Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno esta mañana se reúne la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso y está en el orden del día el intento de Ciudadanos de que los permisos de paternidad no se amplíen por la vía del decreto ley Aimar

Voz 0027 00:34 el Gobierno cree que los de Rivera están buscando obstruir el asunto pero desde Ciudadanos argumentan que su objetivo es preservar los procedimientos etarras de la cámara van a ser quienes tengan la última palabra José María Patiño buenas

Voz 1108 00:44 has buenos días sin prejuzgar lo que diga finalmente este segundo informe pedido por ciudadanos parece lógico que abunda en los argumentos que ya expusieron ayer los letrados de manera oral ante la mesa en principio no ven objeción a que este decreto ley una vez convalidado se tramite como el resto y que se modifique la ley de igualdad porque no afecta a los aspectos orgánicos de esta normativa según fuentes conocedoras de la reunión Un

Voz 0027 01:06 un grupo de encapuchados ha arrancado esta madrugada el lazo amarillo que colgaba de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona Un día después de que Quim Torra renunciara a quitar lazos y esteladas como le exigía la Junta Electoral ha terminado forcejeo con la Guardia Urbana Joan Bofill bon día sí día han contado ellos mismos este grupo en Twitter

Voz 0295 01:23 no es el grupo

Voz 0931 01:25 las dos que da nombre a una plaza en la que habitualmente se concentran jóvenes a favor de la unidad de España lo han descolgado y después un agente de la Urbana hay un funcionario municipal han intentado retirarles la pancarta y finalmente se han hecho Coney aseguran que simplemente han hecho esta acción para cumplir con la obligación de

Voz 0027 01:42 la Junta Electoral Ana Oramas ha cumplido su palabra la diputada de Coalición Canaria recibió enormes críticas cuando le reprochó a la ministra de Hacienda el tono durante un debate diciéndole que a ver si pensaba que está ahora en las en las tres mil viviendas en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas el acusaron de clasista ya pidió perdón prometió que visitaría el barrio lo ha hecho ha pasado doce horas en las Tres Mil Viviendas acaba de contarle sus impresiones a la SER en Andalucía

Voz 3 02:03 la víctima sorprendida y te lo digo de verdad es la magnitud del problema la la la obra titánica pero la gente maravillosa que hay allí mi compromiso es que en la próxima legislatura intentar hacer ver del Congreso de los diputados que las lo la problemática requiere un plan especial del Estado en infraviviendas en reposición en rehabilitación pero también planes de empleo

Voz 0027 02:26 la primera reportera mujer que murió mientras cubría una guerra está enterrada en las fosas del cementerio de la salud en Córdoba así lo creen los investigadores que están analizando esas fosas todo apunta a que los restos que han encontrado pertenecen a la francesa Rene Laffón fusilada en la Guerra Civil Radio Córdoba

Voz 1727 02:42 dichos restos han sido hallados para el equipo

Voz 4 02:44 el viene las fosas en el fondo de una sepultura individual que corresponde al uno de septiembre la fecha en la que la periodista de Le Populaire fue asesinada los demás indicios y el estudio antropológico hace pensar también que se trata de la escritora y comunicadora francesa por ejemplo la edad los impactos de arma de fuego la bala alojada en su pierna derecha a la espera de cruzar el ADN con los de su familiar en Francia los miembros del proyecto Rennella Fon creen que los restos hallados en el cementerio pertenecen

Voz 1 03:10 la periodista francesa

las nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho y veintitrés en Canarias

Voz 10 06:17 el feminismo liberal es machismo igual que si esto era feminismo liberal desde luego no era feliz y que las mujeres no tienen

Voz 11 06:28 iban a aprobaron no los permisos de paternidad el Partido Socialista votó en contra de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cinco semanas que consiguió es en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decreto

Voz 10 06:40 pues lo hiciste Pedro lo hiciste el viernes no con viernes sociales Pedro sino con semana sociales

Voz 8 06:48 con Pedro a la cabeza a pie o en una ignorancia además absoluta ya que ir yo siempre he dicho prendieron

Voz 1727 07:10 son las nueve y siete ahora a las ocho y siete en Canarias mañana de jueves en Hoy por hoy con Ernesto Kaiser Esther Palomera hay Enric Giuliana y sumamos dos voces al análisis político cuando queda poco más de un mes para empezar a votar en España en esta larguísima primavera electoral que tenemos por delante sumamos la voz de un joven que vota por primera vez ya una de las personas que más sabe en más acierta a la hora de estimar el voto de los españoles Narciso Michavila presidente del Instituto opinión da tres buenos días

Voz 12 07:42 muy buenos días Pepa el hombre que acertó Andalucía por ejemplo

Voz 1727 07:44 de Vox y me recordaba Enric Juliana Cataluña que era más difícil

Voz 12 07:49 más complicado Cataluña era más complicada más complicado

Voz 1727 07:51 es una prueba Pepa nuevamente

Voz 12 07:54 tanto nunca miente lo que hace es decidir el voto al final

Voz 1727 07:57 cada vez más clavar Thomas esa tendencia se mantiene

Voz 12 07:59 tú yo lo hemos vivido en muchos países en Holanda lo hemos vivido juntos en el referéndum de Italia

