Hoy por Hoy (14/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con Tony Martín Antonio muy buenos días

Voz 0055 00:11 esos días Toni está en marcha una de las declaraciones más esperadas del juicio del proceso independentista la del Mayor Josep

Voz 1995 00:16 Lluís Trapero que explicar el papel de la

Voz 0055 00:18 Mossos d'Esquadra durante el veinte de septiembre el uno de octubre un papel que varios testigos han puesto en entredicho estos días explicando que los Mossos no evitaron incidentes violentos Trapero está pendiente de juicio a la Audiencia Nacional lo que le hubiera permitido acogerse al derecho a no declarar pero sí lo está haciendo y ha dicho por ejemplo que esa ofreció salida a la secretaria judicial que se quedó literalmente encerrada por los incidentes ante la Conselleria de Economía el veinte de septiembre volvemos al Supremo Alberto Pozas las tardes buenas tardes está contestando y desde hace una hora defiende la actuación de los Mossos d'Esquadra el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona así propusieron a la funcionaria que saliera primero por la puerta después por la azotea es porque consideraron que era lo más seguro

Voz 3 00:56 desde luego nosotros planteamos esa forma es porque consideramos que es segura no vamos a plantear una una cuestión que consideramos insegura

Voz 0055 01:05 se espera que los próximos minutos también conteste preguntas sobre el uno de octubre y el dispositivo de los Mossos que según todos los mandos policiales que han declarado en este juicio fue insuficiente por lo demás Pablo Casado sigue sin aclarar matizar o en su defecto confirmar la propuesta de paralizar temporalmente la expulsión de mujeres inmigrantes embarazadas Zidane a su bebé en adopción tiene un acto en unos minutos en Valladolid pero lejos de retirar la idea hay quién dentro del Partido Popular está añadiendo más leña al fuego por ejemplo Cuca Gamarra miembro de la dirección del partido es vicesecretaria de Política Social alcaldesa de Logroño que ha explicado en Twitter que con esa medida se evita que se encuentra bebés en contenedores en todo caso para el ministro del Interior es una idea que recuerda a la época franquista Fernando Grande Marlaska en La Ser en Cataluña unirá no voy a ir mal

Voz 0639 01:47 no me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas donde esos niños etcétera no donde las mujeres en condiciones difíciles económicas sociales y no es que podían sino parece que las instituciones les les hacían saber que debía desprenderse de sus hijos no siempre es lo mismo no la desigualdad como elemento discriminatorio

Voz 0055 02:14 la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso está de nuevo reunida esta mañana analizan la petición de Ciudadanos para paralizar parte de la acción del Gobierno sus decretos en concreto esa reforma de la Ley de Igualdad que incluye la ampliación de los permisos de paternidad y los letrados de la Cámara acaban de tomar una decisión vamos al Congreso José María Patiño

Voz 1108 02:32 hola qué tal la Mesa de la Diputación Permanente efectivamente los letrados han presentado por escrito lo que ayer dijeron oralmente es decir que el decreto ley referente a los permisos de maternidad y paternidad se puede tramitar como proyecto de ley porque las modificaciones que introduce no afectan a parte orgánica de la ley de igualdad es decir la medida entrará en vigor el uno de abril irse consolidará cuando sea convalidada por el decreto ley por parte de la Diputación

Voz 0055 02:57 por lo demás los diputados británicos votaron el martes votaron ayer miércoles y hoy tercer capítulo después de que la Cámara de los Comunes rechazara el Brexit con el acuerdo pactado entre May Bruselas también el Brexit sin acuerdo hoy debe decidir si decide prorrogar los plazos para negociar con Europa salida de hecho el Gobierno británico se va a reunir a las dos y media hora española para analizar la votación desde Bruselas el presidente del Consejo Europeo ve con buenos ojos que se pueda aceptar esa prórroga si Londres la pide corresponsal comunitaria Griselda Pastor ex

Voz 0738 03:23 también te tus pide prorrogado una prórroga al arca para que el Reino Unido pueda repensar su estrategia y encontrar el consenso es su demanda los jefes de Estado y de Gobierno en los contactos previos para preparar la cumbre de este próximo jueves su demanda contrasta con la posición de la Comisión Europea para quién se la prórroga es larga el Reino Unido debe obligatoriamente participar en las elecciones de mayo un problema para aquellos británicos que se quieren marchar pero que viviré también el debate interno en la Unión donde la mayoría piensa en condicionar la prórroga compromisos claros y sólo contempla la opción de plazos largos si May convocar elecciones

