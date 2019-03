Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hoy todavía hoy casi todo el mundo mira con simpatía la movilización de los jóvenes estudiantes de todo el mundo por el clima que esperanzador se oye decir aquí y allá este viernes los estudiantes españoles se suman a la protesta que inició en verano una joven sueca de dieciséis años y que se ha extendido hasta Australia los viernes por el clima o el 15M verde lo llaman hoy todavía hoy resultan simpáticos incluso a los gobiernos y a los sectores económicos que no responden con Laura Agencia incluso con el dramatismo que esta semana reclamó la ONU para intentar frenar el cambio climático cuando la inacción de los gobiernos y de las empresas radicaliza la postura de estos jóvenes dejarán de ser simpáticos esperanzadores se convertirán en unos antisistema serán juzgados con severidad por los mismos que hoy los aplauden es el mismo proceso que vimos con la desigualdad que dejó al descubierto hizo crecer la crisis del año dos mil ocho todo el mundo entendió la explosión de indignación que siguió a la crisis hasta que los indignados llegaron a la política impidieron medidas políticas concretas y radicales para acabar con la brecha de riqueza Se acabó la simpatía en un abrir y cerrar de ojos es todo muy complejo argumenta hoy como ayer y nadie está dispuesto a explicar con valentía que la Transición Ecológica de producción de costumbres tiene costes y hay que discutir cómo se paga la factura que será más alta cuanto más tarden asumirla y hay que discutir cómo se reparte el juego de la economía verde los jóvenes se ponen a la vanguardia de la batalla por nuestra salud y por la salud del planeta escuchen lo que hemos encontrado en el buzón de voz de Hoy por hoy

Voz 2 02:02 buenos días me llamo Samuel y tengo once años tres de Isabella tengo el PIB a un juez acabamos de llegar del colegio está más de Miami esto porque queremos que mañana muchas personas no se escuchan en El clima no vamos a poder ir a la huelga pueblo nuestros padres tienen mucho trabajo Caser estimaban a puede llevarnos pero queremos decir que tenemos miedo poder qué cambio climático va a acabar con nuestro planeta sin actuar Nos cuanto antes nos acercamos demasiadas pequeñas para luchar contra el cambio climático de esta manera todos podemos hacer algo si carnés a usted actitud los niños y niñas de hemos de exigir a los gobernantes para que hagan leyes que pongan fin a este locura del cambio climático tiene unos fuerzas podemos dar por sentado que lo lograremos no haremos

Voz 1 02:53 bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 03:11 sin embargo este viernes quince de marzo amanece atravesado por la barbarie la primera ministra de Nueva Zelanda confirma que ya son por lo menos cuarenta los muertos en un ataque esta noche a dos mezquitas Aimar

Voz 0027 03:26 pero detenidos uno de ellos con supuestos vínculos con la extrema derecha grabado la masacre mientras disparaba y la emitido en directo a través de Facebook además de los cuarenta muertos hay por lo menos confirmados veinte heridos pero los testigos sostienen que en el momento del ataque en una de las mezquitas había entre trescientas y quinientas personas

Voz 1727 03:41 le vamos a preguntar en unos minutos a Griselda Pastor de cuánto tiempo puede ser la prorroga pedido Reino Unido para el Brexit y analizaremos con Xavier Vidal Folch todas las revelaciones de el ex jefe de los Mossos usted Trapero en el juicio del proceso

Voz 0027 03:55 primero que tenían preparado un plan para detener a Puigdemont y sus consellers en caso de que lo ordenara un juez segundo que tres días antes del uno de octubre los Mossos le dijeron esto a sus jefes políticos

Voz 0453 04:04 les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros eh las íbamos a cumplir que no se equivoca en con nosotros les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución

Voz 1727 04:23 cuarenta personas han desaparecido en un naufragio en El Estrecho según la ONG de Helena Maleno Caminando Fronteras bien Godella en la provincia de Valencia hoy se le practicará la autopsia a los dos niños muertos Un bebé de cinco meses y su hermano de tres años y medio

Voz 0027 04:38 los padres están detenidos la madre ha confesado que los Mato Se había manifestado el diciendo que es lo que resucitar y finalmente ha accedido rueda indicar dónde estaban sus hijos los encontraron sepultados por separado los servicios sociales se habían planteado quitarles los hijos a esta pareja por problemas mentales

Voz 1727 04:57 hoy empieza en Málaga la vigésimo segunda edición de su festival de cine en español y anoche en Tenerife

Voz 3 05:04 es tú

Voz 4 05:07 puede que yo

Voz 5 05:16 hemos venido Pablo Alborán cerró la gala de entrega de los Premios Cadena Dial

Voz 0027 05:21 los mayores premios de la música en español con Laura Pausini David Bisbal Vanesa Martín Melendi o Zepeda entre muchos otros alud y Pedro Guerra recibieron un reconocimiento especial por su carrera

Voz 1727 05:35 en los deportes el Barça en Champions Valencia Villarreal en Europa League conocerán esta mañana sus próximos rivales Sampe

