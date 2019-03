Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días estén a punto de cumplirse ocho años ya de la oleada de indignación del 15M y otra oleada está más global recala este quince de marzo en España los estudiantes de más de cuarenta ciudades de nuestro país están llamados hoy a una protesta que es planetaria para reclamar medidas contundentes contra el cambio climático a lo largo de la mañana vamos a analizar este movimiento estudiantil que tiene mucha potencia en países como Alemania Suecia o Bélgica y que llega incluso a Australia pero pero la primera urgencia de este día está en Godella en Valencia en el esclarecimiento del crimen de dos niños muy pequeños los investigadores analizan ya los cuerpos de los hermanos de tres años y cinco meses que han encontrado enterrados por separado pero muy cerca de la casa que sus padres vivían como okupas según los investigadores la madre es la principal sospechosa del crimen ella fue la que les indicó dónde estaban los niños

Voz 3 01:24 ya se había manifestado en en distintos términos diciendo que sus hijos tenían que resucitar y finalmente bueno pues de accedido a indicar dónde estaban sus hijos ellas

Voz 1727 01:37 la detenida y el padre sigue declarando ante la Guardia Civil los investigadores señalan también que la pareja tenía problemas de salud mental y que los servicios sociales municipales seguían el caso y estudiaban incluso la posibilidad de retirarles la custodia de los niños y es noticia de la madrugada un ataque contra dos mezquitas en Nueva Zelanda deja un número todavía sin concretar de muerto

Voz 4 02:04 es el juicio en aquel país

Voz 1727 02:09 es uno de nuestros días más oscuros dice la primera ministra Aimar buenos días

Voz 0027 02:14 muy buenos días al menos un hombre armado abierto fuego de forma indiscriminada en pleno viernes de oración según la Policía por ahora hay cuatro detenidos

Voz 1727 02:20 iremos contándoles cualquier novedad pero tal día como hoy en dos semanas estaba previsto que Reino Unido abandonará la Unión Europea aun finalmente ya sabemos que no será en esa fecha es lo único que parece claro tras aprobar el Parlamento británico ayer pedir una prórroga que como mínimo llegará hasta el treinta de junio

Voz 0027 02:40 como mínimo porque Theresa May va a jugar la baza del miedo hombre Sitting Finito para tratar de convencer a los parlamentarios de que aprueben su acuerdo de salida con la Unión dice la primera ministra que la semana próxima planteará una nueva votación la tercera sobre ese texto y que si el Parlamento vuelve rechazarlo el aplazamiento en sería más

Voz 1727 02:56 por el líder de la oposición Jeremy Corbyn le ha pedido

Voz 4 03:00 que hable tú el pasado yo yo

Voz 1727 03:05 qué hace de públicamente que tanto su acuerdo como una salida sin acuerdo no son ya opciones viables pero tampoco parece viable un segundo referéndum porque los números no salen hallarse rechazó también esa posibilidad con treinta y cuatro votos en contra y sólo ochenta y cinco favor y aquí en España el mayor Trapero ensaya su defensa en la declaración como testigo

Voz 0027 03:29 confirma que advirtió al ex president Puigdemont de la posibilidad de desórdenes graves el uno de octubre pero él ignoró esos abusos esos avisos hizo otra revelación de Trapero cuando le preguntaron por los días previos a la declaración de independencia

Voz 1756 03:42 pues era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición de de del órgano judicial parciales por cierto que teníamos previstas desde dos días antes pensiones como cuál es la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente se nos ordenado en un dispositivo que habíamos preparado

Voz 1727 04:00 el BBVA celebra hoy su junta de accionistas Jassim Francisco González como presidente honorífico renuncia temporalmente dice el banco por el escándalo Villar

Voz 0027 04:09 todo apunta a que para evitarles a los actuales gestores una tormenta hoy en la junta de accionistas según confirman a esta redacción fuentes de la investigación no hay detonantes jurídicos para esa renuncia NYSE la imputado en las últimas horas nos espera hacerlo

Voz 1727 04:21 próximas vi Pablo Casado cayeron no concedió ninguna entrevista tampoco en la que le ofrecimos nosotros sí tuvo que hablar finalmente de su propuesta sobre inmigración y maternidad lo hizo en un acto del partido un acto sin preguntas de los periodistas y dijo que se siente víctima de una campaña de desinformación

Voz 4 04:37 lo intentan tergiversar diciendo prácticamente como he dicho una eurodiputada socialista que esto es como un robo de niños que esto es como que las mujeres se utilicen de cobayas entonces claro que hace la persona que sufre la feria

Voz 1727 04:53 y sobre la tragedia de la inmigración estamos pendientes de la búsqueda de cuarenta y cinco personas que viajaban en una patera según la ONG Caminando Fronteras han caído al mar y estando

Voz 0027 05:04 desaparecida según esa ONG la Marina marroquí ha rescatado con vida a otras veintidós que viajaban con ellas en la misma embarcación

Voz 1727 05:14 y en los deportes el último minuto decidió anoche los partidos de Sevilla y Valencia en la Europa League que Sampe

Voz 1161 05:19 en el caso del Valencia el portugués que desmarcaba en el noventa y tres el empate a uno que les clasificaba después de haber recibido el gol del Krasnodar en el ochenta y cinco que en ese momento les dejaba fuera ahí en el caso del Sevilla con el cuatro tres en el ciento diecinueve que deja fuera al pentacampeón empataban a dos en los noventa minutos reglamentarios marcaban el dos tres se adelantaban en el noventa y siete ya en la prórroga pero recibieron en el ciento dos ese ciento diecinueve Los dos que les dejan fuera clasificado también el Villarreal con el dos uno al cénit hoy sorteo de cuartos ala una a las doce el de la Champions

Voz 0137 05:49 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días una mañana más a esta hora mejor abrigarse hace frío con heladas

