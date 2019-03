Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días Pablo Casado ha vuelto a tropezar con la maternidad el dirigente popular defiende continuamente que una de sus prioridades políticas es fomentar la natalidad en España una preocupación comprensible si miramos nuestra curva demográfica el problema no es ese claro sino la confusión de tica Si derechos que mezcla en sus declaraciones y ahora en sus propuestas ya patinó al vincular la sostenibilidad del sistema de pensiones con el aborto y ahora tropieza con el derecho a la maternidad de las inmigrantes sin papeles el PP tuvo que salir anoche a todo correr a explicar que la propuesta electoral de Casado en su programa de maternidad no incluye algo así como un trueque bárbaro tú me entregas al niño en adopción yo te protege frente a la deportación eso sí una vez hayan parido y entregado a la criatura si caes en una redada serás expulsada del país el planteamiento sin más explicaciones resultaba tan brutal que el partido ha intentado aclarar que se refieren en realidad a proteger la confidencialidad de los datos de esas mujeres en el proceso de adopción algo que según todos los expertos no hace falta porque ya existe a qué se refería casado entonces

Pepa Bueno

es jueves catorce de marzo Con la ONU pidiendo medidas urgentes contra el cambio climático hoy recibimos a la ministra de Transición Ecológica a Teresa Ribera a las ocho y media aquí en Hoy por hoy y también esta mañana en el juicio del proceso declara Trapero

Voz 0027 01:56 los Mossos d'Esquadra pueden testificar no puede guardar silencio porque está a la espera de juicio en la Audiencia Nacional por lo mismo acusado de rebelión

Voz 1727 02:02 Quim Torra no quita ni lazos en esteladas

Voz 0027 02:05 cree que la orden de la Junta Electoral no es neutral y el Gobierno advierte Dolores Delgado

Voz 2 02:09 se quitarán desaparecerán los lazos porque no puede ser así seguramente se les impondrá una sanción como no puede ser de otra manera interior le

Voz 1727 02:18 ha puesto escolta el juez del cayo del caso Villarejo a Manuel García Castellón después de que alguien haya a su casa la semana pasada no forzaron la puerta ni se llevaron nada no hicieron nada y la Conferencia Episcopal se reúne hoy propone

Voz 0027 02:32 otra vez con las víctimas de los abusos en España

Voz 3 02:34 danos despertaba metiéndonos para los tocaban

Voz 0027 02:38 ocho gol descarada

Voz 1 02:39 la siguiente es la nueva denuncia contra uno de los

Voz 0027 02:42 tres jesuita César supuestamente implicados en estos abusos

Voz 1727 02:46 y acabamos de saber que las cajas negras de Etiopía sean mandado a París para que las investiguen allí el veto de Estados Unidos al Boeing siete tres siete ocho le da la puntilla al modelo de avión y quizá la compañía

Voz 0027 02:58 esta noche el Senado de Estados Unidos la pedido a Donald Trump que deje de apoyar a Arabia Saudí en la sangrienta guerra él Yemen

Voz 1727 03:04 hoy en Londres tercera votación sobre el Brexit después de rechazar por cuatro votos sólo un Brexit sin acuerdo hoy toca decidir si quieren prorroga en pleno debate británico de cómo salir de Europa los equipos ingleses muestran su fuerza

Voz 0568 03:22 en el fútbol europeo Sampe en todo lo contrario con cuatro de los ocho equipos en

Voz 1161 03:26 cuartos de la Champions la Premier es la clara dominadora Manchester City Manchester United Liverpool le van a hacer frente en el Oporto portugués el Ajax holandés la ayuda de Italia del Barça único representante español en el sorteo de Champions de mañana y esta noche pueden meter dos más Arsenal y Chelsea en los cuartos de la Europa Liga a los que intentarán acceder también tres equipos españoles a las siete menos cinco caras no dar Valencia dos uno en la ida a las nueve y Slavia Praga Sevilla dos dos en la ida Villarreal Zenit uno tres en la ida

Voz 1727 03:49 ahí se acaban de despertar sepan que Whatsapp Facebook ya funcionan bien

Voz 0027 03:54 dar fotos y audios con normalidad no con anoche fue una caída del servicio en más de veinte países diez horas sin interrupción

y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:06 a la lluvia que en las últimas horas de hecho todavía ahora afecta a algunos puntos del Cantábrico sobre todo el País Vasco desaparecerá a lo largo de la jornada ya no esperamos que vuelva a llover sólo en el norte hasta el domingo en el norte de la península de ahora destacamos que hace frío con heladas en toda Castilla y León practicamente también en la meseta sur tenemos heladas

en pueblos de la ibérica

Voz 0978 04:27 va a hacer mucho sol durante toda la jornada incluso en el Cantábrico esto ayudará a que las temperaturas suban un poco más que ayer las máximas pero será mañana y la tarde del sábado cuando al sol incluso el ambiente se volverá algo cálido