Voz 1727 08:04 el es mucho

Voz 12 08:07 cada ese decide de voto más tarde por eso hay que cambiar la ley electoral española que el ciudadano y el elector español tenga el derecho a conocer las intenciones de voto hasta el último tramo hasta las últimas cuarenta

Voz 1727 08:18 claro porque vamos a vivir esta larguísima primavera electoral con la antigualla de de y que tenemos sin saber las encuestas a partir de el último lunes en todos los países

Voz 12 08:29 adaptando la legislación a lo lógico es decir que se pueda conocer la intención de voto hasta las últimas cuarenta y ocho horas España todavía seguimos con una una ley de los años setenta

Voz 1727 08:40 ya nuestro lado también bajando muchísimo la media de edad de este programa de esta mesa Jorge Pastrana hola buenos días Pepa tiene diecinueve años estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y ex presidente de la Asociación demos que es esa asociación bueno pues somos la Asociación Universitaria de carácter apartidista que se dedica a acercar la política a la comunidad universitaria y sobre todo a defender la pluralidad el diálogo político y los valores democráticos estoy intentando algo muy interesante y es que los líderes del PSOE del PP de Ciudadanos y de unidas Podemos se sientan se sienten debatan a cuatro no en un debate en la Universidad a cuatro antes de las elecciones cómo va eso así es bueno llevamos ya casi cuarenta mil firmas que las estuvimos recogiendo desde hace un par de semanas bueno van van subiendo cada vez más estamos intentando que vengan los cuatro principales partidos políticos es cierto bueno vamos vamos avanzando poco más con un par de ellos de los partidos es cierto que el presidente el Gobierno Pedro Sánchez Nos rechazó la propuesta la la semana pasada pero bueno seguiremos presionando los partidos políticos porque creemos que es fundamental que vengan a debatir con la comunidad universitaria con los jóvenes porque es un voto que va a ser decisivo para ellos estas elecciones bueno también es cierto que todos tenemos muchísimas ganas de poder escucharlos de primera mano cuanto de decisivo va a ser el voto joven Narciso

Voz 12 09:58 pues cada vez menos lamentablemente hemos estado una semana la semana pasada hablando mucho de la brecha de género y la diferencia de de de sexo que es verdad que sigue habiendo muchos de los aspectos sociales discriminación encontrar a la mujer pero la principal brecha es la de edad los jóvenes que van a votar por primera vez desde son un un millón cien mil más o menos es un tres por ciento del electorado que cada vez el peso del voto jóvenes menor para que nos hagamos una idea la edad mediana es decir la que parte de la población por la mitad es cincuenta y cuatro años

Voz 1727 10:32 esos que deciden las selecciones entonces

Voz 12 10:35 lentamente por lo tanto además con un sistema electoral de cincuenta y dos circunscripciones de que los jóvenes como Jorge están votando en las en las provincias más pobladas donde precisamente el escaño cuenta más de ahí que el el peso del voto joven sea menor yo digo además a ver si está lejos satura que viene con independencia de quién gobierne abrimos de verdad el auténtico debate sal la encuesta que a mi más me preocupa no son las de voto ni siquiera Encuesta Población Activa de la encuesta de fecundidad que sacaba a conocer este año no hemos prestado ninguna atención porque o nos tomamos en serio el tema de la unidad de los jóvenes etc o los jóvenes que están votando van a tener una sociedad que estamos cargando sobre sus espaldas todo el peso

Voz 1727 11:21 tres publicaba este lunes en ABC una encuesta que decía que el PSOE mantiene su tendencia al alza que conseguiría ciento treinta y cuatro diputados corrígeme sino lo tengo bien

Voz 12 11:30 yo no recuerdas cierre exactamente pero él

Voz 1727 11:33 la verdad es que el PP ochenta y siete ciudadanos XXXVIII podemos XXX eso significaría que la suma del bloque de la moción de censura superaría los ciento ochenta y nueve diputados y que el centro derecha del centro a la derecha y la extrema derecha ese bloque se desinfla Un poco por la caída de Ciudadanos no

Voz 12 11:54 sí sobre todo por ley electoral hay mucha gente que dice no puede ser mira lo que ha pasado en Andalucía y además las encuestas no detectaron digo las encuestas previas no detectaron las encuestas y entrevistas hasta hasta el último viernes si lo supimos ver

Voz 1727 12:09 cuál es el Ondas para

Voz 12 12:12 para entender para cuando ponen en cuestión que sea imposible cuando dicen cómo es posible que si un partido socialista en Andalucía baja ahora resulta que tú digas que está subiendo digo no nos quedemos en titulares no hagamos el pasado un absoluto y un dogma hay que ver todas las circunstancias ha cerrado ya un ciclo de indignación del 15M y por lo tanto hay un votante que estaba en Podemos es que está regresando al Partido Socialista y eso hace que el Partido Socialista yo lo sostengo aquí a seis semanas va supera el treinta por ciento del voto

