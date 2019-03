Hoy por Hoy (13/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:10 buenos días vamos a empezar en el Congreso porque ahí está la última hora está reunida la Mesa de la Diputación permanente para conocer el dictamen de los letrados de la Cámara sobre la forma en que pueden tramitarse los decretos leyes aprobados por el Gobierno tras la disolución de las Cortes lleguen lo que era importante parece que esos textos podrán modificarse en la Diputación Permanente José María Patiño

Voz 1108 00:30 sí en efecto José Antonio en su informe avalado como dices pues la Mesa de la Diputación permanente los letrados de la Cámara Baja abre en esa vía que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas a los decretos ley aprobados por el Gobierno en caso de que sean con validados

Voz 0985 00:44 por supuesto y luego tramitados como proyecto

Voz 1108 00:46 ahí se debatirán enmiendas a la totalidad no de devolución parciales antes de que se constituyan las nuevas Cortes el veintiuno de mayo de esta manera la Diputación permanente podrá proceder a esta tramitación incluso durante la campaña electoral Prendes Prendes es el representan de Ciudadanos en la mesa haya sido defiende son más este mal

Voz 3 01:07 todavía en campaña electoral lo que es la separación de poderes y saber cuáles son las funciones que le corresponda lo que no podemos aceptar este atropello de que se pretenda incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas que ese la esencia de la función legislativa la vamos a defender y por eso vamos a pedir esa tramitación

Voz 1108 01:25 ahora aún está por decidir por la presidenta del Congreso cuantas reuniones de la Diputación permanente va a haber en este periodo electoral que abrimos

Voz 1018 01:34 la semana pasada gracias Patiño la suspensión de vuelos con el modelo Boeing siete del siete Max en el espacio un europea no está causando problemas en nuestro país de las cuatro mil quinientos operaciones programadas para hoy apenas diecisiete estaban previstas con este aparato según datos de AENA todas sean reemplazados y mayor incidencia para los pasajeros nieve Crespo

Voz 4 01:52 sí de las cuatro mil quinientas veinticuatro operaciones previstas para hoy en toda la red de Aeropuertos Españoles tan sólo diecisiete corresponden a llegadas y salidas de vuelos operados por los Boeing siete tres siete Mc según datos de AENA tras la orden de la Agencia Europea de Seguridad Aérea ninguno de estos aviones puede surcar el espacio aéreo de la Unión estos modelos han sido sustituidos por otras aeronaves de momento no se ha producido la cancelación de ningún vuelo según indican fuentes del operador aeroportuario de hecho nueve de estos aviones Boeing siete tres siete han pernoctado en distintos aeropuertos de la red española siete estaban ya estacionados y a dos de ellos que les pilló la medida de la ESA en pleno vuelo y se vieron obligados a aterrizar uno en Alicante y otro en el aeropuerto de Gran Canaria en las últimas horas más países de distintos puntos del globo se han sumado a la decisión de la agencia europea y han cerrado su espacio aéreo estos aparatos son ya más de una veintena sin contar a los miembros de la Unión los últimos Egipto Tailandia y Líbano

Voz 1018 02:39 a falta de una explicación oficial del fabricante los expertos en seguridad aérea coinciden en sugerir un problema informático de Software como causa de los dos accidentes registrados con este modelo el primero O'Toole el último el pasado domingo ambos de consecuencias fatales para los ocupantes a primera hora hablábamos aquí en La Ser en Hoy por hoy con Antonio Mota que es experto en ingeniería aérea

Voz 5 02:56 esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión por tanto en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensarla

Voz 1018 03:17 hora doce y tres minutos todos los días hablamos del Brexit pero parece que su interés es mínimo al menos para los eurodiputados los escaños del Parlamento Europeo tienen ahora mismo muchos huecos vacíos en el debate sobre el bloqueo político en el Reino Unido y eso que el negociador de la Unión Michel Barnier ha alertado de que Riego de una retirada británica sin acuerdo nunca ha sido tan grande Griselda Pastor

Voz 0419 03:36 exactamente sí ha sido un debate con la cámara semi vacía aunque ahora está ya algo más llena porque se acerca el momento de los votos sin duda y sin tus los presidentes de la Comisión en el consejo que han delegado su presencia en la sala en la que a la espera del voto de esta tarde

Voz 0985 03:49 se repite el mensaje de tomarme calma a nivel

Voz 0419 03:56 decidido Dolors respetuoso orondo calmados pero decididos a defender nuestros intereses ha vuelto a reiterar Michel Barnier el negociador europeo hoy hay que decir criticado por el ala derecha euroescéptica que con voz de quién fue en Alemanía ex presidente de su patronal considera que la estrategia negociadora europea es un error

Voz 1018 04:16 volvemos al juicio del proceso ya dieciséis sesiones en el Supremo y es la primera vez que la Fiscalía pide que se investigue por falso testimonio a un testigo concreto Jaume Mestre que fue responsable de Difusión de la Generalitat Alberto Pozas

