Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias a todo el resumen de la actualidad de esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos y

Voz 1645 00:10 buenos días Toni debate hasta ahora en el Parlamento europeo después del nuevo rechazo de la Cámara de los Comunes británica al pacto para el Brexit El negociador europeo Michel Barnier ha insistido en que el futuro está ya en manos de Londres y que ese pacto no se toca corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:24 exactamente no hay otra solución que el documento que está sobre la mesa si Barney ha repetido su discurso así con el apoyo de los grandes partidos y las primeras críticas desde la derecha euroescéptica

Voz 2 00:37 pues el señor Barnier sí que no hay nada más que son tratados no sé si si si es malo porque el objetivo es que el reino de los siga el acceso europea

Voz 0738 00:48 eurodiputado es hola Henkel es ex presidente de la patronal alemana Joy miembro de la crítica de hay que decir que el debate sigue en estos momentos aunque también hay que decir que los escaños están semivacías

Voz 1645 01:01 se declaran más testigos hasta ahora en el juicio del proceso independentista por ejemplo Jaume Mestre responsable durante esos días de difusión institucional de la general Lita te ha reconocido que se encargaron trabajos de publicidad para el referéndum que finalmente no se pagaron aunque la Fiscalía considera que esos contratos pueden ser una prueba de malversación vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días la Fiscalía se ha hartado de los testigos que no cuentan todo lo que saben primero ha sido juez Marchena quién advierte

Voz 3 01:25 después el fiscal Jaime Moreno quién ha perdido

Voz 1645 01:28 Jaume Mestres responsable de difusión institucional de la Generalitat Seat denunciado por falso testimonio

Voz 4 01:32 yo con la venia señoría no voy a formular más preguntas pero antes de terminar el interrogatorio interesó que las ahora deduzca testimonio de particulares e por delito de falso testimonio al Juzgado de Guardia

Voz 1645 01:44 el juez ha explicado que se hará si tras examinar todas las pruebas se comprueba que miente sobre cómo se gestionaron las campañas publicitarias del referéndum más cosas más de una veintena de jefes de servicio de los centros de salud del área sanitaria de Vigo han presentado su dimisión irrevocable por la falta de soluciones a sus exigencias para mejorar la atención Vigo María Díaz

Voz 5 02:01 pues nosotros teníamos claro que no no podemos negociar con

Voz 1095 02:06 el gerente con eso quitaría ignoto tuvimos esa reunión ahí sí que ya pedimos es precisamente la que el cese o la dimisión del la Gerencia de Atención Primaria de este área sólo en el caso de que haya un cambio de personas la dirección de esta decisión eran

Voz 1645 02:24 nuestra compañera pero sí uno de esos médicos que ha presentado su dimisión irrevocable como decimos y un hombre de sesenta y ocho años ha sido detenido y enviado a prisión en Valladolid por almacenar cientos de archivos pedófilos informa Mario Alejandre

Voz 1496 02:36 durante la investigación que comenzó en enero del año pasado la policía ha podido comprobar que el arrestado viajaba con frecuencia Sudamérica para contactar y abusar de menores fuentes cercanas al caso han indicado que gracias a la cooperación internacional llegaron las primeras noticias sobre la actividad de este sujeto que contactaba con otro usuario con quién compartía archivos algunos de gran crudeza en los que aparecían niños de corta edad identificado como jubilado afincado en Valladolid los agentes confirmaron que desde dos mil dieciséis había viajado con frecuencia Sudamérica allí contactaba con menores a los que solicitaba fotos y vídeos de claro contenido sexual una vez puesto a disposición judicial el detenido ha ingresado en prisión

Voz 1645 03:07 con once y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 1 03:12 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:15 la Policía Nacional ha detenido a doce personas y ha desmantelado cuatro en pisos que funcionaban las veinticuatro horas del día dos estaban en Alcalá de Henares y otros dos en la capital la investigación comenzó en noviembre a partir de las quejas de los vecinos en los registros los agentes se han incautado de numerosas drogas de cinco mil euros en efectivo en algunos casos fue necesaria la intervención de los GEO debido a la peligrosidad de los detenidos de las medidas de seguridad con las que habían intentado blindar las viviendas José igualada es portavoz de la Policía Nacional

Voz 6 03:43 dos domicilios contaban con numerosas medidas de seguridad para impedir la entrada a los agentes los accesos constaban de dobles puertas acorazadas soldados con barras de hierro Icon aperturas hacia afuera y hacia adentro además en el momento de la intervención fue necesaria la colaboración del Grupo Especial de Operaciones

Voz 1434 04:02 dada la peligrosidad de la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos asegura que no ha habido pucherazo en las primarias de Madrid después de que un aspirante Juan Carlos Bermejo pidiera una revisión de los votos tras el escándalo de Castilla y León en la SER el portavoz y ganador de estas primarias Ignacio Aguado ha asegurado que aquí en Madrid no ha habido irregularidad alguna

Voz 0269 04:20 la garantía de que las cosas funcionan

Voz 0771 04:23 sistema transparente que es un sistema que cuando detecta incidencias

Voz 0269 04:26 se pueden solventar y eso es lo que ha sucedido en gastos

Voz 0771 04:29 la León no da extender esa incidencia al resto de procesos primarias pues me parece que que tiene un tufillo preelectoral bastante curioso no pero aquí en la Comunidad de Madrid se abrió el plazo para presentar incidencia no se presentó ninguna incidencia

Voz 7 04:44 los trabajadores del centro de menores no acompañados de Hortaleza se concentraban a esta hora frente a la sede de la agencia atención social para pedir más medios y más espacio para atenderlos en diez grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com caminos eh

Voz 1 05:06 los servicios informativos

Voz 5 05:14 hoy por hoy con Toni Garrido Estrella Morente la de la que hacer salvar de cómo estás