Voz 1727 12:42 nueve y trece ocho y trece del día catorce de marzo PSOE superará el treinta por ciento

Voz 12 12:48 en el electorado de izquierda anotamos ya bastante estabilidad tipo que indecisión y el votante de unidas Podemos está ya muy estable el votante del Partido Socialista también bastante va a ser el más votado en muchas de las provincias luego le sigue en segundo más votado el Partido Popular que va a ser el segundo más votado en muchas de las provincias Illa tres tercer cuarto y quinto puesto en cada provincia lo normal es que el más votado sea Ciudadanos y luego estén compitiendo hay entre Vox y Unidos Podemos

Voz 1727 13:20 qué les está pasando Ciudadanos

Voz 12 13:22 pues Ciudadanos Se siempre lo dijimos el año pasado era la formación más votada como está en el centro es el que tiene más opciones de crecer va ser llave de gobierno luego en muchísimas alcaldías en muchísimo a autonomías pero también bien al tener que estar protegiendo sus dos flancos el derecho y el izquierdo pues parece que cuando llega el momento de la verdad vuelve de nuevo a los registros que tenía antes no de un catorce por ciento del voto más o menos y ahí sí que no me atrevo a dejarme porque el votante que es el pero es el que lo tiene más indeciso y por lo tanto tiene opciones de recuperar au tiene opciones de perder un poquito

Voz 1727 13:59 no sea que te arriesgas si miedo a que el suelo está por encima del treinta no te arriesgas conciudadanos

Voz 12 14:05 me arriesgo también a que en la segunda formación más votada ser el Partido Popular que superará el veinte por ciento del voto seguro y me arriesgo a que el voto de unidas Podemos va a rondar más o menos el once por ciento doce por ciento del voto

Voz 1727 14:19 Enric en Cataluña y el País Vasco y me arriesgo también de forma clara que adivinan del Partido Socialista de Cataluña va a ser la formación más votada yo me arriesgo también vamos juntos

Voz 12 14:37 luego también es muy fácil saber que al final va a ser determinante el votante nacionalista son siempre veinticinco pueden ser veinticinco o veintiséis pueden ser con el escenario actual vuelven a ser determinantes a la conformación de Gobierno inca

Voz 1727 14:50 a medida las encuestas que se van publicando determinan el voto posterior que decir si el votante de izquierda da por supuesto que el PSOE va a estar por encima del treinta hizo bueno pues casi que no en fin

Voz 0295 15:00 inmoviliza de verdad acceso yo no

Voz 12 15:03 no creo además siempre suele suceder esto va por por fases hace cuatro años era podemos Ac2 era ciudadanos ahora es vox los que nos presionan muchísimo en redes para que les demos más los mismos políticos que te presionan al principio para que les des más voto son los mismos que luego se enfadan si han tenido menos de lo que la encuesta daba y esto es lo lo hemos ya tantas tantos países que al final a nosotros lo que nos nos tocas intentar siempre ajustarnos el máximo

Voz 0591 15:31 cómo está el centro tenemos posibilidades de crecer habéis dicho no decisor de Ciudadanos

Voz 12 15:36 si Ciudadanos tiene esto

Voz 0591 15:39 está en el centros discutible sobre todo en los últimos de los últimos tiempos con las decisiones que está tomando pero por dónde tienen más posibilidades de crecer Ciudadanos

Voz 12 15:48 por los dos lados evidentemente porque es que es el partido que está más en el centro en la escala ideológica el que muchas de las posiciones sociales en algunas en temas económicos está más a la derecha

Voz 0591 15:58 había un trasvase PSOE Ciudadanos

Voz 1727 16:00 ya no hace mucho tiempo que eso frenó no

Voz 12 16:03 viéndolo bueno además sobre todo hay que entender que aunque vote la misma cifra al mismo partido no son los mismos votantes nunca hemos visto tantísimo trasvase de voto es verdad que hay una un trasvase de voto de de Unidos Podemos al Partido Socialista pero también del Partido Socialista Unidos Podemos y hay retorno de Ciudadanos al Partido Popular pero el partido popular Le sigue cediendo votó a Vox por lo tanto sea ningún partido tiene tasas de fidelidad de voto muy elevadas ahora mismo ni en España ni en ninguna democracia

Voz 0591 16:33 podríamos enfrentarnos a una situación de bloqueo como la que vivimos en el año dos mil quince

Voz 12 16:37 no es descartable no es exactamente lo que sí está claro vemos también un votante que está como pues tiene un gran dilema porque dice Si vota a un lado de Di decide una derecha nacionalista española Vox pero sí votó al otro decide una derecha nacionalista Dahlán I vasca porque tan derecha es el PNV como que es verdad que al final PNV y Vox han demostrado un pragmatismo en el caso de PNV pudiendo apoyo

