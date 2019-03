Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las es en Canarias

bueno qué tal muy buenos días a esta hora la noticia está en Nueva Zelanda porque varios hombres han entrado en dos mezquitas esta madrugada y han disparado de forma indiscriminada contra las personas que estaban allí

Voz 4 00:38 eh sonido de ese ataque porque uno de los asaltantes ha transmitido el tiroteo en directo a través de las redes sociales

Voz 1727 00:46 la policía confirma que hay víctimas mortales no dice de momento cuántas son

sí confirma que ha detenido a cuatro personas que tenían además artefactos explosivos en sus coches no habrá Brexit el veintinueve de marzo

Voz 1727 01:10 Parlamento británico votó anoche a favor de aplazar la fecha de salida de Reino Unido de la Unión Europea y la magnitud de esa prórroga la sabremos la semana que viene quizá puede ser hasta el treinta de junio sin los diputados respaldan el plan de May o de hasta dos años más si no lo hacen

Voz 1727 01:34 es el líder de la oposición Jeremy Corbyn pidiéndole a Teresa que hace a Theresa May que acepte públicamente es que ni su acuerdo ni la salida abrupta son ya opciones viables es la noticia que arrastra este viernes quince de marzo que aquí en España como en el resto de Europa en el mundo es un viernes por el futuro

Voz 5 01:54 somos jóvenes queremos un futuro y creemos que los políticos no están haciendo lo suficiente para preservarlos in cuidar el planeta es algo que debe hacerse ahora porque dentro de un tiempo no va a haber vuelta atrás

Voz 1727 02:05 son jóvenes de ochenta y nueve países entre los que está el nuestro que secundan hoy una huelga estudiantil convocada por la activista sueca de dieciséis años Greta tumbar en España están convocadas más de cuarenta concentraciones y manifestaciones para pedir al Gobierno que haga frente al problema del cambio climático hasta el martes próximo no volverá a haber juicio del pluses cuatro días para digerir la bomba de racimo que ayer dejó otra pero en su larguísima declaración respondió porque quiso a todas las preguntas el hombre que tenía a su cargo a diecisiete mil agentes armados dijo que advirtió a Puigdemont antes del uno de octubre

Voz 0998 02:44 es trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad les dijimos que el cuerpo de Mossos nada iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución que no acompañamos el proyecto independentista hagan el trabajo que tenga que hacer esa fue la respuesta de impuestos

Voz 1727 03:01 dijo también que los Mossos tenían un plan para detener algún catalán tras la proclamación de independencia

Voz 0998 03:07 el veintisiete de octubre que llamó al fiscal superior de Cataluña Illano al el presidente del Tribunal Superior de Justicia porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento y les comenta por teléfono que el cuerpo está a disposición si ordena van algún tipo de acción en ese sentido acciones por cierto que teníamos previstas desde dos días antes el tenis como la detención del presidente de los consellers sí evidentemente se nos ordenados

Voz 1727 03:32 ningún juez ordenó la detención y Puigdemont se fugó a Bélgica dos días más tarde el BBVA celebra hoy su junta general de accionistas y lo hace sin el que ha sido su presidente durante veinte años y hasta ayer presidente de honor del banco y de su fundación

Voz 7 03:46 siempre estuve muy acompañado por el consejo de administración que muy acompañado oprime siempre no recuerdo ninguna decisión que yo he tomado en contra de la opinión de mis ejecutivos en contra el consejo de administración

Francisco González que hablaba así hace dos meses en una entrevista en El País Semanal dejaba ayer todos sus cargos mientras se investiga la trama de presuntos espionajes realizadas por el Banco durante su mandato ella está en marcha el primer gran premio de Fórmula uno de la temporada con los entrenamientos de esta madrugada Sampe

Voz 1161 04:21 el británico Hamilton ha vuelto a ser el más rápido en esta segunda sesión de libres al haber dominado tras haber dominado la primera antes sobre él Vettel ahora sobre botas Carlos Sainz igualó en esta segunda manga el décimo cuarto puesto logrado en la primera a segundo y medio de la cabeza han tenido que limpiarle el suelo del monoplaza porque le rozaba algo en la parte trasera y Fernando Alonso defenderá su liderato en el Mundial de Resistencia saldrá desde la pole en la prueba de las mil millas de ese Bring que arrancará esta noche a las nueve

Voz 9 04:49 el tiempo Jordi Carbó buenos

días buenos días una mañana más ha estado

Voz 9 04:53 era mejor abrigarse especialmente en el interior de la península heladas que abarcan prácticamente toda la Meseta Norte más aisladas en otros puntos del interior pero a partir de hoy vamos a notar temperaturas más altas durante las tardes de hecho será entre hoy y mañana cuando el ambiente insistimos durante las tardes va a ser suave mañana incluso cálido en el sur de la península máximas de veinticinco a treinta grados con muchas horas de sol a la espera de que el domingo vuelvan