Voz 0055 04:28 si el juez ha dicho que esperarán a estudiar todas las pruebas pero el fiscal ha sido claro pidiendo que Jaume Mestres sea denunciado por falso testimonio por sus no me acuerdo sus no lo sé Preguntado por las campañas publicitarias de más de cuatrocientos mil euros encargadas por la Generalitat desde hace una hora otro testimonio relacionado con la posible malversación de fondos públicos Albert Royo

Voz 6 04:46 Prada de visitantes para estas fechas porque ellos querían estar en Catalunya durante esas fechas para ver qué es lo que eso es lo que sucedía dijimos de acuerdo a

Voz 0055 04:53 la fiscalía acusa de pagar más de cuarenta mil euros salidos del diploma para alojar a diputados internacionales legitiman el referéndum ilegal ha dicho primero que su visita no estuvo relacionada con uno de octubre después ha reconocido que sí

Voz 1018 05:04 en una comunicación con Melilla la Fiscalía investigará un posible caso de abusos sexuales contra una menor de trece años por parte de cuatro compañeros de colegio también menores de edad Toñi Ramós

Voz 1941 05:14 ahora el director provincial del MEC comenta que tras los días de expulsión se está valorando si trasladar a los menores de centro o no a esperas de los resultados y el dictamen judicial reconoce que los propios alumnos reconocieron los hechos Juan Ángel Berbel

Voz 7 05:29 eh cuando comparecen a jefaturas de estudio los cuatro menores que que estaban uno reconoce que ha estado eh que se ha quedado en la puerta de los servicios controlando que no que ningún adulto se percatara eh que se iba a producir esa situación IB3 ese meten al baño con ella ir la mano se eh

Voz 1941 05:50 la chica fue socorrida porque un profesor que estaba de guardia escuchó los gritos pidiendo auxilio

Voz 1018 05:55 que todavía con Isabel Quintana Carlos Cala Juan Cotino

Voz 0824 05:57 señalado como el Roldán del PP en el caso erial así es como le han bautizado los investigadores tras la declaración de Beatriz García Paesa sobrina del antiguo espía Francisco Paesa que asegura que el ex director de la Policía con Aznar constituyó dos sociedades para Zaplana en Luxemburgo con seiscientos mil euros en metálico eh

Voz 0325 06:13 detrás de los Veinticinco jefes de los centros de salud de Vigo vuelven a presentar su dimisión esta vez irrevocable critican que la precariedad y el abandono están provocando una mala atención a los pacientes y piden que se marche el gerente del área sanitaria más de un centenar de agentes de la Policía Nacional están participando desde primera hora de la mañana en una nueva redada contra el no

Voz 0824 06:29 el tráfico en el Campo de Gibraltar el objetivos desarticular por completo tres clanes especializados y dedicados al menudeo de cocaína heroína

Voz 0325 06:37 sin deportes esta noche se completan los partidos de vuelta los octavos de la Champions desde las nueve el Barça recibe al Olympique tras el empate a cero en Lyon y a la misma hora valle de Munich Liverpool también sin goles en el partido de ida además arranca hoy la nueva era de Zidane en el Real Madrid con el primer entrenamiento en Valdebebas

Voz 1995 06:52 esto en estos algo de lo que tenemos de momento pues de eso hablamos ahora muy bien de lo de esta noche José luego te escuchamos decir

Voz 2 06:59 hoy por hoy hora doce

Voz 8 07:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 07:11 a ver con mentalidad positiva vale muy importante sobretodo la mentalidad pues se cayó el Madrid Barça anoche cayó el Atlético mentalidad apósitos emite conmigo mentalidad positiva pues no sé tío

Voz 9 07:28 sentido pensamiento positivo plenos ganar vamos a Ana darnos Jordi Martí repite conmigo vamos a ganar pasa nada todo vamos a aclarar tocarlas abrir pero saldremos adelante los alegrar vamos a ganar somos los mejores pero somos tenemos a Messi tenemos a Messi es la de ahí deseada

Voz 1995 07:50 a esto hay que decírselo mucho lo tengo en bucle una y otra vez hay que respirar respiremos

Voz 9 07:57 bueno eso estamos lentamente bucle

Voz 0985 08:05 para los momentos de debilidad Toni para los momentos de debilidad un poco de miedo perdón eh más que miedo como de respeto oye que estamos en Champions ya hemos visto muchas barbas auténticamente peladas y chamuscado ayer lo por lo tanto cuidado el Olympique de Lyon es una castaña es un buen equipo pero el Barça tiene a Messi al frente Messi nos dijo en voz alta y clara que es la linde ahí deseada ya ello nos agarramos para esta noche hacer un partido en el que el público marque ya el uno a cero ya tocará sufrir tan seguro Tom saldremos adelante esto me pregunto

Voz 1995 08:45 desde el más absoluto respeto tu esto como lo

Voz 0985 08:47 en un día como hoy como los dioses pues con una gran intensidad con muchos nervios con la proximidad del Carrusel eh en fin que ya cuando tú a esta hora ya ya ya anoche ya con Manu ya estaba nervioso ahora los sigo estando más porque es mucho lo que está en juego oye es mucho lo que está en juego piensa Tom que el Barça ha sufrido varias debacles consecutivas en la Champions nos toca sí yo yo creo que esta noche no vas a disfrutar con con el partido de las cinco cero si Pérez digo la tensión va a estar muy presentes estén presente totalmente la tensión va a estar muy porteros para los que somos seguidores de Fútbol Club Barcelona luego un espectador eh partidario se instala en el televisor un partidazo pero sí

