Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

el Gobierno británico pretende eliminar los aranceles a la importación de una amplia gama de productos para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte en caso de que finalmente se apueste por un Brexit sin acuerdo Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así declaración de intenciones esta misma mañana del Ejecutivo de Theresa May en el mismo día en que el Parlamento vota esa posibilidad la de un Brexit sin acuerdo después de rechazar ayer el pacto de Theresa May con Bruselas el ministro del Reino Unido para el Brexit cree que es una última oportunidad para evitar más daños a su democracia mientras que el comisario europeo de Asuntos Económicos dice por su parte que su último tren ya lo dejó pasar ayer la Cámara de los Comunes escuchamos a Stephen Berkeley en escaños y a Pierre Moscovici en France estuvo los diputados dejaron claro de que están en contra pero tenemos que saber a favor de que están no ya Brexit sería una catástrofe para la confianza en nuestra democracia

Voz 4 00:56 pues se era la última oportunidad de obtener un acuerdo negociado si ha habido varias oportunidades el tren ha pasado dos veces la Unión Europea ha hecho todo lo que ha podido no habrá negociación en los próximos días ni de aquí al veintinueve de Madrid

Voz 0228 01:13 en nuestro país ciudadanos confirma que si hubiera una reforma de la Constitución apostaría por la eliminación del régimen foral en Navarra advertencia de la formación naranja que va a acudir a las autonómicas en coalición con Unión del Pueblo Navarro que reconoce que si eso sucediera dejarían de ser aliados escuchamos a Luis Garicano y la respuesta de Javier Esparza ambos en Hoy por hoy

Voz 5 01:31 si hubiera un un nuevo un nuevo pacto con el Arsenal obviamente pensado nuestra sería que todos los dos todos los criterios tendrían que tener el mismo el mismo régimen mejor con cara obviamente simplemente una derogación dejaran meses lo automáticamente

Voz 6 01:45 el pero luego yo creo que no estamos en eso

Voz 5 01:48 nadie estamos en el escenario justamente contrario hoy el régimen foral de Navarra convenio económico tiene más apoyos en el Congreso de los diputados de los que tenía ya

Voz 0228 01:57 más cosas la lista de países que prohiben el vuelo del último modelo de Boeing por su espacio aéreo después del accidente en Utopía en Etiopía sigue creciendo esta mañana han sumado por ejemplo esas prohibiciones la India o Nueva Zelanda amplía Carlos Cala también Hong Kong Líbano

Voz 0325 02:10 Malasia Guinea Ecuatorial mientras tanto sigue la investigación tras el accidente esta mañana en Hoy por hoy el experto en ingeniería aeronáutica Antonio Mota señalaba que estos aviones tienen unos motores más grandes que al acelerar hacen que el avión levante el morro un sistema mejorado de control de vuelo ayuda a que el aparato se estabilice pero según Mota los pilotos y las compañías se quejan de que no conocía la existencia de ese Software

Voz 6 02:30 esta modificación de asó Software no ha sido así

Voz 7 02:32 Irán las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión por tanto en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensar las

Voz 0325 02:48 J considera que cuando se aclare este extremo y las compañías reciban toda la información el Boeing siete tres siete Max podrá volver a operarse

en prole llegamos así a las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0393 03:14 el incendio en la planta de reciclaje de Alcorcón está prácticamente extinguido así lo ha asegurado hace unos minutos el alcalde de Alcorcón David Pérez quien también ha asegurado desconocer su origen

Voz 0486 03:23 bueno ahora mismo la policía científica está investigando las causas del incendio será esa investigación la que dilucide esas causas o cualquier otra consideración por tanto es un asunto ya que afecta a esta industria ya esa investigación nosotros en este momento lo que teníamos que velar es por apagarlo porque no se extendiera porque el humo no afectar a la salud e de nuestra población de Alcorcón ni de ningún municipio cercano

Voz 0393 03:47 los siete bomberos que fueron atendidos están bien y apenas queda humo en la zona

Voz 0137 03:50 el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a permitir que el Palacio de la Música de la Gran Vía vuelva a ser un teatro con zona de restauración tal y como ha pedido la Fundación Monte Madrid la dueña del edificio Aun así el trámite que depende también de la comunidad no estará listo antes de las elecciones

Voz 0393 04:06 Carolina Gómez la licencia puede tardar seis siete meses en llegar porque el edificio de principios del siglo XX tiene la máxima protección hay que esperar al informe de seguridad ya la autorización de Patrimonio con ese calendario las obras podrían comenzar a finales de dos mil diecinueve o principios de dos mil veinte el ochenta por ciento de ese edificio será por tanto en teatro en la última planta habrá una zona dedicada a la restauración y en el bajo una zona comercial son los planes del Consistorio de Monte Madrid para este edificio que quisieron convertir en un mango hace apenas cinco años