Hari mucho las temperaturas cuidado no Lotto

Voz 9 05:21 es que se va a romper

Voz 1727 06:31 ahora son las dieciséis a las seis y seis en Canarias en las próximas horas se va a practicar la autopsia a los cadáveres de los dos hermanos de tres años y cinco meses a los que la Guardia Civil encontró anoche enterrados en dos fosas cerca de su casa su madre está detenida es la principal sospechosa del crimen porque fue ella la que indicó dónde estaban los pequeños Radio Valencia Talent ella hábeas

Voz 0141 06:55 ha sido localizada dentro de un bidón desnuda y con arañazos el delegado del Gobierno Juan Carlos urgencia afirmaba que la mujer se derrumbaba tras varias horas de declaración

Voz 11 07:03 estaban enterrados muy cerca de la casa en dos espacios distintos la madre ha señalado el lugar de los cuerpos y se encuentra detenida por esta circunstancia

Voz 0141 07:14 su marido estaba dentro de la casa que ocupaban ilegalmente ha declarado a los agentes que ya intentó estrangular a los pequeños el miércoles por la noche tras mantener una fuerte discusión los servicios sociales habían abierto un expediente a la pareja por sus problemas mentales por no atender a los pequeños al parecer el mayor estaba escolarizado pero no acudía regularmente al cole el Ayuntamiento de Godella ha decretado tres días de luto hoy a las doce se guardará un minuto de silencio

Voz 1727 07:37 a esta hora siguen desaparecidas cuarenta y cinco personas en el Estrecho la ONG Caminando Fronteras denuncia que han naufragado la patera en la que intentaban llegar a la costa española Ana corbata la Marina marroquí ha recuperado un cadáver y ha rescatado a veintidós supervivientes a los que ha llevado de vuelta a su país la organización asegura que el miércoles fue la última vez que pudieron hablar con ellos llamaron desesperados pidiendo ayuda porque el motor de la embarcación había dejado de funcionar la pateras estaba llenando de agua y finalmente Pablo Casado tuvo que hablar ayer claros sobre su propia esta de retrasar la expulsión de inmigrantes embarazadas queden sus hijos en adopción rechazó hacer entrevistas no se sometió por tanto a ninguna pregunta de un periodista en un acto en Valladolid dijo esto

Voz 12 08:19 intentan tergiversar diciendo prácticamente como he dicho una eurodiputada socialista que esto es como un robo de niños que esto es como que las muy

Voz 6 08:26 Peres se utilicen de cobayas entonces claro que hace la persona que sufre la feria

Voz 1727 08:34 qué se siente víctima de una fe ni en el PSOE Andalucía y Aragón asumen finalmente que no tienen nada que hacer contra las listas de Pedro Sánchez aunque las federaciones de Javier Lambán Susana Díaz han dado la batalla hasta el final Rafa Muñiz

Voz 1772 08:49 ayer se esforzaron en explicar a los periodistas que las candidaturas que salgan finalmente van a ser las de todos las que van a asumir habrá nombres que pasen de la candidatura del Congreso a la del Senado que es lo que están barajando hacer con algunos miembros de la dirección del PSOE andaluz según fuentes de la ejecutiva federal el domingo Se aprobarán finalmente las listas en el Comité Federal del país

son las siete nueve seis y nueve en Canarias

hoy por hoy

Voz 1727 11:07 las once las seis y once en Canarias el Consejo de Ministros va a recurrir hoy al Tribunal Constitucional la comisión sobre la monarquía que aprobó la semana pasada en el Parlament de Cataluña con los votos a favor de Junts per Catalunya Esquerra la CUP hilos comunes la líder de los Comunes y alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha decidido atender el requerimiento de la Junta Electoral Central ha quitado la pancarta con el lazo amarillo que colgaba de la fachada del Ayuntamiento Joan Bofill

Voz 19 11:33 ayer por la tarde la Junta le dio doce horas para hacerlo después de un requerimiento presentado por parte del líder del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz en un coma