Voz 0978 05:56 especialmente en la Meseta Norte parte de la sur y la ibérica ir pocas nubes así se mantendrá durante toda la jornada es decir va a hacer son la mayor parte del día con temperaturas máximas más altas que ayer superando los veinte grados ya en la mayor parte del país menos en el Cantábrico máximas de más de veinticinco en el sur especialmente en el Valle del Guadalquivir mañana sábado es el día que esperamos que suban más las temperaturas en todo el país será el día más cálido de la semana a partir del domingo empezaran a bajar con algunas lluvias en el norte de la península

Voz 5 06:25 bueno

Voz 6 06:30 vale

Voz 1727 06:34 pues ya lo han oído frío hasta ahora pero pocas nubes otros Sunny Day Danes la Fuente buenos días

Voz 1621 06:40 qué tal Pepa buenos días esta mañana dentro de tres horas

Voz 1727 06:42 los a tener en este estudio a una de las estudiantes españolas que lidera kilos viernes verdes el que empieza hoy para nuestro país se llama María es una universitaria muy sensibilizada con la ecología y además desde muy pequeña

Voz 1621 06:56 tan pequeña como estos dos niños que ayer por la tarde nos mandaban esta nota de voz al Whatsapp del programa

Voz 7 07:01 buenos días me llamo Samuel y tengo once años tres de Isabella tengo en el Pirineo Amena o juez acabamos de llegar del colegio estamos venían esto porque queremos que mañana no se escuchan El agua por el timo no vamos a poder ir a la huelga por nuestros padres tienen mucho trabajo Caser iban a puede llevarnos pero queremos decir que tenemos miedo poder el cambio climático va a acabar con nuestro planeta sin actuamos cuanto antes nos llevamos demasiadas pequeñas para luchar contra el cambio climático esta manera todos podemos hacer algo si cambiamos a usted actitud los niños y niñas debemos exigir a sus gobernantes para que haga leyes que puedan frenar a esta locura del cambio climático fuimos fuerzas podemos dar por sentado que lo lograremos no pararemos

Voz 1727 07:52 buenos días Samuel buenos días Isabela muchas gracias a los dos por este audio por vuestra implicación no no sois demasiado pequeños para luchar contra el cambio climático es verdad nadie lo es de hecho podríais estar con nosotros esta mañana también un beso Isabella un beso Samuel y un beso a vuestros papas

Voz 1621 08:15 no tenemos a Samuel pero sí afloren marsellés si eurodiputado de Equo en el grupo de Los Verdes Europeos no tenemos Isabella pero sí a Griselda Pastor que nos va a hablar esta mañana de la impulsora de todo este movimiento decretazo tumba EHAK buenos días a todos y a todas una hora después con Toni Garrido llega Berto Romero para hablarnos de esta sería tan divertida sobre la paternidad mira lo que has hecho se llama con Pepa Blanes nos vamos al Festival de Málaga como cada viernes en Marr ocho Marcela Sarmiento Javier Limón el profesor letona David de Jorge y hoy atención vamos a despedir el programa dando en directo el sorteo de la Champions

Voz 4 09:02 Greta tumbar no

Voz 1275 09:03 como acabamos de hacer una asamblea en la redacción que lo sepan ustedes hemos quedado en llamar la grieta Tumblr llega ni y dice Greta

Voz 0027 09:14 de paso fuera

Voz 1275 09:16 David Ernes barra libre política ayer escúchame

Voz 1727 09:19 nos sus inquietudes mucha sobre el cambio climático

Voz 1621 09:22 en sus posibles consecuencias sigue abierta es Navarra pero están todas las demás también pues es

Voz 0027 09:29 importante hablar del cambio climático es muy importante adaptarse al cambio climático

Voz 1621 09:34 pero me consta que los hay con ganas también desde ayer de comentar algunos asuntillo es de la política nacional menos transversales tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta tienen el whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta islandesa

Voz 1727 09:53 son las seis y diez de cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:55 la último Hoy por hoy de la semana con Jordi Fábrega en la prevención y con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña yo quiero un mandato

Voz 0419 10:09 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 4 10:12 vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 8 10:18 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen Tirreno King Wang igual Space Itu cree en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 9 10:30 la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo consulta condiciones

Voz 1132 10:40 a un vecino le puedes pedir que terrible las plantas pero ya a pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche quite te consiga una nueva línea de móvil igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos y los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 0419 11:09 llega la Semana de los productos frescos a día la plaza de día iría punto Es mañana un diez por ciento de descuento en frutería o en la plaza vería iría

Voz 2 11:21 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:28 y lo primero a esta hora seis y once S a actualizar lo que sabemos de la investigación de la muerte de los dos niños en Godella Un bebé de cinco meses su hermano de tres años y medio los padres están detenidos la madre es la principal sospechosa ella misma le dijo al padre que los iba a matar ya anoche los investigadores encontraron los cadáveres sepultados por separado Radio Valencia Ana Talens los servicios sociales llevaban tiempo barajando quitarle la custodia de los niños

Voz 0141 11:53 si hoy se les va a practicar la autopsia los cadáveres de los pequeños pero todo parece indicar que fallecieron como consecuencia de los golpes recibidos la madre de los niños confesaba después de varias horas de interrogatorio donde estaban los cuerpos según relataba el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio

Voz 10 12:08 estaban enterrados muy cerca de la casa en los espacios distintos la madre ha señalado el lugar de los cuerpos se encuentra detenida por esta circunstancia

Voz 0141 12:19 el padre ha declarado que su mujer trató de ahogar los el miércoles por la noche después de que la pareja mantuvieron una fuerte disco

Voz 1727 12:25 en la mañana del jueves se recibieron dos llamadas

Voz 0141 12:27 tras escuchar gritos en la casa ocupada ilegalmente por esta familia el padre estaba dentro y la madre fue encontrada más tarde dentro de un bidón desnuda con arañazos como decías los servicios sociales habían abierto un expediente debido a los problemas mentales de la pareja y la desatención de los menores del colegio donde estaba escolarizado el niño de tres años ha decretado tres días de luto se

