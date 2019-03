Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 el ministro del Interior cree que la propuesta de Pablo Casado de paralizar la expulsión de las inmigrantes sin papeles que den a sus bebés en adopción Cosi frica la mujer inmigrante Fernando Grande Marlaska en declaraciones a SER Qatar

Voz 0639 00:19 mira no voy a ir más espeso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no donde las mujeres en condiciones difíciles económicas sociales no es que podían sino parece que las instituciones les hacían deshacían saber que debía desprenderse de sus hijos no siempre es lo mismo no la desigualdad como elemento discriminatorio

Voz 1727 00:45 hoy también critican la propuesta a las asociaciones de ayuda a los inmigrantes Isabel quién

Voz 0824 00:49 buenos días buenos días Pepa la Red Española de inmigración y ayudo al

Voz 0246 00:52 pujado condena enérgicamente la propuesta de

Voz 0824 00:55 Pablo Casado que califica de repugnante en Hoy por hoy hemos hablado con Nico non gala directora de la Asociación Cary buque trabaja en la integración de los africanos en la Comunidad de Madrid y asegura que están muy sorprendidos por esta iniciativa del Partido Popular

Voz 2 01:08 estas mujeres ir en sus países solamente para dar protección a sus hijos y luego llego aquí si la propone otra vez entregar acogió ese es un poco me parece una ley egoísta actualmente que yo sepa no hay un problema que puede jugar a Pablo Casado poder tomar esa decisión ahora Sieso eso una ley personal verdad es Pablo Casado que los tiene no solamente a todos los españoles también a los inmigrantes sobre todo las mujeres inmigrantes porque ha propuesto esta ley

Voz 0824 01:39 dentro de una hora se reúne la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso que va a estudiar la intención de Ciudadanos de que no se amplíen los permisos de paternidad a través del decreto ley del Gobierno la ministra Teresa Ribera ha defendido en Hoy por hoy que es un aspecto secundario y que por lo tanto si puede ser modificado la titular del departamento de Transición Ecológica que ha hablado también sobre las últimas advertencias de la ONU con respecto al clima ya recordado que depende en gran medida de las decisiones que tomen político siempre varias está en manos de las empresas y está en manos de los gobiernos sobre todo los parlamentos que son los que tienen que legislar y tomar las medidas adecuadas voy a hacer una broma pero que creo que es verdad lo que necesitamos es muchos viernes sociales por el clima es decir tenemos que entender que trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la de la sociedad que yo creo que es lo que en gran medida están reclamando los jóvenes oiga si queremos tener un futuro de Austria que trabajar por la estabilidad la seguridad climática aquí también dentro de una hora comienza la declaración en el Tribunal Supremo de Josep Lluís Trapero exjefe operativo de los Mossos d'Esquadra Alberto Pozas el que declarar está imputado por estos hechos en la Audiencia Nacional donde ya ha declarado defendiendo que la policía autonómica catalana cumplió las órdenes judiciales al pie de la letra

Voz 3 02:47 aquella dijo la cosa cumplan la orden judicial con paciencia contención garantizando en todo momento la paz social pues eso es lo que nosotros hicimos

Voz 0246 02:56 ayer la Fiscalía pide para él once años de cárcel

Voz 0824 02:58 por un delito de rebelión diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo para la información de su comunidad

Voz 0806 03:08 se lo hemos adelantado esta mañana en la SER el coche que la candidata del Partido Popular a la comunidad está usando para sus actos de precampaña es

Voz 0824 03:16 un vehículo del Grupo Parlamentario Popular

Voz 0806 03:18 pagado con dinero público para uso exclusivo de los diputados cosa que Isabel Díaz Ayuso no es en el Partido Popular se justifican dicen que alguna vez va acompañada de algún diputado primera reacción en la Asamblea donde a esta hora comienza el pleno de la semana Clara Serra aporta

Voz 0442 03:34 lo de Podemos un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza las instituciones de todos y de todas a modo de chiringuito como si fueran suyas y creemos que la señora Ayuso eh pues entendemos que se lleve bien y que se reivindique heredera de la señora Cifuentes de la señora Aguirre una utilizaba el coche oficial para llevar sus trabajos de máster a la universidad y la otra utilizaba la acera de Gran Vía para dejar su coche no entonces en este tipo de de de de actuaciones revela un Partido Popular que está muy acostumbrado a las instituciones crea que pertenecen yo creo que le viene bien al Partido Popular salir un tiempo de las instituciones a si así se da cuenta de que no son suyas que no son de quien gobierna sino del conjunto de los madrileños y las madrileñas

Voz 0806 04:14 el fuera el forense contratado por familiares de víctimas del franquismo asegura que la recuperación de sus cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos es técnicamente posible aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Fernando Echeverría ha asegurado que el trabajo puede ser difícil pero que es posible