Voz 0137 04:41 desde hoy se pueden solicitar los cheques guardería para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte Las ayudas de entre cien y ciento sesenta euros mensuales llegarán a más de treinta y tres mil familias con niños de entre cero y tres años el plazo para presentar esas solicitudes es de veinte días tenemos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid

mire usted dice me acaban de pedir para alquilar un piso nómina contrato indefinido avalista llevar empadronado en Málaga más de un año dos mil doscientos cincuenta euros un mes que son setecientos cincuenta inmobiliaria hombres de crianza me ha adelantado y añade nos independiza vagos malditos millennials es un mensaje de mes cobarde en fin creen ustedes que les estamos robando el futuro a los jóvenes de del planeta no sólo por lo de la clérigo no digo que lo vamos a posta pero nuestra forma de vida el modo en que consumimos el modo en el que nos asociamos puedo decir que esté robándole es el futuro a los legítimos herederos del planeta esto es lo que dice eso es lo que dijo hace pocos días una niña un adolescente de apenas quince años que se ha convertido en un faro de luz visible a miles de kilómetros de distancia a pesar de la extensa capa de contaminación lo llamamos contaminación porque veneno que flota estaba ya cogido se llama Ágreda Zambrana se ha convertido la líder de un movimiento planetario diciendo cosas

Voz 0137 06:46 Nuestro Mining y tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate Justin now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa a nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por faltar algunos días al colegio imaginando queríamos todos juntos y nos lo propusiese

Voz 1995 07:11 los viernes para el futuro de su movimiento liderado por que acaban de escuchar que se está convirtiendo en un fenómeno tan global como el propio Cambio climático en Bélgica en el Reino Unido en Alemania también en España dos jóvenes los protagonistas el futuro han decidido no ir al colegio al instituto a la facultad los viernes y lo van a hacer mientras el cambio climático no se convierta en una prioridad para los gobiernos este viernes se celebra en todo el mundo una gran huelga estudiantil para decir que ya no hay excusas ayer recibieron el apoyo de más de un manifiesto firmado por doce mil científicos in miles y miles millones de estudiantes en el planeta esto ya que Aramón es estudiante de psicología y coordinadora del movimiento en Barcelona este viernes estoy ya no vas a ir a clase muy buenos días tú sabes que esto tal y como van las cosas bien a noticias Si Seal el objetivo es que se convierta en una prioridad política es muy posible que nunca más Paul Weiss los viernes a clase

Voz 11 08:06 sí eso dicen pero si no tenemos que ir a clase no iremos a decir lo importante es que haya un cambio una reacción política hay perder a clase los viernes que

Voz 1995 08:17 para el tienes veintipocos tú eres quién va a su diecinueve tú eres quién va a sufrir los cambios que yo estoy provocando

Voz 11 08:27 exactamente es un una una llamada generacional encendido de nosotros somos quiénes lo vamos a sufrir en nuestras nuestras carnes más porque ya están sufriendo las consecuencias lo que todavía no lo reaccionamos muy como muy claramente pero sí que ya están sufriendo pero nosotros la generación que que viene los estudiantes los jóvenes somos los que no es que lo vamos a sufrir más

Voz 1995 08:51 mire yo te cuento yo esta mañana bebían dando por la Gran Vía que ahora ya amanece antes ahora vamos a hablar de de los amaneceres pero venía escuchando la radio lógicamente plantearme las cosas yacían un resumen de prensa estas son noticias de hoy The Gardien hoy informa de una de una nueva iniciativa por ejemplo de un grupo de mujeres que se llaman Stones extinción revelan que en el grupo de mujeres han decidido no tener hijos hasta que no se tomen medidas políticas efectivas para detener el cambio climático que me parece bien pero es que decía también hay mil doscientas datos de hoy mil doscientas especies bajo amenaza grave de extinción en el Le Figaro se puede leer la contaminación del aire y la evolución de la ciudades va a producir casi ochocientas mil muertes al año como siempre digo francés dice sesenta y siete mil solamente en Francia el ellos Times hoy se pregunta puede el arte salvar el planeta es retórica no contestes realmente parece que es una ocupación una preocupación global estrella pero luego la realidad es muy otra

Voz 11 09:47 la realidad es que no no le importa no obstante la realidad es que nos alarma pero nadie me hace cambios e o muy poca gente hace cambios en su rutina

Voz 12 09:58 Hay que ahora mismo la los políticos Noor no reacciona no no lo toman como una pérdida muy

