Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:23 qué tal buenos días es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener revertir la situación y proteger la salud humana y ambiental no lo digo yo lo dice la ONU que avisa de que actuar contra el calentamiento global la contaminación del aire o la inundación de plásticos en los océanos no es simplemente importante es Ignasi Pla hable según la ONU ahora mismo mueren ya por contaminación más de seis millones de personas y cuál es su receta pues la conocida reducir las emisiones de gases contaminantes entre un cuarenta y un setenta por ciento en treinta años e impulsar modelos de alimentación y de consumo más sostenibles es decir la ONU apela a los gobiernos pero apela también a todos y cada uno de nosotros no es fácil ni será gratis a ver

Voz 1727 01:13 cómo se reparte esta factura mañana los jóvenes españoles se suman a los viernes por el clima que celebran estudiantes de todo el mundo esta mañana a las ocho y media recibimos en Hoy por hoy a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera

Voz 1727 01:31 el PP intentó anoche a última hora matizar la última polémica de su presidente con la maternidad la propuesta de frenar los procesos de expulsión de mujeres inmigrantes que vayan a dar a sus hijos en adopción dicen que no es un intercambio te quedas en España a cambio de dar a tu hijo sino que se trata de garantizar la confidencialidad del proceso cuál es el problema pues que eso ya se está garantizando

Voz 1812 01:56 lo cierto es que hoy por hoy una mujer que quiera dar a su hijo nada lo puede hacer con plenas garantías y al margen de cualquier procedimiento extranjería lo que debía saber casados es que las mujeres migran para proteger a sus hijos no para darlos en adopción

Voz 1727 02:13 es la abogada patética Fernández experta en trata de seres humanos que estuvo anoche en Hora Veinticinco todavía sobre el PP vamos a veces mil votos para conseguir escaño imagina que constitucionalista tiene novecientos noventa y ocho votos pero evitó otro consiga así escaño desde el vídeo que circula en los grupos de whatsapp limitarnos con Epi con Blas para explicar la reflexión que Casado ha lanzado a Vox

Voz 1214 02:40 si merece la pena que por parte de otros partidos nuevos al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosan las filas de la izquierda radical en manos de Torra y los batas

Voz 1727 02:54 es decir que no se presenten en las provincias más pequeñas para no dividir el voto Vox ya ha dicho que se va a presentar en toda España y en el juicio del proceso hoy toca el turno de uno de los nombres más pronunciados

Voz 0978 03:05 sí parece que el señor Trapero pero no irá a las once

Voz 1727 03:08 irá a declarar Trapero pero él está imputado en la Audiencia Nacional no tiene por qué contestar a las partes quinto Torra se ha contestado ya le ha dicho a la Junta Electoral que no puede quitar los lazos amarillos de los edificios públicos porque iría contra la libertad de expresión de quiénes los pusieron allí y el Gobierno avisa

Voz 2 03:25 a quién interpreta la norma es en este caso la Junta Electoral Central ha ordenado que se retiren los lazos amarillos los lazos amarillos se tienen que retirar si no se retiran pues entonces

Voz 1275 03:35 pone en marcha el procedimiento sancionador

Voz 2 03:38 en Reino Unido

Voz 1727 03:41 es un periodista preguntándole a Theresa May si aún tiene el control del Brexit no está claro porque en las últimas horas todas las decisiones las está tomando el Parlamento anoche rechazó una salida sin acuerdo y hoy votará si se pide una prórroga en la fecha de divorcio prevista para el día veintinueve y terminamos en Venezuela

Voz 3 03:59 que al día de hoy está completo

Voz 4 04:01 la mente restituido el cien por ciento del servicio de energía eléctrica a nivel

Voz 1727 04:09 eso es el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez que además ha vuelto a insistir en un presunto sabotaje de la oposición de Estados Unidos para explicar el macro apagón que empezó el jueves pasado en los deportes la Liga española sólo tendrá el Barça en los cuartos de una Champions dominada por los ingleses Sampe

Voz 1161 04:29 no pasaba desde la temporada dos mil nueve dos mil diez que sólo llegará un equipo español a cuartos si también fue el Barça en esa ocasión la Liga española cede el dominio dominó la Premier que con la victoria de anoche de Liverpool uno tres en Munich mete a cuatro equipos Tottenham Manchester City Manchester United y el propio Liverpool completan estos cuartos el Oporto portugués el Ajax holandés y la Juve de Italia hoy partidos de vuelta en octavos de la Europa League a las siete menos cinco Krasnodar Valencia dos uno en la ida a las nueve Slavia Praga Sevilla dos dos en la ida Villarreal Zenit uno tres de la ida Plus Ultra seguros patrocina

