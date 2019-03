Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0824 00:08 muy buenos días buenos días Tony al presidente del Consejo Europeo ofrecido pedir a los líderes de la Unión que acepten una larga prórroga del Brexit Si el Reino Unido lo pide para poder repensar su estrategia propuesta de Donald Tusk que llega sólo unas horas antes de que el Parlamento británico botes y piden una ampliación del plazo tras descartar ayer por la mínima las rupturas sin acuerdo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:29 exactamente tus pide prorrogar una prórroga larga para que el Reino Unido pueda dice repensar su estrategia ya encontrar el consenso es su demanda a los jefes de Estado y de Gobierno en los contactos que el presidente del Consejo Europeo abre para preparar la próxima cumbre del jueves que viene una demanda que contrasta con la posición de la Comisión Europea para quién si el Reino Unido pide tiempo y el tiempos largo debería obligatoriamente participar en las próximas europeas un problema que divide es evidente el debate interno en la Unión Europea y que amenaza también con contaminar el debate en Londres porque es evidente que esa prórroga larga hace mucho más difícil la práctica del Brexit

Voz 0824 01:09 mientras continúa la declaración de los testigos en el juicio del ex directora de Servicios de Presidencia de la Generalitat está hablando del pago de las campañas promocionales del referéndum Teresa propias ha reconocido que el gasto aunque no se pagará estaba comprometido que es el requisito de la fiscalía para asumir que se mal verso dinero público aunque el pago no se hiciera efectivo Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:30 sí buenos días acaba de decir las palabras mágicas para la Fiscalía eso acusación por malversación de caudales públicos es cierto que una de las campañas

Voz 0155 01:36 publicitarias el referéndum no se pago pero el gasto

Voz 0055 01:38 miles de euros estaba comprometido

Voz 2 01:41 en cualquier caso el gasto estaba comprometido anteriormente el gasto estaba comprometidos se se suspendió el pago de suspender pagos en atendiendo a esta nota jurídica

Voz 0824 02:00 las agresiones a médicos descendieron en dos mil dieciocho casi un cinco por ciento con respecto al año anterior según datos de la Organización Médica Colegial está cambiando la tendencia aunque lo que sí ha aumentado es el número de agresiones a las médicas amplia Laura Marcos si los médicos denunciaron ante sus colegios profesionales cuatrocientas no

Voz 1276 02:17 entre agresiones en dos mil dieciocho un cuatro coma ocho

Voz 0824 02:20 ciento menos que un año antes aunque el porcentaje

Voz 1276 02:22 que de doctoras agredidas es el más alto de toda la década casi seis de cada diez víctimas son mujeres y según el coordinador de este observatorio esto también es violencia machista en siete de cada diez casos los agresores son pacientes que más de la mitad de las veces amenazan a los médicos en un catorce por ciento de los casos llegan a lesionar les son los centros de salud donde más violencia se aprecia contra los facultativos y la pública acapara el ochenta y cinco por ciento de este problema aunque la sanidad privada registra récord de agresiones

Japón se acaba de unir al veto al Boeing siete tres siete Max como hizo ayer también EEUU once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0274 03:06 el grupo popular en la Asamblea justifica el uso de su

Voz 0824 03:08 coche oficial pagado con dinero público por parte de la candidata del PP a la Comunidad que no es diputada dice Enrique Ossorio que el uso para acción política está contemplado y que Isabel Díaz Ayuso casi siempre va acompañada de algún diputado aún así admite que la solución no es la idea

Voz 3 03:24 me consta que la situación es que la disputa de la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir el transporte público lo cual tampoco eres malo e incluso que su novio la lleva a algunos actos entonces yo creo que habría que buscar una solución más definitivo ha habido reacciones de toda la

Voz 0824 03:39 posición de la casi comprensión del socialista Ángel Gabilondo a las críticas coincidentes de la portavoz de Podemos Clara Serra del de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 0175 03:47 yo estoy en una situación compleja al no ser expresamente diputada allí esto de dificultad me imagino no sólo cómo desplazarse también dónde situarse en los actos oficiales

Voz 0274 03:59 un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza

Voz 3 04:01 instituciones de todos y a todas a modo de chiringuito como si fueran suyas es que el PP demasiado a menudo confunde lo público con lo privado más cosas según

Voz 0824 04:10 de la Universidad Politécnica las emisiones contaminantes que producen los coches se han reducido un cuarenta por ciento en Madrid Central desde que las restricciones comenzaron a aplicarse el pasado treinta de noviembre Rafael Borge es el autor de este estudio