Voz 5 04:29 a otros espacios la propia hasídica de los Caídos donde parece que hay más inundación o más deterioro lo que hemos podido ver hace pocos días de este espacio concreto no parece que esté tan detectado digo que es difícil pero no es más difícil qué otros rescates que se han hecho de víctimas de la Guerra Civil que los hemos hecho en pozos inundados

Voz 0246 04:54 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 9 05:41 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 06:39 quieren cada genial qué tal donde construir cómo estás

Voz 1995 06:42 encuentras bien imagino que estás bien recuperados paso ayer pues bueno

Voz 11 06:47 la masiva de las aplicaciones que dependen de Facebook

Voz 1995 06:50 de de algo que Instagram y Whatsapp fue larga

Voz 11 06:52 cinco de la tarde hasta bien entrada la madrugada los motivos apuntan a un fallo en los servidores aunque por parte de Facebook que son un poco herméticos en este tema no incomunicado lo único que han dejado claro es que no se trata de un

Voz 1995 07:03 vale que existe un protocolo de actuación cuando vas al baño por ejemplo vas al baño no puedes consultar Facebook o Whatsapp existe un protocolo no sé leer la parte atrás en lo champús el catálogo de Ikea que haces en el baño sin que tienes seísmo

Voz 11 07:18 pues debería de existir ese protocolo también podríamos recuperar ese móvil viejo que tenía que el juego de las serpientes necesita cuerda de hecho ayer fue un gran día para muchos que tenemos al típico amigo pesado en los grupos que no para demandar audios pues ayer no pudo desde la por la tarde hasta las cuatro de la mañana

Voz 1995 07:33 bueno el que se me ha olvidado con las redes sociales y no olvida que significa esperar si no ha olvidado la la paciencia Alejandro muchísimas muchísimas gracias velar este pasado martes se celebrada en Madrid un acto para el que sus organizadores llevaban esperando

Voz 12 07:50 dos años eso es una larga espera

Voz 1995 07:54 la Academia de Ciencias Morales y Políticas Adela Cortina catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y primera mujer en ingresar en esa institución recibía un homenaje presentaba un libro en honor ética y filosofía política un homenaje Adela Cortina en el que se escriben sobre ella y sobre su pensamiento muchos les viven muchos de sus colegas y discípulos Adela Cortina buenos días y enhorabuena por el camino de tus compañeros

Voz 0010 08:19 buenos días y muchísimas gracias que vemos

Voz 1995 08:21 hablar de la espera de esperaba asiste homenaje

Voz 0010 08:25 pues no me lo esperaba porque la verdad es que actuaron con sigilo verdaderamente ejemplar he llegado a la conclusión de que pueden servir para espías soporta cosas por el estilo porque fueron

Voz 13 08:36 absolutamente eh

Voz 0010 08:39 cuidadosos para que yo no me enterara de ninguna manera porque querían que venciera ilusión y la verdad es que lo consiguieran totalmente

Voz 1995 08:46 bueno la figura de espías filosóficos investigando la moral es una imagen bueno interesada para muchos ayer Adela hubo un colapso global en el mundo entero no se podía utilizar Facebook no se podía subir no

Voz 14 09:02 la fotos en guasa

Voz 1995 09:06 la gente se desesperó que es lo contrario de de esperaremos perdido la tolerancia la espera

Voz 0010 09:11 pues yo creo que lo hemos perdido la verdad es que tiene su razón de ser también porque el tiempo es un recurso muy escasos nos vamos dando cuenta poco a poco de que lo que más nos falta es tiempo y entonces el coste de oportunidad si estás esperando no estás haciendo otras cosas que te parece que son importantísimas bienestar social ya a nuestra de la aceleración la cosa todavía se complica más Nos molesta muchísimo que el servidor no no recoja un mensaje que no nos atiendan desde en una tienda precisamente yo creo que es por nuestro tiempo nuestra vida verdaderamente acelerada en otro tiempo la gente podía tener mucha paciencia porque tenía mucho tiempo el tiempo un es curso un recurso muy muy escaso y creo que eso explica que la espera vaya perdiendo puntos

Voz 1995 10:03 pero fíjate que incluso es un Klein son eslogan publicitario sin esperas en esta nueva economía basada en la rapidez sin esperas es una frase que escuchamos mucho asociado algunos servicios no queremos esperar en un restaurante chino queremos esperan atienda cuando vamos de vacaciones a a descansar queremos no no queremos una cola para acceder a

Voz 15 10:23 o en lista de espera el momento

Voz 1995 10:26 que nuestros deseos deben ser satisfechos en el acto en edad sino no valen

