paesa y Cotino dirigió la Policía Nacional ya ha sido delatado por la sobrina del espía Beatriz García Paesa por ello los investigadores conocen a Cotino como el Roldán del PP Paesa ha declarado ante la juez del caso erial que Juan Cotino fue quién constituyó dos de la sociedad desde Zaplana en sus testaferros en Luxemburgo para ello el exdirector de la Policía y presidente de las Cortes Valencianas le entregó seiscientos mil euros en mano en metálico no es la primera vez que Cotino aparece relacionado con entregas de dinero según anotó Bárcenas en su contabilidad manuscrita el día de los atentados del 11M en Madrid acudió a la sede del PP depósito doscientos mil euros en negro a su caja B

Voz 0027 01:27 Inditex acaba de anunciar que ganó el año pasado un dos por ciento más que el anterior son tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros y hoja este dato Amancio Ortega recibirá este año mil seiscientos veintiséis millones de euros en dividendos de Inditex en Venezuela a las fuerzas de seguridad de Maduro han liberado esta madrugada al periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz al que estaba al que tenían detenido desde hace dos días el chavismo lo vincula con el apagón eléctrico que ha sufrido el país esta semana en Hoy por hoy hemos hablado esta mañana con el padre del periodista liberado considera que la detención de su hijo ha sido un intento más por silenciar a la prensa crítica

Voz 2 02:00 necesitan a alguien a quien culpar de sus de sus errores Illa dieron fases cual hijo mío que les muy incómodo aunque periodista de investigación pero más que periodistas docente son preocupantes para poder con o el pueblo contra la gente de abajo Jenny información fidedigna y hay que silenciarlo

Voz 1337 02:16 en el Campo de Gibraltar la policía está haciendo ahora mismo

Voz 0027 02:19 nueva redada contra el narcotráfico son quince registros simultáneos en casas y locales hay ciento veinticinco policías parte

Voz 1337 02:24 qué bando en esa operación y en Baleares

Voz 0027 02:27 la policía ha detenido a cinco personas que se dedicaban a hacer exámenes teóricos de carné de conducir con una cámara oculta Icon pinganillo fuera de la sala Un profesor les soplaba las respuestas correctas Juan Antonio alzaba ondea

Voz 1157 02:37 qué tal día se comunicaban mediante una cámara que el examinado ocultaba en el pecho de esta manera profesora otros con la que está fuera como decíamos le daba la pregunta la respuesta correcta al examinado para que la escribió la cuatro de los detenidos son extranjeros se les imputa los presuntos delitos de falsedad documental revelación de secretos y delito contra la Administración del Estado

las nueve y tres las ocho tres en Canarias

Voz 0136 03:11 hola qué tal muy buenos días se acerca el Día del Padre y cada uno dos

Voz 1727 03:14 luego el mundo tuyo

Voz 0979 04:29 Theresa May Se dijo anoche profundamente decepcionada tras sufrir una segunda y gran derrota

Voz 3 04:34 hay de no marca de la casa como se prueba técnica de una botella de vino a levantarte volverán practique primarias fichar atrás sobre el tema del pucherazo es un gran candidato que no sean los agricultores y los ganaderos quienes paguen las consecuencias del Brexit subida que no han visto una vaca más que los cuentos porque los pequeños el juez

Voz 0979 05:36 existe es apuntado como uno de los elementos de incertidumbre que nos rodean en este momento

las nueve y a las ocho y siete en Canarias vamos a a detenernos hoy en los partidos políticos en todos qué les pasa a los clásicos a los tradicionales que parecen herramientas el rumbo Shas eh y qué les pasa a los nuevos que enseguida empiezan a

Voz 1727 06:56 acusar fatiga de materiales enseguida les detectamos vicios que creíamos que ellos venían a no repetir a no caer en ellos vamos a hablar con Joan Navarro muy buenos días he venido muchas gracias que hoy presenta un libro que se titula The es privatizar los partidos y que hace un análisis despiadado decía yo esta mañana es pero propositivos eh sobre los partidos políticos en nuestro país que son la segunda preocupación de los españoles la segunda después del paro son los partidos políticos la política como hemos llegado aquí