Voz 1995 05:29 Estrella a mí si digo comer

Voz 0593 05:31 maestro estoy loca por hablar contigo

Voz 1995 05:34 verdadero placer saludarte cómo estás cómo te encuentras

Voz 0593 05:36 Teddy en feliz con muchas ganas de contar este disco y de compartirlo con todos vosotros

Voz 1995 05:41 este maravilloso disco antes de hablar del disco es preguntarte si tú crees que que la gente que vivimos ya Si ahora se vive como vivía en las coplas de Concha Piquer

Voz 8 05:51 madre

Voz 1995 05:54 porque pareciera que en este siglo XXI ya no se siente cómo se sentía en las coplas de Imperio Argentina

Voz 10 06:06 ya no se quiere estrella como si quería en las coplas de actores

Voz 1995 06:16 la reina extraída Castro Marifé de Triana Isabel Pantoja o Rocío Jurado la copla es la historia emocional compartida dio un país condensada en poco más de tres minutos difundida a través de patios balcones azoteas Il acoplan fin

Voz 11 06:31 que silencio el nuevo disco de Estrella Morente

Voz 5 06:52 any

Voz 1995 07:08 suena una y otra vez estoy enhorabuena maravilloso el disco que que hoy unos presentas

Voz 0593 07:16 alegría que que agrade

Voz 1995 07:18 está hecho para emociona espero que lo consiga que sino uno canta copla y no emociona vete para tu casa

Voz 5 07:24 no hombre género que conlleva va con él la emoción y la pasión

Voz 1995 07:31 no se olvida que sin demasiadas veces que estos grandes éxitos del pop de nuestros padres y nuestros abuelos eran los más eh más popular música pop era esto es nos debida

Voz 0593 07:45 yo no lo no vivimos no tuvimos la suerte de vivir en tiempo de nuestros abuelos de nuestros antepasados pero sí es verdad que que la música buena atraviesa

Voz 5 07:53 los tiempo atraviesa los siglo

Voz 0593 07:56 atraviesa atraviesa la manera de de escucharse de forma tercio de sí sí sí sí tiene calidad se transmite a los tiempo la copla un género maravilloso con uno Melilla y con una tiene una calidad literaria a pesar de que mucho momento lo interprete no hemos empeñado en en inventar nos palabra hay cosa tés hay incluso los propios autores jugaban en algún momento con él la Negrilla en poco ese ese punto de falla de Vigo no lo vivo y tal pero no en realidad hay un hay un sentido literario y una calidad importantísima hay drama hay tristeza y alegría hay soledad de

Voz 5 08:38 hay celebraciones hay en el mundo la copla en el mundo vive

Voz 3 08:44 el ISE hablamos de nuestro Samuel bueno vuestros abuelos brioso de ya pero bueno pero pero acopla Coca Cola estas ya si si si no triunfa seguro pero todavía estamos en vísperas de ello pero yo creo que tú crees que los abuelos abuelas no dieran la música una forma más intensa que hoy día tenemos tanto oferta de ocio que a lo mejor algo de la intensidad nuestra relación que la música ha ido

Voz 0593 09:11 bueno yo en mi el pesimismo me gusta bastante poco la verdad a mi yo soy una persona bastante positiva no sé que me hagan mucho daño me mola mucho ya entonces ahí salto como como un lobo no como la leona pero a mi me gusta las la acción me gusta el positivismo no me gusta ser mirar hacia atrás con pena pensando que hemos perdido parte el flamenco parte de la literatura parte de nuestra arquitectura parte de nuestra o monumento de nuestro de nuestra música de nuestra manera de cocinar de forma creo que la vida sentí va cambiando como todo la cúpula también va cambiando nuestro abuela nuestro vecinas patio de vecinos que vivían de otra manera edad El Mundo funcionaba se movía se regía de otra forma o otros cánones eh el mundo avanzando como decíamos al principio como la copla como todo como los tiempos como la

Voz 1645 10:00 Manilla del reloj y tú sí que olvidaré

Voz 1995 10:02 el avance innecesario has hablado de nuestras abuelas Háblame de la tuya redobla su abuela Rosario yo tengo en mi boca siempre a la abuela por líquido que son nuestra fuente de inspiración en nuestra deben serlo que habrá

Voz 0593 10:17 también gente muy mucho y hay muy muy aburrida hay muy muy cascarrabias no y además sabemos que cuando la edad va avanzando las angustias también van creciendo y la fatiga Hay la van mermando la facultad de pero yo creo que en las personas mayores tenemos nuestros mayores tesoros la la se encierra en ello y que conocen el paso del tiempo conocen el porqué cambia el clima cuando va a cambiar tu a tal te va Mido el campo y cualquier hombre que yo toda la vida allí es como mejor veleta ex pedía mejor que un que una veleta que la mueve el viento y te dice dónde va la dirección

Voz 1995 10:53 a ver últimamente en la complicado donde fue cambio climático cada vez es más complicado

Voz 0593 10:57 sí sí es delicado pero también también ellos tienen las mejores fórmulas para para para convivir contra ello no también tienen los mejores remedios es decir son ellos los que sabe no sólo lo joven que estamos en la ciudad en las grandes urbes y en la inamovible en el mundo en el que no mueve muy la sociedad en la que convivimos cuando te va la gente joven que normalmente está en medio de todo best que hay sí hay cierto eh nostalgia no sé cómo cómo es sé si la palabra nostalgia no pero sí todo gira la cabeza hacia nuestros mayores hace la gente que realmente ha vivido una vida no pueden enseñar de mucho es cosa de autonomía de educación de valore de música de pintura de de tantas y tantas cosas de política no enseñar de muchos coso pero insisto hay que mirar hacia un futuro hay que creer en la nueva generaciones hay mucha gente maravillosa cantando copla flamenco es culpa viendo haciendo buena entrevista haciendo buenos prólogo buena poesía y pensando nueva manera de construir la casa la de los edificios no sé yo creo que hay mucho