Voz 1389 04:56 este espacio

Voz 0978 04:59 el tiempo o Jordi Carbó buenos días buenos días sigue lloviendo en el extremo oriental del Cantábrico lluvia que desaparecerá en breve no volver a llover en el conjunto del país hasta como mínimo el domingo hace frío está ahora pero también los próximos días dejará de

Voz 1727 05:13 el frío pero cuidado porque está errando en las dos veces

Voz 0978 05:16 también en la ibérica a partir de esta tarde con tiempo soleado en todo el país las temperaturas empezarán a subir máximas de quince a veinte grados en el sur ya pasaremos con facilidad de los veinte de máxima cuidado no lo toques que se va a romper

hoy por hoy Pepa Bueno

son las siete y seis la A6 y seis en Canarias

Voz 1727 06:25 la agenda política de hoy tenemos marcado en rojo tres asuntos tres cuestiones de las que estar bien atentos la primera Isabel Villar buenos días sabremos si se puede tramitar en el Congreso la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas

Voz 7 06:38 el Gobierno aprobó vía decreto ley que entrará en vigor el uno de abril pero Ciudadanos no cree que se pueda cambiar una ley orgánica mediante un decreto por eso el partido de Rivera ha pedido un informe a los letrados de la Cámara según fuentes del Congreso los letrados ya dijeron ayer que no hay problemas en el caso de la ley de Igualdad porque el decreto no toca el núcleo de la Ley Orgánica en cualquier caso hoy presentarán el informe

Voz 1727 06:57 mesa del cumbre además Ciudadanos y también el PP han prometido que actuaran después de que Quim Torra se haya negado a quitar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat que era lo que le pedía a la Junta Electoral Rafa Muñiz

Voz 1772 07:09 el presidenta ha escrito una carta al órgano electoral pidiéndole que reconsidere esa prohibición acusa a la Junta de no ser imparcial de defender los ideales

Voz 0027 07:17 de quiénes han pedido retirar esos símbolos en

Voz 1772 07:19 ilusiona a Ciudadanos la formación naranja habla de un guber insumiso dice que lo llevará ante la justicia lo mismo que Pablo casa

Voz 0456 07:26 si no cumple señor Torra nosotros iremos a la Fiscalía a exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las calles y plazas de Catalunya

Voz 1727 07:35 en el PSOE hoy empieza a reunirse la Comisión Federal de Listas que es la que tiene que terminar de cerrar las candidaturas socialistas para las elecciones todo apunta el choque entre Ferraz y la Federación Andaluza porque en cuatro provincias no ha habido acuerdo es Pedro Sánchez quien tiene la última palabra y también la posibilidad por tanto de imponer a sus candidatos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:56 buenos días hay fuentes socialistas que coinciden en que la elaboración de las listas ha sido una primera batalla de la guerra que se barrunta en el PSOE de Andalucía una vez que pasen todas las elecciones por lo pronto ha servido para que Pedro Sánchez y Susana Díaz midan fuerzas la secretaria general ha demostrado que tiene el apoyo de la militancia pero en la dirección federal ven como un avance de posiciones que haya cuatro provincias andaluzas que han pactado las candidaturas antes de llegar al día de hoy no hubo acuerdo en Sevilla Córdoba Almería y Cádiz ya hay diputados

Voz 1727 08:27 agentes andaluces que en privado discrepan

Voz 0806 08:29 de esta estrategia de Susana Díaz Ferrán todavía no ha dicho la última palabra sobre la profundidad de los cambios que quiere hacer en las listas va a depender también de la reunión de esta tarde a la que la dirección andaluza llega dispuesta eso dice a acatar el resultado las federaciones del PSOE van a ir desfilando hoy y mañana por la Comisión Federal de Listas el domingo se aprobarán todas las candidaturas en un comité federal en el que a día de hoy se espera un cierre de

Voz 1727 08:56 las los partidos acaban de prepararse para una vorágine electoral que va a dejar alguna estrella muerta

Voz 1389 09:08 esto

Voz 1727 09:08 vaticina al menos esta mañana el periodista del país Claudi Pérez

Voz 9 09:12 en mil novecientos ochenta y nueve el comunismo era ya una estrella muerta la luz que nos llegaba de detrás del muro no era ya sino sombra una luz nocturna glacial me pregunto cuántos cabezas de cartel en las próximas elecciones son ya estrellas muertas los Sánchez Casado Rivera Iglesias están a punto de empezar una campaña que dejará algún ganador pero también varios perdedores varias estrellas muertas Rajoy perdió dos elecciones antes de ser presidente es muy posible que los partidos no tengan ahora tanta paciencia a Sánchez le mataron un par de veces en el PSOE sacó sólo ochenta y cuatro diputados antes de sorprender en una moción de censura que le hizo efímero presidente del Gobierno hoy full mirará a los sus de las listas electorales pero quizá el brillo de ese poderío que ahora muestra sino revele dentro de dos meses como una luz