Voz 0010 10:32 efectivamente bueno el tiempo la noción del tiempo ha cambiado decía el sociólogo Daniel Bell creo que con mucha razón que nuestra manera de entender el tiempo ha cambiado desde que se inventaron en las tarjetas de crédito bueno de esto hace ya desde los años setenta lo decía él no y ahora todavía más claro Antich el pasado era muy importante para recordar para echar raíces el presente no era algo muy rápido y bueno sobre todo proyectamos para el futuro que es cuando alguien se iba a comprar una casa sube a comprar un coche que estábamos ahorrando y cosas por el estilo con la tarjeta el decreto de pronto podemos disfrutar de las cosas ya pero es que la tarjeta de crédito a lo que tenemos ahora ha cambiado enormemente y por eso la gente o recibir las cosas hay queremos recibe las cosas ya ahí es el éxito de todos esos restaurantes y todas esas ofertas decir sin esperas lo tiene usted ella es que lo están haciendo tiempo pasa

Voz 1995 11:24 había que esperar mantener el dinero había que juntar uno a uno claro

Voz 15 11:29 a esta espera yo creo que daba un valor añadido al objeto de deseo va un ejemplo de país aquí en España muchísimos pero

Voz 0246 11:38 sólo en en Cuaresma había un bollo un bollo de pasta de almendra hoy Inés

Voz 15 11:48 hasta las volar solos va a comprar

Voz 1995 11:51 se llamaba en bastante buena

Voz 15 11:54 que también sea más SEM gusta más el pastor seguir el bollo de ley de Cuaresma para ser bueno sola vía tiene hay que esperar todo el año pero cuando llega este bollo esperando todo el año tiene un sabor hoy en día este voy a comer todos los en todos los sitios hasta el año esta espera valor el sabor del bollo

Voz 1995 12:20 claro podrían Viera otro por la espera

Voz 15 12:22 The voy o podríamos comer ahora turrón que esto

Voz 1995 12:25 qué quiere pregunta el SOC

Voz 15 12:29 me habéis encendido no sí pero

Voz 0010 12:33 no se puede comprar turrón ahora ahora se puede comprar de todo no no hay que esperar yo entonces a la gente le parece que es interesante tenerlo ya pero creo que tienes toda la razón con esto hemos perdido mucho porque hemos perdido esa capacidad de disfrutar anticipando de lo que puede venir que era maravilloso para cuando estás esperando la noche de los Reyes Magos estabas esperando estaba disfrutando anticipadamente de lo que venía ella además como dicen los psicólogos aplazado vamos la gratificación sabíamos tener la tranquilidad de decir ya llegará eso siempre es un disfrute no

Voz 1995 13:11 bueno vamos a poner en valor esto que estamos diciendo vamos a esperar vamos a tomarnos nuestro tiempo vamos a llenar el vacío que se abre ante nosotros durante unos segundos con publicidad escuchamos atentamente y uno segundos seguimos hablando con Adela Cortina que es un verdadero placer Rosa Márquez que estás ahí muy buenos días

Voz 16 13:30 hola qué tal aquí estamos de nuevo para recordar que pronto será el día del padre y que cada uno desde luego es un mundo como es el tuya huye cada vez que hay que colgar un cuadro o es un auténtico manitas bueno sea como sea seguro que es único en su especie es seguro que quiere sorprenderle El Corte Inglés de ayuda con esta original propuesta sólo tienes que es mire una fotografía compartiendo un momento vivido juntos comen hasta mi padre es único puedes participar con tu perfil de Twitter e Instagram o Facebook si tu foto es una de las seleccionadas el conocido ilustrador Alfonso casas la personalizar IT ITA devolveremos con ese toque personal que hará de tu foto un regalo única además el diecinueve de marzo podrás ver en directo cómo Alfonso casas trabaja estas fotos desde el Corte Inglés de Sanchinarro a través del perfil de Facebook de El Corte Inglés participa desde ya hasta las doce del mismo día diecinueve

Voz 1 14:27 feliz día del padre mañana más

Voz 30 17:30 bueno estamos sonando

Voz 1995 17:31 sobre la espera con una de las grandes áreas de este país la catedrática de Ética de la cortina una persona que nos ayuda a pensar cosa que nos hace mucha falta como recuperar la espera ayer mucha gente no sabía que no podía mandar una foto no podía recibir un un audio un sonido es que Whatsapp Facebook Instagram Se cayeron hasta altas horas de la madrugada he ahí la sabemos que tú no tienes ni Facebook verdad

Voz 26 17:56 a mí Instagram igual que me parece que es la principal característica yo tengo hablar que me distinguía del resto del mundo prácticamente

Voz 15 18:06 yo tampoco a la somos este es encontrar ese es el acto revolucionario y dirías esto es unos resistente y siete muchísimo disidentes me alegro muchísimo

Voz 1995 18:17 desde luego en las redes sociales no ayudan mucho menos a recuperar cierta calma cierta tranquilidad Adela contraria

Voz 0010 18:27 porque eso sí que lo que sí genes el efecto inmediato la respuesta inmediata y desde luego no esperar nada por eso vivimos este tiempo acelera dice