Voz 1337 07:29 bueno es curioso los partidos políticos españoles es una historia de éxito nos han dado unos cuantos años desde la Transición hasta la crisis económica de una cierta estabilidad han conseguido que haya bueno una alternancia en el Gobierno razonable un nivel de representación razonable unos Gobierno razonablemente estables pero la crisis ha acabado con ellos con los partidos tradicionales las crisis les pilló demasiado contentos de sí mismos despidió tranquilos y con una posición hegemónica pensando que los electores no tenían alternativas más que votar a un partido a otro a la abstención si la crisis nos demostró que hace que no que al contrario que ante una situación de bloqueo como era que los partidos encontraban pues que los electores han tenido alternativas narrativas que han surgido partidos nuevos

Voz 1727 08:16 lo que nos ocurre ahora es que los partidos muy pues se parece mucho

Voz 1337 08:19 los partidos viejos buena con Luis

Voz 1727 08:21 es alegre contra duelo León Gross con Mariola Urrea deseando intervenir en esta conversación seguimos adelante en Hoy por hoy pero nos ocupamos ahora de un caso muy concreto que afecta a uno de los partidos nuevos a ciudadanos Luis Garicano muy buenos días

Voz 8 08:36 hola muy y eso es responsable

Voz 1727 08:38 economía de empleo en la dirección de Ciudadanos me va a costar con Garicano como me costaba con Irene Lozano la semana pasada iré del usted al tú porque con quienes nos hemos ido cruzando a lo largo de tantos años colaborando en distintos medios de comunicación ahora que somos señores políticos marcar la distancia me obliga a usted

Voz 9 08:59 así que señor Garitano

Voz 1727 09:00 no en el acuerdo que han firmado con UPN se dice que el convenio deberá acordarse el Convenio Económico mediante una negociación basada en los principios de lealtad y transparencia para la solidaridad igualdad de los españoles ustedes en Ciudadanos creen que esto no ha ocurrido hasta ahora

Voz 8 09:17 claramente no ha ocurrido todos los convenios las contribuciones e indios hilos cupos se han hecho de una manera muy opaca negociada bajo puertas cerradas viene una ley para en el caso de cupo vasco los los oyentes saben bien una ley que en siquiera el pasado se debatían y se votaba era una cosa absolutamente opaca venía cerradas había negociado y nadie sabía cómo se ve calculado y este es un caso similar es decir no se hace un cálculo objetivo y transparente de cuáles son los costes las cargas que debe asumir la comunidad autónoma que recados los impuestos sino que en una habitación oscura normalmente en un momento de máxima debilidad del Gobierno central desea el Gobierno necesita una coalición de cambio de un año de un de un apoyo pues se negocia por ejemplo de carpetas ocupó vasco se negoció en cinco años de cupo que ya son irreversibles no todos nosotros pensamos hemos pensado siempre que la transparencia es es sencilla di la claridad hace que seré a exactamente cómo funciona el sistema hemos invitado

Voz 1727 10:22 de esta mañana porque ayer se firmaba el acuerdo entre ciudadanos y UPN todos recordamos a Albert Rivera cargando contra el Concierto y el Cupo vasco en ese caso lema va el Cuponazo o Camín cargando contra el Convenio Económico navarro y decíamos es contradictorio Luis Garicano explicaba ayer en Twitter no hay ninguna contradicción porque cree que ve ninguna contradicción

Voz 8 10:46 por por por eso porque nosotros les ha realmente yo vamos puse varias varias resoluciones de Ciudadanos y puso bueno estaba en Radio Euskadi en múltiples ocasiones bien ya consenso explica nuestra posición en esa posición en Navarra y el País Vasco es la misma que esto es una Constitución obviamente si alguien diseñara un sistema en España desde el principio pues perdiera que todos los cálculos de todos los las comunidades autónomas puedan exactamente iguales pero esto está en la oposición ir a donde están absolución lo que hay que hacer es hacerlo bien y cuando me encuentro con personas de de de los partidos de de esas comunidades autónomas se les digo lo mismo que espera Sixto deficiente sistema querrán que el sistema se aplique bien y no que se aplique de una manera absolutamente no transparente y en ese sentido pues yo creo que es muy buena noticia para España de ahí aceptados estos principios que son que son básicos por supuesto