Voz 11 10:08 no sí que es lo que decía los titulares estos nos alarman cuando unos unos afectan a nosotros en nuestras vidas nuestro a estos salud a nuestros cuerpos pero ya hace tiempo que están afectando a las especies al clima en general sólo será cuando nos afecte a no otros en nuestra salud cuando enfermeros por el por la contaminación que realmente no estaremos cuenta verás de las consecuencias que tienen nuestros nuestro nuestra actividad humana

Voz 1995 10:33 pero estrella que ahora dice los activistas que ya no no hablamos de ser activista no sea que dice que en hay que incorporar todo eso en nuestro hábito como un desayunar comer cenar ya no hablamos de un activismo sino de una conciencia de de un acto responsable

Voz 11 10:50 sí sí sí es un cambio de hábitos y va más allá de reciclar

Voz 13 10:55 de

Voz 11 10:56 de apagar la luz y usar menos agua que también no es es al salir a la calle a exigir a los políticos que que limiten la actividad de las empresas es hablar de este tema con con tus conocidos cuantos amigos contactar con los familiares para que todo el mundo tenga esto muy presente

Voz 12 11:17 comenzará a actuar informarse

Voz 1995 11:20 verás estrella para hablar de todo esto porque tenemos todos muy mala memoria con el clima tenemos muy mala memoria ante todo lo que pensamos parece que no esto nunca ha llovido tanto como ahora nunca ha hecho tanto sol y hemos decidido invitar esta mañana partí e como venía siendo dicho vamos a invitar a gente que está todo el día mirando el clima de que realmente sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo de verás eh aparte por muchos motivos me da mucha alegría que estén aquí hemos invitado a Mónica López que es la directora del área de meteorología de Radio Televisión Española Mónica muy unos días

Voz 3 11:50 buenos días verdadero placer qué haces aquí

Voz 1995 11:53 Isabel Roberto brasero buen amigo hemos dicho Roberto que es el responsable del departamento de meteorología de Antena tres Maurizio Roberto veinte que tenemos que calar muy buenos días

Voz 14 12:02 estoy muy buenos días por supuesto

Voz 1995 12:05 al al de la Ser Jordi Carbó nombre el tiempo de la SER Jordi muy buenos días

Voz 6 12:09 buenos días tampoco podía faltar a esta cita

Voz 1995 12:11 desde luego bueno tenemos a tres vigilantes se estrella vosotros todos los días y está eliminando el tiempo Mónica tú eres más consciente probablemente que nadie vosotros soy más consciente que nadie de lo que está ocurriendo que está ocurriendo

Voz 3 12:26 está ocurriendo que estamos emitiendo gases efecto invernadero de forma poco controlada la atmósfera que lo estamos haciendo y creciendo cada día más cada día emitimos más los la cantidad de CO2 equivalente que la atmósfera cada día sube los científicos dicen que si seguimos así no tenemos futuro yo creo que lo que dice estrella es fundamental ir a mí lo que me gustaría que estrella y todo y todos esos estudiantes jóvenes que salen a la calle o muy conscientes que esto no va sólo de políticos vale esto va de todo el mundo porque al final yo siempre digo lo mismo que el poder emana del pueblo trabaja vivimos en un Estado democrático y los políticos ahora lo que nosotros queramos que hagan eso tiene que ser un movimiento ciudadano tenemos ser todos que exijamos que se hagan políticas que se tomen medidas para tener menos gases efecto invernadero porque los científicos dicen que esto va a peor y que las temperaturas seguirán subiendo en España tenemos cada año récord de temperatura cada año registramos temperaturas que nunca antes se habían registrado cada año acabamos meses en los que la precipitaciones inferior en el caso de la Juve por ejemplo que decías no esfuerzos seis observando la lluvia en España cuando miramos atrás y hablamos de cambio climático cuando miramos totales de precipitación en España se observan pocas variaciones se observa que más o menos la misma cantidad allí ve que caía antes pero lo que sí que ha observado es que ha cambiado la estacionalidad de la precipitación en España en el interior peninsular antes cuando llovía más era en primavera y ahora cuando llueve más es en otoño ese cambio de la estación la precipitación es un factor clave para la agricultura para la ganadería no tiene nada que ver que la lluvia caiga en los primeros estadios por ejemplo el crecimiento del de un cereal aquí caigo cuando se tiene que recoger no tiene nada que ver con lo cual es cierto lo que dice estrella que los cambios están aquí son evidentes y lo que está claro es que en el futuro serán cambios mucho más extremos no es una cosa de unos pocos y hay que alzar la voz si hay que gritar en las calles es verdad que los estudiantes tienen que hacerlo también es cierto que yo creo que el principal problema el cambio climático es que sobrepasa la escala humana a los hombres y las mujeres no somos capaces de pensar más allá de nuestra vida en términos de cambio climático hemos hablado siempre de dos mil cincuenta de dos mil cien y la respuesta de la gente Natura la eso es en ese momento ya estaré muerto por eso el ese movimiento iniciado por Greta me parece fundamental porque ellos dicen usted robando una estrofa