Voz 1995 18:38 bueno queremos ambientar las que hemos plantearle todo esto Adela porque tengo la sensación insisto de perdió la capacidad de esperar por eso cuando estamos en lugar dedicado a esperar cómo sería una salita las no es una sala de espera es mejor una salita de espera

Voz 32 19:02 qué fondos y hoy está

Voz 1995 19:04 esta música y una música que no toleramos Adela no pone música para entretener el tiempo y torería vamos a más esas revistas manoseada es que muchas alitas de espera sí

Voz 15 19:15 no eso es revista aquí unos existió fetén

Voz 1995 19:19 decía no hay previstas en las alitas

Voz 15 19:21 lo mismo pero sólo cuanto dentista te descubres un mundo de vistas que obviamente tiene su público es un lector bueno

Voz 1995 19:30 en general del vale cada vez menos zonas en las que que esperar la sensación de esperar junto a otras personas a veces es un poco inquietante ocurre por ejemplo en el metro

Voz 33 19:43 eh

Voz 1995 19:49 en el metro Adela ya hay muchas ciudades en este país con con Metro han puesto televisores imponen televisores para interrumpir tu espera antes la espera implicaba pensar en las musarañas pensar en lo que sea en la comida en un problema pero no han puesto televisores en todas las estaciones de metro como si no tuviéramos en la mano algo más personal que que hacer que mirar un un televisor

Voz 0010 20:13 eso sí lo que pasa es que sino en el televisor la gente está mirando el móvil tampoco ganamos mucho esta capacidad de estar siempre mirando algo no poder pensar no puedes reflexionar serenamente hemos perdido el hábito de tener una cierta tranquilidad claro que hay esperas y esperas que estabais hablando de del tema de las salas de espera pero lo que es horroroso es cuando se Gemma a una determinada compañía porque quieres que te manden un paquete te dicen aquello de todos nuestros operadores

Voz 0246 20:44 están ocupados por favor espera

Voz 1995 20:47 acabas de dar en la diana este probablemente sea el sonido más horrorosa que podamos escuchar a día de hoy

Voz 21 20:53 en estos momentos no podemos atenderle nuestro horario es de lunes a jueves de ocho a dos de cuatro

Voz 1995 21:00 yo creo que trabajan creo que es aún peor

Voz 1 21:03 este no se recibe le pasamos con un operador

Voz 15 21:09 no se retire

Voz 1995 21:10 no no no pensaba hacerlo

Voz 15 21:14 Adela una uva atrapado en un ascensor IMI la al botón de emergencia para el rescate dice la señorita no no no tranquila mandamos alguien no se retire por favor no no yo estoy un censura atrapado

Voz 0010 21:28 no no había modo de retirarse pero realmente esas de lo más enervar ante prefiere yo prefiero que sencillamente comunique luego por el estilo pero que no se les ocurre decir aquello de todos nuestros operadores están preocupados por favor no ser mire

Voz 1995 21:43 tú eres desde desde tu cátedra de ética tú crees que el ser humano ha variado su relación con el tiempo

Voz 0010 21:52 totalmente pero totalmente evidentemente ahora la escasez de tiempo es enorme y además la costumbre de estar todo el tiempo contestando un correo contestando otro correo yo no tengo guasa no tengo teléfono móvil pero sí que tengo correo electrónico y es atroz cuando se pone el correo y ves que tienes cien mensajes a los que tienes que contestar porque sino además quedas mal el tiempo se te seis de agosto en nuestro tiempo se agota de una manera que no los deja para redes lanzarnos para reflexionar para serenar no hay que buscar lo es es toda una tarea

Voz 1995 22:29 Icomos daría la percepción del tiempo con la edad cuando cuando eres niño cuando hablabas de de las Navidades la espera de poder comer el bollo el FAS las bula hay turrón cuando eres niño todo pasa muy muy despacio pero ya cuando eres mayor las cosas van rápida de por sí ahora incluso más rápidas como varía la percepción del tiempo

Voz 0010 22:49 pues mira por una parte la percepción varía porque nos damos cuenta de que nos queda menos y entonces hemos de aprovecharlo por aquello de que parece que se está acabando pero por otra parte creo que con la madurez se va cogiendo una cierta serenidad de qué bueno tampoco hay que apresurarse tanto porque a lo mejor acabaremos haciendo menos cosas de las que nos creíamos en la madurez acierta una ser una cierta serenidad si uno Nos empeña estar todo el rato pendientes del teléfono y todas estas cuestiones

Voz 1995 23:21 en cuanto a la en cuanto a las esperas claro la madurez sería saber esperar en estos momentos alguien maduro sabiamente podría ser alguien que sabe esperar

Voz 0010 23:33 pues yo creo que sí que es alguien que sabe esperar pero siempre hay que ver de qué tipo a qué tipo de cosas nos estamos refiriendo con este esperar que no es tan fácil no cuando se está esperando el resultado de un análisis médico pues es más fácil el saber esperar cuando se está esperando que el anuncio de que es lo que pasa con una persona quería pues no es fácil esperar bueno todo depende también de qué es lo que tenemos que esperar