Voz 13 17:05 dar a Rajoy o luego pudiendo podía

Voz 12 17:07 en de censura poniendo unas condiciones desde luego PNV no ha sido responsable de irá lecciones y en el caso de Vox lo mismo es decir hacen unas propuestas de máximos que luego cuando llega el momento de la verdad el acuerdo de gobierno pues es asumible por la mayoría de la sociedad el gran dilema ahora mismo son los partidos nacionalistas catalanes ver iban a seguir instalados en su no es no particular o por el contrario van a ser pragmático

Voz 1727 17:32 sí

Voz 0587 17:35 sí bueno yo estoy seguido desde hace tiempo Narciso el el siguiente lo que yo veo es el tema del Gobierno veo el tema del Gobierno me parece que efectivamente el PSOE va a ganar las elecciones va a ser el partido más votado para Pedro Sánchez lista es una consolidación extraordinaria porque cincuenta cincuenta y uno escaños se dice pronto Fernando hay cincuenta cincuenta escaños ya nadie podrá decirle que bajó de Rubalcaba sino que a Pedro Sánchez están entre los ciento Aventis

Voz 12 18:05 cinco de Rubalcaba yo creo que lo supera porque además va a tener la suerte que no tuvo Alfredo es que se enfrenta a una derecha dividida

Voz 0587 18:12 eso es por primera vez en la eso es y esto es lo que cambia de Andalucía cambia el panorama el paisaje de una manera radical por la naturaleza de la diferencia de las elecciones autonómicas y generales peor es el problema el Gobierno es decir con el crecido indudablemente pero con dificultades de gobierno porque el paro el panorama en Catalunya es completamente distinto Ha habido una depuración una limpieza étnica a favor del Puigdemont el domingo pasado y digamos yo no sé si es exactamente una revancha respecto a la moción de censura pero la moción de censura ha sido castigada no la actitud de los diputados que impulsaron una moción de censura a favor de Pedro anchos entonces desde esa perspectiva la posibilidad de un bloqueo y una perspectiva muy cierta

Voz 12 18:59 es es posible yo creo que podemos vivir lo que vivió ya en los años noventa y que es esas posiciones maximalistas de independencia pues al final esa ruptura de puentes con el resto del Estado en el en aquel caso con Canadá llevó a una ruptura de puentes dentro de los propios partidos del Bloque Quebequés y al final lo que ha pasado en en Canadá en el propio quede que en octubre tuvieron elecciones es que esas por esas posiciones maximalistas han desaparecido ya del electorado y ahora lo que que ve que está instalado en un nacionalismo quebequés de exigir y reclamar lo suyo pero sin a romper con Canadá quiero que España terminará avanzando por esa vía

vamos a seguir hablando porque me interesa mucho saber tiene techo Vox que es el que se va a imponer a la hora de votar el generacional el el el el de género seguimos hablando con Narciso Michavila

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 23:38 las nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho y veintitrés en Canarias analizando el momento electoral momento político con Narciso Michavila alguien que en fin que sabe mucho de encuestas que analiza lo que se ve que analiza las tendencias y que le planteábamos justo antes de irnos hasta pausa para la publicidad al presidente del Instituto de Opinión Gap tres tiene pecho Vox o puede seguir creciendo

Voz 12 24:03 John demócrata siempre digo que todo está abierto que nunca hay techos ni suelo lo que sí sabemos es que a seis semanas de las elecciones donde puede estar Vox porque ellos dicen como ya sorprendidos en Andalucía pues vamos a volver a sorprender lo vivimos con Podemos que la ese encuestas yo en aquel momento hacia se pincha la burbuja demoscópica y luego irá a los registros normales conciudadanos igual lo digo ahora con Vox Vox va superar los dos millones de votos seguro va a tener bastante fuerza ahí puede ser decisivo en el Congreso de los Diputados pero lo vemos también ya estabilizado porque los techos electorales que tiene por un lado es penetra muy poco en las comunidades autónomas con otra lengua española diferente al castellano por lo tanto tiene muy difícil Vox poder entrar en Galicia en el País Vasco por supuesto en todo el Cantábrico en general sin embargo entra con más fuerza en todo el sur y en las provincias

Voz 0295 25:00 de castellanoparlantes y el otro techo

Voz 12 25:03 no es que tiene un electorado que más del sesenta por ciento es masculino y que tiene un mensaje que ha sabido captar muy bien pues Se situaciones concretas de de perfección de indefensión respecto al al algunas medidas feministas y lo ha captado muy bien pero al mismo tiempo no está consiguiendo penetrar en el voto femenino

Voz 1727 25:22 esos son sus dos pechos que ese va a imponer más que que que que se va a imponer a la hora de votar en general en España

Voz 12 25:30 siempre el eje izquierda derecha está presente en todas las democracias

