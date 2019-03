Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco

Voz 1727 00:24 qué tal está muy buenos días Pablo Casado ha vuelto a tropezar con la maternidad el dirigente popular insiste una y otra vez en que una de sus prioridades políticas es fomentar la natalidad en España una preocupación comprensible si miramos las estadísticas del INE el problema no es ese claros sino la confusión la mezcla de políticas y de efectos ya patinó al vincular la sostenibilidad del sistema de pensiones con el aborto por ejemplo y ahora tropieza con otra piedra de enorme sensibilidad los derechos de las mujeres inmigrantes que no tienen papeles el Partido Popular ha tenido que aclarar que Pablo Casado no propone blindar frente a la expulsión a las mujeres papeles que entreguen sus hijos en adopción algo así como un trueque tú me entregas al niño yo te protege frente a la deportación sea montado tal revuelo que Génova tuvo que salir anoche mismo atizar dicen que se refiere a garantizar la confidencialidad de sus datos en el proceso de adopción para que no se utilicen para ser expulsadas y argumentan también los populares que se trata de ampliar a todo el país un protocolo que ya está en vigor en la Comunidad de Madrid bueno pues Pachuca Fernández que es abogada experta en trata aclaraba anoche en Hora Veinticinco que lo que propone Pablo Casado ya está garantizado por ley en toda España

Voz 3 01:46 es una mujer que quiera dar a su hijo en adopción lo hace esté en situación regular o irregular con absoluta garantía de confidencialidad día la ley de Extranjería prevé la posibilidad de suspender las expulsiones de las mujeres que están embarazadas

Voz 1727 02:01 bien el Congreso debe dirimirse hoy otro asunto muy complejo ciudadanos quiere que los letrados de la Cámara digan si se puede modificar con un decreto de ley del Gobierno una ley orgánica no es un asunto menor porque si esa practicase admite un hipotético gobierno de Vox por ejemplo podría modificar buena parte de estas normas de convivencia así que afinar el procedimiento es clave como siempre en democracia el problema es que las reticencias de Ciudadanos se refieren al decreto ley con la extensión de los permisos de paternidad que es un asunto que tiene un amplio consenso político mucha demanda social el Gobierno y el PSOE dicen que no toca el núcleo de la ley orgánica y acusan a Rivera

Voz 4 02:46 suyos de filibusterismo puedo que no podemos aceptar este atropello de que se pretenda incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas vamos a seguir ampliando derechos y libertades para los españoles aunque si aprendes aunque le pese a Pastor lo que han hecho hoy es muy muy grave raya la prevaricación

Voz 1727 03:06 eran el socialista Rafael Simancas y el de Ciudadanos Ignacio Prendes es jueves catorce de marzo y a partir de hoy la Junta Electoral va a estudiar las alegaciones del president de la Generalitat a la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos para preservar su neutralidad Quim Torra apuró el plazo al máximo ir respondió Aimar Bretos buenos días buenos días con uno

Voz 0027 03:33 alegando que es una orden difícil de cumplir porque no todos los edificios que lucen lazos amarillos dependen del Govern ha ido más lejos en Twitter donde Torra ha calificado la orden de un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español

Voz 1727 03:45 la ministra de Justicia Dolores Delgado avisaba a santo

Voz 5 03:47 se quitarán desaparecerán los lazos porque no puede ser así seguramente que se le impondrá una sanción como no puede ser de otra manera eh la ley

Voz 1727 03:58 habrá cumplir siguió hoy comienzan el Tribunal Supremo la declaración de uno de los testigos más esperado la del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero

Voz 0027 04:06 que se pueda acoger a no declarar porque está a la espera de juicio por estos hechos en otro tribunal Trapero está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional la Fiscalía pide para él once años de cárcel por rebelión

Voz 1727 04:16 el Parlamento británico vota hoy otra vez es ahora sí pide un aplazamiento del

Voz 0390 04:20 Brexit tras descartar ayer por

Voz 1727 04:23 la mínima las rupturas sin acuerdo con la Unión

Voz 0027 04:26 por sólo cuatro votos salió adelante una de las enmiendas que se votaba rechazando el Brexit a las bravas Theresa May lanzó un reproche a la cámara

Voz 6 04:33 Luis mixtos

Voz 1727 04:36 ahí

Voz 7 04:37 a la que pidió que asuma de una vez

Voz 0027 04:40 muchas de sus decisiones en Estados Unidos Donald

Voz 1727 04:43 ahora se suma al resto del mundo y deja en tierra también los aviones tres siete tres siete Max sentencia de paso a Boeing lo que ya está solventado al menos en España son los problemas de Whatsapp Instagram Eiffel

Voz 0027 04:58 el servicio estaba parcialmente caído desde media tarde de ayer era imposible mandará audios mandar imágenes utilizar la aplicación Messenger subir imágenes en Instagram los problemas se han registrado en al menos veintidós países

Voz 1727 05:15 y en los deportes Messi no falla y mete al Barça en los cuartos de la Champions Sampe

Voz 1161 05:19 parece día de la marmota pero es verdad por ser un décimo segunda temporada consecutiva cinco uno al Lyon dos de Messi uno de penalti dos asistencias además Adén velé Piqué el otro lo marcó Coutinho Messi sobre el posible RIP