Voz 8 11:40 cada Colau argumenta que quiere contribuir aún

Voz 19 11:42 clima de debate electoral sereno y constructivo

Voz 1727 11:46 sobre el juicio de poses sobre la declaración ayer del mayor Trapero

la mira

Voz 1727 11:55 la de Xavier Vidal Folch la jornada de ayer

Voz 9 11:58 el Supremo sobre el proceso secesionista catalán fue extraordinaria la más singular las dieciséis ya transcurridas y eso fue así porque el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero también acusado de rebelión rompió algunas presuntas verdades instaladas en el imaginario colectivo una falsa verdad consistía en que los Mossos habían secundado el pulso rupturista de su guber no fue así antes de Trapero el comisario Castellví ya explicó a los jueces que había luchado el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete a Puigdemont su deriva ilegal muy peligrosa porque podría desembocar en una escalada de violencia el día de la inminente referéndum el primero de octubre enseguida su colega el comisario Quevedo añadió que ese reproche Se repitió en una segunda Reunión el día veintiocho exigida por Trapero y que habían asistido a ella los cinco comisarios que constituían la cúpula de la policía autonómica ayer

Voz 1161 12:59 el mayor completó el cuadro de la rebeldía de los

Voz 9 13:01 Mossos contra su disparatado Gober añadió que ambas reuniones habían sido forzadas porel que él y sus colegas advirtieron al presidente al vicepresidente y al consejero de interior que debían desconvocar el referéndum por ser ilegal y peligroso que los Mossos cumplir su deber como policía judicial que defendían el ordenamiento la Constitución y que nadie se equivoca si son echando lo contrario no lograron su objetivo pero dos días antes de la declaración de independencia del veintisiete de octubre ultimaron un plan para detener al president facciones hoy a todos sus consellers el ofrecieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no fue aprobado pero sólo el conocimiento público de este episodio quizá Mule algo las cree duras visiones de la amplia familia in the P de hecho el muy popular Trapero desnudó ayer al bastante popular presidente huido derrumbó su imagen e hizo migas otra falsa verdad la presunción de que es imposible ser muy catalanista incluso secesionista defender al mismo tiempo el Estado de Derecho contra los aventureros y los rupturista estas la pesadilla de pensar en un president detenido y encerrado por la policía catalana quitará mucho sueño a algunos la cuestiones a cuantos

Voz 21 14:22 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobran y gastos Nicole

Voz 1727 17:03 como cada viernes con otra Pepa también con Pepa Blanes que trae los estrenos de la semana

Voz 1463 17:09 casos me ante el gran estreno de la semana no pasará por los cines Triple Frontera un thriller sobre el narcotráfico plagado de estrellas llega directamente a Netflix mientras el debate sigue en Hollywood las plataformas continúan con proyectos de grandes presupuestos como este que cuenta con Ben Affleck Oscar Isaac y que disecciona la avaricia pero el dinero en las clases medias norteamericanas

Voz 24 17:27 no es ilegal Mi Empresa está contratada por una agencia del Gobierno boliviano además aunque fuera ilegal técnicamente casi todas tus acciones iban en contra de la Convención de Ginebra así que

Voz 1463 17:38 a los cines también llegan películas dos de las olvidadas de la temporada de premios unas el Gordo y el Flaco una biografía de los dos cómicos del cine clásico

Voz 25 17:48 conseguir un precio justo por una película de Laurel Hardy ya lo sabes nuestras películas han dado la vuelta al mundo y no tenemos ni un centavo

Voz 1389 17:54 no parecen marcianos ni fue el BOE cuenta con

Voz 1463 17:56 usted el del nuevo niño prodigio del cine Timothy chal Ahmed para hablar de la relación entre padre e hijo de la adicción a las drogas en las clases altas

Voz 6 18:04 ahora sé que debo encontrar la forma de llenar este gran vacío de Interior llevo ya catorce meses limpio

Voz 21 18:15 terminamos con cine español la película que inaugura el Festival de Málaga taxi a Gibraltar una comedia de contrastes y tópicos

Voz 6 18:22 con Dani Rovira como taxista enfadado otro pueblos de Cádiz

Voz 1161 18:37 el de repasar la semanal sobre el cambio climático Mercedes Granada

Voz 27 18:42 creo que la lucha contra el cambio climático pasa por un cambio de mentalidad tradicional tenemos que dejar de consumir desaforado nuestros gobernantes deberían de subir mucho los impuestos impuesto a multa a la contaminación por ejemplo sino en base tuvieran una tasa mucho más alta la mejor dejaremos de consumir el producto envasado si contaminar deja de ser rentable la cosa empieza empezaría a cambiar

Voz 1161 19:04 gracias Mercedes hay muchos oyentes que quieren reflexionar sobre el juicio al francés Montse de Tarrasa se queda con

Voz 28 19:09 lo que ayer declaró Trapero extra pero que todos los independentistas catalanes lo tienen en un altar sino lo bajan de él hoy seguro que está en el suelo en el suelo pisoteado con todos los días por lo que afirmó eh sobre este asunto