Voz 0978 10:00 otra final y Casado

Voz 9 10:02 háganos no sorprende a diario con una hipérbole pero habrá que ver qué queda mayo de todos esos fuegos de artificio la conversación política es algo que se hace que se crea que se construye un trabajo que nunca termina Un reto por superar una posibilidad siempre pendiente ojalá la política española fueron lugar de aventura pero de momento los líderes hacen poco más que centrarse en el corto plazo en el menudeo en un vuelo rasante y chato España parece un objeto político no identificado se habla poco de propuestas y mucho muchísimo del politiqueo El brillo de ese debate desaparece con gran rapidez quizá porque estamos viendo luz que procede de alguna que otras frente ya muerta

Voz 3 10:46 son las siete y once la sesión

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:26 el Ministerio de Interior le ha tenido que poner escolta al juez que instruye el caso Villarejo el juez se llama Manuel García Castellón porque un hombre asaltó su casa de Madrid el martes pasado lo cuenta el mundo según este periódico la policía sopesa que lo ocurrido sea una especie de aviso mafioso al magistrado

Voz 0127 12:44 los investigadores lo califican así por varios motivos el asaltante no forzó la puerta sospechan que la abrió con una copia de la llave paseo por la vivienda durante varios minutos sin ser visto a pesar de que en el momento de la allanamiento habían familiar del magistrado en una de las habitaciones y se marchó dejando la puerta de la casa completamente abierta dejando también dentro los documentos el ordenador con los que trabaja el juez

Voz 1727 13:06 ya son tres los sacerdotes denunciados por pederastia en el colegio de los jesuitas de San Ignasi de Sarrià en Barcelona abusos que ha explicado una víctima

Voz 17 13:15 me despertaba Nos despertaban metiéndonos tocaba en las partes genitales mucho muy descaradamente y las siguientes noches yo ya me preocupe de de dormir boca abajo me agregaba mucho rato oí cada vez metía la mano más a fondo más a fondo hasta que los dedos llegaban a tocar el año por encima artista no

Voz 1727 13:31 ha pasado casi un mes desde la cumbre anti pederastia en el Vaticano y el presidente de la Conferencia Episcopal Española se reúne por primera vez con víctimas aquí en nuestro país víctimas que le van a pedir una investigación específica sobre el problema de la Iglesia en nuestro país Adela Molina

Voz 0011 13:47 la Asociación Infancia robada va a entregar al presidente de la Conferencia Episcopal un documento con medidas para prevenir los abusos para reparar y atender a los que ya los han sufrido su presidente Juan Cuatrecasas cuyo hijo fue víctima de un profesor en un colegio del Opus al que la justicia condenó a once años de prisión quiere pedir también al cardenal Blázquez que impulse una investigación sobre los casos del pasado a pesar de que hace sólo unas semanas el arzobispo dijo que no tenía autoridad

Voz 18 14:13 que se investigue porque estamos hablando de pederastas de víctimas deben ser investigados en la Iglesia tiene que liderar el proceso de depurar responsabilidades en estos delitos tan graves que han afectado a menores de edad y que por desgracia pues siguen teniendo efecto había de hoy en personas ya adultas

Voz 0011 14:35 Cuatrecasas acudirá a la cita un almuerzo en la sede de la Conferencia Episcopal junto a una de las víctimas del sacerdote José Manuel Ramos Gordon en el seminario de La Bañeza la Conferencia Episcopal que no informado previamente del encuentro tampoco tiene previsto hacerlo después

Voz 0978 16:16 a la apoya Records la banda de referencia del punk español que regresa dieciséis años después de disolverse con cuatro grandes conciertos en España quieren poner punto y final como es debido a su trayectoria seguida con devoción por sus admiradores prometen que no van a cambiar ni una coma de sus canciones Pascual Donate buenos días buenos días con cresta y sin pelos en la lengua vuelven para quitarse el regusto amargo porque joder eso fue una tontería

Voz 21 16:47 y entonces aunque sea sacar el caballo a dar un paseo vamos a hacer

Voz 0978 16:50 una gira de despedida cuenta Evaristo voz de la banda que les llevará a Valencia Madrid Bilbao Barcelona Las Américas me viene al pueblo

Voz 21 16:57 el no lleva ya hostia cableado yo no hecho nada apoyar regó fue que si ahora es X por no ser cuanto aunque según Evaristo nunca han sido tan buenos como ahora les hacen creer por eso regrabado sus canciones sonaba como muy flojito el sonido el de Sálvame por mucho que se alza salven no sé que entonces ahora pues eso lo hemos echado entre otros lo están mejoradas