Voz 1995 09:33 el fútbol lo de es que desde el sentimiento

Voz 0985 09:35 vive de otra forma claro claro pero Jordi por ejemplo lo de ayer

Voz 1995 09:40 es que todo puede ocurrir es que no disparo entre los tres palos en ningún es que todo puede ocurrir venían con un dos cero fíjate que que que plantearme

Voz 0985 09:52 por eso puede ocurrir todo puede ocurrir ya nadie someta a nadie todo está muy equilibrado por lo tanto máxima cautela máximo respeto pero ojo o Tony también confianza en tu Barça en las últimas fotografías que tenemos de este Barça que ha sometido al Real Madrid que es fiable atrás pero que hay

Voz 10 10:10 sí hay tradiciones Jordi ir el el culé de toda la vida

Voz 1995 10:14 es es sufridor vamos a sufrir os vais a sufrir que vecinos eh

Voz 0985 10:19 mira de este momento digo UCO te digo tocará sufrir pero saldremos adelante si

Voz 1995 10:25 vale es es saldríamos adelante entendemos

Voz 11 10:27 a las Express aspiramos esa es la actitud aire

Voz 1995 10:35 da jugar pero me gusta este otro mantra está a ver qué os parece

Voz 10 10:41 cinta de Le hacia Elena digno además en me le va a jugar finalmente en Belén

Voz 0985 10:48 me temo que me temo que no porque la lesión todavía renqueante ya dijo Valverde anoche que él no quiere arriesgar está Coutinho bueno Autilla un hombre desaparecido bueno ahí tienes oportunidad para revertir tú sus últimos partidos tan discretos aprovecha esta noche para recuperar jerarquía Coutinho cumple con las expectativas

Voz 1995 11:10 bueno nosotros vamos a cumplir con las expectativas seguro a disfrutar pase lo que pase con el mejor programa de deportes que se hace en la radio de este país

Voz 0985 11:23 nosotros lo vamos a disfrutarlo

Voz 1995 11:26 no sé cómo explicar sufrir a veces también es divertido tome usadas durante noventa minutos ojalá que sea ojalá que sean solo no vengo

Voz 9 11:36 yo he tiene razón todo Andoni

Voz 0985 11:38 eran momentos de sufrimiento pero creo que insisto eh por las razones que antes te he dicho creo que Barça saldrá adelante y ayer en Australia ayer lo de Cristiano pues me pareció brutal yo ya sé que hay mucha gente que hoy se ensaña con el Atlético de Madrid me gustaría ayer haber visto a medio a medios a la mitad de los equipos de Europa para contra contra el la la la oleada tan agregó te va tan intensa de la Juventus con treinta y ocho centros laterales Toni treinta y ocho centros laterales animado Tom como Cristiano rematando esos balones hay hay que reconocerle que es el mejor rematador otra cosa es que como deportista deja mucho que desear porque es una mancha

Voz 1995 12:16 la es así pero bueno ya ya no para los conocemos Jordi a nadie le asombra Bryce decirlo hay que decir lo que es lo que esto viene del otro gestor se final pero Olot

Voz 0985 12:30 el otro el otro Toni yo leve un punto de cómo te espontaneidad en el de Simeone di mira que iba a ser una palabra que esto tenemos pero el otro me pareció ya un resentimiento de decir

Voz 1995 12:44 si es que no pueden utilizar las palabras gruesas que

Voz 0985 12:46 el pasan por la cabeza me pareció un mal gusto tan premeditado este resentimiento insisto un rematador como nunca ha habido salvando la distancia con Messi pero como deportista ya son muchos los gestos negativos que acumula Toni perdona nada que comentar

Voz 1995 13:06 ahora la suerte del mundo están a todos los culés esperamos que por fin el Barça nos represente a todos a la próxima ronda no pasa nada no pasa nada no nos vamos a positivo par de velas ante la división de energía

Voz 9 13:19 sí Jordi Planeta

Voz 0985 13:22 como reventón y como siempre a la Moreneta yo no les pido un milagro no se le piden milagros a la Madre de Dios pero si se le pide que nos proteja y en eso estamos bueno pues son interesantes

Voz 9 13:33 apunte si Jordi un abrazo a la resurrección

la prueba de agudeza auditiva es Simeone o Theresa May correcto es Theresa May o el malo correcto también la cocina del CIS el pucherazo de Ciudadanos a Podemos se le ha pasado el arroz día Casado BOC le está robando la merienda de deberíamos empezar a hacer las críticas a los partidos políticos en Trip Advisor más populista vale el tuit del dirigente del PP Rafael Hernando cuando asegura que Pablo Casado apuesta por la vida con una ley de maternidad mientras el PSOE lo hace por la muerte con una ley de eutanasia aquí según recoge en salir de fiesta hay beber le hace le convierte en mejor piloto a cuánto está Ferrari de fichar a Ernesto Sevilla