Voz 1161 19:27 también desde Cataluña las declaraciones

Voz 6 19:29 este Trapero habéis OPA decir el papel de Guardia Civil y Policía Nacional que también pasaron dentro pero hicieron lo que quisieron eso lo vinieron a pegarnos buenos días

Voz 1161 19:40 gracias y buenos días allí terminamos también bon día

Voz 6 19:43 pensar que en teoría este señor era el supuesto jefe del supuesto

Voz 29 19:48 brazo armado de las supuesta rebelión nada más había que dar una vuelta estoy pensar que estaba dispuesta a detener a los líderes de esa rebelión por lo demás otro apunte como se echan de menos los pitos a y media

gracias Xavi desde Barcelona gracias a todas las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Pery Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados ahora mismo en la Gran Vía hace algo de frío aunque los termómetros van a despuntar a mediodía acusado ascenso de las máximas que llegarán casi a los veinticinco grados Izquierda Unida se vuelve a replantear sus opciones de futuro otras anunciara esta semana un acuerdo con anticapitalistas para ir de la mano a las urnas el XXVI EM en la comunidad ahora dan un paso atrás la formación va a convocar un referéndum la semana que viene para que su militancia decida si mantiene ese acuerdo si sigue adelante con él o si por el contrario opta por la propuesta de confluencia que le ha ofrecido podemos ser

Voz 5 20:47 idea Sarmiento buenos días buenos días la votación se realizará de forma telemática entre el diecinueve y el veintiuno de marzo hoy de forma presencial el sábado veintitrés Así lo ha decidido la coordinadora regional del partido que se reunía este jueves en Madrid la pregunta planteada cuál de las dos opciones cree más adecuada para el proceso electoral autonómico del próximo veintitrés veintiséis de mayo

Voz 1727 21:05 es la primera opción es continuar con el proceso de Madrid

Voz 5 21:08 en pie con quiénes tienen previsto participar este domingo en una asamblea abierta a la que esperan además que asista también podemos la segunda opción se refiere a la propuesta actualizada de la formación morada que plantea ceder a Izquierda Unida un treinta y tres por ciento de los recursos del futuro grupo parlamentario en lugar del treinta inicial y adelantar una posición en el último de los puestos de la lista del catorce al trece un ofrecimiento que en principio parece escaso Izquierda Unidad recordamos pedía al principio de la negociación que el cabeza de lista se eligieran primarias y el cincuenta por ciento de los récords

Voz 1275 21:37 es un pasito para adelante y otro para tras dos meses y nueve días quedan para la cita con las urnas Illa Izquierda aún sigue dudando sobre las papeletas que va a ofrecer a los madrileños a las doce en la Puerta del Sol el Sindicato de Estudiantes ha convocado una concentración en esta jornada de huelga general estudiantil

Voz 1727 21:54 el clima una protesta internacional convocada pues

Voz 1275 21:56 el movimiento Friday y en el que se llama a los jóvenes a parar para concienciar a los políticos de la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático antes de que sea ya demasiado tarde Irene Rubiera es una de las portavoces de este movimiento

Voz 5 22:10 los tres motivos para manifestarnos son muy claros somos jóvenes queremos un futuro y creemos que los políticos no están haciendo lo suficiente para preservarlo íter Samos que para cuando nosotros podamos tener un impacto real en la legislación necesaria para proteger nuestro futuro y nuestro planeta estamos poniendo Huelva

Voz 1275 22:31 tiene el centro de la capital ya está todo listo para que mañana comience las multas en Madrid Central titulares

Voz 5 22:36 no se reforzarán los Jerte los agentes de movilidad según la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento Inés Sabanés aseguraba ayer en la SER que se han realizado todas las comunicaciones necesarias y que no les preocupa que la medida se ponga en marcha a dos meses de las elecciones

Voz 1275 22:48 el Tribunal Supremo confirma la condena a Francisco Granados por el chivatazo de la Operación Púnica que le permitió destruir

Voz 6 22:54 emoción confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial que establecidos

Voz 1275 22:56 dos años de cárcel para el ex dirigente del PP por espionaje y filtración de secretos

Voz 5 23:00 los trabajadores de ocho hospitales privatizados se unen por primera vez para denunciar la falta de medios con la que trabajan y anuncia movilizaciones por la escasez de personal aseguran que la situación perjudica además a los pacientes

Voz 1275 23:10 en los deportes el Atlético Barça del domingo en el Metropolitano puede decidir el título de la Liga Femenina batir récord de asistencia con sesenta y ocho mil espectadores San Mamés ostenta hasta el momento este récord desde el treinta de siete y veintitrés vamos a ver cómo se circula las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Patricia real buenos días