Voz 4 04:23 el valor más complicado de cumplir es la medida anual con lo cual es un poco pronto pero pero sí una reducción de este orden es desde luego nos ayudaría bastante a a acercarnos a los a los objetivos a los objetivos de cumplimiento de la legislación de el cumplimiento de los valores guía de la Organización Mundial de la Salud que son poco lo que ha planteado el Ayuntamiento no

tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la

capital han bajado las temperaturas mínimas pero suben las Maxi

así podemos alcanzar los dieciocho grados y a partir de

mañana ido ante el fin de semana por encima de los bien

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 6 05:17 en la Cadena Ser

Voz 5 05:19 no voy con Toni Garrido

Voz 1995 05:21 a Andoni Luis Aduriz muy buenos días hola buenos días Andoni es uno de los cocineros más respetados voy a decirlo yo más influyentes del planeta está al frente de su restaurante de Mugaritz Rentería de lleva dos décadas demostrando que las ideas y esto es fascinante las ideas pueden ser comestibles son ya muchos años y todavía hay mucha gente que lo de comerse una idea Andoni

Voz 0155 05:49 no lo tiene claro pagado luego para tratar de de resolver nada en unos pocos minutos no mira yo no pocos minutos

Voz 1995 05:58 sus quita necesitamos algo más

Voz 0155 06:00 bueno mira es pero pero déjame que lo intente por lo menos así en dos frases por supuesto Si yo creo que todo el mundo entiende que un cocinero profesional o amateur va al mercado se asoma coge por ejemplo un chipirones una merluza y elabora un plato que se puede enmarcar el reto de decir oye mira voy a volver a tratar de hacer otro plato diferente con merluza o con un chipirones y la tercera en la tercera ocasión que lo intente se esforzaron poco más el punto partirá este todo el mundo lo ve es un punto de partida obvio oí yo creo que claro sí lo paseamos en una técnica y aplicamos la misma idea por ejemplo a pensar en una fritura os voy a hacer una fritura de lo que tenga que ser pero por qué no vamos a trabajar por ejemplo platos basados con punto de partida que por ejemplo simplemente un trabajo un concepto por ejemplo la la comunión vamos a hacer un plato que refleje nuestra idea de la comunión no la comunión como espacio eh que al final se da en una mesa no entre el que cocina el que prueba o entre las mismas personas que están ahí compartiendo espacio no entonces si lo hacemos con productos la creatividad está la de es la desplegamos en base a productos o técnicas por qué no en base a conceptos no esto es un poco lo que nos hemos dedicado los últimos años

Voz 1995 07:19 ha contestado todo esto es una particular manera de entender la cocina de vivir porque imagino que no distancias cuando cocinas a cuando no lo hacen

Voz 0155 07:29 totalmente de acuerdo yo creo que la palabra nutrir es una de las palabras más bonitas que Podemos que podemos utilizar no y cuando no tuvimos lógicamente todo el mundo entiende que tiene que ver con a esta parte biológica masa más animal más primaria más más de necesidad no pero también últimos las ideas tú estás todo el rato cocinando conceptos ideas alimentando a tanta y tanta gente que está al otro lado escuchando lo precioso que te nutra no

Voz 1995 07:55 bueno el caso es que Andoni tenemos encima de la mesa precioso libro libro que es una joya titulado Puntos de fuga editado por Planeta Gastro donde condensa toda esta particular manera de vivir y entender juego la pregunta Andoni que te llevarían a una cocina desierta

Voz 0155 08:14 mira pues se me llevaría una buena dosis de creatividad yo creo que siempre hay un giro de guión siempre hay una pregunta que se puede abordar de otra forma es el es el inicio de de de opciones distintas que en el fondo lo que estamos tratando de dibujar son opciones distintas no no no estamos plantando ni siquiera tener razón sino vamos a explicar a la gente que se puede que se pueden dibujar otros espacios y otras realidades no

Voz 1995 08:40 porque claro tú restaurante lo llevamos como lo llamamos restaurante laboratorio

Voz 0155 08:46 bueno es un espacio gracias a nuestros amigos de la Fura nos ayudaron a a quitarnos un complejo de estos muy guipuzcoano no nos dijeran a ver si estáis todo el yo no sé cuantas décadas aquí Recker incómodos en la palabra restaurante quitarlo quitar la palabra restaurante si la gente ya conoce el que quiera conocer Mugaritz ya sabe que el nombre engloba muchas cosas no mira internamente somos hacer un chiste Deimos en Mugaritz pasan tantas cosas que hasta damos de comer

Voz 1995 09:19 no está nada y que estas presentando unos el libro tú tienes algún libro de cocina de de cabecera UAW mira yo tengo muchos libros muchos libros de cabeza