Voz 1995 12:09 que bueno escucharte hay muchas cosas de positividad que no estás trasladando allí algo crimen con el tiempo del que es decir si algo es bueno perdura en el tiempo oímos canciones que tienen ochenta en noventa años si es Sunna bofetadas un puñetazo esas letras siguen significando un golpe emocional como el primer día y eso es la señal de que son buenas

Voz 0593 12:32 es verdad sea Imperio Argentina Raquel Meyer que yo no tengo la suerte de escuchar tampoco porque en aquellos tiempos no había la tecnología que tenemos hoy en día no que quiere escuchar una artista Illa localiza el momento pero si no llega de alguna manera ese áurea esa grandeza esa presión artística esa escenificación esa teatralidad con la eso Vestuario que sacaba Miguel de los Reyes a Sky tanto y tanto artista Lugo también actitud ella no solamente es cuestión de actitud de la cumplo también han servido de de de revulsivo y han servido de de de bandera han servido de alivio de refugio estoy convencida de que había muchas mujeres limpiando escaleras y hoy en su labor y quiero decir otras que también tendría un buen cargo un buen oficio un buen eh que había han conseguido coso mejore también serían su su salida a la copla pero estoy convencida de que muchos ofrece a la que están frenando una escalera le ha vendido el marido de turno el Tito el abuelo el el el el machito de turno apagó la radio para que no la escuchase ha sufrido o eso ya seguido expira

Voz 1995 13:40 que tiene mala Ángela tomándose la como

Voz 0593 13:42 eh como su bandera con su mejor manera de comunicarse yo estoy que dedicaba todo esa mujer ante me preguntaba por la abuela Rosario a todas las mujeres como ella que han salido a hacer de su copla

Voz 1995 13:56 una vida de su vida una copla mejor dicho bueno pues hoy precisamente con eso vamos a conectar con ese sentimiento

Voz 5 14:03 sí reivindicar la Copa la sin prejuicios reivindicamos la copla sin prejuicios como parte de nuestro patrimonio cultural y emocional que esto ya nos hemos de ir paso lo va a dar lanzado ya Estrella Morente con su nuevo disco que se titula

Voz 11 14:20 copla que escuchamos unos anuncios y enseguida

Voz 8 14:27 todo

Voz 12 14:35 en la Cadena SER hoy

Voz 0593 14:37 no voy

Voz 13 14:38 con Toni Garrido normal siempre existe

Voz 1995 14:41 el mismo y sonríe

Voz 14 14:44 yo diría ese supera por primera vez seis meses creo

Voz 5 14:47 this en tu seguro de coche

Voz 14 14:50 son dos tres cero once

Voz 13 14:51 costero condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 15 14:55 sí

Voz 16 15:02 conecta con Hoy por hoy

Voz 17 15:05 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 18 15:13 Cadena Dial Turismo de Tenerife que ofrecen la Gran Gala Anual de la música en español este jueves se entregan en Santa Cruz de Tenerife los Premios Cadena Dial con Pablo Alborán Laura Pausini David Bisbal Vanesa Martín Belletti Miriam Rodríguez Cepeda él muchos más sigue la gala indirecto a partir de las nueve y media una hora menos en Canarias en Cadena Dial punto com Vicky Premios Cadena Dial El corazón de nuestra música

Voz 19 15:43 sueños cocina Trail tres El desayuno coches teléfono teléfono pero las palabras son más que palabras cuando las ilumina el fin

Voz 20 15:54 de lunes a viernes a partir de la una y media una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra

Voz 19 16:03 la aplicación móvil Cadena SER

Voz 21 16:07 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernando de los llama él nos encanta no sin canto a la Cadena Ser gusta muchísimo la Cadena SER todo está el Carrusel deportivo si estoy todos los días todos los deportivo Garrido no me encanta lo que no presenta arte reparto el muy bien de toma pan toma pan y moja Lluís Trapero tan rara que hablando que además canta tal

Voz 3 16:45 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado rima

Voz 18 16:53 cuenta con láser

Voz 0593 16:56 pase lo que pase

Voz 22 17:04 con protesta colonia vienen un bote cerrada con un tapón

Voz 1645 17:09 de la pone si iba oliendo bien por ahí por qué

Voz 22 17:11 mejor que oler mal no sales a la calle la gente huele dice mira algo uno con colonia

Voz 0199 17:18 igual estos días los anuncios son algo peores porque los que hacemos la publicidad estamos nos hemos ido al Congreso de creatividad AC DC del veintiocho al treinta de marzo San Sebastián organiza de creativos con la participación de Facebook colabora la Cadena SER

Voz 23 17:34 sí sí tú que siempre las delante de cualquier espejo y que cantas hasta cuando vas en coche ven a Disneyland París despierta tu lado más salvaje este verano bailaoras con Ballroom en el nuevo festival del Rey León ni de la selva durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrás dos noches gratis y niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 24 18:04 veréis de los que se conforman con el mejor precio

Voz 5 18:08 el

Voz 19 18:10 por precio el lote

Voz 25 18:11 entonces rastrear punto com invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius Laura inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somo de Aquarius punto es

Voz 26 18:28 Íñigo Sastre buenos días buenos días tenía está yo pensando que para coplas la situación es que hay a lo largo del año en las que no sabemos cómo actuar ni cuáles son nuestros derechos por ejemplo al firmar el contrato de alquiler reclamar facturas o solicitar una reducción de jornada en el trabajo son momentos en los que necesitas que alguien que realmente sepa te ayude y tienes la solución al alcance de tu mano Hazte ahora delegó el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites porque con la tarifa plana delega alitas podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias del derecho

Voz 27 18:57 no por sólo quince euros al mes llamar gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informa Efe

Voz 18 19:06 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 29 19:14 eh

Voz 5 19:24 en Hoy por hoy Estrella Moreno que esto que estamos escuchar esto que estamos con una sonrisa porque me parece una