Voz 1161 05:43 los tres que nos quedan en competición desde las doce de la mañana el Barça en el bombo de la Champions junto a los ingleses Manchester City Manchester United Liverpool y Tottenham el Oporto portugués y el Ajax holandés y la Juve de Italia y al la el sorteo de la Europa League Valencia Villarreal entran junto a los ingleses Chelsea Arsenal los checos del Slavia el Benfica portugués el Nápoles italiano y el entran alemán entre ambos sorteos comparecencia de Luis Enrique desde las doce y media que una hora antes dará la lista para los partidos oficiales ante Noruega

Voz 5 06:11 sí Sole Cillo para el fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:15 buenos días incluso quitaremos el diminutivo en el tema de calor porque llegar a hacer calor sobre todo mañana sábado ahora no parece que tenga que sube tanto la temperatura hace frío mínimas Un poco más santas que ayer pero igualmente mejor aplicarse un poco teniendo presente que esta tarde ya en la mayor parte del país vamos a superar los veinte grados de máxima la excepción de momentos en el Cantábrico donde las temperaturas no subirán hasta mañana y es que mañana sábado de nuevo cederá un día soleado con máximas de más de veinte grados ya en toda la península y los archipiélagos por encima de los Veinticinco en el centro y sur incluso el domingo las máximas en el Mediterráneo en la Comunidad Valenciana se pueden acercar a los treinta con muchas horas de sol a la espera de que el domingo a última hora baje mucho las temperaturas

son las ocho y seis siete y seis en Canarias

hay dos preguntas fundamentales a esta hora sobre el Brexit de cuánto será la prórroga para que Griselda Pastor buenos días buenos días ahora que el Parlamento británico ha asumido algo algo concreto que no habrá Brexit el veintinueve de marzo qué posibilidades de prorrogarse abren bueno en una prórroga

Voz 0738 08:33 corta para garantizar que pueda haber acceso antes de las elecciones europeas de mayo o esa prórroga larga que ha defendido tus generando una cierta sorpresa en las delegaciones europeas que aceptan su estrategia sólo como una fórmula para que los británicos sepan que sin consenso claro la alternativa a la negociación con los representantes de Bruselas podría ser que retirar anillos el artículo cincuenta es decir que dieran marcha atrás al instrumento con el que comenzaron estas negociaciones pueden hacerlo porque el Tribunal de Luxemburgo ha dicho kilos lo presentaron llenos en solitario lo pueden retirar Yes una manera con la que los gobiernos cansados ya amenazan a mí con no darle la respuesta este jueves si llega a la reunión sin acuerdo británico un mensaje especialmente para sus diputados ya han de entender que la credibilidad de Theresa May como interlocutora terminará en la reunión

Voz 1985 09:24 jueves si en los Comunes no le dan humanos

Voz 1727 09:26 tú Griselda gracias buenos días aquí Pablo Casado se defiende presentándose como víctima de una fe News pero no aceptó en todo el día de ayer preguntas de periodistas sobre su propuesta de maternidad e inmigrantes sin papeles mayor al huido buenos días buenos días Pepa así que Casado tacha de una falsa noticia lo que es su propio partido confirmó hasta que el revuelo los hizo frenar y además utilizan argumentos que no se ajustan a la realidad sí porque en todas las comunidades autónomas

Voz 0259 09:56 más no suele en Madrid está garantizada la reserva absoluta de los datos de todas las mujeres embarazadas que deciden dar al recién nacido en adopción sean españolas inmigrantes regulares o irregulares Benedicto García es el presidente de la Coordinadora de adopción y acogimiento lo escuchamos

Voz 10 10:12 interviene siempre los servicios sociales o los servicios de protección son ambos servicios públicos qué tiene la obligación de salvaguardar la confidencialidad de toda la información que estén gestionando en su momento información sobre el menor e información sobre la madre incluso información sobre el contexto de familiares que pueda haber al que pueda tener en la la madre también

Voz 0259 10:40 además según han confirmado también a la Cadena Ser el Ministerio de Interior el de Sanidad hay abogados expertos la ley de Extranjería no permite a los médicos ni a los servicios de Protección al Menor avisara la

Voz 1727 10:51 policía de que la madre es irregular como

Voz 0259 10:53 insinuó ayer Pablo Casado gracias Mariola y en el PSOE

Voz 1727 10:57 esto no es argumental sin orgánico a cuenta de las listas para las generales que se aprobarán el domingo en el Comité Federal el equipo de Pedro Sánchez ha mantenido un pulso en los últimos días sobre todo con las federaciones andaluza y aragonesa que se resistían a hacer hueco a todos los candidatos Sanchís TAS que proponía Ferraz pero Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:16 hola buenos días la última palabra la tiene la dirección federal

Voz 1727 11:18 al esos cambios los van a hacer en Aragón y Andalucía asumen que tendrán que aceptarlos sin mucho ruido