Voz 1995 24:01 fíjate sobre esto en España la lista de espera para una operación no urgente también habría que no urgentes primero es definir lo que es urgente lo que no es urgente o lo que es urgente para Haití en términos generales o lo que es urgente uno urgente pero no la lista media es de noventa y tres días no veintitrés días de espera no parece tolerable cuando lo que estás esperando una operación quirúrgica

Voz 0010 24:28 claro ese éste sí que es un tema que a mí me parece prioritario y no entiendo porqué en el mundo mítico no estamos hablando de esas cosas y estamos hablando de muchos otros que en ocasiones no vienen a cuento el tema de las listas de espera en realidad es un procedimiento de justicia porque como no se puede atender a todo el mundo rápidamente con la en la sanidad pública se establece una lista de espera si la lista es pública todo el mundo sabe cuándo le puede tocar porque antes alguna persona a la pasan antes que a ella pues porque lo necesita más etcétera claro que es un procedimiento de justicia lo que pasa es que como los recursos cada vez son más escasos para la sanidad se amontonan en las listas de espera realmente que resultan injustas porque los recursos son escasos entonces en vez de estar utilizando los en otras cosas creo que habría que dedicarnos a la sanidad porque ahí nos estamos jugando la vida y nos estamos jugando la salud de la gente el retraso puede ser no solamente mortal a la larga sino que ya en el tiempo de espera se está sufriendo intensamente ese tipo de esperas que habría que reducir enormemente empleando una cantidad de recursos en eso que son fundados

Voz 1 25:45 Tales en ese sentido es el que yo

Voz 0010 25:47 allí un llamamiento a los políticos a tomarse las cosas en serio

Voz 1995 25:51 Dice Adela Cortina la ética no sabe servir para ser justos y felices eso nos hace pensar ese ese justos no podríamos ser felices o no deberíamos ser capaces de hacerlo en cualquier caso que Adela han salido a pensar todas las semanas nos hace felices Adela

Voz 1 26:08 está muy pronto un beso grande un beso grande Toni Garrido

Voz 9 31:59 hoy por hoy con

Voz 4 32:02 la reina

Voz 1995 32:03 llega la hora de escuchar a Gonzalo Madrid ella también llegar a dos genios de la publicidad encargados de moldear el mundo en el que vivimos el resto de los mortales Toni Segarra hoy está en Barcelona buenos días hola buenos días os añoro placer Gonzalo Madrid muy buenas buenos días cómo estás mejor que nunca hoy vamos a plantearos una de las noticias de la semana pero todos todo va muy rápido

Voz 48 32:25 campañas una de las

Voz 1995 32:28 noticia de la campaña de la semana una campaña publicita

Voz 48 32:31 María de esta semana

Voz 1995 32:33 bueno esta es la campaña publicitaria de esta semana una marcas que les contaba la SER

Voz 0246 32:37 ya es oficial hasta ahora el Real Madrid ha emitido un comunicado para anunciar la vuelta de Zidane al banquillo blanco se anuncia una comparecencia para dentro de una hora comparecencia

Voz 49 32:47 pero es otra vez trabajar poner el club donde

Voz 15 32:50 donde tiene que estar tomé la decisión de volver

Voz 49 32:53 yo quiero mucho a este club

Voz 1582 32:55 aquí esto madridismo de repente respiró tras

Voz 50 32:58 vuelve ciudad otro decidan que bueno me parece genial porque es el único que puede salvar el Madrid en estos momentos me parece bien felicidad feliz en Madrid

Voz 8 33:07 la ilusión

Voz 1995 33:10 yo hoy claro hablamos de publicidad buenísimos vale bueno hoy hablamos de cómo las grandes marcas en este caso el Real Madrid trata de revertir una crisis y convertir anuncios porque lo del regreso de Zidane es un anuncio a todo lo largo en un espot muy muy eficaz pero tenemos que definir las bases de de de esta conversación este anuncio es una Lucio que hace que el club para salvarse asimismo o para o hace el presidente Florentino para salvarse

Voz 48 33:40 es que es verdad que aquí hay muchas marcas Florentino es una marca el Madrid es una marca Zidane es una marca yo creo que esto es una campaña de Florentino pasa al Barça asimismo creo que Florentino que en mi humilde opinión no tiene ni idea de fútbol pero de publicidad algo sabe muy bien porque la publicidad lo que hace este pone una amenaza no es un problema una solución Florentino que ha hecho a filtrar a Mourinho y cuando estamos todos de Durham nace hombre cuando estábamos todos que nos estábamos borrando ya de Madrid ha salido ciudad ya todos respiramos todos fenomenal una vez más el Tito Floren ese Salvador