Voz 30 23:36 muy buenos días pues en plena hora punta lo que se traduce en retenciones en prácticamente todas las entradas a la capital lo peor por la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando la cuatro Valdemoro Pinto y Butarque la A42 en Parla la A5 en Alcorcón y Campamento la M cuarenta tramos ya muy complicados Valle casi Coslada sentido A dos barrio de la Fortuna en sentido A cinco Pozuelo a seis

Voz 1727 23:59 duros les del Pardo Montecarmelo en sentido A uno

Voz 30 24:02 también muy densa la M cincuenta y la zona de Boadilla del Monte en sentido seis

Voz 1275 24:06 qué tal despierta el tráfico esta de viernes en la capital pantallas a su maestro que buenos días

Voz 0931 24:11 qué tal muy buenos días Laura con dificultades en sobretodo la M30 hablamos de dos recorridos entre el estadio Vicente Calderón y la salida a superficie los túneles así como también desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas y hablamos de accesos de momento tan sólo hablamos de dos puntos con algo más de intensidad hablamos de las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y la entrada por la avenida del Mediterráneo

Voz 6 27:33 se cumple un año

Voz 1275 27:34 la muerte Madrid del mantero senegalés Mamén Bombay esta tarde el sindicato de manteros y lateros ha convocado una concentración a las seis en la Plaza de Nelson Mandela en su recuerdo denuncian que un año después nada ha cambiado Elena Jiménez

Voz 1727 27:46 serie compartió la misma patera queman Bay que les llevó a Santa Cruz de Tenerife el veintinueve de mayo de dos mil seis en la que hablaron de sus planes de en el testigo que quería para cambiar su vida

Voz 39 27:57 ya es lo que tuvimos en común hasta llegar aquí hasta el día que murió

Voz 1727 28:01 ambos acabaron viviendo en Madrid en Lavapiés donde Mann Bay falleció el año pasado de un infarto el sindicato de manteros del que forma parte serie le va a rendir un homenaje este viernes e insisten en que todo sucedió porque se les persigue policialmente

Voz 9 28:14 claramente nos persiguen no hay política

Voz 39 28:17 más inclusiva porque no quieren aquí seguimos en la manta traido como estábamos antes

Voz 1727 28:23 la ley de Extranjería les a centrar en un bucle al no conseguir papeles porque tienen antecedentes por el top manta y así tampoco consiguen un trabajo

Voz 39 28:30 el irregular en la venta ambulante o de una manera que se venden productos pues legales en sitios legales

Voz 1727 28:37 la cifra de personas que venden en la manta podría rondar los doscientos según el sindicato de manteros

Voz 1275 28:43 la Complutense celebró ayer por la tarde un debate entre los dos candidatos arrestos actual Carlos Andradas si el catedrático Joaquín Goya H noventa mil personas de esta universidad están llamadas a las elecciones el próximo tres de abril entre otras cosas los candidatos han hablado de rejuvenecer las plantillas o de la importancia de la investigación Andradas goyescos

Voz 40 29:01 elaborar un plan de choque de rejuvenecimiento de renovación de las plantillas que sea también compatible con el desarrollo de la carrera profesional de los que ya están dentro y la eliminación del

Voz 12 29:12 la precariedad evidentemente la plantilla está claramente envejecida y el problema es que nos han tomado medidas durante este tiempo para tratar de ir paliando el problema

Voz 1275 29:20 poco a poco ir Podemos ha pedido al Gobierno regional en el pleno de este jueves en la Asamblea que actúe para que las trabajadoras despedidas de la residencia Reina Sofía para mayores con Alzheimer vuelvan a su trabajo en la serie de les contamos que estas trabajadoras fueron despedidas de este centro público gestionado por Clece después de que denunciarán la falta de materiales la falta de medios con los que trabajan seis grados marca a esta hora el termómetro de la red en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 2 29:50 en la imagen

Voz 6 30:05 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:13 bienvenido el nuevo Reino Unido dos de cada semana es un infierno así titulaba hace unos días el diario el Atlantic el nuevo Reino Unido es un país confundido dividido incierto esta noche el Parlamento ha votado a favor de aplazar el Brexit previsto para dentro de apenas dos semanas ha pedido una prórroga de cuánto tiempo para que bueno pues no se sabe exactamente lo vamos a analizar enseguida es viernes quince de marzo viernes por el futuro hoy jóvenes de un centenar de países incluido el nuestro se movilizan por el clima los que sube estiman este movimiento verde lo hacen bajo su propio riesgo porque cada vez son más habla más alto y hoy la violencia se ceba con Nueva Zelanda varios tiradores han abierto fuego de forma indiscriminada y coordinada en dos mezquitas hay víctimas mortales no se sabe de momento cuántas uno de los asaltantes ha retransmitido la masacre en directo y sin cortes en su Facebook Like así que el día trae de todo Aimar Bretos Danny De la Fuente Jabois muy buena empezamos por lo conocido aunque sea en terreno de incertidumbre por el Brexit hoy te quedas Dani con una portada