Voz 1727 06:32 las ocho siete ahora las siete y siete en Canarias nos hubiera encantado poder escuchar hoy en la ser algún portavoz el PP que explicar en qué consiste exactamente su propuesta sobre las mujeres inmigrantes y las adopciones que hemos entendido todos mal para que genere esta alerta unánime pero no ha sido posible lo que nos dijeron en Génova es que esto sólo lo puede explicar Pablo Casado porque es una propuesta personal suya así que Mariola los buenos días buenos días Pepa tendremos que atenernos a las versiones que el partido ha difundido a medida que crecía el escándalo que plantea exactamente el PP sobre la no expulsión de mujeres inmigrantes que den en adopción a sus hijos bueno vamos a ver el PP a esta hora mantiene la

Voz 0259 07:14 técnica propuesta que ayer no sorprendía tanto la verdad que cuando llamé al PP pensé que la iban a desmentir pero no fue todo lo contrario el gabinete de comunicación del Partido confirmo que si las mujeres inmigrantes sin papeles embarazadas entregan al bebé en adopción se paralizaría el trámite de expulsión y esas mismas fuentes remarcaron que sería una paralizado son temporal y no definitiva porque una vez terminado el proceso de adopción la mujer podría ser de vuelta a su país esta fuente oficial explicó que era una medida para darles esa posibilidad con garantías si quieren dar al bebé por razones económicas sociales o emocionales por motivos de vulnerabilidad decía esa portavoz desconocía completan veinte cuántos casos hay pero insistía en que la Ley de maternidad del PP les daría esa oportunidad lo cierto es que según las expertas Éste no es un problema real y aunque la ley de extranjería no lo recoge expresamente España no expulsa a las inmigrantes embarazadas porque el bien a proteger es el menor antes el revuelo como dices el PP anoche a última hora emitió un comunicado reafirmando en el fondo la propuesta aunque aclarando que es falso que se le ofrezca la no devolución como un intercambio del bebé añade además el comunicado que se copia un protocolo de la Comunidad de Madrid sobre la confidencialidad de sus datos sobre mantener la confidencialidad de sus datos que según las expertas insistimos es lo que sí hace ahora mismo en todo el año

Voz 1727 08:40 al Mariola me queda una duda qué pasa si la mujer embarazada en la propuesta del PP digo qué pasa si la mujer embarazada decide no darlo en adopción

Voz 0259 08:49 pues en la propuesta del PP nos han dicho que todavía se estaba perfilando a esa

Voz 1727 08:53 la cuestión no nos aclararon nuevo no sé no sé

Voz 0259 08:55 decían que la ley de maternidad todavía se estaba elaborando y que estaba un poco ver de todo y que esto efectivamente casado cuando presentó durante el fin de semana la propuesta de la ley de maternidad no lo explicó públicamente esta medida no la anunció después salió publicada en el concretamente en el diario El Mundo pero no nos explicaron nada más estaba digamos que un poco

Voz 1727 09:21 verde todavía la propuesta gracias Mariola hemos hasta luego hasta luego hemos intentado esta mañana a hablar con Pablo Casado le hemos ofrecido la posibilidad de que lo aclare personalmente es un asunto muy delicado bueno han declinado esa posibilidad Nicole Don gala es directora de la Asociación Carbó que trabaja entre otros asuntos en la integración de los africanos en la Comunidad de Madrid buenos días

Voz 7 09:42 hola buenos días hay alguna problemas

Voz 1727 09:45 Tica específica de las mujeres inmigrantes que quieren dar sus hijos en adopción existe un problema del que no éramos consciente que justifique esta propuesta porque Pablo Casado dice hay que buscar una solución a esto existe ese problema

Voz 7 10:00 actualmente que yo sepa no hay problema que puede jugar a Pablo Casado poder tomar esa decisión ahora Sieso la ley personal verdad Pablo Casado que lo tiene no solamente a todos los españoles también a los inmigrantes sobretodo las mujeres inmigrantes porque ha propuesto esta ley porque yo creo que lo que tiene que hacer porque si es verdad que hay un grupo de mujeres inmigrantes que tiene sus hijos en adopciones pero por qué no trabaja con esas mujeres para saber cómo se siente esas mujeres cual una vez que sus hijos están ha duplicado fácil pero no hay ningún problema actualmente porque de la misma manera que ha sorprendido a los periodistas le ha sorprendido a la población inmigrante esa esa propuesta porque no se puede proponer unas cosas y dejar a la gente así sin entender por qué lo ha propuesto