Voz 1995 34:15 eso sería muy inteligente

Voz 1582 34:17 había demasiado claro que es es la experiencia de Gonzalo que estábamos sufriendo mucho con la vuelta de Mourinho que tampoco está mal

Voz 48 34:24 pero es que eso agrega es que eh Toni Segarra la única persona del planeta que defiende Mourinho básicamente por el odio por el rechazo que genera los del Barcelona

Voz 1582 34:33 eh yo es que vivo por eso Borrell rechazarlos de papel era yo no soy de Madrid como un problema

Voz 1995 34:40 esa es una los amigos de mis amigos es al vale enemigos vale pero estarías aunque sea muy inteligente según el tu juicio tiene sentido lo que dice Gonzalo si tiene sentido y es posible que haya sido

Voz 1582 34:53 pensado eh no no no me extrañaría hay un hay una solución digamos de comunicación que es perfecta de traer a la de colocar una marca sobre otra marca para que las dos marcas se reactiven pero no hay que olvidar estos Serra me recuerda mucho al Gobierno de de Pedro Sánchez

Voz 1995 35:08 sí de utilizar las marcas para

Voz 1582 35:10 Figar cosas ahora que da el producto que es lo que siempre acaba vendiendo ahí Zidane pasada la etapa marca tiene que hacer algo con el equipo y eso va siempre tiene que ser real siempre

Voz 15 35:21 comparar hoy es el aniversario del hundimiento de titanes

Voz 1995 35:25 en ese sentido yo creo que has llegaba hasta ahí cómo ha sido

Voz 15 35:30 que que está veo cambiando el capitán mientas choca con el guión pues bueno yo creo que sí yo creo que es mantener a flote que es en peligro de hundir a mí

Voz 48 35:42 qué me parece

Voz 1995 35:44 el Madrid la Orquesta Ciudad

Voz 1582 35:45 esa orquesta como seguridad

Voz 1995 35:47 no yo creo que es el capitán no me sentí en ese sentido el capitán de barco que me estoy más había sabido Titanic muchos han utilizado la analogía del Titanic para definir el con el Brexit es Brexit es Titanic y ayer muchos políticos defiende esta votación como si lo del Titanic votaran eliminar el iceberg que es lo que hicieron ayer en el Parlamento británico cerramos esa esa cosa sí pero déjame volviera términos publicitarios dijo Zidane un eslogan que es en su regreso una frase que decía quiero poner al club donde tiene que estar es es un eslogan perfecta donde donde tiene que estar en la insuperable

Voz 1582 36:28 bueno tiene tiene mucho que ver con la inteligencia de este hombre porque este hombre se fue hace

Voz 1995 36:34 menos un cuando el club estaba donde tenía que estar

Voz 1582 36:37 después de haber hecho la heroicidad de ganar tres Champions seguidas se fue para no pillarse esta decadencia rápida que me atendió a Madrid ya da vuelve a poner para poner Madrid donde

Voz 48 36:46 jo pues no que yo licencia P pensaba una cosa Allés dices pero tienen la marca Zidane o el Madrid porque es verdad fíjate tengo yo creo que Zidane tienen la capacidad de hacer bueno a cualquier equipo desde un punto de vista espirituales de percepción osea hacían se va al Huelva y todo el mundo dice joe pues espero algo de Huelva sin embargo el Madrid no tiene la capacidad hacer buena cualquier Nadal ficha López Caro la gente dice pero dónde vas

Voz 1995 37:10 va a estar bien es ejemplo porque como el eslogan que utiliza Zidane y donde tiene que estar claro nos hemos fijado en otros eslóganes que han dejado otros entrenadores de desde la crudeza de Solari ir a Melilla mañana

Voz 1582 37:24 con dos cojones destaca que fue el con dos Hoeness

Voz 1995 37:27 ese sería su Melilla ganar no hay que olvidar de Melilla escuchemos al fallido breve Lopetegui

Voz 15 37:36 hoy es el día más feliz

Voz 1582 37:39 gracias el día más feliz no del Madrid habló del cadáver

Voz 1995 37:44 pasando por la ambición de Ancelotti

Voz 13 37:46 los vamos a otra acá por dar fútbol que puede dar a los aficionados felicidad

Voz 1995 37:56 felicidad al sueño de Pellegrini para decir que

Voz 10 38:00 pues esta carrera hace veintitrés años cuando comencé dije voy a terminar dirigiendo al Real Madrid

Voz 1995 38:06 títeres y no en todos los sentidos mensajes un poco confuso de Benítez

Voz 51 38:11 esta es la parte siempre más difícil cuando tienes que hablar no sabes que decir cundía emocionante sí me caso ganemos títulos que el equipo juegue bien agradecer con mi trabajo la confianza que ha depositado

Voz 1995 38:26 poco confuso no no tenía demasiado preparado y por último el pragmatismo de Mori

Voz 52 38:32 Lets uno coma tres lo bonito bonito bonito es ganar no podré ya estaba mía es mi motivación