Voz 12 15:04 claro porque si a nosotros no nos importa

Voz 3 15:07 que en Llanos llegará tarde han de nuestros hijos sillas de nuestros nietos también

Voz 1995 15:12 esto lleva mucho tiempo haciendo ya el tiempo tiene este tipo rutas notado que un cambio de concienciación desde que me acuerdo hace muchos años en Telemadrid que ya te veíamos en la nieve tu crees que ha cambiado algo la concienciación el concepto que tenemos sobre el tiempo

Voz 14 15:29 pues mira si ha cambiado pero también he notado ciertos altibajos en esa concienciación no sólo por la experiencia propia o por lo que pueda sacar de mi trabajo de lo que pueda hablar con el entorno más cercano sino también estudios que se están haciendo inciden en eso en la percepción del cambio climático de calentamiento global o del riesgo de este hijo de una concienciación muy alta a principios de este siglo en el que estamos en los primeros años se ha llegado ahora a un aspecto en el que quizá nos estamos dejando llevar por algo que se dijo que iba a ocurrir y que no está ocurriendo lo que no puede pasar porque si está pasando ahora ahora es cuando se tiene que poner soluciones como bien decía Estrella

Voz 1995 20:16 diez y veinte minutos una hora menos en Canarias la noticia en estos momentos es que Estrella estrella Claramunt que lo sepa todo el mundo el viernes no va a ir a clase

Voz 23 20:26 un y mil

Voz 1995 20:27 desde alumnos en Secundaria universitario

Voz 23 20:29 el Instituto

Voz 1995 20:32 millones de alumnos en todo el planeta el viernes no van a ir a clase por eso con ese motivo hemos invitado a Mónica López directora del área meteorología de Radio Televisión Española este estudio haya Roberto braseros responsable el departamento metodología Antena3 y al millón Jordi Carbó al nuestro el hombre al tiempo de la Cadena SER a hablar con ellos estrella pues es preguntarles lo ellos están ahí y son los Water son los vigilantes puedes preguntar lo que tú quieras eh

Voz 1298 20:56 hombre pues ya están hombres que

Voz 11 21:00 todo el mundo los pregunta no Si lo que haya que haga tanto calor ahora es normal uno ya veo que no no ha quedado media contestado lo cual ya que que no sé si es directamente una consecuencia del cambio climático o siempre ahí como estas frutas fluctuaciones de temperatura que tampoco es tan anormal no no sé

Voz 14 21:20 no es normal desde luego estrella además puedes decir que es anómalo y queda muy bien no porque sea una anomalía de temperatura y luego yo una anomalía muy pronunciada porque están las temperaturas que hemos tenido en el mes de febrero muy por encima de las que corresponden paró mes de febrero aquí en España en febrero suele hacer frío hay que decir sólo a la gente que viene de fuera este año no lo ha hecho llegamos a marzo y llegar a la misma situación y ahora que tenga que ver o no del cambio climático que te responda Jordi yo no he hablado todavía

Voz 0978 21:49 pues venga a ver si ahora me voy a recuperar Incucai haré porque la verdad es que se podría volar muchísimo no mira yo creo que la pregunta que has hecho la respuesta de brasero pues no la voy a contradecir pero seguro que mucha gente sí que de la contaré decidía no te podría decir bueno desde cuando no tenemos temperaturas tan altas y miramos