Voz 0155 09:28 era de hecho una de mis combates internos trata por por y de esa pegarme un poco de libros que para mí fueron muy importantes en Mis inicios lo sigo lógicamente guardando manteniendo pero que el desembarco van se va ampliando Mi colección de libros con libros que me van llegando con leones que ahora mismo me dejan colegas hay otros libros que no tienen o tienen que ver poco que ver con la cocina pero que resulta que son tremendamente estimulantes no para para hacer mi trabajo y insiste igual tienen que ver muy poco con la cocina dados su ejemplo bueno pues mira yo tengo un una buena relación con Ignacio Morgado y es uno de los neurocientíficos más más importantes que que que hay en España hay este hombre pues por ejemplo solamente la forma que tienen que que tenemos de de entender las cosas pues para mí ya es muy importante quizá un libro como éste puntos de fuga filtra o inconscientemente tiene también todo ese conocimiento de todas estas personas que saben de algunos temas infinitamente mucho más que tú y que lógicamente te acaban afectando te acaban pues mira a alimentando no por ejemplo de Ignacio Morgado tengo de Pere Puig Doménech hizo es uno de los biólogos más extraordinarios que tenemos también en España haya hecho libros que para mí han sido muy muy importantes basados en los retos del futuro por ejemplo en el ámbito de la alimentación

Voz 1995 10:56 ya verán que habrá que añadir a un tengo también Cocina para torpes o el de Simone Ortega que correcto

Voz 0155 11:04 nunca voy a dejar de ser torpe entonces es que no me falta en el libro del libro no me va a resolver mi torpeza siete lo la seguros los seguro van

Voz 1995 11:12 bueno sobre lo que hace Andoni vamos a hablar a continuación porque es muy interesante sobre el libro donde refleja eso que hace que incluye por ejemplo críticas que digas que él también está en este puntos de de fugas donde converge todo en una segunda seguimos dando con

Voz 7 11:33 hoy por hoy

Voz 5 11:35 con Toni Garrido

Voz 1995 11:37 lo sí

Voz 1 14:24 estoy con Toni Garrido

Voz 1995 14:28 once catorce minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer un alto en la conversación con Andoni Luis Aduriz porque nos vamos a ir al Tribunal Supremo acaba de llegar a la sala el mayor ex mayor Trapero Alberto Pozas muy buenos días

Voz 0055 14:39 hola estoy muy buenos días está ahora mismo sentado delante de juez Marchena el juez Marchena está preguntando protocolaria mente si tiene algún tipo de amistad o enemistad con los acusados suelen pediría declarar está a punto de anunciar ahora mismo si se iba a declarar o no va a declarar si te parece lo escucha escucha servir

Voz 18 14:57 vemos que acompaña o que aparece acompañado de su letrada Doña a tuvo color eh sabe que la Ley le confiere un estatuto especial a medio camino entre el testigo y el investigado Isabel que usted tiene derecho pues a no responder a las preguntas que le puedan incriminar o que puedan ser contrarias a su estrategia de defensa y puede incluso rechazar todas o aceptar algunas como quiera

Voz 19 15:25 su propósito es a ella es Zynga haría si bien a lo que detenga si es tan amable el micrófono en su

Voz 1995 15:33 cabalgada a la que está ahora en estos momentos la boda de Joseph Davies

Voz 19 15:37 tal mire antes de la práctica de la testifical el señor Trapero interesaría que se me permitiera como su defensa técnica realizar unas breves consideraciones sobre esta declaración

Voz 18 15:52 mire vamos a ver el problema está en que entre en este procedimiento no es parte el señor Trapero no está siendo acusado en este procedimiento que este procedimiento es un tercero que tiene conocimiento de determinados hechos que pueden contribuir precisamente a conocer la dimensión jurídica de los cinco de las acusaciones entonces es que no podemos darle a usted una intervención su intervención si el señor Trapero se decide a declarar se limita exclusivamente sólo y exclusivamente a decirle esta si esta no pero Nino razona no se explica porque el señor Trapero es así es sano también otra cosa importante este acto no le permite a usted con asesoramiento puntual en función de las distintas preguntas que se le vayan formulando las partes quiero quedar bien claro quiero que quede bien claro que la sala y con absoluta naturalidad tanto y responde como si decide no responder pero sí responde sólo puede ustedes con monosílabos decirle sí o no no de asesorar las respuestas

Voz 1995 17:00 son las explicaciones vehículo juez Marchena en directo en el Tribunal Supremo once excite una hora menos en Canarias

Voz 19 17:06 tú sí responde los como

Voz 18 17:09 ya sabe que la ley exige

Voz 0055 17:12 este jueves hemos solucionado esta incógnita Toni porque va a responder estamos en el testimonio uno de los más esperados del juicio todos han apuntado a Trapero como el responsable de esa supuesta apatía de los Mossos d'Esquadra el uno de octubre el día del referéndum ilegal otros también han dicho que fue él el que intentó que Carles Puigdemont convocase va a empezar el interrogatorio de la Fiscalía