Voz 1727 25:34 de esa manera va ese no desaparece

Voz 12 25:36 es verdad que cada vez se ese diluye más porque en todos los debates es muy difícil ya situar dónde está la izquierda donde está la derecha donde está la solución en cantidad de debates el debate de la eutanasia en Portugal quién lo ha frenado ha sido el Partido Comunista porque entiende que no quiere que se haga negocio con la muerte y sin embargo aquí en España la exposición en él son totalmente contrarias o la gestación subrogada es muy difícil saber dónde está ahí o muchísimos temas luego debates que se abrirán en la próxima legislatura como es por ejemplo de la prostitución que es un debate que van a a poner sobre la mesa precisamente el mundo o las reivindicaciones feministas por lo tanto eje izquierda derecha sigue presente el eje territorial va a estar muy presente precisamente porque son las primeras elecciones generales después del uno de octubre también no está en el debate pero lo he dicho antes es determinante la edad para hacernos una idea por ejemplo Asturias Asturias ha perdido otro escaño Asturias decidía diez escaños al principio de la democracia ya era decide sólo siete Si está el votante de Asturias diciendo cada vez menos es precisamente por despoblación Illes por lo tanto el el eje de edad es fundamental también a jugar Jorge Pastrana qué es presión

Voz 1727 26:54 ante una asociación universitaria que promueve en fin la cultura del diálogo la cultura política en la Carlos III de todas las universidades con qué con qué se queda en los jóvenes de la discusión política en la que estamos los adultos que es lo que más preocupa

Voz 0568 27:09 bueno lo realmente lo que más preocupa es la fama

Voz 1727 27:11 de de representatividad en los políticos no cada vez son más los jóvenes los hombres y mujeres de las universidades de incluso de las calles que no se sienten representados por lo los políticos que tenemos en en el Congreso de los Diputados aquel no nos representa sigue ahí entre los ON sigue todavía es cierto que hay mucha gente que al final terminará votando y es cierto que acudir a las urnas por este miedo a a la creciente en las encuestas el partido de Vox pero pero es cierto que no va a votar conforme a lo que ellos le gustaría es verdad que están mucho más movilizados en las pasadas elecciones es verdad que según los datos que podido consultar los jóvenes van a ir a votar mucho es mucho menos cantidad que las elecciones pasadas y eso es un gran problema como he dicho antes Narciso es cierto que el voto de los jóvenes va a ser mucho menos decisivo porque va a participar mucho menos José I son con los políticos en general de nuevo lo que parecía que la indignación había superado la aparición de de Podemos el crecimiento de Ciudadanos esta tan polarizada la opinión política entre los jóvenes ya sé que te te te número representante todos los jóvenes pero estar según asociación donde me consta que hay universitarios de distinta posición política ya hacéis muchos debates donde participa como otros estar tan polarizada ahí la posición política como vemos en la sociedad española o por lo menos en la sociedad publicada sí yo creo que cada vez está bastante más polarizado el debate como al mencionado ante nosotros en la Asociación de hemos somos de todos los colores políticos la verdad acabemos absolutamente todos y todas y notamos que cada vez está mucho más polariza el debate en eso estamos completamente de acuerdo si se alguna pregunta para Narciso si tenía una pregunta para Narciso que me me surgió el otro día que ayer tuvimos precisamente un acto con nuestro profesor Lluis Orriols en la en la universidad no estuvo contando un poco sobre los ejes de competición en estas elecciones siempre ha sido el eje izquierda derecha lo viejo lo nuevo y el debate territorial que también va a ser muy influyente en estas elecciones y quería preguntarle si el feminismo va a ser un eje determinante en estas elecciones observa quedará a medio camino

Voz 12 29:13 a la hora de es uno de los debates evidentemente se ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones de las mujeres es uno de los ejes pero no hay que olvidar que es que la mitad de la población son varones y la otra mitad mujeres y además como he dicho antes está totalmente repartido en todas las provincias yo lo que sí siempre insisto es que de verdad quién ha cargado el peso de la crisis es la población menor de cuarenta y cinco años no somos conscientes de ello y que los mayores de cuarenta y cinco años tenían en buena medida puestos de trabajo indefinidos tenemos unas pensiones por encima de las que corresponde al sueldo medio que tenemos y todo eso lo hemos hecho por qué precisamente que el paro la reducción de salarios sea cara la precariedad

Voz 1727 29:57 eh

Voz 12 29:58 se ha cargado sobre los los jóvenes pro tanto o nos tomamos en serio que hay que proteger a las generaciones más jóvenes o esto no tiene futuro

Voz 1727 30:06 cuando la manta lo cubre todo en qué hacemos pienso cabeza Giuliana

Voz 0568 30:10 no al hilo de lo que se comentaba no sólo los jóvenes hay una cuestión de la que se habla poco de estos días pero que es importante el voto de los centenares de miles de jóvenes que están en el extranjero no sólo todos los jóvenes salsa o extranjero votar en una hija fuera de España votar fuera de España en este momento es que así pues si el voto rogado arreglado eh eso quiere decir la practica excluir de la decisión democrática el veintiocho de abril centenares de miles de personas