Voz 1727 10:54 yo creo que ahora mismo las mujeres indignantes

Voz 7 10:56 no tiene ningún problema que yo sé Pablo Casado puedo tomar esa decisión

Voz 1727 11:01 pues del Golden Gala tratábamos a lo largo de las últimas horas de averiguar si hay algo que no se escape de esta realidad que es compleja y que en realidad lo que no dicen todas es que las mujeres migrantes para proteger sus hijos vienen aquí no para darlos en adopción emigran para protegerlos y conservarlo no para darlos en adopción en la mayoría de los casos yo lo agradezco que haya estado con nosotros

Voz 7 11:21 ante esas mujeres ir en sus países solamente para dar protección se sí luego llego aquí si la propone otra vez entre entre adopción es asunto que me parece una ley egoísta

Voz 1727 11:33 bueno se aclarará su pone a lo largo del día Nicole gracias un abrazo

Voz 7 11:38 muchas gracias por esta polémica

Voz 1727 11:41 que ha eclipsado la campaña que había puesto en marcha el PP para convencer a los votantes conservadores de que dividir el voto conservador entres pues

Voz 8 11:48 favorezca la izquierda al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosan las filas de la izquierda radical en manos de Torre los batasunos

Voz 1727 11:59 ha estado llevaba tiempo pidiendo el voto útil para el PP frente a Ciudadanos o Vox pero ahora ya le pide abiertamente al partido Abascal que no se presente a las generales en las provincias más pequeñas que son las que reparte menos escaños en los que más ajustado puede estar ese reparto no Rafa Muñiz

Voz 1772 12:16 vox dice que no el partido se va a presentar a las generales en todas las provincias incluidas las veintiocho en las que se reparte en menos de seis diputados un error según los populares que aunque dicen que no lo han hecho ellos sí están difundiendo este vídeo por Whatsapp de

Voz 9 12:31 Nuestra provincia de Barrio se necesitan mil votos para conseguir un escaño imagina que un partido constitucionalista tiene novecientos noventa y ocho votos pero Dogville poquito o paséis a Vox llegaría otro consiga así escaños todos esos votos se sí

Voz 1772 12:47 llegó tan dicen los telecos Pedro Sánchez y Begoña Gómez seguirán utilizando el funky por el Falcon

Voz 1727 12:52 de hecho ridiculizan a la mujer del presidente

Voz 1772 12:55 poniéndole la cara de la cerdita Peggy que te sugiere

Voz 1389 12:57 esto deja Boris casado pidiendo la Vox hoy vamos

Voz 1727 13:01 hacer una competición virtuosa que dice Errejón no aquí me presta

Voz 1389 13:04 no yo aquí te presentas tú me sugiere al líder de un partido dando instrucciones a su filial es como si el Partido Popular tuviese nuevas generaciones que serían sus Juventudes generaciones eternas que sería Vox está casado que es el PP de bares está Abascal que sería el PP entrando en un after pero lo más curioso es la naturalidad con que Casado marca distancias con la extrema derecha diciéndole practicamente que son lo mismo pero conviene más que se le vote a él mira desde la desde la aparición de de Vox lo que ha habido un concurso de casi de de gimnasia artística entre PP y Ciudadanos para ver cómo podían distanciarse de ellos al mismo tiempo que les dejaban abierta la puerta a una persona puede decirle a su pareja que quiere seguir ajustándose con ella sin invitarle a las fiestas pero ocurre que pedirle que se deje insultar en público ya es demasiado lo que Casado está proponiendo es que se deje la cama y el baile para el sol es decir asumiendo que ya él vale por los esta mañana japonés un beso ingiere

Voz 1727 13:57 Nos estamos a jueves y aún no hay explicación oficial de que pasó en el presunto fraude de las primarias en Castilla y León en la sede hemos hablado con algunos antiguos militantes del partido que ya avisaron en su día de que las primarias se podían manipular de hecho a uno de ellos lo expulsaron después de presentar una denuncia en un juzgado por esto mismo Oscar García buenos días

Voz 1645 14:19 hola Pepa buenos días estos antiguos militantes aseguran por un lado que lo que hace la dirección es trasladar de un censo a otro a un grupo de afiliados para que en caso de que el candidato oficialista esté perdiendo se puedan sumar esos votos Javier Carpio militaba en Ciudadanos mala