Voz 0593 19:32 seguimiento y de una nace de una inocencia tremenda estoy en una grabación que se estaba celebrando en Madrid son Hollande con mi padre Enrique Morente muy el gran Enrique Morente y Sabica en maestros adicto ir doctor grabando un disco genial que no de Granada Nueva York en uno de los descansos me colé en el resto de mi padre le dio al Rey no llegaba no llegaba de puntilla no llegaba al micro y que dos Atalanta para los restos para bien regalazo pero que atrevida que atrevidas siempre de chica claro

Voz 1995 20:08 no

Voz 5 20:08 por eso justifica que hoy aquí Estrella Morente estoy presentando un disco que se titula copla

Voz 8 20:41 T

Voz 1 20:48 nunca he tenido Estrella Morente encima

Voz 30 20:50 un escenario y respeto

Voz 1995 20:53 en una de las colaboraciones en este disco claro es difícil no pensar en todo momento en el gran Enrique Morente pero en este disco está muy presente estrella

Voz 0593 21:03 es un genio que no dejará de crear nunca de su genio como no no hay que compararlo con nadie no les gustó la exageración en las comparaciones no yo parecían necesarios Pitu si es verdad que para mí no hay otro creador más grande sobre todo yo creo que lo que le catapulta y lo que le manda directamente a ese universo creador sin fin que esa bondad humildad como ser humano que tenía que le prestaba lo permite esa capacidad de de honestidad de de honradez de como de ante de generosidad solidario era solidario era era muy buena persona Toni yo creo que estaba por encima de cualquier obra como la Misa Flamenca nada marido ameno como un omega o una cosa así creo que lo mejor que tenía mi padre eran sus valores y la gente lo veía ir y además los que era una persona que a pesar de ser una de los personajes más especiales que no regaló la cultura y el arte lo que llámalo como quieras a pesar de ser uno de los personajes más notorio de nuestro país era muy poco muy sencillo él no le gustaba la gente especial Lita especies estaba cansado de lo especiales de la gente que se sentía superior a cero otro a otra persona puede hacer algo bien talento que siete de bien una habilidad una facultad de eh que te permitan aprovechar de de él él respetaba mucho a la gente a todo no no comprendía cómo un fiscal se podía sentir superior un barrendero no respetaba lo mismo al fiscal que el barrendero creo que debe ser así creo que sólo es necesario injusticia no os los fiscales y los jueces y abogados los médico no habría no habría no no podríamos avanzar no podemos seguir no habría orden ninguno ni nos podemos curar ni nada de esto pero sí en el barrendero te aseguro que tampoco eh

Voz 1995 22:56 hablamos de de tu padre y es evidente que no sólo has heredado Olarte sino también en la cúspide de la valentía

Voz 5 23:02 valentía por ejemplo para cantar por Lola Flores

Voz 8 23:08 por Giotto ver nada todavía sí sí Kurt de nada

Voz 1995 23:53 oiga eso resulta llamativo déjeme decir te Estrella Roja critica que este llamativo con un repertorio de canciones clásicas compuestas la que menos además de cincuenta años has graba un disco profundamente actual copla es oportuno por muchos motivos no pero estamos en pleno debate sobre quiénes somos como como país que hace esta sociedad estamos dando suelen feminismo sobre el rol de la mujer en todos los ámbitos también en la cultura y este disco es tremendamente oportuno

Voz 0593 24:22 pues la verdad es que me encanta que lo ven sí porque yo lo siento si no lo veo como un disco más especial que otros discos no lo voy mejor ni peor lo veo que idóneo eh

Voz 1995 24:30 no me Parton este oportuno

Voz 0593 24:33 idóneo para el momento en el que estamos viendo no estaba pensado no sabíamos qué que no llega o tan pronto el diez de la mujer no ha llegado de Putumayo este movimiento tan maravilloso tan genial que siempre ha existido no gente como desde los tiempos de Clara Campoamor de María Zambrano de antes si me apura no ama Mariana Pineda no vamos a donde que era inteligente republicana monárquica es anárquica me da igual que cada uno con su origen sí sí es respetuoso lo más importante saben lo bueno que tiene este discuto ni que un disco universal que un disco que la copla es un género que nos pertenece a todos que no que es un género libre que es lo que mi padre reivindicaba mi padre quería volver al sonido que alante con tu compañero con nuestro compañero Enrique en el estudio en Málaga estaba hablando de la importancia de de como Enrique M la aquí el sonido bueno Isidro por supuesto el maestro Isidro Muñoz que fue el quince liquidó la producción de esta idea original de Morente no Él se encarga de de monte lo que pide Mi padre lo que pide todo el rato es volver a ese son lo popular de la banda sonido del pueblo de las celebraciones de los pasacalle de la de la celebraciones de la gente de cuál que que el la música que escucho a la gente desde hace siglos

Voz 5 25:45 en una banda

Voz 0593 25:48 municipal de cualquier pueblo de Andalucía o de cualquier lugar de España o del mundo entero de Méjico de Argentina eh que pueda cantar eso que hacer esos sentimientos del pueblo quiero que la copla es un se merece que es ser libre Se merece cantarla en libertad creo que estoy de estas composiciones nacieron en un momento muy delicado estos hombre como el Quintero León Quiroga o chiquito Valero son gente que que que que componían en plena guerra y posguerra es decir mucho hablar estamos hablando de una época muy complicada muy tremenda donde había que de cifrar hay guardar te otra no podía andar con eh no podíamos hablar con la libertad que estamos nosotros honda aquí te lo seguro que lo sabe mejor que nadie porque bueno porque además a los medios de comunicación siempre han sido grandes sufridores lo grande sufrí

Voz 5 26:44 de alguna manera no de la de lo del régimen y de la dictadura Hay de la