Voz 0806 11:25 sí asumen que el margen para la discrepancia ya se ha acabado de hecho se preparan para el cierre de filas en el Comité Federal del domingo hoy Ferraz tiene intención de dar a conocer su veredicto van a dejar fuera de las candidaturas a nombres que están vinculados a Javier Lambán y a Susana Díaz para aupar a personas afines a Pedro Sánchez a quienes quieren promover en las provincias sobre todo para ir ganando terreno orgánico y también habrá diputados que pasen de la candidatura del Congreso a la del Senado que es lo que están barajando hacer con algunos miembros de la dirección del PSOE andaluz en Córdoba Sevilla según fuentes de la ejecutiva federal hablan de que habrá un equilibrio aunque realmente los únicos intocables en este momento solos

Voz 1727 12:04 números uno que son los ministros todo esto va a suponer

Voz 0806 12:07 Pepa una profunda renovación en el grupo socialista va a estar diseñado a la medida de Pedro Sánchez después de una legislatura en la que el secretario general llegó a tener en contra a la gran mayoría de los diputado

Voz 1727 12:18 los gracias Inma hablando de listas Jabois y a raíz del fichaje del periodista Pablo Montesinos como número uno del PP por Málaga merecen una pensada este tipo de trasvases del periodismo entre el periodismo y la política que no son nuevos que ha habido muchos históricamente de todos los partidos pero es que venimos de acto en Colón de aquel manifiesto plagado de mentiras que leyeron periodistas y tertulianos también

Voz 1389 12:43 bueno a mí me parece bien si se hace bien por eso creo que no tienen nada que verlo los puristas de Colón leyeron ese manifiesto y volvieron a sus redacciones a defender la causa política que ellos mismos habían abanderado Montesinos ex periodista lloraba a ser políticos pueden hacer las dos cosas con mucha dignidad como por separado con lo que no se le puedan imputar a él ni a nadie son unas determinadas ideas a una determinada vocación política si es periodista esto es informar y opinar sin que si tu ideología interfiera tanto como para mentir manipular eagle desde luego nunca ha hecho eso después hay otra cosa yo creo que la gente en la vida tiene que hacer lo que quiere y lo que le gusta poder elegir es el mayor tesoro que uno va a tener eso y tener pelo que en este caso concreto Montesinos por ejemplo tienen pero estupendo qué ocurre cuando dos mundos están tan contaminados el uno del otro bueno pues que te pueden garantizar el viaje de ida pero no te pueden garantizar

Voz 1727 13:32 el viaje de vuelta o por lo menos no las convicciones evidentemente bueno puesto que tengas buen viaje este fin de semana una gracias a las ocho y catorce siete y catorce en Canaria Hoy por hoy pero la noticia del día desde luego la noticia económica del día va sería esta la carta con la que Francisco González anunció ayer que deja temporalmente la presidencia de honor del BBVA iría qué te ha dado esa carta toneladas de presión de encima al actual presidente del banco a Carlos Torres que hoy se enfrenta a una junta de accionistas peliaguda los accionistas esperan explicaciones sobre el presunto encargo millonario que le hizo el banco Villarejo para que es piara a los rivales de Gonzales Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:15 buenos días Pepa Carlos Torres enfrenta a su primera junta general como presidente sin la sombra de González que ha anunciado su renuncia temporal en una carta dirigida a Torres hasta que acaba la investigación

Voz 1985 14:26 para evitar que la utilicen dice para dañar

Voz 0858 14:28 a la entidad para controlar eso que en la alta dirección llaman daño reputacional

Voz 1275 14:33 evidentemente cualquier acto cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera pues eso es un tema serio

Voz 0858 14:40 esto decía la ministra Nadia Calviño a principios de año sobre este escándalo González se va sin novedades en la investigación que justifiquen el paso que ha dado según fuentes jurídicas ni le han imputado ni estaba previsto imputar la corto plazo así que su salida se interpreta más en clave interna Francisco González se quedó en solitario con la gestión del banco tras apartar al antiguo copresidente Emilio para lo que se conoce como el clan de Neguri es el núcleo de accionistas vascos del antiguo BBV su tratan de saldar viejas cuentas en esa junta Carlos Torres siempre podrá decir que González ya no ocupa ningún cargo ligado a la entidad Ibarra por cierto también se fue tras un escándalo también por carta por el bien del banco dijo entonces la Historia Pepa circular

Voz 5 15:25 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cuatro

los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cuatro

Voz 1 17:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 17:07 son las ocho diecisiete las siete y diecisiete en Canarias hoy les ofrecemos en la SER el contenido de una entrevista honestamente muy peculiar hablamos del llamado Messi del hachís

Voz 5 17:21 a tela el jefe narcotraficante

Voz 1727 17:24 el que la policía le puso ese apodo el Messi del hachís por las cantidades de droga que llegó a manejar en el sur de España este hombre estaba en libertad provisional de firmando cada día en el juzgado pero esta semana se ha fugado ha fugado sólo veinticuatro horas después de que Ana Terradillos pudiera hacerle una entrevista Ana buenos días qué tal buenos días cuando hablaste con él no conocía sus planes claros sus planes concretos pero sí siete te dijo que estaba deprimido por la presión policial que sufriese