Voz 12 30:45 escándalo otro ejemplo de ley del siglo XX es verdad que teníamos una ley que permitía votar a cualquiera ya había bastante pues fraude en el voto que venía del extranjero pero para resolver ese fraude masivo

Voz 0591 30:58 en la última campaña Xàtiva que se hizo es del siglo XXI Narciso

Voz 12 31:02 sí bueno pero pero con esquemas del siglo XX es que es verdad ASA no puede ser es que hoy día un ciudadano español como tu hija Enric es que puede estar viviendo en cualquier sitio estar empadronado en cualquier sitio o estar empadronada en Barcelona no tiene derecho de voto porque es que al final esos dos millones de votantes que están viviendo en el extranjero de españoles que tienen derecho de voto no llegan al tres por ciento los que ejercen el derecho de voto por lo tanto hay habrá que dar que dar facilidades

Voz 1727 31:31 terminamos una pregunta para Pastrana no ya sabemos que que lo que más decepciona por lo menos a quienes estáis en tu asociación es que nos sentimos muy identificados muy representados por ningún partido exactamente en este momento de la legislatura que acaba lo más decepcionante pues sinceramente yo creo que las intervenciones y el contenido que ha vivido en el Congreso durante esta legislatura ha dejado mucho que desear a mi parecer la verdad y creo que estamos el todo o no el segundo no los y las descalificaciones entre los señores diputados yo creo que ha sido lo que más nos ha preocupado oí es cierto que la calidad democrática en el Congreso ha bajado bastante y lo que más os ilusionado bueno pues esto también depende un poco del punto de vista de cada uno pero es cierto que era moción de censura fue uno de los hitos esta legislatura que más ilusionó a los jóvenes a una cierta parte entiendo que probablemente no pero yo creo que fue uno de los grandes sucesos que está elegida Tura Michavila una curiosidad ahora mismo como está el voto en Andalucía los cuatrocientos mil que se quedaron en casa siguen en casa

Voz 5 32:37 no bueno cuatrocientos mil Angela Merkel casa siempre noches más

Voz 12 32:41 o pero lo determinante no fue la ascensión de un de de un votante socialista tradicional lo determinante fue sobre todo un votante del Partido Socialista que pasó Ciudadanos Eso fue lo que cambio luego lo novedoso es un o un votante del Partido Popular de ciudadanos que paso al Gobierno

Voz 1727 32:57 los trasvases no los dos trasvases eso sigue igual

Voz 12 33:01 eso ha cambiado un poco ya lo iremos viendo las encuestas pero el el la gran foto de Andalucía sigue siendo así lo que cambia aquí sobre todo es que en Andalucía no votaron vascos y catalanes y que en Andalucía el tamaño medio circunscripción era de catorce con lo cual era un sistema muy proporcional no castigaba la división en el Congreso de Madrid de los diputados sin embargo la división de la derecha en tres les va a penalizar Muccino

Voz 1727 33:26 Narciso Michavila presidente de tres gracias lo hemos anotado todo

Voz 5 33:35 los españoles han votado

Voz 1727 33:37 gracias un beso mucho todos Jorge Pastrana mucha suerte con unos debates a ver con el gran debate con todo lo hacemos esperemos que los partidos no deje la silla vacía muchísimas gracias Pepa

Voz 0591 33:48 no

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 38:10 veinte y ocho ocho y treinta y ocho en Canarias hasta el día que se vota e hasta el día que se vota todo esto son expectativas es verdad que los demoscópicos manejan sus sondeos sus encuestas estamos aquí dando vueltas a qué pasará lo que ya sabemos qué pasa

Voz 1 38:27 es la confusión que tiene o aparentemente tiene el Partido Popular con el tema de su plan para la maternidad la el

Voz 1727 38:35 programa electoral sobre maternidad le hemos ofrecido Pablo Casado si quería aclararlo porque en fin la noticia que empezó empezó a correr por la tarde de ayer a mí me pareció que era una falsa noticia lo digo sinceramente dijo no puede ser verdad es decir esto no no puede ser verdad no puede ser que el Partido Popular que Pablo Casado no plantee esto así mire usted señora inmigrante en situación irregular humedad al niño en adopción se queda aquí hasta que lo tengo ahí sino ese trueque tan bárbaro yo no daba crédito la verdad ellos mismos cuando el día fue avanzando oí el revuelo fue creciendo se vieron obligados a entrar a lo largo de la tarde noche con distintas versiones la última la que a mí me vuelven a ofrecer esta mañana cuando les he dicho oye que Pablo Casado esté en el programa y que diga lo que tenga que decir que aclare pues la versión sigue siendo la misma se trata simplemente Esther de proteger la confidencialidad de los datos dicen de de la mujer en proceso de adopción que esos datos no se puedan utilizar para una denuncia de su situación irregular