Voz 0055 04:03 doce cuatro de vuelta a nuestro país la continuidad del consejero de Salud del País Vasco está en el aire por la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en las oposiciones en ese territorio para distintas especialidades médicas el lehendakari no ha querido confirmar al llegar al Parlamento Vasco esta mañana que vaya seguir ir hecho distintas fuentes confirman a la SER que ahora mismo no descartan que pueda dimitir hoy mismo Vitoria David

Voz 4 04:24 a una semana de su reprobación en el Parlamento vasco distintas fuentes también del propio Gobierno admiten que la situación de John de arpones límite dando a entender que la dimisión podría precipitarse en las próximas horas muy significativa la cara de preocupación del lehendakari ahora mismo siguiendo la sesión plenaria la entrada a diferencia de otras ocasiones hoy no ha ratificado en el cargo a su consejero y ha evitado responder

Voz 2 04:45 pues nada que nos comprarán

Voz 4 04:50 nada que decir respondían euskera el lehendakari pero todo apunta que la presión política judicial y su cansancio el cansancio del consejero acosado por las presuntas filtraciones de la OPE de Osakidetza han a culminar hoy con su dimisión

Voz 0055 05:02 además titulares con Toñi Fernández y Carlos Capel

Voz 0202 05:04 entre de la Conferencia Episcopal se reúne hoy por primera vez con víctimas de los abusos en la Iglesia la Asociación Infancia robada va a entregar a Ricardo Blázquez un documento con medidas de prevención y de reparación para las víctimas

Voz 0055 05:15 aumentan las agresiones a las mujeres médico en un momento en que la tendencia general es la reducción de este tipo de incidentes de hecho las agresiones a médicos descendieron el año pasado un cinco por ciento según la Organización Mundial de la Médica Colegial Rusia y Japón son los último

Voz 0202 05:28 los países en unirse al veto del Boeing siete tres siete Max el modelo siniestrado en Etiopía las cajas negras del avión están ya en París

Voz 0055 05:35 Venezuela vuelve abrir escuelas y centros de trabajo después del gran apagón que ha mantenido al país sin luz durante seis días en Viena representantes de numerosos países europeos acaban de abandonar la comisión de narcóticos de la ONU en un momento en el que el ministro de Exteriores de Venezuela tomaba la palabra

Voz 0202 05:48 idea le va a estar entre tres y cuatro semanas de baja por una rotura muscular hoy Sevilla Valencia y Villarreal buscará el pase a los cuartos de final de la Liga Europa pues llevamos así a las doce

Voz 1995 05:57 de momento es todo Tony muchas gracias Antonio seguimos

Voz 2 06:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:12 Toni Garrido han pensado alguna vez que banda sonora tiene su vida la música por ejemplo la música que nos emociona que nuestra recuerdos que nos acompaña pero esta noche tiene lugar una gran fiesta ocurre todos los años y es una gran fiesta la Gran Gala de los Premios Dial los premios más importantes de la música en español Rodríguez compañera de cadena Dial muy buenos días estás ahí Carmen muy buenas de hasta ahora

Voz 0277 06:42 sí aquí estoy aquí esta noche presentarlas

Voz 1995 06:45 ya sé que no sé si deberías estar en la radio

Voz 0277 06:49 hoy me dan permiso pero porque estamos celebrando la gran fiesta de la música en español esta noche Tenerife va a vivir la vigesimotercera edición de los premios más importantes del pop español que se celebran en España los Premios Cadena Dial lo presentan Cadena Dial y Turismo de Tenerife en India que han arranca pues con cielos parcialmente cubiertos veinte grados la ciudad es un auténtico hervidero de artistas de gente que ha venido de todos los puntos del país para disfrutar la gala de esta noche incluso hay gente que compara el ambiente que hay hoy aquí en Tenerife al que se ve cada año en el festival de n de San Sebastián para que os hagáis una idea más o menos eh cómo está la cosa por aquí

Voz 1995 07:27 no tomes que tú vas allí a

Voz 2 07:30 es un café la ostra Manu Carrasco basaron está mal lucha que está noche están todos ahí verdad