Voz 1995 17:31 bueno pues era una de las grandes incógnitas del día saber si Josep Lluís Trapero les mayor de los Mossos iba a declarar au iba a acogerse al derecho de un hacerlo finalmente si va a responder las preguntas después de lo que sí está claro Pozas es que después el pues es vamos a tener unos conocimientos jurídicos de primer nivel eso sí ahora mismo podemos con Mariano par de un par de años de a Marchena sobre podía o no intervenir la abogada la interviniente y aquí podía cogerse no en fin esto les va a servir a todos de aprendizaje alzas cualquier declaración relevante tienes línea permanentemente muy bien esa a la cocina que es poco más divertido que el asunto el proceso nos van a permitir que un segundo elevemos Penín esta esta conversación porque para muchos la cocina semeja bastante al jazz verán por un lado existen unos estándares transmitidos entre generaciones que cada músico reinterpreta imprimiendo su propia mirada una canción que va cambiando según el músico por ejemplo la partitura de cara van a famosísima canción esa partitura no suena igual cuando lo toca la banda de difíciles Pete no suena igual que cuando lo hace la banda de Diu kellington

Voz 21 19:02 es por eso que partiendo de la misma receta y los mismos ingredientes hay tantas tortillas de patata o tantas croquetas diferentes como cocineros las labores y por otro lado también a este cóctel o tortilla hay que añadir la improvisó

Voz 1995 19:16 la acción que supone un ejercicio de creatividad risco desde el profundo dominio de la técnica en ese filo ese riesgo de la improvisación desde donde surge el este donde surgen los genios que hacen avanzar el género alguien tiene que asumir el peligro que supone derribar barreras para que todos lleguemos más lejos ese alguien se llama Andoni Luis Aduriz buenos días buenos días oye que Bohème que bonita

Voz 0155 19:47 cómo explicarlo pero te voy a meter una un elemento más en la ecuación si me permites

Voz 1995 19:52 vale

Voz 0155 19:53 pues tú imagínate ahora que el público que va a venir a escuchar ese concierto ellas viene vestido como para una premier de Opera

Voz 1995 19:59 ya lo que pasa vale entonces vosotros que tocáis nosotras el ejemplo de del jazz

Voz 0155 20:08 es perfecto porque es una música con una belleza con una con una historia con una técnica es decir músicos extraordinarios pero lo cierto es que en el ejercicio de la improvisación también hay mucha gente que se siente incómoda hay personas que no que no les gusta nada absolutamente y escucha la palabra jazz y salen corriendo no pasa también con no tu de alguna manera te te aventuras a proponer a la gente que quizás más conservadora opciones nuevas a la hora de de mirar a través de la boca no

Voz 1995 20:40 si cualquiera de nuestros oyentes entre ahora mismo en una página de valoración donde ya se valora el mundo antes el planeta llama Trip Advisor dentro lo que te dé la gana comprobará que apuesta de Andoni tiene muchos muchos adeptos absolutamente de votos pero también unos cuantos de esto de verdad Andoni dedica y esto que reconocérselo dedica un par de páginas de libro a recogerlas que me parece las críticas más habituales apuesta cocina telas Leo por favor las críticas más habituales filiaciones yo no pago por aire no veo materia prima por ninguna parte yo no vengo a un sitio así al Mehr el plato me piden que bien se pero yo he venido a comer está muy buena y la última no he venido aquí a comer manzanas podridas para eso me quedo en casa que tengo unas cuantas sí nada amables hay cosas hay cosas

Voz 0155 21:38 quizá más dolorosas no pero pero por eso mismo yo apelo un poco también a la responsabilidad que tenemos las personas de saber que entradas hemos comprado antes de ir a un concierto simplemente no el yo creo que aquí el problema siempre va a ser de comunicación una vez que por eso a mí las las críticas no me parecen malas yo a los chicos que están con conmigo trabajando gente absolutamente apasionada hay muy bien formada yo les digo no os olvidéis que a veces tu mayor éxito en la vida puede ser que las cosas no salen como tú habías pensado en un momento determinado a veces un un un problema quizá te salva la vida It Up mayor desgracia puede ser triunfar por ejemplo no cuánta gente no ha triunfado y es lo peor que le ha podido pasar no entonces bueno la vida todo es relativo quizá lo que uno debe saberes donde no quiere estar sin ya no sabes dónde quieres ir por lo menos saber donde no quieres estarlo yo creo que es un buen primer paso

Voz 22 22:32 sí es decir creo que es un buen primer plato creo que se hay hay empresa pero además eso es críticas esto está

Voz 0155 22:39 viene de del Internet y eso alguien se ha atrevido a dar la cara y comentarlo bueno hay hay hay de todo hay críticas que que que son absolutamente genuinas realmente la gente las a las a las a proyectó desde las tripas au desde su verdad o desde el corazón Permira Volvo existir oí a apelar un poco en la en cómo hay que relativizar todo en esta vida no porque a mí una las cosas que más me suele sorprender es cuando alguien llega al restaurante ya antes de empezar a comer me me señala con el dedo de me dice oye que yo he comido en El Bulli llenar como diciendo que tengo yo un currículum que te mueres no yo yo me pregunto este hombre sabrá las veces que yo comido se ha preguntado si acaso si alguna vez he comido en Arzak o en o en no sé o no Akelarre o en o en el Bulli bueno de cargas el habrá preguntado porque sólo le valen las dos veces que la comido sabes esto es el el marco de juego en el que vivimos no pero también hay que aceptarlo quizá por eso es tan excitante todo esto no