Voz 0591 39:42 pero bueno expliquen Pepa con quién estás diciendo yo a mí no me no me queda claro cuál es la propuesta porque porque ahora se pongan que esto ya existe claro eso en primer lugar en segundo lugar parece que estamos

Voz 0568 39:52 sí

Voz 0591 39:53 hay que recordar que hablamos de seres humanos de mujeres de menores que una mujer además no cruza el Atlántico para abandonar o para entregar a sus hijos no sino todo lo contrario para protegerlos pero en todo caso cuando el Partido Popular o cualquier partido tiene que explicar una y otra vez alguna propuesta que han sido ha puesto encima de la mesa quiere decir que la gente no lo ha entendido y que ellos no tiene muy claro dónde quieren ir esto es consecuencia una vez más que Vox está arrasando al Partido Popular a unos debates uno estaban superados en la sociedad española dos estaban cerrados en la derecha española la derecha tradicional y que sin embargo se vuelven a reabrir y que tienen que ver con la mujer con la inmigración con el aborto una serie de cuestiones que ellos consideran que no pueden quedarse a rebufo de la ultraderecha y que desde mi punto de vista está llevando al partido Pablo Casado a un delirio diario diario porque no saben ya dónde situarse en y que propuesta hacer ni cómo explicarla por lo tanto Bono muchas veces lo hemos dicho aquí cada partido es libre de suicidarse política y electoralmente como quiera pero las encuestas que maneja el propio Partido Popular lo que les dicen es que tampoco camina por la senda correcta con este tipo de iniciativas no

Voz 0568 41:10 me parece que en una sociedad en la que los dirigentes políticos hablar por los codos es decir cada cada día hay una multiplicidad de declaraciones políticas Si una propuesta de un partido propio partido considera que ha sido mal interpretada por los medios y por parte de la sociedad lo lo más lógico normal sensato y habitual es decir mire nosotros exactamente lo que queremos decir es tal cosa esto ocurre cada día cada día todo el mundo habla entonces de que que el propio Partido Popular

Voz 1727 41:43 sobre el partido y no quiero salir

Voz 0568 41:46 es a la palestra explicarlo pues un poco extraño la verdad es porque enseña a diario no voy porque no es explicarlo es esta es la pregunta

Voz 0591 41:57 no no me parece que está muy bien que hablen mucho los dirigentes políticos lo que tienen que hablar es con sentido común y habiendo previa me refiero es que pone sobre la mesa

Voz 32 42:06 los más vendidos a manera que es

Voz 0591 42:09 abriendo intenta darme que habíamos nacido salen a la palestra aclarar este asunto no se me ocurre otra respuesta no más que efectivamente el mensaje o el discurso de la derecha acomplejada que abanderado Vox en los últimos tiempos y que la ha llevado en las encuestas a donde nos contaba hace un momento Narciso Michavila ha surtido efecto

Voz 0587 42:31 hombre yo creo que digamos vamos a unas elecciones el veintiocho de April la derecha ha sido acogida con el pie cambiado estaba en otra en otra historia pero además tenemos un gran problema y es que el Partido Popular está la búsqueda de su personalidad es decir de su nueva personalidad estar hackeado esta medida será mucho tiempo estaba en una situación de decir una última convención donde salió elegido después de las primarias donde fue eligió Casado está en un problema que va a una contienda electoral sin personalidad y entonces está tratando de detener la caída que indican sus encuestas internas ahí en ese sentido pues está improvisando al improvisar esos bandazos en el contexto de una sociedad que en las últimas semanas se mueve hacia la izquierda expresión de ello no del punto de vista partidista sino del punto de vista social es la gran movilización de las mujeres con los derechos de la mujer y en todo este debate pues evidentemente incrementa la tensión interna por lo tanto las propuestas que hacen y la confusión tiene que ver con eso porque están improvisando me da la impresión de que esto se va a entrar aquí

Voz 1727 43:41 claro es que hablamos ya de propuestas electorales ojo eh llevábamos mucho tiempo con el en fin con el temor a a a montar grandes debates en torno a declaraciones la declaración del día el político de turno no es que esto forma parte del programa de maternidad de un partido que aspira a gobernar este país es decir lo que estamos analizando lo que se resiste a aclarar del todo Partido Popular da por aclarado cuando todos tenemos esta confusión forma parte de un programa electoral es que estamos hablando ya de aquello de lo que tenemos que hablar eh de lo que proponen los partidos claro y tenemos el precedente de un Pablo Casado que llegó a mezclar el derecho al aborto con la necesidad de tener cotizantes Espert precedente el precedentes ese aquello fue una declaración pero esto es la formulación de una propuesta electoral es que urge que lo aclaren porque si no lo tenemos claro es que no está claro no ni nosotros ni tantos otros in luego está el asunto que hoy se va a dirimir en el Congreso en la Diputación Permanente de el decreto ley del Gobierno sobre el permiso de paternidad la extensión dice el Gobierno no toca la ley orgánica y por eso se puede aprobar por decreto dice ciudadanos que lo aclaren los letrados porque no se puede abrir el este en fin esta grieta de procedimiento de que un Gobierno pueda modificar leyes orgánicas que son muy serias vía decreto ley los letrados se van a pronunciar hoy tenéis alguna duda con este con este tema Enric