Voz 1995 38:43 claro es que simplemente juzgando por las declaraciones en medio del mesón

Voz 48 38:48 a mi ciudad me parece una marca tan poderosas porque porque tiene lo de la buena marca allí es que te da pan decir estábamos todos hemos perdido la Champions la Liga la Copa del Rey esa ha llegado ciudadanías como Bush y de repente es como porque como no sé cómo explicarlo si hay que perder a menos que sea con elegante no entonces ni el único con el que vas a estar contento aunque pierdas porque Not porque no te va a defraudar es este señor es que es una marca muy buena es una marca tiene lo que tiene la marca que te da confianza te da seguridad el resto

Voz 1995 39:19 si algún otro producto como el fútbol te garantiza una segunda oportunidad como como lo hace el fútbol donde tú como consumidor ya está ilusionado por más que el producto no

Voz 48 39:28 señores muy rápido y dejó la palabra a Segarra que le da los consumidores dan segundas oportunidades siempre iba a mí una era marcas que más me se me alegra ver cómo revive son los medios senior Times cuando parecía que todo calla llega o malo que en el caso del fútbol era Mourinho Casamada llegan las pequeños depende ni Horta Verne Ana más dinero Kagan nunca hilo medio vuelven porque el consumidor siete hombre está dispuesto a dar segundas y terceras oportunidades

Voz 1582 39:53 bueno no estoy del todo seguro liguero quedó el New York Times vuelve pero no sé si vuelve la prensa en ahí al algunas marcas sobrevivirán idiota no no sé no sé si en ese sentido podemos dar una segunda oportunidad rodamos una diferente el New York Times adapta esa segunda oportunidad yo no sé lo de la segundas oportunidades tiene

Voz 14 40:10 eh dificultades e normalmente no suele no suele pasar mi suele tener éxito

Voz 1582 40:16 a nosotros por ejemplo nos ha ocurrido alguna vez con campañas que nos parecía que eran maravillosas yo recuerdo por ejemplo intentamos después de ir a la a la gente de durante años diciéndonos que BMW mano BMW mano que se acordaban de BMW mano al que le gustaba más de BMW que no se le intentamos volver la utilizar años después y no pasa nada es decir la gente que la misma gente que nos decía que me gustaba mucho dijo ayer usar manos

Voz 1995 40:41 manotazo el el anuncio la mano al viento te gusta conducir un acuerdo humanitario porque luego

Voz 1582 40:48 de ahí hay cierta tendencia a pensar que las segundas oportunidades recuperarán a la veremos consideran no lo que pasó en la primera vez y esa expectativa es difícil cubrir no

Voz 15 41:00 yo estamos hablando de marcas y leyendas ojo yo creo que allí es es algo importante mira Manchester United Pablo Mariño Mc Mourinho no entendió la leyenda si lo entendió lo mismo jugadores derepente está metiendo cinco goles en cada partido ya antes nada yo creo que el Zidane entiende la leyenda ya que vivir existir es trabajar en armonía con la leyenda con la marca porque marca son las marcas

Voz 48 41:26 sin Zidane lo que te lo que sí sí es se identifica con el relato que como seguidor crees tener idea esto parece muy pero ese mito de que el seguido en Madrid lo que ganar es una verdad lo que toda la vida ha seguido no ha querido ser es un señor si Zidane representa claro es una marca o que representa los atributos con los que tú te identificas por eso yo creo que con Zidane Sesma laxo en la segunda oportunidad con otras ir por discrepar con mi maestro Segarra eso de la segunda oportunidad si hará toda la moda es una segunda oportunidad Si sales a la calle los chavales lo que llevan escapa y Umbro y marcas Champion hombre pero si te vas hay ayer una vez cada veintidós años a tirar no dé el lujo de tu vida y te vas a la tienda amontona del Barrio Morón de la ciudad amontona la amarga son las de hace treinta años

Voz 1582 42:10 todas las reglas son confirmadas percepciones lanzado y ablanda de hablando de mayo otra vez la lo que el señor que un equipo señor debería haber hecho y creo que no se ha hecho es agradecerle a este equipo que ha ganado tres cambios seguidas y ahora a pringao lo que ha hecho no lo pringao sea hemos hablado todos de que es ha perdido Onda al Ajax pero no hemos hablado de que este equipo ya mil días reinando en Europa nadie ha agradecido aparentemente

Voz 1995 42:36 esa maravilla no sigue reinado hasta que no haya un nuevo campeón

Voz 48 42:40 vamos intoxicado partidos Florent el día que sino vaya afloren

Voz 1995 42:43 ver Arévalo nuestra leyendas bueno mientras eso dice sobre las marcas que vuelve a ser iba el constante o sea que lo que deberíamos hacer es guardar ahora todo lo que te el armario a ver que es a la vista dado que es que los oyentes recuerdan esta historia la semana pasada de unas patatas fritas de durante cuarenta