Voz 1995 23:41 bueno que han pasado veinte años que esto hace veinte años había que hacerlo el valor estaban hacerlos no cesará la gente ya conoce ya sabe lo que supone Andoni Luis Aduriz hay una frase una definición tuya que te esto la tienes que explicar despacito dictadura de lo delicioso que ha sin límites según opinión para evolucionar en la cocina qué es eso

Voz 0155 24:04 mira vamos a plantearlo vamos a plantearlo de tal forma que también esto lo podemos explicar más hacía algo que bueno que oculta algo que yo creo es complejo no cuando tú vas a México por primera vez tienes unos amigos que les guste comer quizá de puedan dar una cucharada de ska moles que son las larvas de de hormiga que ellos para ellos es una cosa deliciosa desde luego odian que la gente resto el mundo lo considere caviar porque no no ellos dicen que no los Camul es una es como les si cerráramos los ojos yo te cocinar refresca moles como un poquito mantequilla como hacen allí en México te diera una cucharada con los ojos cerrados y luego te diera una cucharada de Elvis guisante lágrima que estamos ahora mismo en temporada aquí en el País Vasco también simplemente atempera con un poquito a poquito mantequilla desde muy poca cocción veré veríamos que son primos hermanos es muy posible que al en el momento Abre los ojos una parte importante del público que se ha dado cuenta que una de las cucharadas es de larvas dormida el que les da se van al suelo es decir el concepto delicioso el concepto de buen el concepto malo ya es una de las primeras barreras que nosotros estamos imponiendo a la hora de abrirnos a un mundo lleno de opciones que el concepto bueno o malo es es absurdo es como si yo te dijera nadie se ha planteado el hecho de que quizá tu plato favorito todavía no lo has probado sino pruebas no sabes dónde

Voz 1995 25:30 sabemos todos Andoni que yo la primera vez que provee no sé el vino el jamón con muchas cosas no me gustó lo más lo más probable es que cuando pruebas porque no te guste necesitas desarrollar tu paladar necesitas llegar a otras cotas miras esto es la radio aquí claro vivimos con con sonidos tradicionalmente donde tú trabajas lo llevamos cocina Llesta cocina para nosotros es un espacio de creación en el que están produciendo de forma simultánea varios procesos porque además no suelen ser esos lugares es silenciosas impreso quién

Voz 2 26:06 bueno este tuvo mucho

Voz 1995 26:10 corría creo que escuches algunos sonidos nos digas cuáles de ellos pueden oírse habitualmente durante un servicio Mugaritz y cuál es para situar un poco la estos escuchen tu restaurante

Voz 0055 26:25 hace absolutamente cual soy Baker se bate un nuevo sí

Voz 1995 26:31 sonido podrías identificarlo entre humilló a todo el mundo sabría el sonido de un tenedor batiendo un juego en un plato no pueden ser otra cosa es curioso se vale es muy claro

Voz 0155 26:42 la mente identificable que otros

Voz 1995 26:44 sonido

Voz 23 26:47 único

Voz 1995 26:48 Honda

Voz 22 26:50 sí también también estamos cambiando el tiempo

Voz 1995 26:56 hay microondas en Mugaritz se ese alguno habrá seis ese momento vamos mi cocina eh el viento que los lavabos presionando tu sonido este sonido

Voz 24 27:07 son unas rupturas está sucediendo algo

Voz 0155 27:10 pero más que en una más que en una freidora en una sartén pero si tienes es sartén verdad si se lo que dice la tuya por el momento

Voz 1995 27:21 el que esté no claros y cocina con gas a sin gas

Voz 0155 27:25 también tenemos das claro sigue tenemos inducción tenemos carbón tenemos ganas tenemos muchos tipos de

Voz 1995 27:33 de antecesor este este lo tenéis

Voz 19 27:37 estos son

Voz 0155 27:38 tasas estos sí esto es un leña quemando o como más que carbón consideró si esto tenemos la parrilla sí sí

Voz 1995 27:46 a los que estamos aquí hablando parece que tú trabajas en la NASA podrías hacer todo eso en mi en mi cocina eh