Voz 10 14:33 lo que hemos pillado hablando entre afiliados

Voz 0509 14:36 nos es que unos afiliados detectaron que ellos de repente residían en otra provincia en esa provincia había elecciones entonces por eso hay más votos por eso le ha pasado en Castilla León esto de que hay ochenta y un votos que que han inflado el censo

Voz 1645 14:51 él fue expulsado del partido tras denunciar hace unos meses esta situación en un juzgado de guardia la eurodiputada Carolina Punset también abandonó la formación tras denunciar reiteradamente la manipulación dice que hoy hay en sus primarias

Voz 7 15:02 que el voto no es secreto es decir el partido sabe muy bien qué es lo que ha votado cada uno de los afiliados esto es lo que están denunciando también muchos mientras que puedan expulsada conscientemente decirlo no según ella la mayoría de las primarias donde

Voz 1645 15:16 ha habido contestación interna han podido ser manipuladas

Voz 1727 15:19 gracias Óscar y en el PSOE hoy empieza a reunirse la Comisión Federal de Listas la que tiene que terminar de cerrar las candidaturas socialistas para las elecciones y todo apunta el choque entre Ferraz y Federación Andaluza es decir a una nueva edición del partido Sánchez Díaz porque en cuatro provincias no ha habido acuerdo es Pedro Sánchez quien tiene la última palabra el y los suyos también la posibilidad por tanto de imponer a sus candidatos son las ocho dieciséis siete dieciséis en Canarias

Voz 1 15:49 en el día del padre tu hijo te dice la paz y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel

Voz 11 15:55 mundo te sientes muy de Bush si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones en tramabús punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy Bush

Voz 1 16:09 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de largo las naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum zumo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Simón la gran diferencia tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE te quedes sin jugar pide tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 11 16:49 le pedí un préstamo en de Bush es muy fácil y sin papeleos entra ya han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión Teddy Burgos

Voz 5 17:02 hoy por hoy

Voz 1727 17:04 dentro de la mala broma en la que se está convirtiendo la actuación de los parlamentarios británicos sobre el Brexit hoy llega la votación mollar quieren o no quieren pedir una prórroga Begoña Arce Londres buenos días quieren si quieren siquiera

Voz 0273 17:19 en Theresa May propone pedir una ampliación hasta el treinta de junio pero advierte que si no se alcanza un acuerdo en los próximos días es posible que esa prórroga te va a ser mucho más amplia

Voz 12 17:29 la Clean

Voz 0273 17:31 esa beca de corta duración solo no sería ofrecida muy posiblemente si tenemos un acuerdo

Voz 1727 17:37 la Cámara debe entender y aceptar que sino

Voz 0273 17:39 no apoya el acuerdo en los próximos días tampoco apoya el salir sin acuerdo el próximo veintinueve de marzo sería necesaria una ampliación mucho más larga del artículo cincuenta esa posibilidad de una ampliación mucho más larga horroriza a los rebeldes euroescépticos algo que May quiere aprovechar como arma de presión la primera ministra no cede y pretende ojo volver a someter a votación por tercera vez su acuerdo la próxima semana antes del Consejo Europeo de Bruselas previsto para el juez

Voz 1727 18:07 su madre mía Begoña paciencia buenos días Easy Reino Unido pide la prórroga Griselda Pastor Bruselas quiere

Voz 5 18:14 eh bueno

Voz 0738 18:17 las quiere pero no de forma automática no van a ser necesarias explicaciones imprescindibles explicaciones y alguna cosa más porque aunque los gobiernos y las instituciones desean el acuerdo no quieren aseguran alargar la agonía sin garantías de que la prórroga será de utilidad y esto implica que la prorroga no va a ser automática hay que quedará sujeta compromisos a condiciones vamos condicionada un problema evidente ya para Theresa May que permite presagiar una noche de reuniones abrupta de las largas cuando dentro de unas semanas se reúnan aquí los jefes

Voz 1727 18:49 muy europeo todo Griselda gracias me hasta ahora

Voz 13 18:52 buenos días es lo que les llevamos contando desde

Voz 1727 18:54 las seis de la mañana les parece muchos casos ciencia ficción a lucir en con esto un equipo de físicos ha conseguido por primera vez que una partícula viaje al pasado el tiempo qué ha retrocedido es poquísimo mucho menos de un segundo pero el avance científico es brutal Pascual Donate imaginemos que un electrón eso

Voz 1684 19:15 la bola de billar los físicos han calculado la posibilidad de que esa bola es electrón