Voz 1161 31:30 la del Daily Express muy duras han quedado a gusto sobre una foto de la Cámara de los Comunes con todos los políticos dentro titula en grande fracasados y Leo nosotros el pueblo de Gran Bretaña votamos el veintitrés de junio de dos mil dieciséis abandonar la Unión Europea nosotros nuestros servidores acordase seis cumplir ese mandato y fija estéis una fecha de salida el veintinueve de marzo después de novecientos noventa y cuatro días de la peor mezquindad de ofuscación de caos de peleas vosotros habéis decidido retrasar el Brexit que maldita vergüenza o condena para nuestra democracia fracasados The Independent en su editorial considera que la primera ministra ido muy lejos sí que debería devolverle la voz al pueblo The Gardian en su editorial no descarta un segundo referéndum de momento se ha rechazado porque esa planteado demasiado pronto The Telegraph advierte que una tercera votación como la que pretende May la semana que viene podría suponer un choque constitucional no se puede plantear la misma sesión con la misma pregunta que ya se ha celebrado rechazado término en Estados Unidos para un columnista del Washington Post el Brexit lo que ha demostrado es que Reino Unido no es ese gran país que imaginábamos ha acabado con ese rol británico de gran potencia que teníamos en la cabeza hoy Reino Unido lo que parece es una república bananera

Voz 1727 32:35 el éxito moribundo titula el editorial de El País

Voz 8 32:38 sostiene que Europa sólo debe dar más tiempo al Reino Unido si hay garantías británicas de una posición sólida por ejemplo un pacto de partidos favorables al Brexit blando hasta haber rechazado o garantías de celebración de elecciones o de un segundo referéndum para aclararse explica también en el país de director del sido Paul Morillas

Voz 9 32:53 entramos ahora en una nueva fase de la Brexit eternidad en otras para unas de un Brexit enquistado que seguirá dominando la política británica y esperemos desde que menos la europea

hoy por hoy

Voz 1727 34:06 hoy los dos grandes periódicos que se editan en Barcelona dedican sus editoriales a la declaración de Trapero ayer en el juicio del proceso

Voz 8 34:14 la Vanguardia que Trapero reivindicó una línea de actuación en la que debía prevalecer el respeto al orden establecido sobre la deriva independentista hay que sus palabras ayer ante el tribunal no van a facilitar precisamente la defensa de algunos de los procesados en el Supremo y en El Periódico de Cataluña su director Enrique Hernández escribe que lo que hizo ayer Trapero fue ajustar cuentas con los líderes independentistas que en su alocada carrera a ninguna parte dejaron maltrecho el Prestige

Voz 1727 34:39 los mismos la confesión de Trapero apuntilla Push the moon titula Pablo Ordaz en el país

Voz 8 34:43 que cuenta como usted Trapero con su voz profunda y un poco rota por las esquinas

Voz 1727 34:49 así como tu casa como si fuera pero terminó la

Voz 8 34:51 jornada soltando un párrafo medido preciso y letal para el procesado rebelde osea Bush de modo ilegal también para los que estupefactos lo miraban desde el banquillo ese párrafo en el que contaba que los Mossos avisaron a los políticos de que el uno de octubre provocaría conflictos graves en la calle y les emplazaron a que cumplieran la ley acto seguido dice Pablo Ordaz Trapero con el mismo gesto serio con el que llegó por la mañana abandonó el tribunal pasó junto a los acusados elegante y frío sin saludarlos sin mirarlos siquiera

Voz 1727 35:20 cuenta el diario punto es que el Gobierno ha pedido apartar al juez que paralizó la licencia de obra para exhumar a Franco

Voz 8 35:26 sí según Irene Castro en el escrito con el que la Abogacía del Estado pide la recusación del juez José Yuste Bastarreche sea alega falta de imparcialidad del magistrado para abordar esta causa vista sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica este juez fue el que definió esa ley como ansia de venganza y odio de los vencidos en la Guerra Civil en estado

Voz 1727 35:44 quien el viernes verde mucha información a la prensa internacional otra vez sobre el cambio climático hizo una noticia Alemania va a crear un gabinete que Imad Tiko que aborde este asunto