Voz 0125 17:54 pero dices tu entrevista peculiar entrevista peculiar sí que es cierto intrahistoria peculiar y sobre todo desenlace peculiar no porque yo no sabía que después de esta entrevista el Messi va a fugarse el le dice Terradillos con esa familiaridad claro claro el Messi del hachís porque él mismo se presenta como como como el Messi del hachís yo de hecho nunca había hablado con él y cuando él me llamó porque me llamó y me dijo Soy el Messi Messi Messi amigo si el Messi del hachís el me decía que estaba a punto de ser detalló ha ido con lo cual yo pensaba que lo que él me quería contar era bueno pues una posible detención para después emitir una entrevista pero de verdad que no teníamos ni idea de cuáles eran los planes que tenía el Messi del hachís eh no y que lo hemos visto pues en las próximas horas en las últimas horas no él decía que le iban a detener que ese fugada porque decía que sufría acoso policial El Messi estaba en libertad provisional sabes que tuvo un acuerdo con la Fiscalía que firmaba todos los días lo que él cuenta ahora es que sufre acoso policial por parte de un grupo y que por eso a pesar de no tener nada pendiente se escapa escucha leer

Voz 15 19:01 lo que no buscarme nace de la prensa que Maga cuantos les al decir que voy a todos los sitio persigue una derecha que lotes de un tío siguiendo busco cosa que no dudará carretera sube asigna apuntó vamos a ir con la ni ya todo está con una niña de un menor de un año

Voz 0125 19:19 ni a la pregunta yo le decía que no denuncias este presunto acoso mirar lo que me dice

Voz 15 19:23 con qué nos va querer aún a la Comandancia de la Guardia Civil y yo quería el Juzgado de Eva para tampoco nos ha llegado me da paso lo a lo vea toda España gravera porque no es normal

pues eso de momento lo contamos aquí en la SER Terradillos gracias compañera un abrazo hasta luego hasta luego ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:55 los Gutiérrez qué tal buenos días con un seis grados ahora mismo en la Gran Vía hace algo de frío aunque los termómetros van a despuntar a mediodía has usado ascenso de las máximas que llegarán casi a los veinticinco grados un pasito para adelante y otro para atrás Izquierda Unida se replantea de nuevo sus opciones de futuro tras anunciar esta semana un acuerdo con anticapitalistas para ir de la mano a las urnas el XXVI semen la comunidad ahora no están tan seguros la formación va a convocar un referéndum para que su militancia decida si mantiene ese acuerdo si sigue adelante con él

Voz 1985 20:26 o si por el contrario opta por la propia

Voz 1275 20:29 esta de confluencia que le ha ofrecido podemos la votación se va a celebrar la semana que viene en el PSOE de Móstoles Jayne nueva lista la ejecutiva del partido local ha sustituido a los siete miembros que el miércoles se dieron de baja de la candidatura en bloque horas antes de proponer sus nombres a la ejecutiva madrileña el concejal de Hacienda Javier Gómez se queda en el banquillo si el Madrid este Belén

Voz 1595 20:48 Campos la Ejecutiva del PSOE de Móstoles se reunía en la tarde de ayer de forma urgente y extraordinaria y aprobó por unanimidad una nueva candidatura para las municipales tras la renuncia de varias personas de la primera lista entre ellas el concejal de Hacienda Javier Gómez una candidatura que va a tener que ser aprobada por la Comisión Ejecutiva Regional y que ir al Comité Regional de la semana que viene la secretaria de Organización del Partido Socialista en Madrid Carmen Barahona ratificó la información aportada por la Cadena SER asegurando que cuando desde Móstoles les mandaron la primera propuesta a la Comisión Ejecutiva Regional les llegó también la renuncia de varios compañeros del partido local que ya no querían formar parte de la candidatura por lo que sea

Voz 1727 21:26 pudo avisar a la agrupación local para pedirles otra propuesta de lista completa

Voz 1275 21:32 y en el centro de Madrid ya está todo listo para que mañana comiencen las multas en Madrid Central noventa euros de sanción para aquellos conductores que no tengan autorización para entrar en esta zona de bajas emisiones el equipo de Carmena no teme que haya

Voz 1727 21:44 presión represalias en las urnas el XXVI EMI

Voz 1275 21:46 Sabanés en la sede de La Ventana de Madrid

Voz 1727 21:49 Nuestro objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y sanciones mejor nosotros no tenemos ningún interés en en en recalcar que funcione eso a través de sanciones

Voz 1275 22:05 las cámaras y los paneles ya están listos no habrá refuerzo de agentes de movilidad quince de marzo los estudiantes salen a la calle también en Madrid por el cambio climático titulares con Virginia Sarmiento la manifestación comenzará en la Puerta del Sol y se trasladará hasta el Congreso de los Diputados para exigir a los políticos medidas urgentes por la salud del planeta a Madrid se suma así a las movilizaciones el sindicato de manteros convocado una concentración en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés cuando se cumple un año de la muerte de Mamen sufrió un infarto tras una persecución policial denuncian que nada ha cambiado desde entonces el PP aprueba construir un templo religioso en Majadahonda con el apoyo de Ciudadanos el pleno ha decidido ceder gratis