Voz 1275 19:21 está volver hacia atrás del caos al orden

Voz 1684 19:24 y esa posibilidad existe aunque la vuelta atrás de un electrodo en el tiempo es minúsculas sólo una fracción diez mil millones de veces más pequeña que lo segundo como las probabilidades de observar un fenómeno así en el universo queda prácticamente descartada un equipo internacional ha decidido crear su propia máquina del tiempo gracias a un software especial han conseguido que un ordenador cuántico retroceda en el tiempo una fracción de segundo dicho de otra forma han conseguido que el ordenador evolución

Voz 1 19:52 la hacia atrás

Voz 1684 19:53 de un patrón de unos y ceros complejo y caótico a un estado anterior más sencillo como si las bolas de billar despertó

Voz 1 20:00 tiradas por la mesa volvieran a formar un triángulo

Voz 1684 20:03 aunque el experimento no nos permitirá viajar atrás en el tiempo será muy útil porque servirá para que los ordenadores cuánticos sean aún más preciso

Voz 1727 20:12 con precisión a las ocho y veinte siete veinte en Canarias

Voz 1275 20:21 Laura Gutiérrez con disfruta ahora por la mañana pero con tiempo primaveral de nuevo a mí otro día qué tal buenos días Isabel Díaz Ayuso está utilizando el coche del grupo del PP en la Asamblea coche chófer para hacer precampaña se lo está contando la ser la candidata del Partido Popular a la comunidad sus este vehículo un Volkswagen Passat para desplazarse a sus actos a pesar de que no es ni diputada ni forma parte del Gobierno madrileño el coche el usaba hasta ahora el puerto la voz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio y su Service lo que se paga con el dinero de los madrileños con las subvenciones que se dan a los grupos de la Cámara de Vallecas el bebé Lo justifica dice que Díaz Ayuso viaja en ese coche acompañada siempre de algún diputado aunque la SER ha podido confirmar que no ocurre así por ejemplo el pasado seis de marzo sale de un acto de la Puerta del Sol se subió al vehículo en el asiento del copiloto sin nadie dentro las emisiones contaminantes que producen los coches se han reducido un cuarenta por ciento en el centro de la capital desde la entrada en vigor de Madrid Central el pasado treinta de noviembre así lo constatan los primeros datos preliminares recopilados por la Universidad Politécnica de Madrid sobre la medida estrella de Carmena en esta legislatura Rafael Borge es el autor del estudio

Voz 1251 21:31 el valor más complicado de cumplir SL es la media anual con lo cual es un poco pronto pero pero sí una reducción de este orden es desde luego nos ayudaría bastante a a acercarnos a los a los objetivos a los objetivos de cumplimiento de la legislación ir de el cumplimiento de los valores guía de la Organización Mundial de la Salud que es un poco lo que a plantear Aquitania

Voz 1275 21:52 también ha mejorado la calidad del aire Madrid Central según los datos del Ayuntamiento la polución se ha reducido en la estación medido otra de Plaza del Carmen casi un nueve por ciento El sábado comienzan las multas en este área de bajas emisiones el Ayuntamiento ha prometido que para ese día se aprobarán los veinte pases mensuales para comercios y trabajadores nocturnos pero la Plataforma de Afectados vuelve a quejarse porque dicen quedan compromisos sin aprobar Pascual me del portavoz

Voz 10 22:16 el tema de los accesos a los agentes comerciales sin duda Sukhoi culos para desarrollar la actividad comercial el tema de vehículo para el titular de un establecimiento que puedan aparcar en las zonas con el permiso permanente igual que un residente ya que al final pagar los mismos impuestos alquiler o la hipoteca

Voz 1275 22:40 el centro de primera acogida de menores de Hortaleza sigue saturado a pesar de que la Comunidad insiste en negar la mayor anoche durmieron allí ciento tres chavales aunque sólo hay cincuenta camas la media es que veinte

Voz 0027 22:50 dos duermen en colchonetas sobre el suelo al día los trabajadores protestaron ayer ante la Consejería de Política sociales porque la primera noche duermen en el suelo

Voz 14 22:59 entonces cuando estos menores ven esta situación lo que prefiero Inite lo iban así me voy a casa de un amigo me voy a una casa okupa y esta es la realidad que está ocurriendo aquí entonces

Voz 15 23:09 eso estamos cansados inclinada Si pensamos poker

Voz 1 23:13 por qué azulada plata

Voz 15 23:14 sólo queremos maltratar a los chavales

Voz 1275 23:18 es jueves es catorce de marzo el PSOE se atasca en las listas de Móstoles titulares comer tenían Sarmiento la Ejecutiva regional socialista no ha podido aprobar la candidatura de Móstoles porque siete personas han dimitido en bloque por otra parte el PSOE apartado Antonio Carmona de las listas del Senado a pesar de haber sido votado por la militancia ponen su lugar al diputado regional Modesto Nolla el informe de la Fundación Madrid más de la agencia que vigila la calidad el sistema universitario de la región critica las tres universidades privadas aprobadas por la Asamblea pone en duda sus capacidades para la investigación sus planes de titulaciones sur