Voz 1727 11:37 si se abriera que en algún momento será el debate constitucional en España Ciudadanos defendería mantener el régimen foral de Navarra y el convenio navarro que deriva de él o abogará por adscribir a Navarra y Euskadi al régimen común

Voz 8 11:50 como cualquier español que se plantee y cualquier persona de fuera que sepa ante

Voz 1727 11:55 pues no sé si Estados Unidos su uso en alemán

Voz 8 11:58 en cualquier régimen económico que seguramente pensó tiene que pensar que debe ser el mismo para todo el país pero eso es un principio básico que creo que es evidente que luego hay que valorar en este caso pues de ella que es una Constitución que se hizo cuando se hizo cómo se hizo y que y que reconocido ya es y creo que hay que vivir para resolver problemas no para crearlos creo que lo que lo que están haciendo los nacionalistas esos tanto en el Gobierno navarro en la actualidad que tiene una deriva peligrosísima hacer enfrentamiento y la división como los best nacen en Baleares bien Gemma vencer en Cataluña pues es esa en el País Vasco se esa política de enfrentamiento que realmente

Voz 1727 12:38 yo soy pero Astroc Ciudadanos no

Voz 8 12:40 porque verle estamos para resolver problemas para facilitar que los españoles se unan y trabajen juntos y en ese sentido creo que que esto es Express el Éste es el objetivo que los españoles que siempre han para hacerlo

Voz 1727 12:53 es entendiendo bien el acuerdo común

Voz 10 12:55 n Paco

Voz 1727 12:56 tan claro el mantenimiento porque constitucional de los derechos históricos forales de Navarra a cambio de transparencia pero ciudadanos si se reforma la Constitución propondrá que se eliminen

Voz 8 13:08 si hubiera un un nuevo un nuevo pacto constitucional obviamente nuestra nuestra politica sería que todos los todos los os tendrían que tener el mismo

Voz 9 13:17 el mismo régimen

Voz 1727 13:20 no última cosa ya habíamos llamado por esto pero es inevitable porque lo hemos visto felicitarse por la resolución La resolución en en que ha ganado las primarias finalmente de su partido en Castilla y León usted ha defendido a Francisco Igea desde el primer momento es el candidato por lo tanto a la presidencia de la Junta ha sido un pucherazo Luis Garicano

Voz 8 13:41 bueno es evidente para los que lo observan que ha habido irregularidades pues suerte el partido tiene su propio Tribunal Supremo en su sistema de te revisen de estas cosas que es la Comisión de Garantías que por suerte ha actuado con máxima celeridad ha visto que había ochenta regulares y los anulado y en sentir yo me alegro de que cuando hay gente que hace cosas que están absolutamente fuera de lo de lo que se puede esperar qué suceda pues haya mecanismos yo creo que en todas partes sinceramente sinfónica tratamientos para cuecen habas en siempre decente que se puede aprovechar de las cosas lo lo importante para un sistema político tanto en dos partidos con sistema es que hay algo mecanismos de investigación perro surge en este caso creo que Ciudadanos ha demostrado que eso sea así ha sido y en ese sentido pues estoy estoy contento de que de que se ha resuelto

Voz 1727 14:31 debilita el liderazgo de Rivera que su propuesta no haya salido y además no haya salido de esta manera

Voz 8 14:38 hombre hay decenas centenares de decisiones que yo he visto tomadas guerrillera con máximo acierto y máximo e instinto hoy máximo cuidado no creo que los españoles han visto ya muchos años luchando por Polonia España españoles echando por la por la modernidad de España o la regeneración y creo que que bueno que todo el mundo puede apoyar a un candidato en un momento dado campo no es el mejor que a todos nos pueden pasar que de algún alguna persona de de del partido no nos nos proponga con estamos tomando decisiones como está tomando de la verdad de alguien que pueden es el óptimo yo creo que que Albert Rivera tenía un liderazgo