Voz 1293 05:30 vale Movistar no son todo muy complicado así que no nada para esperar el sorteo y ver quién no toca hay equipo pues bueno como si que suben tu quince recién Liverpool sí que toque quinto que iba a ser

Voz 1161 05:43 pero el Barça será el único representante español en el sorteo de cuartos clasificado también ayer el Liverpool ganó uno tres al Bayern de Munich ambos se suman Ajax Tottenham Manchester City Manchester United Oporto Juventus

Voz 0978 05:56 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy van a subir las temperaturas máximas un ascenso que será mucho más evidente en las tardes de mañana viernes y el sábado con ambiente un poco cálido en gran parte del país y cuidado que está ahora todavía no se nota este ascenso en la andó a punto de hacerlo gran parte de la meseta norte y en pueblos de la ibérica tenemos que abrigarnos más que las últimas mañanas en todo el país todavía con algo de viento que sin desaparecer todavía seguirá soplando especialmente el cierzo en todo el valle del Ebro y muchas horas de sol desaparecerán incluso las nubes del Cantábrico con temperaturas máximas esta tarde en la mayor parte del país entre los quince y los veinte grados se superarán con facilidad los veinte en el sur de la península y Canarias

Voz 10 06:47 estamos quemando el aire porque

Voz 11 06:48 de los motores y los pelos con productos aerosoles lo son les van quemando la tele de los playero los playeros ensuciando las lolitas barquero

Voz 12 06:56 Marta anima al palo del Green Peace Pirlo de Greenpeace

Voz 10 06:59 ya no sabe decir bomba nuclear sólo te María su piel véase ponen visón de gala con problemas para

Voz 1727 07:07 José hable hay que cuidar el medio ambiente es a lo que urge Naciones Unidas que lamenta la inacción de los gobiernos pero cómo hacerlo como cuidar del medio ambiente cómo frenar el cambio climático hoy a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias recibimos en este estudio a la ministra del ramo que se suele decir a la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera que ha tenido ocho ocho meses muy muy convulsos en el Gobierno con este asunto Toni de la Fuente buenos días buenos días Pepa

a partir de las diez una hora

Voz 1889 08:37 a partir de las diez una hora

los premiados Malú David Bisbal o Pablo Alborán Agustín

Voz 10 08:56 a la calle de la caña con que fumo con el uso hasta mañana

aprovechando que tenemos hoy a la ministra Rivera queremos escuchar sus inquietudes por la contaminación por el calentamiento global por el cambio climático por las consecuencias económicas que pueden tener las medidas que hay que poner en marcha para frenar ese cambio climático

si es que les inquieta que hay a quién no le inquieta si es que les preocupa que les preocupa y que le reclaman a nuestros políticos en el nueve una cinco dos dos dieciséis sesenta nos mandan un whatsapp un audio aprovechando que vuelve a funcionar ya al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:42 a nosotros es el día no tenemos

Voz 1161 09:45 cansa la verdad escuchar a trescientos

Voz 1727 09:50 dad que vamos a provocar en ansiedad eso sí bueno sigue abierta la barra libre claro por supuesto

porque no hay día en el que la política no nos deje titulares llamativos como los que han escuchado en portada así que todo lo que escucharon lo pueden comentar en el nueve uno

cinco dos dos dieciséis sesenta y en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta es

Voz 1727 10:09 me seis y diez cinco y diez en Canarias imagen Pino

Voz 0027 10:13 hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 2 11:34 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:42 el Partido Popular está intentando desactivar como puede la polémica enorme que ha generado su propuesta de que aquellas madres inmigrantes en situación irregular que den en adopción a sus hijos no sean expulsadas de España hasta que termine el proceso partidos y todo tipo de colectivos mujeres levantan la voz eligieron ayer diciendo que es un escándalo que se vincule así la permanencia en España a la adopción en vista de esa polémica anoche el PP difundió un pequeño escrito diciendo que se le ha entendido mal Rafa

Voz 0931 12:11 buenos días dicen en Génova que paralizar la expulsión de una madre a cambio de que entregue a su hijo es una barbaridad y que esa no es su propuesta lo que quieres según matizan ahora es que los datos de una mujer que una mujer aporta cuando va a dar en adopción a su bebé no se utilicen para iniciar un expediente de expulsión eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias dicen en ese comunicado en la SER hemos preguntado al PP porque presuponen que una inmigrante sin papeles va a dar a su hijo en adopción Nos dicen que por razones económicas sociales y emocionales no por temor a ser repatriadas pero no nos aclaran cuántas mujeres inmigrantes están en esa situación porque no lo saben la propuesta aseguran fue la propuesta aseguran fuentes populares sale directamente de Pablo Casado una iniciativa que el presidente del PP no verbalizó al presentar su ley de maternidad el pasado fin

Voz 0027 12:58 gracias Rafa en un aparente quién da más Vox en Andalucía el partido que sustenta en esa comunidad el Gobierno de PP y Ciudadanos Vox en Andalucía criticó ayer así el trabajo de salvamento marítimo en el Estrecho