Voz 1727 23:47 pues os docentes sacar los setecientos columbarios del

Voz 1275 23:50 soy de los Caídos es viable asilo señala el último informe encargado por los familiares de las víctimas al forense Francisco Etxeberría a pesar de que el acceso es complicado Se podrían sacar de uno en uno y numerosos centros de salud madrileños van a realizar hoy pruebas para determinar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares la Consejería realiza esta iniciativa con motiva con motivo del Día Europeo de prevención de este tipo de patologías

Voz 5 24:16 en Hoy por hoy

Voz 1275 24:19 Felipe Reyes puede agrandar hoy su Lejeune

Voz 1161 24:21 la Sampe buenos días buenos días a dos días de cumplir treinta y nueve años en España el jugador que más partidos ha disputado en la ACB y también en la Copa desde hoy si juega ante el quién quién la visita desde las seis de la tarde en esta jornada veintiséis de la Euroliga alcanzará a Juan Carlos Navarro con trescientos cuarenta y un partidos como los dos jugadores con más encuentros en la competición europea ya lidera los rebotes totales es segundo en tiros libres lanzados y lanzamientos de dos tercero en el que más puntos ha conseguido en la competición de cara al partido habrá Pablo Laso

Voz 13 24:47 eh

Voz 17 24:47 lo único que me preocupa es ganar mañana y conseguir esa plaza no he pensado mucho hacia adelante yo creo que el Khimki tiene muchísimo peligro en tienen un jugador muy determinante que cesped

Voz 1161 24:56 desde las seis Khimki Real Madrid los blancos ya clasificados para la ronda de cuartos necesita dos victorias en los últimos cinco partidos para tener el factor cancha en los cruces en los que según está ahora a la clasificación se mediría Ana Baskonia

Voz 0587 36:14 días Esther Palomera cómo estás buenos días

Voz 1727 36:17 aquí recibimos hoy a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera buenos días hola muy buenos días Pepa la ONU urge cinco años después de su último informe acaba de explicar Iñaki Gabilondo pero en medio ha habido una cumbre del clima de la que salimos todos convencidos de que el compromiso en esa ocasión era firme y que no tenía vuelta atrás y que todo el mundo estaba concienciado no se está cumpliendo aquel compromiso o el deterioro iba más rápido de lo que pensábamos yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fue

Voz 13 36:46 te y muchas veces mucho miedo al cambio y eso es lo que hay

Voz 1727 36:49 a romper los datos son abrumadores

Voz 13 36:51 abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos ponen los pelos de punta pero después actual una especie de acto reflejo que es y bueno pues habrá tiempo tendremos que ir haciendo y lo dejamos en la zona de confort del cajón en lugar de tomar conciencia de que no hay tiempo las cosas no ocurren por milagro pasado mañana se resuelve todo porque alguien encuentra alguna solución mágica sino que hay que ir construyendo de construyendo lo que tenemos no es una hoja en blanco sino que hay que deshacer junto con hacer Ian yo creo que este es el mensaje más importante de de ese de ese informe no aparte de la como digo la la abrumadora escalofriante realidad que describe como su el hecho de que tal y como vamos es imposible que cumplamos aquello de lo que nos hemos comprometido porque la lo cierto es que estamos comprometidos con esos objetivos ambientales en todos los frentes en el contexto Naciones Unidas en muchas veces incluso nuestra propia legislación

Voz 1727 37:41 el interna decimos que es muy esperanzador que los estudiantes de todo el mundo hayan puesto en marcha este movimiento que se llama Los viernes verdes en los viernes por el clima dice le llaman también el 15M verde pero está en manos de gobiernos y empresas tomar las medidas yo creo que está mal

Voz 13 37:59 Nos como todo lo que ocurre los grandes cambios sociales de esa expectativa hay esa evolución de los valores sociales de ahí la trascendencia que tiene el papel de los medios de comunicación de los divulgadores de la educación pero evidentemente la capacidad de acciones muy diferente está en manos de las empresas y está en manos de los gobiernos sobre todo de los parlamentos que son los que tienen que legislar y tomar las medidas adecuadas que si me permites ahora que dices lo de los viernes por el clima voy a hacer una broma pero que creo que es verdad lo que necesitamos es muchos viernes sociales por el clima es decir tenemos que entender que trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la de la sociedad que yo creo que es lo que en gran medida están reclamando los jóvenes oiga si queremos tener un futuro tendrá usted que trabajar por la estabilidad de la seguridad climática