Voz 14 22:07 es una escala histórica pues podríamos decir desde

Voz 0978 22:10 el final de la revolución industrial no a mediados del siglo XIX Si miramos una escala geológica pues veríamos que bueno depende ha habido momentos de la historia geológica que aquí lo normal eran bosques tropicales por ejemplo ir yo quiero destacar este aspecto porque primero todo felicidades por esta lucha yo creo que todas las generaciones nosotros mismos Mónica brasero seguro que de jóvenes también hemos luchado en este sentido aunque quizá nuestros enemigos visualmente eran distintos prime de eso hay que como se dice no en democracia siempre hay que luchar constantemente para en mantener pues nuestra calidad de vida en nuestros derechos y lo digo porque tenemos que es sobre todo a actos que no despierten controversia y guste o no guste el tema del cambio climático despierta ciertas controversias por qué quiera sonó también hay unos intereses y eso es lo que al final manda no cuando interés económico pues en la presión vendrá siempre de los dos lados yo creo que hay cosas en las que la controversia no existe cada vez estamos dando más datos en este sentido no simplifique Moss en vez de cambio climático hablemos de contaminación pura y dura creo que era esta semana que salía un estudio nuevo de la Unión Europea que cifra en ochocientos mil los muertos causados directamente por la contaminación e hechos incontestables también yo me acuerdo cuando era pequeño que en el colegio teníamos cerca de un río Inn la curiosidad para ver de qué color bajaba el agua cada día eh porque las contaminaciones que se vertían a los ríos no hace mucho hace treinta años eran tremendas por cierto con la última crisis Se ha realizado un poco el control de la calidad de los ríos y eso es un campo de batalla objetivo no hay discusión si el agua que después consumimos está contaminada pues eso nos afecta directamente ya aparte esto acaba afectando también a otra cosa que es un campo de batalla que que tiene que ser permanente no como preservar nuestro

Voz 12 23:57 tornó como la biodiversidad también corre peligro insisto por algo tan objetivo

Voz 0978 24:04 nuestras actividades que al final tienen unas consecuencias como es sobretodo la contaminación que siempre es perniciosa

Voz 3 24:10 Estrella uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hablar de cambio climático de concienciar es que no podemos responder a tu pregunta la pregunta de esto es normal lo estos cambio climático no la podemos responder a eso porque es cuando hablamos de cambio climático hay una cosa que se en estudios de atribución que son estudios que tienen que hacer entidades y centros de investigación centros públicos universidades que tiene que hacer eso estudios para poder responder así una situación concreta una ola de calor o un mes especialmente cálido se debe al cambio climático esos estudios o no se hacen porque no hay financiación para hacerlos ósea hacen pero llegan muy tarde cuando a mí me llega un estudio que me dice un año después que una ola de calor puede ser una ola de calor relacionada con el cambio climático ya no es noticia dentro de los medios de comunicación y es una de las es una de las guerras que tenemos los comunicadores de meteorología para poder hablar de cambio climático y es lo que en comunicación se habla se denomina una percha o no yo para poder hablar de cambio climático necesitó una percha a mí me sería enormemente útil poder ser capaz de decir si esta situación corresponde a patrones cambio climático sí que es cierto que nosotros deberíamos eso como como comunicadora de Meterología yo soy presidenta de la Asociación de comunicadores de Meterología nosotros tenemos muy claro que somos los hombres los hombres y mujeres clima no que tenemos esa oportunidad para hablar de cambio climático sí que es cierto que nosotros deberíamos apretar más y lo intentamos pero deberíamos apretar más para que tener ese tipo de herramientas científicas no porque además yo creo que nosotros todos no tenemos que hablar con rigor tenemos que hablar con rigor hay muchas veces Nos vemos cómo secuestrados no porque eres no eres capaz de dar esos datos porque no los tienes no porque no disponen de ellos tienen sentido si que sería mucho más fácil poder concienciar a la gente cuando tenemos una situación extrema decirles esta situación se debe a que el clima ya está cambiando

Voz 1298 26:08 y eso es algo que la gente recibiría de forma mucho más mucho más evidente

Voz 6 26:14 si decirle a Jordi Carbó que seguimos luchando yo me sigo sintiendo joven como estrella para poder luchar dentro de los jóvenes viejos hay jóvenes es una

Voz 14 26:25 esto de de tiempo el problema es una cuestión de tiempo del tiempo de del contraste que hay en el tiempo de los medios de comunicación que exigimos una inmediatez un titular hice los científicos que están pidiendo un tiempo mucho más lento más calmado para hacer sus estudios compararlos con unos periodos anteriores y ahí ahí esa dificultad de la de esto está pasando desde el cambio climático y esa imposibilidad de respuesta o de atribución como decía murió pero eso no debe impedir la acción que porque también los está encontrando los científicos que las consecuencias que se puedan tener en dos mil cincuenta o el dos mil cien hay que empezar a paliar las ahora precisamente por el mecanismo atmosférico por esa lentitud que tiene de responder a los cambios hice ahora no se empiezan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están aumentando la temperatura global no vamos a llegar a los objetivos del dos mil cincuenta no se puede hacer en el dos mil cuarenta y nueve porque entonces ya sería tarde como nos están avisando es lo paradójico nos están avisando están tocando la campana están sonando la alarma en el parque de bomberos los bomberos siguen ajustando el traje no no están bajando por por por la barra no y además también analogía por eso hay que felicitar a los chavales que salen otra cosa es hacerlo con la huelga yo ahí tengo juez estrella hay pienso también en verdad a todos los viernes ya se ha pasado con el ocho m ahora viene otro tiene por delante pero es la dificultad no las huelgas