Voz 0568 45:09 vamos a ver qué dicen los letrados antes se ha informado un cierto avance no de posición en sentido da la impresión de que darían una una posición favorable a las tesis del Gobierno vamos a ver exactamente cómo los discursos

Voz 0587 45:25 a mí me parece van yo duda ninguna

Voz 1727 45:27 yo tengo una cosa que no toca el núcleo de la ley que por lo tanto

Voz 0587 45:31 así es bueno para salir adelante pero esto son poner ruedas

Voz 0591 45:34 si eso no es como la de la rueda de prensa el Consejo de Ministros

Voz 0587 45:39 no obstante animales

Voz 0591 45:41 en este asunto me preocupan dos cuestiones en un momento en el que la oposición acusa un día sí y otro también al Gobierno de intentar hacer política o electoralismo desde la mesa del Consejo de Ministros habría que preguntarse también si los integrantes de la Mesa del Parlamento que siguen siendo el máximo órgano de representación de las Cortes están haciendo también política y electoralismo desde un órgano que institucional me refiero concretamente a la presidenta del Congreso de los Diputados es decir que la presidenta al Congreso de los Diputados que ha tenido un papel institucional bastante equidistante en el debate político y que ha hecho mucho por la cohabitación pacífica de los grupos parlamentarios especialmente de estos que llamábamos hace o cuando empezó la legislatura la nueva política en los últimos las últimas semanas está completamente desatada completamente desatada hice unas declaraciones de corte absolutamente partidista y electoralista y a los dos días de disolver la las cámaras que son tremendamente inexplicables porque ella sigue siendo presidente de la escolta presidenta de las Cortes Generales todo este tiempo también porque preside la Diputación en permanente y luego ciudadanos a mí yo me he perdido en el relato de Ciudadanos me de me declaro absolutamente desconcertada con cuál es la estrategia de Ciudadanos no se puede estar a favor de los permisos de paternidad e intentar bombardear los permisos de paternidad con una finta parlamentaria y no se puede estar a favor de los derechos de las mujeres y poner etiquetas al feminismo en resumen no se pueden cometer más errores en tan poco tiempo como está cometiendo ciudadano

Voz 1727 47:23 estás describiendo lo que decía Ernesto a propósito del Partido Popular no está reorganización del centro la derecha a la extrema derecha lo que está dejando sin personalidad es a los dos partidos que tratan de que no se les vayan votos a Vox

Voz 0587 47:35 la Ruiz y esto nos remite a la raíz no yo creo que la raíz que lo que yo decía hay que me parece que es un hecho no y es que la decisión de convocar las elecciones el veintiocho de abril ha cogido con el pie cambiado a la derecha de una manera espectacular entonces ahora viene la desesperación como las encuestas están dando el alza del Partido Socialista en unas cantidades importantes en términos de escaños pues Ciudadanos

Voz 1727 48:02 claro es que estos mitos el ministro Hormigos

Voz 0587 48:07 el digamos dominar el poder el Consejo de Ministros es lo que les está dando al Partido Socialista digamos esa esa ventaja

Voz 0568 48:16 es una visión muy simplista de la Edad Media mi vida no lo que ocurre a ver lo que está pasando lo siguiente es decir esta estas batallas en que pienso que probablemente en la opinión pública le llegando eso son difíciles de entender exactamente qué es lo que se está los decretos ley leer la Diputación permanente que es lo que se está dirimiendo pro poco al final el discurso que queda es que el Partido Socialista gobierna los otros critican aunque Gobierno y eso es paradójico porque es uno de los riesgos que corría el Partido Socialista en este periodo de tiempo es quedar con partido le

Voz 0587 48:57 es decir partido breve no que ha estado moderno rebelde

Voz 0568 49:04 vamos pena un poco al niño y ahora vamos a elecciones porque porque la situación de fondo sigue ir resuelta como estaba hace unos meses no en cambio al al al al acentuarse estos debates lo que se acentúa es la idea de que hay un Gobierno que el Gobierno quiere seguir gobernando hasta el último segundo

Voz 32 49:25 entonces hay una polémica sobre cómo gobierna el el el el Ejecutivo en este periodo vamos había pero ahora quieres decir exactamente con lo cual el plato

Voz 0591 49:35 como como el que sea es decir

Voz 32 49:37 no porque habla sino porque a la discusión gira sobre el hecho de que está claro es lo que quiero decir es esto la discusión gira sobre el hecho de que está gobernando lo que se discute es la manera cómo está gobernando pero nadie discute que está gobernando se discute eso al partido si esto al Partido Socialista se lo cuentan hace siete meses

Voz 1 50:00 se lo creen

Voz 0568 50:03 que la discusión al final sería ésta