Voz 1727 38:39 pues ya que lo menciona ministra pensaba dejarlo para el final pero ya se lo pregunto claro porque Ciudadanos no es que esté en contra de la ampliación de permiso de paternidad hay consenso político y hay demanda social de ampliarla los permisos de paternidad pero hoy se va a estudiar en el Congreso que pasa si un decreto ley del Gobierno con una ley orgánica no por este caso sino pongámonos en la hipótesis de que hay un Gobierno de Vox algún día puede con un decreto ley un gobierno de Vox modificar una Ley Orgánica fundamental de la convivencia española esa es

Voz 13 39:14 es una pregunta que sobre todo han de contestar los constitucionalistas pero con arreglo a la Constitución y las leyes orgánicas no pueden ser modificadas por decreto ley otra cosa es que hay aspectos secundarios terciarios de desarrollo reglamentario que puedan verse modificados pero el contenido de las leyes orgánicas requieren modificación porque hay orgánica

Voz 1727 39:31 bueno cierro paréntesis porque es uno de los asuntos del día volvemos a la Transición Ecológica la transición energética ha estado usted ocho meses en Un gobierno llegó con muchas ganas sabe mucho de lo suyo y la Ley de Cambio Climático era una promesa estrella este Gobierno contra que se ha estrellado

Voz 13 39:50 yo creo que no me estrellado contra nada Mestre estrellado contra el tiempo porque ocho meses es una legislatura muy corta creo que hemos hecho muchísimas cosas muchísimas cosas que tienen que ver con la definición de un marco estratégico diferente y de hecho lo que vemos es que afortunadamente gracias a muchos factores no solamente la acción de gobierno pero también la acción de gobierno los términos la conversación han cambiado radicalmente es decir el trasatlántico empezado a girar y luego ha habido muchas cosas concretas que tienen gran trascendencia para recuperar la confianza en nuestra capacidad de acción como sociedad que tienen que ver con la recuperación de el peso que requiere y que hay que ampliar en el tiempo porvenir las energías renovables con la previsión de salidas dignas porque creo que el componente social es fundamental en todo esto como decía antes para los trabajar Dolores para las comarcas que han dedicado toda su vida y que consideran que han aportado mucho a través de los sistemas tradicionales de energía basados en combustibles fósiles fundamentalmente Carboni térmicas Icon la anticipación de cómo proceder a cierre de plantas que no dejen a la gente

Voz 1727 40:49 a una mano delante y una detrás vamos a aterrizar leo hoy en la prensa Volkswagen amenaza con suprimir hasta siete mil empleos en cinco años debido la apuesta por el coche eléctrico no habrá una transición energética incruenta no ha pasado nunca en la historia esto tiene una factura que pagar quién lidera el reparto de esa factura ministra yo te hago la reflexión a la inversa no debería haber

Voz 13 41:11 eh transiciones cruentas porque sabemos lo que hay que hacer la historia de Volkswagen significativa porque la historia de Volkswagen tiene que ver con un

Voz 1727 41:19 un engaño masivo

Voz 13 41:21 que se descubre en el año dos mil quince Ia y eso pone en tela de juicio no solamente la credibilidad de la industria sino la la responsabilidad la capacidad institucional de los gobiernos para asegurar lo que están diciendo que hay que hacer y lo que se les exige a las empresas esto ha sido yo diría un gran cataclismo para una industria que es fundamental para para Europa como es la industria del automóvil es una industria que está en pleno proceso de cambio porque la gente no va a disminuir sus expectativas de movilidad lo que pasa es que cree seguramente estamos aspirando a movernos de una manera diferente no estábamos comentando antes quizá los jóvenes ya están pensando más en qué servicio de movilidad que no es ser propietarios de coches o tener un carné de conducir ir esto revoluciona totalmente el toda la cadena de producción industrial también eso lo sabe el Gobierno lo sabe la sociedad española sabemos que tengo es un porcentaje muy alto del PIB de los trabajadores que trabajan en el conjunto de la de la industria ayer por cierto la ocasión de visitar la la Feria de motor T es decir don a la industria de componentes auxiliares me quedé impresionada gratísima mente por algo que sabía pero que da gusto verlo no que es la capacidad de innovación que tienen toda toda esa corazón industrial secreto que no se conoce porque nos fijamos en la carrocería es el coches bonito o es feo de ir introduciendo modificaciones muy importantes es decir saben que eso tiene que cambiar radicalmente lo que tenemos que hacer a través de las decisiones de políticas gubernamentales au de marcos regulatorios es hacerlo fácil es decir a COM a ese proceso de cambio de manera que la decisión natural de una empresa o la decisión natural de un ciudadano en consumidor vaya la dirección de lo que sabemos que tenemos que hacer que yo creo que es lo que ha fallado y eso es lo que de alguna manera hemos empezado a cambiar en estos meses sin obviar que esta es una transformación completa que va a necesitar la transversalidad total ir en muchos frentes muy muy diferente estamos siempre buena para