Voz 9 15:20 indiscutible Luis Garicano gracias por atender a la ser buenos días y Simao suerte

Voz 1727 15:27 son las nueve y cuarto ocho y cuarto en Canarias Javier Esparza presidente de UPN buenos días

Voz 9 15:32 qué tal buenos días acabamos de hablar con Luis Garicano

Voz 1727 15:34 ha sido claro como siempre Garicano siempre habla claro dice nosotros ahora exigimos transparencia nuestros socios electorales a a UPN pero según días se abre el melón constitucional pediremos la derogación del régimen foral de Navarra ustedes están tranquilos yendo como socios con con ellos

Voz 9 15:53 lo que no vivió lo que solamente señor aquí no se respetan el régimen podrán quitar los derechos históricos de no respetar los derechos constitucionales a rectificar el Convenio Económico y entender esta realidad la lealtad con un proyecto común que se llama España solidaridad con todos los españoles desde la igualdad Yves le en la transparencia confirmamos firmamos por tanto en fin yo creo que se nota flagrante pero el párroco en concreto que eran meridianamente claro

Voz 1727 16:30 hasta yo yo yo

Voz 9 16:33 pues ayer ante el propio señor Rivera yo lo que dije es que el acuerdo lo que él fortalecer el proyecto mejoran el régimen foral y el Convenio Económico en el siglo XXI porque lo que supones que a Pepe que ya asumía esa bebida aforada ha partido socialista que ya asumía esa realidad coral se une ahora otro gran partido a nivel nacional por lo tanto en Madrid la defensa contará con más diputados a los que tenía antes de la firma de este acuerdo

Voz 1727 17:03 no si eso lo ha dejado clarísimo a Garicano que el acuerdo por supuesto respeta lo que está en la Constitución que son los derechos forales de de Navarra y el Convenio Económico no decía futuro porque si se abre la Constitución y en algún momento habrá que hacerlo en ese caso los que hoy son sus socios dejarán de serlo automáticamente no si piden la derogación o obviamente

Voz 9 17:23 es una derogación dejaran de serlo automáticamente escritor pero luego yo creo que no estamos en ese escenario estamos en la escenario justamente contrario decir hoy el régimen foral de Navarra convenio económico tiene más apoyos en el Congreso de los diputados de los que tenía ya

Voz 1727 17:37 hasta hace una década su partido peineta prácticamente hegemónico en en la derecha navarra ahora tienen que pactar con el PP tiene que pactar con Ciudadanos para volver a crear un bloque con posibilidades de ganar que ha pasado en este tiempo señor Esparza

Voz 9 17:50 no hegemónico seguimos siendo es decir nosotros somos el primer partido nuestra comunidad nosotros venimos ganan protecciones Arango de cuarenta años atrás otra Basurko hemos entendido con quién Pekín de la fuerza pues casi hablamos a la a la segunda fuerza completa tenemos dijo concejales de HB duques quién gobierna tienen cinco tienen Parlamento Foral sobre cincuenta tenemos quince parlamentarios que es quién gobierna tiene nueve que yo ocurren bueno pues aquí pues ha hecho una política del bloques en la que lo mismo pacta el Partido Nacionalista Vasco ir en la lista la derecha bastaría Neguri verdad Koné H salvo que son los que hacen homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel y al mismo tiempo partan con los populistas que apoyan a Maduro es decir bueno pues hay un batiburrillo montado para que no estemos nosotros pero UPN sigue siendo la marca de referencia de esta comunidad en estas próximas elecciones iban a volver a crecer porque esos son los hechos

Voz 8 18:46 tenemos según las encuestas que manejamos

Voz 9 18:48 dicho esto la realidad es que el centro derecha cada día está con mayor número de opciones por lo tanto que hemos buscado pues un esfuerzo de todo el mundo ha puesto de su parte por tanto Partido Popular como Ciudadanos han sido tremendamente generosos Unión del Pueblo Navarro desde una generosidad absoluta k para una marca ganadora para crear el Navarra suma bueno pues intentamos aglutina porque que creemos que vamos a conseguir