Voz 0027 12:47 tardará un minuto de silencio a las doce

Voz 0141 12:50 a la puerta del Ayuntamiento Alba Torrens gracias

Voz 0137 12:52 los días buenos días

Voz 0027 12:57 las revelaciones del ex jefe de los Mossos d'Esquadra Trapero en el juicio del proceso son de una trascendencia enorme por un lado reconoció que los Mossos llegaron a preparar un plan para detener a Puigdemont a sus consellers en caso de que algún juez lo pidiera de hecho el mismo Trapero llegó a llamar al Tribunal Superior de Justicia el día en el que el Parlament aprobó la declaración de independencia para decirles a los jueces que ponía a los Mossos a disposición de la Justicia para insistir en que tenía ese plan de detención previsto ido segunda revelación de Trapero que es una carga de profundidad contra la defensa de los políticos procesados que insiste en una y otra vez en que ellos nunca creyeron que podía haber violencia el en el octubre independentista bueno cuenta Trapero que la cúpula de los Mossos tuvo una reunión con Puigdemont con así con Torra el veintiocho de septiembre a tres días del uno de octubre y esto es lo que le dijo la policía catalana

Voz 1132 13:45 a sus jefes políticos Girls trasladaremos una preocupa

Voz 1756 13:48 acción por el orden público y la seguridad ciudadana en el sentido de que iba a haber muy para entre dos millones de personas en la calle quince mil policías los doce mil actuando y que eso necesariamente iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros eh las íbamos a cumplir que no se equivoca sin con nosotros les dijimos que el cuerpo hemos sus evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución que no acompañamos el proyecto independentista

Voz 0055 14:29 el auténtico revolcón de Trapero a los políticos procesados en el juicio prosa es Alberto Pozas el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero hizo ayer todo lo posible por desmarcarse de Carles Puigdemont hizo Govern no recibió órdenes políticas pero los políticos tampoco quisieron escucharle advirtió directamente dijo ayer al president de los riesgos del referéndum ilegal

Voz 1756 14:48 te iba a ocasionar conflictos graves de orden público de seguridad ciudadana

Voz 0055 14:52 Joaquim Forn conseller Interior respetaba sus funciones pero era irresponsable con sus declaraciones públicas

Voz 1756 14:58 pues al final es un político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto hilo de decir así porque la entiendo así de responsabilidad

Voz 0055 15:06 hiciera necesario estaba dispuesto a detener a ambos

Voz 1756 15:09 la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente se nos ordenaba en un dispositivo que habíamos preparado

Voz 0055 15:15 testigo en el Supremo y acusado en la Audiencia Nacional Trapero ayer defendió que los Mossos en uno de octubre hicieron todo lo que pudieron Carlos

Voz 0027 15:22 Torres el presidente del BBVA sea liberado de una presión considerable de cara a la junta de accionistas de hoy después de que su antecesor Francisco González hiciera pública ayer su renuncia a la presidencia de honor de la entidad una renuncia temporal según dice él González se desvincula del banco mientras continúa la investigación de los han hasta diez millones de euros que pagó supuestamente el BBVA al ex comisario Villarejo para que éste espiar a a rivales del propio González Eladio

Voz 0527 15:46 es Francisco González comunica sumarse en una carta la actual presidente del BBVA la justifica para evitar que se utilice su persona dice para dañar a la entidad todo ello en relación con la larga y continua agresión mediática desde hace un año dice también en relación con un ex comisario de policía no nombra Villarejo su trabajo para el banco considera su salida temporal a la espera de que culmina las investigaciones en marcha la del propio banco Illa judicial de la que dice nos ayudará a conocer la verdad todo esto horas antes de que

Voz 0027 16:18 hoy se celebra en la junta de accionistas del BBVA

Voz 0527 16:20 en Bilbao en la que parece evidente que va a pesar todo este asunto Banco de momento no se ha pronunciado hasta ahora su presidente Carlos Torres había cerrado filas con su antecesor padel que no

Voz 11 16:30 no ha ahorrado elogios

Voz 2 16:34 en la Cadena Ser

Voz 0027 16:41 no habrá Brexit el veintinueve de marzo que era la fecha prevista no lo habrá Mi acuerdo ni sin acuerdo porque el Parlamento británico decidió anoche pedir una prórroga a la Unión Europea la clave ahora está en saber de cuánto será definitivamente esa prórroga cuánto tiempo más necesitan realmente los británicos y cuánto tiempo más están dispuestos a darles a los representantes de las instituciones europeas de momento el plazo inicial que baraja Londres es de tres meses hasta finales de junio Londres Begoña Arce

Voz 0273 17:08 dos diputados respaldaron en la Cámara de los Comunes la moción del acuerdo para extender el plazo de salida hasta el treinta de junio a pesar de que la mayoría de los diputados conservadores si conservadores votaron en contra Theresa May quiere aprovechar estos tres meses para sacar adelante su acuerdo si su acuerdo en una nueva votación la tercera la próxima semana si es rechazado nuevamente buscará una ampliación aún más grande para el Brexit el líder de la oposición Jeremy Corbyn desterró anoche esa agenda y pidió responsabilidades a la primera ministra

Voz 4 17:48 en primer lugar tiene que

Voz 0273 17:49 afectar públicamente que su acuerdo y la posibilidad de una salida sin acuerdo simplemente ya no son opciones viables las allí en segundo lugar debe poner a punto la legislación para enmendar la fecha de salida del veintinueve de marzo los diputados rechazaron también un segundo referéndum por una mayoría de doscientos cuarenta y nueve votos eliminarlo más por sólo dos votos la posibilidad de que la Cámara de los Comunes tomara la dirección del Brexit a la búsqueda de un

Voz 0137 18:20 nuevo consenso y el presidente del Parlamento Europeo

Voz 0027 18:22 Antonio Tajani que es del partido de Berlusconi ha tenido que pedir perdón por unas declaraciones en las que supuestamente paralizaba la dictadura de Mussolini en Italia al decir que el fascista también hizo cosas positivas Griselda Pastor se ha disculpado sí