Voz 0593 26:49 de las predicciones siempre ha sido un poco cuantos periodista hemos visto sufrir Isère preso político hoy de no sé cuánto cuánto cuánto corresponsal en no vemos a diario que caen y que se juegan la vida y el pellejo en en en distintas misiones para mí de verdad y no Jano con ritmo y de Game es una profesión que respeto muchísimo eh porque me parece muy importante saber transmitir las cosas con agradezco necesidad ya está bien de de de disfrazar las cose muy importante que la gente les llegue la transparencia

Voz 1995 27:24 porque esos compositores han descrito mucho mejor que muchos que trataron de hacerlo la vida la la realidad del entorno donde donde vivían los Youtube que importantes la Banda de Música reivindicamos la banda de música

Voz 11 27:42 ha sido un paisaje de este país seguramente algún uno dos

Voz 5 27:48 este es un sonido reconocible todo siga uno de los como desafío

Voz 8 27:55 copio murió

Voz 5 28:00 el disco se presentó en tres fuegos tale algunos fármacos integrados extra ya

Voz 0593 28:08 sí lo a Suecia cantaré repertorio alemán ha tenido la suerte de cantar en varias ocasiones siempre se respeta el flamenco y España se el tiene mucho cariño

Voz 1995 28:17 sí bueno digo el disco se presentó el tres de marzo en el Teatro del Liceo en Barcelona el veintiséis extras Mikado Cervantes en Málaga el catorce en Bilbao después Sevilla en mayo en Roquetas de cinco de mayo en el Teatro Real de Madrid que ya casi no sé si el teatro y los Morente David tiene ya un palco puesto ahí por qué

Voz 0593 28:38 mi padre siempre respetó mucho cualquier espacio para mí es una suerte poder mover Venezuela lunes teatro desde como músico la oportunidad de volver a la como si fuera siempre te lo aseguro también la primera vez pero te aseguro también que si hay una sala con cuatro cinco o persona con o con una peña que haya pagado un agente su entrada en la gente viene con su cariño de con su afición y como tienen para mí todo mi respeto y mi entrega al manso luto

Voz 1995 29:04 hemos hecho que habernos no sé crítico aparece pero hemos hecho un un invento montaje con las estrella me gusta lo hemos hecho montaje con las estrellas de la copla una eres tú lógicamente Estrella Morente y la otra estrellita Castro mira mira cómo son esto

Voz 31 29:23 sí

Voz 11 29:30 esto

Voz 32 29:31 así

Voz 33 29:38 estuve promoción

Voz 34 29:42 bueno

Voz 31 29:43 judía

Voz 5 29:50 montajes día nos damos cuenta Toni que calidad qué cosa más preciosa milanista no

Voz 1995 30:00 Estrella déjame es la voz

Voz 1 30:04 a Madeira que Tenerife

Voz 1995 30:06 hay pasado hay presente sin duda está futuro Estrella Morente gracias gracias encima

Voz 0593 30:13 Sevilla lo que había hecho Toni mucha gracia muchos lo vea contáis sidra Mingo junto a la estrella puede con con un siglo y medio

Voz 5 30:20 pues no pero mereció la estrella un beso muy fuerte gracias

Voz 33 30:32 ahora no

Voz 18 30:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 35 30:46 llego el temporal los primeros desperfectos Illa más de a los bomberos pero luego si no tienes seguro de hogar a quién llamas evita lo llamando al línea directa a su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 16 31:09 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro TUI

Voz 17 31:12 ayer vía tus comentarios y opiniones

Voz 36 31:25 la Cadena SER presentan

Voz 1995 31:27 el placer de escuchar

Voz 37 31:30 a un lado

Voz 19 31:32 calles como peón enloquecidas

Voz 37 31:36 digo vacila va tras ellos

Voz 19 31:37 mi estado haciendo toda mi vida mientras a la gente que me interesa única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por vivir loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes sino que arte con los fabulosos cohetes amarillos explotando y que arañas entre las estrictas

Voz 18 32:01 en el camino Jack Kerouac mil novecientos cincuenta y siete

Voz 1995 32:07 el plan

Voz 39 32:11 el día va a acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 1995 32:17 no con la bici unos van

Voz 11 32:20 otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecho mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca

Voz 40 32:35 el fondo malestar a los de aquí mucho poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando editado

Voz 1 32:46 bacalao

Voz 11 32:49 y ustedes se preguntarán

Voz 0593 32:52 situación

Voz 11 32:53 escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 41 33:02 hora25 le estamos esperando en la SER

Voz 24 33:13 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista la otra una energía y otro en articulaciones descubren que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades en vitaminas de otro punto es da lo mejor de ti mismo en todo lo que hago

Voz 42 33:32 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 1508 33:35 estos registros es busca buscas hipoteca

Voz 42 33:38 que viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran

Voz 20 33:40 estos Nickon elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que buscas encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 21 33:53 el tiempo es oro Icon Samson puedes dedicar lo que de verdad importa por eso en Hipercor y El Corte Inglés tienes las lavadoras Sansón white trash con las que opten tras el amado que esperas en la mitad de tiempo gracias al doble giro de su tambor

Voz 43 34:05 además hasta el día trece lleva tela con un quince por ciento de descuento y financiación hasta en veinticuatro meses y con todavía

Voz 44 34:11 de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1645 34:14 es como estar ahí en la azotea de tu casa

Voz 45 34:16 que hay dista aterrice a tu lado Celia actúa siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 46 34:25 Díaz explica Robin que presentan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo

Voz 1995 34:31 tú mismo ser presenta los

Voz 46 34:33 caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Verónica Forqué Javier Mariscal Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez y muchos más

Voz 38 34:46 por maté en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar punto es

Voz 47 34:52 tienes tu cuenta de que cuando que venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco Centre Teddy y un poco de si quieres ver algo en la Tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quiere Paren el móvil un poquito más todavía puestos que hay que presenta el entre diciendo