Voz 0277 07:37 todos todos todos mira te cuento Un poquito sobre los premiados este año en esta edición pues vamos a tener a David a David Bisbal a Vanesa Martín Blas canto Laura Pausini Melendi Cepeda a Pablo Alborán Mora Rey Miriam Rodríguez Marta Soto Manuel Carrasco Carlos Rivera ya de exe i Naw eso en cuanto los premiados luego tenemos dos premios especiales no sé si lo sabían los amigos de Hoy por hoy tenemos el premio especial a Pedro Guerra por los veinticinco años de la publicación del carmelita vamos

Voz 1995 08:05 escuchar a Pedro

Voz 5 08:10 uno

Voz 1995 08:13 basado en previas de hombre

Voz 2 08:15 cómo no vas a parar a uno de los grandes Pedro Guerra Historia del pop

Voz 1995 08:23 digo que veinticinco años han pasado ya de golosina que me acuerdo yo de cuando los hago

Voz 0055 08:29 el paso del tiempo nueve mío

Voz 1995 08:31 en el perdón

Voz 0277 08:33 el otro premio especial no son veinticinco sino veinte años empezó siendo una niña en esto de la música y hoy celebra sus dos décadas en la música y por eso recibe un premio especial Malú

Voz 2 08:54 mira qué

Voz 1995 08:57 Malú estará por eso no está hablamos de Malú estos días se habla mucho de unos solamente por sus habilidades con la garganta y con la voz y con esa maravillosa hay portentosa ese prodigio que tiene la voz sino por otras cosas que tienen los interesan importantes que esta noche recibe un premio de la cadena

Voz 0277 09:14 sí sí por desgracia Maalouf no sé si lo sabía es ha tenido un percance en la Tierra tuvo que ser operada hace unos meses en no va a poder asistir a la gala pero hace muy poquitos días se lanzaba un comunicado oficial diciendo

Voz 2 09:27 no podría asistir pero aquí estará

Voz 0277 09:30 con todo el corazón y nosotros lo sentiremos tendremos muchas actuaciones ni te cuento un poquito más estar en el escenario venga pues Bustamante Carlos Baute y Marta Sánchez una lista Ana Guerra Diego Torres Sebastián ya te arrozales en Pablo López Pastora Soler Aitán Antonio José Bueno la lista es impresionante además de los artistas que pasarán para entregar premio eh esta es la gran fiesta del pop en español

Voz 1995 09:53 recuerde usted es que el primer premiado un jovencísimo Alejandro Sanz veintitrés años después el pop en español sigue copando números uno en las listas musicales y con compañeros como Carmen que sin contándonos lo esta noche las entradas están agotadas Carmen verdad

Voz 0277 10:08 hago tantísima se vendieron en tiempo récord tan sólo una hora el mismo día que se pusieron a la venta a comienzos del mes de enero así que no queda ni una pero no hay problema porque podréis seguir la gala podéis seguir no sólo la gala sino también la alfombra verde que aquí en Cadena Dial no tenemos al hombre arroja la tenemos somos muy especiales tenemos nuestra alfombra verde que a partir de las seis y media de la tarde cinco y media hora canaria presentará nuestros compañeros MJ Alidón y Álvaro Díaz y donde desfilarán todos los artistas que participarán en la gala esto lo podéis seguir en Cadena Dial punto com en nuestra web y a partir de las nueve y media ocho y media en Canarias arranque de la gala presentada por Luis Rodero Sara Escudero servidora que también estará allí Isidro Montalvo tampoco les va a faltar esta noche ese punto de humor aquí bueno pues una fiesta donde va a haber muchas sorpresas musical

Voz 1995 11:00 es un bulo de Isidro Montalvo estoy hablando eso yo considero una edad también el hombre para viajar bueno en fin Carmen compañera muchísimas gracias están ya con las pruebas de sonido todos esos grandes artistas hoy el epicentro musical de la música en nuestro idioma está en Tenerife con los premios de la Cadena Dial muchas gracias

Voz 2 11:45 hoy por hoy con Toni Garrido pero llega donde nadie más llega futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 11:55 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de

Voz 7 11:58 moto sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 8 12:10 sí

Voz 9 12:14 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 2 12:19 Marca el noventa y uno cinco veintidós