Voz 0738 18:35 si alguien se ha sentido ofendido aunque no es evidente que el documento distribuido por su oficina sea lo suficiente para dar él debate por terminado Tajani es como presidente quién representa el Europarlamento por ejemplo en la reunión de jefes de Gobierno de este próximo jueves y la izquierda europea socialdemócratas verdes Ig UE tantea fuerzas para saber si cuenta con votos suficientes para abrir expediente hacía su dimisión algo sin precedentes en esta institución que entra por la fuerza de sus declaraciones en una extraña precampaña europea allí esto el mismo día en el que otro miembro del Partido Popular el húngaro Viktor Orbán también pide disculpas pero en este caso para evitar la expulsión del partido

Voz 0027 19:22 quién en Estados Unidos votación muy trascendente en las últimas horas el Senado que tiene mayoría republicana ha dejado sin efecto la emergencia nacional que decretó Trump para financiar su obsesión del muro los propios republicanos en su partido le han propinado este revés y todo apunta a que hoy Trump va a revolverse utilizando su capacidad de veto cosa que no había hecho nunca hasta ahora Washington Marta del Vado

Voz 1510 19:43 buenos días la guerra entre el Capitolio y la Casa Blanca se ha agudizado en estas últimas treinta y seis horas en las que el Senado ha tumbado la emergencia nacional declarada por el presidente y una resolución que pide el fin del apoyo de EEUU Arabia Saudi en la guerra de Yemen en el plazo de un mes Se espera que Donald Trump vete las dos resoluciones la que anula la emergencia nacional tiene planeado vetar la hoy la grieta entre el presidente y su propio partido es más que evidente doce republicano se han sumado a los demócratas que creen que esta declaración de emergencia excede los poderes presidenciales al pretender usar fondos federales para construir el muro que no ha aprobado el Congreso en paralelo la Cámara de Representantes sacaba adelante de forma unánime una resolución que pide al fiscal general que publique en su totalidad y no sumario del informe de Robert sobre la trama rusa

Voz 0027 20:35 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en España el Ministerio de Defensa trata de aclarar el alcance del ciberataque sufrido sus sistemas ya dan por hecho que los hackers llegaron al servidor de correo electrónico de defensa pero no saben todavía Si esos piratas pudieron leer los mensajes que pueden contener datos muy sensibles

Voz 0866 20:54 la carrera la investigación ya ha detectado que los piratas informáticos lograron acceder al directorio de esos correos electrónicos pertenecientes al Departamento de Defensa en estos momentos está tratando de averiguar si llegaron al contenido del intercambio de mensajes no se descarta ninguna hipótesis aunque todo apunta a que el ciberataque procede de fuera de nuestro país el ataque a la red que habría comenzado el cinco de diciembre fue sofisticado muy serio según fuentes del Ministerio de Defensa estas fuentes añaden

Voz 0027 21:24 una vez detectado se tomaron las medidas necesarias para ganar

Voz 0866 21:27 quizás la seguridad en este canal que no se emplea para el intercambio de información clasificada pero en el que se manejan datos sensibles incluidos los de carácter personal de todos los militares

Voz 0027 21:38 empleados civiles de ceniza la primera reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal y las víctimas de abusos ha sido una rectificación en toda regla ya sólo el encuentro en sí aunque fuera informal es una enmienda a lo que los obispos españoles venían haciendo hasta ahora Press que además Ricardo Blázquez se ha comprometido según las víctimas a investigar los casos de pederastia en la Iglesia española desde los años sesenta Adela Molina

Voz 0141 22:01 dos horas duró el encuentro en un restaurante cercano la Conferencia Episcopal el presidente de la Asociación Infancia robada Juan Cuatrecasas explicó a la salida que el cardenal no se ha comprometido a nada en concreto aunque ya han visto receptivo a sus propuestas entre ellas la de investigar los casos de abuso del pasado algo que Blázquez rechazó hace sólo unos días

Voz 1275 22:19 ha habido ciertos rectificación producir ve claro

Voz 13 22:22 lo que que la línea de la Iglesia vaticana es eh

Voz 14 22:27 en todos los casos nos hemos marcado un plazo no es un plazo caprichosos en el plazo lógico que también ha cogido por ejemplo la con gracias de los jesuitas en Cataluña

Voz 0027 22:37 que se investigue retrocedió sesenta más allá de los

Voz 0141 22:39 sesenta la asociación considera que carece de mucho sentido porque la mayoría de víctimas abusadores habrán fallecido el presidente de la Conferencia Episcopal no quiso comentar el encuentro

Voz 0027 22:51 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores la isla ultiman de vikingos Killing y pues Wall el cuento de la criada

Voz 15 22:59 manifestaría ahora con Vodafone buenas gestiones todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informó hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone real

Voz 0137 23:15 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 4 23:19 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 23:38 en breve

Voz 4 23:43 comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 17 23:55 hoy viernes estamos preparando el resumen del deporte del día con su noticias y la cita del fin de semana que como todos los viernes con nuestro espacio para Raúl Ruiz y sus historias de primera sobre la segunda división SER Deportivos

Voz 1804 24:06 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado que M S

Voz 7 24:15 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos pero

Voz 15 24:17 a quitarnos todo todo todo por la radio Berliner Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui sus Ana Ruiz señor ya que De la Torre

Voz 4 24:30 ocho la señor Torra a Juan

Voz 15 24:33 el paquete de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde en la canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está tan de paciencia

Voz 4 24:46 pero era quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer

Voz 0419 24:54 genes triple o bajo demanda tú pones la

Voz 1727 24:56 ahora activa seguir El Larguero

Voz 0419 24:59 en nuestra fiesta más al día

Voz 4 25:01 el control de la SER que quieras cuando tú

Voz 0027 25:05 lo quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 0419 25:14 llega la Semana de los productos frescos a la plaza de día iría punto Es mañana un diez por ciento de descuento en frutería a o rendía en la plaza de iría

Voz 2 25:26 en la Cadena Ser

Voz 0027 25:34 los habitantes de la Península Ibérica venimos desde hace al menos cuatro mil años de las estepas de Rusia han descubierto investigadores españoles y de Estados Unidos analizando el ADN de de varios de nuestros ancestros han llegado a la conclusión de que en esas fechas hace cuatro mil años se produjo una sustitución de los hombres ibéricos por otros procedente desde Europa oriental creen que se debe a una invasión proceso de colonización Javier Gregory el gran cambio genético de la Península Ibérica se produjo hace cuatro mil años Hydro cuatro siglos la causa la llegada de grupos de pastores que procedían de las estepas de la Europa central y que acabaron colonizando toda esta región Éste fue el resultado su genoma reemplazó a