Voz 48 35:09 disfruta tus Sky de los mejores canales de Pablo series y películas hasta interés dispositivos a la vez sin compromiso de P

Voz 14 35:15 Valencia y ahora por seis el dos cuando veinte gloria

Voz 48 35:18 ves para siempre prueba

Voz 19 35:19 es gratis entonces ahora entran Skype punto

Voz 49 35:24 mira cariño un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 50 35:36 que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 35:52 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:56 vienen todos los miércoles si este miércoles no han venido solo y son tres está Baltasar está María

Voz 5 36:03 esta

Voz 1995 36:06 la impunidad jurisdicción universal la última esperanza de de las víctimas son setecientas páginas de libro es la nueva obra de Baltasar Garzón que básicamente es una gran reflexión sobre la importancia de la jurisdicción universal para cientos de miles de víctimas en todo el mundo María bienvenida además venía alardes hoy hemos venido decididamente hablar del libro de Baltasar Garzón buenos días qué tal Toni buenos días este dicen dicen por ahí que te ha costado porque ya llevan unos cuantos libros publicados este dice que te ha costado sangre sudor y lágrimas que es el número te

Voz 0269 36:43 PC pero sí han a varios varios años digamos más intensamente los dos últimos pero

Voz 51 36:54 lo ha sido un

Voz 0269 36:56 un grandísimo esfuerzo porque era era complejo es complejo escribir en la historia de la jurisdicción universal de los casos y finalmente gracias a la colaboración como digo en los agradecimientos de muchas personas

Voz 0593 37:12 ir de la fe

Voz 0269 37:13 dación de Internacional Baltasar Garzón y de abogados fiscales victimas he podido he podido terminar y hacerlo digamos digerible para que no sea a pesar de que son setecientos

Voz 1995 37:32 no está mal pero

Voz 0269 37:34 pero la el modo de que escrito se mezcla a lo menos posible términos técnicos ir relatos de las propias víctimas de los propios protagonistas e simulando a veces en situaciones pero con contenidos ciertos reservando identidades en algunos relatos por obvias razones que se refieren a víctimas y a personas afectadas ir de esa manera entre la ficción realista la realidad el relato personal eh se hace muy muy muy llevadero y sobre todo se puede leer por por partes es decir cada capítulo es un hecho diferentes Argentina es Siles la memoria histórica en España es Paraguay esa África es cada uno de los hitos es eh EEUU ahí todas las torturas represión es este Yvette en fin hay on procurado recoger en una sola obra todo lo que ha sido la lucha por la jurisdicción universal la lucha por las víctimas desde mil novecientos noventa y seis a diciembre de dos mil dieciocho todo lo que ha sido la acción de víctimas jueces fiscales abogados que realmente ha sido muy grande muy difícil y lo está siendo en este momento porque no es el mejor momento para la jurisdicción universal precisamente por eso es el momento de ponerlo sobre la mesa denunciarlo y seguir peleando por la Liga

Voz 1995 39:24 me ocurren todas las familias padres madres los hijos son los primeros fans y los primeros críticos María qué te ha parecido el libro de Baltasar Garzón No a la impunidad

Voz 0269 39:37 bueno yo sola le ven

Voz 52 39:43 demente cuando lo ves dice según qué mal te hace el libro pero es que no puedo tener mayor críticas que que es muy grande y así a priori puede ser que no te entre por los ojos porque realmente es lo que él decía no tú lo puedes entrar e leer por fascículos es decir lo puedes leer me interesa lo que hubo ocurrió en Argentina me interesa ir poco a los puede ser un libro de consulta yo creo que igual que hizo con el fango es un libro que al final queda de cabecera para todos aquellos que queramos saber un poco más tener datos reales de de lo que ha ido ocurriendo yo vengo trabajando con la Fundación en la jurisdicción universal para la consecución de la jurisdicción universal plena desde su fundación nunca mejor dicho de la función e ir realmente es que creo que es un instrumento que facilita o sea que que realmente es el que acabaría con la impunidad de muchos crímenes y que realmente está de mano de las víctimas y es una pena que la tengamos por ejemplo en este país cercenada mañana es el aniversario de la última ley de jurisdicción universal eh de dos mil catorce cuando ya prácticamente desaparece la jurisdicción universal en nuestro país por todas las trabas que suele genera ir eh como hemos venido trabajando realmente ha sido esa herramienta que las víctimas utilizan para buscar la justicia en los otros lo en lugares diferentes adonde se les está negando

Voz 1995 41:08 porque he dicho que no está en su mejor momento que después de trabajar mucho y en tu casa además en primera fila por conseguir esa jurisdicción universal dices que no está en su mejor momento

Voz 0269 41:19 lucha continua frente a los poderosos no olvidemos que el instrumento de la jurisdicción universal se ofrece para combatir aquellos crímenes como genocidio como lesa humanidad como crímenes de guerra como terrorismo como crimen organizado ir en muchos casos eh la primera parte es decir de genocidio lesa humanidad guerra no interesa que se persigan porqué porque los responsables normalmente han estado o están en el ejercicio del poder tienen capacidad no sólo politica o militar sino también económica para frustrar cualquier investigación en este libro se cuenta la historia de muchos esfuerzos de héroes y heroínas de la jurisdicción universal pero sobre todo de la lucha contra la impunidad hice cuenta también cómo se han sido son de saber qué vías de esperanza hay necesidad de combatir retos para qué si en vez de restringirse se expanda esa jurisdicción universal nunca fue fácil nunca lo va a ser las últimas decisiones del Tribunal Constitucional español han sido la reinventar ir eh renunciar a su propia doctrina establecida en dos mil cinco y que nos puso al frente en el mundo en la lucha contra la impunidad hay por la jurisdicción universal ahora bueno han plegado velas sea vuelta atrás pero es lo de siempre dos pasos hacia adelante uno hacia atrás y así vamos avanzando pero precisamente lo que pretendo con este libro es poner el acento en la necesidad de seguir combatiendo en serio que Saleh muy fácil ya lo verás