Voz 1727 22:42 netamente suelo público para construir la que será la sexta iglesia de este municipio de setenta y tres mil habitantes

Voz 1275 22:47 ya de otro lobo muerto en Madrid cosa al norte de Madrid aprecia atropellado en una carretera es el quinto ejemplar que mueren estas circunstancias en el último año en la Comunidad desde la ONG WWF exigen un plan de protección especialmente en la sierra norte y en el parque de Guadarrama

Voz 14 23:03 de postes

Voz 3 23:07 no impuro y el Leganés

Voz 1275 23:10 el Real Madrid de Liga se jugará un lunes Sampe buenos días

Voz 1161 23:13 buenos días recupera la Liga el partido de los lunes lo hizo público ayer con este derbi de Butarque de la jornada XXXII fijado para el quince de abril a las nueve de la noche que será el inicio de la Semana Santa de Leganés Real Madrid además el Atlético Barça de este domingo a la una en el Metropolitano puede decidir el título de la Liga Femenina de paso batir el récord de asistencia a un partido que tiene San Mamés desde el treinta de enero con cuarenta y ocho mil ciento veintiuno existentes se ha vendido todo el papel de un aforo de sesenta y ocho mil espectadores Lola Romero directora general de Atlético Femenino anoche en El Larguero

Voz 16 23:41 este es el partido no la lo sabe sabe lo que puedo

Voz 1389 23:44 el PRI sólo quiere perder muy orgulloso

Voz 16 23:46 hay billetes que hemos conseguido no lo queremos

Voz 1161 23:49 y Felipe Reyes se convertía ayer junto a Juan Carlos Navarro en el jugador con más partidos de la Euroliga trescientos cuarenta y uno en la victoria de los blancos setenta y cinco cien en cancha del Khimki que además les concede el factor campo en los cruces

Voz 1275 24:11 mañana vamos a echar otro vistazo al tráfico en las carreteras dgt Patricia rehaga buenos días

Voz 18 24:16 muy buenos días pues a esta hora bastantes complicaciones en la entrada a la capital pura accidentes especialmente en la A dos a la altura de Alcalá de Henares y también seguimos muy pendientes accidente que contábamos en la A seis en el carril bus VAO de entrada a la capital en la zona del Plantío que a esta hora queda cerrado por ahí accidente otra colisión en la A5 esta vez de salida genera importantes retenciones en esta a cinco a la altura de Móstoles en sentido Badajoz también encontrará muy densa la M cincuenta especialmente en la zona de Boadilla del Monte en sentido A seis Testa ahora precaución iba de paciencia

Voz 1275 24:57 gracias Patricia pues mucha paciencia en las carreteras en la capital cómo se circula pantallas Jesús Matsuki buenos días

Voz 19 25:03 tal muy buenos días en plena hora punta Pray algunos recorridos donde el tráfico está siendo más cómodo por ejemplo en el arco sureste de la M30 practican desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar la avenida el Mediterráneo de montó el tráfico fluido también mejora la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza importante recordar que hoy quince de marzo es el último día del periodo avisos para los accesos indebidos a la zona en Madrid Central

Voz 1275 25:25 mañana empiezan las multas el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:28 buenos días tiempo soleado no sólo hoy también durante el fin de semana con temperaturas más altas especialmente las máximas de aumentó ahora hace un poco de frío las temperaturas

Voz 1275 25:39 situaran por debajo de los cinco grados en la mayor parte del

Voz 0978 25:41 comunidad de Madrid pero este frío será poco persistente con el sol que era esta tarde máximas alrededor de los veinte grados mañana superaremos con facilidad los veinte en prácticamente todas las poblaciones a partir del domingo bajarán las temperaturas

Voz 20 25:54 Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexible gestor de la marca en España que el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde vivirá la marca de una manera única tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro no te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho y en Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

siete grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy en la SER sigue la información

no son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 9 30:15 patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 Nueva Zelanda no tenía fichados a los cuatro detenidos por el ataque a dos mezquitas esta madrugada que ha causado al menos cuarenta muertos Aimar la primera ministra lo ha descrito estaban

Voz 0027 30:28 Ana como un ataque terrorista de extremistas

Voz 3 30:30 el Siemens ya que es único

Voz 0027 30:34 nuestros días más oscuros ha dicho hay además veinte heridos por lo menos veinte heridos varios hombres han disparado de forma indiscriminada contra las personas que estaban en ese momento en las mezquitas

Voz 28 30:45 uno de ellos lo agravado ido retransmitiendo en directo a través de las redes sociales