Voz 1161 26:14 del cuarenta por ciento de la población local ical

Voz 0027 26:17 sí al cien por cien de los hombres sin embargo no se trató de una invasión violenta como explica a la Cadena Ser el científico Carles Lalueza Fox del CSIC creo que es evidente que no se trata

Voz 0137 26:28 la de una invasión súbita

Voz 18 26:32 es en una colonización porque dura cuatrocientos años ICREA o que una posibilidad es imaginarse algo parecido a la colonización de América por parte de los europeos

Voz 0027 26:42 este descubrimiento ha sido posible gracias a un equipo internacional liderado por el CSIC y la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos que ha elaborado el primer mapa genético de nuestra península en los últimos ocho mil años

Voz 4 26:56 los deportes

Voz 19 26:59 en Hoy por hoy

Voz 0027 27:02 el Sevilla cayó anoche en Bali recibiendo un gol en el último minuto de la prórroga Sampe buenos

Voz 1161 27:07 buenos días Aimar estaban clasificados con el empate a tres que registraba en ese momento el marcador después de haber empatado a dos en los noventa reglamentarios y haberse adelantado en el minuto siete de la prórroga pero le sobraron los últimos veinte en los que recibieron los goles desván vuelen en el ciento dos Illanes de ciento diecinueve fatídico el de Traore que les deja fuera al pentacampeón de la competición Machine y su explicación a la debacle

Voz 1425 27:25 nosotros pensábamos que marcando tres goles que tendríamos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria pero el fútbol nunca deja de sorprendernos los análisis seguramente que cambiarán mucho de lo que estaba adscrito hasta

Voz 20 27:38 el minuto ciento veinte lo que luego se escribirá

Voz 1275 27:40 porque punto veintiuno todo lo contrario que el Valencia

Voz 1161 27:43 el último minuto les sonreía dándoles la clasificación estaban fuera con el gol del Krasnodar en el ochenta y cinco pero acertó Guedes en el noventa y tres el portugués en El Larguero

Voz 21 27:50 creo que todo el equipo acritud hasta el final que que bien podría ser un borrego tiene en uno contra uno Salyut me pasó el balón y decidir muy bien estoy muy contento aquí en te pides para cuartos que estamos dispara todas las equipos

Voz 1275 28:02 yo clasificado de forma más cómoda el Villarreal que había ganado uno

Voz 1161 28:05 tres Aleida al Zenit ayer repetía victoria dos uno en la cerámica Andrés Fernández y la influencia del en el equipo el estar haciéndolo bien en Europa estamos

Voz 22 28:12 disfrutando ayer con el Villarreal pues procuro paso muy bonito ahí tenemos que aprovechar los lo importante es que el equipo está ganando consigue ganar partidos y eso de cara a la Liga también nos da moral pues da confianza yo creo que el equipo cree y eso es importante para para lo que nos queda

Voz 1161 28:25 en el resto de marcadores clasificado el Chelsea el Nápoles el Arsenal el Benfica y el Eintracht de Frankfurt hoy tenemos sorteo de cuartos en la Europa League desde la una de la tarde una hora antes de las doce el de la Champions los dos en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon justo en medio la comparecencia ante los medios del seleccionador español Luis Enrique que una hora antes sobre las once y media desvelará en las redes sociales su lista de convocados para los dos primeros partidos de clasificación al Europeo dos mil veinte el veintitrés de marzo en Mestalla contra Noruega tres días después en Malta por lo demás el Real Madrid inicia su reconstrucción anunció ayer oficialmente el fichaje del central

Voz 1727 28:55 el año militado del Oporto que llegará el uno

Voz 1161 28:58 Julio firma por seis temporadas a cambio de cincuenta millones de euros por cierto que la Liga vuelve a poner partidos los lunes toda una bomba la de la jornada XXXII lunes

Voz 1727 29:06 quince de abril Lunes de Pascua con un Leganés

Voz 1161 29:09 el al Madrid en Butarque a las nueve de la noche esta noche además se abre la jornada veintiocho en primera Real Sociedad Levante a las nueve que arbitrará el con el colegiado cántabro Cordero Vega y el Barça de este domingo en a la una en el Metropolitano puede decidir el título de Liga Femenina de paso batir el récord de asistencia a un partido que tiene San Mamés desde el tren en enero con un Athletic Atlético con cuarenta y ocho mil ciento veintiuno espectadores el Metropolitano tiene un aforo de sesenta y ocho mil Se ha vendido todo el papel Lola Romero directora general del Atlético femenino sorprendida anoche en El Larguero

Voz 7 29:36 este es el partido no el partido en el pase puede decidir el título de Liga con lo cual la Figueres lo sabe sabía que viene sabe lo que puede ocurrir no sólo quiere perder cual bueno pues muy orgullosos de de este no hay billetes que que hemos conseguido no lo no lo queremos

Voz 1727 29:52 no

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:13 esta mañana en tres horas se reúne el Consejo de Ministros que hoy va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la comisión de investigación sobre la Monarquía constituido en el Parlament de Cataluña en octubre La Moncloa ya impugnó una resolución de esa cámara del Parlament que reprendía al Rey por su actuación tras el uno de octubre un referéndum ilegal del uno de octubre que por lo que hemos sabido en las últimas horas pidió frenar el entonces jefe operativo de los Mossos Josep Lluís Trapero testificó ayer en el juicio del proceso y contó lo que él mismo y otros altos cargos de los Mossos les dijeron a Puigdemont Junqueras y Ford en una reunión tres días antes el una local

Voz 1756 30:47 me iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos de orden público seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir los equivocación con nosotros les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar e nunca con la legalidad de la Constitución