Voz 0978 17:20 el nuevo disco ni descanso ni paz que ya se puede escuchar en las plataformas de streaming sale a la venta en dos meses vuelven las cuarenta y ocho horas pero sólo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento creyó inscribe te Pello oculto res

Voz 11 18:02 pediría a una energética

Voz 12 18:04 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla IS está también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 13 18:10 donde quiera algo más

Voz 14 18:13 ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética Le pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas

Voz 11 18:21 son datos si éste es es

Voz 22 18:23 peludo que es elegido para dirigirte la asistenta inteligente del nuevo BMW Serie tres Yeste eres tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres

Voz 3 18:32 y es que que la innovación sea tan importante en BMW

Voz 22 18:34 eso no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de verdad

Voz 3 18:37 el nuevo BMW Serie tres todo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 0978 18:47 creo que contamos esta mañana por el cambio climático

Voz 0456 18:49 creo que les preocupa cómo combatirlo Carmelo Valencia

Voz 23 18:52 me parece que es injusto que casi sólo se hable de los vehículos cuando en muchas ciudades es igual lo peor la ocasionada por las calefacciones además no se debería permitir las puertas abiertas en las tiendas las calefacciones hacen terrazas al aire libre las neveras sin puertas cerremos puertas a malgastar energía

Voz 0027 19:12 gracias por qué opinión Carmelo desde Madrid Jesús taxista pone las medidas de suciedad como ejemplo

Voz 24 19:18 para mí este es el camino no hay soluciones únicas Malta Nimes pero está claro que hay que tomar medidas efectivas porque sino

Voz 0889 19:27 no queda claro a Mostar hace tiempo hace décadas que deberíamos de haber empezado a a escuchar al planeta y a tomar otras sendas en cuanto a cómo consumimos ya cómo producimos ya como vivimos para poder garantizar el futuro de nuestra población de nuestros hijos que como leía por las calles de Madrid durante la Feria de ARCO no hay planeta B

Voz 1214 19:49 terminamos recordando que dentro de una hora entrevistamos a la ministra Teresa Ribera

Voz 1727 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:04 qué tal buenos días tenemos cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía bajan las temperaturas mínimas en toda la Comunidad

Voz 0978 20:10 nunca mediodía volverán a subir los termómetro

Voz 1275 20:12 los hoy máximas de diecinueve grados cielos casi sin nubes la contaminación se ha reducido un cuarenta por ciento en el centro de la capital tras la entrada en vigor de Madrid Central la medida estrella de Manuela Carmena para reducir el tráfico rodado en esta zona de la ciudad son los primeros datos sobre las consecuencias medioambientales de Madrid Central que está funcionando desde el pasado treinta de noviembre datos preliminares que han sido recopilados por la Universidad Politécnica Carolina Gómez

Voz 0393 20:37 las emisiones de dióxido de nitrógeno que son las que afectan directamente a la salud se redujeron en diciembre un treinta y ocho por ciento con respecto al mismo mes del año anterior las de CO2 gases de efecto invernadero lo hicieron un catorce dos por ciento son las primeras consecuencias de la reducción del tráfico en la almendra central de la ciudad el autor del estudio Rafael Borge que es profesor titular de la Politécnica asegura que con estos niveles estaríamos cerca del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones

Voz 25 21:03 el valor más complicado de cumplir es la media anual con lo cual es un poco pronto pero pero sí una reducción de este orden es desde luego nos ayudaría bastante a a acercarnos a los a los objetivos a los objetivos de cumplimiento de la legislación el cumplimiento de los valores guía de la Organización Mundial de la Salud que es un poco lo que ha planteado también

Voz 0011 21:24 según los datos que aporta el Consistorio también

Voz 0393 21:27 era ha mejorado la calidad del aire la estación de medición de Plaza del Carmen que es la única que está dentro de Madrid Central ha registrado una reducción de la contaminación de un ocho con nueve por ciento hasta el lunes

Voz 1275 21:38 era el sábado dieciséis de marzo cuando comiencen las multas en Madrid Central de noventa euros cuarenta y cinco

Voz 1727 21:44 pronto pago el Ayuntamiento de Carmena

Voz 1275 21:46 ha prometido que para ese día se aprobarán los veinte pases mensuales para los comercios y los pases para los trabajadores nocturnos que tengan que ceder a esta zona hoy leemos en la razón que los agentes de movilidad avisan a día de hoy de que no van a realizar controles en Madrid Central a partir del sábado se plantan como protesta por sus condiciones laborales que llevan cuatro meses negociando con el Consistorio

Voz 0978 22:08 jueves catorce de marzo los forenses confirman que es viable sacar los columbarios del Valle de los Caídos titulares con Virginia Sarmiento así lo señala el último informe encargado por los familiares de la