Voz 1161 35:57 si la lucha contra el cambio climático lo leo en el Süddeutsche se va a incluir a todos los ministros que estén interesados con el objetivo de preparar la implementación de leyes vinculantes que cumplan con los objetivos de protección del clima para el año dos mil treinta además quieren establecer conversaciones regulares y de alto nivel entre la coalición de Gobierno la industria del automóvil todavía en Alemania Die Welt ha entrevistado a la impulsora de este movimiento a Greta zumba que dice que Trump es un loco muy peligroso y con él todos esos políticos que dicen que hacen o qué van a hacer pero que en realidad sólo están arañando la superficie del Pro

Voz 1727 36:29 en Francia muchas críticas al presidente Emmanuel Macron por su inacción en este tema

Voz 1161 36:34 criticado en Francia por su inacción Macron se presenta en Kenia como campeón del clima titula Le Mond Greenpeace lamenta que se haya presentado en Nairobi pero que no acudiera a la Copa veinticuatro que se celebró en diciembre en Suiza y que era tan decisiva cuatro oenegés han presentado un recurso administrativo contra el Estado francés quieren que los tribunales reconozcan las obligaciones a las que se enfrenta Francia en la lucha contra el cambio climático y que no está abordando preguntado por esto Macron en Kenia el presidente ha respondido con un simple tonterías son tonterías mientras se presenta esta queja contra el Estado añade Le Figaro crecen se multiplican las protestas estudiantiles por toda Francia

Voz 43 37:07 pues sí Chayo empezando

Voz 1463 37:13 se les han dudoso

Voz 9 37:15 en en este diario pregunta en sí

Voz 1161 37:18 página web si apoya las movilizaciones juveniles por el clima hay cuarenta mil votos de momento la mitad a favor la mitad en contra por cierto en otro artículo leo que el cielo francés está con gestionado por culpa de los vuelos de bajo coste y esto recordamos también es contra

Voz 1727 37:32 nominación

Voz 44 37:35 no sé no hay nada más

Voz 1727 37:45 buena madre de Pontevedra ha sido condenada a meses de cárcel por abofetear dos veces a su hijo que se negaba a ducharse hija Boys nuestra esta mañana un texto de La Voz de Galicia en el que los expertos insisten en la violencia cero con los niños

Voz 1389 38:03 me gusta mucho lo que dicen ese reportaje la psicóloga Margarita Díaz Alcázar a quién defiendo un cachete hay que decirle que ese no es un método educativo sino un método de adoctrinamiento ella divide entre dos tipos de bofetadas una consciente vinculada al al derecho a corregir una actitud del niño y otra más primaria que responde a una reacción por no haber podido corregir fallos es decir por frustración no yo entiendo que es difícil a veces no aguantarse y efectivamente a veces uno puede no aguantarse pero también creo que en la educación en el amor en la amistad en la feo en el sexo nostros tres lo hicieron mejor que nuestros abuelos nosotros lo vamos a hacer mejor que nuestros padres y nuestros hijos seguramente mejor que nosotros Se nota que estoy leyendo

Voz 1727 38:48 Steven Pinker me da igual ya de caso me encanta terminar la semana así llena apuntes de clase de la marea leemos una entrevista al escritor italiano Alberto Frunet y sus libros cuentan historias de la clase obrera por y para la clase obrera historias lavabos de centros comerciales de paro juvenil dice en la entrevista Jabois la clase obrera apenas aparecen los medios sino es para despreciarlo por su voto o su actitud

Voz 1389 39:17 eh es una pieza bastante interesante que firma Ignacio pato que la titula muy bien dice historias de mierda pero nuestras Plummer ETI el el este novelista reivindica esto que te leo más que trabajo faltan trabajadores en las narrativas la novela es el género en el que la burguesía ser representado a sí misma históricamente y lo ha hecho siempre con protagonistas individuales ya sea el Burgess en ascenso en crisis pero el protagonista es uno solo los trabajadores en el pasado se representaban de manera colectiva por mano de intelectuales burgueses tránsfugas de clase pero la vida de estos autores no eran vida sobre las qué quiere decir esto que cuando contaban El Mundo Obrero veían sólo sus aspectos alienantes la opresión la enfermedad el sufrimiento faltaban el orgullo la solidaridad la alegría y el humor Ras

Voz 1804 40:02 los subjetivos fundamentales que sólo se percibe desde

Voz 1727 40:12 empieza a concretarse el número de muertos en ese atentado en ese ataque armado a dos mezquitas en Nueva Zelanda y el número el primero que conocemos extra

Voz 1766 40:22 venga ático cuarenta muertos acaba de confirmar la primera ministra del país de Nueva Zelanda al menos cuarenta muertos en ese doble ataque contra unas mezquitas hay al menos veinte personas heridas de gravedad uno de los sospechosos detenidos tiene supuestamente relación con extra