Voz 0027 31:11 también reveló Trapero que los Mossos llegaron a preparar un plan para detener a sus consellers en caso de que algún juez lo pidió Reino Unido reclama más tiempo para el Brexit no será recibió el veintinueve de marzo el Parlamento británico decidió anoche solicitar una prórroga en un primer momento sería de tres meses ese tiempo extra que piden ahora Europa espera la concreción antes de decidir nada y aquí en España pero también en otros ochenta y ocho países los estudiantes están llamados hoy a una huelga por el clima Adela Molina

Voz 0141 31:40 una treintena de concentraciones y manifestaciones hay previstas en toda España en esta jornada de huelga general estudiantil por el clima una protesta internacional convocada por el movimiento que ha creado la estudiante sueca Greta Thunder con el nombre de Fray Future los jóvenes paran para concienciar a los políticos de la urgencia de tomar

Voz 1727 31:57 ideas contra el cambio climático antes de que sea tarde

Voz 0141 32:00 Irene Rubiera es una de las portavoces del movimiento en España

Voz 23 32:03 los tres motivos para manifestarnos son muy claros somos jóvenes queremos un futuro y creemos que los políticos no están haciendo lo suficiente para preservarlo y pensamos que para cuando nosotros podamos tener un impacto real en la legislación necesaria para proteger nuestro futuro y nuestro planeta para ser demasiado y por eso no estamos poniendo huelga ahora

Voz 0141 32:24 los viernes para el futuro han llegado a España relativamente tarde hace sólo tres semanas se realizaron las primeras protestas en Barcelona y Gerona y hace quince días en Madrid donde unos doscientos jóvenes y niños se concentraron frente al Congreso el movimiento se extenderá hoy por todo el país

Voz 0027 32:38 sólo hoy en toda España con temperaturas que suben para el fin de semana DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 24 32:43 muy buenos días pues a esta hora despiertan las carreteras madrileñas de entrada llevan a encontrar tráfico lento la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz en la A42 en Parla la A cuatro en Valdemoro y Pinto y la A cinco en Campamento la M40 el tramo más madrugador Vallecas sentido A dos también en Barcelona tráfico lento de entrada por la C58 en San Quirze del Vallés y densa la ronda B10 en la Ronda Litoral en la zona de Poblenou

Voz 4 33:09 hacia el nudo Llobregat

Voz 25 33:12 vamos estamos a quince repartos debatir nuestro récord si trabajamos juntos lo conseguimos ve calentando motor listo está en marzo llegue el mes del proceso

Voz 1804 33:20 qué a la gama de vehículos comerciales Renault pro Plus desde ocho mil doscientos euros la gama perfecta para todos los profesionales

Voz 0027 33:28 oferte Herce Iván válidas a fin de mes consulta condiciones en Renault punto

Voz 5 33:32 les pediría a una energética

Voz 26 33:35 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla IS está también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 0027 33:42 dondequiera algo más

Voz 27 33:44 ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética le pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas datos sí

Voz 28 33:56 en Radio Villena cumple cincuenta años y les vamos a regalar un programa con palabras opiniones Historias de versos estrofas notas y canciones en directo con Mariola Cubells Carlos Tarque Isaías Lafuente Mona León Siminiani Joaquín Araújo Iñaki de la Torre Benjamín Prado y la voz de Sole Giménez

Voz 2 34:19 esta crisis

Voz 28 34:23 la Ventana con Carles Francino

Voz 4 34:25 con este viernes desde Villena en la SER en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:41 son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias y abrimos hoy la Mesa de España en Godella en Valencia municipio que inicia hoy el el primero de los tres días de luto que se han decretado por la muerte de dos hermanos muy pequeños uno de tres años y otro un bebé de cinco meses la policía ha encontrado sus cuerpos enterrados Cercas cerca de la casa en la que vivía su familia como ocupa ya detenido a la madre Ana Talens bon día bon día Pepa ella es la principal sospechosa a Ana pero el padre sigue también bajo custodia policial se

Voz 0141 35:13 según ha relatado a los agentes su mujer y su mujer trató de estrangular a los pequeños el miércoles por la noche tras una fuerte discusión la familia como dices ocupaba la Casa ilegalmente los servicios sociales habían abierto un expediente debido a los problemas mentales de la pareja y la desatención a los menores fue la madre quien reveló a los agentes donde estaban enterrados los pequeños a cuyos cadáveres se les va a practicar hoy la autopsia pero parece que murieron como consecuencia de los golpes recibidos a las doce se va a guardar un minuto de silencio ante el Ayuntamiento que ha decretado tres días

Voz 1727 35:43 en Granada la Audiencia Provincial ha confirmado la condena de cinco años de cárcel para Juana Rivas por no dejar a sus hijos con su padre en varias ocasiones la defensa anuncia que pedirá el indulto Elena Carazo buenos días

Voz 0534 35:56 buenos días Pepa si la Audiencia de Granada ha confirmado los cinco años de prisión para Juana Rivas por no entregar su a sus dos hijos menores a su padre por desobedecer diferentes órdenes judiciales para que lo hiciera Rivas desapareció un mes con los niños que ya tienen cinco y doce años la condena también incluye que durante seis años no podría ejercer la patria potestad de los pequeños la defensa como decías ha anunciado que solicitará el indulto Francisca Granados asesora y amiga de Juana Rivas entiende que el fallo es una mala noticia para la lucha contra la violencia de género

Voz 0273 36:26 una muy mala noticia para el pacto de Estado contra la violencia de género porque ha supuesto que una mujer que viene hace ya casi tres años pidiendo protección y apoyo por ser víctima de violencia de género se haya sido capaz de llegar a estos resultados

Voz 0534 36:45 todavía le queda a Juana Arribas otro segundo recurso La sentencia rebaja la indemnización que Juana debe pagarle a su ex marido todo hasta los doce mil euros pero la obliga a pagar los gastos de su abogado de su procurar