Voz 6 27:47 a Roberto Carlos debe pelear porque

Voz 14 27:49 es como una casa que necesita una reforma urgente no lo hacemos porque es la

Voz 6 27:53 no podemos vivir es la cosa no hacemos la reforma el cáncer

Voz 1995 27:57 a los medios también no ocurre Mónica al señalaba hace un según claro costosas convertir casi en los que trasladan malas noticias esto no va bien imagino miedo decir bueno yo no no desde el no puede está rindiendo a todo el mundo todo el rato como cuento lo que está ocurriendo sin parecer el cenizo pesado que ahora viene a contar oye qué vamos mal que esto no lo estamos estamos resolviendo me parece un reto porque esta parte afrontar esta realidad día a día

Voz 3 28:25 sí además cuando se empezó a ver hablar de cambio climático siempre hablamos en términos de culpabilidad no de quién es la culpa de que esto esté así no y la culpabilidad de los países desarrollados ya es cierto que al ciudadano no se le puede decir todo el rato eres tú el culpable porque al final se produce un efecto rechazo no de esa culpabilidad pero sí que es cierto que al a la gente hay que decirle que entre todos podemos no porque mira yo siempre cuento una tontería que es cuando yo era pequeña ante b3 teníamos el capitán Siam estaríamos acuerdo Adel pero yo sí era el capitán lechuga que era un señor que salía vestido de verde su siempre temas de ecología y tal y el señor decía visón pudo que no los pequeños cambios son poderosos y es cierto esto es una suma de todos y al final lo que es más importante es que todos seamos conscientes Gara uno podrá tomar medidas en su casa podrán tomar medidas con sus hijos pero poder hablar con su vecino se podrá organizar al final insisto eh los poderes públicos las empresas se tienen que adaptar ahora nuestra demanda y eso es así vivimos en un mundo marcado por la ley de la oferta y la demanda si nosotros creamos una demanda creamos una demanda de yo qué sé edificación sostenible tendrán que hacer los edificación más sostenible tendrán que hacerla de forma que la podamos pagar y yeso es así tiene que partir del ciudadano y por eso es una cuestión de concienciación hay perdón

Voz 14 29:54 va a costar efectivamente también tienen costes es decir el el cambio de modelo energético al que tenemos que ir también tienen un coste por parte nuestra no pero lo asumimos somos también adultos lo jóvenes también son conscientes de eso no es una alegría de Van no va a tener un coste pues la manera en la que en relación haremos con con los coches con la con la manera de consumo todo eso va a tener un coste pero coste que tienen unos beneficios a corto y largo plazo bueno pues seguiremos

Voz 1995 30:19 lo que plantea estrella no pasa nada

Voz 14 30:21 no tampoco tiene que ser todo lo dentro

Voz 1995 30:24 lo que plantea estrella es que no hay otra opción no es podemos hacer esto podemos hacer lo otro lo que vosotros planteáis estoy es que sólo hay un camino

Voz 11 30:33 exactamente eso es que es una situación de emergencia no entonces sólo hay intentará actuar por todos los medios ya sea la movilización ciudadana pero es que también hay que exigir una reacción política porque tiene que ver todo al mismo tiempo que suceder ya porque tenemos un tiempo limitado de reacción es decir es que no hay tiene que ser una estrategia un ataque por todos los lados digamos de

Voz 3 30:55 ETA fan ver decía los señores del IPCC dicen que nuestra casa está en llamas no estamos diciendo que en nuestra casa se puede incendiar nuestra casa ya está en llamas

Voz 6 31:05 mira si me permitís tres cosas por las cuales

Voz 0978 31:07 sí yo creo que esta lucha como muchas otras por nuestro ambiente vale la pena tres luchas en las que a lo largo de la historia un poco partícipe y que se acabó ganando que nos decían que era imposible ozono ballenas energía nuclear muy concreto la última no hace mucho todavía se decía que quién de atacaban las consecuencias negativas del uso de la energía nuclear es que pretendía que viviéramos en en el taparrabos no parece ser que no era así ahora mismo hay un consenso a nivel mundial que la energía nuclear tiene que desaparecer porque esa he visto que sí que trae unos beneficios pero los perjuicios son peores

Voz 1995 31:44 Nos quedamos sin tiempos conocéis bien lo de la las prematuras qué tiempo nos espera para hay reflejaba refresca pero no

Voz 6 31:54 las grandes ciudades ni se nota ya casi cien días al fin de semana puede ser el domingo el domingo el sábado solete estábamos en primavera