Voz 8 19:17 lo que no ocurrió

Voz 9 19:19 este acuerdo no hubiéramos tenido quince fue barcos no hubiera perseguido esta comunidad durante estos cuatro años y el alcalde de HB Batasuna en Pamplona

Voz 1727 19:30 si no yo por lo pronto

Voz 9 19:32 bueno eso es lo que estamos buscando estamos buscando optimizar ese voto que no se pierda un voto porque queremos además bueno porque Navarra es una cuestión meramente relevante ya no sólo para los navarros que por supuesto sino para el conjunto de Estado está ocurriendo Navarra es lo que ocurría en Cataluña hace diez años ahora estamos a tiempo de poner freno al nacionalismo vasco excluyente que como termine anexión de Navarra terminará generando un problema el conjunto de este país

Voz 8 20:00 es política de Estado así lo han entendido

Voz 9 20:02 los dos líderes tanto popular como el de ciudadanos así lo hemos entendido eso cuesta

Voz 1727 20:08 Javier Esparza ex presidente de UPN Unión del Pueblo Navarro le agradezco que haya estado en la SER buenos días

Voz 9 20:13 ha sido un placer muy buenos días

hoy por hoy

Voz 1727 44:22 que un político descubra que decir la verdad da votos esto puede ser tremendo y cuando se han olvidado de esa de esa regla sencilla

Voz 1337 44:31 que les hemos metido mucha presión de verdad les hemos metido mucha presión acordé monos de lo que era este país hace apenas diez años cuando estábamos súper cansados de lo aburrido que era la democracia y el sistema de alternancia cívica entre dos partidos y medio no estábamos muy cansados ese momento les hemos dado una caña espectacular les hemos cambiado las reglas del juego

Voz 10 44:52 les hemos metido internet y bueno es que

Voz 1337 44:56 han cambiado genera nacionalmente todos verdad las caras de los cuatro candidatos bueno

Voz 13 45:00 ahora ya cinco candidatos viables como partido

Voz 1337 45:02 nacionales son gente que no estaba en la política hace muy poco tiempo que han tenido que acostumbrarse a una lógica hostilidad de los medios de comunicación cada vez que les hacen preguntas incómodas

Voz 10 45:13 y en lugar de ser sinceros pues sus

Voz 1337 45:16 asesores sus equipos electorales la experiencia además les demuestra dice pero mejor no menciones esta palabra hoy esta palabra tampoco es como al capítulo éste de de de los programas de televisión donde dice nunca diga crisis entonces dices cinco veces crisis no sin darte cuenta en la entrevista es tienen un medio muy hostil o el truco

Voz 1727 45:35 el mismo que les aconseja cuestionará la interrogador

Voz 1337 45:37 bueno esto les hace antipáticos lo que ocurre que les hace antipáticos ante los medios de comunicación y es antipático sobre todo a los que no les van a votar pero la gente que tiene entre sus electores gente cabreada

Voz 1727 45:49 da la compra compra bueno con con Luis Alegre como Mariola Urrea con Teodoro León Gross hablamos ya del futuro de Si esto tiene arreglo porque hay una filmación tremenda en el libro que tú has repetido aquí la de que los partidos políticos en España tienen un funcionamiento menos regulado que una comunidad de vecinos probablemente habría que empezar por ahí no que habría que hacer para cambiar la situación que venimos escribir