Voz 0155 27:51 pero pero mira te puse una cosa también mira si nosotros llevamos veinte años como restando quitando proponiendo que en nuestra cocina sea de mucha contención casi un bocado o no siendo también muy fieles a un lugar donde estamos resto estamos en el País Vasco es un lugar donde se ha comido de una manera determinada hay de una forma u otra también se filtran lo que nosotros proponemos quizá el marco cambio pero fíjate siempre cuántas veces noise oído ese ese cuadro lo ha podido pintar un niño ya he también es una buena analogía pero lo que pasa es que el niño no ha tenido conciencia quizá para llegar a hacer eso lo que has tenido que construir un proceso no luego generaba un relato Mugaritz ahora que estamos en periodo de creatividad Se retiró el concepto las cosas tienen que estar buenas bueno estoy ha quedado claro pusimos una un titular que era mucho para nosotros mucho más cómodo era las cosas tienen que tener sentido nosotros tenemos que habitar el sentido de las cosas así quizás es lo que hace la mirada la perspectiva esa línea no hacia el horizonte ese punto de fuga que todavía no sabemos ni dónde nos va a llevar esa línea es la que nos propone a unos hace absolutamente diferentes luego a la hora de la verdad la materia materia nosotros lo utilizamos en términos absolutos pero sí generales como cualquier otro cocinero no incluso en su casa no que cocina su casa también

Voz 1995 29:11 quién confianza Andoni en tu cocina se oye esto

Voz 5 29:14 hay recupera bien raquetas busque podría cocinar sin la radio pues depende el partido yo no sé si es José Carlos por el partido de Champions

Voz 0155 29:25 no bueno pues el día que la Real Sociedad espejo una jugando la final de la Champions pues no te digo que no

Voz 1995 29:31 pero bueno creo como creo que nos va

Voz 0155 29:33 está todo un tiempo de momento no no no no lo hemos puesto la televisión es la más

Voz 1995 29:39 cocina que tú laboratorio que Idiomas que habla

Voz 0155 29:42 el agua o que una pregunta mira normalmente y gente que a cada temporada hay gente de más de veinte nacionalidades hay una mezcla de todo básicamente inglés español inglés y algo de euskera algo de catalán y luego entre ellos bueno pues no te digo apasionantes que seguramente el ingleses quizá en algunos momentos al la lengua más más más escuchada

Voz 22 30:05 hay veces que es buenísimo de un cómico que es que hace el papel de un entrenador de fútbol que entra en el descanso habla con el equipo estuvo otro país

Voz 1995 30:14 sí echando seis siete idiomas diferentes tal Dati Pratibha lo mismo que es un buen día en el que está satisfecho que vas a tu casa llegas y dejó hoy nos salidos practico

Voz 0155 30:28 o aún bueno pues un buen día es aquel en el que puedo de una forma de una manera de otra sea ahora mismo el proceso que era debida o o simplemente un día en el que restantes está abierto pues hemos tenido los sobresaltos justos no sea yo yo considero que que la Juve la juventud está muy asociado la incomodidad es decir yo creo que la incomodidad es un un una herramienta muy atractiva para poder estar activos entonces un poquito en como ya tiene que haber pero puede sin ser masoquistas entonces bueno más allá de eso es bastante apacible en saber que a la gente que te ha visitado o la gente con la que comparte proyecto pues no se ata a encontrar un poquito de armonía en ese día no esto esto suele ser un buen día

Voz 1995 31:14 ya has mencionado en un par de ocasiones que estéis en periodo de creatividad es decir tiene estáis preparando lo que vais a a ofrecer dentro de poco tiempo cómo es un día de creatividad a llegas ahí bueno mañana con Rice como hacía las bandas de música como Metallica y se juntan las canciones todos hay puestos

Voz 0155 31:30 pues hay de ahí de un poco de todo ahora de tenemos todas las paredes de el de la cocina del restaurante llena de fetos de de de ideas lo que pasa es que también el nosotros la creatividad hablemos de alguna manera lo hemos metido en el marco de procesos sabemos que tenemos tenemos que tener alguna creatividad como muy eficiente y una creatividad quizá mucho más experimental entonces bueno hay vamos ahora diferentes grupos trabajando en diferentes ideas y luego los cada x tiempo nos juntamos las ponemos ponemos en común mi tomamos decisiones ir bastante en ese sentido es bastante coral el ejercicio de la creatividad

Voz 1995 32:07 fíjate cuando creatividad que las comidas deberían empezar por la sobremesa lo consigamos avivada en las así podríamos empezar a plantearnos acabar en la empezar pues la sobremesa y acabar comiendo Andoni desde hace mucho tiempo desde hace veinte años es un estandarte es un valor seguro una puesta a a la rutina es probablemente uno de los mayores orgullos que ha producido el norte de este país de no estoy cuando va por la calle dice mira ahí va un moderno es Aduriz chef del restaurante Mugaritz ahora también autor de un libro apasionante titulado Puntos de fuga editado por Planeta la Gastro in muy recomendable para entender qué es eso que algunos llaman la cocina Andoni un verdadero placer deberá

Voz 0155 32:53 el mío de verdad muchísimas gracias gracias por

Voz 1995 32:56 no tres más así que bueno lo intentamos no siempre no sale bien a veces acabamos el servicio y recogemos hay rompemos platos de aquí