Voz 16 13:09 el tema de los inmigrante hay donde ellos van a recoger a soy inmigrante no es un rescate para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes que bueno que los ponen a hacer una llamada para que vayan a recoger

Voz 0027 13:25 es luz Belinda parlamentaria de Vox Juan Manuel Moreno presidente de Andalucía que gobierna gracias al apoyo parlamentario de este partido tuvo que salir ayer a decir que que esto es una

Voz 14 13:34 día me yo creo que esas declaraciones Somoza

Voz 1889 13:37 Bhutto de el calor electoral de la intensidad electoral y de la excitación electoral y son declaración

Voz 0027 13:44 les improvisadas lo de que Salvamento Marítimo funciona como un taxi de inmigrantes a demanda lo pone por escrito en una proposición no de ley que han llevado al Parlamento autonómico en Andalucía y que se está tramitando gracias a los votos

Voz 0882 13:57 de PP Ciudadanos Nicolás Castellano

Voz 1620 14:00 Salvamento Marítimo rescató el año pasado la práctica totalidad de las cincuenta y siete mil personas que trataron de llegar a España en patera su labor además de estar recogida como obligatoria para asistir a cualquier embarcación en dificultades es defendida por las organizaciones que trabajan con los migrantes sean insta

Voz 0027 14:15 a que sí están tan preocupados con supuestas colaboraciones

Voz 1620 14:17 con las mafias que propongan vía segura de llegada y así no asistirán las pateras Andalucía Acoge pide la ultraderecha que hable de los problemas reales de los andaluces Estrella Galán secretaria general de CEAR José Miguel Morales de Andalucía Acoge

Voz 1845 14:30 las declaraciones de Vox comparando el rescate que hace Salvamento Marítimo que referencia a nivel internacional con un servicio autobús es una muestra más del desconocimiento de los acuerdos internacionales que existen que la agencia

Voz 17 14:42 juegue la vida depende únicamente de la situación de desesperación que los países de origen no de la dignísimo labor que de Salvamento Marítimo salvando vidas en el Mediterráneo todos los años

Voz 1620 14:53 Fuentes de los sindicatos de Salvamento Marítimo aseguran que están cansados

Voz 0027 14:56 lo de que los puse en la contienda política y en la contienda política precisamente el PP está difundir entre los suyos un argumentario para intentar comenzó

Voz 0019 15:04 SER al votante de derechas de que no

Voz 0027 15:07 vida su voto entre PP Ciudadanos y Vox de hecho con el argumento de que es mejor no disgregar el voto Pablo Casado ha llegado a pedirla Vox en las últimas horas que no se presente en las provincias más pequeñas en las que menos escaños se reparten Adrián Prado

Voz 0019 15:20 la propuesta de Casado ha caído en saco roto en Vox dicen no a la petición del líder del PP para que los de Abascal no presenten listas a las generales en las provincias pequeñas ante riesgo de que se divida el voto de la derecha

Voz 0027 15:31 se favorezca al PSOE a Podemos

Voz 0019 15:33 lección que lanzaba ayer casado sin merece la pena

Voz 18 15:36 eh por parte de otros partidos nuevos al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosan las filas del Ebro

Voz 0019 15:46 era dar radical en manos de Torra los batasuno la preocupación en el PP es evidente el partido distribuir un argumentario entre los suyos sobre este asunto y en los grupos de whatsapp internos circula un vídeo en el que Epi Blas los personajes de Barrio Sésamo explican así esa misma teoría nuestra provincia de gracias

Voz 19 16:02 sí mil votos para conseguir escaño imagina que un partido constitucionalista tiene novecientos noventa y ocho votos pero Pete poquito botas llegaría otro consiguen así escaños todos esos votos

Voz 0019 16:15 había añaden que de esta manera Pedro y Begoña seguirán usando el Falcon fuentes de la dirección del PP niegan estar detrás de la autoría de este vídeo aunque reconocen que les parece acertado y explica a la perfección su discurso

Voz 0027 16:25 vídeo por cierto en el que ha Begoña Gómez la mujer del presidente se caricaturiza con la cara de la cerdita Peggy

Voz 2 16:34 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 16:37 el Ministerio del Interior le ha puesto escolta al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo es Manuel García Castellón después de que alguien haya nada su casa la semana pasada no forzaron la puerta NYSE llevaron nada no hicieron nada lo que hace pensar que pudo ser un aviso una amenaza eso consideran los investigadores han acordaron

Voz 1161 16:53 según cuenta el diario El Mundo todo hace pensar que el asaltante abrió

Voz 0127 16:56 la puerta con una copia de la llave paseo por la vivienda durante varios minutos y aunque avión familiar del juez en una de las habitaciones y oyó ruidos no le dio importancia porque pensaba que era el magistrado el asaltante se marchó sin ser visto dejando la puerta de entrada de la casa abierta de par en par otro familiar que llegó más tarde llamó a la policía al ver lo ocurrido los investigadores lo califican de aviso mafioso porque el asaltante se marchó sin AVE

Voz 1727 17:18 es robado ni el ordenador con el con el que el juez trabaja ni los documentos que tenía aquí