Voz 1995 32:05 es que tener aquí a tres del Victory siempre

Voz 6 32:08 esta más estás preocupado por el tiempo no me el me contagió el sueco que está todo el día mirando el tiempo yo vivo mirando pues tiene la culpa mira lo que ha hecho una sueca convocar no hablo

Voz 1995 32:19 se suele los Denver eh el próximo viernes hay una gran manifestación convocada todos todos estamos llamados a esta movilización entre ellos todos los jóvenes este país eh que vaya muy bien estrella ojalá ojalá separe el planeta el próximo viernes un verdadero placer Jordi gracias como siempre a ver

Voz 24 32:38 el caminito esta mañana cumple hacer euros aquí no si era tan mal decirlo pero llena de orgullo decir que somos compañeros vuestros ese me gusta mucho Roberto mucho

Voz 1995 32:48 igual medias Monica Bellucci parte

Voz 0228 37:29 que al que va pasas más ante yo creo que en este sentido portavoz de todo pueblo español que van pasando astros

Voz 1995 37:35 esta los el tiempo hay no les en enigma

Voz 35 37:40 creen a nuestros bueno aviones no nuestro sí

Voz 1995 37:43 excéntricos es escépticos damos la bienvenida a dos grandes divulgadores de la ciencia Luis Alfonso Gámez desde las páginas del diario creo Gabe buenos días o la muy buena desde su laboratorio de biotecnología con bata blanca en la Universidad Politécnica de Valencia desde las páginas de sus incontables bestsellers una alimentación culé muy buenos días a la hora de hoy perezoso poco cenizas hablamos el y queremos hacerlo de forma positiva viendo eh de cómo los jóvenes se movilizan pero voy a hacer es una pregunta muy concreta que vivimos en una cultura o Bosso obeso génica dice que genera obesidad pero al mismo tiempo existe la gordo fobia eh S

Voz 1723 38:27 hombre que exista la gordo fobia yo creo que puedo

Voz 1995 38:30 decir a mis propias carnes

Voz 1723 38:33 yo no sé si oímos y la cultura obeso génica lo que pasa es que tenemos mucha comida y nos alimentamos mal pero no sé si es una cultura ya a ver el problema

Voz 36 38:43 hay un interés por fomentar la obesidad no lo sé

Voz 1723 38:46 no no es que haya un interés por fomentar la obesidad creo yo el problema es que sí que es verdad que lo que más se publicita quizás sean los alimentos menos aconsejables

Voz 1995 38:56 por qué pues porque detrás hay industrias potentes que se dedican a vender esos alimentos básicos y ahí podríamos decir que hay

Voz 36 39:02 no sé no cultura alcohólica bueno

Voz 1723 39:04 eso esos aparte no

Voz 1995 39:07 vale pero no metamos matemáticamente que vamos muy apretados sobre esa cultura que la falta de información tiene mucho que ver is sobre el etiquetado de los alimentos es de lo que vamos a hablar hablar hoy parece que hay unas normas muy claras sobre cómo hay que etiquetar los alimentos para que todo muy claro pero eso realmente no se refleja cuando vamos a comprar

Voz 37 39:29 a ver la ley alimentaria es infernal tremenda es decir porque está regulado todo el problema es que no sirve de nada hacer una ley que

Voz 1723 39:38 detrás de cualquier alimento tengas porcentaje hidratos de carbono porcentaje azúcar escrita que la gente en la mayoría de los casos no lo entiende como no lo entiende no le queda repente arriba tengas rico en potasio para tus hijos o rico fósforos ricos omega tres y luego haces cálculos y la cantidad de potasio omega tres que tienes de risa

Voz 1995 39:59 o recuperado por la Asociación Española

Voz 1723 40:02 sí correcto exacto o recomendado por alguna asociación de médicos y luego son alimentos que son cualquier cosa menos aconsejables

Voz 1995 40:09 pero quizás es que una cosa es el etiquetado digamos de de componente yo te acosaron etiquetado lógico que no tenga que estudiar yo cada vez que voy a comprar un producto Haitar acto porque además el exceso de informe yo voy a comprar un exceso de información sea la formación eso ya es para eso que por aquí con más ceros a para comprarte unos cereales pongo no por ejemplo que es la casa porque como es grande caben muchas cosas eso es hacer un máster leyendo sólo lo que pone el master tiene buena vista era tan pequeños

Voz 1723 40:37 el problema es comprar los cereales no comprar fruta por qué pues porque la mayoría cereales tiene muchísimo azúcar

Voz 6 40:45 osea que directamente dejó de dejarlos en la caja porque no sé

Voz 1723 40:49 no os solamente un día a la semana o dos en vez de todos los días vale pero