Voz 1995 43:15 da la impunidad ese libro me gustaría que escuchemos a Luis Moreno que es el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional cuando relata un asunto que tú conoces muy bien controlada los juicios que se llevaron a cabo la di en la década de los ochenta en Argentina contra la dictadura militar y habla de la dificultad de hasta dónde se puede llegar en la cual

Voz 27 43:32 la justicia en esos casos como elegíamos quién puede criterio ir a juicio va de personas imposible un acuerdo siete de por y me encuentro con un explica de Becks te pregunto Fede comisión en Alemania usted siempre va contra muchos buen elegimos veintidós según la acata el criterio ligar porque vendidos frente dice bueno el Tribunal de Núremberg había XXII sillas elegimos vendidos

Voz 0269 44:06 esto es así si se escucha este pasajes se recoge en uno de los en el entonces mental de Kout sale mencionado en este libro precisamente Philips al muro de estos mecanismos de lucha por la ampliación de la jurisdicción universal pero aquí a mi me gusta en el libro el relato de algunas víctimas testimonios que eh no

Voz 3 44:32 no eran conocidos son muy poco conocidos muy descaro

Voz 0269 44:36 penados hasta el punto de que en algunos casos detenido que disimular la identidad que te da idea la crueldad tan tremenda que se ha hecho en tiempos no muy pasados contra las víctimas a base de torturas maltrato desapariciones etc

Voz 52 44:59 mira la jurisdicción universal para aquellos que no somos jurista Si yo he tenido que trabajar ahora bueno desde que naciste en términos purista pero tengo que trabajar ahora más directamente desde la Fundación para mí es una de esas cosas del mundo del Derecho que te conecta con la humanidad porque realmente a poco que

Voz 53 45:19 la estudie si que

Voz 52 45:22 Ike la IT aproxime sea ella ves que realmente tiene ese concepto de vis víctima universal que lo que quiere decir no es otra cosa que hay una serie de crímenes que ocurran donde ocurran sean perpetrados por quince a perpetrados afectan a toda la humanidad con lo cual el concepto de víctima universal nos nos lleva a mirarnos ya entendernos como humanos estos debates como el que decía Luis Moreno Campo en de Kout que hemos producido también desde la Fundación es son interesantísimos claro hay crímenes que son perpetrados por mucha gente contra mucha gente dónde dónde está el límite donde poner el límite a la Justicia e todo este debate sobre justicia por ejemplo de procedimientos como los que pueda haber en Colombia ahora dónde

Voz 1995 46:12 lo cierto es que la la jurisprudencia universal un día concreto día dio esperanzas al mundo sobre esa justicia universal

Voz 24 46:21 la noticia de la detención del general Pinochet ha sorprendido al mundo y ha causado

Voz 5 46:26 auténtica conmoción en Chile

Voz 1995 46:30 en el auto que el juez Garzón ha redactado el año mil novecientos ocho esa detención como cuenta reto de abogada de derechos humanos cambió la perspectiva de hasta dónde se podía llegar gracias a la jurisprudencia universal

Voz 3 46:44 como abogado de derechos humanos estaba acostumbrado a perder juicios aunque tuviera razón fue la primera vez que ganamos para mí

Voz 0269 46:52 de momento el derecho penal internacional cobró

Voz 1995 46:54 el sentido y es que desde los juicios de Nuremberg hasta esa detención ese sobre los dos casos realmente los que se establece ese ese código por el que entre otros Baltasar Garzón María luchan vamos a hacer una pequeña pausa enseguida se

Voz 5 47:11 Toni Garrido Cadena SER

Voz 3 47:14 el tiempo es oro Icon Samson puedes dedicar la lo que de verdad

Voz 21 47:17 importa por eso en Hipercor y El Corte Inglés tienes las lavadoras Samsung trash con las que opten tras el lavado que esperas en la mitad de tiempo gracias al doble giro de su tambor

Voz 43 47:26 además hasta el día trece lleva tela con un quince por ciento de descuento y financiación hasta en veinticuatro meses y con todas

Voz 44 47:32 esta has de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 25 47:36 invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius ahora inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 15 47:47 sí

Voz 16 47:54 conecta con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 17 47:57 a becas los tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy por

Voz 54 48:08 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres de SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias yp protagonistas SER Deportivos

Voz 24 48:18 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 1508 48:27 la expandir a los niños del Congo no venías un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria libre si el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificado

Voz 14 48:48 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que vienes lo va a Fernando

Voz 1508 48:53 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis veinte enterado que extremen Nos arruinó culturalmente

Voz 14 49:00 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 43 49:04 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 14 49:07 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser yo por qué no estoy ajena

Voz 1508 49:17 y qué estás haciendo así como comenté a un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 14 49:23 la Ventana séptima temporada con Carles

Voz 39 49:31 a estas unas gambitas del estadio de fútbol de Balaídos

Voz 0593 49:35 ese sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan considera

Voz 39 49:38 el resto del público

Voz 1645 49:42 y esto es la fiesta Carrusel deportivo meditó en Garcés ornitólogo profesional sino bien yo dirijo el proyecto a veces esta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo son los mejores del mundo nadie está punto ahora mismo con un arma y estoy leyendo un papel Carrusel deportivo de

Voz 39 50:03 por tipo Jaric

Voz 55 50:11 usted como no

Voz 19 50:13 soy una mujer

Voz 56 50:16 vivir gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien toda queda ya lo mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso estupendo sólo oyente de la cadena