Voz 0027 17:26 y en el Tribunal Supremo el ex jefe operativo de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero esta ha llamado hoy a testificar en el juicio del Alberto Pozas después de varios días escuchando testigos relacionados con la logística del referéndum y la supuesta malversación de fondos públicos llega el turno del nombre más pronunciado en este juicio por es sí parece que el señor otra vez

Voz 1889 17:44 no no ir a muy colaborador el señor Trapero tenía una actitud de poca colaboración señor mayor Trapero

Voz 1684 17:52 Josep Lluís Trapero es mayor de los Mossos d'Esquadra quién todos apuntan como el responsable del operativo que permitió que el referéndum ilegal pero también como el alto mando que pidió a Carles Puigdemont quedes convocase la consulta él no tiene por qué declarar está imputado por estos hechos en la Audiencia Nacional donde ya ha declarado defendiendo que la policía autonómica catalana cumplió las órdenes judiciales al pie de la letra

Voz 20 18:11 aquella dijo la cosa cumplan la orden judicial con paciencia contención garantizando en todo momento la paz social pues eso es lo que nosotros hicimos

Voz 0027 18:20 allí la Fiscalía pide para él once años de cárcel por un delito de rebelión el president catalán Quim Torra le ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central argumentando por qué no piensa quitar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos tal y como le pedía este organismo que es el que se encarga de velar entre otras cosas por la neutralidad electoral tenía de plazo hasta ayer Torra para quitarlos no lo ha hecho con qué argumentos Joan Bofill un día

Voz 0931 18:43 dónde pues dice que hay muchos edificios de titularidad de la Generalitat que la órdenes muy difícil de cumplir y además que no puede ordenar a todos que quiten los lazos amarillos porque vulneraría la libertad de expresión de los funcionarios públicos de hecho en Twitter poco después calificaba la orden de un nuevo intento de censura de hecho dice que la Junta no está siendo imparcial porque se el ordena esto a petición de un partido de Ciudadanos que está haciendo campaña precisamente en contra de estos símbolos una junta que no sean los reunirá hasta el lunes para tratar esta carta a partir de aquí que es lo que podría pasar pues la Junta podría poner una sanción de hasta tres mil euros a Torra pero además ciudadanos Ibope ya han anunciado que llevarán este incumplimiento a la Fiscalía lo que podría acarrear penas de inhabilitación es lo que ya le pasó la alcaldesa de Bérgamo aventuró suspendida medio año por no quitar las estelada en la campaña del veintiuno de diciembre Pablo Casado anunciaba me medidas horas antes de esta carta de Torra poco después Inés Arrimadas en Twitter decía que su partido haría lo que Sánchez no hace denunciar a este gobernó insumiso

Voz 0027 19:39 ecléctica crítica Casado porque asegura antes el PP les había acusado de crispar las calles por retirar lazos amarillos gracias seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias

Voz 21 19:50 viste de Roig usted ha hecho con un estrechísimo margen

Voz 0027 19:59 apenas cuatro votos el Parlamento británico ha dicho que no quiere en ningún caso una ruptura sin acuerdo con la Unión Europea hoy tiene que decidir el mismo Parlamento si eso significa que le pide a la Unión Europea un aplazamiento del Brexit una prórroga esa parece la consecuencia lógica pero desde hace mucho tiempo la política británica maneja códigos desquiciados e inescrutables corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:21 el Parlamento británico rechazó anoche en dos votaciones la posibilidad de un Brexit sino

Voz 1684 20:26 cuerdo por completo en cualquier circunstancia

Voz 0273 20:28 ya en una enmienda que venció por cuatro votos presentada por una diputada conservadora la moción oficial del Gobierno en el mismo sentido pero más limitada tan bien salió adelante por cuarenta y tres votos de ventaja a pesar de que me había dado orden de votar contra su propia propuesta cinco ministros rebeldes desobedeció la consigna ese abstuvieron puede haber dimisiones May recordó al término de la sesión que lo aprobado no es vinculante legalmente

Voz 22 20:59 la ley en el Reino Unido y en la Unión Europea sigue siendo

Voz 0978 21:02 no que el Reino Unido dejara la Unión

Voz 22 21:05 Lopera sin un acuerdo a no ser que

Voz 23 21:07 otra opción sea aprobada

Voz 0273 21:10 los resultados de anoche abren la puerta a una votación esta noche para extender el plazo de salida los detalles de esa prórroga estarán determinados por las enmiendas que se presenten tampoco hay que descartar que May no intente por tercera vez someter su acuerdo al Parlamento la semana que viene

Voz 0027 21:27 eso en Reino Unido en Italia el ultra Matteo Salvini lleva nueve meses como vicepresidente del Gobierno y titular de Interior pero en su ministerio is sobretodo en el Parlamento le han visto más veces por la tele que en persona es el ministro ausente en las instituciones cosa que no impide que encabece con mucha ventaja en las encuestas en intención de voto corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 21:48 entre mítines de su partido la derechista Liga finales deportivas viajes a la Rusia de Putin a la feria de armas de Qatar festivales de cine o ecuestres el vicepresidente italiano Matteo Salvini ha acudido a su despacho en el Ministerio del Interior un total de unos quince días en los últimos nueve meses así lo revela el diario Il Corriere della Sera de Milán que aporta algunos detalles estadísticos sorprendentes de las tres mil doscientas votaciones de esta legislatura en el Parlamento Salvini sólo ha participado en cincuenta y tres de cada cien debates ha justificado su ausencia en noventa y siete por hallarse en comisión de servicios tras leer el informe periodístico el vicepresidente a refunfuñando