Voz 1275 22:17 las víctimas al forense Francisco Etxeberría ABC

Voz 0978 22:20 por que el acceso es complicado los setecientos columbarios con los restos de los hermanos la Peña entre otros se podrían sacar de uno

Voz 1275 22:26 PSOE aparta Antonio Miguel Carmona de las listas al Senado a pesar de que había sido votado por la militancia la ejecutiva tiene la última palabra según el sistema de listas abiertas y lo cambio por el diputado regional Modesto Nolla centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza sigue saturado los trabajadores se concentraban este miércoles ante la Consejería de políticas sociales para denunciar que una veintena de chavales siguen durmiendo en colchonetas y en los deportes hoy baloncesto el Real Madrid visita al Khimki desde las seis de la tarde Felipe Reyes

Voz 0978 22:50 puede convertir en el jugador con más partidos en la Euroliga igualando a Juan Carlos Navarro con trescientos cuarenta y un partidos disputados

Voz 1275 23:05 siete veintitrés qué tal despierta el tráfico en la capital batallas son Alcázar buenos días

Voz 1322 23:09 buenos días Laura se activan las entradas ya por Santa María de la Cabeza Conde de Casal y plaza de Cristo Rey difíciles recorridos nos encontramos ya en M30 en los habituales de cada mañana a Méndez Álvaro Avenida de América Puente de los Franceses entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses recordar que mañana viernes finaliza el periodo de aviso para los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones Madrid Central

Voz 1275 23:33 en las carreteras como si circula DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 1509 23:36 muy buenos días Laura pues a esta hora estamos muy atentos a la entrada porla cinco a la altura de Móstoles por un accidente que provoca tres kilómetros de retenciones más dificultades en el acceso a Madrid especialmente por lados en Torrejón de Ardoz la A cuatro en Pinto la A42 impar ley Villaverde y la A6 en El Plantío también muy densa la M40 en Hortaleza sentido A uno Vicálvaro y Coslada sentido dos Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6

Voz 1275 24:02 si ampliamos la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy empezarán a subir

Voz 0978 24:07 las temperaturas pero cuidado porque ahora mismo no se nota más bien lo contrario hace más frío que ayer en breve bajaremos de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad con heladas en pueblos de montaña va estar presente durante toda la jornada con menos viento que ayer las temperaturas máximas empezaran a supera ya los quince grados en Madrid máxima alrededor de los diecisiete un ascenso que será más evidente mañana y el sábado

la Cadena SER

Voz 1275 27:30 tenido acceso a los informes emitidos por la Fundación Madrid más de la agencia que vigila la calidad del sistema universitario de la región en contra de la creación de tres nuevas universidades privadas a las que PP y Ciudadanos acaban de dar luz verde en la Asamblea el Gobierno de Ángel Garrido dio el visto bueno estos centros a pesar de que los tres casos su propia agencia argumenta la falta de calidad de los tres proyectos Enrique García hay reparos en los tres casos

Voz 1772 27:53 Túnez CSIC Universidad Villanueva la Fundación Madrid más de que viene a ser la Aneca madrileña es si cabe más crítica con Villanueva hasta ahora un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos dice en su valoración que esta nueva universidad no acredita contar con suficiente capacidad investigadora por lo que resulta dudoso que en el momento de su autorización y es literal sea capaz de cumplir con una de las funciones que la ley atribuye a las universidades sobre sic Madrid más de arroja muchas dudas sobre su proyecto investigador asegura que es necesario que realice esfuerzos para incrementar los proyectos y fomentar la actividad investigadora que lo lleve a conseguir acreditaciones positivas en ese ámbito en el caso de Túnez cuya autorización se encuentra recurrida a los tribunales por la Complutense la Fundación pone de relieve en su informe que esta nueva universidad no aportado en ningún momento información adecuada ni para evaluar plan de titulaciones ni los recursos docentes también destaca como insuficientes los datos sobre el proyecto invita

Voz 0027 28:48 a dos argumentos que gobierna madrileño

Voz 1275 28:51 ha pasado por alto para dar luz verde a estas nuevas universidades privadas de la política a Madrid en pie la plataforma que lanzan Izquierda Unida ya anticapitalistas esperan que Podemos se sume a su candidatura a la Comunidad Sol Sánchez Izquierdo

Voz 1727 29:03 mira esto es un proceso abierto

Voz 34 29:05 y abierto está a todas las partes que quieran suscribir un programa rupturista como el que estamos planteando no y como el que esperemos que se plantee ese suscriba el propio Domingo como primer paso en esta acumula