Voz 19 50:27 venga Roy magnífica para oyentes que sepa logra

Voz 56 50:31 hoy la ciudad de verdad hoy Lahoz

Voz 57 50:33 bueno tampoco se pase

Voz 58 50:39 cuenta con las vas no quepa

Voz 19 50:56 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 51:07 buenos días la Fundación Española del Corazón recuerda que hay muchos falsos mitos sobre la salud cardiovascular de las mujeres por ejemplo suele asociarse el infarto a los hombres pero la realidad es que la enfermedad cardiovascular también afecta a la mujer pero un poco más tarde por regla general unos diez años después que a los hombres los expertos recuerdan que ellas sí están concienciadas con la necesidad de hacerse una revisión ginecológica al año pero deberían hacerse también un chequeo cardiovascular una vez al año

Voz 19 51:36 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE no te quedes sin jugar y pides Eloy ya a tu vendedor de la ONCE pero en puntos de venta autorizados hoy en juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 18 52:04 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 52:08 no a la impunidad es el nuevo libro de Baltasar Garzón jurisdicción universal la última esperanza de las víctimas y de ello hablamos con Baltasar y con varía cada vez que hablamos de la jurisdicción universal nuestra mente exactamente habla piensa y crímenes de guerra en dictadores en torturas y sin embargo en el libro Baltasar habla de la importancia de ampliar esa lista de delitos a los que ha de llegar la persecución universal uno de ellos como explica la abogada Polly Higgins experta en Derecho ecológico es el que tiene que ver con el llamado Ecofin

Voz 0137 52:43 hoy en día sigue sin ser un crimen causar destrucción y daños masivos a mayor daño destrucción es decir a más eco dio se generan más conflicto sin más guerras y así más daño y destrucción el Cirio conflictos y acabamos con guerras de recursos ya hemos tenido una guerra por agua cuando dices que es un sitio

Voz 1995 53:00 siguiente es bien a Baltasar poniendo en el dedo señalando al futuro no solamente al pasado está bien hay hay que perseguir la justicia en todos los ámbitos pero también hay que perseguir hallando ocurra en el futuro si

Voz 0269 53:13 lealmente lo pienso así creo que se está perdiendo un tiempo tremendo en la clase política a nivel internacional hablando mucho como debe ser sobre cambios climáticos y demás sino dotando de estructuras jurídicas y judiciales para hacer efectivo y aterrizar esa ese combate la jurisdicción universal es un mecanismo hoy un instrumento ideal lo que pasa es que los gobernantes tienen especial fobia a la jurisdicción universal es que la defienden cuando están en la oposición y cuando llegan al poder se olvidan de ella de ella y comienzan a restringir la en el tema climático en el tema medioambiental a financiero antes o después espero que sea más pronto que tarde se instaurará la aplicación de ese principio pero quizás cuando lo hagamos sea demasiado tarde hemos visto a lo largo de la historia y este libro que publica la editorial Debate es buen ejemplo de ello como son las consecuencias de los desastres que los gobernantes hacen en los cinco continentes ahora estamos en situación de prevenir para el futuro utilizando todos los mecanismos jurídicos sin embargo no lo hacen la pregunta que habría que hacerles porque la exigencia de responsabilidades hay movimientos como la juventud hasta ahora por la lucha contra a la la los crímenes en tales que se está produciendo en todos los viéndonos los políticos hagan ustedes salgo hagan ya bueno este libro es una denuncia en ese sentido también

Voz 52 54:53 yo creo que de alguna manera eh como siempre la destrucción el crimen organizado el crimen ellos van a toda pastilla mucha no llevan años luz mientras no seguimos debatiendo qué podemos hacer conceptúa cuando lo que falta realmente es uno poner las ideas en marcha que es voluntad política que allá pues jurisdicciones nuevas que se trabajen dejemos de teorizar empecemos a buscar realmente soluciones a buscar vías de perseguir ese tipo de crímenes

Voz 1995 55:25 vale tenemos cuatro minutos último déjeme que pongamos también que hiciéramos algo que tú señoras el libro uno la impunidad y me gustaría que escucháramos este este sonido del silencio de otros

Voz 53 55:38 a mi abuelo levantaron la paz porque no decía dónde estaba subsistir Ming

Voz 5 55:43 mi padre fue uno de los esclavos del franquismo han pasado casi veinte catorce

Voz 1995 55:52 los votos del PP Se aprueba una una reforma de la jurisdicción universal en en en España cuál es la situación aquí ahora

Voz 0269 55:59 los situación aquí ahora es muy negativas se redujo con esa ley el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado bien alguna resolución la última de veinticinco de febrero de este año respecto del caso Tíbet lo que dice es que la jurisdicción universal se puede limitar por vía legislativa que no afecta a esos derechos fundamentales y que no es un patrón Antonio indeleble de de la humanidad yo creo que el mal ejemplo que está dando la justicia española en sus más altas instancias respecto de la jurisdicción universal es el sale demandará por generaciones futuras creo que se están equivocando Do it debería de eh es como un patrimonio de las víctimas y de toda la humanidad ese instrumento de jurisdicción universal no generar espacios de impunidad por eso en el libro se dice la última esperanza de las víctimas es un grito contra los poderosos y es un grito en el que la sociedad civil se tiene que unir y hacer no soy ir en todas esas instancias que

Voz 3 57:04 prometen prometen prometen y no cumplen

Voz 0269 57:07 le gusta mucho término

Voz 1995 57:10 tengo aventura de Sousa otras que hace el prefacio la verdad caliente la razón caliente desde una una razón que quema argumentaba Hay expuesta en este libro No a la impunidad de Baltasar Garzón

Voz 11 57:24 decisión universal la última esperanza de

Voz 1995 57:27 que las víctimas pues ya tenemos que te gustaría no varia claro que sí tenemos vendible y ha dicho Baltasar que es fácil leer que muchos no conocer en profundidad y es verdad que a veces os libros

Voz 52 57:38 doy fe que soy de las que me asusto cuando ve estorchos eh

Voz 1995 57:41 vale setecientas páginas de maravillosa seguro pero setecientas páginas del juez Baltasar Garzón en No a la impunidad muchísimas gracias como siempre verdadero placer