Voz 24 22:29 ahora también estoy pero ahora se concibe me voy al Ministerio y allí está en las sillas doce horas consecutivas sin moverme y luego cantaré un mensaje al Corriere no me puedo mover de la oficina comentaba con sorna la modernidad lo fichó

Voz 1161 22:49 el IVA desde que ocupa la vicepresidencia

Voz 0946 22:52 Emma italiano Salvini ha participado en unos ciento cincuenta mítines de su partido y según las encuestas de intención de voto multiplicaría por seis los resultados de las europeas de dos mil catorce pasando del seis por ciento que

Voz 0027 23:05 anduvo entonces a casi el treinta

Voz 0946 23:08 seis por ciento el próximo mes de mayo

Voz 0027 23:10 sí precisamente allí en Italia sólo unos días después de que un tribunal absolvió a algunos acusados de violación con el argumento de que la

Voz 14 23:17 Khan era tan varonil que no era creíble que ellos la hubieran querido violar

Voz 0027 23:21 en las últimas horas hemos conocido una nueva sentencia con tintes claramente machistas un tribunal de Génova ha reducido la condena a un hombre que asesinó a puñaladas a su mujer aplicando como atenuante que estaba desilusionado con ella Pascual buenos días buenos días según la sentencia

Voz 1684 23:35 el marido no ha apuñalado a su mujer por celos sino por una mezcla de desesperación decepción porque ya no había cumplido la promesa de dejar a su amante y el juez subraya y es literal que el comportamiento contradictorio de la víctima provocó una tormenta emocional en eso teniendo en cuenta

Voz 14 23:50 esta situación reduce la pena de cárcel de treinta años a dieciséis IX

Voz 1684 23:57 la madre de Jenni asesinada con cuarenta y seis años recuerda que la pareja de su hija ya le había pegado muchas veces antes que el crimen no fue un hecho aislado y el abogado de la familia lamenta la reducción de la condena porque se basa en motivos emocionales y abre la puerta a que

Voz 0027 24:11 tras feminicidio sean tratados como crímenes de honor y un equipo de científicos internacional ha conseguido dar un primer paso hacia el lo que siempre ha aparecido una utopía viajar atrás en el tiempo lo han logrado a nivel cuántico sólo una fracción

Voz 1100 24:25 musculares segundo pero lo han logrado

Voz 0882 24:27 a ver Gregory se pueden romper las barreras de la física para poder viajar al pasado estas la gran pregunta a la que han tratado de responder un equipo de físicos de Rusia con la ayuda de sus colegas de Estados Unidos y Suiza y la noticia acaba de saltar porque aseguran que han dado el primer paso en este camino de hecho en un laboratorio del Instituto de Física tecnología de Moscú han conseguido por primera vez devolver una fracción de segundo hacia al pasado utilizando para ello un poderoso ordenador cuántico pero ha sido una operación extremadamente difícil porque según sus cálculos incluso sí1 analizará toda la vida del universo

Voz 0019 25:04 trece mil setecientos millones de años este electrón no viajaría más que a una fracción diez mil millones de veces más pequeña que un segundo

Voz 0027 26:54 el Barça se mete en los cuartos de la Champions con una nueva exhibición de Messi Sampe buenos días

Voz 1161 26:59 días Aimar dominando el cinco uno al Lyon gran partido del argentino que hizo dos goles el primero de penalti y luego al tercero y regaló además el cuarto a Piqué y el quinto le el tercero de la cuenta lo marcó Coutinho pasa de Luis Suárez y que sirvió para que el brasileño se reconciliarse con la grada el argentino pese a que fueron superiores en el cómputo reconoce que en un momento de incertidumbre con el dos uno en Movistar

Voz 1293 27:18 el principio a buscar el partido por ahí un poquito acelerado hasta el primer gol cuando encuentra muy bolsa empezamos a manejar la pelota moverla con tranquilidad los tres

Voz 1161 27:27 de cara al sorteo no elige rival

Voz 1293 27:29 los que están son todos muy complicado así que para dirigir esperar el sorteo y ver quién no toca hay equipo

Voz 1727 27:35 muy bueno como suben to keep Torres

Voz 1293 27:38 el Liverpool se que toque pintó que iba a ser completo

Voz 1161 27:42 y sorpresa ante la eliminación del Atlético en manos de Cristiano

Voz 1293 27:45 Cristiano lo es una impresionante fue una gran sorpresa Cristiano tuvo una noche mágica con con los tres goles

Voz 1161 27:53 Messi valorando el rendimiento de Cristiano y todos rendidos a él a Messi Valverde Piqué Jordi Alba