Voz 1275 29:18 es de fuerzas domingo van a celebrar una asamblea abierta en la que esperan sumar más fuerzas de la izquierda y buena parte de los centros de salud de la comunidad realizarán durante este jueves pruebas a los pacientes que así lo deseen para determinar el riesgo que tienen de padecer una enfermedad coronaria o cerebrovascular en los próximos cinco o diez años se trata de una actividad que la Consejería de Sanidad realiza con motivo del Día Europeo de prevención del riesgo cardiovascular cuatro grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias una imagen que nos atiza a menudo la conciencia es la de los glaciares desmoronándose es la foto más contundente del cambio climático pero no es sólo eso el cambio climático es también la pérdida de la biodiversidad la sobrepesca la reducción drástica del agua dulce disponible para atender de los océanos llenos de plástico el aire que respiramos las alergias de todo esto advierte la ONU en un informe de casi mil páginas en el que pide actuar ya contra el desastre medioambiental para controlarlo y en el mejor de los casos para mitigarlo así como nos gustaría ser el jueves catorce de marzo con Danny De la Fuente con los habituales nos asusta nos ha hecho Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días para saber lo que circula por la prensa de papel la digital o por señales de humo que no os gusta decir hasta ahora Aimar la apertura del país precisamente hoy es una foto enorme de la bahía de Lamb un en Indonesia repleta de basura esa imagen ilustra el principal titular del periódico a cuatro columnas la ONU pide medidas urgentes

Voz 0027 31:18 a raíz de ese titular el análisis de la escritor Pierre Dukan en la cuarta del país dice una generación de mujeres nacidas en el siglo XXI está liderando lo que puede constituir el último gran esfuerzo por salvar el planeta aunque sea al precio de enfrentarse con nada a los más poderosos dice por primera vez tenemos la imagen de la destrucción del mundo es una niña de dieciséis años que ya no tiene interés en ir al colegio porque no hay nada después del colegio antes estaban los corales y los animales pero su llanto era demasiado débil para que lo oyes

Voz 1727 31:45 hemos durante toda la semana durante las últimas semanas toda la prensa internacional he llevado mucha noticia mucha reflexión sobre el cambio climático alguna novedad iraní

Voz 0456 31:53 poca hay una portada y edición especial de Libération hoy para poner fin al fin del mundo titula sobre un dibujo de los estudiantes manifestándose le dedican unas cuantas páginas a la joven impulsora de este movimiento de protesta o estudiantil Ulf posar en Die Welt escribe una columna en la que saluda que los científicos nadie en en el spa y de la época este espíritu que considera que un mundo mejor es posible el cambio ecológico es un tema urgente de la política y tanto la empresa como la política lo han entendido pero el mayor obstáculo al que nos enfrentamos paralela de Skaar bonificación del mundo es la omnipresente energía nuclear Éste es un problema a considerar por cierto toda la prensa de Francia las costas galas amenazadas por la contaminación por una mancha de petróleo de diez kilómetros procedente de un barco italiano y un último titular en The Gardian el ministro de cambio climático en Nueva Zelanda sido atacado en un parque es ecologista de Los Verdes y el ataque según la investigación tiene motivaciones políticas

Voz 3 32:49 a todos nos gustaría ser muy eco pero luego llega el momento de reciclar una botella de vidrio hicieran el tapón

Voz 1727 34:03 la noticia con la que abre ahora mismo el Confidencial Puigdemont oculto un informe interno que admitía corrupción masiva en la obra pública

Voz 0027 34:11 la Guardia Civil descubrió en febrero de dos mil diecisiete un documento elaborado por el Govern de Puigdemont que reconocía la existencia de irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa además ratificaba punto por punto según El Confidencial las sospechas sobre la supuesta financiación ilegal

Voz 1727 34:25 el antigua Convergencia i cuenta hoy ABC que a pesar de los esfuerzos del independentismo por retratar a España como un país donde se mancillar los derechos humanos y hay presos políticos Estados Unidos desprecia esos argumentos a un informe que acaba de publicar

Voz 0027 34:39 es el informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos por países de un informe que se envía entre otros al Capitolio para que los diputados lo utilizan como guía a la hora de tomar decisiones en ese informe no incorpora ninguna de las ideas fuerza de los independentistas sino al contrario se subraya un análisis de Reporteros Sin Fronteras que dice que el uno de octubre fue ilegal y que exacerbó tensiones hoy publica hoy El País que Ciudadanos silencio durante veinticuatro horas el fraude en sus primarias hasta que los críticos amenazaron buenos sino se investiga si nos aclara me voy a la justicia sí porque la Dirección Central conocía las irregularidades desde el sábado por la tarde y hasta el domingo no

Voz 38 35:13 pero en público el resultado en ese lapso el equipo de Francisco Igea