Voz 1727 43:12 a propósito de este tema eh porque decimos bueno toca tanto tantos asuntos si tan profundos transforma tanto la sociedad esta transición en la que tenemos que en la que estamos en realidad que necesita legislatura samplers estables y a la vez decimos y es urgente tomar medidas no

Voz 13 43:27 es que las dos cosas son verdad yo creo que necesita osea tenemos que transformar el promedio de todo no es que digas voy a actuar en esta cosa con dos tres medidas ser resuelve todo pero todo hay que hacerlo a la vez que es quizá lo más lo más difícil de entender porqué hay que avanzar en tantos frentes tan diferentes que van desde la educación reglada o desde la innovación hasta la última fase de política fiscal lo de política de protección de consumidores y tenemos que hacerlo eso está clarísimo noventa por eso yo creo que empezar por el marco Estrategia las grandes señales en el contexto energético era fundamental evidentemente no nos podemos quedar ahí

Voz 1727 44:00 escuche a este oyente Carmelo que nos decía Nos hacía esta reflexión esta mañana

Voz 27 44:05 parece que es injusto que casi sólo se hable de los vehículos cuando en muchas ciudades es igual lo peor la ocasionada por las calefacciones además no se debería permitir las puertas abiertas en las tiendas las calefacciones en terrazas al aire libre las neveras sin puertas cerremos puertas a malgastar energía

Voz 1727 44:26 Carmelo recoge el sentir de muchos oyentes de ministra dice toda la atención se ponen el coche qué importancia tiene el coche y el tras la movilidad el coche representa el veintisiete por cien de nuestras

Voz 13 44:36 emisiones de gases de efecto invernadero es la fuente fue

Voz 28 44:39 la mental y de episodios y bueno pues de de de de

Voz 13 44:45 enfermedades puntual eso de reacciones puntuales en nuestro sistema de salud cardiorrespiratorias no es extrema no sea ese acelera muchísimo se incrementa muchísimo los los episodios de presencia de personas en urgencias cuando hay episodios de contaminación altos eso sí es el veintisiete por cien queda todo el resto sobre el que también hay que actuar y es verdad que la agenda urbana está en pleno proceso de cambio el apuntaba con toda la razón del mundo a cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de calefacción refrigeración que utilizamos es un sin sentido derrochar de esa manera evidentemente por razones ambientales ya es todavía más pero desde el punto de vista económico qué sentido tiene que tener las puertas de las tiendas abiertas o tener edificios mal aislados o ventanas que no funcionan esto además se ceba más en gente que tiene más difícil pagar la factura de la luz por eso entre otras cosas las cosas de pobreza energética que en su momento hablamos requiera una apuesta muy fuerte en eficiencia

Voz 1727 45:37 que vuelva a gobernar el partido socialista por cierto estará usted en el Gobierno

Voz 13 45:42 bueno dice ahora si estas cosas son son la pregunta es complicada de la respuesta sería presuntuoso yo sí creo que el presidente del Gobierno actual que espero que siga siendo el presidente del Gobierno después del venenosa de abril por mucho tiempo ha hecho una apuesta muy fuerte por esta en Day con independizado cualquiera combinar las cosas a mí me parece fundamental y me encanta lo que estoy

Voz 1727 46:04 luego está en condiciones de decir que si gobierna de nuevo el PSOE se mantendrán los plazos de prohibición en la venta de coches de gasolina y diésel que usted había anunciado

Voz 13 46:12 no es que yo creo que eso hemos tenido mucho cuidado a pesar de que a veces se organizó en cierto ruido pero hemos tenido mucho cuidado de Akon pasarnos a lo que se propone a nivel europeo y la Comisión Europea en sus escenarios de cómo lograrla carbonizado ni la gran apuesta industrial de Europa dos mil cincuenta pone de manifiesto que si de verdad queremos una economía sin emisiones de gases de efecto invernadero

Voz 1727 46:34 en el año dos mil cincuenta en el año dos mil