Voz 0155 33:04 ya no sabe ganó el postre

Voz 25 33:05 no es bueno son muchos

Voz 5 33:14 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 32 37:59 llevaban tiempo avisando por fin lo hemos empezado a notar y no es

Voz 1995 38:03 mi estómago rugiendo de tanto y los hablar de cocina

Voz 1995 38:32 si no se es cierto nuevas el correcto pero voy a intentarlo llega la sabiduría y las abro sur llegan las chicas

Voz 1 38:43 bien bien con poco más Celia Cruz tenía Celia Montalbán

Voz 1995 38:50 iba a Celia Cruz presidenta de las chicas el espacio de feminismo y de risa de la Cadena SER

Voz 34 38:57 parece muy bien

Voz 5 38:59 eh yo esta semana que voy a aflojar un poquito porque he venido un poco cañera las últimas semanas está un poco antes quiero empezar pidiendo a los fabricantes de medias o las fabricantes de medias que refuercen la puntera la parte del dedo

Voz 0274 39:12 tardó porque eso es una ruina económica para nosotras

Voz 5 39:14 es una ruina para la salud tenga un poquillo por favor solicitaremos esto vengo feliz con el espíritu rebosante Esperanza por la resaca que aún me dura Belloch ocho como dice la Concostrina el resacón de Las Vegas es una birria comparado con este que tenemos tras el ocho M este ocho de fue emoción alegría a sentir el aliento el calor la puerta la rabia de otras mujeres muchas muchas muchas mujeres no no éramos cinco seis éramos casi un millón sumando las principales ciudades de toda España y lo más importante no son los grandes ciudades también en los pueblos pequeños que esto es muy importante este año ha habido manifestaciones en muchísimos pueblos y ahí es donde de verdad se protagoniza el gran cambio datos de las últimas encuestas de Metroscopia noventa por ciento de las mujeres a favor

Voz 0274 40:00 esta huelga Faure el ocho m que no lo considera

Voz 5 40:02 en un movimiento partidista lo sienten como algo propio transversal esto es muy importante así que queridos partidos deja de Aranda de bandera del feminismo nuestro antojo toma medidas feministas que mejore la vida de las mujeres que supongan igualdad pero el feminismo dejarlo donde tiene que estar que es en las calles todo bien fue maravilloso quitando alguna pintada en fachadas de edificios históricos que son no nos gusta lo más grave que se hizo el ocho m en los altercados más dañinos fueron papeleras desbordadas Ike alguna fue al baño y hoyo a kleenex cuidado esto esto fue una cosa muy macarra somos pacíficas feminismo un movimiento no violento no tiene muertos en su historia sólo una Emily Davidson que se tiró ella a los pies de un caballo para pedir el voto de las mujeres y ahí es donde patinan también partidos de ultraderecha denunciando falsamente agresiones a sí

Voz 0274 40:49 lo sé que no fue él así que no pueda es que nos hemos

Voz 5 40:51 el Sporting tuvo lucro historial media luego enzimas lleve el huevo hay por dentro de hace todo mal bueno olvido

Voz 1995 40:57 mucha gente que ha elaborado lista de pancartas favoritas

Voz 5 41:02 Banca estás favoritas que vimos este ocho de me cuidado con algunas a llorar de emoción un poquito en una de las que más me emociona a mí que la llevaban señoras mayores lo que no tuve para mi que sea para vosotras que yo cada vez que veía una lágrima luego alguna muy creativas y muy graciosas sin el millón y Harry si Nervión Harry Ron habrían muerto en el primer libro esto es verdad otra que me encanta somos más fuertes que un Nokia móvil

Voz 1995 41:30 no no que no que los hacía

Voz 5 41:37 otra de mis favoritas habéis despeja hasta de Not que es una cosa que utilizan eso no todos hacemos estas somos muy pues había una que me encantó que decía no All Men pero Pablo Casado sí vamos a parar aquí un momento Pablo Casado El PP en concreto Pablo Casado propone retrasar la expulsión de mujeres embarazadas sin papeles que den a su hijo en adopción es un asunto que hay mucha gente

Voz 1995 42:04 salía de alguna web de humor de algún sitio de poca fiabilidad pero no

Voz 5 42:08 de prensa del Partido Popular lo confirma cuando se les pregunta a un poco más hoy lo contaba Mariola lo urdido dicen pregunta si le pregunta esto directamente a Pablo Casado que es una medida suya esto es un atentado contra el de derechos Humanos esto es esclavitud esto es una vergüenza pero bueno me enfadaba sigo con pancartas mi favorita total hemos sido engañadas que es la mítica otra que me emocionó mucho que era como un icono así de whatsapp Idi ponía cuatro cero tres de la mañana ya estoy en casa