Voz 0027 35:16 el candidato que terminó ganando fue incluso hasta el justo

Voz 1727 35:19 pero al final no presentaron denuncia sobre el actual escenario político y el que puede venir después de las elecciones una respuesta y una reflexión las respuestas cara

Voz 0027 35:28 en Calvo en el Huffington Post pregunta Esther Palomera un futuro gobierno de coalición Carmen Calvo contesta los socialistas no tenemos miedo a lo nuevo reflexión muy interesante es la de Jorge Galindo al país sin dice Si durante la recesión la convergencia bipartidista acabó por agotar al electorado ahora hemos viajado al otro extremo del péndulo para terminar en un equilibrio curiosamente muy parecido al que teníamos hace una década resulta paradójico la generación que salió a las calles y a las redes ante la mayor crisis de legitimidad de la democracia española ha terminado por ser testigo de esta especie de Neo bipartidismo

Voz 1727 35:59 dentro del pulso en el que están las varias gamas de la derecha española La Razón lleva a su portada lo que ayer decía el PP más del cincuenta por ciento de los votos de Vox favorecería Sánchez himno a la suma de las derechas

Voz 0027 36:11 el PP sostienen que aquellos partidos que no consigan al menos un quince por ciento de los votos en provincias pequeñas se van a quedar sin escaño una barrera que dicen no alcanzará Vox en muchos sitios y por lo tanto piden aglutinar el voto en el PP para que la división no favorezca a los partidos de izquierdas a los nacionales

Voz 1727 36:27 Dani ayer a esta hora les contábamos porque Estados Unidos y Canadá se negaban a dejar en tierra a los Boeing bueno pues ahora que han rectificado sabemos ya por qué

Voz 0456 36:37 cuenta el Financial Times que Canadá corrigió su postura después de encontrar nuevos datos que vinculan al Boeing con dos accidentes recientes y en una columna Edward afirma que la realidad se le ha presentado a Trump en la cara en setenta y dos horas después de Canadá Estados Unidos sí que se quedaba solo este cambio de postura de merece una lección de su predecesor Barack Obama que ya sabía que en este mundo que cambia tan rápido hay que ajustarse rápido a la realidad

Voz 1727 36:59 dime si hay alguna pista sobre el Brexit sólo eso

Voz 0456 37:02 vale de la primera ministra según The Gardian va a someter su acuerdo a votación la semana que viene The Telegraph desvela en portada un complot de cuatro parlamentarios tories con foto de cada uno que buscan retrasar el Brexit al menos dos años estos cuatro son los que por sorpresa ha tenido cuando podríamos tener ya un Brexit sin acuerdo Leo en este diario una buena noticia también BD de sobre

Voz 1727 37:24 la democracia que está en peligro bueno pues es buena para la salud y para el corazón

Voz 0456 37:27 aumenta la longevidad según un importante estudio realizado en ciento setenta países y que publica la revista The Lancet los países que gozan de democracia en los últimos cincuenta años han reducido las muertes por enfermedades como el cáncer la cirrosis o los accidentes de tráfico el efecto democracia concluye es más fuerte que cualquier otro efecto del PIB

Voz 1389 37:56 a ver Jabois explícame esto le abc

Voz 1727 37:59 que un grupo de gallinas remató un zorro que se coló en su gallinero

Voz 1389 38:04 amplía anotó parece la noticia de las noticias estar el grupo de allí de hombre que el hombre que hemos dado al perro yo entiendo que hay una parte de nosotros que recibió estas noticias como buenas noticias como justicia social por fin una revolución que acaba bien por fin los débiles terminan como Elf con con el fuerte pero cómo afecta la naturaleza es antinatural y a mi personalmente lo antinatural me da miedo lo que creemos imposible no lo es suele ser bastante espantoso por ejemplo que se diga a partir de ahora como meter a la gallina cuidar de los tornos esto no es natural preguntaron a Manuel Rivas que era el miedo y el contexto el miedo es la playa de Riazor vacía una tarde de calor de agosto de mil noventa

Voz 33 38:45 dos XXXVI fíjate qué definición tan

Voz 1389 38:48 impresionante de la Guerra Civil el miedo lo terrible lo espantoso es lo que queremos imposible y finalmente malos los grupos

Voz 1727 38:54 la llenas matando un zorro que se coló en su gallinero en Francia y por si fuera poca inquietud la que dejas ayer hubo caída masiva conjunta de la triada social Facebook Instagram y Whatsapp sólo Twitter no salgo