Voz 9 30:50 y aquí en España en Godella provincia de Valencia

Voz 0027 30:53 se les va a practicar la autopsia al bebé de cinco meses y a su hermano de tres años a los que encontraron ayer a última hora muertos los padres estaban detenidos la madre es la principal sospechosa los servicios sociales habían estado con la familia esta misma semana les habían abierto un expediente que podría haber terminado con la retirada de la custodia Radio Valencia

Voz 0141 31:10 la alerta se dio por la mañana se habían oído gritos en una casa okupada en la que vivían el hombre estaba allí la mujer fue encontrada desnuda dentro de un bidón de los niños no había rastro

Voz 1727 31:19 búsqueda se prolongó durante todo el día mediada la tarde

Voz 0141 31:22 la madre revelaba donde estaban enterrados los pequeños por separado cerca de la casa su pareja afirma que ella amenazó con matarles el miércoles por la noche tras una fuerte discusión tenían problemas mentales servicios sociales les había abierto un expediente el Ayuntamiento de Godella ha decretado tres días de luto y al mediodía se guardará un minuto de silencio

Voz 9 31:41 hacer las cosas como las familias diferentes con Family seguros hasta el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa ten Caixabank punto

Voz 0027 31:57 es Caixa Caixabank escuchar

Voz 29 31:59 claro hacer

Voz 30 32:05 no

Voz 0099 32:08 el como todos los viernes

Voz 1727 32:10 la columna de Almudena Grandes estamos rodea

Voz 0099 32:12 los han cambiado los tiempos cambian los enemigos sus estrategias y aún no hemos descubierto a la manera de combatirlos sólo los dirigentes de un partido presuntamente nuevo como ciudadanos recurren a técnicas viejas como el pucherazo para imponer su voluntad

Voz 31 32:26 y lo hacen tan mal que les sale al revés

Voz 0099 32:29 todo lo demás es Fake noticias falsas campañas de desinformación pura ficción nacida de la manipulación sistemática de la realidad creo que la Junta Electoral Central debería estar menos pendiente de los recursos de la oposición y afrontar el peligro más grave entre los que se ciernen sobre la libertad del electorado español la imparcialidad de las campañas que nos esperan ahora necesitamos más que nunca para que aclare por ejemplo la situación de un hipotético europarlamentario llamado Carles Puigdemont que ya en las últimas elecciones catalanas prometió que si era elegido volvería in no ha vuelto desde Bélgica pues de Mon puede prometer lo que se le ocurra mientras dure el dinero siempre podrá quedarse en Waterloo seguir prometiendo que va a volver existen casos mucho más groseros como la noticia que difundió Vox sobre las feministas que pegaron a una niñas por no poner un lazo morado por ejemplo luego lo desmintieron dijeron que les habían engañado pero el mensaje sigue circulando alegremente por las redes la Junta Electoral Central debería castigar con severidad estas prácticas porque publicar noticias falsas no el mentir es hacer trampa los sexos son los pucherazos del siglo XXI

Voz 9 33:32 ni más ni menos

Voz 0027 33:39 tranquilito vas a estar ahí hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena León tranquila

Voz 1727 35:14 y también en esta mañana de viernes con Pablo Simón politólogo profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días buenos días Cristina Monge politóloga prepara ya que P

Voz 34 35:25 hola

Voz 0099 35:27 hola buenos días

Voz 35 35:30 qué tal muy bien el día de profesora de la Universidad de Zaragoza hay menos mal Jesús Maraña periodista buenos días

Voz 31 35:38 no pero hay me absolutamente encantado de aprender de politólogo

Voz 35 35:42 directora editorial de lujo libre

Voz 1727 35:45 lo primero que quiero poner sobre la mesa esta ahora son las palabras de Trapero ayer en el juicio del pluses dos respuestas del antiguo jefe operativo de los Mossos que son pura dinamita la primera el relato que hizo de la Reunión que tuvieron los dirigentes de los Mossos con con Junquera así confort tres días antes del uno de octubre sabemos una preocupación

Voz 0453 36:09 han por el orden público y la seguridad ciudadana en el sentido de que iba a haber muy para entre dos millones de personas en la calle quince mil policías los doce mil actuando y que eso necesariamente iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros eh las íbamos a cumplir los equivocas en con nosotros les dijimos que el cuerpo de Mossos evidente demente no iba a quebrar e nunca con la legalidad de la Constitución que no acompañamos el proyecto independentista

Voz 1727 36:51 segunda revelación de Trapero que los Mossos llegaron a preparar un plan para detener a Puigdemont y a los miembros de su Gobierno en caso de que un juez lo ordenara el propio Trapero reconoce que el veintisiete de octubre cuando él Parlament aprobó la declaración de independencia él llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya la fiscal jefa y que les dijo esto

Voz 0453 37:16 desconocíamos lo digo personalmente la trascendencia jurídica qué era aquello Ike delitos puede haber pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad nos poníamos a disposición del de del órgano judicial bueno especialmente pues por si había algún tipo de de en sí ordenaban algún tipo de acción en ese sentido acciones por cierto que teníamos previstas desde dos días antes el cine como cuál es la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente se nos ordenado en un dispositivo que hayamos preparado