Voz 1995 42:38 esto significa que lo hacemos todas las

Voz 5 42:40 Gastón cuando estás con amigas y te vas a casa tarde por la noche todas pasamos un un un rato de miedo de me pasará algo llegarían a casa y cuando llegas a casa mandas un mensaje a tus amigas diciendo Villa ya estoy bien entonces a mí este también es de los que me hizo hoy

Voz 1995 42:57 bueno entonces después de todo lo que hemos visto y leído crees que podemos hablar de que España es un país feminista

Voz 5 43:02 ojalá pero no la mitad de la población poco más si se declara feminista hombres

Voz 0274 43:06 quieres pero hay gente que todavía tienen muchísimo follón

Voz 5 43:09 en la cabeza vamos con gente que lo ha entendido regular

Voz 1995 43:15 estas acciones buena gente que lo ha entendido regular

Voz 5 43:18 regular Josep Bou candidato del PP a Barcelona se ha hecho mucho el lío se ve que quiere decir algo bueno de las mujeres pero les sale como el de Moguer argón machista de lo más profundo de su ser escuchar

Voz 0155 43:30 tiene cosas que no supera los hombres de banderas dos aspectos tiene cosas saber el tratar el vender en fin bueno que usted sumas más simpáticas que los hombres dos hubo poco más serios y esto es muy bonito no sé me lo coma mal pero lo que ustedes nada nada no luego dice nuestra por lo que sea

Voz 1995 43:51 no no no la entendí donde Fenin y no lo estamos entendiendo

Voz 5 43:56 nosotros tenemos más ingenio y bravura pero no es administraban peor lo sé yo que tengo una esposa e I más difuso sólo una

Voz 1995 44:06 yo tengo solo

Voz 5 44:07 por lo que si este hombre no lo pilló ahora el mejor ejemplo de confusión que es una joya de la Historia de España Stein

Voz 35 44:13 bueno encarnado por

Voz 1995 44:16 apaguen la música porque esto antes yacía ponías la radio y ponías el en casete grabar bueno

Voz 5 44:22 se pueden por favor porque he visto a grabar que es un momento protagonizado por las hermanas Salazar Toñi Encarni ellas las Azúcar Moreno hablando del ocho m y cómo es el día nuestro

Voz 36 44:35 vamos a a vivirlo a tope y que los marido la pareja no deje la visa para poder hacerlo las van a Kate nuestro día

Voz 35 44:45 Manel Balcells la la visa empoderamiento parte de ahí

Voz 5 44:51 Toñi Encarni vaya lío no lo no esto es un poco tramposo es un audio de dos mil catorce

Voz 1995 44:56 que sean hora decía yo quiero pensar que

Voz 5 44:59 ahora ya lo han entendido que ahora celebran el ocho m quemando sus propias vistas por lo menos no o que entiendan que no es unidad de consumo que no va por ahí todo mal pero no pasa nada las Azúcar Moreno se lo tenemos que perdonar todo por darnos mucho hit de karaoke muy fuerte y por hacer la mejor versión que nadie nunca haya hecho de los Rolling Stones vamos a escuchar no hay que esta este corte pero cómo es posible equivocarse

Voz 1995 45:25 con esta versión no ha hecho una versión de El veinte a ver quién me llama Azúcar Moreno vale la versión comienza diciendo no sé qué pasa que lo veo todo negro coche aparcado

Voz 37 45:37 es maravillosa no me da tiempo a un poquito más vale pues entonces voy a terminar con con un corte de maravilloso en el que ella

Voz 5 45:46 no sé si se consideraba o no feminista pero lo encarna vamos a escuchar destinó Encarna Encarna Salazar

Voz 0824 45:54 los hombres son totalmente prescindible adornan los hombres pero no los necesito para vivir y mi madre me dijo

Voz 5 46:01 algunos días te casará con un hombre rico

Voz 0824 46:03 yo le contesté yo soy un hombre rico mi experiencia con los hombres es muy buena porque

Voz 0155 46:09 yo me gustan pero no las necio

Voz 0824 46:11 el acto

Voz 5 46:14 pues esto es un mensaje bonito con miras a poner alguna canción salida a ver si lo tenemos a ver si a ver cualquier cosa de azúcar moreno me va a encantar ahora mismo día Montalbán muchísimo

Voz 1 46:30 prefiero pensar que un par de años ícono feminista que os esperamos aquí aceptar Moreno

Voz 24 46:36 no

Voz 1 46:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:33 Nuestra ilusión de serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar y usted ha desde servicios útiles

Voz 1508 50:46 buenos días a los británicos que viven en España y los españoles residentes en Reino Unido tienen muchas preguntas sobre cómo les afecta el Brexit a sus derechos de residencia seguridad social si es su caso sepa que el Ministerio de Trabajo ha estrenado un apartado en su página web que informa de que gestiones tendrá que hacer cómo quedarán sus prestaciones por desempleo o su asistencia sanitaria si ustedes británico y no se maneja bien en nuestro idioma no se preocupe porque la información está disponible tanto en español como en inglés