Voz 1727 36:56 y en Zaragoza la policía ha detenido al compañero de piso del joven al que encontraron sangrando por la calle porque le habían cortado el pene él ese joven aseguraba que sólo había amputado Él mismo pero los investigadores creen que fue una tercera persona Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0137 37:14 buenos días el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que está llevando a cabo la investigación detuvo al supuesto autor de la amputación que compartía piso con la víctima un hombre de treinta y tres años y nacido en Londres todo apunta a que esa imputación se produjo bajo el consentimiento del herido que sufre un trastorno psicótico diagnosticado el detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de prestar declaración mientras la víctima sigue ingresada en el hospital Miguel Servet después de que la Unidad de Urología Cirugía Plástica con sí siguiera implantarle el pene

Voz 1727 37:56 y hoy que los jóvenes de decenas de países se van a movilizar por el clima sumamos un anuncio qué hace el Ayuntamiento de Barcelona cincuenta mil coches los más contaminantes van a tener permanentemente prohibido entrar en la ciudad a partir del próximo uno de enero Joan Bofill día hola

Voz 0931 38:15 días la llamada zona de bajas emisiones es decir toda la ciudad de Barcelona parte de L'Hospitalet de Esplugas de San Adrià el círculo que va de la ronda de Dalt a la Ronda Litoral noventa y cinco kilómetros cuadrados donde desde este uno de enero del año que viene no podrán circular estos vehículos sin la etiqueta ambiental de la DGT entre la semana entre entre semana queremos decir de siete de la mañana a ocho de la tarde el ayuntamiento calcula que cuando entre en vigor

Voz 1727 38:38 calculan catro ahora álbum tan da sin cuán también el tráfico se reducirán cincuenta mil

Voz 0931 38:43 coches y esto seguirá aumentando todavía más con el paso de los años el objetivo es que antes del dos mil veinticuatro haya ciento veinticinco mil coches menos en la ciudad de Barcelona

Voz 1727 38:52 también sobre movilidad Joan el tranvía de Barcelona se ha hecho viral en las redes sociales por su nuevo anuncio ha puesto a cantar Trapp nada más y nada menos que Enmanuel Kant

Voz 4 39:03 el CD flojito

Voz 30 39:10 ocho en España usa el imperativo categórico de Kant actúa como quieres que actúe la gente para promover lo que escuchamos para promover el civismo pues si aprovechando que el Trapa horas lo que que se lleva pues esta campaña ha hecho ser auténticamente viral en Twitter el vídeo recuerda mucho esa famosa serio de South Park así lo contaba ayer el autor Krystian flores en la SER

Voz 31 39:32 me ha venido a desde de South Park que nadie quiere los Monty Python pero sí evidentemente soy consciente de que si que ellos sea usaban el colas Si la foto con imágenes fijas que seamos

Voz 0931 39:41 viendo como si fueran recortes de papel pues hemos un viajero del tranvía reconociendo a Cannes y empiezan los dos hablar un can que esta vestido con sudadera con unos grandes auriculares como cualquier millennials cuento que en cuenta que incluso el alguna vez ha sido incívico que ha entrado en el vagón antes de dejar salir porque he visto a un asiento libre por ejemplo empiezan a contar cosas pues que no tenemos que hacer porque no nos gusta que nos hagan a nosotros ceder un asiento hablar bajito con el móvil o escuchar música con los auriculares y no con los altavoces

Voz 1727 40:12 nadie este jueves ha dimitido el consejero de Salud Jon dar pon deja el cargo por las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones del año dos mil dieciséis para distintas especialidades médicas Abel León buenos días según on qué tal Pepa alguno ni le va a suceder la cardiólogo Nekane murga es la primera mujer al frente de esa consejería

Voz 0137 40:34 la sucesión fraguada en estos siete días ayer en la nota oficial que confirmaba la dimisión no se aludía el motivo real de la salida de dar buena el fraude en las oposiciones y a la consiguiente investigación judicial que claramente le ha costado el puesto solamente se dejaba caer que la actual coyuntura política la reprobación prevista la semana que viene hacían insostenible mantenerse a las puertas además de una doble cita electoral el consejero Se marcha sin dar explicaciones públicas sólo agradecimientos en redes sociales en primer lugar al lendakari que ayer alababa su gestión

Voz 0804 41:02 me entrego al Departamento y al Gobierno vasco ha sido completa los resultados avalan su gestión el reconocimiento y prestigio con que cuenta el Servicio Vasco de Salud Osakidetza se ha visto reforzado la labor del consejero ha sido intachable

Voz 0137 41:20 ahora por primera vez como decías una mujer se pone al frente del departamento que más presupuesto tiene deberá culminar la Ope presentar el nuevo modelo otra cosa ya será el proceso judicial en ciernes

Voz 1727 41:29 Isabel

Voz 32 41:36 con uno suena me veía una ancha

Voz 0137 41:47 abrimos la Mesa del Mundo en Argelia

Voz 1727 41:48 ya que a esta hora se prepara para la que se espera que sea una de las mayores concentraciones contra el presidente Buteflika piden en la calle quienes protestan piden al presidente que deje el poder y que no retrase más las elecciones corresponsal en Rabat Sonia Moreno esto viernes consecutivo de manifestaciones en Argelia se espera además que hoy sea el más numeroso tras la decisión de Buteflika de agotar el mandato hasta el veintiocho de abril y después seguir en el poder indefinidamente hasta que se celebre una asamblea nacional Isère redactar una nueva Constitución lo que extendería todo este año en buena parte de dos mil veinte desde el lunes que anunció que no se presentaba al quinto mandato tras las elecciones no han dejado de sucederse diariamente las manifestaciones en todo el país en contra de la extensión de su presidencia la Asociación de Abogados de Argel emitió una nota informando que rechaza estas decisiones de Buteflika anunciada según una carta así los juristas argelinos también salieron a la calle a protestar junto a profesores y estudiantes en huelga toda la semana se conocen detalles del Estado el presidente por el diplomático y ex ministro de Exteriores Lajdar Brahimi que se reunió con el el lunes dijo la televisión pública que la salud de Buteflika es estable pero su voz y sus piernas son demasiado débiles para pronunciar un discurso aunque añadió que mantiene el cien por cien de sus capacidades intelectuales