Voz 1275 40:38 la derecha hay cuatro detenidos cuarenta muertos confirmados una veintena de heridos Nueva Zelanda ataque a dos mezquitas

hoy por hoy

con Pepa Bueno

las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:06 la selección española de fútbol inicia hoy su camino a la Eurocopa dos mil veinte con la primera lista de Luis Enrique Sampe

Voz 1161 43:13 llegará a los dos primeros partidos oficiales de clasificación que van a ser el veintitrés de marzo en Mestalla contra Noruega tres días después en Malta en La Valeta y con un nombre en la mente de todos Javier Herráez buenos días

Voz 47 43:23 hola qué tal muy buenos días a las once y media sabremos si está o no Isco Alarcón en la lista de Luis Enrique pues no ha jugado nada con Solari eso ya es historia ahora coincidan va a jugar mucho más veremos si lo mete uno en la lista de convocados otros que juegan poco han jugado poco pero que parece que sí que van a estar son Ceballos au marcó así

Voz 48 43:40 es serio novedades Iñaki Williams Jaime Mata canales Parejo por ahí tienen que los tiros de esa lista en la que siempre estará De Gea Busquets Jordi Alba o también en ataque Rodrigo IMO

Voz 1161 43:52 dada la conoceremos a las once y media a través de las redes sociales y comparecerá el seleccionador ante los medios a las doce y media

Voz 8 43:57 justo en medio de los dos sorteos europeos a las doce

Voz 1161 43:59 con el Barça en en la de la Champions desde la una de la tarde de la Europa League con Valencia Villarreal que estarán acompañados de Chelsea Arsenal Nápoles entran Benfica y Slavia de Praga que eliminaba ayer al Sevilla en el ciento diecinueve de la prórroga en casa la Liga vuelve a poner todos los lunes toda una bomba la de la jornada treinta y dos el lunes quince de abril con un Leganés Real Madrid en Butarque a las nueve de la noche y esta noche se abre precisamente la jornada veintiocho en Primera con el Real Sociedad Levante desde las nueve novedades Roberto Ramajo buenos días

Voz 1825 44:24 hola qué tal se ve muy buenas partido de necesitados en Anoeta porque tanto real como levanta acumulan tres jornadas seguidas sin ganar en los txuri urdin la principal novedad es la baja por sanción de Igor Zubeldia por lo que todo apunta a que debutará en Primera El pivote del filial Ander Guevara en el Levante misma convocatoria que la semana pasada de veintiún jugadores con la única duda de Ruggeri o Borja Mayoral en punta de ataque el partido esta noche a las nueve con arbitraje del cántabro Cordero Vega Melero López en el

Voz 1161 44:53 pero además el Atlético Barça de este domingo la una en el Metropolitano puede decidir el título de la Liga Femenina ahí de paso batir el récord de asistencia a un partido que tienes

Voz 8 45:00 Ahmed es el treinta de enero en un Athletic Atlético con cuál

Voz 1161 45:03 hasta ocho mil ciento veintiuno asistentes el Metropolitano tiene un aforo de sesenta y ocho mil espectadores se ha vendido todo el papel in Lola Romero directora general del Atlético Femenino sorprendida anoche en El Larguero

Voz 49 45:12 este es el partido no el partido en sí puede decidir el título de Liga con lo cual la fijan lo sabe sabe que viene sabe lo que puede ocurrir no sólo quiere perder con lo cual bueno pues muy orgullosos de de este no hay billetes que hemos conseguido no lo no lo queremos

Voz 1161 45:28 por lo demás en Indian Wells Rafa Nadal disputa hoy los cuartos ante el ruso cara en casa no no antes de las ocho de la tarde en Fórmula uno se ha iniciado el mundial este fin de semana con el Gran Premio de Australia dominio de los Mercedes de Hamilton y botas primero y segundo en la segunda manga Vettel cuarto el de Ferrari empeoró su segundo puesto logrado en la primera tanda tras el propio Hamilton Carlos Sainz ha sido décimo cuarto en ambas mangas en las mil millas de Severin Fernando Alonso defenderá su liderato en el Mundial de Resistencia saliendo desde la pole en la prueba que arrancará a las nueve de la noche en la Euroliga Felipe Reyes se convertía ayer junto a Juan Carlos Navarro en el jugador con más partidos de la competición trescientos cuarenta y uno en la victoria de los blancos setenta y cinco cien en la cancha de Khimki además les concede el factor campo en los cruces Victoria también de Gran Canaria ochenta y cuatro sesenta y cuatro al Darussafaka hoy se completa la jornada veintiséis siete menos cuarto Fenerbahce Barça desde las ocho y media Baskonia Buducnost perdón me podría poner un capuchino en pequeña

Voz 6 46:18 vale yo quiero un maquillaje vale