Voz 1995 40:53 por ejemplo qué pasa con el aceite porque eh el aceite es muy sano pero al llevar grasa según algunos medidores uno concreto Seaman nutrirse se eh ese tipo de alimentos deberíamos dejarlos hablaba pero en el fondo es

Voz 1723 41:08 es una contestación días si eso es lema es que cojas el criterio que cojas siempre va a haber alguna cosa que saldrá ese criterio porque la alimentación es muy compleja lo primero que habría que decir es que el principal beneficio del aceite de oliva es que cuando iban otros países utiliza mantequilla mejor utilizaba aceite eh que mantequilla obviamente el aceite de oliva es una grasa engorda igual el aceite de oliva que la mantequilla pero comparado tiene más beneficios nutricionales es lo que hay pero claro en el núcleo Score si tú calcula es la cantidad es un alimento que es cien por cien grasa entonces cien por cien grasa no puede ser un alimento aconsejable

Voz 36 41:46 es que el problema ese irá ida lo absoluto no quizás tenemos que ir a lo básico lo que siempre hemos dicho lo que se llamaba pirámide nutricional y desde luego lo que dice JM del aceite de oliva virgen extra no hay absolutamente ninguna duda los Yankees por ejemplo fomentan dietas milagro no dietas que son para ellos mejores que la suya pero no son mejores que la nuestra lo que pasa es que la venden aquí en libros y la gente se lanza hacia ellas y ahí se tipo de confusiones

Voz 1995 42:13 no recuerdo muy bien la frase era de Margaret Thatcher que decía Si tienes que decir que eres una dama es que no lo eres una frase ilegal pero si algo es natural vio echó mano eco casero la lo pone es que no lo es

Voz 1723 42:28 no haber depende de cada término si es ecológico orgánico y tal sí porque es un término que está muy regulado legalmente tienes que cumplir unas condiciones para ponerlo lo mismo se podría decir del término artesano que también está regulado el problema es que el consumidor asocia todos esas etiquetas con Salut y no necesariamente cada etiqueta quiere decir una cosa artesano quiere decir que lo ha hecho una empresa pequeña de una forma determinada ecológico que cumple un reglamento europeo pero ver un bocadillo de panceta ecológica con una botella de vino ecológico no es más sano que una ensalada de tomates transgénicos al contrario

Voz 1995 43:07 curioso el ser humano hablando esto ha dicho lo de imán traba hombre sabes decir cómo funciona la

Voz 1723 43:13 pero si tengo Mateos o cuando he dicho parece no panceta llegar ahí estamos somos primarios

Voz 1995 43:19 Nos es que son exactamente estamos muy primarios idealmente la industria alimentaria sostiene nuestros impulsos

Voz 36 43:24 claro por eso tique tan tan tan equivocadamente por eso intentan engañar Nos dicen por ejemplo que esté zumo no tiene gluten como si si un zumo tuviera Si los zumos tuvieran gluten Ile añaden un plus diciendo no tiene gluten que es como decir yo qué sé

Voz 12 43:38 un coñac sin alcohol

Voz 0228 43:40 no es que no tiene y luto pero tenemos de calorías que unas

Voz 1723 43:44 determinados alimentos que dicen que llevan unos bichos que son buenos para el sistema inmuno e inmune hiló tienen un asterisco y te dice que es que le han añadido vitamina B6 y por eso es bueno para el sistema inmune o te dicen sin conservantes no cuando los conservantes San salvado y salvan vidas mejor conservando en mano que salmonela volando quieres que te diga

Voz 1995 44:03 de me gusta mucho los chistes de la mejor parada de la noche

Voz 1723 44:09 esta es una realidad

Voz 1995 44:12 de mucho la la Convención bueno a todo esto nosotros lo que queremos es abogar por la cultura que la gente realmente tuviera una idea clara de que eso que está comiendo tiques después que cada uno haga lo que le de la gana dice que no estamos aquí para reñir

Voz 1723 44:24 sobre todo no marear se con las etiquetas es decir no no preocupase que algo sea vio artesano y tal preocupa verdura ida volverse más

Voz 36 44:32 comer comer con ese orden de verduras vegetales todo vegetales invocar menos carne y menos ultra procesados menos menos alimentos ultra procesados que moverse claro por supuesto luego eso sí hay un etiquetado muy claro que sea muy claro que sea un rojo verde y amarillo por ejemplo porque no tenemos tiempo para más somos vagos cerebral

Voz 1995 44:54 sí me voy a quedar con la idea de de Mulet de de moverse Nos movemos Gámez Mulet muchísimas gracias hasta la semana que viene abrazo

Voz 38 45:01 toros