Voz 0137 43:09 en Portugal diez años después de que ese despenalizar el aborto el país registra su mínimo histórico

Voz 1727 43:17 hoy con interrupciones de embarazos correcto

Voz 0137 43:19 Nos en Lisboa Aitor Hernández

Voz 1756 43:22 el Milan que en dos mil diecisiete se realizaron quince mil cuatrocientos noventa y dos abortos en el país es sino unos cuatrocientos sesenta menos que en dos mil dieciséis y casi cinco mil menos que en dos mil once cuando se registraron más de veinte mil interrupciones de embarazos en tierras lusas más de la mitad de las portuguesas que decidieron abortar ya eran madres y un tercio de ellas tenían entre cuarenta y cinco y cuarenta y nueve años de edad entre tanto el número de abortos realizados por mujeres de entre quince y diecinueve años cayó un diez por ciento los datos portugueses reflejan las conclusiones del Instituto Cut Maher que recientemente publicó un informe en el que avanzó que se realizan paulatinamente menos abortos en los países en los que las mujeres cuentan con esa opción icono acceso libre a métodos anticonceptivos oye David tú tienes al alma de Securitas Direct

Voz 33 44:17 estamos pensando en ponernos una que te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves Se te han metido gente a vivir por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza

Voz 0027 44:25 todos estos problemas protege constante

Voz 1804 44:28 Cáritas directa que la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 44:39 en Carrefour que tienes un quince por ciento de descuento en todos los televisores y electrodomésticos sólo hasta el veintisiete de marzo descuento en cupón canjeable para Carrefour todos parecemos lo mejor

Voz 5 44:55 dirías a una energética

Voz 26 44:56 la que sí tengo dudas con la factura me ayude a entenderla IS está también quiero controlar la temperatura de mi casa desde

Voz 0027 45:03 dondequiera algo más

Voz 27 45:06 que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten resumiendo aún energética les pedimos que esté siempre conectada nuestras vidas datos sí

Voz 34 45:19 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 35 45:25 eh eh eh eh

Voz 36 45:32 como con policías políticos y banqueros termina la semana José unos buenos días Pepa

Voz 1100 45:42 siempre ha pasado que los policías son de una manera los políticos de otra y los banqueros y potentados en general de una tercera muy diferente podríamos decir que distinta en tamaño sideral Josep Lluís Trapero es un purifica con cara de porfía lo que le ayuda mucho a ejercer su papel en un tribunal de preguntan cosas contesta y quienes les escucha saben de por sí sin más que están oyendo al policía lo que implica cuestiones muy complejas pero que al final se resumen en una muy sencilla a mí no me mareo mucho que si me dicen que tengo que trincar a ese voy a cinco que era el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cómo será el encargado del paseo de Gràcia oír lo cual es enteras de políticos de medio cuarto pelo que nada saben de nada se acuerdan pilló quería cobrar pero a mí qué más registren es un descanso para la salud de los asistentes a juicio del Supremo hombre ese dice uno alguien que sabía que tenía un trabajo un testimonio demoledor contra todos mientras tanto Francisco González presidente del BBVA actuado entre otros por el filial Mortadelo Villarejo aguantando la respiración y los millones hasta el último minuto una cosa dice provisionalmente pero hasta cuando la izquierda

Voz 37 47:04 la gira una Zhao tras en arte dices si era

Voz 0137 47:21 hemos escuchado en la portada de las seis de la mañana como dos hermanos Samuel un de once Isabella una niña de nueve pedían

Voz 1727 47:30 políticos que tomen medidas efectivas contra el cambio climático hoy que hay convocadas movilizaciones en más de cien países en todo el mundo este sigue siendo uno de los asuntos favoritos de nuestros oyentes esta semana

Voz 1621 47:41 sí nos han escrito decenas de oyentes agradeciendo a esos niños su mensaje vamos a escuchar un ejemplo bienvenida

Voz 38 47:47 decía Samuel buenos días Isabella buenos días tantos niños que más dan tantas lecciones el vello de punta me Amposta soy profesora siempre que dice que los jóvenes niños están poco preparados no me niego tenemos una juventud maravillosa un saludo

Voz 1727 48:05 hola soy Teresa eje Sevilla converso te es cierto comparto completamente análisis yo digo mucho tenemos los jóvenes mejor preparados más concienciados también a que en la redacción y esas grafías

Voz 1621 48:19 es a profesoras como tú un beso enorme hablando de profesores un paréntesis Paco Huelva

Voz 39 48:24 yo propondría una inversión mayor en políticas sociales para que haya un trabajador social y un educador social en cada uno de los centros educativos de manera que nos ayuden a detectar situaciones de desamparo de los niños para evitar situaciones que luego tengamos que lamentar porque los maestro no llegamos a amar pero si vemos o podemos ver al muchas situaciones tristes muchas gracias

Voz 1727 48:47 gracias a ti Paco que hace referencia al asesinato

Voz 1621 48:50 de esos dos niños en Valencia más asuntos de la semana buenos días

Voz 40 48:53 buenos días Pepa buenos días Dane buenos días a todos soy José Palencia el futuro papá me parece increíble cada vez que escucho Pablo Casado como pone remedios para la natalidad en nuestro país la última ha sido una propuesta xenófoba no lo siguiente eh yo creo que ir puede haber otras medidas y otras ayudas para aumentar la natalidad en nuestro país así que moraleja Pablo Pablito clavó clavadito donde clavó Pablito el todo un saludo y buen ánimo

Voz 1621 49:21 buen ánimo a vosotros con el embarazo José sobre este asunto bienvenida

Voz 41 49:25 luego uno se escuchen darle vía soy de nazi el oyente vuestra Nino amante de los tengo hacer es sobre las declaraciones de Pablo Casado sobre la adopción de las de los niños que las inmigrantes árabes que la culpa la que en los es que ha sido extinguido mano que este señor ha hecho yo no sé dónde está Lynette este señor es su cara

Voz 1727 49:45 uno en uno un cuchillo muchas gracias por haberte animado bienvenida

Voz 11 49:49 parece que hemos pasado de lo bebés robados