Voz 1337 46:20 no nosotros nos hemos esforzado tanto en este libro

Voz 10 46:23 con el serio de libros de la cúpula de la serie de

Voz 1337 46:26 los que ha hecho más democracia en apuntar el problema y en apuntar la solución no nos gusta solamente apuntar la solución somos gente que venimos muchos de nosotros pues profesionales otros muchos vienen de la Academia a otros políticos en activo el Nos gusta apuntar soluciones para que la gente pueda discutir debatirlas porque sino señalar el problema señala ninguna solución acaba en melancolía hay mucha tristeza y ese no es nuestro punto no nosotros tenemos dos propuestas que queremos que la gente discuta uno en Alemania por no hay unos muy lejos hay una ley electoral que una ley de partidos que por cierto les costó siete años de debate aprueba que establece cuáles son las normas mínimas democráticas compartido tiene que cumplir sea cual sea el partido sea cual sea la voluntad de sus electores de manera que por ejemplo Santiago Abascal en el Congreso reciente Si hubiera querido eliminar las primarias la ley se lo habían pedido ser había impedido habría obligado a mantener las primarias en su partido para elegir cargos públicos por lo tanto nuestra primera propuesta necesitamos mejorar la ley electoral perdón la ley de partidos con una serie de normas básicas que obliguen a los partidos a respetar los derechos de sus afiliados esto parece una chorrada pero no lo es es muy importante porque los derechos de los afiliados son tres derechos constitucionales básicos que si no se protegen en el partido son derechos constitucionales que no teníamos el derecho a presentarnos a los cargos públicos se ejerce a través de los partidos políticos y por tanto tenemos que darle normalidad tenemos que hacer que los sistemas de elección que los partidos hacen para luego presentarnos sus candidatos a los cargos públicos sean normalizados y además aprobados por todos

Voz 1926 48:06 los partidos señor Navarro durante algunos años en España malos hemos oído presumir de tener unas militancia es enormemente grandes unas

Voz 1337 48:15 bases estupendas los

Voz 1926 48:18 proceso de los últimos años en las primarias del Partido Socialista del diecisiete y la del Partido Popular del dieciocho demostraron que quieran volúmenes al menos el concepto de afiliados puesto al día mucho más pequeño no el Partido Popular en concreto fue asombroso no es decir se quedaba en apenas sesenta mil el Partido Socialista estaba en una cota que podríamos considerar relativamente europea no ciento cincuenta mil que es lo que tienen los socialistas franceses sólo que tiene los partidos conservadores y laboristas británicos los alemanes son algo mayores esta reflexión que además es son datos que se recogen en vuestro libro no hace pensar que quizás habría que modificar la idea que se tiene de afiliados que el concepto de afiliados un concepto antiguo o no y que quizás habría que renovar el modo de ejercer esa afiliación el acceso la relación y sobre todo la participación

Voz 1727 49:04 pero fíjate déjame añadir algo más que me sugiere la el planteamiento que hace todo lo León Gross a la par están conviviendo los partidos con otro tipo de organización electoral movimientos que ahí sí que se diluye del todo ya la figura del afiliado del militante y sí que ya no se sabe qué qué es eso no

Voz 1337 49:24 déjame que te diga una cosa que te va a gustar vamos

Voz 0979 49:26 bando eh Pepa déjame que te diga

Voz 1337 49:29 cosa que te va a gustar sin España en lugar de tener un sistema de democracia parlamentaria

Voz 1727 49:33 si tuviéramos un sistema presidencial como el francés

Voz 1337 49:37 mi opinión es que ninguna de las cuatro si las que tenemos en estos momentos estaría sobreviviente

Voz 0979 49:42 porque es que no me iba a gustar hombre porque es un titular titula no por otra cosa

Voz 1727 49:49 en serio el sabio sí porque

Voz 1337 49:51 qué determina que los partidos políticos en este país que están buscando respuestas sigan buscando respuestas tarden mucho tiempo no encontrarlas es que están en régimen de monopolio precisamente porque no compiten con movimientos sociales precisamente porque no compiten con una operación en España no sería posible en la operación como la de Macron no sería posible porque el sistema español a no ser presidencialista requiere que tú primero ganes votos para transformarlos en diputados y luego ya te apaños en el Parlamento para poder conseguir el respaldo suficiente para poder ser presidente no hay una relación directa entre el voto y la presidencia si eso fuera así cualquier persona hoy ya han demostrado muchas que saben formar coaliciones electorales rápidas y de éxito podría montar una coalición en donde pudiese llevar a la presidencia del Gobierno a una a un partido a un presidente sin necesidad de un partido

Voz 0027 50:41 que esto no haría falta que fue su sistema presidencialista bastaría con con relajar un poco las exigencias completamente draconianas que se hace que se imponen a las fórmulas electorales que no son exactamente perdido las coaliciones de lectores darle el sistema electoral actual hace prácticamente imposible la concurrencia de una forma distinta a la de partido se podría modificar con con con falsas