Voz 1389 39:09 de la desconexión y del ataque de nervios bienes

Voz 1727 39:13 pero tengo aquí un libro porque no tengo más remedio

Voz 1389 39:15 pero ayer ha caído a medida que iba a hacer como tú buscarlo en el fondo de lo acaba de publicar capitán es Win es de ser Stephens todo el mundo miente se titula Ensayos sobre Internet y la Big data recuerda una declara acción de Peter fiel en la que dice que los grandes negocios de Internet se crean sobre los secretos de la gente aquellas cosas que la gente no sabe sobre sí misma o que oculta porque los demás no quieren que sepa osea sobre mentiras osea Facebook o Netflix osea no fiarse de lo que dice la gente sino de lo que hace y recuerdan una cosa Netflix empezó pidiendo a los usuarios listas de películas que querían ver en el futuro todos elegían peliculón es prestigiosos que cuando Netflix la sugería

Voz 1727 39:59 que ya nadie creía haber porque la gente se entregaba las peligro

Voz 1389 40:02 las que había siempre comedias tontorrón asó historias románticas que hizo Netflix un algoritmo basado en lo que veías no en lo que decías que veías y empezó a recibir muchísimos más usuarios el resumen que hace el autor del libro es que los algoritmos te conocen mejor Katyn

Hoy por hoy con Pepa Bueno

a las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1389 42:57 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 0978 43:07 Messi nos metió en la Champions Sampe meció

Voz 1727 43:11 al Barça en los cuartos de la Liga de Campeones con una nueva exhibición

Voz 1161 43:15 sigue a lo suyo el argentino que anoche como dices volvió a demostrar que este año no quiere que es el escape la Champions ayer dos goles al Olympique de Lyon dos asistencias a Piqué Eden velé todos rendidos a su juego pero él repartiendo elogios por ejemplo en Movistar a su eterno rival de esta década

Voz 1727 43:28 el critican entre fue impresionante fue una gran sorpresa

Voz 1389 43:32 anotó una noche mágica con con los tres goles

Voz 1161 43:36 eso lamentaba Jordi Alba que no se valoren los logros del Barça pero Piqué lo normaliza como parte del espectro

Voz 44 43:41 los países que estaba bastante dividió en el sentido de que hay mucha gente del Madrid mucha gente del Barça y obviamente pues la gente que no sigue pues sin tener a a infravalorar lo que hacemos cuando el Madrid gana Champions hay gente que también lo infravalora esto es al final cómo funciona hay que entenderlo

Voz 1161 43:55 Barça cinco Lyon un hoy a cuartos junto al Liverpool que se imponía uno tres al Bayern de Munich unos cuartos que domina la Premier mete a cuatro representantes tótem a Manchester City Manchester United y el propio Liverpool los completan junto al Barça el Oporto portugués el Ajax holandés y la ayuda de Italia hoy resolución de partidos de vuelta a los octavos de la Europa League tres equipos españoles buscando esos cuartos de final a las siete menos cinco El Valencia visita al Krasnodar con un incierto dos uno de la ida en Mestalla habla Marcelino

Voz 45 44:18 Nuestra mentalidad nuestro planteamiento no va a ser no tenemos que aguantar el cero cero noventa minutos

Voz 1727 44:24 no podemos a obras de esa forma

Voz 45 44:26 sería un gravísimo error del cual nos podríamos arrepentir después

Voz 1161 44:30 baja aparece hoy Roncaglia por sanción Garay por lesión arbitra el inglés Taylor los otros dos a las nueve Villarreal Cenit novedades Xavi Isidro buenos días

Voz 0889 44:36 hola qué tal buenos días el Villarreal afronta esta noche la vuelta de los octavos de final con la tranquilidad que le da al uno tres de la ida y la moral recuperada tras ganar al Levante salir del descenso sigue siendo la liga ya el partido ante el Rayo pero el equipo lleva la ilusión por bandera en Europa quiere estar en cuartos y no quiere por tanto ningún susto en este partido habrá rotaciones como los últimos tres en cuenta los de Europa no tendrá que ver por tanto todo esto con el resultado de la ida van a ser baja Bruno Trigueros Javi Fuego Ibon era son duda Pedraza If hornadas tras un golpe en la espalda en el último entrenamiento del partido a las nueve con arbitraje del portugués Artur Suárez

Voz 0978 45:10 a la misma hora el Sevilla visita al Slavia de Praga novedades

Voz 1161 45:13 de Ortega buenos días qué tal buenos días el Sevilla

Voz 1870 45:15 necesita ganar en Praga o al menos empatar a más de dos goles para estar en los cuartos de final de la Europa League el resultado de la ida dos dos deja al Sevilla necesitado y esta competición es fundamental para destitución Machín saldrá con todo no reservará a ningún futbolista de hecho incluso con molestias va Cleese apunta también a ser titular a partir de las nueve de la noche en Carrusel Deportivo Slavia de Praga

Voz 0978 45:36 Villa cero pierden Escudero por lesión arbitrará el colegiado bielorruso Cuba alcohol perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña

Voz 1389 45:44 yo quiero un mandato vale