Voz 48 43:03 años ha mantenido la tendencia está de moda deja de estarlo porque el metal no era moda la moda el plástico ha aguantado y ahora lo más moderno lo más Trending porque no usa plástico hay que aguantar entonces yo creo que es que alarmaron con lo abrió como dice Cela el que aguanta gana

Voz 1995 43:17 dentro de treinta años os saco yo volveré a estar pero

Voz 48 43:19 de verdad lo digo yo es sacar ropa yo me acuerdo cuando los de Oasis todos estos recupere los Chana la vida de mis padres mi padre que tenía que yo chándal el Madrid en los setenta vestía con una llegó Assis Blur pusieron de moda la ropa de mi padre

Voz 1995 43:32 el chándal dormido yo lo definimos hablamos de que es verdad que vuelve a la moda pero las grandes firmas de moda definíamos echando chándal Toni como la última frontera de ponerse el chándal que no se debe cruza una ya no hay más ella Jay no hay una vuelta atrás no te pones el chándal para ir a trabajar ya has cruzado la grave

Voz 1582 43:52 yo yo recuerdo que en los años noventa ya me lo decían el diseñador de moda me decía

Voz 1995 43:57 tú qué creer cuál cree que es es la prenda de los años

Voz 1582 44:00 lo que los jeans no ser no el chándal sigue y además sí sí de producto de lujo y sí bueno hay algunos ejemplos

Voz 48 44:11 si la pilló recupere la chaqueta de pana de la transición de mi padre yo con eso sí el tío más Molowny en el año en el dos mil hay que aguantar segundas oportunidades para todo bueno lanzaron

Voz 15 44:24 el tuit a cuida Guantanamera que estuve versus

Voz 1582 44:28 Pitt esa ese le esto

Voz 0246 44:30 me encanta este Toni Garrido que no sean de la

Voz 1995 44:33 pido la camisa entonces eso tan antiguo Gonzalo Madrid Sagra como estímulo hasta la semana que viene

Voz 1 44:52 hoy por hoy con Toni Garrido escuchos

Voz 1995 49:45 no sólo Zidane tiene una segunda oportunidad actualidad también la tiene no sé si es tan buena como la decisión la tiene gracias a JJ Vaquero

Voz 0246 50:00 bueno mi ahondar en la última frontera que vive asqueroso chándal es la última frontera yo soy un esquimal para que hablas y sabes que os escucho mucho oye me calentado muchísimo con el tema de las esperas me venía arriba me calentaba yo me paso la vida esperando esperando que mi hermano salga del baño Mi se luchar con el agua tan caliente que la hecho goteras allá arriba esperando a que mi mujer llegue esperando mi mujer te lo digo Toni mi mujer tarda mucho mi mujer dice

Voz 0824 50:33 hora exacta exacto sigue las a las tres llega a las cuatro a la hora exacta llegaban

Voz 0246 50:37 el odio el creo yo el sobre sobre aquí éramos queda aún sobre las cuatro como que sobre las cuatro lo odio desveló de porque ellos sobre las cuatro porque va a llegar a cinco porque sobres por encima sino diríamos bajo las cuatro de digo una cosa yo luego me riñe a mí esa gente que llega tarde porque dicen que me voy despedirme perdóname sin despedirme porque en España seis de expides no te vas porque está de fiesta y tenemos esa frase esa mentira que ha colado toda toda la historia de la humanidad que es Si te espera cinco minutos nos vamos todos

Voz 15 51:08 sí fue ver al Messi

Voz 0246 51:10 minutos no tengo yo estudios pero me quedé cambie de bar me cambié de amigos fíjate que el otro día tienen de la conversación con mi suegro hice mi suegro o cuenta una historia o en antecedentes que hice mi amigo yo ya tengo

Voz 1995 51:24 empezamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no depara como ya saben vuelve Zidane a entrenar al Real Madrid

Voz 0246 51:33 yo creo que ha sido todo un malentendido porque los dado cuenta que sigan se ha marchado un año y el que se ha tomado el año sabático ha sido el Madrid ha sido como una especie de Maale subirán se tomó un año sabático exigirán se fue un año y el que se toma un año sabático fue el Madrid al Madrid le va a venir bien que vuelva Zidane incluso jugador fíjate lo que te digo está más en forma en que muchos de los que hay que cuando dicen Marcelo es un peso pesado del vestuario se lo ha tomado a pecho el tío se pecho Florentino a Zidane que incorpore ahora que Benzema todavía no se ha dado cuenta que se sabe si vienes ahora te has dicho pero que vuelvan más cosas que vuelva al Opel calibra que vuelvan los Bordón cuatro y que vuelvan Los Serrano se cocía muchos Madrid en Los Serrano si lo único que salvaría esta temporada es que todo había sido un sueño de Resines bueno

Voz 1995 52:24 Montero anuncia por cierto que vuelve a estar embarazada de una niña está