Voz 1727 37:54 Xavier Vidal Folch muy buenos días o la evolución qué importancia le das a todo esto que contó ayer Trapero

Voz 1985 37:59 es políticamente extraordinaria Trapero rompía dos jarrones imaginarios uno el jarrón de que el la policía autonómica tienen que ser una esclava del último capricho del último gobierno de la Generalitat no es así marcó distancias no lo sabíamos de esta manera tan clara tan terminante tan taxativa con dicha con tanto aplomo es la el segundo jarrón fue que rompió la imagen de Puigdemont lo presentó como efectivamente sabíamos que era pero no nos lo había explicado nadie de tan cercano institucionalmente la imagen de la aventureros del frívolo del que no me importaba mandar a su gente y a sus fieles al matadero yo creo que eso dejemos tiene una importancia extraordinaria por lo menos para aquellos sectores del soberanismo que quieren preguntarse a parte de sus convicciones y sus ideas si todo estaba tan bien hecho como siguen creyendo mucho

Voz 1727 38:58 esos hasta qué punto Xavi el testimonio de ayer de Trapero es un salvavidas para asimismo

Voz 1985 39:03 por supuesto por supuesto él también tiene un interés personal en este asunto también trabajó para él trabajó para él porque si efectivamente convenció a los jueces lo cual no sería muy de extrañar éramos los jueces lo recogen su argumentación como prueba en la sentencia el queda va a quedar libre e en en el en el en el procedimiento del que siguen contra él la Audiencia Nacional hemos pero yo creo que no únicamente trabajó para él trabajó también para el cuerpo ayer vimos a un policía en estado puro a un policía democrático más o menos eficaz y eficiente eso ya es otra discusión pero en estado puro es decir aquel que ama al cuerpo aquel que ama el orden legal o al menos lo dice con tanta convicción que uno tiene a veces la tendencia de creérselo a veces somos un poco crédulos todos dos pero con ese aplomo con esos datos Dick concordante con las declaraciones de sus colegas anteriores en anteriores sesiones pues realmente dibujó un panorama muy muy claro

Voz 1727 40:10 y con esa precisión y esa eficacia la declaración que tú era realmente sorprendente Pere otra pero deja de ser de Xavi con esta declaración esa especie de icono pop en el que se había convertido para una parte del independentismo

Voz 1985 40:22 no algunos ya lo ya lo pretenden esa especie de policía patriótica anónima inquisitorial en que sean convertidos algunas de las redes sociales en Cataluña ya están zumbando pero como a nadie efectivamente y es normal normal es anormal pero tiene una cierta lógica que digamos en el testimonio de tanta de tanta potencia contrario a sus intereses pues tengan que intentar desacreditarle pero yo tengo la sensación esto ya iremos viendo en los próximos días de que la potencia del icono de de aquella capacidad de convencimiento de empatía de comunicación próxima que tuvo que guarda en la memoria colectiva cuando los atentados terroristas del diecisiete de agosto eso sigue eh sigue muy vivo y además el personaje es un personaje muy atractivo para mucha gente eh por su porte por su seguridad por por ser el P policías serio al que unos le gustaría confiar su seguridad más próxima no

Voz 1727 41:32 se había especulado mucho muchísimo con que Vox iba a utilizar este juicio como un enorme altavoz político ya hemos visto que Marchena no estaba dispuesto a consentir suelo desde el minuto uno pero es que además a la hora de la verdad ayer su estrategia de acusación fue bastante flojito

Voz 1985 41:50 bueno son unos inútiles son jurídicamente en unos inútiles aparte es lo que sean políticamente lo que no vamos a entrar porque ya sabemos lo que son pero son inútiles profesionalmente que quiere decir ayer ellos tenían la oportunidad porque tuvieron el acierto de haberlos ya de haber llamado al mayor Trapero con como testigo no supieron preguntarle lo que era evidente que tenían que preguntarle IES más detalles de las reuniones del XXVI el veintiocho de septiembre que sus que los comisarios adjuntos ya habían empezado a desbrozar no supieron hacerlo no le preguntaron lo esencial claro por tanto su su interrogatorio sirvió para nada es decir sirvió para que ni siquiera pudieron para impedir que el fiscal pudiera seguir en esta línea de trabajo que ellos no habían abierto porque el fiscal como procesalmente es así no no puede preguntar sobre aquello que no haya preguntado dijéramos la acusación anterior que había llamado al testigo Marchena se lo prohibió

Voz 1389 42:52 pero ahí estaba Marchena a las diez

Voz 1727 42:55 de ocho cincuenta ahí estaba la reina madre

Voz 1985 42:57 la sala diciendo un momento artículo setecientos dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el presidente

Voz 7 43:04 la sala puede preocupar pregunto

Voz 1985 43:07 explíquenos las Reuniones del veintiséis el veintiocho de septiembre y ahí es cuando eh Juan dos eh Trapero no sólo explicación sino que hizo un pausado mitin constitucionalista