Voz 1889 27:58 Geo partido creíble de Leo no se puede hacer mejor y es verdad

Voz 1161 28:02 sí aunque estamos acostumbrado también sorprende cada día

Voz 28 28:04 bueno no creo que sea normal que no ha hecho un partidazo es decir estamos muy acostumbrados a verlo el nivel muy alto pero es que el partido que ha hecho hoy otro gran partido

Voz 0458 28:13 está claro nos vamos a engañar jugador diferente que no da muchísimo y bueno hay que aprovecharlo no

Voz 1161 28:18 en zona mixta reivindicativo Jordi Alba con los logros del Barça

Voz 0458 28:22 creo que a este equipo a veces pues no da poco valor de lo que hacemos desde muchos lados del España tan poco valor

Voz 1161 28:29 hípica lo achaca a la masa de seguidores que tienen tanto Barça como Madrid

Voz 28 28:32 pues que estaba bastante dividido en el sentido de que hay mucha gente del Madrid mucha gente del Barça y obviamente pues la gente que no no sigue pues sí tenderá a infravalorar lo que hacemos cuando el Madrid ganó la Champions hay gente que también lo infravalora esto es al final cómo funciona hay que entenderlo

Voz 1161 28:46 no hubo polémica con el penalti en el que Suárez pisar el Defensor el bar no lo corrige hoy el uruguayo lo reconocía después

Voz 29 28:51 yo creo que que lo piso ocho a él sin querer cuando cuando quiso con él ahí creo que que me me estabilizan poco pero bueno hay tal a dar el árbitro en que en que de los

Voz 1161 29:01 o a pitar o no a parte del Barça se clasificó también el Liverpool se impuso en Múnich con otras al Bayern ambos se suman a Ajax Tottenham Manchester City Manchester United Oporto Juventus dominio absoluto de la Premier con cuatro equipos y hoy tierra en los octavos de la Europa League contra equipos españoles a las siete menos cinco el Valencia visita al Krasnodar con un incierto dos uno de la ida en Mestalla Marcelino

Voz 30 29:21 Nuestra mentalidad nuestro planteamiento no va a ser no tenemos que aguantar el cero cero noventa minutos no podemos esa forma sería un gravísimo error del cual nos podríamos arrepentir después

Voz 1161 29:32 baja Pareja Roncaglia por sanción Garay por lesión arbitral el inglés Taylor los otros a las nueve en el estadio La Cerámica Villarreal Fénix ventaja de los amarillos uno tres en la ida Javi Calleja cauto pese a la ventaja

Voz 1727 29:41 somos ambiciosos queremos llegar hasta el final

Voz 31 29:44 hemos la eliminatoria encarrilada pero no de forma definir

Voz 1161 29:46 si queremos llevar a la misma hora el Sevilla en problemas recordemos empató a dos visita al Slavia de Praga

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:06 en la Cadena SER Hoy hoy

Voz 0027 30:10 porque el PP trata de matizar su propuesta de no expulsar a aquellas mujeres sin papeles que vayan a dar a sus hijos en adopción aquí en España después de la enorme polvareda que levantó ayer esta propuesta de Pablo Casado los populares apuntaron anoche que lo que de verdad quieren evitar es que los datos esas mujeres que pretenda a sus hijos en adopción se utilicen para iniciar el procedimiento que terminarían su expulsión algo que los expertos aseguran que no pasa a día de hoy en España porque la de Extranjería ya lo impide a toca Fernández es abogada experta en trata de seres humanos y hablamos con con ella anoche en Hora Veinticinco

Voz 3 30:44 hoy por hoy una mujer que quiere a su hijo en adopción lo puede hacer con plenas garantías y al margen de cualquier procedimiento de extranjería

Voz 0027 30:51 hoy sabremos si Theresa May tiene que volver a Europa para pedir una prórroga a la fecha del Brexit fijada dentro de quince días lo tiene que votar el Parlamento británico ayer la propia Cámara dijo que no lo quiere un Brexit sin acuerdo en ningún caso eso sí la votación fue ajustadísimo a ese rechazo total al Brexit sin acuerdo Cano por sólo cuatro votos esta noche en Estados Unidos

Voz 23 31:12 oye y substituir donde ir autorizaron

Voz 0027 31:15 nos es el Senado ha aprobado una resolución para forzar al Gobierno de Trump a que retire el apoyo militar que presta a la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra de Yemen ahora esta resolución a tiene que aprobar la Cámara de Representantes pero es muy probable que salga adelante porque esa cámara está controlada por los demócratas

Voz 1727 31:36 Patricia Arriaga el tráfico buenos días

Voz 1315 31:38 muy buenos días pues a esta hora van a encontrar especialmente densa la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Móstoles por un accidente que genera ya dos kilómetros de retenciones más dificultades en el acceso a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la A cuatro en Pinto y la A42 la carretera de Toledo a su paso por Parla además en bares

Voz 1727 31:57 es una también van a encontrar ya densa la Ronda Litoral

Voz 1315 32:00 la ronda B10 en la zona de Poble Nou hacia nudo Llobregat precaución en Cantabria donde a esta hora ya es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Lunada y también en Lleida en él