Voz 10 12:23 seis sesenta y cuéntanos lo que

Voz 1 12:26 irás

Voz 11 12:30 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 12 12:37 los niños crecen excepto uno no tener dining Xavier que van a crecer Wendy lo su siguiente manera

Voz 2 12:45 un día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre Connie supongo que debía estar encantadora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 11 12:59 el para siempre

Voz 13 13:04 lo aplicaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer sin perder eso a partir pero estos años los dos

Voz 2 13:13 Ellos marcan el principio traducir Peter Pan James Barrie mil novecientos once KPN el placer de escuchar David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 14 13:47 resumirlo es como el club de la comedia pero que lo haga nazi de Talanta hígado a lo más cutre con Antonio Castelo ya las ocho esto muy dinámico usted Ibiza la vida moderna con David Broncano restos

Voz 0277 14:02 un nuevo programa de humor nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 11 14:09 cuenta con la SER así lo que pase

Voz 2 14:18 este año he conseguido el doblete con el dos por uno el lentillas de visionar compren lo que compre me topless y también con progresivas dos por uno el lentillas consulta condiciones

Voz 15 14:28 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 16 14:31 la gestoría registro así buscase hipoteca termina aun mejor conocer la de un banco

Voz 2 14:36 a gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG full

Voz 11 14:49 ha rastreado bombeo llevas fijado aseguradoras bancos operadoras siempre dicen que tenían el

Voz 17 14:55 mejor precio pero entre todos los mejores precios sólo uno puede ser el mejor mejor precio Ése es el que yo encuentro para ti siempre siempre el mejor mejor

Voz 11 15:07 dos punto com buenas tardes no están las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco he corrido diez kilómetros y llevado al perro al veterinario

Voz 18 15:15 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos abrir la factura de la luz

Voz 19 15:31 no entender nada lo normal sentir que me

Voz 1995 15:34 tomar el pelo lo normal

Voz 15 15:36 sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran Lucero a punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en su factura de la luz

Voz 11 15:49 no lo cera mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma

Voz 20 15:55 podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle

Voz 2 16:02 Dharma

Voz 21 16:03 provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 16:15 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento de Cuba ese tela en Limited Edition que va totalmente equipada hombre también

Voz 0277 16:29 las cosas y se analiza eso

Voz 23 16:32 en este mes de marzo apoye estrenan Ford Kuga antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada Pymar defiende que este banca hasta fin de mes condiciones punto

Voz 9 16:41 ahora la Cadena Ser también está en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con Alexa dile configura cadenas y acceder a está todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar radio en directo esto lo tienes que pedir al ex puedes escuchar tu programa favorito al hechada pídele a Cadena SER que ponga la sangre fácil ya la Skil de la Cadena Ser para sacarle todo el partido a tu radio favorita

Voz 2 17:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0277 17:12 con Toni Garrido desde caverna

Voz 1995 17:15 os las preguntas que nos deja el día hace un vídeo con Epi Blas bien el chiste de vaqueros ya Epi Blas Piñar pero no el PP hace un vídeo Canetti Blas para pedir a sus seguidores que no voten a Vox es normal que un partido consolidado y maduro trate a sus votantes como a niños de cinco años conocerán ellos a diferencia entre lejos y cerca de La Moncloa lo próximo el vídeo con el Monstruo de las Galletas enseñándolos a contar hijos adoptados a inmigrantes la crisis de boina hecho que Donald Trump el mismísimo presidente americano pida que se hagan aviones más simples muy bien señor Trump pero concentre sean que pongan más espacio entre los asientos resulta paradójico que mientras el Reino Unido se debaten cómo salir de la Unión Europea Inglaterra haya hecho pleno y coloque a todos sus equipos en los cuartos de la Champions y hablando de la Champions después de la eliminación del Bayern en en casa además a manos de Liverpool cuantos periódicos deportivos titulará nexo de él vayan de los Caídos para explicar la debacle alemán sería un buen lugar para llevar

Voz 2 18:28 Franco

Voz 1995 18:30 Nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno sigan ustedes disfrutando de la mejor radio que existe y además ahora con nuestros compañeros los que están más cerca de usted los mejores al fin esta mañana

Voz 2 19:54 en la Cadena SER Hoy por hoy