Voz 1727 43:22 un abrazo compañero seguimos hablando

Voz 1985 43:23 eso grandes

Voz 1727 43:25 con qué pasión analiza el juicio al que no se ha perdido detalle a lo largo de las últimas semanas Maraña es probablemente la declaración más significativa de un testigo en este proceso en este juicio

Voz 36 43:37 posiblemente si no porque es además una declaración que puede tener una trascendencia para los intereses también del resto de de los acusados en este proceso obviamente para sí mismo en el otro proceso que tienen la Audiencia Nacional estaba muy bien pensada la declaraciones para su defensa pero además deja en el aire algunas cuestiones que me parece muy interesante que se vayan desarrollando pongo por ejemplo la siguiente cuando él contesta después de ese trago de agua de suspense y dice la detención de el presidente de sus consellers lo teníamos preparado un plan sobre todo que hubiera informaba además a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que a la fiscal bueno es que quedan pocas holguras para no dar absolutamente crédito a eso no el Gobierno de España no tenía entonces ningún plan de de ese tipo es decir se da la vuelta a la tortilla es decir osea que los Mossos los que estaban siendo acusados permanentemente de haberse puesto de perfil ante todo lo que estaba ocurriendo que teóricamente en lo penal era una preparación de una rebelión sean los Mossos tienen un plan para detener al Govern pero que sepamos el Gobierno de Madrid no se había planteado ningún momento eso no que dices oiga lo tiene detener un juez claro pero se puede instar a la Fiscalía a dar un paso a tenerlo previsto no bueno es un interrogante muy serio el plantea no

Voz 1389 45:01 esta línea es interesantísima hay fijaos es verdad que la intervención del mayor Trapero evidentemente encaminada a su defensa también por el proceso que tiene abierto en la Audiencia Nacional pero en el fondo tanto la acusación que él hizo de irresponsabilidad a Forn como el declarar que tenía este plan de detención contra el Gobierno que está señalizado es una cosa los Mossos en ningún momento les obedecieron es decir ellos estaban siempre a disposición de los órganos jurisdiccionales del cumplimiento de la Constitución a la espera de recibir las órdenes pertinentes las cuales como tú está señalando ahora Jesús en ningún momento se cursaron pelar acordados de la tensión en ese momento que veíamos entre los cuerpos policiales y los cuerpos políticos que unos decían que los Mossos se iban a comprometer a garantizar la seguridad durante el uno de octubre el otros decían no nosotros tenemos que cumplir la ley que es lo que está señalando ahora el mayor Trapero acordaos cuántas bajas hubo de Mossos las dimisiones previas dentro del propio Gubern ese momento de máxima tensión que yo creo que para mí esto es muy interesante porque se podrá criticar la operatividad de los Mossos en el momento del uno de octubre tenían que haber intervenido una manera de otra pero eso ya está hablando se discutido habían está hablando de un delito de rebelión que la administración se haya levantado contra el Estado yo creo que esto es muy muy pertinente

Voz 1727 46:09 Cristina claro yo creo que esto pone más a claro

Voz 31 46:12 es que nunca que lo que se ha ido generando entorno a este tema ha tenido mucho de Matrix es decir ha tenido mucho de realidad paralela bastante ficticia tanto por un por una postura como por otra no yo creo que hay una farsa una frase que es demoledora que sería lo que equivaldría a decir claramente que el Rey estaba desnudo que es cuando en mayo de Trapero dice no acompañamos el proyecto independentista porque básicamente lo que se había jugado tanto por parte independentista como por parte en aquel momento el Gobierno de Rajoy es con esa presunción de que los mossos estaban detrás de su que se llamaba o que si quería llamar rebelión por lo tanto esto lo deja absolutamente claro lo juzgará y efectivamente también hay mucho de Defensa persona en estas declaraciones pero que lo diga Él me parece que es altamente significativo hay que además como comentaba antes Pepa Se ha creado esa imagen de icono del pop no me gusta mucho esa presión no pero efectivamente mayo otra pero desde los atentados de Barcelona de hace dos veranos se género de alguna manera en torno a él una imagen de alguien carismático no hay movimiento independentista que intentaba aprovechar eso

Voz 1727 47:10 el de estuvo ayer en la declaración por cierto muy consciente del papel que estaba representando además de de lo que quería contar no claro

Voz 37 47:19 le totalmente el perfil que vivimos y que conocimos por los atentados del diecisiete de agosto no capacidad de convicción y de crédito

Voz 31 47:28 no no no era ahonda en esa idea no que efectivamente pues alguien tan icónico no con esa imagen tan carismática ayer cuando dicen no acompaña vamos el proyecto independentista lo que está diciendo es que el Rey estaba desnudo básicamente

son las ocho y cuarenta y ocho siete y cuarenta y ocho en Canarias vamos a hacer una pausa breve y atentos a lo que os vamos a a invitar a escuchar a continuación de Pablo Casado

Voz 1 47:51 hola