Voz 1727 32:11 Puerto de Bonnie agua

Voz 6 35:03 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:13 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y abrimos la Mesa de España en Barcelona con el último episodio de violencia en el mundo del fútbol varios aficionados del Olympique de Lyon del Barça no se enzarzaron ayer en tres peleas multitudinarias antes del partido de Champions el conflicto la pelea se ha saldado con seis detenidos y ocho heridos leves tres de ellos agentes de los Mossos vaya noche cita día

Voz 0027 35:41 pues sí donde fueron distintos altercados

Voz 0931 35:44 Aaron hacia las cuatro de la tarde en la Avenida Madrid cerca del Camp Nou cinco aficionados franceses se le roció con gas pimienta uno de ellos fue golpeado en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital una hora más tarde en otro punto de los aledaños del estadio la policía detuvo a tres aficionados del Olympique y a dos del Barça por pelearse los cinco sufrieron heridas leves y en la zona alta en Sarrià

Voz 1889 36:07 tuvieron que hacer un cordón policial el millar el millar de aficionados del Olympique que

Voz 0931 36:11 mientras estaban bajando hacia el estadio causaron algunos destrozos lanzaron por ejemplo vallas contra la masía la policía los tuvo que dispersar a golpe de porra se detuvo a uno de estos aficionados francesas

Voz 1727 36:22 en España la prohibición de circulación de los aviones Boeing siete tres siete Max ocho el modelo que se estrelló este domingo en Etiopía ha afectado a nueve aeronaves y la mayoría están Canarias Agustín Padrón buenos días hola

Voz 0027 36:34 bueno cinco aparcados en el aeropuerto de Gran Canal

Voz 1727 36:36 haría dos en el de Tenerife y ocupan espacio eh

Voz 0458 36:39 sí ocupan bastantes espacio la mayoría eran vuelos con destino a países nórdicos y uno viajaba de Gambia Ámsterdam fue desviado al aeropuerto de Gran Canaria en la tarde del martes cuando se conoció la prohibición de viajar en el espacio aéreo europeo los pasajeros pasaron la noche en hoteles de las Islas durante el día de ayer tuvieron que ser recolocados en otros aviones para poder llegar definitivamente a su tesina

Voz 1727 37:04 y no se pierdan esta historia que nos lleva ahora a Palencia ocurre en Villarramiel donde buscan a Suu Robin Hood particular decenas de vecinos de este pueblo están recibiendo sobres sobres con dinero dentro hasta setenta euros y dice la policía que los billetes son buenos auténticos Eva Marín buenos días

Voz 0603 37:23 hola buenos días qué es lo primero que han hecho todos estos vestidos ahora vecinos agraciados con este regalo comprobar que eran billetes de curso legal al menos catorce vecinos han recibido este sobre de color sepia depositados en buzones de casas del municipio e incluso en un caso en la cesta de una bicicleta lo confirma la alcaldesa Núria Simón

Voz 35 37:43 yo creo que el que más perplejos están son dos plagies beneficiarios que no saben de dónde les porque además son zonas del municipio quiero decir que alguien haya pasado por la calle les ha bajado sino que hay zonas distintas del pueblo

Voz 0603 37:56 y esos sobres contiene en billetes de cincuenta euros en algún caso hasta setenta euros algunos de los beneficiarios ya han dicho que donarán este dinero caído del cielo a la iglesia parroquial de este pueblo de menos de novecientos habitantes otros muchos estamos deseando empadronados en Villarramiel por si toca algo porque dicen que reparto misterioso continua pues claro ébano

Voz 1727 38:16 hemos a dejar este asunto le condenó ya no es cuando habrá que saber quiénes ese Robin quién es ese Robin Hood un abrazo hasta luego íbamos a Madrid con una despedida en el mundo de la cultura Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0390 38:34 hola buenos días la madre de la Pasarela Cibeles

Voz 1727 38:37 Solana ha muerto a los setenta y ocho años no fue sólo una institución en la Semana de la Moda madrileña fue una de las grandes impulsoras de la moda española en los años ochenta fundadoras

Voz 0390 38:49 de la pasarela madrileña de la moda en la que fue responsable durante más de tres décadas en total estuvo al frente en sesenta y dos ediciones Leonor Pérez Pita conocida en la industria de la moda como Cuca Solana ha vivido hasta el último momento volcada en este sector su gran pasión desde que a formar parte de los almacenes Galerías Preciados a sus setenta y ocho años aún seguía vinculada a la Pasarela Cibeles como presidenta del Comité de moda quienes la conocen la recuerdan como una mujer fuerte enérgica de mucho carácter era dura dicen pero trabajaba para hacer más grande la moda española se marcha con mucho trabajo a sus espaldas con mucho reconocimiento pero con una espinita clavada la gran impulsora de la moda española se ha ido sin lograr la unión de las pasarelas de Madrid

Voz 1727 39:28 de Barcelona es que dura era incansable Cuca Solana siempre ahí trabajando en Tenerife la música española sube esta noche al escenario en los Premios Cadena Dial

Voz 36 39:39 esto está muriendo por culpa

Voz 6 39:45 como digo

Voz 36 39:47 verde entre

Voz 1727 39:49 los premiados Malú David Bisbal o Pablo Alborán Agustín

Voz 0458 39:55 sí será a partir de las nueve y media de la noche en el recinto ferial de Tenerife será presentado la gala por Luis la rodea a Sara Escudero y Carmen Ramírez como decías entre los premiados Laura Pausini Pablo Alborán David Bisbal Cepeda o ha designado y una gala que tendrá las actuaciones de Bustamante Carlos Baute Pablo López Rosales o Ana Guerra entre otros todo lo mejor del panorama de la música en español esta noche en Tenerife

Voz 37 40:39 fue un uno suenan eh don lugar

Voz 10 40:45 sin duda

Voz 1727 40:51 ya abrimos la Mesa del Mundo en Brasil que amanece hoy sacudido por la peor matanza escolar de su historia dos antiguos alumnos entraron ayer armados en un colegio de Sao Paulo y mataron a ocho personas entre ellas cinco niños según la policía después acabaron con su propia vida corresponsal en Brasil Francho Barón conmoción estupor en Brasil tras la muerte de ocho personas

Voz 38 41:14 a manos de Guillerme Monteiro de diecisiete años de Luis Enrique de Castro de veinticinco con una escuela de la localidad de su sano en el anillo metropolitano de San Pablo ambos jóvenes exalumnos del colegio público Raúl Brasil irrumpieron a las nueve y media de la mañana de ayer en en centro educativo armados con pistolas un hacha de pequeño porte y una ballesta disparando a quemarropa dando hachazos a los alumnos que intentaban huir desesperadamente la escena que se cobró la vida de cinco alumnos los dos trabajadoras del colegio y un comerciante local acabó también con la muerte de los dos perpetradores que se quitaron la vida dejando un saldo mortal final de diez fallecidos y otra decena de heridos anoche el exterior del colegio Raúl Brasil se convirtió en una vigilia de centenares de vecinos de su sano que se movilizaron para prestar multimedia homenaje a las víctimas del brutal ataque un tipo de violencia que no suele ser habitual en Brasil a pesar de que este país registró el año pasado la friolera de sesenta y cuatro mil homicidios

Voz 1727 42:26 acabamos en Francia en Toulouse que mira al exilio español desde los ojos de Picasso esta ciudad expone desde ayer una treintena de cuadros del pintor y un centenar de fotografías con los que quiere revisar el arte de la resistencia corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 42:43 buenos días Toulouse capital del exilio español durante la dictadura franquista se convirtió en un granero para el arte la literatura ochenta años después de la retirada de la salida de cuatrocientos mil españoles en condiciones penosas les daba actúa los antiguos mataderos hoy convertidos en museo organizan una exposición que sitúa Picasso como eje de todo ese movimiento del arte en la resistencia arranca con el cadáver del Minotauro vestido de arlequín un telón de nueve metros de alto

Voz 1727 43:10 por catorce de largo pintado para la fiesta nacional

Voz 0390 43:13 francesa para la Comisaria Anabel tiene ese óleo pintado en mil novecientos treinta y seis poco antes de que estallara la Guerra Civil española es la otra cara del Guernica Mon full un bucle

Voz 1727 43:24 cargos del Frente Popular Frances que no apoyó

Voz 0390 43:27 el Frente Popular español que no envió tropas bien abrió las fronteras pero no se comprometió de verdad con la República española entonces la donó a Toulouse es una obra magistral que viene es Jan treinta piezas del artista malagueño acompañan a más de un centenar de pintores grafía escultores fotógrafos que llegaron a fundar la escuela española de exiliados en París algunos hicieron carrera de otros sólo quedan las arpillera las pintadas en los campos de concentración donde fueron encerrados como indeseables la muestra se complementa con una sección contemporánea con artistas españoles que se consideran hoy compró M

Voz 10 44:03 con el cambio político

Voz 40 45:41 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 41 45:47 ah y de cómo

Voz 42 45:57 el Boss y sus amigos y socios dice esta mañana José María buenos días Pepa pedir dio ennegrecido que llevaba en su patrulla pero apuesto teniente de uniforme azul se a golpe de Hunter

Voz 1889 47:26 no

hoy entrevistamos a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera así que preguntamos por el cambio climático por sus coches

ciencias por sus temores para la salud para la economía para todo y para todos hola

Voz 43 47:44 los días Araceli de Zaragoza a mí me preocupo de diciendo desde el medio ambiente en estos momentos es el tema de los que las ticos yo creo que se habla demasiado poco de este tema

Voz 1727 47:55 es algo que nos va a dar unos

Voz 43 47:58 es muy muy grandes problemas en el futuro como habéis comentado en esto como en tantas cosas no se hacen previsiones a largo plazo ni proposiciones que puedan solucionar lo que sería lo que habría que hacer tanto las pensiones como en el medio ambiente como entorno de todas maneras no no hemos de preocuparnos porque cuando llegue Pablo Casado al poder no solucionará todo todo todo

Voz 1161 48:23 no hace falta esperar Araceli tenemos Antonio de Santiago que es experto de verdad en esta materia con algunas propinas